|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|5 Minutos (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Modelo
|Toda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
|Parâmetros
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Barras em teste
|196404
|Ticks modelados
|4253907
|Qualidade do modelamento
|89.95%
|Deposito Inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|38301.09
|Lucro Bruto
|80953.05
|Perda Bruta
|-42651.96
|Fator de lucro
|1.90
|Compensação esperada
|213.97
|diminuição absoluta
|270.00
|Perda máxima
|3230.53 (8.28%)
|Relative drawdown
|14.37% (1854.58)
|Total de negociações
|179
|Posições de Venda (ganhos %)
|86 (37.21%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|93 (39.78%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|69 (38.55%)
|Negociações com perdas (% do total)
|110 (61.45%)
|Maior
|Negociações com lucro
|3533.50
|Negociações com perda
|-1040.00
|Média
|Negociações com lucro
|1173.23
|Negociações com perda
|-387.75
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|5 (4398.78)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|8 (-1650.98)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|7328.71 (4)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-2599.98 (6)
|Média
|ganhos consecutivos
|2
|perdas consecutivas
|3
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Lotes
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2004.07.05 09:45
|buy
|1
|1.00
|1.8313
|0.0000
|1.8665
|2
|2004.07.05 19:00
|close
|1
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8665
|-270.00
|9730.00
|3
|2004.07.07 02:35
|buy
|2
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8746
|4
|2004.07.08 11:00
|close
|2
|1.00
|1.8497
|0.0000
|1.8746
|1038.11
|10768.11
|5
|2004.07.13 23:45
|sell
|3
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8226
|6
|2004.07.16 13:00
|close
|3
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8226
|184.00
|10952.11
|7
|2004.07.19 09:05
|buy
|4
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.9081
|8
|2004.07.19 20:00
|close
|4
|1.00
|1.8688
|0.0000
|1.9081
|-410.00
|10542.11
|9
|2004.07.21 09:35
|sell
|5
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8181
|10
|2004.07.22 12:00
|close
|5
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8181
|960.40
|11502.51
|11
|2004.07.28 02:35
|sell
|6
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.7881
|12
|2004.07.28 23:00
|close
|6
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.7881
|-180.00
|11322.51
|13
|2004.08.02 23:55
|buy
|7
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8605
|14
|2004.08.03 09:00
|close
|7
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8605
|-317.30
|11005.21
|15
|2004.08.09 09:35
|buy
|8
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8768
|16
|2004.08.10 11:00
|close
|8
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8768
|-547.30
|10457.91
|17
|2004.08.11 09:00
|sell
|9
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.7942
|18
|2004.08.12 02:00
|close
|9
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.7942
|-319.62
|10138.29
|19
|2004.08.16 07:25
|buy
|10
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8768
|20
|2004.08.17 02:15
|close
|10
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8768
|-207.29
|9931.00
|21
|2004.08.18 05:45
|sell
|11
|1.00
|1.8289
|0.0000
|1.7937
|22
|2004.08.19 12:00
|close
|11
|1.00
|1.8283
|0.0000
|1.7937
|50.41
|9981.41
|23
|2004.08.23 16:00
|sell
|12
|1.00
|1.8180
|0.0000
|1.7828
|24
|2004.08.25 10:00
|close
|12
|1.00
|1.7995
|0.0000
|1.7828
|1843.59
|11825.00
|25
|2004.09.03 06:05
|sell
|13
|1.00
|1.7914
|0.0000
|1.7562
|26
|2004.09.06 13:00
|close
|13
|1.00
|1.7806
|0.0000
|1.7562
|1076.81
|12901.81
|27
|2004.09.09 07:25
|buy
|14
|1.00
|1.7856
|0.0000
|1.8208
|28
|2004.09.09 12:00
|close
|14
|1.00
|1.7834
|0.0000
|1.8208
|-219.99
|12681.82
|29
|2004.09.16 03:00
