|Account: 1429149
|Name: jco
|Currency: USD
|2007 April 13, 17:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30804825
|2007.04.09 19:42
|balance
|Deposit
|3 000.00
|30848308
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3403
|1.3424
|1.3479
|2007.04.10 02:57
|1.3424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|30859215
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.06
|eurusdm
|1.3426
|1.3246
|1.3461
|2007.04.10 13:06
|1.3430
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|30899145
|2007.04.10 07:55
|buy
|0.12
|eurusdm
|1.3408
|1.3429
|1.3484
|2007.04.10 13:06
|1.3429
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|31041207
|2007.04.11 04:03
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3418
|1.3598
|1.3383
|2007.04.12 08:49
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.86
|31137602
|2007.04.11 14:57
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3437
|1.3599
|1.3402
|2007.04.12 08:49
|1.3450
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.56
|31216228
|2007.04.12 01:43
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3460
|1.3604
|1.3425
|2007.04.12 08:49
|1.3449
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|31278389
|2007.04.12 09:05
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3452
|1.3632
|1.3417
|2007.04.13 14:41
|1.3515
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.78
|31319589
|2007.04.12 13:35
|sell
|0.12
|eurusdm
|1.3470
|1.3632
|1.3435
|2007.04.13 14:41
|1.3516
|0.00
|0.00
|0.06
|-5.52
|31330811
|2007.04.12 14:18
|sell
|0.24
|eurusdm
|1.3488
|1.3632
|1.3453
|2007.04.13 14:41
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.13
|-6.96
|31416910
|2007.04.13 00:44
|sell
|0.48
|eurusdm
|1.3506
|1.3632
|1.3471
|2007.04.13 14:41
|1.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|31473833
|2007.04.13 06:37
|sell
|0.96
|eurusdm
|1.3524
|1.3632
|1.3489
|2007.04.13 14:41
|1.3518
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|31516061
|2007.04.13 10:27
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3542
|1.3632
|1.3507
|2007.04.13 14:40
|1.3519
|0.00
|0.00
|0.00
|44.16
|30833147
|2007.04.10 01:06
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9646
|1.9665
|1.9720
|2007.04.10 01:57
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|30848358
|2007.04.10 02:09
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9682
|1.9700
|1.9755
|2007.04.10 08:39
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|30922171
|2007.04.10 10:55
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9723
|1.9767
|1.9822
|2007.04.11 02:11
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|31030166
|2007.04.11 02:12
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9771
|1.9591
|1.9806
|2007.04.11 06:14
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|31041368
|2007.04.11 04:05
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9753
|1.9591
|1.9788
|2007.04.11 06:13
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|31061395
|2007.04.11 06:16
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9788
|1.9608
|1.9823
|2007.04.11 14:32
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|31083378
|2007.04.11 08:05
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9769
|1.9607
|1.9804
|2007.04.11 14:31
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|31113948
|2007.04.11 12:26
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9750
|1.9606
|1.9785
|2007.04.11 14:31
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|31204002
|2007.04.12 01:00
|sell
|0.06
|gbpusdm
|1.9738
|1.9918
|1.9703
|2007.04.12 08:49
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|31215716
|2007.04.12 01:41
|sell
|0.12
|gbpusdm
|1.9761
|1.9923
|1.9726
|2007.04.12 08:49
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|31254869
|2007.04.12 06:48
|sell
|0.24
|gbpusdm
|1.9779
|1.9752
|1.9697
|2007.04.12 08:49
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|31297692
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9778
|1.9797
|1.9852
|2007.04.12 14:41
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|31469571
|2007.04.13 06:21
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9843
|1.9862
|1.9917
|2007.04.13 10:39
|1.9862
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|31518833
|2007.04.13 10:39
|buy
|0.06
|gbpusdm
|1.9866
|1.9686
|1.9901
|2007.04.13 15:45
|1.9814
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.12
|31565914
|2007.04.13 14:36
|buy
|0.12
|gbpusdm
|1.9848
|1.9686
|1.9883
|2007.04.13 15:45
|1.9813
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|31568151
|2007.04.13 14:40
|buy
|0.24
|gbpusdm
|1.9828
|1.9684
|1.9863
|2007.04.13 15:45
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|31586628
|2007.04.13 15:17
|buy
|0.48
|gbpusdm
|1.9809
|1.9683
|1.9844
|2007.04.13 15:45
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|31587320
|2007.04.13 15:19
|buy
|0.96
|gbpusdm
|1.9791
|1.9811
|1.9866
|2007.04.13 15:45
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|30839405
|2007.04.10 01:41
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2236
