Strategy Tester Report
Phoenixv572WRevPlusEASY-V2

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.11.27 00:00 - 2006.11.28 00:00 (2006.11.26 - 2006.11.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersC_INIT="=== Use INIT section - ignore all P_ settings ====="; U_PrefSettings=false; C_PhoenixSettings="===== Phoenix Mode Selected =============================="; U_Mode=1; C_M1_Settings="====== Phoenix Mode 1 (Stable) =================="; U_M1_BreakEvenAfterPips=0; P_M1_TS=5; C_M12_Settings="==== Phoenix Mode 1 & 2 - shared fields =================="; P_M12_TP=20; P_M12_SL=20; U_M12_MaxTrades=1; U_M12_ConsecSignals=12; C_M2_Settings="===== Phoenix Mode 2 (2 trades-testing, move 2nd SL)==="; P_M2_OpenTrade_2=0; P_M2_TP=0; P_M2_SL=0; U_M2_CloseTrade_1=false; C_M3="====== Phoenix Mode 3 (3 trades-testing, moving SL, incr profit) ====="; P_M3_CloseTrade_23=0; P_M3_TP=0; P_M3_SL=0; P_M3_T1adj=0.8; P_M3_T2adj=1; P_M3_T3adj=1.2; C_Function_Y="====== U_MM Money Management decreases lotsize in a losing streak ====="; U_MM=false; U_Lots=0.1; U_MaxRisk=0.05; U_DecreaseFactor=901000; U_AccIsMicro=false; U_MinLot=0.01; U_MaxLot=99; C_Function_X="====== Grace Functionality ======"; U_GraceHours=0; U_ForceHours=0; U_Grace_TS=10; C_Signal1="====== Signal 1 ==================================="; U_UseSig1=true; P_Percent=0.015; P_EnvPeriod=5; C_Signal2="====== Signal 2 =================================="; U_UseSig2=true; P_SMAPeriod=5; P_SMA2Bars=3; C_Signal3="====== Signal 3 =================================="; U_UseSig3=true; P_OSMAFast=5; P_OSMASlow=21; P_OSMASignal=6; C_Signal4="====== Signal 4 =================================="; U_UseSig4=true; P_Fast_Period=13; P_Slow_Period=1; P_DVBuySell=0.00089; P_DVStayOut=0.0022; C_Signal5="====== Signal 5 ================================="; U_UseSig5=true; U_T1From=5; U_T1Until=11; U_T2From=0; U_T2Until=0; U_T3From=0; U_T3Until=0; U_T4From=0; U_T4Until=0; C_Signal6="====== Signal 6 ================================="; U_UseSig6=false; P_PACPer=6; P_PACShift=1; C_Signal7="====== Signal 7 ================================="; U_UseSig7=false; P_RSI_High=54; P_RSI_Low=47; P_RSIArrPer=12;
Bars in test60651Ticks modelled66109Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-27.00Gross profit0.00Gross loss-27.00
Profit factor0.00Expected payoff-13.50
Absolute drawdown27.00Maximal drawdown27.00 (0.27%)Relative drawdown0.27% (27.00)
Total trades2Short positions (won %)2 (0.00%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)0 (0.00%)Loss trades (% of total)2 (100.00%)
Largestprofit trade0.00loss trade-14.00
Averageprofit trade0.00loss trade-13.50
Maximumconsecutive wins (profit in money)0 (0.00)consecutive losses (loss in money)2 (-27.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)0.00 (0)consecutive loss (count of losses)-27.00 (2)
Averageconsecutive wins0consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.27 06:19sell10.101.93731.93931.8374
22006.11.27 06:22modify10.101.93731.93861.9358
32006.11.27 06:24modify10.101.93731.93851.9357
42006.11.27 06:24modify10.101.93731.93841.9356
52006.11.27 06:24modify10.101.93731.93831.9355
62006.11.27 06:24modify10.101.93731.93841.9356
72006.11.27 06:24modify10.101.93731.93851.9357
82006.11.27 06:24modify10.101.93731.93831.9355
92006.11.27 06:24modify10.101.93731.93811.9353
102006.11.27 06:24modify10.101.93731.93821.9354
112006.11.27 06:24modify10.101.93731.93801.9352
122006.11.27 06:24modify10.101.93731.93781.9350
132006.11.27 06:24modify10.101.93731.93791.9351
142006.11.27 06:24modify10.101.93731.93771.9349
152006.11.27 06:24modify10.101.93731.93741.9346
162006.11.27 06:24modify10.101.93731.93751.9347
172006.11.27 06:24modify10.101.93731.93761.9348
182006.11.27 06:24modify10.101.93731.93751.9347
192006.11.27 06:24modify10.101.93731.93761.9348
202006.11.27 06:24modify10.101.93731.93751.9347
212006.11.27 06:25modify10.101.93731.93771.9349
222006.11.27 06:25modify10.101.93731.93761.9348
232006.11.27 06:25modify10.101.93731.93781.9350
242006.11.27 06:25modify10.101.93731.93741.9346
252006.11.27 06:25modify10.101.93731.93751.9347
262006.11.27 06:25modify10.101.93731.93731.9345
272006.11.27 06:25modify10.101.93731.93711.9343
282006.11.27 06:25modify10.101.93731.93721.9344
292006.11.27 06:25modify10.101.93731.93671.9339
302006.11.27 06:25modify10.101.93731.93691.9341
312006.11.27 06:25modify10.101.93731.93681.9340
322006.11.27 06:25modify10.101.93731.93671.9339
332006.11.27 06:26modify10.101.93731.93681.9340
342006.11.27 06:26modify10.101.93731.93671.9339
352006.11.27 06:26modify10.101.93731.93661.9338
362006.11.27 06:27modify10.101.93731.93651.9337
372006.11.27 06:27modify10.101.93731.93641.9336
382006.11.27 06:27modify10.101.93731.93661.9338
392006.11.27 06:27modify10.101.93731.93671.9339
402006.11.27 06:28modify10.101.93731.93681.9340
412006.11.27 06:28modify10.101.93731.93691.9341
422006.11.27 06:29modify10.101.93731.93711.9343
432006.11.27 06:29modify10.101.93731.93701.9342
442006.11.27 06:29modify10.101.93731.93681.9340
452006.11.27 06:29modify10.101.93731.93671.9339
462006.11.27 06:30modify10.101.93731.93681.9340
472006.11.27 06:30modify10.101.93731.93691.9341
482006.11.27 06:30modify10.101.93731.93681.9340
492006.11.27 06:30modify10.101.93731.93711.9343
502006.11.27 06:30modify10.101.93731.93731.9345
512006.11.27 06:30modify10.101.93731.93721.9344
522006.11.27 06:30modify10.101.93731.93751.9347
532006.11.27 06:30modify10.101.93731.93741.9346
542006.11.27 06:30modify10.101.93731.93751.9347
552006.11.27 06:31modify10.101.93731.93761.9348
562006.11.27 06:31modify10.101.93731.93771.9349
572006.11.27 06:31modify10.101.93731.93761.9348
582006.11.27 06:31modify10.101.93731.93751.9347
592006.11.27 06:31modify10.101.93731.93781.9350
602006.11.27 06:31modify10.101.93731.93771.9349
612006.11.27 06:31modify10.101.93731.93781.9350
