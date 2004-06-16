|Symbol
|USDCHF (United States Dollar vs. Swiss Franc)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 00:00 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|201508
|Ticks modelled
|5285092
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-5544.71
|Gross profit
|27768.48
|Gross loss
|-33313.19
|Profit factor
|0.83
|Expected payoff
|-37.98
|Absolute drawdown
|5744.07
|Maximal drawdown
|8614.96 (66.93%)
|Relative drawdown
|66.93% (8614.96)
|Total trades
|146
|Short positions (won %)
|72 (29.17%)
|Long positions (won %)
|74 (31.08%)
|Profit trades (% of total)
|44 (30.14%)
|Loss trades (% of total)
|102 (69.86%)
|Largest
|profit trade
|1733.31
|loss trade
|-901.43
|Average
|profit trade
|631.10
|loss trade
|-326.60
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (2628.31)
|consecutive losses (loss in money)
|21 (-7649.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2628.31 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-7649.78 (21)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 10:10
|sell
|1
|1.00
|1.2537
|0.0000
|1.2184
|2
|2004.06.16 12:00
|close
|1
|1.00
|1.2598
|0.0000
|1.2184
|-484.20
|9515.80
|3
|2004.06.17 08:15
|buy
|2
|1.00
|1.2663
|0.0000
|1.3016
|4
|2004.06.17 11:00
|close
|2
|1.00
|1.2560
|0.0000
|1.3016
|-820.06
|8695.74
|5
|2004.06.18 06:00
|sell
|3
|1.00
|1.2573
|0.0000
|1.2220
|6
|2004.06.22 13:00
|close
|3
|1.00
|1.2534
|0.0000
|1.2220
|291.37
|8987.11
|7
|2004.06.24 10:40
|buy
|4
|1.00
|1.2526
|0.0000
|1.2879
|8
|2004.06.24 12:00
|close
|4
|1.00
|1.2473
|0.0000
|1.2879
|-424.92
|8562.19
|9
|2004.06.25 03:25
|sell
|5
|1.00
|1.2460
|0.0000
|1.2107
|10
|2004.06.25 11:00
|close
|5
|1.00
|1.2500
|0.0000
|1.2107
|-320.00
|8242.19
|11
|2004.06.30 11:45
|buy
|6
|1.00
|1.2605
|0.0000
|1.2958
|12
|2004.06.30 14:00
|close
|6
|1.00
|1.2547
|0.0000
|1.2958
|-462.26
|7779.93
|13
|2004.07.01 10:20
|sell
|7
|1.00
|1.2546
|0.0000
|1.2193
|14
|2004.07.05 18:00
|close
|7
|1.00
|1.2372
|0.0000
|1.2193
|1386.62
|9166.55
|15
|2004.07.13 15:05
|buy
|8
|1.00
|1.2285
|0.0000
|1.2638
|16
|2004.07.14 16:00
|close
|8
|1.00
|1.2278
|0.0000
|1.2638
|-49.15
|9117.40
|17
|2004.07.19 09:30
|sell
|9
|1.00
|1.2272
|0.0000
|1.1919
|18
|2004.07.20 13:00
|close
|9
|1.00
|1.2322
|0.0000
|1.1919
|-415.67
|8701.73
|19
|2004.07.21 10:05
|buy
|10
|1.00
|1.2436
|0.0000
|1.2789
|20
|2004.07.22 18:00
|close
|10
|1.00
|1.2463
|0.0000
|1.2789
|240.22
|8941.95
|21
|2004.07.26 06:05
|buy
|11
|1.00
|1.2644
|0.0000
|1.2997
|22
|2004.07.30 16:00
|close
|11
|1.00
|1.2730
|0.0000
|1.2997
|722.73
|9664.68
|23
|2004.08.02 16:50
|sell
|12
|1.00
|1.2756
|0.0000
|1.2403
|24
|2004.08.03 02:00
|close
|12
|1.00
|1.2808
|0.0000
