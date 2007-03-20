|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 March 21, 02:43
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14944319
|2007.03.20 15:24
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3297
|1.3221
|1.3307
|2007.03.20 16:51
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14944491
|2007.03.20 15:45
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3291
|1.3215
|1.3301
|2007.03.20 16:51
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14942251
|2007.03.20 13:44
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3306
|1.3230
|1.3316
|2007.03.20 15:24
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|14942501
|2007.03.20 13:56
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3300
|1.3223
|1.3309
|2007.03.20 15:24
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|14943159
|2007.03.20 14:33
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3294
|1.3218
|1.3304
|2007.03.20 15:24
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14943278
|2007.03.20 14:37
|buy
|2.40
|eurusdm
|1.3288
|1.3211
|1.3297
|2007.03.20 15:24
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|14943024
|2007.03.20 14:21
|balance
|Transfer to #21xxx-221
|-304.00
|14941059
|2007.03.20 13:19
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3300
|1.3223
|1.3309
|2007.03.20 13:44
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|14941220
|2007.03.20 13:22
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3294
|1.3218
|1.3304
|2007.03.20 13:44
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14935036
|2007.03.20 10:20
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3282
|1.3358
|1.3272
|2007.03.20 13:17
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|14936256
|2007.03.20 11:08
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3289
|1.3365
|1.3279
|2007.03.20 13:17
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|14939140
|2007.03.20 12:45
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3296
|1.3372
|1.3286
|2007.03.20 13:17
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14940192
|2007.03.20 13:02
|sell
|2.40
|eurusdm
|1.3302
|1.3378
|1.3292
|2007.03.20 13:16
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|14928119
|2007.03.20 07:21
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3302
|1.3226
|1.3312
|2007.03.20 10:20
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|14929259
|2007.03.20 08:19
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3296
|1.3220
|1.3306
|2007.03.20 10:20
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|14929721
|2007.03.20 08:38
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3290
|1.3213
|1.3299
|2007.03.20 10:20
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|14932997
|2007.03.20 09:48
|buy
|2.40
|eurusdm
|1.3283
|1.3207
|1.3293
|2007.03.20 10:20
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14934448
|2007.03.20 10:10
|buy
|4.80
|eurusdm
|1.3276
|1.3200
|1.3286
|2007.03.20 10:20
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|14923950
|2007.03.20 02:47
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3277
|1.3353
|1.3267
|2007.03.20 07:03
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|14924136
|2007.03.20 02:52
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3284
|1.3360
|1.3274
|2007.03.20 07:03
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|14924479
|2007.03.20 03:17
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3291
|1.3367
|1.3281
|2007.03.20 07:03
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|14926194
|2007.03.20 05:43
|sell
|2.40
|eurusdm
|1.3296
|1.3373
|1.3287
|2007.03.20 07:03
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14927067
|2007.03.20 06:34
|sell
|4.80
|eurusdm
|1.3302
|1.3378
|1.3292
|2007.03.20 07:03
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|14923582
|2007.03.20 02:35
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3289
|1.3365
|1.3279
|2007.03.20 02:46
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14921543
|2007.03.20 01:03
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3300
|1.3377
|1.3291
|2007.03.20 02:35
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|14913995
|2007.03.19 15:38
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3301
|1.3225
|1.3316
|2007.03.19 17:01
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|14914160
|2007.03.19 15:54
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3296
|1.3219
|1.3310
|2007.03.19 17:01
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14914860
|2007.03.19 16:27
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3289
|1.3213
|1.3304
|2007.03.19 17:00
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|14912842
|2007.03.19 14:13
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3308
|1.3232
|1.3323
|2007.03.19 15:35
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|14913140
|2007.03.19 14:39
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3301
|1.3225
|1.3316
|2007.03.19 15:34
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|14913282
|2007.03.19 14:47
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3295
|1.3219
|1.3310
|2007.03.19 15:33
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|14898210
|2007.03.19 08:21
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3312
|1.3236
|1.3322
|2007.03.19 13:02
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14898213
|2007.03.19 08:21
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3312
|1.3236
|1.3327
|2007.03.19 13:02
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.88
|14900049
|2007.03.19 08:51
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3305
|1.3229
|1.3320
|2007.03.19 13:02
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.28
|14900051
|2007.03.19 08:51
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3305
|1.3229
|1.3315
|2007.03.19 13:01
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14903905
|2007.03.19 09:50
|buy
|4.80
|eurusdm
|1.3298
|1.3222
|1.3308
|2007.03.19 13:01
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|14903907
|2007.03.19 09:50
|buy
|5.12
|eurusdm
|1.3298
|1.3222
|1.3313
|2007.03.19 13:01
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|15.36
|14880425
|2007.03.19 02:01
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3308
|1.3384
|1.3293
|2007.03.19 06:00
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|14884434
|2007.03.19 03:31
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3314
|1.3391
|1.3300
|2007.03.19 06:00
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|14873918
|2007.03.16 20:00
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3314
|1.3238
|1.3324
|2007.03.19 00:56
|1.3324
|0.00
|0.00
|-0.20
|3.00
|14870921
|2007.03.16 15:45
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3304
|1.3380
|1.3294
|2007.03.16 17:03
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|14872032
|2007.03.16 16:17
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3310
|1.3387
|1.3301
|2007.03.16 17:03
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|14872370
|2007.03.16 16:41
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3316
|1.3393
|1.3307
|2007.03.16 17:03
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|14870268
|2007.03.16 15:00
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3313
|1.3389
|1.3303
|2007.03.16 15:45
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14870394
|2007.03.16 15:12
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3319
|1.3395
|1.3309
|2007.03.16 15:45
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14843601
|2007.03.15 23:25
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3279
|1.3202
|1.3288
|2007.03.16 00:01
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14843827
|2007.03.15 23:29
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3273
|1.3197
|1.3283
|2007.03.16 00:01
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14841157
|2007.03.15 21:16
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3246
|1.3169
|1.3255
|2007.03.15 23:19
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14841314
|2007.03.15 21:20
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3239
|1.3163
|1.3249
|2007.03.15 23:19
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14817647
|2007.03.15 02:06
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3228
|1.3152
|1.3238
|2007.03.15 09:32
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|14820828
|2007.03.15 06:16
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3221