622006.11.27 06:31modify10.101.93731.93791.9351
632006.11.27 06:31modify10.101.93731.93801.9352
642006.11.27 06:31modify10.101.93731.93811.9353
652006.11.27 06:31modify10.101.93731.93801.9352
662006.11.27 06:31modify10.101.93731.93791.9351
672006.11.27 06:31modify10.101.93731.93771.9349
682006.11.27 06:32modify10.101.93731.93781.9350
692006.11.27 06:32modify10.101.93731.93821.9354
702006.11.27 06:32modify10.101.93731.93811.9353
712006.11.27 06:33modify10.101.93731.93801.9352
722006.11.27 06:33modify10.101.93731.93791.9351
732006.11.27 06:33modify10.101.93731.93831.9355
742006.11.27 06:33modify10.101.93731.93821.9354
752006.11.27 06:33modify10.101.93731.93851.9357
762006.11.27 06:33modify10.101.93731.93841.9356
772006.11.27 06:33modify10.101.93731.93861.9358
782006.11.27 06:34modify10.101.93731.93851.9357
792006.11.27 06:34modify10.101.93731.93841.9356
802006.11.27 06:34modify10.101.93731.93851.9357
812006.11.27 06:35modify10.101.93731.93831.9355
822006.11.27 06:35modify10.101.93731.93811.9353
832006.11.27 06:35modify10.101.93731.93821.9354
842006.11.27 06:35modify10.101.93731.93831.9355
852006.11.27 06:35modify10.101.93731.93821.9354
862006.11.27 06:36modify10.101.93731.93831.9355
872006.11.27 06:36modify10.101.93731.93841.9356
882006.11.27 06:37modify10.101.93731.93821.9354
892006.11.27 06:38modify10.101.93731.93851.9357
902006.11.27 06:38modify10.101.93731.93821.9354
912006.11.27 06:39modify10.101.93731.93811.9353
922006.11.27 06:39modify10.101.93731.93801.9352
932006.11.27 06:39modify10.101.93731.93811.9353
942006.11.27 06:39modify10.101.93731.93791.9351
952006.11.27 06:39modify10.101.93731.93781.9350
962006.11.27 06:39modify10.101.93731.93761.9348
972006.11.27 06:39modify10.101.93731.93771.9349
982006.11.27 06:39modify10.101.93731.93781.9350
992006.11.27 06:40modify10.101.93731.93791.9351
1002006.11.27 06:40modify10.101.93731.93781.9350
1012006.11.27 06:40modify10.101.93731.93791.9351
1022006.11.27 06:40modify10.101.93731.93781.9350
1032006.11.27 06:40modify10.101.93731.93801.9352
1042006.11.27 06:40modify10.101.93731.93791.9351
1052006.11.27 06:40modify10.101.93731.93811.9353
1062006.11.27 06:40modify10.101.93731.93821.9354
1072006.11.27 06:40modify10.101.93731.93811.9353
1082006.11.27 06:40modify10.101.93731.93801.9352
1092006.11.27 06:41modify10.101.93731.93791.9351
1102006.11.27 06:41modify10.101.93731.93781.9350
1112006.11.27 06:41modify10.101.93731.93791.9351
1122006.11.27 06:41modify10.101.93731.93771.9349
1132006.11.27 06:41modify10.101.93731.93741.9346
1142006.11.27 06:41modify10.101.93731.93711.9343
1152006.11.27 06:42modify10.101.93731.93691.9341
1162006.11.27 06:42modify10.101.93731.93681.9340
1172006.11.27 06:42modify10.101.93731.93691.9341
1182006.11.27 06:42modify10.101.93731.93671.9339
1192006.11.27 06:42modify10.101.93731.93661.9338
1202006.11.27 06:42modify10.101.93731.93651.9337
1212006.11.27 06:42modify10.101.93731.93641.9336
1222006.11.27 06:43modify10.101.93731.93651.9337
1232006.11.27 06:43modify10.101.93731.93631.9335
1242006.11.27 06:43modify10.101.93731.93641.9336
1252006.11.27 06:43modify10.101.93731.93631.9335
1262006.11.27 06:43modify10.101.93731.93651.9337
1272006.11.27 06:43modify10.101.93731.93641.9336
1282006.11.27 06:43modify10.101.93731.93661.9338
1292006.11.27 06:43modify10.101.93731.93671.9339
1302006.11.27 06:43modify10.101.93731.93661.9338
1312006.11.27 06:43modify10.101.93731.93671.9339
1322006.11.27 06:43modify10.101.93731.93641.9336
1332006.11.27 06:44modify10.101.93731.93631.9335
1342006.11.27 06:44modify10.101.93731.93621.9334
1352006.11.27 06:44modify10.101.93731.93631.9335
1362006.11.27 06:44modify10.101.93731.93641.9336
1372006.11.27 06:44modify10.101.93731.93631.9335
1382006.11.27 06:45modify10.101.93731.93641.9336
1392006.11.27 06:45modify10.101.93731.93631.9335
1402006.11.27 06:46modify10.101.93731.93611.9333
1412006.11.27 06:46modify10.101.93731.93561.9328
1422006.11.27 06:46modify10.101.93731.93571.9329
1432006.11.27 06:46modify10.101.93731.93561.9328
1442006.11.27 06:46modify10.101.93731.93551.9327
1452006.11.27 06:46modify10.101.93731.93561.9328
1462006.11.27 06:46modify10.101.93731.93581.9330
1472006.11.27 06:46modify10.101.93731.93591.9331
1482006.11.27 06:46modify10.101.93731.93601.9332
1492006.11.27 06:46modify10.101.93731.93591.9331
1502006.11.27 06:46modify10.101.93731.93621.9334
1512006.11.27 06:46modify10.101.93731.93611.9333
1522006.11.27 06:46modify10.101.93731.93601.9332
1532006.11.27 06:46modify10.101.93731.93621.9334
1542006.11.27 06:47modify10.101.93731.93601.9332
1552006.11.27 06:47modify10.101.93731.93591.9331
1562006.11.27 06:47modify10.101.93731.93601.9332
1572006.11.27 06:47modify10.101.93731.93591.9331
1582006.11.27 06:47modify10.101.93731.93611.9333
1592006.11.27 06:47modify10.101.93731.93601.9332
1602006.11.27 06:47modify10.101.93731.93621.9334
1612006.11.27 06:47modify10.101.93731.93631.9335
1622006.11.27 06:47modify10.101.93731.93621.9334
1632006.11.27 06:47modify10.101.93731.93631.9335
1642006.11.27 06:48modify10.101.93731.93621.9334
1652006.11.27 06:48modify10.101.93731.93601.9332
1662006.11.27 06:48modify10.101.93731.93611.9333
1672006.11.27 06:48modify10.101.93731.93601.9332
1682006.11.27 06:48modify10.101.93731.93611.9333
1692006.11.27 06:48modify10.101.93731.93621.9334
1702006.11.27 06:48modify10.101.93731.93631.9335
1712006.11.27 06:48modify10.101.93731.93621.9334
1722006.11.27 06:48modify10.101.93731.93631.9335
1732006.11.27 06:48modify10.101.93731.93621.9334
1742006.11.27 06:49modify10.101.93731.93631.9335
1752006.11.27 06:49modify10.101.93731.93641.9336
1762006.11.27 06:49modify10.101.93731.93631.9335
1772006.11.27 06:49modify10.101.93731.93621.9334
1782006.11.27 06:49modify10.101.93731.93651.9337
1792006.11.27 06:49modify10.101.93731.93671.9339
1802006.11.27 06:49modify10.101.93731.93661.9338
1812006.11.27 06:49modify10.101.93731.93691.9341
