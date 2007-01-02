|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.11.01 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2007.01.01 - 2007.03.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 250%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=true; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.25; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=250; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=34; CCI_PeroidFast=55; cci_buy=10; cci_sell=-10; ShowDecision=true; ValuePeriod=1; ValuePeriodPrev=1; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=31; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=31; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|3383
|Ticks modelled
|413312
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|2019.09
|Gross profit
|3292.24
|Gross loss
|-1273.15
|Profit factor
|2.59
|Expected payoff
|14.96
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|169.00 (2.93%)
|Relative drawdown
|2.93% (169.00)
|Total trades
|135
|Short positions (won %)
|81 (83.95%)
|Long positions (won %)
|54 (79.63%)
|Profit trades (% of total)
|111 (82.22%)
|Loss trades (% of total)
|24 (17.78%)
|Largest
|profit trade
|194.00
|loss trade
|-99.00
|Average
|profit trade
|29.66
|loss trade
|-53.05
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (410.43)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-169.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|410.43 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-169.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 18:15
|buy
|1
|0.20
|1.3286
|0.0000
|1.3306
|2
|2007.01.03 10:48
|buy
|2
|0.45
|1.3255
|0.0000
|1.3275
|3
|2007.01.03 11:23
|buy
|3
|0.97
|1.3221
|0.0000
|1.3241
|4
|2007.01.03 14:14
|t/p
|3
|0.97
|1.3241
|0.0000
|1.3241
|194.00
|5194.00
|5
|2007.01.03 14:14
|close
|2
|0.45
|1.3242
|0.0000
|1.3275
|-58.50
|5135.50
|6
|2007.01.03 14:14
|close
|1
|0.20
|1.3241
|0.0000
|1.3306
|-91.28
|5044.22
|7
|2007.01.03 16:45
|sell
|4
|0.20
|1.3189
|0.0000
|1.3169
|8
|2007.01.03 17:10
|close
|4
|0.20
|1.3181
|0.0000
|1.3169
|16.00
|5060.22
|9
|2007.01.03 18:00
|sell
|5
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|10
|2007.01.03 18:22
|close
|5
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3149
|16.00
|5076.22
|11
|2007.01.03 18:22
|sell
|6
|0.20
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|12
|2007.01.03 18:25
|close
|6
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.3140
|14.00
|5090.22
|13
|2007.01.03 18:25
|sell
|7
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|14
