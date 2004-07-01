|Símbolo
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Período
|5 Minutos (M5) 2004.06.16 22:00 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Modelo
|Toda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
|Parâmetros
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Barras em teste
|197408
|Ticks modelados
|3711289
|Qualidade do modelamento
|89.95%
|Deposito Inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|-2975.30
|Lucro Bruto
|23117.99
|Perda Bruta
|-26093.29
|Fator de lucro
|0.89
|Compensação esperada
|-25.65
|diminuição absoluta
|4969.24
|Perda máxima
|4969.24 (49.69%)
|Relative drawdown
|49.69% (4969.24)
|Total de negociações
|116
|Posições de Venda (ganhos %)
|52 (21.15%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|64 (31.25%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|31 (26.72%)
|Negociações com perdas (% do total)
|85 (73.28%)
|Maior
|Negociações com lucro
|3002.44
|Negociações com perda
|-821.67
|Média
|Negociações com lucro
|745.74
|Negociações com perda
|-306.98
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|3 (1088.73)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|9 (-1999.79)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|3002.44 (1)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-2168.15 (7)
|Média
|ganhos consecutivos
|1
|perdas consecutivas
|3
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Lotes
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2004.07.01 11:05
|sell
|1
|1.00
|108.25
|0.00
|104.73
|2
|2004.07.02 03:00
|close
|1
|1.00
|108.85
|0.00
|104.73
|-566.28
|9433.72
|3
|2004.07.05 02:25
|sell
|2
|1.00
|108.62
|0.00
|105.10
|4
|2004.07.05 09:00
|close
|2
|1.00
|108.83
|0.00
|105.10
|-192.95
|9240.77
|5
|2004.07.12 12:20
|sell
|3
|1.00
|107.96
|0.00
|104.44
|6
|2004.07.13 02:00
|close
|3
|1.00
|108.61
|0.00
|104.44
|-613.55
|8627.21
|7
|2004.07.16 03:25
|buy
|4
|1.00
|109.68
|0.00
|113.20
|8
|2004.07.16 15:00
|close
|4
|1.00
|109.11
|0.00
|113.20
|-522.41
|8104.80
|9
|2004.07.19 00:40
|sell
|5
|1.00
|108.83
|0.00
|105.31
|10
|2004.07.20 07:00
|close
|5
|1.00
|108.68
|0.00
|105.31
|122.95
|8227.75
|11
|2004.07.28 01:20
|buy
|6
|1.00
|110.88
|0.00
|114.40
|12
|2004.07.30 10:00
|close
|6
|1.00
|111.67
|0.00
|114.40
|660.59
|8888.34
|13
|2004.08.03 23:30
|sell
|7
|1.00
|110.65
|0.00
|107.13
|14
|2004.08.04 05:00
|close
|7
|1.00
|111.20
|0.00
|107.13
|-509.68
|8378.66
|15
|2004.08.06 22:35
