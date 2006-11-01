|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.31 23:00 - 2007.03.15 05:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Level=50; SL=100; Lotdedepart=0.01; slippage=3;
|Bars in test
|2323
|Ticks modelled
|1697040
|Modelling quality
|61.78%
|Initial deposit
|260.00
|Total net profit
|82.37
|Gross profit
|548.40
|Gross loss
|-466.03
|Profit factor
|1.18
|Expected payoff
|0.67
|Absolute drawdown
|105.86
|Maximal drawdown
|149.19 (49.18%)
|Relative drawdown
|49.18% (149.19)
|Total trades
|123
|Short positions (won %)
|58 (37.93%)
|Long positions (won %)
|65 (43.08%)
|Profit trades (% of total)
|50 (40.65%)
|Loss trades (% of total)
|73 (59.35%)
|Largest
|profit trade
|32.33
|loss trade
|-9.59
|Average
|profit trade
|10.97
|loss trade
|-6.38
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (55.60)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-52.44)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|55.60 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-52.44 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.01 09:31
|buy
|1
|0.01
|223.54
|222.54
|0.00
|2
|2006.11.09 11:00
|buy
|2
|0.01
|224.95
|223.95
|0.00
|3
|2006.11.14 00:00
|s/l
|2
|0.01
|223.95
|223.95
|0.00
|-7.91
|252.09
|4
|2006.11.14 08:00
|close
|1
|0.01
|223.67
|222.54
|0.00
|3.77
|255.86
|5
|2006.11.14 08:00
|sell
|3
|0.01
|223.67
|224.67
|0.00
|6
|2006.11.20 10:00
|close
|3
|0.01
|223.96
|224.67
|0.00
|-4.06
|251.80
|7
|2006.11.20 10:00
|buy
|4
|0.01
|223.96
|222.96
|0.00
|8
|2006.11.22 15:09
|s/l
|4
|0.01
|222.96
|222.96
|0.00
|-8.12
|243.68
|9
|2006.11.23 10:00
|sell
|5
|0.01
|222.53
|223.53
|0.00
|10
|2006.11.24 08:39
|s/l
|5
|0.01
|223.53
|223.53
|0.00
|-8.79
|234.88
|11
|2006.11.24 09:00
|buy
|6
|0.01
|223.91
|222.91
|0.00
|12
|2006.11.27 10:00
|buy
|7
|0.01
|225.01
|224.01
|0.00
|13
|2006.11.28 08:00
|buy
|8
|0.01
|225.57
|224.57
|0.00
|14
|2006.11.28 10:00
|buy
|9
|0.01
|226.16
|225.16
|0.00
|15
|2006.11.28 10:00
|close
|9
|0.01
|226.07
|225.16
|0.00
|-0.77
|234.11
|16
|2006.11.28 10:00
|close
|8
|0.01
|226.07
|224.57
|0.00
|4.27
|238.38
|17
|2006.11.28 10:00
|close
|7
|0.01
|226.07
|224.01
|0.00
|9.25
|247.63
|18
|2006.11.28 10:00
|close
|6
|0.01
|226.07
|222.91
|0.00
|18.84
|266.47
|19
|2006.11.28 10:00
|sell
|10
|0.01
|226.07
|227.07
|0.00
|20
|2006.11.29 12:24
|s/l
|10
|0.01
|227.07
|227.07
|0.00
|-8.79
|257.68
|21
|2006.11.30 10:00
|buy
|11
|0.01
|227.52
|226.52
|0.00
|22
|2006.12.05 08:00
|close
|11
