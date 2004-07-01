|Symbol
|GBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 21:55 - 2007.02.23 03:55 (2004.06.16 - 2007.02.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|198675
|Ticks modelled
|8344695
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|25106.03
|Gross profit
|87027.12
|Gross loss
|-61921.09
|Profit factor
|1.41
|Expected payoff
|126.16
|Absolute drawdown
|2772.42
|Maximal drawdown
|6682.31 (41.46%)
|Relative drawdown
|41.46% (6682.31)
|Total trades
|199
|Short positions (won %)
|93 (26.88%)
|Long positions (won %)
|106 (47.17%)
|Profit trades (% of total)
|75 (37.69%)
|Loss trades (% of total)
|124 (62.31%)
|Largest
|profit trade
|2999.92
|loss trade
|-1552.82
|Average
|profit trade
|1160.36
|loss trade
|-499.36
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (6255.72)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-3054.97)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6255.72 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-3597.70 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 17:35
|sell
|1
|1.00
|196.60
|0.00
|193.12
|2
|2004.07.02 03:00
|close
|1
|1.00
|197.87
|0.00
|193.12
|-1074.84
|8925.16
|3
|2004.07.07 02:45
|buy
|2
|1.00
|200.97
|0.00
|204.45
|4
|2004.07.09 07:00
|close
|2
|1.00
|200.54
|0.00
|204.45
|-292.38
|8632.78
|5
|2004.07.09 19:10
|sell
|3
|1.00
|200.89
|0.00
|197.41
|6
|2004.07.12 16:00
|close
|3
|1.00
|201.73
|0.00
|197.41
|-719.70
|7913.08
|7
|2004.07.13 23:40
|buy
|4
|1.00
|201.68
|0.00
|205.16
|8
|2004.07.19 08:00
|close
|4
|1.00
|202.74
|0.00
|205.16
|969.69
|8882.77
|9
|2004.07.20 05:25
|sell
|5
|1.00
|202.46
|0.00
|198.98
|10
|2004.07.21 17:00
|close
|5
|1.00
|201.89
|0.00
|198.98
|444.72
|9327.49
|11
|2004.07.23 05:45
|buy
|6
|1.00
|202.21
|0.00
|205.69
|12
|2004.07.23 20:00
|close
|6
|1.00
|201.60
|0.00
|205.69
|-503.85
|8823.64
|13
|2004.07.27 09:25
|buy
|7
|1.00
|202.14
|0.00
|205.62
|14
|2004.07.30 09:00
|close
|7
|1.00
|202.74
|0.00
|205.62
|574.06
|9397.70
|15
|2004.08.02 08:05
|sell
|8
|1.00
|202.79
|0.00
|199.31
|16
|2004.08.04 05:00
|close
|8
|1.00
|202.64
|0.00
|199.31
|71.83
|9469.53
|17
|2004.08.05 00:30
|buy
|9
|1.00
|202.77
|0.00
|206.25
|18
|2004.08.06 16:00
|close
|9
|1.00
|202.91
|0.00
|206.25
|131.32
|9600.86
|19
|2004.08.18 06:10
|sell
|10
|1.00
|201.29
|0.00
|197.81
|20
|2004.08.19 17:00
|close
|10
|1.00
|200.37
|0.00
|197.81
|681.69
|10282.55
|21
|2004.08.25 05:50
|sell
|11
|1.00
|196.60
|0.00
|193.12
|22
|2004.08.25 10:00
|close
|11
|1.00
|197.45
|0.00
|193.12
|-701.95
|9580.60
|23
|2004.08.26 14:20
|buy
|12
|1.00
|197.48
|0.00
|200.96
|24
|2004.08.26 16:00
|close
|12
|1.00
|196.60
|0.00
|200.96
|-726.84
|8853.76
|25
|2004.08.26 23:00
|sell
|13
|1.00
|197.00
|0.00
|193.52
|26
|2004.08.30 17:00
|close
|13
|1.00
|197.38
|0.00
|193.52
|-365.85
|8487.91
|27
|2004.08.31 03:00
|buy
|14
|1.00
|197.19
|0.00
|200.67
|28
|2004.08.31 18:00
|close
|14
|1.00
|196.43
|0.00
|200.67
|-627.73
|7860.18
|29
|2004.09.01 17:55
|sell
|15
|1.00
|196.58
|0.00
|193.10
|30
|2004.09.03 19:00
|close
|15
|1.00
|196.53
|0.00
|193.10
|-62.79
|7797.40
|31
|2004.09.08 01:20
|sell
|16
|1.00
|194.20
|0.00
|190.72
|32
|2004.09.08 17:00
|close
|16
|1.00
|194.89
|0.00
|190.72
|-569.82
|7227.58
|33
|2004.09.10 17:25
|buy
|17
|1.00
|196.67
|0.00
|200.15
|34
|2004.09.14 10:00
|close
|17
|1.00
|197.49
|0.00
|200.15
|708.68
|7936.26
|35
|2004.09.21 22:50
|buy
|18
|1.00
|197.06
|0.00
|200.54
|36
|2004.09.23 17:00
|close
|18
|1.00
|198.52
|0.00
|200.54
|1268.68
|9204.93
|37
|2004.09.30 00:05
|sell
|19
|1.00
|199.65
|0.00
|196.17
|38
