North Finance Co Ltd

Account: 430829 Name: V12_Beta_2 Currency: USD 2007 March 23, 22:51
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Closed P/L: 251.83
Open Trades:
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No transactions
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 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 251.83 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 251.83 Equity: 5 251.83 Free Margin: 5 251.83
 
Details:
Graph
Gross Profit: 589.08 Gross Loss: 337.25 Total Net Profit: 251.83
Profit Factor: 1.75 Expected Payoff: 13.99  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 291.25 (5.43%) Relative Drawdown: 5.43% (291.25)
 
Total Trades: 18 Short Positions (won %): 11 (63.64%) Long Positions (won %): 7 (57.14%)
Profit Trades (% of total): 11 (61.11%) Loss trades (% of total): 7 (38.89%)
Largest profit trade: 304.00 loss trade: -94.20
Average profit trade: 53.55 loss trade: -48.18
Maximum consecutive wins ($): 6 (136.45) consecutive losses ($): 4 (-291.25)
Maximal consecutive profit (count): 366.63 (3) consecutive loss (count): -291.25 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2