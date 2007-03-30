Interbank FX, LLC

Account: 1412282 Name: Fuck Currency: USD 2007 March 30, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
298136312007.03.30 16:23buy0.40eurusdm1.33671.33511.33772007.03.30 19:011.33530.000.000.00-5.60
 10201RF1
298399062007.03.30 18:52buy0.80eurusdm1.33611.33501.33712007.03.30 19:011.33520.000.000.00-7.20
 10201RF1
298088572007.03.30 16:07buy0.20eurusdm1.33731.33521.33832007.03.30 19:011.33520.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
298081962007.03.30 16:04buy0.10eurusdm1.33781.33521.33882007.03.30 19:011.33520.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
298028522007.03.30 15:55buy0.10eurusdm1.33731.33471.33832007.03.30 16:041.33760.000.000.000.30
 10201RF1
298034642007.03.30 15:56buy0.20eurusdm1.33671.33461.33772007.03.30 16:041.33770.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
298003582007.03.30 15:50buy0.20eurusdm1.33901.33691.34002007.03.30 15:551.33690.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
297970862007.03.30 15:44buy0.10eurusdm1.33961.33701.34062007.03.30 15:551.33700.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
297896972007.03.30 15:29buy0.10eurusdm1.33921.33661.34022007.03.30 15:441.33940.000.000.000.20
 10201RF1
297922412007.03.30 15:31buy0.20eurusdm1.33851.33641.33952007.03.30 15:441.33920.000.000.001.40
 10201RF1
297937592007.03.30 15:34buy0.40eurusdm1.33791.33631.33892007.03.30 15:441.33890.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
297861582007.03.30 15:27buy0.10eurusdm1.33771.33511.33872007.03.30 15:291.33870.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
297847232007.03.30 15:26buy0.10eurusdm1.33641.33381.33742007.03.30 15:271.33740.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
297811982007.03.30 15:21buy0.10eurusdm1.33541.33281.33642007.03.30 15:261.33640.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
297778492007.03.30 15:17buy0.10eurusdm1.33501.33241.33602007.03.30 15:211.33540.000.000.000.40
 10201RF1
297786142007.03.30 15:18buy0.20eurusdm1.33441.33231.33542007.03.30 15:211.33540.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
297792452007.03.30 15:19buy0.40eurusdm1.33381.33221.33482007.03.30 15:211.33480.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
297755652007.03.30 15:14buy0.10eurusdm1.33281.33021.33382007.03.30 15:171.33380.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
297748832007.03.30 15:13sell0.80eurusdm1.33171.33281.33072007.03.30 15:141.33280.000.000.00-8.80
 10201RF1[sl]
297702392007.03.30 14:59sell0.40eurusdm1.33111.33271.33012007.03.30 15:141.33270.000.000.00-6.40
 10201RF1[sl]
297659392007.03.30 14:40sell0.20eurusdm1.33041.33251.32942007.03.30 15:141.33250.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
297579392007.03.30 14:03sell0.10eurusdm1.32981.33241.32882007.03.30 15:141.33240.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
297510702007.03.30 13:43sell0.10eurusdm1.33041.33301.32942007.03.30 14:031.33010.000.000.000.30
 10201RF1
297562922007.03.30 13:59sell0.20eurusdm1.33101.33311.33002007.03.30 14:031.33000.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
297385152007.03.30 12:44sell0.10eurusdm1.32981.33241.32882007.03.30 13:431.33050.000.000.00-0.70
 10201RF1
297402782007.03.30 12:45sell0.20eurusdm1.33041.33251.32942007.03.30 13:421.33060.000.000.00-0.40
 10201RF1
297436992007.03.30 12:53sell0.40eurusdm1.33111.33271.33012007.03.30 13:421.33070.000.000.001.60
 10201RF1
297455052007.03.30 13:03sell0.80eurusdm1.33171.33281.33072007.03.30 13:421.33070.000.000.008.00