|2004.10.06 10:00
|close
|19
|1.00
|198.61
|0.00
|196.17
|754.79
|9959.73
|39
|2004.10.08 04:40
|buy
|20
|1.00
|198.04
|0.00
|201.52
|40
|2004.10.08 07:00
|close
|20
|1.00
|197.24
|0.00
|201.52
|-660.77
|9298.96
|41
|2004.10.11 17:50
|sell
|21
|1.00
|196.32
|0.00
|192.84
|42
|2004.10.12 04:00
|close
|21
|1.00
|196.89
|0.00
|192.84
|-496.75
|8802.21
|43
|2004.10.14 13:30
|buy
|22
|1.00
|196.81
|0.00
|200.29
|44
|2004.10.18 23:00
|close
|22
|1.00
|196.39
|0.00
|200.29
|-315.51
|8486.69
|45
|2004.10.19 06:30
|sell
|23
|1.00
|196.57
|0.00
|193.09
|46
|2004.10.20 18:00
|close
|23
|1.00
|196.72
|0.00
|193.09
|-149.90
|8336.80
|47
|2004.10.21 03:15
|buy
|24
|1.00
|196.49
|0.00
|199.97
|48
|2004.10.22 20:00
|close
|24
|1.00
|195.85
|0.00
|199.97
|-512.92
|7823.88
|49
|2004.10.28 15:25
|sell
|25
|1.00
|194.87
|0.00
|191.39
|50
|2004.11.01 08:00
|close
|25
|1.00
|195.12
|0.00
|191.39
|-258.51
|7565.37
|51
|2004.11.01 12:10
|buy
|26
|1.00
|194.84
|0.00
|198.32
|52
|2004.11.04 15:00
|close
|26
|1.00
|195.51
|0.00
|198.32
|631.86
|8197.23
|53
|2004.11.11 09:10
|buy
|27
|1.00
|197.25
|0.00
|200.73
|54
|2004.11.11 13:00
|close
|27
|1.00
|196.67
|0.00
|200.73
|-479.06
|7718.17
|55
|2004.11.12 18:45
|sell
|28
|1.00
|195.79
|0.00
|192.31
|56
|2004.11.16 12:00
|close
|28
|1.00
|195.22
|0.00
|192.31
|418.69
|8136.86
|57
|2004.11.18 01:05
|sell
|29
|1.00
|193.53
|0.00
|190.05
|58
|2004.11.23 10:00
|close
|29
|1.00
|192.12
|0.00
|190.05
|1086.36
|9223.23
|59
|2004.12.02 05:05
|buy
|30
|1.00
|197.72
|0.00
|201.20
|60
|2004.12.08 14:19
|t/p
|30
|1.00
|201.20
|0.00
|201.20
|2937.15
|12160.37
|61
|2004.12.09 05:20
|buy
|31
|1.00
|200.87
|0.00
|204.35
|62
|2004.12.09 09:00
|close
|31
|1.00
|200.31
|0.00
|204.35
|-462.54
|11697.83
|63
|2004.12.10 21:45
|buy
|32
|1.00
|201.43
|0.00
|204.91
|64
|2004.12.15 11:00
|close
|32
|1.00
|201.98
|0.00
|204.91
|501.36
|12199.20
|65
|2004.12.17 09:15
|sell
|33
|1.00
|202.18
|0.00
|198.70
|66
|2004.12.20 09:00
|close
|33
|1.00
|202.96
|0.00
|198.70
|-670.18
|11529.02
|67
|2004.12.22 22:40
|sell
|34
|1.00
|199.62
|0.00
|196.14
|68
|2004.12.24 11:00
|close
|34
|1.00
|199.56
|0.00
|196.14
|-54.54
|11474.48
|69
|2004.12.27 12:35
|buy
|35
|1.00
|199.44
|0.00
|202.92
|70
|2004.12.28 21:00
|close
|35
|1.00
|198.82
|0.00
|202.92
|-496.42
|10978.06
|71
|2004.12.31 10:45
|sell
|36
|1.00
|197.93
|0.00
|194.45
|72
|2005.01.04 17:00
|close
|36
|1.00
|196.60
|0.00
|194.45
|1046.31
|12024.38
|73
|2005.01.07 02:50
|buy
|37
|1.00
|196.45
|0.00
|199.93
|74
|2005.01.07 16:00
|close
|37
|1.00
|195.89
|0.00
|199.93
|-462.56
|11561.82
|75
|2005.01.13 02:05
|sell
|38
|1.00
|193.74
|0.00
|190.26
|76
|2005.01.14 19:11
|t/p
|38
|1.00
|190.26
|0.00
|190.26
|2847.88
|14409.70
|77
|2005.01.17 03:45
|sell
|39
|1.00
|191.08
|0.00
|187.60
|78
|2005.01.18 07:00
|close
|39
|1.00
|190.77
|0.00
|187.60
|229.99
|14639.69
|79
|2005.01.18 18:10
|buy
|40
|1.00
|191.37
|0.00
|194.85
|80
|2005.01.19 01:00
|close
|40
|1.00
|190.44
|0.00
|194.85
|-752.44
|13887.25
|81
|2005.01.21 03:00
|buy
|41
|1.00
|193.29
|0.00
|196.77
|82
|2005.01.21 18:00
|close
|41
|1.00
|192.64
|0.00
|196.77
|-536.89
|13350.36
|83
|2005.01.31 11:40
|buy
|42
|1.00
|194.92
|0.00
|198.40
|84
|2005.02.04 12:00
|close
|42
|1.00
|195.72
|0.00
|198.40
|754.95
|14105.32
|85
|2005.02.07 00:05
|sell
|43
|1.00
|195.85
|0.00
|192.37
|86
|2005.02.08 11:00
|close
|43
|1.00
|196.03
|0.00
|192.37
|-174.67
|13930.65
|87
|2005.02.08 19:20
|buy
|44
|1.00
|195.87
|0.00
|199.35
|88
|2005.02.11 17:00
|close
|44
|1.00
|197.06
|0.00
|199.35
|1061.38
|14992.03
|89
|2005.02.15 07:55
|buy
|45
|1.00
|198.18
|0.00
|201.66
|90
|2005.02.15 17:00
|close
|45
|1.00
|197.53
|0.00
|201.66
