Interbank FX, LLC

Account: Name: Currency: USD 2007 March 21, 02:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
149443192007.03.20 15:24buy0.30eurusdm1.32971.32211.33072007.03.20 16:511.33010.000.000.001.20
149444912007.03.20 15:45buy0.60eurusdm1.32911.32151.33012007.03.20 16:511.33010.000.000.006.00
149422512007.03.20 13:44buy0.30eurusdm1.33061.32301.33162007.03.20 15:241.32950.000.000.00-3.30
149425012007.03.20 13:56buy0.60eurusdm1.33001.32231.33092007.03.20 15:241.32940.000.000.00-3.60
149431592007.03.20 14:33buy1.20eurusdm1.32941.32181.33042007.03.20 15:241.32950.000.000.001.20
149432782007.03.20 14:37buy2.40eurusdm1.32881.32111.32972007.03.20 15:241.32940.000.000.0014.40
149430242007.03.20 14:21balanceTransfer to #21xxx-221-304.00
149410592007.03.20 13:19buy0.30eurusdm1.33001.32231.33092007.03.20 13:441.33030.000.000.000.90
149412202007.03.20 13:22buy0.60eurusdm1.32941.32181.33042007.03.20 13:441.33040.000.000.006.00
149350362007.03.20 10:20sell0.30eurusdm1.32821.33581.32722007.03.20 13:171.32960.000.000.00-4.20
149362562007.03.20 11:08sell0.60eurusdm1.32891.33651.32792007.03.20 13:171.32970.000.000.00-4.80
149391402007.03.20 12:45sell1.20eurusdm1.32961.33721.32862007.03.20 13:171.32960.000.000.000.00
149401922007.03.20 13:02sell2.40eurusdm1.33021.33781.32922007.03.20 13:161.32970.000.000.0012.00
149281192007.03.20 07:21buy0.30eurusdm1.33021.32261.33122007.03.20 10:201.32820.000.000.00-6.00
149292592007.03.20 08:19buy0.60eurusdm1.32961.32201.33062007.03.20 10:201.32820.000.000.00-8.40
149297212007.03.20 08:38buy1.20eurusdm1.32901.32131.32992007.03.20 10:201.32830.000.000.00-8.40
149329972007.03.20 09:48buy2.40eurusdm1.32831.32071.32932007.03.20 10:201.32820.000.000.00-2.40
149344482007.03.20 10:10buy4.80eurusdm1.32761.32001.32862007.03.20 10:201.32830.000.000.0033.60
149239502007.03.20 02:47sell0.30eurusdm1.32771.33531.32672007.03.20 07:031.32960.000.000.00-5.70
149241362007.03.20 02:52sell0.60eurusdm1.32841.33601.32742007.03.20 07:031.32970.000.000.00-7.80
149244792007.03.20 03:17sell1.20eurusdm1.32911.33671.32812007.03.20 07:031.32960.000.000.00-6.00
149261942007.03.20 05:43sell2.40eurusdm1.32961.33731.32872007.03.20 07:031.32970.000.000.00-2.40
149270672007.03.20 06:34sell4.80eurusdm1.33021.33781.32922007.03.20 07:031.32960.000.000.0028.80
149235822007.03.20 02:35sell0.30eurusdm1.32891.33651.32792007.03.20 02:461.32790.000.000.003.00
149215432007.03.20 01:03sell0.30eurusdm1.33001.33771.32912007.03.20 02:351.32910.000.000.002.70
149139952007.03.19 15:38buy0.32eurusdm1.33011.32251.33162007.03.19 17:011.32950.000.000.00-1.92
149141602007.03.19 15:54buy0.64eurusdm1.32961.32191.33102007.03.19 17:011.32960.000.000.000.00
149148602007.03.19 16:27buy1.28eurusdm1.32891.32131.33042007.03.19 17:001.32970.000.000.0010.24
149128422007.03.19 14:13buy0.32eurusdm1.33081.32321.33232007.03.19 15:351.32990.000.000.00-2.88
149131402007.03.19 14:39buy0.64eurusdm1.33011.32251.33162007.03.19 15:341.33000.000.000.00-0.64
149132822007.03.19 14:47buy1.28eurusdm1.32951.32191.33102007.03.19 15:331.33010.000.000.007.68
148982102007.03.19 08:21buy0.30eurusdm1.33121.32361.33222007.03.19 13:021.33040.000.000.00-2.40
148982132007.03.19 08:21buy0.32eurusdm1.33121.32361.33272007.03.19 13:021.33030.000.000.00-2.88
149000492007.03.19 08:51buy1.28eurusdm1.33051.32291.33202007.03.19 13:021.33040.000.000.00-1.28
149000512007.03.19 08:51buy1.20eurusdm1.33051.32291.33152007.03.19 13:011.33030.000.000.00-2.40
149039052007.03.19 09:50buy4.80eurusdm1.32981.32221.33082007.03.19 13:011.33020.000.000.0019.20
149039072007.03.19 09:50buy5.12eurusdm1.32981.32221.33132007.03.19 13:011.33010.000.000.0015.36
148804252007.03.19 02:01sell0.32eurusdm1.33081.33841.32932007.03.19 06:001.33010.000.000.002.24
148844342007.03.19 03:31sell0.64eurusdm1.33141.33911.33002007.03.19 06:001.33020.000.000.007.68
148739182007.03.16 20:00buy0.30eurusdm1.33141.32381.33242007.03.19 00:561.33240.000.00-0.203.00
148709212007.03.16 15:45sell0.30eurusdm1.33041.33801.32942007.03.16 17:031.33100.000.000.00-1.80
148720322007.03.16 16:17sell0.60eurusdm1.33101.33871.33012007.03.16 17:031.33110.000.000.00-0.60
148723702007.03.16 16:41sell1.20eurusdm1.33161.33931.33072007.03.16 17:031.33100.000.000.007.20
148702682007.03.16 15:00sell0.30eurusdm1.33131.33891.33032007.03.16 15:451.33090.000.000.001.20
148703942007.03.16 15:12sell0.60eurusdm1.33191.33951.33092007.03.16 15:451.33090.000.000.006.00
148436012007.03.15 23:25buy0.30eurusdm1.32791.32021.32882007.03.16 00:011.32830.000.000.001.20
148438272007.03.15 23:29buy0.60eurusdm1.32731.31971.32832007.03.16 00:011.32830.000.000.006.00
148411572007.03.15 21:16buy0.30eurusdm1.32461.31691.32552007.03.15 23:191.32500.000.000.001.20
148413142007.03.15 21:20buy0.60eurusdm1.32391.31631.32492007.03.15 23:191.32490.000.000.006.00
148176472007.03.15 02:06buy0.30eurusdm1.32281.31521.32382007.03.15 09:321.32080.000.000.00-6.00
