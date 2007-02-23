|Account: 1380714
|Name: wujun1982
|Currency: USD
|2007 March 23, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|24716603
|2007.02.23 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3167
|1.3277
|1.3135
|2007.03.05 01:43
|1.3135
|0.00
|0.00
|4.72
|32.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|24716604
|2007.02.23 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3167
|1.3167
|1.3127
|2007.03.05 01:52
|1.3127
|0.00
|0.00
|4.72
|40.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|24716607
|2007.02.23 18:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3167
|1.3148
|1.3119
|2007.03.05 03:13
|1.3148
|0.00
|0.00
|4.72
|19.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|25418192
|2007.02.28 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.34
|119.14
|117.94
|2007.03.01 12:18
|117.94
|0.00
|0.00
|-4.29
|33.92
|20061152
|Mode3_FirstTrade[tp]
|25418197
|2007.02.28 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.34
|119.14
|117.84
|2007.03.01 12:37
|117.84
|0.00
|0.00
|-4.29
|42.43
|20061153
|Mode3_SecondTrade[tp]
|25418200
|2007.02.28 18:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.34
|119.14
|117.74
|2007.03.01 12:38
|117.74
|0.00
|0.00
|-4.29
|50.96
|20061154
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|25429111
|2007.02.28 20:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.58
|155.78
|157.70
|2007.03.01 12:18
|155.78
|0.00
|0.00
|2.55
|-67.87
|20061172
|Mode3_FirstTrade[sl]
|25462917
|2007.03.01 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.06
|157.86
|155.94
|2007.03.01 12:18
|155.94
|0.00
|0.00
|0.00
|94.95
|20061162
|Mode3_FirstTrade[tp]
|25462953
|2007.03.01 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.06
|157.06
|155.66
|2007.03.01 12:38
|155.66
|0.00
|0.00
|0.00
|118.90
|20061163
|Mode3_SecondTrade[tp]
|25770844
|2007.03.01 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2215
|1.2315
|1.2183
|2007.03.02 16:29
|1.2183
|0.00
|0.00
|-0.94
|26.27
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|25770847
|2007.03.01 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2215
|1.2215
|1.2175
|2007.03.02 16:31
|1.2175
|0.00
|0.00
|-0.94
|32.85
|20061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|25770851
|2007.03.01 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2215
|1.2196
|1.2167
|2007.03.02 17:20
|1.2167
|0.00
|0.00
|-0.94
|39.45
|20061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|25861002
|2007.03.02 05:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9570
|1.9490
|1.9626
|2007.03.02 11:21
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[sl]
|25861023
|2007.03.02 05:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9570
|1.9490
|1.9640
|2007.03.02 11:21
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[sl]
|25861032
|2007.03.02 05:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9570
|1.9490
|1.9654
|2007.03.02 11:21
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|26092165
|2007.03.02 16:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.14
|116.34
|117.54
|2007.03.04 23:24
|116.34
|0.00
|0.00
|1.35
|-68.76
|20061152
|Mode3_FirstTrade[sl]
|26092169
|2007.03.02 16:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.14
|116.34
|117.64
|2007.03.04 23:24
|116.34
|0.00
|0.00
|1.35
|-68.76
|20061153
|Mode3_SecondTrade[sl]
|26092172
|2007.03.02 16:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.14
|116.34
|117.74
|2007.03.04 23:24
|116.34
|0.00
|0.00
|1.35
|-68.76
|20061154
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|26153332
|2007.03.02 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9434
|1.9354
|1.9490
|2007.03.04 23:43
|1.9354
|0.00
|0.00
|-0.12
|-80.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[sl]
|26153345
|2007.03.02 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9434
|1.9354
|1.9504
|2007.03.04 23:43
|1.9354
|0.00
|0.00
|-0.12
|-80.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[sl]
|26153352
|2007.03.02 20:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9434
|1.9354
|1.9518
|2007.03.04 23:43
|1.9354
|0.00
|0.00
|-0.12
|-80.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|26179256
|2007.03.05 03:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2167
|1.2067
|1.2199
|2007.03.05 11:33
|1.2199
|0.00
|0.00
|0.00
|26.23
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26179258
|2007.03.05 03:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2167
|1.2067
|1.2207
|2007.03.05 11:37
|1.2207
|0.00
|0.00
|0.00
|32.77
|20061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|26179261
|2007.03.05 03:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2167
|1.2067
|1.2215
|2007.03.05 11:40
|1.2215
|0.00
|0.00
|0.00
|39.30
|20061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|26181522
|2007.03.05 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9312
|1.9182
|1.9432
|2007.03.12 00:23
|1.9350
|0.00
|0.00
|-0.83
|38.00
|30061132
|Mode3_FirstTrade
|26181528
|2007.03.05 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9312
|1.9182
|1.9462
|2007.03.05 13:59
|1.9211
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.00
|30061133
|Mode3_SecondTrade
