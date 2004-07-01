|Símbolo
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Período
|5 Minutos (M5) 2004.06.16 21:55 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Modelo
|Toda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
|Parâmetros
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Barras em teste
|201757
|Ticks modelados
|8343401
|Qualidade do modelamento
|89.96%
|Deposito Inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|15842.35
|Lucro Bruto
|81265.49
|Perda Bruta
|-65423.13
|Fator de lucro
|1.24
|Compensação esperada
|79.61
|diminuição absoluta
|3906.26
|Perda máxima
|7807.28 (56.16%)
|Relative drawdown
|56.16% (7807.28)
|Total de negociações
|199
|Posições de Venda (ganhos %)
|93 (26.88%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|106 (41.51%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|69 (34.67%)
|Negociações com perdas (% do total)
|130 (65.33%)
|Maior
|Negociações com lucro
|2912.39
|Negociações com perda
|-1588.78
|Média
|Negociações com lucro
|1177.76
|Negociações com perda
|-503.25
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|7 (5752.67)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|9 (-3180.22)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|5752.67 (7)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-3685.59 (5)
|Média
|ganhos consecutivos
|2
|perdas consecutivas
|3
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Lotes
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2004.07.01 17:35
|sell
|1
|1.00
|196.60
|0.00
|193.12
|2
|2004.07.02 03:00
|close
|1
|1.00
|197.87
|0.00
|193.12
|-1100.80
|8899.20
|3
|2004.07.07 02:45
|buy
|2
|1.00
|200.97
|0.00
|204.45
|4
|2004.07.09 07:00
|close
|2
|1.00
|200.54
|0.00
|204.45
|-449.92
|8449.28
|5
|2004.07.09 19:10
|sell
|3
|1.00
|200.89
|0.00
|197.41
|6
|2004.07.12 16:00
|close
|3
|1.00
|201.73
|0.00
|197.41
|-737.49
|7711.79
|7
|2004.07.13 23:40
|buy
|4
|1.00
|201.68
|0.00
|205.16
|8
|2004.07.19 08:00
|close
|4
|1.00
|202.74
|0.00
|205.16
|766.02
|8477.81
|9
|2004.07.20 05:25
|sell
|5
|1.00
|202.46
|0.00
|198.98
|10
|2004.07.21 17:00
|close
|5
|1.00
|201.89
|0.00
|198.98
|453.80
|8931.61
|11
|2004.07.23 05:45
|buy
|6
|1.00
|202.21
|0.00
|205.69
|12
|2004.07.23 20:00
|close
|6
|1.00
|201.60
|0.00
|205.69
|-515.51
|8416.10
|13
|2004.07.27 09:25
|buy
|7
|1.00
|202.14
|0.00
|205.62
|14
|2004.07.30 09:00
|close
|7
|1.00
|202.74
|0.00
|205.62
|398.91
|8815.01
|15
|2004.08.02 08:05
|sell
|8
|1.00
|202.79
|0.00
|199.31
|16
|2004.08.04 05:00
|close
|8
|1.00
|202.64
|0.00
|199.31
|71.14
|8886.15
|17
|2004.08.05 00:30
|buy
|9
|1.00
|202.77
|0.00
|206.25
|18
|2004.08.06 16:00
|close
|9
|1.00
|202.91
|0.00
|206.25
|96.68
|8982.83
|19
|2004.08.18 06:10
|sell
|10
|1.00
|201.29
|0.00
|197.81
|20
|2004.08.19 17:00
|close
|10
|1.00
|200.37
|0.00
|197.81
|693.88
|9676.70
|21
|2004.08.25 05:50
|sell
|11
|1.00
|196.60
|0.00
|193.12
|22
|2004.08.25 10:00
|close
|11
|1.00
|197.45
|0.00
|193.12
|-718.14
|8958.56
|23
|2004.08.26 14:20
|buy
|12
|1.00
|197.48
|0.00
|200.96
|24
|2004.08.26 16:00
|close
|12
|1.00
|196.60
|0.00
|200.96
|-743.67
|8214.89
|25
|2004.08.26 23:00
|sell
|13
|1.00
|197.00
|0.00
|193.52
|26
|2004.08.30 17:00
|close
|13
|1.00
|197.38
|0.00
|193.52
|-376.65
|7838.24
|27
|2004.08.31 03:00
|buy
|14
|1.00
|197.19
|0.00
|200.67
|28
|2004.08.31 18:00
|close
|14
|1.00
|196.43
|0.00
|200.67
|-642.28
|7195.96
|29
|2004.09.01 17:55
|sell
|15
|1.00
|196.58
|0.00
|193.10
|30
|2004.09.03 19:00
|close
|15
|1.00
|196.53
|0.00
|193.10
|-68.96
|7127.00
|31
|2004.09.08 01:20
|sell
|16
|1.00
|194.20
|0.00
|190.72
|32
|2004.09.08 17:00
|close
|16
|1.00
