Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v[1].2.0 Mod H_fibo+Perky

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.03.20 00:00 (2006.12.01 - 2007.03.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; TimeFrame=15; DiffPips=5; FiboProgressionPips=true; FiboProgressionLots=true; ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.05; LotSize=0.2; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false; StopAfterNoTrades=false; LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=15; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=15; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test2764Ticks modelled306696Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit1708.53Gross profit2976.73Gross loss-1268.19
Profit factor2.35Expected payoff14.48
Absolute drawdown5.84Maximal drawdown215.13 (8.18%)Relative drawdown9.31% (144.49)
Total trades118Short positions (won %)60 (48.33%)Long positions (won %)58 (55.17%)
Profit trades (% of total)61 (51.69%)Loss trades (% of total)57 (48.31%)
Largestprofit trade283.50loss trade-102.60
Averageprofit trade48.80loss trade-22.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (127.34)consecutive losses (loss in money)5 (-144.49)
Maximalconsecutive profit (count of wins)326.84 (5)consecutive loss (count of losses)-215.13 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.01 11:45sell10.021.32450.00000.0000
22006.12.01 14:20sell20.021.32770.00000.0000
32006.12.01 14:30buy30.021.32720.00000.0000
42006.12.01 15:28sell40.081.33230.00000.0000
52006.12.06 09:40close30.021.32550.00000.0000-3.76996.24
62006.12.06 09:40close10.021.32570.00000.0000-2.08994.16
72006.12.06 09:40close40.081.32570.00000.000054.101048.26
82006.12.06 09:40close20.021.32570.00000.00004.321052.58
92006.12.06 09:40sell50.021.32560.00000.0000
102006.12.06 11:49sell60.021.32860.00000.0000
112006.12.06 16:00buy70.021.33170.00000.0000
122006.12.06 19:28buy80.021.32860.00000.0000
132006.12.08 13:30buy90.081.32400.00000.0000
142006.12.08 13:46close60.021.33240.00000.0000-7.171045.41
152006.12.08 13:46close50.021.33240.00000.0000-13.171032.25
162006.12.08 13:46close90.081.33220.00000.000065.601097.85
172006.12.08 13:46close80.021.33220.00000.00006.721104.56
182006.12.08 13:46close70.021.33220.00000.00000.521105.08
192006.12.08 14:00sell100.021.33340.00000.0000
202006.12.08 15:02sell110.021.33640.00000.0000
212006.12.08 15:15buy120.021.33390.00000.0000
222006.12.08 15:34buy130.021.33090.00000.0000
232006.12.08 16:49close110.021.32640.00000.000020.001125.08
242006.12.08 16:49buy140.081.32620.00000.0000
252006.12.08 16:49close100.021.32620.00000.000014.401139.48
262006.12.08 16:49sell150.021.32610.00000.0000
272006.12.10 22:44buy160.541.31870.00000.0000
282006.12.11 01:26close150.021.31610.00000.000020.111159.59
292006.12.11 01:26sell170.021.31600.00000.0000
302006.12.11 07:42sell180.021.31910.00000.0000
312006.12.11 07:50close180.021.32100.00000.0000-3.801155.79
322006.12.11 07:50close170.021.32100.00000.0000-10.001145.79
332006.12.11 07:50close140.081.32080.00000.0000-43.681102.10
342006.12.11 07:50close130.021.32080.00000.0000-20.321081.78
352006.12.11 07:50close120.021.32080.00000.0000-26.321055.46
362006.12.11 07:50close160.541.32080.00000.0000110.131165.59
372006.12.11 07:50buy190.021.32100.00000.0000
382006.12.11 12:27buy200.021.31790.00000.0000
392006.12.12 08:00sell210.021.32310.00000.0000
402006.12.12 14:41sell220.021.32610.00000.0000
412006.12.12 19:32close200.021.32790.00000.000019.881185.47
422006.12.12 19:32close190.021.32780.00000.000013.481198.95
