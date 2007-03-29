Interbank FX, LLC

Account: 1419201 Name: jco Currency: USD 2007 April 4, 01:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
295910332007.03.29 13:06balanceDeposit1 000 000.00
295911252007.03.29 13:06buy1.00eurusd1.33331.32231.33732007.03.29 13:411.33350.000.000.0020.00
295950482007.03.29 13:42sell1.00eurusd1.33361.34461.32962007.03.29 14:201.33340.000.000.0020.00
296013242007.03.29 14:20buy1.00eurusd1.33341.32241.33742007.03.29 14:431.33360.000.000.0020.00
296049302007.03.29 14:43buy1.00eurusd1.33391.32291.33792007.03.29 15:491.33310.000.000.00-80.00
296060612007.03.29 14:52buy2.00eurusd1.33341.32241.33742007.03.29 15:491.33310.000.000.00-60.00
296104602007.03.29 15:35buy4.00eurusd1.33281.32181.33682007.03.29 15:481.33320.000.000.00160.00
296119712007.03.29 15:49buy1.00eurusd1.33341.32241.33742007.03.29 15:571.33360.000.000.0020.00
296128342007.03.29 15:57buy1.00eurusd1.33391.32291.33792007.03.29 16:021.33360.000.000.00-30.00
296137892007.03.29 16:01buy2.00eurusd1.33341.32241.33742007.03.29 16:021.33370.000.000.0060.00
296140332007.03.29 16:03sell1.00eurusd1.33371.34471.32972007.03.29 16:331.33400.000.000.00-30.00
296153942007.03.29 16:12sell2.00eurusd1.33431.34531.33032007.03.29 16:331.33400.000.000.0060.00
296185292007.03.29 16:34buy1.00eurusd1.33391.32291.33792007.03.29 17:171.33380.000.000.00-10.00
296204412007.03.29 17:03buy2.00eurusd1.33341.32241.33742007.03.29 17:161.33370.000.000.0060.00
296217302007.03.29 17:17buy1.00eurusd1.33391.32291.33792007.03.29 18:381.33360.000.000.00-30.00
296258912007.03.29 18:04buy2.00eurusd1.33341.32241.33742007.03.29 18:381.33370.000.000.0060.00
296279702007.03.29 18:38buy1.00eurusd1.33391.32291.33792007.03.30 15:281.33790.000.00-6.05400.00
  [tp]
298504072007.04.01 22:00buy1.00eurusd1.33781.32681.34182007.04.02 11:491.33660.000.000.00-120.00
298555262007.04.01 22:12buy2.00eurusd1.33731.32631.34132007.04.02 11:491.33660.000.000.00-140.00
298576802007.04.01 22:27buy4.00eurusd1.33671.32571.34072007.04.02 11:491.33660.000.000.00-40.00
298605602007.04.01 22:52buy8.00eurusd1.33611.32511.34012007.04.02 11:491.33660.000.000.00400.00
299709442007.04.02 11:49buy1.00eurusd1.33671.32571.34072007.04.02 12:251.33690.000.000.0020.00
299789572007.04.02 12:25buy1.00eurusd1.33711.32611.34112007.04.02 12:521.33730.000.000.0020.00
299842732007.04.02 12:53buy1.00eurusd1.33741.32641.34142007.04.02 12:571.33760.000.000.0020.00
299852442007.04.02 12:57buy1.00eurusd1.33791.32691.34192007.04.02 13:041.33750.000.000.00-40.00
299862382007.04.02 13:01buy2.00eurusd1.33731.32631.34132007.04.02 13:041.33760.000.000.0060.00
299870102007.04.02 13:04buy1.00eurusd1.33781.32681.34182007.04.02 13:241.33750.000.000.00-30.00
299900142007.04.02 13:21buy2.00eurusd1.33731.32631.34132007.04.02 13:241.33760.000.000.0060.00