148208282007.03.15 06:16buy0.60eurusdm1.32211.31451.32312007.03.15 09:321.32070.000.000.00-8.40
148220632007.03.15 07:27buy1.20eurusdm1.32151.31391.32252007.03.15 09:321.32080.000.000.00-8.40
148233712007.03.15 08:14buy2.40eurusdm1.32081.31321.32182007.03.15 09:321.32070.000.000.00-2.40
148248162007.03.15 09:08buy4.80eurusdm1.32011.31251.32112007.03.15 09:321.32080.000.000.0033.60
148132572007.03.14 21:56sell0.30eurusdm1.32141.32901.32042007.03.14 23:241.32190.000.000.00-1.50
148141682007.03.14 22:56sell0.60eurusdm1.32201.32961.32102007.03.14 23:231.32180.000.000.001.20
148146372007.03.14 23:12sell1.20eurusdm1.32271.33031.32172007.03.14 23:231.32190.000.000.009.60
148029172007.03.14 14:39buy0.30eurusdm1.32291.31531.32392007.03.14 16:011.32310.000.000.000.60
148032952007.03.14 14:44buy0.60eurusdm1.32221.31461.32322007.03.14 16:011.32320.000.000.006.00
148019092007.03.14 14:20buy0.30eurusdm1.32161.31401.32262007.03.14 14:391.32260.000.000.003.00
148011552007.03.14 14:04buy0.30eurusdm1.32101.31331.32192007.03.14 14:201.32130.000.000.000.90
148013642007.03.14 14:07buy0.60eurusdm1.32031.31271.32132007.03.14 14:201.32130.000.000.006.00
148007912007.03.14 14:00buy0.30eurusdm1.31971.31211.32072007.03.14 14:041.32070.000.000.003.00
147935162007.03.14 09:15sell0.30eurusdm1.31921.32691.31832007.03.14 11:191.31830.000.000.002.70
147920392007.03.14 08:01sell0.30eurusdm1.31951.32711.31852007.03.14 08:491.31980.000.000.00-0.90
147924492007.03.14 08:17sell0.60eurusdm1.32021.32781.31922007.03.14 08:491.31990.000.000.001.80
147927302007.03.14 08:33sell1.20eurusdm1.32091.32851.31992007.03.14 08:481.32000.000.000.0010.80
147846482007.03.14 03:44buy0.30eurusdm1.31961.31191.32052007.03.14 06:471.31940.000.000.00-0.60
147886982007.03.14 06:43buy0.60eurusdm1.31911.31141.32002007.03.14 06:471.31930.000.000.001.20
147889352007.03.14 06:44buy1.20eurusdm1.31861.31081.31942007.03.14 06:471.31940.000.000.009.60
147564092007.03.13 12:44buy0.30eurusdm1.32031.31271.32132007.03.13 13:011.32130.000.000.003.00
147553782007.03.13 12:30buy0.30eurusdm1.31981.31221.32082007.03.13 12:441.32020.000.000.001.20
147560202007.03.13 12:36buy0.60eurusdm1.31921.31161.32022007.03.13 12:441.32020.000.000.006.00
147524192007.03.13 11:17buy0.30eurusdm1.31901.31121.31982007.03.13 12:301.31910.000.000.000.30
147528772007.03.13 11:24buy0.60eurusdm1.31831.31071.31932007.03.13 12:301.31930.000.000.006.00
147515082007.03.13 11:05buy0.30eurusdm1.31751.30991.31852007.03.13 11:161.31850.000.000.003.00
147378442007.03.13 00:00sell0.30eurusdm1.31861.32621.31762007.03.13 06:021.31760.000.000.003.00
146998702007.03.12 08:12buy0.30eurusdm1.31351.30591.31452007.03.12 08:521.31450.000.000.003.00
146980702007.03.12 07:27buy0.30eurusdm1.31311.30551.31412007.03.12 08:121.31330.000.000.000.60
146982452007.03.12 07:30buy0.60eurusdm1.31241.30481.31342007.03.12 08:121.31340.000.000.006.00
146964662007.03.12 06:01buy0.30eurusdm1.31251.30491.31352007.03.12 07:261.31280.000.000.000.90
146968912007.03.12 06:39buy0.60eurusdm1.31181.30421.31282007.03.12 07:261.31280.000.000.006.00
146891102007.03.11 23:57buy0.30eurusdm1.31261.30501.31362007.03.12 06:011.31240.000.000.00-0.60
146903252007.03.12 00:20buy0.60eurusdm1.31191.30431.31292007.03.12 06:011.31230.000.000.002.40
146946262007.03.12 03:43buy1.20eurusdm1.31131.30371.31232007.03.12 06:001.31220.000.000.0010.80
146871762007.03.11 23:00buy0.30eurusdm1.31201.30441.31302007.03.11 23:571.31230.000.000.000.90
146872682007.03.11 23:02buy0.60eurusdm1.31141.30381.31242007.03.11 23:571.31240.000.000.006.00
146539452007.03.08 23:01buy0.30eurusdm1.31351.30591.31452007.03.09 01:101.31450.000.000.003.00
146388202007.03.08 13:40buy0.30eurusdm1.31671.30881.31742007.03.08 13:441.31560.000.000.00-3.30
146390602007.03.08 13:42buy0.60eurusdm1.31581.30821.31682007.03.08 13:441.31550.000.000.00-1.80
146207752007.03.08 05:00buy0.30eurusdm1.31791.31371.31892007.03.08 12:451.31580.000.000.00-6.30
146212862007.03.08 05:10buy0.60eurusdm1.31741.31371.31832007.03.08 12:451.31570.000.000.00-10.20
146242952007.03.08 07:14buy1.20eurusdm1.31671.31371.31772007.03.08 12:451.31580.000.000.00-10.80
146264722007.03.08 08:32buy2.40eurusdm1.31601.31371.31702007.03.08 12:451.31590.000.000.00-2.40
146268152007.03.08 08:39buy4.80eurusdm1.31541.31371.31642007.03.08 12:451.31600.000.000.0028.80
145947392007.03.07 12:18buy0.20eurusdm1.31351.30591.31452007.03.07 15:131.31450.000.000.002.00
145925122007.03.07 10:00buy0.20eurusdm1.31241.30481.31342007.03.07 12:181.31340.000.000.002.00
145795402007.03.07 01:31sell0.20eurusdm1.31161.31921.31062007.03.07 05:031.31290.000.000.00-2.60
145800842007.03.07 01:39sell0.40eurusdm1.31231.31991.31132007.03.07 05:021.31280.000.000.00-2.00
145834562007.03.07 04:13sell0.80eurusdm1.31301.32061.31202007.03.07 05:021.31290.000.000.000.80
145841632007.03.07 04:37sell1.60eurusdm1.31361.32121.31262007.03.07 05:011.31280.000.000.0012.80
145657932007.03.06 16:34buy0.20eurusdm1.31101.30331.31192007.03.06 19:341.31190.000.000.001.80
