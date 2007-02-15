Strategy Tester Report
-10points_3_dynamic_stop[v2(RMI]
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.02.09 03:30 - 2007.04.09 10:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=32; Lots=0.01; InitialStop=0; TrailingStop=17; MaxTrades=8; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=4; AccountisNormal=0; MACD_fast_ema_period=14; MACD_slow_ema_period=26; timeperiod=240; timeperiod2=30; Par=10; CountBars=300; Length=14; Length2=7; Smooth=5; MASmooth=0; RMIPeriod=14; MomPeriod=5; Magic=10201;
|Bars in test
|2048
|Ticks modelled
|156828
|Modelling quality
|68.38%
|Initial deposit
|300.00
|Total net profit
|195.31
|Gross profit
|222.50
|Gross loss
|-27.19
|Profit factor
|8.18
|Expected payoff
|1.78
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|8.90 (2.32%)
|Relative drawdown
|2.32% (8.90)
|Total trades
|110
|Short positions (won %)
|74 (71.62%)
|Long positions (won %)
|36 (77.78%)
|Profit trades (% of total)
|81 (73.64%)
|Loss trades (% of total)
|29 (26.36%)
|Largest
|profit trade
|43.03
|loss trade
|-2.52
|Average
|profit trade
|2.75
|loss trade
|-0.94
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (10.43)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-8.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|57.57 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-8.90 (5)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.02.15 08:01
|sell
|1
|0.01
|1.3122
|0.0000
|1.3090
|2
|2007.02.15 08:30
|sell
|2
|0.02
|1.3137
|0.0000
|1.3105
|3
|2007.02.15 14:13
|sell
|3
|0.04
|1.3153
|0.0000
|1.3121
|4
|2007.02.15 14:19
|sell
|4
|0.08
|1.3168
|0.0000
|1.3136
|5
|2007.02.15 15:31
|t/p
|4
|0.08
|1.3136
|0.0000
|1.3136
|2.56
|302.56
|6
|2007.02.15 15:31
|close
|3
|0.04
|1.3136
|0.0000
|1.3121
|0.68
|303.24
|7
|2007.02.15 15:31
|close
|2
|0.02
|1.3137
|0.0000
|1.3105
|0.00
|303.24
|8
|2007.02.15 15:31
|close
|1
|0.01
|1.3135
|0.0000
|1.3090
|-0.13
|303.11
|9
|2007.02.15 17:30
|sell
|5
|0.01
|1.3141
|0.0000
|1.3109
|10
|2007.02.16 13:48
|t/p
|5
|0.01
|1.3109
|0.0000
|1.3109
|0.33
|303.44
|11
|2007.02.19 16:30
|buy
|6
|0.01
|1.3147
|0.0000
|1.3179
|12
|2007.02.20 02:19
|t/p
|6
|0.01
|1.3179
|0.0000
|1.3179
|0.31
|303.75
|13
|2007.02.20 08:00
|sell
|7
|0.01
|1.3155
|0.0000
|1.3123
|14
|2007.02.21 11:32
|t/p
|7
|0.01
|1.3123
|0.0000
|1.3123
|0.33
