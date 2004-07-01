Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.3.a

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2004.07.01 00:00 - 2007.03.01 00:00 (2004.07.01 - 2007.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=true; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=false; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=false; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test197800Ticks modelled8246402Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit24428.00Gross profit85060.93Gross loss-60632.93
Profit factor1.40Expected payoff79.57
Absolute drawdown2300.74Maximal drawdown6308.82 (27.19%)Relative drawdown27.19% (6308.82)
Total trades307Short positions (won %)152 (28.95%)Long positions (won %)155 (42.58%)
Profit trades (% of total)110 (35.83%)Loss trades (% of total)197 (64.17%)
Largestprofit trade2252.48loss trade-1120.76
Averageprofit trade773.28loss trade-307.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (6502.60)consecutive losses (loss in money)16 (-4156.76)
Maximalconsecutive profit (count of wins)8070.93 (7)consecutive loss (count of losses)-4687.10 (9)
Averageconsecutive wins2consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 17:35sell11.00196.600.00193.12
22004.07.01 18:25sell21.00196.730.00193.25
32004.07.01 20:50sell31.00196.900.00193.42
42004.07.02 00:00close11.00197.420.00193.12-508.519491.49
52004.07.02 00:00close31.00197.420.00193.42-329.719161.79
62004.07.02 00:00close21.00197.420.00193.25-431.038730.76
72004.07.07 02:45buy41.00200.970.00204.59
82004.07.07 02:50buy51.00200.830.00204.45
92004.07.07 03:35buy61.00200.660.00204.28
102004.07.09 04:00close41.00201.070.00204.59122.558853.31
112004.07.09 04:00close61.00201.070.00204.28307.369160.66
122004.07.09 04:00close51.00201.040.00204.45188.139348.79
132004.07.09 19:10sell71.00200.890.00197.41
142004.07.09 19:45sell81.00201.000.00197.52
152004.07.09 21:15sell91.00201.220.00197.74
162004.07.09 21:50sell101.00201.390.00197.91
172004.07.12 16:00close71.00201.730.00197.41-520.428828.37
182004.07.12 16:00close91.00201.730.00197.74-323.748504.64
192004.07.12 16:00close81.00201.740.00197.52-460.838043.81
202004.07.12 16:00close101.00201.730.00197.91-222.437821.38
212004.07.13 23:40buy111.00201.680.00205.30
222004.07.19 08:00close111.00202.740.00205.30726.338547.71
232004.07.20 05:25sell121.00202.460.00198.98
242004.07.20 07:20sell131.00202.800.00199.32
252004.07.21 17:00close121.00201.890.00198.98319.948867.65
262004.07.21 17:00close131.00201.920.00199.32504.699372.34
272004.07.23 05:45buy141.00202.210.00205.83
282004.07.23 20:00close141.00201.600.00205.83-363.669008.68
292004.07.27 09:25buy151.00202.140.00205.76
302004.07.30 09:00close151.00202.740.00205.76436.379445.06
312004.08.02 08:05sell161.00202.790.00199.31
322004.08.04 05:00close161.00202.640.00199.3149.839494.88
332004.08.05 00:30buy171.00202.770.00206.39
342004.08.06 16:00close171.00202.910.00206.3999.199594.08
352004.08.18 06:10sell181.00201.290.00197.81
362004.08.19 17:00close181.00200.370.00197.81488.9510083.02
372004.08.25 05:50sell191.00196.600.00193.12
382004.08.25 10:00close191.00197.450.00193.12-506.609576.42
392004.08.26 14:20buy201.00197.480.00201.10
402004.08.26 16:00close201.00196.600.00201.10-524.609051.82
412004.08.26 23:00sell211.00197.000.00193.52
422004.08.30 04:00close211.00197.180.00193.52-146.858904.97
432004.08.31 03:00buy221.00197.190.00200.81
442004.08.31 18:00close221.00196.430.00200.81-453.088451.89
452004.09.01 17:55sell231.00196.580.00193.10
462004.09.03 19:00close231.00196.530.00193.10-49.358402.54
472004.09.08 01:20sell241.00194.200.00190.72
482004.09.08 06:45sell251.00194.410.00190.93
492004.09.08 17:00close241.00194.890.00190.72-411.237991.31
502004.09.08 17:00close251.00194.900.00190.93-292.057699.26
512004.09.10 17:25buy261.00196.670.00200.29
522004.09.10 18:20buy271.00196.520.00200.14
532004.09.14 10:00close261.00197.490.00200.29520.318219.57
542004.09.14 10:00close271.00197.500.00200.14615.708835.27
552004.09.21 22:50buy281.00197.060.00200.68
562004.09.22 02:00buy291.00196.950.00200.57
572004.09.23 17:00close281.00198.520.00200.68933.319768.58
582004.09.23 17:00close291.00198.510.00200.57977.2010745.78