145571192007.03.06 12:41sell0.20eurusdm1.31021.31781.30922007.03.06 13:271.31070.000.000.00-1.00
145526272007.03.06 10:01sell0.20eurusdm1.31071.31831.30972007.03.06 12:411.31050.000.000.000.40
145534812007.03.06 10:35sell0.40eurusdm1.31141.31901.31042007.03.06 12:411.31040.000.000.004.00
145463522007.03.06 07:00sell0.20eurusdm1.30971.31731.30872007.03.06 09:241.31170.000.000.00-4.00
145466972007.03.06 07:07sell0.40eurusdm1.31041.31801.30942007.03.06 09:241.31180.000.000.00-5.60
145468302007.03.06 07:09sell0.80eurusdm1.31101.31871.31012007.03.06 09:241.31170.000.000.00-5.60
145472962007.03.06 07:27sell1.60eurusdm1.31161.31921.31062007.03.06 09:241.31160.000.000.000.00
145478202007.03.06 07:44sell3.20eurusdm1.31231.31991.31132007.03.06 09:241.31150.000.000.0025.60
145379262007.03.06 02:48buy0.20eurusdm1.31011.30251.31112007.03.06 03:241.31110.000.000.002.00
145341982007.03.06 00:20buy0.20eurusdm1.31081.30321.31182007.03.06 02:471.30950.000.000.00-2.60
145349842007.03.06 00:54buy0.40eurusdm1.31011.30251.31112007.03.06 02:471.30940.000.000.00-2.80
145352282007.03.06 01:03buy0.80eurusdm1.30941.30181.31042007.03.06 02:471.30950.000.000.000.80
145366052007.03.06 02:10buy1.60eurusdm1.30871.30111.30972007.03.06 02:461.30960.000.000.0014.40
145233552007.03.05 16:11buy0.20eurusdm1.31141.30381.31242007.03.06 00:061.30970.000.00-0.13-3.40
145235332007.03.05 16:16buy0.40eurusdm1.31071.30311.31172007.03.06 00:061.30980.000.00-0.26-3.60
145246052007.03.05 16:47buy0.80eurusdm1.31011.30241.31102007.03.06 00:061.30970.000.00-0.52-3.20
145248142007.03.05 16:51buy1.60eurusdm1.30941.30181.31042007.03.06 00:061.30960.000.00-1.053.20
145315802007.03.05 22:41buy3.20eurusdm1.30871.30111.30972007.03.06 00:061.30950.000.000.0025.60
145081022007.03.05 08:27sell0.20eurusdm1.31291.32051.31192007.03.05 10:051.31250.000.000.000.80
145105982007.03.05 09:51sell0.40eurusdm1.31361.32121.31262007.03.05 10:051.31260.000.000.004.00
145009002007.03.05 05:31buy0.20eurusdm1.31711.30951.31812007.03.05 07:331.31520.000.000.00-3.80
145015672007.03.05 05:58buy0.40eurusdm1.31641.30881.31742007.03.05 07:331.31520.000.000.00-4.80
145027972007.03.05 06:35buy0.80eurusdm1.31571.30811.31672007.03.05 07:331.31520.000.000.00-4.00
145034632007.03.05 06:56buy1.60eurusdm1.31511.30751.31612007.03.05 07:331.31520.000.000.001.60
145036302007.03.05 06:59buy3.20eurusdm1.31441.30681.31542007.03.05 07:331.31510.000.000.0022.40
144923482007.03.05 01:42sell0.20eurusdm1.31341.32101.31242007.03.05 01:521.31240.000.000.002.00
144920912007.03.05 01:41sell0.20eurusdm1.31511.32271.31412007.03.05 01:421.31410.000.000.002.00
144913012007.03.05 01:17sell0.20eurusdm1.31641.32401.31542007.03.05 01:411.31540.000.000.002.00
144912252007.03.05 01:16sell0.20eurusdm1.31641.32401.31542007.03.05 01:411.31540.000.000.002.00
144896122007.03.05 00:43sell0.20eurusdm1.31761.32531.31672007.03.05 01:161.31670.000.000.001.80
144852302007.03.05 00:00sell0.20eurusdm1.31841.32601.31742007.03.05 00:141.31850.000.000.00-0.20
144869502007.03.05 00:10sell0.40eurusdm1.31921.32681.31822007.03.05 00:141.31820.000.000.004.00
144645712007.03.02 09:17sell0.20eurusdm1.31551.32331.31472007.03.02 09:381.31490.000.000.001.20
144646202007.03.02 09:18sell0.40eurusdm1.31611.32371.31512007.03.02 09:381.31510.000.000.004.00
144642112007.03.02 09:00sell0.20eurusdm1.31681.32441.31582007.03.02 09:171.31580.000.000.002.00
144573342007.03.01 23:07sell0.20eurusdm1.31711.32471.31612007.03.02 08:131.31720.000.000.00-0.20
144625472007.03.02 07:28sell0.40eurusdm1.31761.32531.31672007.03.02 08:121.31730.000.000.001.20
144629662007.03.02 07:54sell0.80eurusdm1.31831.32591.31732007.03.02 08:121.31730.000.000.008.00
144458932007.03.01 14:43sell0.20eurusdm1.32151.32921.32062007.03.01 15:001.32090.000.000.001.20
144460112007.03.01 14:50sell0.40eurusdm1.32211.32971.32112007.03.01 15:001.32110.000.000.004.00
144424632007.03.01 13:30sell0.20eurusdm1.32091.32861.32002007.03.01 14:411.32180.000.000.00-1.80
144425532007.03.01 13:30sell0.40eurusdm1.32161.32921.32062007.03.01 14:401.32170.000.000.00-0.40
144427032007.03.01 13:32sell0.80eurusdm1.32231.32991.32132007.03.01 14:401.32190.000.000.003.20
144453772007.03.01 14:33sell1.60eurusdm1.32291.33061.32202007.03.01 14:401.32200.000.000.0014.40
144400012007.03.01 12:04sell0.20eurusdm1.32181.32941.32082007.03.01 13:251.32240.000.000.00-1.20
144402372007.03.01 12:21sell0.40eurusdm1.32251.33011.32152007.03.01 13:251.32230.000.000.000.80
144414012007.03.01 13:02sell0.80eurusdm1.32321.33081.32222007.03.01 13:251.32220.000.000.008.00
143556982007.02.27 08:32buy0.20eurusdm1.32231.31471.32332007.02.27 11:571.32150.000.000.00-1.60
143564722007.02.27 08:43buy0.40eurusdm1.32171.31401.32262007.02.27 11:571.32140.000.000.00-1.20
143577742007.02.27 09:17buy0.80eurusdm1.32121.31351.32212007.02.27 11:561.32150.000.000.002.40
143601402007.02.27 11:17buy1.60eurusdm1.32051.31291.32152007.02.27 11:561.32140.000.000.0014.40
