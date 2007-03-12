|Account: 421785
|Name: NF_V12
|Currency: USD
|2007 March 16, 14:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8241780
|2007.03.12 11:55
|balance
|Deposit
|5 000.00
|8242224
|2007.03.12 12:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6786
|0.6705
|0.6799
|2007.03.12 14:21
|0.6799
|0.00
|0.00
|0.00
|25.19
|8248096
|2007.03.12 14:21
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6802
|0.6721
|0.6815
|2007.03.12 14:30
|0.6815
|0.00
|0.00
|0.00
|25.10
|8251749
|2007.03.12 15:15
|buy
|1.60
|chfjpy
|95.63
|95.02
|95.84
|2007.03.12 16:13
|95.76
|0.00
|0.00
|0.00
|177.18
|8248882
|2007.03.12 14:30
|buy
|0.80
|chfjpy
|95.78
|95.02
|95.99
|2007.03.12 16:13
|95.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.26
|8245969
|2007.03.12 13:36
|buy
|0.40
|chfjpy
|95.93
|95.02
|96.14
|2007.03.12 16:13
|95.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.34
|8245690
|2007.03.12 13:27
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.10
|95.04
|96.31
|2007.03.12 16:13
|95.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.34
|8242107
|2007.03.12 12:02
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.25
|95.04
|96.46
|2007.03.12 16:13
|95.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.59
|8248859
|2007.03.12 14:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6818
|0.6737
|0.6831
|2007.03.12 16:13
|0.6831
|0.00
|0.00
|0.00
|25.05
|8251796
|2007.03.12 15:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3152
|1.2989
|1.3175
|2007.03.12 16:46
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|8242209
|2007.03.12 12:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3172
|1.2991
|1.3195
|2007.03.12 16:46
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8257511
|2007.03.12 16:39
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6824
|0.6753
|0.6837
|2007.03.12 18:04
|0.6834
|0.00
|0.00
|0.00
|38.58
|8256041
|2007.03.12 16:14
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6834
|0.6753
|0.6847
|2007.03.12 18:07
|0.6832
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|8261685
|2007.03.12 18:53
|sell
|0.40
|chfjpy
|96.04
|96.95
|95.83
|2007.03.13 06:12
|95.83
|0.00
|0.00
|-2.31
|71.55
|8256809
|2007.03.12 16:26
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.89
|96.95
|95.68
|2007.03.13 06:12
|95.85
|0.00
|0.00
|-1.16
|6.82
|8256030
|2007.03.12 16:13
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.74
|96.95
|95.53
|2007.03.13 06:12
|95.84
|0.00
|0.00
|-0.58
|-8.52
|8278532
|2007.03.13 07:20
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.93
|96.99
|95.72
|2007.03.13 10:41
|95.72
|0.00
|0.00
|0.00
|35.81
|8277362
|2007.03.13 06:12
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.78
|96.99
|95.57
|2007.03.13 10:41
|95.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|8286946
|2007.03.13 10:57
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.81
|96.87
|95.60
|2007.03.13 13:06
|95.60
|0.00
|0.00
|0.00
|35.90
|8286327
|2007.03.13 10:42
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.66
|96.87
|95.45
|2007.03.13 13:06
|95.60
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|8286237
|2007.03.13 10:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3160
|1.2997
|1.3183
|2007.03.13 13:15
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|8257843
|2007.03.12 16:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|1.2997
|1.3201
|2007.03.13 13:15
|1.3183
|0.00
|0.00
|-0.37
|5.00
|8262845
|2007.03.12 19:53
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6824
|0.6753
|0.6837
|2007.03.13 16:32
|0.6830
|0.00
|0.00
|-1.16
|23.19
|8260685
|2007.03.12 18:09
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6834
|0.6753
|0.6847
|2007.03.13 16:33
|0.6829
|0.00
|0.00
|-0.58
|-9.67
|8300548
|2007.03.13 15:04
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.73
|96.79
|95.52
|2007.03.13 19:36
|95.52
|0.00
|0.00
|0.00
|36.08
|8291236
|2007.03.13 13:06
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.58
|96.79
|95.37
|2007.03.13 19:36
|95.53
|0.00
|0.00
|0.00
|4.29
|8315236
|2007.03.13 19:59
