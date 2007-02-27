Crown Forex SA
A/C No: 42952 Name: arie keynan 2007.03.19 16:23 (local time)
 
Closed Transactions:
N Ticket Magic Num Open Time Type Lots Symbol Price S/L T/P Close Time Price Commis Swap Trade P/L
1 2915233 1004 2007.02.22 22:01 buy stop 0.10 usdchf 1.2426 1.2367 0.0000 2007.02.23 15:17 1.2320 0.00 0.00 0.00
2 2915234 1004 2007.02.23 15:17 sell 0.10 usdchf 1.2320 1.2378 0.0000 2007.02.26 00:00 1.2309 0.00 0.00 11.00
3 2934815 1004 2007.02.26 00:00 buy stop 0.10 usdchf 1.2410 1.2310 0.0000 2007.02.27 00:02 1.2293 0.00 0.00 0.00
4 2934817 1004 2007.02.26 00:00 sell stop 0.10 usdchf 1.2230 1.2330 0.0000 2007.02.27 00:02 1.2291 0.00 0.00 0.00
5 2951031 1004 2007.02.27 00:02 buy stop 0.10 usdchf 1.2323 1.2281 0.0000 2007.02.27 08:19 1.2246 0.00 0.00 0.00
6 2951035 1004 2007.02.27 08:18 sell 0.10 usdchf 1.2246 1.2288 0.0000 2007.02.28 00:02 1.2182 0.00 0.00 64.00
7 2978663 1004 2007.02.28 00:02 buy stop 0.10 usdchf 1.2297 1.2149 0.0000 2007.03.01 00:02 1.2189 0.00 0.00 0.00
8 2978666 1004 2007.02.28 00:02 sell stop 0.10 usdchf 1.2031 1.2180 0.0000 2007.03.01 00:02 1.2188 0.00 0.00 0.00
9 2999551 1004 2007.03.01 00:02 buy stop 0.10 usdchf 1.2308 1.2204 0.0000 2007.03.02 00:02 1.2237 0.00 0.00 0.00
10 2999552 1004 2007.03.01 00:02 sell stop 0.10 usdchf 1.2121 1.2225 0.0000 2007.03.02 00:02 1.2235 0.00 0.00 0.00
11 3025067 1004 2007.03.02 00:03 buy stop 0.10 usdchf 1.2309 1.2220 0.0000 2007.03.02 17:50 1.2148 0.00 0.00 0.00
12 3025069 1004 2007.03.02 17:50 sell 0.10 usdchf 1.2149 0.0000 0.0000 2007.03.05 00:10 1.2148 0.00 0.00 1.00
13 3045634 1004 2007.03.05 00:10 sell stop 0.10 usdchf 1.2051 1.2158 0.0000 2007.03.05 13:12 1.2241 0.00 0.00 0.00
14 3045631 1004 2007.03.05 13:12 buy 0.10 usdchf 1.2243 1.2136 0.0000 2007.03.09 00:00 1.2273 0.00 0.00 30.00
15 3101943 1004 2007.03.09 00:00 buy stop 0.10 usdchf 1.2369 1.2246 0.0000 2007.03.09 21:59 1.2340 0.00 0.00 0.00
16 3101944 1004 2007.03.09 00:00 sell stop 0.10 usdchf 1.2148 1.2271 0.0000 2007.03.09 21:59 1.2339 0.00 0.00 0.00
17 3113903 1004 2007.03.12 00:00 buy stop 0.10 usdchf 1.2403 1.2314 0.0000 2007.03.12 15:11 1.2245 0.00 0.00 0.00
18 3113907 1004 2007.03.12 15:11 sell 0.10 usdchf 1.2243 1.2332 0.0000 2007.03.14 00:00 1.2172 0.00 0.00 71.00
19 3137475 1004 2007.03.14 00:00 buy stop 0.10 usdchf 1.2236 1.2151 0.0000 2007.03.15 22:01 1.2170 0.00 0.00 0.00
20 3137477 1004 2007.03.14 00:00 sell stop 0.10 usdchf 1.2083 1.2168 0.0000 2007.03.15 22:01 1.2169 0.00 0.00 0.00
21 3161572 1004 2007.03.15 22:01 buy stop 0.10 usdchf 1.2228 1.2155 0.0000 2007.03.16 01:57 1.2096 0.00 0.00 0.00
22 3161573 1004 2007.03.16 01:57 sell 0.10 usdchf 1.2095 0.0000 0.0000 2007.03.18 22:32 1.2052 0.00 0.00 43.00
0.00 0.00 220.00
 
