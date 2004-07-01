|Símbolo
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Período
|5 Minutos (M5) 2004.06.16 19:50 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Modelo
|Toda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
|Parâmetros
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Barras em teste
|196519
|Ticks modelados
|3635344
|Qualidade do modelamento
|89.95%
|Deposito Inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|-1329.06
|Lucro Bruto
|23906.52
|Perda Bruta
|-25235.58
|Fator de lucro
|0.95
|Compensação esperada
|-9.99
|diminuição absoluta
|3919.16
|Perda máxima
|5218.53 (46.18%)
|Relative drawdown
|46.18% (5218.53)
|Total de negociações
|133
|Posições de Venda (ganhos %)
|68 (20.59%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|65 (27.69%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|32 (24.06%)
|Negociações com perdas (% do total)
|101 (75.94%)
|Maior
|Negociações com lucro
|2019.95
|Negociações com perda
|-722.99
|Média
|Negociações com lucro
|747.08
|Negociações com perda
|-249.86
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|3 (753.07)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|9 (-2245.28)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|3095.45 (2)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-2582.94 (8)
|Média
|ganhos consecutivos
|1
|perdas consecutivas
|4
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Lotes
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2004.07.01 04:10
|sell
|1
|1.00
|1.2514
|0.0000
|1.2163
|2
|2004.07.05 11:00
|close
|1
|1.00
|1.2351
|0.0000
|1.2163
|1299.36
|11299.36
|3
|2004.07.13 23:50
|buy
|2
|1.00
|1.2349
|0.0000
|1.2700
|4
|2004.07.14 13:00
|close
|2
|1.00
|1.2322
|0.0000
|1.2700
|-226.30
|11073.06
|5
|2004.07.26 05:05
|buy
|3
|1.00
|1.2640
|0.0000
|1.2991
|6
|2004.07.26 10:00
|close
|3
|1.00
|1.2596
|0.0000
|1.2991
|-349.31
|10723.75
|7
|2004.07.28 06:20
|buy
|4
|1.00
|1.2747
|0.0000
|1.3098
|8
|2004.07.30 15:00
|close
|4
|1.00
|1.2724
|0.0000
|1.3098
|-209.48
|10514.27
|9
|2004.08.02 15:50
|sell
|5
|1.00
|1.2756
|0.0000
|1.2405
|10
|2004.08.02 18:00
|close
|5
|1.00
|1.2785
|0.0000
|1.2405
|-226.82
|10287.45
|11
|2004.08.03 06:25
|buy
|6
|1.00
|1.2782
|0.0000
|1.3133
|12
|2004.08.04 17:00
|close
|6
|1.00
|1.2751
|0.0000
|1.3133
|-250.30
|10037.15
|13
|2004.08.09 09:10
|sell
|7
|1.00
|1.2536
|0.0000
|1.2185
|14
|2004.08.10 21:00
|close
|7
|1.00
|1.2626
|0.0000
|1.2185
|-722.99
|9314.17
|15
|2004.08.11 09:00
|buy
|8
|1.00
|1.2604
|0.0000