|304.07
|15
|2007.02.21 11:32
|sell
|8
|0.01
|1.3121
|0.0000
|1.3089
|16
|2007.02.21 12:20
|sell
|9
|0.02
|1.3136
|0.0000
|1.3104
|17
|2007.02.22 07:44
|t/p
|9
|0.02
|1.3104
|0.0000
|1.3104
|0.67
|304.75
|18
|2007.02.22 07:44
|close
|8
|0.01
|1.3104
|0.0000
|1.3089
|0.19
|304.93
|19
|2007.02.22 16:09
|buy
|10
|0.01
|1.3123
|0.0000
|1.3155
|20
|2007.02.23 09:20
|buy
|11
|0.02
|1.3108
|0.0000
|1.3140
|21
|2007.02.23 14:09
|t/p
|11
|0.02
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|0.64
|305.57
|22
|2007.02.23 14:09
|close
|10
|0.01
|1.3140
|0.0000
|1.3155
|0.16
|305.74
|23
|2007.02.23 14:09
|buy
|12
|0.01
|1.3143
|0.0000
|1.3175
|24
|2007.02.23 15:13
|t/p
|12
|0.01
|1.3175
|0.0000
|1.3175
|0.32
|306.06
|25
|2007.02.26 09:30
|sell
|13
|0.01
|1.3167
|0.0000
|1.3135
|26
|2007.02.26 19:47
|sell
|14
|0.02
|1.3182
|0.0000
|1.3150
|27
|2007.02.27 00:39
|sell
|15
|0.04
|1.3197
|0.0000
|1.3165
|28
|2007.02.27 07:05
|t/p
|15
|0.04
|1.3165
|0.0000
|1.3165
|1.28
|307.34
|29
|2007.02.27 07:05
|close
|14
|0.02
|1.3163
|0.0000
|1.3150
|0.39
|307.73
|30
|2007.02.27 07:05
|close
|13
|0.01
|1.3164
|0.0000
|1.3135
|0.04
|307.76
|31
|2007.02.27 07:30
|sell
|16
|0.01
|1.3172
|0.0000
|1.3140
|32
|2007.02.27 08:09
|sell
|17
|0.02
|1.3187
|0.0000
|1.3155
|33
|2007.02.27 08:17
|sell
|18
|0.04
|1.3202
|0.0000
|1.3170
|34
|2007.02.27 08:19
|sell
|19
|0.08
|1.3217
|0.0000
|1.3185
|35
|2007.02.27 13:13
|sell
|20
|0.16
|1.3233
|0.0000
|1.3201
|36
|2007.02.27 14:45
|sell
|21
|0.32
|1.3248
|0.0000
|1.3216
|37
|2007.02.28 01:22
|t/p
|21
|0.32
|1.3216
|0.0000
|1.3216
|10.41
|318.18
|38
|2007.02.28 01:22
|close
|20
|0.16
|1.3216
|0.0000
|1.3201
|2.81
|320.98
|39
|2007.02.28 01:22
|close
|19
|0.08
|1.3217
|0.0000
|1.3185
|0.04
|321.03
|40
|2007.02.28 01:23
|close
|18
|0.04
|1.3218
|0.0000
|1.3170
|-0.62
|320.41
|41
|2007.02.28 01:23
|close
|17
|0.02
|1.3219
|0.0000
|1.3155
|-0.63
|319.78
|42
|2007.02.28 01:23
|close
|16
|0.01
|1.3218
|0.0000
|1.3140
|-0.45
|319.32
|43
|2007.02.28 01:26
|sell
|22
|0.01
|1.3211
|0.0000
|1.3179
|44
|2007.02.28 06:34
|sell
|23
|0.02
|1.3226
|0.0000
|1.3194
|45
|2007.02.28 08:22
|t/p
|23
|0.02
|1.3194
|0.0000
|1.3194
|0.64
|319.96
|46
|2007.02.28 08:22
|close
|22
|0.01
|1.3193
|0.0000
|1.3179
|0.18
|320.14
|47
|2007.02.28 15:30
|sell
|24
|0.01
|1.3199
|0.0000
|1.3167
|48
|2007.02.28 16:00
|sell
|25
|0.02
|1.3215
|0.0000
|1.3183
|49
|2007.02.28 16:50
|sell
|26
|0.04
|1.3232
|0.0000