|194.89
|0.00
|190.72
|-582.96
|6544.04
|33
|2004.09.10 17:25
|buy
|17
|1.00
|196.67
|0.00
|200.15
|34
|2004.09.14 10:00
|close
|17
|1.00
|197.49
|0.00
|200.15
|649.71
|7193.75
|35
|2004.09.21 22:50
|buy
|18
|1.00
|197.06
|0.00
|200.54
|36
|2004.09.23 17:00
|close
|18
|1.00
|198.52
|0.00
|200.54
|1147.30
|8341.05
|37
|2004.09.30 00:05
|sell
|19
|1.00
|199.65
|0.00
|196.17
|38
|2004.10.06 10:00
|close
|19
|1.00
|198.61
|0.00
|196.17
|767.47
|9108.52
|39
|2004.10.08 04:40
|buy
|20
|1.00
|198.04
|0.00
|201.52
|40
|2004.10.08 07:00
|close
|20
|1.00
|197.24
|0.00
|201.52
|-676.07
|8432.45
|41
|2004.10.11 17:50
|sell
|21
|1.00
|196.32
|0.00
|192.84
|42
|2004.10.12 04:00
|close
|21
|1.00
|196.89
|0.00
|192.84
|-509.39
|7923.06
|43
|2004.10.14 13:30
|buy
|22
|1.00
|196.81
|0.00
|200.29
|44
|2004.10.18 23:00
|close
|22
|1.00
|196.39
|0.00
|200.29
|-398.20
|7524.85
|45
|2004.10.19 06:30
|sell
|23
|1.00
|196.57
|0.00
|193.09
|46
|2004.10.20 18:00
|close
|23
|1.00
|196.72
|0.00
|193.09
|-154.53
|7370.32
|47
|2004.10.21 03:15
|buy
|24
|1.00
|196.49
|0.00
|199.97
|48
|2004.10.22 20:00
|close
|24
|1.00
|195.85
|0.00
|199.97
|-562.48
|6807.84
|49
|2004.10.28 15:25
|sell
|25
|1.00
|194.87
|0.00
|191.39
|50
|2004.11.01 08:00
|close
|25
|1.00
|195.12
|0.00
|191.39
|-266.82
|6541.02
|51
|2004.11.01 12:10
|buy
|26
|1.00
|194.84
|0.00
|198.32
|52
|2004.11.04 15:00
|close
|26
|1.00
|195.51
|0.00
|198.32
|458.05
|6999.07
|53
|2004.11.11 09:10
|buy
|27
|1.00
|197.25
|0.00
|200.73
|54
|2004.11.11 13:00
|close
|27
|1.00
|196.67
|0.00
|200.73
|-490.15
|6508.92
|55
|2004.11.12 18:45
|sell
|28
|1.00
|195.79
|0.00
|192.31
|56
|2004.11.16 12:00
|close
|28
|1.00
|195.22
|0.00
|192.31
|425.98
|6934.90
|57
|2004.11.18 01:05
|sell
|29
|1.00
|193.53
|0.00
|190.05
|58
|2004.11.23 10:00
|close
|29
|1.00
|192.12
|0.00
|190.05
|1107.88
|8042.78
|59
|2004.12.02 05:05
|buy
|30
|1.00
|197.72
|0.00
|201.20
|60
|2004.12.08 14:19
|t/p
|30
|1.00
|201.20
|0.00
|201.20
|2854.40
|10897.18
|61
|2004.12.09 05:20
|buy
|31
|1.00
|200.87
|0.00
|204.35
|62
|2004.12.09 09:00
|close
|31
|1.00
|200.31
|0.00
|204.35
|-473.26
|10423.92
|63
|2004.12.10 21:45
|buy
|32
|1.00
|201.43
|0.00
|204.91
|64
|2004.12.15 11:00
|close
|32
|1.00
|201.98
|0.00
|204.91
|399.90
|10823.82
|65
|2004.12.17 09:15
|sell
|33
|1.00
|202.18
|0.00
|198.70
|66
|2004.12.20 09:00
|close
|33
|1.00
|202.96
|0.00
|198.70
|-686.81
|10137.01
|67
|2004.12.22 22:40
|sell
|34
|1.00
|199.62
|0.00
|196.14
|68
|2004.12.24 11:00
|close
|34
|1.00
|199.56
|0.00
|196.14
|-60.51
|10076.50
|69
|2004.12.27 12:35
|buy
|35
|1.00
|199.44
|0.00
|202.92
|70
|2004.12.28 21:00
|close
|35
|1.00
|198.82
|0.00
|202.92
|-545.59
|9530.91
|71
|2004.12.31 10:45
|sell
|36
|1.00
|197.93
|0.00
|194.45
|72
|2005.01.04 17:00
|close
|36
|1.00
|196.60
|0.00
|194.45
|1068.08
|10598.99
|73
|2005.01.07 02:50
|buy
|37
|1.00
|196.45
|0.00
|199.93
|74
|2005.01.07 16:00
|close
|37
|1.00
|195.89
|0.00
|199.93
|-473.27
|10125.72
|75
|2005.01.13 02:05
|sell
|38
|1.00
|193.74
|0.00
|190.26
|76
|2005.01.14 19:11
|t/p
|38
|1.00
|190.26
|0.00
|190.26
|2912.39
|13038.11
|77
|2005.01.17 03:45
|sell
|39
|1.00
|191.08
|0.00
|187.60
|78
|2005.01.18 07:00
|close
|39
|1.00
|190.77
|0.00
|187.60
|234.12
|13272.23
|79
|2005.01.18 18:10
|buy
|40
|1.00
|191.37
|0.00
|194.85
|80
|2005.01.19 01:00
|close
|40
|1.00
|190.44
|0.00
|194.85
|-807.55
|12464.67
|81
|2005.01.21 03:00
|buy
|41
|1.00
|193.29
|0.00
|196.77
|82
|2005.01.21 18:00
|close
|41
|1.00
|192.64
|0.00
|196.77
|-549.33
|11915.34
|83
|2005.01.31 11:40
|buy
|42
|1.00
|194.92
|0.00
|198.40
|84
|2005.02.04 12:00
|close
|42
|1.00
|195.72
|0.00
|198.40
|546.30
|12461.64
|85
|2005.02.07 00:05
|sell
|43
|1.00
|195.85
|0.00
|192.37
