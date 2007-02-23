Interbank FX, LLC

Account: 1380714 Name: wujun1982 Currency: USD 2007 March 23, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
247166032007.02.23 18:00sell0.10eurusd1.31671.32771.31352007.03.05 01:431.31350.000.004.7232.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
247166042007.02.23 18:00sell0.10eurusd1.31671.31671.31272007.03.05 01:521.31270.000.004.7240.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
247166072007.02.23 18:00sell0.10eurusd1.31671.31481.31192007.03.05 03:131.31480.000.004.7219.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
254181922007.02.28 18:00sell0.10usdjpy118.34119.14117.942007.03.01 12:18117.940.000.00-4.2933.92
 20061152Mode3_FirstTrade[tp]
254181972007.02.28 18:00sell0.10usdjpy118.34119.14117.842007.03.01 12:37117.840.000.00-4.2942.43
 20061153Mode3_SecondTrade[tp]
254182002007.02.28 18:00sell0.10usdjpy118.34119.14117.742007.03.01 12:38117.740.000.00-4.2950.96
 20061154Mode3_ThirdTrade[tp]
254291112007.02.28 20:00buy0.10eurjpy156.58155.78157.702007.03.01 12:18155.780.000.002.55-67.87
 20061172Mode3_FirstTrade[sl]
254629172007.03.01 00:00sell0.10eurjpy157.06157.86155.942007.03.01 12:18155.940.000.000.0094.95
 20061162Mode3_FirstTrade[tp]
254629532007.03.01 00:00sell0.10eurjpy157.06157.06155.662007.03.01 12:38155.660.000.000.00118.90
 20061163Mode3_SecondTrade[tp]
257708442007.03.01 21:00sell0.10usdchf1.22151.23151.21832007.03.02 16:291.21830.000.00-0.9426.27
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
257708472007.03.01 21:00sell0.10usdchf1.22151.22151.21752007.03.02 16:311.21750.000.00-0.9432.85
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
257708512007.03.01 21:00sell0.10usdchf1.22151.21961.21672007.03.02 17:201.21670.000.00-0.9439.45
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
258610022007.03.02 05:14buy0.10gbpusd1.95701.94901.96262007.03.02 11:211.94900.000.000.00-80.00
 20061132Mode3_FirstTrade[sl]
258610232007.03.02 05:14buy0.10gbpusd1.95701.94901.96402007.03.02 11:211.94900.000.000.00-80.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
258610322007.03.02 05:14buy0.10gbpusd1.95701.94901.96542007.03.02 11:211.94900.000.000.00-80.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
260921652007.03.02 16:20buy0.10usdjpy117.14116.34117.542007.03.04 23:24116.340.000.001.35-68.76
 20061152Mode3_FirstTrade[sl]
260921692007.03.02 16:20buy0.10usdjpy117.14116.34117.642007.03.04 23:24116.340.000.001.35-68.76
 20061153Mode3_SecondTrade[sl]
260921722007.03.02 16:20buy0.10usdjpy117.14116.34117.742007.03.04 23:24116.340.000.001.35-68.76
 20061154Mode3_ThirdTrade[sl]
261533322007.03.02 20:00buy0.10gbpusd1.94341.93541.94902007.03.04 23:431.93540.000.00-0.12-80.00
 20061132Mode3_FirstTrade[sl]
261533452007.03.02 20:00buy0.10gbpusd1.94341.93541.95042007.03.04 23:431.93540.000.00-0.12-80.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
261533522007.03.02 20:00buy0.10gbpusd1.94341.93541.95182007.03.04 23:431.93540.000.00-0.12-80.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
261792562007.03.05 03:00buy0.10usdchf1.21671.20671.21992007.03.05 11:331.21990.000.000.0026.23
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
261792582007.03.05 03:00buy0.10usdchf1.21671.20671.22072007.03.05 11:371.22070.000.000.0032.77
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
261792612007.03.05 03:00buy0.10usdchf1.21671.20671.22152007.03.05 11:401.22150.000.000.0039.30
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
261815222007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93121.91821.94322007.03.12 00:231.93500.000.00-0.8338.00
 30061132Mode3_FirstTrade
