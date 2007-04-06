North Finance Company Ltd
|A/C No: 00000
|Name: nohills
|2007.04.14 08:17 (local time)
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|*
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|10466.66
|Summary P/L gbpjpy:
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|Balance:
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|
|Winning trades:
|(2) 69.85
|Losing trades:
|(1) -9.26
|Max summary P/L:
|69.85
|Largest winning trade:
|57.22
|Largest losing trade:
|-9.26
|Max consecutive winners:
|2 (69.85)
|Max consecutive losers:
|1 (-9.26)
|Max consecutive profit:
|69.85 (2)
|Max consecutive loss:
|-9.26 (1)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|9.26 (0.09%)
|Profit factor:
|7.54
|Avg. profit factor:
|3.77
|Risk factor:
|6.54
|
* * *