|86
|2005.02.08 11:00
|close
|43
|1.00
|196.03
|0.00
|192.37
|-179.88
|12281.76
|87
|2005.02.08 19:20
|buy
|44
|1.00
|195.87
|0.00
|199.35
|88
|2005.02.11 17:00
|close
|44
|1.00
|197.06
|0.00
|199.35
|897.51
|13179.27
|89
|2005.02.15 07:55
|buy
|45
|1.00
|198.18
|0.00
|201.66
|90
|2005.02.15 17:00
|close
|45
|1.00
|197.53
|0.00
|201.66
|-549.30
|12629.97
|91
|2005.02.18 03:30
|buy
|46
|1.00
|199.66
|0.00
|203.14
|92
|2005.02.22 03:00
|close
|46
|1.00
|199.53
|0.00
|203.14
|-153.13
|12476.84
|93
|2005.02.22 20:15
|sell
|47
|1.00
|199.02
|0.00
|195.54
|94
|2005.02.23 04:00
|close
|47
|1.00
|199.92
|0.00
|195.54
|-788.18
|11688.66
|95
|2005.02.24 02:45
|buy
|48
|1.00
|199.90
|0.00
|203.38
|96
|2005.02.28 13:00
|close
|48
|1.00
|200.39
|0.00
|203.38
|370.83
|12059.48
|97
|2005.02.28 18:05
|sell
|49
|1.00
|200.82
|0.00
|197.34
|98
|2005.03.04 02:00
|close
|49
|1.00
|200.96
|0.00
|197.34
|-285.09
|11774.39
|99
|2005.03.04 11:55
|buy
|50
|1.00
|200.82
|0.00
|204.30
|100
|2005.03.09 11:00
|close
|50
|1.00
|200.71
|0.00
|204.30
|-157.88
|11616.51
|101
|2005.03.11 06:25
|sell
|51
|1.00
|200.35
|0.00
|196.87
|102
|2005.03.14 03:00
|close
|51
|1.00
|200.91
|0.00
|196.87
|-500.94
|11115.57
|103
|2005.03.16 02:05
|sell
|52
|1.00
|200.12
|0.00
|196.64
|104
|2005.03.16 16:00
|close
|52
|1.00
|200.85
|0.00
|196.64
|-616.75
|10498.82
|105
|2005.03.17 06:10
|buy
|53
|1.00
|200.62
|0.00
|204.10
|106
|2005.03.18 16:00
|close
|53
|1.00
|200.64
|0.00
|204.10
|-4.73
|10494.09
|107
|2005.03.22 09:25
|sell
|54
|1.00
|199.60
|0.00
|196.12
|108
|2005.03.24 03:00
|close
|54
|1.00
|198.84
|0.00
|196.12
|530.91
|11025.00
|109
|2005.03.25 17:45
|buy
|55
|1.00
|198.67
|0.00
|202.15
|110
|2005.03.30 11:06
|t/p
|55
|1.00
|202.15
|0.00
|202.15
|2876.02
|13901.02
|111
|2005.03.30 18:35
|buy
|56
|1.00
|201.80
|0.00
|205.28
|112
|2005.03.31 09:00
|close
|56
|1.00
|201.09
|0.00
|205.28
|-664.91
|13236.12
|113
|2005.04.05 12:15
|buy
|57
|1.00
|203.62
|0.00
|207.10
|114
|2005.04.07 11:00
|close
|57
|1.00
|203.43
|0.00
|207.10
|-247.09
|12989.03
|115
|2005.04.07 19:05
|sell
|58
|1.00
|203.60
|0.00
|200.12
|116
|2005.04.08 18:00
|close
|58
|1.00
|203.87
|0.00
|200.12
|-255.91
|12733.12
|117
|2005.04.11 09:45
|buy
|59
|1.00
|203.92
|0.00
|207.40
|118
|2005.04.12 03:00
|close
|59
|1.00
|203.34
|0.00
|207.40
|-511.77
|12221.35
|119
|2005.04.13 19:50
|sell
|60
|1.00
|203.33
|0.00
|199.85
|120
|2005.04.15 13:00
|close
|60
|1.00
|204.05
|0.00
|199.85
|-719.51
|11501.84
|121
|2005.04.15 17:15
|buy
|61
|1.00
|203.59
|0.00
|207.07
|122
|2005.04.21 18:00
|close
|61
|1.00
|204.04
|0.00
|207.07
|250.49
|11752.32
|123
|2005.04.26 04:25
|sell
|62
|1.00
|202.21
|0.00
|198.73
|124
|2005.04.28 03:00
|close
|62
|1.00
|202.42
|0.00
|198.73
|-288.62
|11463.70
|125
|2005.04.29 03:40
|buy
|63
|1.00
|202.01
|0.00
|205.49
|126
|2005.04.29 10:00
|close
|63
|1.00
|201.03
|0.00
|205.49
|-828.20
|10635.50
|127
|2005.05.02 03:20
|sell
|64
|1.00
|200.46
|0.00
|196.98
|128
|2005.05.05 23:00
|close
|64
|1.00
|199.18
|0.00
|196.98
|942.44
|11577.94
|129
|2005.05.06 09:10
|buy
|65
|1.00
|198.72
|0.00
|202.20
|130
|2005.05.11 14:00
|close
|65
|1.00
|198.29
|0.00
|202.20
|-428.30
|11149.64
|131
|2005.05.12 02:50
|sell
|66
|1.00
|198.22
|0.00
|194.74
|132
|2005.05.12 18:00
|close
|66
|1.00
|198.98
|0.00
|194.74
|-642.11
|10507.53
|133
|2005.05.17 04:25
|sell
|67
|1.00
|196.78
|0.00
|193.30
|134
|2005.05.17 12:00
|close
|67
|1.00
|197.29
|0.00
|193.30
|-430.89
|10076.64
|135
|2005.05.20 09:15
|buy
|68
|1.00
|197.38
|0.00
|200.86
|136
|2005.05.23 16:00
|close
|68
|1.00
|196.84
|0.00
|200.86
|-477.98
|9598.66
|137
|2005.05.25 11:35
|sell
|69
|1.00
|196.57
|0.00
|193.09
|138
|2005.05.25 17:00
|close
|69
|1.00
|197.31
|0.00
