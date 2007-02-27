|A/C No: 42952
|Name: arie keynan
|2007.03.19 16:23 (local time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Magic Num
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|1
|2915233
|1004
|2007.02.22 22:01
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2426
|1.2367
|0.0000
|2007.02.23 15:17
|1.2320
|0.00
|0.00
|0.00
|2
|2915234
|1004
|2007.02.23 15:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2320
|1.2378
|0.0000
|2007.02.26 00:00
|1.2309
|0.00
|0.00
|11.00
|3
|2934815
|1004
|2007.02.26 00:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2410
|1.2310
|0.0000
|2007.02.27 00:02
|1.2293
|0.00
|0.00
|0.00
|4
|2934817
|1004
|2007.02.26 00:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2230
|1.2330
|0.0000
|2007.02.27 00:02
|1.2291
|0.00
|0.00
|0.00
|5
|2951031
|1004
|2007.02.27 00:02
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2323
|1.2281
|0.0000
|2007.02.27 08:19
|1.2246
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|2951035
|1004
|2007.02.27 08:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2246
|1.2288
|0.0000
|2007.02.28 00:02
|1.2182
|0.00
|0.00
|64.00
|7
|2978663
|1004
|2007.02.28 00:02
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2297
|1.2149
|0.0000
|2007.03.01 00:02
|1.2189
|0.00
|0.00
|0.00
|8
|2978666
|1004
|2007.02.28 00:02
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2031
|1.2180
|0.0000
|2007.03.01 00:02
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|9
|2999551
|1004
|2007.03.01 00:02
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2308
|1.2204
|0.0000
|2007.03.02 00:02
|1.2237
|0.00
|0.00
|0.00
|10
|2999552
|1004
|2007.03.01 00:02
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2121
|1.2225
|0.0000
|2007.03.02 00:02
|1.2235
|0.00
|0.00
|0.00
|11
|3025067
|1004
|2007.03.02 00:03
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2309
|1.2220
|0.0000
|2007.03.02 17:50
|1.2148
|0.00
|0.00
|0.00
|12
|3025069
|1004
|2007.03.02 17:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2149
|0.0000
|0.0000
|2007.03.05 00:10
|1.2148
|0.00
|0.00
|1.00
|13
|3045634
|1004
|2007.03.05 00:10
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2051
|1.2158
|0.0000
|2007.03.05 13:12
|1.2241
|0.00
|0.00
|0.00
|14
|3045631
|1004
|2007.03.05 13:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2243
|1.2136
|0.0000
|2007.03.09 00:00
|1.2273
|0.00
|0.00
|30.00
|15
|3101943
|1004
|2007.03.09 00:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2369
|1.2246
|0.0000
|2007.03.09 21:59
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.00
|16
|3101944
|1004
|2007.03.09 00:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2148
|1.2271
|0.0000
|2007.03.09 21:59
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|17
|3113903
|1004
|2007.03.12 00:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2403
|1.2314
|0.0000
|2007.03.12 15:11
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|18
|3113907
|1004
|2007.03.12 15:11
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2243
|1.2332
|0.0000
|2007.03.14 00:00
|1.2172
|0.00
|0.00
|71.00
|19
|3137475
|1004
|2007.03.14 00:00
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2236
|1.2151
|0.0000
|2007.03.15 22:01
|1.2170
|0.00
|0.00
|0.00
|20
|3137477
|1004
|2007.03.14 00:00
|sell stop
|0.10
|usdchf
|1.2083
|1.2168
|0.0000
|2007.03.15 22:01
|1.2169
|0.00
|0.00
|0.00
|21
|3161572
|1004
|2007.03.15 22:01
|buy stop
|0.10
|usdchf
|1.2228
|1.2155
|0.0000
|2007.03.16 01:57
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|22
|3161573
|1004
|2007.03.16 01:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2095
|0.0000
|0.0000
|2007.03.18 22:32
|1.2052
|0.00
|0.00
|43.00
|0.00
|0.00
|220.00
|Summary P/L:
|220.00
|1
|2871216
|6666
|2007.02.20 15:01
|sell stop
|0.20
|gbpusd
|1.9426
|1.9533
|0.0000
|2007.02.21 07:22
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|2
|2893297
|1007
|2007.02.21 12:01
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9647
|1.9547
|0.0000
|2007.02.21 12:03
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|3
|2893304
|1007
|2007.02.21 12:01
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9466
|1.9567
|0.0000
|2007.02.21 12:03
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|4
|2893340
|1007
|2007.02.21 12:03
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9492
|0.0000
|2007.02.21 12:04
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|5
|2893342
|1007
|2007.02.21 12:03
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9418
|1.9510
|0.0000
|2007.02.21 12:04
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|2893349
|1007
|2007.02.21 12:04
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9583
|1.9492
|0.0000