1822006.11.27 06:49modify10.101.93731.93711.9343
1832006.11.27 06:49modify10.101.93731.93701.9342
1842006.11.27 06:49modify10.101.93731.93721.9344
1852006.11.27 06:49modify10.101.93731.93741.9346
1862006.11.27 06:49modify10.101.93731.93721.9344
1872006.11.27 06:49modify10.101.93731.93731.9345
1882006.11.27 06:49modify10.101.93731.93721.9344
1892006.11.27 06:49modify10.101.93731.93701.9342
1902006.11.27 06:50modify10.101.93731.93711.9343
1912006.11.27 06:50modify10.101.93731.93681.9340
1922006.11.27 06:50modify10.101.93731.93691.9341
1932006.11.27 06:51modify10.101.93731.93701.9342
1942006.11.27 06:51modify10.101.93731.93711.9343
1952006.11.27 06:51modify10.101.93731.93701.9342
1962006.11.27 06:51modify10.101.93731.93731.9345
1972006.11.27 06:51modify10.101.93731.93741.9346
1982006.11.27 06:51modify10.101.93731.93751.9347
1992006.11.27 06:51modify10.101.93731.93741.9346
2002006.11.27 06:51modify10.101.93731.93771.9349
2012006.11.27 06:51modify10.101.93731.93761.9348
2022006.11.27 06:51modify10.101.93731.93721.9344
2032006.11.27 06:52modify10.101.93731.93711.9343
2042006.11.27 06:52modify10.101.93731.93701.9342
2052006.11.27 06:52modify10.101.93731.93711.9343
2062006.11.27 06:52modify10.101.93731.93721.9344
2072006.11.27 06:52modify10.101.93731.93711.9343
2082006.11.27 06:52modify10.101.93731.93721.9344
2092006.11.27 06:52modify10.101.93731.93701.9342
2102006.11.27 06:53modify10.101.93731.93711.9343
2112006.11.27 06:54modify10.101.93731.93701.9342
2122006.11.27 06:54modify10.101.93731.93711.9343
2132006.11.27 06:54modify10.101.93731.93701.9342
2142006.11.27 06:55modify10.101.93731.93711.9343
2152006.11.27 06:55modify10.101.93731.93701.9342
2162006.11.27 06:55modify10.101.93731.93721.9344
2172006.11.27 06:55modify10.101.93731.93711.9343
2182006.11.27 06:55modify10.101.93731.93731.9345
2192006.11.27 06:55modify10.101.93731.93741.9346
2202006.11.27 06:55modify10.101.93731.93731.9345
2212006.11.27 06:56modify10.101.93731.93751.9347
2222006.11.27 06:56modify10.101.93731.93741.9346
2232006.11.27 06:56modify10.101.93731.93751.9347
2242006.11.27 06:56modify10.101.93731.93741.9346
2252006.11.27 06:56modify10.101.93731.93731.9345
2262006.11.27 06:56modify10.101.93731.93721.9344
2272006.11.27 06:56modify10.101.93731.93731.9345
2282006.11.27 06:56modify10.101.93731.93721.9344
2292006.11.27 06:56modify10.101.93731.93711.9343
2302006.11.27 06:56modify10.101.93731.93721.9344
2312006.11.27 06:56modify10.101.93731.93711.9343
2322006.11.27 06:56modify10.101.93731.93721.9344
2332006.11.27 06:57modify10.101.93731.93731.9345
2342006.11.27 06:57modify10.101.93731.93741.9346
2352006.11.27 06:57modify10.101.93731.93731.9345
2362006.11.27 06:57modify10.101.93731.93721.9344
2372006.11.27 06:58modify10.101.93731.93711.9343
2382006.11.27 06:58modify10.101.93731.93701.9342
2392006.11.27 06:58modify10.101.93731.93691.9341
2402006.11.27 06:59modify10.101.93731.93701.9342
2412006.11.27 06:59modify10.101.93731.93711.9343
2422006.11.27 06:59modify10.101.93731.93701.9342
2432006.11.27 06:59modify10.101.93731.93691.9341
2442006.11.27 06:59modify10.101.93731.93711.9343
2452006.11.27 07:00modify10.101.93731.93701.9342
2462006.11.27 07:00modify10.101.93731.93681.9340
2472006.11.27 07:00modify10.101.93731.93691.9341
2482006.11.27 07:01modify10.101.93731.93671.9339
2492006.11.27 07:01modify10.101.93731.93691.9341
2502006.11.27 07:03modify10.101.93731.93701.9342
2512006.11.27 07:03modify10.101.93731.93681.9340
2522006.11.27 07:03modify10.101.93731.93691.9341
2532006.11.27 07:04modify10.101.93731.93681.9340
2542006.11.27 07:05modify10.101.93731.93691.9341
2552006.11.27 07:05modify10.101.93731.93701.9342
2562006.11.27 07:05modify10.101.93731.93691.9341
2572006.11.27 07:06modify10.101.93731.93711.9343
2582006.11.27 07:06modify10.101.93731.93701.9342
2592006.11.27 07:06modify10.101.93731.93721.9344
2602006.11.27 07:07modify10.101.93731.93711.9343
2612006.11.27 07:07modify10.101.93731.93731.9345
2622006.11.27 07:08modify10.101.93731.93751.9347
2632006.11.27 07:08modify10.101.93731.93771.9349
2642006.11.27 07:08modify10.101.93731.93761.9348
2652006.11.27 07:08modify10.101.93731.93771.9349
2662006.11.27 07:08modify10.101.93731.93761.9348
2672006.11.27 07:08modify10.101.93731.93751.9347
2682006.11.27 07:08modify10.101.93731.93741.9346
2692006.11.27 07:08modify10.101.93731.93751.9347
2702006.11.27 07:08modify10.101.93731.93741.9346
2712006.11.27 07:08modify10.101.93731.93761.9348
2722006.11.27 07:09modify10.101.93731.93751.9347
2732006.11.27 07:09modify10.101.93731.93741.9346
2742006.11.27 07:09modify10.101.93731.93771.9349
2752006.11.27 07:09modify10.101.93731.93761.9348
2762006.11.27 07:10modify10.101.93731.93771.9349
2772006.11.27 07:10modify10.101.93731.93781.9350
2782006.11.27 07:10modify10.101.93731.93761.9348
2792006.11.27 07:10modify10.101.93731.93771.9349
2802006.11.27 07:11modify10.101.93731.93761.9348
2812006.11.27 07:11modify10.101.93731.93771.9349
2822006.11.27 07:11modify10.101.93731.93781.9350
2832006.11.27 07:11modify10.101.93731.93771.9349
2842006.11.27 07:11modify10.101.93731.93761.9348
2852006.11.27 07:11modify10.101.93731.93771.9349
2862006.11.27 07:11modify10.101.93731.93791.9351
2872006.11.27 07:11modify10.101.93731.93781.9350
2882006.11.27 07:11modify10.101.93731.93791.9351
2892006.11.27 07:11modify10.101.93731.93801.9352
2902006.11.27 07:11modify10.101.93731.93811.9353
2912006.11.27 07:11modify10.101.93731.93801.9352
2922006.11.27 07:11modify10.101.93731.93811.9353
2932006.11.27 07:11modify10.101.93731.93821.9354
2942006.11.27 07:11modify10.101.93731.93811.9353
2952006.11.27 07:11modify10.101.93731.93821.9354
2962006.11.27 07:11modify10.101.93731.93811.9353
2972006.11.27 07:11modify10.101.93731.93801.9352
2982006.11.27 07:12modify10.101.93731.93791.9351
2992006.11.27 07:12modify10.101.93731.93811.9353
3002006.11.27 07:14modify10.101.93731.93801.9352