592004.09.30 00:05sell301.00199.650.00196.17
602004.09.30 00:30sell311.00199.790.00196.31
612004.09.30 00:35sell321.00199.890.00196.41
622004.09.30 01:40sell331.00200.010.00196.53
632004.10.06 08:00close301.00198.250.00196.17755.2511501.03
642004.10.06 08:00close321.00198.250.00196.41898.2912399.32
652004.10.06 08:00close311.00198.250.00196.31838.6913238.01
662004.10.06 08:00close331.00198.260.00196.53963.8514201.86
672004.10.08 04:40buy341.00198.040.00201.66
682004.10.08 07:00close341.00197.240.00201.66-476.9213724.94
692004.10.11 17:50sell351.00196.320.00192.84
702004.10.11 18:15sell361.00196.420.00192.94
712004.10.12 04:00close351.00196.890.00192.84-359.5213365.43
722004.10.12 04:00close361.00196.890.00192.94-299.9213065.51
732004.10.14 13:30buy371.00196.810.00200.43
742004.10.18 20:00close371.00196.620.00200.43-81.8012983.71
752004.10.19 06:30sell381.00196.570.00193.09
762004.10.20 18:00close381.00196.720.00193.09-109.1912874.52
772004.10.21 03:15buy391.00196.490.00200.11
782004.10.21 04:00close391.00196.180.00200.11-184.8112689.71
792004.10.22 10:30buy401.00196.580.00200.20
802004.10.22 20:00close401.00195.850.00200.20-435.1912254.52
812004.10.28 15:25sell411.00194.870.00191.39
822004.11.01 08:00close411.00195.120.00191.39-188.5712065.95
832004.11.01 12:10buy421.00194.840.00198.46
842004.11.01 14:25buy431.00194.710.00198.33
852004.11.04 15:00close421.00195.510.00198.46478.0812544.03
862004.11.04 15:00close431.00195.470.00198.33531.7413075.77
872004.11.11 09:10buy441.00197.250.00200.87
882004.11.11 13:00close441.00196.670.00200.87-345.7712730.00
892004.11.12 18:45sell451.00195.790.00192.31
902004.11.12 19:00sell461.00195.930.00192.45
912004.11.12 19:30sell471.00196.030.00192.55
922004.11.16 12:00close451.00195.220.00192.31300.1513030.15
932004.11.16 12:00close471.00195.220.00192.55443.2013473.34
942004.11.16 12:00close461.00195.200.00192.45395.5013868.84
952004.11.18 01:05sell481.00193.530.00190.05
962004.11.23 10:00close481.00192.120.00190.05781.0014649.84
972004.12.02 05:05buy491.00197.720.00201.34
982004.12.08 14:21t/p491.00201.340.00201.342221.0116870.84
992004.12.09 05:20buy501.00200.870.00204.49
1002004.12.09 09:00close501.00200.310.00204.49-333.8516536.99
1012004.12.10 21:45buy511.00201.430.00205.05
1022004.12.13 04:00close511.00200.960.00205.05-264.4616272.54
1032004.12.17 09:15sell521.00202.180.00198.70
1042004.12.20 04:00close521.00202.560.00198.70-246.2816026.26
1052004.12.22 22:40sell531.00199.620.00196.14
1062004.12.22 23:15sell541.00199.760.00196.28
1072004.12.24 11:00close531.00199.560.00196.14-43.3915982.87
1082004.12.24 11:00close541.00199.570.00196.2834.0916016.96
1092004.12.27 12:35buy551.00199.440.00203.06
1102004.12.27 12:50buy561.00199.320.00202.94
1112004.12.27 16:00close551.00199.150.00203.06-172.8915844.07
1122004.12.27 16:00close561.00199.160.00202.94-95.3815748.69
1132004.12.28 16:05buy571.00199.370.00202.99
1142004.12.28 21:00close571.00198.820.00202.99-327.8815420.81
1152004.12.31 10:45sell581.00197.930.00194.45
1162004.12.31 13:15sell591.00198.090.00194.61
1172005.01.04 17:00close581.00196.600.00194.45753.1116173.92
1182005.01.04 17:00close591.00196.590.00194.61854.4317028.35
1192005.01.07 02:50buy601.00196.450.00200.07
1202005.01.07 16:00close601.00195.890.00200.07-333.8616694.49
1212005.01.13 02:05sell611.00193.740.00190.26
1222005.01.14 19:11t/p611.00190.260.00190.262054.2818748.77
1232005.01.17 03:45sell621.00191.080.00187.60
1242005.01.17 06:00sell631.00191.190.00187.71
1252005.01.18 07:00close621.00190.770.00187.60164.9818913.75
1262005.01.18 07:00close631.00190.750.00187.71242.4519156.20
1272005.01.18 18:10buy641.00191.370.00194.99
1282005.01.18 20:55buy651.00191.270.00194.89
1292005.01.19 00:00close641.00190.560.00194.99-467.1518689.06
1302005.01.19 00:00close651.00190.570.00194.89-401.5818287.48
1312005.01.21 03:00buy661.00193.290.00196.91
1322005.01.21 18:00close661.00192.640.00196.91-387.5017899.98
1332005.01.31 11:40buy671.00194.920.00198.54
1342005.02.02 12:00close671.00194.980.00198.5467.2417967.22
1352005.02.07 00:05sell681.00195.850.00192.37
1362005.02.08 11:00close681.00196.030.00192.37-127.0717840.15
1372005.02.08 19:20buy691.00195.870.00199.49
1382005.02.11 17:00close691.00197.060.00199.49788.1018628.26
1392005.02.15 07:55buy701.00198.180.00201.80
1402005.02.15 17:00close701.00197.530.00201.80-387.4918240.77