|sell
|8
|1.00
|110.45
|0.00
|106.93
|16
|2004.08.09 13:00
|close
|8
|1.00
|110.64
|0.00
|106.93
|-186.81
|8191.84
|17
|2004.08.13 13:55
|buy
|9
|1.00
|111.66
|0.00
|115.18
|18
|2004.08.13 15:00
|close
|9
|1.00
|110.75
|0.00
|115.18
|-821.67
|7370.17
|19
|2004.08.18 04:15
|sell
|10
|1.00
|110.11
|0.00
|106.59
|20
|2004.08.20 14:00
|close
|10
|1.00
|109.67
|0.00
|106.59
|340.91
|7711.08
|21
|2004.09.06 01:55
|buy
|11
|1.00
|110.33
|0.00
|113.85
|22
|2004.09.06 15:00
|close
|11
|1.00
|109.94
|0.00
|113.85
|-354.73
|7356.35
|23
|2004.09.08 01:25
|sell
|12
|1.00
|109.44
|0.00
|105.92
|24
|2004.09.09 10:00
|close
|12
|1.00
|109.59
|0.00
|105.92
|-182.09
|7174.26
|25
|2004.09.28 02:15
|buy
|13
|1.00
|111.19
|0.00
|114.71
|26
|2004.09.29 05:00
|close
|13
|1.00
|111.03
|0.00
|114.71
|-155.81
|7018.45
|27
|2004.10.01 01:50
|sell
|14
|1.00
|110.15
|0.00
|106.63
|28
|2004.10.01 11:00
|close
|14
|1.00
|110.44
|0.00
|106.63
|-262.58
|6755.87
|29
|2004.10.07 06:05
|buy
|15
|1.00
|111.26
|0.00
|114.78
|30
|2004.10.08 06:00
|close
|15
|1.00
|110.80
|0.00
|114.78
|-426.87
|6329.00
|31
|2004.10.20 02:00
|sell
|16
|1.00
|108.46
|0.00
|104.94
|32
|2004.10.27 00:00
|close
|16
|1.00
|106.95
|0.00
|104.94
|1306.36
|7635.36
|33
|2004.11.01 16:05
|buy
|17
|1.00
|106.25
|0.00
|109.77
|34
|2004.11.02 23:00
|close
|17
|1.00
|106.00
|0.00
|109.77
|-247.55
|7387.80
|35
|2004.11.08 12:40
|sell
|18
|1.00
|105.50
|0.00
|101.98
|36
|2004.11.10 02:00
|close
|18
|1.00
|105.87
|0.00
|101.98
|-379.62
|7008.19
|37
|2004.11.11 01:35
|buy
|19
|1.00
|106.91
|0.00
|110.43
|38
|2004.11.11 15:00
|close
|19
|1.00
|106.73
|0.00
|110.43
|-168.64
|6839.55
|39
|2004.11.15 09:10
|sell
|20
|1.00
|105.42
|0.00
|101.90
|40
|2004.11.18 16:00
|close
|20
|1.00
|104.30
|0.00
|101.90
|998.47
|7838.01
|41
|2004.11.22 02:50
|sell
|21
|1.00
|103.24
|0.00
|99.72
|42
|2004.11.23 02:00
|close
|21
|1.00
|103.41
|0.00
|99.72
|-179.46
|7658.55
|43
|2004.12.16 01:35
|sell
|22
|1.00
|104.33
|0.00
|100.81
|44
|2004.12.16 16:00
|close
|22
|1.00
|104.19
|0.00
|100.81
|134.38
|7792.93
|45
|2005.01.07 02:15
|buy
|23
|1.00
|104.86
|0.00
|108.38
|46
|2005.01.07 11:00
|close
|23
|1.00
|104.36
|0.00
|108.38
|-479.11
|7313.82
|47
|2005.01.12 02:40
|sell
|24
|1.00
|103.44
|0.00
|99.92
|48
|2005.01.13 12:00
|close
|24
|1.00
|102.70
|0.00
|99.92
|675.33
|7989.15
|49
|2005.01.18 17:35
|buy
|25
|1.00
|102.54
|0.00
|106.06
|50
|2005.01.19 16:00
|close
|25
|1.00
|102.20
|0.00
|106.06
|-344.40
|7644.75
|51
|2005.01.20 03:00
|buy
|26
|1.00
|102.58
|0.00
|106.10
|52
|2005.01.21 17:00