 10201RF1[tp]
297328792007.03.30 12:30sell0.10eurusdm1.33161.33421.33062007.03.30 12:381.33060.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
297330682007.03.30 12:30sell0.20eurusdm1.33241.33451.33142007.03.30 12:371.33140.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
297249172007.03.30 11:40sell0.20eurusdm1.33131.33341.33032007.03.30 12:301.33240.000.000.00-2.20
 10201RF1
297258312007.03.30 11:48sell0.40eurusdm1.33181.33341.33082007.03.30 12:301.33310.000.000.00-5.20
 10201RF1
297296322007.03.30 12:21sell0.80eurusdm1.33241.33351.33142007.03.30 12:301.33330.000.000.00-7.20
 10201RF1
297197882007.03.30 10:47sell0.10eurusdm1.33071.33331.32972007.03.30 12:291.33330.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
297073222007.03.30 08:28sell0.10eurusdm1.33091.33351.32992007.03.30 10:471.33100.000.000.00-0.10
 10201RF1
297084202007.03.30 08:36sell0.20eurusdm1.33151.33361.33052007.03.30 10:471.33090.000.000.001.20
 10201RF1
297095462007.03.30 08:46sell0.40eurusdm1.33201.33361.33102007.03.30 10:471.33100.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
296999622007.03.30 07:56sell0.10eurusdm1.33131.33391.33032007.03.30 08:281.33110.000.000.000.20
 10201RF1
297016422007.03.30 08:00sell0.20eurusdm1.33181.33391.33082007.03.30 08:281.33130.000.000.001.00
 10201RF1
297050752007.03.30 08:17sell0.40eurusdm1.33241.33401.33142007.03.30 08:281.33140.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
296952602007.03.30 07:37sell0.10eurusdm1.33211.33471.33112007.03.30 07:561.33170.000.000.000.40
 10201RF1
296971552007.03.30 07:46sell0.20eurusdm1.33271.33481.33172007.03.30 07:561.33170.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
296890882007.03.30 07:04buy0.40eurusdm1.33361.33201.33462007.03.30 07:371.33200.000.000.00-6.40
 10201RF1[sl]
296824732007.03.30 05:59buy0.20eurusdm1.33411.33201.33512007.03.30 07:371.33200.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
296929182007.03.30 07:28buy0.80eurusdm1.33301.33191.33402007.03.30 07:371.33220.000.000.00-6.40
 10201RF1
296757462007.03.30 04:30buy0.10eurusdm1.33471.33211.33572007.03.30 07:371.33210.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
296610322007.03.30 02:02sell0.40eurusdm1.33321.33481.33222007.03.30 04:301.33460.000.000.00-5.60
 10201RF1
296682672007.03.30 03:07sell0.80eurusdm1.33371.33481.33272007.03.30 04:301.33470.000.000.00-8.00
 10201RF1
296524922007.03.30 00:49sell0.20eurusdm1.33261.33471.33162007.03.30 04:301.33470.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
296485292007.03.30 00:07sell0.10eurusdm1.33201.33461.33102007.03.30 04:291.33460.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
296384642007.03.29 21:52sell0.10eurusdm1.33281.33541.33182007.03.30 00:071.33210.000.000.000.70
 10201RF1
296418642007.03.29 23:00sell0.20eurusdm1.33341.33551.33242007.03.30 00:071.33240.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
296202622007.03.29 17:02sell0.10eurusdm1.33331.33591.33232007.03.29 21:521.33290.000.000.050.40
 10201RF1
296216822007.03.29 17:17sell0.20eurusdm1.33381.33591.33282007.03.29 21:521.33280.000.000.112.00
 10201RF1[tp]
296104302007.03.29 15:35sell0.10eurusdm1.33261.33521.33162007.03.29 17:021.33360.000.000.00-1.00
 10201RF1
296119092007.03.29 15:48sell0.20eurusdm1.33321.33531.33222007.03.29 17:021.33370.000.000.00-1.00
 10201RF1
296128202007.03.29 15:57sell0.40eurusdm1.33371.33531.33272007.03.29 17:021.33360.000.000.000.40
 10201RF1
296154022007.03.29 16:12sell0.80eurusdm1.33431.33541.33332007.03.29 17:021.33370.000.000.004.80
 10201RF1