1412005.02.18 03:30buy711.00199.660.00203.28
1422005.02.22 03:00close711.00199.530.00203.28-46.0418194.72
1432005.02.22 20:15sell721.00199.020.00195.54
1442005.02.23 00:55sell731.00199.210.00195.73
1452005.02.23 04:00close721.00199.920.00195.54-556.1817638.55
1462005.02.23 04:00close731.00199.910.00195.73-417.2017221.35
1472005.02.24 02:45buy741.00199.900.00203.52
1482005.02.24 09:20buy751.00199.790.00203.41
1492005.02.28 13:00close741.00200.390.00203.52323.5817544.93
1502005.02.28 13:00close751.00200.400.00203.41395.1217940.05
1512005.02.28 18:05sell761.00200.820.00197.34
1522005.02.28 19:10sell771.00200.990.00197.51
1532005.02.28 20:00close761.00200.820.00197.34-0.0117940.04
1542005.02.28 20:00close771.00200.820.00197.51101.3218041.36
1552005.03.02 03:40sell781.00200.640.00197.16
1562005.03.04 02:00close781.00200.960.00197.16-269.8717771.49
1572005.03.04 11:55buy791.00200.820.00204.44
1582005.03.09 11:00close791.00200.710.00204.44-18.3917753.10
1592005.03.11 06:25sell801.00200.350.00196.87
1602005.03.14 03:00close801.00200.910.00196.87-353.5517399.55
1612005.03.16 02:05sell811.00200.120.00196.64
1622005.03.16 16:00close811.00200.850.00196.64-435.0716964.48
1632005.03.17 06:10buy821.00200.620.00204.24
1642005.03.17 06:15buy831.00200.520.00204.14
1652005.03.18 16:00close821.00200.640.00204.2427.6516992.14
1662005.03.18 16:00close831.00200.630.00204.1481.3117073.45
1672005.03.22 09:25sell841.00199.600.00196.12
1682005.03.24 03:00close841.00198.840.00196.12373.8117447.26
1692005.03.25 17:45buy851.00198.670.00202.29
1702005.03.30 11:49t/p851.00202.290.00202.292205.2619652.53
1712005.03.30 18:35buy861.00201.800.00205.42
1722005.03.31 09:00close861.00201.090.00205.42-376.0619276.47
1732005.04.05 12:15buy871.00203.620.00207.24
1742005.04.05 13:55buy881.00203.490.00207.11
1752005.04.06 08:00close871.00203.070.00207.24-312.1618964.31
1762005.04.06 08:00close881.00203.060.00207.11-240.6218723.70
1772005.04.07 04:20buy891.00204.120.00207.74
1782005.04.07 11:00close891.00203.430.00207.74-411.3418312.36
1792005.04.07 19:05sell901.00203.600.00200.12
1802005.04.08 18:00close901.00203.870.00200.12-180.7018131.66
1812005.04.11 09:45buy911.00203.920.00207.54
1822005.04.12 03:00close911.00203.340.00207.54-330.0317801.63
1832005.04.13 19:50sell921.00203.330.00199.85
1842005.04.15 08:00close921.00203.600.00199.85-240.0817561.56
1852005.04.15 17:15buy931.00203.590.00207.21
1862005.04.21 18:00close931.00204.040.00207.21362.6717924.22
1872005.04.26 04:25sell941.00202.210.00198.73
1882005.04.26 06:05sell951.00202.310.00198.83
1892005.04.28 03:00close941.00202.420.00198.73-204.3117719.91
1902005.04.28 03:00close951.00202.420.00198.83-144.7117575.20
1912005.04.29 03:40buy961.00202.010.00205.63
1922005.04.29 06:30buy971.00201.860.00205.48
1932005.04.29 10:00close961.00201.030.00205.63-584.2316990.97
1942005.04.29 10:00close971.00201.010.00205.48-506.7216484.25
1952005.05.02 03:20sell981.00200.460.00196.98
1962005.05.02 03:55sell991.00200.560.00197.08
1972005.05.02 04:15sell1001.00200.670.00197.19
1982005.05.02 04:25sell1011.00200.820.00197.34
1992005.05.05 23:00close981.00199.180.00196.98663.9317148.19
2002005.05.05 23:00close1001.00199.180.00197.19789.1017937.29
2012005.05.05 23:00close991.00199.190.00197.08717.5818654.88
2022005.05.05 23:00close1011.00199.200.00197.34866.5719521.45
2032005.05.06 09:10buy1021.00198.720.00202.34
2042005.05.06 09:25buy1031.00198.580.00202.20
2052005.05.06 12:00close1021.00198.580.00202.34-83.4719437.98
2062005.05.06 12:00close1031.00198.590.00202.205.9619443.94
2072005.05.12 02:50sell1041.00198.220.00194.74
2082005.05.12 03:15sell1051.00198.430.00194.95
2092005.05.12 03:30sell1061.00198.550.00195.07
2102005.05.12 04:05sell1071.00198.670.00195.19
2112005.05.12 16:00close1041.00198.860.00194.74-381.4319062.51
2122005.05.12 16:00close1061.00198.860.00195.07-184.7618877.75
2132005.05.12 16:00close1051.00198.900.00194.95-280.1118597.64
2142005.05.12 16:00close1071.00198.890.00195.19-131.1218466.52
2152005.05.17 04:25sell1081.00196.780.00193.30
2162005.05.17 12:00close1081.00197.290.00193.30-303.9618162.56
2172005.05.20 09:15buy1091.00197.380.00201.00
2182005.05.23 16:00close1091.00196.840.00201.00-306.1917856.38
2192005.05.25 11:35sell1101.00196.570.00193.09
2202005.05.25 12:15sell1111.00196.680.00193.20
