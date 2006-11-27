Strategy Tester Report
Phoenixv572WRevPlusEASY-V2
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.11.27 00:00 - 2006.11.28 00:00 (2006.11.26 - 2006.11.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|C_INIT="=== Use INIT section - ignore all P_ settings ====="; U_PrefSettings=false;
C_PhoenixSettings="===== Phoenix Mode Selected =============================="; U_Mode=1; C_M1_Settings="====== Phoenix Mode 1 (Stable) =================="; U_M1_BreakEvenAfterPips=0; P_M1_TS=5; C_M12_Settings="==== Phoenix Mode 1 & 2 - shared fields =================="; P_M12_TP=20; P_M12_SL=20; U_M12_MaxTrades=1; U_M12_ConsecSignals=12; C_M2_Settings="===== Phoenix Mode 2 (2 trades-testing, move 2nd SL)==="; P_M2_OpenTrade_2=0; P_M2_TP=0; P_M2_SL=0; U_M2_CloseTrade_1=false;
C_M3="====== Phoenix Mode 3 (3 trades-testing, moving SL, incr profit) ====="; P_M3_CloseTrade_23=0; P_M3_TP=0; P_M3_SL=0; P_M3_T1adj=0.8; P_M3_T2adj=1; P_M3_T3adj=1.2; C_Function_Y="====== U_MM Money Management decreases lotsize in a losing streak ====="; U_MM=false;
U_Lots=0.1; U_MaxRisk=0.05; U_DecreaseFactor=901000; U_AccIsMicro=false;
U_MinLot=0.01; U_MaxLot=99; C_Function_X="====== Grace Functionality ======"; U_GraceHours=0; U_ForceHours=0; U_Grace_TS=10; C_Signal1="====== Signal 1 ==================================="; U_UseSig1=true;
P_Percent=0.015; P_EnvPeriod=5; C_Signal2="====== Signal 2 =================================="; U_UseSig2=true;
P_SMAPeriod=5; P_SMA2Bars=3; C_Signal3="====== Signal 3 =================================="; U_UseSig3=true;
P_OSMAFast=5; P_OSMASlow=21; P_OSMASignal=6; C_Signal4="====== Signal 4 =================================="; U_UseSig4=true;
P_Fast_Period=13; P_Slow_Period=1; P_DVBuySell=0.00089; P_DVStayOut=0.0022; C_Signal5="====== Signal 5 ================================="; U_UseSig5=true;
U_T1From=5; U_T1Until=11; U_T2From=0; U_T2Until=0; U_T3From=0; U_T3Until=0; U_T4From=0; U_T4Until=0; C_Signal6="====== Signal 6 ================================="; U_UseSig6=false;
P_PACPer=6; P_PACShift=1; C_Signal7="====== Signal 7 ================================="; U_UseSig7=false;
P_RSI_High=54; P_RSI_Low=47; P_RSIArrPer=12;
|Bars in test
|60651
|Ticks modelled
|66109
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-27.00
|Gross profit
|0.00
|Gross loss
|-27.00
|Profit factor
|0.00
|Expected payoff
|-13.50
|Absolute drawdown
|27.00
|Maximal drawdown
|27.00 (0.27%)
|Relative drawdown
|0.27% (27.00)
|Total trades
|2
|Short positions (won %)
|2 (0.00%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total)
|2 (100.00%)
|Largest
|profit trade
|0.00
|loss trade
|-14.00
|Average
|profit trade
|0.00
|loss trade
|-13.50
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|0 (0.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-27.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|0.00 (0)
|consecutive loss (count of losses)
|-27.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|0
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.27 06:19
|sell
|1
|0.10
|1.9373
|1.9393
|1.8374
|2
|2006.11.27 06:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|3
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|4
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|5
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|6
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|7
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|8
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|9
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|10
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|11
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|12
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|13
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|14
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|15
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|16
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|17
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|18
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|19
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|20
|2006.11.27 06:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|21
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|22
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|23
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|24
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|25
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|26
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|27
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|28
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|29
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|30
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|31
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|32
|2006.11.27 06:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|33
|2006.11.27 06:26
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|34
|2006.11.27 06:26
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|35
|2006.11.27 06:26
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|36
|2006.11.27 06:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|37
|2006.11.27 06:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|38
|2006.11.27 06:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|39
|2006.11.27 06:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|40
|2006.11.27 06:28
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|41
|2006.11.27 06:28
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|42
|2006.11.27 06:29
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|43
|2006.11.27 06:29
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|44
|2006.11.27 06:29
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|45
|2006.11.27 06:29
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|46
|2006.11.27 06:30
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|47
|2006.11.27 06:30
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|48
|2006.11.27 06:30
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|49
|2006.11.27 06:30
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|50
|2006.11.27 06:30
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|51
|2006.11.27 06:30
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|52
|2006.11.27 06:30
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|53
|2006.11.27 06:30
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|54
|2006.11.27 06:30
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|55
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|56
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|57
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|58
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|59
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|60
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|61
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|62
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|63
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|64
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|65
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|66
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|67
|2006.11.27 06:31
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|68
|2006.11.27 06:32
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|69
|2006.11.27 06:32
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|70
|2006.11.27 06:32
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|71
|2006.11.27 06:33
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|72
|2006.11.27 06:33
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|73
|2006.11.27 06:33
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|74
|2006.11.27 06:33
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|75
|2006.11.27 06:33
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|76
|2006.11.27 06:33
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|77
|2006.11.27 06:33
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|78
|2006.11.27 06:34
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|79
|2006.11.27 06:34
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|80
|2006.11.27 06:34
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|81
|2006.11.27 06:35
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|82
|2006.11.27 06:35
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|83
|2006.11.27 06:35
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|84
|2006.11.27 06:35
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|85
|2006.11.27 06:35
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|86
|2006.11.27 06:36
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|87
|2006.11.27 06:36
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|88
|2006.11.27 06:37
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|89
|2006.11.27 06:38
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|90
|2006.11.27 06:38
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|91
|2006.11.27 06:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|92
|2006.11.27 06:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|93
|2006.11.27 06:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|94
