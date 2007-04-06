Interbank FX, LLC

Account: 1426438 Name: RB26DETT Currency: USD 2007 April 15, 23:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
306224182007.04.06 02:05balanceDeposit1 000.00
306232432007.04.06 02:33buy0.01usdjpym118.80117.00119.152007.04.06 12:32119.150.000.000.000.29
306233562007.04.06 02:34buy0.01eurjpym159.46157.66159.812007.04.06 12:56159.510.000.000.000.05
306237062007.04.06 02:45buy0.01chfjpym97.7595.9598.102007.04.10 04:4297.380.000.000.00-0.31
306272812007.04.06 04:02sell0.01eurusdm1.34191.35991.33842007.04.06 12:331.33840.000.000.000.35
306309712007.04.06 04:54buy0.01usdchfm1.21621.19821.21972007.04.06 12:311.21970.000.000.000.29
306397612007.04.06 06:39buy0.02eurjpym159.28157.66159.632007.04.06 12:32159.630.000.000.000.59
307461642007.04.09 05:44buy0.02chfjpym97.5795.9597.922007.04.10 04:4297.380.000.000.00-0.32
307465072007.04.09 05:54sell0.01eurusdm1.33591.35391.33242007.04.09 17:431.33520.000.000.000.07
307474302007.04.09 06:12buy0.01usdchfm1.22351.22721.23272007.04.09 17:151.22720.000.000.000.30
307489392007.04.09 06:41sell0.01eurjpym159.33161.13158.982007.04.09 23:53159.320.000.00-0.010.01
307552652007.04.09 08:25sell0.02eurjpym159.52159.33158.782007.04.09 23:53159.330.000.00-0.020.31
307604812007.04.09 09:52sell0.02eurusdm1.33781.33521.32972007.04.09 17:431.33520.000.000.000.52
307605502007.04.09 09:54sell0.01usdjpym119.25118.92118.372007.04.10 02:14118.920.000.00-0.010.28
307880392007.04.09 16:23buy0.04chfjpym97.3895.9497.732007.04.10 04:4297.380.000.000.010.00
308383782007.04.10 01:37buy0.08chfjpym97.1997.3897.932007.04.10 04:4297.380.000.000.001.28
308394292007.04.10 01:41sell0.01usdchfm1.22361.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.000.000.25
308483182007.04.10 02:09buy0.01eurusdm1.34031.34241.34792007.04.10 02:571.34240.000.000.000.21
308566042007.04.10 02:41sell0.01usdjpym118.77120.57118.422007.04.11 18:43119.240.000.00-0.01-0.39
308592242007.04.10 02:57buy0.01eurusdm1.34261.32461.34612007.04.10 13:061.34290.000.000.000.03
308592652007.04.10 02:57sell0.01usdchfm1.22021.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.000.000.25
308622722007.04.10 03:30sell0.02usdjpym118.95120.57118.602007.04.11 18:42119.270.000.00-0.03-0.54
308623072007.04.10 03:30buy0.01eurjpym159.73159.92160.472007.04.10 11:35159.920.000.000.000.16
308774832007.04.10 05:43buy0.01chfjpym97.5497.8098.352007.04.10 12:3797.800.000.000.000.22
308991102007.04.10 07:55buy0.02eurusdm1.34081.34291.34842007.04.10 13:061.34290.000.000.000.42
308996462007.04.10 07:58sell0.04usdjpym119.14120.58118.792007.04.11 18:42119.280.000.00-0.06-0.47
310172752007.04.11 01:00sell0.01eurjpym159.91159.71159.162007.04.11 02:12159.710.000.000.000.16
310238282007.04.11 01:41sell0.01chfjpym97.6899.4897.332007.04.12 01:0897.630.000.00-0.010.05
310246902007.04.11 01:47buy0.01usdchfm1.21811.22041.22592007.04.11 10:591.22040.000.000.000.19
310412172007.04.11 04:03sell0.01eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 16:321.34750.000.000.02-0.57
310476192007.04.11 04:52sell0.02chfjpym97.8797.6397.082007.04.12 01:0797.630.000.00-0.020.40
311217132007.04.11 13:22sell0.08usdjpym119.33120.59118.982007.04.11 18:42119.290.000.000.000.27
311413922007.04.11 15:26sell0.02eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 16:311.34760.000.000.03-0.78
311619372007.04.11 18:12sell0.16usdjpym119.51120.59119.162007.04.11 18:42119.270.000.000.003.22
312040692007.04.12 01:00buy0.01usdchfm1.22371.20571.22722007.04.12 16:021.21620.000.000.00-0.62
312096752007.04.12 01:08sell0.01chfjpym97.5799.3797.222007.04.13 17:4998.240.000.000.00-0.56
312137682007.04.12 01:36buy0.02usdchfm1.22191.20571.22542007.04.12 16:021.21630.000.000.00-0.92