3012006.11.27 07:15modify10.101.93731.93791.9351
3022006.11.27 07:15modify10.101.93731.93781.9350
3032006.11.27 07:15modify10.101.93731.93791.9351
3042006.11.27 07:16modify10.101.93731.93781.9350
3052006.11.27 07:17modify10.101.93731.93791.9351
3062006.11.27 07:17modify10.101.93731.93781.9350
3072006.11.27 07:18modify10.101.93731.93791.9351
3082006.11.27 07:18modify10.101.93731.93781.9350
3092006.11.27 07:18modify10.101.93731.93791.9351
3102006.11.27 07:18modify10.101.93731.93801.9352
3112006.11.27 07:18modify10.101.93731.93791.9351
3122006.11.27 07:19modify10.101.93731.93781.9350
3132006.11.27 07:19modify10.101.93731.93801.9352
3142006.11.27 07:20modify10.101.93731.93791.9351
3152006.11.27 07:20modify10.101.93731.93801.9352
3162006.11.27 07:21modify10.101.93731.93811.9353
3172006.11.27 07:21modify10.101.93731.93841.9356
3182006.11.27 07:21modify10.101.93731.93831.9355
3192006.11.27 07:21modify10.101.93731.93841.9356
3202006.11.27 07:21modify10.101.93731.93831.9355
3212006.11.27 07:21modify10.101.93731.93811.9353
3222006.11.27 07:21modify10.101.93731.93821.9354
3232006.11.27 07:21modify10.101.93731.93801.9352
3242006.11.27 07:21modify10.101.93731.93811.9353
3252006.11.27 07:21modify10.101.93731.93821.9354
3262006.11.27 07:22modify10.101.93731.93841.9356
3272006.11.27 07:22modify10.101.93731.93801.9352
3282006.11.27 07:23modify10.101.93731.93791.9351
3292006.11.27 07:23modify10.101.93731.93761.9348
3302006.11.27 07:23modify10.101.93731.93771.9349
3312006.11.27 07:23modify10.101.93731.93761.9348
3322006.11.27 07:23modify10.101.93731.93781.9350
3332006.11.27 07:23modify10.101.93731.93771.9349
3342006.11.27 07:23modify10.101.93731.93791.9351
3352006.11.27 07:23modify10.101.93731.93801.9352
3362006.11.27 07:23modify10.101.93731.93791.9351
3372006.11.27 07:23modify10.101.93731.93801.9352
3382006.11.27 07:23modify10.101.93731.93791.9351
3392006.11.27 07:24modify10.101.93731.93801.9352
3402006.11.27 07:24modify10.101.93731.93791.9351
3412006.11.27 07:24modify10.101.93731.93781.9350
3422006.11.27 07:24modify10.101.93731.93771.9349
3432006.11.27 07:24modify10.101.93731.93781.9350
3442006.11.27 07:25modify10.101.93731.93791.9351
3452006.11.27 07:25modify10.101.93731.93801.9352
3462006.11.27 07:25modify10.101.93731.93781.9350
3472006.11.27 07:25modify10.101.93731.93791.9351
3482006.11.27 07:26modify10.101.93731.93781.9350
3492006.11.27 07:26modify10.101.93731.93791.9351
3502006.11.27 07:26modify10.101.93731.93801.9352
3512006.11.27 07:27modify10.101.93731.93791.9351
3522006.11.27 07:27modify10.101.93731.93781.9350
3532006.11.27 07:27modify10.101.93731.93801.9352
3542006.11.27 07:27modify10.101.93731.93791.9351
3552006.11.27 07:27modify10.101.93731.93771.9349
3562006.11.27 07:27modify10.101.93731.93831.9355
3572006.11.27 07:27modify10.101.93731.93821.9354
3582006.11.27 07:27modify10.101.93731.93851.9357
3592006.11.27 07:27modify10.101.93731.93871.9359
3602006.11.27 07:27modify10.101.93731.93861.9358
3612006.11.27 07:36modify10.101.93731.93871.9359
3622006.11.27 07:36modify10.101.93731.93861.9358
3632006.11.27 07:36modify10.101.93731.93851.9357
3642006.11.27 07:36modify10.101.93731.93831.9355
3652006.11.27 07:36modify10.101.93731.93841.9356
3662006.11.27 07:36modify10.101.93731.93831.9355
3672006.11.27 07:37modify10.101.93731.93841.9356
3682006.11.27 07:37modify10.101.93731.93831.9355
3692006.11.27 07:37modify10.101.93731.93821.9354
3702006.11.27 07:37modify10.101.93731.93811.9353
3712006.11.27 07:37modify10.101.93731.93821.9354
3722006.11.27 07:38modify10.101.93731.93801.9352
3732006.11.27 07:38modify10.101.93731.93831.9355
3742006.11.27 07:39modify10.101.93731.93841.9356
3752006.11.27 07:39modify10.101.93731.93821.9354
3762006.11.27 07:39modify10.101.93731.93811.9353
3772006.11.27 07:39modify10.101.93731.93821.9354
3782006.11.27 07:39modify10.101.93731.93801.9352
3792006.11.27 07:39modify10.101.93731.93811.9353
3802006.11.27 07:40modify10.101.93731.93791.9351
3812006.11.27 07:40modify10.101.93731.93781.9350
3822006.11.27 07:40modify10.101.93731.93761.9348
3832006.11.27 07:40modify10.101.93731.93771.9349
3842006.11.27 07:40modify10.101.93731.93791.9351
3852006.11.27 07:40modify10.101.93731.93741.9346
3862006.11.27 07:40modify10.101.93731.93751.9347
3872006.11.27 07:40modify10.101.93731.93691.9341
3882006.11.27 07:40modify10.101.93731.93711.9343
3892006.11.27 07:40modify10.101.93731.93681.9340
3902006.11.27 07:40modify10.101.93731.93641.9336
3912006.11.27 07:40modify10.101.93731.93671.9339
3922006.11.27 07:40modify10.101.93731.93661.9338
3932006.11.27 07:40modify10.101.93731.93651.9337
3942006.11.27 07:40modify10.101.93731.93641.9336
3952006.11.27 07:41modify10.101.93731.93651.9337
3962006.11.27 07:41modify10.101.93731.93641.9336
3972006.11.27 07:41modify10.101.93731.93651.9337
3982006.11.27 07:41modify10.101.93731.93621.9334
3992006.11.27 07:41modify10.101.93731.93631.9335
4002006.11.27 07:41modify10.101.93731.93611.9333
4012006.11.27 07:41modify10.101.93731.93581.9330
4022006.11.27 07:41modify10.101.93731.93591.9331
4032006.11.27 07:42modify10.101.93731.93611.9333
4042006.11.27 07:42modify10.101.93731.93601.9332
4052006.11.27 07:42modify10.101.93731.93591.9331
4062006.11.27 07:42modify10.101.93731.93581.9330
4072006.11.27 07:42modify10.101.93731.93591.9331
4082006.11.27 07:43modify10.101.93731.93581.9330
4092006.11.27 07:43modify10.101.93731.93591.9331
4102006.11.27 07:44modify10.101.93731.93581.9330
4112006.11.27 07:44modify10.101.93731.93601.9332
4122006.11.27 07:45modify10.101.93731.93591.9331
4132006.11.27 07:45modify10.101.93731.93601.9332
4142006.11.27 07:45modify10.101.93731.93591.9331
4152006.11.27 07:45modify10.101.93731.93611.9333
4162006.11.27 07:45modify10.101.93731.93601.9332
4172006.11.27 07:45modify10.101.93731.93621.9334
4182006.11.27 07:45modify10.101.93731.93631.9335
4192006.11.27 07:45modify10.101.93731.93621.9334
