|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.07.01 00:00 - 2007.03.01 00:00 (2004.07.01 - 2007.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=false; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
|Bars in test
|197800
|Ticks modelled
|8246402
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|24428.00
|Gross profit
|85060.93
|Gross loss
|-60632.93
|Profit factor
|1.40
|Expected payoff
|79.57
|Absolute drawdown
|2300.74
|Maximal drawdown
|6308.82 (27.19%)
|Relative drawdown
|27.19% (6308.82)
|Total trades
|307
|Short positions (won %)
|152 (28.95%)
|Long positions (won %)
|155 (42.58%)
|Profit trades (% of total)
|110 (35.83%)
|Loss trades (% of total)
|197 (64.17%)
|Largest
|profit trade
|2252.48
|loss trade
|-1120.76
|Average
|profit trade
|773.28
|loss trade
|-307.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (6502.60)
|consecutive losses (loss in money)
|16 (-4156.76)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8070.93 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-4687.10 (9)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 17:35
|sell
|1
|1.00
|196.60
|0.00
|193.12
|2
|2004.07.01 18:25
|sell
|2
|1.00
|196.73
|0.00
|193.25
|3
|2004.07.01 20:50
|sell
|3
|1.00
|196.90
|0.00
|193.42
|4
|2004.07.02 00:00
|close
|1
|1.00
|197.42
|0.00
|193.12
|-508.51
|9491.49
|5
|2004.07.02 00:00
|close
|3
|1.00
|197.42
|0.00
|193.42
|-329.71
|9161.79
|6
|2004.07.02 00:00
|close
|2
|1.00
|197.42
|0.00
|193.25
|-431.03
|8730.76
|7
|2004.07.07 02:45
|buy
|4
|1.00
|200.97
|0.00
|204.59
|8
|2004.07.07 02:50
|buy
|5
|1.00
|200.83
|0.00
|204.45
|9
|2004.07.07 03:35
|buy
|6
|1.00
|200.66
|0.00
|204.28
|10
|2004.07.09 04:00
|close
|4
|1.00
|201.07
|0.00
|204.59
|122.55
|8853.31
|11
|2004.07.09 04:00
|close
|6
|1.00
|201.07
|0.00
|204.28
|307.36
|9160.66
|12
|2004.07.09 04:00
|close
|5
|1.00
|201.04
|0.00
|204.45
|188.13
|9348.79
|13
|2004.07.09 19:10
|sell
|7
|1.00
|200.89
|0.00
|197.41
|14
|2004.07.09 19:45
|sell
|8
|1.00
|201.00
|0.00
|197.52
|15
|2004.07.09 21:15
|sell
|9
|1.00
|201.22
|0.00
|197.74
|16
|2004.07.09 21:50
|sell
|10
|1.00
|201.39
|0.00
|197.91
|17
|2004.07.12 16:00
|close
|7
|1.00
|201.73
|0.00
|197.41
|-520.42
|8828.37
|18
|2004.07.12 16:00
|close
|9
|1.00
|201.73
|0.00
|197.74
|-323.74
|8504.64
|19
|2004.07.12 16:00
|close
|8
|1.00
|201.74
|0.00
|197.52
|-460.83
|8043.81
|20
|2004.07.12 16:00
|close
|10
|1.00
|201.73
|0.00
|197.91
|-222.43
|7821.38
|21
|2004.07.13 23:40
|buy
|11
|1.00
|201.68
|0.00
|205.30
|22
|2004.07.19 08:00
|close
|11
|1.00
|202.74
|0.00
|205.30
|726.33
|8547.71
|23
|2004.07.20 05:25
|sell
|12
|1.00
|202.46
|0.00
|198.98
|24
|2004.07.20 07:20
|sell
|13
|1.00
|202.80
|0.00
|199.32
|25
|2004.07.21 17:00
|close
|12
|1.00
|201.89
|0.00
|198.98
|319.94
|8867.65
|26
|2004.07.21 17:00
|close
|13
|1.00
|201.92
|0.00
|199.32
|504.69
|9372.34
|27
|2004.07.23 05:45
|buy
|14
|1.00
|202.21
|0.00
|205.83
|28
|2004.07.23 20:00
|close
|14
|1.00
|201.60
|0.00
|205.83
|-363.66
|9008.68
|29
|2004.07.27 09:25
|buy
|15
|1.00
|202.14
|0.00
|205.76
|30
|2004.07.30 09:00
|close
|15
|1.00
|202.74
|0.00
|205.76
|436.37
|9445.06
|31
|2004.08.02 08:05
|sell
|16
|1.00
|202.79
|0.00
|199.31
|32
|2004.08.04 05:00
|close
|16
|1.00
|202.64
|0.00
|199.31
|49.83
|9494.88
|33
|2004.08.05 00:30
|buy
|17
|1.00
|202.77
|0.00
|206.39
|34
|2004.08.06 16:00
|close
|17
|1.00
|202.91
|0.00
|206.39
|99.19
|9594.08
|35
|2004.08.18 06:10
|sell
|18
|1.00
|201.29
|0.00
|197.81
|36
|2004.08.19 17:00
|close
|18
|1.00
|200.37
|0.00
|197.81
|488.95
|10083.02
|37
|2004.08.25 05:50
|sell
|19
|1.00
|196.60
|0.00
|193.12
|38
|2004.08.25 10:00
|close
|19
|1.00
|197.45
|0.00
|193.12
|-506.60
|9576.42
|39
|2004.08.26 14:20
|buy
|20
|1.00
|197.48
|0.00
|201.10
|40
|2004.08.26 16:00
|close
|20
|1.00
|196.60
|0.00
|201.10
|-524.60
|9051.82
|41
|2004.08.26 23:00
|sell
|21
|1.00
|197.00
|0.00
|193.52
|42
|2004.08.30 04:00
|close
|21
|1.00
|197.18
|0.00
|193.52
|-146.85
|8904.97
|43
|2004.08.31 03:00
|buy
|22
|1.00
|197.19
|0.00
|200.81
|44
|2004.08.31 18:00
|close
|22
|1.00
|196.43
|0.00
|200.81
|-453.08
|8451.89
|45
|2004.09.01 17:55
|sell
|23
|1.00
|196.58
|0.00
|193.10
|46
|2004.09.03 19:00
|close
|23
|1.00
|196.53
|0.00
|193.10
|-49.35
|8402.54
|47
|2004.09.08 01:20
|sell
|24
|1.00
|194.20
|0.00
|190.72
|48
|2004.09.08 06:45
|sell
|25
|1.00
|194.41
|0.00
|190.93
|49
|2004.09.08 17:00
|close
|24
|1.00
|194.89
|0.00
|190.72
|-411.23
|7991.31
|50
|2004.09.08 17:00
|close
|25
|1.00
|194.90
|0.00
|190.93
|-292.05
|7699.26
|51
|2004.09.10 17:25
|buy
|26
|1.00
|196.67
|0.00
|200.29
|52
|2004.09.10 18:20
|buy
|27
|1.00
|196.52
|0.00
|200.14
|53
|2004.09.14 10:00
|close
|26
|1.00
|197.49
|0.00
|200.29
|520.31
|8219.57
|54
|2004.09.14 10:00
|close
|27
|1.00
|197.50
|0.00
|200.14
|615.70
|8835.27
|55
|2004.09.21 22:50
|buy
|28
|1.00
|197.06
|0.00
|200.68
|56
|2004.09.22 02:00
|buy
|29
|1.00
|196.95
|0.00
|200.57
|57
|2004.09.23 17:00
|close
|28
|1.00
|198.52
|0.00
|200.68
|933.31
|9768.58
|58
|2004.09.23 17:00
|close
|29
|1.00
|198.51
|0.00
|200.57
|977.20
|10745.78
|59
|2004.09.30 00:05
|sell
|30
|1.00
|199.65
|0.00
|196.17
|60
|2004.09.30 00:30
|sell
|31
|1.00
|199.79
|0.00
|196.31
|61
|2004.09.30 00:35
|sell
|32
|1.00
|199.89
|0.00
|196.41
|62
|2004.09.30 01:40
|sell
|33
|1.00
|200.01
|0.00
|196.53
|63
|2004.10.06 08:00
|close
|30
|1.00
|198.25
|0.00
|196.17
|755.25
|11501.03
|64
|2004.10.06 08:00
|close
|32
|1.00
|198.25
|0.00
|196.41
|898.29
|12399.32
|65
|2004.10.06 08:00
|close
|31
|1.00
|198.25
|0.00
|196.31
|838.69
|13238.01
|66
|2004.10.06 08:00
|close
|33
|1.00