|0.01
|227.13
|226.52
|0.00
|-2.71
|254.96
|23
|2006.12.05 08:00
|sell
|12
|0.01
|227.13
|228.13
|0.00
|24
|2006.12.06 06:00
|sell
|13
|0.01
|225.95
|226.95
|0.00
|25
|2006.12.08 15:19
|s/l
|13
|0.01
|226.95
|226.95
|0.00
|-9.59
|245.37
|26
|2006.12.08 16:00
|close
|12
|0.01
|227.21
|228.13
|0.00
|-2.01
|243.37
|27
|2006.12.08 16:00
|buy
|14
|0.01
|227.21
|226.21
|0.00
|28
|2006.12.11 15:00
|buy
|15
|0.01
|228.56
|227.56
|0.00
|29
|2006.12.11 22:00
|buy
|16
|0.01
|229.07
|228.07
|0.00
|30
|2006.12.12 12:00
|buy
|17
|0.01
|229.63
|228.63
|0.00
|31
|2006.12.12 12:00
|close
|17
|0.01
|229.54
|228.63
|0.00
|-0.76
|242.61
|32
|2006.12.12 12:00
|close
|16
|0.01
|229.54
|228.07
|0.00
|4.22
|246.82
|33
|2006.12.12 12:00
|close
|15
|0.01
|229.54
|227.56
|0.00
|8.58
|255.40
|34
|2006.12.12 12:00
|close
|14
|0.01
|229.54
|226.21
|0.00
|20.29
|275.69
|35
|2006.12.12 12:00
|sell
|18
|0.01
|229.54
|230.54
|0.00
|36
|2006.12.13 01:39
|s/l
|18
|0.01
|230.54
|230.54
|0.00
|-8.79
|266.89
|37
|2006.12.13 10:00
|buy
|19
|0.01
|230.76
|229.76
|0.00
|38
|2006.12.15 15:24
|s/l
|19
|0.01
|229.76
|229.76
|0.00
|-7.71
|259.19
|39
|2006.12.15 16:00
|sell
|20
|0.01
|229.69
|230.69
|0.00
|40
|2006.12.18 00:45
|s/l
|20
|0.01
|230.69
|230.69
|0.00
|-8.79
|250.39
|41
|2006.12.18 06:00
|buy
|21
|0.01
|230.86
|229.86
|0.00
|42
|2006.12.18 10:25
|s/l
|21
|0.01
|229.86
|229.86
|0.00
|-8.53
|241.86
|43
|2006.12.18 12:00
|sell
|22
|0.01
|229.65
|230.65
|0.00
|44
|2006.12.19 07:49
|s/l
|22
|0.01
|230.65
|230.65
|0.00
|-8.79
|233.07
|45
|2006.12.19 08:00
|buy
|23
|0.01
|231.00
|230.00
|0.00
|46
|2006.12.19 19:00
|buy
|24
|0.01
|232.31
|231.31
|0.00
|47
|2006.12.20 01:00
|buy
|25
|0.01
|233.24
|232.24
|0.00
|48
|2006.12.21 10:01
|s/l
|25
|0.01
|232.24
|232.24
|0.00
|-7.91
|225.15
|49
|2006.12.21 12:00
|close
|24
|0.01
|231.99
|231.31
|0.00
|-1.91
|223.24
|50
|2006.12.21 12:00
|close
|23
|0.01
|231.99
|230.00
|0.00
|9.27
|232.52
|51
|2006.12.21 12:00
|sell
|26
|0.01
|231.99
|232.99
|0.00
|52
|2006.12.22 10:48
|s/l
|26
|0.01
|232.99
|232.99
|0.00
|-8.79
|223.72
|53
|2006.12.28 13:00
|buy
|27
|0.01
|233.41
|232.41
|0.00
|54
|2007.01.02 16:00
|buy
|28
|0.01
|234.47
|233.47
|0.00
|55
|2007.01.03 14:52
|s/l
|28
|0.01
|233.47
|233.47
|0.00
|-8.33
|215.39
|56
|2007.01.03 15:00
|close
|27
|0.01
|233.36
|232.41
|0.00
|0.40
|215.79
|57
|2007.01.03 15:00
|sell
|29
|0.01
|233.36
|234.36
|0.00
|58
|2007.01.04 09:00
|sell
|30
|0.01
|231.87
|232.87
|0.00
|59
|2007.01.04 21:00
|sell
|31
|0.01
|231.35
|232.35
|0.00
|60
|2007.01.05 00:00
|sell
|32
|0.01
|230.82