|1.2403
|-415.89
|9248.79
|25
|2004.08.03 17:00
|buy
|13
|1.00
|1.2777
|0.0000
|1.3130
|26
|2004.08.04 18:00
|close
|13
|1.00
|1.2760
|0.0000
|1.3130
|-125.37
|9123.42
|27
|2004.08.09 09:55
|sell
|14
|1.00
|1.2538
|0.0000
|1.2185
|28
|2004.08.10 22:00
|close
|14
|1.00
|1.2631
|0.0000
|1.2185
|-746.17
|8377.25
|29
|2004.08.11 10:05
|buy
|15
|1.00
|1.2599
|0.0000
|1.2952
|30
|2004.08.12 11:00
|close
|15
|1.00
|1.2564
|0.0000
|1.2952
|-254.99
|8122.26
|31
|2004.08.16 08:30
|sell
|16
|1.00
|1.2404
|0.0000
|1.2051
|32
|2004.08.17 14:00
|close
|16
|1.00
|1.2456
|0.0000
|1.2051
|-427.36
|7694.90
|33
|2004.08.24 09:00
|buy
|17
|1.00
|1.2677
|0.0000
|1.3030
|34
|2004.08.31 05:00
|close
|17
|1.00
|1.2767
|0.0000
|1.3030
|759.96
|8454.86
|35
|2004.09.09 11:50
|sell
|18
|1.00
|1.2625
|0.0000
|1.2272
|36
|2004.09.14 13:00
|close
|18
|1.00
|1.2611
|0.0000
|1.2272
|81.34
|8536.20
|37
|2004.09.22 08:50
|sell
|19
|1.00
|1.2560
|0.0000
|1.2207
|38
|2004.09.22 14:00
|close
|19
|1.00
|1.2627
|0.0000
|1.2207
|-530.61
|8005.59
|39
|2004.10.01 05:10
|sell
|20
|1.00
|1.2470
|0.0000
|1.2117
|40
|2004.10.01 14:00
|close
|20
|1.00
|1.2518
|0.0000
|1.2117
|-383.45
|7622.14
|41
|2004.10.15 10:05
|sell
|21
|1.00
|1.2453
|0.0000
|1.2100
|42
|2004.10.19 05:00
|close
|21
|1.00
|1.2349
|0.0000
|1.2100
|822.39
|8444.53
|43
|2004.10.20 22:25
|sell
|22
|1.00
|1.2226
|0.0000
|1.1873
|44
|2004.10.26 20:00
|close
|22
|1.00
|1.2034
|0.0000
|1.1873
|1536.14
|9980.67
|45
|2004.10.28 06:55
|buy
|23
|1.00
|1.2055
|0.0000
|1.2408
|46
|2004.10.28 17:00
|close
|23
|1.00
|1.2034
|0.0000
|1.2408
|-174.51
|9806.16
|47
|2004.11.01 05:05
|sell
|24
|1.00
|1.1975
|0.0000
|1.1622
|48
|2004.11.01 13:00
|close
|24
|1.00
|1.2013
|0.0000
|1.1622
|-316.32
|9489.84
|49
|2004.11.04 11:20
|sell
|25
|1.00
|1.1953
|0.0000
|1.1600
|50
|2004.11.05 13:00
|close
|25
|1.00
|1.1914
|0.0000
|1.1600
|317.46
|9807.30
|51
|2004.11.08 15:10
|sell
|26
|1.00
|1.1802
|0.0000
|1.1449
|52
|2004.11.09 14:00
|close
|26
|1.00
|1.1846
|0.0000
|1.1449
|-381.32
|9425.98
|53
|2004.11.11 11:00
|buy
|27
|1.00
|1.1816
|0.0000
|1.2169
|54
|2004.11.11 17:00
|close
|27
|1.00
|1.1767
|0.0000
|1.2169
|-416.42
|9009.56
|55
|2004.11.18 06:35
|sell
|28
|1.00
|1.1637
|0.0000
|1.1284
|56
|2004.11.18 18:00
|close
|28
|1.00
|1.1676
|0.0000
|1.1284
|-334.02
|8675.54
|57
|2004.12.06 09:20
|sell
|29
|1.00
|1.1333
|0.0000
|1.0980
|58
|2004.12.06 19:00
|close
|29
|1.00
|1.1395
|0.0000
|1.0980
|-544.10
|8131.44
|59
|2004.12.14 06:15
|sell
|30
|1.00
|1.1562
|0.0000
|1.1209
|60
|2004.12.16 18:00
|close
|30
|1.00
|1.1533
|0.0000
|1.1209
|211.89
|8343.33
|61
|2004.12.17 07:20
|buy
|31
|1.00
|1.1561
|0.0000
|1.1914
|62
|2004.12.20 12:00
|close
|31
|1.00
|1.1514
|0.0000
|1.1914
|-400.34
|7942.99
|63
|2004.12.25 00:05
|sell
|32
|1.00
|1.1430