Summary P/L: 220.00
 
1 2871216 6666 2007.02.20 15:01 sell stop 0.20 gbpusd 1.9426 1.9533 0.0000 2007.02.21 07:22 1.9561 0.00 0.00 0.00
2 2893297 1007 2007.02.21 12:01 buy stop 0.10 gbpusd 1.9647 1.9547 0.0000 2007.02.21 12:03 1.9513 0.00 0.00 0.00
3 2893304 1007 2007.02.21 12:01 sell stop 0.10 gbpusd 1.9466 1.9567 0.0000 2007.02.21 12:03 1.9514 0.00 0.00 0.00
4 2893340 1007 2007.02.21 12:03 buy stop 0.10 gbpusd 1.9583 1.9492 0.0000 2007.02.21 12:04 1.9513 0.00 0.00 0.00
5 2893342 1007 2007.02.21 12:03 sell stop 0.10 gbpusd 1.9418 1.9510 0.0000 2007.02.21 12:04 1.9512 0.00 0.00 0.00
6 2893349 1007 2007.02.21 12:04 buy stop 0.10 gbpusd 1.9583 1.9492 0.0000 2007.02.21 12:04 1.9516 0.00 0.00 0.00
7 2893350 1007 2007.02.21 12:04 sell stop 0.10 gbpusd 1.9418 1.9510 0.0000 2007.02.21 12:04 1.9516 0.00 0.00 0.00
8 2897649 1007 2007.02.21 15:00 buy stop 0.10 gbpusd 1.9586 1.9495 0.0000 2007.02.22 15:00 1.9503 0.00 0.00 0.00
9 2897653 1007 2007.02.21 15:00 sell stop 0.10 gbpusd 1.9421 1.9513 0.0000 2007.02.22 15:00 1.9502 0.00 0.00 0.00
10 2909656 1007 2007.02.22 15:00 sell stop 0.10 gbpusd 1.9421 1.9500 0.0000 2007.02.22 16:21 1.9562 0.00 0.00 0.00
11 2909654 1007 2007.02.22 16:21 buy 0.10 gbpusd 1.9564 1.9484 0.0000 2007.02.23 15:00 1.9637 0.00 0.00 73.00
12 2929803 1007 2007.02.23 15:00 buy stop 0.10 gbpusd 1.9742 1.9608 0.0000 2007.02.26 15:00 1.9626 0.00 0.00 0.00
13 2929805 1007 2007.02.23 15:00 sell stop 0.10 gbpusd 1.9502 1.9636 0.0000 2007.02.26 15:00 1.9626 0.00 0.00 0.00
14 2946377 1007 2007.02.26 15:00 sell stop 0.10 gbpusd 1.9569 1.9624 0.0000 2007.02.27 08:33 1.9666 0.00 0.00 0.00
15 2946374 1007 2007.02.27 08:33 buy 0.10 gbpusd 1.9669 1.9614 0.0000 2007.02.27 20:12 1.9614 0.00 0.00 -55.00
16 2989229 1007 2007.02.28 15:00 buy stop 0.10 gbpusd 1.9698 1.9564 0.0000 2007.03.01 15:00 1.9611 0.00 0.00 0.00
17 2989231 1007 2007.02.28 15:00 sell stop 0.10 gbpusd 1.9458 1.9592 0.0000 2007.03.01 15:00 1.9610 0.00 0.00 0.00
18 3011291 1007 2007.03.01 15:00 buy stop 0.10 gbpusd 1.9668 1.9595 0.0000 2007.03.02 06:44 1.9537 0.00 0.00 0.00
19 3011292 1007 2007.03.02 06:43 sell 0.10 gbpusd 1.9536 1.9245 0.0000 2007.03.05 14:53 1.9245 0.00 0.00 291.00
20 3056401 1007 2007.03.05 15:00 buy stop 0.10 gbpusd 1.9444 1.9188 0.0000 2007.03.06 15:00 1.9261 0.00 0.00 0.00
21 3056406 1007 2007.03.05 15:00 sell stop 0.10 gbpusd 1.8987 1.9243 0.0000 2007.03.06 15:00 1.9259 0.00 0.00 0.00
22 3071980 1007 2007.03.06 15:00 sell stop 0.10 gbpusd 1.9148 1.9258 0.0000 2007.03.06 23:01 1.9344 0.00 0.00 0.00
23 3071979 1007 2007.03.06 23:01 buy 0.10 gbpusd 1.9345 0.0000 0.0000 2007.03.13 15:00 1.9324 0.00 0.00 -21.00
24 3132111 1007 2007.03.13 15:00 buy stop 0.10 gbpusd 1.9382 1.9309 0.0000 2007.03.14 06:43 1.9250 0.00 0.00 0.00
25 3132113 1007 2007.03.14 06:43 sell 0.10 gbpusd 1.9250 1.9323 0.0000 2007.03.14 14:37 1.9323 0.00 0.00 -73.00
26 3146504 1007 2007.03.14 15:01 buy stop 0.10 gbpusd 1.9423 1.9302 0.0000 2007.03.15 15:00 1.9356 0.00 0.00 0.00
27 3146511 1007 2007.03.14 15:01 sell stop 0.10 gbpusd 1.9206 1.9327 0.0000 2007.03.15 15:00 1.9355 0.00 0.00 0.00
28 3158363 1007 2007.03.15 15:00 sell stop 0.10 gbpusd 1.9278 1.9354 0.0000 2007.03.16 07:34 1.9415 0.00 0.00 0.00
29 3158360 1007 2007.03.16 07:34 buy 0.10 gbpusd 1.9415 0.0000 0.0000 2007.03.19 15:38 1.9455 0.00 0.00 40.00
0.00 0.00 255.00
 
