North Finance Co Ltd

Account: 430829 Name: V12_Beta_2 Currency: USD 2007 March 23, 22:51

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

8500572 balance Deposit 5 000.00

8516232 buy 0.20 eurusd 1.3297 1.3170 1.3318 1.3318 0.00 0.00 0.00 42.00

8500769 buy 0.10 eurusd 1.3316 1.3171 1.3337 1.3337 0.00 0.00 -0.37 21.00

8536827 sell 1.60 eurusd 1.3406 1.3479 1.3385 1.3387 0.00 0.00 0.00 304.00

8529019 sell 0.80 eurusd 1.3381 1.3472 1.3360 1.3388 0.00 0.00 3.60 -56.00

8526486 sell 0.40 eurusd 1.3363 1.3472 1.3342 1.3387 0.00 0.00 1.80 -96.00

8526028 sell 0.20 eurusd 1.3345 1.3472 1.3324 1.3388 0.00 0.00 0.90 -86.00

8525752 sell 0.10 eurusd 1.3327 1.3472 1.3306 1.3387 0.00 0.00 0.45 -60.00

8547950 buy 0.40 eurusd 1.3349 1.3240 1.3370 1.3370 0.00 0.00 0.00 84.00

8542551 buy 0.20 eurusd 1.3368 1.3241 1.3389 1.3369 0.00 0.00 0.00 2.00

8537553 buy 0.10 eurusd 1.3387 1.3242 1.3408 1.3368 0.00 0.00 0.00 -19.00

8552773 sell 0.10 eurusd 1.3367 1.3512 1.3346 1.3346 0.00 0.00 0.00 21.00

8556399 sell 0.10 eurusd 1.3338 1.3483 1.3317 1.3317 0.00 0.00 0.00 21.00

8560824 sell 0.20 eurusd 1.3332 1.3459 1.3311 1.3311 0.00 0.00 0.30 42.00

8558593 sell 0.10 eurusd 1.3314 1.3459 1.3293 1.3310 0.00 0.00 0.15 4.00

8577527 sell 0.20 eurusd 1.3326 1.3453 1.3305 1.3305 0.00 0.00 0.00 42.00

8572770 sell 0.10 eurusd 1.3308 1.3453 1.3287 1.3302 0.00 0.00 0.00 6.00

8587006 buy 0.20 eurusd 1.3286 1.3159 1.3307 1.3283 0.00 0.00 0.00 -6.00

8581510 buy 0.10 eurusd 1.3304 1.3159 1.3325 1.3283 0.00 0.00 0.00 -21.00

0.00 0.00 6.83 245.00

Closed P/L: 251.83

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 251.83 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 5 251.83 Equity: 5 251.83 Free Margin: 5 251.83

Details:

Gross Profit: 589.08 Gross Loss: 337.25 Total Net Profit: 251.83

Profit Factor: 1.75 Expected Payoff: 13.99

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 291.25 (5.43%) Relative Drawdown: 5.43% (291.25)

Total Trades: 18 Short Positions (won %): 11 (63.64%) Long Positions (won %): 7 (57.14%)

Profit Trades (% of total): 11 (61.11%) Loss trades (% of total): 7 (38.89%)

Largest profit trade: 304.00 loss trade: -94.20

Average profit trade: 53.55 loss trade: -48.18

Maximum consecutive wins ($): 6 (136.45) consecutive losses ($): 4 (-291.25)

Maximal consecutive profit (count): 366.63 (3) consecutive loss (count): -291.25 (4)