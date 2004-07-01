Strategy Tester Report
SimbaSystem1.3.offical

SymbolGBPJPY (British Pound vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 21:55 - 2007.02.23 03:55 (2004.06.16 - 2007.02.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Bars in test198675Ticks modelled8344695Modelling quality89.95%
Initial deposit10000.00
Total net profit25106.03Gross profit87027.12Gross loss-61921.09
Profit factor1.41Expected payoff126.16
Absolute drawdown2772.42Maximal drawdown6682.31 (41.46%)Relative drawdown41.46% (6682.31)
Total trades199Short positions (won %)93 (26.88%)Long positions (won %)106 (47.17%)
Profit trades (% of total)75 (37.69%)Loss trades (% of total)124 (62.31%)
Largestprofit trade2999.92loss trade-1552.82
Averageprofit trade1160.36loss trade-499.36
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (6255.72)consecutive losses (loss in money)6 (-3054.97)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6255.72 (7)consecutive loss (count of losses)-3597.70 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 17:35sell11.00196.600.00193.12
22004.07.02 03:00close11.00197.870.00193.12-1074.848925.16
32004.07.07 02:45buy21.00200.970.00204.45
42004.07.09 07:00close21.00200.540.00204.45-292.388632.78
52004.07.09 19:10sell31.00200.890.00197.41
62004.07.12 16:00close31.00201.730.00197.41-719.707913.08
72004.07.13 23:40buy41.00201.680.00205.16
82004.07.19 08:00close41.00202.740.00205.16969.698882.77
92004.07.20 05:25sell51.00202.460.00198.98
102004.07.21 17:00close51.00201.890.00198.98444.729327.49
112004.07.23 05:45buy61.00202.210.00205.69
122004.07.23 20:00close61.00201.600.00205.69-503.858823.64
132004.07.27 09:25buy71.00202.140.00205.62
142004.07.30 09:00close71.00202.740.00205.62574.069397.70
152004.08.02 08:05sell81.00202.790.00199.31
162004.08.04 05:00close81.00202.640.00199.3171.839469.53
172004.08.05 00:30buy91.00202.770.00206.25
182004.08.06 16:00close91.00202.910.00206.25131.329600.86
192004.08.18 06:10sell101.00201.290.00197.81
202004.08.19 17:00close101.00200.370.00197.81681.6910282.55
212004.08.25 05:50sell111.00196.600.00193.12
222004.08.25 10:00close111.00197.450.00193.12-701.959580.60
232004.08.26 14:20buy121.00197.480.00200.96
242004.08.26 16:00close121.00196.600.00200.96-726.848853.76
252004.08.26 23:00sell131.00197.000.00193.52
262004.08.30 17:00close131.00197.380.00193.52-365.858487.91
272004.08.31 03:00buy141.00197.190.00200.67
282004.08.31 18:00close141.00196.430.00200.67-627.737860.18
292004.09.01 17:55sell151.00196.580.00193.10
302004.09.03 19:00close151.00196.530.00193.10-62.797797.40
312004.09.08 01:20sell161.00194.200.00190.72
322004.09.08 17:00close161.00194.890.00190.72-569.827227.58
332004.09.10 17:25buy171.00196.670.00200.15
342004.09.14 10:00close171.00197.490.00200.15708.687936.26
352004.09.21 22:50buy181.00197.060.00200.54
362004.09.23 17:00close181.00198.520.00200.541268.689204.93
372004.09.30 00:05sell191.00199.650.00196.17
382004.10.06 10:00close191.00198.610.00196.17754.799959.73
392004.10.08 04:40buy201.00198.040.00201.52
402004.10.08 07:00close201.00197.240.00201.52-660.779298.96
412004.10.11 17:50sell211.00196.320.00192.84