Summary P/L: 255.00
 
1 2907028 1007 2007.02.22 10:17 buy stop 0.10 usdjpy 121.65 120.93 0.00 2007.02.22 10:18 121.22 0.00 0.00 0.00
2 2907030 1007 2007.02.22 10:17 sell stop 0.10 usdjpy 120.46 121.17 0.00 2007.02.22 10:18 121.20 0.00 0.00 0.00
3 2907040 1007 2007.02.22 10:19 buy stop 0.10 usdjpy 121.65 120.93 0.00 2007.02.26 12:16 120.60 0.00 0.00 0.00
4 2907041 1007 2007.02.22 10:19 sell stop 0.10 usdjpy 120.46 121.17 0.00 2007.02.26 12:16 120.59 0.00 0.00 0.00
5 2923935 1006 2007.02.23 09:00 buy stop 0.10 usdjpy 121.65 120.93 0.00 2007.02.26 09:00 120.61 0.00 0.00 0.00
6 2923936 1006 2007.02.23 09:00 sell stop 0.10 usdjpy 120.46 121.17 0.00 2007.02.26 09:00 120.61 0.00 0.00 0.00
7 2942516 1006 2007.02.26 09:00 buy stop 0.10 usdjpy 121.33 120.25 0.00 2007.02.27 08:21 119.55 0.00 0.00 0.00
8 2942520 1006 2007.02.27 08:21 sell 0.10 usdjpy 119.54 120.62 0.00 2007.02.28 09:00 118.41 0.00 0.00 113.00
9 2984228 1006 2007.02.28 09:00 buy stop 0.10 usdjpy 119.92 117.55 0.00 2007.03.01 09:00 118.26 0.00 0.00 0.00
10 2984229 1006 2007.02.28 09:00 sell stop 0.10 usdjpy 116.02 118.39 0.00 2007.03.01 09:00 118.25 0.00 0.00 0.00
11 3004835 1006 2007.03.01 09:00 buy stop 0.10 usdjpy 118.84 117.95 0.00 2007.03.01 13:03 117.35 0.00 0.00 0.00
12 3004836 1006 2007.03.01 13:03 sell 0.10 usdjpy 117.36 0.00 0.00 2007.03.05 09:01 115.44 0.00 0.00 192.00
13 3051987 1006 2007.03.05 09:01 buy stop 0.10 usdjpy 117.25 114.39 0.00 2007.03.06 09:00 116.41 0.00 0.00 0.00
14 3051990 1006 2007.03.05 09:01 sell stop 0.10 usdjpy 112.55 115.41 0.00 2007.03.06 09:00 116.40 0.00 0.00 0.00
15 3068798 1006 2007.03.06 09:00 buy stop 0.10 usdjpy 117.25 114.39 0.00 2007.03.07 09:00 116.47 0.00 0.00 0.00
16 3068800 1006 2007.03.06 09:00 sell stop 0.10 usdjpy 112.55 115.41 0.00 2007.03.07 09:00 116.46 0.00 0.00 0.00
17 3080578 1006 2007.03.07 09:00 buy stop 0.10 usdjpy 116.97 116.20 0.00 2007.03.07 23:15 115.70 0.00 0.00 0.00
18 3080579 1006 2007.03.07 23:14 sell 0.10 usdjpy 115.69 116.46 0.00 2007.03.08 03:49 116.46 0.00 0.00 -77.00
19 3091911 1006 2007.03.08 09:00 sell stop 0.10 usdjpy 115.26 116.67 0.00 2007.03.09 08:41 117.59 0.00 0.00 0.00
20 3091910 1006 2007.03.09 08:41 buy 0.10 usdjpy 117.59 0.00 0.00 2007.03.12 10:00 118.14 0.00 0.00 55.00
21 3117598 1006 2007.03.12 10:00 buy stop 0.10 usdjpy 118.97 117.33 0.00 2007.03.13 10:01 117.36 0.00 0.00 0.00
22 3117600 1006 2007.03.12 10:00 sell stop 0.10 usdjpy 116.76 118.40 0.00 2007.03.13 10:01 117.35 0.00 0.00 0.00
23 3128855 1006 2007.03.13 10:01 buy stop 0.10 usdjpy 117.97 116.81 0.00 2007.03.13 17:36 116.41 0.00 0.00 0.00
24 3128857 1006 2007.03.13 17:36 sell 0.10 usdjpy 116.40 117.56 0.00 2007.03.15 16:36 117.56 0.00 0.00 -116.00
25 3160269 1006 2007.03.15 18:00 buy stop 0.10 usdjpy 118.45 116.89 0.00 2007.03.16 18:00 116.78 0.00 0.00 0.00
26 3160270 1006 2007.03.15 18:00 sell stop 0.10 usdjpy 116.35 117.91 0.00 2007.03.16 18:00 116.77 0.00 0.00 0.00
27 3171910 1006 2007.03.16 18:00 buy stop 0.10 usdjpy 118.29 116.99 0.00 2007.03.16 21:59 116.70 0.00 0.00 0.00
28 3171911 1006 2007.03.16 18:00 sell stop 0.10 usdjpy 116.54 117.84 0.00 2007.03.16 21:59 116.69 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 167.00
 