|2007.01.04 09:13
|close
|7
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3132
|14.62
|5104.84
|15
|2007.01.04 11:00
|sell
|8
|0.20
|1.3112
|0.0000
|1.3092
|16
|2007.01.04 11:34
|close
|8
|0.20
|1.3105
|0.0000
|1.3092
|14.00
|5118.84
|17
|2007.01.04 11:34
|sell
|9
|0.20
|1.3104
|0.0000
|1.3084
|18
|2007.01.04 11:50
|close
|9
|0.20
|1.3097
|0.0000
|1.3084
|14.00
|5132.84
|19
|2007.01.04 11:50
|sell
|10
|0.21
|1.3096
|0.0000
|1.3076
|20
|2007.01.04 11:52
|close
|10
|0.21
|1.3089
|0.0000
|1.3076
|14.70
|5147.54
|21
|2007.01.04 11:52
|sell
|11
|0.21
|1.3087
|0.0000
|1.3067
|22
|2007.01.04 17:12
|close
|11
|0.21
|1.3080
|0.0000
|1.3067
|14.70
|5162.24
|23
|2007.01.05 13:46
|sell
|12
|0.21
|1.3081
|0.0000
|1.3061
|24
|2007.01.05 14:29
|close
|12
|0.21
|1.3072
|0.0000
|1.3061
|18.90
|5181.14
|25
|2007.01.05 16:00
|sell
|13
|0.21
|1.3008
|0.0000
|1.2988
|26
|2007.01.05 16:53
|close
|13
|0.21
|1.3000
|0.0000
|1.2988
|16.80
|5197.94
|27
|2007.01.05 16:53
|sell
|14
|0.21
|1.2999
|0.0000
|1.2979
|28
|2007.01.05 16:56
|close
|14
|0.21
|1.2992
|0.0000
|1.2979
|14.70
|5212.64
|29
|2007.01.05 16:56
|sell
|15
|0.21
|1.2991
|0.0000
|1.2971
|30
|2007.01.05 17:04
|close
|15
|0.21
|1.2984
|0.0000
|1.2971
|14.70
|5227.34
|31
|2007.01.05 17:04
|sell
|16
|0.21
|1.2983
|0.0000
|1.2963
|32
|2007.01.08 08:19
|sell
|17
|0.47
|1.3015
|0.0000
|1.2995
|33
|2007.01.08 08:37
|close
|17
|0.47
|1.3003
|0.0000
|1.2995
|56.40
|5283.74
|34
|2007.01.08 08:37
|close
|16
|0.21
|1.3003
|0.0000
|1.2963
|-41.08
|5242.66
|35
|2007.01.08 11:28
|sell
|18
|0.21
|1.3007
|0.0000
|1.2987
|36
|2007.01.08 14:24
|close
|18
|0.21
|1.3000
|0.0000
|1.2987
|14.70
|5257.36
|37
|2007.01.09 17:00
|sell
|19
|0.21
|1.2999
|0.0000
|1.2979
|38
|2007.01.09 17:49
|close
|19
|0.21
|1.2991
|0.0000
|1.2979
|16.80
|5274.16
|39
|2007.01.09 17:49
|sell
|20
|0.21
|1.2990
|0.0000
|1.2970
|40
|2007.01.10 01:10
|close
|20
|0.21
|1.2984
|0.0000
|1.2970
|13.52
|5287.67
|41
|2007.01.10 16:00
|sell
|21
|0.21
|1.2962
|0.0000
|1.2942
|42
|2007.01.10 16:09
|close
|21
|0.21
|1.2954
|0.0000
|1.2942
|16.80
|5304.47
|43
|2007.01.10 16:09
|sell
|22
|0.21
|1.2953
|0.0000
|1.2933
|44
|2007.01.10 16:13
|close
|22
|0.21
|1.2946
|0.0000
|1.2933
|14.70
|5319.17
|45
|2007.01.10 16:13
|sell
|23
|0.21
|1.2945
|0.0000
|1.2925
|46
|2007.01.10 16:15
|close
|23
|0.21
|1.2937
|0.0000
|1.2925
|16.80
|5335.97
|47
|2007.01.10 16:15
|sell
|24
|0.21
|1.2934
|0.0000
|1.2914
|48
|2007.01.11 08:56
|sell
|25
|0.47
|1.2966
|0.0000
|1.2946
|49
|2007.01.11 09:30
|close
|25
|0.47
|1.2954
|0.0000
|1.2946
|56.40
|5392.37
|50
|2007.01.11 09:30
|close
|24
|0.21
|1.2954
|0.0000
|1.2914
|-39.25
|5353.12
