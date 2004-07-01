Strategy Tester Report
SimbaSystem1.3.offical

SímboloGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Período5 Minutos (M5) 2004.06.16 21:55 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModeloToda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
ParâmetrosUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Barras em teste201757Ticks modelados8343401Qualidade do modelamento89.96%
Deposito Inicial10000.00
Lucro líquido total15842.35Lucro Bruto81265.49Perda Bruta-65423.13
Fator de lucro1.24Compensação esperada79.61
diminuição absoluta3906.26Perda máxima7807.28 (56.16%)Relative drawdown56.16% (7807.28)
Total de negociações199Posições de Venda (ganhos %)93 (26.88%)Posições de Compras (ganhos %)106 (41.51%)
Negociações com Lucro (% do total)69 (34.67%)Negociações com perdas (% do total)130 (65.33%)
MaiorNegociações com lucro2912.39Negociações com perda-1588.78
MédiaNegociações com lucro1177.76Negociações com perda-503.25
MáximoGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)7 (5752.67)Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)9 (-3180.22)
Máximoganhos consecutivos (contagem de ganhos)5752.67 (7)perdas consecutivas (contagem de perdas)-3685.59 (5)
Médiaganhos consecutivos2perdas consecutivas3
Graph
#HorárioTipoOrdemLotesPreçoS / LT / PLucroBalanço
12004.07.01 17:35sell11.00196.600.00193.12
22004.07.02 03:00close11.00197.870.00193.12-1100.808899.20
32004.07.07 02:45buy21.00200.970.00204.45
42004.07.09 07:00close21.00200.540.00204.45-449.928449.28
52004.07.09 19:10sell31.00200.890.00197.41
62004.07.12 16:00close31.00201.730.00197.41-737.497711.79
72004.07.13 23:40buy41.00201.680.00205.16
82004.07.19 08:00close41.00202.740.00205.16766.028477.81
92004.07.20 05:25sell51.00202.460.00198.98
102004.07.21 17:00close51.00201.890.00198.98453.808931.61
112004.07.23 05:45buy61.00202.210.00205.69
122004.07.23 20:00close61.00201.600.00205.69-515.518416.10
132004.07.27 09:25buy71.00202.140.00205.62
142004.07.30 09:00close71.00202.740.00205.62398.918815.01
152004.08.02 08:05sell81.00202.790.00199.31
162004.08.04 05:00close81.00202.640.00199.3171.148886.15
172004.08.05 00:30buy91.00202.770.00206.25
182004.08.06 16:00close91.00202.910.00206.2596.688982.83
192004.08.18 06:10sell101.00201.290.00197.81
202004.08.19 17:00close101.00200.370.00197.81693.889676.70
212004.08.25 05:50sell111.00196.600.00193.12
222004.08.25 10:00close111.00197.450.00193.12-718.148958.56
232004.08.26 14:20buy121.00197.480.00200.96
242004.08.26 16:00close121.00196.600.00200.96-743.678214.89
252004.08.26 23:00sell131.00197.000.00193.52
262004.08.30 17:00close131.00197.380.00193.52-376.657838.24
272004.08.31 03:00buy141.00197.190.00200.67
282004.08.31 18:00close141.00196.430.00200.67-642.287195.96
292004.09.01 17:55sell151.00196.580.00193.10
302004.09.03 19:00close151.00196.530.00193.10-68.967127.00
312004.09.08 01:20sell161.00194.200.00190.72
322004.09.08 17:00close161.00194.890.00190.72-582.966544.04
332004.09.10 17:25buy171.00196.670.00200.15
342004.09.14 10:00close171.00197.490.00200.15649.717193.75
352004.09.21 22:50buy181.00197.060.00200.54
362004.09.23 17:00close181.00198.520.00200.541147.308341.05