Summary P/L: 167.00
 
1 2918166 1005 2007.02.23 01:00 sell stop 0.10 eurusd 1.3081 1.3111 0.0000 2007.02.23 15:21 1.3178 0.00 0.00 0.00
2 2918162 1005 2007.02.23 15:21 buy 0.10 eurusd 1.3179 1.3149 0.0000 2007.02.26 00:00 1.3180 0.00 0.00 1.00
3 2934804 1005 2007.02.26 00:00 buy stop 0.10 eurusd 1.3257 1.3215 0.0000 2007.02.27 00:03 1.3193 0.00 0.00 0.00
4 2934805 1005 2007.02.26 00:00 sell stop 0.10 eurusd 1.3120 1.3162 0.0000 2007.02.27 00:03 1.3192 0.00 0.00 0.00
5 2951040 1005 2007.02.27 00:03 sell stop 0.10 eurusd 1.3158 1.3182 0.0000 2007.02.27 13:31 1.3238 0.00 0.00 0.00
6 2951039 1005 2007.02.27 13:30 buy 0.10 eurusd 1.3235 1.3212 0.0000 2007.02.28 00:43 1.3236 0.00 0.00 1.00
7 2979041 1005 2007.02.28 00:43 buy stop 0.10 eurusd 1.3317 1.3269 0.0000 2007.03.01 00:02 1.3231 0.00 0.00 0.00
8 2979043 1005 2007.02.28 00:43 sell stop 0.10 eurusd 1.3160 1.3209 0.0000 2007.03.01 00:02 1.3231 0.00 0.00 0.00
9 2999556 1005 2007.03.01 00:02 buy stop 0.10 eurusd 1.3295 1.3257 0.0000 2007.03.01 15:19 1.3170 0.00 0.00 0.00
10 2999557 1005 2007.03.01 15:19 sell 0.10 eurusd 1.3170 1.3209 0.0000 2007.03.02 00:23 1.3169 0.00 0.00 1.00
11 3025986 1005 2007.03.02 00:23 buy stop 0.10 eurusd 1.3243 1.3201 0.0000 2007.03.02 21:59 1.3192 0.00 0.00 0.00
12 3025988 1005 2007.03.02 00:23 sell stop 0.10 eurusd 1.3108 1.3149 0.0000 2007.03.02 21:59 1.3191 0.00 0.00 0.00
13 3045422 1005 2007.03.05 00:00 buy stop 0.10 eurusd 1.3246 1.3211 0.0000 2007.03.05 01:43 1.3132 0.00 0.00 0.00
14 3045424 1005 2007.03.05 01:43 sell 0.10 eurusd 1.3132 1.3167 0.0000 2007.03.05 05:30 1.3167 0.00 0.00 -35.00
15 3058725 1005 2007.03.05 17:00 buy stop 0.10 eurusd 1.3217 1.3148 0.0000 2007.03.06 17:00 1.3106 0.00 0.00 0.00