|26181529
|2007.03.05 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9312
|1.9182
|1.9492
|2007.03.05 13:58
|1.9210
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|30061134
|Mode3_ThirdTrade
|26181543
|2007.03.05 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9313
|1.9233
|1.9369
|2007.03.05 07:11
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[sl]
|26181544
|2007.03.05 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9313
|1.9233
|1.9383
|2007.03.05 07:11
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[sl]
|26181545
|2007.03.05 04:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9313
|1.9233
|1.9397
|2007.03.05 07:11
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|26345286
|2007.03.05 13:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3087
|1.3007
|1.3119
|2007.03.06 07:44
|1.3119
|0.00
|0.00
|-0.66
|32.00
|30061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26345289
|2007.03.05 13:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3087
|1.3007
|1.3127
|2007.03.06 07:44
|1.3127
|0.00
|0.00
|-0.66
|40.00
|30061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|26345293
|2007.03.05 13:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3087
|1.3106
|1.3135
|2007.03.06 15:59
|1.3106
|0.00
|0.00
|-0.66
|19.00
|30061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|26345325
|2007.03.05 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9214
|1.9134
|1.9270
|2007.03.05 15:14
|1.9270
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26345327
|2007.03.05 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9214
|1.9214
|1.9284
|2007.03.05 21:23
|1.9214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[sl]
|26345330
|2007.03.05 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9214
|1.9214
|1.9298
|2007.03.05 21:23
|1.9214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|26345610
|2007.03.05 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3088
|1.2978
|1.3120
|2007.03.06 07:44
|1.3120
|0.00
|0.00
|-0.66
|32.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26345616
|2007.03.05 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3088
|1.2978
|1.3128
|2007.03.06 07:44
|1.3128
|0.00
|0.00
|-0.66
|40.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|26345626
|2007.03.05 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3088
|1.3107
|1.3136
|2007.03.06 15:59
|1.3107
|0.00
|0.00
|-0.66
|19.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|26466354
|2007.03.05 21:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9219
|1.9139
|1.9275
|2007.03.06 02:49
|1.9275
|0.00
|0.00
|-0.12
|56.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26466359
|2007.03.05 21:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9219
|1.9219
|1.9289
|2007.03.06 04:18
|1.9289
|0.00
|0.00
|-0.12
|70.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[tp]
|26466361
|2007.03.05 21:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9219
|1.9256
|1.9303
|2007.03.06 04:19
|1.9303
|0.00
|0.00
|-0.12
|84.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|26566861
|2007.03.06 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|117.16
|115.96
|2007.03.07 22:37
|115.96
|0.00
|0.00
|-5.72
|34.49
|20061152
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26566866
|2007.03.06 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.36
|115.86
|2007.03.07 22:40
|115.86
|0.00
|0.00
|-5.72
|43.16
|20061153
|Mode3_SecondTrade[tp]
|26566870
|2007.03.06 03:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.36
|116.11
|115.76
|2007.03.07 23:14
|115.76
|0.00
|0.00
|-5.72
|51.83
|20061154
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|26738155
|2007.03.06 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3108
|1.3028
|1.3140
|2007.03.06 23:12
|1.3140
|0.00
|0.00
|-0.66
|32.00
|30061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26738158
|2007.03.06 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3108
|1.3108
|1.3148
|2007.03.07 15:17
|1.3148
|0.00
|0.00
|-0.66
|40.00
|30061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|26738159
|2007.03.06 15:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3108
|1.3127
|1.3156
|2007.03.07 17:39
|1.3156
|0.00
|0.00
|-0.66
|48.00
|30061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|26745767
|2007.03.06 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2239
|1.2339
|1.2207
|2007.03.07 14:13
|1.2207
|0.00
|0.00
|-0.94
|26.21
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26745770
|2007.03.06 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2239
|1.2239
|1.2199
|2007.03.07 17:39
|1.2199
|0.00
|0.00
|-0.94
|32.79
|20061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|26745774
|2007.03.06 17:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2239
|1.2220
|1.2191
|2007.03.07 18:00
|1.2220
|0.00
|0.00
|-0.94
|15.55
|20061144
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|26901265
|2007.03.07 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3141
|1.3251
|1.3109
|2007.03.09 13:41
|1.3109
|0.00
|0.00
|2.36
|32.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26901267
|2007.03.07 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3141
|1.3251
|1.3101
|2007.03.09 13:48
|1.3101
|0.00
|0.00