261815282007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93121.91821.94622007.03.05 13:591.92110.000.000.00-101.00
 30061133Mode3_SecondTrade
261815292007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93121.91821.94922007.03.05 13:581.92100.000.000.00-102.00
 30061134Mode3_ThirdTrade
261815432007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93131.92331.93692007.03.05 07:111.92330.000.000.00-80.00
 20061132Mode3_FirstTrade[sl]
261815442007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93131.92331.93832007.03.05 07:111.92330.000.000.00-80.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
261815452007.03.05 04:00buy0.10gbpusd1.93131.92331.93972007.03.05 07:111.92330.000.000.00-80.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
263452862007.03.05 13:59buy0.10eurusd1.30871.30071.31192007.03.06 07:441.31190.000.00-0.6632.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
263452892007.03.05 13:59buy0.10eurusd1.30871.30071.31272007.03.06 07:441.31270.000.00-0.6640.00
 30061123Mode3_SecondTrade[tp]
263452932007.03.05 13:59buy0.10eurusd1.30871.31061.31352007.03.06 15:591.31060.000.00-0.6619.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[sl]
263453252007.03.05 13:59buy0.10gbpusd1.92141.91341.92702007.03.05 15:141.92700.000.000.0056.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
263453272007.03.05 13:59buy0.10gbpusd1.92141.92141.92842007.03.05 21:231.92140.000.000.000.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
263453302007.03.05 13:59buy0.10gbpusd1.92141.92141.92982007.03.05 21:231.92140.000.000.000.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
263456102007.03.05 14:00buy0.10eurusd1.30881.29781.31202007.03.06 07:441.31200.000.00-0.6632.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
263456162007.03.05 14:00buy0.10eurusd1.30881.29781.31282007.03.06 07:441.31280.000.00-0.6640.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
263456262007.03.05 14:00buy0.10eurusd1.30881.31071.31362007.03.06 15:591.31070.000.00-0.6619.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
264663542007.03.05 21:23buy0.10gbpusd1.92191.91391.92752007.03.06 02:491.92750.000.00-0.1256.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
264663592007.03.05 21:23buy0.10gbpusd1.92191.92191.92892007.03.06 04:181.92890.000.00-0.1270.00
 20061133Mode3_SecondTrade[tp]
264663612007.03.05 21:23buy0.10gbpusd1.92191.92561.93032007.03.06 04:191.93030.000.00-0.1284.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[tp]
265668612007.03.06 03:00sell0.10usdjpy116.36117.16115.962007.03.07 22:37115.960.000.00-5.7234.49
 20061152Mode3_FirstTrade[tp]
265668662007.03.06 03:00sell0.10usdjpy116.36116.36115.862007.03.07 22:40115.860.000.00-5.7243.16
 20061153Mode3_SecondTrade[tp]
265668702007.03.06 03:00sell0.10usdjpy116.36116.11115.762007.03.07 23:14115.760.000.00-5.7251.83
 20061154Mode3_ThirdTrade[tp]
267381552007.03.06 15:59buy0.10eurusd1.31081.30281.31402007.03.06 23:121.31400.000.00-0.6632.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
267381582007.03.06 15:59buy0.10eurusd1.31081.31081.31482007.03.07 15:171.31480.000.00-0.6640.00
 30061123Mode3_SecondTrade[tp]
267381592007.03.06 15:59buy0.10eurusd1.31081.31271.31562007.03.07 17:391.31560.000.00-0.6648.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[tp]
267457672007.03.06 17:00sell0.10usdchf1.22391.23391.22072007.03.07 14:131.22070.000.00-0.9426.21
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
267457702007.03.06 17:00sell0.10usdchf1.22391.22391.21992007.03.07 17:391.21990.000.00-0.9432.79
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
267457742007.03.06 17:00sell0.10usdchf1.22391.22201.21912007.03.07 18:001.22200.000.00-0.9415.55
 20061144Mode3_ThirdTrade[sl]