|1.3145
|1.3231
|2007.03.15 09:32
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|14822063
|2007.03.15 07:27
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3215
|1.3139
|1.3225
|2007.03.15 09:32
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|14823371
|2007.03.15 08:14
|buy
|2.40
|eurusdm
|1.3208
|1.3132
|1.3218
|2007.03.15 09:32
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14824816
|2007.03.15 09:08
|buy
|4.80
|eurusdm
|1.3201
|1.3125
|1.3211
|2007.03.15 09:32
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|14813257
|2007.03.14 21:56
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3214
|1.3290
|1.3204
|2007.03.14 23:24
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|14814168
|2007.03.14 22:56
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3220
|1.3296
|1.3210
|2007.03.14 23:23
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14814637
|2007.03.14 23:12
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3227
|1.3303
|1.3217
|2007.03.14 23:23
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|14802917
|2007.03.14 14:39
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3229
|1.3153
|1.3239
|2007.03.14 16:01
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|14803295
|2007.03.14 14:44
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3222
|1.3146
|1.3232
|2007.03.14 16:01
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14801909
|2007.03.14 14:20
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3216
|1.3140
|1.3226
|2007.03.14 14:39
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14801155
|2007.03.14 14:04
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3210
|1.3133
|1.3219
|2007.03.14 14:20
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|14801364
|2007.03.14 14:07
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3203
|1.3127
|1.3213
|2007.03.14 14:20
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14800791
|2007.03.14 14:00
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3197
|1.3121
|1.3207
|2007.03.14 14:04
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14793516
|2007.03.14 09:15
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3192
|1.3269
|1.3183
|2007.03.14 11:19
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|14792039
|2007.03.14 08:01
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3195
|1.3271
|1.3185
|2007.03.14 08:49
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|14792449
|2007.03.14 08:17
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3202
|1.3278
|1.3192
|2007.03.14 08:49
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|14792730
|2007.03.14 08:33
|sell
|1.20
|eurusdm
|1.3209
|1.3285
|1.3199
|2007.03.14 08:48
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|14784648
|2007.03.14 03:44
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3196
|1.3119
|1.3205
|2007.03.14 06:47
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|14788698
|2007.03.14 06:43
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3191
|1.3114
|1.3200
|2007.03.14 06:47
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14788935
|2007.03.14 06:44
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3186
|1.3108
|1.3194
|2007.03.14 06:47
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|14756409
|2007.03.13 12:44
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3203
|1.3127
|1.3213
|2007.03.13 13:01
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14755378
|2007.03.13 12:30
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3198
|1.3122
|1.3208
|2007.03.13 12:44
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14756020
|2007.03.13 12:36
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3192
|1.3116
|1.3202
|2007.03.13 12:44
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14752419
|2007.03.13 11:17
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3190
|1.3112
|1.3198
|2007.03.13 12:30
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|14752877
|2007.03.13 11:24
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3183
|1.3107
|1.3193
|2007.03.13 12:30
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14751508
|2007.03.13 11:05
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3175
|1.3099
|1.3185
|2007.03.13 11:16
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14737844
|2007.03.13 00:00
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3186
|1.3262
|1.3176
|2007.03.13 06:02
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14699870
|2007.03.12 08:12
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3135
|1.3059
|1.3145
|2007.03.12 08:52
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14698070
|2007.03.12 07:27
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3131
|1.3055
|1.3141
|2007.03.12 08:12
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|14698245
|2007.03.12 07:30
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3124
|1.3048
|1.3134
|2007.03.12 08:12
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14696466
|2007.03.12 06:01
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3125
|1.3049
|1.3135
|2007.03.12 07:26
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|14696891
|2007.03.12 06:39
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3118
|1.3042
|1.3128
|2007.03.12 07:26
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14689110
|2007.03.11 23:57
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3126
|1.3050
|1.3136
|2007.03.12 06:01
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|14690325
|2007.03.12 00:20
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3119
|1.3043
|1.3129
|2007.03.12 06:01
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|14694626
|2007.03.12 03:43
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3113
|1.3037
|1.3123
|2007.03.12 06:00
|1.3122
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|14687176
|2007.03.11 23:00
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3120
|1.3044
|1.3130
|2007.03.11 23:57
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|14687268
|2007.03.11 23:02
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3114
|1.3038
|1.3124
|2007.03.11 23:57
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|14653945
|2007.03.08 23:01
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3135
|1.3059
|1.3145
|2007.03.09 01:10
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|14638820
|2007.03.08 13:40
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3167
|1.3088
|1.3174
|2007.03.08 13:44
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|14639060
|2007.03.08 13:42
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3158
|1.3082
|1.3168
|2007.03.08 13:44
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|14620775
|2007.03.08 05:00
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.3179
|1.3137
|1.3189
|2007.03.08 12:45
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.30
|14621286
|2007.03.08 05:10
|buy
|0.60
|eurusdm
|1.3174
|1.3137
|1.3183
|2007.03.08 12:45
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|14624295
|2007.03.08 07:14
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3167
|1.3137
|1.3177
|2007.03.08 12:45
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|14626472
|2007.03.08 08:32
|buy
|2.40
|eurusdm
|1.3160
|1.3137
|1.3170
|2007.03.08 12:45
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14626815
|2007.03.08 08:39
|buy
|4.80
|eurusdm
|1.3154
|1.3137
|1.3164
|2007.03.08 12:45
|1.3160
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|14594739
|2007.03.07 12:18
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3135
|1.3059
|1.3145
|2007.03.07 15:13
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14592512
|2007.03.07 10:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3124
|1.3048
|1.3134
|2007.03.07 12:18
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14579540
|2007.03.07 01:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3116
|1.3192
|1.3106
|2007.03.07 05:03
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|14580084
|2007.03.07 01:39
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3123
|1.3199
|1.3113
|2007.03.07 05:02
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14583456
|2007.03.07 04:13
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3130
|1.3206
|1.3120
|2007.03.07 05:02
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14584163
|2007.03.07 04:37
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3136
|1.3212
|1.3126
|2007.03.07 05:01
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|14565793
|2007.03.06 16:34