|close
|26
|1.00
|103.24
|0.00
|106.10
|627.57
|8272.32
|53
|2005.01.24 03:40
|sell
|27
|1.00
|102.89
|0.00
|99.37
|54
|2005.01.25 08:00
|close
|27
|1.00
|103.08
|0.00
|99.37
|-199.40
|8072.91
|55
|2005.01.26 00:00
|buy
|28
|1.00
|103.99
|0.00
|107.51
|56
|2005.01.26 06:00
|close
|28
|1.00
|103.41
|0.00
|107.51
|-560.87
|7512.04
|57
|2005.01.27 01:50
|sell
|29
|1.00
|103.17
|0.00
|99.65
|58
|2005.01.27 12:00
|close
|29
|1.00
|103.46
|0.00
|99.65
|-280.30
|7231.74
|59
|2005.02.03 11:10
|buy
|30
|1.00
|104.03
|0.00
|107.55
|60
|2005.02.04 11:00
|close
|30
|1.00
|104.23
|0.00
|107.55
|180.18
|7411.92
|61
|2005.02.14 13:00
|sell
|31
|1.00
|104.98
|0.00
|101.46
|62
|2005.02.15 03:00
|close
|31
|1.00
|105.37
|0.00
|101.46
|-385.19
|7026.73
|63
|2005.02.16 01:10
|sell
|32
|1.00
|104.64
|0.00
|101.12
|64
|2005.02.16 07:00
|close
|32
|1.00
|105.12
|0.00
|101.12
|-456.62
|6570.11
|65
|2005.02.23 00:55
|sell
|33
|1.00
|104.26
|0.00
|100.74
|66
|2005.02.23 04:00
|close
|33
|1.00
|104.62
|0.00
|100.74
|-344.10
|6226.01
|67
|2005.02.25 02:25
|buy
|34
|1.00
|105.33
|0.00
|108.85
|68
|2005.02.28 01:00
|close
|34
|1.00
|104.83
|0.00
|108.85
|-488.67
|5737.34
|69
|2005.03.10 00:35
|sell
|35
|1.00
|104.05
|0.00
|100.53
|70
|2005.03.14 03:00
|close
|35
|1.00
|104.45
|0.00
|100.53
|-413.10
|5324.24
|71
|2005.03.23 06:50
|buy
|36
|1.00
|105.33
|0.00
|108.85
|72
|2005.03.31 10:00
|close
|36
|1.00
|106.95
|0.00
|108.85
|1397.59
|6721.83
|73
|2005.03.31 17:10
|sell
|37
|1.00
|107.07
|0.00
|103.55
|74
|2005.04.01 03:00
|close
|37
|1.00
|107.41
|0.00
|103.55
|-331.62
|6390.20
|75
|2005.04.07 04:05
|buy
|38
|1.00
|108.56
|0.00
|112.08
|76
|2005.04.07 10:00
|close
|38
|1.00
|108.21
|0.00
|112.08
|-323.44
|6066.76
|77
|2005.04.26 04:25
|sell
|39
|1.00
|105.82
|0.00
|102.30
|78
|2005.04.26 17:00
|close
|39
|1.00
|106.07
|0.00
|102.30
|-235.69
|5831.07
|79
|2005.05.13 02:25
|buy
|40
|1.00
|106.71
|0.00
|110.23
|80
|2005.05.16 16:00
|close
|40
|1.00
|107.25
|0.00
|110.23
|491.79
|6322.86
|81
|2005.05.19 02:35
|sell
|41
|1.00
|107.12
|0.00
|103.60
|82
|2005.05.19 15:00
|close
|41
|1.00
|107.42
|0.00
|103.60
|-279.27
|6043.59
|83
|2005.05.23 02:45
|buy
|42
|1.00
|108.13
|0.00
|111.65
|84
|2005.05.23 15:00
|close
|42
|1.00
|107.88
|0.00
|111.65
|-231.73
|5811.86
|85
|2005.06.06 23:25
|sell
|43
|1.00
|106.91
|0.00
|103.39
|86
|2005.06.08 19:00
|close
|43
|1.00
|106.99
|0.00
|103.39
|-104.92
|5706.95
|87
|2005.06.09 03:10
|buy
|44
|1.00
|107.17
|0.00
|110.69
|88
|2005.06.14 15:00
|close
|44
|1.00
|109.15
|0.00
|110.69
