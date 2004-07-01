|Symbol
|GBPCHF (British Pound vs Swiss Franc)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 20:50 - 2007.02.23 03:55 (2004.06.16 - 2007.02.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|198482
|Ticks modelled
|7943348
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2888.26
|Gross profit
|46441.09
|Gross loss
|-49329.35
|Profit factor
|0.94
|Expected payoff
|-15.70
|Absolute drawdown
|7487.59
|Maximal drawdown
|8631.86 (77.46%)
|Relative drawdown
|77.46% (8631.86)
|Total trades
|184
|Short positions (won %)
|94 (30.85%)
|Long positions (won %)
|90 (37.78%)
|Profit trades (% of total)
|63 (34.24%)
|Loss trades (% of total)
|121 (65.76%)
|Largest
|profit trade
|2892.80
|loss trade
|-1229.06
|Average
|profit trade
|737.16
|loss trade
|-407.68
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (1686.12)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-3865.47)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3754.75 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-3865.47 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 08:45
|sell
|1
|1.00
|2.2769
|0.0000
|2.2420
|2
|2004.07.05 11:00
|close
|1
|1.00
|2.2622
|0.0000
|2.2420
|1144.27
|11144.27
|3
|2004.07.07 03:20
|buy
|2
|1.00
|2.2735
|0.0000
|2.3084
|4
|2004.07.08 21:00
|close
|2
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.3084
|-556.18
|10588.10
|5
|2004.07.13 10:30
|buy
|3
|1.00
|2.2841
|0.0000
|2.3190
|6
|2004.07.14 12:00
|close
|3
|1.00
|2.2872
|0.0000
|2.3190
|259.99
|10848.08
|7
|2004.07.15 00:15
|sell
|4
|1.00
|2.2830
|0.0000
|2.2481
|8
|2004.07.15 10:00
|close
|4
|1.00
|2.2873
|0.0000
|2.2481
|-346.02
|10502.06
|9
|2004.07.19 19:15
|buy
|5
|1.00
|2.2978
|0.0000
|2.3327
|10
|2004.07.20 09:00
|close
|5
|1.00
|2.2899
|0.0000
|2.3327
|-625.38
|9876.68
|11
|2004.07.21 09:15
|buy
|6
|1.00
|2.3027
|0.0000
|2.3376
|12
|2004.07.21 15:00
|close
|6
|1.00
|2.2960
|0.0000
|2.3376
|-539.27
|9337.41
|13
|2004.07.26 09:05
|buy
|7
|1.00
|2.3192
|0.0000
|2.3541
|14
|2004.07.27 19:00
|close
|7
|1.00
|2.3197
|0.0000
|2.3541
|50.72
|9388.12
|15
|2004.08.03 08:10
|buy
|8
|1.00
|2.3340
|0.0000
|2.3689
|16
|2004.08.03 10:00
|close
|8
|1.00
|2.3278
|0.0000
|2.3689
|-499.03
|8889.09
|17
|2004.08.09 03:40
|sell
|9
|1.00
|2.3085
|0.0000
|2.2736
|18
|2004.08.10 21:00
|close
|9
|1.00
|2.3100
|0.0000
|2.2736
|-140.03
|8749.06
|19
|2004.08.12 04:10
|buy
|10
|1.00
|2.3069
|0.0000
|2.3418
|20
|2004.08.12 10:00
|close
|10
|1.00
|2.3006
|0.0000
|2.3418
|-507.07
|8241.99
|21
|2004.08.13 08:35
|sell
|11
|1.00
|2.2922
|0.0000
|2.2573
|22
|2004.08.17 13:00
|close
|11
|1.00
|2.2886
|0.0000
|2.2573
|251.05
|8493.04
|23
|2004.08.18 16:10
|sell
|12
|1.00
|2.2763
|0.0000
|2.2414
|24
|2004.08.19 16:00
|close
|12
|1.00
|2.2753
|0.0000
|2.2414
|22.51
|8515.55
|25
|2004.08.20 02:25
|buy
|13
|1.00
|2.2751
|0.0000
|2.3100
|26
|2004.08.24 15:00
|close
|13
|1.00
|2.2844
|0.0000
|2.3100
|769.47
|9285.02
|27
|2004.08.30 15:55
|sell
|14
|1.00
|2.2935
|0.0000
|2.2586
|28
|2004.08.30 22:00
|close
|14
|1.00
|2.2991
|0.0000
|2.2586
|-450.62
|8834.40
|29
|2004.09.02 02:45
|sell
|15
|1.00
|2.2602
|0.0000
|2.2253
|30
|2004.09.06 19:00
|close
|15
|1.00
|2.2626
|0.0000
|2.2253
|-231.77
|8602.63
|31
|2004.09.10 08:15
|sell
|16
|1.00
|2.2543
|0.0000
|2.2194
|32
|2004.09.10 22:00
|close
|16
|1.00
|2.2596
|0.0000
|2.2194
|-426.48
|8176.15
|33
|2004.09.17 09:20
|buy
|17
|1.00
|2.2732