4202006.11.27 07:45modify10.101.93731.93631.9335
4212006.11.27 07:45modify10.101.93731.93601.9332
4222006.11.27 07:46modify10.101.93731.93611.9333
4232006.11.27 07:46modify10.101.93731.93621.9334
4242006.11.27 07:46modify10.101.93731.93611.9333
4252006.11.27 07:47modify10.101.93731.93621.9334
4262006.11.27 07:47modify10.101.93731.93611.9333
4272006.11.27 07:47modify10.101.93731.93641.9336
4282006.11.27 07:47modify10.101.93731.93631.9335
4292006.11.27 07:48modify10.101.93731.93621.9334
4302006.11.27 07:48modify10.101.93731.93661.9338
4312006.11.27 07:49modify10.101.93731.93651.9337
4322006.11.27 07:49modify10.101.93731.93641.9336
4332006.11.27 07:49modify10.101.93731.93651.9337
4342006.11.27 07:49modify10.101.93731.93661.9338
4352006.11.27 07:50modify10.101.93731.93651.9337
4362006.11.27 07:50modify10.101.93731.93661.9338
4372006.11.27 07:50modify10.101.93731.93641.9336
4382006.11.27 07:51modify10.101.93731.93661.9338
4392006.11.27 07:51modify10.101.93731.93681.9340
4402006.11.27 07:51modify10.101.93731.93671.9339
4412006.11.27 07:52modify10.101.93731.93681.9340
4422006.11.27 07:52modify10.101.93731.93661.9338
4432006.11.27 07:52modify10.101.93731.93691.9341
4442006.11.27 07:53modify10.101.93731.93701.9342
4452006.11.27 07:53modify10.101.93731.93691.9341
4462006.11.27 07:54modify10.101.93731.93681.9340
4472006.11.27 07:54modify10.101.93731.93711.9343
4482006.11.27 07:55modify10.101.93731.93701.9342
4492006.11.27 07:55modify10.101.93731.93731.9345
4502006.11.27 07:55modify10.101.93731.93721.9344
4512006.11.27 07:55modify10.101.93731.93731.9345
4522006.11.27 07:55modify10.101.93731.93721.9344
4532006.11.27 07:55modify10.101.93731.93711.9343
4542006.11.27 07:55modify10.101.93731.93701.9342
4552006.11.27 07:55modify10.101.93731.93711.9343
4562006.11.27 07:55modify10.101.93731.93701.9342
4572006.11.27 07:55modify10.101.93731.93711.9343
4582006.11.27 07:56modify10.101.93731.93721.9344
4592006.11.27 07:56modify10.101.93731.93731.9345
4602006.11.27 07:56modify10.101.93731.93721.9344
4612006.11.27 07:56modify10.101.93731.93731.9345
4622006.11.27 07:56modify10.101.93731.93741.9346
4632006.11.27 07:56modify10.101.93731.93731.9345
4642006.11.27 07:56modify10.101.93731.93741.9346
4652006.11.27 07:56modify10.101.93731.93731.9345
4662006.11.27 07:56modify10.101.93731.93721.9344
4672006.11.27 07:56modify10.101.93731.93741.9346
4682006.11.27 07:56modify10.101.93731.93761.9348
4692006.11.27 07:56modify10.101.93731.93781.9350
4702006.11.27 07:56modify10.101.93731.93771.9349
4712006.11.27 07:56modify10.101.93731.93781.9350
4722006.11.27 07:56modify10.101.93731.93771.9349
4732006.11.27 07:56modify10.101.93731.93781.9350
4742006.11.27 07:56modify10.101.93731.93801.9352
4752006.11.27 07:56modify10.101.93731.93811.9353
4762006.11.27 07:56modify10.101.93731.93801.9352
4772006.11.27 07:56modify10.101.93731.93811.9353
4782006.11.27 07:56modify10.101.93731.93801.9352
4792006.11.27 07:56modify10.101.93731.93821.9354
4802006.11.27 07:56modify10.101.93731.93831.9355
4812006.11.27 07:56modify10.101.93731.93851.9357
4822006.11.27 07:56modify10.101.93731.93841.9356
4832006.11.27 07:56modify10.101.93731.93831.9355
4842006.11.27 07:56modify10.101.93731.93841.9356
4852006.11.27 07:56modify10.101.93731.93831.9355
4862006.11.27 07:56modify10.101.93731.93841.9356
4872006.11.27 07:56modify10.101.93731.93831.9355
4882006.11.27 07:56modify10.101.93731.93811.9353
4892006.11.27 07:56modify10.101.93731.93841.9356
4902006.11.27 07:57modify10.101.93731.93851.9357
4912006.11.27 07:57modify10.101.93731.93861.9358
4922006.11.27 07:58modify10.101.93731.93851.9357
4932006.11.27 07:58modify10.101.93731.93861.9358
4942006.11.27 08:14modify10.101.93731.93871.9359
4952006.11.27 08:14modify10.101.93731.93861.9358
4962006.11.27 08:14modify10.101.93731.93871.9359
4972006.11.27 08:14modify10.101.93731.93861.9358
4982006.11.27 08:15modify10.101.93731.93841.9356
4992006.11.27 08:15modify10.101.93731.93831.9355
5002006.11.27 08:15modify10.101.93731.93841.9356
5012006.11.27 08:15modify10.101.93731.93831.9355
5022006.11.27 08:15modify10.101.93731.93811.9353
5032006.11.27 08:15modify10.101.93731.93821.9354
5042006.11.27 08:15modify10.101.93731.93801.9352
5052006.11.27 08:15modify10.101.93731.93811.9353
5062006.11.27 08:15modify10.101.93731.93821.9354
5072006.11.27 08:16modify10.101.93731.93811.9353
5082006.11.27 08:16modify10.101.93731.93801.9352
5092006.11.27 08:16modify10.101.93731.93811.9353
5102006.11.27 08:16modify10.101.93731.93791.9351
5112006.11.27 08:16modify10.101.93731.93801.9352
5122006.11.27 08:16modify10.101.93731.93781.9350
5132006.11.27 08:16modify10.101.93731.93761.9348
5142006.11.27 08:16modify10.101.93731.93771.9349
5152006.11.27 08:16modify10.101.93731.93791.9351
5162006.11.27 08:17modify10.101.93731.93801.9352
5172006.11.27 08:17modify10.101.93731.93821.9354
5182006.11.27 08:18modify10.101.93731.93841.9356
5192006.11.27 08:19modify10.101.93731.93821.9354
5202006.11.27 08:19modify10.101.93731.93851.9357
5212006.11.27 08:19modify10.101.93731.93841.9356
5222006.11.27 08:20modify10.101.93731.93831.9355
5232006.11.27 08:20modify10.101.93731.93821.9354
5242006.11.27 08:21modify10.101.93731.93801.9352
5252006.11.27 08:21modify10.101.93731.93791.9351
5262006.11.27 08:22modify10.101.93731.93781.9350
5272006.11.27 08:22modify10.101.93731.93771.9349
5282006.11.27 08:22modify10.101.93731.93761.9348
5292006.11.27 08:22modify10.101.93731.93781.9350
5302006.11.27 08:22modify10.101.93731.93751.9347
5312006.11.27 08:22modify10.101.93731.93721.9344
5322006.11.27 08:22modify10.101.93731.93731.9345
5332006.11.27 08:22modify10.101.93731.93691.9341
5342006.11.27 08:22modify10.101.93731.93711.9343
5352006.11.27 08:22modify10.101.93731.93701.9342
5362006.11.27 08:23modify10.101.93731.93721.9344
5372006.11.27 08:23modify10.101.93731.93711.9343
5382006.11.27 08:23modify10.101.93731.93701.9342