|1778.88
|7485.83
|89
|2005.06.22 03:20
|sell
|45
|1.00
|108.53
|0.00
|105.01
|90
|2005.06.22 12:00
|close
|45
|1.00
|108.79
|0.00
|105.01
|-239.00
|7246.83
|91
|2005.06.30 23:55
|buy
|46
|1.00
|110.79
|0.00
|114.31
|92
|2005.07.06 01:00
|close
|46
|1.00
|111.57
|0.00
|114.31
|652.26
|7899.08
|93
|2005.07.13 02:10
|sell
|47
|1.00
|111.10
|0.00
|107.58
|94
|2005.07.13 09:00
|close
|47
|1.00
|111.30
|0.00
|107.58
|-179.70
|7719.38
|95
|2005.07.13 23:05
|buy
|48
|1.00
|111.85
|0.00
|115.37
|96
|2005.07.15 10:00
|close
|48
|1.00
|111.79
|0.00
|115.37
|-100.52
|7618.86
|97
|2005.07.19 20:40
|buy
|49
|1.00
|112.74
|0.00
|116.26
|98
|2005.07.20 21:00
|close
|49
|1.00
|112.71
|0.00
|116.26
|-38.33
|7580.53
|99
|2005.07.22 02:20
|sell
|50
|1.00
|110.76
|0.00
|107.24
|100
|2005.07.22 13:00
|close
|50
|1.00
|111.10
|0.00
|107.24
|-306.03
|7274.50
|101
|2005.08.02 21:30
|sell
|51
|1.00
|111.47
|0.00
|107.95
|102
|2005.08.03 04:00
|close
|51
|1.00
|111.81
|0.00
|107.95
|-319.16
|6955.33
|103
|2005.08.04 02:10
|sell
|52
|1.00
|111.19
|0.00
|107.67
|104
|2005.08.04 13:00
|close
|52
|1.00
|111.47
|0.00
|107.67
|-251.19
|6704.14
|105
|2005.08.12 03:30
|sell
|53
|1.00
|109.93
|0.00
|106.41
|106
|2005.08.16 18:00
|close
|53
|1.00
|109.55
|0.00
|106.41
|316.72
|7020.87
|107
|2005.08.30 20:30
|buy
|54
|1.00
|111.35
|0.00
|114.87
|108
|2005.08.31 18:00
|close
|54
|1.00
|110.87
|0.00
|114.87
|-444.65
|6576.22
|109
|2005.09.21 18:25
|sell
|55
|1.00
|111.43
|0.00
|107.91
|110
|2005.09.22 04:00
|close
|55
|1.00
|111.74
|0.00
|107.91
|-322.65
|6253.57
|111
|2005.09.28 00:55
|buy
|56
|1.00
|113.25
|0.00
|116.77
|112
|2005.09.29 06:00
|close
|56
|1.00
|112.87
|0.00
|116.77
|-371.81
|5881.76
|113
|2005.10.17 01:00
|sell
|57
|1.00
|114.25
|0.00
|110.73
|114
|2005.10.17 12:00
|close
|57
|1.00
|114.66
|0.00
|110.73
|-357.58
|5524.18
|115
|2005.10.24 06:35
|buy
|58
|1.00
|115.86
|0.00
|119.38
|116
|2005.10.24 15:00
|close
|58
|1.00
|115.57
|0.00
|119.38
|-250.93
|5273.25
|117
|2005.10.27 02:30
|buy
|59
|1.00
|115.75
|0.00
|119.27
|118
|2005.10.27 06:00
|close
|59
|1.00
|115.47
|0.00
|119.27
|-242.49
|5030.76
|119
|2005.10.31 06:30
|buy
|60
|1.00
|115.65
|0.00
|119.17
|120
|2005.11.07 12:00
|close
|60
|1.00
|117.75
|0.00
|119.17
|1701.45
|6732.21
|121
|2005.11.08 23:50
|sell
|61
|1.00
|117.34
|0.00
|113.82
|122
|2005.11.09 19:00
|close
|61
|1.00
|117.75
|0.00
|113.82
|-363.27
|6368.93
|123
|2005.11.11 01:15
|buy
|62
|1.00
|117.87
|0.00
|121.39
|124
|2005.11.15 18:00
|close
|62
|1.00
|118.92
|0.00
|121.39
|859.52
|7228.46