|1.3200
|50
|2007.03.01 15:00
|t/p
|26
|0.04
|1.3200
|0.0000
|1.3200
|1.34
|321.49
|51
|2007.03.01 15:00
|close
|25
|0.02
|1.3200
|0.0000
|1.3183
|0.33
|321.82
|52
|2007.03.01 15:00
|close
|24
|0.01
|1.3197
|0.0000
|1.3167
|0.04
|321.86
|53
|2007.03.01 22:07
|sell
|27
|0.01
|1.3179
|0.0000
|1.3147
|54
|2007.03.02 09:44
|t/p
|27
|0.01
|1.3147
|0.0000
|1.3147
|0.33
|322.18
|55
|2007.03.02 13:30
|buy
|28
|0.01
|1.3170
|0.0000
|1.3202
|56
|2007.03.04 23:00
|t/p
|28
|0.01
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|0.32
|322.50
|57
|2007.03.05 01:52
|sell
|29
|0.01
|1.3123
|0.0000
|1.3091
|58
|2007.03.05 02:24
|sell
|30
|0.02
|1.3138
|0.0000
|1.3106
|59
|2007.03.05 05:09
|sell
|31
|0.04
|1.3154
|0.0000
|1.3122
|60
|2007.03.05 05:30
|sell
|32
|0.08
|1.3169
|0.0000
|1.3137
|61
|2007.03.05 07:01
|t/p
|32
|0.08
|1.3137
|0.0000
|1.3137
|2.56
|325.06
|62
|2007.03.05 07:01
|close
|31
|0.04
|1.3137
|0.0000
|1.3122
|0.68
|325.74
|63
|2007.03.05 07:01
|close
|30
|0.02
|1.3138
|0.0000
|1.3106
|0.00
|325.74
|64
|2007.03.05 07:01
|close
|29
|0.01
|1.3137
|0.0000
|1.3091
|-0.14
|325.60
|65
|2007.03.05 08:00
|sell
|33
|0.01
|1.3144
|0.0000
|1.3112
|66
|2007.03.05 11:07
|t/p
|33
|0.01
|1.3112
|0.0000
|1.3112
|0.32
|325.92
|67
|2007.03.06 04:00
|buy
|34
|0.01
|1.3112
|0.0000
|1.3144
|68
|2007.03.06 06:55
|buy
|35
|0.02
|1.3096
|0.0000
|1.3128
|69
|2007.03.06 07:44
|t/p
|35
|0.02
|1.3128
|0.0000
|1.3128
|0.64
|326.56
|70
|2007.03.06 07:44
|close
|34
|0.01
|1.3130
|0.0000
|1.3144
|0.18
|326.74
|71
|2007.03.06 07:44
|buy
|36
|0.01
|1.3131
|0.0000
|1.3163
|72
|2007.03.06 09:12
|buy
|37
|0.02
|1.3116
|0.0000
|1.3148
|73
|2007.03.06 13:09
|buy
|38
|0.04
|1.3100
|0.0000
|1.3132
|74
|2007.03.06 23:12
|t/p
|38
|0.04
|1.3132
|0.0000
|1.3132
|1.28
|328.02
|75
|2007.03.06 23:12
|close
|37
|0.02
|1.3132
|0.0000
|1.3148
|0.32
|328.34
|76
|2007.03.06 23:12
|close
|36
|0.01
|1.3133
|0.0000
|1.3163
|0.02
|328.36
|77
|2007.03.07 04:30
|buy
|39
|0.01
|1.3136
|0.0000
|1.3168
|78
|2007.03.07 06:59
|buy
|40
|0.02
|1.3120
|0.0000
|1.3152
|79
|2007.03.07 15:24
|t/p
|40
|0.02
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|0.64
|329.00
|80
|2007.03.07 15:24
|close
|39
|0.01
|1.3152
|0.0000
|1.3168
|0.16
|329.16
|81
|2007.03.08 06:30
|sell
|41
|0.01
|1.3172
|0.0000
|1.3140
|82
|2007.03.08 13:57
|t/p
|41
|0.01
|1.3140
|0.0000
|1.3140
|0.32
|329.48
|83
|2007.03.09 07:30
|sell
|42
|0.01
|1.3145
|0.0000