432006.12.12 22:15buy230.021.32830.00000.0000
442006.12.13 13:30buy240.021.32530.00000.0000
452006.12.13 13:35buy250.081.32070.00000.0000
462006.12.14 08:06close240.021.32510.00000.0000-0.761198.19
472006.12.14 08:06close230.021.32510.00000.0000-6.881191.30
482006.12.14 08:06close210.021.32530.00000.0000-3.971187.33
492006.12.14 08:06close250.081.32510.00000.000033.751221.08
502006.12.14 08:06close220.021.32530.00000.00002.031223.11
512006.12.14 08:15buy260.021.32450.00000.0000
522006.12.14 11:10buy270.021.32150.00000.0000
532006.12.14 13:31buy280.081.31690.00000.0000
542006.12.14 14:00sell290.021.31870.00000.0000
552006.12.15 15:04buy300.541.30930.00000.0000
562006.12.15 15:05close290.021.30870.00000.000020.111243.22
572006.12.15 15:45sell310.021.30940.00000.0000
582006.12.18 13:37close310.021.31190.00000.0000-4.891238.33
592006.12.18 13:37close280.081.31170.00000.0000-42.571195.76
602006.12.18 13:37close270.021.31170.00000.0000-19.841175.92
612006.12.18 13:37close260.021.31170.00000.0000-25.841150.08
622006.12.18 13:37close300.541.31170.00000.0000126.331276.41
632006.12.19 06:00sell320.031.30850.00000.0000
642006.12.19 07:53sell330.031.31150.00000.0000
652006.12.19 09:00sell340.081.31610.00000.0000
662006.12.19 09:30buy350.021.31680.00000.0000
672006.12.19 13:30buy360.031.31360.00000.0000
682006.12.20 03:02close360.031.32370.00000.000030.121306.53
692006.12.20 03:03close350.021.32360.00000.000013.481320.01
702006.12.20 03:03sell370.541.32360.00000.0000
712006.12.20 07:59close340.081.32100.00000.0000-38.771281.24
722006.12.20 07:59close330.031.32100.00000.0000-28.341252.90
732006.12.20 07:59close320.031.32100.00000.0000-37.341215.57
742006.12.20 07:59close370.541.32100.00000.0000140.401355.97
752006.12.20 08:00sell380.031.32080.00000.0000
762006.12.21 01:00buy390.031.31870.00000.0000
772006.12.21 13:36buy400.031.31570.00000.0000
782006.12.22 17:02buy410.121.31110.00000.0000
792006.12.22 17:02close380.031.31080.00000.000030.651386.61
802006.12.22 17:02sell420.031.31050.00000.0000
812006.12.22 19:01sell430.031.31360.00000.0000
822006.12.27 12:54close430.031.31730.00000.0000-10.611376.00
832006.12.27 12:54close420.031.31730.00000.0000-19.911356.09
842006.12.27 12:54close390.031.31710.00000.0000-5.531350.56
852006.12.27 12:54close410.121.31710.00000.000069.821420.38
862006.12.27 12:54close400.031.31710.00000.00003.471423.86
872006.12.27 15:00sell440.031.31380.00000.0000
882006.12.28 06:00buy450.031.31290.00000.0000
892006.12.28 12:31sell460.031.31690.00000.0000
902007.01.01 23:35sell470.121.32150.00000.0000
912007.01.02 06:00close450.031.32390.00000.000032.461456.31
922007.01.02 08:30buy480.031.32780.00000.0000
932007.01.02 13:40sell490.811.32900.00000.0000
942007.01.02 15:16close480.031.32670.00000.0000-3.301453.01
952007.01.02 15:16close470.121.32690.00000.0000-64.151388.86
962007.01.02 15:16close460.031.32690.00000.0000-29.511359.34
972007.01.02 15:16close440.031.32690.00000.0000-38.331321.02
982007.01.02 15:16close490.811.32690.00000.0000170.101491.12
992007.01.02 20:00sell500.031.32750.00000.0000
1002007.01.03 16:13close500.031.31750.00000.000030.161521.28
1012007.01.03 17:16sell510.031.31660.00000.0000
1022007.01.04 03:00buy520.031.31750.00000.0000
1032007.01.04 08:23buy530.031.31440.00000.0000
1042007.01.04 10:50buy540.121.30980.00000.0000
1052007.01.05 03:02close510.031.30660.00000.000030.651551.93
1062007.01.05 13:30buy550.811.30230.00000.0000
1072007.01.05 14:00sell560.021.30040.00000.0000
1082007.01.08 17:04sell570.031.30360.00000.0000
