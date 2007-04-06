|Account: 1426438
|Name: RB26DETT
|Currency: USD
|2007 April 15, 23:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30622418
|2007.04.06 02:05
|balance
|Deposit
|1 000.00
|30623243
|2007.04.06 02:33
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.80
|117.00
|119.15
|2007.04.06 12:32
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|30623356
|2007.04.06 02:34
|buy
|0.01
|eurjpym
|159.46
|157.66
|159.81
|2007.04.06 12:56
|159.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|30623706
|2007.04.06 02:45
|buy
|0.01
|chfjpym
|97.75
|95.95
|98.10
|2007.04.10 04:42
|97.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|30627281
|2007.04.06 04:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3419
|1.3599
|1.3384
|2007.04.06 12:33
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|30630971
|2007.04.06 04:54
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2162
|1.1982
|1.2197
|2007.04.06 12:31
|1.2197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|30639761
|2007.04.06 06:39
|buy
|0.02
|eurjpym
|159.28
|157.66
|159.63
|2007.04.06 12:32
|159.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|30746164
|2007.04.09 05:44
|buy
|0.02
|chfjpym
|97.57
|95.95
|97.92
|2007.04.10 04:42
|97.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|30746507
|2007.04.09 05:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3359
|1.3539
|1.3324
|2007.04.09 17:43
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|30747430
|2007.04.09 06:12
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2235
|1.2272
|1.2327
|2007.04.09 17:15
|1.2272
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|30748939
|2007.04.09 06:41
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.33
|161.13
|158.98
|2007.04.09 23:53
|159.32
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.01
|30755265
|2007.04.09 08:25
|sell
|0.02
|eurjpym
|159.52
|159.33
|158.78
|2007.04.09 23:53
|159.33
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.31
|30760481
|2007.04.09 09:52
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3378
|1.3352
|1.3297
|2007.04.09 17:43
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|30760550
|2007.04.09 09:54
|sell
|0.01
|usdjpym
|119.25
|118.92
|118.37
|2007.04.10 02:14
|118.92
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.28
|30788039
|2007.04.09 16:23
|buy
|0.04
|chfjpym
|97.38
|95.94
|97.73
|2007.04.10 04:42
|97.38
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|30838378
|2007.04.10 01:37
|buy
|0.08
|chfjpym
|97.19
|97.38
|97.93
|2007.04.10 04:42
|97.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|30839429
|2007.04.10 01:41
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2236
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|30848318
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3403
|1.3424
|1.3479
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|30856604
|2007.04.10 02:41
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.77
|120.57
|118.42
|2007.04.11 18:43
|119.24
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.39
|30859224
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3426
|1.3246
|1.3461
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|30859265
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2202
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|30862272
|2007.04.10 03:30
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.95
|120.57
|118.60
|2007.04.11 18:42
|119.27
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.54
|30862307
|2007.04.10 03:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|159.73
|159.92
|160.47
|2007.04.10 11:35
|159.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|30877483
|2007.04.10 05:43
|buy
|0.01
|chfjpym
|97.54
|97.80
|98.35
|2007.04.10 12:37
|97.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|30899110
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3408
|1.3429
|1.3484
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|30899646
|2007.04.10 07:58
|sell
|0.04
|usdjpym
|119.14
|120.58
|118.79
|2007.04.11 18:42
|119.28
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.47
|31017275
|2007.04.11 01:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|159.91
|159.71
|159.16
|2007.04.11 02:12
|159.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|31023828
|2007.04.11 01:41
|sell
|0.01
|chfjpym
|97.68
|99.48
|97.33
|2007.04.12 01:08
|97.63
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|31024690
|2007.04.11 01:47
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2181
|1.2204
|1.2259
|2007.04.11 10:59
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|31041217
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 16:32
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.57
|31047619
|2007.04.11 04:52
|sell
|0.02
|chfjpym
|97.87
|97.63
|97.08
|2007.04.12 01:07
|97.63
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.40
|31121713
|2007.04.11 13:22
|sell
|0.08
|usdjpym
|119.33
|120.59
|118.98
|2007.04.11 18:42
|119.29
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|31141392
|2007.04.11 15:26
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 16:31
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.78
|31161937
|2007.04.11 18:12
|sell
|0.16
|usdjpym
|119.51
|120.59
|119.16
|2007.04.11 18:42
|119.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|31204069
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2237
|1.2057
|1.2272
|2007.04.12 16:02
|1.2162
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|31209675
|2007.04.12 01:08
|sell
|0.01
|chfjpym
|97.57
|99.37
|97.22
|2007.04.13 17:49
|98.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|31213768
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2219
|1.2057
|1.2254
|2007.04.12 16:02
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|31216092
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3461
|1.3605
|1.3426
