|Account: 1412282
|Name: Fuck
|Currency: USD
|2007 March 30, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29813631
|2007.03.30 16:23
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3367
|1.3351
|1.3377
|2007.03.30 19:01
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|10201
|RF1
|29839906
|2007.03.30 18:52
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3361
|1.3350
|1.3371
|2007.03.30 19:01
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|10201
|RF1
|29808857
|2007.03.30 16:07
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3373
|1.3352
|1.3383
|2007.03.30 19:01
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29808196
|2007.03.30 16:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3378
|1.3352
|1.3388
|2007.03.30 19:01
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29802852
|2007.03.30 15:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3373
|1.3347
|1.3383
|2007.03.30 16:04
|1.3376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|10201
|RF1
|29803464
|2007.03.30 15:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3367
|1.3346
|1.3377
|2007.03.30 16:04
|1.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29800358
|2007.03.30 15:50
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3390
|1.3369
|1.3400
|2007.03.30 15:55
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29797086
|2007.03.30 15:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3396
|1.3370
|1.3406
|2007.03.30 15:55
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29789697
|2007.03.30 15:29
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3392
|1.3366
|1.3402
|2007.03.30 15:44
|1.3394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|10201
|RF1
|29792241
|2007.03.30 15:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3385
|1.3364
|1.3395
|2007.03.30 15:44
|1.3392
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1
|29793759
|2007.03.30 15:34
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3379
|1.3363
|1.3389
|2007.03.30 15:44
|1.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29786158
|2007.03.30 15:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3377
|1.3351
|1.3387
|2007.03.30 15:29
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29784723
|2007.03.30 15:26
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3364
|1.3338
|1.3374
|2007.03.30 15:27
|1.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29781198
|2007.03.30 15:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3354
|1.3328
|1.3364
|2007.03.30 15:26
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29777849
|2007.03.30 15:17
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3350
|1.3324
|1.3360
|2007.03.30 15:21
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29778614
|2007.03.30 15:18
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3344
|1.3323
|1.3354
|2007.03.30 15:21
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29779245
|2007.03.30 15:19
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3338
|1.3322
|1.3348
|2007.03.30 15:21
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29775565
|2007.03.30 15:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|1.3302
|1.3338
|2007.03.30 15:17
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29774883
|2007.03.30 15:13
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3317
|1.3328
|1.3307
|2007.03.30 15:14
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|10201
|RF1[sl]
|29770239
|2007.03.30 14:59
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3311
|1.3327
|1.3301
|2007.03.30 15:14
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|10201
|RF1[sl]
|29765939
|2007.03.30 14:40
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3304
|1.3325
|1.3294
|2007.03.30 15:14
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29757939
|2007.03.30 14:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3298
|1.3324
|1.3288
|2007.03.30 15:14
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29751070
|2007.03.30 13:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3304
|1.3330
|1.3294
|2007.03.30 14:03
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|10201
|RF1
|29756292
|2007.03.30 13:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3310
|1.3331
|1.3300
|2007.03.30 14:03
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29738515
|2007.03.30 12:44
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3298
|1.3324
|1.3288
|2007.03.30 13:43
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|10201
|RF1
|29740278
|2007.03.30 12:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3304
|1.3325
|1.3294
|2007.03.30 13:42
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|10201
|RF1
|29743699
|2007.03.30 12:53
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3311
|1.3327
|1.3301
|2007.03.30 13:42
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|10201
|RF1
|29745505
|2007.03.30 13:03
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3317
|1.3328
|1.3307
|2007.03.30 13:42
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10201
|RF1[tp]
|29732879
|2007.03.30 12:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3316
|1.3342
|1.3306
|2007.03.30 12:38
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29733068
|2007.03.30 12:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3324
|1.3345
|1.3314
|2007.03.30 12:37
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29724917
|2007.03.30 11:40
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3313
|1.3334
|1.3303
|2007.03.30 12:30
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|10201
|RF1
|29725831
|2007.03.30 11:48
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3318
|1.3334
|1.3308
|2007.03.30 12:30
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|10201
|RF1
|29729632
|2007.03.30 12:21
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3324
|1.3335
|1.3314
|2007.03.30 12:30
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|10201
|RF1
|29719788
|2007.03.30 10:47
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3307
|1.3333
|1.3297
|2007.03.30 12:29
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29707322
|2007.03.30 08:28