295966532007.03.29 13:54sell0.10eurusdm1.33381.33641.33282007.03.29 15:351.33280.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
295859092007.03.29 12:43sell0.40eurusdm1.33261.33421.33162007.03.29 13:541.33400.000.000.00-5.60
 10201RF1
295907162007.03.29 13:04sell0.80eurusdm1.33321.33431.33222007.03.29 13:541.33410.000.000.00-7.20
 10201RF1
295834152007.03.29 12:37sell0.10eurusdm1.33151.33411.33052007.03.29 13:531.33410.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
295843752007.03.29 12:38sell0.20eurusdm1.33201.33411.33102007.03.29 13:531.33410.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
295826502007.03.29 12:34sell0.10eurusdm1.33261.33521.33162007.03.29 12:361.33160.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
295728172007.03.29 11:10buy0.20eurusdm1.33441.33231.33542007.03.29 12:341.33270.000.000.00-3.40
 10201RF1
295801512007.03.29 12:30buy0.40eurusdm1.33381.33221.33482007.03.29 12:341.33270.000.000.00-4.40
 10201RF1
295811292007.03.29 12:31buy0.80eurusdm1.33331.33221.33432007.03.29 12:341.33240.000.000.00-7.20
 10201RF1
295708862007.03.29 10:42buy0.10eurusdm1.33501.33241.33602007.03.29 12:331.33240.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
295642322007.03.29 08:53buy0.10eurusdm1.33441.33181.33542007.03.29 10:411.33500.000.000.000.60
 10201RF1
295650492007.03.29 08:58buy0.20eurusdm1.33381.33171.33482007.03.29 10:411.33480.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
295607442007.03.29 08:19buy0.10eurusdm1.33321.33061.33422007.03.29 08:531.33420.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
295479642007.03.29 06:54buy0.10eurusdm1.33281.33021.33382007.03.29 08:191.33310.000.000.000.30
 10201RF1
295492752007.03.29 07:00buy0.20eurusdm1.33221.33011.33322007.03.29 08:191.33320.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
295443252007.03.29 06:27buy0.10eurusdm1.33171.32911.33272007.03.29 06:541.33270.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
295085862007.03.29 00:08sell0.10eurusdm1.33051.33311.32952007.03.29 06:271.33160.000.000.00-1.10
 10201RF1
295126052007.03.29 00:41sell0.20eurusdm1.33111.33321.33012007.03.29 06:271.33170.000.000.00-1.20
 10201RF1
295276072007.03.29 03:22sell0.40eurusdm1.33171.33331.33072007.03.29 06:261.33160.000.000.000.40
 10201RF1
295319532007.03.29 04:04sell0.80eurusdm1.33231.33341.33132007.03.29 06:261.33170.000.000.004.80
 10201RF1
294921812007.03.28 19:53sell0.10eurusdm1.33091.33351.32992007.03.29 00:081.33060.000.000.160.30
 10201RF1
294936412007.03.28 20:03sell0.20eurusdm1.33151.33361.33052007.03.29 00:081.33050.000.000.322.00
 10201RF1[tp]
294838882007.03.28 18:33sell0.10eurusdm1.33211.33471.33112007.03.28 19:531.33110.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
294791962007.03.28 17:53sell0.10eurusdm1.33291.33551.33192007.03.28 18:331.33250.000.000.000.40
 10201RF1
294796922007.03.28 17:56sell0.20eurusdm1.33351.33561.33252007.03.28 18:321.33250.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
294656322007.03.28 15:59sell0.10eurusdm1.33301.33561.33202007.03.28 17:531.33320.000.000.00-0.20
 10201RF1
294684342007.03.28 16:14sell0.20eurusdm1.33361.33571.33262007.03.28 17:531.33310.000.000.001.00
 10201RF1
294755912007.03.28 17:18sell0.40eurusdm1.33411.33571.33312007.03.28 17:531.33310.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
294619642007.03.28 15:37sell0.10eurusdm1.33301.33561.33202007.03.28 15:591.33300.000.000.000.00
 10201RF1
294628702007.03.28 15:42sell0.20eurusdm1.33361.33571.33262007.03.28 15:591.33320.000.000.000.80
 10201RF1
294632492007.03.28 15:44sell0.40eurusdm1.33421.33581.33322007.03.28 15:591.33320.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