2212005.05.25 17:00close1101.00197.310.00193.09-441.0417415.34
2222005.05.25 17:00close1111.00197.320.00193.20-381.4317033.91
2232005.05.27 01:25sell1121.00196.630.00193.15
2242005.05.27 02:10sell1131.00196.760.00193.28
2252005.05.27 03:10sell1141.00196.870.00193.39
2262005.05.31 00:00close1121.00196.920.00193.15-212.4016821.50
2272005.05.31 00:00close1141.00196.920.00193.39-69.3716752.13
2282005.05.31 00:00close1131.00196.920.00193.28-134.9416617.18
2292005.06.13 03:10buy1151.00196.570.00200.19
2302005.06.17 02:00close1151.00198.000.00200.19946.9017564.08
2312005.06.17 10:20sell1161.00198.660.00195.18
2322005.06.17 12:00close1161.00198.840.00195.18-107.2717456.81
2332005.06.21 01:25buy1171.00199.220.00202.84
2342005.06.21 02:45buy1181.00199.120.00202.74
2352005.06.21 11:00close1171.00198.750.00202.84-280.1817176.63
2362005.06.21 11:00close1181.00198.780.00202.74-202.6916973.94
2372005.06.22 01:00sell1191.00198.190.00194.71
2382005.06.22 01:40sell1201.00198.480.00195.00
2392005.06.24 10:00close1191.00198.610.00194.71-329.4716644.47
2402005.06.24 10:00close1201.00198.590.00195.00-144.7116499.76
2412005.07.01 03:30sell1211.00198.900.00195.42
2422005.07.06 18:00close1211.00197.120.00195.421001.5117501.27
2432005.07.07 03:15buy1221.00196.590.00200.21
2442005.07.07 11:00close1221.00196.030.00200.21-333.8417167.43
2452005.07.11 04:55sell1231.00195.070.00191.59
2462005.07.11 16:00close1231.00195.560.00191.59-292.0416875.39
2472005.07.12 00:35buy1241.00196.280.00199.90
2482005.07.12 01:35buy1251.00196.180.00199.80
2492005.07.12 03:00buy1261.00196.020.00199.64
2502005.07.13 12:00close1241.00196.400.00199.9087.2716962.66
2512005.07.13 12:00close1261.00196.400.00199.64242.2817204.95
2522005.07.13 12:00close1251.00196.400.00199.80146.8817351.83
2532005.07.19 06:45sell1271.00195.750.00192.27
2542005.07.19 09:25sell1281.00195.930.00192.45
2552005.07.19 12:00close1271.00196.410.00192.27-393.3616958.47
2562005.07.19 12:00close1281.00196.420.00192.45-292.0416666.43
2572005.07.21 06:30buy1291.00196.150.00199.77
2582005.07.21 08:00close1291.00196.220.00199.7741.7316708.16
2592005.07.22 02:55sell1301.00194.380.00190.90
2602005.07.22 03:20sell1311.00194.800.00191.32
2612005.07.22 09:00close1301.00194.800.00190.90-250.3116457.85
2622005.07.22 09:00close1311.00194.780.00191.3211.9216469.77
2632005.07.27 00:20buy1321.00195.390.00199.01
2642005.07.27 01:35buy1331.00195.280.00198.90
2652005.08.02 09:00close1321.00197.500.00199.011352.3017822.07
2662005.08.02 09:00close1331.00197.500.00198.901417.8719239.94
2672005.08.08 09:45buy1341.00199.310.00202.93
2682005.08.10 04:00close1341.00199.190.00202.93-40.0619199.87
2692005.08.11 00:20sell1351.00198.790.00195.31
2702005.08.16 22:00close1351.00198.310.00195.31226.7119426.58
2712005.08.17 03:15buy1361.00197.980.00201.60
2722005.08.17 04:00close1361.00197.920.00201.60-35.7819390.80
2732005.08.17 17:35buy1371.00198.200.00201.82
2742005.08.19 02:00close1371.00197.970.00201.82-74.1919316.61
2752005.08.25 05:55buy1381.00198.370.00201.99
2762005.08.25 15:00close1381.00197.750.00201.99-369.6118947.00
2772005.08.29 13:35buy1391.00199.070.00202.69
2782005.08.31 08:00close1391.00198.680.00202.69-201.0318745.97
2792005.09.02 09:40buy1401.00201.130.00204.75
2802005.09.06 03:00close1401.00201.080.00204.751.6618747.63
2812005.09.08 19:15buy1411.00202.830.00206.45
2822005.09.09 15:00close1411.00202.100.00206.45-419.4618328.17
2832005.09.12 22:40sell1421.00200.730.00197.25
2842005.09.13 10:00close1421.00201.350.00197.25-389.3217938.85
2852005.09.15 19:05sell1431.00199.810.00196.33
2862005.09.16 01:25sell1441.00199.920.00196.44
2872005.09.16 01:35sell1451.00200.020.00196.54
2882005.09.16 07:00close1431.00200.420.00196.33-383.3417555.52
2892005.09.16 07:00close1451.00200.420.00196.54-238.4017317.12
2902005.09.16 07:00close1441.00200.450.00196.44-315.8817001.24
2912005.09.19 01:00buy1461.00200.670.00204.29
2922005.09.19 09:00close1461.00200.530.00204.29-83.4616917.78
2932005.09.23 01:10sell1471.00200.100.00196.62
2942005.09.27 14:00close1471.00199.990.00196.6225.9916943.76
2952005.09.30 07:25sell1481.00199.290.00195.81
2962005.09.30 12:00close1481.00199.760.00195.81-280.1216663.64
2972005.10.03 10:40buy1491.00200.050.00203.67
2982005.10.07 10:00close1491.00200.700.00203.67481.9117145.55