|193.09
|-625.21
|8973.45
|139
|2005.05.27 01:25
|sell
|70
|1.00
|196.63
|0.00
|193.15
|140
|2005.05.31 14:00
|close
|70
|1.00
|196.97
|0.00
|193.15
|-342.85
|8630.60
|141
|2005.06.13 03:10
|buy
|71
|1.00
|196.57
|0.00
|200.05
|142
|2005.06.17 02:00
|close
|71
|1.00
|198.00
|0.00
|200.05
|1078.70
|9709.30
|143
|2005.06.17 10:20
|sell
|72
|1.00
|198.66
|0.00
|195.18
|144
|2005.06.20 17:00
|close
|72
|1.00
|199.54
|0.00
|195.18
|-771.29
|8938.01
|145
|2005.06.21 01:25
|buy
|73
|1.00
|199.22
|0.00
|202.70
|146
|2005.06.21 11:00
|close
|73
|1.00
|198.75
|0.00
|202.70
|-397.19
|8540.82
|147
|2005.06.22 01:00
|sell
|74
|1.00
|198.19
|0.00
|194.71
|148
|2005.06.24 10:00
|close
|74
|1.00
|198.61
|0.00
|194.71
|-466.05
|8074.77
|149
|2005.07.01 03:30
|sell
|75
|1.00
|198.90
|0.00
|195.42
|150
|2005.07.06 18:00
|close
|75
|1.00
|197.12
|0.00
|195.42
|1420.48
|9495.24
|151
|2005.07.07 03:15
|buy
|76
|1.00
|196.59
|0.00
|200.07
|152
|2005.07.07 11:00
|close
|76
|1.00
|196.03
|0.00
|200.07
|-473.25
|9021.99
|153
|2005.07.11 04:55
|sell
|77
|1.00
|195.07
|0.00
|191.59
|154
|2005.07.11 17:00
|close
|77
|1.00
|196.32
|0.00
|191.59
|-1056.11
|7965.88
|155
|2005.07.12 00:35
|buy
|78
|1.00
|196.28
|0.00
|199.76
|156
|2005.07.13 12:00
|close
|78
|1.00
|196.40
|0.00
|199.76
|79.78
|8045.66
|157
|2005.07.19 06:45
|sell
|79
|1.00
|195.75
|0.00
|192.27
|158
|2005.07.19 12:00
|close
|79
|1.00
|196.41
|0.00
|192.27
|-557.63
|7488.03
|159
|2005.07.21 06:30
|buy
|80
|1.00
|196.15
|0.00
|199.63
|160
|2005.07.21 14:00
|close
|80
|1.00
|194.92
|0.00
|199.63
|-1039.46
|6448.57
|161
|2005.07.22 02:55
|sell
|81
|1.00
|194.38
|0.00
|190.90
|162
|2005.07.22 09:00
|close
|81
|1.00
|194.80
|0.00
|190.90
|-354.83
|6093.74
|163
|2005.07.27 00:20
|buy
|82
|1.00
|195.39
|0.00
|198.87
|164
|2005.08.02 09:00
|close
|82
|1.00
|197.50
|0.00
|198.87
|1653.38
|7747.12
|165
|2005.08.08 09:45
|buy
|83
|1.00
|199.31
|0.00
|202.79
|166
|2005.08.10 04:00
|close
|83
|1.00
|199.19
|0.00
|202.79
|-144.67
|7602.45
|167
|2005.08.11 00:20
|sell
|84
|1.00
|198.79
|0.00
|195.31
|168
|2005.08.16 22:00
|close
|84
|1.00
|198.31
|0.00
|195.31
|322.13
|7924.57
|169
|2005.08.17 03:15
|buy
|85
|1.00
|197.98
|0.00
|201.46
|170
|2005.08.19 02:00
|close
|85
|1.00
|197.97
|0.00
|201.46
|-94.99
|7829.59
|171
|2005.08.25 05:55
|buy
|86
|1.00
|198.37
|0.00
|201.85
|172
|2005.08.25 15:00
|close
|86
|1.00
|197.75
|0.00
|201.85
|-523.94
|7305.65
|173
|2005.08.29 13:35
|buy
|87
|1.00
|199.07
|0.00
|202.55
|174
|2005.09.06 03:00
|close
|87
|1.00
|201.08
|0.00
|202.55
|1525.57
|8831.22
|175
|2005.09.08 19:15
|buy
|88
|1.00
|202.83
|0.00
|206.31
|176
|2005.09.09 15:00
|close
|88
|1.00
|202.10
|0.00
|206.31
|-638.54
|8192.68
|177
|2005.09.12 22:40
|sell
|89
|1.00
|200.73
|0.00
|197.25
|178
|2005.09.13 10:00
|close
|89
|1.00
|201.35
|0.00
|197.25
|-551.65
|7641.03
|179
|2005.09.15 19:05
|sell
|90
|1.00
|199.81
|0.00
|196.33
|180
|2005.09.16 07:00
|close
|90
|1.00
|200.42
|0.00
|196.33
|-543.17
|7097.86
|181
|2005.09.19 01:00
|buy
|91
|1.00
|200.67
|0.00
|204.15
|182
|2005.09.19 09:00
|close
|91
|1.00
|200.53
|0.00
|204.15
|-118.30
|6979.56
|183
|2005.09.23 01:10
|sell
|92
|1.00
|200.10
|0.00
|196.62
|184
|2005.09.27 14:00
|close
|92
|1.00
|199.99
|0.00
|196.62
|37.34
|7016.90
|185
|2005.09.30 07:25
|sell
|93
|1.00
|199.29
|0.00
|195.81
|186
|2005.09.30 13:00
|close
|93
|1.00
|200.29
|0.00
|195.81
|-844.89
|6172.01
|187
|2005.10.03 10:40
|buy
|94
|1.00
|200.05
|0.00
|203.53
|188
|2005.10.07 10:00
|close
|94
|1.00
|200.70
|0.00
|203.53
|419.52
|6591.52
|189
|2005.10.10 10:00
|sell
|95
|1.00
|200.37
|0.00
|196.89
|190
|2005.10.12 14:00
|close
|95
|1.00
|200.39
|0.00
|196.89
|-72.50
|6519.02
|191
|2005.10.17 14:55
|buy