|51
|2007.01.11 15:00
|sell
|26
|0.21
|1.2935
|0.0000
|1.2915
|52
|2007.01.11 15:15
|close
|26
|0.21
|1.2927
|0.0000
|1.2915
|16.80
|5369.92
|53
|2007.01.11 15:15
|sell
|27
|0.21
|1.2926
|0.0000
|1.2906
|54
|2007.01.11 15:20
|close
|27
|0.21
|1.2919
|0.0000
|1.2906
|14.70
|5384.62
|55
|2007.01.11 15:20
|sell
|28
|0.22
|1.2916
|0.0000
|1.2896
|56
|2007.01.11 16:05
|close
|28
|0.22
|1.2909
|0.0000
|1.2896
|15.40
|5400.02
|57
|2007.01.11 16:05
|sell
|29
|0.22
|1.2908
|0.0000
|1.2888
|58
|2007.01.11 16:11
|close
|29
|0.22
|1.2901
|0.0000
|1.2888
|15.40
|5415.42
|59
|2007.01.11 16:11
|sell
|30
|0.22
|1.2900
|0.0000
|1.2880
|60
|2007.01.11 16:30
|close
|30
|0.22
|1.2892
|0.0000
|1.2880
|17.60
|5433.02
|61
|2007.01.11 16:30
|sell
|31
|0.22
|1.2893
|0.0000
|1.2873
|62
|2007.01.11 20:23
|close
|31
|0.22
|1.2886
|0.0000
|1.2873
|15.40
|5448.42
|63
|2007.01.15 10:37
|buy
|32
|0.22
|1.2944
|0.0000
|1.2964
|64
|2007.01.15 12:49
|close
|32
|0.22
|1.2951
|0.0000
|1.2964
|15.40
|5463.82
|65
|2007.01.16 10:00
|buy
|33
|0.22
|1.2957
|0.0000
|1.2977
|66
|2007.01.16 10:20
|close
|33
|0.22
|1.2964
|0.0000
|1.2977
|15.40
|5479.22
|67
|2007.01.16 10:21
|buy
|34
|0.22
|1.2968
|0.0000
|1.2988
|68
|2007.01.16 10:59
|close
|34
|0.22
|1.2975
|0.0000
|1.2988
|15.40
|5494.62
|69
|2007.01.16 10:59
|buy
|35
|0.22
|1.2976
|0.0000
|1.2996
|70
|2007.01.16 11:21
|close
|35
|0.22
|1.2983
|0.0000
|1.2996
|15.40
|5510.02
|71
|2007.01.16 17:00
|sell
|36
|0.22
|1.2929
|0.0000
|1.2909
|72
|2007.01.16 17:49
|close
|36
|0.22
|1.2922
|0.0000
|1.2909
|15.40
|5525.42
|73
|2007.01.16 17:49
|sell
|37
|0.22
|1.2919
|0.0000
|1.2899
|74
|2007.01.16 17:50
|close
|37
|0.22
|1.2912
|0.0000
|1.2899
|15.40
|5540.82
|75
|2007.01.16 17:50
|sell
|38
|0.22
|1.2911
|0.0000
|1.2891
|76
|2007.01.17 14:29
|close
|38
|0.22
|1.2904
|0.0000
|1.2891
|16.36
|5557.19
|77
|2007.01.17 17:00
|buy
|39
|0.22
|1.2950
|0.0000
|1.2970
|78
|2007.01.18 04:04
|close
|39
|0.22
|1.2959
|0.0000
|1.2970
|15.57
|5572.76
|79
|2007.01.18 06:00
|buy
|40
|0.22
|1.2968
|0.0000
|1.2988
|80
|2007.01.18 11:14
|buy
|41
|0.50
|1.2937
|0.0000
|1.2957
|81
|2007.01.18 14:30
|buy
|42
|1.06
|1.2905
|0.0000
|1.2925
|82
|2007.01.18 15:06
|close
|42
|1.06
|1.2923
|0.0000
|1.2925
|190.80
|5763.56
|83
|2007.01.18 15:06
|close
|41
|0.50
|1.2923
|0.0000
|1.2957
|-70.00
|5693.56
|84
|2007.01.18 15:06
|close
|40
|0.22
|1.2923
|0.0000
|1.2988
|-99.00
|5594.56
|85
|2007.01.18 19:00
|buy
|43
|0.22
|1.2950
|0.0000
|1.2970
|86
|2007.01.18 20:47
|close
|43
|0.22
|1.2957
|0.0000
|1.2970
|15.40
|5609.96
|87
|2007.01.22 12:00
|sell
|44
|0.22
|1.2939
|0.0000
|1.2919
|88
|2007.01.22 13:41
|close
|44
|0.22
|1.2932