422004.10.12 04:00close211.00196.890.00192.84-496.758802.21
432004.10.14 13:30buy221.00196.810.00200.29
442004.10.18 23:00close221.00196.390.00200.29-315.518486.69
452004.10.19 06:30sell231.00196.570.00193.09
462004.10.20 18:00close231.00196.720.00193.09-149.908336.80
472004.10.21 03:15buy241.00196.490.00199.97
482004.10.22 20:00close241.00195.850.00199.97-512.927823.88
492004.10.28 15:25sell251.00194.870.00191.39
502004.11.01 08:00close251.00195.120.00191.39-258.517565.37
512004.11.01 12:10buy261.00194.840.00198.32
522004.11.04 15:00close261.00195.510.00198.32631.868197.23
532004.11.11 09:10buy271.00197.250.00200.73
542004.11.11 13:00close271.00196.670.00200.73-479.067718.17
552004.11.12 18:45sell281.00195.790.00192.31
562004.11.16 12:00close281.00195.220.00192.31418.698136.86
572004.11.18 01:05sell291.00193.530.00190.05
582004.11.23 10:00close291.00192.120.00190.051086.369223.23
592004.12.02 05:05buy301.00197.720.00201.20
602004.12.08 14:19t/p301.00201.200.00201.202937.1512160.37
612004.12.09 05:20buy311.00200.870.00204.35
622004.12.09 09:00close311.00200.310.00204.35-462.5411697.83
632004.12.10 21:45buy321.00201.430.00204.91
642004.12.15 11:00close321.00201.980.00204.91501.3612199.20
652004.12.17 09:15sell331.00202.180.00198.70
662004.12.20 09:00close331.00202.960.00198.70-670.1811529.02
672004.12.22 22:40sell341.00199.620.00196.14
682004.12.24 11:00close341.00199.560.00196.14-54.5411474.48
692004.12.27 12:35buy351.00199.440.00202.92
702004.12.28 21:00close351.00198.820.00202.92-496.4210978.06
712004.12.31 10:45sell361.00197.930.00194.45
722005.01.04 17:00close361.00196.600.00194.451046.3112024.38
732005.01.07 02:50buy371.00196.450.00199.93
742005.01.07 16:00close371.00195.890.00199.93-462.5611561.82
752005.01.13 02:05sell381.00193.740.00190.26
762005.01.14 19:11t/p381.00190.260.00190.262847.8814409.70
772005.01.17 03:45sell391.00191.080.00187.60
782005.01.18 07:00close391.00190.770.00187.60229.9914639.69
792005.01.18 18:10buy401.00191.370.00194.85
802005.01.19 01:00close401.00190.440.00194.85-752.4413887.25
812005.01.21 03:00buy411.00193.290.00196.77
822005.01.21 18:00close411.00192.640.00196.77-536.8913350.36
832005.01.31 11:40buy421.00194.920.00198.40
842005.02.04 12:00close421.00195.720.00198.40754.9514105.32
852005.02.07 00:05sell431.00195.850.00192.37
862005.02.08 11:00close431.00196.030.00192.37-174.6713930.65
872005.02.08 19:20buy441.00195.870.00199.35
882005.02.11 17:00close441.00197.060.00199.351061.3814992.03
892005.02.15 07:55buy451.00198.180.00201.66
902005.02.15 17:00close451.00197.530.00201.66-536.8714455.16
912005.02.18 03:30buy461.00199.660.00203.14
922005.02.22 03:00close461.00199.530.00203.14-76.0014379.16
932005.02.22 20:15sell471.00199.020.00195.54
942005.02.23 04:00close471.00199.920.00195.54-769.2613609.90
952005.02.24 02:45buy481.00199.900.00203.38
962005.02.28 13:00close481.00200.390.00203.38436.1214046.01
972005.02.28 18:05sell491.00200.820.00197.34
982005.03.04 02:00close491.00200.960.00197.34-271.7313774.28
992005.03.04 11:55buy501.00200.820.00204.30
1002005.03.09 11:00close501.00200.710.00204.30-43.8013730.48
1012005.03.11 06:25sell511.00200.350.00196.87
1022005.03.14 03:00close511.00200.910.00196.87-488.4913241.99
