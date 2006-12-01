Strategy Tester Report
Goblin BiPolar Edition v[1].2.0 Mod H_fibo+Perky
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.01 00:00 - 2007.03.20 00:00 (2006.12.01 - 2007.03.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** Goblin Systemwide Parameters **"; TimeFrame=15; DiffPips=5; FiboProgressionPips=true;
FiboProgressionLots=true;
ProfitTarget=100; ProfitMultiple=1.05; LotSize=0.2; LotsIncreaseBy=1.3; Slippage=3; LotPrecision=2; UseMoneyMgmt=true;
EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; RiskPercent=0.5; UseConservativeRSX_Signals=false;
StopAfterNoTrades=false;
LongTradeParms="** Goblin Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=15; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=15; LongSecureProfit=0; LongAccountProtection=false;
LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** Goblin Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=15; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=15; ShortSecureProfit=0; ShortAccountProtection=false;
ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|2764
|Ticks modelled
|306696
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1708.53
|Gross profit
|2976.73
|Gross loss
|-1268.19
|Profit factor
|2.35
|Expected payoff
|14.48
|Absolute drawdown
|5.84
|Maximal drawdown
|215.13 (8.18%)
|Relative drawdown
|9.31% (144.49)
|Total trades
|118
|Short positions (won %)
|60 (48.33%)
|Long positions (won %)
|58 (55.17%)
|Profit trades (% of total)
|61 (51.69%)
|Loss trades (% of total)
|57 (48.31%)
|Largest
|profit trade
|283.50
|loss trade
|-102.60
|Average
|profit trade
|48.80
|loss trade
|-22.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (127.34)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-144.49)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|326.84 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-215.13 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.01 11:45
|sell
|1
|0.02
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.12.01 14:20
|sell
|2
|0.02
|1.3277
|0.0000
|0.0000
|3
|2006.12.01 14:30
|buy
|3
|0.02
|1.3272
|0.0000
|0.0000
|4
|2006.12.01 15:28
|sell
|4
|0.08
|1.3323
|0.0000
|0.0000
|5
|2006.12.06 09:40
|close
|3
|0.02
|1.3255
|0.0000
|0.0000
|-3.76
|996.24
|6
|2006.12.06 09:40
|close
|1
|0.02
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|-2.08
|994.16
|7
|2006.12.06 09:40
|close
|4
|0.08
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|54.10
|1048.26
|8
|2006.12.06 09:40
|close
|2
|0.02
|1.3257
|0.0000
|0.0000
|4.32
|1052.58
|9
|2006.12.06 09:40
|sell
|5
|0.02
|1.3256
|0.0000
|0.0000
|10
|2006.12.06 11:49
|sell
|6
|0.02
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|11
|2006.12.06 16:00
|buy
|7
|0.02
|1.3317
|0.0000
|0.0000
|12
|2006.12.06 19:28
|buy
|8
|0.02
|1.3286
|0.0000
|0.0000
|13
|2006.12.08 13:30
|buy
|9
|0.08
|1.3240
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.12.08 13:46
|close
|6
|0.02
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|-7.17
|1045.41
|15
|2006.12.08 13:46
|close
|5
|0.02
|1.3324
|0.0000
|0.0000
|-13.17
|1032.25
|16
|2006.12.08 13:46
|close
|9
|0.08
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|65.60
|1097.85
|17
|2006.12.08 13:46
|close
|8
|0.02
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|6.72
|1104.56
|18
|2006.12.08 13:46
|close
|7
|0.02
|1.3322
|0.0000
|0.0000
|0.52
|1105.08
|19
|2006.12.08 14:00
|sell
|10
|0.02
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.12.08 15:02
|sell
|11
|0.02
|1.3364
|0.0000
|0.0000
|21
|2006.12.08 15:15
|buy
|12
|0.02
|1.3339
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.12.08 15:34