|-536.87
|14455.16
|91
|2005.02.18 03:30
|buy
|46
|1.00
|199.66
|0.00
|203.14
|92
|2005.02.22 03:00
|close
|46
|1.00
|199.53
|0.00
|203.14
|-76.00
|14379.16
|93
|2005.02.22 20:15
|sell
|47
|1.00
|199.02
|0.00
|195.54
|94
|2005.02.23 04:00
|close
|47
|1.00
|199.92
|0.00
|195.54
|-769.26
|13609.90
|95
|2005.02.24 02:45
|buy
|48
|1.00
|199.90
|0.00
|203.38
|96
|2005.02.28 13:00
|close
|48
|1.00
|200.39
|0.00
|203.38
|436.12
|14046.01
|97
|2005.02.28 18:05
|sell
|49
|1.00
|200.82
|0.00
|197.34
|98
|2005.03.04 02:00
|close
|49
|1.00
|200.96
|0.00
|197.34
|-271.73
|13774.28
|99
|2005.03.04 11:55
|buy
|50
|1.00
|200.82
|0.00
|204.30
|100
|2005.03.09 11:00
|close
|50
|1.00
|200.71
|0.00
|204.30
|-43.80
|13730.48
|101
|2005.03.11 06:25
|sell
|51
|1.00
|200.35
|0.00
|196.87
|102
|2005.03.14 03:00
|close
|51
|1.00
|200.91
|0.00
|196.87
|-488.49
|13241.99
|103
|2005.03.16 02:05
|sell
|52
|1.00
|200.12
|0.00
|196.64
|104
|2005.03.16 16:00
|close
|52
|1.00
|200.85
|0.00
|196.64
|-602.85
|12639.14
|105
|2005.03.17 06:10
|buy
|53
|1.00
|200.62
|0.00
|204.10
|106
|2005.03.18 16:00
|close
|53
|1.00
|200.64
|0.00
|204.10
|32.21
|12671.36
|107
|2005.03.22 09:25
|sell
|54
|1.00
|199.60
|0.00
|196.12
|108
|2005.03.24 03:00
|close
|54
|1.00
|198.84
|0.00
|196.12
|523.56
|13194.92
|109
|2005.03.25 17:45
|buy
|55
|1.00
|198.67
|0.00
|202.15
|110
|2005.03.30 11:06
|t/p
|55
|1.00
|202.15
|0.00
|202.15
|2921.44
|16116.36
|111
|2005.03.30 18:35
|buy
|56
|1.00
|201.80
|0.00
|205.28
|112
|2005.03.31 09:00
|close
|56
|1.00
|201.09
|0.00
|205.28
|-539.36
|15577.01
|113
|2005.04.05 12:15
|buy
|57
|1.00
|203.62
|0.00
|207.10
|114
|2005.04.07 11:00
|close
|57
|1.00
|203.43
|0.00
|207.10
|-94.15
|15482.85
|115
|2005.04.07 19:05
|sell
|58
|1.00
|203.60
|0.00
|200.12
|116
|2005.04.08 18:00
|close
|58
|1.00
|203.87
|0.00
|200.12
|-248.99
|15233.86
|117
|2005.04.11 09:45
|buy
|59
|1.00
|203.92
|0.00
|207.40
|118
|2005.04.12 03:00
|close
|59
|1.00
|203.34
|0.00
|207.40
|-463.36
|14770.51
|119
|2005.04.13 19:50
|sell
|60
|1.00
|203.33
|0.00
|199.85
|120
|2005.04.15 13:00
|close
|60
|1.00
|204.05
|0.00
|199.85
|-698.67
|14071.84
|121
|2005.04.15 17:15
|buy
|61
|1.00
|203.59
|0.00
|207.07
|122
|2005.04.21 18:00
|close
|61
|1.00
|204.04
|0.00
|207.07
|465.84
|14537.68
|123
|2005.04.26 04:25
|sell
|62
|1.00
|202.21
|0.00
|198.73
|124
|2005.04.28 03:00
|close
|62
|1.00
|202.42
|0.00
|198.73
|-277.50
|14260.19
|125
|2005.04.29 03:40
|buy
|63
|1.00
|202.01
|0.00
|205.49
|126
|2005.04.29 10:00
|close
|63
|1.00
|201.03
|0.00
|205.49
|-809.45
|13450.74
|127
|2005.05.02 03:20
|sell
|64
|1.00
|200.46
|0.00
|196.98
|128
|2005.05.05 23:00
|close
|64
|1.00
|199.18
|0.00
|196.98
|926.96
|14377.70
|129
|2005.05.06 09:10
|buy
|65
|1.00
|198.72
|0.00
|202.20
|130
|2005.05.11 14:00
|close
|65
|1.00
|198.29
|0.00
|202.20
|-308.10
|14069.61
|131
|2005.05.12 02:50
|sell
|66
|1.00
|198.22
|0.00
|194.74
|132
|2005.05.12 18:00
|close
|66
|1.00
|198.98
|0.00
|194.74
|-627.63
|13441.98
|133
|2005.05.17 04:25
|sell
|67
|1.00
|196.78
|0.00
|193.30
|134
|2005.05.17 12:00
|close
|67
|1.00
|197.29
|0.00
|193.30
|-421.17
|13020.81
|135
|2005.05.20 09:15
|buy
|68
|1.00
|197.38
|0.00
|200.86
|136
|2005.05.23 16:00
|close
|68
|1.00
|196.84
|0.00
|200.86
|-430.33
|12590.48
|137
|2005.05.25 11:35
|sell
|69
|1.00
|196.57
|0.00
|193.09
|138
|2005.05.25 17:00
|close
|69
|1.00
|197.31
|0.00
|193.09
|-611.11
|11979.37
|139
|2005.05.27 01:25
|sell
|70
|1.00
|196.63
|0.00
|193.15
|140
|2005.05.31 14:00
|close
|70
|1.00
|196.97
|0.00
|193.15
|-332.81
|11646.56
|141
|2005.06.13 03:10
|buy
|71
|1.00
|196.57
|0.00
|200.05
|142
|2005.06.17 02:00
|close
|71
|1.00
|198.00
|0.00
|200.05