|0.0000
|1.1077
|64
|2004.12.31 20:00
|close
|32
|1.00
|1.1418
|0.0000
|1.1077
|35.87
|7978.86
|65
|2005.01.05 09:50
|buy
|33
|1.00
|1.1669
|0.0000
|1.2022
|66
|2005.01.10 12:00
|close
|33
|1.00
|1.1813
|0.0000
|1.2022
|1258.30
|9237.16
|67
|2005.01.13 01:50
|sell
|34
|1.00
|1.1688
|0.0000
|1.1335
|68
|2005.01.13 12:00
|close
|34
|1.00
|1.1703
|0.0000
|1.1335
|-128.17
|9108.99
|69
|2005.01.26 03:40
|buy
|35
|1.00
|1.1930
|0.0000
|1.2283
|70
|2005.01.26 15:00
|close
|35
|1.00
|1.1899
|0.0000
|1.2283
|-260.53
|8848.46
|71
|2005.02.08 11:45
|buy
|36
|1.00
|1.2219
|0.0000
|1.2572
|72
|2005.02.09 11:00
|close
|36
|1.00
|1.2172
|0.0000
|1.2572
|-378.27
|8470.19
|73
|2005.02.10 12:40
|sell
|37
|1.00
|1.2173
|0.0000
|1.1820
|74
|2005.02.12 01:00
|close
|37
|1.00
|1.2107
|0.0000
|1.1820
|535.25
|9005.44
|75
|2005.02.23 10:25
|sell
|38
|1.00
|1.1625
|0.0000
|1.1272
|76
|2005.02.23 19:00
|close
|38
|1.00
|1.1666
|0.0000
|1.1272
|-351.45
|8653.99
|77
|2005.02.28 23:05
|sell
|39
|1.00
|1.1619
|0.0000
|1.1266
|78
|2005.03.01 06:00
|close
|39
|1.00
|1.1676
|0.0000
|1.1266
|-498.07
|8155.92
|79
|2005.03.03 00:00
|buy
|40
|1.00
|1.1738
|0.0000
|1.2091
|80
|2005.03.04 18:00
|close
|40
|1.00
|1.1708
|0.0000
|1.2091
|-248.38
|7907.54
|81
|2005.03.07 05:50
|sell
|41
|1.00
|1.1699
|0.0000
|1.1346
|82
|2005.03.07 14:00
|close
|41
|1.00
|1.1722
|0.0000
|1.1346
|-196.21
|7711.33
|83
|2005.03.09 06:25
|sell
|42
|1.00
|1.1627
|0.0000
|1.1274
|84
|2005.03.14 11:00
|close
|42
|1.00
|1.1553
|0.0000
|1.1274
|591.08
|8302.41
|85
|2005.03.16 09:20
|buy
|43
|1.00
|1.1642
|0.0000
|1.1995
|86
|2005.03.16 12:00
|close
|43
|1.00
|1.1584
|0.0000
|1.1995
|-500.69
|7801.72
|87
|2005.03.23 10:35
|buy
|44
|1.00
|1.1880
|0.0000
|1.2233
|88
|2005.03.29 07:00
|close
|44
|1.00
|1.1989
|0.0000
|1.2233
|956.33
|8758.05
|89
|2005.03.29 15:35
|sell
|45
|1.00
|1.2018
|0.0000
|1.1665
|90
|2005.04.01 07:00
|close
|45
|1.00
|1.1985
|0.0000
|1.1665
|225.89
|8983.94
|91
|2005.04.08 11:10
|buy
|46
|1.00
|1.2089
|0.0000
|1.2442
|92
|2005.04.08 19:00
|close
|46
|1.00
|1.1981
|0.0000
|1.2442
|-901.43
|8082.51
|93
|2005.04.18 04:10
|sell
|47
|1.00
|1.2037
|0.0000
|1.1684
|94
|2005.04.20 16:00
|close
|47
|1.00
|1.1871
|0.0000
|1.1684
|1378.59
|9461.10
|95
|2005.04.25 22:10
|buy
|48
|1.00
|1.1877
|0.0000
|1.2230
|96
|2005.04.27 16:00
|close
|48
|1.00
|1.1871
|0.0000
|1.2230
|-34.82
|9426.28
|97
|2005.05.04 19:05
|sell
|49
|1.00
|1.1943
|0.0000
|1.1590
|98
|2005.05.05 17:00
|close
|49
|1.00
|1.1961
|0.0000
|1.1590
|-180.16
|9246.12
|99
|2005.05.11 07:25
|sell
|50
|1.00
|1.2020
|0.0000
|1.1667
|100
|2005.05.11 16:00
|close
|50
|1.00
|1.2083
|0.0000
|1.1667
|-521.39
|8724.73
|101
|2005.05.16 12:00
|buy
|51
|1.00
|1.2251
|0.0000
|1.2604
|102
|2005.05.17 09:00
|close
|51
|1.00
|1.2213
