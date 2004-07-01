|Símbolo
|GBPCHF (Great Britain Pound vs Swiss Franc)
|Período
|5 Minutos (M5) 2004.06.16 20:50 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Modelo
|Toda cotação (baseado em todas as cotações dos períodos inferiores com interpolação fractal de cada cotação)
|Parâmetros
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Barras em teste
|198435
|Ticks modelados
|7942564
|Qualidade do modelamento
|89.95%
|Deposito Inicial
|10000.00
|Lucro líquido total
|-8142.82
|Lucro Bruto
|22705.29
|Perda Bruta
|-30848.12
|Fator de lucro
|0.74
|Compensação esperada
|-83.95
|diminuição absoluta
|8142.82
|Perda máxima
|9283.38 (83.33%)
|Relative drawdown
|83.33% (9283.38)
|Total de negociações
|97
|Posições de Venda (ganhos %)
|48 (31.25%)
|Posições de Compras (ganhos %)
|49 (36.73%)
|Negociações com Lucro (% do total)
|33 (34.02%)
|Negociações com perdas (% do total)
|64 (65.98%)
|Maior
|Negociações com lucro
|2818.73
|Negociações com perda
|-1270.19
|Média
|Negociações com lucro
|688.04
|Negociações com perda
|-482.00
|Máximo
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|4 (1531.09)
|Perdas consecutivas (perdas em dinheiro)
|7 (-4075.54)
|Máximo
|ganhos consecutivos (contagem de ganhos)
|3379.06 (2)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-4075.54 (7)
|Média
|ganhos consecutivos
|2
|perdas consecutivas
|3
|#
|Horário
|Tipo
|Ordem
|Lotes
|Preço
|S / L
|T / P
|Lucro
|Balanço
|1
|2004.07.01 08:45
|sell
|1
|1.00
|2.2769
|0.0000
|2.2421
|2
|2004.07.05 11:00
|close
|1
|1.00
|2.2623
|0.0000
|2.2421
|1140.56
|11140.56
|3
|2004.07.07 03:20
|buy
|2
|1.00
|2.2736
|0.0000
|2.3084
|4
|2004.07.08 21:00
|close
|2
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.3084
|-643.62
|10496.94
|5
|2004.07.13 10:30
|buy
|3
|1.00
|2.2842
|0.0000
|2.3190
|6
|2004.07.14 12:00
|close
|3
|1.00
|2.2872
|0.0000
|2.3190
|228.25
|10725.19
|7
|2004.07.15 00:15
|sell
|4
|1.00
|2.2830
|0.0000
|2.2482
|8
|2004.07.15 10:00
|close
|4
|1.00
|2.2874
|0.0000
|2.2482
|-356.28
|10368.91
|9
|2004.07.19 19:15
|buy
|5
|1.00
|2.2979
|0.0000
|2.3327
|10
|2004.07.20 09:00
|close
|5
|1.00
|2.2899
|0.0000
|2.3327
|-662.72
|9706.19
|11
|2004.07.21 09:15
|buy
|6
|1.00
|2.3028
|0.0000
|2.3376
|12
|2004.07.21 15:00
|close
|6
|1.00
|2.2960
|0.0000
|2.3376
|-550.78
|9155.41
|13
|2004.07.26 09:05
|buy
|7
|1.00
|2.3193
|0.0000
|2.3541
|14
|2004.07.27 19:00
|close
|7
|1.00
|2.3197
|0.0000
|2.3541
|17.67
|9173.07
|15
|2004.08.03 08:10
|buy
|8
|1.00
|2.3341
|0.0000
|2.3689