5392006.11.27 08:23modify10.101.93731.93711.9343
5402006.11.27 08:23modify10.101.93731.93681.9340
5412006.11.27 08:23modify10.101.93731.93651.9337
5422006.11.27 08:23modify10.101.93731.93661.9338
5432006.11.27 08:24modify10.101.93731.93671.9339
5442006.11.27 08:24modify10.101.93731.93681.9340
5452006.11.27 08:24modify10.101.93731.93691.9341
5462006.11.27 08:24modify10.101.93731.93681.9340
5472006.11.27 08:24modify10.101.93731.93671.9339
5482006.11.27 08:24modify10.101.93731.93721.9344
5492006.11.27 08:24modify10.101.93731.93711.9343
5502006.11.27 08:24modify10.101.93731.93731.9345
5512006.11.27 08:24modify10.101.93731.93751.9347
5522006.11.27 08:24modify10.101.93731.93741.9346
5532006.11.27 08:24modify10.101.93731.93761.9348
5542006.11.27 08:24modify10.101.93731.93781.9350
5552006.11.27 08:24modify10.101.93731.93771.9349
5562006.11.27 08:24modify10.101.93731.93761.9348
5572006.11.27 08:24modify10.101.93731.93771.9349
5582006.11.27 08:24modify10.101.93731.93761.9348
5592006.11.27 08:24modify10.101.93731.93781.9350
5602006.11.27 08:25modify10.101.93731.93791.9351
5612006.11.27 08:25modify10.101.93731.93801.9352
5622006.11.27 08:25modify10.101.93731.93791.9351
5632006.11.27 08:25modify10.101.93731.93821.9354
5642006.11.27 08:25modify10.101.93731.93841.9356
5652006.11.27 08:25modify10.101.93731.93831.9355
5662006.11.27 08:25modify10.101.93731.93861.9358
5672006.11.27 08:25modify10.101.93731.93851.9357
5682006.11.27 08:25modify10.101.93731.93841.9356
5692006.11.27 08:26modify10.101.93731.93831.9355
5702006.11.27 08:26modify10.101.93731.93861.9358
5712006.11.27 08:27modify10.101.93731.93851.9357
5722006.11.27 08:27modify10.101.93731.93861.9358
5732006.11.27 08:27modify10.101.93731.93841.9356
5742006.11.27 08:28modify10.101.93731.93851.9357
5752006.11.27 08:28modify10.101.93731.93861.9358
5762006.11.27 08:28modify10.101.93731.93851.9357
5772006.11.27 08:29modify10.101.93731.93861.9358
5782006.11.27 08:34modify10.101.93731.93851.9357
5792006.11.27 08:34modify10.101.93731.93861.9358
5802006.11.27 08:41modify10.101.93731.93851.9357
5812006.11.27 08:42modify10.101.93731.93841.9356
5822006.11.27 08:42modify10.101.93731.93831.9355
5832006.11.27 08:44modify10.101.93731.93841.9356
5842006.11.27 08:44modify10.101.93731.93851.9357
5852006.11.27 08:44modify10.101.93731.93841.9356
5862006.11.27 08:44modify10.101.93731.93831.9355
5872006.11.27 08:44modify10.101.93731.93841.9356
5882006.11.27 08:45modify10.101.93731.93831.9355
5892006.11.27 08:45modify10.101.93731.93841.9356
5902006.11.27 08:46modify10.101.93731.93831.9355
5912006.11.27 08:46modify10.101.93731.93821.9354
5922006.11.27 08:46modify10.101.93731.93831.9355
5932006.11.27 08:46modify10.101.93731.93841.9356
5942006.11.27 08:46modify10.101.93731.93831.9355
5952006.11.27 08:47modify10.101.93731.93841.9356
5962006.11.27 08:47modify10.101.93731.93851.9357
5972006.11.27 08:47modify10.101.93731.93841.9356
5982006.11.27 08:47modify10.101.93731.93861.9358
5992006.11.27 08:47modify10.101.93731.93871.9359
6002006.11.27 08:52s/l10.101.93871.93871.9359-14.009986.00
6012006.11.27 09:48sell20.101.93561.93761.8357
6022006.11.27 09:49modify20.101.93561.93691.9341
6032006.11.27 09:49modify20.101.93561.93681.9340
6042006.11.27 09:49modify20.101.93561.93671.9339
6052006.11.27 09:49modify20.101.93561.93681.9340
6062006.11.27 09:49modify20.101.93561.93671.9339
6072006.11.27 09:50modify20.101.93561.93661.9338
6082006.11.27 09:50modify20.101.93561.93671.9339
6092006.11.27 09:50modify20.101.93561.93651.9337
6102006.11.27 09:50modify20.101.93561.93661.9338
6112006.11.27 09:51modify20.101.93561.93671.9339
6122006.11.27 09:51modify20.101.93561.93661.9338
6132006.11.27 09:51modify20.101.93561.93671.9339
6142006.11.27 09:51modify20.101.93561.93661.9338
6152006.11.27 09:51modify20.101.93561.93651.9337
6162006.11.27 09:51modify20.101.93561.93671.9339
6172006.11.27 09:52modify20.101.93561.93681.9340
6182006.11.27 09:52modify20.101.93561.93671.9339
6192006.11.27 09:52modify20.101.93561.93661.9338
6202006.11.27 09:52modify20.101.93561.93681.9340
6212006.11.27 09:52modify20.101.93561.93641.9336
6222006.11.27 09:52modify20.101.93561.93651.9337
6232006.11.27 09:52modify20.101.93561.93611.9333
6242006.11.27 09:52modify20.101.93561.93621.9334
6252006.11.27 09:52modify20.101.93561.93571.9329
6262006.11.27 09:52modify20.101.93561.93591.9331
6272006.11.27 09:52modify20.101.93561.93581.9330
6282006.11.27 09:52modify20.101.93561.93591.9331
6292006.11.27 09:53modify20.101.93561.93601.9332
6302006.11.27 09:53modify20.101.93561.93611.9333
6312006.11.27 09:53modify20.101.93561.93601.9332
6322006.11.27 09:53modify20.101.93561.93611.9333
6332006.11.27 09:53modify20.101.93561.93601.9332
6342006.11.27 09:53modify20.101.93561.93581.9330
6352006.11.27 09:53modify20.101.93561.93591.9331
6362006.11.27 09:53modify20.101.93561.93571.9329
6372006.11.27 09:53modify20.101.93561.93581.9330
6382006.11.27 09:53modify20.101.93561.93571.9329
6392006.11.27 09:54modify20.101.93561.93561.9328
6402006.11.27 09:54modify20.101.93561.93541.9326
6412006.11.27 09:54modify20.101.93561.93531.9325
6422006.11.27 09:54modify20.101.93561.93561.9328
6432006.11.27 09:54modify20.101.93561.93551.9327
6442006.11.27 09:54modify20.101.93561.93561.9328
6452006.11.27 09:54modify20.101.93561.93571.9329
6462006.11.27 09:54modify20.101.93561.93591.9331
6472006.11.27 09:54modify20.101.93561.93581.9330
6482006.11.27 09:54modify20.101.93561.93571.9329
6492006.11.27 09:55modify20.101.93561.93561.9328
6502006.11.27 09:55modify20.101.93561.93571.9329
6512006.11.27 09:55modify20.101.93561.93561.9328
6522006.11.27 09:55modify20.101.93561.93551.9327
6532006.11.27 09:55modify20.101.93561.93561.9328
6542006.11.27 09:55modify20.101.93561.93531.9325
6552006.11.27 09:55modify20.101.93561.93511.9323
6562006.11.27 09:55modify20.101.93561.93521.9324
6572006.11.27 09:55modify20.101.93561.93511.9323