|2.36
|40.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|26901270
|2007.03.07 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3141
|1.3251
|1.3093
|2007.03.09 13:53
|1.3093
|0.00
|0.00
|2.36
|48.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|26907624
|2007.03.07 17:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|1.3236
|1.3124
|2007.03.08 14:14
|1.3124
|0.00
|0.00
|1.77
|32.00
|30061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26907706
|2007.03.07 17:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3156
|1.3156
|1.3116
|2007.03.07 18:35
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|26913051
|2007.03.07 19:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2203
|1.2103
|1.2235
|2007.03.08 14:01
|1.2235
|0.00
|0.00
|2.67
|26.15
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|26913052
|2007.03.07 19:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2203
|1.2103
|1.2243
|2007.03.08 14:07
|1.2243
|0.00
|0.00
|2.67
|32.67
|20061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|26913053
|2007.03.07 19:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2203
|1.2103
|1.2251
|2007.03.08 14:13
|1.2251
|0.00
|0.00
|2.67
|39.18
|20061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|27098734
|2007.03.08 16:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2282
|1.2382
|1.2250
|2007.03.12 15:10
|1.2250
|0.00
|0.00
|-1.88
|26.12
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|27098738
|2007.03.08 16:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2282
|1.2282
|1.2242
|2007.03.12 15:12
|1.2242
|0.00
|0.00
|-1.88
|32.67
|20061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|27098741
|2007.03.08 16:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2282
|1.2263
|1.2234
|2007.03.13 11:07
|1.2234
|0.00
|0.00
|-2.82
|39.23
|20061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|27373562
|2007.03.12 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3118
|1.3008
|1.3150
|2007.03.12 09:07
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|27373563
|2007.03.12 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3118
|1.3008
|1.3158
|2007.03.12 09:16
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|27373565
|2007.03.12 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3118
|1.3008
|1.3166
|2007.03.12 09:34
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|27476252
|2007.03.12 14:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9270
|1.9350
|1.9214
|2007.03.13 13:11
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.04
|-80.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[sl]
|27476253
|2007.03.12 14:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9270
|1.9350
|1.9200
|2007.03.13 13:11
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.04
|-80.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[sl]
|27476254
|2007.03.12 14:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9270
|1.9350
|1.9186
|2007.03.13 13:11
|1.9350
|0.00
|0.00
|0.04
|-80.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|27523061
|2007.03.12 20:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.15
|155.95
|154.03
|2007.03.13 11:15
|154.03
|0.00
|0.00
|-1.12
|95.85
|20061162
|Mode3_FirstTrade[tp]
|27523076
|2007.03.12 20:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.15
|155.15
|153.75
|2007.03.13 17:40
|153.75
|0.00
|0.00
|-1.12
|120.32
|20061163
|Mode3_SecondTrade[tp]
|27523080
|2007.03.12 20:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.15
|154.36
|153.47
|2007.03.13 20:00
|153.47
|0.00
|0.00
|-1.12
|144.42
|20061164
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|27596150
|2007.03.13 11:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2235
|1.2135
|1.2267
|2007.03.14 15:47
|1.2135
|0.00
|0.00
|0.89
|-82.41
|20061142
|Mode3_FirstTrade[sl]
|27596151
|2007.03.13 11:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2235
|1.2135
|1.2275
|2007.03.14 06:49
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.89
|-71.62
|20061143
|Mode3_SecondTrade
|27596153
|2007.03.13 11:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2235
|1.2135
|1.2283
|2007.03.14 06:49
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.89
|-70.79
|20061144
|Mode3_ThirdTrade
|27605390
|2007.03.13 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3185
|1.3295
|1.3153
|2007.03.16 00:54
|1.3295
|0.00
|0.00
|2.95
|-110.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|27605425
|2007.03.13 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3185
|1.3295
|1.3145
|2007.03.16 00:54
|1.3295
|0.00
|0.00
|2.95
|-110.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|27605437
|2007.03.13 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3185
|1.3295
|1.3137
|2007.03.16 00:54
|1.3295
|0.00
|0.00
|2.95
|-110.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|27816679
|2007.03.14 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9249
|1.9169
|1.9305
|2007.03.14 14:24
|1.9305
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|27816685
|2007.03.14 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9249
|1.9249
|1.9319
|2007.03.14 14:36
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[tp]
|27816689
|2007.03.14 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9249