372004.09.30 00:05sell191.00199.650.00196.17
382004.10.06 10:00close191.00198.610.00196.17767.479108.52
392004.10.08 04:40buy201.00198.040.00201.52
402004.10.08 07:00close201.00197.240.00201.52-676.078432.45
412004.10.11 17:50sell211.00196.320.00192.84
422004.10.12 04:00close211.00196.890.00192.84-509.397923.06
432004.10.14 13:30buy221.00196.810.00200.29
442004.10.18 23:00close221.00196.390.00200.29-398.207524.85
452004.10.19 06:30sell231.00196.570.00193.09
462004.10.20 18:00close231.00196.720.00193.09-154.537370.32
472004.10.21 03:15buy241.00196.490.00199.97
482004.10.22 20:00close241.00195.850.00199.97-562.486807.84
492004.10.28 15:25sell251.00194.870.00191.39
502004.11.01 08:00close251.00195.120.00191.39-266.826541.02
512004.11.01 12:10buy261.00194.840.00198.32
522004.11.04 15:00close261.00195.510.00198.32458.056999.07
532004.11.11 09:10buy271.00197.250.00200.73
542004.11.11 13:00close271.00196.670.00200.73-490.156508.92
552004.11.12 18:45sell281.00195.790.00192.31
562004.11.16 12:00close281.00195.220.00192.31425.986934.90
572004.11.18 01:05sell291.00193.530.00190.05
582004.11.23 10:00close291.00192.120.00190.051107.888042.78
592004.12.02 05:05buy301.00197.720.00201.20
602004.12.08 14:19t/p301.00201.200.00201.202854.4010897.18
612004.12.09 05:20buy311.00200.870.00204.35
622004.12.09 09:00close311.00200.310.00204.35-473.2610423.92
632004.12.10 21:45buy321.00201.430.00204.91
642004.12.15 11:00close321.00201.980.00204.91399.9010823.82
652004.12.17 09:15sell331.00202.180.00198.70
662004.12.20 09:00close331.00202.960.00198.70-686.8110137.01
672004.12.22 22:40sell341.00199.620.00196.14
682004.12.24 11:00close341.00199.560.00196.14-60.5110076.50
692004.12.27 12:35buy351.00199.440.00202.92
702004.12.28 21:00close351.00198.820.00202.92-545.599530.91
712004.12.31 10:45sell361.00197.930.00194.45
722005.01.04 17:00close361.00196.600.00194.451068.0810598.99
732005.01.07 02:50buy371.00196.450.00199.93
742005.01.07 16:00close371.00195.890.00199.93-473.2710125.72
752005.01.13 02:05sell381.00193.740.00190.26
762005.01.14 19:11t/p381.00190.260.00190.262912.3913038.11
772005.01.17 03:45sell391.00191.080.00187.60
782005.01.18 07:00close391.00190.770.00187.60234.1213272.23
792005.01.18 18:10buy401.00191.370.00194.85
802005.01.19 01:00close401.00190.440.00194.85-807.5512464.67
812005.01.21 03:00buy411.00193.290.00196.77
822005.01.21 18:00close411.00192.640.00196.77-549.3311915.34
832005.01.31 11:40buy421.00194.920.00198.40
842005.02.04 12:00close421.00195.720.00198.40546.3012461.64
852005.02.07 00:05sell431.00195.850.00192.37
862005.02.08 11:00close431.00196.030.00192.37-179.8812281.76
872005.02.08 19:20buy441.00195.870.00199.35
882005.02.11 17:00close441.00197.060.00199.35897.5113179.27
892005.02.15 07:55buy451.00198.180.00201.66
902005.02.15 17:00close451.00197.530.00201.66-549.3012629.97
912005.02.18 03:30buy461.00199.660.00203.14
922005.02.22 03:00close461.00199.530.00203.14-153.1312476.84
932005.02.22 20:15sell471.00199.020.00195.54
942005.02.23 04:00close471.00199.920.00195.54-788.1811688.66
952005.02.24 02:45buy481.00199.900.00203.38
962005.02.28 13:00close481.00200.390.00203.38370.8312059.48
972005.02.28 18:05sell491.00200.820.00197.34
982005.03.04 02:00close491.00200.960.00197.34-285.0911774.39