2992005.10.10 10:00sell1501.00200.370.00196.89
3002005.10.12 14:00close1501.00200.390.00196.89-51.4917094.06
3012005.10.17 14:55buy1511.00201.530.00205.15
3022005.10.21 16:09t/p1511.00205.150.00205.152252.4719346.52
3032005.10.21 19:40buy1521.00204.770.00208.39
3042005.10.24 10:00close1521.00204.410.00208.39-198.8819147.65
3052005.10.24 23:10sell1531.00204.240.00200.76
3062005.10.25 11:00close1531.00204.900.00200.76-413.1418734.51
3072005.10.26 07:55buy1541.00205.120.00208.74
3082005.10.26 10:15buy1551.00205.010.00208.63
3092005.10.28 12:00close1541.00205.190.00208.74104.6718839.18
3102005.10.28 12:00close1551.00205.180.00208.63164.2819003.45
3112005.10.31 17:10buy1561.00205.880.00209.50
3122005.11.01 17:00close1561.00205.440.00209.50-246.5918756.87
3132005.11.02 12:20buy1571.00206.150.00209.77
3142005.11.04 17:00close1571.00206.860.00209.77486.2119243.08
3152005.11.08 22:50sell1581.00204.450.00200.97
3162005.11.08 23:00sell1591.00204.580.00201.10
3172005.11.09 21:00close1581.00205.030.00200.97-365.4718877.61
3182005.11.09 21:00close1591.00205.030.00201.10-287.9918589.62
3192005.11.10 23:40buy1601.00205.680.00209.30
3202005.11.11 00:25buy1611.00205.500.00209.12
3212005.11.11 02:00close1601.00204.870.00209.30-467.1518122.48
3222005.11.11 02:00close1611.00204.880.00209.12-369.6117752.87
3232005.11.16 23:50sell1621.00204.760.00201.28
3242005.11.21 07:00close1621.00205.100.00201.28-301.5817451.29
3252005.11.23 02:35buy1631.00204.290.00207.91
3262005.11.23 16:00close1631.00203.770.00207.91-310.0017141.29
3272005.12.02 09:15buy1641.00208.480.00212.10
3282005.12.06 12:00close1641.00210.030.00212.10955.5018096.79
3292005.12.07 22:10sell1651.00209.940.00206.46
3302005.12.08 13:00close1651.00210.110.00206.46-160.6817936.11
3312005.12.09 08:35buy1661.00210.990.00214.61
3322005.12.09 09:50buy1671.00210.720.00214.34
3332005.12.09 12:00close1661.00210.750.00214.61-143.0817793.03
3342005.12.09 12:00close1671.00210.740.00214.3411.9317804.96
3352005.12.12 16:15buy1681.00212.360.00215.98
3362005.12.14 03:00close1681.00211.060.00215.98-743.5217061.44
3372005.12.15 00:00sell1691.00208.390.00204.91
3382005.12.15 00:20sell1701.00208.520.00205.04
3392005.12.16 01:09t/p1701.00205.040.00205.042054.2919115.73
3402005.12.16 01:11t/p1691.00204.910.00204.912054.2821170.01
3412005.12.16 09:05sell1711.00205.080.00201.60
3422005.12.16 09:10sell1721.00205.220.00201.74
3432005.12.16 09:15sell1731.00205.320.00201.84
3442005.12.16 10:00close1711.00206.170.00201.60-649.6420520.37
3452005.12.16 10:00close1731.00206.170.00201.84-506.6020013.77
3462005.12.16 10:00close1721.00206.160.00201.74-560.2419453.53
3472005.12.21 09:45buy1741.00205.390.00209.01
3482005.12.21 10:45buy1751.00205.160.00208.78
3492005.12.21 10:55buy1761.00204.980.00208.60
3502005.12.21 17:00close1741.00204.150.00209.01-739.2318714.30
3512005.12.21 17:00close1761.00204.150.00208.60-494.8118219.49
3522005.12.21 17:00close1751.00204.150.00208.78-602.1117617.38
3532005.12.26 09:40sell1771.00202.080.00198.60
3542005.12.27 03:00close1771.00202.790.00198.60-442.9517174.43
3552005.12.28 06:10buy1781.00202.790.00206.41
3562005.12.28 19:00close1781.00202.270.00206.41-309.9916864.44
3572006.01.05 06:50buy1791.00203.880.00207.50
3582006.01.05 09:00close1791.00203.240.00207.50-381.5316482.91
3592006.01.09 09:00sell1801.00202.160.00198.68
3602006.01.09 17:35sell1811.00202.270.00198.79
3612006.01.09 18:15sell1821.00202.380.00198.90
3622006.01.13 00:00close1801.00201.790.00198.68101.8016584.71
3632006.01.13 00:00close1821.00201.790.00198.90232.9216817.63
3642006.01.13 00:00close1811.00201.800.00198.79161.4116979.03
3652006.01.18 03:55buy1831.00203.890.00207.51
3662006.01.18 11:00close1831.00202.990.00207.51-536.5316442.50
3672006.01.19 18:15sell1841.00202.840.00199.36
3682006.01.20 16:00close1841.00203.380.00199.36-341.6316100.88
3692006.01.23 09:00buy1851.00203.900.00207.52
3702006.01.23 09:35buy1861.00203.790.00207.41
3712006.01.23 10:00buy1871.00203.610.00207.23
3722006.01.26 16:32t/p1871.00207.230.00207.232236.7418337.62
3732006.01.26 16:34t/p1861.00207.410.00207.412236.7320574.35
3742006.01.26 16:36t/p1851.00207.520.00207.522236.7422811.09
3752006.01.27 01:30buy1881.00206.940.00210.56
3762006.01.31 12:00close1881.00207.550.00210.56395.1223206.21
3772006.02.03 02:25buy1891.00210.720.00214.34
3782006.02.03 08:35buy1901.00210.560.00214.18