|125
|2005.11.17 23:20
|sell
|63
|1.00
|118.88
|0.00
|115.36
|126
|2005.11.18 09:00
|close
|63
|1.00
|119.27
|0.00
|115.36
|-342.06
|6886.39
|127
|2005.12.05 10:10
|buy
|64
|1.00
|121.13
|0.00
|124.65
|128
|2005.12.05 19:00
|close
|64
|1.00
|120.75
|0.00
|124.65
|-314.70
|6571.69
|129
|2005.12.13 00:50
|sell
|65
|1.00
|119.92
|0.00
|116.40
|130
|2005.12.13 10:00
|close
|65
|1.00
|120.19
|0.00
|116.40
|-224.65
|6347.04
|131
|2005.12.14 23:35
|sell
|66
|1.00
|117.52
|0.00
|114.00
|132
|2005.12.19 07:00
|close
|66
|1.00
|116.40
|0.00
|114.00
|886.83
|7233.87
|133
|2005.12.21 01:55
|buy
|67
|1.00
|116.97
|0.00
|120.49
|134
|2005.12.22 15:00
|close
|67
|1.00
|117.10
|0.00
|120.49
|75.87
|7309.74
|135
|2005.12.26 06:30
|sell
|68
|1.00
|116.48
|0.00
|112.96
|136
|2005.12.27 02:00
|close
|68
|1.00
|117.02
|0.00
|112.96
|-476.52
|6833.22
|137
|2006.01.03 12:40
|sell
|69
|1.00
|117.35
|0.00
|113.83
|138
|2006.01.09 01:59
|t/p
|69
|1.00
|113.83
|0.00
|113.83
|3002.44
|9835.66
|139
|2006.01.09 09:00
|sell
|70
|1.00
|114.28
|0.00
|110.76
|140
|2006.01.10 04:00
|close
|70
|1.00
|114.73
|0.00
|110.76
|-407.29
|9428.37
|141
|2006.01.17 23:35
|buy
|71
|1.00
|115.40
|0.00
|118.92
|142
|2006.01.18 10:00
|close
|71
|1.00
|115.13
|0.00
|118.92
|-246.23
|9182.13
|143
|2006.01.23 18:10
|sell
|72
|1.00
|114.70
|0.00
|111.18
|144
|2006.01.25 00:00
|close
|72
|1.00
|114.89
|0.00
|111.18
|-195.53
|8986.61
|145
|2006.01.26 02:25
|buy
|73
|1.00
|115.53
|0.00
|119.05
|146
|2006.01.31 09:00
|close
|73
|1.00
|117.17
|0.00
|119.05
|1364.53
|10351.14
|147
|2006.02.02 17:25
|buy
|74
|1.00
|118.34
|0.00
|121.86
|148
|2006.02.06 04:00
|close
|74
|1.00
|118.56
|0.00
|121.86
|162.13
|10513.27
|149
|2006.02.07 03:55
|buy
|75
|1.00
|118.98
|0.00
|122.50
|150
|2006.02.07 09:00
|close
|75
|1.00
|118.45
|0.00
|122.50
|-447.45
|10065.82
|151
|2006.02.16 05:45
|buy
|76
|1.00
|117.79
|0.00
|121.31
|152
|2006.02.16 22:00
|close
|76
|1.00
|117.67
|0.00
|121.31
|-101.98
|9963.84
|153
|2006.02.20 00:00
|buy
|77
|1.00
|118.27
|0.00
|121.79
|154
|2006.02.22 15:00
|close
|77
|1.00
|118.41
|0.00
|121.79
|94.81
|10058.66
|155
|2006.03.07 04:00
|buy
|78
|1.00
|117.48
|0.00
|121.00
|156
|2006.03.08 03:00
|close
|78
|1.00
|117.34
|0.00
|121.00
|-131.02
|9927.63
|157
|2006.03.09 17:10
|sell
|79
|1.00
|117.66
|0.00
|114.14
|158
|2006.03.09 19:00
|close
|79
|1.00
|118.23
|0.00
|114.14
|-482.11
|9445.52
|159
|2006.03.13 02:45
|buy
|80
|1.00
|118.79
|0.00
|122.31
|160
|2006.03.14 02:00
|close
|80
|1.00
|118.41
|0.00
|122.31
|-332.63
|9112.89
|161
