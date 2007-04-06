North Finance Company Ltd

A/C No: 00000 Name: nohills 2007.04.14 08:17 (local time) Closed Transactions: N Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Swap Trade P/L Comment 1 772188 2007.04.06 01:01 sell 0.10 usdjpy 118.70 120.50 118.35 2007.04.10 05:14 118.91 -2.20 -17.66 RB26DETT 2 772188 2007.04.06 15:32 sell 0.20 usdjpy 119.34 118.92 118.37 2007.04.10 05:14 118.92 -4.40 70.64 RB26DETT[sl] 3 772188 2007.04.10 05:41 sell 0.10 usdjpy 118.77 120.57 118.42 2007.04.10 16:17 119.04 0.00 -22.68 RB26DETT 4 772188 2007.04.10 06:30 sell 0.20 usdjpy 118.95 120.57 118.60 2007.04.10 16:16 119.04 0.00 -15.12 RB26DETT 5 772188 2007.04.10 10:58 sell 0.40 usdjpy 119.15 120.59 118.80 2007.04.10 16:16 119.01 0.00 47.05 RB26DETT 6 772188 2007.04.10 16:36 sell 0.10 usdjpy 118.97 120.77 118.62 2007.04.12 10:41 119.26 -4.39 -24.32 RB26DETT 7 772188 2007.04.10 20:30 sell 0.20 usdjpy 119.15 120.77 118.80 2007.04.12 10:41 119.25 -8.79 -16.77 RB26DETT 8 772188 2007.04.11 16:23 sell 0.40 usdjpy 119.35 120.79 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