992005.03.04 11:55buy501.00200.820.00204.30
1002005.03.09 11:00close501.00200.710.00204.30-157.8811616.51
1012005.03.11 06:25sell511.00200.350.00196.87
1022005.03.14 03:00close511.00200.910.00196.87-500.9411115.57
1032005.03.16 02:05sell521.00200.120.00196.64
1042005.03.16 16:00close521.00200.850.00196.64-616.7510498.82
1052005.03.17 06:10buy531.00200.620.00204.10
1062005.03.18 16:00close531.00200.640.00204.10-4.7310494.09
1072005.03.22 09:25sell541.00199.600.00196.12
1082005.03.24 03:00close541.00198.840.00196.12530.9111025.00
1092005.03.25 17:45buy551.00198.670.00202.15
1102005.03.30 11:06t/p551.00202.150.00202.152876.0213901.02
1112005.03.30 18:35buy561.00201.800.00205.28
1122005.03.31 09:00close561.00201.090.00205.28-664.9113236.12
1132005.04.05 12:15buy571.00203.620.00207.10
1142005.04.07 11:00close571.00203.430.00207.10-247.0912989.03
1152005.04.07 19:05sell581.00203.600.00200.12
1162005.04.08 18:00close581.00203.870.00200.12-255.9112733.12
1172005.04.11 09:45buy591.00203.920.00207.40
1182005.04.12 03:00close591.00203.340.00207.40-511.7712221.35
1192005.04.13 19:50sell601.00203.330.00199.85
1202005.04.15 13:00close601.00204.050.00199.85-719.5111501.84
1212005.04.15 17:15buy611.00203.590.00207.07
1222005.04.21 18:00close611.00204.040.00207.07250.4911752.32
1232005.04.26 04:25sell621.00202.210.00198.73
1242005.04.28 03:00close621.00202.420.00198.73-288.6211463.70
1252005.04.29 03:40buy631.00202.010.00205.49
1262005.04.29 10:00close631.00201.030.00205.49-828.2010635.50
1272005.05.02 03:20sell641.00200.460.00196.98
1282005.05.05 23:00close641.00199.180.00196.98942.4411577.94
1292005.05.06 09:10buy651.00198.720.00202.20
1302005.05.11 14:00close651.00198.290.00202.20-428.3011149.64
1312005.05.12 02:50sell661.00198.220.00194.74
1322005.05.12 18:00close661.00198.980.00194.74-642.1110507.53
1332005.05.17 04:25sell671.00196.780.00193.30
1342005.05.17 12:00close671.00197.290.00193.30-430.8910076.64
1352005.05.20 09:15buy681.00197.380.00200.86
1362005.05.23 16:00close681.00196.840.00200.86-477.989598.66
1372005.05.25 11:35sell691.00196.570.00193.09
1382005.05.25 17:00close691.00197.310.00193.09-625.218973.45
1392005.05.27 01:25sell701.00196.630.00193.15
1402005.05.31 14:00close701.00196.970.00193.15-342.858630.60
1412005.06.13 03:10buy711.00196.570.00200.05
1422005.06.17 02:00close711.00198.000.00200.051078.709709.30
1432005.06.17 10:20sell721.00198.660.00195.18
1442005.06.20 17:00close721.00199.540.00195.18-771.298938.01
1452005.06.21 01:25buy731.00199.220.00202.70
1462005.06.21 11:00close731.00198.750.00202.70-397.198540.82
1472005.06.22 01:00sell741.00198.190.00194.71
1482005.06.24 10:00close741.00198.610.00194.71-466.058074.77
1492005.07.01 03:30sell751.00198.900.00195.42
1502005.07.06 18:00close751.00197.120.00195.421420.489495.24
1512005.07.07 03:15buy761.00196.590.00200.07
1522005.07.07 11:00close761.00196.030.00200.07-473.259021.99
1532005.07.11 04:55sell771.00195.070.00191.59
1542005.07.11 17:00close771.00196.320.00191.59-1056.117965.88
1552005.07.12 00:35buy781.00196.280.00199.76
1562005.07.13 12:00close781.00196.400.00199.7679.788045.66
1572005.07.19 06:45sell791.00195.750.00192.27
1582005.07.19 12:00close791.00196.410.00192.27-557.637488.03
1592005.07.21 06:30buy801.00196.150.00199.63