|0.0000
|1.2604
|-303.28
|8421.45
|103
|2005.05.21 00:35
|buy
|52
|1.00
|1.2313
|0.0000
|1.2666
|104
|2005.05.24 10:00
|close
|52
|1.00
|1.2282
|0.0000
|1.2666
|-236.68
|8184.77
|105
|2005.05.27 07:50
|buy
|53
|1.00
|1.2350
|0.0000
|1.2703
|106
|2005.05.27 19:00
|close
|53
|1.00
|1.2322
|0.0000
|1.2703
|-227.24
|7957.53
|107
|2005.05.31 01:45
|buy
|54
|1.00
|1.2380
|0.0000
|1.2733
|108
|2005.06.02 12:00
|close
|54
|1.00
|1.2485
|0.0000
|1.2733
|872.45
|8829.98
|109
|2005.06.03 18:10
|sell
|55
|1.00
|1.2523
|0.0000
|1.2170
|110
|2005.06.08 20:00
|close
|55
|1.00
|1.2500
|0.0000
|1.2170
|154.33
|8984.31
|111
|2005.06.13 22:20
|buy
|56
|1.00
|1.2715
|0.0000
|1.3068
|112
|2005.06.14 10:00
|close
|56
|1.00
|1.2685
|0.0000
|1.3068
|-228.64
|8755.67
|113
|2005.06.16 04:15
|sell
|57
|1.00
|1.2727
|0.0000
|1.2374
|114
|2005.06.20 17:00
|close
|57
|1.00
|1.2707
|0.0000
|1.2374
|137.61
|8893.28
|115
|2005.06.23 03:10
|buy
|58
|1.00
|1.2703
|0.0000
|1.3056
|116
|2005.06.24 18:00
|close
|58
|1.00
|1.2748
|0.0000
|1.3056
|360.86
|9254.14
|117
|2005.06.29 03:20
|buy
|59
|1.00
|1.2788
|0.0000
|1.3141
|118
|2005.07.07 12:00
|close
|59
|1.00
|1.2971
|0.0000
|1.3141
|1489.44
|10743.58
|119
|2005.07.14 09:20
|buy
|60
|1.00
|1.2894
|0.0000
|1.3247
|120
|2005.07.20 04:00
|close
|60
|1.00
|1.2973
|0.0000
|1.3247
|640.40
|11383.98
|121
|2005.07.21 09:25
|sell
|61
|1.00
|1.2877
|0.0000
|1.2524
|122
|2005.07.22 17:00
|close
|61
|1.00
|1.2907
|0.0000
|1.2524
|-242.32
|11141.66
|123
|2005.07.25 06:30
|buy
|62
|1.00
|1.2956
|0.0000
|1.3309
|124
|2005.07.27 21:00
|close
|62
|1.00
|1.2956
|0.0000
|1.3309
|15.72
|11157.38
|125
|2005.08.01 23:50
|sell
|63
|1.00
|1.2796
|0.0000
|1.2443
|126
|2005.08.03 04:00
|close
|63
|1.00
|1.2795
|0.0000
|1.2443
|-11.96
|11145.42
|127
|2005.08.04 03:05
|sell
|64
|1.00
|1.2623
|0.0000
|1.2270
|128
|2005.08.05 17:00
|close
|64
|1.00
|1.2665
|0.0000
|1.2270
|-341.51
|10803.91
|129
|2005.08.06 00:25
|buy
|65
|1.00
|1.2616
|0.0000
|1.2969
|130
|2005.08.08 13:00
|close
|65
|1.00
|1.2603
|0.0000
|1.2969
|-95.29
|10708.62
|131
|2005.08.18 06:20
|buy
|66
|1.00
|1.2605
|0.0000
|1.2958
|132
|2005.08.22 16:00
|close
|66
|1.00
|1.2685
|0.0000
|1.2958
|646.39
|11355.01
|133
|2005.08.22 23:50
|sell
|67
|1.00
|1.2705
|0.0000
|1.2352
|134
|2005.08.24 08:00
|close
|67
|1.00
|1.2759
|0.0000
|1.2352
|-443.01
|10912.00
|135
|2005.08.26 02:30
|sell
|68
|1.00
|1.2581
|0.0000
|1.2228
|136
|2005.08.29 19:00
|close
|68
|1.00
|1.2648
|0.0000
|1.2228
|-539.62
|10372.38
|137
|2005.09.07 06:50
|buy
|69
|1.00
|1.2376
|0.0000
|1.2729
|138
|2005.09.14 16:00
|close
|69
|1.00
|1.2562
|0.0000
|1.2729
|1535.68
|11908.06
|139
|2005.09.20 05:10
|buy
|70
|1.00
|1.2765
|0.0000
|1.3118
|140
|2005.09.21 10:00
|close
|70
|1.00
|1.2719
|0.0000
|1.3118
|-353.80
|11554.26