269012652007.03.07 16:23sell0.10eurusd1.31411.32511.31092007.03.09 13:411.31090.000.002.3632.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
269012672007.03.07 16:23sell0.10eurusd1.31411.32511.31012007.03.09 13:481.31010.000.002.3640.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
269012702007.03.07 16:23sell0.10eurusd1.31411.32511.30932007.03.09 13:531.30930.000.002.3648.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
269076242007.03.07 17:39sell0.10eurusd1.31561.32361.31242007.03.08 14:141.31240.000.001.7732.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
269077062007.03.07 17:39sell0.10eurusd1.31561.31561.31162007.03.07 18:351.31560.000.000.000.00
 30061123Mode3_SecondTrade[sl]
269130512007.03.07 19:00buy0.10usdchf1.22031.21031.22352007.03.08 14:011.22350.000.002.6726.15
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
269130522007.03.07 19:00buy0.10usdchf1.22031.21031.22432007.03.08 14:071.22430.000.002.6732.67
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
269130532007.03.07 19:00buy0.10usdchf1.22031.21031.22512007.03.08 14:131.22510.000.002.6739.18
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
270987342007.03.08 16:11sell0.10usdchf1.22821.23821.22502007.03.12 15:101.22500.000.00-1.8826.12
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
270987382007.03.08 16:11sell0.10usdchf1.22821.22821.22422007.03.12 15:121.22420.000.00-1.8832.67
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
270987412007.03.08 16:11sell0.10usdchf1.22821.22631.22342007.03.13 11:071.22340.000.00-2.8239.23
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
273735622007.03.12 03:00buy0.10eurusd1.31181.30081.31502007.03.12 09:071.31500.000.000.0032.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
273735632007.03.12 03:00buy0.10eurusd1.31181.30081.31582007.03.12 09:161.31580.000.000.0040.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
273735652007.03.12 03:00buy0.10eurusd1.31181.30081.31662007.03.12 09:341.31660.000.000.0048.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
274762522007.03.12 14:04sell0.10gbpusd1.92701.93501.92142007.03.13 13:111.93500.000.000.04-80.00
 20061132Mode3_FirstTrade[sl]
274762532007.03.12 14:04sell0.10gbpusd1.92701.93501.92002007.03.13 13:111.93500.000.000.04-80.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
274762542007.03.12 14:04sell0.10gbpusd1.92701.93501.91862007.03.13 13:111.93500.000.000.04-80.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
275230612007.03.12 20:00sell0.10eurjpy155.15155.95154.032007.03.13 11:15154.030.000.00-1.1295.85
 20061162Mode3_FirstTrade[tp]
275230762007.03.12 20:00sell0.10eurjpy155.15155.15153.752007.03.13 17:40153.750.000.00-1.12120.32
 20061163Mode3_SecondTrade[tp]
275230802007.03.12 20:00sell0.10eurjpy155.15154.36153.472007.03.13 20:00153.470.000.00-1.12144.42
 20061164Mode3_ThirdTrade[tp]
275961502007.03.13 11:07buy0.10usdchf1.22351.21351.22672007.03.14 15:471.21350.000.000.89-82.41
 20061142Mode3_FirstTrade[sl]
275961512007.03.13 11:07buy0.10usdchf1.22351.21351.22752007.03.14 06:491.21480.000.000.89-71.62
 20061143Mode3_SecondTrade
275961532007.03.13 11:07buy0.10usdchf1.22351.21351.22832007.03.14 06:491.21490.000.000.89-70.79
 20061144Mode3_ThirdTrade
276053902007.03.13 12:00sell0.10eurusd1.31851.32951.31532007.03.16 00:541.32950.000.002.95-110.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
276054252007.03.13 12:00sell0.10eurusd1.31851.32951.31452007.03.16 00:541.32950.000.002.95-110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
276054372007.03.13 12:00sell0.10eurusd1.31851.32951.31372007.03.16 00:541.32950.000.002.95-110.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
