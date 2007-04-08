Interbank FX, LLC
|Account: 1428182
|Name: Luke bach
|Currency: USD
|2007 April 13, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30728829
|2007.04.08 23:40
|balance
|Deposit
|5 000.00
|30859531
|2007.04.10 03:00
|buy
|5.00
|audusdm
|0.8235
|0.0000
|0.8275
|2007.04.12 14:19
|0.8275
|0.00
|0.00
|2.31
|200.00
|30859569
|2007.04.10 03:00
|sell
|1.00
|usdjpym
|118.84
|0.00
|118.54
|2007.04.12 16:00
|119.02
|0.00
|0.00
|-5.72
|-15.12
|30862840
|2007.04.10 03:33
|sell
|2.23
|usdjpym
|119.00
|0.00
|118.70
|2007.04.12 16:00
|119.02
|0.00
|0.00
|-12.76
|-3.75
|30891207
|2007.04.10 07:00
|buy
|0.99
|gbpusdm
|1.9699
|1.9729
|1.9809
|2007.04.10 13:46
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|29.70
|30898537
|2007.04.10 07:52
|buy
|2.21
|gbpusdm
|1.9683
|1.9729
|1.9809
|2007.04.10 13:46
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|101.66
|30899667
|2007.04.10 07:58
|sell
|4.97
|usdjpym
|119.15
|0.00
|118.85
|2007.04.12 14:22
|118.85
|0.00
|0.00
|-28.43
|125.45
|30917881
|2007.04.10 10:01
|buy
|1.03
|eurusdm
|1.3421
|0.0000
|1.3461
|2007.04.12 01:42
|1.3461
|0.00
|0.00
|-2.49
|41.20
|30951856
|2007.04.10 13:46
|buy
|1.02
|gbpusdm
|1.9733
|1.9757
|1.9837
|2007.04.11 03:09
|1.9757
|0.00
|0.00
|-0.04
|24.48
|30955269
|2007.04.10 14:07
|buy
|2.29
|gbpusdm
|1.9718
|1.9757
|1.9837
|2007.04.11 03:09
|1.9757
|0.00
|0.00
|-0.09
|89.31
|30973790
|2007.04.10 16:00
|buy
|1.03
|usdjpym
|119.10
|0.00
|119.40
|2007.04.11 04:35
|119.23
|0.00
|0.00
|1.39
|11.23
|30973797
|2007.04.10 16:00
|sell
|1.03
|usdchfm
|1.2163
|0.0000
|1.2123
|2007.04.12 12:15
|1.2186
|0.00
|0.00
|-3.87
|-19.44
|30985059
|2007.04.10 18:10
|sell
|2.32
|usdchfm
|1.2178
|0.0000
|1.2138
|2007.04.12 12:15
|1.2185
|0.00
|0.00
|-8.72
|-13.33
|31025792
|2007.04.11 01:52
|buy
|2.39
|usdjpym
|118.94
|0.00
|119.24
|2007.04.11 04:35
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|60.13
|31078833
|2007.04.11 07:43
|sell
|5.26
|usdchfm
|1.2193
|0.0000
|1.2153
|2007.04.12 12:15
|1.2185
|0.00
|0.00
|-14.83
|34.53
|31081879
|2007.04.11 08:00
|buy
|1.04
|usdjpym
|119.21
|0.00
|119.51
|2007.04.11 14:09
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|26.11
|31088976
|2007.04.11 09:00
|buy
|1.04
|gbpusdm
|1.9781
|0.0000
|1.9821
|2007.04.11 16:47
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|31100874
|2007.04.11 10:43
|sell
|11.50
|usdchfm
|1.2208
|0.0000
|1.2168
|2007.04.12 12:15
|1.2185
|0.00
|0.00
|-32.43
|217.07
|31106776
|2007.04.11 11:23
|buy
|2.23
|gbpusdm
|1.9766
|0.0000
|1.9806
|2007.04.11 16:47
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|31113408
|2007.04.11 12:25
|sell
|11.29
|usdjpym
|119.31
|0.00
|119.01
|2007.04.12 13:05
|119.01
|0.00
|0.00
|-48.43
|284.60
|31113945
|2007.04.11 12:26
|buy
|4.91
|gbpusdm
|1.9750
|1.9767
|1.9847
|2007.04.11 16:47
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|83.47
|31159804
|2007.04.11 18:05
|sell
|24.05
|usdjpym
|119.47
|0.00
|119.17
|2007.04.12 13:00
|119.17
|0.00
|0.00
|-103.17
|605.44
|31201155
|2007.04.12 00:39
|sell
|24.41
|usdchfm
|1.2224
|0.0000
|1.2184
|2007.04.12 12:15
|1.2184
|0.00
|0.00
|0.00
|801.38
|31230562
|2007.04.12 03:01
|buy
|1.04
|usdjpym
|119.43
|0.00
|119.73
|2007.04.13 16:00
|119.26
|0.00
|0.00
|1.40
|-14.82
|31255489
|2007.04.12 06:50
|buy
|2.84
|usdjpym
|119.28