3792006.02.03 17:00close1891.00209.660.00214.34-631.9122574.30
3802006.02.03 17:00close1901.00209.670.00214.18-530.5822043.72
3812006.02.07 21:00sell1911.00206.210.00202.73
3822006.02.08 18:00close1911.00206.630.00202.73-270.1121773.62
3832006.02.10 03:05buy1921.00206.620.00210.24
3842006.02.10 07:00close1921.00206.030.00210.24-351.7321421.89
3852006.02.16 05:45buy1931.00204.990.00208.61
3862006.02.16 06:25buy1941.00204.880.00208.50
3872006.02.16 06:50buy1951.00204.740.00208.36
3882006.02.16 11:00close1931.00204.160.00208.61-494.8020927.09
3892006.02.16 11:00close1951.00204.160.00208.36-345.7720581.32
3902006.02.16 11:00close1941.00204.170.00208.50-423.2720158.05
3912006.02.17 22:35buy1961.00205.670.00209.29
3922006.02.22 13:00close1961.00206.630.00209.29619.5120777.56
3932006.02.23 13:55sell1971.00205.340.00201.86
3942006.02.27 02:59t/p1971.00201.860.00201.862034.5022812.05
3952006.02.27 22:10sell1981.00202.240.00198.76
3962006.02.28 03:10sell1991.00202.360.00198.88
3972006.02.28 12:00close1981.00202.890.00198.76-407.1922404.87
3982006.02.28 12:00close1991.00202.890.00198.88-315.8722089.00
3992006.03.08 07:10sell2001.00204.540.00201.06
4002006.03.08 12:00close2001.00204.990.00201.06-268.2021820.80
4012006.03.09 17:15sell2011.00204.500.00201.02
4022006.03.09 17:30sell2021.00204.800.00201.32
4032006.03.10 02:00close2011.00205.410.00201.02-562.1521258.65
4042006.03.10 02:00close2021.00205.400.00201.32-377.3920881.26
4052006.03.10 15:20buy2031.00205.040.00208.66
4062006.03.10 20:00close2031.00205.330.00208.66172.8921054.15
4072006.03.13 02:45buy2041.00205.130.00208.75
4082006.03.14 15:00close2041.00205.020.00208.75-49.8521004.31
4092006.03.14 22:35sell2051.00205.260.00201.78
4102006.03.15 00:00close2051.00205.340.00201.78-67.4720936.84
4112006.03.15 23:00sell2061.00205.210.00201.73
4122006.03.16 04:00close2061.00205.290.00201.73-107.0420829.80
4132006.03.20 00:45sell2071.00203.790.00200.31
4142006.03.20 02:20sell2081.00203.910.00200.43
4152006.03.20 02:40sell2091.00204.090.00200.61
4162006.03.20 23:00close2071.00204.430.00200.31-381.4420448.36
4172006.03.20 23:00close2091.00204.430.00200.61-202.6420245.72
4182006.03.20 23:00close2081.00204.440.00200.43-315.8819929.84
4192006.03.22 07:55buy2101.00204.760.00208.38
4202006.03.22 11:55buy2111.00204.650.00208.27
4212006.03.22 15:00close2101.00204.010.00208.38-447.1219482.72
4222006.03.22 15:00close2111.00204.010.00208.27-381.5419101.18
4232006.03.27 10:50sell2121.00204.140.00200.66
4242006.03.28 16:00close2121.00204.510.00200.66-240.3118860.87
4252006.03.29 08:55buy2131.00205.230.00208.85
4262006.03.29 09:20buy2141.00205.080.00208.70
4272006.03.29 14:00close2131.00204.530.00208.85-417.3018443.57
4282006.03.29 14:00close2141.00204.540.00208.70-321.9318121.64
4292006.03.30 02:15sell2151.00204.580.00201.10
4302006.03.30 04:00close2151.00204.630.00201.10-29.8018091.84
4312006.04.05 00:30buy2161.00206.100.00209.72
4322006.04.05 02:10buy2171.00205.940.00209.56
4332006.04.05 03:40buy2181.00205.730.00209.35
4342006.04.05 07:00close2161.00205.330.00209.72-459.0317632.81
4352006.04.05 07:00close2181.00205.330.00209.35-238.4617394.35
4362006.04.05 07:00close2171.00205.340.00209.56-357.6917036.66
4372006.04.11 22:30buy2191.00206.760.00210.38
4382006.04.12 04:00close2191.00206.500.00210.38-139.2716897.40
4392006.04.13 16:35buy2201.00207.510.00211.13
4402006.04.20 12:00close2201.00209.640.00211.131379.9418277.34
4412006.04.21 02:55sell2211.00209.250.00205.77
4422006.04.24 09:37t/p2211.00205.770.00205.772054.2820331.62
4432006.04.25 14:35sell2221.00205.050.00201.57
4442006.04.26 06:00close2221.00205.630.00201.57-365.4719966.15
4452006.05.01 03:35buy2231.00207.020.00210.64
4462006.05.01 04:20buy2241.00206.590.00210.21
4472006.05.04 19:45t/p2241.00210.210.00210.212236.7322202.88
4482006.05.05 11:46t/p2231.00210.640.00210.642252.4824455.36
4492006.05.08 21:10sell2251.00207.500.00204.02
4502006.05.08 23:50sell2261.00207.620.00204.14
4512006.05.11 11:00close2251.00207.080.00204.02151.3924606.75
4522006.05.11 11:00close2261.00207.090.00204.14216.9324823.69
4532006.05.12 02:10buy2271.00207.560.00211.18
4542006.05.15 10:00close2271.00207.510.00211.18-14.0924809.60
4552006.05.18 08:50buy2281.00208.300.00211.92
4562006.05.23 16:00close2281.00209.410.00211.92708.9325518.54