|96
|1.00
|201.53
|0.00
|205.01
|192
|2005.10.21 02:32
|t/p
|96
|1.00
|205.01
|0.00
|205.01
|2811.13
|9330.15
|193
|2005.10.21 19:40
|buy
|97
|1.00
|204.77
|0.00
|208.25
|194
|2005.10.24 10:00
|close
|97
|1.00
|204.41
|0.00
|208.25
|-325.86
|9004.29
|195
|2005.10.24 23:10
|sell
|98
|1.00
|204.24
|0.00
|200.76
|196
|2005.10.25 11:00
|close
|98
|1.00
|204.90
|0.00
|200.76
|-585.42
|8418.87
|197
|2005.10.26 07:55
|buy
|99
|1.00
|205.12
|0.00
|208.60
|198
|2005.10.28 12:00
|close
|99
|1.00
|205.19
|0.00
|208.60
|-27.37
|8391.50
|199
|2005.10.31 17:10
|buy
|100
|1.00
|205.88
|0.00
|209.36
|200
|2005.11.01 17:00
|close
|100
|1.00
|205.44
|0.00
|209.36
|-393.48
|7998.02
|201
|2005.11.02 12:20
|buy
|101
|1.00
|206.15
|0.00
|209.63
|202
|2005.11.04 17:00
|close
|101
|1.00
|206.86
|0.00
|209.63
|513.48
|8511.50
|203
|2005.11.08 22:50
|sell
|102
|1.00
|204.45
|0.00
|200.97
|204
|2005.11.09 21:00
|close
|102
|1.00
|205.03
|0.00
|200.97
|-517.84
|7993.66
|205
|2005.11.10 23:40
|buy
|103
|1.00
|205.68
|0.00
|209.16
|206
|2005.11.11 02:00
|close
|103
|1.00
|204.87
|0.00
|209.16
|-706.15
|7287.51
|207
|2005.11.16 23:50
|sell
|104
|1.00
|204.76
|0.00
|201.28
|208
|2005.11.21 07:00
|close
|104
|1.00
|205.10
|0.00
|201.28
|-426.26
|6861.25
|209
|2005.11.23 02:35
|buy
|105
|1.00
|204.29
|0.00
|207.77
|210
|2005.11.28 09:00
|close
|105
|1.00
|204.66
|0.00
|207.77
|204.53
|7065.78
|211
|2005.12.02 09:15
|buy
|106
|1.00
|208.48
|0.00
|211.96
|212
|2005.12.06 12:00
|close
|106
|1.00
|210.03
|0.00
|211.96
|1266.63
|8332.40
|213
|2005.12.07 22:10
|sell
|107
|1.00
|209.94
|0.00
|206.46
|214
|2005.12.08 13:00
|close
|107
|1.00
|210.11
|0.00
|206.46
|-227.03
|8105.37
|215
|2005.12.09 08:35
|buy
|108
|1.00
|210.99
|0.00
|214.47
|216
|2005.12.14 03:00
|close
|108
|1.00
|211.06
|0.00
|214.47
|-5.74
|8099.63
|217
|2005.12.15 00:00
|sell
|109
|1.00
|208.39
|0.00
|204.91
|218
|2005.12.16 01:11
|t/p
|109
|1.00
|204.91
|0.00
|204.91
|2912.38
|11012.01
|219
|2005.12.16 09:05
|sell
|110
|1.00
|205.08
|0.00
|201.60
|220
|2005.12.16 10:00
|close
|110
|1.00
|206.17
|0.00
|201.60
|-920.92
|10091.09
|221
|2005.12.21 09:45
|buy
|111
|1.00
|205.39
|0.00
|208.87
|222
|2005.12.21 17:00
|close
|111
|1.00
|204.15
|0.00
|208.87
|-1047.93
|9043.16
|223
|2005.12.26 09:40
|sell
|112
|1.00
|202.08
|0.00
|198.60
|224
|2005.12.27 03:00
|close
|112
|1.00
|202.79
|0.00
|198.60
|-627.66
|8415.50
|225
|2005.12.28 06:10
|buy
|113
|1.00
|202.79
|0.00
|206.27
|226
|2005.12.28 19:00
|close
|113
|1.00
|202.27
|0.00
|206.27
|-439.45
|7976.05
|227
|2006.01.05 06:50
|buy
|114
|1.00
|203.88
|0.00
|207.36
|228
|2006.01.05 09:00
|close
|114
|1.00
|203.24
|0.00
|207.36
|-540.85
|7435.20
|229
|2006.01.09 09:00
|sell
|115
|1.00
|202.16
|0.00
|198.68
|230
|2006.01.13 02:00
|close
|115
|1.00
|201.87
|0.00
|198.68
|78.22
|7513.42
|231
|2006.01.18 03:55
|buy
|116
|1.00
|203.89
|0.00
|207.37
|232
|2006.01.18 11:00
|close
|116
|1.00
|202.99
|0.00
|207.37
|-760.59
|6752.83
|233
|2006.01.19 18:15
|sell
|117
|1.00
|202.84
|0.00
|199.36
|234
|2006.01.20 16:00
|close
|117
|1.00
|203.38
|0.00
|199.36
|-484.04
|6268.79
|235
|2006.01.23 09:00
|buy
|118
|1.00
|203.90
|0.00
|207.38
|236
|2006.01.26 16:34
|t/p
|118
|1.00
|207.38
|0.00
|207.38
|2832.77
|9101.56
|237
|2006.01.27 01:30
|buy
|119
|1.00
|206.94
|0.00
|210.42
|238
|2006.02.02 12:11
|t/p
|119
|1.00
|210.42
|0.00
|210.42
|2811.14
|11912.70
|239
|2006.02.03 02:25
|buy
|120
|1.00
|210.72
|0.00
|214.20
|240
|2006.02.03 17:00
|close
|120
|1.00
|209.66
|0.00
|214.20
|-895.79
|11016.91
|241
|2006.02.07 21:00
|sell
|121
|1.00
|206.21
|0.00
|202.73
|242
|2006.02.08 18:00
|close
|121
|1.00
|206.63
|0.00
|202.73
|-382.64
|10634.27
|243
|2006.02.10 03:05
|buy
|122
|1.00
|206.62