|2007.02.21 12:04
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|7
|2893350
|1007
|2007.02.21 12:04
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9418
|1.9510
|0.0000
|2007.02.21 12:04
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|8
|2897649
|1007
|2007.02.21 15:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9586
|1.9495
|0.0000
|2007.02.22 15:00
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|9
|2897653
|1007
|2007.02.21 15:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9421
|1.9513
|0.0000
|2007.02.22 15:00
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|10
|2909656
|1007
|2007.02.22 15:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9421
|1.9500
|0.0000
|2007.02.22 16:21
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|11
|2909654
|1007
|2007.02.22 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9564
|1.9484
|0.0000
|2007.02.23 15:00
|1.9637
|0.00
|0.00
|73.00
|12
|2929803
|1007
|2007.02.23 15:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|1.9608
|0.0000
|2007.02.26 15:00
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|13
|2929805
|1007
|2007.02.23 15:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9502
|1.9636
|0.0000
|2007.02.26 15:00
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|14
|2946377
|1007
|2007.02.26 15:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9569
|1.9624
|0.0000
|2007.02.27 08:33
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|15
|2946374
|1007
|2007.02.27 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9669
|1.9614
|0.0000
|2007.02.27 20:12
|1.9614
|0.00
|0.00
|-55.00
|16
|2989229
|1007
|2007.02.28 15:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9564
|0.0000
|2007.03.01 15:00
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|17
|2989231
|1007
|2007.02.28 15:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9458
|1.9592
|0.0000
|2007.03.01 15:00
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|18
|3011291
|1007
|2007.03.01 15:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9668
|1.9595
|0.0000
|2007.03.02 06:44
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|19
|3011292
|1007
|2007.03.02 06:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9536
|1.9245
|0.0000
|2007.03.05 14:53
|1.9245
|0.00
|0.00
|291.00
|20
|3056401
|1007
|2007.03.05 15:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9444
|1.9188
|0.0000
|2007.03.06 15:00
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.00
|21
|3056406
|1007
|2007.03.05 15:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8987
|1.9243
|0.0000
|2007.03.06 15:00
|1.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|22
|3071980
|1007
|2007.03.06 15:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9148
|1.9258
|0.0000
|2007.03.06 23:01
|1.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|23
|3071979
|1007
|2007.03.06 23:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9345
|0.0000
|0.0000
|2007.03.13 15:00
|1.9324
|0.00
|0.00
|-21.00
|24
|3132111
|1007
|2007.03.13 15:00
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9382
|1.9309
|0.0000
|2007.03.14 06:43
|1.9250
|0.00
|0.00
|0.00
|25
|3132113
|1007
|2007.03.14 06:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9250
|1.9323
|0.0000
|2007.03.14 14:37
|1.9323
|0.00
|0.00
|-73.00
|26
|3146504
|1007
|2007.03.14 15:01
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9423
|1.9302
|0.0000
|2007.03.15 15:00
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|27
|3146511
|1007
|2007.03.14 15:01
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9206
|1.9327
|0.0000
|2007.03.15 15:00
|1.9355
|0.00
|0.00
|0.00
|28
|3158363
|1007
|2007.03.15 15:00
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.9278
|1.9354
|0.0000
|2007.03.16 07:34
|1.9415
|0.00
|0.00
|0.00
|29
|3158360
|1007
|2007.03.16 07:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9415
|0.0000
|0.0000
|2007.03.19 15:38
|1.9455
|0.00
|0.00
|40.00
|0.00
|0.00
|255.00
|Summary P/L:
|255.00
|1
|2907028
|1007
|2007.02.22 10:17
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|121.65
|120.93
|0.00
|2007.02.22 10:18
|121.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2
|2907030
|1007
|2007.02.22 10:17
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|120.46
|121.17
|0.00
|2007.02.22 10:18
|121.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3
|2907040
|1007
|2007.02.22 10:19
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|121.65
|120.93
|0.00
|2007.02.26 12:16
|120.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4
|2907041
|1007
|2007.02.22 10:19
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|120.46
|121.17
|0.00
|2007.02.26 12:16
|120.59
|0.00
|0.00
|0.00
|5
|2923935
|1006
|2007.02.23 09:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|121.65