299905272007.04.02 13:24buy1.00eurusd1.33781.32681.34182007.04.02 13:541.33720.000.000.00-60.00
299916892007.04.02 13:32buy2.00eurusd1.33731.32631.34132007.04.02 13:541.33720.000.000.00-20.00
299940602007.04.02 13:45buy4.00eurusd1.33671.32571.34072007.04.02 13:531.33710.000.000.00160.00
299957532007.04.02 13:54buy1.00eurusd1.33751.32651.34152007.04.02 14:011.33770.000.000.0020.00
299993732007.04.02 14:01buy1.00eurusd1.33811.32711.34212007.04.02 14:051.33770.000.000.00-40.00
299996372007.04.02 14:02buy2.00eurusd1.33761.32661.34162007.04.02 14:051.33780.000.000.0040.00
300008312007.04.02 14:05buy1.00eurusd1.33791.32691.34192007.04.02 14:131.33750.000.000.00-40.00
300020832007.04.02 14:11buy2.00eurusd1.33741.32641.34142007.04.02 14:131.33770.000.000.0060.00
300026832007.04.02 14:13buy1.00eurusd1.33781.32681.34182007.04.02 14:401.33660.000.000.00-120.00
300038222007.04.02 14:18buy2.00eurusd1.33731.32631.34132007.04.02 14:401.33670.000.000.00-120.00
300071912007.04.02 14:33buy4.00eurusd1.33671.32571.34072007.04.02 14:401.33670.000.000.000.00
300077532007.04.02 14:33buy8.00eurusd1.33611.32511.34012007.04.02 14:391.33660.000.000.00400.00
300094292007.04.02 14:40buy1.00eurusd1.33691.32591.34092007.04.02 14:461.33710.000.000.0020.00
300108252007.04.02 14:46buy1.00eurusd1.33741.32641.34142007.04.02 14:591.33760.000.000.0020.00
300141152007.04.02 14:59buy1.00eurusd1.33761.32661.34162007.04.02 15:421.33720.000.000.00-40.00
300159922007.04.02 15:06buy2.00eurusd1.33701.32601.34102007.04.02 15:421.33730.000.000.0060.00
300217292007.04.02 15:42buy1.00eurusd1.33751.32651.34152007.04.02 16:561.33770.000.000.0020.00
300318612007.04.02 16:56buy1.00eurusd1.33801.32701.34202007.04.02 21:071.33710.000.00-6.05-90.00
300357182007.04.02 17:25buy2.00eurusd1.33751.32651.34152007.04.02 21:071.33710.000.00-12.10-80.00
300393612007.04.02 17:57buy4.00eurusd1.33691.32591.34092007.04.02 21:071.33710.000.00-24.2080.00
300475392007.04.02 19:13buy8.00eurusd1.33631.32531.34032007.04.02 21:051.33680.000.00-48.40400.00
300578462007.04.02 21:07buy1.00eurusd1.33701.32601.34102007.04.02 21:221.33650.000.000.00-50.00
300588502007.04.02 21:18buy2.00eurusd1.33631.32531.34032007.04.02 21:211.33660.000.000.0060.00
300593802007.04.02 21:22buy1.00eurusd1.33671.32571.34072007.04.02 22:011.33690.000.000.0020.00
300613642007.04.02 22:02buy1.00eurusd1.33701.32601.34102007.04.02 23:351.33720.000.000.0020.00
300680642007.04.02 23:35buy1.00eurusd1.33731.32631.34132007.04.03 06:151.33590.000.000.00-140.00
300765032007.04.03 00:54buy2.00eurusd1.33671.32571.34072007.04.03 06:151.33590.000.000.00-160.00
301069672007.04.03 05:49buy4.00eurusd1.33611.32511.34012007.04.03 06:151.33590.000.000.00-80.00
301084972007.04.03 05:55buy8.00eurusd1.33561.32461.33962007.04.03 06:141.33600.000.000.00320.00
301128492007.04.03 06:15buy1.00eurusd1.33601.32501.34002007.04.03 06:181.33620.000.000.0020.00
301137052007.04.03 06:19buy1.00eurusd1.33631.32531.34032007.04.03 06:251.33650.000.000.0020.00