|1.2955
|16
|2004.08.12 09:00
|close
|8
|1.00
|1.2573
|0.0000
|1.2955
|-268.10
|9046.07
|17
|2004.08.16 07:20
|sell
|9
|1.00
|1.2397
|0.0000
|1.2046
|18
|2004.08.16 18:05
|close
|9
|1.00
|1.2438
|0.0000
|1.2046
|-329.64
|8716.43
|19
|2004.08.24 04:35
|buy
|10
|1.00
|1.2684
|0.0000
|1.3035
|20
|2004.08.27 08:00
|close
|10
|1.00
|1.2703
|0.0000
|1.3035
|113.67
|8830.10
|21
|2004.09.02 02:45
|sell
|11
|1.00
|1.2601
|0.0000
|1.2250
|22
|2004.09.02 12:00
|close
|11
|1.00
|1.2616
|0.0000
|1.2250
|-118.90
|8711.20
|23
|2004.09.09 07:15
|sell
|12
|1.00
|1.2612
|0.0000
|1.2261
|24
|2004.09.09 16:00
|close
|12
|1.00
|1.2654
|0.0000
|1.2261
|-331.90
|8379.30
|25
|2004.09.10 08:05
|sell
|13
|1.00
|1.2601
|0.0000
|1.2250
|26
|2004.09.13 14:00
|close
|13
|1.00
|1.2603
|0.0000
|1.2250
|-26.05
|8353.25
|27
|2004.09.16 03:00
|buy
|14
|1.00
|1.2694
|0.0000
|1.3045
|28
|2004.09.16 21:00
|close
|14
|1.00
|1.2667
|0.0000
|1.3045
|-213.15
|8140.10
|29
|2004.09.22 07:05
|sell
|15
|1.00
|1.2553
|0.0000
|1.2202
|30
|2004.09.22 13:00
|close
|15
|1.00
|1.2628
|0.0000
|1.2202
|-593.92
|7546.18
|31
|2004.09.27 02:15
|buy
|16
|1.00
|1.2605
|0.0000
|1.2956
|32
|2004.09.27 17:00
|close
|16
|1.00
|1.2593
|0.0000
|1.2956
|-95.29
|7450.89
|33
|2004.10.01 03:45
|sell
|17
|1.00
|1.2466
|0.0000
|1.2115
|34
|2004.10.01 12:10
|close
|17
|1.00
|1.2496
|0.0000
|1.2115
|-240.07
|7210.82
|35
|2004.10.11 05:05
|sell
|18
|1.00
|1.2514
|0.0000
|1.2163
|36
|2004.10.12 03:00
|close
|18
|1.00
|1.2535
|0.0000
|1.2163
|-177.71
|7033.11
|37
|2004.10.20 21:30
|sell
|19
|1.00
|1.2226
|0.0000
|1.1875
|38
|2004.10.26 18:00
|close
|19
|1.00
|1.2016
|0.0000
|1.1875
|1686.60
|8719.71
|39
|2004.10.28 03:05
|buy
|20
|1.00
|1.2062
|0.0000
|1.2413
|40
|2004.10.28 15:00
|close
|20
|1.00
|1.2033
|0.0000
|1.2413
|-241.01
|8478.70
|41
|2004.11.04 09:10
|sell
|21
|1.00
|1.1944
|0.0000
|1.1593
|42
|2004.11.05 11:00
|close
|21
|1.00
|1.1913
|0.0000
|1.1593
|250.04
|8728.74
|43
|2004.11.10 04:00
|buy
|22
|1.00
|1.1831
|0.0000
|1.2182
|44
|2004.11.10 11:00
|close
|22
|1.00
|1.1791
|0.0000
|1.2182
|-339.24
|8389.50
|45
|2004.11.11 08:50
|buy
|23
|1.00
|1.1820
|0.0000
|1.2171
|46
|2004.11.11 15:00
|close
|23
|1.00
|1.1768
|0.0000
|1.2171
|-441.87
|7947.63
|47
|2004.11.11 22:15
|sell
|24
|1.00
|1.1779
|0.0000
|1.1428
|48
|2004.11.15 12:00
|close
|24
|1.00
|1.1772
|0.0000
|1.1428
|39.10
|7986.74
|49
|2004.11.18 04:30
|sell
|25
|1.00
|1.1634
|0.0000
|1.1283
|50
|2004.11.18 14:00
|close
|25
|1.00
|1.1662
|0.0000
|1.1283
|-240.09
|7746.65
|51
|2004.12.01 20:45
|buy
|26
|1.00
|1.1415
|0.0000
|1.1766
|52
|2004.12.02 08:00