|2006.11.27 06:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|95
|2006.11.27 06:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|96
|2006.11.27 06:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|97
|2006.11.27 06:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|98
|2006.11.27 06:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|99
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|100
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|101
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|102
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|103
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|104
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|105
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|106
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|107
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|108
|2006.11.27 06:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|109
|2006.11.27 06:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|110
|2006.11.27 06:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|111
|2006.11.27 06:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|112
|2006.11.27 06:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|113
|2006.11.27 06:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|114
|2006.11.27 06:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|115
|2006.11.27 06:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|116
|2006.11.27 06:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|117
|2006.11.27 06:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|118
|2006.11.27 06:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|119
|2006.11.27 06:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|120
|2006.11.27 06:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|121
|2006.11.27 06:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|122
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|123
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|124
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|125
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|126
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|127
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|128
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|129
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|130
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|131
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|132
|2006.11.27 06:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|133
|2006.11.27 06:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|134
|2006.11.27 06:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|135
|2006.11.27 06:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|136
|2006.11.27 06:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|137
|2006.11.27 06:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|138
|2006.11.27 06:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|139
|2006.11.27 06:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|140
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|141
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9356
|1.9328
|142
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9357
|1.9329
|143
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9356
|1.9328
|144
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9355
|1.9327
|145
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9356
|1.9328
|146
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9358
|1.9330
|147
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|148
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|149
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|150
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|151
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|152
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|153
|2006.11.27 06:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|154
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|155
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|156
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|157
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|158
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|159
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|160
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|161
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|162
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|163
|2006.11.27 06:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|164
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|165
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|166
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|167
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|168
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|169
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|170
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|171
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|172
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|173
|2006.11.27 06:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|174
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|175
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|176
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|177
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|178
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|179
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|180
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|181
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|182
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|183
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|184
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|185
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|186
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|187
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|188
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|189
|2006.11.27 06:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|190
|2006.11.27 06:50
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|191
|2006.11.27 06:50
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|192
|2006.11.27 06:50
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|193
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|194
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|195
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|196
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|197
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|198
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|199
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|200
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|201
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|202
|2006.11.27 06:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|203
|2006.11.27 06:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|204
|2006.11.27 06:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|205
|2006.11.27 06:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|206
|2006.11.27 06:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|207
|2006.11.27 06:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|208
|2006.11.27 06:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|209
|2006.11.27 06:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|210
|2006.11.27 06:53
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|211
|2006.11.27 06:54
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|212
|2006.11.27 06:54
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|213
|2006.11.27 06:54
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|214
|2006.11.27 06:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|215
|2006.11.27 06:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|216
|2006.11.27 06:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|217
|2006.11.27 06:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|218
|2006.11.27 06:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|219
|2006.11.27 06:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|220
|2006.11.27 06:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|221
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|222
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|223
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|224
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|225
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|226
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|227
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|228
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|229
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|230
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|231
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|232
|2006.11.27 06:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|233
|2006.11.27 06:57
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|234
|2006.11.27 06:57
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|235
|2006.11.27 06:57
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|236
|2006.11.27 06:57
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|237
|2006.11.27 06:58
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|238