|16
|2004.08.03 10:00
|close
|8
|1.00
|2.3278
|0.0000
|2.3689
|-510.29
|8662.78
|17
|2004.08.09 03:40
|sell
|9
|1.00
|2.3085
|0.0000
|2.2737
|18
|2004.08.10 21:00
|close
|9
|1.00
|2.3101
|0.0000
|2.2737
|-150.38
|8512.41
|19
|2004.08.12 04:10
|buy
|10
|1.00
|2.3070
|0.0000
|2.3418
|20
|2004.08.12 10:00
|close
|10
|1.00
|2.3006
|0.0000
|2.3418
|-518.38
|7994.03
|21
|2004.08.13 08:35
|sell
|11
|1.00
|2.2922
|0.0000
|2.2574
|22
|2004.08.17 13:00
|close
|11
|1.00
|2.2887
|0.0000
|2.2574
|241.77
|8235.79
|23
|2004.08.18 16:10
|sell
|12
|1.00
|2.2763
|0.0000
|2.2415
|24
|2004.08.19 16:00
|close
|12
|1.00
|2.2754
|0.0000
|2.2415
|10.43
|8246.22
|25
|2004.08.20 02:25
|buy
|13
|1.00
|2.2752
|0.0000
|2.3100
|26
|2004.08.24 15:00
|close
|13
|1.00
|2.2844
|0.0000
|2.3100
|715.69
|8961.91
|27
|2004.08.30 15:55
|sell
|14
|1.00
|2.2935
|0.0000
|2.2587
|28
|2004.08.30 22:00
|close
|14
|1.00
|2.2992
|0.0000
|2.2587
|-461.53
|8500.38
|29
|2004.09.02 02:45
|sell
|15
|1.00
|2.2602
|0.0000
|2.2254
|30
|2004.09.06 19:00
|close
|15
|1.00
|2.2627
|0.0000
|2.2254
|-244.06
|8256.31
|31
|2004.09.10 08:15
|sell
|16
|1.00
|2.2543
|0.0000
|2.2195
|32
|2004.09.10 22:00
|close
|16
|1.00
|2.2597
|0.0000
|2.2195
|-437.25
|7819.06
|33
|2004.09.17 09:20
|buy
|17
|1.00
|2.2733
|0.0000
|2.3081
|34
|2004.09.21 10:00
|close
|17
|1.00
|2.2652
|0.0000
|2.3081
|-685.57
|7133.49
|35
|2004.09.22 05:30
|sell
|18
|1.00
|2.2550
|0.0000
|2.2202
|36
|2004.09.22 15:00
|close
|18
|1.00
|2.2636
|0.0000
|2.2202
|-696.36
|6437.13
|37
|2004.09.30 03:25
|sell
|19
|1.00
|2.2681
|0.0000
|2.2333
|38
|2004.10.04 09:00
|close
|19
|1.00
|2.2510
|0.0000
|2.2333
|1342.97
|7780.10
|39
|2004.10.11 10:35
|sell
|20
|1.00
|2.2455
|0.0000
|2.2107
|40
|2004.10.11 19:00
|close
|20
|1.00
|2.2493
|0.0000
|2.2107
|-307.69
|7472.41
|41
|2004.10.18 09:35
|sell
|21
|1.00
|2.2263
|0.0000
|2.1915
|42
|2004.10.20 20:00
|close
|21
|1.00
|2.2218
|0.0000
|2.1915
|322.74
|7795.14
|43
|2004.10.21 04:10
|buy
|22
|1.00
|2.2192
|0.0000
|2.2540
|44
|2004.10.22 20:00
|close
|22
|1.00
|2.2186
|0.0000
|2.2540
|-63.33
|7731.81
|45
|2004.10.26 09:30
|sell
|23
|1.00
|2.2049
|0.0000
|2.1701
|46
|2004.10.27 20:00
|close
|23
|1.00
|2.2102
|0.0000
|2.1701
|-449.97
|7281.84
|47
|2004.10.29 02:00
|sell
|24
|1.00
|2.1977
|0.0000
|2.1629
|48
|2004.10.29 17:00
|close
|24
|1.00
|2.2022
|0.0000
|2.1629
|-364.38
|6917.46
|49
|2004.11.04 08:45
|sell
|25
|1.00
|2.2072
|0.0000
|2.1724
|50
|2004.11.05 11:00
|close
|25
|1.00
|2.1931
|0.0000
|2.1724
|1120.88
|8038.35
|51
|2004.11.08 10:30
|sell
|26
|1.00
|2.1878
|0.0000
|2.1530
|52