|198.26
|0.00
|196.53
|963.85
|14201.86
|67
|2004.10.08 04:40
|buy
|34
|1.00
|198.04
|0.00
|201.66
|68
|2004.10.08 07:00
|close
|34
|1.00
|197.24
|0.00
|201.66
|-476.92
|13724.94
|69
|2004.10.11 17:50
|sell
|35
|1.00
|196.32
|0.00
|192.84
|70
|2004.10.11 18:15
|sell
|36
|1.00
|196.42
|0.00
|192.94
|71
|2004.10.12 04:00
|close
|35
|1.00
|196.89
|0.00
|192.84
|-359.52
|13365.43
|72
|2004.10.12 04:00
|close
|36
|1.00
|196.89
|0.00
|192.94
|-299.92
|13065.51
|73
|2004.10.14 13:30
|buy
|37
|1.00
|196.81
|0.00
|200.43
|74
|2004.10.18 20:00
|close
|37
|1.00
|196.62
|0.00
|200.43
|-81.80
|12983.71
|75
|2004.10.19 06:30
|sell
|38
|1.00
|196.57
|0.00
|193.09
|76
|2004.10.20 18:00
|close
|38
|1.00
|196.72
|0.00
|193.09
|-109.19
|12874.52
|77
|2004.10.21 03:15
|buy
|39
|1.00
|196.49
|0.00
|200.11
|78
|2004.10.21 04:00
|close
|39
|1.00
|196.18
|0.00
|200.11
|-184.81
|12689.71
|79
|2004.10.22 10:30
|buy
|40
|1.00
|196.58
|0.00
|200.20
|80
|2004.10.22 20:00
|close
|40
|1.00
|195.85
|0.00
|200.20
|-435.19
|12254.52
|81
|2004.10.28 15:25
|sell
|41
|1.00
|194.87
|0.00
|191.39
|82
|2004.11.01 08:00
|close
|41
|1.00
|195.12
|0.00
|191.39
|-188.57
|12065.95
|83
|2004.11.01 12:10
|buy
|42
|1.00
|194.84
|0.00
|198.46
|84
|2004.11.01 14:25
|buy
|43
|1.00
|194.71
|0.00
|198.33
|85
|2004.11.04 15:00
|close
|42
|1.00
|195.51
|0.00
|198.46
|478.08
|12544.03
|86
|2004.11.04 15:00
|close
|43
|1.00
|195.47
|0.00
|198.33
|531.74
|13075.77
|87
|2004.11.11 09:10
|buy
|44
|1.00
|197.25
|0.00
|200.87
|88
|2004.11.11 13:00
|close
|44
|1.00
|196.67
|0.00
|200.87
|-345.77
|12730.00
|89
|2004.11.12 18:45
|sell
|45
|1.00
|195.79
|0.00
|192.31
|90
|2004.11.12 19:00
|sell
|46
|1.00
|195.93
|0.00
|192.45
|91
|2004.11.12 19:30
|sell
|47
|1.00
|196.03
|0.00
|192.55
|92
|2004.11.16 12:00
|close
|45
|1.00
|195.22
|0.00
|192.31
|300.15
|13030.15
|93
|2004.11.16 12:00
|close
|47
|1.00
|195.22
|0.00
|192.55
|443.20
|13473.34
|94
|2004.11.16 12:00
|close
|46
|1.00
|195.20
|0.00
|192.45
|395.50
|13868.84
|95
|2004.11.18 01:05
|sell
|48
|1.00
|193.53
|0.00
|190.05
|96
|2004.11.23 10:00
|close
|48
|1.00
|192.12
|0.00
|190.05
|781.00
|14649.84
|97
|2004.12.02 05:05
|buy
|49
|1.00
|197.72
|0.00
|201.34
|98
|2004.12.08 14:21
|t/p
|49
|1.00
|201.34
|0.00
|201.34
|2221.01
|16870.84
|99
|2004.12.09 05:20
|buy
|50
|1.00
|200.87
|0.00
|204.49
|100
|2004.12.09 09:00
|close
|50
|1.00
|200.31
|0.00
|204.49
|-333.85
|16536.99
|101
|2004.12.10 21:45
|buy
|51
|1.00
|201.43
|0.00
|205.05
|102
|2004.12.13 04:00
|close
|51
|1.00
|200.96
|0.00
|205.05
|-264.46
|16272.54
|103
|2004.12.17 09:15
|sell
|52
|1.00
|202.18
|0.00
|198.70
|104
|2004.12.20 04:00
|close
|52
|1.00
|202.56
|0.00
|198.70
|-246.28
|16026.26
|105
|2004.12.22 22:40
|sell
|53
|1.00
|199.62
|0.00
|196.14
|106
|2004.12.22 23:15
|sell
|54
|1.00
|199.76
|0.00
|196.28
|107
|2004.12.24 11:00
|close
|53
|1.00
|199.56
|0.00
|196.14
|-43.39
|15982.87
|108
|2004.12.24 11:00
|close
|54
|1.00
|199.57
|0.00
|196.28
|34.09
|16016.96
|109
|2004.12.27 12:35
|buy
|55
|1.00
|199.44
|0.00
|203.06
|110
|2004.12.27 12:50
|buy
|56
|1.00
|199.32
|0.00
|202.94
|111
|2004.12.27 16:00
|close
|55
|1.00
|199.15
|0.00
|203.06
|-172.89
|15844.07
|112
|2004.12.27 16:00
|close
|56
|1.00
|199.16
|0.00
|202.94
|-95.38
|15748.69
|113
|2004.12.28 16:05
|buy
|57
|1.00
|199.37
|0.00
|202.99
|114
|2004.12.28 21:00
|close
|57
|1.00
|198.82
|0.00
|202.99
|-327.88
|15420.81
|115
|2004.12.31 10:45
|sell
|58
|1.00
|197.93
|0.00
|194.45
|116
|2004.12.31 13:15
|sell
|59
|1.00
|198.09
|0.00
|194.61
|117
|2005.01.04 17:00
|close
|58
|1.00
|196.60
|0.00
|194.45
|753.11
|16173.92
|118
|2005.01.04 17:00
|close
|59
|1.00
|196.59
|0.00
|194.61
|854.43
|17028.35
|119
|2005.01.07 02:50
|buy
|60
|1.00
|196.45
|0.00
|200.07
|120
|2005.01.07 16:00
|close
|60
|1.00
|195.89
|0.00
|200.07
|-333.86
|16694.49
|121
|2005.01.13 02:05
|sell
|61
|1.00
|193.74
|0.00
|190.26
|122
|2005.01.14 19:11
|t/p
|61
|1.00
|190.26
|0.00
|190.26
|2054.28
|18748.77
|123
|2005.01.17 03:45
|sell
|62
|1.00
|191.08
|0.00
|187.60
|124
|2005.01.17 06:00
|sell
|63
|1.00
|191.19
|0.00
|187.71
|125
|2005.01.18 07:00
|close
|62
|1.00
|190.77
|0.00
|187.60
|164.98
|18913.75
|126
|2005.01.18 07:00
|close
|63
|1.00
|190.75
|0.00
|187.71
|242.45
|19156.20
|127
|2005.01.18 18:10
|buy
|64
|1.00
|191.37
|0.00
|194.99
|128
|2005.01.18 20:55
|buy
|65
|1.00
|191.27
|0.00
|194.89
|129
|2005.01.19 00:00
|close
|64
|1.00
|190.56
|0.00
|194.99
|-467.15
|18689.06
|130
|2005.01.19 00:00
|close
|65
|1.00
|190.57
|0.00
|194.89
|-401.58
|18287.48
|131
|2005.01.21 03:00
|buy
|66
|1.00
|193.29
|0.00
|196.91
|132
|2005.01.21 18:00
|close
|66
|1.00
|192.64
|0.00
|196.91
|-387.50
|17899.98
|133
|2005.01.31 11:40
|buy
|67
|1.00
|194.92
|0.00
|198.54
|134
|2005.02.02 12:00
|close
|67
|1.00
|194.98
|0.00
|198.54
|67.24
|17967.22
|135
|2005.02.07 00:05
|sell
|68
|1.00
|195.85
|0.00
|192.37
|136
|2005.02.08 11:00
|close
|68
|1.00
|196.03
|0.00
|192.37
|-127.07
|17840.15
|137
|2005.02.08 19:20
|buy
|69
|1.00
|195.87
|0.00
|199.49
|138
|2005.02.11 17:00
|close
|69
|1.00
|197.06
|0.00
|199.49
|788.10
|18628.26
|139
|2005.02.15 07:55
|buy
|70
|1.00
|198.18
|0.00
|201.80
|140
|2005.02.15 17:00
|close
|70
|1.00
|197.53
|0.00
|201.80
|-387.49
|18240.77
|141
|2005.02.18 03:30
|buy
|71
|1.00
|199.66
|0.00
|203.28
|142
|2005.02.22 03:00
|close
|71
|1.00
|199.53
|0.00
|203.28
|-46.04
|18194.72
|143
|2005.02.22 20:15
|sell
|72
|1.00
|199.02
|0.00
|195.54
|144
|2005.02.23 00:55
|sell
|73
|1.00
|199.21
|0.00
|195.73
|145
|2005.02.23 04:00
|close
|72
|1.00
|199.92
|0.00
|195.54
|-556.18
|17638.55
|146
|2005.02.23 04:00