|2006.11.27 06:58
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|239
|2006.11.27 06:58
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|240
|2006.11.27 06:59
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|241
|2006.11.27 06:59
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|242
|2006.11.27 06:59
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|243
|2006.11.27 06:59
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|244
|2006.11.27 06:59
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|245
|2006.11.27 07:00
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|246
|2006.11.27 07:00
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|247
|2006.11.27 07:00
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|248
|2006.11.27 07:01
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|249
|2006.11.27 07:01
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|250
|2006.11.27 07:03
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|251
|2006.11.27 07:03
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|252
|2006.11.27 07:03
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|253
|2006.11.27 07:04
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|254
|2006.11.27 07:05
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|255
|2006.11.27 07:05
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|256
|2006.11.27 07:05
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|257
|2006.11.27 07:06
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|258
|2006.11.27 07:06
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|259
|2006.11.27 07:06
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|260
|2006.11.27 07:07
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|261
|2006.11.27 07:07
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|262
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|263
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|264
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|265
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|266
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|267
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|268
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|269
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|270
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|271
|2006.11.27 07:08
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|272
|2006.11.27 07:09
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|273
|2006.11.27 07:09
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|274
|2006.11.27 07:09
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|275
|2006.11.27 07:09
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|276
|2006.11.27 07:10
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|277
|2006.11.27 07:10
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|278
|2006.11.27 07:10
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|279
|2006.11.27 07:10
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|280
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|281
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|282
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|283
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|284
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|285
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|286
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|287
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|288
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|289
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|290
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|291
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|292
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|293
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|294
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|295
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|296
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|297
|2006.11.27 07:11
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|298
|2006.11.27 07:12
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|299
|2006.11.27 07:12
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|300
|2006.11.27 07:14
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|301
|2006.11.27 07:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|302
|2006.11.27 07:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|303
|2006.11.27 07:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|304
|2006.11.27 07:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|305
|2006.11.27 07:17
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|306
|2006.11.27 07:17
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|307
|2006.11.27 07:18
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|308
|2006.11.27 07:18
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|309
|2006.11.27 07:18
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|310
|2006.11.27 07:18
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|311
|2006.11.27 07:18
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|312
|2006.11.27 07:19
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|313
|2006.11.27 07:19
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|314
|2006.11.27 07:20
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|315
|2006.11.27 07:20
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|316
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|317
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|318
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|319
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|320
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|321
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|322
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|323
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|324
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|325
|2006.11.27 07:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|326
|2006.11.27 07:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|327
|2006.11.27 07:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|328
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|329
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|330
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|331
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|332
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|333
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|334
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|335
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|336
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|337
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|338
|2006.11.27 07:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|339
|2006.11.27 07:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|340
|2006.11.27 07:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|341
|2006.11.27 07:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|342
|2006.11.27 07:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|343
|2006.11.27 07:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|344
|2006.11.27 07:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|345
|2006.11.27 07:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|346
|2006.11.27 07:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|347
|2006.11.27 07:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|348
|2006.11.27 07:26
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|349
|2006.11.27 07:26
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|350
|2006.11.27 07:26
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|351
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|352
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|353
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|354
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|355
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|356
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|357
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|358
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|359
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9387
|1.9359
|360
|2006.11.27 07:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|361
|2006.11.27 07:36
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9387
|1.9359
|362
|2006.11.27 07:36
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|363
|2006.11.27 07:36
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|364
|2006.11.27 07:36
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|365
|2006.11.27 07:36
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|366
|2006.11.27 07:36
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|367
|2006.11.27 07:37
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|368
|2006.11.27 07:37
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|369
|2006.11.27 07:37
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|370
|2006.11.27 07:37
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|371
|2006.11.27 07:37
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|372
|2006.11.27 07:38
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|373
|2006.11.27 07:38