|sell
|15
|1.00
|1.7778
|0.0000
|1.7426
|30
|2004.09.16 11:00
|close
|15
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.7426
|-510.00
|12171.82
|31
|2004.09.27 09:35
|buy
|16
|1.00
|1.8048
|0.0000
|1.8400
|32
|2004.09.29 09:00
|close
|16
|1.00
|1.8097
|0.0000
|1.8400
|495.40
|12667.22
|33
|2004.09.30 00:30
|sell
|17
|1.00
|1.8007
|0.0000
|1.7655
|34
|2004.09.30 14:00
|close
|17
|1.00
|1.8078
|0.0000
|1.7655
|-709.99
|11957.23
|35
|2004.10.01 04:05
|buy
|18
|1.00
|1.8100
|0.0000
|1.8452
|36
|2004.10.01 11:10
|close
|18
|1.00
|1.8009
|0.0000
|1.8452
|-910.00
|11047.23
|37
|2004.10.01 20:10
|sell
|19
|1.00
|1.7984
|0.0000
|1.7632
|38
|2004.10.05 10:00
|close
|19
|1.00
|1.7867
|0.0000
|1.7632
|1163.60
|12210.83
|39
|2004.10.18 07:30
|buy
|20
|1.00
|1.8032
|0.0000
|1.8384
|40
|2004.10.18 17:00
|close
|20
|1.00
|1.8003
|0.0000
|1.8384
|-290.00
|11920.83
|41
|2004.10.20 02:00
|buy
|21
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8380
|42
|2004.10.22 12:00
|close
|21
|1.00
|1.8226
|0.0000
|1.8380
|1990.80
|13911.63
|43
|2004.10.26 02:10
|buy
|22
|1.00
|1.8399
|0.0000
|1.8751
|44
|2004.10.26 13:00
|close
|22
|1.00
|1.8367
|0.0000
|1.8751
|-319.99
|13591.64
|45
|2004.10.27 07:00
|sell
|23
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8009
|46
|2004.10.27 14:00
|close
|23
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8009
|-510.01
|13081.63
|47
|2004.10.28 04:55
|sell
|24
|1.00
|1.8316
|0.0000
|1.7964
|48
|2004.10.28 16:00
|close
|24
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.7964
|-9.99
|13071.64
|49
|2004.11.11 01:40
|sell
|25
|1.00
|1.8476
|0.0000
|1.8124
|50
|2004.11.12 03:00
|close
|25
|1.00
|1.8466
|0.0000
|1.8124
|96.80
|13168.44
|51
|2004.11.15 09:25
|buy
|26
|1.00
|1.8544
|0.0000
|1.8896
|52
|2004.11.15 17:00
|close
|26
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8896
|-550.00
|12618.44
|53
|2004.11.17 01:35
|buy
|27
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8871
|54
|2004.11.18 11:00
|close
|27
|1.00
|1.8563
|0.0000
|1.8871
|448.09
|13066.53
|55
|2004.11.19 06:05
|sell
|28
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8167
|56
|2004.11.19 11:00
|close
|28
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8167
|-410.00
|12656.53
|57
|2004.11.23 21:00
|buy
|29
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.9032
|58
|2004.11.26 07:28
|t/p
|29
|1.00
|1.9032
|0.0000
|1.9032
|3533.50
|16190.03
|59
|2004.12.08 18:55
|sell
|30
|1.00
|1.9334
|0.0000
|1.8982
|60
|2004.12.13 05:00
|close
|30
|1.00
|1.9187
|0.0000
|1.8982
|1454.00
|17644.03
|61
|2004.12.14 01:30
|buy
|31
|1.00
|1.9221
|0.0000
|1.9573
|62
|2004.12.16 16:00
|close
|31
|1.00
|1.9400
|0.0000
|1.9573
|1800.81
|19444.84
|63
|2004.12.22 01:05
|sell
|32
|1.00
|1.9290
|0.0000
|1.8938
|64
|2004.12.23 21:00
|close
|32
|1.00
|1.9235
|0.0000
|1.8938
|540.40
|19985.24
|65
|2004.12.28 01:25
|buy
|33
|1.00
|1.9323
|0.0000
|1.9675
|66
|2004.12.28 17:00
|close
|33
|1.00
|1.9288
|0.0000
|1.9675
|-350.00
|19635.24
|67
|2004.12.29 22:30
|sell
|34
|1.00
|1.9185
|0.0000
|1.8833
|68
|2004.12.30 10:00
|close
|34
|1.00
|1.9236
|0.0000
|1.8833
|-519.60
|19115.64
|69
|2005.01.04 03:10
|sell
|35
|1.00
|1.9061
|0.0000
|1.8709
|70
|2005.01.05 17:00
|close
|35
|1.00
|1.8881
|0.0000
|1.8709
|1796.80
|20912.44
|71
|2005.01.13 01:35
|buy
|36
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.9252
|72
|2005.01.13 12:00
|close
|36
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.9252
|-449.99
|20462.45
|73
|2005.01.17 01:30
|sell
|37
|1.00
|1.8709
|0.0000
|1.8357
|74
|2005.01.18 12:00
|close
|37
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8357
|236.81
|20699.26
|75
|2005.01.19 17:20
|buy
|38
|1.00
|1.8747
|0.0000
|1.9099
|76
|2005.01.20 09:00
|close
|38
|1.00
|1.8693
|0.0000
|1.9099
|-531.91
|20167.35
|77
|2005.01.24 03:00
|buy
|39
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.9107
|78
|2005.01.25 14:00