|1.9286
|1.9333
|2007.03.14 14:38
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|27816733
|2007.03.14 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9250
|1.9120
|1.9370
|2007.03.14 19:53
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|30061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|27816736
|2007.03.14 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9250
|1.9250
|1.9400
|2007.03.16 02:05
|1.9400
|0.00
|0.00
|-0.47
|150.00
|30061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|27816738
|2007.03.14 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9250
|1.9335
|1.9430
|2007.03.16 08:33
|1.9430
|0.00
|0.00
|-0.47
|180.00
|30061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|27945093
|2007.03.14 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2117
|1.2017
|1.2149
|2007.03.14 18:19
|1.2149
|0.00
|0.00
|0.00
|26.34
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|27945103
|2007.03.14 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2117
|1.2117
|1.2157
|2007.03.14 18:39
|1.2157
|0.00
|0.00
|0.00
|32.90
|20061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|27945113
|2007.03.14 17:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2117
|1.2136
|1.2165
|2007.03.14 18:39
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|39.46
|20061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|27965304
|2007.03.14 18:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.03
|154.83
|152.91
|2007.03.14 19:18
|154.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.35
|20061162
|Mode3_FirstTrade[sl]
|27965310
|2007.03.14 18:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.03
|154.83
|152.63
|2007.03.14 18:43
|154.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.61
|20061163
|Mode3_SecondTrade
|27965314
|2007.03.14 18:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.03
|154.83
|152.35
|2007.03.14 18:43
|154.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.46
|20061164
|Mode3_ThirdTrade
|28115878
|2007.03.15 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2200
|1.2300
|1.2168
|2007.03.15 13:12
|1.2168
|0.00
|0.00
|0.00
|26.30
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|28115889
|2007.03.15 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2200
|1.2200
|1.2160
|2007.03.15 13:20
|1.2160
|0.00
|0.00
|0.00
|32.89
|20061143
|Mode3_SecondTrade[tp]
|28115893
|2007.03.15 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2200
|1.2181
|1.2152
|2007.03.15 13:21
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.00
|39.50
|20061144
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|28219838
|2007.03.16 03:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3294
|1.3404
|1.3262
|2007.03.21 23:50
|1.3404
|0.00
|0.00
|3.34
|-110.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|28219841
|2007.03.16 03:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3294
|1.3404
|1.3254
|2007.03.21 23:50
|1.3404
|0.00
|0.00
|3.34
|-110.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|28219845
|2007.03.16 03:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3294
|1.3404
|1.3246
|2007.03.21 23:50
|1.3404
|0.00
|0.00
|3.34
|-110.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|28253301
|2007.03.16 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2073
|1.1973
|1.2105
|2007.03.19 09:38
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.89
|26.44
|20061142
|Mode3_FirstTrade[tp]
|28253364
|2007.03.16 09:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2073
|1.2073
|1.2113
|2007.03.16 09:03
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061143
|Mode3_SecondTrade[sl]
|28264726
|2007.03.16 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.63
|115.83
|117.03
|2007.03.19 01:15
|117.03
|0.00
|0.00
|1.35
|34.18
|20061152
|Mode3_FirstTrade[tp]
|28264730
|2007.03.16 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.63
|115.83
|117.13
|2007.03.19 01:15
|117.13
|0.00
|0.00
|1.35
|42.69
|20061153
|Mode3_SecondTrade[tp]
|28264738
|2007.03.16 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.63
|116.88
|117.23
|2007.03.19 01:18
|117.23
|0.00
|0.00
|1.35
|51.17
|20061154
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|28300426
|2007.03.16 14:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.77
|156.57
|154.65
|2007.03.19 16:14
|156.57
|0.00
|0.00
|-1.12
|-67.95
|20061162
|Mode3_FirstTrade[sl]
|28300518
|2007.03.16 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9468
|1.9548
|1.9412
|2007.03.16 18:05
|1.9412
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|28300524
|2007.03.16 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9468
|1.9468
|1.9398
|2007.03.18 22:14
|1.9398
|0.00
|0.00
|0.04
|70.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[tp]
|28300527
|2007.03.16 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9468
|1.9431
|1.9384
|2007.03.19 00:56
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.04
|37.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|28300545
|2007.03.16 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9472
|1.9472
|1.9352
|2007.03.20 07:30
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|30061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|28300555