6582006.11.27 09:56modify20.101.93561.93501.9322
6592006.11.27 09:56modify20.101.93561.93511.9323
6602006.11.27 09:56modify20.101.93561.93501.9322
6612006.11.27 09:56modify20.101.93561.93491.9321
6622006.11.27 09:56modify20.101.93561.93481.9320
6632006.11.27 09:56modify20.101.93561.93491.9321
6642006.11.27 09:57modify20.101.93561.93501.9322
6652006.11.27 09:57modify20.101.93561.93521.9324
6662006.11.27 09:57modify20.101.93561.93511.9323
6672006.11.27 09:57modify20.101.93561.93501.9322
6682006.11.27 09:57modify20.101.93561.93521.9324
6692006.11.27 09:57modify20.101.93561.93531.9325
6702006.11.27 09:57modify20.101.93561.93501.9322
6712006.11.27 09:57modify20.101.93561.93471.9319
6722006.11.27 09:57modify20.101.93561.93481.9320
6732006.11.27 09:57modify20.101.93561.93491.9321
6742006.11.27 09:57modify20.101.93561.93461.9318
6752006.11.27 09:57modify20.101.93561.93431.9315
6762006.11.27 09:57modify20.101.93561.93441.9316
6772006.11.27 09:57modify20.101.93561.93411.9313
6782006.11.27 09:57modify20.101.93561.93371.9309
6792006.11.27 09:57modify20.101.93561.93391.9311
6802006.11.27 09:57modify20.101.93561.93401.9312
6812006.11.27 09:57modify20.101.93561.93391.9311
6822006.11.27 09:57modify20.101.93561.93381.9310
6832006.11.27 09:57modify20.101.93561.93411.9313
6842006.11.27 09:57modify20.101.93561.93381.9310
6852006.11.27 09:58modify20.101.93561.93391.9311
6862006.11.27 09:58modify20.101.93561.93381.9310
6872006.11.27 09:58modify20.101.93561.93371.9309
6882006.11.27 09:58modify20.101.93561.93361.9308
6892006.11.27 09:58modify20.101.93561.93351.9307
6902006.11.27 09:58modify20.101.93561.93361.9308
6912006.11.27 09:58modify20.101.93561.93381.9310
6922006.11.27 09:58modify20.101.93561.93391.9311
6932006.11.27 09:58modify20.101.93561.93361.9308
6942006.11.27 09:58modify20.101.93561.93321.9304
6952006.11.27 09:58modify20.101.93561.93331.9305
6962006.11.27 09:58modify20.101.93561.93341.9306
6972006.11.27 09:58modify20.101.93561.93301.9302
6982006.11.27 09:58modify20.101.93561.93261.9298
6992006.11.27 09:58modify20.101.93561.93271.9299
7002006.11.27 09:58modify20.101.93561.93281.9300
7012006.11.27 09:58modify20.101.93561.93251.9297
7022006.11.27 09:58modify20.101.93561.93221.9294
7032006.11.27 09:58modify20.101.93561.93191.9291
7042006.11.27 09:58modify20.101.93561.93211.9293
7052006.11.27 09:58modify20.101.93561.93231.9295
7062006.11.27 09:58modify20.101.93561.93221.9294
7072006.11.27 09:58modify20.101.93561.93211.9293
7082006.11.27 09:58modify20.101.93561.93241.9296
7092006.11.27 09:58modify20.101.93561.93271.9299
7102006.11.27 09:59modify20.101.93561.93261.9298
7112006.11.27 09:59modify20.101.93561.93271.9299
7122006.11.27 09:59modify20.101.93561.93281.9300
7132006.11.27 09:59modify20.101.93561.93271.9299
7142006.11.27 09:59modify20.101.93561.93261.9298
7152006.11.27 09:59modify20.101.93561.93291.9301
7162006.11.27 09:59modify20.101.93561.93321.9304
7172006.11.27 09:59modify20.101.93561.93311.9303
7182006.11.27 09:59modify20.101.93561.93331.9305
7192006.11.27 09:59modify20.101.93561.93351.9307
7202006.11.27 09:59modify20.101.93561.93341.9306
7212006.11.27 09:59modify20.101.93561.93371.9309
7222006.11.27 09:59modify20.101.93561.93391.9311
7232006.11.27 09:59modify20.101.93561.93371.9309
7242006.11.27 09:59modify20.101.93561.93381.9310
7252006.11.27 09:59modify20.101.93561.93361.9308
7262006.11.27 09:59modify20.101.93561.93391.9311
7272006.11.27 10:00modify20.101.93561.93401.9312
7282006.11.27 10:00modify20.101.93561.93391.9311
7292006.11.27 10:00modify20.101.93561.93381.9310
7302006.11.27 10:00modify20.101.93561.93411.9313
7312006.11.27 10:00modify20.101.93561.93401.9312
7322006.11.27 10:00modify20.101.93561.93411.9313
7332006.11.27 10:00modify20.101.93561.93421.9314
7342006.11.27 10:00modify20.101.93561.93441.9316
7352006.11.27 10:00modify20.101.93561.93431.9315
7362006.11.27 10:00modify20.101.93561.93441.9316
7372006.11.27 10:01modify20.101.93561.93431.9315
7382006.11.27 10:01modify20.101.93561.93461.9318
7392006.11.27 10:01modify20.101.93561.93451.9317
7402006.11.27 10:01modify20.101.93561.93461.9318
7412006.11.27 10:01modify20.101.93561.93451.9317
7422006.11.27 10:01modify20.101.93561.93441.9316
7432006.11.27 10:01modify20.101.93561.93431.9315
7442006.11.27 10:01modify20.101.93561.93441.9316
7452006.11.27 10:01modify20.101.93561.93431.9315
7462006.11.27 10:01modify20.101.93561.93441.9316
7472006.11.27 10:02modify20.101.93561.93431.9315
7482006.11.27 10:02modify20.101.93561.93441.9316
7492006.11.27 10:02modify20.101.93561.93431.9315
7502006.11.27 10:02modify20.101.93561.93461.9318
7512006.11.27 10:02modify20.101.93561.93481.9320
7522006.11.27 10:02modify20.101.93561.93471.9319
7532006.11.27 10:02modify20.101.93561.93501.9322
7542006.11.27 10:02modify20.101.93561.93491.9321
7552006.11.27 10:03modify20.101.93561.93501.9322
7562006.11.27 10:03modify20.101.93561.93481.9320
7572006.11.27 10:03modify20.101.93561.93491.9321
7582006.11.27 10:03modify20.101.93561.93471.9319
7592006.11.27 10:03modify20.101.93561.93521.9324
7602006.11.27 10:03modify20.101.93561.93511.9323
7612006.11.27 10:03modify20.101.93561.93541.9326
7622006.11.27 10:03modify20.101.93561.93531.9325
7632006.11.27 10:03modify20.101.93561.93571.9329
7642006.11.27 10:03modify20.101.93561.93551.9327
7652006.11.27 10:03modify20.101.93561.93561.9328
7662006.11.27 10:04modify20.101.93561.93551.9327
7672006.11.27 10:04modify20.101.93561.93511.9323
7682006.11.27 10:05modify20.101.93561.93521.9324
7692006.11.27 10:05modify20.101.93561.93511.9323
7702006.11.27 10:05modify20.101.93561.93531.9325
7712006.11.27 10:05modify20.101.93561.93521.9324
7722006.11.27 10:05modify20.101.93561.93541.9326
7732006.11.27 10:05modify20.101.93561.93551.9327
7742006.11.27 10:05modify20.101.93561.93541.9326
7752006.11.27 10:05modify20.101.93561.93551.9327
7762006.11.27 10:06modify20.101.93561.93531.9325