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3309
|1.3335
|1.3299
|2007.03.30 10:47
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|10201
|RF1
|29708420
|2007.03.30 08:36
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3315
|1.3336
|1.3305
|2007.03.30 10:47
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|29709546
|2007.03.30 08:46
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3320
|1.3336
|1.3310
|2007.03.30 10:47
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29699962
|2007.03.30 07:56
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3313
|1.3339
|1.3303
|2007.03.30 08:28
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|10201
|RF1
|29701642
|2007.03.30 08:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3318
|1.3339
|1.3308
|2007.03.30 08:28
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1
|29705075
|2007.03.30 08:17
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3324
|1.3340
|1.3314
|2007.03.30 08:28
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29695260
|2007.03.30 07:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3321
|1.3347
|1.3311
|2007.03.30 07:56
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29697155
|2007.03.30 07:46
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3327
|1.3348
|1.3317
|2007.03.30 07:56
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29689088
|2007.03.30 07:04
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3336
|1.3320
|1.3346
|2007.03.30 07:37
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|10201
|RF1[sl]
|29682473
|2007.03.30 05:59
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3341
|1.3320
|1.3351
|2007.03.30 07:37
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29692918
|2007.03.30 07:28
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3330
|1.3319
|1.3340
|2007.03.30 07:37
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|10201
|RF1
|29675746
|2007.03.30 04:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3347
|1.3321
|1.3357
|2007.03.30 07:37
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29661032
|2007.03.30 02:02
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3332
|1.3348
|1.3322
|2007.03.30 04:30
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|10201
|RF1
|29668267
|2007.03.30 03:07
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3337
|1.3348
|1.3327
|2007.03.30 04:30
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|29652492
|2007.03.30 00:49
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3326
|1.3347
|1.3316
|2007.03.30 04:30
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29648529
|2007.03.30 00:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3320
|1.3346
|1.3310
|2007.03.30 04:29
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29638464
|2007.03.29 21:52
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|1.3354
|1.3318
|2007.03.30 00:07
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|10201
|RF1
|29641864
|2007.03.29 23:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3334
|1.3355
|1.3324
|2007.03.30 00:07
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29620262
|2007.03.29 17:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3333
|1.3359
|1.3323
|2007.03.29 21:52
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.05
|0.40
|10201
|RF1
|29621682
|2007.03.29 17:17
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3338
|1.3359
|1.3328
|2007.03.29 21:52
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.11
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29610430
|2007.03.29 15:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3326
|1.3352
|1.3316
|2007.03.29 17:02
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10201
|RF1
|29611909
|2007.03.29 15:48
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3332
|1.3353
|1.3322
|2007.03.29 17:02
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10201
|RF1
|29612820
|2007.03.29 15:57
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3337
|1.3353
|1.3327
|2007.03.29 17:02
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29615402
|2007.03.29 16:12
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3343
|1.3354
|1.3333
|2007.03.29 17:02
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|29596653
|2007.03.29 13:54
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3338
|1.3364
|1.3328
|2007.03.29 15:35
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29585909
|2007.03.29 12:43
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3326
|1.3342
|1.3316
|2007.03.29 13:54
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|10201
|RF1
|29590716
|2007.03.29 13:04
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3332
|1.3343
|1.3322
|2007.03.29 13:54
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|10201
|RF1
|29583415
|2007.03.29 12:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3315
|1.3341
|1.3305
|2007.03.29 13:53
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29584375
|2007.03.29 12:38
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3320
|1.3341
|1.3310
|2007.03.29 13:53
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29582650
|2007.03.29 12:34
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3326
|1.3352
|1.3316
|2007.03.29 12:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29572817
|2007.03.29 11:10
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3344
|1.3323
|1.3354
|2007.03.29 12:34
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|10201
|RF1
|29580151
|2007.03.29 12:30
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3338
|1.3322
|1.3348
|2007.03.29 12:34
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|10201
|RF1
|29581129
|2007.03.29 12:31
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3333
|1.3322
|1.3343
|2007.03.29 12:34
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|10201
|RF1
|29570886
|2007.03.29 10:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3350
|1.3324
|1.3360
|2007.03.29 12:33
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29564232
|2007.03.29 08:53
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3344
|1.3318
|1.3354
|2007.03.29 10:41
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|10201