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.64
|96.70
|95.43
|2007.03.13 23:08
|95.43
|0.00
|0.00
|0.00
|36.13
|8314291
|2007.03.13 19:37
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.49
|96.70
|95.28
|2007.03.13 23:08
|95.44
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|8334288
|2007.03.14 03:02
|sell
|0.20
|chfjpy
|95.55
|96.61
|95.34
|2007.03.14 08:34
|95.34
|0.00
|0.00
|0.00
|36.21
|8327721
|2007.03.13 23:08
|sell
|0.10
|chfjpy
|95.39
|96.60
|95.18
|2007.03.14 08:34
|95.34
|0.00
|0.00
|-0.59
|4.31
|8297167
|2007.03.13 14:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3206
|1.3369
|1.3183
|2007.03.14 08:43
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.30
|46.00
|8292155
|2007.03.13 13:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3181
|1.3362
|1.3158
|2007.03.14 08:43
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.15
|-2.00
|8345387
|2007.03.14 08:46
|buy
|0.40
|chfjpy
|94.95
|94.04
|95.16
|2007.03.14 08:46
|95.16
|0.00
|0.00
|0.00
|72.52
|8345010
|2007.03.14 08:42
|buy
|0.20
|chfjpy
|95.19
|94.13
|95.40
|2007.03.14 08:53
|95.40
|0.00
|0.00
|0.00
|36.25
|8344508
|2007.03.14 08:34
|buy
|0.10
|chfjpy
|95.35
|94.14
|95.56
|2007.03.14 08:53
|95.40
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|8350927
|2007.03.14 10:59
|buy
|0.20
|chfjpy
|95.28
|94.22
|95.49
|2007.03.14 12:14
|95.49
|0.00
|0.00
|0.00
|36.12
|8345994
|2007.03.14 08:53
|buy
|0.10
|chfjpy
|95.43
|94.22
|95.64
|2007.03.14 12:14
|95.49
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|8353127
|2007.03.14 12:14
|buy
|0.10
|chfjpy
|95.54
|94.33
|95.75
|2007.03.14 15:37
|95.75
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|8345574
|2007.03.14 08:48
|sell
|0.40
|eurgbp
|0.6858
|0.6919
|0.6845
|2007.03.14 15:37
|0.6845
|0.00
|0.00
|0.00
|100.23
|8313760
|2007.03.13 19:12
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6840
|0.6911
|0.6827
|2007.03.14 15:37
|0.6844
|0.00
|0.00
|0.42
|-15.42
|8304760
|2007.03.13 16:33
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6828
|0.6909
|0.6815
|2007.03.14 15:37
|0.6845
|0.00
|0.00
|0.21
|-32.78
|8358298
|2007.03.14 15:43
|buy
|0.20
|chfjpy
|95.64
|94.58
|95.85
|2007.03.14 16:36
|95.85
|0.00
|0.00
|0.00
|36.06
|8357944
|2007.03.14 15:37
|buy
|0.10
|chfjpy
|95.79
|94.58
|96.00
|2007.03.14 16:36
|95.85
|0.00
|0.00
|0.00
|5.14
|8362407
|2007.03.14 16:41
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6836
|0.6765
|0.6849
|2007.03.14 18:14
|0.6849
|0.00
|0.00
|0.00
|50.26
|8357994
|2007.03.14 15:37
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6846
|0.6765
|0.6859
|2007.03.14 18:14
|0.6848
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|8369790
|2007.03.14 18:15
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6847
|0.6928
|0.6834
|2007.03.14 19:44
|0.6834
|0.00
|0.00
|0.00
|25.16
|8369322
|2007.03.14 18:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3236
|1.3363
|1.3213
|2007.03.14 20:22
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|8361855
|2007.03.14 16:36
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3218
|1.3363
|1.3195
|2007.03.14 20:22
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|8345650
|2007.03.14 08:48
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3200
|1.3363
|1.3177
|2007.03.14 20:22
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|8345144
|2007.03.14 08:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3180
|1.3361
|1.3157
|2007.03.14 20:23
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|8361798
|2007.03.14 16:36
|buy
|0.10
|chfjpy
|95.90
|94.69
|96.11
|2007.03.14 21:04
|96.11
|0.00
|0.00
|0.00
|17.98
|8376751
|2007.03.14 21:04
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.14
|94.93
|96.35
|2007.03.15 00:53
|96.35
|0.00
|0.00
|0.46
|17.90
|8384130
|2007.03.15 00:53
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.37
|95.16
|96.58
|2007.03.15 01:12
|96.58
|0.00
|0.00
|0.00
|17.87
|8398595
|2007.03.15 11:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3202
|1.3039
|1.3225
|2007.03.15 14:32
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|8375901
|2007.03.14 20:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3220
|1.3039
|1.3243