|1.2206
|1.2151
|2007.04.10 02:57
|1.2206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|30859260
|2007.04.10 02:57
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2202
|1.2172
|1.2117
|2007.04.10 13:46
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|31024687
|2007.04.11 01:47
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2181
|1.2204
|1.2259
|2007.04.11 10:59
|1.2204
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|31204026
|2007.04.12 01:00
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2238
|1.2058
|1.2273
|2007.04.12 08:49
|1.2202
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|31213772
|2007.04.12 01:36
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2218
|1.2056
|1.2253
|2007.04.12 08:49
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|31243811
|2007.04.12 05:25
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2200
|1.2056
|1.2235
|2007.04.12 08:49
|1.2201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|31281271
|2007.04.12 09:33
|buy
|0.06
|usdchfm
|1.2207
|1.2027
|1.2242
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|31297509
|2007.04.12 11:37
|buy
|0.12
|usdchfm
|1.2188
|1.2026
|1.2223
|2007.04.12 16:31
|1.2177
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|31319716
|2007.04.12 13:35
|buy
|0.24
|usdchfm
|1.2170
|1.2026
|1.2205
|2007.04.12 16:31
|1.2175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.99
|31324721
|2007.04.12 13:51
|buy
|0.48
|usdchfm
|1.2152
|1.2026
|1.2187
|2007.04.12 16:30
|1.2174
|0.00
|0.00
|0.00
|8.67
|31438890
|2007.04.13 02:35
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2144
|1.2117
|1.2062
|2007.04.13 07:46
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|31486691
|2007.04.13 07:46
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2112
|1.2085
|1.2030
|2007.04.13 10:40
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|31530894
|2007.04.13 11:54
|sell
|0.06
|usdchfm
|1.2076
|1.2256
|1.2041
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.65
|31542674
|2007.04.13 12:40
|sell
|0.12
|usdchfm
|1.2094
|1.2256
|1.2059
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.43
|31566038
|2007.04.13 14:36
|sell
|0.24
|usdchfm
|1.2112
|1.2256
|1.2077
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|31569469
|2007.04.13 14:41
|sell
|0.48
|usdchfm
|1.2130
|1.2256
|1.2095
|2007.04.13 17:42
|1.2151
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|31576021
|2007.04.13 14:56
|sell
|0.96
|usdchfm
|1.2148
|1.2256
|1.2113
|2007.04.13 17:42
|1.2150
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|31584481
|2007.04.13 15:13
|sell
|1.92
|usdchfm
|1.2170
|1.2260
|1.2135
|2007.04.13 17:42
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|33.19
|30834823
|2007.04.10 01:16
|sell
|0.06
|usdjpym
|119.03
|120.83
|118.68
|2007.04.11 02:14
|118.99
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.20
|30923799
|2007.04.10 11:04
|sell
|0.12
|usdjpym
|119.22
|118.99
|118.44
|2007.04.11 02:14
|118.99
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.32
|31044637
|2007.04.11 04:30
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.16
|119.40
|119.95
|2007.04.11 14:23
|119.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|31232180
|2007.04.12 03:19
|buy
|0.06
|usdjpym
|119.44
|117.64
|119.79
|2007.04.12 20:19
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|31261807
|2007.04.12 07:34
|buy
|0.12
|usdjpym
|119.25
|117.63
|119.60
|2007.04.12 20:18
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.21
|31314576
|2007.04.12 13:04
|buy
|0.24
|usdjpym
|119.07
|117.63
|119.42
|2007.04.12 20:17
|119.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|31326120
|2007.04.12 13:55
|buy
|0.48
|usdjpym
|118.88
|117.62
|119.23
|2007.04.12 20:17
|119.15
|0.00
|0.00
|0.00
|10.88
|31432612
|2007.04.13 01:43
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.95
|118.70
|118.15
|2007.04.13 06:47
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|31475740
|2007.04.13 06:47
|sell
|0.06
|usdjpym
|118.67
|118.34
|117.79
|2007.04.13 08:49
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|0.00
|0.00
|0.25
|104.33
|Closed P/L:
|104.58
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|104.58
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 104.58
|Equity:
|3 104.58
|Free Margin:
|3 104.58
|Details:
|Gross Profit:
|176.32
|Gross Loss:
|71.74
|Total Net Profit:
|104.58
|Profit Factor:
|2.46
|Expected Payoff:
|1.83
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|26.47 (0.85%)
|Relative Drawdown ($):
|0.85% (26.47)
|Total Trades:
|57
|Short Positions (won %):
|26 (53.85%)
|Long Positions (won %):
|31 (67.74%)
|Profit Trades (% of total):
|35 (61.40%)
|Loss trades (% of total):
|22 (38.60%)
|Largest
|profit trade:
|44.16
|loss trade:
|-8.30
|Average
|profit trade:
|5.04
|loss trade:
|-3.26
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (29.69)
|consecutive losses ($):
|5 (-26.47)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|56.67 (7)
|consecutive loss (count):
|-26.47 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2