|0.0000
|1.2919
|15.40
|5625.36
|89
|2007.01.23 11:00
|buy
|45
|0.23
|1.2988
|0.0000
|1.3008
|90
|2007.01.23 11:02
|close
|45
|0.23
|1.2995
|0.0000
|1.3008
|16.10
|5641.46
|91
|2007.01.23 11:02
|buy
|46
|0.23
|1.2996
|0.0000
|1.3016
|92
|2007.01.23 11:08
|close
|46
|0.23
|1.3003
|0.0000
|1.3016
|16.10
|5657.56
|93
|2007.01.23 11:08
|buy
|47
|0.23
|1.3006
|0.0000
|1.3026
|94
|2007.01.23 11:09
|close
|47
|0.23
|1.3013
|0.0000
|1.3026
|16.10
|5673.66
|95
|2007.01.23 11:09
|buy
|48
|0.23
|1.3014
|0.0000
|1.3034
|96
|2007.01.23 12:45
|close
|48
|0.23
|1.3021
|0.0000
|1.3034
|16.10
|5689.76
|97
|2007.01.24 13:42
|buy
|49
|0.23
|1.3014
|0.0000
|1.3034
|98
|2007.01.24 15:13
|buy
|50
|0.50
|1.2983
|0.0000
|1.3003
|99
|2007.01.24 15:43
|close
|50
|0.50
|1.2995
|0.0000
|1.3003
|60.00
|5749.76
|100
|2007.01.24 15:43
|close
|49
|0.23
|1.2995
|0.0000
|1.3034
|-43.70
|5706.06
|101
|2007.01.24 18:00
|sell
|51
|0.23
|1.2960
|0.0000
|1.2940
|102
|2007.01.24 18:15
|close
|51
|0.23
|1.2953
|0.0000
|1.2940
|16.10
|5722.16
|103
|2007.01.24 18:15
|sell
|52
|0.23
|1.2952
|0.0000
|1.2932
|104
|2007.01.25 08:44
|sell
|53
|0.52
|1.2984
|0.0000
|1.2964
|105
|2007.01.25 10:06
|close
|53
|0.52
|1.2972
|0.0000
|1.2964
|62.40
|5784.56
|106
|2007.01.25 10:06
|close
|52
|0.23
|1.2972
|0.0000
|1.2932
|-42.99
|5741.57
|107
|2007.01.25 19:00
|sell
|54
|0.23
|1.2980
|0.0000
|1.2960
|108
|2007.01.25 19:08
|close
|54
|0.23
|1.2973
|0.0000
|1.2960
|16.10
|5757.67
|109
|2007.01.25 19:08
|sell
|55
|0.23
|1.2972
|0.0000
|1.2952
|110
|2007.01.25 19:25
|close
|55
|0.23
|1.2965
|0.0000
|1.2952
|16.10
|5773.77
|111
|2007.01.25 19:25
|sell
|56
|0.23
|1.2961
|0.0000
|1.2941
|112
|2007.01.25 20:03
|close
|56
|0.23
|1.2953
|0.0000
|1.2941
|18.40
|5792.17
|113
|2007.01.26 12:28
|sell
|57
|0.23
|1.2902
|0.0000
|1.2882
|114
|2007.01.26 12:38
|close
|57
|0.23
|1.2895
|0.0000
|1.2882
|16.10
|5808.27
|115
|2007.01.26 12:38
|sell
|58
|0.23
|1.2890
|0.0000
|1.2870
|116
|2007.01.26 15:59
|close
|58
|0.23
|1.2881
|0.0000
|1.2870
|20.70
|5828.97
|117
|2007.01.31 11:00
|sell
|59
|0.23
|1.2929
|0.0000
|1.2909
|118
|2007.01.31 14:28
|sell
|60
|0.52
|1.2960
|0.0000
|1.2940
|119
|2007.01.31 14:29
|close
|60
|0.52
|1.2947
|0.0000
|1.2940
|67.60
|5896.57
|120
|2007.01.31 14:29
|close
|59
|0.23
|1.2947
|0.0000
|1.2909
|-41.40
|5855.17
|121
|2007.01.31 16:50
|buy
|61
|0.23
|1.3006
|0.0000
|1.3026
|122
|2007.01.31 17:13
|close
|61
|0.23
|1.3013
|0.0000
|1.3026
|16.10
|5871.27
|123
|2007.02.01 16:00
|buy
|62
|0.23
|1.3043
|0.0000
|1.3063
|124
|2007.02.01 16:00
|close
|62
|0.23
|1.3051
|0.0000
|1.3063
|18.40
|5889.67
|125
|2007.02.01 16:00
|buy
|63
|0.24
|1.3052
|0.0000