|RF1
|29565049
|2007.03.29 08:58
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3338
|1.3317
|1.3348
|2007.03.29 10:41
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29560744
|2007.03.29 08:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3332
|1.3306
|1.3342
|2007.03.29 08:53
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29547964
|2007.03.29 06:54
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|1.3302
|1.3338
|2007.03.29 08:19
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|10201
|RF1
|29549275
|2007.03.29 07:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3322
|1.3301
|1.3332
|2007.03.29 08:19
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29544325
|2007.03.29 06:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3317
|1.3291
|1.3327
|2007.03.29 06:54
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29508586
|2007.03.29 00:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3305
|1.3331
|1.3295
|2007.03.29 06:27
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|10201
|RF1
|29512605
|2007.03.29 00:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3311
|1.3332
|1.3301
|2007.03.29 06:27
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|10201
|RF1
|29527607
|2007.03.29 03:22
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3317
|1.3333
|1.3307
|2007.03.29 06:26
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29531953
|2007.03.29 04:04
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3323
|1.3334
|1.3313
|2007.03.29 06:26
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|29492181
|2007.03.28 19:53
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3309
|1.3335
|1.3299
|2007.03.29 00:08
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.16
|0.30
|10201
|RF1
|29493641
|2007.03.28 20:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3315
|1.3336
|1.3305
|2007.03.29 00:08
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.32
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29483888
|2007.03.28 18:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3321
|1.3347
|1.3311
|2007.03.28 19:53
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29479196
|2007.03.28 17:53
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3329
|1.3355
|1.3319
|2007.03.28 18:33
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29479692
|2007.03.28 17:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3335
|1.3356
|1.3325
|2007.03.28 18:32
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29465632
|2007.03.28 15:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3330
|1.3356
|1.3320
|2007.03.28 17:53
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10201
|RF1
|29468434
|2007.03.28 16:14
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3336
|1.3357
|1.3326
|2007.03.28 17:53
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1
|29475591
|2007.03.28 17:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3341
|1.3357
|1.3331
|2007.03.28 17:53
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29461964
|2007.03.28 15:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3330
|1.3356
|1.3320
|2007.03.28 15:59
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|29462870
|2007.03.28 15:42
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3336
|1.3357
|1.3326
|2007.03.28 15:59
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29463249
|2007.03.28 15:44
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3342
|1.3358
|1.3332
|2007.03.28 15:59
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29460089
|2007.03.28 15:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3342
|1.3368
|1.3332
|2007.03.28 15:36
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29455800
|2007.03.28 15:10
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3356
|1.3340
|1.3366
|2007.03.28 15:30
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|10201
|RF1
|29451196
|2007.03.28 14:50
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3364
|1.3343
|1.3374
|2007.03.28 15:30
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29457614
|2007.03.28 15:20
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3349
|1.3338
|1.3359
|2007.03.28 15:30
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|10201
|RF1
|29450698
|2007.03.28 14:48
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3370
|1.3344
|1.3380
|2007.03.28 15:30
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29446675
|2007.03.28 14:34
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3372
|1.3346
|1.3382
|2007.03.28 14:48
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|29447850
|2007.03.28 14:36
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3366
|1.3345
|1.3376
|2007.03.28 14:48
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29449213
|2007.03.28 14:42
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3360
|1.3344
|1.3370
|2007.03.28 14:48
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29445328
|2007.03.28 14:30
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3364
|1.3338
|1.3374
|2007.03.28 14:34
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29445488
|2007.03.28 14:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3357
|1.3336
|1.3367
|2007.03.28 14:34
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29441043
|2007.03.28 14:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3361
|1.3335
|1.3371
|2007.03.28 14:30
|1.3363
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|10201
|RF1
|29444816
|2007.03.28 14:30
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3352
|1.3331
|1.3362
|2007.03.28 14:30
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29425199
|2007.03.28 12:31
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3361
|1.3335
|1.3371
|2007.03.28 14:08
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|29426356
|2007.03.28 12:32
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3356
|1.3335
|1.3366
|2007.03.28 14:07
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|10201
|RF1
|29431117
|2007.03.28 12:57
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3350
|1.3334
|1.3360
|2007.03.28 14:07
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29419333
