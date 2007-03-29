|Account: 1419201
|Name: jco
|Currency: USD
|2007 April 4, 01:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29591033
|2007.03.29 13:06
|balance
|Deposit
|1 000 000.00
|29591125
|2007.03.29 13:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3333
|1.3223
|1.3373
|2007.03.29 13:41
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29595048
|2007.03.29 13:42
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3336
|1.3446
|1.3296
|2007.03.29 14:20
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29601324
|2007.03.29 14:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3334
|1.3224
|1.3374
|2007.03.29 14:43
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29604930
|2007.03.29 14:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3339
|1.3229
|1.3379
|2007.03.29 15:49
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|29606061
|2007.03.29 14:52
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3334
|1.3224
|1.3374
|2007.03.29 15:49
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|29610460
|2007.03.29 15:35
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3328
|1.3218
|1.3368
|2007.03.29 15:48
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|29611971
|2007.03.29 15:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3334
|1.3224
|1.3374
|2007.03.29 15:57
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29612834
|2007.03.29 15:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3339
|1.3229
|1.3379
|2007.03.29 16:02
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29613789
|2007.03.29 16:01
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3334
|1.3224
|1.3374
|2007.03.29 16:02
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29614033
|2007.03.29 16:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3337
|1.3447
|1.3297
|2007.03.29 16:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29615394
|2007.03.29 16:12
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3343
|1.3453
|1.3303
|2007.03.29 16:33
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29618529
|2007.03.29 16:34
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3339
|1.3229
|1.3379
|2007.03.29 17:17
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|29620441
|2007.03.29 17:03
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3334
|1.3224
|1.3374
|2007.03.29 17:16
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29621730
|2007.03.29 17:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3339
|1.3229
|1.3379
|2007.03.29 18:38
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29625891
|2007.03.29 18:04
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3334
|1.3224
|1.3374
|2007.03.29 18:38
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29627970
|2007.03.29 18:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3339
|1.3229
|1.3379
|2007.03.30 15:28
|1.3379
|0.00
|0.00
|-6.05
|400.00
|[tp]
|29850407
|2007.04.01 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3378
|1.3268
|1.3418
|2007.04.02 11:49
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|29855526
|2007.04.01 22:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2007.04.02 11:49
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|29857680
|2007.04.01 22:27
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2007.04.02 11:49
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|29860560
|2007.04.01 22:52
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3361
|1.3251
|1.3401
|2007.04.02 11:49
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|29970944
|2007.04.02 11:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2007.04.02 12:25
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29978957
|2007.04.02 12:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3371
|1.3261
|1.3411
|2007.04.02 12:52
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29984273
|2007.04.02 12:53
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3374
|1.3264
|1.3414
|2007.04.02 12:57
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29985244
|2007.04.02 12:57
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3379
|1.3269
|1.3419
|2007.04.02 13:04
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|29986238
|2007.04.02 13:01
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2007.04.02 13:04
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29987010
|2007.04.02 13:04
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3378
|1.3268
|1.3418
|2007.04.02 13:24
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|29990014
|2007.04.02 13:21
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2007.04.02 13:24
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29990527
|2007.04.02 13:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3378
|1.3268
|1.3418
|2007.04.02 13:54
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|29991689
|2007.04.02 13:32
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2007.04.02 13:54
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|29994060
|2007.04.02 13:45
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2007.04.02 13:53
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|29995753
|2007.04.02 13:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3375
|1.3265
|1.3415
|2007.04.02 14:01
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|29999373
|2007.04.02 14:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3381
|1.3271
|1.3421
|2007.04.02 14:05
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|29999637
|2007.04.02 14:02
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3376
|1.3266
|1.3416
|2007.04.02 14:05
|1.3378
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|30000831
|2007.04.02 14:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3379
|1.3269
|1.3419
|2007.04.02 14:13
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|30002083
|2007.04.02 14:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3374
|1.3264
|1.3414
|2007.04.02 14:13
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|30002683
|2007.04.02 14:13
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3378
|1.3268
|1.3418
|2007.04.02 14:40
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|30003822
|2007.04.02 14:18
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2007.04.02 14:40