|0.00
|210.10
|244
|2006.02.10 07:00
|close
|122
|1.00
|206.03
|0.00
|210.10
|-498.61
|10135.66
|245
|2006.02.16 05:45
|buy
|123
|1.00
|204.99
|0.00
|208.47
|246
|2006.02.16 11:00
|close
|123
|1.00
|204.16
|0.00
|208.47
|-701.42
|9434.24
|247
|2006.02.17 22:35
|buy
|124
|1.00
|205.67
|0.00
|209.15
|248
|2006.02.22 13:00
|close
|124
|1.00
|206.63
|0.00
|209.15
|746.38
|10180.62
|249
|2006.02.23 13:55
|sell
|125
|1.00
|205.34
|0.00
|201.86
|250
|2006.02.27 02:59
|t/p
|125
|1.00
|201.86
|0.00
|201.86
|2884.58
|13065.20
|251
|2006.02.27 22:10
|sell
|126
|1.00
|202.24
|0.00
|198.76
|252
|2006.02.28 12:00
|close
|126
|1.00
|202.89
|0.00
|198.76
|-576.97
|12488.23
|253
|2006.03.08 07:10
|sell
|127
|1.00
|204.54
|0.00
|201.06
|254
|2006.03.08 12:00
|close
|127
|1.00
|204.99
|0.00
|201.06
|-380.20
|12108.03
|255
|2006.03.09 17:15
|sell
|128
|1.00
|204.50
|0.00
|201.02
|256
|2006.03.10 02:00
|close
|128
|1.00
|205.41
|0.00
|201.02
|-796.63
|11311.40
|257
|2006.03.10 15:20
|buy
|129
|1.00
|205.04
|0.00
|208.52
|258
|2006.03.14 15:00
|close
|129
|1.00
|205.02
|0.00
|208.52
|-60.16
|11251.24
|259
|2006.03.14 22:35
|sell
|130
|1.00
|205.26
|0.00
|201.78
|260
|2006.03.20 23:00
|close
|130
|1.00
|204.43
|0.00
|201.78
|534.45
|11785.68
|261
|2006.03.22 07:55
|buy
|131
|1.00
|204.76
|0.00
|208.24
|262
|2006.03.22 15:00
|close
|131
|1.00
|204.01
|0.00
|208.24
|-633.83
|11151.85
|263
|2006.03.27 10:50
|sell
|132
|1.00
|204.14
|0.00
|200.66
|264
|2006.03.28 16:00
|close
|132
|1.00
|204.51
|0.00
|200.66
|-340.41
|10811.44
|265
|2006.03.29 08:55
|buy
|133
|1.00
|205.23
|0.00
|208.71
|266
|2006.03.29 14:00
|close
|133
|1.00
|204.53
|0.00
|208.71
|-591.57
|10219.87
|267
|2006.03.30 02:15
|sell
|134
|1.00
|204.58
|0.00
|201.10
|268
|2006.04.03 07:00
|close
|134
|1.00
|205.26
|0.00
|201.10
|-630.12
|9589.75
|269
|2006.04.05 00:30
|buy
|135
|1.00
|206.10
|0.00
|209.58
|270
|2006.04.05 07:00
|close
|135
|1.00
|205.33
|0.00
|209.58
|-650.72
|8939.03
|271
|2006.04.11 22:30
|buy
|136
|1.00
|206.76
|0.00
|210.24
|272
|2006.04.19 15:31
|t/p
|136
|1.00
|210.24
|0.00
|210.24
|2767.87
|11706.90
|273
|2006.04.21 02:55
|sell
|137
|1.00
|209.25
|0.00
|205.77
|274
|2006.04.24 09:37
|t/p
|137
|1.00
|205.77
|0.00
|205.77
|2912.39
|14619.29
|275
|2006.04.25 14:35
|sell
|138
|1.00
|205.05
|0.00
|201.57
|276
|2006.04.26 06:00
|close
|138
|1.00
|205.63
|0.00
|201.57
|-517.83
|14101.46
|277
|2006.05.01 03:35
|buy
|139
|1.00
|207.02
|0.00
|210.50
|278
|2006.05.04 20:12
|t/p
|139
|1.00
|210.50
|0.00
|210.50
|2832.77
|16934.23
|279
|2006.05.08 21:10
|sell
|140
|1.00
|207.50
|0.00
|204.02
|280
|2006.05.11 11:00
|close
|140
|1.00
|207.08
|0.00
|204.02
|215.86
|17150.09
|281
|2006.05.12 02:10
|buy
|141
|1.00
|207.56
|0.00
|211.04
|282
|2006.05.15 10:00
|close
|141
|1.00
|207.51
|0.00
|211.04
|-63.89
|17086.20
|283
|2006.05.18 08:50
|buy
|142
|1.00
|208.30
|0.00
|211.78
|284
|2006.05.23 16:00
|close
|142
|1.00
|209.41
|0.00
|211.78
|873.17
|17959.37
|285
|2006.05.23 21:15
|sell
|143
|1.00
|209.86
|0.00
|206.38
|286
|2006.05.24 03:00
|close
|143
|1.00
|211.17
|0.00
|206.38
|-1134.60
|16824.77
|287
|2006.05.26 06:20
|sell
|144
|1.00
|209.70
|0.00
|206.22
|288
|2006.05.30 11:00
|close
|144
|1.00
|209.83
|0.00
|206.22
|-165.43
|16659.34
|289
|2006.05.31 03:10
|buy
|145
|1.00
|210.98
|0.00
|214.46
|290
|2006.05.31 11:00
|close
|145
|1.00
|210.12
|0.00
|214.46
|-726.78
|15932.56
|291
|2006.06.05 22:30
|sell
|146
|1.00
|210.16
|0.00
|206.68
|292
|2006.06.06 17:00
|close
|146
|1.00
|211.18
|0.00
|206.68
|-889.57
|15042.99
|293
|2006.06.09 14:25
|sell
|147
|1.00
|210.15
|0.00
|206.67
|294
|2006.06.12 11:00
|close
|147
|1.00
|210.90
|0.00
|206.67
|-661.47
|14381.52
|295
|2006.06.13 01:40
|buy
|148