|1275.29
|12921.86
|143
|2005.06.17 10:20
|sell
|72
|1.00
|198.66
|0.00
|195.18
|144
|2005.06.20 17:00
|close
|72
|1.00
|199.54
|0.00
|195.18
|-752.75
|12169.11
|145
|2005.06.21 01:25
|buy
|73
|1.00
|199.22
|0.00
|202.70
|146
|2005.06.21 11:00
|close
|73
|1.00
|198.75
|0.00
|202.70
|-388.20
|11780.91
|147
|2005.06.22 01:00
|sell
|74
|1.00
|198.19
|0.00
|194.71
|148
|2005.06.24 10:00
|close
|74
|1.00
|198.61
|0.00
|194.71
|-450.92
|11329.99
|149
|2005.07.01 03:30
|sell
|75
|1.00
|198.90
|0.00
|195.42
|150
|2005.07.06 18:00
|close
|75
|1.00
|197.12
|0.00
|195.42
|1391.91
|12721.90
|151
|2005.07.07 03:15
|buy
|76
|1.00
|196.59
|0.00
|200.07
|152
|2005.07.07 11:00
|close
|76
|1.00
|196.03
|0.00
|200.07
|-462.53
|12259.37
|153
|2005.07.11 04:55
|sell
|77
|1.00
|195.07
|0.00
|191.59
|154
|2005.07.11 17:00
|close
|77
|1.00
|196.32
|0.00
|191.59
|-1032.30
|11227.07
|155
|2005.07.12 00:35
|buy
|78
|1.00
|196.28
|0.00
|199.76
|156
|2005.07.13 12:00
|close
|78
|1.00
|196.40
|0.00
|199.76
|114.81
|11341.89
|157
|2005.07.19 06:45
|sell
|79
|1.00
|195.75
|0.00
|192.27
|158
|2005.07.19 12:00
|close
|79
|1.00
|196.41
|0.00
|192.27
|-545.06
|10796.83
|159
|2005.07.21 06:30
|buy
|80
|1.00
|196.15
|0.00
|199.63
|160
|2005.07.21 14:00
|close
|80
|1.00
|194.92
|0.00
|199.63
|-1015.94
|9780.89
|161
|2005.07.22 02:55
|sell
|81
|1.00
|194.38
|0.00
|190.90
|162
|2005.07.22 09:00
|close
|81
|1.00
|194.80
|0.00
|190.90
|-346.83
|9434.06
|163
|2005.07.27 00:20
|buy
|82
|1.00
|195.39
|0.00
|198.87
|164
|2005.08.02 09:00
|close
|82
|1.00
|197.50
|0.00
|198.87
|1836.97
|11271.03
|165
|2005.08.08 09:45
|buy
|83
|1.00
|199.31
|0.00
|202.79
|166
|2005.08.10 04:00
|close
|83
|1.00
|199.19
|0.00
|202.79
|-67.72
|11203.31
|167
|2005.08.11 00:20
|sell
|84
|1.00
|198.79
|0.00
|195.31
|168
|2005.08.16 22:00
|close
|84
|1.00
|198.31
|0.00
|195.31
|318.33
|11521.64
|169
|2005.08.17 03:15
|buy
|85
|1.00
|197.98
|0.00
|201.46
|170
|2005.08.19 02:00
|close
|85
|1.00
|197.97
|0.00
|201.46
|54.50
|11576.14
|171
|2005.08.25 05:55
|buy
|86
|1.00
|198.37
|0.00
|201.85
|172
|2005.08.25 15:00
|close
|86
|1.00
|197.75
|0.00
|201.85
|-512.09
|11064.05
|173
|2005.08.29 13:35
|buy
|87
|1.00
|199.07
|0.00
|202.55
|174
|2005.09.06 03:00
|close
|87
|1.00
|201.08
|0.00
|202.55
|1785.74
|12849.79
|175
|2005.09.08 19:15
|buy
|88
|1.00
|202.83
|0.00
|206.31
|176
|2005.09.09 15:00
|close
|88
|1.00
|202.10
|0.00
|206.31
|-587.26
|12262.53
|177
|2005.09.12 22:40
|sell
|89
|1.00
|200.73
|0.00
|197.25
|178
|2005.09.13 10:00
|close
|89
|1.00
|201.35
|0.00
|197.25
|-538.05
|11724.49
|179
|2005.09.15 19:05
|sell
|90
|1.00
|199.81
|0.00
|196.33
|180
|2005.09.16 07:00
|close
|90
|1.00
|200.42
|0.00
|196.33
|-529.77
|11194.72
|181
|2005.09.19 01:00
|buy
|91
|1.00
|200.67
|0.00
|204.15
|182
|2005.09.19 09:00
|close
|91
|1.00
|200.53
|0.00
|204.15
|-115.63
|11079.09
|183
|2005.09.23 01:10
|sell
|92
|1.00
|200.10
|0.00
|196.62
|184
|2005.09.27 14:00
|close
|92
|1.00
|199.99
|0.00
|196.62
|38.80
|11117.89
|185
|2005.09.30 07:25
|sell
|93
|1.00
|199.29
|0.00
|195.81
|186
|2005.09.30 13:00
|close
|93
|1.00
|200.29
|0.00
|195.81
|-825.84
|10292.05
|187
|2005.10.03 10:40
|buy
|94
|1.00
|200.05
|0.00
|203.53
|188
|2005.10.07 10:00
|close
|94
|1.00
|200.70
|0.00
|203.53
|631.04
|10923.09
|189
|2005.10.10 10:00
|sell
|95
|1.00
|200.37
|0.00
|196.89
|190
|2005.10.12 14:00
|close
|95
|1.00
|200.39
|0.00
|196.89
|-68.57
|10854.52
|191
|2005.10.17 14:55
|buy
|96
|1.00
|201.53
|0.00
|205.01
|192
|2005.10.21 02:32
|t/p
|96
|1.00
|205.01
|0.00
|205.01
|2968.52
|13823.05
|193
|2005.10.21 19:40
|buy
|97
|1.00
|204.77
|0.00
|208.25
|194
|2005.10.24 10:00
|close
|97
|1.00
|204.41
