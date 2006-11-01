Strategy Tester Report
Pyramidmodifieecijas

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2006.10.31 23:00 - 2007.03.15 05:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLevel=50; SL=100; Lotdedepart=0.01; slippage=3;
Bars in test2323Ticks modelled1697040Modelling quality61.78%
Initial deposit260.00
Total net profit82.37Gross profit548.40Gross loss-466.03
Profit factor1.18Expected payoff0.67
Absolute drawdown105.86Maximal drawdown149.19 (49.18%)Relative drawdown49.18% (149.19)
Total trades123Short positions (won %)58 (37.93%)Long positions (won %)65 (43.08%)
Profit trades (% of total)50 (40.65%)Loss trades (% of total)73 (59.35%)
Largestprofit trade32.33loss trade-9.59
Averageprofit trade10.97loss trade-6.38
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (55.60)consecutive losses (loss in money)7 (-52.44)
Maximalconsecutive profit (count of wins)55.60 (3)consecutive loss (count of losses)-52.44 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.01 09:31buy10.01223.54222.540.00
22006.11.09 11:00buy20.01224.95223.950.00
32006.11.14 00:00s/l20.01223.95223.950.00-7.91252.09
42006.11.14 08:00close10.01223.67222.540.003.77255.86
52006.11.14 08:00sell30.01223.67224.670.00
62006.11.20 10:00close30.01223.96224.670.00-4.06251.80
72006.11.20 10:00buy40.01223.96222.960.00
82006.11.22 15:09s/l40.01222.96222.960.00-8.12243.68
92006.11.23 10:00sell50.01222.53223.530.00
102006.11.24 08:39s/l50.01223.53223.530.00-8.79234.88
112006.11.24 09:00buy60.01223.91222.910.00
122006.11.27 10:00buy70.01225.01224.010.00
132006.11.28 08:00buy80.01225.57224.570.00
142006.11.28 10:00buy90.01226.16225.160.00
152006.11.28 10:00close90.01226.07225.160.00-0.77234.11
162006.11.28 10:00close80.01226.07224.570.004.27238.38
172006.11.28 10:00close70.01226.07224.010.009.25247.63
182006.11.28 10:00close60.01226.07222.910.0018.84266.47
192006.11.28 10:00sell100.01226.07227.070.00
202006.11.29 12:24s/l100.01227.07227.070.00-8.79257.68
212006.11.30 10:00buy110.01227.52226.520.00
222006.12.05 08:00close110.01227.13226.520.00-2.71254.96
232006.12.05 08:00sell120.01227.13228.130.00
242006.12.06 06:00sell130.01225.95226.950.00
252006.12.08 15:19s/l130.01226.95226.950.00-9.59245.37
262006.12.08 16:00close120.01227.21228.130.00-2.01243.37
272006.12.08 16:00buy140.01227.21226.210.00
282006.12.11 15:00buy150.01228.56227.560.00
292006.12.11 22:00buy160.01229.07228.070.00
302006.12.12 12:00buy170.01229.63228.630.00
312006.12.12 12:00close170.01229.54228.630.00-0.76242.61
322006.12.12 12:00close160.01229.54228.070.004.22246.82
332006.12.12 12:00close150.01229.54227.560.008.58255.40
342006.12.12 12:00close140.01229.54226.210.0020.29275.69
352006.12.12 12:00sell180.01229.54230.540.00
362006.12.13 01:39s/l180.01230.54230.540.00-8.79266.89
372006.12.13 10:00buy190.01230.76229.760.00
382006.12.15 15:24s/l190.01229.76229.760.00-7.71259.19
392006.12.15 16:00sell200.01229.69230.690.00
402006.12.18 00:45s/l200.01230.69230.690.00-8.79250.39
412006.12.18 06:00buy210.01230.86229.860.00
422006.12.18 10:25s/l210.01229.86229.860.00-8.53241.86
432006.12.18 12:00sell220.01229.65230.650.00
442006.12.19 07:49s/l220.01230.65230.650.00-8.79233.07
452006.12.19 08:00buy230.01231.00230.000.00
462006.12.19 19:00buy240.01232.31231.310.00
472006.12.20 01:00buy250.01233.24232.240.00