|1.3072
|126
|2007.02.01 16:40
|buy
|64
|0.52
|1.3020
|0.0000
|1.3040
|127
|2007.02.02 14:29
|close
|64
|0.52
|1.3033
|0.0000
|1.3040
|64.27
|5953.94
|128
|2007.02.02 14:29
|close
|63
|0.24
|1.3033
|0.0000
|1.3072
|-47.14
|5906.80
|129
|2007.02.02 17:00
|sell
|65
|0.24
|1.2973
|0.0000
|1.2953
|130
|2007.02.02 17:44
|close
|65
|0.24
|1.2966
|0.0000
|1.2953
|16.80
|5923.60
|131
|2007.02.02 17:44
|sell
|66
|0.24
|1.2964
|0.0000
|1.2944
|132
|2007.02.02 18:52
|close
|66
|0.24
|1.2957
|0.0000
|1.2944
|16.80
|5940.40
|133
|2007.02.02 18:53
|sell
|67
|0.24
|1.2954
|0.0000
|1.2934
|134
|2007.02.05 03:04
|close
|67
|0.24
|1.2947
|0.0000
|1.2934
|17.85
|5958.25
|135
|2007.02.07 11:22
|buy
|68
|0.24
|1.2995
|0.0000
|1.3015
|136
|2007.02.07 15:34
|close
|68
|0.24
|1.3002
|0.0000
|1.3015
|16.80
|5975.05
|137
|2007.02.07 18:00
|buy
|69
|0.24
|1.3019
|0.0000
|1.3039
|138
|2007.02.08 09:41
|buy
|70
|0.54
|1.2988
|0.0000
|1.3008
|139
|2007.02.08 14:35
|close
|70
|0.54
|1.3001
|0.0000
|1.3008
|70.20
|6045.25
|140
|2007.02.08 14:35
|close
|69
|0.24
|1.3001
|0.0000
|1.3039
|-47.81
|5997.44
|141
|2007.02.08 16:00
|buy
|71
|0.24
|1.3017
|0.0000
|1.3037
|142
|2007.02.08 16:25
|close
|71
|0.24
|1.3024
|0.0000
|1.3037
|16.80
|6014.24
|143
|2007.02.08 16:25
|buy
|72
|0.24
|1.3027
|0.0000
|1.3047
|144
|2007.02.08 16:47
|close
|72
|0.24
|1.3034
|0.0000
|1.3047
|16.80
|6031.04
|145
|2007.02.08 16:47
|buy
|73
|0.24
|1.3034
|0.0000
|1.3054
|146
|2007.02.08 23:11
|close
|73
|0.24
|1.3041
|0.0000
|1.3054
|16.80
|6047.84
|147
|2007.02.09 11:00
|sell
|74
|0.24
|1.3004
|0.0000
|1.2984
|148
|2007.02.09 11:02
|close
|74
|0.24
|1.2997
|0.0000
|1.2984
|16.80
|6064.64
|149
|2007.02.09 11:02
|sell
|75
|0.24
|1.2996
|0.0000
|1.2976
|150
|2007.02.09 11:17
|close
|75
|0.24
|1.2989
|0.0000
|1.2976
|16.80
|6081.44
|151
|2007.02.09 11:17
|sell
|76
|0.24
|1.2987
|0.0000
|1.2967
|152
|2007.02.12 00:00
|sell
|77
|0.54
|1.3018
|0.0000
|1.2998
|153
|2007.02.12 09:32
|close
|77
|0.54
|1.3006
|0.0000
|1.2998
|64.80
|6146.24
|154
|2007.02.12 09:32
|close
|76
|0.24
|1.3006
|0.0000
|1.2967
|-44.55
|6101.69
|155
|2007.02.12 11:00
|sell
|78
|0.24
|1.2981
|0.0000
|1.2961
|156
|2007.02.12 11:16
|close
|78
|0.24
|1.2973
|0.0000
|1.2961
|19.20
|6120.89
|157
|2007.02.12 11:16
|sell
|79
|0.24
|1.2972
|0.0000
|1.2952
|158
|2007.02.12 11:17
|close
|79
|0.24
|1.2965
|0.0000
|1.2952
|16.80
|6137.69
|159
|2007.02.12 11:17
|sell
|80
|0.25
|1.2962
|0.0000
|1.2942
|160
|2007.02.12 11:24
|close
|80
|0.25
|1.2955
|0.0000
|1.2942
|17.50
|6155.19
|161
|2007.02.12 11:24
|sell
|81
|0.25
|1.2951
|0.0000
|1.2931
|162
|2007.02.12 13:13
|close
|81
|0.25
|1.2944
|0.0000
|1.2931
|17.50