1602005.07.21 14:00close801.00194.920.00199.63-1039.466448.57
1612005.07.22 02:55sell811.00194.380.00190.90
1622005.07.22 09:00close811.00194.800.00190.90-354.836093.74
1632005.07.27 00:20buy821.00195.390.00198.87
1642005.08.02 09:00close821.00197.500.00198.871653.387747.12
1652005.08.08 09:45buy831.00199.310.00202.79
1662005.08.10 04:00close831.00199.190.00202.79-144.677602.45
1672005.08.11 00:20sell841.00198.790.00195.31
1682005.08.16 22:00close841.00198.310.00195.31322.137924.57
1692005.08.17 03:15buy851.00197.980.00201.46
1702005.08.19 02:00close851.00197.970.00201.46-94.997829.59
1712005.08.25 05:55buy861.00198.370.00201.85
1722005.08.25 15:00close861.00197.750.00201.85-523.947305.65
1732005.08.29 13:35buy871.00199.070.00202.55
1742005.09.06 03:00close871.00201.080.00202.551525.578831.22
1752005.09.08 19:15buy881.00202.830.00206.31
1762005.09.09 15:00close881.00202.100.00206.31-638.548192.68
1772005.09.12 22:40sell891.00200.730.00197.25
1782005.09.13 10:00close891.00201.350.00197.25-551.657641.03
1792005.09.15 19:05sell901.00199.810.00196.33
1802005.09.16 07:00close901.00200.420.00196.33-543.177097.86
1812005.09.19 01:00buy911.00200.670.00204.15
1822005.09.19 09:00close911.00200.530.00204.15-118.306979.56
1832005.09.23 01:10sell921.00200.100.00196.62
1842005.09.27 14:00close921.00199.990.00196.6237.347016.90
1852005.09.30 07:25sell931.00199.290.00195.81
1862005.09.30 13:00close931.00200.290.00195.81-844.896172.01
1872005.10.03 10:40buy941.00200.050.00203.53
1882005.10.07 10:00close941.00200.700.00203.53419.526591.52
1892005.10.10 10:00sell951.00200.370.00196.89
1902005.10.12 14:00close951.00200.390.00196.89-72.506519.02
1912005.10.17 14:55buy961.00201.530.00205.01
1922005.10.21 02:32t/p961.00205.010.00205.012811.139330.15
1932005.10.21 19:40buy971.00204.770.00208.25
1942005.10.24 10:00close971.00204.410.00208.25-325.869004.29
1952005.10.24 23:10sell981.00204.240.00200.76
1962005.10.25 11:00close981.00204.900.00200.76-585.428418.87
1972005.10.26 07:55buy991.00205.120.00208.60
1982005.10.28 12:00close991.00205.190.00208.60-27.378391.50
1992005.10.31 17:10buy1001.00205.880.00209.36
2002005.11.01 17:00close1001.00205.440.00209.36-393.487998.02
2012005.11.02 12:20buy1011.00206.150.00209.63
2022005.11.04 17:00close1011.00206.860.00209.63513.488511.50
2032005.11.08 22:50sell1021.00204.450.00200.97
2042005.11.09 21:00close1021.00205.030.00200.97-517.847993.66
2052005.11.10 23:40buy1031.00205.680.00209.16
2062005.11.11 02:00close1031.00204.870.00209.16-706.157287.51
2072005.11.16 23:50sell1041.00204.760.00201.28
2082005.11.21 07:00close1041.00205.100.00201.28-426.266861.25
2092005.11.23 02:35buy1051.00204.290.00207.77
2102005.11.28 09:00close1051.00204.660.00207.77204.537065.78
2112005.12.02 09:15buy1061.00208.480.00211.96
2122005.12.06 12:00close1061.00210.030.00211.961266.638332.40
2132005.12.07 22:10sell1071.00209.940.00206.46
2142005.12.08 13:00close1071.00210.110.00206.46-227.038105.37
2152005.12.09 08:35buy1081.00210.990.00214.47
2162005.12.14 03:00close1081.00211.060.00214.47-5.748099.63
2172005.12.15 00:00sell1091.00208.390.00204.91
2182005.12.16 01:11t/p1091.00204.910.00204.912912.3811012.01
2192005.12.16 09:05sell1101.00205.080.00201.60