|2007.04.12 16:31
|1.3475
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|31216396
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.02
|chfjpym
|97.75
|99.37
|97.40
|2007.04.13 17:49
|98.25
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.84
|31232187
|2007.04.12 03:19
|buy
|0.01
|usdjpym
|119.44
|117.64
|119.79
|2007.04.12 21:52
|119.06
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.32
|31240540
|2007.04.12 04:51
|buy
|0.01
|eurjpym
|160.80
|159.00
|161.15
|2007.04.12 15:27
|160.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|31243725
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2201
|1.2057
|1.2236
|2007.04.12 16:02
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|31244103
|2007.04.12 05:26
|sell
|0.04
|chfjpym
|97.93
|99.37
|97.58
|2007.04.13 17:49
|98.24
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.04
|31261816
|2007.04.12 07:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|119.25
|117.63
|119.60
|2007.04.12 21:52
|119.05
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.34
|31262982
|2007.04.12 07:43
|buy
|0.02
|eurjpym
|160.62
|159.00
|160.97
|2007.04.12 15:26
|160.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|31308098
|2007.04.12 12:36
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2183
|1.2057
|1.2218
|2007.04.12 16:02
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|31311092
|2007.04.12 12:50
|buy
|0.04
|eurjpym
|160.44
|159.00
|160.79
|2007.04.12 15:26
|160.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|31314470
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.04
|usdjpym
|119.06
|117.62
|119.41
|2007.04.12 21:52
|119.06
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|31314546
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.08
|eurjpym
|160.26
|160.45
|161.00
|2007.04.12 15:26
|160.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|31321666
|2007.04.12 13:46
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2165
|1.2057
|1.2200
|2007.04.12 16:01
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31322110
|2007.04.12 13:46
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3479
|1.3605
|1.3444
|2007.04.12 16:31
|1.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|31326100
|2007.04.12 13:55
|buy
|0.08
|usdjpym
|118.88
|119.07
|119.62
|2007.04.12 21:52
|119.07
|0.00
|0.00
|0.11
|1.28
|31331405
|2007.04.12 14:20
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2147
|1.2057
|1.2182
|2007.04.12 16:01
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|31336887
|2007.04.12 14:40
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3498
|1.3606
|1.3463
|2007.04.12 16:31
|1.3477
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|31431202
|2007.04.13 01:35
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3520
|1.3541
|1.3596
|2007.04.13 14:02
|1.3541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|31432620
|2007.04.13 01:43
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.95
|118.70
|118.15
|2007.04.13 06:47
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|31438896
|2007.04.13 02:35
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2144
|1.2117
|1.2062
|2007.04.13 07:46
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|31444675
|2007.04.13 03:04
|sell
|0.01
|eurjpym
|160.61
|160.25
|159.70
|2007.04.13 10:48
|160.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|31475770
|2007.04.13 06:47
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.66
|120.46
|118.31
|2007.04.13 08:44
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|31486709
|2007.04.13 07:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2112
|1.2292
|1.2077
|2007.04.13 10:28
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|31530925
|2007.04.13 11:54
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2076
|1.2256
|1.2041
|2007.04.13 17:52
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|31534210
|2007.04.13 12:11
|sell
|0.08
|chfjpym
|98.13
|99.39
|97.78
|2007.04.13 17:49
|98.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|31542838
|2007.04.13 12:40
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2094
|1.2256
|1.2059
|2007.04.13 17:52
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|31566231
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2112
|1.2256
|1.2077
|2007.04.13 17:52
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|31568617
|2007.04.13 14:40
|sell
|0.16
|chfjpym
|98.32
|99.40
|97.97
|2007.04.13 17:49
|98.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|31570624
|2007.04.13 14:42
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2132
|1.2258
|1.2097
|2007.04.13 17:51
|1.2141
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.59
|31576368
|2007.04.13 14:56
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2150
|1.2258
|1.2115
|2007.04.13 17:51
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|31584580
|2007.04.13 15:13
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.2170
|1.2151
|1.2096
|2007.04.13 17:49
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|0.00
|0.00
|0.07
|16.40
|Closed P/L:
|16.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|16.47
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 016.47
|Equity:
|1 016.47
|Free Margin:
|1 016.47
|Details:
|Gross Profit:
|31.73
|Gross Loss:
|15.26
|Total Net Profit:
|16.47
|Profit Factor:
|2.08
|Expected Payoff:
|0.25
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|4.60 (0.45%)
|Relative Drawdown:
|0.45% (4.60)
|Total Trades:
|67
|Short Positions (won %):
|37 (62.16%)
|Long Positions (won %):
|30 (66.67%)
|Profit Trades (% of total):
|43 (64.18%)
|Loss trades (% of total):
|24 (35.82%)
|Largest
|profit trade:
|7.12
|loss trade:
|-1.22
|Average
|profit trade:
|0.74
|loss trade:
|-0.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (4.77)
|consecutive losses ($):
|4 (-3.94)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7.12 (1)
|consecutive loss (count):
|-3.94 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3