|Symbol
|USDCHF (US Dollar Vs Swiss Franc)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 19:50 - 2007.02.23 03:55 (2004.06.16 - 2007.02.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|196563
|Ticks modelled
|3635726
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|801.67
|Gross profit
|24976.65
|Gross loss
|-24174.98
|Profit factor
|1.03
|Expected payoff
|6.03
|Absolute drawdown
|3442.00
|Maximal drawdown
|4748.63 (42.00%)
|Relative drawdown
|42.00% (4748.63)
|Total trades
|133
|Short positions (won %)
|68 (20.59%)
|Long positions (won %)
|65 (29.23%)
|Profit trades (% of total)
|33 (24.81%)
|Loss trades (% of total)
|100 (75.19%)
|Largest
|profit trade
|2067.44
|loss trade
|-715.60
|Average
|profit trade
|756.87
|loss trade
|-241.75
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (828.09)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-2175.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3163.14 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-2402.13 (8)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 04:10
|sell
|1
|1.00
|1.2514
|0.0000
|1.2162
|2
|2004.07.05 11:00
|close
|1
|1.00
|1.2350
|0.0000
|1.2162
|1306.63
|11306.63
|3
|2004.07.13 23:50
|buy
|2
|1.00
|1.2348
|0.0000
|1.2700
|4
|2004.07.14 13:00
|close
|2
|1.00
|1.2322
|0.0000
|1.2700
|-205.09
|11101.53
|5
|2004.07.26 05:05
|buy
|3
|1.00
|1.2639
|0.0000
|1.2991
|6
|2004.07.26 10:00
|close
|3
|1.00
|1.2596
|0.0000
|1.2991
|-341.37
|10760.16
|7
|2004.07.28 06:20
|buy
|4
|1.00
|1.2746
|0.0000
|1.3098
|8
|2004.07.30 15:00
|close
|4
|1.00
|1.2724
|0.0000
|1.3098
|-149.23
|10610.93
|9
|2004.08.02 15:50
|sell
|5
|1.00
|1.2756
|0.0000
|1.2404
|10
|2004.08.02 18:00
|close
|5
|1.00
|1.2784
|0.0000
|1.2404
|-219.02
|10391.91
|11
|2004.08.03 06:25
|buy
|6
|1.00
|1.2781
|0.0000
|1.3133
|12
|2004.08.04 17:00
|close
|6
|1.00
|1.2751
|0.0000
|1.3133
|-229.35
|10162.56
|13
|2004.08.09 09:10
|sell
|7
|1.00
|1.2536
|0.0000
|1.2184
|14
|2004.08.10 21:00
|close
|7
|1.00
|1.2625
|0.0000
|1.2184
|-715.60
|9446.96
|15
|2004.08.11 09:00
|buy
|8
|1.00
|1.2603
|0.0000
|1.2955
|16
|2004.08.12 09:00
|close
|8
|1.00
|1.2573
|0.0000
|1.2955
|-220.85
|9226.11
|17
|2004.08.16 07:20
|sell
|9
|1.00
|1.2397
|0.0000
|1.2045
|18
|2004.08.16 18:05
|close
|9
|1.00
|1.2437
|0.0000
|1.2045
|-321.62
|8904.49
|19
|2004.08.24 04:35
|buy
|10
|1.00
|1.2683
|0.0000
|1.3035
|20
|2004.08.27 08:00
|close
|10
|1.00
|1.2703
|0.0000
|1.3035
|187.04
|9091.53
|21
|2004.09.02 02:45
|sell
|11
|1.00
|1.2601
|0.0000
|1.2249
|22
|2004.09.02 12:00