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3110
|1.3033
|1.3119
|2007.03.06 19:34
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|14557119
|2007.03.06 12:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3102
|1.3178
|1.3092
|2007.03.06 13:27
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|14552627
|2007.03.06 10:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3107
|1.3183
|1.3097
|2007.03.06 12:41
|1.3105
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|14553481
|2007.03.06 10:35
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3114
|1.3190
|1.3104
|2007.03.06 12:41
|1.3104
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14546352
|2007.03.06 07:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3097
|1.3173
|1.3087
|2007.03.06 09:24
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|14546697
|2007.03.06 07:07
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3104
|1.3180
|1.3094
|2007.03.06 09:24
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|14546830
|2007.03.06 07:09
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3110
|1.3187
|1.3101
|2007.03.06 09:24
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|14547296
|2007.03.06 07:27
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3116
|1.3192
|1.3106
|2007.03.06 09:24
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14547820
|2007.03.06 07:44
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3123
|1.3199
|1.3113
|2007.03.06 09:24
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|14537926
|2007.03.06 02:48
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3101
|1.3025
|1.3111
|2007.03.06 03:24
|1.3111
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14534198
|2007.03.06 00:20
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3108
|1.3032
|1.3118
|2007.03.06 02:47
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|14534984
|2007.03.06 00:54
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3101
|1.3025
|1.3111
|2007.03.06 02:47
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|14535228
|2007.03.06 01:03
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3094
|1.3018
|1.3104
|2007.03.06 02:47
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14536605
|2007.03.06 02:10
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3087
|1.3011
|1.3097
|2007.03.06 02:46
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|14523355
|2007.03.05 16:11
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3114
|1.3038
|1.3124
|2007.03.06 00:06
|1.3097
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.40
|14523533
|2007.03.05 16:16
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3107
|1.3031
|1.3117
|2007.03.06 00:06
|1.3098
|0.00
|0.00
|-0.26
|-3.60
|14524605
|2007.03.05 16:47
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3101
|1.3024
|1.3110
|2007.03.06 00:06
|1.3097
|0.00
|0.00
|-0.52
|-3.20
|14524814
|2007.03.05 16:51
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3094
|1.3018
|1.3104
|2007.03.06 00:06
|1.3096
|0.00
|0.00
|-1.05
|3.20
|14531580
|2007.03.05 22:41
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3087
|1.3011
|1.3097
|2007.03.06 00:06
|1.3095
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|14508102
|2007.03.05 08:27
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3129
|1.3205
|1.3119
|2007.03.05 10:05
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14510598
|2007.03.05 09:51
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3136
|1.3212
|1.3126
|2007.03.05 10:05
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14500900
|2007.03.05 05:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3171
|1.3095
|1.3181
|2007.03.05 07:33
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|14501567
|2007.03.05 05:58
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3164
|1.3088
|1.3174
|2007.03.05 07:33
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|14502797
|2007.03.05 06:35
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3157
|1.3081
|1.3167
|2007.03.05 07:33
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|14503463
|2007.03.05 06:56
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3151
|1.3075
|1.3161
|2007.03.05 07:33
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|14503630
|2007.03.05 06:59
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3144
|1.3068
|1.3154
|2007.03.05 07:33
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|14492348
|2007.03.05 01:42
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3134
|1.3210
|1.3124
|2007.03.05 01:52
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14492091
|2007.03.05 01:41
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3151
|1.3227
|1.3141
|2007.03.05 01:42
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14491301
|2007.03.05 01:17
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3164
|1.3240
|1.3154
|2007.03.05 01:41
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14491225
|2007.03.05 01:16
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3164
|1.3240
|1.3154
|2007.03.05 01:41
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14489612
|2007.03.05 00:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3176
|1.3253
|1.3167
|2007.03.05 01:16
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|14485230
|2007.03.05 00:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3184
|1.3260
|1.3174
|2007.03.05 00:14
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14486950
|2007.03.05 00:10
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3192
|1.3268
|1.3182
|2007.03.05 00:14
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14464571
|2007.03.02 09:17
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3155
|1.3233
|1.3147
|2007.03.02 09:38
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14464620
|2007.03.02 09:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3161
|1.3237
|1.3151
|2007.03.02 09:38
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14464211
|2007.03.02 09:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3168
|1.3244
|1.3158
|2007.03.02 09:17
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14457334
|2007.03.01 23:07
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3171
|1.3247
|1.3161
|2007.03.02 08:13
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14462547
|2007.03.02 07:28
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3176
|1.3253
|1.3167
|2007.03.02 08:12
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14462966
|2007.03.02 07:54
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3183
|1.3259
|1.3173
|2007.03.02 08:12
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14445893
|2007.03.01 14:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3215
|1.3292
|1.3206
|2007.03.01 15:00
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|14446011
|2007.03.01 14:50
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3221
|1.3297
|1.3211
|2007.03.01 15:00
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14442463
|2007.03.01 13:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3209
|1.3286
|1.3200
|2007.03.01 14:41
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|14442553
|2007.03.01 13:30
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3216
|1.3292
|1.3206
|2007.03.01 14:40
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14442703
|2007.03.01 13:32
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3223
|1.3299
|1.3213
|2007.03.01 14:40
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|14445377
|2007.03.01 14:33
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3229
|1.3306
|1.3220
|2007.03.01 14:40
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|14440001
|2007.03.01 12:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3218
|1.3294
|1.3208
|2007.03.01 13:25
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|14440237
|2007.03.01 12:21
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3225
|1.3301
|1.3215
|2007.03.01 13:25
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14441401
|2007.03.01 13:02
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3232
|1.3308
|1.3222
|2007.03.01 13:25
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14355698
|2007.02.27 08:32
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3223
|1.3147
|1.3233
|2007.02.27 11:57
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|14356472
|2007.02.27 08:43
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3217
|1.3140
|1.3226
|2007.02.27 11:57
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|14357774
|2007.02.27 09:17