|close
|26
|1.00
|1.1383
|0.0000
|1.1766
|-302.66
|7443.99
|53
|2004.12.03 03:40
|buy
|27
|1.00
|1.1499
|0.0000
|1.1850
|54
|2004.12.03 11:00
|close
|27
|1.00
|1.1487
|0.0000
|1.1850
|-104.47
|7339.52
|55
|2004.12.06 07:55
|sell
|28
|1.00
|1.1338
|0.0000
|1.0987
|56
|2004.12.06 13:00
|close
|28
|1.00
|1.1372
|0.0000
|1.0987
|-298.98
|7040.54
|57
|2004.12.14 03:20
|sell
|29
|1.00
|1.1546
|0.0000
|1.1195
|58
|2004.12.14 18:00
|close
|29
|1.00
|1.1588
|0.0000
|1.1195
|-362.45
|6678.09
|59
|2004.12.15 22:15
|sell
|30
|1.00
|1.1424
|0.0000
|1.1073
|60
|2004.12.16 12:00
|close
|30
|1.00
|1.1447
|0.0000
|1.1073
|-231.45
|6446.63
|61
|2004.12.17 05:15
|buy
|31
|1.00
|1.1563
|0.0000
|1.1914
|62
|2004.12.17 11:00
|close
|31
|1.00
|1.1541
|0.0000
|1.1914
|-190.62
|6256.01
|63
|2004.12.20 23:05
|sell
|32
|1.00
|1.1496
|0.0000
|1.1145
|64
|2004.12.21 09:00
|close
|32
|1.00
|1.1515
|0.0000
|1.1145
|-175.18
|6080.84
|65
|2005.01.04 04:50
|buy
|33
|1.00
|1.1457
|0.0000
|1.1808
|66
|2005.01.07 11:00
|close
|33
|1.00
|1.1691
|0.0000
|1.1808
|1965.64
|8046.48
|67
|2005.01.10 04:20
|buy
|34
|1.00
|1.1836
|0.0000
|1.2187
|68
|2005.01.10 10:00
|close
|34
|1.00
|1.1812
|0.0000
|1.2187
|-203.18
|7843.30
|69
|2005.01.11 09:05
|sell
|35
|1.00
|1.1789
|0.0000
|1.1438
|70
|2005.01.11 20:00
|close
|35
|1.00
|1.1809
|0.0000
|1.1438
|-169.36
|7673.94
|71
|2005.01.12 23:35
|sell
|36
|1.00
|1.1682
|0.0000
|1.1331
|72
|2005.01.13 10:00
|close
|36
|1.00
|1.1702
|0.0000
|1.1331
|-201.44
|7472.49
|73
|2005.01.24 03:35
|sell
|37
|1.00
|1.1866
|0.0000
|1.1515
|74
|2005.01.24 18:00
|close
|37
|1.00
|1.1860
|0.0000
|1.1515
|50.59
|7523.08
|75
|2005.01.26 00:00
|buy
|38
|1.00
|1.1934
|0.0000
|1.2285
|76
|2005.01.26 11:00
|close
|38
|1.00
|1.1902
|0.0000
|1.2285
|-268.86
|7254.22
|77
|2005.02.03 11:10
|buy
|39
|1.00
|1.1948
|0.0000
|1.2299
|78
|2005.02.08 19:00
|close
|39
|1.00
|1.2197
|0.0000
|1.2299
|2019.95
|9274.17
|79
|2005.02.11 01:50
|sell
|40
|1.00
|1.2087
|0.0000
|1.1736
|80
|2005.02.11 11:00
|close
|40
|1.00
|1.2102
|0.0000
|1.1736
|-123.94
|9150.23
|81
|2005.02.28 09:00
|sell
|41
|1.00
|1.1610
|0.0000
|1.1259
|82
|2005.03.01 04:00
|close
|41
|1.00
|1.1679
|0.0000
|1.1259
|-600.98
|8549.25
|83
|2005.03.02 21:00
|buy
|42
|1.00
|1.1740
|0.0000
|1.2091
|84
|2005.03.04 15:00
|close
|42
|1.00
|1.1776
|0.0000
|1.2091
|276.98
|8826.23
|85
|2005.03.07 03:50
|sell
|43
|1.00
|1.1698
|0.0000
|1.1347
|86
|2005.03.07 12:00
|close
|43
|1.00
|1.1723
|0.0000
|1.1347
|-213.26
|8612.97
|87
|2005.03.09 02:15
|sell
|44
|1.00
|1.1620
|0.0000
|1.1269
|88
|2005.03.09 14:00
|close
|44
|1.00
|1.1634