|close
|11
|1.00
|1.2615
|0.0000
|1.2249
|-110.98
|8980.55
|23
|2004.09.09 07:15
|sell
|12
|1.00
|1.2612
|0.0000
|1.2260
|24
|2004.09.09 16:00
|close
|12
|1.00
|1.2653
|0.0000
|1.2260
|-324.03
|8656.52
|25
|2004.09.10 08:05
|sell
|13
|1.00
|1.2601
|0.0000
|1.2249
|26
|2004.09.13 14:00
|close
|13
|1.00
|1.2602
|0.0000
|1.2249
|-18.58
|8637.94
|27
|2004.09.16 03:00
|buy
|14
|1.00
|1.2693
|0.0000
|1.3045
|28
|2004.09.16 21:00
|close
|14
|1.00
|1.2667
|0.0000
|1.3045
|-205.26
|8432.68
|29
|2004.09.22 07:05
|sell
|15
|1.00
|1.2553
|0.0000
|1.2201
|30
|2004.09.22 13:00
|close
|15
|1.00
|1.2627
|0.0000
|1.2201
|-586.04
|7846.64
|31
|2004.09.27 02:15
|buy
|16
|1.00
|1.2604
|0.0000
|1.2956
|32
|2004.09.27 17:00
|close
|16
|1.00
|1.2593
|0.0000
|1.2956
|-87.35
|7759.29
|33
|2004.10.01 03:45
|sell
|17
|1.00
|1.2466
|0.0000
|1.2114
|34
|2004.10.01 12:10
|close
|17
|1.00
|1.2495
|0.0000
|1.2114
|-232.09
|7527.20
|35
|2004.10.11 05:05
|sell
|18
|1.00
|1.2514
|0.0000
|1.2162
|36
|2004.10.12 03:00
|close
|18
|1.00
|1.2534
|0.0000
|1.2162
|-170.22
|7356.98
|37
|2004.10.20 21:30
|sell
|19
|1.00
|1.2226
|0.0000
|1.1874
|38
|2004.10.26 18:00
|close
|19
|1.00
|1.2015
|0.0000
|1.1874
|1692.23
|9049.21
|39
|2004.10.28 03:05
|buy
|20
|1.00
|1.2061
|0.0000
|1.2413
|40
|2004.10.28 15:00
|close
|20
|1.00
|1.2033
|0.0000
|1.2413
|-232.70
|8816.51
|41
|2004.11.04 09:10
|sell
|21
|1.00
|1.1944
|0.0000
|1.1592
|42
|2004.11.05 11:00
|close
|21
|1.00
|1.1912
|0.0000
|1.1592
|257.99
|9074.50
|43
|2004.11.10 04:00
|buy
|22
|1.00
|1.1830
|0.0000
|1.2182
|44
|2004.11.10 11:00
|close
|22
|1.00
|1.1791
|0.0000
|1.2182
|-330.76
|8743.74
|45
|2004.11.11 08:50
|buy
|23
|1.00
|1.1819
|0.0000
|1.2171
|46
|2004.11.11 15:00
|close
|23
|1.00
|1.1768
|0.0000
|1.2171
|-433.38
|8310.36
|47
|2004.11.11 22:15
|sell
|24
|1.00
|1.1779
|0.0000
|1.1427
|48
|2004.11.15 12:00
|close
|24
|1.00
|1.1771
|0.0000
|1.1427
|46.66
|8357.01
|49
|2004.11.18 04:30
|sell
|25
|1.00
|1.1634
|0.0000
|1.1282
|50
|2004.11.18 14:00
|close
|25
|1.00
|1.1661
|0.0000
|1.1282
|-231.53
|8125.48
|51
|2004.12.01 20:45
|buy
|26
|1.00
|1.1414
|0.0000
|1.1766
|52
|2004.12.02 08:00
|close
|26
|1.00
|1.1383
|0.0000
|1.1766
|-254.58
|7870.91
|53
|2004.12.03 03:40
|buy
|27
|1.00
|1.1498
|0.0000
|1.1850
|54
|2004.12.03 11:00
|close
|27
|1.00
|1.1487
|0.0000
|1.1850
|-95.76
|7775.15
|55
|2004.12.06 07:55
|sell
|28
|1.00
|1.1338
|0.0000
|1.0986
|56
|2004.12.06 13:00
|close
|28
|1.00
|1.1371
|0.0000
|1.0986
|-290.21
|7484.94
|57
|2004.12.14 03:20
|sell
|29
|1.00
|1.1546
|0.0000