|close
|73
|1.00
|199.91
|0.00
|195.73
|-417.20
|17221.35
|147
|2005.02.24 02:45
|buy
|74
|1.00
|199.90
|0.00
|203.52
|148
|2005.02.24 09:20
|buy
|75
|1.00
|199.79
|0.00
|203.41
|149
|2005.02.28 13:00
|close
|74
|1.00
|200.39
|0.00
|203.52
|323.58
|17544.93
|150
|2005.02.28 13:00
|close
|75
|1.00
|200.40
|0.00
|203.41
|395.12
|17940.05
|151
|2005.02.28 18:05
|sell
|76
|1.00
|200.82
|0.00
|197.34
|152
|2005.02.28 19:10
|sell
|77
|1.00
|200.99
|0.00
|197.51
|153
|2005.02.28 20:00
|close
|76
|1.00
|200.82
|0.00
|197.34
|-0.01
|17940.04
|154
|2005.02.28 20:00
|close
|77
|1.00
|200.82
|0.00
|197.51
|101.32
|18041.36
|155
|2005.03.02 03:40
|sell
|78
|1.00
|200.64
|0.00
|197.16
|156
|2005.03.04 02:00
|close
|78
|1.00
|200.96
|0.00
|197.16
|-269.87
|17771.49
|157
|2005.03.04 11:55
|buy
|79
|1.00
|200.82
|0.00
|204.44
|158
|2005.03.09 11:00
|close
|79
|1.00
|200.71
|0.00
|204.44
|-18.39
|17753.10
|159
|2005.03.11 06:25
|sell
|80
|1.00
|200.35
|0.00
|196.87
|160
|2005.03.14 03:00
|close
|80
|1.00
|200.91
|0.00
|196.87
|-353.55
|17399.55
|161
|2005.03.16 02:05
|sell
|81
|1.00
|200.12
|0.00
|196.64
|162
|2005.03.16 16:00
|close
|81
|1.00
|200.85
|0.00
|196.64
|-435.07
|16964.48
|163
|2005.03.17 06:10
|buy
|82
|1.00
|200.62
|0.00
|204.24
|164
|2005.03.17 06:15
|buy
|83
|1.00
|200.52
|0.00
|204.14
|165
|2005.03.18 16:00
|close
|82
|1.00
|200.64
|0.00
|204.24
|27.65
|16992.14
|166
|2005.03.18 16:00
|close
|83
|1.00
|200.63
|0.00
|204.14
|81.31
|17073.45
|167
|2005.03.22 09:25
|sell
|84
|1.00
|199.60
|0.00
|196.12
|168
|2005.03.24 03:00
|close
|84
|1.00
|198.84
|0.00
|196.12
|373.81
|17447.26
|169
|2005.03.25 17:45
|buy
|85
|1.00
|198.67
|0.00
|202.29
|170
|2005.03.30 11:49
|t/p
|85
|1.00
|202.29
|0.00
|202.29
|2205.26
|19652.53
|171
|2005.03.30 18:35
|buy
|86
|1.00
|201.80
|0.00
|205.42
|172
|2005.03.31 09:00
|close
|86
|1.00
|201.09
|0.00
|205.42
|-376.06
|19276.47
|173
|2005.04.05 12:15
|buy
|87
|1.00
|203.62
|0.00
|207.24
|174
|2005.04.05 13:55
|buy
|88
|1.00
|203.49
|0.00
|207.11
|175
|2005.04.06 08:00
|close
|87
|1.00
|203.07
|0.00
|207.24
|-312.16
|18964.31
|176
|2005.04.06 08:00
|close
|88
|1.00
|203.06
|0.00
|207.11
|-240.62
|18723.70
|177
|2005.04.07 04:20
|buy
|89
|1.00
|204.12
|0.00
|207.74
|178
|2005.04.07 11:00
|close
|89
|1.00
|203.43
|0.00
|207.74
|-411.34
|18312.36
|179
|2005.04.07 19:05
|sell
|90
|1.00
|203.60
|0.00
|200.12
|180
|2005.04.08 18:00
|close
|90
|1.00
|203.87
|0.00
|200.12
|-180.70
|18131.66
|181
|2005.04.11 09:45
|buy
|91
|1.00
|203.92
|0.00
|207.54
|182
|2005.04.12 03:00
|close
|91
|1.00
|203.34
|0.00
|207.54
|-330.03
|17801.63
|183
|2005.04.13 19:50
|sell
|92
|1.00
|203.33
|0.00
|199.85
|184
|2005.04.15 08:00
|close
|92
|1.00
|203.60
|0.00
|199.85
|-240.08
|17561.56
|185
|2005.04.15 17:15
|buy
|93
|1.00
|203.59
|0.00
|207.21
|186
|2005.04.21 18:00
|close
|93
|1.00
|204.04
|0.00
|207.21
|362.67
|17924.22
|187
|2005.04.26 04:25
|sell
|94
|1.00
|202.21
|0.00
|198.73
|188
|2005.04.26 06:05
|sell
|95
|1.00
|202.31
|0.00
|198.83
|189
|2005.04.28 03:00
|close
|94
|1.00
|202.42
|0.00
|198.73
|-204.31
|17719.91
|190
|2005.04.28 03:00
|close
|95
|1.00
|202.42
|0.00
|198.83
|-144.71
|17575.20
|191
|2005.04.29 03:40
|buy
|96
|1.00
|202.01
|0.00
|205.63
|192
|2005.04.29 06:30
|buy
|97
|1.00
|201.86
|0.00
|205.48
|193
|2005.04.29 10:00
|close
|96
|1.00
|201.03
|0.00
|205.63
|-584.23
|16990.97
|194
|2005.04.29 10:00
|close
|97
|1.00
|201.01
|0.00
|205.48
|-506.72
|16484.25
|195
|2005.05.02 03:20
|sell
|98
|1.00
|200.46
|0.00
|196.98
|196
|2005.05.02 03:55
|sell
|99
|1.00
|200.56
|0.00
|197.08
|197
|2005.05.02 04:15
|sell
|100
|1.00
|200.67
|0.00
|197.19
|198
|2005.05.02 04:25
|sell
|101
|1.00
|200.82
|0.00
|197.34
|199
|2005.05.05 23:00
|close
|98
|1.00
|199.18
|0.00
|196.98
|663.93
|17148.19
|200
|2005.05.05 23:00
|close
|100
|1.00
|199.18
|0.00
|197.19
|789.10
|17937.29
|201
|2005.05.05 23:00
|close
|99
|1.00
|199.19
|0.00
|197.08
|717.58
|18654.88
|202
|2005.05.05 23:00
|close
|101
|1.00
|199.20
|0.00
|197.34
|866.57
|19521.45
|203
|2005.05.06 09:10
|buy
|102
|1.00
|198.72
|0.00
|202.34
|204
|2005.05.06 09:25
|buy
|103
|1.00
|198.58
|0.00
|202.20
|205
|2005.05.06 12:00
|close
|102
|1.00
|198.58
|0.00
|202.34
|-83.47
|19437.98
|206
|2005.05.06 12:00
|close
|103
|1.00
|198.59
|0.00
|202.20
|5.96
|19443.94
|207
|2005.05.12 02:50
|sell
|104
|1.00
|198.22
|0.00
|194.74
|208
|2005.05.12 03:15
|sell
|105
|1.00
|198.43
|0.00
|194.95
|209
|2005.05.12 03:30
|sell
|106
|1.00
|198.55
|0.00
|195.07
|210
|2005.05.12 04:05
|sell
|107
|1.00
|198.67
|0.00
|195.19
|211
|2005.05.12 16:00
|close
|104
|1.00
|198.86
|0.00
|194.74
|-381.43
|19062.51
|212
|2005.05.12 16:00
|close
|106
|1.00
|198.86
|0.00
|195.07
|-184.76
|18877.75
|213
|2005.05.12 16:00
|close
|105
|1.00
|198.90
|0.00
|194.95
|-280.11
|18597.64
|214
|2005.05.12 16:00
|close
|107
|1.00
|198.89
|0.00
|195.19
|-131.12
|18466.52
|215
|2005.05.17 04:25
|sell
|108
|1.00
|196.78
|0.00
|193.30
|216
|2005.05.17 12:00
|close
|108
|1.00
|197.29
|0.00
|193.30
|-303.96
|18162.56
|217
|2005.05.20 09:15
|buy
|109
|1.00
|197.38
|0.00
|201.00
|218
|2005.05.23 16:00
|close
|109
|1.00
|196.84
|0.00
|201.00
|-306.19
|17856.38
|219
|2005.05.25 11:35
|sell
|110
|1.00
|196.57
|0.00
|193.09
|220
|2005.05.25 12:15
|sell
|111
|1.00
|196.68
|0.00
|193.20
|221
|2005.05.25 17:00
|close
|110
|1.00
|197.31
|0.00
|193.09
|-441.04
|17415.34
|222
|2005.05.25 17:00
|close
|111
|1.00
|197.32
|0.00
|193.20
|-381.43
|17033.91
|223
|2005.05.27 01:25
|sell
|112
|1.00
|196.63
|0.00
|193.15
|224
|2005.05.27 02:10
|sell
|113
|1.00
|196.76
|0.00
|193.28
|225