|1.3113
|84
|2007.03.09 13:38
|t/p
|42
|0.01
|1.3113
|0.0000
|1.3113
|0.32
|329.80
|85
|2007.03.09 13:53
|sell
|43
|0.01
|1.3090
|0.0000
|1.3058
|86
|2007.03.09 13:55
|sell
|44
|0.02
|1.3105
|0.0000
|1.3073
|87
|2007.03.09 16:29
|sell
|45
|0.04
|1.3120
|0.0000
|1.3088
|88
|2007.03.12 08:48
|sell
|46
|0.08
|1.3136
|0.0000
|1.3104
|89
|2007.03.12 09:09
|sell
|47
|0.16
|1.3153
|0.0000
|1.3121
|90
|2007.03.12 09:34
|sell
|48
|0.32
|1.3169
|0.0000
|1.3137
|91
|2007.03.12 15:12
|sell
|49
|0.64
|1.3184
|0.0000
|1.3152
|92
|2007.03.12 18:55
|sell
|50
|1.28
|1.3199
|0.0000
|1.3167
|93
|2007.03.13 07:02
|t/p
|50
|1.28
|1.3167
|0.0000
|1.3167
|41.65
|371.45
|94
|2007.03.13 07:02
|close
|49
|0.64
|1.3167
|0.0000
|1.3152
|11.23
|382.68
|95
|2007.03.13 07:02
|close
|48
|0.32
|1.3168
|0.0000
|1.3137
|0.49
|383.17
|96
|2007.03.13 07:02
|close
|47
|0.16
|1.3169
|0.0000
|1.3121
|-2.47
|380.70
|97
|2007.03.13 07:02
|close
|46
|0.08
|1.3168
|0.0000
|1.3104
|-2.52
|378.18
|98
|2007.03.13 07:03
|close
|45
|0.04
|1.3169
|0.0000
|1.3088
|-1.92
|376.26
|99
|2007.03.13 07:03
|close
|44
|0.02
|1.3168
|0.0000
|1.3073
|-1.24
|375.03
|100
|2007.03.13 07:04
|close
|43
|0.01
|1.3167
|0.0000
|1.3058
|-0.76
|374.27
|101
|2007.03.13 07:30
|sell
|51
|0.01
|1.3165
|0.0000
|1.3133
|102
|2007.03.13 11:13
|sell
|52
|0.02
|1.3180
|0.0000
|1.3148
|103
|2007.03.13 12:31
|sell
|53
|0.04
|1.3196
|0.0000
|1.3164
|104
|2007.03.13 12:57
|sell
|54
|0.08
|1.3212
|0.0000
|1.3180
|105
|2007.03.14 11:19
|t/p
|54
|0.08
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|2.60
|376.87
|106
|2007.03.14 11:19
|close
|53
|0.04
|1.3179
|0.0000
|1.3164
|0.70
|377.57
|107
|2007.03.14 11:19
|close
|52
|0.02
|1.3180
|0.0000
|1.3148
|0.01
|377.58
|108
|2007.03.14 11:19
|close
|51
|0.01
|1.3179
|0.0000
|1.3133
|-0.13
|377.45
|109
|2007.03.14 12:00
|buy
|55
|0.01
|1.3196
|0.0000
|1.3228
|110
|2007.03.14 12:31
|buy
|56
|0.02
|1.3179
|0.0000
|1.3211
|111
|2007.03.14 14:17
|t/p
|56
|0.02
|1.3211
|0.0000
|1.3211
|0.64
|378.09
|112
|2007.03.14 14:17
|close
|55
|0.01
|1.3211
|0.0000
|1.3228
|0.15
|378.24
|113
|2007.03.14 14:17
|buy
|57
|0.01
|1.3212
|0.0000
|1.3244
|114
|2007.03.14 16:14
|t/p
|57
|0.01
|1.3244
|0.0000
|1.3244
|0.32
|378.56
|115
|2007.03.14 22:53
|sell
|58
|0.01
|1.3214
|0.0000
|1.3182
|116
|2007.03.14 23:58
|sell
|59
|0.02
|1.3229
|0.0000
|1.3197
|117
|2007.03.15 09:17
|t/p
|59
|0.02
|1.3197
|0.0000
|1.3197
|0.67
|379.23
|118