16 3058728 1005 2007.03.05 17:00 sell stop 0.10 eurusd 1.2993 1.3062 0.0000 2007.03.06 17:00 1.3106 0.00 0.00 0.00
17 3073518 1005 2007.03.06 17:00 sell stop 0.10 eurusd 1.3070 1.3095 0.0000 2007.03.07 15:24 1.3150 0.00 0.00 0.00
18 3073516 1005 2007.03.07 15:24 buy 0.10 eurusd 1.3152 1.3127 0.0000 2007.03.08 14:14 1.3127 0.00 0.00 -25.00
19 3099198 1005 2007.03.08 17:01 buy stop 0.10 eurusd 1.3190 1.3156 0.0000 2007.03.09 17:00 1.3117 0.00 0.00 0.00
20 3099201 1005 2007.03.08 17:01 sell stop 0.10 eurusd 1.3079 1.3113 0.0000 2007.03.09 17:00 1.3116 0.00 0.00 0.00
21 3111233 1005 2007.03.09 17:00 buy stop 0.10 eurusd 1.3183 1.3147 0.0000 2007.03.09 21:59 1.3115 0.00 0.00 0.00
22 3111234 1005 2007.03.09 17:00 sell stop 0.10 eurusd 1.3066 1.3102 0.0000 2007.03.09 21:59 1.3114 0.00 0.00 0.00
23 3122314 1005 2007.03.12 17:00 buy stop 0.10 eurusd 1.3259 1.3214 0.0000 2007.03.13 17:00 1.3209 0.00 0.00 0.00
24 3122315 1005 2007.03.12 17:00 sell stop 0.10 eurusd 1.3113 1.3158 0.0000 2007.03.13 17:00 1.3208 0.00 0.00 0.00
25 3133104 1005 2007.03.13 17:00 buy stop 0.10 eurusd 1.3268 1.3235 0.0000 2007.03.14 14:34 1.3213 0.00 0.00 0.00
26 3133105 1005 2007.03.13 17:00 sell stop 0.10 eurusd 1.3161 1.3194 0.0000 2007.03.14 14:34 1.3212 0.00 0.00 0.00
27 3151336 1005 2007.03.15 00:00 buy stop 0.10 eurusd 1.3288 1.3247 0.0000 2007.03.16 00:00 1.3281 0.00 0.00 0.00
28 3151339 1005 2007.03.15 00:00 sell stop 0.10 eurusd 1.3172 1.3212 0.0000 2007.03.16 00:00 1.3280 0.00 0.00 0.00
29 3162409 1005 2007.03.16 00:00 buy stop 0.10 eurusd 1.3352 1.3300 0.0000 2007.03.16 21:59 1.3317 0.00 0.00 0.00
30 3162410 1005 2007.03.16 00:00 sell stop 0.10 eurusd 1.3201 1.3254 0.0000 2007.03.16 21:59 1.3316 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -57.00
 