|close
|39
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.9107
|-237.30
|19930.05
|79
|2005.01.26 01:30
|sell
|40
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8310
|80
|2005.01.26 11:00
|close
|40
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8310
|-1040.00
|18890.05
|81
|2005.01.28 03:00
|buy
|41
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.9225
|82
|2005.01.28 13:00
|close
|41
|1.00
|1.8826
|0.0000
|1.9225
|-470.01
|18420.04
|83
|2005.02.07 07:40
|sell
|42
|1.00
|1.8750
|0.0000
|1.8398
|84
|2005.02.09 11:00
|close
|42
|1.00
|1.8633
|0.0000
|1.8398
|1163.60
|19583.64
|85
|2005.02.11 00:15
|buy
|43
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.9036
|86
|2005.02.11 12:00
|close
|43
|1.00
|1.8661
|0.0000
|1.9036
|-230.00
|19353.64
|87
|2005.02.15 00:35
|buy
|44
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9221
|88
|2005.02.16 12:00
|close
|44
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.9221
|132.70
|19486.34
|89
|2005.02.23 02:20
|buy
|45
|1.00
|1.9068
|0.0000
|1.9420
|90
|2005.03.01 16:00
|close
|45
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.9420
|1106.21
|20592.55
|91
|2005.03.02 21:00
|sell
|46
|1.00
|1.9130
|0.0000
|1.8778
|92
|2005.03.04 15:00
|close
|46
|1.00
|1.9121
|0.0000
|1.8778
|77.21
|20669.76
|93
|2005.03.07 03:59
|buy
|47
|1.00
|1.9224
|0.0000
|1.9576
|94
|2005.03.07 10:00
|close
|47
|1.00
|1.9186
|0.0000
|1.9576
|-379.99
|20289.77
|95
|2005.03.09 04:25
|buy
|48
|1.00
|1.9274
|0.0000
|1.9626
|96
|2005.03.09 14:00
|close
|48
|1.00
|1.9240
|0.0000
|1.9626
|-339.99
|19949.78
|97
|2005.03.15 03:20
|sell
|49
|1.00
|1.9151
|0.0000
|1.8799
|98
|2005.03.15 12:00
|close
|49
|1.00
|1.9191
|0.0000
|1.8799
|-399.99
|19549.79
|99
|2005.03.16 05:40
|sell
|50
|1.00
|1.9134
|0.0000
|1.8782
|100
|2005.03.16 09:00
|close
|50
|1.00
|1.9202
|0.0000
|1.8782
|-679.98
|18869.81
|101
|2005.03.17 02:15
|buy
|51
|1.00
|1.9246
|0.0000
|1.9598
|102
|2005.03.17 15:00
|close
|51
|1.00
|1.9195
|0.0000
|1.9598
|-510.00
|18359.81
|103
|2005.03.18 17:40
|sell
|52
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.8825
|104
|2005.03.21 00:04
|close
|52
|1.00
|1.9199
|0.0000
|1.8825
|-223.19
|18136.62
|105
|2005.03.24 04:30
|sell
|53
|1.00
|1.8710
|0.0000
|1.8358
|106
|2005.03.29 03:00
|close
|53
|1.00
|1.8676
|0.0000
|1.8358
|330.41
|18467.03
|107
|2005.03.30 21:15
|buy
|54
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.9146
|108
|2005.04.01 18:00
|close
|54
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.9146
|-129.20
|18337.83
|109
|2005.04.04 20:35
|sell
|55
|1.00
|1.8759
|0.0000
|1.8407
|110
|2005.04.05 16:00
|close
|55
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8407
|-213.20
|18124.63
|111
|2005.04.11 03:25
|buy
|56
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.9169
|112
|2005.04.12 16:00
|close
|56
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.9169
|432.69
|18557.32
|113
|2005.04.18 03:30
|buy
|57
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.9245
|114
|2005.04.20 13:00
|close
|57
|1.00
|1.9131
|0.0000
|1.9245
|2385.41
|20942.73
|115
|2005.04.22 08:00
|sell
|58
|1.00
|1.9087
|0.0000
|1.8735
|116
|2005.04.22 12:00
|close
|58
|1.00
|1.9136
|0.0000
|1.8735
|-490.00
|20452.73
|117
|2005.04.26 23:25
|sell
|59
|1.00
|1.9057
|0.0000
|1.8705
|118
|2005.04.27 15:00
|close
|59
|1.00
|1.9088
|0.0000
|1.8705
|-313.20
|20139.53
|119
|2005.04.28 22:55
|buy
|60
|1.00
|1.9064
|0.0000
|1.9416
|120
|2005.04.29 21:00
|close
|60
|1.00
|1.9063
|0.0000
|1.9416
|-7.31
|20132.22
|121
|2005.05.06 00:00
|buy
|61
|1.00
|1.9033
|0.0000
|1.9385
|122
|2005.05.06 10:00
|close
|61
|1.00
|1.8965
|0.0000
|1.9385
|-679.99
|19452.23
|123
|2005.05.27 01:35
|sell
|62
|1.00
|1.8209
|0.0000
|1.7857
|124
|2005.05.27 10:00
|close
|62
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.7857
|-410.00
|19042.23
|125
|2005.06.02 03:45
|sell
|63
|1.00
|1.8121
|0.0000