294600892007.03.28 15:30sell0.10eurusdm1.33421.33681.33322007.03.28 15:361.33320.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
294558002007.03.28 15:10buy0.40eurusdm1.33561.33401.33662007.03.28 15:301.33430.000.000.00-5.20
 10201RF1
294511962007.03.28 14:50buy0.20eurusdm1.33641.33431.33742007.03.28 15:301.33430.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
294576142007.03.28 15:20buy0.80eurusdm1.33491.33381.33592007.03.28 15:301.33440.000.000.00-4.00
 10201RF1
294506982007.03.28 14:48buy0.10eurusdm1.33701.33441.33802007.03.28 15:301.33440.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
294466752007.03.28 14:34buy0.10eurusdm1.33721.33461.33822007.03.28 14:481.33690.000.000.00-0.30
 10201RF1
294478502007.03.28 14:36buy0.20eurusdm1.33661.33451.33762007.03.28 14:481.33700.000.000.000.80
 10201RF1
294492132007.03.28 14:42buy0.40eurusdm1.33601.33441.33702007.03.28 14:481.33700.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
294453282007.03.28 14:30buy0.10eurusdm1.33641.33381.33742007.03.28 14:341.33680.000.000.000.40
 10201RF1
294454882007.03.28 14:31buy0.20eurusdm1.33571.33361.33672007.03.28 14:341.33670.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
294410432007.03.28 14:08buy0.10eurusdm1.33611.33351.33712007.03.28 14:301.33630.000.000.000.20
 10201RF1
294448162007.03.28 14:30buy0.20eurusdm1.33521.33311.33622007.03.28 14:301.33620.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
294251992007.03.28 12:31buy0.10eurusdm1.33611.33351.33712007.03.28 14:081.33580.000.000.00-0.30
 10201RF1
294263562007.03.28 12:32buy0.20eurusdm1.33561.33351.33662007.03.28 14:071.33590.000.000.000.60
 10201RF1
294311172007.03.28 12:57buy0.40eurusdm1.33501.33341.33602007.03.28 14:071.33600.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
294193332007.03.28 11:58buy0.10eurusdm1.33471.33211.33572007.03.28 12:301.33570.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
294092492007.03.28 10:15sell0.10eurusdm1.33331.33591.33232007.03.28 11:581.33460.000.000.00-1.30
 10201RF1
294117792007.03.28 10:42sell0.20eurusdm1.33381.33591.33282007.03.28 11:571.33450.000.000.00-1.40
 10201RF1
294148562007.03.28 11:11sell0.40eurusdm1.33441.33601.33342007.03.28 11:571.33450.000.000.00-0.40
 10201RF1
294174812007.03.28 11:43sell0.80eurusdm1.33501.33611.33402007.03.28 11:571.33440.000.000.004.80
 10201RF1
293991292007.03.28 08:37sell0.10eurusdm1.33261.33521.33162007.03.28 10:141.33360.000.000.00-1.00
 10201RF1
293999742007.03.28 08:44sell0.20eurusdm1.33321.33531.33222007.03.28 10:141.33370.000.000.00-1.00
 10201RF1
294051062007.03.28 09:41sell0.40eurusdm1.33371.33531.33272007.03.28 10:141.33380.000.000.00-0.40
 10201RF1
294058572007.03.28 09:45sell0.80eurusdm1.33431.33541.33332007.03.28 10:141.33370.000.000.004.80
 10201RF1
293918192007.03.28 07:40sell0.10eurusdm1.33271.33531.33172007.03.28 08:371.33270.000.000.000.00
 10201RF1
293924022007.03.28 07:42sell0.20eurusdm1.33331.33541.33232007.03.28 08:371.33260.000.000.001.40
 10201RF1
293949642007.03.28 08:03sell0.40eurusdm1.33381.33541.33282007.03.28 08:361.33280.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
293894832007.03.28 07:33buy0.40eurusdm1.33441.33281.33542007.03.28 07:401.33280.000.000.00-6.40
 10201RF1[sl]
293883242007.03.28 07:16buy0.20eurusdm1.33501.33291.33602007.03.28 07:401.33290.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
293903322007.03.28 07:34buy0.80eurusdm1.33341.33231.33442007.03.28 07:391.33300.000.000.00-3.20
 10201RF1