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|30007191
|2007.04.02 14:33
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2007.04.02 14:40
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30007753
|2007.04.02 14:33
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3361
|1.3251
|1.3401
|2007.04.02 14:39
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|30009429
|2007.04.02 14:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3369
|1.3259
|1.3409
|2007.04.02 14:46
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30010825
|2007.04.02 14:46
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3374
|1.3264
|1.3414
|2007.04.02 14:59
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30014115
|2007.04.02 14:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3376
|1.3266
|1.3416
|2007.04.02 15:42
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|30015992
|2007.04.02 15:06
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3370
|1.3260
|1.3410
|2007.04.02 15:42
|1.3373
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|30021729
|2007.04.02 15:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3375
|1.3265
|1.3415
|2007.04.02 16:56
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30031861
|2007.04.02 16:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3380
|1.3270
|1.3420
|2007.04.02 21:07
|1.3371
|0.00
|0.00
|-6.05
|-90.00
|30035718
|2007.04.02 17:25
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3375
|1.3265
|1.3415
|2007.04.02 21:07
|1.3371
|0.00
|0.00
|-12.10
|-80.00
|30039361
|2007.04.02 17:57
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3369
|1.3259
|1.3409
|2007.04.02 21:07
|1.3371
|0.00
|0.00
|-24.20
|80.00
|30047539
|2007.04.02 19:13
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3363
|1.3253
|1.3403
|2007.04.02 21:05
|1.3368
|0.00
|0.00
|-48.40
|400.00
|30057846
|2007.04.02 21:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3370
|1.3260
|1.3410
|2007.04.02 21:22
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|30058850
|2007.04.02 21:18
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3363
|1.3253
|1.3403
|2007.04.02 21:21
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|30059380
|2007.04.02 21:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2007.04.02 22:01
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30061364
|2007.04.02 22:02
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3370
|1.3260
|1.3410
|2007.04.02 23:35
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30068064
|2007.04.02 23:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2007.04.03 06:15
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|30076503
|2007.04.03 00:54
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2007.04.03 06:15
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|30106967
|2007.04.03 05:49
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3361
|1.3251
|1.3401
|2007.04.03 06:15
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|30108497
|2007.04.03 05:55
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3356
|1.3246
|1.3396
|2007.04.03 06:14
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|30112849
|2007.04.03 06:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3360
|1.3250
|1.3400
|2007.04.03 06:18
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30113705
|2007.04.03 06:19
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3363
|1.3253
|1.3403
|2007.04.03 06:25
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30115656
|2007.04.03 06:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3366
|1.3256
|1.3406
|2007.04.03 06:36
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30119080
|2007.04.03 06:36
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3369
|1.3259
|1.3409
|2007.04.03 06:51
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|30120995
|2007.04.03 06:45
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3363
|1.3253
|1.3403
|2007.04.03 06:50
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|30121718
|2007.04.03 06:51
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3368
|1.3258
|1.3408
|2007.04.03 07:08
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30125755
|2007.04.03 07:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2007.04.03 07:22
|1.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30129683
|2007.04.03 07:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3379
|1.3269
|1.3419
|2007.04.03 13:08
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|30132920
|2007.04.03 07:38
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3374
|1.3264
|1.3414
|2007.04.03 13:08
|1.3366
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|30140292
|2007.04.03 07:58
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3368
|1.3258
|1.3408
|2007.04.03 13:08
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|30152952
|2007.04.03 09:09
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3362
|1.3252
|1.3402
|2007.04.03 13:08
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|30194603
|2007.04.03 13:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3365
|1.3475
|1.3325
|2007.04.03 13:56
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|30197757
|2007.04.03 13:26
|sell
|2.00
|eurusd
|1.3371
|1.3481
|1.3331
|2007.04.03 13:56
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|30202869
|2007.04.03 13:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2007.04.03 14:06
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30205609
|2007.04.03 14:07
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3372
|1.3262
|1.3412
|2007.04.03 14:08
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|30205893
|2007.04.03 14:08
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3375
|1.3265
|1.3415
|2007.04.03 14:59
|1.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|30207807
|2007.04.03 14:18
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3369
|1.3259
|1.3409
|2007.04.03 14:59
|1.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|29591098
|2007.03.29 13:06
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9631
|2.9630
|1.9616
|2007.03.30 07:18
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.30
|150.00
|[tp]
|29850538
|2007.04.01 22:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9699
|0.9700
|1.9714
|2007.04.02 04:30