|2006.03.15 01:10
|sell
|81
|1.00
|117.71
|0.00
|114.19
|162
|2006.03.16 08:00
|close
|81
|1.00
|117.84
|0.00
|114.19
|-155.54
|8957.35
|163
|2006.03.20 00:55
|sell
|82
|1.00
|116.14
|0.00
|112.62
|164
|2006.03.20 23:00
|close
|82
|1.00
|116.40
|0.00
|112.62
|-223.37
|8733.98
|165
|2006.03.29 06:10
|buy
|83
|1.00
|117.76
|0.00
|121.28
|166
|2006.03.30 12:00
|close
|83
|1.00
|117.26
|0.00
|121.28
|-461.54
|8272.44
|167
|2006.04.03 15:55
|buy
|84
|1.00
|118.27
|0.00
|121.79
|168
|2006.04.03 18:00
|close
|84
|1.00
|117.82
|0.00
|121.79
|-381.94
|7890.50
|169
|2006.04.04 23:10
|sell
|85
|1.00
|117.55
|0.00
|114.03
|170
|2006.04.05 12:00
|close
|85
|1.00
|117.50
|0.00
|114.03
|27.48
|7917.98
|171
|2006.04.06 21:50
|buy
|86
|1.00
|117.63
|0.00
|121.15
|172
|2006.04.11 22:00
|close
|86
|1.00
|118.21
|0.00
|121.15
|455.51
|8373.49
|173
|2006.04.18 01:00
|sell
|87
|1.00
|117.82
|0.00
|114.30
|174
|2006.04.18 10:00
|close
|87
|1.00
|118.08
|0.00
|114.30
|-220.19
|8153.30
|175
|2006.04.19 09:45
|sell
|88
|1.00
|117.16
|0.00
|113.64
|176
|2006.04.19 16:00
|close
|88
|1.00
|117.77
|0.00
|113.64
|-517.95
|7635.35
|177
|2006.04.28 02:10
|sell
|89
|1.00
|114.24
|0.00
|110.72
|178
|2006.05.01 21:00
|close
|89
|1.00
|113.28
|0.00
|110.72
|832.39
|8467.74
|179
|2006.05.18 03:40
|buy
|90
|1.00
|110.69
|0.00
|114.21
|180
|2006.05.22 18:00
|close
|90
|1.00
|111.63
|0.00
|114.21
|818.63
|9286.37
|181
|2006.05.25 05:45
|buy
|91
|1.00
|112.68
|0.00
|116.20
|182
|2006.05.25 14:00
|close
|91
|1.00
|112.12
|0.00
|116.20
|-499.46
|8786.91
|183
|2006.05.26 03:25
|sell
|92
|1.00
|111.91
|0.00
|108.39
|184
|2006.05.26 16:00
|close
|92
|1.00
|112.61
|0.00
|108.39
|-621.61
|8165.30
|185
|2006.05.29 01:05
|buy
|93
|1.00
|112.48
|0.00
|116.00
|186
|2006.05.29 11:00
|close
|93
|1.00
|112.31
|0.00
|116.00
|-151.37
|8013.93
|187
|2006.06.05 02:45
|sell
|94
|1.00
|111.75
|0.00
|108.23
|188
|2006.06.05 21:00
|close
|94
|1.00
|112.08
|0.00
|108.23
|-294.44
|7719.49
|189
|2006.06.06 08:55
|buy
|95
|1.00
|112.23
|0.00
|115.75
|190
|2006.06.09 07:00
|close
|95
|1.00
|113.86
|0.00
|115.75
|1373.02
|9092.51
|191
|2006.06.14 03:15
|buy
|96
|1.00
|115.10
|0.00
|118.62
|192
|2006.06.14 16:00
|close
|96
|1.00
|114.68
|0.00
|118.62
|-366.24
|8726.27
|193
|2006.06.23 01:50
|buy
|97
|1.00
|116.05
|0.00
|119.57
|194
|2006.06.27 02:00
|close
|97
|1.00
|116.04
|0.00
|119.57
|-32.04
|8694.24
|195
|2006.07.06 00:55
|buy
|98
|1.00
|115.61
|0.00
|119.13
|196
|2006.07.06 15:00
|close
|98
|1.00
|115.31
|0.00
|119.13
|-260.17
|8434.07
|197
|2006.07.13 00:50