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3212
|1.3135
|1.3221
|2007.02.27 11:56
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|14360140
|2007.02.27 11:17
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3205
|1.3129
|1.3215
|2007.02.27 11:56
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|14354761
|2007.02.27 08:18
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3216
|1.3140
|1.3226
|2007.02.27 08:32
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14355069
|2007.02.27 08:19
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3210
|1.3134
|1.3220
|2007.02.27 08:32
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14354388
|2007.02.27 08:16
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3198
|1.3122
|1.3208
|2007.02.27 08:18
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14353673
|2007.02.27 08:09
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3187
|1.3111
|1.3197
|2007.02.27 08:16
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14343109
|2007.02.27 01:27
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3176
|1.3253
|1.3167
|2007.02.27 06:54
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14344573
|2007.02.27 02:15
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3183
|1.3259
|1.3173
|2007.02.27 06:54
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14328011
|2007.02.26 14:27
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3174
|1.3098
|1.3184
|2007.02.26 18:23
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|14332122
|2007.02.26 16:20
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3167
|1.3091
|1.3177
|2007.02.26 18:23
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14332697
|2007.02.26 16:41
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3160
|1.3084
|1.3170
|2007.02.26 18:23
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14314439
|2007.02.26 07:51
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3175
|1.3251
|1.3165
|2007.02.26 08:36
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14314817
|2007.02.26 08:00
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3181
|1.3257
|1.3171
|2007.02.26 08:36
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14309814
|2007.02.26 05:01
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3180
|1.3256
|1.3170
|2007.02.26 07:51
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14314043
|2007.02.26 07:44
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3187
|1.3263
|1.3177
|2007.02.26 07:51
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14279161
|2007.02.23 07:27
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3130
|1.3054
|1.3140
|2007.02.23 10:19
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|14279944
|2007.02.23 08:14
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3123
|1.3047
|1.3133
|2007.02.23 10:19
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14280661
|2007.02.23 09:04
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3117
|1.3040
|1.3126
|2007.02.23 10:19
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|14280743
|2007.02.23 09:05
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3111
|1.3035
|1.3121
|2007.02.23 10:19
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|14278228
|2007.02.23 06:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3127
|1.3051
|1.3137
|2007.02.23 07:09
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|14278392
|2007.02.23 06:42
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3120
|1.3044
|1.3130
|2007.02.23 07:09
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|14278585
|2007.02.23 06:53
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3114
|1.3038
|1.3124
|2007.02.23 07:09
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14268484
|2007.02.22 15:27
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3115
|1.3038
|1.3124
|2007.02.22 16:18
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|14268925
|2007.02.22 15:43
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3110
|1.3033
|1.3119
|2007.02.22 16:18
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|14265897
|2007.02.22 13:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3106
|1.3030
|1.3116
|2007.02.22 15:27
|1.3110
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14266931
|2007.02.22 13:51
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3099
|1.3023
|1.3109
|2007.02.22 15:27
|1.3109
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14252756
|2007.02.22 00:09
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3135
|1.3211
|1.3125
|2007.02.22 07:01
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14243815
|2007.02.21 13:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3124
|1.3200
|1.3114
|2007.02.21 13:52
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14242903
|2007.02.21 13:33
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3131
|1.3207
|1.3121
|2007.02.21 13:38
|1.3121
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14241680
|2007.02.21 13:16
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3147
|1.3071
|1.3157
|2007.02.21 13:33
|1.3129
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|14242383
|2007.02.21 13:30
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3140
|1.3062
|1.3148
|2007.02.21 13:33
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|14242601
|2007.02.21 13:31
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3134
|1.3058
|1.3144
|2007.02.21 13:33
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|14242688
|2007.02.21 13:32
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3127
|1.3051
|1.3137
|2007.02.21 13:33
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14242740
|2007.02.21 13:32
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3120
|1.3044
|1.3130
|2007.02.21 13:33
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|14232352
|2007.02.21 07:57
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3159
|1.3083
|1.3169
|2007.02.21 12:59
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|14233539
|2007.02.21 08:15
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3153
|1.3077
|1.3163
|2007.02.21 12:59
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|14233764
|2007.02.21 08:22
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3146
|1.3070
|1.3156
|2007.02.21 12:58
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|14238272
|2007.02.21 11:06
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3139
|1.3063
|1.3149
|2007.02.21 12:58
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|14238676
|2007.02.21 11:16
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3133
|1.3057
|1.3143
|2007.02.21 12:58
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|14230647
|2007.02.21 07:15
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3154
|1.3078
|1.3164
|2007.02.21 07:57
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14232070
|2007.02.21 07:53
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3147
|1.3071
|1.3157
|2007.02.21 07:57
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14230302
|2007.02.21 07:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3146
|1.3070
|1.3156
|2007.02.21 07:15
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14230369
|2007.02.21 07:04
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3139
|1.3063
|1.3149
|2007.02.21 07:15
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14226519
|2007.02.21 03:53
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3133
|1.3209
|1.3123
|2007.02.21 06:09
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|14226977
|2007.02.21 04:05
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3139
|1.3215
|1.3129
|2007.02.21 06:08
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14229238
|2007.02.21 05:41
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3145
|1.3222
|1.3136
|2007.02.21 06:08
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|14221443
|2007.02.20 21:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3145
|1.3069
|1.3155
|2007.02.20 23:55
|1.3149
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.80
|14221686
|2007.02.20 22:06
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3138
|1.3062
|1.3148
|2007.02.20 23:55
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14217552
|2007.02.20 15:59
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3156
|1.3080
|1.3166
|2007.02.20 21:21
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14217789
|2007.02.20 16:07
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3150
|1.3074
|1.3160
|2007.02.20 21:21