|buy
|13
|0.02
|1.3309
|0.0000
|0.0000
|23
|2006.12.08 16:49
|close
|11
|0.02
|1.3264
|0.0000
|0.0000
|20.00
|1125.08
|24
|2006.12.08 16:49
|buy
|14
|0.08
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|25
|2006.12.08 16:49
|close
|10
|0.02
|1.3262
|0.0000
|0.0000
|14.40
|1139.48
|26
|2006.12.08 16:49
|sell
|15
|0.02
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|27
|2006.12.10 22:44
|buy
|16
|0.54
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|28
|2006.12.11 01:26
|close
|15
|0.02
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|20.11
|1159.59
|29
|2006.12.11 01:26
|sell
|17
|0.02
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|30
|2006.12.11 07:42
|sell
|18
|0.02
|1.3191
|0.0000
|0.0000
|31
|2006.12.11 07:50
|close
|18
|0.02
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|-3.80
|1155.79
|32
|2006.12.11 07:50
|close
|17
|0.02
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|1145.79
|33
|2006.12.11 07:50
|close
|14
|0.08
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|-43.68
|1102.10
|34
|2006.12.11 07:50
|close
|13
|0.02
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|-20.32
|1081.78
|35
|2006.12.11 07:50
|close
|12
|0.02
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|-26.32
|1055.46
|36
|2006.12.11 07:50
|close
|16
|0.54
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|110.13
|1165.59
|37
|2006.12.11 07:50
|buy
|19
|0.02
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|38
|2006.12.11 12:27
|buy
|20
|0.02
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|39
|2006.12.12 08:00
|sell
|21
|0.02
|1.3231
|0.0000
|0.0000
|40
|2006.12.12 14:41
|sell
|22
|0.02
|1.3261
|0.0000
|0.0000
|41
|2006.12.12 19:32
|close
|20
|0.02
|1.3279
|0.0000
|0.0000
|19.88
|1185.47
|42
|2006.12.12 19:32
|close
|19
|0.02
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|13.48
|1198.95
|43
|2006.12.12 22:15
|buy
|23
|0.02
|1.3283
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.12.13 13:30
|buy
|24
|0.02
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|45
|2006.12.13 13:35
|buy
|25
|0.08
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|46
|2006.12.14 08:06
|close
|24
|0.02
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|-0.76
|1198.19
|47
|2006.12.14 08:06
|close
|23
|0.02
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|-6.88
|1191.30
|48
|2006.12.14 08:06
|close
|21
|0.02
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|-3.97
|1187.33
|49
|2006.12.14 08:06
|close
|25
|0.08
|1.3251
|0.0000
|0.0000
|33.75
|1221.08
|50
|2006.12.14 08:06
|close
|22
|0.02
|1.3253
|0.0000
|0.0000
|2.03
|1223.11
|51
|2006.12.14 08:15
|buy
|26
|0.02
|1.3245
|0.0000
|0.0000
|52
|2006.12.14 11:10
|buy
|27
|0.02
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|53
|2006.12.14 13:31
|buy
|28
|0.08
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.12.14 14:00
|sell
|29
|0.02
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|55
|2006.12.15 15:04
|buy
|30
|0.54
|1.3093
|0.0000
|0.0000
|56
|2006.12.15 15:05
|close
|29
|0.02
|1.3087
|0.0000
|0.0000
|20.11
|1243.22
|57
|2006.12.15 15:45
|sell
|31
|0.02
|1.3094
|0.0000
|0.0000
|58
|2006.12.18 13:37
|close
|31
|0.02
|1.3119
|0.0000
|0.0000
|-4.89
|1238.33
|59
|2006.12.18 13:37
|close
|28
|0.08
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|-42.57
|1195.76
|60
|2006.12.18 13:37
|close
|27
|0.02
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|-19.84
|1175.92
|61
|2006.12.18 13:37
|close
|26
|0.02
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|-25.84
|1150.08
|62
|2006.12.18 13:37
|close
|30
|0.54
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|126.33
|1276.41