|2005.05.27 03:10
|sell
|114
|1.00
|196.87
|0.00
|193.39
|226
|2005.05.31 00:00
|close
|112
|1.00
|196.92
|0.00
|193.15
|-212.40
|16821.50
|227
|2005.05.31 00:00
|close
|114
|1.00
|196.92
|0.00
|193.39
|-69.37
|16752.13
|228
|2005.05.31 00:00
|close
|113
|1.00
|196.92
|0.00
|193.28
|-134.94
|16617.18
|229
|2005.06.13 03:10
|buy
|115
|1.00
|196.57
|0.00
|200.19
|230
|2005.06.17 02:00
|close
|115
|1.00
|198.00
|0.00
|200.19
|946.90
|17564.08
|231
|2005.06.17 10:20
|sell
|116
|1.00
|198.66
|0.00
|195.18
|232
|2005.06.17 12:00
|close
|116
|1.00
|198.84
|0.00
|195.18
|-107.27
|17456.81
|233
|2005.06.21 01:25
|buy
|117
|1.00
|199.22
|0.00
|202.84
|234
|2005.06.21 02:45
|buy
|118
|1.00
|199.12
|0.00
|202.74
|235
|2005.06.21 11:00
|close
|117
|1.00
|198.75
|0.00
|202.84
|-280.18
|17176.63
|236
|2005.06.21 11:00
|close
|118
|1.00
|198.78
|0.00
|202.74
|-202.69
|16973.94
|237
|2005.06.22 01:00
|sell
|119
|1.00
|198.19
|0.00
|194.71
|238
|2005.06.22 01:40
|sell
|120
|1.00
|198.48
|0.00
|195.00
|239
|2005.06.24 10:00
|close
|119
|1.00
|198.61
|0.00
|194.71
|-329.47
|16644.47
|240
|2005.06.24 10:00
|close
|120
|1.00
|198.59
|0.00
|195.00
|-144.71
|16499.76
|241
|2005.07.01 03:30
|sell
|121
|1.00
|198.90
|0.00
|195.42
|242
|2005.07.06 18:00
|close
|121
|1.00
|197.12
|0.00
|195.42
|1001.51
|17501.27
|243
|2005.07.07 03:15
|buy
|122
|1.00
|196.59
|0.00
|200.21
|244
|2005.07.07 11:00
|close
|122
|1.00
|196.03
|0.00
|200.21
|-333.84
|17167.43
|245
|2005.07.11 04:55
|sell
|123
|1.00
|195.07
|0.00
|191.59
|246
|2005.07.11 16:00
|close
|123
|1.00
|195.56
|0.00
|191.59
|-292.04
|16875.39
|247
|2005.07.12 00:35
|buy
|124
|1.00
|196.28
|0.00
|199.90
|248
|2005.07.12 01:35
|buy
|125
|1.00
|196.18
|0.00
|199.80
|249
|2005.07.12 03:00
|buy
|126
|1.00
|196.02
|0.00
|199.64
|250
|2005.07.13 12:00
|close
|124
|1.00
|196.40
|0.00
|199.90
|87.27
|16962.66
|251
|2005.07.13 12:00
|close
|126
|1.00
|196.40
|0.00
|199.64
|242.28
|17204.95
|252
|2005.07.13 12:00
|close
|125
|1.00
|196.40
|0.00
|199.80
|146.88
|17351.83
|253
|2005.07.19 06:45
|sell
|127
|1.00
|195.75
|0.00
|192.27
|254
|2005.07.19 09:25
|sell
|128
|1.00
|195.93
|0.00
|192.45
|255
|2005.07.19 12:00
|close
|127
|1.00
|196.41
|0.00
|192.27
|-393.36
|16958.47
|256
|2005.07.19 12:00
|close
|128
|1.00
|196.42
|0.00
|192.45
|-292.04
|16666.43
|257
|2005.07.21 06:30
|buy
|129
|1.00
|196.15
|0.00
|199.77
|258
|2005.07.21 08:00
|close
|129
|1.00
|196.22
|0.00
|199.77
|41.73
|16708.16
|259
|2005.07.22 02:55
|sell
|130
|1.00
|194.38
|0.00
|190.90
|260
|2005.07.22 03:20
|sell
|131
|1.00
|194.80
|0.00
|191.32
|261
|2005.07.22 09:00
|close
|130
|1.00
|194.80
|0.00
|190.90
|-250.31
|16457.85
|262
|2005.07.22 09:00
|close
|131
|1.00
|194.78
|0.00
|191.32
|11.92
|16469.77
|263
|2005.07.27 00:20
|buy
|132
|1.00
|195.39
|0.00
|199.01
|264
|2005.07.27 01:35
|buy
|133
|1.00
|195.28
|0.00
|198.90
|265
|2005.08.02 09:00
|close
|132
|1.00
|197.50
|0.00
|199.01
|1352.30
|17822.07
|266
|2005.08.02 09:00
|close
|133
|1.00
|197.50
|0.00
|198.90
|1417.87
|19239.94
|267
|2005.08.08 09:45
|buy
|134
|1.00
|199.31
|0.00
|202.93
|268
|2005.08.10 04:00
|close
|134
|1.00
|199.19
|0.00
|202.93
|-40.06
|19199.87
|269
|2005.08.11 00:20
|sell
|135
|1.00
|198.79
|0.00
|195.31
|270
|2005.08.16 22:00
|close
|135
|1.00
|198.31
|0.00
|195.31
|226.71
|19426.58
|271
|2005.08.17 03:15
|buy
|136
|1.00
|197.98
|0.00
|201.60
|272
|2005.08.17 04:00
|close
|136
|1.00
|197.92
|0.00
|201.60
|-35.78
|19390.80
|273
|2005.08.17 17:35
|buy
|137
|1.00
|198.20
|0.00
|201.82
|274
|2005.08.19 02:00
|close
|137
|1.00
|197.97
|0.00
|201.82
|-74.19
|19316.61
|275
|2005.08.25 05:55
|buy
|138
|1.00
|198.37
|0.00
|201.99
|276
|2005.08.25 15:00
|close
|138
|1.00
|197.75
|0.00
|201.99
|-369.61
|18947.00
|277
|2005.08.29 13:35
|buy
|139
|1.00
|199.07
|0.00
|202.69
|278
|2005.08.31 08:00
|close
|139
|1.00
|198.68
|0.00
|202.69
|-201.03
|18745.97
|279
|2005.09.02 09:40
|buy
|140
|1.00
|201.13
|0.00
|204.75
|280
|2005.09.06 03:00
|close
|140
|1.00
|201.08
|0.00
|204.75
|1.66
|18747.63
|281
|2005.09.08 19:15
|buy
|141
|1.00
|202.83
|0.00
|206.45
|282
|2005.09.09 15:00
|close
|141
|1.00
|202.10
|0.00
|206.45
|-419.46
|18328.17
|283
|2005.09.12 22:40
|sell
|142
|1.00
|200.73
|0.00
|197.25
|284
|2005.09.13 10:00
|close
|142
|1.00
|201.35
|0.00
|197.25
|-389.32
|17938.85
|285
|2005.09.15 19:05
|sell
|143
|1.00
|199.81
|0.00
|196.33
|286
|2005.09.16 01:25
|sell
|144
|1.00
|199.92
|0.00
|196.44
|287
|2005.09.16 01:35
|sell
|145
|1.00
|200.02
|0.00
|196.54
|288
|2005.09.16 07:00
|close
|143
|1.00
|200.42
|0.00
|196.33
|-383.34
|17555.52
|289
|2005.09.16 07:00
|close
|145
|1.00
|200.42
|0.00
|196.54
|-238.40
|17317.12
|290
|2005.09.16 07:00
|close
|144
|1.00
|200.45
|0.00
|196.44
|-315.88
|17001.24
|291
|2005.09.19 01:00
|buy
|146
|1.00
|200.67
|0.00
|204.29
|292
|2005.09.19 09:00
|close
|146
|1.00
|200.53
|0.00
|204.29
|-83.46
|16917.78
|293
|2005.09.23 01:10
|sell
|147
|1.00
|200.10
|0.00
|196.62
|294
|2005.09.27 14:00
|close
|147
|1.00
|199.99
|0.00
|196.62
|25.99
|16943.76
|295
|2005.09.30 07:25
|sell
|148
|1.00
|199.29
|0.00
|195.81
|296
|2005.09.30 12:00
|close
|148
|1.00
|199.76
|0.00
|195.81
|-280.12
|16663.64
|297
|2005.10.03 10:40
|buy
|149
|1.00
|200.05
|0.00
|203.67
|298
|2005.10.07 10:00
|close
|149
|1.00
|200.70
|0.00
|203.67
|481.91
|17145.55
|299
|2005.10.10 10:00
|sell
|150
|1.00
|200.37
|0.00
|196.89
|300
|2005.10.12 14:00
|close
|150
|1.00
|200.39
|0.00
|196.89
|-51.49
|17094.06
|301
|2005.10.17 14:55
|buy
|151
|1.00
|201.53
|0.00
|205.15
|302
|2005.10.21 16:09
|t/p
|151
|1.00
|205.15
|0.00
|205.15
|2252.47