1032005.03.16 02:05sell521.00200.120.00196.64
1042005.03.16 16:00close521.00200.850.00196.64-602.8512639.14
1052005.03.17 06:10buy531.00200.620.00204.10
1062005.03.18 16:00close531.00200.640.00204.1032.2112671.36
1072005.03.22 09:25sell541.00199.600.00196.12
1082005.03.24 03:00close541.00198.840.00196.12523.5613194.92
1092005.03.25 17:45buy551.00198.670.00202.15
1102005.03.30 11:06t/p551.00202.150.00202.152921.4416116.36
1112005.03.30 18:35buy561.00201.800.00205.28
1122005.03.31 09:00close561.00201.090.00205.28-539.3615577.01
1132005.04.05 12:15buy571.00203.620.00207.10
1142005.04.07 11:00close571.00203.430.00207.10-94.1515482.85
1152005.04.07 19:05sell581.00203.600.00200.12
1162005.04.08 18:00close581.00203.870.00200.12-248.9915233.86
1172005.04.11 09:45buy591.00203.920.00207.40
1182005.04.12 03:00close591.00203.340.00207.40-463.3614770.51
1192005.04.13 19:50sell601.00203.330.00199.85
1202005.04.15 13:00close601.00204.050.00199.85-698.6714071.84
1212005.04.15 17:15buy611.00203.590.00207.07
1222005.04.21 18:00close611.00204.040.00207.07465.8414537.68
1232005.04.26 04:25sell621.00202.210.00198.73
1242005.04.28 03:00close621.00202.420.00198.73-277.5014260.19
1252005.04.29 03:40buy631.00202.010.00205.49
1262005.04.29 10:00close631.00201.030.00205.49-809.4513450.74
1272005.05.02 03:20sell641.00200.460.00196.98
1282005.05.05 23:00close641.00199.180.00196.98926.9614377.70
1292005.05.06 09:10buy651.00198.720.00202.20
1302005.05.11 14:00close651.00198.290.00202.20-308.1014069.61
1312005.05.12 02:50sell661.00198.220.00194.74
1322005.05.12 18:00close661.00198.980.00194.74-627.6313441.98
1332005.05.17 04:25sell671.00196.780.00193.30
1342005.05.17 12:00close671.00197.290.00193.30-421.1713020.81
1352005.05.20 09:15buy681.00197.380.00200.86
1362005.05.23 16:00close681.00196.840.00200.86-430.3312590.48
1372005.05.25 11:35sell691.00196.570.00193.09
1382005.05.25 17:00close691.00197.310.00193.09-611.1111979.37
1392005.05.27 01:25sell701.00196.630.00193.15
1402005.05.31 14:00close701.00196.970.00193.15-332.8111646.56
1412005.06.13 03:10buy711.00196.570.00200.05
1422005.06.17 02:00close711.00198.000.00200.051275.2912921.86
1432005.06.17 10:20sell721.00198.660.00195.18
1442005.06.20 17:00close721.00199.540.00195.18-752.7512169.11
1452005.06.21 01:25buy731.00199.220.00202.70
1462005.06.21 11:00close731.00198.750.00202.70-388.2011780.91
1472005.06.22 01:00sell741.00198.190.00194.71
1482005.06.24 10:00close741.00198.610.00194.71-450.9211329.99
1492005.07.01 03:30sell751.00198.900.00195.42
1502005.07.06 18:00close751.00197.120.00195.421391.9112721.90
1512005.07.07 03:15buy761.00196.590.00200.07
1522005.07.07 11:00close761.00196.030.00200.07-462.5312259.37
1532005.07.11 04:55sell771.00195.070.00191.59
1542005.07.11 17:00close771.00196.320.00191.59-1032.3011227.07
1552005.07.12 00:35buy781.00196.280.00199.76
1562005.07.13 12:00close781.00196.400.00199.76114.8111341.89
1572005.07.19 06:45sell791.00195.750.00192.27
1582005.07.19 12:00close791.00196.410.00192.27-545.0610796.83
1592005.07.21 06:30buy801.00196.150.00199.63
1602005.07.21 14:00close801.00194.920.00199.63-1015.949780.89
1612005.07.22 02:55sell811.00194.380.00190.90
1622005.07.22 09:00close811.00194.800.00190.90-346.839434.06
