Strategy Tester Report
PacMantestNeural

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.11.01 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2007.01.01 - 2007.03.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 250%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=true; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.25; RiskPercent=2; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=250; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=34; CCI_PeroidFast=55; cci_buy=10; cci_sell=-10; ShowDecision=true; ValuePeriod=1; ValuePeriodPrev=1; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=4; LongPips=31; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=4; ShortPips=31; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test3383Ticks modelled413312Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit2019.09Gross profit3292.24Gross loss-1273.15
Profit factor2.59Expected payoff14.96
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown169.00 (2.93%)Relative drawdown2.93% (169.00)
Total trades135Short positions (won %)81 (83.95%)Long positions (won %)54 (79.63%)
Profit trades (% of total)111 (82.22%)Loss trades (% of total)24 (17.78%)
Largestprofit trade194.00loss trade-99.00
Averageprofit trade29.66loss trade-53.05
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (410.43)consecutive losses (loss in money)2 (-169.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)410.43 (15)consecutive loss (count of losses)-169.00 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 18:15buy10.201.32860.00001.3306
22007.01.03 10:48buy20.451.32550.00001.3275
32007.01.03 11:23buy30.971.32210.00001.3241
42007.01.03 14:14t/p30.971.32410.00001.3241194.005194.00
52007.01.03 14:14close20.451.32420.00001.3275-58.505135.50
62007.01.03 14:14close10.201.32410.00001.3306-91.285044.22
72007.01.03 16:45sell40.201.31890.00001.3169
82007.01.03 17:10close40.201.31810.00001.316916.005060.22
92007.01.03 18:00sell50.201.31690.00001.3149
102007.01.03 18:22close50.201.31610.00001.314916.005076.22
112007.01.03 18:22sell60.201.31600.00001.3140
122007.01.03 18:25close60.201.31530.00001.314014.005090.22
132007.01.03 18:25sell70.201.31520.00001.3132
142007.01.04 09:13close70.201.31460.00001.313214.625104.84
152007.01.04 11:00sell80.201.31120.00001.3092
162007.01.04 11:34close80.201.31050.00001.309214.005118.84
172007.01.04 11:34sell90.201.31040.00001.3084
182007.01.04 11:50close90.201.30970.00001.308414.005132.84
192007.01.04 11:50sell100.211.30960.00001.3076
202007.01.04 11:52close100.211.30890.00001.307614.705147.54
212007.01.04 11:52sell110.211.30870.00001.3067
222007.01.04 17:12close110.211.30800.00001.306714.705162.24
232007.01.05 13:46sell120.211.30810.00001.3061
242007.01.05 14:29close120.211.30720.00001.306118.905181.14
252007.01.05 16:00sell130.211.30080.00001.2988
262007.01.05 16:53close130.211.30000.00001.298816.805197.94
272007.01.05 16:53sell140.211.29990.00001.2979
282007.01.05 16:56close140.211.29920.00001.297914.705212.64
292007.01.05 16:56sell150.211.29910.00001.2971
302007.01.05 17:04close150.211.29840.00001.297114.705227.34
312007.01.05 17:04sell160.211.29830.00001.2963
322007.01.08 08:19sell170.471.30150.00001.2995
332007.01.08 08:37close170.471.30030.00001.299556.405283.74
