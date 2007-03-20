|Account: 430829
|Name: V12_Beta_2
|Currency: USD
|2007 March 23, 22:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8500572
|2007.03.20 19:57
|balance
|Deposit
|5 000.00
|8516232
|2007.03.21 11:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3297
|1.3170
|1.3318
|2007.03.21 20:15
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|8500769
|2007.03.20 20:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3316
|1.3171
|1.3337
|2007.03.21 20:16
|1.3337
|0.00
|0.00
|-0.37
|21.00
|8536827
|2007.03.22 01:51
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3406
|1.3479
|1.3385
|2007.03.22 02:23
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|8529019
|2007.03.21 20:47
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3381
|1.3472
|1.3360
|2007.03.22 02:23
|1.3388
|0.00
|0.00
|3.60
|-56.00
|8526486
|2007.03.21 20:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3363
|1.3472
|1.3342
|2007.03.22 02:23
|1.3387
|0.00
|0.00
|1.80
|-96.00
|8526028
|2007.03.21 20:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3345
|1.3472
|1.3324
|2007.03.22 02:23
|1.3388
|0.00
|0.00
|0.90
|-86.00
|8525752
|2007.03.21 20:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3327
|1.3472
|1.3306
|2007.03.22 02:23
|1.3387
|0.00
|0.00
|0.45
|-60.00
|8547950
|2007.03.22 12:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3349
|1.3240
|1.3370
|2007.03.22 16:02
|1.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8542551
|2007.03.22 09:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3368
|1.3241
|1.3389
|2007.03.22 16:02
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|8537553
|2007.03.22 02:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3387
|1.3242
|1.3408
|2007.03.22 16:02
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|8552773
|2007.03.22 16:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3367
|1.3512
|1.3346
|2007.03.22 18:31
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|8556399
|2007.03.22 18:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3338
|1.3483
|1.3317
|2007.03.22 19:15
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|8560824
|2007.03.22 20:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3332
|1.3459
|1.3311
|2007.03.23 11:13
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.30
|42.00
|8558593
|2007.03.22 19:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3314
|1.3459
|1.3293
|2007.03.23 11:14
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.15
|4.00
|8577527
|2007.03.23 14:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3326
|1.3453
|1.3305
|2007.03.23 16:17
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|8572770
|2007.03.23 11:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3308
|1.3453
|1.3287
|2007.03.23 16:17
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8587006
|2007.03.23 20:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3286
|1.3159
|1.3307
|2007.03.23 22:50
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8581510
|2007.03.23 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3304
|1.3159
|1.3325
|2007.03.23 22:50
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|0.00
|0.00
|6.83
|245.00
|Closed P/L:
|251.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|251.83
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|5 251.83
|Equity:
|5 251.83
|Free Margin:
|5 251.83
|Details:
|Gross Profit:
|589.08
|Gross Loss:
|337.25
|Total Net Profit:
|251.83
|Profit Factor:
|1.75
|Expected Payoff:
|13.99
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|291.25 (5.43%)
|Relative Drawdown:
|5.43% (291.25)
|Total Trades:
|18
|Short Positions (won %):
|11 (63.64%)
|Long Positions (won %):
|7 (57.14%)
|Profit Trades (% of total):
|11 (61.11%)
|Loss trades (% of total):
|7 (38.89%)
|Largest
|profit trade:
|304.00
|loss trade:
|-94.20
|Average
|profit trade:
|53.55
|loss trade:
|-48.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (136.45)
|consecutive losses ($):
|4 (-291.25)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|366.63 (3)
|consecutive loss (count):
|-291.25 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2