|2007.03.28 11:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3347
|1.3321
|1.3357
|2007.03.28 12:30
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29409249
|2007.03.28 10:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3333
|1.3359
|1.3323
|2007.03.28 11:58
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|10201
|RF1
|29411779
|2007.03.28 10:42
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3338
|1.3359
|1.3328
|2007.03.28 11:57
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|10201
|RF1
|29414856
|2007.03.28 11:11
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3344
|1.3360
|1.3334
|2007.03.28 11:57
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|10201
|RF1
|29417481
|2007.03.28 11:43
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3350
|1.3361
|1.3340
|2007.03.28 11:57
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|29399129
|2007.03.28 08:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3326
|1.3352
|1.3316
|2007.03.28 10:14
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10201
|RF1
|29399974
|2007.03.28 08:44
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3332
|1.3353
|1.3322
|2007.03.28 10:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|10201
|RF1
|29405106
|2007.03.28 09:41
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3337
|1.3353
|1.3327
|2007.03.28 10:14
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|10201
|RF1
|29405857
|2007.03.28 09:45
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3343
|1.3354
|1.3333
|2007.03.28 10:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|29391819
|2007.03.28 07:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3327
|1.3353
|1.3317
|2007.03.28 08:37
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|29392402
|2007.03.28 07:42
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3333
|1.3354
|1.3323
|2007.03.28 08:37
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1
|29394964
|2007.03.28 08:03
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3338
|1.3354
|1.3328
|2007.03.28 08:36
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29389483
|2007.03.28 07:33
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3344
|1.3328
|1.3354
|2007.03.28 07:40
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|10201
|RF1[sl]
|29388324
|2007.03.28 07:16
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3350
|1.3329
|1.3360
|2007.03.28 07:40
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29390332
|2007.03.28 07:34
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3334
|1.3323
|1.3344
|2007.03.28 07:39
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|10201
|RF1
|29387370
|2007.03.28 07:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3356
|1.3330
|1.3366
|2007.03.28 07:39
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29365188
|2007.03.28 03:11
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3355
|1.3329
|1.3365
|2007.03.28 07:12
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|10201
|RF1
|29381311
|2007.03.28 06:03
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3349
|1.3328
|1.3359
|2007.03.28 07:12
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29384262
|2007.03.28 06:33
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3343
|1.3327
|1.3353
|2007.03.28 07:12
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29338046
|2007.03.27 21:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3365
|1.3339
|1.3375
|2007.03.28 03:11
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|10201
|RF1
|29338362
|2007.03.27 21:09
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3359
|1.3338
|1.3369
|2007.03.28 03:10
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|10201
|RF1
|29340323
|2007.03.27 21:18
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3353
|1.3337
|1.3363
|2007.03.28 03:08
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|10201
|RF1
|29356677
|2007.03.28 01:26
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3347
|1.3336
|1.3357
|2007.03.28 03:08
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|29317281
|2007.03.27 15:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3356
|1.3330
|1.3366
|2007.03.27 21:08
|1.3363
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.70
|10201
|RF1
|29322726
|2007.03.27 16:09
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3350
|1.3329
|1.3360
|2007.03.27 21:06
|1.3353
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.60
|10201
|RF1
|29326557
|2007.03.27 17:14
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3344
|1.3328
|1.3354
|2007.03.27 21:06
|1.3354
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29307999
|2007.03.27 14:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3358
|1.3332
|1.3368
|2007.03.27 15:10
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|29312507
|2007.03.27 14:34
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3353
|1.3332
|1.3363
|2007.03.27 15:10
|1.3356
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|10201
|RF1
|29313942
|2007.03.27 14:41
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3347
|1.3331
|1.3357
|2007.03.27 15:10
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29307009
|2007.03.27 14:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3347
|1.3321
|1.3357
|2007.03.27 14:18
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29301068
|2007.03.27 13:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3346
|1.3320
|1.3356
|2007.03.27 14:15
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|10201
|RF1
|29304287
|2007.03.27 14:03
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3340
|1.3319
|1.3350
|2007.03.27 14:15
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1
|29305087
|2007.03.27 14:07
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3335
|1.3319
|1.3345
|2007.03.27 14:15
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29288136
|2007.03.27 11:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3351
|1.3325
|1.3361
|2007.03.27 13:55
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|10201
|RF1
|29290589
|2007.03.27 12:18
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3345
|1.3324