|120.93
|0.00
|2007.02.26 09:00
|120.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|2923936
|1006
|2007.02.23 09:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|120.46
|121.17
|0.00
|2007.02.26 09:00
|120.61
|0.00
|0.00
|0.00
|7
|2942516
|1006
|2007.02.26 09:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|121.33
|120.25
|0.00
|2007.02.27 08:21
|119.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8
|2942520
|1006
|2007.02.27 08:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.54
|120.62
|0.00
|2007.02.28 09:00
|118.41
|0.00
|0.00
|113.00
|9
|2984228
|1006
|2007.02.28 09:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|119.92
|117.55
|0.00
|2007.03.01 09:00
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|10
|2984229
|1006
|2007.02.28 09:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|116.02
|118.39
|0.00
|2007.03.01 09:00
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|11
|3004835
|1006
|2007.03.01 09:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.84
|117.95
|0.00
|2007.03.01 13:03
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|12
|3004836
|1006
|2007.03.01 13:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.36
|0.00
|0.00
|2007.03.05 09:01
|115.44
|0.00
|0.00
|192.00
|13
|3051987
|1006
|2007.03.05 09:01
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|117.25
|114.39
|0.00
|2007.03.06 09:00
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|14
|3051990
|1006
|2007.03.05 09:01
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|112.55
|115.41
|0.00
|2007.03.06 09:00
|116.40
|0.00
|0.00
|0.00
|15
|3068798
|1006
|2007.03.06 09:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|117.25
|114.39
|0.00
|2007.03.07 09:00
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|16
|3068800
|1006
|2007.03.06 09:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|112.55
|115.41
|0.00
|2007.03.07 09:00
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|17
|3080578
|1006
|2007.03.07 09:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|116.97
|116.20
|0.00
|2007.03.07 23:15
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|18
|3080579
|1006
|2007.03.07 23:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.69
|116.46
|0.00
|2007.03.08 03:49
|116.46
|0.00
|0.00
|-77.00
|19
|3091911
|1006
|2007.03.08 09:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|115.26
|116.67
|0.00
|2007.03.09 08:41
|117.59
|0.00
|0.00
|0.00
|20
|3091910
|1006
|2007.03.09 08:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.59
|0.00
|0.00
|2007.03.12 10:00
|118.14
|0.00
|0.00
|55.00
|21
|3117598
|1006
|2007.03.12 10:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.97
|117.33
|0.00
|2007.03.13 10:01
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|22
|3117600
|1006
|2007.03.12 10:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|116.76
|118.40
|0.00
|2007.03.13 10:01
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|23
|3128855
|1006
|2007.03.13 10:01
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|117.97
|116.81
|0.00
|2007.03.13 17:36
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|24
|3128857
|1006
|2007.03.13 17:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.40
|117.56
|0.00
|2007.03.15 16:36
|117.56
|0.00
|0.00
|-116.00
|25
|3160269
|1006
|2007.03.15 18:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.45
|116.89
|0.00
|2007.03.16 18:00
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|26
|3160270
|1006
|2007.03.15 18:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|116.35
|117.91
|0.00
|2007.03.16 18:00
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|27
|3171910
|1006
|2007.03.16 18:00
|buy stop
|0.10
|usdjpy
|118.29
|116.99
|0.00
|2007.03.16 21:59
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|28
|3171911
|1006
|2007.03.16 18:00
|sell stop
|0.10
|usdjpy
|116.54
|117.84
|0.00
|2007.03.16 21:59
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|167.00
|Summary P/L:
|167.00
|1
|2918166
|1005
|2007.02.23 01:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3081
|1.3111
|0.0000
|2007.02.23 15:21
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|2
|2918162
|1005
|2007.02.23 15:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3179
|1.3149
|0.0000
|2007.02.26 00:00
|1.3180
|0.00
|0.00
|1.00
|3
|2934804
|1005
|2007.02.26 00:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3257
|1.3215
|0.0000
|2007.02.27 00:03
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|4
|2934805
|1005
|2007.02.26 00:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3120
|1.3162
|0.0000
|2007.02.27 00:03
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|5
|2951040
|1005
|2007.02.27 00:03
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3158
|1.3182
|0.0000
|2007.02.27 13:31
