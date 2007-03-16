FXDD
|Account: 476506
|Name: bertbin4
|Currency: USD
|2007 March 23, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7521946
|2007.03.16 21:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.72
|115.88
|117.06
|2007.03.19 04:15
|117.06
|0.00
|0.00
|1.19
|29.04
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7521947
|2007.03.16 21:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.72
|116.72
|117.14
|2007.03.19 04:15
|117.14
|0.00
|0.00
|1.19
|35.85
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7521948
|2007.03.16 21:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.72
|116.93
|117.22
|2007.03.19 04:18
|117.22
|0.00
|0.00
|1.19
|42.65
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7527739
|2007.03.19 04:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.75
|156.55
|154.91
|2007.03.19 04:18
|156.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.84
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|7527737
|2007.03.19 04:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.75
|156.55
|155.05
|2007.03.19 04:18
|156.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.54
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7527734
|2007.03.19 04:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.75
|156.55
|155.19
|2007.03.19 19:05
|156.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.96
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|7520570
|2007.03.16 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9432
|1.9352
|1.9520
|2007.03.20 12:34
|1.9520
|0.00
|0.00
|-0.23
|88.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7520571
|2007.03.16 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9432
|1.9432
|1.9542
|2007.03.20 12:55
|1.9542
|0.00
|0.00
|-0.23
|110.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7520573
|2007.03.16 19:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9432
|1.9494
|1.9564
|2007.03.20 14:08
|1.9564
|0.00
|0.00
|-0.23
|132.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7561186
|2007.03.20 09:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.70
|157.50
|156.14
|2007.03.20 16:03
|156.14
|0.00
|0.00
|0.00
|47.73
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7561187
|2007.03.20 09:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.70
|156.70
|156.00
|2007.03.20 16:17
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|59.66
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7561188
|2007.03.20 09:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.70
|156.32
|155.86
|2007.03.20 16:22
|155.86
|0.00
|0.00
|0.00
|71.65
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7539068
|2007.03.19 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.36
|118.20
|117.02
|2007.03.20 20:56
|117.02
|0.00
|0.00
|-1.38
|29.05
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7539082
|2007.03.19 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.36
|117.36
|116.94
|2007.03.20 20:59
|116.94
|0.00
|0.00
|-1.38
|35.92
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7539089
|2007.03.19 12:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.36
|117.15
|116.86
|2007.03.20 21:30
|117.15
|0.00
|0.00
|-1.38
|17.93
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7584695
|2007.03.20 23:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.26
|116.42
|117.60
|2007.03.21 11:27
|117.60
|0.00
|0.00
|1.20
|28.91
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7584703
|2007.03.20 23:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.26
|117.26
|117.68
|2007.03.21 11:52
|117.68
|0.00
|0.00
|1.20
|35.69
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7584704
|2007.03.20 23:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.26
|117.47
|117.76
|2007.03.21 13:14
|117.76
|0.00
|0.00
|1.20
|42.46
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7588064
|2007.03.21 05:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.14
|155.34
|156.70
|2007.03.21 13:22
|156.70
|0.00
|0.00
|0.00
|47.54
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7588068
|2007.03.21 05:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.14
|156.14
|156.84
|2007.03.21 21:17
|156.84
|0.00
|0.00
|0.00
|59.48
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7588073
|2007.03.21 05:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.14
|156.52
|156.98
|2007.03.21 21:33
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|71.56
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|7586153
|2007.03.21 02:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9537
|1.9705
|2007.03.22 12:30
|1.9705
|0.00
|0.00
|-0.39
|88.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7586154
|2007.03.21 02:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9617
|1.9727
|2007.03.22 20:15
|1.9617
|0.00
|0.00
|-0.39
|0.00
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|7586155
|2007.03.21 02:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9617
|1.9617
|1.9749
|2007.03.22 20:15
|1.9617
|0.00
|0.00
|-0.39
|0.00
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|7609955
|2007.03.21 22:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.17
|157.97
|156.61
|2007.03.23 12:12
|156.61
|0.00
|0.00
|-5.18
|47.61
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|7609967
|2007.03.21 22:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.17
|157.17
|156.47
|2007.03.23 12:14
|156.47
|0.00
|0.00
|-5.18
|59.53
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|7609970
|2007.03.21 22:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.17
|156.79
|156.33
|2007.03.23 12:25
|156.79
|0.00
|0.00
|-5.18
|32.27
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|
|0.00
|0.00
|-14.37
|1 049.19
|Closed P/L:
|1 034.82
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7640389
|2007.03.23 03:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9645
|1.9725
|1.9557
|
|1.9624
|0.00
|0.00
|-0.10
|21.00
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7498282
|2007.03.16 07:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2118
|1.2198
|1.2014
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|-8.06
|-54.17
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7498283
|2007.03.16 07:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2118
|1.2198
|1.1988
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|-8.06
|-54.17
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7498285
|2007.03.16 07:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2118
|1.2198
|1.1962
|
|1.2184
|0.00
|0.00
|-8.06
|-54.17
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|7617027
|2007.03.22 06:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|118.37
|117.19
|
|118.08
|0.00
|0.00
|-2.76
|-46.58
|
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|7617032
|2007.03.22 06:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|118.37
|117.11
|
|118.08
|0.00
|0.00
|-2.76
|-46.58
|
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|7617037
|2007.03.22 06:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.53
|118.37
|117.03
|
|118.08
|0.00
|0.00
|-2.76
|-46.58
|
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|
|0.00
|0.00
|-32.56
|-281.25
|
|Floating P/L:
|-313.81
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 034.82
|Floating P/L:
|-313.81
|Margin:
|398.23
|Balance:
|8 181.11
|Equity:
|7 867.30
|Free Margin:
|7 469.07