143547612007.02.27 08:18buy0.20eurusdm1.32161.31401.32262007.02.27 08:321.32200.000.000.000.80
143550692007.02.27 08:19buy0.40eurusdm1.32101.31341.32202007.02.27 08:321.32200.000.000.004.00
143543882007.02.27 08:16buy0.20eurusdm1.31981.31221.32082007.02.27 08:181.32080.000.000.002.00
143536732007.02.27 08:09buy0.20eurusdm1.31871.31111.31972007.02.27 08:161.31970.000.000.002.00
143431092007.02.27 01:27sell0.20eurusdm1.31761.32531.31672007.02.27 06:541.31710.000.000.001.00
143445732007.02.27 02:15sell0.40eurusdm1.31831.32591.31732007.02.27 06:541.31730.000.000.004.00
143280112007.02.26 14:27buy0.20eurusdm1.31741.30981.31842007.02.26 18:231.31690.000.000.00-1.00
143321222007.02.26 16:20buy0.40eurusdm1.31671.30911.31772007.02.26 18:231.31690.000.000.000.80
143326972007.02.26 16:41buy0.80eurusdm1.31601.30841.31702007.02.26 18:231.31700.000.000.008.00
143144392007.02.26 07:51sell0.20eurusdm1.31751.32511.31652007.02.26 08:361.31710.000.000.000.80
143148172007.02.26 08:00sell0.40eurusdm1.31811.32571.31712007.02.26 08:361.31710.000.000.004.00
143098142007.02.26 05:01sell0.20eurusdm1.31801.32561.31702007.02.26 07:511.31760.000.000.000.80
143140432007.02.26 07:44sell0.40eurusdm1.31871.32631.31772007.02.26 07:511.31770.000.000.004.00
142791612007.02.23 07:27buy0.20eurusdm1.31301.30541.31402007.02.23 10:191.31190.000.000.00-2.20
142799442007.02.23 08:14buy0.40eurusdm1.31231.30471.31332007.02.23 10:191.31180.000.000.00-2.00
142806612007.02.23 09:04buy0.80eurusdm1.31171.30401.31262007.02.23 10:191.31190.000.000.001.60
142807432007.02.23 09:05buy1.60eurusdm1.31111.30351.31212007.02.23 10:191.31190.000.000.0012.80
142782282007.02.23 06:01buy0.20eurusdm1.31271.30511.31372007.02.23 07:091.31250.000.000.00-0.40
142783922007.02.23 06:42buy0.40eurusdm1.31201.30441.31302007.02.23 07:091.31240.000.000.001.60
142785852007.02.23 06:53buy0.80eurusdm1.31141.30381.31242007.02.23 07:091.31240.000.000.008.00
142684842007.02.22 15:27buy0.20eurusdm1.31151.30381.31242007.02.22 16:181.31180.000.000.000.60
142689252007.02.22 15:43buy0.40eurusdm1.31101.30331.31192007.02.22 16:181.31190.000.000.003.60
142658972007.02.22 13:00buy0.20eurusdm1.31061.30301.31162007.02.22 15:271.31100.000.000.000.80
142669312007.02.22 13:51buy0.40eurusdm1.30991.30231.31092007.02.22 15:271.31090.000.000.004.00
142527562007.02.22 00:09sell0.20eurusdm1.31351.32111.31252007.02.22 07:011.31250.000.000.002.00
142438152007.02.21 13:43sell0.20eurusdm1.31241.32001.31142007.02.21 13:521.31140.000.000.002.00
142429032007.02.21 13:33sell0.20eurusdm1.31311.32071.31212007.02.21 13:381.31210.000.000.002.00
142416802007.02.21 13:16buy0.20eurusdm1.31471.30711.31572007.02.21 13:331.31290.000.000.00-3.60
142423832007.02.21 13:30buy0.40eurusdm1.31401.30621.31482007.02.21 13:331.31280.000.000.00-4.80
142426012007.02.21 13:31buy0.80eurusdm1.31341.30581.31442007.02.21 13:331.31280.000.000.00-4.80
142426882007.02.21 13:32buy1.60eurusdm1.31271.30511.31372007.02.21 13:331.31270.000.000.000.00
142427402007.02.21 13:32buy3.20eurusdm1.31201.30441.31302007.02.21 13:331.31280.000.000.0025.60
142323522007.02.21 07:57buy0.20eurusdm1.31591.30831.31692007.02.21 12:591.31410.000.000.00-3.60
142335392007.02.21 08:15buy0.40eurusdm1.31531.30771.31632007.02.21 12:591.31410.000.000.00-4.80
142337642007.02.21 08:22buy0.80eurusdm1.31461.30701.31562007.02.21 12:581.31400.000.000.00-4.80
142382722007.02.21 11:06buy1.60eurusdm1.31391.30631.31492007.02.21 12:581.31410.000.000.003.20
142386762007.02.21 11:16buy3.20eurusdm1.31331.30571.31432007.02.21 12:581.31400.000.000.0022.40
142306472007.02.21 07:15buy0.20eurusdm1.31541.30781.31642007.02.21 07:571.31580.000.000.000.80
142320702007.02.21 07:53buy0.40eurusdm1.31471.30711.31572007.02.21 07:571.31570.000.000.004.00
142303022007.02.21 07:01buy0.20eurusdm1.31461.30701.31562007.02.21 07:151.31450.000.000.00-0.20
142303692007.02.21 07:04buy0.40eurusdm1.31391.30631.31492007.02.21 07:151.31490.000.000.004.00
142265192007.02.21 03:53sell0.20eurusdm1.31331.32091.31232007.02.21 06:091.31380.000.000.00-1.00
142269772007.02.21 04:05sell0.40eurusdm1.31391.32151.31292007.02.21 06:081.31370.000.000.000.80
142292382007.02.21 05:41sell0.80eurusdm1.31451.32221.31362007.02.21 06:081.31360.000.000.007.20
142214432007.02.20 21:21buy0.20eurusdm1.31451.30691.31552007.02.20 23:551.31490.000.00-0.130.80
142216862007.02.20 22:06buy0.40eurusdm1.31381.30621.31482007.02.20 23:551.31480.000.000.004.00
142175522007.02.20 15:59buy0.20eurusdm1.31561.30801.31662007.02.20 21:211.31440.000.000.00-2.40
142177892007.02.20 16:07buy0.40eurusdm1.31501.30741.31602007.02.20 21:211.31430.000.000.00-2.80
142183852007.02.20 16:29buy0.80eurusdm1.31431.30671.31532007.02.20 21:201.31440.000.000.000.80
142185822007.02.20 16:34buy1.60eurusdm1.31361.30601.31462007.02.20 21:201.31450.000.000.0014.40
142105422007.02.20 08:33sell0.20eurusdm1.31351.32111.31252007.02.20 10:071.31440.000.000.00-1.80
