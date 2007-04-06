North Finance Company Ltd
A/C No: 00000Name: nohills2007.04.14 08:17 (local time)
 
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Absolute drawdown:*
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Summary P/L eurjpy:334.68
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Winning trades:(12) 483.34
Losing trades:(7) -148.66
Max summary P/L:334.68
Largest winning trade:120.76
Largest losing trade:-51.98
Max consecutive winners:4 (115.49)
Max consecutive losers:2 (-95.26)
Max consecutive profit:155.14 (3)
Max consecutive loss:-95.26 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:95.26 (0.93%)
Profit factor:3.25
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Risk factor:3.51
 
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Sub balance:10466.66
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Balance:10527.25
 
Winning trades:(2) 69.85
Losing trades:(1) -9.26
Max summary P/L:69.85
Largest winning trade:57.22
Largest losing trade:-9.26
Max consecutive winners:2 (69.85)
Max consecutive losers:1 (-9.26)
Max consecutive profit:69.85 (2)
Max consecutive loss:-9.26 (1)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:9.26 (0.09%)
Profit factor:7.54
Avg. profit factor:3.77
Risk factor:6.54
 
* * *