|1.1194
|58
|2004.12.14 18:00
|close
|29
|1.00
|1.1587
|0.0000
|1.1194
|-353.85
|7131.09
|59
|2004.12.15 22:15
|sell
|30
|1.00
|1.1424
|0.0000
|1.1072
|60
|2004.12.16 12:00
|close
|30
|1.00
|1.1446
|0.0000
|1.1072
|-224.15
|6906.93
|61
|2004.12.17 05:15
|buy
|31
|1.00
|1.1562
|0.0000
|1.1914
|62
|2004.12.17 11:00
|close
|31
|1.00
|1.1541
|0.0000
|1.1914
|-181.95
|6724.98
|63
|2004.12.20 23:05
|sell
|32
|1.00
|1.1496
|0.0000
|1.1144
|64
|2004.12.21 09:00
|close
|32
|1.00
|1.1514
|0.0000
|1.1144
|-166.98
|6558.00
|65
|2005.01.04 04:50
|buy
|33
|1.00
|1.1456
|0.0000
|1.1808
|66
|2005.01.07 11:00
|close
|33
|1.00
|1.1691
|0.0000
|1.1808
|2039.68
|8597.68
|67
|2005.01.10 04:20
|buy
|34
|1.00
|1.1835
|0.0000
|1.2187
|68
|2005.01.10 10:00
|close
|34
|1.00
|1.1812
|0.0000
|1.2187
|-194.72
|8402.96
|69
|2005.01.11 09:05
|sell
|35
|1.00
|1.1789
|0.0000
|1.1437
|70
|2005.01.11 20:00
|close
|35
|1.00
|1.1808
|0.0000
|1.1437
|-160.91
|8242.05
|71
|2005.01.12 23:35
|sell
|36
|1.00
|1.1682
|0.0000
|1.1330
|72
|2005.01.13 10:00
|close
|36
|1.00
|1.1701
|0.0000
|1.1330
|-194.33
|8047.71
|73
|2005.01.24 03:35
|sell
|37
|1.00
|1.1866
|0.0000
|1.1514
|74
|2005.01.24 18:00
|close
|37
|1.00
|1.1859
|0.0000
|1.1514
|59.03
|8106.74
|75
|2005.01.26 00:00
|buy
|38
|1.00
|1.1933
|0.0000
|1.2285
|76
|2005.01.26 11:00
|close
|38
|1.00
|1.1902
|0.0000
|1.2285
|-260.46
|7846.28
|77
|2005.02.03 11:10
|buy
|39
|1.00
|1.1947
|0.0000
|1.2299
|78
|2005.02.08 19:00
|close
|39
|1.00
|1.2197
|0.0000
|1.2299
|2067.44
|9913.73
|79
|2005.02.11 01:50
|sell
|40
|1.00
|1.2087
|0.0000
|1.1735
|80
|2005.02.11 11:00
|close
|40
|1.00
|1.2101
|0.0000
|1.1735
|-115.69
|9798.04
|81
|2005.02.28 09:00
|sell
|41
|1.00
|1.1610
|0.0000
|1.1258
|82
|2005.03.01 04:00
|close
|41
|1.00
|1.1678
|0.0000
|1.1258
|-592.94
|9205.09
|83
|2005.03.02 21:00
|buy
|42
|1.00
|1.1739
|0.0000
|1.2091
|84
|2005.03.04 15:00
|close
|42
|1.00
|1.1776
|0.0000
|1.2091
|337.86
|9542.95
|85
|2005.03.07 03:50
|sell
|43
|1.00
|1.1698
|0.0000
|1.1346
|86
|2005.03.07 12:00
|close
|43
|1.00
|1.1722
|0.0000
|1.1346
|-204.74
|9338.21
|87
|2005.03.09 02:15
|sell
|44
|1.00
|1.1620
|0.0000
|1.1268
|88
|2005.03.09 14:00
|close
|44
|1.00
|1.1633
|0.0000
|1.1268
|-111.74
|9226.47
|89
|2005.03.24 07:35
|buy
|45
|1.00
|1.1954
|0.0000
|1.2306
|90
|2005.03.29 05:00
|close
|45
|1.00
|1.1988
|0.0000
|1.2306
|301.37
|9527.85
|91
|2005.03.29 13:30
|sell
|46
|1.00
|1.2011
|0.0000
|1.1659
|92
|2005.04.01 03:00
|close
|46
|1.00
|1.1975
|0.0000
|1.1659
|247.37
|9775.22
|93
|2005.04.04 09:10