|0.0000
|2.3081
|34
|2004.09.21 10:00
|close
|17
|1.00
|2.2652
|0.0000
|2.3081
|-622.98
|7553.17
|35
|2004.09.22 05:30
|sell
|18
|1.00
|2.2550
|0.0000
|2.2201
|36
|2004.09.22 15:00
|close
|18
|1.00
|2.2635
|0.0000
|2.2201
|-684.00
|6869.17
|37
|2004.09.30 03:25
|sell
|19
|1.00
|2.2681
|0.0000
|2.2332
|38
|2004.10.04 09:00
|close
|19
|1.00
|2.2509
|0.0000
|2.2332
|1345.43
|8214.60
|39
|2004.10.11 10:35
|sell
|20
|1.00
|2.2455
|0.0000
|2.2106
|40
|2004.10.11 19:00
|close
|20
|1.00
|2.2492
|0.0000
|2.2106
|-297.73
|7916.87
|41
|2004.10.18 09:35
|sell
|21
|1.00
|2.2263
|0.0000
|2.1914
|42
|2004.10.20 20:00
|close
|21
|1.00
|2.2217
|0.0000
|2.1914
|331.52
|8248.39
|43
|2004.10.21 04:10
|buy
|22
|1.00
|2.2191
|0.0000
|2.2540
|44
|2004.10.22 20:00
|close
|22
|1.00
|2.2186
|0.0000
|2.2540
|-29.76
|8218.63
|45
|2004.10.26 09:30
|sell
|23
|1.00
|2.2049
|0.0000
|2.1700
|46
|2004.10.27 20:00
|close
|23
|1.00
|2.2101
|0.0000
|2.1700
|-437.77
|7780.86
|47
|2004.10.29 02:00
|sell
|24
|1.00
|2.1977
|0.0000
|2.1628
|48
|2004.10.29 17:00
|close
|24
|1.00
|2.2021
|0.0000
|2.1628
|-354.08
|7426.78
|49
|2004.11.04 08:45
|sell
|25
|1.00
|2.2072
|0.0000
|2.1723
|50
|2004.11.05 11:00
|close
|25
|1.00
|2.1930
|0.0000
|2.1723
|1123.36
|8550.14
|51
|2004.11.08 10:30
|sell
|26
|1.00
|2.1878
|0.0000
|2.1529
|52
|2004.11.08 12:00
|close
|26
|1.00
|2.1941
|0.0000
|2.1529
|-506.95
|8043.19
|53
|2004.11.10 04:00
|buy
|27
|1.00
|2.1948
|0.0000
|2.2297
|54
|2004.11.10 12:00
|close
|27
|1.00
|2.1847
|0.0000
|2.2297
|-812.94
|7230.25
|55
|2004.11.11 00:00
|sell
|28
|1.00
|2.1830
|0.0000
|2.1481
|56
|2004.11.12 17:00
|close
|28
|1.00
|2.1779
|0.0000
|2.1481
|391.09
|7621.34
|57
|2004.11.15 18:00
|buy
|29
|1.00
|2.1784
|0.0000
|2.2133
|58
|2004.11.16 10:00
|close
|29
|1.00
|2.1717
|0.0000
|2.2133
|-528.80
|7092.53
|59
|2004.11.18 04:30
|sell
|30
|1.00
|2.1633
|0.0000
|2.1284
|60
|2004.11.18 19:00
|close
|30
|1.00
|2.1693
|0.0000
|2.1284
|-482.82
|6609.71
|61
|2004.11.22 00:55
|sell
|31
|1.00
|2.1588
|0.0000
|2.1239
|62
|2004.11.23 00:00
|close
|31
|1.00
|2.1633
|0.0000
|2.1239
|-381.44
|6228.27
|63
|2004.11.23 09:15
|buy
|32
|1.00
|2.1630
|0.0000
|2.1979
|64
|2004.11.24 19:00
|close
|32
|1.00
|2.1567
|0.0000
|2.1979
|-496.63
|5731.65
|65
|2004.11.25 08:50
|sell
|33
|1.00
|2.1572
|0.0000
|2.1223
|66
|2004.11.26 11:00
|close
|33
|1.00
|2.1667
|0.0000
|2.1223
|-783.78
|4947.87
|67
|2004.12.01 06:40
|buy
|34
|1.00
|2.1730
|0.0000
|2.2079
|68
|2004.12.01 18:30
|t/p
|34
|1.00
|2.2079
|0.0000
|2.2079
|2809.08
|7756.95
|69
|2004.12.02 01:40
|buy
|35
|1.00
|2.2015
|0.0000
|2.2364
|70
|2004.12.03 13:00
|close
|35
|1.00
|2.2087
|0.0000
|2.2364
|589.98
|8346.92
|71
|2004.12.06 07:25
|sell
|36
|1.00
|2.2002
|0.0000
|2.1653
|72
|2004.12.06 12:00
|close
|36
|1.00
|2.2077
|0.0000
|2.1653
|-603.53
|7743.39
|73
|2004.12.08 20:50
|buy
|37
|1.00
|2.2219
|0.0000
|2.2568
|74
|2004.12.09 09:00
|close
|37
|1.00
|2.2139
|0.0000
|2.2568
|-612.50
|7130.90
|75
|2004.12.13 02:15
|buy
|38
|1.00
|2.2186
|0.0000
|2.2535
|76
|2004.12.15 12:00
|close
|38
|1.00
|2.2120
|0.0000
|2.2535
|-510.30
|6620.60
|77
|2004.12.15 18:40
|sell
|39
|1.00
|2.2171
|0.0000
|2.1822
|78
|2004.12.16 11:00
|close
|39
|1.00
|2.2236
|0.0000
|2.1822
|-581.02
|6039.58
|79
|2004.12.17 07:25
|buy
|40
|1.00
|2.2345
|0.0000
|2.2694
|80
|2004.12.20 12:00
|close
|40
|1.00
|2.2361
|0.0000
|2.2694
|139.25
|6178.82
|81
|2004.12.21 23:00
|sell
|41
|1.00
|2.2242
|0.0000
|2.1893
|82
|2004.12.28 17:46
|t/p
|41
|1.00
|2.1893
|0.0000