1632005.07.27 00:20buy821.00195.390.00198.87
1642005.08.02 09:00close821.00197.500.00198.871836.9711271.03
1652005.08.08 09:45buy831.00199.310.00202.79
1662005.08.10 04:00close831.00199.190.00202.79-67.7211203.31
1672005.08.11 00:20sell841.00198.790.00195.31
1682005.08.16 22:00close841.00198.310.00195.31318.3311521.64
1692005.08.17 03:15buy851.00197.980.00201.46
1702005.08.19 02:00close851.00197.970.00201.4654.5011576.14
1712005.08.25 05:55buy861.00198.370.00201.85
1722005.08.25 15:00close861.00197.750.00201.85-512.0911064.05
1732005.08.29 13:35buy871.00199.070.00202.55
1742005.09.06 03:00close871.00201.080.00202.551785.7412849.79
1752005.09.08 19:15buy881.00202.830.00206.31
1762005.09.09 15:00close881.00202.100.00206.31-587.2612262.53
1772005.09.12 22:40sell891.00200.730.00197.25
1782005.09.13 10:00close891.00201.350.00197.25-538.0511724.49
1792005.09.15 19:05sell901.00199.810.00196.33
1802005.09.16 07:00close901.00200.420.00196.33-529.7711194.72
1812005.09.19 01:00buy911.00200.670.00204.15
1822005.09.19 09:00close911.00200.530.00204.15-115.6311079.09
1832005.09.23 01:10sell921.00200.100.00196.62
1842005.09.27 14:00close921.00199.990.00196.6238.8011117.89
1852005.09.30 07:25sell931.00199.290.00195.81
1862005.09.30 13:00close931.00200.290.00195.81-825.8410292.05
1872005.10.03 10:40buy941.00200.050.00203.53
1882005.10.07 10:00close941.00200.700.00203.53631.0410923.09
1892005.10.10 10:00sell951.00200.370.00196.89
1902005.10.12 14:00close951.00200.390.00196.89-68.5710854.52
1912005.10.17 14:55buy961.00201.530.00205.01
1922005.10.21 02:32t/p961.00205.010.00205.012968.5213823.05
1932005.10.21 19:40buy971.00204.770.00208.25
1942005.10.24 10:00close971.00204.410.00208.25-281.6613541.39
1952005.10.24 23:10sell981.00204.240.00200.76
1962005.10.25 11:00close981.00204.900.00200.76-571.0612970.33
1972005.10.26 07:55buy991.00205.120.00208.60
1982005.10.28 12:00close991.00205.190.00208.60120.6013090.93
1992005.10.31 17:10buy1001.00205.880.00209.36
2002005.11.01 17:00close1001.00205.440.00209.36-347.7412743.19
2012005.11.02 12:20buy1011.00206.150.00209.63
2022005.11.04 17:00close1011.00206.860.00209.63649.2113392.40
2032005.11.08 22:50sell1021.00204.450.00200.97
2042005.11.09 21:00close1021.00205.030.00200.97-505.0112887.39
2052005.11.10 23:40buy1031.00205.680.00209.16
2062005.11.11 02:00close1031.00204.870.00209.16-653.3412234.05
2072005.11.16 23:50sell1041.00204.760.00201.28
2082005.11.21 07:00close1041.00205.100.00201.28-410.8811823.17
2092005.11.23 02:35buy1051.00204.290.00207.77
2102005.11.28 09:00close1051.00204.660.00207.77384.0812207.25
2112005.12.02 09:15buy1061.00208.480.00211.96
2122005.12.06 12:00close1061.00210.030.00211.961311.6313518.88
2132005.12.07 22:10sell1071.00209.940.00206.46
2142005.12.08 13:00close1071.00210.110.00206.46-218.4413300.44
2152005.12.09 08:35buy1081.00210.990.00214.47
2162005.12.14 03:00close1081.00211.060.00214.47104.9013405.34
2172005.12.15 00:00sell1091.00208.390.00204.91
2182005.12.16 01:11t/p1091.00204.910.00204.912847.8816253.22
2192005.12.16 09:05sell1101.00205.080.00201.60
2202005.12.16 10:00close1101.00206.170.00201.60-900.1615353.06
2212005.12.21 09:45buy1111.00205.390.00208.87
2222005.12.21 17:00close1111.00204.150.00208.87-1024.2214328.84
