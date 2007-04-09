Interbank FX, LLC

Account: 1429149 Name: jco Currency: USD 2007 April 13, 14:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
308048252007.04.09 19:42balanceDeposit3 000.00
308483082007.04.10 02:09buy0.06eurusdm1.34031.34241.34792007.04.10 02:571.34240.000.000.001.26
308592152007.04.10 02:57buy0.06eurusdm1.34261.32461.34612007.04.10 13:061.34300.000.000.000.24
308991452007.04.10 07:55buy0.12eurusdm1.34081.34291.34842007.04.10 13:061.34290.000.000.002.52
310412072007.04.11 04:03sell0.06eurusdm1.34181.35981.33832007.04.12 08:491.34490.000.000.10-1.86
311376022007.04.11 14:57sell0.12eurusdm1.34371.35991.34022007.04.12 08:491.34500.000.000.19-1.56
312162282007.04.12 01:43sell0.24eurusdm1.34601.36041.34252007.04.12 08:491.34490.000.000.002.64
312783892007.04.12 09:05sell0.06eurusdm1.34521.36321.34172007.04.13 14:411.35150.000.000.03-3.78
313195892007.04.12 13:35sell0.12eurusdm1.34701.36321.34352007.04.13 14:411.35160.000.000.06-5.52
313308112007.04.12 14:18sell0.24eurusdm1.34881.36321.34532007.04.13 14:411.35170.000.000.13-6.96
314169102007.04.13 00:44sell0.48eurusdm1.35061.36321.34712007.04.13 14:411.35170.000.000.00-5.28
314738332007.04.13 06:37sell0.96eurusdm1.35241.36321.34892007.04.13 14:411.35180.000.000.005.76
315160612007.04.13 10:27sell1.92eurusdm1.35421.36321.35072007.04.13 14:401.35190.000.000.0044.16
308331472007.04.10 01:06buy0.06gbpusdm1.96461.96651.97202007.04.10 01:571.96650.000.000.001.14
308483582007.04.10 02:09buy0.06gbpusdm1.96821.97001.97552007.04.10 08:391.97000.000.000.001.08
309221712007.04.10 10:55buy0.06gbpusdm1.97231.97671.98222007.04.11 02:111.97670.000.000.002.64
310301662007.04.11 02:12buy0.06gbpusdm1.97711.95911.98062007.04.11 06:141.97900.000.000.001.14
310413682007.04.11 04:05buy0.12gbpusdm1.97531.95911.97882007.04.11 06:131.97880.000.000.004.20
310613952007.04.11 06:16buy0.06gbpusdm1.97881.96081.98232007.04.11 14:321.97810.000.000.00-0.42
310833782007.04.11 08:05buy0.12gbpusdm1.97691.96071.98042007.04.11 14:311.97790.000.000.001.20
311139482007.04.11 12:26buy0.24gbpusdm1.97501.96061.97852007.04.11 14:311.97780.000.000.006.72
312040022007.04.12 01:00sell0.06gbpusdm1.97381.99181.97032007.04.12 08:491.97450.000.000.00-0.42
312157162007.04.12 01:41sell0.12gbpusdm1.97611.99231.97262007.04.12 08:491.97440.000.000.002.04
312548692007.04.12 06:48sell0.24gbpusdm1.97791.97521.96972007.04.12 08:491.97430.000.000.008.64
312976922007.04.12 11:37buy0.06gbpusdm1.97781.97971.98522007.04.12 14:411.97970.000.000.001.14
314695712007.04.13 06:21buy0.06gbpusdm1.98431.98621.99172007.04.13 10:391.98620.000.000.001.14
308394052007.04.10 01:41sell0.06usdchfm1.22361.22061.21512007.04.10 02:571.22060.000.000.001.47
308592602007.04.10 02:57sell0.06usdchfm1.22021.21721.21172007.04.10 13:461.21720.000.000.001.48
310246872007.04.11 01:47buy0.06usdchfm1.21811.22041.22592007.04.11 10:591.22040.000.000.001.13
312040262007.04.12 01:00buy0.06usdchfm1.22381.20581.22732007.04.12 08:491.22020.000.000.00-1.77
312137722007.04.12 01:36buy0.12usdchfm1.22181.20561.22532007.04.12 08:491.22010.000.000.00-1.67