4572006.05.23 21:15sell2291.00209.860.00206.38
4582006.05.23 21:55sell2301.00210.040.00206.56
4592006.05.23 22:25sell2311.00210.160.00206.68
4602006.05.24 00:00close2291.00210.390.00206.38-335.6825182.86
4612006.05.24 00:00close2311.00210.390.00206.68-156.8825025.98
4622006.05.24 00:00close2301.00210.400.00206.56-234.3524791.63
4632006.05.26 06:20sell2321.00209.700.00206.22
4642006.05.30 11:00close2321.00209.830.00206.22-117.0524674.58
4652006.05.31 03:10buy2331.00210.980.00214.60
4662006.05.31 03:15buy2341.00210.880.00214.50
4672006.05.31 11:00close2331.00210.120.00214.60-512.7024161.88
4682006.05.31 11:00close2341.00210.140.00214.50-441.1523720.73
4692006.06.05 22:30sell2351.00210.160.00206.68
4702006.06.06 17:00close2351.00211.180.00206.68-627.7123093.02
4712006.06.09 14:25sell2361.00210.150.00206.67
4722006.06.12 11:00close2361.00210.900.00206.67-466.7922626.24
4732006.06.13 01:40buy2371.00210.580.00214.20
4742006.06.19 17:00close2371.00212.180.00214.201048.2523674.48
4752006.06.20 21:35sell2381.00211.780.00208.30
4762006.06.22 09:00close2381.00212.230.00208.30-347.3523327.13
4772006.06.27 03:05buy2391.00211.780.00215.40
4782006.06.28 12:00close2391.00211.490.00215.40-157.1523169.99
4792006.06.28 21:25sell2401.00211.710.00208.23
4802006.06.29 00:00close2401.00211.760.00208.23-89.1623080.83
4812006.06.30 14:20sell2411.00210.620.00207.14
4822006.06.30 14:25sell2421.00210.770.00207.29
4832006.06.30 17:00close2411.00211.450.00207.14-494.6822586.15
4842006.06.30 17:00close2421.00211.450.00207.29-405.2822180.87
4852006.07.03 01:30buy2431.00211.120.00214.74
4862006.07.03 02:05buy2441.00210.900.00214.52
4872006.07.04 04:00close2431.00211.070.00214.74-14.0722166.80
4882006.07.04 04:00close2441.00211.080.00214.52123.0322289.83
4892006.07.06 02:15buy2451.00212.080.00215.70
4902006.07.06 03:35buy2461.00211.960.00215.58
4912006.07.06 16:00close2451.00211.580.00215.70-298.0721991.76
4922006.07.06 16:00close2461.00211.590.00215.58-220.5721771.19
4932006.07.07 01:00sell2471.00211.770.00208.29
4942006.07.11 01:00close2471.00210.700.00208.29598.1522369.34
4952006.07.13 00:55buy2481.00211.720.00215.34
4962006.07.13 01:55buy2491.00211.590.00215.21
4972006.07.17 12:00close2481.00212.930.00215.34752.8123122.15
4982006.07.17 12:00close2491.00212.920.00215.21824.3523946.50
4992006.07.20 07:55buy2501.00215.100.00218.72
5002006.07.21 10:00close2501.00215.530.00218.72272.0724218.57
5012006.08.02 01:50buy2511.00214.720.00218.34
5022006.08.02 04:35buy2521.00214.570.00218.19
5032006.08.04 11:39t/p2521.00218.190.00218.192221.0026439.57
5042006.08.04 13:13t/p2511.00218.340.00218.342221.0128660.58
5052006.08.07 01:20buy2531.00217.850.00221.47
5062006.08.10 00:00close2531.00219.700.00221.471181.5529842.13
5072006.08.11 04:20sell2541.00218.640.00215.16
5082006.08.11 10:00close2541.00219.240.00215.16-357.6029484.53
5092006.08.14 10:45buy2551.00220.080.00223.70
5102006.08.16 01:00close2551.00219.650.00223.70-224.8729259.66
5112006.08.21 03:55sell2561.00218.150.00214.67
5122006.08.21 10:00close2561.00218.690.00214.67-321.8428937.82
5132006.08.22 01:25buy2571.00219.320.00222.94
5142006.08.24 18:00close2571.00219.740.00222.94313.3329251.15
5152006.08.28 22:50buy2581.00221.900.00225.52
5162006.08.29 15:00close2581.00221.390.00225.52-288.3128962.84
5172006.08.30 01:00sell2591.00221.630.00218.15
5182006.08.30 02:25sell2601.00221.760.00218.28
5192006.08.30 04:00close2591.00221.770.00218.15-83.4328879.41
5202006.08.30 04:01close2601.00221.780.00218.28-11.9328867.48
5212006.08.31 01:10buy2611.00222.900.00226.52
5222006.09.01 15:00close2611.00222.360.00226.52-306.1928561.29
5232006.09.04 22:45sell2621.00221.250.00217.77
5242006.09.05 00:20sell2631.00221.360.00217.88
5252006.09.06 07:00close2621.00220.580.00217.77359.7528921.04
5262006.09.06 07:01close2631.00220.590.00217.88439.1229360.16
5272006.09.12 09:55buy2641.00219.460.00223.08
5282006.09.15 11:00close2641.00221.290.00223.081169.6330529.79
5292006.09.19 17:45sell2651.00221.420.00217.94
5302006.09.19 22:55sell2661.00221.650.00218.17
5312006.09.20 17:00close2651.00221.520.00217.94-79.3930450.41
5322006.09.20 17:00close2661.00221.520.00218.1757.6930508.10
5332006.09.27 01:30buy2671.00221.820.00225.44
5342006.09.27 03:00buy2681.00221.700.00225.32
5352006.09.27 11:00close2671.00221.170.00225.44-387.5030120.60
