|A/C No: 00000
|Name: nohills
|2007.04.14 07:54 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Swap
|Trade P/L
|Comment
|1
|772188
|2007.04.08 23:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2224
|1.2272
|1.2327
|2007.04.09 19:29
|1.2272
|0.00
|39.11
|RB26DETT[sl]
|2
|772188
|2007.04.10 00:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2268
|1.2088
|1.2303
|2007.04.13 12:02
|1.2088
|3.08
|-148.91
|RB26DETT[sl]
|3
|772188
|2007.04.10 02:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2249
|1.2087
|1.2284
|2007.04.13 12:02
|1.2087
|6.15
|-268.06
|RB26DETT[sl]
|4
|772188
|2007.04.10 03:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2229
|1.2085
|1.2264
|2007.04.13 12:02
|1.2087
|12.31
|-469.93
|RB26DETT
|21.54
|-847.79
|Deposit:
|10000.00
|Summary P/L usdchf:
|-826.25
|Balance:
|9173.75
|Winning trades:
|(1) 39.11
|Losing trades:
|(3) -865.36
|Max summary P/L:
|39.11
|Largest winning trade:
|39.11
|Largest losing trade:
|-457.62
|Max consecutive winners:
|1 (39.11)
|Max consecutive losers:
|3 (-865.36)
|Max consecutive profit:
|39.11 (1)
|Max consecutive loss:
|-865.36 (3)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|865.36 (8.62%)
|Profit factor:
|0.05
|Avg. profit factor:
|0.14
|Risk factor:
|-0.95
|1
|772188
|2007.04.09 01:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9646
|1.9799
|1.9628
|2007.04.09 13:30
|1.9628
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|2
|772188
|2007.04.09 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9624
|1.9777
|1.9606
|2007.04.09 18:33
|1.9606
|0.00
|18.00
|RB26DETT[tp]
|3
|772188
|2007.04.09 18:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9602
|1.9755
|1.9584
|2007.04.11 03:55
|1.9755
|0.00
|-153.00
|RB26DETT[sl]
|4
|772188
|2007.04.09 22:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9620
|1.9755
|1.9602
|2007.04.11 03:55
|1.9755
|0.00
|-270.00
|RB26DETT[sl]
|5
|772188
|2007.04.10 02:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9639
|1.9756
|1.9621
|2007.04.11 03:55
|1.9756
|0.00
|-468.00
|RB26DETT[sl]
|6
|772188
|2007.04.10 03:40
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9657
|1.9756
|1.9639
|2007.04.11 03:55
|1.9756
|0.00
|-792.00
|RB26DETT[sl]
|7
|772188
|2007.04.10 03:53
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9675
|1.9756
|1.9657
|2007.04.11 03:55
|1.9756
|0.00
|-1296.00
|RB26DETT[sl]
|0.00
|-2943.00
|Sub balance:
|9173.75
|Summary P/L gbpusd:
|-2943.00
|Balance:
|6230.75
|Winning trades:
|(2) 36.00
|Losing trades:
|(5) -2979.00
|Max summary P/L:
|36.00
|Largest winning trade:
|18.00
|Largest losing trade:
|-1296.00
|Max consecutive winners:
|2 (36.00)
|Max consecutive losers:
|5 (-2979.00)
|Max consecutive profit:
|36.00 (2)
|Max consecutive loss:
|-2979.00 (5)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|2979.00 (32.35%)
|Profit factor:
|0.01
|Avg. profit factor:
|0.03
|Risk factor:
|-0.99
|1
|772188
|2007.04.09 03:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.37
|117.57
|119.72
|2007.04.10 06:09
|119.02
|0.88
|-29.41
|RB26DETT
|2
|772188
|2007.04.10 02:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.19
|117.57
|119.54
|2007.04.10 06:08
|119.03
|0.00
|-26.88
|RB26DETT
|3
|772188
|2007.04.10 03:34
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.00
|117.56
|119.35
|2007.04.10 06:08
|119.03
|0.00
|10.08
|RB26DETT
|4
|772188
|2007.04.10 03:48
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.82
|119.03
|119.58
|2007.04.10 06:08
|119.03
|0.00
|141.14
|RB26DETT[sl]
|0.88
|94.93
|Sub balance:
|6230.75
|Summary P/L usdjpy:
|95.81
|Balance:
|6326.56
|Winning trades:
|(2) 151.22
|Losing trades:
|(2) -55.41
|Max summary P/L:
|95.81
|Largest winning trade:
|141.14
|Largest losing trade:
|-28.53
|Max consecutive winners:
|2 (151.22)
|Max consecutive losers:
|2 (-55.41)
|Max consecutive profit:
|151.22 (2)
|Max consecutive loss:
|-55.41 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|55.41 (0.89%)
|Profit factor:
|2.73
|Avg. profit factor:
|2.73
|Risk factor:
|1.73
|1
|772188
|2007.04.09 02:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3361
|1.3541
|1.3326
|2007.04.13 12:22
|1.3541
|2.40
|-180.00
|RB26DETT[sl]
|2
|772188
|2007.04.10 02:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3380
|1.3542
|1.3345
|2007.04.13 12:22
|1.3541
|4.00
|-322.00
|RB26DETT
|3
|772188
|2007.04.10 04:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3398
|1.3542
|1.3363
|2007.04.13 12:22
|1.3541
|8.00
|-572.00
|RB26DETT
|4
|772188
|2007.04.10 06:17
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3417
|1.3543
|1.3382
|2007.04.13 12:22
|1.3541
|16.00
|-992.00
|RB26DETT
|30.40
|-2066.00
|Sub balance:
|6326.56
|Summary P/L eurusd:
|-2035.60
|Balance:
|4290.96
|Winning trades:
|(0) 0.00
|Losing trades:
|(4) -2035.60
|Max summary P/L:
|0.00
|Largest winning trade:
|0.00
|Largest losing trade:
|-976.00
|Max consecutive winners:
|0 (0.00)
|Max consecutive losers:
|4 (-2035.60)
|Max consecutive profit:
|0.00 (0)
|Max consecutive loss:
|-2035.60 (4)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|2035.60 (32.18%)
|Profit factor:
|0.00
|Avg. profit factor:
|*
|Risk factor:
|-1.00