|6172.69
|163
|2007.02.13 13:00
|buy
|82
|0.25
|1.3008
|0.0000
|1.3028
|164
|2007.02.13 13:12
|close
|82
|0.25
|1.3015
|0.0000
|1.3028
|17.50
|6190.19
|165
|2007.02.13 13:12
|buy
|83
|0.25
|1.3016
|0.0000
|1.3036
|166
|2007.02.13 14:12
|close
|83
|0.25
|1.3023
|0.0000
|1.3036
|17.50
|6207.69
|167
|2007.02.13 14:12
|buy
|84
|0.25
|1.3025
|0.0000
|1.3045
|168
|2007.02.13 14:30
|close
|84
|0.25
|1.3032
|0.0000
|1.3045
|17.50
|6225.19
|169
|2007.02.13 14:30
|buy
|85
|0.25
|1.3033
|0.0000
|1.3053
|170
|2007.02.13 14:39
|close
|85
|0.25
|1.3040
|0.0000
|1.3053
|17.50
|6242.69
|171
|2007.02.13 14:39
|buy
|86
|0.25
|1.3041
|0.0000
|1.3061
|172
|2007.02.13 16:42
|buy
|87
|0.56
|1.3009
|0.0000
|1.3029
|173
|2007.02.13 17:09
|close
|87
|0.56
|1.3021
|0.0000
|1.3029
|67.20
|6309.89
|174
|2007.02.13 17:09
|close
|86
|0.25
|1.3021
|0.0000
|1.3061
|-50.00
|6259.89
|175
|2007.02.13 18:04
|buy
|88
|0.25
|1.3025
|0.0000
|1.3045
|176
|2007.02.13 21:35
|close
|88
|0.25
|1.3032
|0.0000
|1.3045
|17.50
|6277.39
|177
|2007.02.14 10:00
|buy
|89
|0.25
|1.3098
|0.0000
|1.3118
|178
|2007.02.14 14:57
|close
|89
|0.25
|1.3105
|0.0000
|1.3118
|17.50
|6294.89
|179
|2007.02.14 14:57
|buy
|90
|0.25
|1.3106
|0.0000
|1.3126
|180
|2007.02.14 16:00
|close
|90
|0.25
|1.3113
|0.0000
|1.3126
|17.50
|6312.39
|181
|2007.02.14 16:00
|buy
|91
|0.25
|1.3116
|0.0000
|1.3136
|182
|2007.02.14 16:02
|close
|91
|0.25
|1.3123
|0.0000
|1.3136
|17.50
|6329.89
|183
|2007.02.14 16:02
|buy
|92
|0.25
|1.3126
|0.0000
|1.3146
|184
|2007.02.14 16:03
|close
|92
|0.25
|1.3133
|0.0000
|1.3146
|17.50
|6347.39
|185
|2007.02.14 16:03
|buy
|93
|0.25
|1.3134
|0.0000
|1.3154
|186
|2007.02.14 16:07
|close
|93
|0.25
|1.3142
|0.0000
|1.3154
|20.00
|6367.39
|187
|2007.02.14 16:07
|buy
|94
|0.25
|1.3144
|0.0000
|1.3164
|188
|2007.02.15 15:00
|close
|94
|0.25
|1.3154
|0.0000
|1.3164
|20.20
|6387.58
|189
|2007.02.15 17:00
|buy
|95
|0.26
|1.3141
|0.0000
|1.3161
|190
|2007.02.15 18:00
|close
|95
|0.26
|1.3148
|0.0000
|1.3161
|18.20
|6405.78
|191
|2007.02.15 18:41
|buy
|96
|0.26
|1.3142
|0.0000
|1.3162
|192
|2007.02.16 12:05
|buy
|97
|0.56
|1.3111
|0.0000
|1.3131
|193
|2007.02.16 12:51
|close
|97
|0.56
|1.3124
|0.0000
|1.3131
|72.80
|6478.58
|194
|2007.02.16 12:51
|close
|96
|0.26
|1.3124
|0.0000
|1.3162
|-48.47
|6430.12
|195
|2007.02.16 14:00
|sell
|98
|0.26
|1.3115
|0.0000
|1.3095
|196
|2007.02.16 14:44
|close
|98
|0.26
|1.3106
|0.0000
|1.3095
|23.40
|6453.52
|197
|2007.02.16 14:44
|sell
|99
|0.26
|1.3105
|0.0000
|1.3085
|198
|2007.02.16 15:12
|close
|99
|0.26
|1.3098
|0.0000
|1.3085
|18.20
|6471.72
|199
|2007.02.16 16:00
|sell
|100
|0.26
|1.3118
|0.0000
|1.3098
|200
