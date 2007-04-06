Gimex Group

A/C No: 00000 Name: nohills 2007.04.13 22:50 (local time) Closed Transactions: N Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Swap Trade P/L Comment 1 772188 2007.04.06 02:01 sell 0.10 eurusd 1.3425 1.3605 1.3390 2007.04.06 14:30 1.3390 0.00 35.00 RB26DETT[tp] 2 772188 2007.04.09 01:35 sell 0.10 eurusd 1.3367 1.3547 1.3332 2007.04.10 09:56 1.3409 0.20 -42.00 RB26DETT 3 772188 2007.04.10 03:47 sell 0.20 eurusd 1.3385 1.3547 1.3350 2007.04.10 09:56 1.3409 0.00 -48.00 RB26DETT 4 772188 2007.04.10 04:03 sell 0.40 eurusd 1.3403 1.3547 1.3368 2007.04.10 09:55 1.3408 0.00 -20.00 RB26DETT 5 772188 2007.04.10 04:33 sell 0.80 eurusd 1.3421 1.3547 1.3386 2007.04.10 09:55 1.3407 0.00 112.00 RB26DETT 6 772188 2007.04.10 10:02 sell 0.10 eurusd 1.3402 1.3582 1.3367 2007.04.10 20:15 1.3424 0.00 -22.00 RB26DETT 7 772188 2007.04.10 13:54 sell 0.20 eurusd 1.3420 1.3582 1.3385 2007.04.10 20:14 1.3426 0.00 -12.00 RB26DETT 8 772188 2007.04.10 14:48 sell 0.40 eurusd 1.3435 1.3582 1.3403 2007.04.10 20:14 1.3424 0.00 44.00 RB26DETT 9 772188 2007.04.11 02:00 sell 0.10 eurusd 1.3425 1.3553 1.3390 2007.04.12 10:49 1.3450 0.60 -25.00 RB26DETT 10 772188 2007.04.12 03:35 sell 0.20 eurusd 1.3443 1.3553 1.3408 2007.04.12 10:49 1.3449 0.00 -12.00 RB26DETT 11 772188 2007.04.12 03:42 sell 0.40 eurusd 1.3461 1.3553 1.3426 2007.04.12 10:49 1.3449 0.00 48.00 RB26DETT 12 772188 2007.04.12 11:13 sell 0.10 eurusd 1.3450 1.3578 1.3415 2007.04.12 18:32 1.3475 0.00 -25.00 RB26DETT 13 772188 2007.04.12 15:35 sell 0.20 eurusd 1.3468 1.3578 1.3433 2007.04.12 18:32 1.3474 0.00 -12.00 RB26DETT 14 772188 2007.04.12 16:20 sell 0.40 eurusd 1.3483 1.3578 1.3451 2007.04.12 18:32 1.3472 0.00 44.00 RB26DETT 15 772188 2007.04.13 03:43 buy 0.10 eurusd 1.3512 1.3384 1.3547 2007.04.13 09:18 1.3529 0.00 17.00 RB26DETT 16 772188 2007.04.13 07:20 buy 0.20 eurusd 1.3494 1.3384 1.3529 2007.04.13 09:18 1.3529 0.00 70.00 RB26DETT[tp] 0.80 152.00 Deposit/Withdrawal: 5000.00 Summary P/L: 152.80 Balance: 5152.80 Winning trades: (7) 370.00 Losing trades: (9) -217.20 Max summary P/L: 152.80 Largest winning trade: 112.00 Largest losing trade: -48.00 Max consecutive winners: 3 (131.00) Max consecutive losers: 3 (-109.80) Max consecutive profit: 131.00 (3) Max consecutive loss: -109.80 (3) Absolute drawdown: * Max drawdown: 109.80 (2.18%) Profit factor: 1.70 Avg. profit factor: 2.19 Risk factor: 1.39

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