342007.01.08 08:37close160.211.30030.00001.2963-41.085242.66
352007.01.08 11:28sell180.211.30070.00001.2987
362007.01.08 14:24close180.211.30000.00001.298714.705257.36
372007.01.09 17:00sell190.211.29990.00001.2979
382007.01.09 17:49close190.211.29910.00001.297916.805274.16
392007.01.09 17:49sell200.211.29900.00001.2970
402007.01.10 01:10close200.211.29840.00001.297013.525287.67
412007.01.10 16:00sell210.211.29620.00001.2942
422007.01.10 16:09close210.211.29540.00001.294216.805304.47
432007.01.10 16:09sell220.211.29530.00001.2933
442007.01.10 16:13close220.211.29460.00001.293314.705319.17
452007.01.10 16:13sell230.211.29450.00001.2925
462007.01.10 16:15close230.211.29370.00001.292516.805335.97
472007.01.10 16:15sell240.211.29340.00001.2914
482007.01.11 08:56sell250.471.29660.00001.2946
492007.01.11 09:30close250.471.29540.00001.294656.405392.37
502007.01.11 09:30close240.211.29540.00001.2914-39.255353.12
512007.01.11 15:00sell260.211.29350.00001.2915
522007.01.11 15:15close260.211.29270.00001.291516.805369.92
532007.01.11 15:15sell270.211.29260.00001.2906
542007.01.11 15:20close270.211.29190.00001.290614.705384.62
552007.01.11 15:20sell280.221.29160.00001.2896
562007.01.11 16:05close280.221.29090.00001.289615.405400.02
572007.01.11 16:05sell290.221.29080.00001.2888
582007.01.11 16:11close290.221.29010.00001.288815.405415.42
592007.01.11 16:11sell300.221.29000.00001.2880
602007.01.11 16:30close300.221.28920.00001.288017.605433.02
612007.01.11 16:30sell310.221.28930.00001.2873
622007.01.11 20:23close310.221.28860.00001.287315.405448.42
632007.01.15 10:37buy320.221.29440.00001.2964
642007.01.15 12:49close320.221.29510.00001.296415.405463.82
652007.01.16 10:00buy330.221.29570.00001.2977
662007.01.16 10:20close330.221.29640.00001.297715.405479.22
672007.01.16 10:21buy340.221.29680.00001.2988
682007.01.16 10:59close340.221.29750.00001.298815.405494.62
692007.01.16 10:59buy350.221.29760.00001.2996
702007.01.16 11:21close350.221.29830.00001.299615.405510.02
712007.01.16 17:00sell360.221.29290.00001.2909
722007.01.16 17:49close360.221.29220.00001.290915.405525.42
732007.01.16 17:49sell370.221.29190.00001.2899
742007.01.16 17:50close370.221.29120.00001.289915.405540.82
752007.01.16 17:50sell380.221.29110.00001.2891
762007.01.17 14:29close380.221.29040.00001.289116.365557.19
772007.01.17 17:00buy390.221.29500.00001.2970
782007.01.18 04:04close390.221.29590.00001.297015.575572.76
792007.01.18 06:00buy400.221.29680.00001.2988
802007.01.18 11:14buy410.501.29370.00001.2957
812007.01.18 14:30buy421.061.29050.00001.2925
822007.01.18 15:06close421.061.29230.00001.2925190.805763.56
832007.01.18 15:06close410.501.29230.00001.2957-70.005693.56
842007.01.18 15:06close400.221.29230.00001.2988-99.005594.56
852007.01.18 19:00buy430.221.29500.00001.2970
862007.01.18 20:47close430.221.29570.00001.297015.405609.96
872007.01.22 12:00sell440.221.29390.00001.2919
882007.01.22 13:41close440.221.29320.00001.291915.405625.36
892007.01.23 11:00buy450.231.29880.00001.3008
902007.01.23 11:02close450.231.29950.00001.300816.105641.46
912007.01.23 11:02buy460.231.29960.00001.3016
922007.01.23 11:08close460.231.30030.00001.301616.105657.56
932007.01.23 11:08buy470.231.30060.00001.3026