|1.7769
|126
|2005.06.02 10:00
|close
|63
|1.00
|1.8181
|0.0000
|1.7769
|-599.99
|18442.24
|127
|2005.06.07 03:35
|buy
|64
|1.00
|1.8208
|0.0000
|1.8560
|128
|2005.06.08 20:00
|close
|64
|1.00
|1.8285
|0.0000
|1.8560
|772.71
|19214.95
|129
|2005.06.10 02:10
|sell
|65
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7865
|130
|2005.06.10 11:00
|close
|65
|1.00
|1.8242
|0.0000
|1.7865
|-250.00
|18964.95
|131
|2005.06.13 19:35
|sell
|66
|1.00
|1.8060
|0.0000
|1.7708
|132
|2005.06.14 11:00
|close
|66
|1.00
|1.8096
|0.0000
|1.7708
|-363.19
|18601.76
|133
|2005.06.16 02:15
|buy
|67
|1.00
|1.8200
|0.0000
|1.8552
|134
|2005.06.21 02:00
|close
|67
|1.00
|1.8209
|0.0000
|1.8552
|98.10
|18699.86
|135
|2005.06.23 04:00
|sell
|68
|1.00
|1.8228
|0.0000
|1.7876
|136
|2005.06.24 12:00
|close
|68
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7876
|106.79
|18806.65
|137
|2005.06.29 02:20
|sell
|69
|1.00
|1.8173
|0.0000
|1.7821
|138
|2005.06.30 08:00
|close
|69
|1.00
|1.8084
|0.0000
|1.7821
|880.40
|19687.05
|139
|2005.07.04 07:35
|sell
|70
|1.00
|1.7634
|0.0000
|1.7282
|140
|2005.07.08 16:00
|close
|70
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7282
|2150.80
|21837.85
|141
|2005.07.12 01:55
|buy
|71
|1.00
|1.7553
|0.0000
|1.7905
|142
|2005.07.13 10:00
|close
|71
|1.00
|1.7669
|0.0000
|1.7905
|1162.69
|23000.54
|143
|2005.07.15 02:55
|sell
|72
|1.00
|1.7580
|0.0000
|1.7228
|144
|2005.07.15 09:00
|close
|72
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7228
|-469.99
|22530.55
|145
|2005.07.18 04:50
|sell
|73
|1.00
|1.7540
|0.0000
|1.7188
|146
|2005.07.21 03:00
|close
|73
|1.00
|1.7470
|0.0000
|1.7188
|683.99
|23214.54
|147
|2005.07.22 02:35
|buy
|74
|1.00
|1.7516
|0.0000
|1.7868
|148
|2005.07.22 13:00
|close
|74
|1.00
|1.7481
|0.0000
|1.7868
|-350.00
|22864.54
|149
|2005.07.25 10:35
|sell
|75
|1.00
|1.7384
|0.0000
|1.7032
|150
|2005.07.25 17:00
|close
|75
|1.00
|1.7440
|0.0000
|1.7032
|-560.00
|22304.54
|151
|2005.08.01 00:05
|buy
|76
|1.00
|1.7560
|0.0000
|1.7912
|152
|2005.08.03 04:00
|close
|76
|1.00
|1.7666
|0.0000
|1.7912
|1065.40
|23369.94
|153
|2005.08.05 22:10
|sell
|77
|1.00
|1.7794
|0.0000
|1.7442
|154
|2005.08.08 11:00
|close
|77
|1.00
|1.7858
|0.0000
|1.7442
|-643.20
|22726.74
|155
|2005.08.08 18:45
|buy
|78
|1.00
|1.7857
|0.0000
|1.8209
|156
|2005.08.09 13:00
|close
|78
|1.00
|1.7824
|0.0000
|1.8209
|-327.30
|22399.44
|157
|2005.08.15 02:45
|buy
|79
|1.00
|1.8134
|0.0000
|1.8486
|158
|2005.08.15 13:00
|close
|79
|1.00
|1.8092
|0.0000
|1.8486
|-420.00
|21979.44
|159
|2005.08.31 02:40
|sell
|80
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7516
|160
|2005.08.31 15:00
|close
|80
|1.00
|1.7898
|0.0000
|1.7516
|-300.01
|21679.43
|161
|2005.09.01 04:40
|buy
|81
|1.00
|1.8019
|0.0000
|1.8371
|162
|2005.09.02 09:42
|t/p
|81
|1.00
|1.8371
|0.0000
|1.8371
|3522.70
|25202.13
|163
|2005.09.05 01:30
|buy
|82
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8730
|164
|2005.09.06 02:00
|close
|82
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8730
|272.70
|25474.83
|165
|2005.09.13 07:55
|sell
|83
|1.00
|1.8230
|0.0000
|1.7878
|166
|2005.09.14 04:00
|close
|83
|1.00
|1.8273
|0.0000
|1.7878
|-433.20
|25041.63
|167
|2005.09.16 04:35
|sell
|84
|1.00
|1.8076
|0.0000
|1.7724
|168
|2005.09.16 07:00
|close
|84
|1.00
|1.8128
|0.0000
|1.7724
|-520.00
|24521.63
|169
|2005.09.22 03:50
|buy
|85
|1.00
|1.8079
|0.0000
|1.8431
|170
|2005.09.22 12:00
|close
|85
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8431
|-510.01
|24011.62
|171
|2005.09.23 01:10
|sell
|86
|1.00
|1.7923
|0.0000
|1.7571
|172
|2005.09.30 09:27
|t/p
|86
|1.00
|1.7571
|0.0000
|1.7571
|3497.60
|27509.22
|173
|2005.10.04 02:20
|sell
|87
|1.00
|1.7559
|0.0000
|1.7207
|174
|2005.10.04 14:00
|close
|87
|1.00
|1.7589
|0.0000
|1.7207
|-300.00
|27209.22
|175
|2005.10.06 10:35
|buy
|88
|1.00
|1.7686
|0.0000
|1.8038
|176
|2005.10.07 09:00
|close
|88