|1.00
|210.58
|0.00
|214.06
|296
|2006.06.19 17:00
|close
|148
|1.00
|212.18
|0.00
|214.06
|1222.36
|15603.88
|297
|2006.06.20 21:35
|sell
|149
|1.00
|211.78
|0.00
|208.30
|298
|2006.06.22 09:00
|close
|149
|1.00
|212.23
|0.00
|208.30
|-491.40
|15112.48
|299
|2006.06.27 03:05
|buy
|150
|1.00
|211.78
|0.00
|215.26
|300
|2006.06.28 17:00
|close
|150
|1.00
|211.19
|0.00
|215.26
|-520.24
|14592.23
|301
|2006.06.28 21:25
|sell
|151
|1.00
|211.71
|0.00
|208.23
|302
|2006.06.30 17:00
|close
|151
|1.00
|211.45
|0.00
|208.23
|108.47
|14700.70
|303
|2006.07.03 01:30
|buy
|152
|1.00
|211.12
|0.00
|214.60
|304
|2006.07.06 16:00
|close
|152
|1.00
|211.58
|0.00
|214.60
|280.58
|14981.28
|305
|2006.07.07 01:00
|sell
|153
|1.00
|211.77
|0.00
|208.29
|306
|2006.07.11 01:00
|close
|153
|1.00
|210.70
|0.00
|208.29
|848.42
|15829.70
|307
|2006.07.13 00:55
|buy
|154
|1.00
|211.72
|0.00
|215.20
|308
|2006.07.17 12:00
|close
|154
|1.00
|212.93
|0.00
|215.20
|979.31
|16809.01
|309
|2006.07.20 07:55
|buy
|155
|1.00
|215.10
|0.00
|218.58
|310
|2006.07.21 10:00
|close
|155
|1.00
|215.53
|0.00
|218.58
|341.76
|17150.77
|311
|2006.08.02 01:50
|buy
|156
|1.00
|214.72
|0.00
|218.20
|312
|2006.08.04 11:40
|t/p
|156
|1.00
|218.20
|0.00
|218.20
|2854.40
|20005.17
|313
|2006.08.07 01:20
|buy
|157
|1.00
|217.85
|0.00
|221.33
|314
|2006.08.10 10:00
|close
|157
|1.00
|218.38
|0.00
|221.33
|339.74
|20344.91
|315
|2006.08.11 04:20
|sell
|158
|1.00
|218.64
|0.00
|215.16
|316
|2006.08.11 10:00
|close
|158
|1.00
|219.24
|0.00
|215.16
|-506.93
|19837.98
|317
|2006.08.14 10:45
|buy
|159
|1.00
|220.08
|0.00
|223.56
|318
|2006.08.16 01:00
|close
|159
|1.00
|219.65
|0.00
|223.56
|-406.65
|19431.32
|319
|2006.08.21 03:55
|sell
|160
|1.00
|218.15
|0.00
|214.67
|320
|2006.08.21 10:00
|close
|160
|1.00
|218.69
|0.00
|214.67
|-456.24
|18975.08
|321
|2006.08.22 01:25
|buy
|161
|1.00
|219.32
|0.00
|222.80
|322
|2006.08.24 18:00
|close
|161
|1.00
|219.74
|0.00
|222.80
|268.41
|19243.50
|323
|2006.08.28 22:50
|buy
|162
|1.00
|221.90
|0.00
|225.38
|324
|2006.08.29 15:00
|close
|162
|1.00
|221.39
|0.00
|225.38
|-452.63
|18790.86
|325
|2006.08.30 01:00
|sell
|163
|1.00
|221.63
|0.00
|218.15
|326
|2006.08.30 08:00
|close
|163
|1.00
|222.14
|0.00
|218.15
|-430.90
|18359.96
|327
|2006.08.31 01:10
|buy
|164
|1.00
|222.90
|0.00
|226.38
|328
|2006.09.01 15:00
|close
|164
|1.00
|222.36
|0.00
|226.38
|-477.98
|17881.98
|329
|2006.09.04 22:45
|sell
|165
|1.00
|221.25
|0.00
|217.77
|330
|2006.09.06 07:00
|close
|165
|1.00
|220.58
|0.00
|217.77
|510.48
|18392.46
|331
|2006.09.12 09:55
|buy
|166
|1.00
|219.46
|0.00
|222.94
|332
|2006.09.15 11:00
|close
|166
|1.00
|221.29
|0.00
|222.94
|1438.36
|19830.82
|333
|2006.09.19 17:45
|sell
|167
|1.00
|221.42
|0.00
|217.94
|334
|2006.09.20 17:00
|close
|167
|1.00
|221.52
|0.00
|217.94
|-112.29
|19718.53
|335
|2006.09.27 01:30
|buy
|168
|1.00
|221.82
|0.00
|225.30
|336
|2006.09.27 11:00
|close
|168
|1.00
|221.17
|0.00
|225.30
|-549.31
|19169.22
|337
|2006.09.28 04:50
|buy
|169
|1.00
|221.79
|0.00
|225.27
|338
|2006.09.28 11:00
|close
|169
|1.00
|221.14
|0.00
|225.27
|-549.31
|18619.91
|339
|2006.09.29 18:05
|sell
|170
|1.00
|220.98
|0.00
|217.50
|340
|2006.10.02 08:00
|close
|170
|1.00
|221.36
|0.00
|217.50
|-348.86
|18271.05
|341
|2006.10.03 02:35
|buy
|171
|1.00
|221.84
|0.00
|225.32
|342
|2006.10.05 03:00
|close
|171
|1.00
|221.90
|0.00
|225.32
|-35.84
|18235.21
|343
|2006.10.05 23:00
|sell
|172
|1.00
|221.18
|0.00
|217.70
|344
|2006.10.06 06:00
|close
|172
|1.00
|221.65
|0.00
|217.70
|-424.90
|17810.31
|345
|2006.10.16 02:10
|buy
|173
|1.00
|222.07
|0.00
|225.55
|346
|2006.10.16 19:00
|close
|173
|1.00
|221.56
|0.00
|225.55
|-431.00
|17379.31
|347
|2006.10.17 02:10
