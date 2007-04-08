Interbank FX, LLC

Account: 1428182 Name: Luke bach Currency: USD 2007 April 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
307288292007.04.08 23:40balanceDeposit5 000.00
308595312007.04.10 03:00buy5.00audusdm0.82350.00000.82752007.04.12 14:190.82750.000.002.31200.00
308595692007.04.10 03:00sell1.00usdjpym118.840.00118.542007.04.12 16:00119.020.000.00-5.72-15.12
308628402007.04.10 03:33sell2.23usdjpym119.000.00118.702007.04.12 16:00119.020.000.00-12.76-3.75
308912072007.04.10 07:00buy0.99gbpusdm1.96991.97291.98092007.04.10 13:461.97290.000.000.0029.70
308985372007.04.10 07:52buy2.21gbpusdm1.96831.97291.98092007.04.10 13:461.97290.000.000.00101.66
308996672007.04.10 07:58sell4.97usdjpym119.150.00118.852007.04.12 14:22118.850.000.00-28.43125.45
309178812007.04.10 10:01buy1.03eurusdm1.34210.00001.34612007.04.12 01:421.34610.000.00-2.4941.20
309518562007.04.10 13:46buy1.02gbpusdm1.97331.97571.98372007.04.11 03:091.97570.000.00-0.0424.48
309552692007.04.10 14:07buy2.29gbpusdm1.97181.97571.98372007.04.11 03:091.97570.000.00-0.0989.31
309737902007.04.10 16:00buy1.03usdjpym119.100.00119.402007.04.11 04:35119.230.000.001.3911.23
309737972007.04.10 16:00sell1.03usdchfm1.21630.00001.21232007.04.12 12:151.21860.000.00-3.87-19.44
309850592007.04.10 18:10sell2.32usdchfm1.21780.00001.21382007.04.12 12:151.21850.000.00-8.72-13.33
310257922007.04.11 01:52buy2.39usdjpym118.940.00119.242007.04.11 04:35119.240.000.000.0060.13
310788332007.04.11 07:43sell5.26usdchfm1.21930.00001.21532007.04.12 12:151.21850.000.00-14.8334.53
310818792007.04.11 08:00buy1.04usdjpym119.210.00119.512007.04.11 14:09119.510.000.000.0026.11
310889762007.04.11 09:00buy1.04gbpusdm1.97810.00001.98212007.04.11 16:471.97660.000.000.00-15.60
311008742007.04.11 10:43sell11.50usdchfm1.22080.00001.21682007.04.12 12:151.21850.000.00-32.43217.07
311067762007.04.11 11:23buy2.23gbpusdm1.97660.00001.98062007.04.11 16:471.97670.000.000.002.23
311134082007.04.11 12:25sell11.29usdjpym119.310.00119.012007.04.12 13:05119.010.000.00-48.43284.60
311139452007.04.11 12:26buy4.91gbpusdm1.97501.97671.98472007.04.11 16:471.97670.000.000.0083.47
311598042007.04.11 18:05sell24.05usdjpym119.470.00119.172007.04.12 13:00119.170.000.00-103.17605.44
312011552007.04.12 00:39sell24.41usdchfm1.22240.00001.21842007.04.12 12:151.21840.000.000.00801.38
312305622007.04.12 03:01buy1.04usdjpym119.430.00119.732007.04.13 16:00119.260.000.001.40-14.82
312554892007.04.12 06:50buy2.84usdjpym119.280.00119.582007.04.13 16:00119.270.000.003.83-2.38
312664952007.04.12 08:00sell1.28gbpusdm1.97690.00001.97292007.04.13 16:011.98300.000.000.04-78.08
312737022007.04.12 08:49buy1.13eurusdm1.34560.00001.34962007.04.12 14:391.34960.000.000.0045.20
313207412007.04.12 13:40sell3.22gbpusdm1.97850.00001.97452007.04.13 16:011.98310.000.000.10-148.12
313270342007.04.12 14:00buy1.44gbpusdm1.97840.00001.98242007.04.13 01:311.98240.000.00-0.0657.60
313330892007.04.12 14:23sell7.33gbpusdm1.98010.00001.97612007.04.13 16:001.98300.000.000.22-212.57
313515842007.04.12 15:59buy3.42gbpusdm1.97681.97991.98792007.04.13 01:321.98320.000.00-0.14218.88
313516902007.04.12 16:00buy7.70usdjpym119.020.00119.322007.04.13 14:40119.320.000.0010.40193.60
313517452007.04.12 16:00sell1.51usdchfm1.21550.00001.21152007.04.13 06:331.21300.000.00-1.4231.12
313518022007.04.12 16:00sell1.51usdjpym118.980.00118.682007.04.13 02:45118.850.000.00-2.1616.52
313560062007.04.12 16:27sell3.40usdchfm1.21700.00001.21302007.04.13 06:331.21300.000.00-3.20112.13
313569972007.04.12 16:31buy1.52eurusdm1.34751.35031.35832007.04.13 05:121.35030.000.00-0.9242.56
313831152007.04.12 20:17sell3.40usdjpym119.140.00118.842007.04.13 02:45118.840.000.00-4.8685.83
314279622007.04.13 01:25sell16.76gbpusdm1.98160.00001.97762007.04.13 16:001.98310.000.000.00-251.40
314297112007.04.13 01:32sell35.35gbpusdm1.98320.00001.97922007.04.13 15:181.97920.000.000.001 414.00
314404742007.04.13 02:45buy17.53usdjpym118.860.00119.162007.04.13 14:40119.160.000.000.00441.34
314405422007.04.13 02:45sell1.52usdjpym118.800.00118.502007.04.13 08:24118.500.000.000.0038.48
  0.00 0.00 -254.05 4 660.64
Closed P/L: 4 406.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
314893782007.04.13 08:00buy1.01eurusdm1.35250.00001.3565 1.35300.000.00-0.615.05
316002082007.04.13 16:00buy1.88usdchfm1.21560.00001.2196 1.21410.000.001.67-23.23
316002452007.04.13 16:00buy1.88usdjpym119.280.00119.58 119.170.000.002.54-17.35
316069452007.04.13 17:00sell1.88gbpusdm1.98290.00001.9789 1.98690.000.000.06-75.20
316105092007.04.13 17:41sell4.21gbpusdm1.98450.00001.9805 1.98690.000.000.13-101.04
316125162007.04.13 17:49buy4.16usdchfm1.21410.00001.2181 1.21410.000.003.700.00
316130872007.04.13 17:50sell9.36gbpusdm1.98600.00001.9820 1.98690.000.000.28-84.24
  0.00 0.00 7.77 -296.01
 Floating P/L: -288.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 406.59 Floating P/L: -288.24 Margin: 1 219.00
Balance: 9 406.59 Equity: 9 118.35 Free Margin: 7 899.35