|1.3355
|2007.03.27 13:55
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10201
|RF1
|29296140
|2007.03.27 13:19
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3339
|1.3323
|1.3349
|2007.03.27 13:55
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|10201
|RF1
|29296503
|2007.03.27 13:19
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3334
|1.3323
|1.3344
|2007.03.27 13:55
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|10201
|RF1[tp]
|29269729
|2007.03.27 08:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3352
|1.3326
|1.3362
|2007.03.27 11:50
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10201
|RF1
|29270335
|2007.03.27 08:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3346
|1.3325
|1.3356
|2007.03.27 11:50
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|10201
|RF1
|29284242
|2007.03.27 10:55
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3340
|1.3324
|1.3350
|2007.03.27 11:50
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29266748
|2007.03.27 08:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3338
|1.3354
|1.3328
|2007.03.27 08:18
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|10201
|RF1[sl]
|29260368
|2007.03.27 07:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3333
|1.3354
|1.3323
|2007.03.27 08:18
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29268382
|2007.03.27 08:07
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3344
|1.3355
|1.3334
|2007.03.27 08:18
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|10201
|RF1[sl]
|29255808
|2007.03.27 06:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3327
|1.3353
|1.3317
|2007.03.27 08:18
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29250671
|2007.03.27 04:11
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3331
|1.3357
|1.3321
|2007.03.27 06:13
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29251485
|2007.03.27 04:19
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3337
|1.3358
|1.3327
|2007.03.27 06:12
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29206969
|2007.03.26 14:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3343
|1.3317
|1.3353
|2007.03.27 04:11
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.10
|10201
|RF1
|29209465
|2007.03.26 14:39
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3337
|1.3316
|1.3347
|2007.03.27 04:11
|1.3332
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.00
|10201
|RF1
|29212639
|2007.03.26 15:16
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3332
|1.3316
|1.3342
|2007.03.27 04:11
|1.3331
|0.00
|0.00
|-0.24
|-0.40
|10201
|RF1
|29238007
|2007.03.27 00:29
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3326
|1.3315
|1.3336
|2007.03.27 04:10
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|29202961
|2007.03.26 14:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3330
|1.3304
|1.3340
|2007.03.26 14:24
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29198698
|2007.03.26 14:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3319
|1.3293
|1.3329
|2007.03.26 14:08
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29193223
|2007.03.26 13:32
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3287
|1.3261
|1.3297
|2007.03.26 14:00
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29190346
|2007.03.26 13:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3275
|1.3249
|1.3285
|2007.03.26 13:32
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29178898
|2007.03.26 10:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3270
|1.3244
|1.3280
|2007.03.26 13:08
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|10201
|RF1
|29186439
|2007.03.26 12:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3264
|1.3243
|1.3274
|2007.03.26 13:07
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29171554
|2007.03.26 07:55
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3281
|1.3255
|1.3291
|2007.03.26 10:12
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|10201
|RF1
|29171806
|2007.03.26 07:58
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3276
|1.3255
|1.3286
|2007.03.26 10:12
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|10201
|RF1
|29173807
|2007.03.26 08:35
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3270
|1.3254
|1.3280
|2007.03.26 10:12
|1.3269
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|10201
|RF1
|29174551
|2007.03.26 08:44
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3264
|1.3253
|1.3274
|2007.03.26 10:12
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|29169673
|2007.03.26 07:36
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3269
|1.3285
|1.3259
|2007.03.26 07:55
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|10201
|RF1
|29170526
|2007.03.26 07:43
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3275
|1.3286
|1.3265
|2007.03.26 07:55
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|10201
|RF1
|29168856
|2007.03.26 07:27
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3261
|1.3282
|1.3251
|2007.03.26 07:55
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29167918
|2007.03.26 07:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3256
|1.3282
|1.3246
|2007.03.26 07:55
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29165180
|2007.03.26 07:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3270
|1.3254
|1.3280
|2007.03.26 07:16
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|10201
|RF1
|29165896
|2007.03.26 07:07
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3264
|1.3253
|1.3274
|2007.03.26 07:16
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|10201
|RF1
|29163820
|2007.03.26 06:32
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3276
|1.3255
|1.3286
|2007.03.26 07:16
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29163378
|2007.03.26 06:21
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3281
|1.3255
|1.3291
|2007.03.26 07:16
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29157551
|2007.03.26 04:59
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3276
|1.3250
|1.3286
|2007.03.26 06:21
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29160236
|2007.03.26 05:46