278166792007.03.14 10:00buy0.10gbpusd1.92491.91691.93052007.03.14 14:241.93050.000.000.0056.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
278166852007.03.14 10:00buy0.10gbpusd1.92491.92491.93192007.03.14 14:361.93190.000.000.0070.00
 20061133Mode3_SecondTrade[tp]
278166892007.03.14 10:00buy0.10gbpusd1.92491.92861.93332007.03.14 14:381.93330.000.000.0084.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[tp]
278167332007.03.14 10:00buy0.10gbpusd1.92501.91201.93702007.03.14 19:531.93700.000.000.00120.00
 30061122Mode3_FirstTrade[tp]
278167362007.03.14 10:00buy0.10gbpusd1.92501.92501.94002007.03.16 02:051.94000.000.00-0.47150.00
 30061123Mode3_SecondTrade[tp]
278167382007.03.14 10:00buy0.10gbpusd1.92501.93351.94302007.03.16 08:331.94300.000.00-0.47180.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[tp]
279450932007.03.14 17:00buy0.10usdchf1.21171.20171.21492007.03.14 18:191.21490.000.000.0026.34
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
279451032007.03.14 17:00buy0.10usdchf1.21171.21171.21572007.03.14 18:391.21570.000.000.0032.90
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
279451132007.03.14 17:00buy0.10usdchf1.21171.21361.21652007.03.14 18:391.21650.000.000.0039.46
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
279653042007.03.14 18:00sell0.10eurjpy154.03154.83152.912007.03.14 19:18154.830.000.000.00-68.35
 20061162Mode3_FirstTrade[sl]
279653102007.03.14 18:00sell0.10eurjpy154.03154.83152.632007.03.14 18:43154.610.000.000.00-49.61
 20061163Mode3_SecondTrade
279653142007.03.14 18:00sell0.10eurjpy154.03154.83152.352007.03.14 18:43154.620.000.000.00-50.46
 20061164Mode3_ThirdTrade
281158782007.03.15 11:00sell0.10usdchf1.22001.23001.21682007.03.15 13:121.21680.000.000.0026.30
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
281158892007.03.15 11:00sell0.10usdchf1.22001.22001.21602007.03.15 13:201.21600.000.000.0032.89
 20061143Mode3_SecondTrade[tp]
281158932007.03.15 11:00sell0.10usdchf1.22001.21811.21522007.03.15 13:211.21520.000.000.0039.50
 20061144Mode3_ThirdTrade[tp]
282198382007.03.16 03:01sell0.10eurusd1.32941.34041.32622007.03.21 23:501.34040.000.003.34-110.00
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
282198412007.03.16 03:01sell0.10eurusd1.32941.34041.32542007.03.21 23:501.34040.000.003.34-110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
282198452007.03.16 03:01sell0.10eurusd1.32941.34041.32462007.03.21 23:501.34040.000.003.34-110.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
282533012007.03.16 09:00buy0.10usdchf1.20731.19731.21052007.03.19 09:381.21050.000.000.8926.44
 20061142Mode3_FirstTrade[tp]
282533642007.03.16 09:00buy0.10usdchf1.20731.20731.21132007.03.16 09:031.20730.000.000.000.00
 20061143Mode3_SecondTrade[sl]
282647262007.03.16 10:00buy0.10usdjpy116.63115.83117.032007.03.19 01:15117.030.000.001.3534.18
 20061152Mode3_FirstTrade[tp]
282647302007.03.16 10:00buy0.10usdjpy116.63115.83117.132007.03.19 01:15117.130.000.001.3542.69
 20061153Mode3_SecondTrade[tp]
282647382007.03.16 10:00buy0.10usdjpy116.63116.88117.232007.03.19 01:18117.230.000.001.3551.17
 20061154Mode3_ThirdTrade[tp]
283004262007.03.16 14:00sell0.10eurjpy155.77156.57154.652007.03.19 16:14156.570.000.00-1.12-67.95
 20061162Mode3_FirstTrade[sl]
283005182007.03.16 14:00sell0.10gbpusd1.94681.95481.94122007.03.16 18:051.94120.000.000.0056.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
283005242007.03.16 14:00sell0.10gbpusd1.94681.94681.93982007.03.18 22:141.93980.000.000.0470.00
 20061133Mode3_SecondTrade[tp]
283005272007.03.16 14:00sell0.10gbpusd1.94681.94311.93842007.03.19 00:561.94310.000.000.0437.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
283005452007.03.16 14:00sell0.10gbpusd1.94721.94721.93522007.03.20 07:301.94720.000.000.080.00
