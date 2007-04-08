MIG Investments SA
A/C No: 00000Name: nohills2007.04.14 07:54 (local time)
 
Closed Transactions:
NMagic NumOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceSwapTrade P/LComment
17721882007.04.08 23:02buy0.10usdchf1.22241.22721.23272007.04.09 19:291.22720.0039.11RB26DETT[sl]
27721882007.04.10 00:30buy0.10usdchf1.22681.20881.23032007.04.13 12:021.20883.08-148.91RB26DETT[sl]
37721882007.04.10 02:57buy0.20usdchf1.22491.20871.22842007.04.13 12:021.20876.15-268.06RB26DETT[sl]
47721882007.04.10 03:52buy0.40usdchf1.22291.20851.22642007.04.13 12:021.208712.31-469.93RB26DETT
21.54-847.79
 
Deposit:10000.00
Summary P/L usdchf:-826.25
Balance:9173.75
 
Winning trades:(1) 39.11
Losing trades:(3) -865.36
Max summary P/L:39.11
Largest winning trade:39.11
Largest losing trade:-457.62
Max consecutive winners:1 (39.11)
Max consecutive losers:3 (-865.36)
Max consecutive profit:39.11 (1)
Max consecutive loss:-865.36 (3)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:865.36 (8.62%)
Profit factor:0.05
Avg. profit factor:0.14
Risk factor:-0.95
 
17721882007.04.09 01:39sell0.10gbpusd1.96461.97991.96282007.04.09 13:301.96280.0018.00RB26DETT[tp]
27721882007.04.09 13:30sell0.10gbpusd1.96241.97771.96062007.04.09 18:331.96060.0018.00RB26DETT[tp]
37721882007.04.09 18:34sell0.10gbpusd1.96021.97551.95842007.04.11 03:551.97550.00-153.00RB26DETT[sl]
47721882007.04.09 22:02sell0.20gbpusd1.96201.97551.96022007.04.11 03:551.97550.00-270.00RB26DETT[sl]
57721882007.04.10 02:52sell0.40gbpusd1.96391.97561.96212007.04.11 03:551.97560.00-468.00RB26DETT[sl]
67721882007.04.10 03:40sell0.80gbpusd1.96571.97561.96392007.04.11 03:551.97560.00-792.00RB26DETT[sl]
77721882007.04.10 03:53sell1.60gbpusd1.96751.97561.96572007.04.11 03:551.97560.00-1296.00RB26DETT[sl]
0.00-2943.00
 
Sub balance:9173.75
Summary P/L gbpusd:-2943.00
Balance:6230.75
 
Winning trades:(2) 36.00
Losing trades:(5) -2979.00
Max summary P/L:36.00
Largest winning trade:18.00
Largest losing trade:-1296.00
Max consecutive winners:2 (36.00)
Max consecutive losers:5 (-2979.00)
Max consecutive profit:36.00 (2)
Max consecutive loss:-2979.00 (5)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:2979.00 (32.35%)
Profit factor:0.01
Avg. profit factor:0.03
Risk factor:-0.99
 
17721882007.04.09 03:45buy0.10usdjpy119.37117.57119.722007.04.10 06:09119.020.88-29.41RB26DETT
27721882007.04.10 02:30buy0.20usdjpy119.19117.57119.542007.04.10 06:08119.030.00-26.88RB26DETT
37721882007.04.10 03:34buy0.40usdjpy119.00117.56119.352007.04.10 06:08119.030.0010.08RB26DETT
47721882007.04.10 03:48buy0.80usdjpy118.82119.03119.582007.04.10 06:08119.030.00141.14RB26DETT[sl]
0.8894.93
 
Sub balance:6230.75
Summary P/L usdjpy:95.81
Balance:6326.56
 
Winning trades:(2) 151.22
Losing trades:(2) -55.41
Max summary P/L:95.81
Largest winning trade:141.14
Largest losing trade:-28.53
Max consecutive winners:2 (151.22)
Max consecutive losers:2 (-55.41)
Max consecutive profit:151.22 (2)
Max consecutive loss:-55.41 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:55.41 (0.89%)
Profit factor:2.73
Avg. profit factor:2.73
Risk factor:1.73
 
17721882007.04.09 02:55sell0.10eurusd1.33611.35411.33262007.04.13 12:221.35412.40-180.00RB26DETT[sl]
27721882007.04.10 02:59sell0.20eurusd1.33801.35421.33452007.04.13 12:221.35414.00-322.00RB26DETT
37721882007.04.10 04:00sell0.40eurusd1.33981.35421.33632007.04.13 12:221.35418.00-572.00RB26DETT
47721882007.04.10 06:17sell0.80eurusd1.34171.35431.33822007.04.13 12:221.354116.00-992.00RB26DETT
30.40-2066.00
 
Sub balance:6326.56
Summary P/L eurusd:-2035.60
Balance:4290.96
 
Winning trades:(0) 0.00
Losing trades:(4) -2035.60
Max summary P/L:0.00
Largest winning trade:0.00
Largest losing trade:-976.00
Max consecutive winners:0 (0.00)
Max consecutive losers:4 (-2035.60)
Max consecutive profit:0.00 (0)
Max consecutive loss:-2035.60 (4)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:2035.60 (32.18%)
Profit factor:0.00
Avg. profit factor:*
Risk factor:-1.00
 
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