|231.82
|0.00
|61
|2007.01.05 00:00
|close
|32
|0.01
|230.91
|231.82
|0.00
|-0.77
|215.02
|62
|2007.01.05 00:00
|close
|31
|0.01
|230.91
|232.35
|0.00
|3.48
|218.50
|63
|2007.01.05 00:00
|close
|30
|0.01
|230.91
|232.87
|0.00
|7.92
|226.43
|64
|2007.01.05 00:00
|close
|29
|0.01
|230.91
|234.36
|0.00
|19.84
|246.27
|65
|2007.01.05 00:00
|buy
|33
|0.01
|230.91
|229.91
|0.00
|66
|2007.01.05 00:54
|s/l
|33
|0.01
|229.91
|229.91
|0.00
|-8.53
|237.74
|67
|2007.01.05 01:00
|sell
|34
|0.01
|229.68
|230.68
|0.00
|68
|2007.01.08 01:00
|sell
|35
|0.01
|228.17
|229.17
|0.00
|69
|2007.01.08 11:19
|s/l
|35
|0.01
|229.17
|229.17
|0.00
|-8.53
|229.21
|70
|2007.01.08 13:00
|close
|34
|0.01
|229.44
|230.68
|0.00
|1.78
|230.99
|71
|2007.01.08 13:00
|buy
|36
|0.01
|229.44
|228.44
|0.00
|72
|2007.01.09 01:00
|buy
|37
|0.01
|230.85
|229.85
|0.00
|73
|2007.01.09 09:00
|buy
|38
|0.01
|231.47
|230.47
|0.00
|74
|2007.01.11 08:00
|buy
|39
|0.01
|232.09
|231.09
|0.00
|75
|2007.01.11 08:00
|close
|39
|0.01
|232.00
|231.09
|0.00
|-0.77
|230.22
|76
|2007.01.11 08:00
|close
|38
|0.01
|232.00
|230.47
|0.00
|5.34
|235.57
|77
|2007.01.11 08:00
|close
|37
|0.01
|232.00
|229.85
|0.00
|10.63
|246.20
|78
|2007.01.11 08:00
|close
|36
|0.01
|232.00
|228.44
|0.00
|22.87
|269.07
|79
|2007.01.11 08:00
|sell
|40
|0.01
|232.00
|233.00
|0.00
|80
|2007.01.11 09:09
|s/l
|40
|0.01
|233.00
|233.00
|0.00
|-8.53
|260.54
|81
|2007.01.11 10:00
|buy
|41
|0.01
|233.24
|232.24
|0.00
|82
|2007.01.12 14:00
|buy
|42
|0.01
|235.31
|234.31
|0.00
|83
|2007.01.12 16:00
|buy
|43
|0.01
|235.91
|234.91
|0.00
|84
|2007.01.15 09:00
|buy
|44
|0.01
|236.58
|235.58
|0.00
|85
|2007.01.15 09:00
|close
|44
|0.01
|236.49
|235.58
|0.00
|-0.77
|259.77
|86
|2007.01.15 09:00
|close
|43
|0.01
|236.49
|234.91
|0.00
|5.16
|264.92
|87
|2007.01.15 09:00
|close
|42
|0.01
|236.49
|234.31
|0.00
|10.28
|275.20
|88
|2007.01.15 09:00
|close
|41
|0.01
|236.49
|232.24
|0.00
|28.14
|303.34
|89
|2007.01.15 09:00
|sell
|45
|0.01
|236.49
|237.49
|0.00
|90
|2007.01.17 15:22
|s/l
|45
|0.01
|237.49
|237.49
|0.00
|-9.06
|294.28
|91
|2007.01.17 16:00
|buy
|46
|0.01
|237.60
|236.60
|0.00
|92
|2007.01.18 07:00
|buy
|47
|0.01
|238.95
|237.95
|0.00
|93
|2007.01.18 09:00
|buy
|48
|0.01
|240.01
|239.01
|0.00
|94
|2007.01.18 12:19
|s/l
|48
|0.01
|239.01
|239.01
|0.00
|-8.53
|285.75
|95
|2007.01.18 13:00
|close
|47
|0.01
|238.69
|237.95
|0.00
|-2.22
|283.53
|96
|2007.01.18 13:00
|close
|46
|0.01
|238.69
|236.60
|0.00
|9.92
|293.44
|97
|2007.01.18 13:00
|sell
|49
|0.01
|238.69
|239.69
|0.00
|98
|2007.01.19 02:01
|s/l