Summary P/L: -57.00
 
1 2999513 1003 2007.03.01 00:00 buy stop 0.10 eurjpy 157.58 154.67 0.00 2007.03.02 00:02 155.06 0.00 0.00 0.00
2 2999515 1003 2007.03.01 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 153.99 156.90 0.00 2007.03.02 00:02 155.01 0.00 0.00 0.00
3 3025056 1003 2007.03.02 00:02 buy stop 0.10 eurjpy 156.96 152.88 0.00 2007.03.02 21:59 154.19 0.00 0.00 0.00
4 3025060 1003 2007.03.02 00:02 sell stop 0.10 eurjpy 151.97 156.05 0.00 2007.03.02 21:59 154.14 0.00 0.00 0.00
5 3045418 1003 2007.03.05 00:00 buy stop 0.10 eurjpy 154.69 151.33 0.00 2007.03.06 00:05 151.56 0.00 0.00 0.00
6 3045420 1003 2007.03.05 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 150.56 153.92 0.00 2007.03.06 00:05 151.53 0.00 0.00 0.00
7 3062994 1003 2007.03.06 00:05 sell stop 0.10 eurjpy 148.58 151.08 0.00 2007.03.06 08:35 152.88 0.00 0.00 0.00
8 3062993 1003 2007.03.06 08:35 buy 0.10 eurjpy 152.95 150.45 0.00 2007.03.07 00:00 153.40 0.00 0.00 45.00
9 3076204 1003 2007.03.07 00:00 buy stop 0.10 eurjpy 155.09 151.60 0.00 2007.03.08 00:00 152.49 0.00 0.00 0.00
10 3076205 1003 2007.03.07 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 150.80 154.29 0.00 2007.03.08 00:00 152.44 0.00 0.00 0.00
11 3088678 1003 2007.03.08 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 151.00 152.89 0.00 2007.03.08 03:48 153.31 0.00 0.00 0.00
12 3088676 1003 2007.03.08 03:48 buy 0.10 eurjpy 153.37 151.48 0.00 2007.03.09 00:00 153.91 0.00 0.00 54.00
13 3101940 1003 2007.03.09 00:00 buy stop 0.10 eurjpy 155.37 152.33 0.00 2007.03.09 21:59 155.09 0.00 0.00 0.00
14 3101941 1003 2007.03.09 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 151.62 154.66 0.00 2007.03.09 21:59 155.04 0.00 0.00 0.00
15 3113896 1003 2007.03.12 00:00 buy stop 0.10 eurjpy 156.20 153.98 0.00 2007.03.13 00:00 155.12 0.00 0.00 0.00
16 3113897 1003 2007.03.12 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 153.43 155.65 0.00 2007.03.13 00:00 155.06 0.00 0.00 0.00
17 3125085 1003 2007.03.13 00:00 buy stop 0.10 eurjpy 156.18 153.87 0.00 2007.03.13 21:14 153.38 0.00 0.00 0.00