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|2951039
|1005
|2007.02.27 13:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3235
|1.3212
|0.0000
|2007.02.28 00:43
|1.3236
|0.00
|0.00
|1.00
|7
|2979041
|1005
|2007.02.28 00:43
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3317
|1.3269
|0.0000
|2007.03.01 00:02
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|8
|2979043
|1005
|2007.02.28 00:43
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3160
|1.3209
|0.0000
|2007.03.01 00:02
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|9
|2999556
|1005
|2007.03.01 00:02
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3295
|1.3257
|0.0000
|2007.03.01 15:19
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|10
|2999557
|1005
|2007.03.01 15:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3170
|1.3209
|0.0000
|2007.03.02 00:23
|1.3169
|0.00
|0.00
|1.00
|11
|3025986
|1005
|2007.03.02 00:23
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3243
|1.3201
|0.0000
|2007.03.02 21:59
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|12
|3025988
|1005
|2007.03.02 00:23
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3108
|1.3149
|0.0000
|2007.03.02 21:59
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|13
|3045422
|1005
|2007.03.05 00:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3246
|1.3211
|0.0000
|2007.03.05 01:43
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|14
|3045424
|1005
|2007.03.05 01:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3132
|1.3167
|0.0000
|2007.03.05 05:30
|1.3167
|0.00
|0.00
|-35.00
|15
|3058725
|1005
|2007.03.05 17:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3217
|1.3148
|0.0000
|2007.03.06 17:00
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|16
|3058728
|1005
|2007.03.05 17:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.2993
|1.3062
|0.0000
|2007.03.06 17:00
|1.3106
|0.00
|0.00
|0.00
|17
|3073518
|1005
|2007.03.06 17:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3070
|1.3095
|0.0000
|2007.03.07 15:24
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|18
|3073516
|1005
|2007.03.07 15:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3152
|1.3127
|0.0000
|2007.03.08 14:14
|1.3127
|0.00
|0.00
|-25.00
|19
|3099198
|1005
|2007.03.08 17:01
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3190
|1.3156
|0.0000
|2007.03.09 17:00
|1.3117
|0.00
|0.00
|0.00
|20
|3099201
|1005
|2007.03.08 17:01
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3079
|1.3113
|0.0000
|2007.03.09 17:00
|1.3116
|0.00
|0.00
|0.00
|21
|3111233
|1005
|2007.03.09 17:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3183
|1.3147
|0.0000
|2007.03.09 21:59
|1.3115
|0.00
|0.00
|0.00
|22
|3111234
|1005
|2007.03.09 17:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3066
|1.3102
|0.0000
|2007.03.09 21:59
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|23
|3122314
|1005
|2007.03.12 17:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3259
|1.3214
|0.0000
|2007.03.13 17:00
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|24
|3122315
|1005
|2007.03.12 17:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3113
|1.3158
|0.0000
|2007.03.13 17:00
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|25
|3133104
|1005
|2007.03.13 17:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3268
|1.3235
|0.0000
|2007.03.14 14:34
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|26
|3133105
|1005
|2007.03.13 17:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3161
|1.3194
|0.0000
|2007.03.14 14:34
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|27
|3151336
|1005
|2007.03.15 00:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3288
|1.3247
|0.0000
|2007.03.16 00:00
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|28
|3151339
|1005
|2007.03.15 00:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3172
|1.3212
|0.0000
|2007.03.16 00:00
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|29
|3162409
|1005
|2007.03.16 00:00
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.3352
|1.3300
|0.0000
|2007.03.16 21:59
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|30
|3162410
|1005
|2007.03.16 00:00
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.3201
|1.3254
|0.0000
|2007.03.16 21:59
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|Summary P/L:
|-57.00
|1
|2999513
|1003
|2007.03.01 00:00
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|157.58
|154.67
|0.00
|2007.03.02 00:02
|155.06
|0.00
|0.00
|0.00
|2
|2999515
|1003
|2007.03.01 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|153.99
|156.90
|0.00
|2007.03.02 00:02
|155.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3
|3025056
|1003
|2007.03.02 00:02
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|156.96
|152.88
|0.00
