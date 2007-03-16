FXDD

Account: 476506 Name: bertbin4 Currency: USD 2007 March 23, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
75219462007.03.16 21:45buy0.10usdjpy116.72115.88117.062007.03.19 04:15117.060.000.001.1929.04
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
75219472007.03.16 21:45buy0.10usdjpy116.72116.72117.142007.03.19 04:15117.140.000.001.1935.85
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
75219482007.03.16 21:45buy0.10usdjpy116.72116.93117.222007.03.19 04:18117.220.000.001.1942.65
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
75277392007.03.19 04:15sell0.10eurjpy155.75156.55154.912007.03.19 04:18156.300.000.000.00-46.84
 20061124Mode3_ThirdTrade
75277372007.03.19 04:15sell0.10eurjpy155.75156.55155.052007.03.19 04:18156.320.000.000.00-48.54
 20061123Mode3_SecondTrade
75277342007.03.19 04:15sell0.10eurjpy155.75156.55155.192007.03.19 19:05156.550.000.000.00-67.96
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
75205702007.03.16 19:45buy0.10gbpusd1.94321.93521.95202007.03.20 12:341.95200.000.00-0.2388.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
75205712007.03.16 19:45buy0.10gbpusd1.94321.94321.95422007.03.20 12:551.95420.000.00-0.23110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
75205732007.03.16 19:45buy0.10gbpusd1.94321.94941.95642007.03.20 14:081.95640.000.00-0.23132.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
75611862007.03.20 09:30sell0.10eurjpy156.70157.50156.142007.03.20 16:03156.140.000.000.0047.73
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
75611872007.03.20 09:30sell0.10eurjpy156.70156.70156.002007.03.20 16:17156.000.000.000.0059.66
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
75611882007.03.20 09:30sell0.10eurjpy156.70156.32155.862007.03.20 16:22155.860.000.000.0071.65
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
75390682007.03.19 12:00sell0.10usdjpy117.36118.20117.022007.03.20 20:56117.020.000.00-1.3829.05
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
75390822007.03.19 12:00sell0.10usdjpy117.36117.36116.942007.03.20 20:59116.940.000.00-1.3835.92
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
75390892007.03.19 12:00sell0.10usdjpy117.36117.15116.862007.03.20 21:30117.150.000.00-1.3817.93
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
75846952007.03.20 23:15buy0.10usdjpy117.26116.42117.602007.03.21 11:27117.600.000.001.2028.91
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
75847032007.03.20 23:15buy0.10usdjpy117.26117.26117.682007.03.21 11:52117.680.000.001.2035.69
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
75847042007.03.20 23:15buy0.10usdjpy117.26117.47117.762007.03.21 13:14117.760.000.001.2042.46
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
75880642007.03.21 05:15buy0.10eurjpy156.14155.34156.702007.03.21 13:22156.700.000.000.0047.54
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
75880682007.03.21 05:15buy0.10eurjpy156.14156.14156.842007.03.21 21:17156.840.000.000.0059.48
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
75880732007.03.21 05:15buy0.10eurjpy156.14156.52156.982007.03.21 21:33156.980.000.000.0071.56
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
75861532007.03.21 02:16buy0.10gbpusd1.96171.95371.97052007.03.22 12:301.97050.000.00-0.3988.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
75861542007.03.21 02:16buy0.10gbpusd1.96171.96171.97272007.03.22 20:151.96170.000.00-0.390.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
75861552007.03.21 02:16buy0.10gbpusd1.96171.96171.97492007.03.22 20:151.96170.000.00-0.390.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
76099552007.03.21 22:00sell0.10eurjpy157.17157.97156.612007.03.23 12:12156.610.000.00-5.1847.61
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
76099672007.03.21 22:00sell0.10eurjpy157.17157.17156.472007.03.23 12:14156.470.000.00-5.1859.53
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
76099702007.03.21 22:00sell0.10eurjpy157.17156.79156.332007.03.23 12:25156.790.000.00-5.1832.27
 20061124Mode3_ThirdTrade[sl]
  0.00 0.00 -14.37 1 049.19
Closed P/L: 1 034.82
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
76403892007.03.23 03:00sell0.10gbpusd1.96451.97251.9557 1.96240.000.00-0.1021.00
 20061122Mode3_FirstTrade
74982822007.03.16 07:30sell0.10usdchf1.21181.21981.2014 1.21840.000.00-8.06-54.17
 20061122Mode3_FirstTrade
74982832007.03.16 07:30sell0.10usdchf1.21181.21981.1988 1.21840.000.00-8.06-54.17
 20061123Mode3_SecondTrade
74982852007.03.16 07:30sell0.10usdchf1.21181.21981.1962 1.21840.000.00-8.06-54.17
 20061124Mode3_ThirdTrade
76170272007.03.22 06:31sell0.10usdjpy117.53118.37117.19 118.080.000.00-2.76-46.58
 20061122Mode3_FirstTrade
76170322007.03.22 06:31sell0.10usdjpy117.53118.37117.11 118.080.000.00-2.76-46.58
 20061123Mode3_SecondTrade
76170372007.03.22 06:31sell0.10usdjpy117.53118.37117.03 118.080.000.00-2.76-46.58
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -32.56 -281.25
 Floating P/L: -313.81
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 034.82 Floating P/L: -313.81 Margin: 398.23
Balance: 8 181.11 Equity: 7 867.30 Free Margin: 7 469.07