|0.00
|208.25
|-281.66
|13541.39
|195
|2005.10.24 23:10
|sell
|98
|1.00
|204.24
|0.00
|200.76
|196
|2005.10.25 11:00
|close
|98
|1.00
|204.90
|0.00
|200.76
|-571.06
|12970.33
|197
|2005.10.26 07:55
|buy
|99
|1.00
|205.12
|0.00
|208.60
|198
|2005.10.28 12:00
|close
|99
|1.00
|205.19
|0.00
|208.60
|120.60
|13090.93
|199
|2005.10.31 17:10
|buy
|100
|1.00
|205.88
|0.00
|209.36
|200
|2005.11.01 17:00
|close
|100
|1.00
|205.44
|0.00
|209.36
|-347.74
|12743.19
|201
|2005.11.02 12:20
|buy
|101
|1.00
|206.15
|0.00
|209.63
|202
|2005.11.04 17:00
|close
|101
|1.00
|206.86
|0.00
|209.63
|649.21
|13392.40
|203
|2005.11.08 22:50
|sell
|102
|1.00
|204.45
|0.00
|200.97
|204
|2005.11.09 21:00
|close
|102
|1.00
|205.03
|0.00
|200.97
|-505.01
|12887.39
|205
|2005.11.10 23:40
|buy
|103
|1.00
|205.68
|0.00
|209.16
|206
|2005.11.11 02:00
|close
|103
|1.00
|204.87
|0.00
|209.16
|-653.34
|12234.05
|207
|2005.11.16 23:50
|sell
|104
|1.00
|204.76
|0.00
|201.28
|208
|2005.11.21 07:00
|close
|104
|1.00
|205.10
|0.00
|201.28
|-410.88
|11823.17
|209
|2005.11.23 02:35
|buy
|105
|1.00
|204.29
|0.00
|207.77
|210
|2005.11.28 09:00
|close
|105
|1.00
|204.66
|0.00
|207.77
|384.08
|12207.25
|211
|2005.12.02 09:15
|buy
|106
|1.00
|208.48
|0.00
|211.96
|212
|2005.12.06 12:00
|close
|106
|1.00
|210.03
|0.00
|211.96
|1311.63
|13518.88
|213
|2005.12.07 22:10
|sell
|107
|1.00
|209.94
|0.00
|206.46
|214
|2005.12.08 13:00
|close
|107
|1.00
|210.11
|0.00
|206.46
|-218.44
|13300.44
|215
|2005.12.09 08:35
|buy
|108
|1.00
|210.99
|0.00
|214.47
|216
|2005.12.14 03:00
|close
|108
|1.00
|211.06
|0.00
|214.47
|104.90
|13405.34
|217
|2005.12.15 00:00
|sell
|109
|1.00
|208.39
|0.00
|204.91
|218
|2005.12.16 01:11
|t/p
|109
|1.00
|204.91
|0.00
|204.91
|2847.88
|16253.22
|219
|2005.12.16 09:05
|sell
|110
|1.00
|205.08
|0.00
|201.60
|220
|2005.12.16 10:00
|close
|110
|1.00
|206.17
|0.00
|201.60
|-900.16
|15353.06
|221
|2005.12.21 09:45
|buy
|111
|1.00
|205.39
|0.00
|208.87
|222
|2005.12.21 17:00
|close
|111
|1.00
|204.15
|0.00
|208.87
|-1024.22
|14328.84
|223
|2005.12.26 09:40
|sell
|112
|1.00
|202.08
|0.00
|198.60
|224
|2005.12.27 03:00
|close
|112
|1.00
|202.79
|0.00
|198.60
|-612.36
|13716.48
|225
|2005.12.28 06:10
|buy
|113
|1.00
|202.79
|0.00
|206.27
|226
|2005.12.28 19:00
|close
|113
|1.00
|202.27
|0.00
|206.27
|-429.50
|13286.98
|227
|2006.01.05 06:50
|buy
|114
|1.00
|203.88
|0.00
|207.36
|228
|2006.01.05 09:00
|close
|114
|1.00
|203.24
|0.00
|207.36
|-528.62
|12758.36
|229
|2006.01.09 09:00
|sell
|115
|1.00
|202.16
|0.00
|198.68
|230
|2006.01.13 02:00
|close
|115
|1.00
|201.87
|0.00
|198.68
|83.39
|12841.75
|231
|2006.01.18 03:55
|buy
|116
|1.00
|203.89
|0.00
|207.37
|232
|2006.01.18 11:00
|close
|116
|1.00
|202.99
|0.00
|207.37
|-743.37
|12098.38
|233
|2006.01.19 18:15
|sell
|117
|1.00
|202.84
|0.00
|199.36
|234
|2006.01.20 16:00
|close
|117
|1.00
|203.38
|0.00
|199.36
|-471.97
|11626.41
|235
|2006.01.23 09:00
|buy
|118
|1.00
|203.90
|0.00
|207.38
|236
|2006.01.26 16:34
|t/p
|118
|1.00
|207.38
|0.00
|207.38
|2952.84
|14579.25
|237
|2006.01.27 01:30
|buy
|119
|1.00
|206.94
|0.00
|210.42
|238
|2006.02.02 12:11
|t/p
|119
|1.00
|210.42
|0.00
|210.42
|2968.53
|17547.79
|239
|2006.02.03 02:25
|buy
|120
|1.00
|210.72
|0.00
|214.20
|240
|2006.02.03 17:00
|close
|120
|1.00
|209.66
|0.00
|214.20
|-875.52
|16672.26
|241
|2006.02.07 21:00
|sell
|121
|1.00
|206.21
|0.00
|202.73
|242
|2006.02.08 18:00
|close
|121
|1.00
|206.63
|0.00
|202.73
|-372.86
|16299.41
|243
|2006.02.10 03:05
|buy
|122
|1.00
|206.62
|0.00
|210.10
|244
|2006.02.10 07:00
|close
|122
|1.00
|206.03
|0.00
|210.10
|-487.32
|15812.09
|245
|2006.02.16 05:45
|buy
|123
|1.00
|204.99
|0.00