293873702007.03.28 07:12buy0.10eurusdm1.33561.33301.33662007.03.28 07:391.33300.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
293651882007.03.28 03:11buy0.10eurusdm1.33551.33291.33652007.03.28 07:121.33540.000.000.00-0.10
 10201RF1
293813112007.03.28 06:03buy0.20eurusdm1.33491.33281.33592007.03.28 07:121.33530.000.000.000.80
 10201RF1
293842622007.03.28 06:33buy0.40eurusdm1.33431.33271.33532007.03.28 07:121.33530.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
293380462007.03.27 21:08buy0.10eurusdm1.33651.33391.33752007.03.28 03:111.33520.000.000.00-1.30
 10201RF1
293383622007.03.27 21:09buy0.20eurusdm1.33591.33381.33692007.03.28 03:101.33530.000.000.00-1.20
 10201RF1
293403232007.03.27 21:18buy0.40eurusdm1.33531.33371.33632007.03.28 03:081.33520.000.000.00-0.40
 10201RF1
293566772007.03.28 01:26buy0.80eurusdm1.33471.33361.33572007.03.28 03:081.33530.000.000.004.80
 10201RF1
293172812007.03.27 15:10buy0.10eurusdm1.33561.33301.33662007.03.27 21:081.33630.000.00-0.060.70
 10201RF1
293227262007.03.27 16:09buy0.20eurusdm1.33501.33291.33602007.03.27 21:061.33530.000.00-0.120.60
 10201RF1
293265572007.03.27 17:14buy0.40eurusdm1.33441.33281.33542007.03.27 21:061.33540.000.00-0.244.00
 10201RF1[tp]
293079992007.03.27 14:18buy0.10eurusdm1.33581.33321.33682007.03.27 15:101.33550.000.000.00-0.30
 10201RF1
293125072007.03.27 14:34buy0.20eurusdm1.33531.33321.33632007.03.27 15:101.33560.000.000.000.60
 10201RF1
293139422007.03.27 14:41buy0.40eurusdm1.33471.33311.33572007.03.27 15:101.33570.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
293070092007.03.27 14:15buy0.10eurusdm1.33471.33211.33572007.03.27 14:181.33570.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
293010682007.03.27 13:55buy0.10eurusdm1.33461.33201.33562007.03.27 14:151.33430.000.000.00-0.30
 10201RF1
293042872007.03.27 14:03buy0.20eurusdm1.33401.33191.33502007.03.27 14:151.33450.000.000.001.00
 10201RF1
293050872007.03.27 14:07buy0.40eurusdm1.33351.33191.33452007.03.27 14:151.33450.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
292881362007.03.27 11:50buy0.10eurusdm1.33511.33251.33612007.03.27 13:551.33450.000.000.00-0.60
 10201RF1
292905892007.03.27 12:18buy0.20eurusdm1.33451.33241.33552007.03.27 13:551.33440.000.000.00-0.20
 10201RF1
292961402007.03.27 13:19buy0.40eurusdm1.33391.33231.33492007.03.27 13:551.33430.000.000.001.60
 10201RF1
292965032007.03.27 13:19buy0.80eurusdm1.33341.33231.33442007.03.27 13:551.33440.000.000.008.00
 10201RF1[tp]
292697292007.03.27 08:18buy0.10eurusdm1.33521.33261.33622007.03.27 11:501.33500.000.000.00-0.20
 10201RF1
292703352007.03.27 08:21buy0.20eurusdm1.33461.33251.33562007.03.27 11:501.33490.000.000.000.60
 10201RF1
292842422007.03.27 10:55buy0.40eurusdm1.33401.33241.33502007.03.27 11:501.33500.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
292667482007.03.27 08:00sell0.40eurusdm1.33381.33541.33282007.03.27 08:181.33540.000.000.00-6.40
 10201RF1[sl]
292603682007.03.27 07:00sell0.20eurusdm1.33331.33541.33232007.03.27 08:181.33540.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
292683822007.03.27 08:07sell0.80eurusdm1.33441.33551.33342007.03.27 08:181.33550.000.000.00-8.80
 10201RF1[sl]
292558082007.03.27 06:14sell0.10eurusdm1.33271.33531.33172007.03.27 08:181.33530.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
292506712007.03.27 04:11sell0.10eurusdm1.33311.33571.33212007.03.27 06:131.33270.000.000.000.40
 10201RF1
292514852007.03.27 04:19sell0.20eurusdm1.33371.33581.33272007.03.27 06:121.33270.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
292069692007.03.26 14:25buy0.10eurusdm1.33431.33171.33532007.03.27 04:111.33320.000.00-0.06-1.10