|2004.11.08 12:00
|close
|26
|1.00
|2.1942
|0.0000
|2.1530
|-518.21
|7520.14
|53
|2004.11.10 04:00
|buy
|27
|1.00
|2.1949
|0.0000
|2.2297
|54
|2004.11.10 12:00
|close
|27
|1.00
|2.1847
|0.0000
|2.2297
|-826.18
|6693.96
|55
|2004.11.11 00:00
|sell
|28
|1.00
|2.1830
|0.0000
|2.1482
|56
|2004.11.12 17:00
|close
|28
|1.00
|2.1780
|0.0000
|2.1482
|384.05
|7078.01
|57
|2004.11.15 18:00
|buy
|29
|1.00
|2.1785
|0.0000
|2.2133
|58
|2004.11.16 10:00
|close
|29
|1.00
|2.1717
|0.0000
|2.2133
|-565.52
|6512.49
|59
|2004.11.18 04:30
|sell
|30
|1.00
|2.1633
|0.0000
|2.1285
|60
|2004.11.18 19:00
|close
|30
|1.00
|2.1694
|0.0000
|2.1285
|-493.93
|6018.56
|61
|2004.11.22 00:55
|sell
|31
|1.00
|2.1588
|0.0000
|2.1240
|62
|2004.11.23 00:00
|close
|31
|1.00
|2.1634
|0.0000
|2.1240
|-393.29
|5625.27
|63
|2004.11.23 09:15
|buy
|32
|1.00
|2.1631
|0.0000
|2.1979
|64
|2004.11.24 19:00
|close
|32
|1.00
|2.1567
|0.0000
|2.1979
|-533.14
|5092.13
|65
|2004.11.25 08:50
|sell
|33
|1.00
|2.1572
|0.0000
|2.1224
|66
|2004.11.26 11:00
|close
|33
|1.00
|2.1668
|0.0000
|2.1224
|-798.14
|4293.99
|67
|2004.12.01 06:40
|buy
|34
|1.00
|2.1731
|0.0000
|2.2079
|68
|2004.12.01 18:30
|t/p
|34
|1.00
|2.2079
|0.0000
|2.2079
|2818.73
|7112.72
|69
|2004.12.02 01:40
|buy
|35
|1.00
|2.2016
|0.0000
|2.2364
|70
|2004.12.03 13:00
|close
|35
|1.00
|2.2087
|0.0000
|2.2364
|560.33
|7673.05
|71
|2004.12.06 07:25
|sell
|36
|1.00
|2.2002
|0.0000
|2.1654
|72
|2004.12.06 12:00
|close
|36
|1.00
|2.2078
|0.0000
|2.1654
|-615.39
|7057.66
|73
|2004.12.08 20:50
|buy
|37
|1.00
|2.2220
|0.0000
|2.2568
|74
|2004.12.09 09:00
|close
|37
|1.00
|2.2139
|0.0000
|2.2568
|-700.30
|6357.36
|75
|2004.12.13 02:15
|buy
|38
|1.00
|2.2187
|0.0000
|2.2535
|76
|2004.12.15 12:00
|close
|38
|1.00
|2.2120
|0.0000
|2.2535
|-572.17
|5785.19
|77
|2004.12.15 18:40
|sell
|39
|1.00
|2.2171
|0.0000
|2.1823
|78
|2004.12.16 11:00
|close
|39
|1.00
|2.2237
|0.0000
|2.1823
|-596.87
|5188.32
|79
|2004.12.17 07:25
|buy
|40
|1.00
|2.2346
|0.0000
|2.2694
|80
|2004.12.20 12:00
|close
|40
|1.00
|2.2361
|0.0000
|2.2694
|106.75
|5295.07
|81
|2004.12.21 23:00
|sell
|41
|1.00
|2.2242
|0.0000
|2.1894
|82
|2004.12.28 17:46
|t/p
|41
|1.00
|2.1894
|0.0000
|2.1894
|2672.10
|7967.17
|83
|2004.12.30 03:50
|sell
|42
|1.00
|2.1765
|0.0000
|2.1417
|84
|2004.12.30 15:00
|close
|42
|1.00
|2.1831
|0.0000
|2.1417
|-534.42
|7432.75
|85
|2005.01.03 08:45
|buy
|43
|1.00
|2.1862
|0.0000
|2.2210
|86
|2005.01.11 11:00
|close
|43
|1.00
|2.2077
|0.0000
|2.2210
|1623.50
|9056.25
|87
|2005.01.11 18:00
|sell
|44
|1.00
|2.2119
|0.0000
|2.1771
|88
|2005.01.11 19:00