|1.00
|1.7721
|0.0000
|1.8038
|352.69
|27561.91
|177
|2005.10.10 08:35
|sell
|89
|1.00
|1.7616
|0.0000
|1.7264
|178
|2005.10.12 12:00
|close
|89
|1.00
|1.7467
|0.0000
|1.7264
|1483.60
|29045.51
|179
|2005.10.14 02:25
|buy
|90
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7859
|180
|2005.10.17 12:00
|close
|90
|1.00
|1.7584
|0.0000
|1.7859
|772.71
|29818.22
|181
|2005.10.20 05:10
|buy
|91
|1.00
|1.7604
|0.0000
|1.7956
|182
|2005.10.21 18:00
|close
|91
|1.00
|1.7687
|0.0000
|1.7956
|832.70
|30650.92
|183
|2005.10.26 02:05
|buy
|92
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.8181
|184
|2005.10.26 10:00
|close
|92
|1.00
|1.7775
|0.0000
|1.8181
|-540.00
|30110.92
|185
|2005.10.27 17:05
|buy
|93
|1.00
|1.7825
|0.0000
|1.8177
|186
|2005.10.28 12:00
|close
|93
|1.00
|1.7814
|0.0000
|1.8177
|-107.30
|30003.62
|187
|2005.10.31 08:05
|sell
|94
|1.00
|1.7765
|0.0000
|1.7413
|188
|2005.10.31 10:00
|close
|94
|1.00
|1.7810
|0.0000
|1.7413
|-450.00
|29553.62
|189
|2005.11.01 08:25
|sell
|95
|1.00
|1.7698
|0.0000
|1.7346
|190
|2005.11.02 15:00
|close
|95
|1.00
|1.7699
|0.0000
|1.7346
|-13.21
|29540.41
|191
|2005.11.03 07:25
|buy
|96
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.8097
|192
|2005.11.03 15:00
|close
|96
|1.00
|1.7731
|0.0000
|1.8097
|-140.00
|29400.41
|193
|2005.11.08 14:55
|sell
|97
|1.00
|1.7382
|0.0000
|1.7030
|194
|2005.11.08 20:00
|close
|97
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7030
|-600.00
|28800.41
|195
|2005.11.17 01:05
|sell
|98
|1.00
|1.7188
|0.0000
|1.6836
|196
|2005.11.18 16:00
|close
|98
|1.00
|1.7202
|0.0000
|1.6836
|-143.21
|28657.20
|197
|2005.11.29 02:50
|buy
|99
|1.00
|1.7240
|0.0000
|1.7592
|198
|2005.11.29 14:00
|close
|99
|1.00
|1.7241
|0.0000
|1.7592
|10.00
|28667.20
|199
|2005.11.30 06:20
|sell
|100
|1.00
|1.7189
|0.0000
|1.6837
|200
|2005.11.30 11:00
|close
|100
|1.00
|1.7234
|0.0000
|1.6837
|-449.99
|28217.21
|201
|2005.12.01 06:05
|buy
|101
|1.00
|1.7280
|0.0000
|1.7632
|202
|2005.12.02 13:00
|close
|101
|1.00
|1.7264
|0.0000
|1.7632
|-157.30
|28059.91
|203
|2005.12.09 01:40
|buy
|102
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7859
|204
|2005.12.09 10:00
|close
|102
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7859
|-409.99
|27649.92
|205
|2005.12.12 00:05
|buy
|103
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7860
|206
|2005.12.13 11:00
|close
|103
|1.00
|1.7685
|0.0000
|1.7860
|1772.70
|29422.62
|207
|2005.12.21 01:35
|sell
|104
|1.00
|1.7570
|0.0000
|1.7218
|208
|2005.12.27 12:00
|close
|104
|1.00
|1.7361
|0.0000
|1.7218
|2070.80
|31493.42
|209
|2005.12.29 02:15
|sell
|105
|1.00
|1.7210
|0.0000
|1.6858
|210
|2005.12.29 12:00
|close
|105
|1.00
|1.7219
|0.0000
|1.6858
|-90.01
|31403.41
|211
|2005.12.30 22:35
|sell
|106
|1.00
|1.7236
|0.0000
|1.6884
|212
|2006.01.03 04:00
|close
|106
|1.00
|1.7288
|0.0000
|1.6884
|-526.40
|30877.01
|213
|2006.01.03 14:25
|buy
|107
|1.00
|1.7261
|0.0000
|1.7613
|214
|2006.01.04 17:11
|t/p
|107
|1.00
|1.7613
|0.0000
|1.7613
|3522.70
|34399.71
|215
|2006.01.05 00:00
|buy
|108
|1.00
|1.7561
|0.0000
|1.7913
|216
|2006.01.05 10:00
|close
|108
|1.00
|1.7523
|0.0000
|1.7913
|-380.00
|34019.71
|217
|2006.01.09 01:30
|buy
|109
|1.00
|1.7681
|0.0000
|1.8033
|218
|2006.01.11 03:00
|close
|109
|1.00
|1.7618
|0.0000
|1.8033
|-624.59
|33395.12
|219
|2006.01.16 07:00
|buy
|110
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8105
|220
|2006.01.16 12:00
|close
|110
|1.00
|1.7702
|0.0000
|1.8105
|-510.00
|32885.12
|221
|2006.01.17 20:35
|sell
|111
|1.00
|1.7646
|0.0000
|1.7294
|222
|2006.01.18 10:00
|close
|111
|1.00
|1.7683
|0.0000
|1.7294
|-373.20
|32511.92
|223
|2006.01.23 10:00
|buy
|112
|1.00
|1.7749
|0.0000
|1.8101
|224
|2006.01.25 23:00
|close
|112
|1.00
|1.7837
|0.0000
|1.8101
|885.40
|33397.32
|225
|2006.01.27 10:45
|sell
|113
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.7460
|226
|2006.01.27 15:00