|63
|2006.12.19 06:00
|sell
|32
|0.03
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|64
|2006.12.19 07:53
|sell
|33
|0.03
|1.3115
|0.0000
|0.0000
|65
|2006.12.19 09:00
|sell
|34
|0.08
|1.3161
|0.0000
|0.0000
|66
|2006.12.19 09:30
|buy
|35
|0.02
|1.3168
|0.0000
|0.0000
|67
|2006.12.19 13:30
|buy
|36
|0.03
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|68
|2006.12.20 03:02
|close
|36
|0.03
|1.3237
|0.0000
|0.0000
|30.12
|1306.53
|69
|2006.12.20 03:03
|close
|35
|0.02
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|13.48
|1320.01
|70
|2006.12.20 03:03
|sell
|37
|0.54
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|71
|2006.12.20 07:59
|close
|34
|0.08
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|-38.77
|1281.24
|72
|2006.12.20 07:59
|close
|33
|0.03
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|-28.34
|1252.90
|73
|2006.12.20 07:59
|close
|32
|0.03
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|-37.34
|1215.57
|74
|2006.12.20 07:59
|close
|37
|0.54
|1.3210
|0.0000
|0.0000
|140.40
|1355.97
|75
|2006.12.20 08:00
|sell
|38
|0.03
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|76
|2006.12.21 01:00
|buy
|39
|0.03
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|77
|2006.12.21 13:36
|buy
|40
|0.03
|1.3157
|0.0000
|0.0000
|78
|2006.12.22 17:02
|buy
|41
|0.12
|1.3111
|0.0000
|0.0000
|79
|2006.12.22 17:02
|close
|38
|0.03
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|30.65
|1386.61
|80
|2006.12.22 17:02
|sell
|42
|0.03
|1.3105
|0.0000
|0.0000
|81
|2006.12.22 19:01
|sell
|43
|0.03
|1.3136
|0.0000
|0.0000
|82
|2006.12.27 12:54
|close
|43
|0.03
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|-10.61
|1376.00
|83
|2006.12.27 12:54
|close
|42
|0.03
|1.3173
|0.0000
|0.0000
|-19.91
|1356.09
|84
|2006.12.27 12:54
|close
|39
|0.03
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|-5.53
|1350.56
|85
|2006.12.27 12:54
|close
|41
|0.12
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|69.82
|1420.38
|86
|2006.12.27 12:54
|close
|40
|0.03
|1.3171
|0.0000
|0.0000
|3.47
|1423.86
|87
|2006.12.27 15:00
|sell
|44
|0.03
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.12.28 06:00
|buy
|45
|0.03
|1.3129
|0.0000
|0.0000
|89
|2006.12.28 12:31
|sell
|46
|0.03
|1.3169
|0.0000
|0.0000
|90
|2007.01.01 23:35
|sell
|47
|0.12
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|91
|2007.01.02 06:00
|close
|45
|0.03
|1.3239
|0.0000
|0.0000
|32.46
|1456.31
|92
|2007.01.02 08:30
|buy
|48
|0.03
|1.3278
|0.0000
|0.0000
|93
|2007.01.02 13:40
|sell
|49
|0.81
|1.3290
|0.0000
|0.0000
|94
|2007.01.02 15:16
|close
|48
|0.03
|1.3267
|0.0000
|0.0000
|-3.30
|1453.01
|95
|2007.01.02 15:16
|close
|47
|0.12
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|-64.15
|1388.86
|96
|2007.01.02 15:16
|close
|46
|0.03
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|-29.51
|1359.34
|97
|2007.01.02 15:16
|close
|44
|0.03
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|-38.33
|1321.02
|98
|2007.01.02 15:16
|close
|49
|0.81
|1.3269
|0.0000
|0.0000
|170.10
|1491.12
|99
|2007.01.02 20:00
|sell
|50
|0.03
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|100
|2007.01.03 16:13
|close
|50
|0.03
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|30.16
|1521.28
|101
|2007.01.03 17:16
|sell
|51
|0.03
|1.3166
|0.0000
|0.0000
|102
|2007.01.04 03:00
|buy
|52
|0.03
|1.3175
|0.0000
|0.0000
|103
|2007.01.04 08:23
|buy
|53
|0.03
|1.3144
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.01.04 10:50
|buy
|54
|0.12
|1.3098
|0.0000
|0.0000
|105
|2007.01.05 03:02
|close
|51
|0.03
|1.3066
|0.0000
|0.0000
|30.65
|1551.93
|106
|2007.01.05 13:30
|buy
|55
|0.81
|1.3023
|0.0000
|0.0000
|107