|close
|44
|1.00
|2.2179
|0.0000
|2.1771
|-485.84
|8570.41
|89
|2005.01.12 07:25
|buy
|45
|1.00
|2.2186
|0.0000
|2.2534
|90
|2005.01.12 14:00
|close
|45
|1.00
|2.2104
|0.0000
|2.2534
|-664.16
|7906.25
|91
|2005.01.12 22:50
|sell
|46
|1.00
|2.2084
|0.0000
|2.1736
|92
|2005.01.13 10:00
|close
|46
|1.00
|2.2114
|0.0000
|2.1736
|-305.37
|7600.88
|93
|2005.01.19 00:50
|buy
|47
|1.00
|2.2105
|0.0000
|2.2453
|94
|2005.01.21 11:00
|close
|47
|1.00
|2.2138
|0.0000
|2.2453
|208.33
|7809.21
|95
|2005.01.28 06:30
|buy
|48
|1.00
|2.2349
|0.0000
|2.2697
|96
|2005.01.31 18:00
|close
|48
|1.00
|2.2359
|0.0000
|2.2697
|66.26
|7875.47
|97
|2005.02.04 09:05
|buy
|49
|1.00
|2.2614
|0.0000
|2.2962
|98
|2005.02.08 15:00
|close
|49
|1.00
|2.2656
|0.0000
|2.2962
|310.73
|8186.20
|99
|2005.02.09 04:35
|sell
|50
|1.00
|2.2660
|0.0000
|2.2312
|100
|2005.02.09 11:00
|close
|50
|1.00
|2.2717
|0.0000
|2.2312
|-461.53
|7724.67
|101
|2005.02.10 01:20
|sell
|51
|1.00
|2.2633
|0.0000
|2.2285
|102
|2005.02.14 16:00
|close
|51
|1.00
|2.2646
|0.0000
|2.2285
|-146.90
|7577.76
|103
|2005.02.17 09:55
|sell
|52
|1.00
|2.2382
|0.0000
|2.2034
|104
|2005.02.17 22:00
|close
|52
|1.00
|2.2433
|0.0000
|2.2034
|-412.95
|7164.81
|105
|2005.02.23 05:55
|sell
|53
|1.00
|2.2161
|0.0000
|2.1813
|106
|2005.02.23 11:00
|close
|53
|1.00
|2.2236
|0.0000
|2.1813
|-607.29
|6557.52
|107
|2005.02.25 19:35
|buy
|54
|1.00
|2.2328
|0.0000
|2.2676
|108
|2005.03.04 19:00
|close
|54
|1.00
|2.2452
|0.0000
|2.2676
|901.18
|7458.70
|109
|2005.03.09 04:50
|sell
|55
|1.00
|2.2415
|0.0000
|2.2067
|110
|2005.03.14 13:00
|close
|55
|1.00
|2.2220
|0.0000
|2.2067
|1474.87
|8933.56
|111
|2005.03.23 09:30
|buy
|56
|1.00
|2.2410
|0.0000
|2.2758
|112
|2005.03.23 21:00
|close
|56
|1.00
|2.2349
|0.0000
|2.2758
|-494.09
|8439.47
|113
|2005.03.25 07:10
|buy
|57
|1.00
|2.2440
|0.0000
|2.2788
|114
|2005.03.29 05:00
|close
|57
|1.00
|2.2401
|0.0000
|2.2788
|-345.38
|8094.09
|115
|2005.03.29 23:15
|buy
|58
|1.00
|2.2522
|0.0000
|2.2870
|116
|2005.03.30 11:00
|close
|58
|1.00
|2.2463
|0.0000
|2.2870
|-492.62
|7601.47
|117
|2005.04.04 04:45
|buy
|59
|1.00
|2.2627
|0.0000
|2.2975
|118
|2005.04.05 15:00
|close
|59
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.2975
|268.75
|7870.21
|119
|2005.04.06 18:05
|sell
|60
|1.00
|2.2670
|0.0000
|2.2322
|120
|2005.04.08 05:00
|close
|60
|1.00
|2.2641
|0.0000
|2.2322
|151.54
|8021.76
|121
|2005.04.13 08:25
|buy
|61
|1.00
|2.2671
|0.0000
|2.3019
|122
|2005.04.15 10:00
|close
|61
|1.00
|2.2777
|0.0000
|2.3019
|799.62
|8821.38
|123
|2005.04.18 03:10
|sell
|62
|1.00
|2.2746