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|14218385
|2007.02.20 16:29
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3143
|1.3067
|1.3153
|2007.02.20 21:20
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14218582
|2007.02.20 16:34
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3136
|1.3060
|1.3146
|2007.02.20 21:20
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|14210542
|2007.02.20 08:33
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3135
|1.3211
|1.3125
|2007.02.20 10:07
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|14210758
|2007.02.20 08:41
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3140
|1.3217
|1.3131
|2007.02.20 10:07
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|14211371
|2007.02.20 09:29
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3147
|1.3223
|1.3137
|2007.02.20 10:07
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|14211658
|2007.02.20 09:39
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3154
|1.3230
|1.3144
|2007.02.20 10:07
|1.3145
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|14209481
|2007.02.20 08:10
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3149
|1.3225
|1.3139
|2007.02.20 08:33
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14208694
|2007.02.20 07:48
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3161
|1.3237
|1.3151
|2007.02.20 08:10
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14203516
|2007.02.20 00:55
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3148
|1.3224
|1.3138
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|14203740
|2007.02.20 01:17
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3155
|1.3231
|1.3145
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|14203847
|2007.02.20 01:23
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3160
|1.3237
|1.3151
|2007.02.20 07:48
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|14204221
|2007.02.20 01:50
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3166
|1.3243
|1.3157
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14204386
|2007.02.20 02:00
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3173
|1.3249
|1.3163
|2007.02.20 07:48
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|14191955
|2007.02.19 15:30
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3142
|1.3066
|1.3152
|2007.02.19 17:31
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14176903
|2007.02.19 08:33
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3142
|1.3218
|1.3132
|2007.02.19 10:19
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|14180422
|2007.02.19 09:56
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3149
|1.3225
|1.3139
|2007.02.19 10:19
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14173122
|2007.02.19 07:20
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3146
|1.3222
|1.3136
|2007.02.19 08:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|14174297
|2007.02.19 07:43
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3153
|1.3229
|1.3143
|2007.02.19 08:32
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14156541
|2007.02.16 17:36
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3139
|1.3063
|1.3149
|2007.02.16 19:22
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|14156691
|2007.02.16 18:03
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3134
|1.3057
|1.3143
|2007.02.16 19:22
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|14148524
|2007.02.16 08:43
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3127
|1.3203
|1.3117
|2007.02.16 08:44
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|14144637
|2007.02.16 02:48
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3143
|1.3067
|1.3153
|2007.02.16 08:43
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|14144911
|2007.02.16 03:42
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3137
|1.3060
|1.3146
|2007.02.16 08:43
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|14147822
|2007.02.16 08:16
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3131
|1.3055
|1.3141
|2007.02.16 08:43
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|14147987
|2007.02.16 08:20
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3124
|1.3048
|1.3134
|2007.02.16 08:43
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|14148388
|2007.02.16 08:37
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3118
|1.3041
|1.3127
|2007.02.16 08:43
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|14132326
|2007.02.15 18:34
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3137
|1.3213
|1.3127
|2007.02.16 00:00
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.12
|0.60
|14137252
|2007.02.15 19:53
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3144
|1.3220
|1.3134
|2007.02.16 00:00
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.24
|4.00
|14130551
|2007.02.15 17:06
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3155
|1.3079
|1.3165
|2007.02.15 18:34
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|14130591
|2007.02.15 17:08
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3148
|1.3072
|1.3158
|2007.02.15 18:33
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|14130812
|2007.02.15 17:13
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3141
|1.3065
|1.3151
|2007.02.15 18:32
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|14131376
|2007.02.15 18:00
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3135
|1.3059
|1.3145
|2007.02.15 18:32
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|14131554
|2007.02.15 18:07
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3128
|1.3052
|1.3138
|2007.02.15 18:32
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|14128722
|2007.02.15 15:43
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3160
|1.3084
|1.3170
|2007.02.15 17:00
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|14128892
|2007.02.15 15:45
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3154
|1.3078
|1.3164
|2007.02.15 17:00
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|14128934
|2007.02.15 15:46
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3147
|1.3071
|1.3157
|2007.02.15 17:00
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14128982
|2007.02.15 15:46
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3138
|1.3062
|1.3148
|2007.02.15 17:00
|1.3148
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|14125648
|2007.02.15 14:18
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3171
|1.3095
|1.3181
|2007.02.15 15:38
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|14125915
|2007.02.15 14:26
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3164
|1.3088
|1.3174
|2007.02.15 15:38
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|14126052
|2007.02.15 14:30
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3157
|1.3081
|1.3167
|2007.02.15 15:37
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14126191
|2007.02.15 14:36
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3151
|1.3075
|1.3161
|2007.02.15 15:37
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|14124903
|2007.02.15 14:07
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3159
|1.3083
|1.3169
|2007.02.15 14:18
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14124448
|2007.02.15 14:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3152
|1.3075
|1.3161
|2007.02.15 14:07
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14124491
|2007.02.15 14:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3145
|1.3069
|1.3155
|2007.02.15 14:07
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14123627
|2007.02.15 13:03
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3137
|1.3061
|1.3147
|2007.02.15 14:00
|1.3147
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14124345
|2007.02.15 13:58
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3131
|1.3055
|1.3141
|2007.02.15 14:00
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14118569
|2007.02.15 09:36
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3126
|1.3202
|1.3116
|2007.02.15 10:03
|1.3123
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|14119022
|2007.02.15 09:49
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3135
|1.3211
|1.3125
|2007.02.15 10:02
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14116522
|2007.02.15 08:09
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3121
|1.3197
|1.3111
|2007.02.15 09:36
|1.3128
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|14116783
|2007.02.15 08:27
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3128
|1.3204
|1.3118