|2007.02.16 16:02
|close
|100
|0.26
|1.3111
|0.0000
|1.3098
|18.20
|6489.92
|201
|2007.02.16 16:02
|sell
|101
|0.26
|1.3107
|0.0000
|1.3087
|202
|2007.02.16 20:22
|sell
|102
|0.59
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|203
|2007.02.19 11:28
|close
|102
|0.59
|1.3127
|0.0000
|1.3119
|73.38
|6563.30
|204
|2007.02.19 11:28
|close
|101
|0.26
|1.3127
|0.0000
|1.3087
|-50.86
|6512.43
|205
|2007.02.21 16:00
|sell
|103
|0.26
|1.3123
|0.0000
|1.3103
|206
|2007.02.22 08:32
|close
|103
|0.26
|1.3116
|0.0000
|1.3103
|21.61
|6534.04
|207
|2007.02.27 11:36
|buy
|104
|0.26
|1.3216
|0.0000
|1.3236
|208
|2007.02.27 13:58
|close
|104
|0.26
|1.3223
|0.0000
|1.3236
|18.20
|6552.24
|209
|2007.02.28 11:00
|sell
|105
|0.26
|1.3181
|0.0000
|1.3161
|210
|2007.02.28 14:04
|sell
|106
|0.59
|1.3212
|0.0000
|1.3192
|211
|2007.02.28 15:38
|close
|106
|0.59
|1.3200
|0.0000
|1.3192
|70.80
|6623.04
|212
|2007.02.28 15:38
|close
|105
|0.26
|1.3200
|0.0000
|1.3161
|-49.40
|6573.64
|213
|2007.02.28 16:00
|buy
|107
|0.26
|1.3223
|0.0000
|1.3243
|214
|2007.02.28 16:31
|buy
|108
|0.59
|1.3192
|0.0000
|1.3212
|215
|2007.02.28 16:54
|close
|108
|0.59
|1.3204
|0.0000
|1.3212
|70.80
|6644.44
|216
|2007.02.28 16:54
|close
|107
|0.26
|1.3204
|0.0000
|1.3243
|-49.40
|6595.04
|217
|2007.03.01 02:00
|buy
|109
|0.26
|1.3234
|0.0000
|1.3254
|218
|2007.03.01 08:24
|buy
|110
|0.59
|1.3203
|0.0000
|1.3223
|219
|2007.03.01 08:30
|close
|110
|0.59
|1.3216
|0.0000
|1.3223
|76.70
|6671.74
|220
|2007.03.01 08:30
|close
|109
|0.26
|1.3216
|0.0000
|1.3254
|-46.80
|6624.94
|221
|2007.03.01 11:27
|buy
|111
|0.26
|1.3225
|0.0000
|1.3245
|222
|2007.03.01 14:02
|close
|111
|0.26
|1.3232
|0.0000
|1.3245
|18.20
|6643.14
|223
|2007.03.01 16:00
|sell
|112
|0.27
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|224
|2007.03.01 16:01
|close
|112
|0.27
|1.3188
|0.0000
|1.3175
|18.90
|6662.04
|225
|2007.03.01 16:01
|sell
|113
|0.27
|1.3188
|0.0000
|1.3168
|226
|2007.03.01 16:17
|close
|113
|0.27
|1.3181
|0.0000
|1.3168
|18.90
|6680.94
|227
|2007.03.01 16:17
|sell
|114
|0.27
|1.3178
|0.0000
|1.3158
|228
|2007.03.01 16:18
|close
|114
|0.27
|1.3169
|0.0000
|1.3158
|24.30
|6705.24
|229
|2007.03.01 16:18
|sell
|115
|0.27
|1.3168
|0.0000
|1.3148
|230
|2007.03.01 16:56
|close
|115
|0.27
|1.3161
|0.0000
|1.3148
|18.90
|6724.14
|231
|2007.03.01 16:56
|sell
|116
|0.27
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|232
|2007.03.01 20:45
|sell
|117
|0.61
|1.3191
|0.0000
|1.3171
|233
|2007.03.01 22:35
|close
|117
|0.61
|1.3179
|0.0000
|1.3171
|73.20
|6797.34
|234
|2007.03.01 22:35
|close
|116
|0.27
|1.3179
|0.0000
|1.3140
|-51.30
|6746.04
|235
|2007.03.02 12:19