942007.01.23 11:09close470.231.30130.00001.302616.105673.66
952007.01.23 11:09buy480.231.30140.00001.3034
962007.01.23 12:45close480.231.30210.00001.303416.105689.76
972007.01.24 13:42buy490.231.30140.00001.3034
982007.01.24 15:13buy500.501.29830.00001.3003
992007.01.24 15:43close500.501.29950.00001.300360.005749.76
1002007.01.24 15:43close490.231.29950.00001.3034-43.705706.06
1012007.01.24 18:00sell510.231.29600.00001.2940
1022007.01.24 18:15close510.231.29530.00001.294016.105722.16
1032007.01.24 18:15sell520.231.29520.00001.2932
1042007.01.25 08:44sell530.521.29840.00001.2964
1052007.01.25 10:06close530.521.29720.00001.296462.405784.56
1062007.01.25 10:06close520.231.29720.00001.2932-42.995741.57
1072007.01.25 19:00sell540.231.29800.00001.2960
1082007.01.25 19:08close540.231.29730.00001.296016.105757.67
1092007.01.25 19:08sell550.231.29720.00001.2952
1102007.01.25 19:25close550.231.29650.00001.295216.105773.77
1112007.01.25 19:25sell560.231.29610.00001.2941
1122007.01.25 20:03close560.231.29530.00001.294118.405792.17
1132007.01.26 12:28sell570.231.29020.00001.2882
1142007.01.26 12:38close570.231.28950.00001.288216.105808.27
1152007.01.26 12:38sell580.231.28900.00001.2870
1162007.01.26 15:59close580.231.28810.00001.287020.705828.97
1172007.01.31 11:00sell590.231.29290.00001.2909
1182007.01.31 14:28sell600.521.29600.00001.2940
1192007.01.31 14:29close600.521.29470.00001.294067.605896.57
1202007.01.31 14:29close590.231.29470.00001.2909-41.405855.17
1212007.01.31 16:50buy610.231.30060.00001.3026
1222007.01.31 17:13close610.231.30130.00001.302616.105871.27
1232007.02.01 16:00buy620.231.30430.00001.3063
1242007.02.01 16:00close620.231.30510.00001.306318.405889.67
1252007.02.01 16:00buy630.241.30520.00001.3072
1262007.02.01 16:40buy640.521.30200.00001.3040
1272007.02.02 14:29close640.521.30330.00001.304064.275953.94
1282007.02.02 14:29close630.241.30330.00001.3072-47.145906.80
1292007.02.02 17:00sell650.241.29730.00001.2953
1302007.02.02 17:44close650.241.29660.00001.295316.805923.60
1312007.02.02 17:44sell660.241.29640.00001.2944
1322007.02.02 18:52close660.241.29570.00001.294416.805940.40
1332007.02.02 18:53sell670.241.29540.00001.2934
1342007.02.05 03:04close670.241.29470.00001.293417.855958.25
1352007.02.07 11:22buy680.241.29950.00001.3015
1362007.02.07 15:34close680.241.30020.00001.301516.805975.05
1372007.02.07 18:00buy690.241.30190.00001.3039
1382007.02.08 09:41buy700.541.29880.00001.3008
1392007.02.08 14:35close700.541.30010.00001.300870.206045.25
1402007.02.08 14:35close690.241.30010.00001.3039-47.815997.44
1412007.02.08 16:00buy710.241.30170.00001.3037
1422007.02.08 16:25close710.241.30240.00001.303716.806014.24
1432007.02.08 16:25buy720.241.30270.00001.3047
1442007.02.08 16:47close720.241.30340.00001.304716.806031.04
1452007.02.08 16:47buy730.241.30340.00001.3054
1462007.02.08 23:11close730.241.30410.00001.305416.806047.84
1472007.02.09 11:00sell740.241.30040.00001.2984
1482007.02.09 11:02close740.241.29970.00001.298416.806064.64
1492007.02.09 11:02sell750.241.29960.00001.2976
1502007.02.09 11:17close750.241.29890.00001.297616.806081.44
1512007.02.09 11:17sell760.241.29870.00001.2967
1522007.02.12 00:00sell770.541.30180.00001.2998
1532007.02.12 09:32close770.541.30060.00001.299864.806146.24