|49
|0.01
|239.69
|239.69
|0.00
|-8.79
|284.65
|99
|2007.01.22 10:00
|buy
|50
|0.01
|239.87
|238.87
|0.00
|100
|2007.01.23 10:00
|buy
|51
|0.01
|240.95
|239.95
|0.00
|101
|2007.01.24 06:36
|s/l
|51
|0.01
|239.95
|239.95
|0.00
|-8.32
|276.32
|102
|2007.01.24 06:54
|s/l
|50
|0.01
|238.87
|238.87
|0.00
|-8.12
|268.21
|103
|2007.01.24 07:00
|sell
|52
|0.01
|238.96
|239.96
|0.00
|104
|2007.01.24 09:54
|s/l
|52
|0.01
|239.96
|239.96
|0.00
|-8.53
|259.68
|105
|2007.01.24 10:00
|buy
|53
|0.01
|240.03
|239.03
|0.00
|106
|2007.01.24 13:53
|s/l
|53
|0.01
|239.03
|239.03
|0.00
|-8.53
|251.15
|107
|2007.01.24 14:00
|sell
|54
|0.01
|238.82
|239.82
|0.00
|108
|2007.01.25 03:00
|sell
|55
|0.01
|236.75
|237.75
|0.00
|109
|2007.01.25 08:09
|s/l
|55
|0.01
|237.75
|237.75
|0.00
|-8.53
|242.62
|110
|2007.01.25 12:00
|close
|54
|0.01
|238.09
|239.82
|0.00
|5.44
|248.05
|111
|2007.01.25 12:00
|buy
|56
|0.01
|238.09
|237.09
|0.00
|112
|2007.01.26 15:00
|close
|56
|0.01
|237.67
|237.09
|0.00
|-3.37
|244.68
|113
|2007.01.26 15:00
|sell
|57
|0.01
|237.67
|238.67
|0.00
|114
|2007.01.29 06:42
|s/l
|57
|0.01
|238.67
|238.67
|0.00
|-8.79
|235.88
|115
|2007.01.29 08:00
|buy
|58
|0.01
|238.86
|237.86
|0.00
|116
|2007.01.30 16:00
|close
|58
|0.01
|238.30
|237.86
|0.00
|-4.57
|231.31
|117
|2007.01.30 16:00
|sell
|59
|0.01
|238.30
|239.30
|0.00
|118
|2007.01.31 16:00
|sell
|60
|0.01
|236.67
|237.67
|0.00
|119
|2007.02.01 16:16
|s/l
|60
|0.01
|237.67
|237.67
|0.00
|-9.32
|221.98
|120
|2007.02.02 01:00
|close
|59
|0.01
|237.77
|239.30
|0.00
|3.19
|225.18
|121
|2007.02.02 01:00
|buy
|61
|0.01
|237.77
|236.77
|0.00
|122
|2007.02.05 06:00
|close
|61
|0.01
|237.13
|236.77
|0.00
|-5.25
|219.92
|123
|2007.02.05 06:00
|sell
|62
|0.01
|237.13
|238.13
|0.00
|124
|2007.02.05 13:00
|sell
|63
|0.01
|236.07
|237.07
|0.00
|125
|2007.02.05 15:00
|sell
|64
|0.01
|235.54
|236.54
|0.00
|126
|2007.02.06 08:19
|s/l
|64
|0.01
|236.54
|236.54
|0.00
|-8.79
|211.13
|127
|2007.02.06 10:00
|close
|63
|0.01
|236.83
|237.07
|0.00
|-6.75
|204.38
|128
|2007.02.06 10:00
|close
|62
|0.01
|236.83
|238.13
|0.00
|2.29
|206.68
|129
|2007.02.06 10:00
|buy
|65
|0.01
|236.83
|235.83
|0.00
|130
|2007.02.08 03:00
|buy
|66
|0.01
|238.27
|237.27
|0.00
|131
|2007.02.08 15:03
|s/l
|66
|0.01
|237.27
|237.27
|0.00
|-8.53
|198.15
|132
|2007.02.08 18:00
|close
|65
|0.01
|237.10
|235.83
|0.00
|3.12
|201.27
|133
|2007.02.08 18:00
|sell
|67
|0.01
|237.10
|238.10
|0.00
|134
|2007.02.11 23:00
|s/l
|67
|0.01
|238.10
|238.10
|0.00
|-8.79
|192.47
|135
|2007.02.11 23:00
|buy
|68
|0.01
|238.29
|237.29