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|374
|2006.11.27 07:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|375
|2006.11.27 07:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|376
|2006.11.27 07:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|377
|2006.11.27 07:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|378
|2006.11.27 07:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|379
|2006.11.27 07:39
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|380
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|381
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|382
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|383
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|384
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|385
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|386
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|387
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|388
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|389
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|390
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|391
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|392
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|393
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|394
|2006.11.27 07:40
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|395
|2006.11.27 07:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|396
|2006.11.27 07:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|397
|2006.11.27 07:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|398
|2006.11.27 07:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|399
|2006.11.27 07:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|400
|2006.11.27 07:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|401
|2006.11.27 07:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9358
|1.9330
|402
|2006.11.27 07:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|403
|2006.11.27 07:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|404
|2006.11.27 07:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|405
|2006.11.27 07:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|406
|2006.11.27 07:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9358
|1.9330
|407
|2006.11.27 07:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|408
|2006.11.27 07:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9358
|1.9330
|409
|2006.11.27 07:43
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|410
|2006.11.27 07:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9358
|1.9330
|411
|2006.11.27 07:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|412
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|413
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|414
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9359
|1.9331
|415
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|416
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|417
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|418
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|419
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|420
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|421
|2006.11.27 07:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9360
|1.9332
|422
|2006.11.27 07:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|423
|2006.11.27 07:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|424
|2006.11.27 07:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|425
|2006.11.27 07:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|426
|2006.11.27 07:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9361
|1.9333
|427
|2006.11.27 07:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|428
|2006.11.27 07:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9363
|1.9335
|429
|2006.11.27 07:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9362
|1.9334
|430
|2006.11.27 07:48
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|431
|2006.11.27 07:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|432
|2006.11.27 07:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|433
|2006.11.27 07:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|434
|2006.11.27 07:49
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|435
|2006.11.27 07:50
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|436
|2006.11.27 07:50
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|437
|2006.11.27 07:50
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9364
|1.9336
|438
|2006.11.27 07:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|439
|2006.11.27 07:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|440
|2006.11.27 07:51
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|441
|2006.11.27 07:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|442
|2006.11.27 07:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|443
|2006.11.27 07:52
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|444
|2006.11.27 07:53
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|445
|2006.11.27 07:53
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|446
|2006.11.27 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|447
|2006.11.27 07:54
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|448
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|449
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|450
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|451
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|452
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|453
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|454
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|455
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|456
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|457
|2006.11.27 07:55
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|458
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|459
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|460
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|461
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|462
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|463
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|464
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|465
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|466
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|467
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|468
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|469
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|470
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|471
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|472
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|473
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|474
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|475
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|476
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|477
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|478
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|479
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|480
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|481
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|482
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|483
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|484
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|485
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|486
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|487
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|488
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|489
|2006.11.27 07:56
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|490
|2006.11.27 07:57
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|491
|2006.11.27 07:57
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|492
|2006.11.27 07:58
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|493
|2006.11.27 07:58
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|494
|2006.11.27 08:14
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9387
|1.9359
|495
|2006.11.27 08:14
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|496
|2006.11.27 08:14
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9387
|1.9359
|497
|2006.11.27 08:14
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|498
|2006.11.27 08:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|499
|2006.11.27 08:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|500
|2006.11.27 08:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|501
|2006.11.27 08:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|502
|2006.11.27 08:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|503
|2006.11.27 08:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|504
|2006.11.27 08:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|505
|2006.11.27 08:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|506
|2006.11.27 08:15
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|507
|2006.11.27 08:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|508
|2006.11.27 08:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|509
|2006.11.27 08:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9381
|1.9353
|510
|2006.11.27 08:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|511