|0.0000
|1.1269
|-120.33
|8492.64
|89
|2005.03.24 07:35
|buy
|45
|1.00
|1.1955
|0.0000
|1.2306
|90
|2005.03.29 05:00
|close
|45
|1.00
|1.1988
|0.0000
|1.2306
|253.74
|8746.39
|91
|2005.03.29 13:30
|sell
|46
|1.00
|1.2011
|0.0000
|1.1660
|92
|2005.04.01 03:00
|close
|46
|1.00
|1.1976
|0.0000
|1.1660
|241.37
|8987.75
|93
|2005.04.04 09:10
|buy
|47
|1.00
|1.2037
|0.0000
|1.2388
|94
|2005.04.05 15:00
|close
|47
|1.00
|1.2069
|0.0000
|1.2388
|257.96
|9245.71
|95
|2005.04.08 09:50
|buy
|48
|1.00
|1.2098
|0.0000
|1.2449
|96
|2005.04.08 17:00
|close
|48
|1.00
|1.2053
|0.0000
|1.2449
|-373.36
|8872.35
|97
|2005.04.11 03:25
|sell
|49
|1.00
|1.1991
|0.0000
|1.1640
|98
|2005.04.12 15:00
|close
|49
|1.00
|1.1999
|0.0000
|1.1640
|-76.85
|8795.51
|99
|2005.04.18 02:55
|sell
|50
|1.00
|1.2028
|0.0000
|1.1677
|100
|2005.04.20 15:00
|close
|50
|1.00
|1.1873
|0.0000
|1.1677
|1285.12
|10080.63
|101
|2005.04.22 08:45
|buy
|51
|1.00
|1.1828
|0.0000
|1.2179
|102
|2005.04.22 14:00
|close
|51
|1.00
|1.1808
|0.0000
|1.2179
|-169.37
|9911.26
|103
|2005.04.25 21:10
|buy
|52
|1.00
|1.1881
|0.0000
|1.2232
|104
|2005.04.26 15:00
|close
|52
|1.00
|1.1867
|0.0000
|1.2232
|-125.16
|9786.10
|105
|2005.05.04 17:50
|sell
|53
|1.00
|1.1921
|0.0000
|1.1570
|106
|2005.05.05 16:00
|close
|53
|1.00
|1.1957
|0.0000
|1.1570
|-331.60
|9454.50
|107
|2005.05.23 05:10
|buy
|54
|1.00
|1.2333
|0.0000
|1.2684
|108
|2005.05.23 16:00
|close
|54
|1.00
|1.2300
|0.0000
|1.2684
|-268.29
|9186.21
|109
|2005.05.27 02:20
|buy
|55
|1.00
|1.2355
|0.0000
|1.2706
|110
|2005.05.27 10:00
|close
|55
|1.00
|1.2340
|0.0000
|1.2706
|-121.55
|9064.66
|111
|2005.05.31 00:10
|buy
|56
|1.00
|1.2384
|0.0000
|1.2735
|112
|2005.06.02 10:00
|close
|56
|1.00
|1.2502
|0.0000
|1.2735
|915.13
|9979.79
|113
|2005.06.06 23:00
|sell
|57
|1.00
|1.2491
|0.0000
|1.2140
|114
|2005.06.08 19:00
|close
|57
|1.00
|1.2506
|0.0000
|1.2140
|-140.30
|9839.49
|115
|2005.06.09 03:15
|buy
|58
|1.00
|1.2535
|0.0000
|1.2886
|116
|2005.06.09 19:00
|close
|58
|1.00
|1.2523
|0.0000
|1.2886
|-95.82
|9743.67
|117
|2005.06.16 03:00
|sell
|59
|1.00
|1.2719
|0.0000
|1.2368
|118
|2005.06.16 17:00
|close
|59
|1.00
|1.2750
|0.0000
|1.2368
|-243.13
|9500.54
|119
|2005.06.23 01:35
|buy
|60
|1.00
|1.2714
|0.0000
|1.3065
|120
|2005.06.24 12:00
|close
|60
|1.00
|1.2755
|0.0000
|1.3065
|314.27
|9814.81
|121
|2005.06.29 02:20
|buy
|61
|1.00
|1.2790
|0.0000
|1.3141
|122
|2005.06.29 18:00
|close
|61
|1.00
|1.2784
|0.0000
|1.3141
|-46.93
|9767.88
|123
|2005.07.05 02:10
|buy
|62
|1.00
|1.3028
|0.0000
|1.3379
|124
|2005.07.05 11:00
|close
|62
|1.00
|1.3003
|0.0000
|1.3379
