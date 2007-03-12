North Finance Co Ltd

Account: 421785 Name: NF_V12 Currency: USD 2007 March 16, 14:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
82417802007.03.12 11:55balanceDeposit5 000.00
82422242007.03.12 12:05buy0.10eurgbp0.67860.67050.67992007.03.12 14:210.67990.000.000.0025.19
82480962007.03.12 14:21buy0.10eurgbp0.68020.67210.68152007.03.12 14:300.68150.000.000.0025.10
82517492007.03.12 15:15buy1.60chfjpy95.6395.0295.842007.03.12 16:1395.760.000.000.00177.18
82488822007.03.12 14:30buy0.80chfjpy95.7895.0295.992007.03.12 16:1395.740.000.000.00-27.26
82459692007.03.12 13:36buy0.40chfjpy95.9395.0296.142007.03.12 16:1395.750.000.000.00-61.34
82456902007.03.12 13:27buy0.20chfjpy96.1095.0496.312007.03.12 16:1395.740.000.000.00-61.34
82421072007.03.12 12:02buy0.10chfjpy96.2595.0496.462007.03.12 16:1395.750.000.000.00-42.59
82488592007.03.12 14:30buy0.10eurgbp0.68180.67370.68312007.03.12 16:130.68310.000.000.0025.05
82517962007.03.12 15:16buy0.20eurusd1.31521.29891.31752007.03.12 16:461.31750.000.000.0046.00
82422092007.03.12 12:04buy0.10eurusd1.31721.29911.31952007.03.12 16:461.31750.000.000.003.00
82575112007.03.12 16:39buy0.20eurgbp0.68240.67530.68372007.03.12 18:040.68340.000.000.0038.58
82560412007.03.12 16:14buy0.10eurgbp0.68340.67530.68472007.03.12 18:070.68320.000.000.00-3.86
82616852007.03.12 18:53sell0.40chfjpy96.0496.9595.832007.03.13 06:1295.830.000.00-2.3171.55
82568092007.03.12 16:26sell0.20chfjpy95.8996.9595.682007.03.13 06:1295.850.000.00-1.166.82
82560302007.03.12 16:13sell0.10chfjpy95.7496.9595.532007.03.13 06:1295.840.000.00-0.58-8.52
82785322007.03.13 07:20sell0.20chfjpy95.9396.9995.722007.03.13 10:4195.720.000.000.0035.81
82773622007.03.13 06:12sell0.10chfjpy95.7896.9995.572007.03.13 10:4195.730.000.000.004.26
82869462007.03.13 10:57sell0.20chfjpy95.8196.8795.602007.03.13 13:0695.600.000.000.0035.90
82863272007.03.13 10:42sell0.10chfjpy95.6696.8795.452007.03.13 13:0695.600.000.000.005.12
82862372007.03.13 10:40buy0.20eurusd1.31601.29971.31832007.03.13 13:151.31830.000.000.0046.00
82578432007.03.12 16:46buy0.10eurusd1.31781.29971.32012007.03.13 13:151.31830.000.00-0.375.00
82628452007.03.12 19:53buy0.20eurgbp0.68240.67530.68372007.03.13 16:320.68300.000.00-1.1623.19
82606852007.03.12 18:09buy0.10eurgbp0.68340.67530.68472007.03.13 16:330.68290.000.00-0.58-9.67
83005482007.03.13 15:04sell0.20chfjpy95.7396.7995.522007.03.13 19:3695.520.000.000.0036.08
82912362007.03.13 13:06sell0.10chfjpy95.5896.7995.372007.03.13 19:3695.530.000.000.004.29
83152362007.03.13 19:59sell0.20chfjpy95.6496.7095.432007.03.13 23:0895.430.000.000.0036.13
83142912007.03.13 19:37sell0.10chfjpy95.4996.7095.282007.03.13 23:0895.440.000.000.004.30
83342882007.03.14 03:02sell0.20chfjpy95.5596.6195.342007.03.14 08:3495.340.000.000.0036.21
83277212007.03.13 23:08sell0.10chfjpy95.3996.6095.182007.03.14 08:3495.340.000.00-0.594.31
82971672007.03.13 14:32sell0.20eurusd1.32061.33691.31832007.03.14 08:431.31830.000.000.3046.00
82921552007.03.13 13:15sell0.10eurusd1.31811.33621.31582007.03.14 08:431.31830.000.000.15-2.00
83453872007.03.14 08:46buy0.40chfjpy94.9594.0495.162007.03.14 08:4695.160.000.000.0072.52
83450102007.03.14 08:42buy0.20chfjpy95.1994.1395.402007.03.14 08:5395.400.000.000.0036.25
83445082007.03.14 08:34buy0.10chfjpy95.3594.1495.562007.03.14 08:5395.400.000.000.004.32
83509272007.03.14 10:59buy0.20chfjpy95.2894.2295.492007.03.14 12:1495.490.000.000.0036.12
83459942007.03.14 08:53buy0.10chfjpy95.4394.2295.642007.03.14 12:1495.490.000.000.005.16
83531272007.03.14 12:14buy0.10chfjpy95.5494.3395.752007.03.14 15:3795.750.000.000.0018.00
83455742007.03.14 08:48sell0.40eurgbp0.68580.69190.68452007.03.14 15:370.68450.000.000.00100.23
83137602007.03.13 19:12sell0.20eurgbp0.68400.69110.68272007.03.14 15:370.68440.000.000.42-15.42
83047602007.03.13 16:33sell0.10eurgbp0.68280.69090.68152007.03.14 15:370.68450.000.000.21-32.78
83582982007.03.14 15:43buy0.20chfjpy95.6494.5895.852007.03.14 16:3695.850.000.000.0036.06