18 3125087 1003 2007.03.13 21:14 sell 0.10 eurjpy 153.31 155.62 0.00 2007.03.14 00:00 153.04 0.00 0.00 27.00
19 3137467 1003 2007.03.14 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 150.29 153.90 0.00 2007.03.14 19:16 154.68 0.00 0.00 0.00
20 3137465 1003 2007.03.14 19:16 buy 0.10 eurjpy 154.73 151.11 0.00 2007.03.15 00:00 155.17 0.00 0.00 44.00
21 3151331 1003 2007.03.15 00:00 buy stop 0.10 eurjpy 157.25 152.93 0.00 2007.03.16 00:00 155.63 0.00 0.00 0.00
22 3151332 1003 2007.03.15 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 151.96 156.28 0.00 2007.03.16 00:00 155.58 0.00 0.00 0.00
23 3162403 1003 2007.03.16 00:00 buy stop 0.10 eurjpy 156.46 154.73 0.00 2007.03.16 21:59 155.44 0.00 0.00 0.00
24 3162404 1003 2007.03.16 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 154.28 156.01 0.00 2007.03.16 21:59 155.39 0.00 0.00 0.00
25 3173665 1003 2007.03.19 00:00 sell stop 0.10 eurjpy 153.79 155.41 0.00 2007.03.19 01:12 155.79 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 170.00
 
Summary P/L: 170.00
 
1 3113891 1011 2007.03.12 00:00 buy stop 0.10 gbpjpy 230.14 226.38 0.00 2007.03.13 11:07 225.67 0.00 0.00 0.00
2 3113894 1011 2007.03.13 11:07 sell 0.10 gbpjpy 225.56 229.31 0.00 2007.03.14 13:00 224.27 0.00 0.00 129.00
3 3144454 1011 2007.03.14 13:00 sell stop 0.10 gbpjpy 220.79 225.68 0.00 2007.03.14 19:19 226.58 0.00 0.00 0.00
4 3144453 1011 2007.03.14 19:19 buy 0.10 gbpjpy 226.69 221.81 0.00 2007.03.15 13:00 227.02 0.00 0.00 33.00
5 3156927 1011 2007.03.15 13:00 buy stop 0.10 gbpjpy 229.30 224.98 0.00 2007.03.16 13:00 227.34 0.00 0.00 0.00
6 3156928 1011 2007.03.15 13:00 sell stop 0.10 gbpjpy 224.06 228.38 0.00 2007.03.16 13:00 227.24 0.00 0.00 0.00
7 3169174 1011 2007.03.16 13:00 buy stop 0.10 gbpjpy 229.15 226.45 0.00 2007.03.16 21:59 226.78 0.00 0.00 0.00
8 3169175 1011 2007.03.16 13:00 sell stop 0.10 gbpjpy 225.80 228.50 0.00 2007.03.16 21:59 226.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 162.00
 
Summary P/L: 162.00
 
* * *