142107582007.02.20 08:41sell0.40eurusdm1.31401.32171.31312007.02.20 10:071.31450.000.000.00-2.00
142113712007.02.20 09:29sell0.80eurusdm1.31471.32231.31372007.02.20 10:071.31450.000.000.001.60
142116582007.02.20 09:39sell1.60eurusdm1.31541.32301.31442007.02.20 10:071.31450.000.000.0014.40
142094812007.02.20 08:10sell0.20eurusdm1.31491.32251.31392007.02.20 08:331.31390.000.000.002.00
142086942007.02.20 07:48sell0.20eurusdm1.31611.32371.31512007.02.20 08:101.31510.000.000.002.00
142035162007.02.20 00:55sell0.20eurusdm1.31481.32241.31382007.02.20 07:481.31660.000.000.00-3.60
142037402007.02.20 01:17sell0.40eurusdm1.31551.32311.31452007.02.20 07:481.31660.000.000.00-4.40
142038472007.02.20 01:23sell0.80eurusdm1.31601.32371.31512007.02.20 07:481.31650.000.000.00-4.00
142042212007.02.20 01:50sell1.60eurusdm1.31661.32431.31572007.02.20 07:481.31660.000.000.000.00
142043862007.02.20 02:00sell3.20eurusdm1.31731.32491.31632007.02.20 07:481.31660.000.000.0022.40
141919552007.02.19 15:30buy0.20eurusdm1.31421.30661.31522007.02.19 17:311.31520.000.000.002.00
141769032007.02.19 08:33sell0.20eurusdm1.31421.32181.31322007.02.19 10:191.31390.000.000.000.60
141804222007.02.19 09:56sell0.40eurusdm1.31491.32251.31392007.02.19 10:191.31390.000.000.004.00
141731222007.02.19 07:20sell0.20eurusdm1.31461.32221.31362007.02.19 08:321.31430.000.000.000.60
141742972007.02.19 07:43sell0.40eurusdm1.31531.32291.31432007.02.19 08:321.31430.000.000.004.00
141565412007.02.16 17:36buy0.20eurusdm1.31391.30631.31492007.02.16 19:221.31420.000.000.000.60
141566912007.02.16 18:03buy0.40eurusdm1.31341.30571.31432007.02.16 19:221.31430.000.000.003.60
141485242007.02.16 08:43sell0.20eurusdm1.31271.32031.31172007.02.16 08:441.31280.000.000.00-0.20
141446372007.02.16 02:48buy0.20eurusdm1.31431.30671.31532007.02.16 08:431.31260.000.000.00-3.40
141449112007.02.16 03:42buy0.40eurusdm1.31371.30601.31462007.02.16 08:431.31250.000.000.00-4.80
141478222007.02.16 08:16buy0.80eurusdm1.31311.30551.31412007.02.16 08:431.31260.000.000.00-4.00
141479872007.02.16 08:20buy1.60eurusdm1.31241.30481.31342007.02.16 08:431.31270.000.000.004.80
141483882007.02.16 08:37buy3.20eurusdm1.31181.30411.31272007.02.16 08:431.31250.000.000.0022.40
141323262007.02.15 18:34sell0.20eurusdm1.31371.32131.31272007.02.16 00:001.31340.000.000.120.60
141372522007.02.15 19:53sell0.40eurusdm1.31441.32201.31342007.02.16 00:001.31340.000.000.244.00
141305512007.02.15 17:06buy0.20eurusdm1.31551.30791.31652007.02.15 18:341.31370.000.000.00-3.60
141305912007.02.15 17:08buy0.40eurusdm1.31481.30721.31582007.02.15 18:331.31380.000.000.00-4.00
141308122007.02.15 17:13buy0.80eurusdm1.31411.30651.31512007.02.15 18:321.31370.000.000.00-3.20
141313762007.02.15 18:00buy1.60eurusdm1.31351.30591.31452007.02.15 18:321.31360.000.000.001.60
141315542007.02.15 18:07buy3.20eurusdm1.31281.30521.31382007.02.15 18:321.31360.000.000.0025.60
141287222007.02.15 15:43buy0.20eurusdm1.31601.30841.31702007.02.15 17:001.31470.000.000.00-2.60
141288922007.02.15 15:45buy0.40eurusdm1.31541.30781.31642007.02.15 17:001.31470.000.000.00-2.80
141289342007.02.15 15:46buy0.80eurusdm1.31471.30711.31572007.02.15 17:001.31480.000.000.000.80
141289822007.02.15 15:46buy1.60eurusdm1.31381.30621.31482007.02.15 17:001.31480.000.000.0016.00
141256482007.02.15 14:18buy0.20eurusdm1.31711.30951.31812007.02.15 15:381.31540.000.000.00-3.40
141259152007.02.15 14:26buy0.40eurusdm1.31641.30881.31742007.02.15 15:381.31540.000.000.00-4.00
141260522007.02.15 14:30buy0.80eurusdm1.31571.30811.31672007.02.15 15:371.31570.000.000.000.00
141261912007.02.15 14:36buy1.60eurusdm1.31511.30751.31612007.02.15 15:371.31590.000.000.0012.80
141249032007.02.15 14:07buy0.20eurusdm1.31591.30831.31692007.02.15 14:181.31690.000.000.002.00
141244482007.02.15 14:00buy0.20eurusdm1.31521.30751.31612007.02.15 14:071.31560.000.000.000.80
141244912007.02.15 14:00buy0.40eurusdm1.31451.30691.31552007.02.15 14:071.31550.000.000.004.00
141236272007.02.15 13:03buy0.20eurusdm1.31371.30611.31472007.02.15 14:001.31470.000.000.002.00
141243452007.02.15 13:58buy0.40eurusdm1.31311.30551.31412007.02.15 14:001.31410.000.000.004.00
141185692007.02.15 09:36sell0.20eurusdm1.31261.32021.31162007.02.15 10:031.31230.000.000.000.60
141190222007.02.15 09:49sell0.40eurusdm1.31351.32111.31252007.02.15 10:021.31250.000.000.004.00
141165222007.02.15 08:09sell0.20eurusdm1.31211.31971.31112007.02.15 09:361.31280.000.000.00-1.40
141167832007.02.15 08:27sell0.40eurusdm1.31281.32041.31182007.02.15 09:361.31270.000.000.000.40
141168492007.02.15 08:29sell0.80eurusdm1.31361.32121.31262007.02.15 09:361.31260.000.000.008.00
141137112007.02.15 03:26sell0.20eurusdm1.31301.32061.31202007.02.15 07:111.31340.000.000.00-0.80
141147372007.02.15 06:33sell0.40eurusdm1.31371.32131.31272007.02.15 07:111.31330.000.000.001.60
141148202007.02.15 06:36sell0.80eurusdm1.31441.32201.31342007.02.15 07:101.31340.000.000.008.00
140975222007.02.14 07:42buy0.20eurusdm1.30791.30031.30892007.02.14 08:101.30890.000.000.002.00