|buy
|47
|1.00
|1.2036
|0.0000
|1.2388
|94
|2005.04.05 15:00
|close
|47
|1.00
|1.2069
|0.0000
|1.2388
|279.35
|10054.57
|95
|2005.04.08 09:50
|buy
|48
|1.00
|1.2097
|0.0000
|1.2449
|96
|2005.04.08 17:00
|close
|48
|1.00
|1.2053
|0.0000
|1.2449
|-365.06
|9689.51
|97
|2005.04.11 03:25
|sell
|49
|1.00
|1.1991
|0.0000
|1.1639
|98
|2005.04.12 15:00
|close
|49
|1.00
|1.1998
|0.0000
|1.1639
|-68.99
|9620.52
|99
|2005.04.18 02:55
|sell
|50
|1.00
|1.2028
|0.0000
|1.1676
|100
|2005.04.20 15:00
|close
|50
|1.00
|1.1872
|0.0000
|1.1676
|1292.72
|10913.23
|101
|2005.04.22 08:45
|buy
|51
|1.00
|1.1827
|0.0000
|1.2179
|102
|2005.04.22 14:00
|close
|51
|1.00
|1.1808
|0.0000
|1.2179
|-160.90
|10752.33
|103
|2005.04.25 21:10
|buy
|52
|1.00
|1.1880
|0.0000
|1.2232
|104
|2005.04.26 15:00
|close
|52
|1.00
|1.1867
|0.0000
|1.2232
|-103.63
|10648.70
|105
|2005.05.04 17:50
|sell
|53
|1.00
|1.1921
|0.0000
|1.1569
|106
|2005.05.05 16:00
|close
|53
|1.00
|1.1956
|0.0000
|1.1569
|-324.68
|10324.02
|107
|2005.05.23 05:10
|buy
|54
|1.00
|1.2332
|0.0000
|1.2684
|108
|2005.05.23 16:00
|close
|54
|1.00
|1.2300
|0.0000
|1.2684
|-260.16
|10063.86
|109
|2005.05.27 02:20
|buy
|55
|1.00
|1.2354
|0.0000
|1.2706
|110
|2005.05.27 10:00
|close
|55
|1.00
|1.2340
|0.0000
|1.2706
|-113.45
|9950.41
|111
|2005.05.31 00:10
|buy
|56
|1.00
|1.2383
|0.0000
|1.2735
|112
|2005.06.02 10:00
|close
|56
|1.00
|1.2502
|0.0000
|1.2735
|975.52
|10925.93
|113
|2005.06.06 23:00
|sell
|57
|1.00
|1.2491
|0.0000
|1.2139
|114
|2005.06.08 19:00
|close
|57
|1.00
|1.2505
|0.0000
|1.2139
|-133.25
|10792.67
|115
|2005.06.09 03:15
|buy
|58
|1.00
|1.2534
|0.0000
|1.2886
|116
|2005.06.09 19:00
|close
|58
|1.00
|1.2523
|0.0000
|1.2886
|-87.84
|10704.83
|117
|2005.06.16 03:00
|sell
|59
|1.00
|1.2719
|0.0000
|1.2367
|118
|2005.06.16 17:00
|close
|59
|1.00
|1.2749
|0.0000
|1.2367
|-235.31
|10469.52
|119
|2005.06.23 01:35
|buy
|60
|1.00
|1.2713
|0.0000
|1.3065
|120
|2005.06.24 12:00
|close
|60
|1.00
|1.2755
|0.0000
|1.3065
|335.21
|10804.73
|121
|2005.06.29 02:20
|buy
|61
|1.00
|1.2789
|0.0000
|1.3141
|122
|2005.06.29 18:00
|close
|61
|1.00
|1.2784
|0.0000
|1.3141
|-39.10
|10765.63
|123
|2005.07.05 02:10
|buy
|62
|1.00
|1.3027
|0.0000
|1.3379
|124
|2005.07.05 11:00
|close
|62
|1.00
|1.3003
|0.0000
|1.3379
|-184.57
|10581.06
|125
|2005.07.14 08:10
|buy
|63
|1.00
|1.2903
|0.0000
|1.3255
|126
|2005.07.14 15:00
|close
|63
|1.00
|1.2862
|0.0000
|1.3255
|-318.77
|10262.29
|127
|2005.07.21 08:15
|sell
|64
|1.00
|1.2858
|0.0000
|1.2506
|128
|2005.07.21 17:00
|close
|64
|1.00