|buy
|99
|1.00
|115.39
|0.00
|118.91
|198
|2006.07.13 10:00
|close
|99
|1.00
|115.12
|0.00
|118.91
|-234.54
|8199.53
|199
|2006.07.18 01:25
|buy
|100
|1.00
|117.04
|0.00
|120.56
|200
|2006.07.18 10:00
|close
|100
|1.00
|116.88
|0.00
|120.56
|-136.90
|8062.63
|201
|2006.08.04 22:55
|sell
|101
|1.00
|114.45
|0.00
|110.93
|202
|2006.08.07 09:00
|close
|101
|1.00
|114.73
|0.00
|110.93
|-259.12
|7803.51
|203
|2006.08.23 01:05
|buy
|102
|1.00
|116.48
|0.00
|120.00
|204
|2006.08.23 09:00
|close
|102
|1.00
|116.23
|0.00
|120.00
|-215.09
|7588.42
|205
|2006.08.28 02:40
|buy
|103
|1.00
|117.26
|0.00
|120.78
|206
|2006.08.28 11:00
|close
|103
|1.00
|116.96
|0.00
|120.78
|-256.50
|7331.92
|207
|2006.09.01 03:05
|buy
|104
|1.00
|117.34
|0.00
|120.86
|208
|2006.09.01 21:00
|close
|104
|1.00
|117.06
|0.00
|120.86
|-239.19
|7092.73
|209
|2006.09.11 02:10
|buy
|105
|1.00
|116.79
|0.00
|120.31
|210
|2006.09.13 12:00
|close
|105
|1.00
|117.63
|0.00
|120.31
|690.67
|7783.40
|211
|2006.09.18 09:45
|buy
|106
|1.00
|117.82
|0.00
|121.34
|212
|2006.09.19 10:00
|close
|106
|1.00
|117.66
|0.00
|121.34
|-147.69
|7635.71
|213
|2006.09.22 05:40
|sell
|107
|1.00
|116.42
|0.00
|112.90
|214
|2006.09.25 03:00
|close
|107
|1.00
|116.64
|0.00
|112.90
|-203.69
|7432.01
|215
|2006.09.27 03:40
|buy
|108
|1.00
|116.97
|0.00
|120.49
|216
|2006.10.02 16:00
|close
|108
|1.00
|117.77
|0.00
|120.49
|620.72
|8052.74
|217
|2006.10.09 02:50
|buy
|109
|1.00
|118.88
|0.00
|122.40
|218
|2006.10.11 13:00
|close
|109
|1.00
|119.41
|0.00
|122.40
|420.42
|8473.16
|219
|2006.11.06 00:39
|buy
|110
|1.00
|117.97
|0.00
|121.49
|220
|2006.11.07 05:00
|close
|110
|1.00
|118.04
|0.00
|121.49
|47.59
|8520.75
|221
|2006.11.14 00:05
|buy
|111
|1.00
|118.06
|0.00
|121.58
|222
|2006.11.14 01:00
|close
|111
|1.00
|117.61
|0.00
|121.58
|-382.62
|8138.13
|223
|2006.11.15 18:55
|buy
|112
|1.00
|118.00
|0.00
|121.52
|224
|2006.11.17 16:00
|close
|112
|1.00
|117.94
|0.00
|121.52
|-97.72
|8040.40
|225
|2006.11.30 03:15
|buy
|113
|1.00
|116.19
|0.00
|119.71
|226
|2006.11.30 17:00
|close
|113
|1.00
|115.65
|0.00
|119.71
|-466.92
|7573.48
|227
|2006.12.21 01:05
|buy
|114
|1.00
|118.34
|0.00
|121.86
|228
|2006.12.21 11:00
|close
|114
|1.00
|118.05
|0.00
|121.86
|-245.65
|7327.83
|229
|2007.01.04 01:20
|buy
|115
|1.00
|119.36
|0.00
|122.88
|230
|2007.01.04 14:00
|close
|115
|1.00
|119.09
|0.00
|122.88
|-226.72
|7101.11
|231
|2007.01.18 20:50
|buy
|116
|1.00
|121.22
|0.00
|124.74
|232
|2007.01.23 14:00
|close
|116
|1.00
|121.17
|0.00
|124.74
|-76.41
|7024.70