|2007.01.05 14:00
|sell
|56
|0.02
|1.3004
|0.0000
|0.0000
|108
|2007.01.08 17:04
|sell
|57
|0.03
|1.3036
|0.0000
|0.0000
|109
|2007.01.09 00:19
|close
|57
|0.03
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|-3.74
|1548.19
|110
|2007.01.09 00:19
|close
|56
|0.02
|1.3049
|0.0000
|0.0000
|-8.78
|1539.40
|111
|2007.01.09 00:19
|close
|54
|0.12
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|-63.38
|1476.03
|112
|2007.01.09 00:19
|close
|53
|0.03
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|-29.64
|1446.38
|113
|2007.01.09 00:19
|close
|52
|0.03
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|-38.94
|1407.44
|114
|2007.01.09 00:19
|close
|55
|0.81
|1.3047
|0.0000
|0.0000
|184.60
|1592.04
|115
|2007.01.09 09:00
|sell
|58
|0.03
|1.3030
|0.0000
|0.0000
|116
|2007.01.10 00:00
|buy
|59
|0.03
|1.2995
|0.0000
|0.0000
|117
|2007.01.10 00:19
|buy
|60
|0.03
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|118
|2007.01.10 15:27
|close
|58
|0.03
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|30.16
|1622.20
|119
|2007.01.10 15:27
|sell
|61
|0.03
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|120
|2007.01.11 03:13
|sell
|62
|0.03
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|121
|2007.01.11 12:12
|sell
|63
|0.12
|1.3005
|0.0000
|0.0000
|122
|2007.01.11 13:51
|close
|61
|0.03
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|-4.01
|1618.18
|123
|2007.01.11 13:51
|close
|60
|0.03
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|-7.14
|1611.04
|124
|2007.01.11 13:51
|close
|59
|0.03
|1.2942
|0.0000
|0.0000
|-16.44
|1594.60
|125
|2007.01.11 13:51
|close
|63
|0.12
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|73.20
|1667.80
|126
|2007.01.11 13:51
|close
|62
|0.03
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|4.50
|1672.30
|127
|2007.01.11 14:00
|sell
|64
|0.03
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|128
|2007.01.12 05:00
|buy
|65
|0.03
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|129
|2007.01.12 13:30
|buy
|66
|0.03
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|130
|2007.01.16 07:07
|sell
|67
|0.03
|1.2967
|0.0000
|0.0000
|131
|2007.01.16 07:39
|close
|66
|0.03
|1.2970
|0.0000
|0.0000
|29.64
|1701.93
|132
|2007.01.16 07:39
|close
|65
|0.03
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|20.04
|1721.97
|133
|2007.01.16 07:39
|buy
|68
|0.03
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|134
|2007.01.16 14:25
|buy
|69
|0.03
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|135
|2007.01.23 10:10
|sell
|70
|0.12
|1.3014
|0.0000
|0.0000
|136
|2007.01.23 13:06
|close
|69
|0.03
|1.3041
|0.0000
|0.0000
|28.73
|1750.70
|137
|2007.01.23 13:06
|close
|68
|0.03
|1.3042
|0.0000
|0.0000
|19.73
|1770.43
|138
|2007.01.23 13:06
|buy
|71
|0.03
|1.3043
|0.0000
|0.0000
|139
|2007.01.23 18:37
|buy
|72
|0.03
|1.3013
|0.0000
|0.0000
|140
|2007.01.24 08:50
|close
|72
|0.03
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|-9.18
|1761.25
|141
|2007.01.24 08:50
|close
|71
|0.03
|1.2983
|0.0000
|0.0000
|-18.18
|1743.07
|142
|2007.01.24 08:50
|close
|67
|0.03
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|-4.10
|1738.96
|143
|2007.01.24 08:50
|close
|64
|0.03
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|-12.92
|1726.04
|144
|2007.01.24 08:50
|close
|70
|0.12
|1.2985
|0.0000
|0.0000
|35.45
|1761.49
|145
|2007.01.24 08:50
|sell
|73
|0.04
|1.2981
|0.0000
|0.0000
|146
|2007.01.24 09:57
|sell
|74
|0.03
|1.3012
|0.0000
|0.0000
|147
|2007.01.25 03:00
|buy
|75
|0.04
|1.2963
|0.0000
|0.0000
|148
|2007.01.25 19:33
|buy
|76
|0.04
|1.2933
|0.0000
|0.0000
|149
|2007.01.26 08:08
|close
|74
|0.03
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|30.65