|0.00
|136
|2007.02.12 10:14
|s/l
|68
|0.01
|237.29
|237.29
|0.00
|-8.32
|184.15
|137
|2007.02.12 11:00
|sell
|69
|0.01
|237.07
|238.07
|0.00
|138
|2007.02.13 10:00
|sell
|70
|0.01
|235.73
|236.73
|0.00
|139
|2007.02.14 08:39
|s/l
|70
|0.01
|236.73
|236.73
|0.00
|-8.79
|175.35
|140
|2007.02.14 13:00
|close
|69
|0.01
|236.93
|238.07
|0.00
|0.66
|176.01
|141
|2007.02.14 13:00
|buy
|71
|0.01
|236.93
|235.93
|0.00
|142
|2007.02.14 23:52
|s/l
|71
|0.01
|235.93
|235.93
|0.00
|-8.53
|167.48
|143
|2007.02.15 02:00
|sell
|72
|0.01
|235.55
|236.55
|0.00
|144
|2007.02.15 16:00
|sell
|73
|0.01
|233.38
|234.38
|0.00
|145
|2007.02.15 21:00
|sell
|74
|0.01
|232.72
|233.72
|0.00
|146
|2007.02.19 17:28
|s/l
|74
|0.01
|233.72
|233.72
|0.00
|-9.06
|158.42
|147
|2007.02.19 18:00
|close
|73
|0.01
|233.82
|234.38
|0.00
|-4.28
|154.14
|148
|2007.02.19 18:00
|close
|72
|0.01
|233.82
|236.55
|0.00
|14.23
|168.37
|149
|2007.02.19 18:00
|buy
|75
|0.01
|233.82
|232.82
|0.00
|150
|2007.02.20 15:00
|buy
|76
|0.01
|235.03
|234.03
|0.00
|151
|2007.02.21 03:50
|s/l
|76
|0.01
|234.03
|234.03
|0.00
|-8.33
|160.04
|152
|2007.02.21 08:00
|buy
|77
|0.01
|235.72
|234.72
|0.00
|153
|2007.02.21 16:00
|buy
|78
|0.01
|236.23
|235.23
|0.00
|154
|2007.02.21 16:00
|close
|78
|0.01
|236.14
|235.23
|0.00
|-0.76
|159.28
|155
|2007.02.21 16:00
|close
|77
|0.01
|236.14
|234.72
|0.00
|3.59
|162.87
|156
|2007.02.21 16:00
|close
|75
|0.01
|236.14
|232.82
|0.00
|20.21
|183.08
|157
|2007.02.21 16:00
|sell
|79
|0.01
|236.14
|237.14
|0.00
|158
|2007.02.22 15:53
|s/l
|79
|0.01
|237.14
|237.14
|0.00
|-9.32
|173.76
|159
|2007.02.22 17:00
|buy
|80
|0.01
|237.42
|236.42
|0.00
|160
|2007.02.26 09:00
|close
|80
|0.01
|236.72
|236.42
|0.00
|-5.56
|168.20
|161
|2007.02.26 09:00
|sell
|81
|0.01
|236.72
|237.72
|0.00
|162
|2007.02.27 08:00
|sell
|82
|0.01
|235.05
|236.05
|0.00
|163
|2007.02.27 11:00
|sell
|83
|0.01
|234.31
|235.31
|0.00
|164
|2007.02.27 14:00
|sell
|84
|0.01
|233.27
|234.27
|0.00
|165
|2007.02.27 14:00
|close
|84
|0.01
|233.36
|234.27
|0.00
|-0.77
|167.43
|166
|2007.02.27 14:00
|close
|83
|0.01
|233.36
|235.31
|0.00
|8.10
|175.53
|167
|2007.02.27 14:00
|close
|82
|0.01
|233.36
|236.05
|0.00
|14.41
|189.94
|168
|2007.02.27 14:00
|close
|81
|0.01
|233.36
|237.72
|0.00
|28.40
|218.33
|169
|2007.02.27 14:00
|buy
|85
|0.01
|233.36
|232.36
|0.00
|170
|2007.02.27 19:44
|s/l
|85
|0.01
|232.36
|232.36
|0.00
|-8.54
|209.79
|171
|2007.02.27 20:00
|sell
|86
|0.01
|231.98
|232.98
|0.00
|172
|2007.02.28 01:39
|s/l
|86
|0.01
|232.98
|232.98
|0.00
|-8.79
|201.00
|173