|sell
|174
|1.00
|221.80
|0.00
|218.32
|348
|2006.10.17 18:00
|close
|174
|1.00
|222.28
|0.00
|218.32
|-405.55
|16973.76
|349
|2006.10.17 23:20
|buy
|175
|1.00
|221.89
|0.00
|225.37
|350
|2006.10.19 11:00
|close
|175
|1.00
|221.61
|0.00
|225.37
|-323.16
|16650.60
|351
|2006.10.23 01:05
|buy
|176
|1.00
|223.24
|0.00
|226.72
|352
|2006.10.27 15:00
|close
|176
|1.00
|223.49
|0.00
|226.72
|81.49
|16732.09
|353
|2006.10.30 11:15
|sell
|177
|1.00
|223.00
|0.00
|219.52
|354
|2006.10.31 03:00
|close
|177
|1.00
|223.56
|0.00
|219.52
|-500.93
|16231.16
|355
|2006.11.02 09:10
|buy
|178
|1.00
|223.35
|0.00
|226.83
|356
|2006.11.10 03:00
|close
|178
|1.00
|224.41
|0.00
|226.83
|722.75
|16953.91
|357
|2006.11.15 05:35
|sell
|179
|1.00
|223.19
|0.00
|219.71
|358
|2006.11.20 04:00
|close
|179
|1.00
|223.50
|0.00
|219.71
|-400.90
|16553.01
|359
|2006.11.23 22:20
|sell
|180
|1.00
|222.72
|0.00
|219.24
|360
|2006.11.24 10:00
|close
|180
|1.00
|223.82
|0.00
|219.24
|-957.17
|15595.84
|361
|2006.11.27 14:20
|buy
|181
|1.00
|224.60
|0.00
|228.08
|362
|2006.12.01 07:13
|t/p
|181
|1.00
|228.08
|0.00
|228.08
|2811.14
|18406.98
|363
|2006.12.11 01:30
|buy
|182
|1.00
|227.07
|0.00
|230.55
|364
|2006.12.13 03:51
|t/p
|182
|1.00
|230.55
|0.00
|230.55
|2897.66
|21304.64
|365
|2006.12.18 04:15
|sell
|183
|1.00
|230.71
|0.00
|227.23
|366
|2006.12.18 09:00
|close
|183
|1.00
|230.84
|0.00
|227.23
|-109.83
|21194.81
|367
|2006.12.20 10:40
|buy
|184
|1.00
|232.72
|0.00
|236.20
|368
|2006.12.21 13:00
|close
|184
|1.00
|231.97
|0.00
|236.20
|-698.71
|20496.10
|369
|2006.12.26 19:25
|buy
|185
|1.00
|232.63
|0.00
|236.11
|370
|2006.12.27 16:00
|close
|185
|1.00
|231.73
|0.00
|236.11
|-782.22
|19713.88
|371
|2006.12.27 22:10
|sell
|186
|1.00
|232.34
|0.00
|228.86
|372
|2006.12.28 11:00
|close
|186
|1.00
|232.73
|0.00
|228.86
|-412.91
|19300.97
|373
|2006.12.29 01:10
|buy
|187
|1.00
|233.25
|0.00
|236.73
|374
|2007.01.03 15:00
|close
|187
|1.00
|233.67
|0.00
|236.73
|290.05
|19591.02
|375
|2007.01.04 04:10
|sell
|188
|1.00
|233.03
|0.00
|229.55
|376
|2007.01.05 04:42
|t/p
|188
|1.00
|229.55
|0.00
|229.55
|2912.38
|22503.40
|377
|2007.01.08 09:30
|sell
|189
|1.00
|228.84
|0.00
|225.36
|378
|2007.01.08 14:00
|close
|189
|1.00
|229.44
|0.00
|225.36
|-506.93
|21996.47
|379
|2007.01.09 18:35
|buy
|190
|1.00
|231.27
|0.00
|234.75
|380
|2007.01.11 13:00
|t/p
|190
|1.00
|234.75
|0.00
|234.75
|2854.40
|24850.87
|381
|2007.01.12 01:00
|buy
|191
|1.00
|234.01
|0.00
|237.49
|382
|2007.01.17 16:24
|t/p
|191
|1.00
|237.49
|0.00
|237.49
|2876.03
|27726.91
|383
|2007.01.24 07:00
|buy
|192
|1.00
|240.83
|0.00
|244.31
|384
|2007.01.24 08:00
|close
|192
|1.00
|238.95
|0.00
|244.31
|-1588.78
|26138.13
|385
|2007.01.25 09:55
|sell
|193
|1.00
|237.96
|0.00
|234.48
|386
|2007.01.25 16:00
|close
|193
|1.00
|238.51
|0.00
|234.48
|-464.68
|25673.45
|387
|2007.01.30 15:45
|buy
|194
|1.00
|239.09
|0.00
|242.57
|388
|2007.01.30 17:00
|close
|194
|1.00
|238.33
|0.00
|242.57
|-642.27
|25031.18
|389
|2007.01.31 16:45
|sell
|195
|1.00
|237.57
|0.00
|234.09
|390
|2007.02.02 11:00
|close
|195
|1.00
|237.97
|0.00
|234.09
|-449.14
|24582.03
|391
|2007.02.06 08:05
|sell
|196
|1.00
|235.88
|0.00
|232.40
|392
|2007.02.06 10:00
|close
|196
|1.00
|236.52
|0.00
|232.40
|-540.72
|24041.31
|393
|2007.02.12 21:45
|sell
|197
|1.00
|237.35
|0.00
|233.87
|394
|2007.02.14 09:00
|close
|197
|1.00
|236.58
|0.00
|233.87
|594.97
|24636.28
|395
|2007.02.16 05:45
|sell
|198
|1.00
|233.39
|0.00
|229.91
|396
|2007.02.19 04:00
|close
|198
|1.00
|233.56
|0.00
|229.91
|-171.43
|24464.85
|397
|2007.02.22 01:10
|buy
|199
|1.00
|236.12
|0.00
|239.60
|398
|2007.02.22 23:59
|close at stop
|199
|1.00
|237.75
|0.00
|239.60
|1377.50
|25842.35