2232005.12.26 09:40sell1121.00202.080.00198.60
2242005.12.27 03:00close1121.00202.790.00198.60-612.3613716.48
2252005.12.28 06:10buy1131.00202.790.00206.27
2262005.12.28 19:00close1131.00202.270.00206.27-429.5013286.98
2272006.01.05 06:50buy1141.00203.880.00207.36
2282006.01.05 09:00close1141.00203.240.00207.36-528.6212758.36
2292006.01.09 09:00sell1151.00202.160.00198.68
2302006.01.13 02:00close1151.00201.870.00198.6883.3912841.75
2312006.01.18 03:55buy1161.00203.890.00207.37
2322006.01.18 11:00close1161.00202.990.00207.37-743.3712098.38
2332006.01.19 18:15sell1171.00202.840.00199.36
2342006.01.20 16:00close1171.00203.380.00199.36-471.9711626.41
2352006.01.23 09:00buy1181.00203.900.00207.38
2362006.01.26 16:34t/p1181.00207.380.00207.382952.8414579.25
2372006.01.27 01:30buy1191.00206.940.00210.42
2382006.02.02 12:11t/p1191.00210.420.00210.422968.5317547.79
2392006.02.03 02:25buy1201.00210.720.00214.20
2402006.02.03 17:00close1201.00209.660.00214.20-875.5216672.26
2412006.02.07 21:00sell1211.00206.210.00202.73
2422006.02.08 18:00close1211.00206.630.00202.73-372.8616299.41
2432006.02.10 03:05buy1221.00206.620.00210.10
2442006.02.10 07:00close1221.00206.030.00210.10-487.3215812.09
2452006.02.16 05:45buy1231.00204.990.00208.47
2462006.02.16 11:00close1231.00204.160.00208.47-685.5515126.54
2472006.02.17 22:35buy1241.00205.670.00209.15
2482006.02.22 13:00close1241.00206.630.00209.15840.0015966.54
2492006.02.23 13:55sell1251.00205.340.00201.86
2502006.02.27 02:59t/p1251.00201.860.00201.862821.8618788.40
2512006.02.27 22:10sell1261.00202.240.00198.76
2522006.02.28 12:00close1261.00202.890.00198.76-562.8218225.58
2532006.03.08 07:10sell1271.00204.540.00201.06
2542006.03.08 12:00close1271.00204.990.00201.06-371.6317853.95
2552006.03.09 17:15sell1281.00204.500.00201.02
2562006.03.10 02:00close1281.00205.410.00201.02-777.5217076.43
2572006.03.10 15:20buy1291.00205.040.00208.52
2582006.03.14 15:00close1291.00205.020.00208.5214.8717091.30
2592006.03.14 22:35sell1301.00205.260.00201.78
2602006.03.20 23:00close1301.00204.430.00201.78529.3317620.63
2612006.03.22 07:55buy1311.00204.760.00208.24
2622006.03.22 15:00close1311.00204.010.00208.24-619.4817001.15
2632006.03.27 10:50sell1321.00204.140.00200.66
2642006.03.28 16:00close1321.00204.510.00200.66-331.5816669.57
2652006.03.29 08:55buy1331.00205.230.00208.71
2662006.03.29 14:00close1331.00204.530.00208.71-578.1816091.39
2672006.03.30 02:15sell1341.00204.580.00201.10
2682006.04.03 07:00close1341.00205.260.00201.10-613.6015477.79
2692006.04.05 00:30buy1351.00206.100.00209.58
2702006.04.05 07:00close1351.00205.330.00209.58-636.0014841.79
2712006.04.11 22:30buy1361.00206.760.00210.24
2722006.04.19 15:31t/p1361.00210.240.00210.242999.9217841.71
2732006.04.21 02:55sell1371.00209.250.00205.77
2742006.04.24 09:37t/p1371.00205.770.00205.772847.8720689.58
2752006.04.25 14:35sell1381.00205.050.00201.57
2762006.04.26 06:00close1381.00205.630.00201.57-505.0020184.58
2772006.05.01 03:35buy1391.00207.020.00210.50
2782006.05.04 20:12t/p1391.00210.500.00210.502952.8423137.42
2792006.05.08 21:10sell1401.00207.500.00204.02
2802006.05.11 11:00close1401.00207.080.00204.02216.7723354.19