|19346.52
|303
|2005.10.21 19:40
|buy
|152
|1.00
|204.77
|0.00
|208.39
|304
|2005.10.24 10:00
|close
|152
|1.00
|204.41
|0.00
|208.39
|-198.88
|19147.65
|305
|2005.10.24 23:10
|sell
|153
|1.00
|204.24
|0.00
|200.76
|306
|2005.10.25 11:00
|close
|153
|1.00
|204.90
|0.00
|200.76
|-413.14
|18734.51
|307
|2005.10.26 07:55
|buy
|154
|1.00
|205.12
|0.00
|208.74
|308
|2005.10.26 10:15
|buy
|155
|1.00
|205.01
|0.00
|208.63
|309
|2005.10.28 12:00
|close
|154
|1.00
|205.19
|0.00
|208.74
|104.67
|18839.18
|310
|2005.10.28 12:00
|close
|155
|1.00
|205.18
|0.00
|208.63
|164.28
|19003.45
|311
|2005.10.31 17:10
|buy
|156
|1.00
|205.88
|0.00
|209.50
|312
|2005.11.01 17:00
|close
|156
|1.00
|205.44
|0.00
|209.50
|-246.59
|18756.87
|313
|2005.11.02 12:20
|buy
|157
|1.00
|206.15
|0.00
|209.77
|314
|2005.11.04 17:00
|close
|157
|1.00
|206.86
|0.00
|209.77
|486.21
|19243.08
|315
|2005.11.08 22:50
|sell
|158
|1.00
|204.45
|0.00
|200.97
|316
|2005.11.08 23:00
|sell
|159
|1.00
|204.58
|0.00
|201.10
|317
|2005.11.09 21:00
|close
|158
|1.00
|205.03
|0.00
|200.97
|-365.47
|18877.61
|318
|2005.11.09 21:00
|close
|159
|1.00
|205.03
|0.00
|201.10
|-287.99
|18589.62
|319
|2005.11.10 23:40
|buy
|160
|1.00
|205.68
|0.00
|209.30
|320
|2005.11.11 00:25
|buy
|161
|1.00
|205.50
|0.00
|209.12
|321
|2005.11.11 02:00
|close
|160
|1.00
|204.87
|0.00
|209.30
|-467.15
|18122.48
|322
|2005.11.11 02:00
|close
|161
|1.00
|204.88
|0.00
|209.12
|-369.61
|17752.87
|323
|2005.11.16 23:50
|sell
|162
|1.00
|204.76
|0.00
|201.28
|324
|2005.11.21 07:00
|close
|162
|1.00
|205.10
|0.00
|201.28
|-301.58
|17451.29
|325
|2005.11.23 02:35
|buy
|163
|1.00
|204.29
|0.00
|207.91
|326
|2005.11.23 16:00
|close
|163
|1.00
|203.77
|0.00
|207.91
|-310.00
|17141.29
|327
|2005.12.02 09:15
|buy
|164
|1.00
|208.48
|0.00
|212.10
|328
|2005.12.06 12:00
|close
|164
|1.00
|210.03
|0.00
|212.10
|955.50
|18096.79
|329
|2005.12.07 22:10
|sell
|165
|1.00
|209.94
|0.00
|206.46
|330
|2005.12.08 13:00
|close
|165
|1.00
|210.11
|0.00
|206.46
|-160.68
|17936.11
|331
|2005.12.09 08:35
|buy
|166
|1.00
|210.99
|0.00
|214.61
|332
|2005.12.09 09:50
|buy
|167
|1.00
|210.72
|0.00
|214.34
|333
|2005.12.09 12:00
|close
|166
|1.00
|210.75
|0.00
|214.61
|-143.08
|17793.03
|334
|2005.12.09 12:00
|close
|167
|1.00
|210.74
|0.00
|214.34
|11.93
|17804.96
|335
|2005.12.12 16:15
|buy
|168
|1.00
|212.36
|0.00
|215.98
|336
|2005.12.14 03:00
|close
|168
|1.00
|211.06
|0.00
|215.98
|-743.52
|17061.44
|337
|2005.12.15 00:00
|sell
|169
|1.00
|208.39
|0.00
|204.91
|338
|2005.12.15 00:20
|sell
|170
|1.00
|208.52
|0.00
|205.04
|339
|2005.12.16 01:09
|t/p
|170
|1.00
|205.04
|0.00
|205.04
|2054.29
|19115.73
|340
|2005.12.16 01:11
|t/p
|169
|1.00
|204.91
|0.00
|204.91
|2054.28
|21170.01
|341
|2005.12.16 09:05
|sell
|171
|1.00
|205.08
|0.00
|201.60
|342
|2005.12.16 09:10
|sell
|172
|1.00
|205.22
|0.00
|201.74
|343
|2005.12.16 09:15
|sell
|173
|1.00
|205.32
|0.00
|201.84
|344
|2005.12.16 10:00
|close
|171
|1.00
|206.17
|0.00
|201.60
|-649.64
|20520.37
|345
|2005.12.16 10:00
|close
|173
|1.00
|206.17
|0.00
|201.84
|-506.60
|20013.77
|346
|2005.12.16 10:00
|close
|172
|1.00
|206.16
|0.00
|201.74
|-560.24
|19453.53
|347
|2005.12.21 09:45
|buy
|174
|1.00
|205.39
|0.00
|209.01
|348
|2005.12.21 10:45
|buy
|175
|1.00
|205.16
|0.00
|208.78
|349
|2005.12.21 10:55
|buy
|176
|1.00
|204.98
|0.00
|208.60
|350
|2005.12.21 17:00
|close
|174
|1.00
|204.15
|0.00
|209.01
|-739.23
|18714.30
|351
|2005.12.21 17:00
|close
|176
|1.00
|204.15
|0.00
|208.60
|-494.81
|18219.49
|352
|2005.12.21 17:00
|close
|175
|1.00
|204.15
|0.00
|208.78
|-602.11
|17617.38
|353
|2005.12.26 09:40
|sell
|177
|1.00
|202.08
|0.00
|198.60
|354
|2005.12.27 03:00
|close
|177
|1.00
|202.79
|0.00
|198.60
|-442.95
|17174.43
|355
|2005.12.28 06:10
|buy
|178
|1.00
|202.79
|0.00
|206.41
|356
|2005.12.28 19:00
|close
|178
|1.00
|202.27
|0.00
|206.41
|-309.99
|16864.44
|357
|2006.01.05 06:50
|buy
|179
|1.00
|203.88
|0.00
|207.50
|358
|2006.01.05 09:00
|close
|179
|1.00
|203.24
|0.00
|207.50
|-381.53
|16482.91
|359
|2006.01.09 09:00
|sell
|180
|1.00
|202.16
|0.00
|198.68
|360
|2006.01.09 17:35
|sell
|181
|1.00
|202.27
|0.00
|198.79
|361
|2006.01.09 18:15
|sell
|182
|1.00
|202.38
|0.00
|198.90
|362
|2006.01.13 00:00
|close
|180
|1.00
|201.79
|0.00
|198.68
|101.80
|16584.71
|363
|2006.01.13 00:00
|close
|182
|1.00
|201.79
|0.00
|198.90
|232.92
|16817.63
|364
|2006.01.13 00:00
|close
|181
|1.00
|201.80
|0.00
|198.79
|161.41
|16979.03
|365
|2006.01.18 03:55
|buy
|183
|1.00
|203.89
|0.00
|207.51
|366
|2006.01.18 11:00
|close
|183
|1.00
|202.99
|0.00
|207.51
|-536.53
|16442.50
|367
|2006.01.19 18:15
|sell
|184
|1.00
|202.84
|0.00
|199.36
|368
|2006.01.20 16:00
|close
|184
|1.00
|203.38
|0.00
|199.36
|-341.63
|16100.88
|369
|2006.01.23 09:00
|buy
|185
|1.00
|203.90
|0.00
|207.52
|370
|2006.01.23 09:35
|buy
|186
|1.00
|203.79
|0.00
|207.41
|371
|2006.01.23 10:00
|buy
|187
|1.00
|203.61
|0.00
|207.23
|372
|2006.01.26 16:32
|t/p
|187
|1.00
|207.23
|0.00
|207.23
|2236.74
|18337.62
|373
|2006.01.26 16:34
|t/p
|186
|1.00
|207.41
|0.00
|207.41
|2236.73
|20574.35
|374
|2006.01.26 16:36
|t/p
|185
|1.00
|207.52
|0.00
|207.52
|2236.74
|22811.09
|375
|2006.01.27 01:30
|buy
|188
|1.00
|206.94
|0.00
|210.56
|376
|2006.01.31 12:00
|close
|188
|1.00
|207.55
|0.00
|210.56
|395.12
|23206.21
|377
|2006.02.03 02:25
|buy
|189
|1.00
|210.72
|0.00
|214.34
|378
|2006.02.03 08:35
|buy
|190
|1.00
|210.56
|0.00
|214.18
|379
|2006.02.03 17:00
|close
|189
|1.00
|209.66
|0.00
|214.34
|-631.91
|22574.30
|380
|2006.02.03 17:00
|close
|190
|1.00
|209.67
|0.00
|214.18
|-530.58
|22043.72