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3270
|1.3249
|1.3280
|2007.03.26 06:21
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29150245
|2007.03.26 01:52
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3270
|1.3244
|1.3280
|2007.03.26 04:59
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|10201
|RF1
|29151840
|2007.03.26 02:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3264
|1.3243
|1.3274
|2007.03.26 04:59
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29125528
|2007.03.23 18:03
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3287
|1.3313
|1.3277
|2007.03.25 22:47
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.05
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29119792
|2007.03.23 16:42
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3291
|1.3317
|1.3281
|2007.03.23 18:03
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|10201
|RF1
|29122864
|2007.03.23 17:25
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3297
|1.3318
|1.3287
|2007.03.23 18:02
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29108132
|2007.03.23 14:59
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3291
|1.3317
|1.3281
|2007.03.23 16:42
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|10201
|RF1
|29109042
|2007.03.23 15:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3297
|1.3318
|1.3287
|2007.03.23 16:42
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29111134
|2007.03.23 15:17
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3303
|1.3319
|1.3293
|2007.03.23 16:42
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29102824
|2007.03.23 14:40
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3292
|1.3318
|1.3282
|2007.03.23 14:59
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10201
|RF1
|29105737
|2007.03.23 14:49
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3297
|1.3318
|1.3287
|2007.03.23 14:59
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29106643
|2007.03.23 14:52
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3303
|1.3319
|1.3293
|2007.03.23 14:59
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29098918
|2007.03.23 14:17
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3298
|1.3324
|1.3288
|2007.03.23 14:40
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|29099824
|2007.03.23 14:20
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3304
|1.3325
|1.3294
|2007.03.23 14:39
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29096955
|2007.03.23 14:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3310
|1.3336
|1.3300
|2007.03.23 14:17
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|29093223
|2007.03.23 14:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3309
|1.3335
|1.3299
|2007.03.23 14:14
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10201
|RF1
|29093556
|2007.03.23 14:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3315
|1.3336
|1.3305
|2007.03.23 14:14
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29095341
|2007.03.23 14:06
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3320
|1.3336
|1.3310
|2007.03.23 14:14
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|29089711
|2007.03.23 13:39
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3327
|1.3306
|1.3337
|2007.03.23 14:01
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|10201
|RF1
|29092517
|2007.03.23 14:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3314
|1.3298
|1.3324
|2007.03.23 14:00
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|10201
|RF1
|29080831
|2007.03.23 12:25
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3333
|1.3307
|1.3343
|2007.03.23 14:00
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29077609
|2007.03.23 12:04
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3317
|1.3333
|1.3307
|2007.03.23 12:25
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|10201
|RF1[sl]
|29075145
|2007.03.23 11:27
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3312
|1.3333
|1.3302
|2007.03.23 12:25
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|10201
|RF1[sl]
|29079387
|2007.03.23 12:16
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3323
|1.3334
|1.3313
|2007.03.23 12:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|10201
|RF1
|29074467
|2007.03.23 11:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3306
|1.3332
|1.3296
|2007.03.23 12:25
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1[sl]
|29059789
|2007.03.23 09:27
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3314
|1.3340
|1.3304
|2007.03.23 11:20
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|10201
|RF1
|29063053
|2007.03.23 09:49
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3319
|1.3340
|1.3309
|2007.03.23 11:20
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|29044262
|2007.03.23 08:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3326
|1.3300
|1.3336
|2007.03.23 09:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|10201
|RF1
|29052553
|2007.03.23 09:02
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3320
|1.3299
|1.3330
|2007.03.23 09:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|10201
|RF1
|29054817
|2007.03.23 09:12
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3315
|1.3299
|1.3325
|2007.03.23 09:27
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|10201
|RF1
|29055364
|2007.03.23 09:15
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3309
|1.3298
|1.3319
|2007.03.23 09:27
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|29002781
|2007.03.22 20:35
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|1.3359
|1.3318
|2007.03.23 08:01
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.05
|0.30
|10201
|RF1
|29037753
|2007.03.23 06:46
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3334
|1.3355
|1.3324
|2007.03.23 08:01
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|28985301
|2007.03.22 17:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3316
|1.3347
|1.3306
|2007.03.22 20:35
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|10201
|RF1
|28991420
|2007.03.22 17:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3322
|1.3347
|1.3312
|2007.03.22 20:35