7772006.11.27 10:06modify20.101.93561.93521.9324
7782006.11.27 10:07modify20.101.93561.93501.9322
7792006.11.27 10:07modify20.101.93561.93491.9321
7802006.11.27 10:08modify20.101.93561.93481.9320
7812006.11.27 10:08modify20.101.93561.93491.9321
7822006.11.27 10:08modify20.101.93561.93471.9319
7832006.11.27 10:08modify20.101.93561.93481.9320
7842006.11.27 10:09modify20.101.93561.93471.9319
7852006.11.27 10:09modify20.101.93561.93451.9317
7862006.11.27 10:09modify20.101.93561.93461.9318
7872006.11.27 10:09modify20.101.93561.93451.9317
7882006.11.27 10:09modify20.101.93561.93471.9319
7892006.11.27 10:09modify20.101.93561.93461.9318
7902006.11.27 10:09modify20.101.93561.93481.9320
7912006.11.27 10:09modify20.101.93561.93491.9321
7922006.11.27 10:09modify20.101.93561.93481.9320
7932006.11.27 10:09modify20.101.93561.93471.9319
7942006.11.27 10:10modify20.101.93561.93491.9321
7952006.11.27 10:10modify20.101.93561.93481.9320
7962006.11.27 10:11modify20.101.93561.93491.9321
7972006.11.27 10:11modify20.101.93561.93551.9327
7982006.11.27 10:12modify20.101.93561.93561.9328
7992006.11.27 10:13modify20.101.93561.93571.9329
8002006.11.27 10:13modify20.101.93561.93561.9328
8012006.11.27 10:13modify20.101.93561.93551.9327
8022006.11.27 10:13modify20.101.93561.93561.9328
8032006.11.27 10:14modify20.101.93561.93571.9329
8042006.11.27 10:14modify20.101.93561.93501.9322
8052006.11.27 10:15modify20.101.93561.93491.9321
8062006.11.27 10:15modify20.101.93561.93501.9322
8072006.11.27 10:15modify20.101.93561.93491.9321
8082006.11.27 10:15modify20.101.93561.93501.9322
8092006.11.27 10:15modify20.101.93561.93511.9323
8102006.11.27 10:15modify20.101.93561.93521.9324
8112006.11.27 10:15modify20.101.93561.93511.9323
8122006.11.27 10:15modify20.101.93561.93521.9324
8132006.11.27 10:16modify20.101.93561.93531.9325
8142006.11.27 10:16modify20.101.93561.93561.9328
8152006.11.27 10:16modify20.101.93561.93531.9325
8162006.11.27 10:17modify20.101.93561.93551.9327
8172006.11.27 10:17modify20.101.93561.93561.9328
8182006.11.27 10:18modify20.101.93561.93551.9327
8192006.11.27 10:18modify20.101.93561.93511.9323
8202006.11.27 10:18modify20.101.93561.93521.9324
8212006.11.27 10:18modify20.101.93561.93511.9323
8222006.11.27 10:18modify20.101.93561.93521.9324
8232006.11.27 10:18modify20.101.93561.93531.9325
8242006.11.27 10:18modify20.101.93561.93541.9326
8252006.11.27 10:18modify20.101.93561.93551.9327
8262006.11.27 10:18modify20.101.93561.93541.9326
8272006.11.27 10:18modify20.101.93561.93551.9327
8282006.11.27 10:18modify20.101.93561.93561.9328
8292006.11.27 10:18modify20.101.93561.93551.9327
8302006.11.27 10:18modify20.101.93561.93561.9328
8312006.11.27 10:18modify20.101.93561.93551.9327
8322006.11.27 10:19modify20.101.93561.93531.9325
8332006.11.27 10:19modify20.101.93561.93521.9324
8342006.11.27 10:19modify20.101.93561.93551.9327
8352006.11.27 10:20modify20.101.93561.93561.9328
8362006.11.27 10:20modify20.101.93561.93571.9329
8372006.11.27 10:20modify20.101.93561.93561.9328
8382006.11.27 10:20modify20.101.93561.93551.9327
8392006.11.27 10:21modify20.101.93561.93571.9329
8402006.11.27 10:21modify20.101.93561.93551.9327
8412006.11.27 10:21modify20.101.93561.93571.9329
8422006.11.27 10:21modify20.101.93561.93591.9331
8432006.11.27 10:21modify20.101.93561.93581.9330
8442006.11.27 10:21modify20.101.93561.93591.9331
8452006.11.27 10:21modify20.101.93561.93601.9332
8462006.11.27 10:22modify20.101.93561.93591.9331
8472006.11.27 10:22modify20.101.93561.93601.9332
8482006.11.27 10:22modify20.101.93561.93611.9333
8492006.11.27 10:22modify20.101.93561.93601.9332
8502006.11.27 10:22modify20.101.93561.93591.9331
8512006.11.27 10:22modify20.101.93561.93611.9333
8522006.11.27 10:22modify20.101.93561.93631.9335
8532006.11.27 10:22modify20.101.93561.93621.9334
8542006.11.27 10:22modify20.101.93561.93641.9336
8552006.11.27 10:22modify20.101.93561.93651.9337
8562006.11.27 10:22modify20.101.93561.93641.9336
8572006.11.27 10:22modify20.101.93561.93671.9339
8582006.11.27 10:22modify20.101.93561.93661.9338
8592006.11.27 10:22modify20.101.93561.93651.9337
8602006.11.27 10:22modify20.101.93561.93661.9338
8612006.11.27 10:23modify20.101.93561.93651.9337
8622006.11.27 10:23modify20.101.93561.93661.9338
8632006.11.27 10:23modify20.101.93561.93651.9337
8642006.11.27 10:24modify20.101.93561.93661.9338
8652006.11.27 10:24modify20.101.93561.93641.9336
8662006.11.27 10:24modify20.101.93561.93681.9340
8672006.11.27 10:25modify20.101.93561.93691.9341
8682006.11.27 10:25modify20.101.93561.93681.9340
8692006.11.27 10:25modify20.101.93561.93671.9339
8702006.11.27 10:25modify20.101.93561.93681.9340
8712006.11.27 10:25modify20.101.93561.93671.9339
8722006.11.27 10:26modify20.101.93561.93661.9338
8732006.11.27 10:26modify20.101.93561.93671.9339
8742006.11.27 10:26modify20.101.93561.93661.9338
8752006.11.27 10:26modify20.101.93561.93671.9339
8762006.11.27 10:26modify20.101.93561.93681.9340
8772006.11.27 10:26modify20.101.93561.93691.9341
8782006.11.27 10:26modify20.101.93561.93681.9340
8792006.11.27 10:26modify20.101.93561.93671.9339
8802006.11.27 10:27modify20.101.93561.93661.9338
8812006.11.27 10:27modify20.101.93561.93641.9336
8822006.11.27 10:27modify20.101.93561.93661.9338
8832006.11.27 10:28modify20.101.93561.93651.9337
8842006.11.27 10:28modify20.101.93561.93671.9339
8852006.11.27 10:29modify20.101.93561.93661.9338
8862006.11.27 10:29modify20.101.93561.93671.9339
8872006.11.27 10:29modify20.101.93561.93651.9337
8882006.11.27 10:29modify20.101.93561.93661.9338
8892006.11.27 10:30modify20.101.93561.93651.9337
8902006.11.27 10:30modify20.101.93561.93661.9338
8912006.11.27 10:30modify20.101.93561.93651.9337
8922006.11.27 10:30modify20.101.93561.93681.9340
8932006.11.27 10:30modify20.101.93561.93671.9339
8942006.11.27 10:30modify20.101.93561.93691.9341
8952006.11.27 10:32s/l20.101.93691.93691.9341-13.009973.00