|381
|2006.02.07 21:00
|sell
|191
|1.00
|206.21
|0.00
|202.73
|382
|2006.02.08 18:00
|close
|191
|1.00
|206.63
|0.00
|202.73
|-270.11
|21773.62
|383
|2006.02.10 03:05
|buy
|192
|1.00
|206.62
|0.00
|210.24
|384
|2006.02.10 07:00
|close
|192
|1.00
|206.03
|0.00
|210.24
|-351.73
|21421.89
|385
|2006.02.16 05:45
|buy
|193
|1.00
|204.99
|0.00
|208.61
|386
|2006.02.16 06:25
|buy
|194
|1.00
|204.88
|0.00
|208.50
|387
|2006.02.16 06:50
|buy
|195
|1.00
|204.74
|0.00
|208.36
|388
|2006.02.16 11:00
|close
|193
|1.00
|204.16
|0.00
|208.61
|-494.80
|20927.09
|389
|2006.02.16 11:00
|close
|195
|1.00
|204.16
|0.00
|208.36
|-345.77
|20581.32
|390
|2006.02.16 11:00
|close
|194
|1.00
|204.17
|0.00
|208.50
|-423.27
|20158.05
|391
|2006.02.17 22:35
|buy
|196
|1.00
|205.67
|0.00
|209.29
|392
|2006.02.22 13:00
|close
|196
|1.00
|206.63
|0.00
|209.29
|619.51
|20777.56
|393
|2006.02.23 13:55
|sell
|197
|1.00
|205.34
|0.00
|201.86
|394
|2006.02.27 02:59
|t/p
|197
|1.00
|201.86
|0.00
|201.86
|2034.50
|22812.05
|395
|2006.02.27 22:10
|sell
|198
|1.00
|202.24
|0.00
|198.76
|396
|2006.02.28 03:10
|sell
|199
|1.00
|202.36
|0.00
|198.88
|397
|2006.02.28 12:00
|close
|198
|1.00
|202.89
|0.00
|198.76
|-407.19
|22404.87
|398
|2006.02.28 12:00
|close
|199
|1.00
|202.89
|0.00
|198.88
|-315.87
|22089.00
|399
|2006.03.08 07:10
|sell
|200
|1.00
|204.54
|0.00
|201.06
|400
|2006.03.08 12:00
|close
|200
|1.00
|204.99
|0.00
|201.06
|-268.20
|21820.80
|401
|2006.03.09 17:15
|sell
|201
|1.00
|204.50
|0.00
|201.02
|402
|2006.03.09 17:30
|sell
|202
|1.00
|204.80
|0.00
|201.32
|403
|2006.03.10 02:00
|close
|201
|1.00
|205.41
|0.00
|201.02
|-562.15
|21258.65
|404
|2006.03.10 02:00
|close
|202
|1.00
|205.40
|0.00
|201.32
|-377.39
|20881.26
|405
|2006.03.10 15:20
|buy
|203
|1.00
|205.04
|0.00
|208.66
|406
|2006.03.10 20:00
|close
|203
|1.00
|205.33
|0.00
|208.66
|172.89
|21054.15
|407
|2006.03.13 02:45
|buy
|204
|1.00
|205.13
|0.00
|208.75
|408
|2006.03.14 15:00
|close
|204
|1.00
|205.02
|0.00
|208.75
|-49.85
|21004.31
|409
|2006.03.14 22:35
|sell
|205
|1.00
|205.26
|0.00
|201.78
|410
|2006.03.15 00:00
|close
|205
|1.00
|205.34
|0.00
|201.78
|-67.47
|20936.84
|411
|2006.03.15 23:00
|sell
|206
|1.00
|205.21
|0.00
|201.73
|412
|2006.03.16 04:00
|close
|206
|1.00
|205.29
|0.00
|201.73
|-107.04
|20829.80
|413
|2006.03.20 00:45
|sell
|207
|1.00
|203.79
|0.00
|200.31
|414
|2006.03.20 02:20
|sell
|208
|1.00
|203.91
|0.00
|200.43
|415
|2006.03.20 02:40
|sell
|209
|1.00
|204.09
|0.00
|200.61
|416
|2006.03.20 23:00
|close
|207
|1.00
|204.43
|0.00
|200.31
|-381.44
|20448.36
|417
|2006.03.20 23:00
|close
|209
|1.00
|204.43
|0.00
|200.61
|-202.64
|20245.72
|418
|2006.03.20 23:00
|close
|208
|1.00
|204.44
|0.00
|200.43
|-315.88
|19929.84
|419
|2006.03.22 07:55
|buy
|210
|1.00
|204.76
|0.00
|208.38
|420
|2006.03.22 11:55
|buy
|211
|1.00
|204.65
|0.00
|208.27
|421
|2006.03.22 15:00
|close
|210
|1.00
|204.01
|0.00
|208.38
|-447.12
|19482.72
|422
|2006.03.22 15:00
|close
|211
|1.00
|204.01
|0.00
|208.27
|-381.54
|19101.18
|423
|2006.03.27 10:50
|sell
|212
|1.00
|204.14
|0.00
|200.66
|424
|2006.03.28 16:00
|close
|212
|1.00
|204.51
|0.00
|200.66
|-240.31
|18860.87
|425
|2006.03.29 08:55
|buy
|213
|1.00
|205.23
|0.00
|208.85
|426
|2006.03.29 09:20
|buy
|214
|1.00
|205.08
|0.00
|208.70
|427
|2006.03.29 14:00
|close
|213
|1.00
|204.53
|0.00
|208.85
|-417.30
|18443.57
|428
|2006.03.29 14:00
|close
|214
|1.00
|204.54
|0.00
|208.70
|-321.93
|18121.64
|429
|2006.03.30 02:15
|sell
|215
|1.00
|204.58
|0.00
|201.10
|430
|2006.03.30 04:00
|close
|215
|1.00
|204.63
|0.00
|201.10
|-29.80
|18091.84
|431
|2006.04.05 00:30
|buy
|216
|1.00
|206.10
|0.00
|209.72
|432
|2006.04.05 02:10
|buy
|217
|1.00
|205.94
|0.00
|209.56
|433
|2006.04.05 03:40
|buy
|218
|1.00
|205.73
|0.00
|209.35
|434
|2006.04.05 07:00
|close
|216
|1.00
|205.33
|0.00
|209.72
|-459.03
|17632.81
|435
|2006.04.05 07:00
|close
|218
|1.00
|205.33
|0.00
|209.35
|-238.46
|17394.35
|436
|2006.04.05 07:00
|close
|217
|1.00
|205.34
|0.00
|209.56
|-357.69
|17036.66
|437
|2006.04.11 22:30
|buy
|219
|1.00
|206.76
|0.00
|210.38
|438
|2006.04.12 04:00
|close
|219
|1.00
|206.50
|0.00
|210.38
|-139.27
|16897.40
|439
|2006.04.13 16:35
|buy
|220
|1.00
|207.51
|0.00
|211.13
|440
|2006.04.20 12:00
|close
|220
|1.00
|209.64
|0.00
|211.13
|1379.94
|18277.34
|441
|2006.04.21 02:55
|sell
|221
|1.00
|209.25
|0.00
|205.77
|442
|2006.04.24 09:37
|t/p
|221
|1.00
|205.77
|0.00
|205.77
|2054.28
|20331.62
|443
|2006.04.25 14:35
|sell
|222
|1.00
|205.05
|0.00
|201.57
|444
|2006.04.26 06:00
|close
|222
|1.00
|205.63
|0.00
|201.57
|-365.47
|19966.15
|445
|2006.05.01 03:35
|buy
|223
|1.00
|207.02
|0.00
|210.64
|446
|2006.05.01 04:20
|buy
|224
|1.00
|206.59
|0.00
|210.21
|447
|2006.05.04 19:45
|t/p
|224
|1.00
|210.21
|0.00
|210.21
|2236.73
|22202.88
|448
|2006.05.05 11:46
|t/p
|223
|1.00
|210.64
|0.00
|210.64
|2252.48
|24455.36
|449
|2006.05.08 21:10
|sell
|225
|1.00
|207.50
|0.00
|204.02
|450
|2006.05.08 23:50
|sell
|226
|1.00
|207.62
|0.00
|204.14
|451
|2006.05.11 11:00
|close
|225
|1.00
|207.08
|0.00
|204.02
|151.39
|24606.75
|452
|2006.05.11 11:00
|close
|226
|1.00
|207.09
|0.00
|204.14
|216.93
|24823.69
|453
|2006.05.12 02:10
|buy
|227
|1.00
|207.56
|0.00
|211.18
|454
|2006.05.15 10:00
|close
|227
|1.00
|207.51
|0.00
|211.18
|-14.09
|24809.60
|455
|2006.05.18 08:50
|buy
|228
|1.00
|208.30
|0.00
|211.92
|456
|2006.05.23 16:00
|close
|228
|1.00
|209.41
|0.00
|211.92
|708.93
|25518.54
|457
|2006.05.23 21:15
|sell
|229
|1.00
|209.86
|0.00
|206.38
|458
|2006.05.23 21:55
|sell
|230
|1.00
|210.04
|0.00
|206.56
|459
|2006.05.23 22:25