|2007.03.15 14:32
|1.3225
|0.00
|0.00
|-1.11
|5.00
|8397052
|2007.03.15 10:14
|buy
|0.80
|chfjpy
|96.13
|95.37
|96.34
|2007.03.15 15:12
|96.34
|0.00
|0.00
|0.00
|143.24
|8386727
|2007.03.15 02:02
|buy
|0.40
|chfjpy
|96.30
|95.39
|96.51
|2007.03.15 15:12
|96.35
|0.00
|0.00
|0.00
|17.06
|8384973
|2007.03.15 01:14
|buy
|0.20
|chfjpy
|96.46
|95.40
|96.67
|2007.03.15 15:12
|96.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.05
|8384880
|2007.03.15 01:12
|buy
|0.10
|chfjpy
|96.61
|95.40
|96.82
|2007.03.15 15:12
|96.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.17
|8408960
|2007.03.15 17:19
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6841
|0.6912
|0.6828
|2007.03.15 22:04
|0.6835
|0.00
|0.00
|0.00
|23.24
|8375190
|2007.03.14 19:44
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6831
|0.6912
|0.6818
|2007.03.15 22:04
|0.6836
|0.00
|0.00
|0.64
|-9.69
|8410598
|2007.03.15 18:12
|sell
|0.40
|chfjpy
|96.67
|97.58
|96.46
|2007.03.16 00:45
|96.46
|0.00
|0.00
|-2.31
|71.55
|8407862
|2007.03.15 16:51
|sell
|0.20
|chfjpy
|96.51
|97.57
|96.30
|2007.03.16 00:45
|96.47
|0.00
|0.00
|-1.16
|6.82
|8404625
|2007.03.15 15:12
|sell
|0.10
|chfjpy
|96.36
|97.57
|96.15
|2007.03.16 00:45
|96.47
|0.00
|0.00
|-0.58
|-9.37
|8414747
|2007.03.15 22:05
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6835
|0.6754
|0.6848
|2007.03.16 01:25
|0.6848
|0.00
|0.00
|-0.58
|25.18
|8419594
|2007.03.16 03:59
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3302
|1.3411
|1.3279
|2007.03.16 08:33
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|8418306
|2007.03.16 02:53
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3284
|1.3411
|1.3261
|2007.03.16 08:33
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|8416374
|2007.03.16 01:21
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3266
|1.3411
|1.3243
|2007.03.16 08:33
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|8408772
|2007.03.15 17:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3244
|1.3407
|1.3221
|2007.03.16 08:33
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.30
|-82.00
|8403137
|2007.03.15 14:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3226
|1.3407
|1.3203
|2007.03.16 08:33
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.15
|-59.00
|8421407
|2007.03.16 06:13
|sell
|0.40
|chfjpy
|96.72
|97.63
|96.51
|2007.03.16 08:43
|96.69
|0.00
|0.00
|0.00
|10.25
|8416291
|2007.03.16 01:19
|sell
|0.20
|chfjpy
|96.56
|97.62
|96.35
|2007.03.16 08:43
|96.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.62
|8415940
|2007.03.16 00:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|96.41
|97.62
|96.20
|2007.03.16 08:43
|96.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.77
|8423817
|2007.03.16 08:43
|sell
|0.10
|chfjpy
|96.66
|97.87
|96.45
|2007.03.16 08:44
|96.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.83
|8416524
|2007.03.16 01:25
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6852
|0.6771
|0.6865
|2007.03.16 08:45
|0.6854
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|8423622
|2007.03.16 08:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3284
|1.3103
|1.3307
|2007.03.16 08:45
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|-9.86
|1 233.84
|Closed P/L:
|1 223.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 223.98
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 223.98
|Equity:
|6 223.98
|Free Margin:
|6 223.98
|Details:
|Gross Profit:
|1 932.13
|Gross Loss:
|708.15
|Total Net Profit:
|1 223.98
|Profit Factor:
|2.73
|Expected Payoff:
|16.32
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|291.52 (4.48%)
|Relative Drawdown:
|4.48% (291.52)
|Total Trades:
|75
|Short Positions (won %):
|37 (56.76%)
|Long Positions (won %):
|38 (78.95%)
|Profit Trades (% of total):
|51 (68.00%)
|Loss trades (% of total):
|24 (32.00%)
|Largest
|profit trade:
|256.00
|loss trade:
|-81.70
|Average
|profit trade:
|37.88
|loss trade:
|-29.51
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (272.60)
|consecutive losses ($):
|4 (-244.55)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|280.60 (2)
|consecutive loss (count):
|-244.55 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2