1092007.01.09 00:19close570.031.30490.00000.0000-3.741548.19
1102007.01.09 00:19close560.021.30490.00000.0000-8.781539.40
1112007.01.09 00:19close540.121.30470.00000.0000-63.381476.03
1122007.01.09 00:19close530.031.30470.00000.0000-29.641446.38
1132007.01.09 00:19close520.031.30470.00000.0000-38.941407.44
1142007.01.09 00:19close550.811.30470.00000.0000184.601592.04
1152007.01.09 09:00sell580.031.30300.00000.0000
1162007.01.10 00:00buy590.031.29950.00000.0000
1172007.01.10 00:19buy600.031.29640.00000.0000
1182007.01.10 15:27close580.031.29300.00000.000030.161622.20
1192007.01.10 15:27sell610.031.29290.00000.0000
1202007.01.11 03:13sell620.031.29590.00000.0000
1212007.01.11 12:12sell630.121.30050.00000.0000
1222007.01.11 13:51close610.031.29440.00000.0000-4.011618.18
1232007.01.11 13:51close600.031.29420.00000.0000-7.141611.04
1242007.01.11 13:51close590.031.29420.00000.0000-16.441594.60
1252007.01.11 13:51close630.121.29440.00000.000073.201667.80
1262007.01.11 13:51close620.031.29440.00000.00004.501672.30
1272007.01.11 14:00sell640.031.29360.00000.0000
1282007.01.12 05:00buy650.031.29010.00000.0000
1292007.01.12 13:30buy660.031.28700.00000.0000
1302007.01.16 07:07sell670.031.29670.00000.0000
1312007.01.16 07:39close660.031.29700.00000.000029.641701.93
1322007.01.16 07:39close650.031.29690.00000.000020.041721.97
1332007.01.16 07:39buy680.031.29720.00000.0000
1342007.01.16 14:25buy690.031.29410.00000.0000
1352007.01.23 10:10sell700.121.30140.00000.0000
1362007.01.23 13:06close690.031.30410.00000.000028.731750.70
1372007.01.23 13:06close680.031.30420.00000.000019.731770.43
1382007.01.23 13:06buy710.031.30430.00000.0000
1392007.01.23 18:37buy720.031.30130.00000.0000
1402007.01.24 08:50close720.031.29830.00000.0000-9.181761.25
1412007.01.24 08:50close710.031.29830.00000.0000-18.181743.07
1422007.01.24 08:50close670.031.29850.00000.0000-4.101738.96
1432007.01.24 08:50close640.031.29850.00000.0000-12.921726.04
1442007.01.24 08:50close700.121.29850.00000.000035.451761.49
1452007.01.24 08:50sell730.041.29810.00000.0000
1462007.01.24 09:57sell740.031.30120.00000.0000
1472007.01.25 03:00buy750.041.29630.00000.0000
1482007.01.25 19:33buy760.041.29330.00000.0000
1492007.01.26 08:08close740.031.29120.00000.000030.651792.14
1502007.01.26 08:08close730.041.29110.00000.000028.861821.00
1512007.01.26 13:30buy770.161.28860.00000.0000
1522007.01.26 13:59close760.041.29190.00000.0000-5.841815.16
1532007.01.26 13:59close750.041.29190.00000.0000-17.841797.32
1542007.01.26 13:59close770.161.29190.00000.000052.801850.12
1552007.01.30 08:00sell780.041.29600.00000.0000
1562007.01.31 13:00buy790.041.29580.00000.0000
1572007.01.31 15:18sell800.041.29910.00000.0000
1582007.01.31 19:52sell810.161.30370.00000.0000
1592007.02.02 13:31close790.041.30580.00000.000039.031889.15
1602007.02.02 14:11close800.041.29930.00000.00000.061889.22
1612007.02.02 14:11close780.041.29930.00000.0000-12.121877.10
1622007.02.02 14:11close810.161.29930.00000.000073.861950.95
1632007.02.02 15:45sell820.041.29790.00000.0000
1642007.02.05 09:00buy830.041.29590.00000.0000
1652007.02.05 12:14buy840.041.29290.00000.0000
1662007.02.07 15:22sell850.041.30110.00000.0000
1672007.02.08 14:18close840.041.30290.00000.000038.791989.74
1682007.02.08 14:18close830.041.30280.00000.000026.392016.13
1692007.02.08 14:18buy860.041.30310.00000.0000
1702007.02.09 08:04buy870.041.30000.00000.0000
1712007.02.12 10:18buy880.161.29550.00000.0000
1722007.02.13 07:13close870.041.29900.00000.0000-4.482011.65