|141
|2005.09.26 10:55
|buy
|71
|1.00
|1.2925
|0.0000
|1.3278
|142
|2005.09.26 23:00
|close
|71
|1.00
|1.2889
|0.0000
|1.3278
|-279.31
|11274.95
|143
|2005.09.28 02:55
|buy
|72
|1.00
|1.2955
|0.0000
|1.3308
|144
|2005.09.29 01:00
|close
|72
|1.00
|1.2914
|0.0000
|1.3308
|-293.90
|10981.05
|145
|2005.10.04 06:15
|buy
|73
|1.00
|1.3009
|0.0000
|1.3362
|146
|2005.10.05 12:00
|close
|73
|1.00
|1.2967
|0.0000
|1.3362
|-316.04
|10665.01
|147
|2005.10.11 00:20
|buy
|74
|1.00
|1.2829
|0.0000
|1.3182
|148
|2005.10.12 16:00
|close
|74
|1.00
|1.2884
|0.0000
|1.3182
|434.75
|11099.76
|149
|2005.10.17 02:10
|sell
|75
|1.00
|1.2852
|0.0000
|1.2499
|150
|2005.10.17 13:00
|close
|75
|1.00
|1.2916
|0.0000
|1.2499
|-495.51
|10604.25
|151
|2005.10.18 20:25
|buy
|76
|1.00
|1.3004
|0.0000
|1.3357
|152
|2005.10.19 14:00
|close
|76
|1.00
|1.2972
|0.0000
|1.3357
|-238.83
|10365.42
|153
|2005.10.26 11:25
|sell
|77
|1.00
|1.2787
|0.0000
|1.2434
|154
|2005.10.26 14:00
|close
|77
|1.00
|1.2819
|0.0000
|1.2434
|-249.63
|10115.79
|155
|2005.10.31 11:35
|buy
|78
|1.00
|1.2789
|0.0000
|1.3142
|156
|2005.11.02 06:00
|close
|78
|1.00
|1.2864
|0.0000
|1.3142
|598.74
|10714.53
|157
|2005.11.04 11:30
|buy
|79
|1.00
|1.2919
|0.0000
|1.3272
|158
|2005.11.10 13:00
|close
|79
|1.00
|1.3077
|0.0000
|1.3272
|1255.39
|11969.92
|159
|2005.11.23 12:40
|sell
|80
|1.00
|1.3137
|0.0000
|1.2784
|160
|2005.11.23 15:00
|close
|80
|1.00
|1.3166
|0.0000
|1.2784
|-220.26
|11749.66
|161
|2005.11.28 12:40
|buy
|81
|1.00
|1.3208
|0.0000
|1.3561
|162
|2005.11.28 19:00
|close
|81
|1.00
|1.3121
|0.0000
|1.3561
|-663.06
|11086.60
|163
|2005.12.06 06:30
|sell
|82
|1.00
|1.3083
|0.0000
|1.2730
|164
|2005.12.07 11:00
|close
|82
|1.00
|1.3110
|0.0000
|1.2730
|-215.84
|10870.76
|165
|2005.12.08 03:10
|buy
|83
|1.00
|1.3126
|0.0000
|1.3479
|166
|2005.12.08 12:00
|close
|83
|1.00
|1.3077
|0.0000
|1.3479
|-374.70
|10496.06
|167
|2005.12.09 03:45
|sell
|84
|1.00
|1.3028
|0.0000
|1.2675
|168
|2005.12.09 12:00
|close
|84
|1.00
|1.3057
|0.0000
|1.2675
|-222.10
|10273.96
|169
|2005.12.13 08:35
|sell
|85
|1.00
|1.2903
|0.0000
|1.2550
|170
|2005.12.13 13:00
|close
|85
|1.00
|1.2936
|0.0000
|1.2550
|-255.10
|10018.86
|171
|2005.12.16 09:15
|buy
|86
|1.00
|1.2895
|0.0000
|1.3248
|172
|2005.12.22 18:00
|close
|86
|1.00
|1.3110
|0.0000
|1.3248
|1687.13
|11705.99
|173
|2005.12.29 09:30
|buy
|87
|1.00
|1.3146
|0.0000
|1.3499
|174
|2005.12.30 07:00
|close
|87
|1.00
|1.3111
|0.0000
|1.3499
|-259.09
|11446.90
|175
|2005.12.30 23:20
|buy
|88
|1.00
|1.3140
|0.0000
|1.3493
|176
|2006.01.03 05:00
|close
|88
|1.00
|1.3103
|0.0000
|1.3493
|-266.66
|11180.24
|177
|2006.01.05 04:15
|sell
|89
|1.00
|1.2785
|0.0000
|1.2432
|178
|2006.01.05 14:00
|close
|89
|1.00
|1.2820
|0.0000
|1.2432
|-273.01
|10907.23
|179