|2007.02.15 09:36
|1.3127
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|14116849
|2007.02.15 08:29
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3136
|1.3212
|1.3126
|2007.02.15 09:36
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14113711
|2007.02.15 03:26
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3130
|1.3206
|1.3120
|2007.02.15 07:11
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|14114737
|2007.02.15 06:33
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3137
|1.3213
|1.3127
|2007.02.15 07:11
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|14114820
|2007.02.15 06:36
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3144
|1.3220
|1.3134
|2007.02.15 07:10
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|14097522
|2007.02.14 07:42
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3079
|1.3003
|1.3089
|2007.02.14 08:10
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14097215
|2007.02.14 07:39
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3066
|1.2990
|1.3076
|2007.02.14 07:42
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14097041
|2007.02.14 07:31
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3062
|1.2986
|1.3072
|2007.02.14 07:39
|1.3064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|14097138
|2007.02.14 07:37
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3054
|1.2978
|1.3064
|2007.02.14 07:39
|1.3064
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14096415
|2007.02.14 07:09
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3058
|1.2981
|1.3067
|2007.02.14 07:30
|1.3061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|14096716
|2007.02.14 07:14
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3053
|1.2976
|1.3062
|2007.02.14 07:30
|1.3062
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|14094839
|2007.02.14 04:42
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3045
|1.2969
|1.3055
|2007.02.14 06:43
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|14094884
|2007.02.14 04:44
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3038
|1.2962
|1.3048
|2007.02.14 06:42
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14094961
|2007.02.14 04:45
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3032
|1.2956
|1.3042
|2007.02.14 06:41
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14095414
|2007.02.14 05:34
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3025
|1.2949
|1.3035
|2007.02.14 06:40
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|14091951
|2007.02.14 00:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3030
|1.3106
|1.3020
|2007.02.14 04:40
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14092108
|2007.02.14 00:15
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3036
|1.3112
|1.3026
|2007.02.14 04:40
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|14094511
|2007.02.14 04:38
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3043
|1.3119
|1.3033
|2007.02.14 04:40
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14094669
|2007.02.14 04:39
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3051
|1.3128
|1.3042
|2007.02.14 04:40
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|14071511
|2007.02.13 06:55
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2975
|1.2899
|1.2985
|2007.02.13 07:13
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|14071839
|2007.02.13 07:08
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2969
|1.2893
|1.2979
|2007.02.13 07:13
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14065727
|2007.02.12 20:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2963
|1.2887
|1.2973
|2007.02.13 06:55
|1.2973
|0.00
|0.00
|-0.13
|2.00
|14056661
|2007.02.12 09:21
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2996
|1.3072
|1.2986
|2007.02.12 09:49
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|14056181
|2007.02.12 08:55
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3007
|1.3083
|1.2997
|2007.02.12 09:21
|1.2997
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13958958
|2007.02.07 08:52
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2979
|1.2998
|1.2969
|2007.02.07 10:22
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|13961812
|2007.02.07 09:15
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2986
|1.2998
|1.2976
|2007.02.07 10:22
|1.2998
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|13943154
|2007.02.07 06:25
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2977
|1.3053
|1.2967
|2007.02.07 07:53
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|13949743
|2007.02.07 07:25
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2983
|1.3060
|1.2974
|2007.02.07 07:53
|1.2982
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|13951742
|2007.02.07 07:45
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2991
|1.3067
|1.2981
|2007.02.07 07:53
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13914809
|2007.02.07 01:00
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2974
|1.3050
|1.2964
|2007.02.07 06:24
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|13918054
|2007.02.07 01:38
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2981
|1.3057
|1.2971
|2007.02.07 06:24
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13928133
|2007.02.07 03:24
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2987
|1.3064
|1.2978
|2007.02.07 06:24
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|13876732
|2007.02.06 09:50
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2949
|1.2872
|1.2958
|2007.02.06 12:04
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|13876926
|2007.02.06 09:56
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2942
|1.2866
|1.2952
|2007.02.06 12:04
|1.2952
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13841335
|2007.02.05 08:29
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2964
|1.2860
|1.2974
|2007.02.06 09:50
|1.2947
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.40
|13841752
|2007.02.05 08:58
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2957
|1.2860
|1.2967
|2007.02.06 09:50
|1.2946
|0.00
|0.00
|-0.26
|-4.40
|13842281
|2007.02.05 09:16
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2951
|1.2860
|1.2961
|2007.02.06 09:49
|1.2946
|0.00
|0.00
|-0.52
|-4.00
|13843171
|2007.02.05 09:39
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.2944
|1.2860
|1.2954
|2007.02.06 09:49
|1.2945
|0.00
|0.00
|-1.05
|1.60
|13844566
|2007.02.05 10:36
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.2938
|1.2860
|1.2947
|2007.02.06 09:49
|1.2944
|0.00
|0.00
|-2.10
|19.20
|13840444
|2007.02.05 07:52
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2960
|1.2884
|1.2970
|2007.02.05 08:28
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13840614
|2007.02.05 07:59
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2953
|1.2877
|1.2963
|2007.02.05 08:28
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13839463
|2007.02.05 07:05
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2949
|1.2873
|1.2959
|2007.02.05 07:52
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13818820
|2007.02.02 14:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2980
|1.3056
|1.2970
|2007.02.02 15:01
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|13818901
|2007.02.02 14:34
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2987
|1.3063
|1.2977
|2007.02.02 15:01
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|13818146
|2007.02.02 14:23
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2976
|1.3055
|1.2969
|2007.02.02 14:31
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|13818406
|2007.02.02 14:26
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2983
|1.3059
|1.2973
|2007.02.02 14:31
|1.2981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13818468
|2007.02.02 14:27
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2990
|1.3066
|1.2980
|2007.02.02 14:30
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13817532
|2007.02.02 14:17
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2989
|1.3065
|1.2979
|2007.02.02 14:23
|1.2984
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13817541
|2007.02.02 14:17
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2995
|1.3071
|1.2985
|2007.02.02 14:23
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13808372
|2007.02.02 11:26
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3027
|1.2950
|1.3036
|2007.02.02 13:29
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|13809510
|2007.02.02 13:00
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3020