140972152007.02.14 07:39buy0.20eurusdm1.30661.29901.30762007.02.14 07:421.30760.000.000.002.00
140970412007.02.14 07:31buy0.20eurusdm1.30621.29861.30722007.02.14 07:391.30640.000.000.000.40
140971382007.02.14 07:37buy0.40eurusdm1.30541.29781.30642007.02.14 07:391.30640.000.000.004.00
140964152007.02.14 07:09buy0.20eurusdm1.30581.29811.30672007.02.14 07:301.30610.000.000.000.60
140967162007.02.14 07:14buy0.40eurusdm1.30531.29761.30622007.02.14 07:301.30620.000.000.003.60
140948392007.02.14 04:42buy0.20eurusdm1.30451.29691.30552007.02.14 06:431.30300.000.000.00-3.00
140948842007.02.14 04:44buy0.40eurusdm1.30381.29621.30482007.02.14 06:421.30320.000.000.00-2.40
140949612007.02.14 04:45buy0.80eurusdm1.30321.29561.30422007.02.14 06:411.30330.000.000.000.80
140954142007.02.14 05:34buy1.60eurusdm1.30251.29491.30352007.02.14 06:401.30340.000.000.0014.40
140919512007.02.14 00:00sell0.20eurusdm1.30301.31061.30202007.02.14 04:401.30420.000.000.00-2.40
140921082007.02.14 00:15sell0.40eurusdm1.30361.31121.30262007.02.14 04:401.30420.000.000.00-2.40
140945112007.02.14 04:38sell0.80eurusdm1.30431.31191.30332007.02.14 04:401.30420.000.000.000.80
140946692007.02.14 04:39sell1.60eurusdm1.30511.31281.30422007.02.14 04:401.30420.000.000.0014.40
140715112007.02.13 06:55buy0.20eurusdm1.29751.28991.29852007.02.13 07:131.29790.000.000.000.80
140718392007.02.13 07:08buy0.40eurusdm1.29691.28931.29792007.02.13 07:131.29790.000.000.004.00
140657272007.02.12 20:01buy0.20eurusdm1.29631.28871.29732007.02.13 06:551.29730.000.00-0.132.00
140566612007.02.12 09:21sell0.20eurusdm1.29961.30721.29862007.02.12 09:491.29860.000.000.002.00
140561812007.02.12 08:55sell0.20eurusdm1.30071.30831.29972007.02.12 09:211.29970.000.000.002.00
139589582007.02.07 08:52sell0.20eurusdm1.29791.29981.29692007.02.07 10:221.29980.000.000.00-3.80
139618122007.02.07 09:15sell0.40eurusdm1.29861.29981.29762007.02.07 10:221.29980.000.000.00-4.80
139431542007.02.07 06:25sell0.20eurusdm1.29771.30531.29672007.02.07 07:531.29830.000.000.00-1.20
139497432007.02.07 07:25sell0.40eurusdm1.29831.30601.29742007.02.07 07:531.29820.000.000.000.40
139517422007.02.07 07:45sell0.80eurusdm1.29911.30671.29812007.02.07 07:531.29810.000.000.008.00
139148092007.02.07 01:00sell0.20eurusdm1.29741.30501.29642007.02.07 06:241.29780.000.000.00-0.80
139180542007.02.07 01:38sell0.40eurusdm1.29811.30571.29712007.02.07 06:241.29790.000.000.000.80
139281332007.02.07 03:24sell0.80eurusdm1.29871.30641.29782007.02.07 06:241.29780.000.000.007.20
138767322007.02.06 09:50buy0.20eurusdm1.29491.28721.29582007.02.06 12:041.29510.000.000.000.40
138769262007.02.06 09:56buy0.40eurusdm1.29421.28661.29522007.02.06 12:041.29520.000.000.004.00
138413352007.02.05 08:29buy0.20eurusdm1.29641.28601.29742007.02.06 09:501.29470.000.00-0.13-3.40
138417522007.02.05 08:58buy0.40eurusdm1.29571.28601.29672007.02.06 09:501.29460.000.00-0.26-4.40
138422812007.02.05 09:16buy0.80eurusdm1.29511.28601.29612007.02.06 09:491.29460.000.00-0.52-4.00
138431712007.02.05 09:39buy1.60eurusdm1.29441.28601.29542007.02.06 09:491.29450.000.00-1.051.60
138445662007.02.05 10:36buy3.20eurusdm1.29381.28601.29472007.02.06 09:491.29440.000.00-2.1019.20
138404442007.02.05 07:52buy0.20eurusdm1.29601.28841.29702007.02.05 08:281.29630.000.000.000.60
138406142007.02.05 07:59buy0.40eurusdm1.29531.28771.29632007.02.05 08:281.29630.000.000.004.00
138394632007.02.05 07:05buy0.20eurusdm1.29491.28731.29592007.02.05 07:521.29590.000.000.002.00
138188202007.02.02 14:31sell0.20eurusdm1.29801.30561.29702007.02.02 15:011.29830.000.000.00-0.60
138189012007.02.02 14:34sell0.40eurusdm1.29871.30631.29772007.02.02 15:011.29840.000.000.001.20
138181462007.02.02 14:23sell0.20eurusdm1.29761.30551.29692007.02.02 14:311.29830.000.000.00-1.40
138184062007.02.02 14:26sell0.40eurusdm1.29831.30591.29732007.02.02 14:311.29810.000.000.000.80
138184682007.02.02 14:27sell0.80eurusdm1.29901.30661.29802007.02.02 14:301.29800.000.000.008.00
138175322007.02.02 14:17sell0.20eurusdm1.29891.30651.29792007.02.02 14:231.29840.000.000.001.00
138175412007.02.02 14:17sell0.40eurusdm1.29951.30711.29852007.02.02 14:231.29850.000.000.004.00
138083722007.02.02 11:26buy0.20eurusdm1.30271.29501.30362007.02.02 13:291.30360.000.000.001.80
138095102007.02.02 13:00buy0.40eurusdm1.30201.29441.30302007.02.02 13:291.30300.000.000.004.00
138015302007.02.02 01:00buy0.20eurusdm1.30211.29451.30312007.02.02 11:261.30240.000.000.000.60
138016562007.02.02 01:18buy0.40eurusdm1.30141.29381.30242007.02.02 11:261.30240.000.000.004.00
137972372007.02.01 16:49sell0.20eurusdm1.30121.30881.30022007.02.02 00:001.30180.000.000.12-1.20
137974102007.02.01 16:58sell0.40eurusdm1.30191.30951.30092007.02.01 23:581.30170.000.000.240.80
137991842007.02.01 19:04sell0.80eurusdm1.30251.31021.30162007.02.01 23:581.30160.000.000.477.20
137928922007.02.01 15:00buy0.20eurusdm1.30471.29711.30572007.02.01 15:251.30300.000.000.00-3.40