5362006.09.27 11:00close2681.00221.180.00225.32-310.0029810.60
5372006.09.28 04:50buy2691.00221.790.00225.41
5382006.09.28 11:00close2691.00221.140.00225.41-387.5029423.10
5392006.09.29 18:05sell2701.00220.980.00217.50
5402006.10.02 08:00close2701.00221.360.00217.50-246.2729176.83
5412006.10.03 02:35buy2711.00221.840.00225.46
5422006.10.05 03:00close2711.00221.900.00225.4698.7029275.53
5432006.10.05 23:00sell2721.00221.180.00217.70
5442006.10.06 00:35sell2731.00221.350.00217.87
5452006.10.06 06:00close2721.00221.650.00217.70-299.9128975.62
5462006.10.06 06:00close2731.00221.640.00217.87-172.8428802.78
5472006.10.16 02:10buy2741.00222.070.00225.69
5482006.10.16 04:00close2741.00221.970.00225.69-59.6228743.16
5492006.10.17 02:10sell2751.00221.800.00218.32
5502006.10.17 18:00close2751.00222.280.00218.32-286.0928457.07
5512006.10.17 23:20buy2761.00221.890.00225.51
5522006.10.18 00:00close2761.00221.700.00225.51-97.5428359.54
5532006.10.18 23:35buy2771.00221.980.00225.60
5542006.10.19 11:00close2771.00221.610.00225.60-173.3828186.16
5552006.10.23 01:05buy2781.00223.240.00226.86
5562006.10.26 04:00close2781.00223.400.00226.86174.0528360.21
5572006.10.30 11:15sell2791.00223.000.00219.52
5582006.10.31 03:00close2791.00223.560.00219.52-353.5528006.67
5592006.11.02 09:10buy2801.00223.350.00226.97
5602006.11.02 12:00close2801.00222.930.00226.97-250.3927756.28
5612006.11.06 20:30buy2811.00224.310.00227.93
5622006.11.08 12:00close2811.00224.220.00227.93-22.1927734.08
5632006.11.15 05:35sell2821.00223.190.00219.71
5642006.11.17 08:00close2821.00223.310.00219.71-150.6727583.42
5652006.11.23 22:20sell2831.00222.720.00219.24
5662006.11.24 01:40sell2841.00222.880.00219.40
5672006.11.24 10:00close2831.00223.820.00219.24-675.3926908.03
5682006.11.24 10:00close2841.00223.810.00219.40-554.2826353.75
5692006.11.27 14:20buy2851.00224.600.00228.22
5702006.12.01 07:26t/p2851.00228.220.00228.222252.4728606.22
5712006.12.11 01:30buy2861.00227.070.00230.69
5722006.12.13 10:29t/p2861.00230.690.00230.692189.5430795.75
5732006.12.18 04:15sell2871.00230.710.00227.23
5742006.12.18 09:00close2871.00230.840.00227.23-77.4830718.27
5752006.12.20 10:40buy2881.00232.720.00236.34
5762006.12.21 13:00close2881.00231.970.00236.34-399.9130318.37
5772006.12.26 19:25buy2891.00232.630.00236.25
5782006.12.27 16:00close2891.00231.730.00236.25-520.8129797.56
5792006.12.27 22:10sell2901.00232.340.00228.86
5802006.12.27 22:35sell2911.00232.440.00228.96
5812006.12.28 11:00close2901.00232.730.00228.86-291.8129505.75
5822006.12.28 11:00close2911.00232.750.00228.96-244.1129261.64
5832006.12.29 01:10buy2921.00233.250.00236.87
5842006.12.29 16:25buy2931.00233.110.00236.73
5852007.01.03 15:00close2921.00233.670.00236.87297.5829559.22
5862007.01.03 15:00close2931.00233.660.00236.73375.0829934.30
5872007.01.04 04:10sell2941.00233.030.00229.55
5882007.01.05 04:42t/p2941.00229.550.00229.552054.2831988.59
5892007.01.08 09:30sell2951.00228.840.00225.36
5902007.01.08 14:00close2951.00229.440.00225.36-357.6031630.99
5912007.01.09 18:35buy2961.00231.270.00234.89
5922007.01.12 07:48t/p2961.00234.890.00234.892236.7433867.73
5932007.01.12 10:00buy2971.00234.320.00237.94
5942007.01.18 04:00t/p2971.00237.940.00237.942252.4836120.21
5952007.01.24 07:00buy2981.00240.830.00244.45
5962007.01.24 08:00close2981.00238.950.00244.45-1120.7634999.45
5972007.01.25 09:55sell2991.00237.960.00234.48
5982007.01.25 16:00close2991.00238.510.00234.48-327.8034671.65
5992007.01.30 15:45buy3001.00239.090.00242.71
6002007.01.30 17:00close3001.00238.330.00242.71-453.0734218.58
6012007.01.31 16:45sell3011.00237.570.00234.09
6022007.01.31 16:50sell3021.00237.680.00234.20
6032007.02.02 11:00close3011.00237.970.00234.09-317.5433901.04
6042007.02.02 11:00close3021.00237.970.00234.20-251.9933649.05
6052007.02.06 08:05sell3031.00235.880.00232.40
6062007.02.06 10:00close3031.00236.520.00232.40-381.4433267.61
6072007.02.12 21:45sell3041.00237.350.00233.87
6082007.02.12 22:00sell3051.00237.460.00233.98
6092007.02.14 09:00close3041.00236.580.00233.87419.3633686.96
6102007.02.14 09:00close3051.00236.590.00233.98478.9534165.91
6112007.02.16 05:45sell3061.00233.390.00229.91
6122007.02.19 04:00close3061.00233.560.00229.91-121.1234044.79
6132007.02.22 01:10buy3071.00236.120.00239.74
6142007.02.26 10:00close3071.00236.710.00239.74383.2134428.00