|2007.02.28 02:00
|buy
|87
|0.01
|232.68
|231.68
|0.00
|174
|2007.02.28 06:00
|s/l
|87
|0.01
|231.68
|231.68
|0.00
|-8.53
|192.47
|175
|2007.02.28 09:00
|sell
|88
|0.01
|231.47
|232.47
|0.00
|176
|2007.02.28 13:08
|s/l
|88
|0.01
|232.47
|232.47
|0.00
|-8.53
|183.94
|177
|2007.02.28 21:00
|buy
|89
|0.01
|232.58
|231.58
|0.00
|178
|2007.03.01 04:00
|close
|89
|0.01
|232.00
|231.58
|0.00
|-4.33
|179.60
|179
|2007.03.01 04:00
|sell
|90
|0.01
|232.00
|233.00
|0.00
|180
|2007.03.01 15:00
|sell
|91
|0.01
|229.78
|230.78
|0.00
|181
|2007.03.02 10:00
|sell
|92
|0.01
|229.25
|230.25
|0.00
|182
|2007.03.02 12:00
|sell
|93
|0.01
|228.09
|229.09
|0.00
|183
|2007.03.02 12:00
|close
|93
|0.01
|228.18
|229.09
|0.00
|-0.77
|178.83
|184
|2007.03.02 12:00
|close
|92
|0.01
|228.18
|230.25
|0.00
|9.13
|187.96
|185
|2007.03.02 12:00
|close
|91
|0.01
|228.18
|230.78
|0.00
|13.39
|201.35
|186
|2007.03.02 12:00
|close
|90
|0.01
|228.18
|233.00
|0.00
|32.33
|233.67
|187
|2007.03.02 12:00
|buy
|94
|0.01
|228.18
|227.18
|0.00
|188
|2007.03.02 12:26
|s/l
|94
|0.01
|227.18
|227.18
|0.00
|-8.53
|225.14
|189
|2007.03.02 14:00
|sell
|95
|0.01
|226.88
|227.88
|0.00
|190
|2007.03.02 14:42
|s/l
|95
|0.01
|227.88
|227.88
|0.00
|-8.53
|216.61
|191
|2007.03.05 01:00
|sell
|96
|0.01
|223.31
|224.31
|0.00
|192
|2007.03.05 07:00
|sell
|97
|0.01
|222.65
|223.65
|0.00
|193
|2007.03.05 08:00
|sell
|98
|0.01
|221.65
|222.65
|0.00
|194
|2007.03.05 08:00
|close
|98
|0.01
|221.74
|222.65
|0.00
|-0.77
|215.84
|195
|2007.03.05 08:00
|close
|97
|0.01
|221.74
|223.65
|0.00
|7.76
|223.60
|196
|2007.03.05 08:00
|close
|96
|0.01
|221.74
|224.31
|0.00
|13.39
|236.99
|197
|2007.03.05 08:00
|buy
|99
|0.01
|221.74
|220.74
|0.00
|198
|2007.03.05 22:00
|close
|99
|0.01
|221.82
|220.74
|0.00
|0.68
|237.67
|199
|2007.03.05 22:00
|sell
|100
|0.01
|221.82
|222.82
|0.00
|200
|2007.03.06 00:32
|s/l
|100
|0.01
|222.82
|222.82
|0.00
|-8.79
|228.88
|201
|2007.03.06 01:00
|buy
|101
|0.01
|222.80
|221.80
|0.00
|202
|2007.03.06 03:00
|buy
|102
|0.01
|224.28
|223.28
|0.00
|203
|2007.03.06 20:00
|buy
|103
|0.01
|225.09
|224.09
|0.00
|204
|2007.03.06 23:00
|buy
|104
|0.01
|225.87
|224.87
|0.00
|205
|2007.03.06 23:00
|close
|104
|0.01
|225.78
|224.87
|0.00
|-0.77
|228.11
|206
|2007.03.06 23:00
|close
|103
|0.01
|225.78
|224.09
|0.00
|5.89
|234.00
|207
|2007.03.06 23:00
|close
|102
|0.01
|225.78
|223.28
|0.00
|12.80
|246.80
|208
|2007.03.06 23:00
|close
|101
|0.01
|225.78
|221.80
|0.00
|25.43
|272.23
|209
|2007.03.06 23:00
|sell
|105
|0.01
|225.78
|226.78
|0.00
|210
|2007.03.07 23:00
|sell