|2007.03.15 09:17
|close
|58
|0.01
|1.3196
|0.0000
|1.3182
|0.20
|379.43
|119
|2007.03.15 12:30
|sell
|60
|0.01
|1.3200
|0.0000
|1.3168
|120
|2007.03.15 12:31
|sell
|61
|0.02
|1.3216
|0.0000
|1.3184
|121
|2007.03.15 12:33
|sell
|62
|0.04
|1.3232
|0.0000
|1.3200
|122
|2007.03.15 15:18
|sell
|63
|0.08
|1.3247
|0.0000
|1.3215
|123
|2007.03.15 23:21
|sell
|64
|0.16
|1.3262
|0.0000
|1.3230
|124
|2007.03.15 23:25
|sell
|65
|0.32
|1.3277
|0.0000
|1.3245
|125
|2007.03.16 00:54
|sell
|66
|0.64
|1.3293
|0.0000
|1.3261
|126
|2007.03.16 02:02
|sell
|67
|1.28
|1.3308
|0.0000
|1.3276
|127
|2007.03.20 10:10
|t/p
|67
|1.28
|1.3276
|0.0000
|1.3276
|42.34
|421.77
|128
|2007.03.20 10:10
|close
|66
|0.64
|1.3276
|0.0000
|1.3261
|11.57
|433.34
|129
|2007.03.20 10:10
|close
|65
|0.32
|1.3277
|0.0000
|1.3245
|0.52
|433.86
|130
|2007.03.20 10:10
|close
|64
|0.16
|1.3273
|0.0000
|1.3230
|-1.50
|432.36
|131
|2007.03.20 10:10
|close
|63
|0.08
|1.3275
|0.0000
|1.3215
|-2.11
|430.25
|132
|2007.03.20 10:10
|close
|62
|0.04
|1.3274
|0.0000
|1.3200
|-1.62
|428.63
|133
|2007.03.20 10:10
|close
|61
|0.02
|1.3273
|0.0000
|1.3184
|-1.11
|427.52
|134
|2007.03.20 10:11
|close
|60
|0.01
|1.3274
|0.0000
|1.3168
|-0.72
|426.80
|135
|2007.03.20 10:11
|sell
|68
|0.01
|1.3273
|0.0000
|1.3241
|136
|2007.03.20 11:08
|sell
|69
|0.02
|1.3289
|0.0000
|1.3257
|137
|2007.03.20 13:02
|sell
|70
|0.04
|1.3304
|0.0000
|1.3272
|138
|2007.03.20 19:43
|sell
|71
|0.08
|1.3319
|0.0000
|1.3287
|139
|2007.03.21 18:17
|sell
|72
|0.16
|1.3337
|0.0000
|1.3305
|140
|2007.03.21 18:22
|sell
|73
|0.32
|1.3353
|0.0000
|1.3321
|141
|2007.03.21 18:24
|sell
|74
|0.64
|1.3368
|0.0000
|1.3336
|142
|2007.03.21 18:52
|sell
|75
|1.28
|1.3383
|0.0000
|1.3351
|143
|2007.03.22 10:55
|t/p
|75
|1.28
|1.3351
|0.0000
|1.3351
|43.03
|469.83
|144
|2007.03.22 10:55
|close
|74
|0.64
|1.3351
|0.0000
|1.3336
|11.92
|481.75
|145
|2007.03.22 10:55
|close
|73
|0.32
|1.3352
|0.0000
|1.3321
|0.84
|482.59
|146
|2007.03.22 10:55
|close
|72
|0.16
|1.3351
|0.0000
|1.3305
|-1.98
|480.61
|147
|2007.03.22 10:55
|close
|71
|0.08
|1.3352
|0.0000
|1.3287
|-2.47
|478.14
|148
|2007.03.22 10:55
|close
|70
|0.04
|1.3351
|0.0000
|1.3272
|-1.79
|476.35
|149
|2007.03.22 10:55
|close
|69
|0.02
|1.3349
|0.0000
|1.3257
|-1.16
|475.19
|150
|2007.03.22 10:55
|close
|68
|0.01
|1.3350
|0.0000
|1.3241
|-0.75
|474.44
|151
|2007.03.22 10:55
|sell
|76
|0.01
|1.3347
|0.0000
|1.3315
|152
|2007.03.22 11:20