137935232007.02.01 15:03buy0.40eurusdm1.30411.29641.30502007.02.01 15:251.30310.000.000.00-4.00
137938482007.02.01 15:04buy0.80eurusdm1.30341.29581.30442007.02.01 15:251.30300.000.000.00-3.20
137940482007.02.01 15:05buy1.60eurusdm1.30281.29511.30372007.02.01 15:251.30310.000.000.004.80
137946872007.02.01 15:19buy3.20eurusdm1.30211.29451.30312007.02.01 15:251.30290.000.000.0025.60
137921672007.02.01 14:54buy0.20eurusdm1.30301.29541.30402007.02.01 15:001.30400.000.000.002.00
137905922007.02.01 14:10buy0.20eurusdm1.30251.29491.30352007.02.01 14:541.30280.000.000.000.60
137916152007.02.01 14:36buy0.40eurusdm1.30181.29421.30282007.02.01 14:541.30280.000.000.004.00
137885832007.02.01 13:38buy0.20eurusdm1.30281.29521.30382007.02.01 14:101.30220.000.000.00-1.20
137890472007.02.01 13:44buy0.40eurusdm1.30211.29451.30312007.02.01 14:101.30230.000.000.000.80
137898352007.02.01 13:57buy0.80eurusdm1.30141.29381.30242007.02.01 14:101.30240.000.000.008.00
137781942007.02.01 05:46sell0.20eurusdm1.30261.31021.30162007.02.01 07:281.30160.000.000.002.00
137572582007.01.31 14:43buy0.20eurusdm1.29711.28951.29812007.01.31 15:061.29740.000.000.000.60
137576422007.01.31 14:47buy0.40eurusdm1.29641.28881.29742007.01.31 15:061.29740.000.000.004.00
137569212007.01.31 14:32buy0.20eurusdm1.29541.28781.29642007.01.31 14:431.29640.000.000.002.00
137513092007.01.31 12:38buy0.20eurusdm1.29561.28801.29662007.01.31 14:071.29460.000.000.00-2.00
137541702007.01.31 13:30buy0.40eurusdm1.29511.28721.29582007.01.31 14:061.29450.000.000.00-2.40
137547402007.01.31 13:41buy0.80eurusdm1.29441.28681.29542007.01.31 14:061.29470.000.000.002.40
137550502007.01.31 13:48buy1.60eurusdm1.29371.28611.29472007.01.31 14:061.29460.000.000.0014.40
137332812007.01.30 18:00buy0.20eurusdm1.29661.28901.29762007.01.31 08:541.29450.000.00-0.13-4.20
137365342007.01.31 00:33buy0.40eurusdm1.29601.28831.29692007.01.31 08:531.29440.000.000.00-6.40
137434292007.01.31 08:00buy0.80eurusdm1.29511.28751.29612007.01.31 08:531.29430.000.000.00-6.40
137446632007.01.31 08:22buy1.60eurusdm1.29441.28681.29542007.01.31 08:531.29440.000.000.000.00
137465102007.01.31 08:39buy3.20eurusdm1.29371.28611.29472007.01.31 08:531.29450.000.000.0025.60
137208732007.01.30 08:26buy1.00gbpusdm1.96871.96030.00002007.01.30 16:191.96030.000.000.00-84.00
137279852007.01.30 14:01buy0.20eurusdm1.29661.28901.29762007.01.30 15:141.29630.000.000.00-0.60
137285422007.01.30 14:17buy0.40eurusdm1.29601.28831.29692007.01.30 15:141.29630.000.000.001.20
137298632007.01.30 14:56buy0.80eurusdm1.29531.28771.29632007.01.30 15:141.29630.000.000.008.00
137221222007.01.30 09:21sell0.20eurusdm1.29581.30341.29482007.01.30 13:271.29690.000.000.00-2.20
137239532007.01.30 10:34sell0.40eurusdm1.29651.30411.29552007.01.30 13:261.29680.000.000.00-1.20
137252432007.01.30 12:44sell0.80eurusdm1.29721.30481.29622007.01.30 13:261.29690.000.000.002.40
137255822007.01.30 12:54sell1.60eurusdm1.29781.30541.29682007.01.30 13:261.29700.000.000.0012.80
137204052007.01.30 08:03sell0.20eurusdm1.29531.30291.29432007.01.30 09:071.29570.000.000.00-0.80
137207422007.01.30 08:18sell0.40eurusdm1.29591.30351.29492007.01.30 09:061.29570.000.000.000.80
137208142007.01.30 08:21sell0.80eurusdm1.29661.30421.29562007.01.30 09:061.29560.000.000.008.00
137183502007.01.30 06:20sell0.20eurusdm1.29581.30341.29482007.01.30 08:021.29560.000.000.000.40
137184242007.01.30 06:28sell0.40eurusdm1.29651.30411.29552007.01.30 08:021.29550.000.000.004.00
137009412007.01.29 09:48buy0.20eurusdm1.29271.28511.29372007.01.29 14:201.29230.000.000.00-0.80
137012502007.01.29 09:56buy0.40eurusdm1.29201.28441.29302007.01.29 14:201.29240.000.000.001.60
137066682007.01.29 13:39buy0.80eurusdm1.29131.28371.29232007.01.29 14:201.29230.000.000.008.00
136972852007.01.29 08:16buy0.20eurusdm1.29251.28491.29352007.01.29 09:481.29220.000.000.00-0.60
136974132007.01.29 08:20buy0.40eurusdm1.29181.28421.29282007.01.29 09:481.29230.000.000.002.00
136990572007.01.29 09:06buy0.80eurusdm1.29121.28361.29222007.01.29 09:481.29220.000.000.008.00
136956222007.01.29 07:33buy0.20eurusdm1.29131.28371.29232007.01.29 08:001.29230.000.000.002.00
136799762007.01.26 15:23balanceTransfer to #21xxx-221-2 000.00
136798422007.01.26 15:21balanceTransfer to #21xxx-21-2 000.00
136797822007.01.26 15:19balanceTransfer to #21xxx-221-5 000.00
136797772007.01.26 15:19balanceCancel T# 13679759-5 000.00
136797722007.01.26 15:18balanceTransfer to #21xxx-221-2 000.00
136797592007.01.26 15:18balanceTransfer to #21xxx-2215 000.00
136797562007.01.26 15:17balanceTransfer to #21xxx-221-5 000.00
136430872007.01.25 16:39sell0.10eurusdm1.29641.30401.29542007.01.25 18:091.29730.000.000.00-0.90
136432582007.01.25 16:45sell0.20eurusdm1.29711.30471.29612007.01.25 18:081.29720.000.000.00-0.20
136437012007.01.25 16:57sell0.40eurusdm1.29771.30531.29672007.01.25 18:081.29740.000.000.001.20
136441852007.01.25 18:00sell0.80eurusdm1.29841.30601.29742007.01.25 18:081.29740.000.000.008.00