|sell
|231
|1.00
|210.16
|0.00
|206.68
|460
|2006.05.24 00:00
|close
|229
|1.00
|210.39
|0.00
|206.38
|-335.68
|25182.86
|461
|2006.05.24 00:00
|close
|231
|1.00
|210.39
|0.00
|206.68
|-156.88
|25025.98
|462
|2006.05.24 00:00
|close
|230
|1.00
|210.40
|0.00
|206.56
|-234.35
|24791.63
|463
|2006.05.26 06:20
|sell
|232
|1.00
|209.70
|0.00
|206.22
|464
|2006.05.30 11:00
|close
|232
|1.00
|209.83
|0.00
|206.22
|-117.05
|24674.58
|465
|2006.05.31 03:10
|buy
|233
|1.00
|210.98
|0.00
|214.60
|466
|2006.05.31 03:15
|buy
|234
|1.00
|210.88
|0.00
|214.50
|467
|2006.05.31 11:00
|close
|233
|1.00
|210.12
|0.00
|214.60
|-512.70
|24161.88
|468
|2006.05.31 11:00
|close
|234
|1.00
|210.14
|0.00
|214.50
|-441.15
|23720.73
|469
|2006.06.05 22:30
|sell
|235
|1.00
|210.16
|0.00
|206.68
|470
|2006.06.06 17:00
|close
|235
|1.00
|211.18
|0.00
|206.68
|-627.71
|23093.02
|471
|2006.06.09 14:25
|sell
|236
|1.00
|210.15
|0.00
|206.67
|472
|2006.06.12 11:00
|close
|236
|1.00
|210.90
|0.00
|206.67
|-466.79
|22626.24
|473
|2006.06.13 01:40
|buy
|237
|1.00
|210.58
|0.00
|214.20
|474
|2006.06.19 17:00
|close
|237
|1.00
|212.18
|0.00
|214.20
|1048.25
|23674.48
|475
|2006.06.20 21:35
|sell
|238
|1.00
|211.78
|0.00
|208.30
|476
|2006.06.22 09:00
|close
|238
|1.00
|212.23
|0.00
|208.30
|-347.35
|23327.13
|477
|2006.06.27 03:05
|buy
|239
|1.00
|211.78
|0.00
|215.40
|478
|2006.06.28 12:00
|close
|239
|1.00
|211.49
|0.00
|215.40
|-157.15
|23169.99
|479
|2006.06.28 21:25
|sell
|240
|1.00
|211.71
|0.00
|208.23
|480
|2006.06.29 00:00
|close
|240
|1.00
|211.76
|0.00
|208.23
|-89.16
|23080.83
|481
|2006.06.30 14:20
|sell
|241
|1.00
|210.62
|0.00
|207.14
|482
|2006.06.30 14:25
|sell
|242
|1.00
|210.77
|0.00
|207.29
|483
|2006.06.30 17:00
|close
|241
|1.00
|211.45
|0.00
|207.14
|-494.68
|22586.15
|484
|2006.06.30 17:00
|close
|242
|1.00
|211.45
|0.00
|207.29
|-405.28
|22180.87
|485
|2006.07.03 01:30
|buy
|243
|1.00
|211.12
|0.00
|214.74
|486
|2006.07.03 02:05
|buy
|244
|1.00
|210.90
|0.00
|214.52
|487
|2006.07.04 04:00
|close
|243
|1.00
|211.07
|0.00
|214.74
|-14.07
|22166.80
|488
|2006.07.04 04:00
|close
|244
|1.00
|211.08
|0.00
|214.52
|123.03
|22289.83
|489
|2006.07.06 02:15
|buy
|245
|1.00
|212.08
|0.00
|215.70
|490
|2006.07.06 03:35
|buy
|246
|1.00
|211.96
|0.00
|215.58
|491
|2006.07.06 16:00
|close
|245
|1.00
|211.58
|0.00
|215.70
|-298.07
|21991.76
|492
|2006.07.06 16:00
|close
|246
|1.00
|211.59
|0.00
|215.58
|-220.57
|21771.19
|493
|2006.07.07 01:00
|sell
|247
|1.00
|211.77
|0.00
|208.29
|494
|2006.07.11 01:00
|close
|247
|1.00
|210.70
|0.00
|208.29
|598.15
|22369.34
|495
|2006.07.13 00:55
|buy
|248
|1.00
|211.72
|0.00
|215.34
|496
|2006.07.13 01:55
|buy
|249
|1.00
|211.59
|0.00
|215.21
|497
|2006.07.17 12:00
|close
|248
|1.00
|212.93
|0.00
|215.34
|752.81
|23122.15
|498
|2006.07.17 12:00
|close
|249
|1.00
|212.92
|0.00
|215.21
|824.35
|23946.50
|499
|2006.07.20 07:55
|buy
|250
|1.00
|215.10
|0.00
|218.72
|500
|2006.07.21 10:00
|close
|250
|1.00
|215.53
|0.00
|218.72
|272.07
|24218.57
|501
|2006.08.02 01:50
|buy
|251
|1.00
|214.72
|0.00
|218.34
|502
|2006.08.02 04:35
|buy
|252
|1.00
|214.57
|0.00
|218.19
|503
|2006.08.04 11:39
|t/p
|252
|1.00
|218.19
|0.00
|218.19
|2221.00
|26439.57
|504
|2006.08.04 13:13
|t/p
|251
|1.00
|218.34
|0.00
|218.34
|2221.01
|28660.58
|505
|2006.08.07 01:20
|buy
|253
|1.00
|217.85
|0.00
|221.47
|506
|2006.08.10 00:00
|close
|253
|1.00
|219.70
|0.00
|221.47
|1181.55
|29842.13
|507
|2006.08.11 04:20
|sell
|254
|1.00
|218.64
|0.00
|215.16
|508
|2006.08.11 10:00
|close
|254
|1.00
|219.24
|0.00
|215.16
|-357.60
|29484.53
|509
|2006.08.14 10:45
|buy
|255
|1.00
|220.08
|0.00
|223.70
|510
|2006.08.16 01:00
|close
|255
|1.00
|219.65
|0.00
|223.70
|-224.87
|29259.66
|511
|2006.08.21 03:55
|sell
|256
|1.00
|218.15
|0.00
|214.67
|512
|2006.08.21 10:00
|close
|256
|1.00
|218.69
|0.00
|214.67
|-321.84
|28937.82
|513
|2006.08.22 01:25
|buy
|257
|1.00
|219.32
|0.00
|222.94
|514
|2006.08.24 18:00
|close
|257
|1.00
|219.74
|0.00
|222.94
|313.33
|29251.15
|515
|2006.08.28 22:50
|buy
|258
|1.00
|221.90
|0.00
|225.52
|516
|2006.08.29 15:00
|close
|258
|1.00
|221.39
|0.00
|225.52
|-288.31
|28962.84
|517
|2006.08.30 01:00
|sell
|259
|1.00
|221.63
|0.00
|218.15
|518
|2006.08.30 02:25
|sell
|260
|1.00
|221.76
|0.00
|218.28
|519
|2006.08.30 04:00
|close
|259
|1.00
|221.77
|0.00
|218.15
|-83.43
|28879.41
|520
|2006.08.30 04:01
|close
|260
|1.00
|221.78
|0.00
|218.28
|-11.93
|28867.48
|521
|2006.08.31 01:10
|buy
|261
|1.00
|222.90
|0.00
|226.52
|522
|2006.09.01 15:00
|close
|261
|1.00
|222.36
|0.00
|226.52
|-306.19
|28561.29
|523
|2006.09.04 22:45
|sell
|262
|1.00
|221.25
|0.00
|217.77
|524
|2006.09.05 00:20
|sell
|263
|1.00
|221.36
|0.00
|217.88
|525
|2006.09.06 07:00
|close
|262
|1.00
|220.58
|0.00
|217.77
|359.75
|28921.04
|526
|2006.09.06 07:01
|close
|263
|1.00
|220.59
|0.00
|217.88
|439.12
|29360.16
|527
|2006.09.12 09:55
|buy
|264
|1.00
|219.46
|0.00
|223.08
|528
|2006.09.15 11:00
|close
|264
|1.00
|221.29
|0.00
|223.08
|1169.63
|30529.79
|529
|2006.09.19 17:45
|sell
|265
|1.00
|221.42
|0.00
|217.94
|530
|2006.09.19 22:55
|sell
|266
|1.00
|221.65
|0.00
|218.17
|531
|2006.09.20 17:00
|close
|265
|1.00
|221.52
|0.00
|217.94
|-79.39
|30450.41
|532
|2006.09.20 17:00
|close
|266
|1.00
|221.52
|0.00
|218.17
|57.69
|30508.10
|533
|2006.09.27 01:30
|buy
|267
|1.00
|221.82
|0.00
|225.44
|534
|2006.09.27 03:00
|buy
|268
|1.00
|221.70
|0.00
|225.32
|535
|2006.09.27 11:00
|close
|267
|1.00
|221.17
|0.00
|225.44
|-387.50
|30120.60
|536
|2006.09.27 11:00
|close
|268
|1.00
|221.18
|0.00
|225.32
|-310.00
|29810.60