301156562007.04.03 06:25buy1.00eurusd1.33661.32561.34062007.04.03 06:361.33680.000.000.0020.00
301190802007.04.03 06:36buy1.00eurusd1.33691.32591.34092007.04.03 06:511.33670.000.000.00-20.00
301209952007.04.03 06:45buy2.00eurusd1.33631.32531.34032007.04.03 06:501.33660.000.000.0060.00
301217182007.04.03 06:51buy1.00eurusd1.33681.32581.34082007.04.03 07:081.33700.000.000.0020.00
301257552007.04.03 07:09buy1.00eurusd1.33731.32631.34132007.04.03 07:221.33750.000.000.0020.00
301296832007.04.03 07:23buy1.00eurusd1.33791.32691.34192007.04.03 13:081.33650.000.000.00-140.00
301329202007.04.03 07:38buy2.00eurusd1.33741.32641.34142007.04.03 13:081.33660.000.000.00-160.00
301402922007.04.03 07:58buy4.00eurusd1.33681.32581.34082007.04.03 13:081.33650.000.000.00-120.00
301529522007.04.03 09:09buy8.00eurusd1.33621.32521.34022007.04.03 13:081.33670.000.000.00400.00
301946032007.04.03 13:08sell1.00eurusd1.33651.34751.33252007.04.03 13:561.33680.000.000.00-30.00
301977572007.04.03 13:26sell2.00eurusd1.33711.34811.33312007.04.03 13:561.33680.000.000.0060.00
302028692007.04.03 13:56buy1.00eurusd1.33671.32571.34072007.04.03 14:061.33690.000.000.0020.00
302056092007.04.03 14:07buy1.00eurusd1.33721.32621.34122007.04.03 14:081.33740.000.000.0020.00
302058932007.04.03 14:08buy1.00eurusd1.33751.32651.34152007.04.03 14:591.33710.000.000.00-40.00
302078072007.04.03 14:18buy2.00eurusd1.33691.32591.34092007.04.03 14:591.33720.000.000.0060.00
295910982007.03.29 13:06sell1.00gbpusd1.96312.96301.96162007.03.30 07:181.96160.000.000.30150.00
  [tp]
298505382007.04.01 22:00buy1.00gbpusd1.96990.97001.97142007.04.02 04:301.96760.000.000.00-230.00
298607902007.04.01 22:54buy2.00gbpusd1.96840.96851.96992007.04.02 04:301.96760.000.000.00-160.00
298841812007.04.02 01:01buy4.00gbpusd1.96680.96691.96832007.04.02 04:301.96780.000.000.00400.00
299075752007.04.02 04:31buy1.00gbpusd1.96810.96821.96962007.04.02 05:321.96960.000.000.00150.00
  [tp]
299155852007.04.02 05:32buy1.00gbpusd1.97000.97011.97152007.04.02 07:191.97150.000.000.00150.00
  [tp]
299333462007.04.02 07:19buy1.00gbpusd1.97180.97191.97332007.04.02 07:281.97330.000.000.00150.00
  [tp]
299362782007.04.02 07:28buy1.00gbpusd1.97360.97371.97512007.04.02 11:021.97360.000.000.000.00
299416592007.04.02 07:55buy2.00gbpusd1.97210.97221.97362007.04.02 11:021.97360.000.000.00300.00
  [tp]
299640452007.04.02 11:02buy1.00gbpusd1.97390.97401.97542007.04.02 11:451.97540.000.000.00150.00
  [tp]
299694682007.04.02 11:45buy1.00gbpusd1.97580.97591.97732007.04.02 12:011.97730.000.000.00150.00
  [tp]
299740022007.04.02 12:01buy1.00gbpusd1.97770.97781.97922007.04.02 13:121.97920.000.000.00150.00
  [tp]
299883492007.04.02 13:12buy1.00gbpusd1.97960.97971.98112007.04.03 06:231.97960.000.00-0.400.00
300069132007.04.02 14:32buy2.00gbpusd1.97810.97821.97962007.04.03 06:231.97960.000.00-0.80300.00
  [tp]
301147572007.04.03 06:23buy1.00gbpusd1.98020.98031.98172007.04.03 07:291.98170.000.000.00150.00