 10201RF1
292094652007.03.26 14:39buy0.20eurusdm1.33371.33161.33472007.03.27 04:111.33320.000.00-0.12-1.00
 10201RF1
292126392007.03.26 15:16buy0.40eurusdm1.33321.33161.33422007.03.27 04:111.33310.000.00-0.24-0.40
 10201RF1
292380072007.03.27 00:29buy0.80eurusdm1.33261.33151.33362007.03.27 04:101.33320.000.000.004.80
 10201RF1
292029612007.03.26 14:08buy0.10eurusdm1.33301.33041.33402007.03.26 14:241.33400.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
291986982007.03.26 14:02buy0.10eurusdm1.33191.32931.33292007.03.26 14:081.33290.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
291932232007.03.26 13:32buy0.10eurusdm1.32871.32611.32972007.03.26 14:001.32970.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
291903462007.03.26 13:08buy0.10eurusdm1.32751.32491.32852007.03.26 13:321.32850.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
291788982007.03.26 10:12buy0.10eurusdm1.32701.32441.32802007.03.26 13:081.32730.000.000.000.30
 10201RF1
291864392007.03.26 12:21buy0.20eurusdm1.32641.32431.32742007.03.26 13:071.32740.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
291715542007.03.26 07:55buy0.10eurusdm1.32811.32551.32912007.03.26 10:121.32670.000.000.00-1.40
 10201RF1
291718062007.03.26 07:58buy0.20eurusdm1.32761.32551.32862007.03.26 10:121.32680.000.000.00-1.60
 10201RF1
291738072007.03.26 08:35buy0.40eurusdm1.32701.32541.32802007.03.26 10:121.32690.000.000.00-0.40
 10201RF1
291745512007.03.26 08:44buy0.80eurusdm1.32641.32531.32742007.03.26 10:121.32700.000.000.004.80
 10201RF1
291696732007.03.26 07:36sell0.40eurusdm1.32691.32851.32592007.03.26 07:551.32800.000.000.00-4.40
 10201RF1
291705262007.03.26 07:43sell0.80eurusdm1.32751.32861.32652007.03.26 07:551.32820.000.000.00-5.60
 10201RF1
291688562007.03.26 07:27sell0.20eurusdm1.32611.32821.32512007.03.26 07:551.32820.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
291679182007.03.26 07:16sell0.10eurusdm1.32561.32821.32462007.03.26 07:551.32820.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
291651802007.03.26 07:00buy0.40eurusdm1.32701.32541.32802007.03.26 07:161.32550.000.000.00-6.00
 10201RF1
291658962007.03.26 07:07buy0.80eurusdm1.32641.32531.32742007.03.26 07:161.32560.000.000.00-6.40
 10201RF1
291638202007.03.26 06:32buy0.20eurusdm1.32761.32551.32862007.03.26 07:161.32550.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
291633782007.03.26 06:21buy0.10eurusdm1.32811.32551.32912007.03.26 07:161.32550.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
291575512007.03.26 04:59buy0.10eurusdm1.32761.32501.32862007.03.26 06:211.32800.000.000.000.40
 10201RF1
291602362007.03.26 05:46buy0.20eurusdm1.32701.32491.32802007.03.26 06:211.32800.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
291502452007.03.26 01:52buy0.10eurusdm1.32701.32441.32802007.03.26 04:591.32730.000.000.000.30
 10201RF1
291518402007.03.26 02:26buy0.20eurusdm1.32641.32431.32742007.03.26 04:591.32740.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
291255282007.03.23 18:03sell0.10eurusdm1.32871.33131.32772007.03.25 22:471.32770.000.000.051.00
 10201RF1[tp]
291197922007.03.23 16:42sell0.10eurusdm1.32911.33171.32812007.03.23 18:031.32880.000.000.000.30
 10201RF1
291228642007.03.23 17:25sell0.20eurusdm1.32971.33181.32872007.03.23 18:021.32870.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
291081322007.03.23 14:59sell0.10eurusdm1.32911.33171.32812007.03.23 16:421.32920.000.000.00-0.10
 10201RF1
291090422007.03.23 15:03sell0.20eurusdm1.32971.33181.32872007.03.23 16:421.32930.000.000.000.80
 10201RF1