1732007.02.13 07:13close860.041.29900.00000.0000-17.131994.52
1742007.02.13 07:13close820.041.29920.00000.0000-3.261991.27
1752007.02.13 07:13close880.161.29900.00000.000055.032046.30
1762007.02.13 07:13close850.041.29920.00000.00008.902055.19
1772007.02.13 14:15buy890.041.30280.00000.0000
1782007.02.13 19:00sell900.041.30260.00000.0000
1792007.02.14 07:10sell910.041.30570.00000.0000
1802007.02.14 13:55sell920.161.31060.00000.0000
1812007.02.14 15:02close890.041.31280.00000.000039.762094.95
1822007.02.14 16:15buy930.041.31280.00000.0000
1832007.02.16 14:12buy940.041.30960.00000.0000
1842007.02.20 02:30sell951.081.31810.00000.0000
1852007.02.20 07:50close920.161.31600.00000.0000-81.222013.74
1862007.02.20 07:50close910.041.31600.00000.0000-39.901973.83
1872007.02.20 07:50close900.041.31600.00000.0000-52.091921.74
1882007.02.20 07:50close951.081.31600.00000.0000226.802148.54
1892007.02.20 07:50close940.041.31580.00000.000024.322172.86
1902007.02.20 07:50close930.041.31580.00000.000010.552183.41
1912007.02.20 07:50sell960.041.31580.00000.0000
1922007.02.20 23:00buy970.041.31380.00000.0000
1932007.02.22 07:34buy980.041.31080.00000.0000
1942007.02.26 00:23sell990.041.31890.00000.0000
1952007.02.27 08:18close980.041.32080.00000.000039.272222.68
1962007.02.27 08:18close970.041.32070.00000.000025.912248.59
1972007.02.27 13:30sell1000.161.32360.00000.0000
1982007.02.27 14:30buy1010.041.32380.00000.0000
1992007.02.28 07:05buy1020.051.32070.00000.0000
2002007.03.01 15:18close1020.051.31770.00000.0000-15.912232.68
2012007.03.01 15:18close1010.041.31770.00000.0000-25.372207.31
2022007.03.01 15:18close960.041.31790.00000.0000-6.022201.29
2032007.03.01 15:18close1000.161.31790.00000.000094.662295.94
2042007.03.01 15:18close990.041.31790.00000.00005.082301.02
2052007.03.01 15:30sell1030.051.31790.00000.0000
2062007.03.02 03:00buy1040.051.31720.00000.0000
2072007.03.04 23:09sell1050.051.32110.00000.0000
2082007.03.05 01:42buy1060.051.31410.00000.0000
2092007.03.05 11:21close1050.051.31100.00000.000050.772351.79
2102007.03.05 11:21close1030.051.31110.00000.000034.542386.33
2112007.03.05 11:30sell1070.051.31080.00000.0000
2122007.03.05 11:41buy1080.201.30960.00000.0000
2132007.03.06 08:09close1070.051.31330.00000.0000-12.232374.10
2142007.03.06 08:09close1060.051.31310.00000.0000-5.302368.80
2152007.03.06 08:09close1040.051.31310.00000.0000-21.112347.70
2162007.03.06 08:09close1080.201.31310.00000.000068.792416.49
2172007.03.06 13:00sell1090.051.31030.00000.0000
2182007.03.06 23:12sell1100.051.31340.00000.0000
2192007.03.07 19:41sell1110.201.31790.00000.0000
2202007.03.08 14:20close1090.051.31170.00000.0000-5.922410.57
2212007.03.08 14:20close1110.201.31170.00000.0000127.242537.81
2222007.03.08 14:20close1100.051.31170.00000.00009.582547.39
2232007.03.08 22:00buy1120.051.31340.00000.0000
2242007.03.09 13:48buy1130.051.31030.00000.0000
2252007.03.09 14:00sell1140.051.30970.00000.0000
2262007.03.12 00:01sell1150.051.31280.00000.0000
2272007.03.12 09:35sell1160.201.31740.00000.0000
2282007.03.13 12:31close1130.051.32030.00000.000049.402596.78
2292007.03.13 12:31close1120.051.32040.00000.000034.092630.87
2302007.03.13 12:31buy1170.051.32050.00000.0000
2312007.03.15 15:39sell1181.351.32490.00000.0000
2322007.03.15 17:03close1160.201.32280.00000.0000-102.602528.27
2332007.03.15 17:03close1150.051.32280.00000.0000-48.652479.62
2342007.03.15 17:03close1140.051.32280.00000.0000-63.882415.74
2352007.03.15 17:03close1181.351.32280.00000.0000283.502699.24
2362007.03.15 17:03close1170.051.32260.00000.00009.292708.53