|2006.11.27 08:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|512
|2006.11.27 08:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|513
|2006.11.27 08:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|514
|2006.11.27 08:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|515
|2006.11.27 08:16
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|516
|2006.11.27 08:17
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|517
|2006.11.27 08:17
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|518
|2006.11.27 08:18
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|519
|2006.11.27 08:19
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|520
|2006.11.27 08:19
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|521
|2006.11.27 08:19
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|522
|2006.11.27 08:20
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|523
|2006.11.27 08:20
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|524
|2006.11.27 08:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|525
|2006.11.27 08:21
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|526
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|527
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|528
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|529
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|530
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|531
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|532
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|533
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|534
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|535
|2006.11.27 08:22
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|536
|2006.11.27 08:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|537
|2006.11.27 08:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|538
|2006.11.27 08:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9370
|1.9342
|539
|2006.11.27 08:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|540
|2006.11.27 08:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|541
|2006.11.27 08:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9365
|1.9337
|542
|2006.11.27 08:23
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9366
|1.9338
|543
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|544
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|545
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9369
|1.9341
|546
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9368
|1.9340
|547
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9367
|1.9339
|548
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9372
|1.9344
|549
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9371
|1.9343
|550
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.9345
|551
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9375
|1.9347
|552
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9374
|1.9346
|553
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|554
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|555
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|556
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|557
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9377
|1.9349
|558
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9376
|1.9348
|559
|2006.11.27 08:24
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9378
|1.9350
|560
|2006.11.27 08:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|561
|2006.11.27 08:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9380
|1.9352
|562
|2006.11.27 08:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9379
|1.9351
|563
|2006.11.27 08:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|564
|2006.11.27 08:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|565
|2006.11.27 08:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|566
|2006.11.27 08:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|567
|2006.11.27 08:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|568
|2006.11.27 08:25
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|569
|2006.11.27 08:26
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|570
|2006.11.27 08:26
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|571
|2006.11.27 08:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|572
|2006.11.27 08:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|573
|2006.11.27 08:27
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|574
|2006.11.27 08:28
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|575
|2006.11.27 08:28
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|576
|2006.11.27 08:28
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|577
|2006.11.27 08:29
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|578
|2006.11.27 08:34
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|579
|2006.11.27 08:34
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|580
|2006.11.27 08:41
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|581
|2006.11.27 08:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|582
|2006.11.27 08:42
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|583
|2006.11.27 08:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|584
|2006.11.27 08:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|585
|2006.11.27 08:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|586
|2006.11.27 08:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|587
|2006.11.27 08:44
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|588
|2006.11.27 08:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|589
|2006.11.27 08:45
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|590
|2006.11.27 08:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|591
|2006.11.27 08:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9382
|1.9354
|592
|2006.11.27 08:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|593
|2006.11.27 08:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|594
|2006.11.27 08:46
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9383
|1.9355
|595
|2006.11.27 08:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|596
|2006.11.27 08:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9385
|1.9357
|597
|2006.11.27 08:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9384
|1.9356
|598
|2006.11.27 08:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9386
|1.9358
|599
|2006.11.27 08:47
|modify
|1
|0.10
|1.9373
|1.9387
|1.9359
|600
|2006.11.27 08:52
|s/l
|1
|0.10
|1.9387
|1.9387
|1.9359
|-14.00
|9986.00
|601
|2006.11.27 09:48
|sell
|2
|0.10
|1.9356
|1.9376
|1.8357
|602
|2006.11.27 09:49
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9369
|1.9341
|603
|2006.11.27 09:49
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|604
|2006.11.27 09:49
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|605
|2006.11.27 09:49
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|606
|2006.11.27 09:49
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|607
|2006.11.27 09:50
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|608
|2006.11.27 09:50
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|609
|2006.11.27 09:50
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|610
|2006.11.27 09:50
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|611
|2006.11.27 09:51
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|612
|2006.11.27 09:51
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|613
|2006.11.27 09:51
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|614
|2006.11.27 09:51
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|615
|2006.11.27 09:51
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|616
|2006.11.27 09:51
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|617
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|618
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|619
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|620
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|621
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9364
|1.9336
|622
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|623
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9361
|1.9333
|624
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9362
|1.9334
|625
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|626
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9359
|1.9331
|627
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9358
|1.9330
|628
|2006.11.27 09:52
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9359
|1.9331
|629
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9360
|1.9332
|630
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9361
|1.9333
|631
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9360
|1.9332
|632
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9361
|1.9333
|633
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9360
|1.9332
|634
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9358
|1.9330
|635
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9359
|1.9331
|636
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|637
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9358
|1.9330
|638
|2006.11.27 09:53
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|639