312438112007.04.12 05:25buy0.24usdchfm1.22001.20561.22352007.04.12 08:491.22010.000.000.000.20
312812712007.04.12 09:33buy0.06usdchfm1.22071.20271.22422007.04.12 16:311.21770.000.000.00-1.48
312975092007.04.12 11:37buy0.12usdchfm1.21881.20261.22232007.04.12 16:311.21770.000.000.00-1.08
313197162007.04.12 13:35buy0.24usdchfm1.21701.20261.22052007.04.12 16:311.21750.000.000.000.99
313247212007.04.12 13:51buy0.48usdchfm1.21521.20261.21872007.04.12 16:301.21740.000.000.008.67
314388902007.04.13 02:35sell0.06usdchfm1.21441.21171.20622007.04.13 07:461.21170.000.000.001.34
314866912007.04.13 07:46sell0.06usdchfm1.21121.20851.20302007.04.13 10:401.20850.000.000.001.34
308348232007.04.10 01:16sell0.06usdjpym119.03120.83118.682007.04.11 02:14118.990.000.00-0.090.20
309237992007.04.10 11:04sell0.12usdjpym119.22118.99118.442007.04.11 02:14118.990.000.00-0.172.32
310446372007.04.11 04:30buy0.06usdjpym119.16119.40119.952007.04.11 14:23119.400.000.000.001.21
312321802007.04.12 03:19buy0.06usdjpym119.44117.64119.792007.04.12 20:19119.120.000.000.00-1.61
312618072007.04.12 07:34buy0.12usdjpym119.25117.63119.602007.04.12 20:18119.130.000.000.00-1.21
313145762007.04.12 13:04buy0.24usdjpym119.07117.63119.422007.04.12 20:17119.140.000.000.001.41
313261202007.04.12 13:55buy0.48usdjpym118.88117.62119.232007.04.12 20:17119.150.000.000.0010.88
314326122007.04.13 01:43sell0.06usdjpym118.95118.70118.152007.04.13 06:47118.700.000.000.001.26
314757402007.04.13 06:47sell0.06usdjpym118.67118.34117.792007.04.13 08:49118.340.000.000.001.67
  0.00 0.00 0.25 88.61
Closed P/L: 88.86
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
315188332007.04.13 10:39buy0.06gbpusdm1.98661.96861.9901 1.98370.000.000.00-1.74
315308942007.04.13 11:54sell0.06usdchfm1.20761.22561.2041 1.21400.000.000.00-3.16
315426742007.04.13 12:40sell0.12usdchfm1.20941.22561.2059 1.21400.000.000.00-4.55
315659142007.04.13 14:36buy0.12gbpusdm1.98481.96861.9883 1.98370.000.000.00-1.32
315660382007.04.13 14:36sell0.24usdchfm1.21121.22561.2077 1.21400.000.000.00-5.54
315681512007.04.13 14:40buy0.24gbpusdm1.98281.96841.9863 1.98370.000.000.002.16
315694692007.04.13 14:41sell0.48usdchfm1.21301.22561.2095 1.21400.000.000.00-3.95
  0.00 0.00 0.00 -18.10
 Floating P/L: -18.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 88.86 Floating P/L: -18.10 Margin: 66.00
Balance: 3 088.86 Equity: 3 070.76 Free Margin: 3 004.76
 
Details:
Graph
Gross Profit: 122.97 Gross Loss: 34.11 Total Net Profit: 88.86
Profit Factor: 3.61 Expected Payoff: 1.93  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 21.32 (0.69%) Relative Drawdown ($): 0.69% (21.32)
 
Total Trades: 46 Short Positions (won %): 20 (65.00%) Long Positions (won %): 26 (73.08%)
Profit Trades (% of total): 32 (69.57%) Loss trades (% of total): 14 (30.43%)
Largest profit trade: 44.16 loss trade: -6.83
Average profit trade: 3.84 loss trade: -2.44
Maximum consecutive wins ($): 16 (29.69) consecutive losses ($): 4 (-21.32)
Maximal consecutive profit (count): 56.67 (7) consecutive loss (count): -21.32 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2