|sell
|77
|0.02
|1.3362
|0.0000
|1.3330
|153
|2007.03.22 16:43
|t/p
|77
|0.02
|1.3330
|0.0000
|1.3330
|0.64
|475.08
|154
|2007.03.22 16:43
|close
|76
|0.01
|1.3330
|0.0000
|1.3315
|0.17
|475.25
|155
|2007.03.23 09:00
|sell
|78
|0.01
|1.3322
|0.0000
|1.3290
|156
|2007.03.23 12:33
|sell
|79
|0.02
|1.3337
|0.0000
|1.3305
|157
|2007.03.23 14:17
|t/p
|79
|0.02
|1.3305
|0.0000
|1.3305
|0.64
|475.89
|158
|2007.03.23 14:17
|close
|78
|0.01
|1.3304
|0.0000
|1.3290
|0.18
|476.07
|159
|2007.03.26 06:02
|buy
|80
|0.01
|1.3274
|0.0000
|1.3306
|160
|2007.03.26 07:07
|buy
|81
|0.02
|1.3258
|0.0000
|1.3290
|161
|2007.03.26 13:52
|t/p
|81
|0.02
|1.3290
|0.0000
|1.3290
|0.64
|476.71
|162
|2007.03.26 13:52
|close
|80
|0.01
|1.3291
|0.0000
|1.3306
|0.17
|476.88
|163
|2007.03.26 13:52
|buy
|82
|0.01
|1.3292
|0.0000
|1.3324
|164
|2007.03.26 14:07
|t/p
|82
|0.01
|1.3324
|0.0000
|1.3324
|0.32
|477.20
|165
|2007.03.26 14:07
|buy
|83
|0.01
|1.3326
|0.0000
|1.3358
|166
|2007.03.27 14:18
|t/p
|83
|0.01
|1.3358
|0.0000
|1.3358
|0.31
|477.52
|167
|2007.03.27 17:30
|sell
|84
|0.01
|1.3346
|0.0000
|1.3314
|168
|2007.03.27 21:00
|sell
|85
|0.02
|1.3361
|0.0000
|1.3329
|169
|2007.03.28 07:40
|t/p
|85
|0.02
|1.3329
|0.0000
|1.3329
|0.65
|478.17
|170
|2007.03.28 07:40
|close
|84
|0.01
|1.3329
|0.0000
|1.3314
|0.18
|478.34
|171
|2007.03.28 07:40
|sell
|86
|0.01
|1.3328
|0.0000
|1.3296
|172
|2007.03.28 09:45
|sell
|87
|0.02
|1.3343
|0.0000
|1.3311
|173
|2007.03.28 12:31
|sell
|88
|0.04
|1.3358
|0.0000
|1.3326
|174
|2007.03.28 18:32
|t/p
|88
|0.04
|1.3326
|0.0000
|1.3326
|1.28
|479.62
|175
|2007.03.28 18:32
|close
|87
|0.02
|1.3324
|0.0000
|1.3311
|0.38
|480.00
|176
|2007.03.28 18:32
|close
|86
|0.01
|1.3325
|0.0000
|1.3296
|0.03
|480.03
|177
|2007.03.28 18:33
|sell
|89
|0.01
|1.3320
|0.0000
|1.3288
|178
|2007.03.29 08:28
|sell
|90
|0.02
|1.3336
|0.0000
|1.3304
|179
|2007.03.29 10:41
|sell
|91
|0.04
|1.3351
|0.0000
|1.3319
|180
|2007.03.29 12:36
|t/p
|91
|0.04
|1.3319
|0.0000
|1.3319
|1.28
|481.31
|181
|2007.03.29 12:36
|close
|90
|0.02
|1.3319
|0.0000
|1.3304
|0.34
|481.65
|182
|2007.03.29 12:36
|close
|89
|0.01
|1.3316
|0.0000
|1.3288
|0.06
|481.71
|183
|2007.03.29 16:02
|buy
|92
|0.01
|1.3338
|0.0000
|1.3370
|184
|2007.03.30 00:07
|buy
|93
|0.02
|1.3322
|0.0000
|1.3354
|185
|2007.03.30 10:47
|buy
|94
|0.04
|1.3307
|0.0000
|1.3339
|186
|2007.03.30 12:39
|buy
|95
|0.08
|1.3289
|0.0000
|1.3321
|187
|2007.03.30 15:14