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|640
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9354
|1.9326
|641
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|642
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|643
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|644
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|645
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|646
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9359
|1.9331
|647
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9358
|1.9330
|648
|2006.11.27 09:54
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|649
|2006.11.27 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|650
|2006.11.27 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|651
|2006.11.27 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|652
|2006.11.27 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|653
|2006.11.27 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|654
|2006.11.27 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|655
|2006.11.27 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|656
|2006.11.27 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|657
|2006.11.27 09:55
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|658
|2006.11.27 09:56
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|659
|2006.11.27 09:56
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|660
|2006.11.27 09:56
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|661
|2006.11.27 09:56
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|662
|2006.11.27 09:56
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9348
|1.9320
|663
|2006.11.27 09:56
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|664
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|665
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|666
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|667
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|668
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|669
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|670
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|671
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9347
|1.9319
|672
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9348
|1.9320
|673
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|674
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9346
|1.9318
|675
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9343
|1.9315
|676
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9344
|1.9316
|677
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9341
|1.9313
|678
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9337
|1.9309
|679
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9339
|1.9311
|680
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9340
|1.9312
|681
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9339
|1.9311
|682
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9338
|1.9310
|683
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9341
|1.9313
|684
|2006.11.27 09:57
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9338
|1.9310
|685
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9339
|1.9311
|686
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9338
|1.9310
|687
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9337
|1.9309
|688
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9336
|1.9308
|689
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9335
|1.9307
|690
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9336
|1.9308
|691
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9338
|1.9310
|692
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9339
|1.9311
|693
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9336
|1.9308
|694
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9332
|1.9304
|695
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9333
|1.9305
|696
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9334
|1.9306
|697
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9330
|1.9302
|698
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9326
|1.9298
|699
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9327
|1.9299
|700
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9328
|1.9300
|701
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9325
|1.9297
|702
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9322
|1.9294
|703
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9319
|1.9291
|704
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9321
|1.9293
|705
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9323
|1.9295
|706
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9322
|1.9294
|707
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9321
|1.9293
|708
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9324
|1.9296
|709
|2006.11.27 09:58
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9327
|1.9299
|710
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9326
|1.9298
|711
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9327
|1.9299
|712
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9328
|1.9300
|713
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9327
|1.9299
|714
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9326
|1.9298
|715
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9329
|1.9301
|716
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9332
|1.9304
|717
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9331
|1.9303
|718
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9333
|1.9305
|719
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9335
|1.9307
|720
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9334
|1.9306
|721
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9337
|1.9309
|722
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9339
|1.9311
|723
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9337
|1.9309
|724
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9338
|1.9310
|725
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9336
|1.9308
|726
|2006.11.27 09:59
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9339
|1.9311
|727
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9340
|1.9312
|728
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9339
|1.9311
|729
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9338
|1.9310
|730
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9341
|1.9313
|731
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9340
|1.9312
|732
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9341
|1.9313
|733
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9342
|1.9314
|734
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9344
|1.9316
|735
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9343
|1.9315
|736
|2006.11.27 10:00
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9344
|1.9316
|737
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9343
|1.9315
|738
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9346
|1.9318
|739
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9345
|1.9317
|740
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9346
|1.9318
|741
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9345
|1.9317
|742
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9344
|1.9316
|743
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9343
|1.9315
|744
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9344
|1.9316
|745
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9343
|1.9315
|746
|2006.11.27 10:01
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9344
|1.9316
|747
|2006.11.27 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9343
|1.9315
|748
|2006.11.27 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9344
|1.9316
|749
|2006.11.27 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9343
|1.9315
|750
|2006.11.27 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9346
|1.9318
|751
|2006.11.27 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9348
|1.9320
|752
|2006.11.27 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9347
|1.9319
|753
|2006.11.27 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|754
|2006.11.27 10:02
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|755
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|756
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9348
|1.9320
|757
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|758
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9347
|1.9319
|759
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|760
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|761
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9354
|1.9326
|762
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|763
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|764
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|765
|2006.11.27 10:03
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|766
|2006.11.27 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|767
|2006.11.27 10:04
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|768
|2006.11.27 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|769
|2006.11.27 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|770
|2006.11.27 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|771