2202005.12.16 10:00close1101.00206.170.00201.60-920.9210091.09
2212005.12.21 09:45buy1111.00205.390.00208.87
2222005.12.21 17:00close1111.00204.150.00208.87-1047.939043.16
2232005.12.26 09:40sell1121.00202.080.00198.60
2242005.12.27 03:00close1121.00202.790.00198.60-627.668415.50
2252005.12.28 06:10buy1131.00202.790.00206.27
2262005.12.28 19:00close1131.00202.270.00206.27-439.457976.05
2272006.01.05 06:50buy1141.00203.880.00207.36
2282006.01.05 09:00close1141.00203.240.00207.36-540.857435.20
2292006.01.09 09:00sell1151.00202.160.00198.68
2302006.01.13 02:00close1151.00201.870.00198.6878.227513.42
2312006.01.18 03:55buy1161.00203.890.00207.37
2322006.01.18 11:00close1161.00202.990.00207.37-760.596752.83
2332006.01.19 18:15sell1171.00202.840.00199.36
2342006.01.20 16:00close1171.00203.380.00199.36-484.046268.79
2352006.01.23 09:00buy1181.00203.900.00207.38
2362006.01.26 16:34t/p1181.00207.380.00207.382832.779101.56
2372006.01.27 01:30buy1191.00206.940.00210.42
2382006.02.02 12:11t/p1191.00210.420.00210.422811.1411912.70
2392006.02.03 02:25buy1201.00210.720.00214.20
2402006.02.03 17:00close1201.00209.660.00214.20-895.7911016.91
2412006.02.07 21:00sell1211.00206.210.00202.73
2422006.02.08 18:00close1211.00206.630.00202.73-382.6410634.27
2432006.02.10 03:05buy1221.00206.620.00210.10
2442006.02.10 07:00close1221.00206.030.00210.10-498.6110135.66
2452006.02.16 05:45buy1231.00204.990.00208.47
2462006.02.16 11:00close1231.00204.160.00208.47-701.429434.24
2472006.02.17 22:35buy1241.00205.670.00209.15
2482006.02.22 13:00close1241.00206.630.00209.15746.3810180.62
2492006.02.23 13:55sell1251.00205.340.00201.86
2502006.02.27 02:59t/p1251.00201.860.00201.862884.5813065.20
2512006.02.27 22:10sell1261.00202.240.00198.76
2522006.02.28 12:00close1261.00202.890.00198.76-576.9712488.23
2532006.03.08 07:10sell1271.00204.540.00201.06
2542006.03.08 12:00close1271.00204.990.00201.06-380.2012108.03
2552006.03.09 17:15sell1281.00204.500.00201.02
2562006.03.10 02:00close1281.00205.410.00201.02-796.6311311.40
2572006.03.10 15:20buy1291.00205.040.00208.52
2582006.03.14 15:00close1291.00205.020.00208.52-60.1611251.24
2592006.03.14 22:35sell1301.00205.260.00201.78
2602006.03.20 23:00close1301.00204.430.00201.78534.4511785.68
2612006.03.22 07:55buy1311.00204.760.00208.24
2622006.03.22 15:00close1311.00204.010.00208.24-633.8311151.85
2632006.03.27 10:50sell1321.00204.140.00200.66
2642006.03.28 16:00close1321.00204.510.00200.66-340.4110811.44
2652006.03.29 08:55buy1331.00205.230.00208.71
2662006.03.29 14:00close1331.00204.530.00208.71-591.5710219.87
2672006.03.30 02:15sell1341.00204.580.00201.10
2682006.04.03 07:00close1341.00205.260.00201.10-630.129589.75
2692006.04.05 00:30buy1351.00206.100.00209.58
2702006.04.05 07:00close1351.00205.330.00209.58-650.728939.03
2712006.04.11 22:30buy1361.00206.760.00210.24
2722006.04.19 15:31t/p1361.00210.240.00210.242767.8711706.90
2732006.04.21 02:55sell1371.00209.250.00205.77
2742006.04.24 09:37t/p1371.00205.770.00205.772912.3914619.29
2752006.04.25 14:35sell1381.00205.050.00201.57
2762006.04.26 06:00close1381.00205.630.00201.57-517.8314101.46
2772006.05.01 03:35buy1391.00207.020.00210.50
2782006.05.04 20:12t/p1391.00210.500.00210.502832.7716934.23
2792006.05.08 21:10sell1401.00207.500.00204.02