|sell
|118
|0.27
|1.3153
|0.0000
|1.3133
|236
|2007.03.02 18:19
|sell
|119
|0.61
|1.3185
|0.0000
|1.3165
|237
|2007.03.05 02:52
|close
|119
|0.61
|1.3173
|0.0000
|1.3165
|75.86
|6821.90
|238
|2007.03.05 02:52
|close
|118
|0.27
|1.3173
|0.0000
|1.3133
|-52.82
|6769.08
|239
|2007.03.05 04:00
|sell
|120
|0.27
|1.3125
|0.0000
|1.3105
|240
|2007.03.05 07:11
|sell
|121
|0.61
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|241
|2007.03.05 08:59
|close
|121
|0.61
|1.3144
|0.0000
|1.3136
|73.20
|6842.28
|242
|2007.03.05 08:59
|close
|120
|0.27
|1.3144
|0.0000
|1.3105
|-51.30
|6790.98
|243
|2007.03.05 11:00
|sell
|122
|0.27
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|244
|2007.03.05 12:05
|close
|122
|0.27
|1.3122
|0.0000
|1.3109
|18.90
|6809.88
|245
|2007.03.05 12:05
|sell
|123
|0.27
|1.3119
|0.0000
|1.3099
|246
|2007.03.05 13:06
|close
|123
|0.27
|1.3112
|0.0000
|1.3099
|18.90
|6828.78
|247
|2007.03.06 04:00
|sell
|124
|0.27
|1.3091
|0.0000
|1.3071
|248
|2007.03.06 04:14
|close
|124
|0.27
|1.3084
|0.0000
|1.3071
|18.90
|6847.68
|249
|2007.03.06 04:14
|sell
|125
|0.27
|1.3081
|0.0000
|1.3061
|250
|2007.03.06 06:02
|sell
|126
|0.61
|1.3113
|0.0000
|1.3093
|251
|2007.03.06 06:55
|close
|126
|0.61
|1.3101
|0.0000
|1.3093
|73.20
|6920.88
|252
|2007.03.06 06:55
|close
|125
|0.27
|1.3101
|0.0000
|1.3061
|-54.00
|6866.88
|253
|2007.03.08 17:00
|sell
|127
|0.27
|1.3125
|0.0000
|1.3105
|254
|2007.03.09 05:58
|sell
|128
|0.61
|1.3156
|0.0000
|1.3136
|255
|2007.03.09 09:33
|close
|128
|0.61
|1.3144
|0.0000
|1.3136
|73.20
|6940.08
|256
|2007.03.09 09:33
|close
|127
|0.27
|1.3144
|0.0000
|1.3105
|-50.12
|6889.96
|257
|2007.03.09 18:00
|sell
|129
|0.28
|1.3114
|0.0000
|1.3094
|258
|2007.03.09 19:25
|close
|129
|0.28
|1.3107
|0.0000
|1.3094
|19.60
|6909.56
|259
|2007.03.09 19:25
|sell
|130
|0.28
|1.3106
|0.0000
|1.3086
|260
|2007.03.12 00:00
|sell
|131
|0.61
|1.3138
|0.0000
|1.3118
|261
|2007.03.12 00:09
|close
|131
|0.61
|1.3125
|0.0000
|1.3118
|79.30
|6988.86
|262
|2007.03.12 00:09
|close
|130
|0.28
|1.3125
|0.0000
|1.3086
|-51.98
|6936.88
|263
|2007.03.13 17:00
|buy
|132
|0.28
|1.3210
|0.0000
|1.3230
|264
|2007.03.13 20:32
|close
|132
|0.28
|1.3217
|0.0000
|1.3230
|19.60
|6956.48
|265
|2007.03.14 12:00
|buy
|133
|0.28
|1.3198
|0.0000
|1.3218
|266
|2007.03.14 17:04
|close
|133
|0.28
|1.3207
|0.0000
|1.3218
|25.20
|6981.68
|267
|2007.03.15 18:00
|buy
|134
|0.28
|1.3238
|0.0000
|1.3258
|268
|2007.03.15 18:17
|close
|134
|0.28
|1.3245
|0.0000
|1.3258
|19.60
|7001.28
|269
|2007.03.15 18:17
|buy
|135
|0.28
|1.3246
|0.0000
|1.3266
|270
|2007.03.16 02:19
|close
|135
|0.28
|1.3253
|0.0000
|1.3266
|17.81
|7019.09