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|10201
|RF1
|28994472
|2007.03.22 18:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3329
|1.3348
|1.3319
|2007.03.22 20:34
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|10201
|RF1
|28999882
|2007.03.22 19:29
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3336
|1.3349
|1.3326
|2007.03.22 20:34
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|28983582
|2007.03.22 17:08
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3327
|1.3358
|1.3317
|2007.03.22 17:15
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28976457
|2007.03.22 16:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3328
|1.3359
|1.3318
|2007.03.22 17:08
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|10201
|RF1
|28982377
|2007.03.22 17:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3335
|1.3360
|1.3325
|2007.03.22 17:08
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28971181
|2007.03.22 16:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3340
|1.3371
|1.3330
|2007.03.22 16:43
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28957393
|2007.03.22 14:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3361
|1.3392
|1.3351
|2007.03.22 16:31
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28936389
|2007.03.22 12:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3351
|1.3382
|1.3341
|2007.03.22 14:38
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|10201
|RF1
|28945594
|2007.03.22 13:18
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3357
|1.3382
|1.3347
|2007.03.22 14:38
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|10201
|RF1
|28951384
|2007.03.22 14:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3364
|1.3383
|1.3354
|2007.03.22 14:38
|1.3364
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|28954013
|2007.03.22 14:09
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3371
|1.3384
|1.3361
|2007.03.22 14:38
|1.3365
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|10201
|RF1
|28933456
|2007.03.22 12:14
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3355
|1.3386
|1.3345
|2007.03.22 12:32
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|10201
|RF1
|28934818
|2007.03.22 12:23
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3361
|1.3386
|1.3351
|2007.03.22 12:31
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28923430
|2007.03.22 10:54
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3351
|1.3382
|1.3341
|2007.03.22 12:14
|1.3356
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|10201
|RF1
|28924970
|2007.03.22 10:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3357
|1.3382
|1.3347
|2007.03.22 12:13
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|28928141
|2007.03.22 11:23
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3364
|1.3383
|1.3354
|2007.03.22 12:13
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|10201
|RF1
|28916390
|2007.03.22 09:52
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3353
|1.3384
|1.3343
|2007.03.22 10:54
|1.3354
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|10201
|RF1
|28917351
|2007.03.22 09:59
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3359
|1.3384
|1.3349
|2007.03.22 10:53
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28907537
|2007.03.22 08:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3365
|1.3396
|1.3355
|2007.03.22 09:52
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28899198
|2007.03.22 07:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3377
|1.3408
|1.3367
|2007.03.22 08:24
|1.3367
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|10201
|RF1[tp]
|28894616
|2007.03.22 06:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3380
|1.3411
|1.3370
|2007.03.22 07:07
|1.3380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|28897102
|2007.03.22 06:55
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3387
|1.3412
|1.3377
|2007.03.22 07:07
|1.3381
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28892941
|2007.03.22 06:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3383
|1.3414
|1.3373
|2007.03.22 06:32
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|28894264
|2007.03.22 06:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3390
|1.3415
|1.3380
|2007.03.22 06:32
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28884268
|2007.03.22 02:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3383
|1.3409
|1.3373
|2007.03.22 06:12
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|10201
|RF1
|28887545
|2007.03.22 03:56
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3389
|1.3410
|1.3379
|2007.03.22 06:12
|1.3383
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|10201
|RF1
|28883769
|2007.03.22 02:34
|balance
|Deposit
|500.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|-59.90
|Closed P/L:
|-60.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29842556
|2007.03.30 19:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3352
|1.3378
|1.3342
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.70
|10201
|RF1
|29848748
|2007.03.30 19:53
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3357
|1.3378
|1.3347
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.11
|-0.40
|10201
|RF1
|0.00
|0.00
|0.16
|-1.10
|Floating P/L:
|-0.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-60.00
|Floating P/L:
|-0.94
|Margin:
|7.50
|Balance:
|440.00
|Equity:
|439.06
|Free Margin:
|431.56
|Details:
|Gross Profit:
|235.82
|Gross Loss:
|295.82
|Total Net Profit:
|-60.00
|Profit Factor:
|0.80
|Expected Payoff:
|-0.26
|Absolute Drawdown:
|60.00
|Maximal Drawdown:
|87.54 (16.59%)
|Relative Drawdown:
|16.59% (87.54)
|Total Trades:
|234
|Short Positions (won %):
|130 (58.46%)
|Long Positions (won %):
|104 (53.85%)
|Profit Trades (% of total):
|132 (56.41%)
|Loss trades (% of total):
|102 (43.59%)
|Largest
|profit trade:
|8.00
|loss trade:
|-8.80
|Average
|profit trade:
|1.79
|loss trade:
|-2.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (16.00)
|consecutive losses ($):
|8 (-40.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|16.00 (10)
|consecutive loss (count):
|-40.00 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3