2802006.05.11 11:00close1401.00207.080.00204.02215.8617150.09
2812006.05.12 02:10buy1411.00207.560.00211.04
2822006.05.15 10:00close1411.00207.510.00211.04-63.8917086.20
2832006.05.18 08:50buy1421.00208.300.00211.78
2842006.05.23 16:00close1421.00209.410.00211.78873.1717959.37
2852006.05.23 21:15sell1431.00209.860.00206.38
2862006.05.24 03:00close1431.00211.170.00206.38-1134.6016824.77
2872006.05.26 06:20sell1441.00209.700.00206.22
2882006.05.30 11:00close1441.00209.830.00206.22-165.4316659.34
2892006.05.31 03:10buy1451.00210.980.00214.46
2902006.05.31 11:00close1451.00210.120.00214.46-726.7815932.56
2912006.06.05 22:30sell1461.00210.160.00206.68
2922006.06.06 17:00close1461.00211.180.00206.68-889.5715042.99
2932006.06.09 14:25sell1471.00210.150.00206.67
2942006.06.12 11:00close1471.00210.900.00206.67-661.4714381.52
2952006.06.13 01:40buy1481.00210.580.00214.06
2962006.06.19 17:00close1481.00212.180.00214.061222.3615603.88
2972006.06.20 21:35sell1491.00211.780.00208.30
2982006.06.22 09:00close1491.00212.230.00208.30-491.4015112.48
2992006.06.27 03:05buy1501.00211.780.00215.26
3002006.06.28 17:00close1501.00211.190.00215.26-520.2414592.23
3012006.06.28 21:25sell1511.00211.710.00208.23
3022006.06.30 17:00close1511.00211.450.00208.23108.4714700.70
3032006.07.03 01:30buy1521.00211.120.00214.60
3042006.07.06 16:00close1521.00211.580.00214.60280.5814981.28
3052006.07.07 01:00sell1531.00211.770.00208.29
3062006.07.11 01:00close1531.00210.700.00208.29848.4215829.70
3072006.07.13 00:55buy1541.00211.720.00215.20
3082006.07.17 12:00close1541.00212.930.00215.20979.3116809.01
3092006.07.20 07:55buy1551.00215.100.00218.58
3102006.07.21 10:00close1551.00215.530.00218.58341.7617150.77
3112006.08.02 01:50buy1561.00214.720.00218.20
3122006.08.04 11:40t/p1561.00218.200.00218.202854.4020005.17
3132006.08.07 01:20buy1571.00217.850.00221.33
3142006.08.10 10:00close1571.00218.380.00221.33339.7420344.91
3152006.08.11 04:20sell1581.00218.640.00215.16
3162006.08.11 10:00close1581.00219.240.00215.16-506.9319837.98
3172006.08.14 10:45buy1591.00220.080.00223.56
3182006.08.16 01:00close1591.00219.650.00223.56-406.6519431.32
3192006.08.21 03:55sell1601.00218.150.00214.67
3202006.08.21 10:00close1601.00218.690.00214.67-456.2418975.08
3212006.08.22 01:25buy1611.00219.320.00222.80
3222006.08.24 18:00close1611.00219.740.00222.80268.4119243.50
3232006.08.28 22:50buy1621.00221.900.00225.38
3242006.08.29 15:00close1621.00221.390.00225.38-452.6318790.86
3252006.08.30 01:00sell1631.00221.630.00218.15
3262006.08.30 08:00close1631.00222.140.00218.15-430.9018359.96
3272006.08.31 01:10buy1641.00222.900.00226.38
3282006.09.01 15:00close1641.00222.360.00226.38-477.9817881.98
3292006.09.04 22:45sell1651.00221.250.00217.77
3302006.09.06 07:00close1651.00220.580.00217.77510.4818392.46
3312006.09.12 09:55buy1661.00219.460.00222.94
3322006.09.15 11:00close1661.00221.290.00222.941438.3619830.82
3332006.09.19 17:45sell1671.00221.420.00217.94
3342006.09.20 17:00close1671.00221.520.00217.94-112.2919718.53
3352006.09.27 01:30buy1681.00221.820.00225.30
3362006.09.27 11:00close1681.00221.170.00225.30-549.3119169.22
3372006.09.28 04:50buy1691.00221.790.00225.27
3382006.09.28 11:00close1691.00221.140.00225.27-549.3118619.91
3392006.09.29 18:05sell1701.00220.980.00217.50