|208.47
|246
|2006.02.16 11:00
|close
|123
|1.00
|204.16
|0.00
|208.47
|-685.55
|15126.54
|247
|2006.02.17 22:35
|buy
|124
|1.00
|205.67
|0.00
|209.15
|248
|2006.02.22 13:00
|close
|124
|1.00
|206.63
|0.00
|209.15
|840.00
|15966.54
|249
|2006.02.23 13:55
|sell
|125
|1.00
|205.34
|0.00
|201.86
|250
|2006.02.27 02:59
|t/p
|125
|1.00
|201.86
|0.00
|201.86
|2821.86
|18788.40
|251
|2006.02.27 22:10
|sell
|126
|1.00
|202.24
|0.00
|198.76
|252
|2006.02.28 12:00
|close
|126
|1.00
|202.89
|0.00
|198.76
|-562.82
|18225.58
|253
|2006.03.08 07:10
|sell
|127
|1.00
|204.54
|0.00
|201.06
|254
|2006.03.08 12:00
|close
|127
|1.00
|204.99
|0.00
|201.06
|-371.63
|17853.95
|255
|2006.03.09 17:15
|sell
|128
|1.00
|204.50
|0.00
|201.02
|256
|2006.03.10 02:00
|close
|128
|1.00
|205.41
|0.00
|201.02
|-777.52
|17076.43
|257
|2006.03.10 15:20
|buy
|129
|1.00
|205.04
|0.00
|208.52
|258
|2006.03.14 15:00
|close
|129
|1.00
|205.02
|0.00
|208.52
|14.87
|17091.30
|259
|2006.03.14 22:35
|sell
|130
|1.00
|205.26
|0.00
|201.78
|260
|2006.03.20 23:00
|close
|130
|1.00
|204.43
|0.00
|201.78
|529.33
|17620.63
|261
|2006.03.22 07:55
|buy
|131
|1.00
|204.76
|0.00
|208.24
|262
|2006.03.22 15:00
|close
|131
|1.00
|204.01
|0.00
|208.24
|-619.48
|17001.15
|263
|2006.03.27 10:50
|sell
|132
|1.00
|204.14
|0.00
|200.66
|264
|2006.03.28 16:00
|close
|132
|1.00
|204.51
|0.00
|200.66
|-331.58
|16669.57
|265
|2006.03.29 08:55
|buy
|133
|1.00
|205.23
|0.00
|208.71
|266
|2006.03.29 14:00
|close
|133
|1.00
|204.53
|0.00
|208.71
|-578.18
|16091.39
|267
|2006.03.30 02:15
|sell
|134
|1.00
|204.58
|0.00
|201.10
|268
|2006.04.03 07:00
|close
|134
|1.00
|205.26
|0.00
|201.10
|-613.60
|15477.79
|269
|2006.04.05 00:30
|buy
|135
|1.00
|206.10
|0.00
|209.58
|270
|2006.04.05 07:00
|close
|135
|1.00
|205.33
|0.00
|209.58
|-636.00
|14841.79
|271
|2006.04.11 22:30
|buy
|136
|1.00
|206.76
|0.00
|210.24
|272
|2006.04.19 15:31
|t/p
|136
|1.00
|210.24
|0.00
|210.24
|2999.92
|17841.71
|273
|2006.04.21 02:55
|sell
|137
|1.00
|209.25
|0.00
|205.77
|274
|2006.04.24 09:37
|t/p
|137
|1.00
|205.77
|0.00
|205.77
|2847.87
|20689.58
|275
|2006.04.25 14:35
|sell
|138
|1.00
|205.05
|0.00
|201.57
|276
|2006.04.26 06:00
|close
|138
|1.00
|205.63
|0.00
|201.57
|-505.00
|20184.58
|277
|2006.05.01 03:35
|buy
|139
|1.00
|207.02
|0.00
|210.50
|278
|2006.05.04 20:12
|t/p
|139
|1.00
|210.50
|0.00
|210.50
|2952.84
|23137.42
|279
|2006.05.08 21:10
|sell
|140
|1.00
|207.50
|0.00
|204.02
|280
|2006.05.11 11:00
|close
|140
|1.00
|207.08
|0.00
|204.02
|216.77
|23354.19
|281
|2006.05.12 02:10
|buy
|141
|1.00
|207.56
|0.00
|211.04
|282
|2006.05.15 10:00
|close
|141
|1.00
|207.51
|0.00
|211.04
|-25.62
|23328.57
|283
|2006.05.18 08:50
|buy
|142
|1.00
|208.30
|0.00
|211.78
|284
|2006.05.23 16:00
|close
|142
|1.00
|209.41
|0.00
|211.78
|963.92
|24292.49
|285
|2006.05.23 21:15
|sell
|143
|1.00
|209.86
|0.00
|206.38
|286
|2006.05.24 03:00
|close
|143
|1.00
|211.17
|0.00
|206.38
|-1107.86
|23184.63
|287
|2006.05.26 06:20
|sell
|144
|1.00
|209.70
|0.00
|206.22
|288
|2006.05.30 11:00
|close
|144
|1.00
|209.83
|0.00
|206.22
|-159.40
|23025.24
|289
|2006.05.31 03:10
|buy
|145
|1.00
|210.98
|0.00
|214.46
|290
|2006.05.31 11:00
|close
|145
|1.00
|210.12
|0.00
|214.46
|-710.34
|22314.90
|291
|2006.06.05 22:30
|sell
|146
|1.00
|210.16
|0.00
|206.68
|292
|2006.06.06 17:00
|close
|146
|1.00
|211.18
|0.00
|206.68
|-868.37
|21446.53
|293
|2006.06.09 14:25
|sell
|147
|1.00
|210.15
|0.00
|206.67
|294
|2006.06.12 11:00
|close
|147
|1.00
|210.90
|0.00
|206.67
|-645.40
|20801.13
|295
|2006.06.13 01:40
|buy
|148
|1.00
|210.58
|0.00
|214.06
|296
|2006.06.19 17:00
|close
|148
|1.00
|212.18
|0.00
|214.06
|1415.71