|close
|113
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7460
|-499.99
|32897.33
|227
|2006.02.03 00:45
|buy
|114
|1.00
|1.7783
|0.0000
|1.8135
|228
|2006.02.03 11:00
|close
|114
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8135
|-300.00
|32597.33
|229
|2006.02.06 01:25
|sell
|115
|1.00
|1.7636
|0.0000
|1.7284
|230
|2006.02.10 07:00
|close
|115
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7284
|1680.80
|34278.13
|231
|2006.02.20 09:30
|buy
|116
|1.00
|1.7429
|0.0000
|1.7781
|232
|2006.02.22 12:00
|close
|116
|1.00
|1.7410
|0.0000
|1.7781
|-184.59
|34093.54
|233
|2006.02.27 17:40
|sell
|117
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7065
|234
|2006.02.28 12:00
|close
|117
|1.00
|1.7471
|0.0000
|1.7065
|-543.18
|33550.36
|235
|2006.03.01 08:50
|buy
|118
|1.00
|1.7536
|0.0000
|1.7888
|236
|2006.03.01 18:00
|close
|118
|1.00
|1.7472
|0.0000
|1.7888
|-640.00
|32910.36
|237
|2006.03.08 03:00
|sell
|119
|1.00
|1.7370
|0.0000
|1.7018
|238
|2006.03.08 09:00
|close
|119
|1.00
|1.7415
|0.0000
|1.7018
|-450.00
|32460.36
|239
|2006.03.13 00:55
|sell
|120
|1.00
|1.7276
|0.0000
|1.6924
|240
|2006.03.13 18:00
|close
|120
|1.00
|1.7311
|0.0000
|1.6924
|-350.00
|32110.36
|241
|2006.03.14 08:45
|buy
|121
|1.00
|1.7344
|0.0000
|1.7696
|242
|2006.03.15 11:00
|close
|121
|1.00
|1.7423
|0.0000
|1.7696
|792.70
|32903.06
|243
|2006.03.16 05:30
|buy
|122
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7818
|244
|2006.03.17 16:00
|close
|122
|1.00
|1.7531
|0.0000
|1.7818
|652.70
|33555.76
|245
|2006.03.22 00:00
|sell
|123
|1.00
|1.7487
|0.0000
|1.7135
|246
|2006.03.24 16:00
|close
|123
|1.00
|1.7375
|0.0000
|1.7135
|1107.20
|34662.96
|247
|2006.04.19 07:30
|buy
|124
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.8164
|248
|2006.04.20 11:00
|close
|124
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.8164
|298.11
|34961.07
|249
|2006.04.21 03:55
|sell
|125
|1.00
|1.7793
|0.0000
|1.7441
|250
|2006.04.21 11:00
|close
|125
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7441
|-240.00
|34721.07
|251
|2006.04.28 03:30
|buy
|126
|1.00
|1.8011
|0.0000
|1.8363
|252
|2006.05.01 15:09
|t/p
|126
|1.00
|1.8363
|0.0000
|1.8363
|3522.70
|38243.77
|253
|2006.05.05 03:40
|buy
|127
|1.00
|1.8510
|0.0000
|1.8862
|254
|2006.05.08 16:00
|close
|127
|1.00
|1.8588
|0.0000
|1.8862
|782.71
|39026.48
|255
|2006.05.15 08:30
|buy
|128
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.9279
|256
|2006.05.15 11:00
|close
|128
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.9279
|-800.01
|38226.47
|257
|2006.05.19 05:55
|buy
|129
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.9254
|258
|2006.05.19 10:00
|close
|129
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.9254
|-990.00
|37236.47
|259
|2006.05.19 21:15
|sell
|130
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8428
|260
|2006.05.22 16:00
|close
|130
|1.00
|1.8778
|0.0000
|1.8428
|16.79
|37253.26
|261
|2006.05.23 01:10
|buy
|131
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.9184
|262
|2006.05.24 00:00
|close
|131
|1.00
|1.8762
|0.0000
|1.9184
|-697.30
|36555.96
|263
|2006.05.29 03:15
|sell
|132
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8244
|264
|2006.05.29 12:00
|close
|132
|1.00
|1.8636
|0.0000
|1.8244
|-400.01
|36155.95
|265
|2006.05.31 01:05
|buy
|133
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.9165
|266
|2006.05.31 11:00
|close
|133
|1.00
|1.8777
|0.0000
|1.9165
|-360.00
|35795.95
|267
|2006.06.06 08:20
|sell
|134
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.8379
|268
|2006.06.08 14:33
|t/p
|134
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|3507.20
|39303.15
|269
|2006.06.14 03:30
|sell
|135
|1.00
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|270
|2006.06.14 09:00
|close
|135
|1.00
|1.8406
|0.0000
|1.7999
|-549.99
|38753.16
|271
|2006.07.03 01:50
|buy
|136
|1.00
|1.8467
|0.0000
|1.8819