|-192.26
|9575.62
|125
|2005.07.14 08:10
|buy
|63
|1.00
|1.2904
|0.0000
|1.3255
|126
|2005.07.14 15:00
|close
|63
|1.00
|1.2862
|0.0000
|1.3255
|-326.55
|9249.07
|127
|2005.07.21 08:15
|sell
|64
|1.00
|1.2858
|0.0000
|1.2507
|128
|2005.07.21 17:00
|close
|64
|1.00
|1.2889
|0.0000
|1.2507
|-240.51
|9008.56
|129
|2005.07.29 08:10
|sell
|65
|1.00
|1.2868
|0.0000
|1.2517
|130
|2005.07.29 11:00
|close
|65
|1.00
|1.2904
|0.0000
|1.2517
|-278.99
|8729.57
|131
|2005.08.04 02:05
|sell
|66
|1.00
|1.2622
|0.0000
|1.2271
|132
|2005.08.04 10:00
|close
|66
|1.00
|1.2643
|0.0000
|1.2271
|-166.10
|8563.47
|133
|2005.08.05 04:35
|sell
|67
|1.00
|1.2592
|0.0000
|1.2241
|134
|2005.08.05 16:00
|close
|67
|1.00
|1.2660
|0.0000
|1.2241
|-537.13
|8026.34
|135
|2005.08.08 09:20
|buy
|68
|1.00
|1.2641
|0.0000
|1.2992
|136
|2005.08.08 12:00
|close
|68
|1.00
|1.2601
|0.0000
|1.2992
|-317.44
|7708.90
|137
|2005.08.18 03:20
|buy
|69
|1.00
|1.2615
|0.0000
|1.2966
|138
|2005.08.22 13:00
|close
|69
|1.00
|1.2706
|0.0000
|1.2966
|701.83
|8410.73
|139
|2005.08.26 01:15
|sell
|70
|1.00
|1.2571
|0.0000
|1.2220
|140
|2005.08.29 17:00
|close
|70
|1.00
|1.2607
|0.0000
|1.2220
|-295.74
|8114.99
|141
|2005.09.01 05:00
|sell
|71
|1.00
|1.2551
|0.0000
|1.2200
|142
|2005.09.05 16:00
|close
|71
|1.00
|1.2306
|0.0000
|1.2200
|1970.54
|10085.54
|143
|2005.09.08 04:35
|buy
|72
|1.00
|1.2424
|0.0000
|1.2775
|144
|2005.09.14 14:00
|close
|72
|1.00
|1.2569
|0.0000
|1.2775
|1124.91
|11210.45
|145
|2005.09.16 03:50
|buy
|73
|1.00
|1.2660
|0.0000
|1.3011
|146
|2005.09.16 07:00
|close
|73
|1.00
|1.2613
|0.0000
|1.3011
|-372.64
|10837.81
|147
|2005.09.19 17:10
|buy
|74
|1.00
|1.2763
|0.0000
|1.3114
|148
|2005.09.21 07:00
|close
|74
|1.00
|1.2744
|0.0000
|1.3114
|-163.45
|10674.36
|149
|2005.09.21 18:40
|sell
|75
|1.00
|1.2721
|0.0000
|1.2370
|150
|2005.09.22 16:00
|close
|75
|1.00
|1.2744
|0.0000
|1.2370
|-211.00
|10463.35
|151
|2005.10.07 06:00
|sell
|76
|1.00
|1.2732
|0.0000
|1.2381
|152
|2005.10.07 12:00
|close
|76
|1.00
|1.2746
|0.0000
|1.2381
|-109.83
|10353.52
|153
|2005.10.17 01:20
|sell
|77
|1.00
|1.2854
|0.0000
|1.2503
|154
|2005.10.17 12:00
|close
|77
|1.00
|1.2914
|0.0000
|1.2503
|-464.61
|9888.91
|155
|2005.10.18 19:25
|buy
|78
|1.00
|1.3005
|0.0000
|1.3356
|156
|2005.10.19 13:00
|close
|78
|1.00
|1.2969
|0.0000
|1.3356
|-284.76
|9604.15
|157
|2005.10.26 03:15
|sell
|79
|1.00
|1.2774
|0.0000
|1.2423
|158
|2005.10.26 12:00
|close
|79
|1.00
|1.2822
|0.0000
|1.2423
|-374.36
|9229.79
|159
|2005.11.04 09:30
|buy
|80
|1.00
|1.2920
|0.0000
|1.3271
|160
|2005.11.10 10:00
|close
|80
|1.00
|1.3089