 30061122Mode3_FirstTrade[sl]
283005552007.03.16 14:00sell0.10gbpusd1.94721.94721.93222007.03.20 07:301.94720.000.000.080.00
 30061123Mode3_SecondTrade[sl]
283005602007.03.16 14:00sell0.10gbpusd1.94721.94721.92922007.03.20 07:301.94720.000.000.080.00
 30061124Mode3_ThirdTrade[sl]
284388502007.03.19 09:00sell0.10usdjpy117.38118.18116.982007.03.20 17:59116.980.000.00-1.4334.19
 20061152Mode3_FirstTrade[tp]
284388632007.03.19 09:00sell0.10usdjpy117.38117.38116.882007.03.21 07:02117.380.000.00-2.860.00
 20061153Mode3_SecondTrade[sl]
284388722007.03.19 09:00sell0.10usdjpy117.38117.38116.782007.03.21 07:02117.380.000.00-2.860.00
 20061154Mode3_ThirdTrade[sl]
284443332007.03.19 09:38sell0.10usdchf1.21051.22051.20652007.03.23 14:461.21900.000.00-5.64-69.73
 20061143Mode3_SecondTrade
284443422007.03.19 09:38sell0.10usdchf1.21051.22051.20572007.03.23 14:451.21900.000.00-5.64-69.73
 20061144Mode3_ThirdTrade
284482372007.03.19 10:00sell0.10gbpjpy228.44229.64227.322007.03.20 01:05229.640.000.00-2.65-101.72
 20061172Mode3_FirstTrade[sl]
284482412007.03.19 10:00sell0.10gbpjpy228.44228.44227.042007.03.19 10:20228.440.000.000.000.00
 20061173Mode3_SecondTrade[sl]
286757272007.03.20 16:00sell0.10gbpusd1.95761.96561.95202007.03.21 18:251.96560.000.000.03-80.00
 20061132Mode3_FirstTrade[sl]
286757592007.03.20 16:00sell0.10gbpusd1.95761.96561.95062007.03.21 18:251.96560.000.000.03-80.00
 20061133Mode3_SecondTrade[sl]
286757652007.03.20 16:00sell0.10gbpusd1.95761.96561.94922007.03.21 18:251.96560.000.000.03-80.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
289251542007.03.22 11:00sell0.10gbpusd1.96951.97751.96392007.03.22 16:321.96390.000.000.0056.00
 20061132Mode3_FirstTrade[tp]
289251632007.03.22 11:00sell0.10gbpusd1.96951.96951.96252007.03.22 17:151.96250.000.000.0070.00
 20061133Mode3_SecondTrade[tp]
289251662007.03.22 11:00sell0.10gbpusd1.96951.96581.96112007.03.23 06:361.96580.000.000.0337.00
 20061134Mode3_ThirdTrade[sl]
  0.00 0.00 -11.58 600.21
Closed P/L: 588.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
289667612007.03.22 16:00sell0.10eurjpy157.32158.12156.20 156.920.000.00-2.2433.88
 20061162Mode3_FirstTrade
289667672007.03.22 16:00sell0.10eurjpy157.32158.12155.92 156.920.000.00-2.2433.88
 20061163Mode3_SecondTrade
289667692007.03.22 16:00sell0.10eurjpy157.32158.12155.64 156.920.000.00-2.2433.88
 20061164Mode3_ThirdTrade
284443262007.03.19 09:38sell0.10usdchf1.21051.22051.2073 1.21830.000.00-6.58-64.02
 20061142Mode3_FirstTrade
291156122007.03.23 16:00buy0.10usdjpy117.83117.03118.23 118.040.000.001.3517.79
 20061152Mode3_FirstTrade
291156172007.03.23 16:00buy0.10usdjpy117.83117.03118.33 118.040.000.001.3517.79
 20061153Mode3_SecondTrade
291156222007.03.23 16:00buy0.10usdjpy117.83117.03118.43 118.040.000.001.3517.79
 20061154Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -9.25 90.99
 Floating P/L: 81.74
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 588.63 Floating P/L: 81.74 Margin: 700.00
Balance: 51 570.48 Equity: 51 652.22 Free Margin: 50 952.22
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 620.93 Gross Loss: 3 032.30 Total Net Profit: 588.63
Profit Factor: 1.19 Expected Payoff: 4.91  
Absolute Drawdown: 563.41 Maximal Drawdown (%): 826.38 (1.61%)  
 
Total Trades: 120 Short Positions (won %): 63 (66.67%) Long Positions (won %): 57 (68.42%)
Profit Trades (% of total): 81 (67.50%) Loss trades (% of total): 39 (32.50%)
Largest profit trade: 179.53 loss trade: -107.05
Average profit trade: 44.70 loss trade: -77.75
Maximum consecutive wins ($): 37 (1 355.95) consecutive losses ($): 8 (-565.61)
Maximal consecutive profit (count): 1 355.95 (37) consecutive loss (count): -565.61 (8)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 3