  [tp]
301310422007.04.03 07:29buy1.00gbpusd1.98210.98221.98362007.04.03 11:591.97610.000.000.00-600.00
301327442007.04.03 07:37buy2.00gbpusd1.98060.98071.98212007.04.03 11:591.97610.000.000.00-900.00
301407192007.04.03 07:59buy4.00gbpusd1.97900.97911.98052007.04.03 11:591.97600.000.000.00-1 200.00
301527612007.04.03 09:08buy8.00gbpusd1.97750.97761.97902007.04.03 11:591.97600.000.000.00-1 200.00
301547672007.04.03 09:12buy16.00gbpusd1.97600.97611.97752007.04.03 11:591.97600.000.000.000.00
301700432007.04.03 10:37buy32.00gbpusd1.97450.97461.97602007.04.03 11:591.97600.000.000.004 800.00
  [tp]
301816472007.04.03 11:59buy1.00gbpusd1.97660.97671.97812007.04.03 13:191.97810.000.000.00150.00
  [tp]
301964212007.04.03 13:20buy1.00gbpusd1.97850.97861.98002007.04.03 14:511.97840.000.000.00-10.00
302043102007.04.03 14:01buy2.00gbpusd1.97690.97701.97842007.04.03 14:511.97840.000.000.00300.00
  [tp]
302130082007.04.03 14:51buy1.00gbpusd1.97870.97881.98022007.04.03 21:321.97490.000.00-0.40-380.00
302286392007.04.03 16:24buy2.00gbpusd1.97710.97721.97862007.04.03 21:321.97490.000.00-0.80-440.00
302359032007.04.03 17:23buy4.00gbpusd1.97560.97571.97712007.04.03 21:321.97490.000.00-1.60-280.00
302433182007.04.03 17:58buy8.00gbpusd1.97360.97371.97512007.04.03 21:311.97500.000.00-3.201 120.00
  0.00 0.00 -103.70 4 890.00
Closed P/L: 4 786.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
302140642007.04.03 14:59buy1.00eurusd1.33741.32641.3414 1.33310.000.00-6.05-430.00
302148942007.04.03 15:01buy2.00eurusd1.33681.32581.3408 1.33310.000.00-12.10-740.00
302235432007.04.03 15:54buy4.00eurusd1.33621.32521.3402 1.33310.000.00-24.20-1 240.00
302368272007.04.03 17:33buy8.00eurusd1.33561.32461.3396 1.33310.000.00-48.40-2 000.00
302686222007.04.03 21:32buy1.00gbpusd1.97520.97531.9767 1.97300.000.000.00-220.00
302744622007.04.03 22:45buy2.00gbpusd1.97370.97381.9752 1.97300.000.000.00-140.00
  0.00 0.00 -90.75 -4 770.00
 Floating P/L: -4 860.75
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 786.30 Floating P/L: -4 860.75 Margin: 18 000.00
Balance: 1 004 786.30 Equity: 999 925.55 Free Margin: 981 925.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 12 367.65 Gross Loss: 7 581.35 Total Net Profit: 4 786.30
Profit Factor: 1.63 Expected Payoff: 47.39  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 3 920.00 (0.39%) Relative Drawdown: 0.39% (3 920.00)
 
Total Trades: 101 Short Positions (won %): 6 (66.67%) Long Positions (won %): 95 (58.95%)
Profit Trades (% of total): 60 (59.41%) Loss trades (% of total): 41 (40.59%)
Largest profit trade: 4 800.00 loss trade: -1 200.00
Average profit trade: 206.13 loss trade: -184.91
Maximum consecutive wins ($): 7 (1 300.00) consecutive losses ($): 4 (-3 900.00)
Maximal consecutive profit (count): 4 990.00 (5) consecutive loss (count): -3 900.00 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2