|1792.14
|150
|2007.01.26 08:08
|close
|73
|0.04
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|28.86
|1821.00
|151
|2007.01.26 13:30
|buy
|77
|0.16
|1.2886
|0.0000
|0.0000
|152
|2007.01.26 13:59
|close
|76
|0.04
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|-5.84
|1815.16
|153
|2007.01.26 13:59
|close
|75
|0.04
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|-17.84
|1797.32
|154
|2007.01.26 13:59
|close
|77
|0.16
|1.2919
|0.0000
|0.0000
|52.80
|1850.12
|155
|2007.01.30 08:00
|sell
|78
|0.04
|1.2960
|0.0000
|0.0000
|156
|2007.01.31 13:00
|buy
|79
|0.04
|1.2958
|0.0000
|0.0000
|157
|2007.01.31 15:18
|sell
|80
|0.04
|1.2991
|0.0000
|0.0000
|158
|2007.01.31 19:52
|sell
|81
|0.16
|1.3037
|0.0000
|0.0000
|159
|2007.02.02 13:31
|close
|79
|0.04
|1.3058
|0.0000
|0.0000
|39.03
|1889.15
|160
|2007.02.02 14:11
|close
|80
|0.04
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|0.06
|1889.22
|161
|2007.02.02 14:11
|close
|78
|0.04
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|-12.12
|1877.10
|162
|2007.02.02 14:11
|close
|81
|0.16
|1.2993
|0.0000
|0.0000
|73.86
|1950.95
|163
|2007.02.02 15:45
|sell
|82
|0.04
|1.2979
|0.0000
|0.0000
|164
|2007.02.05 09:00
|buy
|83
|0.04
|1.2959
|0.0000
|0.0000
|165
|2007.02.05 12:14
|buy
|84
|0.04
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|166
|2007.02.07 15:22
|sell
|85
|0.04
|1.3011
|0.0000
|0.0000
|167
|2007.02.08 14:18
|close
|84
|0.04
|1.3029
|0.0000
|0.0000
|38.79
|1989.74
|168
|2007.02.08 14:18
|close
|83
|0.04
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|26.39
|2016.13
|169
|2007.02.08 14:18
|buy
|86
|0.04
|1.3031
|0.0000
|0.0000
|170
|2007.02.09 08:04
|buy
|87
|0.04
|1.3000
|0.0000
|0.0000
|171
|2007.02.12 10:18
|buy
|88
|0.16
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|172
|2007.02.13 07:13
|close
|87
|0.04
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|-4.48
|2011.65
|173
|2007.02.13 07:13
|close
|86
|0.04
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|-17.13
|1994.52
|174
|2007.02.13 07:13
|close
|82
|0.04
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|-3.26
|1991.27
|175
|2007.02.13 07:13
|close
|88
|0.16
|1.2990
|0.0000
|0.0000
|55.03
|2046.30
|176
|2007.02.13 07:13
|close
|85
|0.04
|1.2992
|0.0000
|0.0000
|8.90
|2055.19
|177
|2007.02.13 14:15
|buy
|89
|0.04
|1.3028
|0.0000
|0.0000
|178
|2007.02.13 19:00
|sell
|90
|0.04
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|179
|2007.02.14 07:10
|sell
|91
|0.04
|1.3057
|0.0000
|0.0000
|180
|2007.02.14 13:55
|sell
|92
|0.16
|1.3106
|0.0000
|0.0000
|181
|2007.02.14 15:02
|close
|89
|0.04
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|39.76
|2094.95
|182
|2007.02.14 16:15
|buy
|93
|0.04
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|183
|2007.02.16 14:12
|buy
|94
|0.04
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|184
|2007.02.20 02:30
|sell
|95
|1.08
|1.3181
|0.0000
|0.0000
|185
|2007.02.20 07:50
|close
|92
|0.16
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|-81.22
|2013.74
|186
|2007.02.20 07:50
|close
|91
|0.04
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|-39.90
|1973.83
|187
|2007.02.20 07:50
|close
|90
|0.04
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|-52.09
|1921.74
|188
|2007.02.20 07:50
|close
|95
|1.08
|1.3160
|0.0000
|0.0000
|226.80
|2148.54
|189
|2007.02.20 07:50
|close
|94
|0.04
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|24.32
|2172.86
|190
|2007.02.20 07:50
|close
|93
|0.04
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|10.55
|2183.41
|191
|2007.02.20 07:50
|sell
|96
|0.04
|1.3158
|0.0000
|0.0000
|192
|2007.02.20 23:00
|buy
|97
|0.04
|1.3138
|0.0000
|0.0000
|193