312160922007.04.12 01:43sell0.04eurusdm1.34611.36051.34262007.04.12 16:311.34750.000.000.00-0.56
312163962007.04.12 01:43sell0.02chfjpym97.7599.3797.402007.04.13 17:4998.250.000.00-0.01-0.84
312321872007.04.12 03:19buy0.01usdjpym119.44117.64119.792007.04.12 21:52119.060.000.000.01-0.32
312405402007.04.12 04:51buy0.01eurjpym160.80159.00161.152007.04.12 15:27160.450.000.000.00-0.30
312437252007.04.12 05:25buy0.04usdchfm1.22011.20571.22362007.04.12 16:021.21640.000.000.00-1.22
312441032007.04.12 05:26sell0.04chfjpym97.9399.3797.582007.04.13 17:4998.240.000.00-0.01-1.04
312618162007.04.12 07:35buy0.02usdjpym119.25117.63119.602007.04.12 21:52119.050.000.000.03-0.34
312629822007.04.12 07:43buy0.02eurjpym160.62159.00160.972007.04.12 15:26160.450.000.000.00-0.28
313080982007.04.12 12:36buy0.08usdchfm1.21831.20571.22182007.04.12 16:021.21650.000.000.00-1.18
313110922007.04.12 12:50buy0.04eurjpym160.44159.00160.792007.04.12 15:26160.460.000.000.000.07
313144702007.04.12 13:04buy0.04usdjpym119.06117.62119.412007.04.12 21:52119.060.000.000.050.00
313145462007.04.12 13:04buy0.08eurjpym160.26160.45161.002007.04.12 15:26160.450.000.000.001.28
313216662007.04.12 13:46buy0.16usdchfm1.21651.20571.22002007.04.12 16:011.21650.000.000.000.00
313221102007.04.12 13:46sell0.08eurusdm1.34791.36051.34442007.04.12 16:311.34760.000.000.000.24
313261002007.04.12 13:55buy0.08usdjpym118.88119.07119.622007.04.12 21:52119.070.000.000.111.28
313314052007.04.12 14:20buy0.32usdchfm1.21471.20571.21822007.04.12 16:011.21650.000.000.004.73
313368872007.04.12 14:40sell0.16eurusdm1.34981.36061.34632007.04.12 16:311.34770.000.000.003.36
314312022007.04.13 01:35buy0.01eurusdm1.35201.35411.35962007.04.13 14:021.35410.000.000.000.21
314326202007.04.13 01:43sell0.01usdjpym118.95118.70118.152007.04.13 06:47118.700.000.000.000.21
314388962007.04.13 02:35sell0.01usdchfm1.21441.21171.20622007.04.13 07:461.21170.000.000.000.22
314446752007.04.13 03:04sell0.01eurjpym160.61160.25159.702007.04.13 10:48160.250.000.000.000.30
314757702007.04.13 06:47sell0.01usdjpym118.66120.46118.312007.04.13 08:44118.310.000.000.000.29
314867092007.04.13 07:46sell0.01usdchfm1.21121.22921.20772007.04.13 10:281.20770.000.000.000.29
315309252007.04.13 11:54sell0.01usdchfm1.20761.22561.20412007.04.13 17:521.21420.000.000.00-0.54
315342102007.04.13 12:11sell0.08chfjpym98.1399.3997.782007.04.13 17:4998.240.000.000.00-0.74
315428382007.04.13 12:40sell0.02usdchfm1.20941.22561.20592007.04.13 17:521.21430.000.000.00-0.81
315662312007.04.13 14:36sell0.04usdchfm1.21121.22561.20772007.04.13 17:521.21420.000.000.00-0.99
315686172007.04.13 14:40sell0.16chfjpym98.3299.4097.972007.04.13 17:4998.240.000.000.001.07
315706242007.04.13 14:42sell0.08usdchfm1.21321.22581.20972007.04.13 17:511.21410.000.000.00-0.59
315763682007.04.13 14:56sell0.16usdchfm1.21501.22581.21152007.04.13 17:511.21440.000.000.000.79
315845802007.04.13 15:13sell0.32usdchfm1.21701.21511.20962007.04.13 17:491.21430.000.000.007.12
  0.00 0.00 0.07 16.40
Closed P/L: 16.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 16.47 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 016.47 Equity: 1 016.47 Free Margin: 1 016.47
 
Details:
Graph
Gross Profit: 31.73 Gross Loss: 15.26 Total Net Profit: 16.47
Profit Factor: 2.08 Expected Payoff: 0.25  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 4.60 (0.45%) Relative Drawdown: 0.45% (4.60)
 
Total Trades: 67 Short Positions (won %): 37 (62.16%) Long Positions (won %): 30 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 43 (64.18%) Loss trades (% of total): 24 (35.82%)
Largest profit trade: 7.12 loss trade: -1.22
Average profit trade: 0.74 loss trade: -0.64
Maximum consecutive wins ($): 15 (4.77) consecutive losses ($): 4 (-3.94)
Maximal consecutive profit (count): 7.12 (1) consecutive loss (count): -3.94 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3