|2006.01.11 15:25
|buy
|90
|1.00
|1.2805
|0.0000
|1.3158
|180
|2006.01.11 20:00
|close
|90
|1.00
|1.2734
|0.0000
|1.3158
|-557.56
|10349.67
|181
|2006.01.24 05:40
|sell
|91
|1.00
|1.2592
|0.0000
|1.2239
|182
|2006.01.25 05:00
|close
|91
|1.00
|1.2631
|0.0000
|1.2239
|-318.65
|10031.02
|183
|2006.02.13 09:20
|buy
|92
|1.00
|1.3065
|0.0000
|1.3418
|184
|2006.02.15 17:00
|close
|92
|1.00
|1.3067
|0.0000
|1.3418
|31.03
|10062.05
|185
|2006.03.03 04:50
|sell
|93
|1.00
|1.3017
|0.0000
|1.2664
|186
|2006.03.06 16:00
|close
|93
|1.00
|1.2987
|0.0000
|1.2664
|221.11
|10283.16
|187
|2006.03.08 05:00
|buy
|94
|1.00
|1.3127
|0.0000
|1.3480
|188
|2006.03.08 21:00
|close
|94
|1.00
|1.3077
|0.0000
|1.3480
|-382.35
|9900.81
|189
|2006.03.16 07:40
|sell
|95
|1.00
|1.2975
|0.0000
|1.2622
|190
|2006.03.17 18:00
|close
|95
|1.00
|1.2942
|0.0000
|1.2622
|245.09
|10145.90
|191
|2006.03.22 02:05
|buy
|96
|1.00
|1.2999
|0.0000
|1.3352
|192
|2006.03.24 19:00
|close
|96
|1.00
|1.3118
|0.0000
|1.3352
|938.59
|11084.49
|193
|2006.03.27 17:15
|sell
|97
|1.00
|1.3094
|0.0000
|1.2741
|194
|2006.03.29 00:00
|close
|97
|1.00
|1.3098
|0.0000
|1.2741
|-50.32
|11034.17
|195
|2006.04.05 03:20
|sell
|98
|1.00
|1.2916
|0.0000
|1.2563
|196
|2006.04.06 17:00
|close
|98
|1.00
|1.2912
|0.0000
|1.2563
|1.31
|11035.48
|197
|2006.04.18 02:00
|sell
|99
|1.00
|1.2799
|0.0000
|1.2446
|198
|2006.04.20 14:00
|close
|99
|1.00
|1.2765
|0.0000
|1.2446
|226.79
|11262.27
|199
|2006.04.25 02:45
|sell
|100
|1.00
|1.2692
|0.0000
|1.2339
|200
|2006.04.26 12:00
|close
|100
|1.00
|1.2724
|0.0000
|1.2339
|-261.38
|11000.89
|201
|2006.04.28 09:10
|sell
|101
|1.00
|1.2607
|0.0000
|1.2254
|202
|2006.05.01 19:00
|close
|101
|1.00
|1.2391
|0.0000
|1.2254
|1733.31
|12734.20
|203
|2006.05.05 09:30
|sell
|102
|1.00
|1.2298
|0.0000
|1.1945
|204
|2006.05.08 17:00
|close
|102
|1.00
|1.2280
|0.0000
|1.1945
|136.69
|12870.89
|205
|2006.05.15 07:25
|sell
|103
|1.00
|1.1980
|0.0000
|1.1627
|206
|2006.05.15 11:00
|close
|103
|1.00
|1.2032
|0.0000
|1.1627
|-432.18
|12438.71
|207
|2006.05.16 05:50
|buy
|104
|1.00
|1.2100
|0.0000
|1.2453
|208
|2006.05.17 07:00
|close
|104
|1.00
|1.2053
|0.0000
|1.2453
|-382.08
|12056.63
|209
|2006.05.18 03:25
|buy
|105
|1.00
|1.2135
|0.0000
|1.2488
|210
|2006.05.18 20:00
|close
|105
|1.00
|1.2085
|0.0000
|1.2488
|-413.74
|11642.89
|211
|2006.05.19 06:50
|sell
|106
|1.00
|1.2093
|0.0000
|1.1740
|212
|2006.05.19 11:00
|close
|106
|1.00
|1.2163
|0.0000
|1.1740
|-575.52
|11067.37
|213
|2006.05.19 20:00
|buy
|107
|1.00
|1.2181
|0.0000
|1.2534
|214
|2006.05.22 17:00
|close
|107
|1.00
|1.2122
|0.0000
|1.2534
|-478.86
|10588.51
|215
|2006.05.29 05:25
|buy
|108
|1.00
|1.2245
|0.0000
|1.2598
|216
|2006.05.30 06:00
|close
|108
|1.00
|1.2197
|0.0000
|1.2598
|-385.68
|10202.83
|217