3402006.10.02 08:00close1701.00221.360.00217.50-348.8618271.05
3412006.10.03 02:35buy1711.00221.840.00225.32
3422006.10.05 03:00close1711.00221.900.00225.32-35.8418235.21
3432006.10.05 23:00sell1721.00221.180.00217.70
3442006.10.06 06:00close1721.00221.650.00217.70-424.9017810.31
3452006.10.16 02:10buy1731.00222.070.00225.55
3462006.10.16 19:00close1731.00221.560.00225.55-431.0017379.31
3472006.10.17 02:10sell1741.00221.800.00218.32
3482006.10.17 18:00close1741.00222.280.00218.32-405.5516973.76
3492006.10.17 23:20buy1751.00221.890.00225.37
3502006.10.19 11:00close1751.00221.610.00225.37-323.1616650.60
3512006.10.23 01:05buy1761.00223.240.00226.72
3522006.10.27 15:00close1761.00223.490.00226.7281.4916732.09
3532006.10.30 11:15sell1771.00223.000.00219.52
3542006.10.31 03:00close1771.00223.560.00219.52-500.9316231.16
3552006.11.02 09:10buy1781.00223.350.00226.83
3562006.11.10 03:00close1781.00224.410.00226.83722.7516953.91
3572006.11.15 05:35sell1791.00223.190.00219.71
3582006.11.20 04:00close1791.00223.500.00219.71-400.9016553.01
3592006.11.23 22:20sell1801.00222.720.00219.24
3602006.11.24 10:00close1801.00223.820.00219.24-957.1715595.84
3612006.11.27 14:20buy1811.00224.600.00228.08
3622006.12.01 07:13t/p1811.00228.080.00228.082811.1418406.98
3632006.12.11 01:30buy1821.00227.070.00230.55
3642006.12.13 03:51t/p1821.00230.550.00230.552897.6621304.64
3652006.12.18 04:15sell1831.00230.710.00227.23
3662006.12.18 09:00close1831.00230.840.00227.23-109.8321194.81
3672006.12.20 10:40buy1841.00232.720.00236.20
3682006.12.21 13:00close1841.00231.970.00236.20-698.7120496.10
3692006.12.26 19:25buy1851.00232.630.00236.11
3702006.12.27 16:00close1851.00231.730.00236.11-782.2219713.88
3712006.12.27 22:10sell1861.00232.340.00228.86
3722006.12.28 11:00close1861.00232.730.00228.86-412.9119300.97
3732006.12.29 01:10buy1871.00233.250.00236.73
3742007.01.03 15:00close1871.00233.670.00236.73290.0519591.02
3752007.01.04 04:10sell1881.00233.030.00229.55
3762007.01.05 04:42t/p1881.00229.550.00229.552912.3822503.40
3772007.01.08 09:30sell1891.00228.840.00225.36
3782007.01.08 14:00close1891.00229.440.00225.36-506.9321996.47
3792007.01.09 18:35buy1901.00231.270.00234.75
3802007.01.11 13:00t/p1901.00234.750.00234.752854.4024850.87
3812007.01.12 01:00buy1911.00234.010.00237.49
3822007.01.17 16:24t/p1911.00237.490.00237.492876.0327726.91
3832007.01.24 07:00buy1921.00240.830.00244.31
3842007.01.24 08:00close1921.00238.950.00244.31-1588.7826138.13
3852007.01.25 09:55sell1931.00237.960.00234.48
3862007.01.25 16:00close1931.00238.510.00234.48-464.6825673.45
3872007.01.30 15:45buy1941.00239.090.00242.57
3882007.01.30 17:00close1941.00238.330.00242.57-642.2725031.18
3892007.01.31 16:45sell1951.00237.570.00234.09
3902007.02.02 11:00close1951.00237.970.00234.09-449.1424582.03
3912007.02.06 08:05sell1961.00235.880.00232.40
3922007.02.06 10:00close1961.00236.520.00232.40-540.7224041.31
3932007.02.12 21:45sell1971.00237.350.00233.87
3942007.02.14 09:00close1971.00236.580.00233.87594.9724636.28
3952007.02.16 05:45sell1981.00233.390.00229.91
3962007.02.19 04:00close1981.00233.560.00229.91-171.4324464.85
3972007.02.22 01:10buy1991.00236.120.00239.60
3982007.02.22 23:59close at stop1991.00237.750.00239.601377.5025842.35