|A/C No: 00000
|Name: nohills
|2007.04.13 22:50 (local time)
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|Deposit/Withdrawal:
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|Balance:
|5152.80
|Winning trades:
|(7) 370.00
|Losing trades:
|(9) -217.20
|Max summary P/L:
|152.80
|Largest winning trade:
|112.00
|Largest losing trade:
|-48.00
|Max consecutive winners:
|3 (131.00)
|Max consecutive losers:
|3 (-109.80)
|Max consecutive profit:
|131.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-109.80 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|109.80 (2.18%)
|Profit factor:
|1.70
|Avg. profit factor:
|2.19
|Risk factor:
|1.39