|537
|2006.09.28 04:50
|buy
|269
|1.00
|221.79
|0.00
|225.41
|538
|2006.09.28 11:00
|close
|269
|1.00
|221.14
|0.00
|225.41
|-387.50
|29423.10
|539
|2006.09.29 18:05
|sell
|270
|1.00
|220.98
|0.00
|217.50
|540
|2006.10.02 08:00
|close
|270
|1.00
|221.36
|0.00
|217.50
|-246.27
|29176.83
|541
|2006.10.03 02:35
|buy
|271
|1.00
|221.84
|0.00
|225.46
|542
|2006.10.05 03:00
|close
|271
|1.00
|221.90
|0.00
|225.46
|98.70
|29275.53
|543
|2006.10.05 23:00
|sell
|272
|1.00
|221.18
|0.00
|217.70
|544
|2006.10.06 00:35
|sell
|273
|1.00
|221.35
|0.00
|217.87
|545
|2006.10.06 06:00
|close
|272
|1.00
|221.65
|0.00
|217.70
|-299.91
|28975.62
|546
|2006.10.06 06:00
|close
|273
|1.00
|221.64
|0.00
|217.87
|-172.84
|28802.78
|547
|2006.10.16 02:10
|buy
|274
|1.00
|222.07
|0.00
|225.69
|548
|2006.10.16 04:00
|close
|274
|1.00
|221.97
|0.00
|225.69
|-59.62
|28743.16
|549
|2006.10.17 02:10
|sell
|275
|1.00
|221.80
|0.00
|218.32
|550
|2006.10.17 18:00
|close
|275
|1.00
|222.28
|0.00
|218.32
|-286.09
|28457.07
|551
|2006.10.17 23:20
|buy
|276
|1.00
|221.89
|0.00
|225.51
|552
|2006.10.18 00:00
|close
|276
|1.00
|221.70
|0.00
|225.51
|-97.54
|28359.54
|553
|2006.10.18 23:35
|buy
|277
|1.00
|221.98
|0.00
|225.60
|554
|2006.10.19 11:00
|close
|277
|1.00
|221.61
|0.00
|225.60
|-173.38
|28186.16
|555
|2006.10.23 01:05
|buy
|278
|1.00
|223.24
|0.00
|226.86
|556
|2006.10.26 04:00
|close
|278
|1.00
|223.40
|0.00
|226.86
|174.05
|28360.21
|557
|2006.10.30 11:15
|sell
|279
|1.00
|223.00
|0.00
|219.52
|558
|2006.10.31 03:00
|close
|279
|1.00
|223.56
|0.00
|219.52
|-353.55
|28006.67
|559
|2006.11.02 09:10
|buy
|280
|1.00
|223.35
|0.00
|226.97
|560
|2006.11.02 12:00
|close
|280
|1.00
|222.93
|0.00
|226.97
|-250.39
|27756.28
|561
|2006.11.06 20:30
|buy
|281
|1.00
|224.31
|0.00
|227.93
|562
|2006.11.08 12:00
|close
|281
|1.00
|224.22
|0.00
|227.93
|-22.19
|27734.08
|563
|2006.11.15 05:35
|sell
|282
|1.00
|223.19
|0.00
|219.71
|564
|2006.11.17 08:00
|close
|282
|1.00
|223.31
|0.00
|219.71
|-150.67
|27583.42
|565
|2006.11.23 22:20
|sell
|283
|1.00
|222.72
|0.00
|219.24
|566
|2006.11.24 01:40
|sell
|284
|1.00
|222.88
|0.00
|219.40
|567
|2006.11.24 10:00
|close
|283
|1.00
|223.82
|0.00
|219.24
|-675.39
|26908.03
|568
|2006.11.24 10:00
|close
|284
|1.00
|223.81
|0.00
|219.40
|-554.28
|26353.75
|569
|2006.11.27 14:20
|buy
|285
|1.00
|224.60
|0.00
|228.22
|570
|2006.12.01 07:26
|t/p
|285
|1.00
|228.22
|0.00
|228.22
|2252.47
|28606.22
|571
|2006.12.11 01:30
|buy
|286
|1.00
|227.07
|0.00
|230.69
|572
|2006.12.13 10:29
|t/p
|286
|1.00
|230.69
|0.00
|230.69
|2189.54
|30795.75
|573
|2006.12.18 04:15
|sell
|287
|1.00
|230.71
|0.00
|227.23
|574
|2006.12.18 09:00
|close
|287
|1.00
|230.84
|0.00
|227.23
|-77.48
|30718.27
|575
|2006.12.20 10:40
|buy
|288
|1.00
|232.72
|0.00
|236.34
|576
|2006.12.21 13:00
|close
|288
|1.00
|231.97
|0.00
|236.34
|-399.91
|30318.37
|577
|2006.12.26 19:25
|buy
|289
|1.00
|232.63
|0.00
|236.25
|578
|2006.12.27 16:00
|close
|289
|1.00
|231.73
|0.00
|236.25
|-520.81
|29797.56
|579
|2006.12.27 22:10
|sell
|290
|1.00
|232.34
|0.00
|228.86
|580
|2006.12.27 22:35
|sell
|291
|1.00
|232.44
|0.00
|228.96
|581
|2006.12.28 11:00
|close
|290
|1.00
|232.73
|0.00
|228.86
|-291.81
|29505.75
|582
|2006.12.28 11:00
|close
|291
|1.00
|232.75
|0.00
|228.96
|-244.11
|29261.64
|583
|2006.12.29 01:10
|buy
|292
|1.00
|233.25
|0.00
|236.87
|584
|2006.12.29 16:25
|buy
|293
|1.00
|233.11
|0.00
|236.73
|585
|2007.01.03 15:00
|close
|292
|1.00
|233.67
|0.00
|236.87
|297.58
|29559.22
|586
|2007.01.03 15:00
|close
|293
|1.00
|233.66
|0.00
|236.73
|375.08
|29934.30
|587
|2007.01.04 04:10
|sell
|294
|1.00
|233.03
|0.00
|229.55
|588
|2007.01.05 04:42
|t/p
|294
|1.00
|229.55
|0.00
|229.55
|2054.28
|31988.59
|589
|2007.01.08 09:30
|sell
|295
|1.00
|228.84
|0.00
|225.36
|590
|2007.01.08 14:00
|close
|295
|1.00
|229.44
|0.00
|225.36
|-357.60
|31630.99
|591
|2007.01.09 18:35
|buy
|296
|1.00
|231.27
|0.00
|234.89
|592
|2007.01.12 07:48
|t/p
|296
|1.00
|234.89
|0.00
|234.89
|2236.74
|33867.73
|593
|2007.01.12 10:00
|buy
|297
|1.00
|234.32
|0.00
|237.94
|594
|2007.01.18 04:00
|t/p
|297
|1.00
|237.94
|0.00
|237.94
|2252.48
|36120.21
|595
|2007.01.24 07:00
|buy
|298
|1.00
|240.83
|0.00
|244.45
|596
|2007.01.24 08:00
|close
|298
|1.00
|238.95
|0.00
|244.45
|-1120.76
|34999.45
|597
|2007.01.25 09:55
|sell
|299
|1.00
|237.96
|0.00
|234.48
|598
|2007.01.25 16:00
|close
|299
|1.00
|238.51
|0.00
|234.48
|-327.80
|34671.65
|599
|2007.01.30 15:45
|buy
|300
|1.00
|239.09
|0.00
|242.71
|600
|2007.01.30 17:00
|close
|300
|1.00
|238.33
|0.00
|242.71
|-453.07
|34218.58
|601
|2007.01.31 16:45
|sell
|301
|1.00
|237.57
|0.00
|234.09
|602
|2007.01.31 16:50
|sell
|302
|1.00
|237.68
|0.00
|234.20
|603
|2007.02.02 11:00
|close
|301
|1.00
|237.97
|0.00
|234.09
|-317.54
|33901.04
|604
|2007.02.02 11:00
|close
|302
|1.00
|237.97
|0.00
|234.20
|-251.99
|33649.05
|605
|2007.02.06 08:05
|sell
|303
|1.00
|235.88
|0.00
|232.40
|606
|2007.02.06 10:00
|close
|303
|1.00
|236.52
|0.00
|232.40
|-381.44
|33267.61
|607
|2007.02.12 21:45
|sell
|304
|1.00
|237.35
|0.00
|233.87
|608
|2007.02.12 22:00
|sell
|305
|1.00
|237.46
|0.00
|233.98
|609
|2007.02.14 09:00
|close
|304
|1.00
|236.58
|0.00
|233.87
|419.36
|33686.96
|610
|2007.02.14 09:00
|close
|305
|1.00
|236.59
|0.00
|233.98
|478.95
|34165.91
|611
|2007.02.16 05:45
|sell
|306
|1.00
|233.39
|0.00
|229.91
|612
|2007.02.19 04:00
|close
|306
|1.00
|233.56
|0.00
|229.91
|-121.12
|34044.79
|613
|2007.02.22 01:10
|buy
|307
|1.00
|236.12
|0.00
|239.74
|614
|2007.02.26 10:00
|close
|307
|1.00
|236.71
|0.00
|239.74
|383.21
|34428.00