1542007.02.12 09:32close760.241.30060.00001.2967-44.556101.69
1552007.02.12 11:00sell780.241.29810.00001.2961
1562007.02.12 11:16close780.241.29730.00001.296119.206120.89
1572007.02.12 11:16sell790.241.29720.00001.2952
1582007.02.12 11:17close790.241.29650.00001.295216.806137.69
1592007.02.12 11:17sell800.251.29620.00001.2942
1602007.02.12 11:24close800.251.29550.00001.294217.506155.19
1612007.02.12 11:24sell810.251.29510.00001.2931
1622007.02.12 13:13close810.251.29440.00001.293117.506172.69
1632007.02.13 13:00buy820.251.30080.00001.3028
1642007.02.13 13:12close820.251.30150.00001.302817.506190.19
1652007.02.13 13:12buy830.251.30160.00001.3036
1662007.02.13 14:12close830.251.30230.00001.303617.506207.69
1672007.02.13 14:12buy840.251.30250.00001.3045
1682007.02.13 14:30close840.251.30320.00001.304517.506225.19
1692007.02.13 14:30buy850.251.30330.00001.3053
1702007.02.13 14:39close850.251.30400.00001.305317.506242.69
1712007.02.13 14:39buy860.251.30410.00001.3061
1722007.02.13 16:42buy870.561.30090.00001.3029
1732007.02.13 17:09close870.561.30210.00001.302967.206309.89
1742007.02.13 17:09close860.251.30210.00001.3061-50.006259.89
1752007.02.13 18:04buy880.251.30250.00001.3045
1762007.02.13 21:35close880.251.30320.00001.304517.506277.39
1772007.02.14 10:00buy890.251.30980.00001.3118
1782007.02.14 14:57close890.251.31050.00001.311817.506294.89
1792007.02.14 14:57buy900.251.31060.00001.3126
1802007.02.14 16:00close900.251.31130.00001.312617.506312.39
1812007.02.14 16:00buy910.251.31160.00001.3136
1822007.02.14 16:02close910.251.31230.00001.313617.506329.89
1832007.02.14 16:02buy920.251.31260.00001.3146
1842007.02.14 16:03close920.251.31330.00001.314617.506347.39
1852007.02.14 16:03buy930.251.31340.00001.3154
1862007.02.14 16:07close930.251.31420.00001.315420.006367.39
1872007.02.14 16:07buy940.251.31440.00001.3164
1882007.02.15 15:00close940.251.31540.00001.316420.206387.58
1892007.02.15 17:00buy950.261.31410.00001.3161
1902007.02.15 18:00close950.261.31480.00001.316118.206405.78
1912007.02.15 18:41buy960.261.31420.00001.3162
1922007.02.16 12:05buy970.561.31110.00001.3131
1932007.02.16 12:51close970.561.31240.00001.313172.806478.58
1942007.02.16 12:51close960.261.31240.00001.3162-48.476430.12
1952007.02.16 14:00sell980.261.31150.00001.3095
1962007.02.16 14:44close980.261.31060.00001.309523.406453.52
1972007.02.16 14:44sell990.261.31050.00001.3085
1982007.02.16 15:12close990.261.30980.00001.308518.206471.72
1992007.02.16 16:00sell1000.261.31180.00001.3098
2002007.02.16 16:02close1000.261.31110.00001.309818.206489.92
2012007.02.16 16:02sell1010.261.31070.00001.3087
2022007.02.16 20:22sell1020.591.31390.00001.3119
2032007.02.19 11:28close1020.591.31270.00001.311973.386563.30
2042007.02.19 11:28close1010.261.31270.00001.3087-50.866512.43
2052007.02.21 16:00sell1030.261.31230.00001.3103
2062007.02.22 08:32close1030.261.31160.00001.310321.616534.04
2072007.02.27 11:36buy1040.261.32160.00001.3236
2082007.02.27 13:58close1040.261.32230.00001.323618.206552.24
2092007.02.28 11:00sell1050.261.31810.00001.3161
2102007.02.28 14:04sell1060.591.32120.00001.3192
2112007.02.28 15:38close1060.591.32000.00001.319270.806623.04
2122007.02.28 15:38close1050.261.32000.00001.3161-49.406573.64