|1.2944
|1.3030
|2007.02.02 13:29
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13801530
|2007.02.02 01:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3021
|1.2945
|1.3031
|2007.02.02 11:26
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13801656
|2007.02.02 01:18
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3014
|1.2938
|1.3024
|2007.02.02 11:26
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13797237
|2007.02.01 16:49
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3012
|1.3088
|1.3002
|2007.02.02 00:00
|1.3018
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.20
|13797410
|2007.02.01 16:58
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3019
|1.3095
|1.3009
|2007.02.01 23:58
|1.3017
|0.00
|0.00
|0.24
|0.80
|13799184
|2007.02.01 19:04
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3025
|1.3102
|1.3016
|2007.02.01 23:58
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.47
|7.20
|13792892
|2007.02.01 15:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3047
|1.2971
|1.3057
|2007.02.01 15:25
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|13793523
|2007.02.01 15:03
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3041
|1.2964
|1.3050
|2007.02.01 15:25
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|13793848
|2007.02.01 15:04
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3034
|1.2958
|1.3044
|2007.02.01 15:25
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|13794048
|2007.02.01 15:05
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3028
|1.2951
|1.3037
|2007.02.01 15:25
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|13794687
|2007.02.01 15:19
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3021
|1.2945
|1.3031
|2007.02.01 15:25
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|13792167
|2007.02.01 14:54
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3030
|1.2954
|1.3040
|2007.02.01 15:00
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13790592
|2007.02.01 14:10
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3025
|1.2949
|1.3035
|2007.02.01 14:54
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13791615
|2007.02.01 14:36
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3018
|1.2942
|1.3028
|2007.02.01 14:54
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13788583
|2007.02.01 13:38
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3028
|1.2952
|1.3038
|2007.02.01 14:10
|1.3022
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|13789047
|2007.02.01 13:44
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3021
|1.2945
|1.3031
|2007.02.01 14:10
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13789835
|2007.02.01 13:57
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3014
|1.2938
|1.3024
|2007.02.01 14:10
|1.3024
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13778194
|2007.02.01 05:46
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3026
|1.3102
|1.3016
|2007.02.01 07:28
|1.3016
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13757258
|2007.01.31 14:43
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2971
|1.2895
|1.2981
|2007.01.31 15:06
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13757642
|2007.01.31 14:47
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2964
|1.2888
|1.2974
|2007.01.31 15:06
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13756921
|2007.01.31 14:32
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2954
|1.2878
|1.2964
|2007.01.31 14:43
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13751309
|2007.01.31 12:38
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2956
|1.2880
|1.2966
|2007.01.31 14:07
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|13754170
|2007.01.31 13:30
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2951
|1.2872
|1.2958
|2007.01.31 14:06
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|13754740
|2007.01.31 13:41
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2944
|1.2868
|1.2954
|2007.01.31 14:06
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13755050
|2007.01.31 13:48
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.2937
|1.2861
|1.2947
|2007.01.31 14:06
|1.2946
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|13733281
|2007.01.30 18:00
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2966
|1.2890
|1.2976
|2007.01.31 08:54
|1.2945
|0.00
|0.00
|-0.13
|-4.20
|13736534
|2007.01.31 00:33
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2960
|1.2883
|1.2969
|2007.01.31 08:53
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|13743429
|2007.01.31 08:00
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2951
|1.2875
|1.2961
|2007.01.31 08:53
|1.2943
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|13744663
|2007.01.31 08:22
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.2944
|1.2868
|1.2954
|2007.01.31 08:53
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13746510
|2007.01.31 08:39
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.2937
|1.2861
|1.2947
|2007.01.31 08:53
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|13720873
|2007.01.30 08:26
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9687
|1.9603
|0.0000
|2007.01.30 16:19
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|13727985
|2007.01.30 14:01
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2966
|1.2890
|1.2976
|2007.01.30 15:14
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|13728542
|2007.01.30 14:17
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2960
|1.2883
|1.2969
|2007.01.30 15:14
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|13729863
|2007.01.30 14:56
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2953
|1.2877
|1.2963
|2007.01.30 15:14
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13722122
|2007.01.30 09:21
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2958
|1.3034
|1.2948
|2007.01.30 13:27
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|13723953
|2007.01.30 10:34
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2965
|1.3041
|1.2955
|2007.01.30 13:26
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|13725243
|2007.01.30 12:44
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2972
|1.3048
|1.2962
|2007.01.30 13:26
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|13725582
|2007.01.30 12:54
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.2978
|1.3054
|1.2968
|2007.01.30 13:26
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|13720405
|2007.01.30 08:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2953
|1.3029
|1.2943
|2007.01.30 09:07
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|13720742
|2007.01.30 08:18
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2959
|1.3035
|1.2949
|2007.01.30 09:06
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13720814
|2007.01.30 08:21
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2966
|1.3042
|1.2956
|2007.01.30 09:06
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13718350
|2007.01.30 06:20
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2958
|1.3034
|1.2948
|2007.01.30 08:02
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|13718424
|2007.01.30 06:28
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2965
|1.3041
|1.2955
|2007.01.30 08:02
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13700941
|2007.01.29 09:48
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2927
|1.2851
|1.2937
|2007.01.29 14:20
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|13701250
|2007.01.29 09:56
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2920
|1.2844
|1.2930
|2007.01.29 14:20
|1.2924
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|13706668
|2007.01.29 13:39
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2913
|1.2837
|1.2923
|2007.01.29 14:20
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13697285
|2007.01.29 08:16
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2925
|1.2849
|1.2935
|2007.01.29 09:48
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|13697413
|2007.01.29 08:20
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2918
|1.2842
|1.2928
|2007.01.29 09:48
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13699057
|2007.01.29 09:06
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2912
|1.2836
|1.2922
|2007.01.29 09:48
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13695622
|2007.01.29 07:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2913
|1.2837
|1.2923
|2007.01.29 08:00
|1.2923
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|13679976