2812006.05.12 02:10buy1411.00207.560.00211.04
2822006.05.15 10:00close1411.00207.510.00211.04-25.6223328.57
2832006.05.18 08:50buy1421.00208.300.00211.78
2842006.05.23 16:00close1421.00209.410.00211.78963.9224292.49
2852006.05.23 21:15sell1431.00209.860.00206.38
2862006.05.24 03:00close1431.00211.170.00206.38-1107.8623184.63
2872006.05.26 06:20sell1441.00209.700.00206.22
2882006.05.30 11:00close1441.00209.830.00206.22-159.4023025.24
2892006.05.31 03:10buy1451.00210.980.00214.46
2902006.05.31 11:00close1451.00210.120.00214.46-710.3422314.90
2912006.06.05 22:30sell1461.00210.160.00206.68
2922006.06.06 17:00close1461.00211.180.00206.68-868.3721446.53
2932006.06.09 14:25sell1471.00210.150.00206.67
2942006.06.12 11:00close1471.00210.900.00206.67-645.4020801.13
2952006.06.13 01:40buy1481.00210.580.00214.06
2962006.06.19 17:00close1481.00212.180.00214.061415.7122216.84
2972006.06.20 21:35sell1491.00211.780.00208.30
2982006.06.22 09:00close1491.00212.230.00208.30-475.7021741.15
2992006.06.27 03:05buy1501.00211.780.00215.26
3002006.06.28 17:00close1501.00211.190.00215.26-471.6321269.52
3012006.06.28 21:25sell1511.00211.710.00208.23
3022006.06.30 17:00close1511.00211.450.00208.23110.6321380.15
3032006.07.03 01:30buy1521.00211.120.00214.60
3042006.07.06 16:00close1521.00211.580.00214.60458.4221838.57
3052006.07.07 01:00sell1531.00211.770.00208.29
3062006.07.11 01:00close1531.00210.700.00208.29831.6022670.18
3072006.07.13 00:55buy1541.00211.720.00215.20
3082006.07.17 12:00close1541.00212.930.00215.201030.8223700.99
3092006.07.20 07:55buy1551.00215.100.00218.58
3102006.07.21 10:00close1551.00215.530.00218.58370.8624071.86
3112006.08.02 01:50buy1561.00214.720.00218.20
3122006.08.04 11:40t/p1561.00218.200.00218.202937.1627009.01
3132006.08.07 01:20buy1571.00217.850.00221.33
3142006.08.10 10:00close1571.00218.380.00221.33516.2327525.24
3152006.08.11 04:20sell1581.00218.640.00215.16
3162006.08.11 10:00close1581.00219.240.00215.16-495.5027029.74
3172006.08.14 10:45buy1591.00220.080.00223.56
3182006.08.16 01:00close1591.00219.650.00223.56-323.7826705.96
3192006.08.21 03:55sell1601.00218.150.00214.67
3202006.08.21 10:00close1601.00218.690.00214.67-445.9526260.01
3212006.08.22 01:25buy1611.00219.320.00222.80
3222006.08.24 18:00close1611.00219.740.00222.80409.6926669.70
3232006.08.28 22:50buy1621.00221.900.00225.38
3242006.08.29 15:00close1621.00221.390.00225.38-405.5626264.14
3252006.08.30 01:00sell1631.00221.630.00218.15
3262006.08.30 08:00close1631.00222.140.00218.15-421.1725842.97
3272006.08.31 01:10buy1641.00222.900.00226.38
3282006.09.01 15:00close1641.00222.360.00226.38-430.3425412.64
3292006.09.04 22:45sell1651.00221.250.00217.77
3302006.09.06 07:00close1651.00220.580.00217.77501.2825913.92
3312006.09.12 09:55buy1661.00219.460.00222.94
3322006.09.15 11:00close1661.00221.290.00222.941589.9827503.90
3332006.09.19 17:45sell1671.00221.420.00217.94
3342006.09.20 17:00close1671.00221.520.00217.94-108.6027395.30
3352006.09.27 01:30buy1681.00221.820.00225.30
3362006.09.27 11:00close1681.00221.170.00225.30-536.8826858.42
3372006.09.28 04:50buy1691.00221.790.00225.27
3382006.09.28 11:00close1691.00221.140.00225.27-536.8826321.54
3392006.09.29 18:05sell1701.00220.980.00217.50