482006.12.21 10:01s/l250.01232.24232.240.00-7.91225.15
492006.12.21 12:00close240.01231.99231.310.00-1.91223.24
502006.12.21 12:00close230.01231.99230.000.009.27232.52
512006.12.21 12:00sell260.01231.99232.990.00
522006.12.22 10:48s/l260.01232.99232.990.00-8.79223.72
532006.12.28 13:00buy270.01233.41232.410.00
542007.01.02 16:00buy280.01234.47233.470.00
552007.01.03 14:52s/l280.01233.47233.470.00-8.33215.39
562007.01.03 15:00close270.01233.36232.410.000.40215.79
572007.01.03 15:00sell290.01233.36234.360.00
582007.01.04 09:00sell300.01231.87232.870.00
592007.01.04 21:00sell310.01231.35232.350.00
602007.01.05 00:00sell320.01230.82231.820.00
612007.01.05 00:00close320.01230.91231.820.00-0.77215.02
622007.01.05 00:00close310.01230.91232.350.003.48218.50
632007.01.05 00:00close300.01230.91232.870.007.92226.43
642007.01.05 00:00close290.01230.91234.360.0019.84246.27
652007.01.05 00:00buy330.01230.91229.910.00
662007.01.05 00:54s/l330.01229.91229.910.00-8.53237.74
672007.01.05 01:00sell340.01229.68230.680.00
682007.01.08 01:00sell350.01228.17229.170.00
692007.01.08 11:19s/l350.01229.17229.170.00-8.53229.21
702007.01.08 13:00close340.01229.44230.680.001.78230.99
712007.01.08 13:00buy360.01229.44228.440.00
722007.01.09 01:00buy370.01230.85229.850.00
732007.01.09 09:00buy380.01231.47230.470.00
742007.01.11 08:00buy390.01232.09231.090.00
752007.01.11 08:00close390.01232.00231.090.00-0.77230.22
762007.01.11 08:00close380.01232.00230.470.005.34235.57
772007.01.11 08:00close370.01232.00229.850.0010.63246.20
782007.01.11 08:00close360.01232.00228.440.0022.87269.07
792007.01.11 08:00sell400.01232.00233.000.00
802007.01.11 09:09s/l400.01233.00233.000.00-8.53260.54
812007.01.11 10:00buy410.01233.24232.240.00
822007.01.12 14:00buy420.01235.31234.310.00
832007.01.12 16:00buy430.01235.91234.910.00
842007.01.15 09:00buy440.01236.58235.580.00
852007.01.15 09:00close440.01236.49235.580.00-0.77259.77
862007.01.15 09:00close430.01236.49234.910.005.16264.92
872007.01.15 09:00close420.01236.49234.310.0010.28275.20
882007.01.15 09:00close410.01236.49232.240.0028.14303.34
892007.01.15 09:00sell450.01236.49237.490.00
902007.01.17 15:22s/l450.01237.49237.490.00-9.06294.28
912007.01.17 16:00buy460.01237.60236.600.00
922007.01.18 07:00buy470.01238.95237.950.00
932007.01.18 09:00buy480.01240.01239.010.00
942007.01.18 12:19s/l480.01239.01239.010.00-8.53285.75
952007.01.18 13:00close470.01238.69237.950.00-2.22283.53
962007.01.18 13:00close460.01238.69236.600.009.92293.44
972007.01.18 13:00sell490.01238.69239.690.00
982007.01.19 02:01s/l490.01239.69239.690.00-8.79284.65
992007.01.22 10:00buy500.01239.87238.870.00
1002007.01.23 10:00buy510.01240.95239.950.00
1012007.01.24 06:36s/l510.01239.95239.950.00-8.32276.32
1022007.01.24 06:54s/l500.01238.87238.870.00-8.12268.21
1032007.01.24 07:00sell520.01238.96239.960.00
1042007.01.24 09:54s/l520.01239.96239.960.00-8.53259.68
1052007.01.24 10:00buy530.01240.03239.030.00
1062007.01.24 13:53s/l530.01239.03239.030.00-8.53251.15
1072007.01.24 14:00sell540.01238.82239.820.00
1082007.01.25 03:00sell550.01236.75237.750.00
1092007.01.25 08:09s/l550.01237.75237.750.00-8.53242.62
1102007.01.25 12:00close540.01238.09239.820.005.44248.05
1112007.01.25 12:00buy560.01238.09237.090.00
1122007.01.26 15:00close560.01237.67237.090.00-3.37244.68
1132007.01.26 15:00sell570.01237.67238.670.00
1142007.01.29 06:42s/l570.01238.67238.670.00-8.79235.88
1152007.01.29 08:00buy580.01238.86237.860.00