|2007.01.26 15:23
|balance
|Transfer to #21xxx-221
|-2 000.00
|13679842
|2007.01.26 15:21
|balance
|Transfer to #21xxx-21
|-2 000.00
|13679782
|2007.01.26 15:19
|balance
|Transfer to #21xxx-221
|-5 000.00
|13679777
|2007.01.26 15:19
|balance
|Cancel T# 13679759
|-5 000.00
|13679772
|2007.01.26 15:18
|balance
|Transfer to #21xxx-221
|-2 000.00
|13679759
|2007.01.26 15:18
|balance
|Transfer to #21xxx-221
|5 000.00
|13679756
|2007.01.26 15:17
|balance
|Transfer to #21xxx-221
|-5 000.00
|13643087
|2007.01.25 16:39
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2964
|1.3040
|1.2954
|2007.01.25 18:09
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|13643258
|2007.01.25 16:45
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2971
|1.3047
|1.2961
|2007.01.25 18:08
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|13643701
|2007.01.25 16:57
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.2977
|1.3053
|1.2967
|2007.01.25 18:08
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|13644185
|2007.01.25 18:00
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2984
|1.3060
|1.2974
|2007.01.25 18:08
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|13642671
|2007.01.25 16:32
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2965
|1.3041
|1.2955
|2007.01.25 16:35
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|13642706
|2007.01.25 16:33
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2971
|1.3048
|1.2962
|2007.01.25 16:35
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|13641006
|2007.01.25 15:00
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2979
|1.3055
|1.2969
|2007.01.25 16:32
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13641595
|2007.01.25 15:16
|balance
|Deposit Wire #20070124-00005867
|4 994.57
|13626329
|2007.01.25 05:59
|sell
|1.40
|eurusdm
|1.2958
|1.3013
|1.2976
|2007.01.25 09:02
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.20
|13627557
|2007.01.25 07:04
|sell
|5.60
|eurusdm
|1.2971
|1.3026
|1.2976
|2007.01.25 09:02
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|13627029
|2007.01.25 06:43
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.2964
|1.3020
|1.2976
|2007.01.25 09:02
|1.2976
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|13628210
|2007.01.25 07:44
|sell
|11.20
|eurusdm
|1.2977
|1.3032
|1.2976
|2007.01.25 09:02
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|13628434
|2007.01.25 07:45
|sell
|22.40
|eurusdm
|1.2989
|1.3044
|1.2976
|2007.01.25 09:02
|1.2980
|0.00
|0.00
|0.00
|201.60
|13623323
|2007.01.25 03:01
|sell
|1.40
|eurusdm
|1.2959
|1.3014
|1.2944
|2007.01.25 05:40
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|13625554
|2007.01.25 05:13
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.2965
|1.3021
|1.2951
|2007.01.25 05:38
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|13620408
|2007.01.25 01:37
|buy
|1.40
|eurusdm
|1.2966
|1.2911
|1.2981
|2007.01.25 02:13
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13621707
|2007.01.25 02:04
|buy
|2.80
|eurusdm
|1.2960
|1.2904
|1.2974
|2007.01.25 02:13
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|13617271
|2007.01.24 22:00
|buy
|1.40
|eurusdm
|1.2971
|1.2916
|1.2986
|2007.01.24 23:46
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|13617617
|2007.01.24 22:19
|buy
|2.80
|eurusdm
|1.2964
|1.2909
|1.2979
|2007.01.24 23:46
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|13618675
|2007.01.24 23:18
|buy
|5.60
|eurusdm
|1.2957
|1.2902
|1.2972
|2007.01.24 23:45
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|33.60
|13610828
|2007.01.24 15:49
|sell
|1.40
|eurusdm
|1.2959
|1.3014
|1.2944
|2007.01.24 16:05
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|13611305
|2007.01.24 16:01
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.2966
|1.3021
|1.2951
|2007.01.24 16:05
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|13609175
|2007.01.24 15:27
|sell
|1.40
|eurusdm
|1.2953
|1.3008
|1.2938
|2007.01.24 15:49
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|13609306
|2007.01.24 15:27
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.2959
|1.3014
|1.2944
|2007.01.24 15:49
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|13610053
|2007.01.24 15:34
|sell
|5.60
|eurusdm
|1.2966
|1.3021
|1.2951
|2007.01.24 15:49
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|13607851
|2007.01.24 15:17
|sell
|1.40
|eurusdm
|1.2970
|1.3025
|1.2955
|2007.01.24 15:27
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|13607510
|2007.01.24 15:14
|sell
|1.40
|eurusdm
|1.2983
|1.3038
|1.2968
|2007.01.24 15:17
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|13604888
|2007.01.24 14:02
|sell
|1.40
|eurusdm
|1.2986
|1.3041
|1.2971
|2007.01.24 15:13
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|13606366
|2007.01.24 14:42
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.2994
|1.3049
|1.2979
|2007.01.24 15:13
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|13575012
|2007.01.23 21:12
|balance
|+ POA
|0.00
|13520599
|2007.01.23 00:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9787
|1.9637
|1.9802
|2007.01.23 07:30
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13520684
|2007.01.23 00:41
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9780
|1.9630
|1.9795
|2007.01.23 07:30
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|13518431
|2007.01.22 22:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9767
|1.9617
|1.9782
|2007.01.23 00:10
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13518741
|2007.01.22 22:24
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9759
|1.9609
|1.9774
|2007.01.23 00:09
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|13510826
|2007.01.22 12:54
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9754
|1.9604
|1.9769
|2007.01.22 15:54
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|13512185
|2007.01.22 14:14
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9747
|1.9597
|1.9762
|2007.01.22 15:54
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13513350
|2007.01.22 15:43
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9742
|1.9590
|1.9755
|2007.01.22 15:54
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|13513434
|2007.01.22 15:48
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9737
|1.9585
|1.9750
|2007.01.22 15:54
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|13508879
|2007.01.22 11:19
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9753
|1.9600
|1.9765
|2007.01.22 12:21
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|13509018
|2007.01.22 11:32
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9747
|1.9597
|1.9762
|2007.01.22 12:21
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|13506313
|2007.01.22 08:18
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9738
|1.9888
|1.9723
|2007.01.22 09:34
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13506466
|2007.01.22 08:50
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9752
|1.9902
|1.9737
|2007.01.22 09:34
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|13455759
|2007.01.18 16:21
|balance
|Deposit Wire #20070118-00000600
|13 279.00
|
|0.00
|0.00
|-5.42
|1 027.70
|Closed P/L:
|1 022.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14956929
|2007.03.21 00:00
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.3313
|1.3389
|1.3303
|
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|14959740
|2007.03.21 02:30
|sell
|0.60
|eurusdm
|1.3317
|1.3395
|1.3309
|
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|
|Floating P/L:
|-3.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 969.57
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 022.28
|Floating P/L:
|-3.90
|Margin:
|45.00
|Balance:
|2 991.85
|Equity:
|2 987.95
|Free Margin:
|2 942.95
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 624.61
|Gross Loss:
|602.33
|Total Net Profit:
|1 022.28
|Profit Factor:
|2.70
|Expected Payoff:
|2.63
|
|Absolute Drawdown:
|10 778.23
|Maximal Drawdown:
|16 032.10 (86.51%)
|Relative Drawdown:
|86.51% (16 032.10)
|
|Total Trades:
|389
|Short Positions (won %):
|159 (67.30%)
|Long Positions (won %):
|230 (65.65%)
|Profit Trades (% of total):
|258 (66.32%)
|Loss trades (% of total):
|131 (33.68%)
|Largest
|profit trade:
|201.60
|loss trade:
|-84.00
|Average
|profit trade:
|6.30
|loss trade:
|-4.60
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (49.80)
|consecutive losses ($):
|6 (-34.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|201.60 (1)
|consecutive loss (count):
|-109.20 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2