|2.1893
|2673.16
|8851.98
|83
|2004.12.30 03:50
|sell
|42
|1.00
|2.1765
|0.0000
|2.1416
|84
|2004.12.30 15:00
|close
|42
|1.00
|2.1830
|0.0000
|2.1416
|-523.07
|8328.91
|85
|2005.01.03 08:45
|buy
|43
|1.00
|2.1861
|0.0000
|2.2210
|86
|2005.01.11 11:00
|close
|43
|1.00
|2.2077
|0.0000
|2.2210
|1822.28
|10151.19
|87
|2005.01.11 18:00
|sell
|44
|1.00
|2.2119
|0.0000
|2.1770
|88
|2005.01.11 19:00
|close
|44
|1.00
|2.2178
|0.0000
|2.1770
|-474.78
|9676.41
|89
|2005.01.12 07:25
|buy
|45
|1.00
|2.2185
|0.0000
|2.2534
|90
|2005.01.12 14:00
|close
|45
|1.00
|2.2104
|0.0000
|2.2534
|-651.94
|9024.47
|91
|2005.01.12 22:50
|sell
|46
|1.00
|2.2084
|0.0000
|2.1735
|92
|2005.01.13 10:00
|close
|46
|1.00
|2.2113
|0.0000
|2.1735
|-291.32
|8733.15
|93
|2005.01.19 00:50
|buy
|47
|1.00
|2.2104
|0.0000
|2.2453
|94
|2005.01.21 11:00
|close
|47
|1.00
|2.2138
|0.0000
|2.2453
|315.54
|9048.69
|95
|2005.01.28 06:30
|buy
|48
|1.00
|2.2348
|0.0000
|2.2697
|96
|2005.01.31 18:00
|close
|48
|1.00
|2.2359
|0.0000
|2.2697
|99.00
|9147.69
|97
|2005.02.04 09:05
|buy
|49
|1.00
|2.2613
|0.0000
|2.2962
|98
|2005.02.08 15:00
|close
|49
|1.00
|2.2656
|0.0000
|2.2962
|367.06
|9514.75
|99
|2005.02.09 04:35
|sell
|50
|1.00
|2.2660
|0.0000
|2.2311
|100
|2005.02.09 11:00
|close
|50
|1.00
|2.2716
|0.0000
|2.2311
|-450.62
|9064.13
|101
|2005.02.10 01:20
|sell
|51
|1.00
|2.2633
|0.0000
|2.2284
|102
|2005.02.14 16:00
|close
|51
|1.00
|2.2645
|0.0000
|2.2284
|-135.21
|8928.92
|103
|2005.02.17 09:55
|sell
|52
|1.00
|2.2382
|0.0000
|2.2033
|104
|2005.02.17 22:00
|close
|52
|1.00
|2.2432
|0.0000
|2.2033
|-402.35
|8526.57
|105
|2005.02.23 05:55
|sell
|53
|1.00
|2.2161
|0.0000
|2.1812
|106
|2005.02.23 11:00
|close
|53
|1.00
|2.2235
|0.0000
|2.1812
|-595.47
|7931.10
|107
|2005.02.25 19:35
|buy
|54
|1.00
|2.2327
|0.0000
|2.2676
|108
|2005.03.04 19:00
|close
|54
|1.00
|2.2452
|0.0000
|2.2676
|1079.37
|9010.46
|109
|2005.03.09 04:50
|sell
|55
|1.00
|2.2415
|0.0000
|2.2066
|110
|2005.03.14 13:00
|close
|55
|1.00
|2.2219
|0.0000
|2.2066
|1480.61
|10491.07
|111
|2005.03.23 09:30
|buy
|56
|1.00
|2.2409
|0.0000
|2.2758
|112
|2005.03.23 21:00
|close
|56
|1.00
|2.2349
|0.0000
|2.2758
|-482.94
|10008.13
|113
|2005.03.25 07:10
|buy
|57
|1.00
|2.2439
|0.0000
|2.2788
|114
|2005.03.29 05:00
|close
|57
|1.00
|2.2401
|0.0000
|2.2788
|-284.94
|9723.19
|115
|2005.03.29 23:15
|buy
|58
|1.00
|2.2521
|0.0000
|2.2870
|116
|2005.03.30 11:00
|close
|58
|1.00
|2.2463
|0.0000
|2.2870
|-456.37
|9266.83
|117
|2005.04.04 04:45
|buy
|59
|1.00
|2.2626
|0.0000
|2.2975
|118
|2005.04.05 15:00
|close
|59
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.2975
|300.22
|9567.05
|119
|2005.04.06 18:05
|sell
|60
|1.00
|2.2670
|0.0000
|2.2321
|120
|2005.04.08 05:00
|close
|60
|1.00
|2.2640
|0.0000
|2.2321
|164.12
|9731.17
|121
|2005.04.13 08:25
|buy
|61
|1.00
|2.2670
|0.0000
|2.3019
|122
|2005.04.15 10:00
|close
|61
|1.00
|2.2777
|0.0000
|2.3019
|903.11
|10634.28
|123
|2005.04.18 03:10
|sell
|62
|1.00
|2.2746
|0.0000
|2.2397
|124
|2005.04.19 12:00
|close
|62
|1.00
|2.2704
|0.0000
|2.2397
|318.66
|10952.94
|125
|2005.04.25 21:00
|buy
|63
|1.00
|2.2701
|0.0000
|2.3050
|126
|2005.04.26 09:00
|close
|63
|1.00
|2.2656
|0.0000
|2.3050
|-351.72
|10601.23
|127
|2005.04.29 00:50
|buy
|64
|1.00
|2.2740
|0.0000
|2.3089
|128
|2005.04.29 09:00
|close
|64
|1.00
|2.2685
|0.0000
|2.3089
|-442.69
|10158.54
|129
|2005.05.03 04:45
|sell
|65
|1.00
|2.2727
|0.0000
|2.2378
|130
|2005.05.05 08:00
|close
|65
|1.00
|2.2693
|0.0000