|0.0000
|1.3271
|1248.08
|10477.87
|161
|2005.12.06 04:35
|sell
|81
|1.00
|1.3085
|0.0000
|1.2734
|162
|2005.12.06 12:00
|close
|81
|1.00
|1.3096
|0.0000
|1.2734
|-83.99
|10393.88
|163
|2005.12.07 02:10
|sell
|82
|1.00
|1.3074
|0.0000
|1.2723
|164
|2005.12.07 09:00
|close
|82
|1.00
|1.3112
|0.0000
|1.2723
|-289.81
|10104.07
|165
|2005.12.08 01:10
|buy
|83
|1.00
|1.3127
|0.0000
|1.3478
|166
|2005.12.08 10:00
|close
|83
|1.00
|1.3077
|0.0000
|1.3478
|-382.35
|9721.72
|167
|2005.12.09 01:40
|sell
|84
|1.00
|1.3022
|0.0000
|1.2671
|168
|2005.12.09 09:00
|close
|84
|1.00
|1.3041
|0.0000
|1.2671
|-145.70
|9576.02
|169
|2005.12.16 07:15
|buy
|85
|1.00
|1.2895
|0.0000
|1.3246
|170
|2005.12.22 16:00
|close
|85
|1.00
|1.3112
|0.0000
|1.3246
|1611.89
|11187.91
|171
|2005.12.30 22:10
|buy
|86
|1.00
|1.3139
|0.0000
|1.3490
|172
|2006.01.02 09:00
|close
|86
|1.00
|1.3131
|0.0000
|1.3490
|-68.11
|11119.80
|173
|2006.01.05 02:25
|sell
|87
|1.00
|1.2780
|0.0000
|1.2429
|174
|2006.01.05 12:10
|close
|87
|1.00
|1.2827
|0.0000
|1.2429
|-366.41
|10753.39
|175
|2006.01.16 07:40
|sell
|88
|1.00
|1.2770
|0.0000
|1.2419
|176
|2006.01.16 16:00
|close
|88
|1.00
|1.2800
|0.0000
|1.2419
|-234.38
|10519.01
|177
|2006.01.24 03:40
|sell
|89
|1.00
|1.2592
|0.0000
|1.2241
|178
|2006.01.24 12:00
|close
|89
|1.00
|1.2626
|0.0000
|1.2241
|-269.29
|10249.72
|179
|2006.01.31 02:35
|buy
|90
|1.00
|1.2870
|0.0000
|1.3221
|180
|2006.01.31 09:00
|close
|90
|1.00
|1.2835
|0.0000
|1.3221
|-272.69
|9977.03
|181
|2006.02.13 07:20
|buy
|91
|1.00
|1.3063
|0.0000
|1.3414
|182
|2006.02.15 03:00
|close
|91
|1.00
|1.3064
|0.0000
|1.3414
|-6.71
|9970.32
|183
|2006.02.16 07:50
|buy
|92
|1.00
|1.3100
|0.0000
|1.3451
|184
|2006.02.16 23:00
|close
|92
|1.00
|1.3097
|0.0000
|1.3451
|-22.90
|9947.42
|185
|2006.03.03 02:50
|sell
|93
|1.00
|1.3017
|0.0000
|1.2666
|186
|2006.03.06 12:00
|close
|93
|1.00
|1.2976
|0.0000
|1.2666
|305.79
|10253.22
|187
|2006.03.08 03:00
|buy
|94
|1.00
|1.3129
|0.0000
|1.3480
|188
|2006.03.08 12:00
|close
|94
|1.00
|1.3087
|0.0000
|1.3480
|-320.93
|9932.29
|189
|2006.03.16 05:20
|sell
|95
|1.00
|1.2972
|0.0000
|1.2621
|190
|2006.03.17 16:00
|close
|95
|1.00
|1.2946
|0.0000
|1.2621
|190.66
|10122.95
|191
|2006.03.22 00:00
|buy
|96
|1.00
|1.3000
|0.0000
|1.3351
|192
|2006.03.24 17:00
|close
|96
|1.00
|1.3119
|0.0000
|1.3351
|878.36
|11001.31
|193
|2006.03.31 07:55
|sell
|97
|1.00
|1.2988
|0.0000
|1.2637
|194
|2006.03.31 11:00
|close
|97
|1.00
|1.3044
|0.0000
|1.2637
|-429.32
|10571.99
|195
|2006.04.05 02:20
|sell
|98
|1.00
|1.2917
|0.0000
|1.2566
|196
|2006.04.06 15:00
|close