|22216.84
|297
|2006.06.20 21:35
|sell
|149
|1.00
|211.78
|0.00
|208.30
|298
|2006.06.22 09:00
|close
|149
|1.00
|212.23
|0.00
|208.30
|-475.70
|21741.15
|299
|2006.06.27 03:05
|buy
|150
|1.00
|211.78
|0.00
|215.26
|300
|2006.06.28 17:00
|close
|150
|1.00
|211.19
|0.00
|215.26
|-471.63
|21269.52
|301
|2006.06.28 21:25
|sell
|151
|1.00
|211.71
|0.00
|208.23
|302
|2006.06.30 17:00
|close
|151
|1.00
|211.45
|0.00
|208.23
|110.63
|21380.15
|303
|2006.07.03 01:30
|buy
|152
|1.00
|211.12
|0.00
|214.60
|304
|2006.07.06 16:00
|close
|152
|1.00
|211.58
|0.00
|214.60
|458.42
|21838.57
|305
|2006.07.07 01:00
|sell
|153
|1.00
|211.77
|0.00
|208.29
|306
|2006.07.11 01:00
|close
|153
|1.00
|210.70
|0.00
|208.29
|831.60
|22670.18
|307
|2006.07.13 00:55
|buy
|154
|1.00
|211.72
|0.00
|215.20
|308
|2006.07.17 12:00
|close
|154
|1.00
|212.93
|0.00
|215.20
|1030.82
|23700.99
|309
|2006.07.20 07:55
|buy
|155
|1.00
|215.10
|0.00
|218.58
|310
|2006.07.21 10:00
|close
|155
|1.00
|215.53
|0.00
|218.58
|370.86
|24071.86
|311
|2006.08.02 01:50
|buy
|156
|1.00
|214.72
|0.00
|218.20
|312
|2006.08.04 11:40
|t/p
|156
|1.00
|218.20
|0.00
|218.20
|2937.16
|27009.01
|313
|2006.08.07 01:20
|buy
|157
|1.00
|217.85
|0.00
|221.33
|314
|2006.08.10 10:00
|close
|157
|1.00
|218.38
|0.00
|221.33
|516.23
|27525.24
|315
|2006.08.11 04:20
|sell
|158
|1.00
|218.64
|0.00
|215.16
|316
|2006.08.11 10:00
|close
|158
|1.00
|219.24
|0.00
|215.16
|-495.50
|27029.74
|317
|2006.08.14 10:45
|buy
|159
|1.00
|220.08
|0.00
|223.56
|318
|2006.08.16 01:00
|close
|159
|1.00
|219.65
|0.00
|223.56
|-323.78
|26705.96
|319
|2006.08.21 03:55
|sell
|160
|1.00
|218.15
|0.00
|214.67
|320
|2006.08.21 10:00
|close
|160
|1.00
|218.69
|0.00
|214.67
|-445.95
|26260.01
|321
|2006.08.22 01:25
|buy
|161
|1.00
|219.32
|0.00
|222.80
|322
|2006.08.24 18:00
|close
|161
|1.00
|219.74
|0.00
|222.80
|409.69
|26669.70
|323
|2006.08.28 22:50
|buy
|162
|1.00
|221.90
|0.00
|225.38
|324
|2006.08.29 15:00
|close
|162
|1.00
|221.39
|0.00
|225.38
|-405.56
|26264.14
|325
|2006.08.30 01:00
|sell
|163
|1.00
|221.63
|0.00
|218.15
|326
|2006.08.30 08:00
|close
|163
|1.00
|222.14
|0.00
|218.15
|-421.17
|25842.97
|327
|2006.08.31 01:10
|buy
|164
|1.00
|222.90
|0.00
|226.38
|328
|2006.09.01 15:00
|close
|164
|1.00
|222.36
|0.00
|226.38
|-430.34
|25412.64
|329
|2006.09.04 22:45
|sell
|165
|1.00
|221.25
|0.00
|217.77
|330
|2006.09.06 07:00
|close
|165
|1.00
|220.58
|0.00
|217.77
|501.28
|25913.92
|331
|2006.09.12 09:55
|buy
|166
|1.00
|219.46
|0.00
|222.94
|332
|2006.09.15 11:00
|close
|166
|1.00
|221.29
|0.00
|222.94
|1589.98
|27503.90
|333
|2006.09.19 17:45
|sell
|167
|1.00
|221.42
|0.00
|217.94
|334
|2006.09.20 17:00
|close
|167
|1.00
|221.52
|0.00
|217.94
|-108.60
|27395.30
|335
|2006.09.27 01:30
|buy
|168
|1.00
|221.82
|0.00
|225.30
|336
|2006.09.27 11:00
|close
|168
|1.00
|221.17
|0.00
|225.30
|-536.88
|26858.42
|337
|2006.09.28 04:50
|buy
|169
|1.00
|221.79
|0.00
|225.27
|338
|2006.09.28 11:00
|close
|169
|1.00
|221.14
|0.00
|225.27
|-536.88
|26321.54
|339
|2006.09.29 18:05
|sell
|170
|1.00
|220.98
|0.00
|217.50
|340
|2006.10.02 08:00
|close
|170
|1.00
|221.36
|0.00
|217.50
|-339.83
|25981.71
|341
|2006.10.03 02:35
|buy
|171
|1.00
|221.84
|0.00
|225.32
|342
|2006.10.05 03:00
|close
|171
|1.00
|221.90
|0.00
|225.32
|112.33
|26094.04
|343
|2006.10.05 23:00
|sell
|172
|1.00
|221.18
|0.00
|217.70
|344
|2006.10.06 06:00
|close
|172
|1.00
|221.65
|0.00
|217.70
|-414.17
|25679.87
|345
|2006.10.16 02:10
|buy
|173
|1.00
|222.07
|0.00
|225.55
|346
|2006.10.16 19:00
|close
|173
|1.00
|221.56
|0.00
|225.55
|-421.24
|25258.63
|347
|2006.10.17 02:10
|sell
|174
|1.00
|221.80
|0.00
|218.32
|348
