|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2007.02.01 00:00 - 2007.04.06 00:00 (2007.02.01 - 2007.04.06)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|mm=0; risk=5; Lots=1; Magic=2225896;
|Баров в истории
|7302
|Смоделировано тиков
|250426
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|5158.51
|Общая прибыль
|14341.04
|Общий убыток
|-9182.53
|Прибыльность
|1.56
|Матожидание выигрыша
|88.94
|Абсолютная просадка
|3161.55
|Максимальная просадка
|4380.11 (39.04%)
|Относительная просадка
|39.04% (4380.11)
|Всего сделок
|58
|Короткие позиции (% выигравших)
|27 (37.04%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|31 (58.06%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|28 (48.28%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|30 (51.72%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|2121.28
|убыточная сделка
|-785.96
|Средняя
|прибыльная сделка
|512.18
|убыточная сделка
|-306.08
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|12 (1251.04)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|7 (-2681.49)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|6571.60 (7)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-2681.49 (7)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|5
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Лоты
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
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