|1.2888
|0.0000
|1.2506
|-232.77
|10029.52
|129
|2005.07.29 08:10
|sell
|65
|1.00
|1.2868
|0.0000
|1.2516
|130
|2005.07.29 11:00
|close
|65
|1.00
|1.2903
|0.0000
|1.2516
|-271.26
|9758.26
|131
|2005.08.04 02:05
|sell
|66
|1.00
|1.2622
|0.0000
|1.2270
|132
|2005.08.04 10:00
|close
|66
|1.00
|1.2642
|0.0000
|1.2270
|-158.21
|9600.05
|133
|2005.08.05 04:35
|sell
|67
|1.00
|1.2592
|0.0000
|1.2240
|134
|2005.08.05 16:00
|close
|67
|1.00
|1.2659
|0.0000
|1.2240
|-529.28
|9070.77
|135
|2005.08.08 09:20
|buy
|68
|1.00
|1.2640
|0.0000
|1.2992
|136
|2005.08.08 12:00
|close
|68
|1.00
|1.2601
|0.0000
|1.2992
|-309.50
|8761.27
|137
|2005.08.18 03:20
|buy
|69
|1.00
|1.2614
|0.0000
|1.2966
|138
|2005.08.22 13:00
|close
|69
|1.00
|1.2706
|0.0000
|1.2966
|735.89
|9497.16
|139
|2005.08.26 01:15
|sell
|70
|1.00
|1.2571
|0.0000
|1.2219
|140
|2005.08.29 17:00
|close
|70
|1.00
|1.2606
|0.0000
|1.2219
|-288.30
|9208.86
|141
|2005.09.01 05:00
|sell
|71
|1.00
|1.2551
|0.0000
|1.2199
|142
|2005.09.05 16:00
|close
|71
|1.00
|1.2305
|0.0000
|1.2199
|1977.88
|11186.74
|143
|2005.09.08 04:35
|buy
|72
|1.00
|1.2423
|0.0000
|1.2775
|144
|2005.09.14 14:00
|close
|72
|1.00
|1.2569
|0.0000
|1.2775
|1185.26
|12372.00
|145
|2005.09.16 03:50
|buy
|73
|1.00
|1.2659
|0.0000
|1.3011
|146
|2005.09.16 07:00
|close
|73
|1.00
|1.2613
|0.0000
|1.3011
|-364.71
|12007.29
|147
|2005.09.19 17:10
|buy
|74
|1.00
|1.2762
|0.0000
|1.3114
|148
|2005.09.21 07:00
|close
|74
|1.00
|1.2744
|0.0000
|1.3114
|-129.41
|11877.89
|149
|2005.09.21 18:40
|sell
|75
|1.00
|1.2721
|0.0000
|1.2369
|150
|2005.09.22 16:00
|close
|75
|1.00
|1.2743
|0.0000
|1.2369
|-204.59
|11673.29
|151
|2005.10.07 06:00
|sell
|76
|1.00
|1.2732
|0.0000
|1.2380
|152
|2005.10.07 12:00
|close
|76
|1.00
|1.2745
|0.0000
|1.2380
|-102.00
|11571.29
|153
|2005.10.17 01:20
|sell
|77
|1.00
|1.2854
|0.0000
|1.2502
|154
|2005.10.17 12:00
|close
|77
|1.00
|1.2913
|0.0000
|1.2502
|-456.90
|11114.39
|155
|2005.10.18 19:25
|buy
|78
|1.00
|1.3004
|0.0000
|1.3356
|156
|2005.10.19 13:00
|close
|78
|1.00
|1.2969
|0.0000
|1.3356
|-263.95
|10850.44
|157
|2005.10.26 03:15
|sell
|79
|1.00
|1.2774
|0.0000
|1.2422
|158
|2005.10.26 12:00
|close
|79
|1.00
|1.2821
|0.0000
|1.2422
|-366.59
|10483.85
|159
|2005.11.04 09:30
|buy
|80
|1.00
|1.2919
|0.0000
|1.3271
|160
|2005.11.10 10:00
|close
|80
|1.00
|1.3089
|0.0000
|1.3271
|1334.31
|11818.15
|161
|2005.12.06 04:35
|sell
|81
|1.00
|1.3085
|0.0000
|1.2733
|162
|2005.12.06 12:00
|close
|81
|1.00
|1.3095
|0.0000
|1.2733
|-76.36
|11741.79
|163
|2005.12.07 02:10