1162007.01.30 16:00close580.01238.30237.860.00-4.57231.31
1172007.01.30 16:00sell590.01238.30239.300.00
1182007.01.31 16:00sell600.01236.67237.670.00
1192007.02.01 16:16s/l600.01237.67237.670.00-9.32221.98
1202007.02.02 01:00close590.01237.77239.300.003.19225.18
1212007.02.02 01:00buy610.01237.77236.770.00
1222007.02.05 06:00close610.01237.13236.770.00-5.25219.92
1232007.02.05 06:00sell620.01237.13238.130.00
1242007.02.05 13:00sell630.01236.07237.070.00
1252007.02.05 15:00sell640.01235.54236.540.00
1262007.02.06 08:19s/l640.01236.54236.540.00-8.79211.13
1272007.02.06 10:00close630.01236.83237.070.00-6.75204.38
1282007.02.06 10:00close620.01236.83238.130.002.29206.68
1292007.02.06 10:00buy650.01236.83235.830.00
1302007.02.08 03:00buy660.01238.27237.270.00
1312007.02.08 15:03s/l660.01237.27237.270.00-8.53198.15
1322007.02.08 18:00close650.01237.10235.830.003.12201.27
1332007.02.08 18:00sell670.01237.10238.100.00
1342007.02.11 23:00s/l670.01238.10238.100.00-8.79192.47
1352007.02.11 23:00buy680.01238.29237.290.00
1362007.02.12 10:14s/l680.01237.29237.290.00-8.32184.15
1372007.02.12 11:00sell690.01237.07238.070.00
1382007.02.13 10:00sell700.01235.73236.730.00
1392007.02.14 08:39s/l700.01236.73236.730.00-8.79175.35
1402007.02.14 13:00close690.01236.93238.070.000.66176.01
1412007.02.14 13:00buy710.01236.93235.930.00
1422007.02.14 23:52s/l710.01235.93235.930.00-8.53167.48
1432007.02.15 02:00sell720.01235.55236.550.00
1442007.02.15 16:00sell730.01233.38234.380.00
1452007.02.15 21:00sell740.01232.72233.720.00
1462007.02.19 17:28s/l740.01233.72233.720.00-9.06158.42
1472007.02.19 18:00close730.01233.82234.380.00-4.28154.14
1482007.02.19 18:00close720.01233.82236.550.0014.23168.37
1492007.02.19 18:00buy750.01233.82232.820.00
1502007.02.20 15:00buy760.01235.03234.030.00
1512007.02.21 03:50s/l760.01234.03234.030.00-8.33160.04
1522007.02.21 08:00buy770.01235.72234.720.00
1532007.02.21 16:00buy780.01236.23235.230.00
1542007.02.21 16:00close780.01236.14235.230.00-0.76159.28
1552007.02.21 16:00close770.01236.14234.720.003.59162.87
1562007.02.21 16:00close750.01236.14232.820.0020.21183.08
1572007.02.21 16:00sell790.01236.14237.140.00
1582007.02.22 15:53s/l790.01237.14237.140.00-9.32173.76
1592007.02.22 17:00buy800.01237.42236.420.00
1602007.02.26 09:00close800.01236.72236.420.00-5.56168.20
1612007.02.26 09:00sell810.01236.72237.720.00
1622007.02.27 08:00sell820.01235.05236.050.00
1632007.02.27 11:00sell830.01234.31235.310.00
1642007.02.27 14:00sell840.01233.27234.270.00
1652007.02.27 14:00close840.01233.36234.270.00-0.77167.43
1662007.02.27 14:00close830.01233.36235.310.008.10175.53
1672007.02.27 14:00close820.01233.36236.050.0014.41189.94
1682007.02.27 14:00close810.01233.36237.720.0028.40218.33
1692007.02.27 14:00buy850.01233.36232.360.00
1702007.02.27 19:44s/l850.01232.36232.360.00-8.54209.79
1712007.02.27 20:00sell860.01231.98232.980.00
1722007.02.28 01:39s/l860.01232.98232.980.00-8.79201.00
1732007.02.28 02:00buy870.01232.68231.680.00
1742007.02.28 06:00s/l870.01231.68231.680.00-8.53192.47
1752007.02.28 09:00sell880.01231.47232.470.00
1762007.02.28 13:08s/l880.01232.47232.470.00-8.53183.94
1772007.02.28 21:00buy890.01232.58231.580.00
1782007.03.01 04:00close890.01232.00231.580.00-4.33179.60
1792007.03.01 04:00sell900.01232.00233.000.00
1802007.03.01 15:00sell910.01229.78230.780.00
1812007.03.02 10:00sell920.01229.25230.250.00