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|29860790
|2007.04.01 22:54
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9684
|0.9685
|1.9699
|2007.04.02 04:30
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|29884181
|2007.04.02 01:01
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.9668
|0.9669
|1.9683
|2007.04.02 04:30
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|29907575
|2007.04.02 04:31
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9681
|0.9682
|1.9696
|2007.04.02 05:32
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|[tp]
|29915585
|2007.04.02 05:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9700
|0.9701
|1.9715
|2007.04.02 07:19
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|[tp]
|29933346
|2007.04.02 07:19
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9718
|0.9719
|1.9733
|2007.04.02 07:28
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|[tp]
|29936278
|2007.04.02 07:28
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9736
|0.9737
|1.9751
|2007.04.02 11:02
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29941659
|2007.04.02 07:55
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9721
|0.9722
|1.9736
|2007.04.02 11:02
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|[tp]
|29964045
|2007.04.02 11:02
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9739
|0.9740
|1.9754
|2007.04.02 11:45
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|[tp]
|29969468
|2007.04.02 11:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9758
|0.9759
|1.9773
|2007.04.02 12:01
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|[tp]
|29974002
|2007.04.02 12:01
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9777
|0.9778
|1.9792
|2007.04.02 13:12
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|[tp]
|29988349
|2007.04.02 13:12
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9796
|0.9797
|1.9811
|2007.04.03 06:23
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.40
|0.00
|30006913
|2007.04.02 14:32
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9781
|0.9782
|1.9796
|2007.04.03 06:23
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.80
|300.00
|[tp]
|30114757
|2007.04.03 06:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9802
|0.9803
|1.9817
|2007.04.03 07:29
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|[tp]
|30131042
|2007.04.03 07:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9821
|0.9822
|1.9836
|2007.04.03 11:59
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|30132744
|2007.04.03 07:37
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9806
|0.9807
|1.9821
|2007.04.03 11:59
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|-900.00
|30140719
|2007.04.03 07:59
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.9790
|0.9791
|1.9805
|2007.04.03 11:59
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|30152761
|2007.04.03 09:08
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.9775
|0.9776
|1.9790
|2007.04.03 11:59
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|30154767
|2007.04.03 09:12
|buy
|16.00
|gbpusd
|1.9760
|0.9761
|1.9775
|2007.04.03 11:59
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30170043
|2007.04.03 10:37
|buy
|32.00
|gbpusd
|1.9745
|0.9746
|1.9760
|2007.04.03 11:59
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|4 800.00
|[tp]
|30181647
|2007.04.03 11:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9766
|0.9767
|1.9781
|2007.04.03 13:19
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|[tp]
|30196421
|2007.04.03 13:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9785
|0.9786
|1.9800
|2007.04.03 14:51
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|30204310
|2007.04.03 14:01
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9769
|0.9770
|1.9784
|2007.04.03 14:51
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|[tp]
|30213008
|2007.04.03 14:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9787
|0.9788
|1.9802
|2007.04.03 21:32
|1.9749
|0.00
|0.00
|-0.40
|-380.00
|30228639
|2007.04.03 16:24
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9771
|0.9772
|1.9786
|2007.04.03 21:32
|1.9749
|0.00
|0.00
|-0.80
|-440.00
|30235903
|2007.04.03 17:23
|buy
|4.00
|gbpusd
|1.9756
|0.9757
|1.9771
|2007.04.03 21:32
|1.9749
|0.00
|0.00
|-1.60
|-280.00
|30243318
|2007.04.03 17:58
|buy
|8.00
|gbpusd
|1.9736
|0.9737
|1.9751
|2007.04.03 21:31
|1.9750
|0.00
|0.00
|-3.20
|1 120.00
|0.00
|0.00
|-103.70
|4 890.00
|Closed P/L:
|4 786.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30214064
|2007.04.03 14:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.3374
|1.3264
|1.3414
|1.3331
|0.00
|0.00
|-6.05
|-430.00
|30214894
|2007.04.03 15:01
|buy
|2.00
|eurusd
|1.3368
|1.3258
|1.3408
|1.3331
|0.00
|0.00
|-12.10
|-740.00
|30223543
|2007.04.03 15:54
|buy
|4.00
|eurusd
|1.3362
|1.3252
|1.3402
|1.3331
|0.00
|0.00
|-24.20
|-1 240.00
|30236827
|2007.04.03 17:33
|buy
|8.00
|eurusd
|1.3356
|1.3246
|1.3396
|1.3331
|0.00
|0.00
|-48.40
|-2 000.00
|30268622
|2007.04.03 21:32
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9752
|0.9753
|1.9767
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|30274462
|2007.04.03 22:45
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9737
|0.9738
|1.9752
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|0.00
|0.00
|-90.75
|-4 770.00
|Floating P/L:
|-4 860.75
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 786.30
|Floating P/L:
|-4 860.75
|Margin:
|18 000.00
|Balance:
|1 004 786.30
|Equity:
|999 925.55
|Free Margin:
|981 925.55
|Details:
|Gross Profit:
|12 367.65
|Gross Loss:
|7 581.35
|Total Net Profit:
|4 786.30
|Profit Factor:
|1.63
|Expected Payoff:
|47.39
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|3 920.00 (0.39%)
|Relative Drawdown:
|0.39% (3 920.00)
|Total Trades:
|101
|Short Positions (won %):
|6 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|95 (58.95%)
|Profit Trades (% of total):
|60 (59.41%)
|Loss trades (% of total):
|41 (40.59%)
|Largest
|profit trade:
|4 800.00
|loss trade:
|-1 200.00
|Average
|profit trade:
|206.13
|loss trade:
|-184.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (1 300.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-3 900.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 990.00 (5)
|consecutive loss (count):
|-3 900.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2