83579442007.03.14 15:37buy0.10chfjpy95.7994.5896.002007.03.14 16:3695.850.000.000.005.14
83624072007.03.14 16:41buy0.20eurgbp0.68360.67650.68492007.03.14 18:140.68490.000.000.0050.26
83579942007.03.14 15:37buy0.10eurgbp0.68460.67650.68592007.03.14 18:140.68480.000.000.003.86
83697902007.03.14 18:15sell0.10eurgbp0.68470.69280.68342007.03.14 19:440.68340.000.000.0025.16
83693222007.03.14 18:09sell0.80eurusd1.32361.33631.32132007.03.14 20:221.32180.000.000.00144.00
83618552007.03.14 16:36sell0.40eurusd1.32181.33631.31952007.03.14 20:221.32190.000.000.00-4.00
83456502007.03.14 08:48sell0.20eurusd1.32001.33631.31772007.03.14 20:221.32200.000.000.00-40.00
83451442007.03.14 08:43sell0.10eurusd1.31801.33611.31572007.03.14 20:231.32190.000.000.00-39.00
83617982007.03.14 16:36buy0.10chfjpy95.9094.6996.112007.03.14 21:0496.110.000.000.0017.98
83767512007.03.14 21:04buy0.10chfjpy96.1494.9396.352007.03.15 00:5396.350.000.000.4617.90
83841302007.03.15 00:53buy0.10chfjpy96.3795.1696.582007.03.15 01:1296.580.000.000.0017.87
83985952007.03.15 11:06buy0.20eurusd1.32021.30391.32252007.03.15 14:321.32250.000.000.0046.00
83759012007.03.14 20:23buy0.10eurusd1.32201.30391.32432007.03.15 14:321.32250.000.00-1.115.00
83970522007.03.15 10:14buy0.80chfjpy96.1395.3796.342007.03.15 15:1296.340.000.000.00143.24
83867272007.03.15 02:02buy0.40chfjpy96.3095.3996.512007.03.15 15:1296.350.000.000.0017.06
83849732007.03.15 01:14buy0.20chfjpy96.4695.4096.672007.03.15 15:1296.360.000.000.00-17.05
83848802007.03.15 01:12buy0.10chfjpy96.6195.4096.822007.03.15 15:1296.350.000.000.00-22.17
84089602007.03.15 17:19sell0.20eurgbp0.68410.69120.68282007.03.15 22:040.68350.000.000.0023.24
83751902007.03.14 19:44sell0.10eurgbp0.68310.69120.68182007.03.15 22:040.68360.000.000.64-9.69
84105982007.03.15 18:12sell0.40chfjpy96.6797.5896.462007.03.16 00:4596.460.000.00-2.3171.55
84078622007.03.15 16:51sell0.20chfjpy96.5197.5796.302007.03.16 00:4596.470.000.00-1.166.82
84046252007.03.15 15:12sell0.10chfjpy96.3697.5796.152007.03.16 00:4596.470.000.00-0.58-9.37
84147472007.03.15 22:05buy0.10eurgbp0.68350.67540.68482007.03.16 01:250.68480.000.00-0.5825.18
84195942007.03.16 03:59sell1.60eurusd1.33021.34111.32792007.03.16 08:331.32860.000.000.00256.00
84183062007.03.16 02:53sell0.80eurusd1.32841.34111.32612007.03.16 08:331.32870.000.000.00-24.00
84163742007.03.16 01:21sell0.40eurusd1.32661.34111.32432007.03.16 08:331.32860.000.000.00-80.00
84087722007.03.15 17:17sell0.20eurusd1.32441.34071.32212007.03.16 08:331.32850.000.000.30-82.00
84031372007.03.15 14:32sell0.10eurusd1.32261.34071.32032007.03.16 08:331.32850.000.000.15-59.00
84214072007.03.16 06:13sell0.40chfjpy96.7297.6396.512007.03.16 08:4396.690.000.000.0010.25
84162912007.03.16 01:19sell0.20chfjpy96.5697.6296.352007.03.16 08:4396.710.000.000.00-25.62
84159402007.03.16 00:45sell0.10chfjpy96.4197.6296.202007.03.16 08:4396.700.000.000.00-24.77
84238172007.03.16 08:43sell0.10chfjpy96.6697.8796.452007.03.16 08:4496.740.000.000.00-6.83
84165242007.03.16 01:25buy0.10eurgbp0.68520.67710.68652007.03.16 08:450.68540.000.000.003.88
84236222007.03.16 08:34buy0.10eurusd1.32841.31031.33072007.03.16 08:451.32860.000.000.002.00
  0.00 0.00 -9.86 1 233.84
Closed P/L: 1 223.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 223.98 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 223.98 Equity: 6 223.98 Free Margin: 6 223.98
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 932.13 Gross Loss: 708.15 Total Net Profit: 1 223.98
Profit Factor: 2.73 Expected Payoff: 16.32  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 291.52 (4.48%) Relative Drawdown: 4.48% (291.52)
 
Total Trades: 75 Short Positions (won %): 37 (56.76%) Long Positions (won %): 38 (78.95%)
Profit Trades (% of total): 51 (68.00%) Loss trades (% of total): 24 (32.00%)
Largest profit trade: 256.00 loss trade: -81.70
Average profit trade: 37.88 loss trade: -29.51
Maximum consecutive wins ($): 7 (272.60) consecutive losses ($): 4 (-244.55)
Maximal consecutive profit (count): 280.60 (2) consecutive loss (count): -244.55 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2