136426712007.01.25 16:32sell0.10eurusdm1.29651.30411.29552007.01.25 16:351.29630.000.000.000.20
136427062007.01.25 16:33sell0.20eurusdm1.29711.30481.29622007.01.25 16:351.29620.000.000.001.80
136410062007.01.25 15:00sell0.10eurusdm1.29791.30551.29692007.01.25 16:321.29690.000.000.001.00
136415952007.01.25 15:16balanceDeposit Wire #20070124-000058674 994.57
136263292007.01.25 05:59sell1.40eurusdm1.29581.30131.29762007.01.25 09:021.29760.000.000.00-25.20
136275572007.01.25 07:04sell5.60eurusdm1.29711.30261.29762007.01.25 09:021.29760.000.000.00-28.00
136270292007.01.25 06:43sell2.80eurusdm1.29641.30201.29762007.01.25 09:021.29760.000.000.00-33.60
136282102007.01.25 07:44sell11.20eurusdm1.29771.30321.29762007.01.25 09:021.29790.000.000.00-22.40
136284342007.01.25 07:45sell22.40eurusdm1.29891.30441.29762007.01.25 09:021.29800.000.000.00201.60
136233232007.01.25 03:01sell1.40eurusdm1.29591.30141.29442007.01.25 05:401.29610.000.000.00-2.80
136255542007.01.25 05:13sell2.80eurusdm1.29651.30211.29512007.01.25 05:381.29600.000.000.0014.00
136204082007.01.25 01:37buy1.40eurusdm1.29661.29111.29812007.01.25 02:131.29660.000.000.000.00
136217072007.01.25 02:04buy2.80eurusdm1.29601.29041.29742007.01.25 02:131.29650.000.000.0014.00
136172712007.01.24 22:00buy1.40eurusdm1.29711.29161.29862007.01.24 23:461.29630.000.000.00-11.20
136176172007.01.24 22:19buy2.80eurusdm1.29641.29091.29792007.01.24 23:461.29620.000.000.00-5.60
136186752007.01.24 23:18buy5.60eurusdm1.29571.29021.29722007.01.24 23:451.29630.000.000.0033.60
136108282007.01.24 15:49sell1.40eurusdm1.29591.30141.29442007.01.24 16:051.29600.000.000.00-1.40
136113052007.01.24 16:01sell2.80eurusdm1.29661.30211.29512007.01.24 16:051.29600.000.000.0016.80
136091752007.01.24 15:27sell1.40eurusdm1.29531.30081.29382007.01.24 15:491.29620.000.000.00-12.60
136093062007.01.24 15:27sell2.80eurusdm1.29591.30141.29442007.01.24 15:491.29610.000.000.00-5.60
136100532007.01.24 15:34sell5.60eurusdm1.29661.30211.29512007.01.24 15:491.29620.000.000.0022.40
136078512007.01.24 15:17sell1.40eurusdm1.29701.30251.29552007.01.24 15:271.29550.000.000.0021.00
136075102007.01.24 15:14sell1.40eurusdm1.29831.30381.29682007.01.24 15:171.29680.000.000.0021.00
136048882007.01.24 14:02sell1.40eurusdm1.29861.30411.29712007.01.24 15:131.29850.000.000.001.40
136063662007.01.24 14:42sell2.80eurusdm1.29941.30491.29792007.01.24 15:131.29860.000.000.0022.40
135750122007.01.23 21:12balance+ POA 0.00
135205992007.01.23 00:32buy0.10gbpusdm1.97871.96371.98022007.01.23 07:301.97950.000.000.000.80
135206842007.01.23 00:41buy0.20gbpusdm1.97801.96301.97952007.01.23 07:301.97950.000.000.003.00
135184312007.01.22 22:00buy0.10gbpusdm1.97671.96171.97822007.01.23 00:101.97730.000.000.000.60
135187412007.01.22 22:24buy0.20gbpusdm1.97591.96091.97742007.01.23 00:091.97740.000.000.003.00
135108262007.01.22 12:54buy0.10gbpusdm1.97541.96041.97692007.01.22 15:541.97500.000.000.00-0.40
135121852007.01.22 14:14buy0.20gbpusdm1.97471.95971.97622007.01.22 15:541.97510.000.000.000.80
135133502007.01.22 15:43buy0.40gbpusdm1.97421.95901.97552007.01.22 15:541.97500.000.000.003.20
135134342007.01.22 15:48buy0.80gbpusdm1.97371.95851.97502007.01.22 15:541.97480.000.000.008.80
135088792007.01.22 11:19buy0.10gbpusdm1.97531.96001.97652007.01.22 12:211.97620.000.000.000.90
135090182007.01.22 11:32buy0.20gbpusdm1.97471.95971.97622007.01.22 12:211.97620.000.000.003.00
135063132007.01.22 08:18sell0.10gbpusdm1.97381.98881.97232007.01.22 09:341.97320.000.000.000.60
135064662007.01.22 08:50sell0.20gbpusdm1.97521.99021.97372007.01.22 09:341.97370.000.000.003.00
134557592007.01.18 16:21balanceDeposit Wire #20070118-0000060013 279.00
  0.00 0.00 -5.42 1 027.70
Closed P/L: 1 022.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
149569292007.03.21 00:00sell0.30eurusdm1.33131.33891.3303 1.33200.000.000.00-2.10
149597402007.03.21 02:30sell0.60eurusdm1.33171.33951.3309 1.33200.000.000.00-1.80
  0.00 0.00 0.00 -3.90
 Floating P/L: -3.90
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 969.57 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 022.28 Floating P/L: -3.90 Margin: 45.00
Balance: 2 991.85 Equity: 2 987.95 Free Margin: 2 942.95
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 624.61 Gross Loss: 602.33 Total Net Profit: 1 022.28
Profit Factor: 2.70 Expected Payoff: 2.63  
Absolute Drawdown: 10 778.23 Maximal Drawdown: 16 032.10 (86.51%) Relative Drawdown: 86.51% (16 032.10)
 
Total Trades: 389 Short Positions (won %): 159 (67.30%) Long Positions (won %): 230 (65.65%)
Profit Trades (% of total): 258 (66.32%) Loss trades (% of total): 131 (33.68%)
Largest profit trade: 201.60 loss trade: -84.00
Average profit trade: 6.30 loss trade: -4.60
Maximum consecutive wins ($): 14 (49.80) consecutive losses ($): 6 (-34.80)
Maximal consecutive profit (count): 201.60 (1) consecutive loss (count): -109.20 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2