|98
|1.00
|1.2877
|0.0000
|1.2566
|280.10
|10852.08
|197
|2006.04.18 01:05
|sell
|99
|1.00
|1.2798
|0.0000
|1.2447
|198
|2006.04.20 09:00
|close
|99
|1.00
|1.2727
|0.0000
|1.2447
|517.16
|11369.24
|199
|2006.05.05 08:25
|sell
|100
|1.00
|1.2294
|0.0000
|1.1943
|200
|2006.05.08 16:00
|close
|100
|1.00
|1.2285
|0.0000
|1.1943
|63.09
|11432.33
|201
|2006.05.15 06:20
|sell
|101
|1.00
|1.1980
|0.0000
|1.1629
|202
|2006.05.15 10:00
|close
|101
|1.00
|1.2035
|0.0000
|1.1629
|-457.00
|10975.33
|203
|2006.05.18 02:25
|buy
|102
|1.00
|1.2135
|0.0000
|1.2486
|204
|2006.05.18 11:00
|close
|102
|1.00
|1.2109
|0.0000
|1.2486
|-214.72
|10760.61
|205
|2006.05.19 19:00
|buy
|103
|1.00
|1.2182
|0.0000
|1.2533
|206
|2006.05.22 13:00
|close
|103
|1.00
|1.2146
|0.0000
|1.2533
|-303.58
|10457.03
|207
|2006.05.29 03:55
|buy
|104
|1.00
|1.2251
|0.0000
|1.2602
|208
|2006.05.29 12:00
|close
|104
|1.00
|1.2233
|0.0000
|1.2602
|-147.14
|10309.89
|209
|2006.05.31 01:15
|sell
|105
|1.00
|1.2125
|0.0000
|1.1774
|210
|2006.05.31 17:00
|close
|105
|1.00
|1.2154
|0.0000
|1.1774
|-238.61
|10071.28
|211
|2006.06.07 05:50
|buy
|106
|1.00
|1.2146
|0.0000
|1.2497
|212
|2006.06.09 14:00
|close
|106
|1.00
|1.2306
|0.0000
|1.2497
|1271.46
|11342.74
|213
|2006.06.15 02:30
|sell
|107
|1.00
|1.2321
|0.0000
|1.1970
|214
|2006.06.16 16:00
|close
|107
|1.00
|1.2346
|0.0000
|1.1970
|-212.67
|11130.08
|215
|2006.07.03 03:20
|sell
|108
|1.00
|1.2249
|0.0000
|1.1898
|216
|2006.07.05 10:00
|close
|108
|1.00
|1.2293
|0.0000
|1.1898
|-378.28
|10751.80
|217
|2006.07.06 00:10
|buy
|109
|1.00
|1.2316
|0.0000
|1.2667
|218
|2006.07.06 10:00
|close
|109
|1.00
|1.2302
|0.0000
|1.2667
|-113.80
|10638.00
|219
|2006.07.12 04:05
|sell
|110
|1.00
|1.2271
|0.0000
|1.1920
|220
|2006.07.12 14:00
|close
|110
|1.00
|1.2312
|0.0000
|1.1920
|-333.01
|10304.99
|221
|2006.07.13 00:35
|buy
|111
|1.00
|1.2337
|0.0000
|1.2688
|222
|2006.07.13 10:00
|close
|111
|1.00
|1.2292
|0.0000
|1.2688
|-366.09
|9938.90
|223
|2006.07.26 06:50
|buy
|112
|1.00
|1.2524
|0.0000
|1.2875
|224
|2006.07.26 17:00
|close
|112
|1.00
|1.2491
|0.0000
|1.2875
|-264.19
|9674.71
|225
|2006.07.31 08:30
|sell
|113
|1.00
|1.2333
|0.0000
|1.1982
|226
|2006.08.01 07:00
|close
|113
|1.00
|1.2348
|0.0000
|1.1982
|-131.66
|9543.05
|227
|2006.08.02 08:50
|sell
|114
|1.00
|1.2274
|0.0000
|1.1923
|228
|2006.08.02 19:00
|close
|114
|1.00
|1.2303
|0.0000
|1.1923
|-235.72
|9307.33
|229
|2006.08.09 20:00
|sell
|115
|1.00
|1.2246
|0.0000
|1.1895
|230
|2006.08.10 13:00
|close
|115
|1.00
|1.2268
|0.0000
|1.1895
|-209.86
|9097.47
|231
|2006.08.11 00:15
|buy
|116
|1.00