|t/p
|95
|0.08
|1.3321
|0.0000
|1.3321
|2.56
|484.27
|188
|2007.03.30 15:14
|close
|94
|0.04
|1.3322
|0.0000
|1.3339
|0.60
|484.87
|189
|2007.03.30 15:14
|close
|93
|0.02
|1.3321
|0.0000
|1.3354
|-0.02
|484.85
|190
|2007.03.30 15:14
|close
|92
|0.01
|1.3325
|0.0000
|1.3370
|-0.14
|484.71
|191
|2007.03.30 15:48
|buy
|96
|0.01
|1.3398
|0.0000
|1.3430
|192
|2007.03.30 15:54
|buy
|97
|0.02
|1.3381
|0.0000
|1.3413
|193
|2007.03.30 15:56
|buy
|98
|0.04
|1.3366
|0.0000
|1.3398
|194
|2007.04.02 00:18
|buy
|99
|0.08
|1.3350
|0.0000
|1.3382
|195
|2007.04.02 00:32
|buy
|100
|0.16
|1.3335
|0.0000
|1.3367
|196
|2007.04.02 11:53
|t/p
|100
|0.16
|1.3367
|0.0000
|1.3367
|5.12
|489.83
|197
|2007.04.02 11:53
|close
|99
|0.08
|1.3367
|0.0000
|1.3382
|1.36
|491.19
|198
|2007.04.02 11:54
|close
|98
|0.04
|1.3366
|0.0000
|1.3398
|-0.02
|491.17
|199
|2007.04.02 11:54
|close
|97
|0.02
|1.3367
|0.0000
|1.3413
|-0.29
|490.88
|200
|2007.04.02 11:55
|close
|96
|0.01
|1.3368
|0.0000
|1.3430
|-0.31
|490.57
|201
|2007.04.02 11:55
|buy
|101
|0.01
|1.3369
|0.0000
|1.3401
|202
|2007.04.03 09:36
|buy
|102
|0.02
|1.3354
|0.0000
|1.3386
|203
|2007.04.03 17:55
|buy
|103
|0.04
|1.3337
|0.0000
|1.3369
|204
|2007.04.03 18:04
|buy
|104
|0.08
|1.3321
|0.0000
|1.3353
|205
|2007.04.04 07:36
|t/p
|104
|0.08
|1.3353
|0.0000
|1.3353
|2.51
|493.08
|206
|2007.04.04 07:36
|close
|103
|0.04
|1.3354
|0.0000
|1.3369
|0.66
|493.74
|207
|2007.04.04 07:36
|close
|102
|0.02
|1.3353
|0.0000
|1.3386
|-0.03
|493.71
|208
|2007.04.04 07:36
|close
|101
|0.01
|1.3356
|0.0000
|1.3401
|-0.14
|493.56
|209
|2007.04.04 07:36
|buy
|105
|0.01
|1.3357
|0.0000
|1.3389
|210
|2007.04.04 11:01
|buy
|106
|0.02
|1.3341
|0.0000
|1.3373
|211
|2007.04.04 14:34
|t/p
|106
|0.02
|1.3373
|0.0000
|1.3373
|0.64
|494.20
|212
|2007.04.04 14:34
|close
|105
|0.01
|1.3373
|0.0000
|1.3389
|0.16
|494.36
|213
|2007.04.05 08:01
|buy
|107
|0.01
|1.3371
|0.0000
|1.3403
|214
|2007.04.05 13:12
|t/p
|107
|0.01
|1.3403
|0.0000
|1.3403
|0.32
|494.68
|215
|2007.04.06 04:00
|sell
|108
|0.01
|1.3419
|0.0000
|1.3387
|216
|2007.04.06 12:31
|t/p
|108
|0.01
|1.3387
|0.0000
|1.3387
|0.32
|495.00
|217
|2007.04.06 12:32
|sell
|109
|0.01
|1.3392
|0.0000
|1.3360
|218
|2007.04.09 05:52
|t/p
|109
|0.01
|1.3360
|0.0000
|1.3360
|0.33
|495.33
|219
|2007.04.09 08:31
|buy
|110
|0.01
|1.3372
|0.0000
|1.3404
|220
|2007.04.09 10:29
|close at stop
|110
|0.01
|1.3370
|0.0000
|1.3404
|-0.02
|495.31