291111342007.03.23 15:17sell0.40eurusdm1.33031.33191.32932007.03.23 16:421.32930.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
291028242007.03.23 14:40sell0.10eurusdm1.32921.33181.32822007.03.23 14:591.32940.000.000.00-0.20
 10201RF1
291057372007.03.23 14:49sell0.20eurusdm1.32971.33181.32872007.03.23 14:591.32930.000.000.000.80
 10201RF1
291066432007.03.23 14:52sell0.40eurusdm1.33031.33191.32932007.03.23 14:591.32930.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
290989182007.03.23 14:17sell0.10eurusdm1.32981.33241.32882007.03.23 14:401.32940.000.000.000.40
 10201RF1
290998242007.03.23 14:20sell0.20eurusdm1.33041.33251.32942007.03.23 14:391.32940.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
290969552007.03.23 14:14sell0.10eurusdm1.33101.33361.33002007.03.23 14:171.33000.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
290932232007.03.23 14:01sell0.10eurusdm1.33091.33351.32992007.03.23 14:141.33110.000.000.00-0.20
 10201RF1
290935562007.03.23 14:01sell0.20eurusdm1.33151.33361.33052007.03.23 14:141.33110.000.000.000.80
 10201RF1
290953412007.03.23 14:06sell0.40eurusdm1.33201.33361.33102007.03.23 14:141.33100.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
290897112007.03.23 13:39buy0.20eurusdm1.33271.33061.33372007.03.23 14:011.33090.000.000.00-3.60
 10201RF1
290925172007.03.23 14:00buy0.40eurusdm1.33141.32981.33242007.03.23 14:001.33080.000.000.00-2.40
 10201RF1
290808312007.03.23 12:25buy0.10eurusdm1.33331.33071.33432007.03.23 14:001.33070.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
290776092007.03.23 12:04sell0.40eurusdm1.33171.33331.33072007.03.23 12:251.33330.000.000.00-6.40
 10201RF1[sl]
290751452007.03.23 11:27sell0.20eurusdm1.33121.33331.33022007.03.23 12:251.33330.000.000.00-4.20
 10201RF1[sl]
290793872007.03.23 12:16sell0.80eurusdm1.33231.33341.33132007.03.23 12:251.33320.000.000.00-7.20
 10201RF1
290744672007.03.23 11:20sell0.10eurusdm1.33061.33321.32962007.03.23 12:251.33320.000.000.00-2.60
 10201RF1[sl]
290597892007.03.23 09:27sell0.10eurusdm1.33141.33401.33042007.03.23 11:201.33080.000.000.000.60
 10201RF1
290630532007.03.23 09:49sell0.20eurusdm1.33191.33401.33092007.03.23 11:201.33090.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
290442622007.03.23 08:01buy0.10eurusdm1.33261.33001.33362007.03.23 09:271.33130.000.000.00-1.30
 10201RF1
290525532007.03.23 09:02buy0.20eurusdm1.33201.32991.33302007.03.23 09:271.33130.000.000.00-1.40
 10201RF1
290548172007.03.23 09:12buy0.40eurusdm1.33151.32991.33252007.03.23 09:271.33170.000.000.000.80
 10201RF1
290553642007.03.23 09:15buy0.80eurusdm1.33091.32981.33192007.03.23 09:271.33150.000.000.004.80
 10201RF1
290027812007.03.22 20:35sell0.10eurusdm1.33281.33591.33182007.03.23 08:011.33250.000.000.050.30
 10201RF1
290377532007.03.23 06:46sell0.20eurusdm1.33341.33551.33242007.03.23 08:011.33240.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
289853012007.03.22 17:15sell0.10eurusdm1.33161.33471.33062007.03.22 20:351.33310.000.000.00-1.50
 10201RF1
289914202007.03.22 17:41sell0.20eurusdm1.33221.33471.33122007.03.22 20:351.33300.000.000.00-1.60
 10201RF1
289944722007.03.22 18:18sell0.40eurusdm1.33291.33481.33192007.03.22 20:341.33310.000.000.00-0.80
 10201RF1
289998822007.03.22 19:29sell0.80eurusdm1.33361.33491.33262007.03.22 20:341.33300.000.000.004.80
 10201RF1
289835822007.03.22 17:08sell0.10eurusdm1.33271.33581.33172007.03.22 17:151.33170.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
289764572007.03.22 16:43sell0.10eurusdm1.33281.33591.33182007.03.22 17:081.33300.000.000.00-0.20
 10201RF1
289823772007.03.22 17:01sell0.20eurusdm1.33351.33601.33252007.03.22 17:081.33290.000.000.001.20