|2006.10.17 18:00
|close
|174
|1.00
|222.28
|0.00
|218.32
|-396.40
|24862.23
|349
|2006.10.17 23:20
|buy
|175
|1.00
|221.89
|0.00
|225.37
|350
|2006.10.19 11:00
|close
|175
|1.00
|221.61
|0.00
|225.37
|-168.49
|24693.73
|351
|2006.10.23 01:05
|buy
|176
|1.00
|223.24
|0.00
|226.72
|352
|2006.10.27 15:00
|close
|176
|1.00
|223.49
|0.00
|226.72
|300.66
|24994.40
|353
|2006.10.30 11:15
|sell
|177
|1.00
|223.00
|0.00
|219.52
|354
|2006.10.31 03:00
|close
|177
|1.00
|223.56
|0.00
|219.52
|-488.49
|24505.91
|355
|2006.11.02 09:10
|buy
|178
|1.00
|223.35
|0.00
|226.83
|356
|2006.11.10 03:00
|close
|178
|1.00
|224.41
|0.00
|226.83
|1001.08
|25506.99
|357
|2006.11.15 05:35
|sell
|179
|1.00
|223.19
|0.00
|219.71
|358
|2006.11.20 04:00
|close
|179
|1.00
|223.50
|0.00
|219.71
|-386.10
|25120.90
|359
|2006.11.23 22:20
|sell
|180
|1.00
|222.72
|0.00
|219.24
|360
|2006.11.24 10:00
|close
|180
|1.00
|223.82
|0.00
|219.24
|-934.43
|24186.47
|361
|2006.11.27 14:20
|buy
|181
|1.00
|224.60
|0.00
|228.08
|362
|2006.12.01 07:13
|t/p
|181
|1.00
|228.08
|0.00
|228.08
|2968.53
|27155.00
|363
|2006.12.11 01:30
|buy
|182
|1.00
|227.07
|0.00
|230.55
|364
|2006.12.13 03:51
|t/p
|182
|1.00
|230.55
|0.00
|230.55
|2905.76
|30060.76
|365
|2006.12.18 04:15
|sell
|183
|1.00
|230.71
|0.00
|227.23
|366
|2006.12.18 09:00
|close
|183
|1.00
|230.84
|0.00
|227.23
|-107.36
|29953.40
|367
|2006.12.20 10:40
|buy
|184
|1.00
|232.72
|0.00
|236.20
|368
|2006.12.21 13:00
|close
|184
|1.00
|231.97
|0.00
|236.20
|-572.39
|29381.01
|369
|2006.12.26 19:25
|buy
|185
|1.00
|232.63
|0.00
|236.11
|370
|2006.12.27 16:00
|close
|185
|1.00
|231.73
|0.00
|236.11
|-727.69
|28653.32
|371
|2006.12.27 22:10
|sell
|186
|1.00
|232.34
|0.00
|228.86
|372
|2006.12.28 11:00
|close
|186
|1.00
|232.73
|0.00
|228.86
|-400.14
|28253.19
|373
|2006.12.29 01:10
|buy
|187
|1.00
|233.25
|0.00
|236.73
|374
|2007.01.03 15:00
|close
|187
|1.00
|233.67
|0.00
|236.73
|394.00
|28647.19
|375
|2007.01.04 04:10
|sell
|188
|1.00
|233.03
|0.00
|229.55
|376
|2007.01.05 04:42
|t/p
|188
|1.00
|229.55
|0.00
|229.55
|2847.88
|31495.07
|377
|2007.01.08 09:30
|sell
|189
|1.00
|228.84
|0.00
|225.36
|378
|2007.01.08 14:00
|close
|189
|1.00
|229.44
|0.00
|225.36
|-495.50
|30999.57
|379
|2007.01.09 18:35
|buy
|190
|1.00
|231.27
|0.00
|234.75
|380
|2007.01.11 13:00
|t/p
|190
|1.00
|234.75
|0.00
|234.75
|2937.15
|33936.72
|381
|2007.01.12 01:00
|buy
|191
|1.00
|234.01
|0.00
|237.49
|382
|2007.01.17 16:24
|t/p
|191
|1.00
|237.49
|0.00
|237.49
|2921.45
|36858.17
|383
|2007.01.24 07:00
|buy
|192
|1.00
|240.83
|0.00
|244.31
|384
|2007.01.24 08:00
|close
|192
|1.00
|238.95
|0.00
|244.31
|-1552.82
|35305.35
|385
|2007.01.25 09:55
|sell
|193
|1.00
|237.96
|0.00
|234.48
|386
|2007.01.25 16:00
|close
|193
|1.00
|238.51
|0.00
|234.48
|-454.21
|34851.14
|387
|2007.01.30 15:45
|buy
|194
|1.00
|239.09
|0.00
|242.57
|388
|2007.01.30 17:00
|close
|194
|1.00
|238.33
|0.00
|242.57
|-627.74
|34223.40
|389
|2007.01.31 16:45
|sell
|195
|1.00
|237.57
|0.00
|234.09
|390
|2007.02.02 11:00
|close
|195
|1.00
|237.97
|0.00
|234.09
|-434.40
|33789.00
|391
|2007.02.06 08:05
|sell
|196
|1.00
|235.88
|0.00
|232.40
|392
|2007.02.06 10:00
|close
|196
|1.00
|236.52
|0.00
|232.40
|-528.53
|33260.47
|393
|2007.02.12 21:45
|sell
|197
|1.00
|237.35
|0.00
|233.87
|394
|2007.02.14 09:00
|close
|197
|1.00
|236.58
|0.00
|233.87
|583.86
|33844.33
|395
|2007.02.16 05:45
|sell
|198
|1.00
|233.39
|0.00
|229.91
|396
|2007.02.19 04:00
|close
|198
|1.00
|233.56
|0.00
|229.91
|-166.41
|33677.93
|397
|2007.02.22 01:10
|buy
|199
|1.00
|236.12
|0.00
|239.60
|398
|2007.02.23 03:59
|close at stop
|199
|1.00
|237.83
|0.00
|239.60
|1428.10
|35106.03