|272
|2006.07.03 18:00
|close
|136
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8819
|-620.00
|38133.16
|273
|2006.07.06 01:45
|sell
|137
|1.00
|1.8357
|0.0000
|1.8005
|274
|2006.07.06 15:00
|close
|137
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.8005
|-189.99
|37943.17
|275
|2006.07.10 02:20
|buy
|138
|1.00
|1.8479
|0.0000
|1.8831
|276
|2006.07.10 12:00
|close
|138
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8831
|-430.00
|37513.17
|277
|2006.07.13 03:10
|sell
|139
|1.00
|1.8347
|0.0000
|1.7995
|278
|2006.07.13 10:00
|close
|139
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.7995
|-470.00
|37043.17
|279
|2006.07.14 03:25
|buy
|140
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8760
|280
|2006.07.14 09:00
|close
|140
|1.00
|1.8374
|0.0000
|1.8760
|-340.00
|36703.17
|281
|2006.07.17 00:40
|sell
|141
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8033
|282
|2006.07.18 11:00
|close
|141
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.8033
|1346.80
|38049.97
|283
|2006.07.20 21:50
|buy
|142
|1.00
|1.8481
|0.0000
|1.8833
|284
|2006.07.24 08:00
|close
|142
|1.00
|1.8524
|0.0000
|1.8833
|435.39
|38485.36
|285
|2006.07.26 01:45
|sell
|143
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|286
|2006.07.26 16:00
|close
|143
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8058
|-270.00
|38215.36
|287
|2006.07.28 22:20
|buy
|144
|1.00
|1.8626
|0.0000
|1.8978
|288
|2006.08.03 11:00
|close
|144
|1.00
|1.8717
|0.0000
|1.8978
|926.20
|39141.56
|289
|2006.08.04 04:55
|buy
|145
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.9212
|290
|2006.08.07 09:00
|close
|145
|1.00
|1.9052
|0.0000
|1.9212
|1922.71
|41064.27
|291
|2006.08.09 08:15
|sell
|146
|1.00
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|292
|2006.08.09 18:00
|close
|146
|1.00
|1.9090
|0.0000
|1.8693
|-450.00
|40614.27
|293
|2006.08.11 00:45
|sell
|147
|1.00
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|294
|2006.08.11 10:00
|close
|147
|1.00
|1.8951
|0.0000
|1.8590
|-89.99
|40524.28
|295
|2006.08.14 03:00
|sell
|148
|1.00
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|296
|2006.08.15 15:00
|close
|148
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8581
|-153.19
|40371.09
|297
|2006.08.15 22:05
|buy
|149
|1.00
|1.8932
|0.0000
|1.9284
|298
|2006.08.16 09:00
|close
|149
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.9284
|-67.30
|40303.79
|299
|2006.08.18 05:45
|sell
|150
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|300
|2006.08.21 04:00
|close
|150
|1.00
|1.8862
|0.0000
|1.8508
|-23.20
|40280.59
|301
|2006.08.21 21:05
|buy
|151
|1.00
|1.8940
|0.0000
|1.9292
|302
|2006.08.22 03:00
|close
|151
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.9292
|-327.30
|39953.29
|303
|2006.08.23 08:55
|sell
|152
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|304
|2006.08.23 10:00
|close
|152
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-350.00
|39603.29
|305
|2006.08.25 04:40
|sell
|153
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|306
|2006.08.25 13:00
|close
|153
|1.00
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-190.00
|39413.29
|307
|2006.09.06 03:20
|sell
|154
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|308
|2006.09.12 06:00
|close
|154
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|2610.80
|42024.09
|309
|2006.09.13 02:15
|buy
|155
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.9076
|310
|2006.09.15 10:00
|close
|155
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.9076
|1250.80
|43274.89
|311
|2006.09.21 01:10
|buy
|156
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9221
|312
|2006.09.25 00:00
|close
|156
|1.00
|1.9007
|0.0000
|1.9221
|1385.40
|44660.29
|313
|2006.09.27 23:00
|sell
|157
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|314
|2006.10.02 09:00
|close
|157
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|1644.00