|2.2378
|196.31
|10354.85
|131
|2005.05.05 23:05
|buy
|66
|1.00
|2.2734
|0.0000
|2.3083
|132
|2005.05.06 10:00
|close
|66
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.3083
|-569.04
|9785.80
|133
|2005.05.09 04:00
|buy
|67
|1.00
|2.2799
|0.0000
|2.3148
|134
|2005.05.09 11:00
|close
|67
|1.00
|2.2739
|0.0000
|2.3148
|-482.93
|9302.87
|135
|2005.05.10 05:15
|sell
|68
|1.00
|2.2705
|0.0000
|2.2356
|136
|2005.05.12 18:00
|close
|68
|1.00
|2.2664
|0.0000
|2.2356
|252.64
|9555.51
|137
|2005.05.13 01:35
|buy
|69
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.3011
|138
|2005.05.16 10:00
|close
|69
|1.00
|2.2588
|0.0000
|2.3011
|-585.15
|8970.36
|139
|2005.05.17 00:10
|sell
|70
|1.00
|2.2477
|0.0000
|2.2128
|140
|2005.05.19 11:00
|close
|70
|1.00
|2.2450
|0.0000
|2.2128
|139.98
|9110.34
|141
|2005.05.23 14:35
|buy
|71
|1.00
|2.2527
|0.0000
|2.2876
|142
|2005.05.24 14:00
|close
|71
|1.00
|2.2465
|0.0000
|2.2876
|-488.58
|8621.76
|143
|2005.05.30 05:15
|sell
|72
|1.00
|2.2490
|0.0000
|2.2141
|144
|2005.05.30 11:00
|close
|72
|1.00
|2.2525
|0.0000
|2.2141
|-281.64
|8340.12
|145
|2005.05.31 00:50
|buy
|73
|1.00
|2.2577
|0.0000
|2.2926
|146
|2005.06.03 12:00
|close
|73
|1.00
|2.2703
|0.0000
|2.2926
|1066.47
|9406.60
|147
|2005.06.06 12:00
|sell
|74
|1.00
|2.2727
|0.0000
|2.2378
|148
|2005.06.06 22:00
|close
|74
|1.00
|2.2779
|0.0000
|2.2378
|-418.45
|8988.15
|149
|2005.06.15 02:45
|buy
|75
|1.00
|2.3062
|0.0000
|2.3411
|150
|2005.06.17 17:00
|close
|75
|1.00
|2.3028
|0.0000
|2.3411
|-231.80
|8756.35
|151
|2005.06.21 00:40
|buy
|76
|1.00
|2.3182
|0.0000
|2.3531
|152
|2005.06.22 11:00
|close
|76
|1.00
|2.3028
|0.0000
|2.3531
|-1229.06
|7527.29
|153
|2005.07.04 10:00
|sell
|77
|1.00
|2.2895
|0.0000
|2.2546
|154
|2005.07.05 02:00
|close
|77
|1.00
|2.2961
|0.0000
|2.2546
|-550.44
|6976.85
|155
|2005.07.11 04:50
|sell
|78
|1.00
|2.2619
|0.0000
|2.2270
|156
|2005.07.12 18:00
|close
|78
|1.00
|2.2645
|0.0000
|2.2270
|-228.53
|6748.32
|157
|2005.07.14 10:10
|buy
|79
|1.00
|2.2709
|0.0000
|2.3058
|158
|2005.07.14 21:00
|close
|79
|1.00
|2.2623
|0.0000
|2.3058
|-692.20
|6056.12
|159
|2005.07.21 08:25
|sell
|80
|1.00
|2.2423
|0.0000
|2.2074
|160
|2005.07.21 13:00
|close
|80
|1.00
|2.2487
|0.0000
|2.2074
|-514.99
|5541.13
|161
|2005.07.25 05:25
|buy
|81
|1.00
|2.2509
|0.0000
|2.2858
|162
|2005.07.26 10:00
|close
|81
|1.00
|2.2566
|0.0000
|2.2858
|469.26
|6010.39
|163
|2005.07.29 08:05
|sell
|82
|1.00
|2.2573
|0.0000
|2.2224
|164
|2005.07.29 13:00
|close
|82
|1.00
|2.2654
|0.0000
|2.2224
|-651.82
|5358.57
|165
|2005.08.04 03:00
|sell
|83
|1.00
|2.2457
|0.0000
|2.2108
|166
|2005.08.05 16:00
|close
|83
|1.00
|2.2458
|0.0000
|2.2108
|-27.37
|5331.20
|167
|2005.08.08 18:45
|buy
|84
|1.00
|2.2507
|0.0000
|2.2856
|168
|2005.08.09 09:00
|close
|84
|1.00
|2.2446
|0.0000
|2.2856
|-480.53
|4850.67
|169
|2005.08.10 09:50
|buy
|85
|1.00
|2.2506
|0.0000
|2.2855
|170
|2005.08.16 20:00
|close
|85
|1.00
|2.2694
|0.0000
|2.2855
|1575.98
|6426.65
|171
|2005.08.22 05:15
|buy
|86
|1.00
|2.2867
|0.0000
|2.3216
|172
|2005.08.22 19:00
|close
|86
|1.00
|2.2843
|0.0000
|2.3216
|-193.18
|6233.47
|173
|2005.08.30 03:30
|buy
|87
|1.00
|2.2737
|0.0000
|2.3086
|174
|2005.08.30 12:00
|close
|87
|1.00
|2.2687
|0.0000
|2.3086
|-402.44
|5831.03
|175
|2005.09.01 07:45
|sell
|88
|1.00
|2.2619
|0.0000
|2.2270
|176
|2005.09.01 20:00
|close
|88
|1.00
|2.2675
|0.0000
|2.2270
|-450.64
|5380.39
|177
|2005.09.06 07:25
|buy
|89
|1.00
|2.2708
|0.0000
|2.3057
|178
|2005.09.13 04:00