|2007.03.02 21:59
|154.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4
|3025060
|1003
|2007.03.02 00:02
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|151.97
|156.05
|0.00
|2007.03.02 21:59
|154.14
|0.00
|0.00
|0.00
|5
|3045418
|1003
|2007.03.05 00:00
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|154.69
|151.33
|0.00
|2007.03.06 00:05
|151.56
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|3045420
|1003
|2007.03.05 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|150.56
|153.92
|0.00
|2007.03.06 00:05
|151.53
|0.00
|0.00
|0.00
|7
|3062994
|1003
|2007.03.06 00:05
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|148.58
|151.08
|0.00
|2007.03.06 08:35
|152.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8
|3062993
|1003
|2007.03.06 08:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.95
|150.45
|0.00
|2007.03.07 00:00
|153.40
|0.00
|0.00
|45.00
|9
|3076204
|1003
|2007.03.07 00:00
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|155.09
|151.60
|0.00
|2007.03.08 00:00
|152.49
|0.00
|0.00
|0.00
|10
|3076205
|1003
|2007.03.07 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|150.80
|154.29
|0.00
|2007.03.08 00:00
|152.44
|0.00
|0.00
|0.00
|11
|3088678
|1003
|2007.03.08 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|151.00
|152.89
|0.00
|2007.03.08 03:48
|153.31
|0.00
|0.00
|0.00
|12
|3088676
|1003
|2007.03.08 03:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.37
|151.48
|0.00
|2007.03.09 00:00
|153.91
|0.00
|0.00
|54.00
|13
|3101940
|1003
|2007.03.09 00:00
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|155.37
|152.33
|0.00
|2007.03.09 21:59
|155.09
|0.00
|0.00
|0.00
|14
|3101941
|1003
|2007.03.09 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|151.62
|154.66
|0.00
|2007.03.09 21:59
|155.04
|0.00
|0.00
|0.00
|15
|3113896
|1003
|2007.03.12 00:00
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|156.20
|153.98
|0.00
|2007.03.13 00:00
|155.12
|0.00
|0.00
|0.00
|16
|3113897
|1003
|2007.03.12 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|153.43
|155.65
|0.00
|2007.03.13 00:00
|155.06
|0.00
|0.00
|0.00
|17
|3125085
|1003
|2007.03.13 00:00
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|156.18
|153.87
|0.00
|2007.03.13 21:14
|153.38
|0.00
|0.00
|0.00
|18
|3125087
|1003
|2007.03.13 21:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.31
|155.62
|0.00
|2007.03.14 00:00
|153.04
|0.00
|0.00
|27.00
|19
|3137467
|1003
|2007.03.14 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|150.29
|153.90
|0.00
|2007.03.14 19:16
|154.68
|0.00
|0.00
|0.00
|20
|3137465
|1003
|2007.03.14 19:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|154.73
|151.11
|0.00
|2007.03.15 00:00
|155.17
|0.00
|0.00
|44.00
|21
|3151331
|1003
|2007.03.15 00:00
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|157.25
|152.93
|0.00
|2007.03.16 00:00
|155.63
|0.00
|0.00
|0.00
|22
|3151332
|1003
|2007.03.15 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|151.96
|156.28
|0.00
|2007.03.16 00:00
|155.58
|0.00
|0.00
|0.00
|23
|3162403
|1003
|2007.03.16 00:00
|buy stop
|0.10
|eurjpy
|156.46
|154.73
|0.00
|2007.03.16 21:59
|155.44
|0.00
|0.00
|0.00
|24
|3162404
|1003
|2007.03.16 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|154.28
|156.01
|0.00
|2007.03.16 21:59
|155.39
|0.00
|0.00
|0.00
|25
|3173665
|1003
|2007.03.19 00:00
|sell stop
|0.10
|eurjpy
|153.79
|155.41
|0.00
|2007.03.19 01:12
|155.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|170.00
|Summary P/L:
|170.00
|1
|3113891
|1011
|2007.03.12 00:00
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|230.14
|226.38
|0.00
|2007.03.13 11:07
|225.67
|0.00
|0.00
|0.00
|2
|3113894
|1011
|2007.03.13 11:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|225.56
|229.31
|0.00
|2007.03.14 13:00
|224.27
|0.00
|0.00
|129.00
|3
|3144454
|1011
|2007.03.14 13:00
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|220.79
|225.68
|0.00
|2007.03.14 19:19
|226.58
|0.00
|0.00
|0.00
|4
|3144453
|1011
|2007.03.14 19:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|226.69
|221.81
|0.00
|2007.03.15 13:00
|227.02
|0.00
|0.00
|33.00
|5
|3156927
|1011
|2007.03.15 13:00
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|229.30
|224.98
|0.00
|2007.03.16 13:00
|227.34
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|3156928
|1011
|2007.03.15 13:00
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|224.06
|228.38
|0.00
|2007.03.16 13:00
|227.24
|0.00
|0.00
|0.00
|7
|3169174
|1011
|2007.03.16 13:00
|buy stop
|0.10
|gbpjpy
|229.15
|226.45
|0.00
|2007.03.16 21:59
|226.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8
|3169175
|1011
|2007.03.16 13:00
|sell stop
|0.10
|gbpjpy
|225.80
|228.50
|0.00
|2007.03.16 21:59
|226.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|162.00
|Summary P/L:
|162.00