|sell
|82
|1.00
|1.3074
|0.0000
|1.2722
|164
|2005.12.07 09:00
|close
|82
|1.00
|1.3111
|0.0000
|1.2722
|-282.20
|11459.59
|165
|2005.12.08 01:10
|buy
|83
|1.00
|1.3126
|0.0000
|1.3478
|166
|2005.12.08 10:00
|close
|83
|1.00
|1.3077
|0.0000
|1.3478
|-374.70
|11084.89
|167
|2005.12.09 01:40
|sell
|84
|1.00
|1.3022
|0.0000
|1.2670
|168
|2005.12.09 09:00
|close
|84
|1.00
|1.3040
|0.0000
|1.2670
|-138.04
|10946.85
|169
|2005.12.16 07:15
|buy
|85
|1.00
|1.2894
|0.0000
|1.3246
|170
|2005.12.22 16:00
|close
|85
|1.00
|1.3112
|0.0000
|1.3246
|1698.11
|12644.96
|171
|2005.12.30 22:10
|buy
|86
|1.00
|1.3138
|0.0000
|1.3490
|172
|2006.01.02 09:00
|close
|86
|1.00
|1.3131
|0.0000
|1.3490
|-47.39
|12597.57
|173
|2006.01.05 02:25
|sell
|87
|1.00
|1.2780
|0.0000
|1.2428
|174
|2006.01.05 12:10
|close
|87
|1.00
|1.2826
|0.0000
|1.2428
|-358.65
|12238.92
|175
|2006.01.16 07:40
|sell
|88
|1.00
|1.2770
|0.0000
|1.2418
|176
|2006.01.16 16:00
|close
|88
|1.00
|1.2799
|0.0000
|1.2418
|-226.59
|12012.33
|177
|2006.01.24 03:40
|sell
|89
|1.00
|1.2592
|0.0000
|1.2240
|178
|2006.01.24 12:00
|close
|89
|1.00
|1.2625
|0.0000
|1.2240
|-261.39
|11750.94
|179
|2006.01.31 02:35
|buy
|90
|1.00
|1.2869
|0.0000
|1.3221
|180
|2006.01.31 09:00
|close
|90
|1.00
|1.2835
|0.0000
|1.3221
|-264.90
|11486.04
|181
|2006.02.13 07:20
|buy
|91
|1.00
|1.3062
|0.0000
|1.3414
|182
|2006.02.15 03:00
|close
|91
|1.00
|1.3064
|0.0000
|1.3414
|27.15
|11513.18
|183
|2006.02.16 07:50
|buy
|92
|1.00
|1.3099
|0.0000
|1.3451
|184
|2006.02.16 23:00
|close
|92
|1.00
|1.3097
|0.0000
|1.3451
|-15.27
|11497.91
|185
|2006.03.03 02:50
|sell
|93
|1.00
|1.3017
|0.0000
|1.2665
|186
|2006.03.06 12:00
|close
|93
|1.00
|1.2975
|0.0000
|1.2665
|313.05
|11810.96
|187
|2006.03.08 03:00
|buy
|94
|1.00
|1.3128
|0.0000
|1.3480
|188
|2006.03.08 12:00
|close
|94
|1.00
|1.3087
|0.0000
|1.3480
|-313.29
|11497.67
|189
|2006.03.16 05:20
|sell
|95
|1.00
|1.2972
|0.0000
|1.2620
|190
|2006.03.17 16:00
|close
|95
|1.00
|1.2945
|0.0000
|1.2620
|197.93
|11695.60
|191
|2006.03.22 00:00
|buy
|96
|1.00
|1.2999
|0.0000
|1.3351
|192
|2006.03.24 17:00
|close
|96
|1.00
|1.3119
|0.0000
|1.3351
|938.37
|12633.97
|193
|2006.03.31 07:55
|sell
|97
|1.00
|1.2988
|0.0000
|1.2636
|194
|2006.03.31 11:00
|close
|97
|1.00
|1.3043
|0.0000
|1.2636
|-421.68
|12212.29
|195
|2006.04.05 02:20
|sell
|98
|1.00
|1.2917
|0.0000
|1.2565
|196
|2006.04.06 15:00
|close
|98
|1.00
|1.2876
|0.0000
|1.2565
|286.47
|12498.75
|197
|2006.04.18 01:05
|sell
|99
|1.00
|1.2798
|0.0000
|1.2446
|198
|2006.04.20 09:00