|2006.05.31 02:10
|sell
|109
|1.00
|1.2125
|0.0000
|1.1772
|218
|2006.05.31 19:00
|close
|109
|1.00
|1.2162
|0.0000
|1.1772
|-304.23
|9898.60
|219
|2006.06.05 10:05
|sell
|110
|1.00
|1.2076
|0.0000
|1.1723
|220
|2006.06.06 14:00
|close
|110
|1.00
|1.2102
|0.0000
|1.1723
|-224.73
|9673.87
|221
|2006.06.15 03:35
|sell
|111
|1.00
|1.2325
|0.0000
|1.1972
|222
|2006.06.16 17:00
|close
|111
|1.00
|1.2345
|0.0000
|1.1972
|-171.90
|9501.97
|223
|2006.06.19 23:35
|buy
|112
|1.00
|1.2400
|0.0000
|1.2753
|224
|2006.06.20 21:00
|close
|112
|1.00
|1.2365
|0.0000
|1.2753
|-275.20
|9226.77
|225
|2006.06.27 09:15
|sell
|113
|1.00
|1.2433
|0.0000
|1.2080
|226
|2006.06.27 15:00
|close
|113
|1.00
|1.2471
|0.0000
|1.2080
|-304.71
|8922.06
|227
|2006.06.29 08:25
|buy
|114
|1.00
|1.2462
|0.0000
|1.2815
|228
|2006.06.29 22:00
|close
|114
|1.00
|1.2359
|0.0000
|1.2815
|-833.40
|8088.66
|229
|2006.07.03 04:35
|sell
|115
|1.00
|1.2255
|0.0000
|1.1902
|230
|2006.07.05 11:00
|close
|115
|1.00
|1.2294
|0.0000
|1.1902
|-337.01
|7751.65
|231
|2006.07.10 01:00
|sell
|116
|1.00
|1.2226
|0.0000
|1.1873
|232
|2006.07.10 13:00
|close
|116
|1.00
|1.2260
|0.0000
|1.1873
|-277.32
|7474.33
|233
|2006.07.12 10:20
|sell
|117
|1.00
|1.2277
|0.0000
|1.1924
|234
|2006.07.12 16:00
|close
|117
|1.00
|1.2324
|0.0000
|1.1924
|-381.37
|7092.96
|235
|2006.07.13 01:55
|buy
|118
|1.00
|1.2336
|0.0000
|1.2689
|236
|2006.07.13 11:00
|close
|118
|1.00
|1.2293
|0.0000
|1.2689
|-349.79
|6743.17
|237
|2006.07.19 09:25
|buy
|119
|1.00
|1.2531
|0.0000
|1.2884
|238
|2006.07.19 18:00
|close
|119
|1.00
|1.2490
|0.0000
|1.2884
|-328.26
|6414.91
|239
|2006.07.31 09:15
|sell
|120
|1.00
|1.2335
|0.0000
|1.1982
|240
|2006.08.01 18:00
|close
|120
|1.00
|1.2359
|0.0000
|1.1982
|-204.08
|6210.83
|241
|2006.08.03 14:20
|buy
|121
|1.00
|1.2322
|0.0000
|1.2675
|242
|2006.08.03 16:00
|close
|121
|1.00
|1.2284
|0.0000
|1.2675
|-309.35
|5901.48
|243
|2006.08.05 00:30
|sell
|122
|1.00
|1.2238
|0.0000
|1.1885
|244
|2006.08.07 21:00
|close
|122
|1.00
|1.2265
|0.0000
|1.1885
|-230.03
|5671.45
|245
|2006.08.09 09:25
|buy
|123
|1.00
|1.2268
|0.0000
|1.2621
|246
|2006.08.09 14:00
|close
|123
|1.00
|1.2213
|0.0000
|1.2621
|-450.34
|5221.11
|247
|2006.08.11 01:15
|buy
|124
|1.00
|1.2338
|0.0000
|1.2691
|248
|2006.08.15 16:00
|close
|124
|1.00
|1.2377
|0.0000
|1.2691
|330.82
|5551.93
|249
|2006.08.25 05:55
|buy
|125
|1.00
|1.2379
|0.0000
|1.2732
|250
|2006.08.28 11:00
|close
|125
|1.00
|1.2347
|0.0000
|1.2732
|-251.31
|5300.62
|251
|2006.08.30 14:00
|sell
|126
|1.00
|1.2299
|0.0000
|1.1946
|252
|2006.08.31 18:00
|close
|126
|1.00
|1.2330
|0.0000
|1.1946
|-281.09
|5019.53
|253
|2006.09.01 08:50
|buy
|127
|1.00
|1.2304
|0.0000
|1.2657
|254
|2006.09.01 20:00
|close
|127
|1.00
|1.2303
|0.0000
|1.2657
|-8.13
|5011.40