|1.2339
|0.0000
|1.2690
|232
|2006.08.15 15:00
|close
|116
|1.00
|1.2375
|0.0000
|1.2690
|276.54
|9374.01
|233
|2006.08.23 00:55
|buy
|117
|1.00
|1.2338
|0.0000
|1.2689
|234
|2006.08.23 10:00
|close
|117
|1.00
|1.2315
|0.0000
|1.2689
|-186.76
|9187.25
|235
|2006.08.25 03:40
|buy
|118
|1.00
|1.2388
|0.0000
|1.2739
|236
|2006.08.28 06:00
|close
|118
|1.00
|1.2357
|0.0000
|1.2739
|-258.05
|8929.20
|237
|2006.08.30 04:35
|sell
|119
|1.00
|1.2293
|0.0000
|1.1942
|238
|2006.08.31 17:00
|close
|119
|1.00
|1.2333
|0.0000
|1.1942
|-354.86
|8574.33
|239
|2006.09.22 21:45
|sell
|120
|1.00
|1.2360
|0.0000
|1.2009
|240
|2006.09.25 12:00
|close
|120
|1.00
|1.2365
|0.0000
|1.2009
|-50.62
|8523.72
|241
|2006.10.02 23:30
|sell
|121
|1.00
|1.2436
|0.0000
|1.2085
|242
|2006.10.03 13:00
|close
|121
|1.00
|1.2443
|0.0000
|1.2085
|-66.43
|8457.29
|243
|2006.10.09 05:35
|buy
|122
|1.00
|1.2605
|0.0000
|1.2956
|244
|2006.10.12 10:00
|close
|122
|1.00
|1.2688
|0.0000
|1.2956
|618.26
|9075.55
|245
|2006.10.17 22:50
|sell
|123
|1.00
|1.2681
|0.0000
|1.2330
|246
|2006.10.18 15:00
|close
|123
|1.00
|1.2710
|0.0000
|1.2330
|-238.34
|8837.21
|247
|2006.11.23 03:50
|sell
|124
|1.00
|1.2275
|0.0000
|1.1924
|248
|2006.11.28 17:00
|close
|124
|1.00
|1.2083
|0.0000
|1.1924
|1558.47
|10395.68
|249
|2006.11.30 03:15
|buy
|125
|1.00
|1.2083
|0.0000
|1.2434
|250
|2006.11.30 09:00
|close
|125
|1.00
|1.2065
|0.0000
|1.2434
|-149.19
|10246.49
|251
|2006.12.04 05:00
|sell
|126
|1.00
|1.1940
|0.0000
|1.1589
|252
|2006.12.04 11:00
|close
|126
|1.00
|1.1990
|0.0000
|1.1589
|-417.02
|9829.47
|253
|2006.12.11 08:45
|buy
|127
|1.00
|1.2057
|0.0000
|1.2408
|254
|2006.12.11 19:00
|close
|127
|1.00
|1.2002
|0.0000
|1.2408
|-458.26
|9371.21
|255
|2006.12.18 01:55
|buy
|128
|1.00
|1.2207
|0.0000
|1.2558
|256
|2006.12.19 08:00
|close
|128
|1.00
|1.2216
|0.0000
|1.2558
|66.50
|9437.71
|257
|2006.12.20 08:15
|sell
|129
|1.00
|1.2132
|0.0000
|1.1781
|258
|2006.12.20 17:00
|close
|129
|1.00
|1.2174
|0.0000
|1.1781
|-345.00
|9092.71
|259
|2007.01.04 01:05
|buy
|130
|1.00
|1.2251
|0.0000
|1.2602
|260
|2007.01.05 09:00
|close
|130
|1.00
|1.2283
|0.0000
|1.2602
|253.34
|9346.05
|261
|2007.01.05 22:45
|buy
|131
|1.00
|1.2357
|0.0000
|1.2708
|262
|2007.01.08 10:00
|close
|131
|1.00
|1.2342
|0.0000
|1.2708
|-128.71
|9217.34
|263
|2007.01.12 03:25
|buy
|132
|1.00
|1.2486
|0.0000
|1.2837
|264
|2007.01.12 16:00
|close
|132
|1.00
|1.2454
|0.0000
|1.2837
|-256.95
|8960.39
|265
|2007.01.25 03:00
|buy
|133
|1.00
|1.2473
|0.0000
|1.2824
|266
|2007.01.25 12:00
|close
|133
|1.00
|1.2437
|0.0000
|1.2824
|-289.45
|8670.94