|0.0000
|2.2398
|124
|2005.04.19 12:00
|close
|62
|1.00
|2.2705
|0.0000
|2.2398
|311.17
|9132.55
|125
|2005.04.25 21:00
|buy
|63
|1.00
|2.2702
|0.0000
|2.3050
|126
|2005.04.26 09:00
|close
|63
|1.00
|2.2656
|0.0000
|2.3050
|-387.31
|8745.24
|127
|2005.04.29 00:50
|buy
|64
|1.00
|2.2741
|0.0000
|2.3089
|128
|2005.04.29 09:00
|close
|64
|1.00
|2.2685
|0.0000
|2.3089
|-453.59
|8291.65
|129
|2005.05.03 04:45
|sell
|65
|1.00
|2.2727
|0.0000
|2.2379
|130
|2005.05.05 08:00
|close
|65
|1.00
|2.2694
|0.0000
|2.2379
|183.93
|8475.58
|131
|2005.05.05 23:05
|buy
|66
|1.00
|2.2735
|0.0000
|2.3083
|132
|2005.05.06 10:00
|close
|66
|1.00
|2.2662
|0.0000
|2.3083
|-606.02
|7869.56
|133
|2005.05.09 04:00
|buy
|67
|1.00
|2.2800
|0.0000
|2.3148
|134
|2005.05.09 11:00
|close
|67
|1.00
|2.2739
|0.0000
|2.3148
|-494.09
|7375.47
|135
|2005.05.10 05:15
|sell
|68
|1.00
|2.2705
|0.0000
|2.2357
|136
|2005.05.12 18:00
|close
|68
|1.00
|2.2665
|0.0000
|2.2357
|240.61
|7616.08
|137
|2005.05.13 01:35
|buy
|69
|1.00
|2.2663
|0.0000
|2.3011
|138
|2005.05.16 10:00
|close
|69
|1.00
|2.2588
|0.0000
|2.3011
|-622.21
|6993.87
|139
|2005.05.17 00:10
|sell
|70
|1.00
|2.2477
|0.0000
|2.2129
|140
|2005.05.19 11:00
|close
|70
|1.00
|2.2451
|0.0000
|2.2129
|127.25
|7121.12
|141
|2005.05.23 14:35
|buy
|71
|1.00
|2.2528
|0.0000
|2.2876
|142
|2005.05.24 14:00
|close
|71
|1.00
|2.2465
|0.0000
|2.2876
|-525.02
|6596.10
|143
|2005.05.30 05:15
|sell
|72
|1.00
|2.2490
|0.0000
|2.2142
|144
|2005.05.30 11:00
|close
|72
|1.00
|2.2526
|0.0000
|2.2142
|-291.49
|6304.61
|145
|2005.05.31 00:50
|buy
|73
|1.00
|2.2578
|0.0000
|2.2926
|146
|2005.06.03 12:00
|close
|73
|1.00
|2.2703
|0.0000
|2.2926
|938.75
|7243.36
|147
|2005.06.06 12:00
|sell
|74
|1.00
|2.2727
|0.0000
|2.2379
|148
|2005.06.06 22:00
|close
|74
|1.00
|2.2780
|0.0000
|2.2379
|-429.15
|6814.21
|149
|2005.06.15 02:45
|buy
|75
|1.00
|2.3063
|0.0000
|2.3411
|150
|2005.06.17 17:00
|close
|75
|1.00
|2.3028
|0.0000
|2.3411
|-342.46
|6471.75
|151
|2005.06.21 00:40
|buy
|76
|1.00
|2.3183
|0.0000
|2.3531
|152
|2005.06.22 11:00
|close
|76
|1.00
|2.3028
|0.0000
|2.3531
|-1270.19
|5201.56
|153
|2005.07.04 10:00
|sell
|77
|1.00
|2.2895
|0.0000
|2.2547
|154
|2005.07.05 02:00
|close
|77
|1.00
|2.2962
|0.0000
|2.2547
|-563.35
|4638.21
|155
|2005.07.11 04:50
|sell
|78
|1.00
|2.2619
|0.0000
|2.2271
|156
|2005.07.12 18:00
|close
|78
|1.00
|2.2646
|0.0000
|2.2271
|-239.44
|4398.78
|157
|2005.07.14 10:10
|buy
|79
|1.00
|2.2710
|0.0000
|2.3058
|158
|2005.07.14 21:00
|close
|79
|1.00
|2.2623
|0.0000
|2.3058
|-704.67
|3694.11
|159
|2005.07.21 08:25