|2006.11.27 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|772
|2006.11.27 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9354
|1.9326
|773
|2006.11.27 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|774
|2006.11.27 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9354
|1.9326
|775
|2006.11.27 10:05
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|776
|2006.11.27 10:06
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|777
|2006.11.27 10:06
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|778
|2006.11.27 10:07
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|779
|2006.11.27 10:07
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|780
|2006.11.27 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9348
|1.9320
|781
|2006.11.27 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|782
|2006.11.27 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9347
|1.9319
|783
|2006.11.27 10:08
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9348
|1.9320
|784
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9347
|1.9319
|785
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9345
|1.9317
|786
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9346
|1.9318
|787
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9345
|1.9317
|788
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9347
|1.9319
|789
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9346
|1.9318
|790
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9348
|1.9320
|791
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|792
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9348
|1.9320
|793
|2006.11.27 10:09
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9347
|1.9319
|794
|2006.11.27 10:10
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|795
|2006.11.27 10:10
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9348
|1.9320
|796
|2006.11.27 10:11
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|797
|2006.11.27 10:11
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|798
|2006.11.27 10:12
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|799
|2006.11.27 10:13
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|800
|2006.11.27 10:13
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|801
|2006.11.27 10:13
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|802
|2006.11.27 10:13
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|803
|2006.11.27 10:14
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|804
|2006.11.27 10:14
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|805
|2006.11.27 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|806
|2006.11.27 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|807
|2006.11.27 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9349
|1.9321
|808
|2006.11.27 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9350
|1.9322
|809
|2006.11.27 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|810
|2006.11.27 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|811
|2006.11.27 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|812
|2006.11.27 10:15
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|813
|2006.11.27 10:16
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|814
|2006.11.27 10:16
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|815
|2006.11.27 10:16
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|816
|2006.11.27 10:17
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|817
|2006.11.27 10:17
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|818
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|819
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|820
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|821
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9351
|1.9323
|822
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|823
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|824
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9354
|1.9326
|825
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|826
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9354
|1.9326
|827
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|828
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|829
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|830
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|831
|2006.11.27 10:18
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|832
|2006.11.27 10:19
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9353
|1.9325
|833
|2006.11.27 10:19
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9352
|1.9324
|834
|2006.11.27 10:19
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|835
|2006.11.27 10:20
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|836
|2006.11.27 10:20
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|837
|2006.11.27 10:20
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9356
|1.9328
|838
|2006.11.27 10:20
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|839
|2006.11.27 10:21
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|840
|2006.11.27 10:21
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9355
|1.9327
|841
|2006.11.27 10:21
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9357
|1.9329
|842
|2006.11.27 10:21
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9359
|1.9331
|843
|2006.11.27 10:21
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9358
|1.9330
|844
|2006.11.27 10:21
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9359
|1.9331
|845
|2006.11.27 10:21
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9360
|1.9332
|846
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9359
|1.9331
|847
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9360
|1.9332
|848
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9361
|1.9333
|849
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9360
|1.9332
|850
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9359
|1.9331
|851
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9361
|1.9333
|852
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9363
|1.9335
|853
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9362
|1.9334
|854
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9364
|1.9336
|855
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|856
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9364
|1.9336
|857
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|858
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|859
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|860
|2006.11.27 10:22
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|861
|2006.11.27 10:23
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|862
|2006.11.27 10:23
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|863
|2006.11.27 10:23
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|864
|2006.11.27 10:24
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|865
|2006.11.27 10:24
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9364
|1.9336
|866
|2006.11.27 10:24
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|867
|2006.11.27 10:25
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9369
|1.9341
|868
|2006.11.27 10:25
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|869
|2006.11.27 10:25
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|870
|2006.11.27 10:25
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|871
|2006.11.27 10:25
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|872
|2006.11.27 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|873
|2006.11.27 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|874
|2006.11.27 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|875
|2006.11.27 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|876
|2006.11.27 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|877
|2006.11.27 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9369
|1.9341
|878
|2006.11.27 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|879
|2006.11.27 10:26
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|880
|2006.11.27 10:27
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|881
|2006.11.27 10:27
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9364
|1.9336
|882
|2006.11.27 10:27
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|883
|2006.11.27 10:28
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|884
|2006.11.27 10:28
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|885
|2006.11.27 10:29
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|886
|2006.11.27 10:29
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|887
|2006.11.27 10:29
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|888
|2006.11.27 10:29
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|889
|2006.11.27 10:30
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|890
|2006.11.27 10:30
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9366
|1.9338
|891
|2006.11.27 10:30
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9365
|1.9337
|892
|2006.11.27 10:30
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9368
|1.9340
|893
|2006.11.27 10:30
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9367
|1.9339
|894
|2006.11.27 10:30
|modify
|2
|0.10
|1.9356
|1.9369
|1.9341
|895
|2006.11.27 10:32
|s/l
|2
|0.10
|1.9369
|1.9369
|1.9341
|-13.00
|9973.00