|close
|89
|1.00
|2.2865
|0.0000
|2.3057
|1336.96
|6717.35
|179
|2005.09.13 08:10
|sell
|90
|1.00
|2.2900
|0.0000
|2.2551
|180
|2005.09.13 12:00
|close
|90
|1.00
|2.2987
|0.0000
|2.2551
|-700.09
|6017.26
|181
|2005.09.14 01:10
|buy
|91
|1.00
|2.2963
|0.0000
|2.3312
|182
|2005.09.15 11:00
|close
|91
|1.00
|2.2894
|0.0000
|2.3312
|-523.99
|5493.27
|183
|2005.09.22 20:25
|sell
|92
|1.00
|2.2915
|0.0000
|2.2566
|184
|2005.09.23 21:00
|close
|92
|1.00
|2.2958
|0.0000
|2.2566
|-365.34
|5127.93
|185
|2005.09.29 10:40
|sell
|93
|1.00
|2.2828
|0.0000
|2.2479
|186
|2005.09.30 15:00
|close
|93
|1.00
|2.2842
|0.0000
|2.2479
|-131.98
|4995.95
|187
|2005.10.03 10:00
|buy
|94
|1.00
|2.2816
|0.0000
|2.3165
|188
|2005.10.05 16:00
|close
|94
|1.00
|2.2835
|0.0000
|2.3165
|173.87
|5169.82
|189
|2005.10.07 01:15
|sell
|95
|1.00
|2.2613
|0.0000
|2.2264
|190
|2005.10.11 12:00
|close
|95
|1.00
|2.2573
|0.0000
|2.2264
|283.24
|5453.06
|191
|2005.10.13 20:55
|buy
|96
|1.00
|2.2631
|0.0000
|2.2980
|192
|2005.10.14 12:00
|close
|96
|1.00
|2.2600
|0.0000
|2.2980
|-239.06
|5214.01
|193
|2005.10.20 02:50
|buy
|97
|1.00
|2.2837
|0.0000
|2.3186
|194
|2005.10.21 03:00
|close
|97
|1.00
|2.2801
|0.0000
|2.3186
|-279.29
|4934.72
|195
|2005.10.21 10:25
|sell
|98
|1.00
|2.2822
|0.0000
|2.2473
|196
|2005.10.31 07:00
|close
|98
|1.00
|2.2757
|0.0000
|2.2473
|368.51
|5303.23
|197
|2005.10.31 21:00
|buy
|99
|1.00
|2.2811
|0.0000
|2.3160
|198
|2005.11.01 13:00
|close
|99
|1.00
|2.2768
|0.0000
|2.3160
|-335.65
|4967.59
|199
|2005.11.08 01:55
|sell
|100
|1.00
|2.2842
|0.0000
|2.2493
|200
|2005.11.09 16:00
|close
|100
|1.00
|2.2886
|0.0000
|2.2493
|-373.40
|4594.19
|201
|2005.11.11 09:30
|buy
|101
|1.00
|2.2874
|0.0000
|2.3223
|202
|2005.11.14 06:00
|close
|101
|1.00
|2.2802
|0.0000
|2.3223
|-569.05
|4025.13
|203
|2005.11.14 09:15
|sell
|102
|1.00
|2.2853
|0.0000
|2.2504
|204
|2005.11.14 18:00
|close
|102
|1.00
|2.2905
|0.0000
|2.2504
|-418.44
|3606.69
|205
|2005.11.15 09:25
|buy
|103
|1.00
|2.2893
|0.0000
|2.3242
|206
|2005.11.15 21:00
|close
|103
|1.00
|2.2840
|0.0000
|2.3242
|-426.61
|3180.08
|207
|2005.11.16 04:25
|sell
|104
|1.00
|2.2863
|0.0000
|2.2514
|208
|2005.11.21 17:00
|close
|104
|1.00
|2.2657
|0.0000
|2.2514
|1561.08
|4741.16
|209
|2005.11.23 22:25
|buy
|105
|1.00
|2.2609
|0.0000
|2.2958
|210
|2005.11.25 15:00
|close
|105
|1.00
|2.2605
|0.0000
|2.2958
|9.67
|4750.83
|211
|2005.11.28 22:00
|sell
|106
|1.00
|2.2591
|0.0000
|2.2242
|212
|2005.11.29 16:00
|close
|106
|1.00
|2.2640
|0.0000
|2.2242
|-413.63
|4337.20
|213
|2005.12.06 06:20
|sell
|107
|1.00
|2.2783
|0.0000
|2.2434
|214
|2005.12.07 11:00
|close
|107
|1.00
|2.2744
|0.0000
|2.2434
|294.53
|4631.73
|215
|2005.12.13 02:55
|buy
|108
|1.00
|2.2875
|0.0000
|2.3224
|216
|2005.12.14 03:00
|close
|108
|1.00
|2.2808
|0.0000
|2.3224
|-528.80
|4102.93
|217
|2005.12.15 09:50
|sell
|109
|1.00
|2.2756
|0.0000
|2.2407
|218
|2005.12.16 11:00
|close
|109
|1.00
|2.2813
|0.0000
|2.2407
|-478.00
|3624.93
|219
|2005.12.19 10:10
|buy
|110
|1.00
|2.2802
|0.0000
|2.3151
|220
|2005.12.21 11:00
|close
|110
|1.00
|2.2880
|0.0000
|2.3151
|648.76
|4273.69
|221
|2005.12.23 08:05
|sell
|111
|1.00
|2.2807
|0.0000
|2.2458
|222
|2005.12.29 17:00
|close
|111
|1.00
|2.2699
|0.0000
|2.2458
|753.15
|5026.84
|223
|2006.01.04 09:35
|sell
|112
|1.00
|2.2557
|0.0000
|2.2208
|224
|2006.01.06 17:00
|close
|112
|1.00
|2.2497
|0.0000
|2.2208
|405.55
|5432.39
|225
|2006.01.09 21:00
|buy
|113
|1.00
|2.2514
|0.0000
|2.2863
|226
|2006.01.11 12:00