|2007.02.22 07:34
|buy
|98
|0.04
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|194
|2007.02.26 00:23
|sell
|99
|0.04
|1.3189
|0.0000
|0.0000
|195
|2007.02.27 08:18
|close
|98
|0.04
|1.3208
|0.0000
|0.0000
|39.27
|2222.68
|196
|2007.02.27 08:18
|close
|97
|0.04
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|25.91
|2248.59
|197
|2007.02.27 13:30
|sell
|100
|0.16
|1.3236
|0.0000
|0.0000
|198
|2007.02.27 14:30
|buy
|101
|0.04
|1.3238
|0.0000
|0.0000
|199
|2007.02.28 07:05
|buy
|102
|0.05
|1.3207
|0.0000
|0.0000
|200
|2007.03.01 15:18
|close
|102
|0.05
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|-15.91
|2232.68
|201
|2007.03.01 15:18
|close
|101
|0.04
|1.3177
|0.0000
|0.0000
|-25.37
|2207.31
|202
|2007.03.01 15:18
|close
|96
|0.04
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|-6.02
|2201.29
|203
|2007.03.01 15:18
|close
|100
|0.16
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|94.66
|2295.94
|204
|2007.03.01 15:18
|close
|99
|0.04
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|5.08
|2301.02
|205
|2007.03.01 15:30
|sell
|103
|0.05
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|206
|2007.03.02 03:00
|buy
|104
|0.05
|1.3172
|0.0000
|0.0000
|207
|2007.03.04 23:09
|sell
|105
|0.05
|1.3211
|0.0000
|0.0000
|208
|2007.03.05 01:42
|buy
|106
|0.05
|1.3141
|0.0000
|0.0000
|209
|2007.03.05 11:21
|close
|105
|0.05
|1.3110
|0.0000
|0.0000
|50.77
|2351.79
|210
|2007.03.05 11:21
|close
|103
|0.05
|1.3111
|0.0000
|0.0000
|34.54
|2386.33
|211
|2007.03.05 11:30
|sell
|107
|0.05
|1.3108
|0.0000
|0.0000
|212
|2007.03.05 11:41
|buy
|108
|0.20
|1.3096
|0.0000
|0.0000
|213
|2007.03.06 08:09
|close
|107
|0.05
|1.3133
|0.0000
|0.0000
|-12.23
|2374.10
|214
|2007.03.06 08:09
|close
|106
|0.05
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|-5.30
|2368.80
|215
|2007.03.06 08:09
|close
|104
|0.05
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|-21.11
|2347.70
|216
|2007.03.06 08:09
|close
|108
|0.20
|1.3131
|0.0000
|0.0000
|68.79
|2416.49
|217
|2007.03.06 13:00
|sell
|109
|0.05
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|218
|2007.03.06 23:12
|sell
|110
|0.05
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|219
|2007.03.07 19:41
|sell
|111
|0.20
|1.3179
|0.0000
|0.0000
|220
|2007.03.08 14:20
|close
|109
|0.05
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|-5.92
|2410.57
|221
|2007.03.08 14:20
|close
|111
|0.20
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|127.24
|2537.81
|222
|2007.03.08 14:20
|close
|110
|0.05
|1.3117
|0.0000
|0.0000
|9.58
|2547.39
|223
|2007.03.08 22:00
|buy
|112
|0.05
|1.3134
|0.0000
|0.0000
|224
|2007.03.09 13:48
|buy
|113
|0.05
|1.3103
|0.0000
|0.0000
|225
|2007.03.09 14:00
|sell
|114
|0.05
|1.3097
|0.0000
|0.0000
|226
|2007.03.12 00:01
|sell
|115
|0.05
|1.3128
|0.0000
|0.0000
|227
|2007.03.12 09:35
|sell
|116
|0.20
|1.3174
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.03.13 12:31
|close
|113
|0.05
|1.3203
|0.0000
|0.0000
|49.40
|2596.78
|229
|2007.03.13 12:31
|close
|112
|0.05
|1.3204
|0.0000
|0.0000
|34.09
|2630.87
|230
|2007.03.13 12:31
|buy
|117
|0.05
|1.3205
|0.0000
|0.0000
|231
|2007.03.15 15:39
|sell
|118
|1.35
|1.3249
|0.0000
|0.0000
|232
|2007.03.15 17:03
|close
|116
|0.20
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|-102.60
|2528.27
|233
|2007.03.15 17:03
|close
|115
|0.05
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|-48.65
|2479.62
|234
|2007.03.15 17:03
|close
|114
|0.05
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|-63.88
|2415.74
|235
|2007.03.15 17:03
|close
|118
|1.35
|1.3228
|0.0000
|0.0000
|283.50
|2699.24
|236
|2007.03.15 17:03
|close
|117
|0.05
|1.3226
|0.0000
|0.0000
|9.29
|2708.53