|0.00
|119.58
|2007.04.13 16:00
|119.27
|0.00
|0.00
|3.83
|-2.38
|31266495
|2007.04.12 08:00
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9769
|0.0000
|1.9729
|2007.04.13 16:01
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.04
|-78.08
|31273702
|2007.04.12 08:49
|buy
|1.13
|eurusdm
|1.3456
|0.0000
|1.3496
|2007.04.12 14:39
|1.3496
|0.00
|0.00
|0.00
|45.20
|31320741
|2007.04.12 13:40
|sell
|3.22
|gbpusdm
|1.9785
|0.0000
|1.9745
|2007.04.13 16:01
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.10
|-148.12
|31327034
|2007.04.12 14:00
|buy
|1.44
|gbpusdm
|1.9784
|0.0000
|1.9824
|2007.04.13 01:31
|1.9824
|0.00
|0.00
|-0.06
|57.60
|31333089
|2007.04.12 14:23
|sell
|7.33
|gbpusdm
|1.9801
|0.0000
|1.9761
|2007.04.13 16:00
|1.9830
|0.00
|0.00
|0.22
|-212.57
|31351584
|2007.04.12 15:59
|buy
|3.42
|gbpusdm
|1.9768
|1.9799
|1.9879
|2007.04.13 01:32
|1.9832
|0.00
|0.00
|-0.14
|218.88
|31351690
|2007.04.12 16:00
|buy
|7.70
|usdjpym
|119.02
|0.00
|119.32
|2007.04.13 14:40
|119.32
|0.00
|0.00
|10.40
|193.60
|31351745
|2007.04.12 16:00
|sell
|1.51
|usdchfm
|1.2155
|0.0000
|1.2115
|2007.04.13 06:33
|1.2130
|0.00
|0.00
|-1.42
|31.12
|31351802
|2007.04.12 16:00
|sell
|1.51
|usdjpym
|118.98
|0.00
|118.68
|2007.04.13 02:45
|118.85
|0.00
|0.00
|-2.16
|16.52
|31356006
|2007.04.12 16:27
|sell
|3.40
|usdchfm
|1.2170
|0.0000
|1.2130
|2007.04.13 06:33
|1.2130
|0.00
|0.00
|-3.20
|112.13
|31356997
|2007.04.12 16:31
|buy
|1.52
|eurusdm
|1.3475
|1.3503
|1.3583
|2007.04.13 05:12
|1.3503
|0.00
|0.00
|-0.92
|42.56
|31383115
|2007.04.12 20:17
|sell
|3.40
|usdjpym
|119.14
|0.00
|118.84
|2007.04.13 02:45
|118.84
|0.00
|0.00
|-4.86
|85.83
|31427962
|2007.04.13 01:25
|sell
|16.76
|gbpusdm
|1.9816
|0.0000
|1.9776
|2007.04.13 16:00
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|-251.40
|31429711
|2007.04.13 01:32
|sell
|35.35
|gbpusdm
|1.9832
|0.0000
|1.9792
|2007.04.13 15:18
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|1 414.00
|31440474
|2007.04.13 02:45
|buy
|17.53
|usdjpym
|118.86
|0.00
|119.16
|2007.04.13 14:40
|119.16
|0.00
|0.00
|0.00
|441.34
|31440542
|2007.04.13 02:45
|sell
|1.52
|usdjpym
|118.80
|0.00
|118.50
|2007.04.13 08:24
|118.50
|0.00
|0.00
|0.00
|38.48
|
|0.00
|0.00
|-254.05
|4 660.64
|Closed P/L:
|4 406.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|31489378
|2007.04.13 08:00
|buy
|1.01
|eurusdm
|1.3525
|0.0000
|1.3565
|
|1.3530
|0.00
|0.00
|-0.61
|5.05
|31600208
|2007.04.13 16:00
|buy
|1.88
|usdchfm
|1.2156
|0.0000
|1.2196
|
|1.2141
|0.00
|0.00
|1.67
|-23.23
|31600245
|2007.04.13 16:00
|buy
|1.88
|usdjpym
|119.28
|0.00
|119.58
|
|119.17
|0.00
|0.00
|2.54
|-17.35
|31606945
|2007.04.13 17:00
|sell
|1.88
|gbpusdm
|1.9829
|0.0000
|1.9789
|
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.06
|-75.20
|31610509
|2007.04.13 17:41
|sell
|4.21
|gbpusdm
|1.9845
|0.0000
|1.9805
|
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.13
|-101.04
|31612516
|2007.04.13 17:49
|buy
|4.16
|usdchfm
|1.2141
|0.0000
|1.2181
|
|1.2141
|0.00
|0.00
|3.70
|0.00
|31613087
|2007.04.13 17:50
|sell
|9.36
|gbpusdm
|1.9860
|0.0000
|1.9820
|
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.28
|-84.24
|
|0.00
|0.00
|7.77
|-296.01
|
|Floating P/L:
|-288.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 406.59
|Floating P/L:
|-288.24
|Margin:
|1 219.00
|Balance:
|9 406.59
|Equity:
|9 118.35
|Free Margin:
|7 899.35