|close
|113
|1.00
|2.2482
|0.0000
|2.2863
|-236.63
|5195.76
|227
|2006.01.13 21:00
|buy
|114
|1.00
|2.2669
|0.0000
|2.3018
|228
|2006.01.16 11:00
|close
|114
|1.00
|2.2602
|0.0000
|2.3018
|-528.80
|4666.95
|229
|2006.01.16 18:50
|sell
|115
|1.00
|2.2614
|0.0000
|2.2265
|230
|2006.01.19 15:00
|close
|115
|1.00
|2.2640
|0.0000
|2.2265
|-305.83
|4361.12
|231
|2006.01.20 19:55
|buy
|116
|1.00
|2.2594
|0.0000
|2.2943
|232
|2006.01.23 02:00
|close
|116
|1.00
|2.2534
|0.0000
|2.2943
|-472.47
|3888.66
|233
|2006.01.26 21:05
|buy
|117
|1.00
|2.2599
|0.0000
|2.2948
|234
|2006.02.03 17:00
|close
|117
|1.00
|2.2800
|0.0000
|2.2948
|1701.55
|5590.21
|235
|2006.02.07 03:30
|sell
|118
|1.00
|2.2748
|0.0000
|2.2399
|236
|2006.02.08 18:00
|close
|118
|1.00
|2.2681
|0.0000
|2.2399
|519.84
|6110.05
|237
|2006.02.13 04:05
|buy
|119
|1.00
|2.2774
|0.0000
|2.3123
|238
|2006.02.14 11:00
|close
|119
|1.00
|2.2707
|0.0000
|2.3123
|-528.81
|5581.23
|239
|2006.02.27 08:35
|buy
|120
|1.00
|2.2978
|0.0000
|2.3327
|240
|2006.03.01 09:00
|close
|120
|1.00
|2.2944
|0.0000
|2.3327
|-252.73
|5328.50
|241
|2006.03.03 11:50
|sell
|121
|1.00
|2.2801
|0.0000
|2.2452
|242
|2006.03.07 20:00
|close
|121
|1.00
|2.2812
|0.0000
|2.2452
|-127.15
|5201.35
|243
|2006.03.10 08:15
|buy
|122
|1.00
|2.2809
|0.0000
|2.3158
|244
|2006.03.10 19:00
|close
|122
|1.00
|2.2759
|0.0000
|2.3158
|-402.45
|4798.90
|245
|2006.03.13 16:15
|sell
|123
|1.00
|2.2737
|0.0000
|2.2388
|246
|2006.03.21 08:00
|close
|123
|1.00
|2.2717
|0.0000
|2.2388
|6.37
|4805.27
|247
|2006.03.21 08:55
|buy
|124
|1.00
|2.2673
|0.0000
|2.3022
|248
|2006.03.28 11:00
|close
|124
|1.00
|2.2765
|0.0000
|2.3022
|813.76
|5619.03
|249
|2006.03.28 21:10
|sell
|125
|1.00
|2.2787
|0.0000
|2.2438
|250
|2006.04.04 11:00
|close
|125
|1.00
|2.2708
|0.0000
|2.2438
|500.48
|6119.51
|251
|2006.04.06 04:20
|sell
|126
|1.00
|2.2518
|0.0000
|2.2169
|252
|2006.04.06 13:00
|close
|126
|1.00
|2.2559
|0.0000
|2.2169
|-329.92
|5789.59
|253
|2006.04.11 07:40
|buy
|127
|1.00
|2.2693
|0.0000
|2.3042
|254
|2006.04.17 04:00
|close
|127
|1.00
|2.2698
|0.0000
|2.3042
|103.04
|5892.63
|255
|2006.04.18 02:10
|sell
|128
|1.00
|2.2659
|0.0000
|2.2310
|256
|2006.04.19 14:00
|close
|128
|1.00
|2.2693
|0.0000
|2.2310
|-292.92
|5599.71
|257
|2006.04.25 05:20
|sell
|129
|1.00
|2.2688
|0.0000
|2.2339
|258
|2006.04.27 15:00
|close
|129
|1.00
|2.2738
|0.0000
|2.2339
|-479.63
|5120.08
|259
|2006.05.01 07:00
|sell
|130
|1.00
|2.2630
|0.0000
|2.2281
|260
|2006.05.02 09:00
|close
|130
|1.00
|2.2677
|0.0000
|2.2281
|-397.53
|4722.55
|261
|2006.05.03 01:40
|buy
|131
|1.00
|2.2723
|0.0000
|2.3072
|262
|2006.05.04 17:00
|close
|131
|1.00
|2.2733
|0.0000
|2.3072
|111.88
|4834.43
|263
|2006.05.15 03:40
|sell
|132
|1.00
|2.2712
|0.0000
|2.2363
|264
|2006.05.15 11:00
|close
|132
|1.00
|2.2782
|0.0000
|2.2363
|-563.30
|4271.13
|265
|2006.05.17 01:05
|buy
|133
|1.00
|2.2781
|0.0000
|2.3130
|266
|2006.05.19 01:00
|close
|133
|1.00
|2.2812
|0.0000
|2.3130
|291.38
|4562.51
|267
|2006.05.26 09:25
|buy
|134
|1.00
|2.2784
|0.0000
|2.3133
|268
|2006.05.26 15:00
|close
|134
|1.00
|2.2736
|0.0000
|2.3133
|-386.35
|4176.16
|269
|2006.05.31 17:30
|sell
|135
|1.00
|2.2777
|0.0000
|2.2428
|270
|2006.06.01 13:00
|close
|135
|1.00
|2.2812
|0.0000
|2.2428
|-339.61
|3836.55
|271
|2006.06.02 10:40
|sell
|136
|1.00
|2.2768
|0.0000
|2.2419
|272
|2006.06.06 15:00
|close
|136
|1.00
|2.2668
|0.0000
|2.2419
|766.06
|4602.61
|273
|2006.06.08 23:00
|buy
|137
|1.00
|2.2701
|0.0000