|2007.03.16 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9472
|1.9472
|1.9322
|2007.03.20 07:30
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|30061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|28300560
|2007.03.16 14:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9472
|1.9472
|1.9292
|2007.03.20 07:30
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|30061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|28438850
|2007.03.19 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.38
|118.18
|116.98
|2007.03.20 17:59
|116.98
|0.00
|0.00
|-1.43
|34.19
|20061152
|Mode3_FirstTrade[tp]
|28438863
|2007.03.19 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.38
|117.38
|116.88
|2007.03.21 07:02
|117.38
|0.00
|0.00
|-2.86
|0.00
|20061153
|Mode3_SecondTrade[sl]
|28438872
|2007.03.19 09:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.38
|117.38
|116.78
|2007.03.21 07:02
|117.38
|0.00
|0.00
|-2.86
|0.00
|20061154
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|28444333
|2007.03.19 09:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2105
|1.2205
|1.2065
|2007.03.23 14:46
|1.2190
|0.00
|0.00
|-5.64
|-69.73
|20061143
|Mode3_SecondTrade
|28444342
|2007.03.19 09:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2105
|1.2205
|1.2057
|2007.03.23 14:45
|1.2190
|0.00
|0.00
|-5.64
|-69.73
|20061144
|Mode3_ThirdTrade
|28448237
|2007.03.19 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.44
|229.64
|227.32
|2007.03.20 01:05
|229.64
|0.00
|0.00
|-2.65
|-101.72
|20061172
|Mode3_FirstTrade[sl]
|28448241
|2007.03.19 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|228.44
|228.44
|227.04
|2007.03.19 10:20
|228.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20061173
|Mode3_SecondTrade[sl]
|28675727
|2007.03.20 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9576
|1.9656
|1.9520
|2007.03.21 18:25
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.03
|-80.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[sl]
|28675759
|2007.03.20 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9576
|1.9656
|1.9506
|2007.03.21 18:25
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.03
|-80.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[sl]
|28675765
|2007.03.20 16:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9576
|1.9656
|1.9492
|2007.03.21 18:25
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.03
|-80.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|28925154
|2007.03.22 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9695
|1.9775
|1.9639
|2007.03.22 16:32
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|20061132
|Mode3_FirstTrade[tp]
|28925163
|2007.03.22 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9695
|1.9695
|1.9625
|2007.03.22 17:15
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|20061133
|Mode3_SecondTrade[tp]
|28925166
|2007.03.22 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9695
|1.9658
|1.9611
|2007.03.23 06:36
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.03
|37.00
|20061134
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|0.00
|0.00
|-11.58
|600.21
|Closed P/L:
|588.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28966761
|2007.03.22 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.32
|158.12
|156.20
|156.92
|0.00
|0.00
|-2.24
|33.88
|20061162
|Mode3_FirstTrade
|28966767
|2007.03.22 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.32
|158.12
|155.92
|156.92
|0.00
|0.00
|-2.24
|33.88
|20061163
|Mode3_SecondTrade
|28966769
|2007.03.22 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.32
|158.12
|155.64
|156.92
|0.00
|0.00
|-2.24
|33.88
|20061164
|Mode3_ThirdTrade
|28444326
|2007.03.19 09:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2105
|1.2205
|1.2073
|1.2183
|0.00
|0.00
|-6.58
|-64.02
|20061142
|Mode3_FirstTrade
|29115612
|2007.03.23 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|117.03
|118.23
|118.04
|0.00
|0.00
|1.35
|17.79
|20061152
|Mode3_FirstTrade
|29115617
|2007.03.23 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|117.03
|118.33
|118.04
|0.00
|0.00
|1.35
|17.79
|20061153
|Mode3_SecondTrade
|29115622
|2007.03.23 16:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|117.03
|118.43
|118.04
|0.00
|0.00
|1.35
|17.79
|20061154
|Mode3_ThirdTrade
|0.00
|0.00
|-9.25
|90.99
|Floating P/L:
|81.74
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|588.63
|Floating P/L:
|81.74
|Margin:
|700.00
|Balance:
|51 570.48
|Equity:
|51 652.22
|Free Margin:
|50 952.22
|Details:
|Gross Profit:
|3 620.93
|Gross Loss:
|3 032.30
|Total Net Profit:
|588.63
|Profit Factor:
|1.19
|Expected Payoff:
|4.91
|Absolute Drawdown:
|563.41
|Maximal Drawdown (%):
|826.38 (1.61%)
|Total Trades:
|120
|Short Positions (won %):
|63 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|57 (68.42%)
|Profit Trades (% of total):
|81 (67.50%)
|Loss trades (% of total):
|39 (32.50%)
|Largest
|profit trade:
|179.53
|loss trade:
|-107.05
|Average
|profit trade:
|44.70
|loss trade:
|-77.75
|Maximum
|consecutive wins ($):
|37 (1 355.95)
|consecutive losses ($):
|8 (-565.61)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 355.95 (37)
|consecutive loss (count):
|-565.61 (8)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|3