1822007.03.02 12:00sell930.01228.09229.090.00
1832007.03.02 12:00close930.01228.18229.090.00-0.77178.83
1842007.03.02 12:00close920.01228.18230.250.009.13187.96
1852007.03.02 12:00close910.01228.18230.780.0013.39201.35
1862007.03.02 12:00close900.01228.18233.000.0032.33233.67
1872007.03.02 12:00buy940.01228.18227.180.00
1882007.03.02 12:26s/l940.01227.18227.180.00-8.53225.14
1892007.03.02 14:00sell950.01226.88227.880.00
1902007.03.02 14:42s/l950.01227.88227.880.00-8.53216.61
1912007.03.05 01:00sell960.01223.31224.310.00
1922007.03.05 07:00sell970.01222.65223.650.00
1932007.03.05 08:00sell980.01221.65222.650.00
1942007.03.05 08:00close980.01221.74222.650.00-0.77215.84
1952007.03.05 08:00close970.01221.74223.650.007.76223.60
1962007.03.05 08:00close960.01221.74224.310.0013.39236.99
1972007.03.05 08:00buy990.01221.74220.740.00
1982007.03.05 22:00close990.01221.82220.740.000.68237.67
1992007.03.05 22:00sell1000.01221.82222.820.00
2002007.03.06 00:32s/l1000.01222.82222.820.00-8.79228.88
2012007.03.06 01:00buy1010.01222.80221.800.00
2022007.03.06 03:00buy1020.01224.28223.280.00
2032007.03.06 20:00buy1030.01225.09224.090.00
2042007.03.06 23:00buy1040.01225.87224.870.00
2052007.03.06 23:00close1040.01225.78224.870.00-0.77228.11
2062007.03.06 23:00close1030.01225.78224.090.005.89234.00
2072007.03.06 23:00close1020.01225.78223.280.0012.80246.80
2082007.03.06 23:00close1010.01225.78221.800.0025.43272.23
2092007.03.06 23:00sell1050.01225.78226.780.00
2102007.03.07 23:00sell1060.01223.65224.650.00
2112007.03.08 03:08s/l1060.01224.65224.650.00-9.32262.90
2122007.03.08 04:00close1050.01224.76226.780.007.64270.54
2132007.03.08 04:00buy1070.01224.76223.760.00
2142007.03.08 11:00buy1080.01226.36225.360.00
2152007.03.09 06:00buy1090.01226.92225.920.00
2162007.03.09 14:00buy1100.01228.26227.260.00
2172007.03.09 14:00close1100.01228.17227.260.00-0.77269.77
2182007.03.09 14:00close1090.01228.17225.920.0010.66280.43
2192007.03.09 14:00close1080.01228.17225.360.0015.65296.08
2202007.03.09 14:00close1070.01228.17223.760.0029.30325.37
2212007.03.09 14:00sell1110.01228.17229.170.00
2222007.03.11 23:50s/l1110.01229.17229.170.00-8.54316.83
2232007.03.12 08:00buy1120.01229.34228.340.00
2242007.03.12 11:38s/l1120.01228.34228.340.00-8.54308.29
2252007.03.12 13:00sell1130.01226.85227.850.00
2262007.03.12 18:00close1130.01227.32227.850.00-4.01304.28
2272007.03.12 18:00buy1140.01227.32226.320.00
2282007.03.13 05:48s/l1140.01226.32226.320.00-8.32295.96
2292007.03.13 08:00sell1150.01226.09227.090.00
2302007.03.13 19:00sell1160.01224.85225.850.00
2312007.03.13 21:00sell1170.01224.20225.200.00
2322007.03.14 05:00sell1180.01223.68224.680.00
2332007.03.14 05:00close1180.01223.77224.680.00-0.77295.19
2342007.03.14 05:00close1170.01223.77225.200.003.40298.60
2352007.03.14 05:00close1160.01223.77225.850.008.95307.54
2362007.03.14 05:00close1150.01223.77227.090.0019.52327.07
2372007.03.14 05:00buy1190.01223.77222.770.00
2382007.03.14 06:48s/l1190.01222.77222.770.00-8.53318.54
2392007.03.14 19:00buy1200.01225.88224.880.00
2402007.03.14 20:00buy1210.01226.69225.690.00
2412007.03.15 00:00buy1220.01227.40226.400.00
2422007.03.15 00:00close1220.01227.31226.400.00-0.77317.77
2432007.03.15 00:00close1210.01227.31225.690.005.91323.67
2442007.03.15 00:00close1200.01227.31224.880.0012.82336.49
2452007.03.15 00:00sell1230.01227.31228.310.00
2462007.03.15 05:59close at stop1230.01226.62228.310.005.88342.37