|2.3050
|274
|2006.06.09 22:00
|close
|137
|1.00
|2.2663
|0.0000
|2.3050
|-295.40
|4307.22
|275
|2006.06.12 21:45
|buy
|138
|1.00
|2.2723
|0.0000
|2.3072
|276
|2006.06.13 16:00
|close
|138
|1.00
|2.2698
|0.0000
|2.3072
|-190.76
|4116.46
|277
|2006.06.15 02:30
|sell
|139
|1.00
|2.2714
|0.0000
|2.2365
|278
|2006.06.15 12:00
|close
|139
|1.00
|2.2751
|0.0000
|2.2365
|-297.73
|3818.73
|279
|2006.06.19 19:45
|buy
|140
|1.00
|2.2828
|0.0000
|2.3177
|280
|2006.06.20 20:00
|close
|140
|1.00
|2.2796
|0.0000
|2.3177
|-247.11
|3571.62
|281
|2006.06.23 03:05
|sell
|141
|1.00
|2.2737
|0.0000
|2.2388
|282
|2006.06.27 13:00
|close
|141
|1.00
|2.2699
|0.0000
|2.2388
|267.14
|3838.76
|283
|2006.06.29 03:40
|buy
|142
|1.00
|2.2654
|0.0000
|2.3003
|284
|2006.06.29 12:00
|close
|142
|1.00
|2.2618
|0.0000
|2.3003
|-289.77
|3548.99
|285
|2006.07.04 01:15
|sell
|143
|1.00
|2.2562
|0.0000
|2.2213
|286
|2006.07.04 11:00
|close
|143
|1.00
|2.2598
|0.0000
|2.2213
|-289.70
|3259.29
|287
|2006.07.04 22:05
|buy
|144
|1.00
|2.2606
|0.0000
|2.2955
|288
|2006.07.05 08:00
|close
|144
|1.00
|2.2564
|0.0000
|2.2955
|-327.58
|2931.71
|289
|2006.07.05 21:00
|buy
|145
|1.00
|2.2605
|0.0000
|2.2954
|290
|2006.07.06 10:00
|close
|145
|1.00
|2.2580
|0.0000
|2.2954
|-169.85
|2761.87
|291
|2006.07.07 04:10
|sell
|146
|1.00
|2.2577
|0.0000
|2.2228
|292
|2006.07.07 12:00
|close
|146
|1.00
|2.2608
|0.0000
|2.2228
|-249.46
|2512.41
|293
|2006.07.14 22:40
|buy
|147
|1.00
|2.2681
|0.0000
|2.3030
|294
|2006.07.24 08:52
|t/p
|147
|1.00
|2.3030
|0.0000
|2.3030
|2892.80
|5405.21
|295
|2006.07.25 10:55
|sell
|148
|1.00
|2.3040
|0.0000
|2.2691
|296
|2006.08.01 04:00
|close
|148
|1.00
|2.3009
|0.0000
|2.2691
|114.21
|5519.42
|297
|2006.08.04 06:30
|buy
|149
|1.00
|2.3231
|0.0000
|2.3580
|298
|2006.08.09 12:00
|close
|149
|1.00
|2.3320
|0.0000
|2.3580
|747.75
|6267.16
|299
|2006.08.09 19:40
|sell
|150
|1.00
|2.3352
|0.0000
|2.3003
|300
|2006.08.10 15:00
|close
|150
|1.00
|2.3359
|0.0000
|2.3003
|-114.28
|6152.88
|301
|2006.08.14 01:10
|buy
|151
|1.00
|2.3456
|0.0000
|2.3805
|302
|2006.08.14 12:00
|close
|151
|1.00
|2.3417
|0.0000
|2.3805
|-313.90
|5838.98
|303
|2006.08.17 08:35
|sell
|152
|1.00
|2.3313
|0.0000
|2.2964
|304
|2006.08.18 15:00
|close
|152
|1.00
|2.3246
|0.0000
|2.2964
|519.84
|6358.82
|305
|2006.08.24 07:55
|buy
|153
|1.00
|2.3378
|0.0000
|2.3727
|306
|2006.08.24 11:00
|close
|153
|1.00
|2.3318
|0.0000
|2.3727
|-482.94
|5875.88
|307
|2006.08.30 11:15
|sell
|154
|1.00
|2.3342
|0.0000
|2.2993
|308
|2006.08.30 13:00
|close
|154
|1.00
|2.3385
|0.0000
|2.2993
|-346.02
|5529.86
|309
|2006.09.01 00:25
|buy
|155
|1.00
|2.3428
|0.0000
|2.3777
|310
|2006.09.04 12:00
|close
|155
|1.00
|2.3417
|0.0000
|2.3777
|-78.06
|5451.80
|311
|2006.09.06 06:15
|sell
|156
|1.00
|2.3378
|0.0000
|2.3029
|312
|2006.09.07 15:00
|close
|156
|1.00
|2.3317
|0.0000
|2.3029
|432.91
|5884.71
|313
|2006.09.14 03:00
|buy
|157
|1.00
|2.3458
|0.0000
|2.3807
|314
|2006.09.15 19:00
|close
|157
|1.00
|2.3581
|0.0000
|2.3807
|1000.48
|6885.18
|315
|2006.09.19 07:40
|sell
|158
|1.00
|2.3524
|0.0000
|2.3175
|316
|2006.09.19 10:00
|close
|158
|1.00
|2.3577
|0.0000
|2.3175
|-426.49
|6458.69
|317
|2006.09.25 01:05
|sell
|159
|1.00
|2.3496
|0.0000
|2.3147
|318
|2006.09.25 10:00
|close
|159
|1.00
|2.3500
|0.0000
|2.3147
|-32.18
|6426.51
|319
|2006.09.26 21:25
|buy
|160
|1.00
|2.3556
|0.0000
|2.3905
|320
|2006.09.27 10:00
|close
|160
|1.00
|2.3506
|0.0000
|2.3905
|-391.98
|6034.54
|321
|2006.09.28 22:50
|sell