|46304.29
|315
|2006.10.03 02:25
|buy
|158
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.9216
|316
|2006.10.04 04:00
|close
|158
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.9216
|-217.31
|46086.98
|317
|2006.10.09 21:15
|sell
|159
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|318
|2006.10.10 09:00
|close
|159
|1.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-173.20
|45913.78
|319
|2006.10.11 04:35
|sell
|160
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|320
|2006.10.11 11:00
|close
|160
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-290.00
|45623.78
|321
|2006.10.18 02:45
|buy
|161
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.9050
|322
|2006.10.18 15:00
|close
|161
|1.00
|1.8681
|0.0000
|1.9050
|-170.00
|45453.78
|323
|2006.10.23 03:30
|buy
|162
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.9175
|324
|2006.10.23 10:00
|close
|162
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.9175
|-440.00
|45013.78
|325
|2006.10.30 01:10
|buy
|163
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.9311
|326
|2006.10.31 10:00
|close
|163
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.9311
|102.71
|45116.49
|327
|2006.11.01 05:00
|buy
|164
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9426
|328
|2006.11.02 09:00
|close
|164
|1.00
|1.9046
|0.0000
|1.9426
|-271.90
|44844.59
|329
|2006.11.06 00:10
|sell
|165
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|330
|2006.11.07 03:00
|close
|165
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|-3.20
|44841.39
|331
|2006.11.23 03:35
|buy
|166
|1.00
|1.9137
|0.0000
|1.9489
|332
|2006.11.28 15:36
|t/p
|166
|1.00
|1.9489
|0.0000
|1.9489
|3528.09
|48369.48
|333
|2006.11.29 06:35
|buy
|167
|1.00
|1.9515
|0.0000
|1.9867
|334
|2006.11.29 20:00
|close
|167
|1.00
|1.9458
|0.0000
|1.9867
|-569.98
|47799.50
|335
|2006.12.01 00:35
|buy
|168
|1.00
|1.9650
|0.0000
|2.0002
|336
|2006.12.01 11:00
|close
|168
|1.00
|1.9653
|0.0000
|2.0002
|30.00
|47829.50
|337
|2006.12.04 03:55
|buy
|169
|1.00
|1.9786
|0.0000
|2.0138
|338
|2006.12.04 15:00
|close
|169
|1.00
|1.9748
|0.0000
|2.0138
|-380.00
|47449.50
|339
|2006.12.11 08:45
|sell
|170
|1.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|340
|2006.12.11 19:00
|close
|170
|1.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-530.00
|46919.50
|341
|2006.12.13 07:40
|buy
|171
|1.00
|1.9696
|0.0000
|2.0048
|342
|2006.12.13 15:00
|close
|171
|1.00
|1.9654
|0.0000
|2.0048
|-420.00
|46499.50
|343
|2006.12.18 04:35
|sell
|172
|1.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|344
|2006.12.19 08:00
|close
|172
|1.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|486.79
|46986.29
|345
|2007.01.03 00:50
|buy
|173
|1.00
|1.9727
|0.0000
|2.0079
|346
|2007.01.03 12:00
|close
|173
|1.00
|1.9628
|0.0000
|2.0079
|-990.01
|45996.28
|347
|2007.01.04 04:05
|sell
|174
|1.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|348
|2007.01.08 10:00
|close
|174
|1.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|1803.61
|47799.89
|349
|2007.01.16 01:15
|buy
|175
|1.00
|1.9632
|0.0000
|1.9984
|350
|2007.01.16 16:00
|close
|175
|1.00
|1.9614
|0.0000
|1.9984
|-180.00
|47619.89
|351
|2007.01.26 08:25
|sell
|176
|1.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|352
|2007.01.30 03:00
|close
|176
|1.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|223.60
|47843.49
|353
|2007.02.01 04:00
|buy
|177
|1.00
|1.9631
|0.0000
|1.9983
|354
|2007.02.02 09:00
|close
|177
|1.00
|1.9662
|0.0000
|1.9983
|312.70
|48156.19
|355
|2007.02.07 02:10
|buy
|178
|1.00
|1.9687
|0.0000
|2.0039
|356
|2007.02.08 10:00
|close
|178
|1.00
|1.9668
|0.0000
|2.0039
|-181.90
|47974.29
|357
|2007.02.09 00:30
|sell
|179
|1.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|358
|2007.02.12 08:00
|close
|179
|1.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|326.80
|48301.09