|106
|0.01
|223.65
|224.65
|0.00
|211
|2007.03.08 03:08
|s/l
|106
|0.01
|224.65
|224.65
|0.00
|-9.32
|262.90
|212
|2007.03.08 04:00
|close
|105
|0.01
|224.76
|226.78
|0.00
|7.64
|270.54
|213
|2007.03.08 04:00
|buy
|107
|0.01
|224.76
|223.76
|0.00
|214
|2007.03.08 11:00
|buy
|108
|0.01
|226.36
|225.36
|0.00
|215
|2007.03.09 06:00
|buy
|109
|0.01
|226.92
|225.92
|0.00
|216
|2007.03.09 14:00
|buy
|110
|0.01
|228.26
|227.26
|0.00
|217
|2007.03.09 14:00
|close
|110
|0.01
|228.17
|227.26
|0.00
|-0.77
|269.77
|218
|2007.03.09 14:00
|close
|109
|0.01
|228.17
|225.92
|0.00
|10.66
|280.43
|219
|2007.03.09 14:00
|close
|108
|0.01
|228.17
|225.36
|0.00
|15.65
|296.08
|220
|2007.03.09 14:00
|close
|107
|0.01
|228.17
|223.76
|0.00
|29.30
|325.37
|221
|2007.03.09 14:00
|sell
|111
|0.01
|228.17
|229.17
|0.00
|222
|2007.03.11 23:50
|s/l
|111
|0.01
|229.17
|229.17
|0.00
|-8.54
|316.83
|223
|2007.03.12 08:00
|buy
|112
|0.01
|229.34
|228.34
|0.00
|224
|2007.03.12 11:38
|s/l
|112
|0.01
|228.34
|228.34
|0.00
|-8.54
|308.29
|225
|2007.03.12 13:00
|sell
|113
|0.01
|226.85
|227.85
|0.00
|226
|2007.03.12 18:00
|close
|113
|0.01
|227.32
|227.85
|0.00
|-4.01
|304.28
|227
|2007.03.12 18:00
|buy
|114
|0.01
|227.32
|226.32
|0.00
|228
|2007.03.13 05:48
|s/l
|114
|0.01
|226.32
|226.32
|0.00
|-8.32
|295.96
|229
|2007.03.13 08:00
|sell
|115
|0.01
|226.09
|227.09
|0.00
|230
|2007.03.13 19:00
|sell
|116
|0.01
|224.85
|225.85
|0.00
|231
|2007.03.13 21:00
|sell
|117
|0.01
|224.20
|225.20
|0.00
|232
|2007.03.14 05:00
|sell
|118
|0.01
|223.68
|224.68
|0.00
|233
|2007.03.14 05:00
|close
|118
|0.01
|223.77
|224.68
|0.00
|-0.77
|295.19
|234
|2007.03.14 05:00
|close
|117
|0.01
|223.77
|225.20
|0.00
|3.40
|298.60
|235
|2007.03.14 05:00
|close
|116
|0.01
|223.77
|225.85
|0.00
|8.95
|307.54
|236
|2007.03.14 05:00
|close
|115
|0.01
|223.77
|227.09
|0.00
|19.52
|327.07
|237
|2007.03.14 05:00
|buy
|119
|0.01
|223.77
|222.77
|0.00
|238
|2007.03.14 06:48
|s/l
|119
|0.01
|222.77
|222.77
|0.00
|-8.53
|318.54
|239
|2007.03.14 19:00
|buy
|120
|0.01
|225.88
|224.88
|0.00
|240
|2007.03.14 20:00
|buy
|121
|0.01
|226.69
|225.69
|0.00
|241
|2007.03.15 00:00
|buy
|122
|0.01
|227.40
|226.40
|0.00
|242
|2007.03.15 00:00
|close
|122
|0.01
|227.31
|226.40
|0.00
|-0.77
|317.77
|243
|2007.03.15 00:00
|close
|121
|0.01
|227.31
|225.69
|0.00
|5.91
|323.67
|244
|2007.03.15 00:00
|close
|120
|0.01
|227.31
|224.88
|0.00
|12.82
|336.49
|245
|2007.03.15 00:00
|sell
|123
|0.01
|227.31
|228.31
|0.00
|246
|2007.03.15 05:59
|close at stop
|123
|0.01
|226.62
|228.31
|0.00
|5.88
|342.37