|161
|1.00
|2.3403
|0.0000
|2.3054
|322
|2006.09.29 13:00
|close
|161
|1.00
|2.3449
|0.0000
|2.3054
|-389.48
|5645.06
|323
|2006.10.04 00:30
|buy
|162
|1.00
|2.3496
|0.0000
|2.3845
|324
|2006.10.05 14:00
|close
|162
|1.00
|2.3515
|0.0000
|2.3845
|184.34
|5829.39
|325
|2006.10.09 20:05
|sell
|163
|1.00
|2.3545
|0.0000
|2.3196
|326
|2006.10.10 09:00
|close
|163
|1.00
|2.3577
|0.0000
|2.3196
|-276.82
|5552.57
|327
|2006.10.13 22:25
|buy
|164
|1.00
|2.3634
|0.0000
|2.3983
|328
|2006.10.17 10:00
|close
|164
|1.00
|2.3618
|0.0000
|2.3983
|-107.85
|5444.72
|329
|2006.10.19 18:30
|sell
|165
|1.00
|2.3671
|0.0000
|2.3322
|330
|2006.10.20 12:00
|close
|165
|1.00
|2.3690
|0.0000
|2.3322
|-172.22
|5272.50
|331
|2006.10.27 08:30
|sell
|166
|1.00
|2.3717
|0.0000
|2.3368
|332
|2006.10.30 16:00
|close
|166
|1.00
|2.3770
|0.0000
|2.3368
|-445.81
|4826.69
|333
|2006.10.30 23:05
|buy
|167
|1.00
|2.3738
|0.0000
|2.4087
|334
|2006.10.31 18:00
|close
|167
|1.00
|2.3720
|0.0000
|2.4087
|-134.41
|4692.29
|335
|2006.11.07 22:30
|sell
|168
|1.00
|2.3816
|0.0000
|2.3467
|336
|2006.11.08 22:00
|close
|168
|1.00
|2.3843
|0.0000
|2.3467
|-236.59
|4455.70
|337
|2006.11.27 07:40
|sell
|169
|1.00
|2.3398
|0.0000
|2.3049
|338
|2006.11.28 09:00
|close
|169
|1.00
|2.3422
|0.0000
|2.3049
|-212.43
|4243.27
|339
|2006.11.29 20:05
|buy
|170
|1.00
|2.3541
|0.0000
|2.3890
|340
|2006.12.05 05:00
|close
|170
|1.00
|2.3610
|0.0000
|2.3890
|618.18
|4861.45
|341
|2006.12.11 09:15
|buy
|171
|1.00
|2.3527
|0.0000
|2.3876
|342
|2006.12.18 08:59
|t/p
|171
|1.00
|2.3876
|0.0000
|2.3876
|2882.34
|7743.78
|343
|2006.12.19 04:25
|sell
|172
|1.00
|2.3816
|0.0000
|2.3467
|344
|2006.12.19 10:00
|close
|172
|1.00
|2.3936
|0.0000
|2.3467
|-965.64
|6778.14
|345
|2007.01.02 10:10
|sell
|173
|1.00
|2.3929
|0.0000
|2.3580
|346
|2007.01.03 08:00
|close
|173
|1.00
|2.3970
|0.0000
|2.3580
|-349.24
|6428.90
|347
|2007.01.05 01:45
|buy
|174
|1.00
|2.3941
|0.0000
|2.4290
|348
|2007.01.05 06:00
|close
|174
|1.00
|2.3857
|0.0000
|2.4290
|-676.12
|5752.78
|349
|2007.01.08 07:40
|sell
|175
|1.00
|2.3860
|0.0000
|2.3511
|350
|2007.01.08 12:00
|close
|175
|1.00
|2.3906
|0.0000
|2.3511
|-370.18
|5382.60
|351
|2007.01.10 05:05
|buy
|176
|1.00
|2.4075
|0.0000
|2.4424
|352
|2007.01.12 16:53
|t/p
|176
|1.00
|2.4424
|0.0000
|2.4424
|2850.94
|8233.54
|353
|2007.01.19 19:25
|buy
|177
|1.00
|2.4630
|0.0000
|2.4979
|354
|2007.01.23 12:00
|close
|177
|1.00
|2.4640
|0.0000
|2.4979
|101.42
|8334.96
|355
|2007.01.25 20:20
|sell
|178
|1.00
|2.4537
|0.0000
|2.4188
|356
|2007.01.26 09:00
|close
|178
|1.00
|2.4581
|0.0000
|2.4188
|-373.38
|7961.58
|357
|2007.02.07 08:10
|sell
|179
|1.00
|2.4444
|0.0000
|2.4095
|358
|2007.02.08 04:00
|close
|179
|1.00
|2.4481
|0.0000
|2.4095
|-355.69
|7605.89
|359
|2007.02.09 03:05
|sell
|180
|1.00
|2.4414
|0.0000
|2.4065
|360
|2007.02.12 13:00
|close
|180
|1.00
|2.4419
|0.0000
|2.4065
|-59.54
|7546.35
|361
|2007.02.13 07:55
|buy
|181
|1.00
|2.4401
|0.0000
|2.4750
|362
|2007.02.13 11:00
|close
|181
|1.00
|2.4279
|0.0000
|2.4750
|-981.97
|6564.38
|363
|2007.02.13 18:15
|sell
|182
|1.00
|2.4287
|0.0000
|2.3938
|364
|2007.02.14 12:00
|close
|182
|1.00
|2.4307
|0.0000
|2.3938
|-180.26
|6384.12
|365
|2007.02.16 06:55
|sell
|183
|1.00
|2.4110
|0.0000
|2.3761
|366
|2007.02.20 04:00
|close
|183
|1.00
|2.4105
|0.0000
|2.3761
|1.60
|6385.72
|367
|2007.02.21 04:50
|buy
|184
|1.00
|2.4157
|0.0000
|2.4506
|368
|2007.02.23 03:59
|close at stop
|184
|1.00
|2.4242
|0.0000
|2.4506
|726.02
|7111.74