|close
|99
|1.00
|1.2726
|0.0000
|1.2446
|523.16
|13021.92
|199
|2006.05.05 08:25
|sell
|100
|1.00
|1.2294
|0.0000
|1.1942
|200
|2006.05.08 16:00
|close
|100
|1.00
|1.2284
|0.0000
|1.1942
|70.76
|13092.68
|201
|2006.05.15 06:20
|sell
|101
|1.00
|1.1980
|0.0000
|1.1628
|202
|2006.05.15 10:00
|close
|101
|1.00
|1.2034
|0.0000
|1.1628
|-448.73
|12643.95
|203
|2006.05.18 02:25
|buy
|102
|1.00
|1.2134
|0.0000
|1.2486
|204
|2006.05.18 11:00
|close
|102
|1.00
|1.2109
|0.0000
|1.2486
|-206.46
|12437.49
|205
|2006.05.19 19:00
|buy
|103
|1.00
|1.2181
|0.0000
|1.2533
|206
|2006.05.22 13:00
|close
|103
|1.00
|1.2146
|0.0000
|1.2533
|-282.25
|12155.23
|207
|2006.05.29 03:55
|buy
|104
|1.00
|1.2250
|0.0000
|1.2602
|208
|2006.05.29 12:00
|close
|104
|1.00
|1.2233
|0.0000
|1.2602
|-138.97
|12016.26
|209
|2006.05.31 01:15
|sell
|105
|1.00
|1.2125
|0.0000
|1.1773
|210
|2006.05.31 17:00
|close
|105
|1.00
|1.2153
|0.0000
|1.1773
|-230.40
|11785.86
|211
|2006.06.07 05:50
|buy
|106
|1.00
|1.2145
|0.0000
|1.2497
|212
|2006.06.09 14:00
|close
|106
|1.00
|1.2306
|0.0000
|1.2497
|1331.97
|13117.83
|213
|2006.06.15 02:30
|sell
|107
|1.00
|1.2321
|0.0000
|1.1969
|214
|2006.06.16 16:00
|close
|107
|1.00
|1.2345
|0.0000
|1.1969
|-205.06
|12912.77
|215
|2006.07.03 03:20
|sell
|108
|1.00
|1.2249
|0.0000
|1.1897
|216
|2006.07.05 10:00
|close
|108
|1.00
|1.2292
|0.0000
|1.1897
|-371.12
|12541.65
|217
|2006.07.06 00:10
|buy
|109
|1.00
|1.2315
|0.0000
|1.2667
|218
|2006.07.06 10:00
|close
|109
|1.00
|1.2302
|0.0000
|1.2667
|-105.67
|12435.98
|219
|2006.07.12 04:05
|sell
|110
|1.00
|1.2271
|0.0000
|1.1919
|220
|2006.07.12 14:00
|close
|110
|1.00
|1.2311
|0.0000
|1.1919
|-324.91
|12111.07
|221
|2006.07.13 00:35
|buy
|111
|1.00
|1.2336
|0.0000
|1.2688
|222
|2006.07.13 10:00
|close
|111
|1.00
|1.2292
|0.0000
|1.2688
|-357.95
|11753.12
|223
|2006.07.26 06:50
|buy
|112
|1.00
|1.2523
|0.0000
|1.2875
|224
|2006.07.26 17:00
|close
|112
|1.00
|1.2491
|0.0000
|1.2875
|-256.18
|11496.94
|225
|2006.07.31 08:30
|sell
|113
|1.00
|1.2333
|0.0000
|1.1981
|226
|2006.08.01 07:00
|close
|113
|1.00
|1.2347
|0.0000
|1.1981
|-124.04
|11372.90
|227
|2006.08.02 08:50
|sell
|114
|1.00
|1.2274
|0.0000
|1.1922
|228
|2006.08.02 19:00
|close
|114
|1.00
|1.2302
|0.0000
|1.1922
|-227.61
|11145.29
|229
|2006.08.09 20:00
|sell
|115
|1.00
|1.2246
|0.0000
|1.1894
|230
|2006.08.10 13:00
|close
|115
|1.00
|1.2267
|0.0000
|1.1894
|-203.15
|10942.13
|231
|2006.08.11 00:15
|buy
|116
|1.00
|1.2338
|0.0000
|1.2690
|232
|2006.08.15 15:00
|close
|116
|1.00
|1.2375
