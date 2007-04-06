Gimex Group
A/C No: 00000Name: nohills2007.04.13 22:50 (local time)
 
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Winning trades:(7) 370.00
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Max consecutive winners:3 (131.00)
Max consecutive losers:3 (-109.80)
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Max consecutive loss:-109.80 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:109.80 (2.18%)
Profit factor:1.70
Avg. profit factor:2.19
Risk factor:1.39
 
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