|sell
|80
|1.00
|2.2423
|0.0000
|2.2075
|160
|2005.07.21 13:00
|close
|80
|1.00
|2.2488
|0.0000
|2.2075
|-526.29
|3167.82
|161
|2005.07.25 05:25
|buy
|81
|1.00
|2.2510
|0.0000
|2.2858
|162
|2005.07.26 10:00
|close
|81
|1.00
|2.2566
|0.0000
|2.2858
|438.85
|3606.66
|163
|2005.07.29 08:05
|sell
|82
|1.00
|2.2573
|0.0000
|2.2225
|164
|2005.07.29 13:00
|close
|82
|1.00
|2.2655
|0.0000
|2.2225
|-663.98
|2942.68
|165
|2005.08.04 03:00
|sell
|83
|1.00
|2.2457
|0.0000
|2.2109
|166
|2005.08.05 16:00
|close
|83
|1.00
|2.2459
|0.0000
|2.2109
|-37.01
|2905.68
|167
|2005.08.08 18:45
|buy
|84
|1.00
|2.2508
|0.0000
|2.2856
|168
|2005.08.09 09:00
|close
|84
|1.00
|2.2446
|0.0000
|2.2856
|-516.93
|2388.74
|169
|2005.08.10 09:50
|buy
|85
|1.00
|2.2507
|0.0000
|2.2855
|170
|2005.08.16 20:00
|close
|85
|1.00
|2.2694
|0.0000
|2.2855
|1426.20
|3814.94
|171
|2005.08.22 05:15
|buy
|86
|1.00
|2.2868
|0.0000
|2.3216
|172
|2005.08.22 19:00
|close
|86
|1.00
|2.2843
|0.0000
|2.3216
|-202.50
|3612.44
|173
|2005.08.30 03:30
|buy
|87
|1.00
|2.2738
|0.0000
|2.3086
|174
|2005.08.30 12:00
|close
|87
|1.00
|2.2687
|0.0000
|2.3086
|-413.09
|3199.35
|175
|2005.09.01 07:45
|sell
|88
|1.00
|2.2619
|0.0000
|2.2271
|176
|2005.09.01 20:00
|close
|88
|1.00
|2.2676
|0.0000
|2.2271
|-461.55
|2737.80
|177
|2005.09.06 07:25
|buy
|89
|1.00
|2.2709
|0.0000
|2.3057
|178
|2005.09.13 04:00
|close
|89
|1.00
|2.2865
|0.0000
|2.3057
|1160.39
|3898.19
|179
|2005.09.13 08:10
|sell
|90
|1.00
|2.2900
|0.0000
|2.2552
|180
|2005.09.13 12:00
|close
|90
|1.00
|2.2988
|0.0000
|2.2552
|-712.55
|3185.64
|181
|2005.09.14 01:10
|buy
|91
|1.00
|2.2964
|0.0000
|2.3312
|182
|2005.09.15 11:00
|close
|91
|1.00
|2.2894
|0.0000
|2.3312
|-611.21
|2574.43
|183
|2005.09.22 20:25
|sell
|92
|1.00
|2.2915
|0.0000
|2.2567
|184
|2005.09.23 21:00
|close
|92
|1.00
|2.2959
|0.0000
|2.2567
|-377.09
|2197.35
|185
|2005.09.29 10:40
|sell
|93
|1.00
|2.2828
|0.0000
|2.2480
|186
|2005.09.30 15:00
|close
|93
|1.00
|2.2843
|0.0000
|2.2480
|-142.29
|2055.06
|187
|2005.10.03 10:00
|buy
|94
|1.00
|2.2817
|0.0000
|2.3165
|188
|2005.10.05 16:00
|close
|94
|1.00
|2.2835
|0.0000
|2.3165
|116.32
|2171.37
|189
|2005.10.07 01:15
|sell
|95
|1.00
|2.2613
|0.0000
|2.2265
|190
|2005.10.11 12:00
|close
|95
|1.00
|2.2574
|0.0000
|2.2265
|274.16
|2445.53
|191
|2005.10.13 20:55
|buy
|96
|1.00
|2.2632
|0.0000
|2.2980
|192
|2005.10.14 12:00
|close
|96
|1.00
|2.2600
|0.0000
|2.2980
|-273.94
|2171.59
|193
|2005.10.20 02:50
|buy
|97
|1.00
|2.2838
|0.0000
|2.3186
|194
|2005.10.21 03:00
|close
|97
|1.00
|2.2801
|0.0000
|2.3186
|-314.41
|1857.18