2132007.02.28 16:00buy1070.261.32230.00001.3243
2142007.02.28 16:31buy1080.591.31920.00001.3212
2152007.02.28 16:54close1080.591.32040.00001.321270.806644.44
2162007.02.28 16:54close1070.261.32040.00001.3243-49.406595.04
2172007.03.01 02:00buy1090.261.32340.00001.3254
2182007.03.01 08:24buy1100.591.32030.00001.3223
2192007.03.01 08:30close1100.591.32160.00001.322376.706671.74
2202007.03.01 08:30close1090.261.32160.00001.3254-46.806624.94
2212007.03.01 11:27buy1110.261.32250.00001.3245
2222007.03.01 14:02close1110.261.32320.00001.324518.206643.14
2232007.03.01 16:00sell1120.271.31950.00001.3175
2242007.03.01 16:01close1120.271.31880.00001.317518.906662.04
2252007.03.01 16:01sell1130.271.31880.00001.3168
2262007.03.01 16:17close1130.271.31810.00001.316818.906680.94
2272007.03.01 16:17sell1140.271.31780.00001.3158
2282007.03.01 16:18close1140.271.31690.00001.315824.306705.24
2292007.03.01 16:18sell1150.271.31680.00001.3148
2302007.03.01 16:56close1150.271.31610.00001.314818.906724.14
2312007.03.01 16:56sell1160.271.31600.00001.3140
2322007.03.01 20:45sell1170.611.31910.00001.3171
2332007.03.01 22:35close1170.611.31790.00001.317173.206797.34
2342007.03.01 22:35close1160.271.31790.00001.3140-51.306746.04
2352007.03.02 12:19sell1180.271.31530.00001.3133
2362007.03.02 18:19sell1190.611.31850.00001.3165
2372007.03.05 02:52close1190.611.31730.00001.316575.866821.90
2382007.03.05 02:52close1180.271.31730.00001.3133-52.826769.08
2392007.03.05 04:00sell1200.271.31250.00001.3105
2402007.03.05 07:11sell1210.611.31560.00001.3136
2412007.03.05 08:59close1210.611.31440.00001.313673.206842.28
2422007.03.05 08:59close1200.271.31440.00001.3105-51.306790.98
2432007.03.05 11:00sell1220.271.31290.00001.3109
2442007.03.05 12:05close1220.271.31220.00001.310918.906809.88
2452007.03.05 12:05sell1230.271.31190.00001.3099
2462007.03.05 13:06close1230.271.31120.00001.309918.906828.78
2472007.03.06 04:00sell1240.271.30910.00001.3071
2482007.03.06 04:14close1240.271.30840.00001.307118.906847.68
2492007.03.06 04:14sell1250.271.30810.00001.3061
2502007.03.06 06:02sell1260.611.31130.00001.3093
2512007.03.06 06:55close1260.611.31010.00001.309373.206920.88
2522007.03.06 06:55close1250.271.31010.00001.3061-54.006866.88
2532007.03.08 17:00sell1270.271.31250.00001.3105
2542007.03.09 05:58sell1280.611.31560.00001.3136
2552007.03.09 09:33close1280.611.31440.00001.313673.206940.08
2562007.03.09 09:33close1270.271.31440.00001.3105-50.126889.96
2572007.03.09 18:00sell1290.281.31140.00001.3094
2582007.03.09 19:25close1290.281.31070.00001.309419.606909.56
2592007.03.09 19:25sell1300.281.31060.00001.3086
2602007.03.12 00:00sell1310.611.31380.00001.3118
2612007.03.12 00:09close1310.611.31250.00001.311879.306988.86
2622007.03.12 00:09close1300.281.31250.00001.3086-51.986936.88
2632007.03.13 17:00buy1320.281.32100.00001.3230
2642007.03.13 20:32close1320.281.32170.00001.323019.606956.48
2652007.03.14 12:00buy1330.281.31980.00001.3218
2662007.03.14 17:04close1330.281.32070.00001.321825.206981.68
2672007.03.15 18:00buy1340.281.32380.00001.3258
2682007.03.15 18:17close1340.281.32450.00001.325819.607001.28
2692007.03.15 18:17buy1350.281.32460.00001.3266
2702007.03.16 02:19close1350.281.32530.00001.326617.817019.09