 10201RF1
289711812007.03.22 16:32sell0.10eurusdm1.33401.33711.33302007.03.22 16:431.33300.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
289573932007.03.22 14:39sell0.10eurusdm1.33611.33921.33512007.03.22 16:311.33510.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
289363892007.03.22 12:32sell0.10eurusdm1.33511.33821.33412007.03.22 14:381.33640.000.000.00-1.30
 10201RF1
289455942007.03.22 13:18sell0.20eurusdm1.33571.33821.33472007.03.22 14:381.33650.000.000.00-1.60
 10201RF1
289513842007.03.22 14:00sell0.40eurusdm1.33641.33831.33542007.03.22 14:381.33640.000.000.000.00
 10201RF1
289540132007.03.22 14:09sell0.80eurusdm1.33711.33841.33612007.03.22 14:381.33650.000.000.004.80
 10201RF1
289334562007.03.22 12:14sell0.10eurusdm1.33551.33861.33452007.03.22 12:321.33540.000.000.000.10
 10201RF1
289348182007.03.22 12:23sell0.20eurusdm1.33611.33861.33512007.03.22 12:311.33550.000.000.001.20
 10201RF1
289234302007.03.22 10:54sell0.10eurusdm1.33511.33821.33412007.03.22 12:141.33560.000.000.00-0.50
 10201RF1
289249702007.03.22 10:59sell0.20eurusdm1.33571.33821.33472007.03.22 12:131.33570.000.000.000.00
 10201RF1
289281412007.03.22 11:23sell0.40eurusdm1.33641.33831.33542007.03.22 12:131.33580.000.000.002.40
 10201RF1
289163902007.03.22 09:52sell0.10eurusdm1.33531.33841.33432007.03.22 10:541.33540.000.000.00-0.10
 10201RF1
289173512007.03.22 09:59sell0.20eurusdm1.33591.33841.33492007.03.22 10:531.33530.000.000.001.20
 10201RF1
289075372007.03.22 08:24sell0.10eurusdm1.33651.33961.33552007.03.22 09:521.33550.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
288991982007.03.22 07:07sell0.10eurusdm1.33771.34081.33672007.03.22 08:241.33670.000.000.001.00
 10201RF1[tp]
288946162007.03.22 06:32sell0.10eurusdm1.33801.34111.33702007.03.22 07:071.33800.000.000.000.00
 10201RF1
288971022007.03.22 06:55sell0.20eurusdm1.33871.34121.33772007.03.22 07:071.33810.000.000.001.20
 10201RF1
288929412007.03.22 06:13sell0.10eurusdm1.33831.34141.33732007.03.22 06:321.33830.000.000.000.00
 10201RF1
288942642007.03.22 06:30sell0.20eurusdm1.33901.34151.33802007.03.22 06:321.33840.000.000.001.20
 10201RF1
288842682007.03.22 02:39sell0.10eurusdm1.33831.34091.33732007.03.22 06:121.33840.000.000.00-0.10
 10201RF1
288875452007.03.22 03:56sell0.20eurusdm1.33891.34101.33792007.03.22 06:121.33830.000.000.001.20
 10201RF1
288837692007.03.22 02:34balanceDeposit500.00
  0.00 0.00 -0.10 -59.90
Closed P/L: -60.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
298425562007.03.30 19:01sell0.10eurusdm1.33521.33781.3342 1.33590.000.000.05-0.70
 10201RF1
298487482007.03.30 19:53sell0.20eurusdm1.33571.33781.3347 1.33590.000.000.11-0.40
 10201RF1
  0.00 0.00 0.16 -1.10
 Floating P/L: -0.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -60.00 Floating P/L: -0.94 Margin: 7.50
Balance: 440.00 Equity: 439.06 Free Margin: 431.56
 
Details:
Graph
Gross Profit: 235.82 Gross Loss: 295.82 Total Net Profit: -60.00
Profit Factor: 0.80 Expected Payoff: -0.26  
Absolute Drawdown: 60.00 Maximal Drawdown: 87.54 (16.59%) Relative Drawdown: 16.59% (87.54)
 
Total Trades: 234 Short Positions (won %): 130 (58.46%) Long Positions (won %): 104 (53.85%)
Profit Trades (% of total): 132 (56.41%) Loss trades (% of total): 102 (43.59%)
Largest profit trade: 8.00 loss trade: -8.80
Average profit trade: 1.79 loss trade: -2.90
Maximum consecutive wins ($): 10 (16.00) consecutive losses ($): 8 (-40.00)
Maximal consecutive profit (count): 16.00 (10) consecutive loss (count): -40.00 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3