|255
|2006.09.06 02:00
|buy
|128
|1.00
|1.2336
|0.0000
|1.2689
|256
|2006.09.07 10:00
|close
|128
|1.00
|1.2337
|0.0000
|1.2689
|31.69
|5043.09
|257
|2006.09.09 00:49
|buy
|129
|1.00
|1.2469
|0.0000
|1.2822
|258
|2006.09.11 12:00
|close
|129
|1.00
|1.2432
|0.0000
|1.2822
|-289.76
|4753.33
|259
|2006.09.19 08:40
|sell
|130
|1.00
|1.2508
|0.0000
|1.2155
|260
|2006.09.19 12:00
|close
|130
|1.00
|1.2551
|0.0000
|1.2155
|-342.60
|4410.73
|261
|2006.09.22 22:45
|sell
|131
|1.00
|1.2364
|0.0000
|1.2011
|262
|2006.09.25 14:00
|close
|131
|1.00
|1.2370
|0.0000
|1.2011
|-58.39
|4352.34
|263
|2006.10.03 00:30
|sell
|132
|1.00
|1.2435
|0.0000
|1.2082
|264
|2006.10.03 15:00
|close
|132
|1.00
|1.2447
|0.0000
|1.2082
|-96.41
|4255.93
|265
|2006.10.09 06:50
|buy
|133
|1.00
|1.2600
|0.0000
|1.2953
|266
|2006.10.12 11:00
|close
|133
|1.00
|1.2688
|0.0000
|1.2953
|732.87
|4988.80
|267
|2006.10.17 23:45
|sell
|134
|1.00
|1.2680
|0.0000
|1.2327
|268
|2006.10.18 16:00
|close
|134
|1.00
|1.2704
|0.0000
|1.2327
|-198.81
|4789.99
|269
|2006.10.23 21:55
|buy
|135
|1.00
|1.2664
|0.0000
|1.3017
|270
|2006.10.24 20:00
|close
|135
|1.00
|1.2657
|0.0000
|1.3017
|-47.45
|4742.54
|271
|2006.11.14 02:55
|buy
|136
|1.00
|1.2435
|0.0000
|1.2788
|272
|2006.11.14 17:00
|close
|136
|1.00
|1.2395
|0.0000
|1.2788
|-322.71
|4419.83
|273
|2006.11.23 05:55
|sell
|137
|1.00
|1.2276
|0.0000
|1.1923
|274
|2006.11.28 19:00
|close
|137
|1.00
|1.2081
|0.0000
|1.1923
|1584.43
|6004.26
|275
|2006.11.30 05:15
|buy
|138
|1.00
|1.2084
|0.0000
|1.2437
|276
|2006.11.30 11:00
|close
|138
|1.00
|1.2065
|0.0000
|1.2437
|-157.48
|5846.78
|277
|2006.12.04 07:00
|sell
|139
|1.00
|1.1942
|0.0000
|1.1589
|278
|2006.12.04 13:00
|close
|139
|1.00
|1.1988
|0.0000
|1.1589
|-383.72
|5463.06
|279
|2006.12.11 10:45
|buy
|140
|1.00
|1.2055
|0.0000
|1.2408
|280
|2006.12.11 21:00
|close
|140
|1.00
|1.2002
|0.0000
|1.2408
|-441.59
|5021.47
|281
|2006.12.18 03:55
|buy
|141
|1.00
|1.2205
|0.0000
|1.2558
|282
|2006.12.19 10:00
|close
|141
|1.00
|1.2216
|0.0000
|1.2558
|97.91
|5119.38
|283
|2006.12.20 10:15
|sell
|142
|1.00
|1.2130
|0.0000
|1.1777
|284
|2006.12.20 19:00
|close
|142
|1.00
|1.2170
|0.0000
|1.1777
|-328.68
|4790.70
|285
|2007.01.04 02:40
|buy
|143
|1.00
|1.2250
|0.0000
|1.2603
|286
|2007.01.05 11:00
|close
|143
|1.00
|1.2283
|0.0000
|1.2603
|276.52
|5067.22
|287
|2007.01.08 08:40
|buy
|144
|1.00
|1.2352
|0.0000
|1.2705
|288
|2007.01.09 04:00
|close
|144
|1.00
|1.2339
|0.0000
|1.2705
|-97.50
|4969.72
|289
|2007.01.12 05:20
|buy
|145
|1.00
|1.2486
|0.0000
|1.2839
|290
|2007.01.15 11:00
|close
|145
|1.00
|1.2456
|0.0000
|1.2839
|-232.99
|4736.73
|291
|2007.01.25 05:00
|buy
|146
|1.00
|1.2471
|0.0000
|1.2824
|292
|2007.01.25 14:00
|close
|146
|1.00
|1.2436
|0.0000
|1.2824
|-281.44
|4455.29