|0.0000
|1.2690
|310.82
|11252.96
|233
|2006.08.23 00:55
|buy
|117
|1.00
|1.2337
|0.0000
|1.2689
|234
|2006.08.23 10:00
|close
|117
|1.00
|1.2315
|0.0000
|1.2689
|-178.64
|11074.32
|235
|2006.08.25 03:40
|buy
|118
|1.00
|1.2387
|0.0000
|1.2739
|236
|2006.08.28 06:00
|close
|118
|1.00
|1.2357
|0.0000
|1.2739
|-236.86
|10837.46
|237
|2006.08.30 04:35
|sell
|119
|1.00
|1.2293
|0.0000
|1.1941
|238
|2006.08.31 17:00
|close
|119
|1.00
|1.2332
|0.0000
|1.1941
|-348.20
|10489.25
|239
|2006.09.22 21:45
|sell
|120
|1.00
|1.2360
|0.0000
|1.2008
|240
|2006.09.25 12:00
|close
|120
|1.00
|1.2364
|0.0000
|1.2008
|-43.00
|10446.25
|241
|2006.10.02 23:30
|sell
|121
|1.00
|1.2436
|0.0000
|1.2084
|242
|2006.10.03 13:00
|close
|121
|1.00
|1.2442
|0.0000
|1.2084
|-58.87
|10387.38
|243
|2006.10.09 05:35
|buy
|122
|1.00
|1.2604
|0.0000
|1.2956
|244
|2006.10.12 10:00
|close
|122
|1.00
|1.2688
|0.0000
|1.2956
|691.63
|11079.01
|245
|2006.10.17 22:50
|sell
|123
|1.00
|1.2681
|0.0000
|1.2329
|246
|2006.10.18 15:00
|close
|123
|1.00
|1.2709
|0.0000
|1.2329
|-230.96
|10848.04
|247
|2006.11.23 03:50
|sell
|124
|1.00
|1.2275
|0.0000
|1.1923
|248
|2006.11.28 17:00
|close
|124
|1.00
|1.2082
|0.0000
|1.1923
|1565.46
|12413.50
|249
|2006.11.30 03:15
|buy
|125
|1.00
|1.2082
|0.0000
|1.2434
|250
|2006.11.30 09:00
|close
|125
|1.00
|1.2065
|0.0000
|1.2434
|-140.90
|12272.60
|251
|2006.12.04 05:00
|sell
|126
|1.00
|1.1940
|0.0000
|1.1588
|252
|2006.12.04 11:00
|close
|126
|1.00
|1.1989
|0.0000
|1.1588
|-408.71
|11863.89
|253
|2006.12.11 08:45
|buy
|127
|1.00
|1.2056
|0.0000
|1.2408
|254
|2006.12.11 19:00
|close
|127
|1.00
|1.2002
|0.0000
|1.2408
|-449.93
|11413.96
|255
|2006.12.18 01:55
|buy
|128
|1.00
|1.2206
|0.0000
|1.2558
|256
|2006.12.19 08:00
|close
|128
|1.00
|1.2216
|0.0000
|1.2558
|87.79
|11501.75
|257
|2006.12.20 08:15
|sell
|129
|1.00
|1.2132
|0.0000
|1.1780
|258
|2006.12.20 17:00
|close
|129
|1.00
|1.2173
|0.0000
|1.1780
|-336.81
|11164.94
|259
|2007.01.04 01:05
|buy
|130
|1.00
|1.2250
|0.0000
|1.2602
|260
|2007.01.05 09:00
|close
|130
|1.00
|1.2283
|0.0000
|1.2602
|274.58
|11439.51
|261
|2007.01.05 22:45
|buy
|131
|1.00
|1.2356
|0.0000
|1.2708
|262
|2007.01.08 10:00
|close
|131
|1.00
|1.2342
|0.0000
|1.2708
|-107.51
|11332.00
|263
|2007.01.12 03:25
|buy
|132
|1.00
|1.2485
|0.0000
|1.2837
|264
|2007.01.12 16:00
|close
|132
|1.00
|1.2454
|0.0000
|1.2837
|-248.92
|11083.08
|265
|2007.01.25 03:00
|buy
|133
|1.00
|1.2472
|0.0000
|1.2824
|266
|2007.01.25 12:00
|close
|133
|1.00
|1.2437
|0.0000
|1.2824
|-281.41
|10801.67