3402006.10.02 08:00close1701.00221.360.00217.50-339.8325981.71
3412006.10.03 02:35buy1711.00221.840.00225.32
3422006.10.05 03:00close1711.00221.900.00225.32112.3326094.04
3432006.10.05 23:00sell1721.00221.180.00217.70
3442006.10.06 06:00close1721.00221.650.00217.70-414.1725679.87
3452006.10.16 02:10buy1731.00222.070.00225.55
3462006.10.16 19:00close1731.00221.560.00225.55-421.2425258.63
3472006.10.17 02:10sell1741.00221.800.00218.32
3482006.10.17 18:00close1741.00222.280.00218.32-396.4024862.23
3492006.10.17 23:20buy1751.00221.890.00225.37
3502006.10.19 11:00close1751.00221.610.00225.37-168.4924693.73
3512006.10.23 01:05buy1761.00223.240.00226.72
3522006.10.27 15:00close1761.00223.490.00226.72300.6624994.40
3532006.10.30 11:15sell1771.00223.000.00219.52
3542006.10.31 03:00close1771.00223.560.00219.52-488.4924505.91
3552006.11.02 09:10buy1781.00223.350.00226.83
3562006.11.10 03:00close1781.00224.410.00226.831001.0825506.99
3572006.11.15 05:35sell1791.00223.190.00219.71
3582006.11.20 04:00close1791.00223.500.00219.71-386.1025120.90
3592006.11.23 22:20sell1801.00222.720.00219.24
3602006.11.24 10:00close1801.00223.820.00219.24-934.4324186.47
3612006.11.27 14:20buy1811.00224.600.00228.08
3622006.12.01 07:13t/p1811.00228.080.00228.082968.5327155.00
3632006.12.11 01:30buy1821.00227.070.00230.55
3642006.12.13 03:51t/p1821.00230.550.00230.552905.7630060.76
3652006.12.18 04:15sell1831.00230.710.00227.23
3662006.12.18 09:00close1831.00230.840.00227.23-107.3629953.40
3672006.12.20 10:40buy1841.00232.720.00236.20
3682006.12.21 13:00close1841.00231.970.00236.20-572.3929381.01
3692006.12.26 19:25buy1851.00232.630.00236.11
3702006.12.27 16:00close1851.00231.730.00236.11-727.6928653.32
3712006.12.27 22:10sell1861.00232.340.00228.86
3722006.12.28 11:00close1861.00232.730.00228.86-400.1428253.19
3732006.12.29 01:10buy1871.00233.250.00236.73
3742007.01.03 15:00close1871.00233.670.00236.73394.0028647.19
3752007.01.04 04:10sell1881.00233.030.00229.55
3762007.01.05 04:42t/p1881.00229.550.00229.552847.8831495.07
3772007.01.08 09:30sell1891.00228.840.00225.36
3782007.01.08 14:00close1891.00229.440.00225.36-495.5030999.57
3792007.01.09 18:35buy1901.00231.270.00234.75
3802007.01.11 13:00t/p1901.00234.750.00234.752937.1533936.72
3812007.01.12 01:00buy1911.00234.010.00237.49
3822007.01.17 16:24t/p1911.00237.490.00237.492921.4536858.17
3832007.01.24 07:00buy1921.00240.830.00244.31
3842007.01.24 08:00close1921.00238.950.00244.31-1552.8235305.35
3852007.01.25 09:55sell1931.00237.960.00234.48
3862007.01.25 16:00close1931.00238.510.00234.48-454.2134851.14
3872007.01.30 15:45buy1941.00239.090.00242.57
3882007.01.30 17:00close1941.00238.330.00242.57-627.7434223.40
3892007.01.31 16:45sell1951.00237.570.00234.09
3902007.02.02 11:00close1951.00237.970.00234.09-434.4033789.00
3912007.02.06 08:05sell1961.00235.880.00232.40
3922007.02.06 10:00close1961.00236.520.00232.40-528.5333260.47
3932007.02.12 21:45sell1971.00237.350.00233.87
3942007.02.14 09:00close1971.00236.580.00233.87583.8633844.33
3952007.02.16 05:45sell1981.00233.390.00229.91
3962007.02.19 04:00close1981.00233.560.00229.91-166.4133677.93
3972007.02.22 01:10buy1991.00236.120.00239.60
3982007.02.23 03:59close at stop1991.00237.830.00239.601428.1035106.03