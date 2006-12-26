|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|30 Minuten (M30) 2006.12.26 00:00 - 2007.03.19 00:00 (2006.12.25 - 2007.03.19)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|SystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 250%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.2; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.14; RiskPercent=0.7; SecurityPositionPa1=false; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=160; atrstart=5; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=28; CCI_Peroid=14; cci_buy=150; cci_sell=-150; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=3; LongPips=20; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=3; ShortPips=20; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Balken im Test
|3688
|Ticks modelliert
|560616
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Ursprüngliche Einlage
|5000.00
|Gesamt netto Profit
|3268.40
|Brutto Profit
|5296.00
|Brutto Loss
|-2027.60
|Profit Faktor
|2.61
|Erwartetes Ergebnis
|10.72
|Drawdown absolut
|0.00
|Maximaler Drawdown
|149.60 (2.40%)
|Relative drawdown
|2.40% (149.60)
|Trades gesamt
|305
|Short Positionen (gewonnen %)
|131 (77.86%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|174 (81.61%)
|Profit Trades (% gesamt)
|244 (80.00%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|61 (20.00%)
|Grösster
|Profit Trade
|238.40
|Loss Trade
|-122.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|21.70
|Loss Trade
|-33.24
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|37 (427.60)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|3 (-116.00)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|427.60 (37)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-149.60 (2)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|5
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.12.26 00:00
|sell
|1
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3115
|2
|2006.12.26 00:08
|close
|1
|0.20
|1.3134
|0.0000
|1.3115
|8.00
|5008.00
|3
|2006.12.26 08:52
|sell
|2
|0.20
|1.3130
|0.0000
|1.3107
|4
|2006.12.26 09:46
|close
|2
|0.20
|1.3126
|0.0000
|1.3107
|8.00
|5016.00
|5
|2006.12.26 19:32
|sell
|3
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3077
|6
|2006.12.26 21:03
|close
|3
|0.20
|1.3095
|0.0000
|1.3077
|10.00
|5026.00
|7
|2006.12.26 23:09
|sell
|4
|0.20
|1.3104
|0.0000
|1.3081
|8
|2006.12.26 23:53
|close
|4
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3081
|8.00
|5034.00
|9
|2006.12.27 00:44
|sell
|5
|0.20
|1.3106
|0.0000
|1.3083
|10
|2006.12.27 00:49
|close
|5
|0.20
|1.3102
|0.0000
|1.3083
|8.00
|5042.00
|11
|2006.12.27 08:37
|buy
|6
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3179
|12
|2006.12.27 08:42
|close
|6
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3179
|10.00
|5052.00
|13
|2006.12.27 08:44
|buy
|7
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3179
|14
|2006.12.27 08:50
|close
|7
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3179
|10.00
|5062.00
|15
|2006.12.27 09:24
|buy
|8
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3170
|16
|2006.12.27 09:39
|close
|8
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3170
|18.00
|5080.00
|17
|2006.12.27 14:06
|buy
|9
|0.20
|1.3170
|0.0000
|1.3193
|18
|2006.12.27 15:13
|buy
|10
|0.40
|1.3145
|0.0000
|1.3168
|19
|2006.12.27 17:21
|buy
|11
|0.80
|1.3120
|0.0000
|0.0000
|20
|2006.12.27 23:08
|sell
|12
|0.20
|1.3122
|0.0000
|1.3099
|21
|2006.12.28 10:13
|close
|12
|0.20
|1.3143
|0.0000
|1.3099
|-40.80
|5039.20
|22
|2006.12.28 10:13
|close
|11
|0.80
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|142.40
|5181.60
|23
|2006.12.28 10:13
|close
|10
|0.40
|1.3139
|0.0000
|1.3168
|-28.80
|5152.80
|24
|2006.12.28 10:13
|close
|9
|0.20
|1.3139
|0.0000
|1.3193
|-64.40
|5088.40
|25
|2006.12.28 16:00
|buy
|13
|0.20
|1.3169
|0.0000
|1.3192
|26
|2006.12.28 17:11
|buy
|14
|0.40
|1.3137
|0.0000
|1.3160
|27
|2006.12.28 17:44
|close
|14
|0.40
|1.3149
|0.0000
|1.3160
|48.00
|5136.40
|28
|2006.12.28 17:44
|close
|13
|0.20
|1.3149
|0.0000
|1.3192
|-40.00
|5096.40
|29
|2006.12.28 17:44
|sell
|15
|0.20
|1.3150
|0.0000
|1.3127
|30
|2006.12.28 21:15
|close
|15
|0.20
|1.3145
|0.0000
|1.3127
|10.00
|5106.40
|31
|2006.12.29 09:09
|buy
|16
|0.20
|1.3170
|0.0000
|1.3193
|32
|2006.12.29 12:52
|close
|16
|0.20
|1.3175
|0.0000
|1.3193
|10.00
|5116.40
|33
|2006.12.29 13:55
|buy
|17
|0.20
|1.3177
|0.0000
|1.3200
|34
|2006.12.29 15:55
|close
|17
|0.20
|1.3182
|0.0000
|1.3200
|10.00
|5126.40
|35
|2006.12.29 16:07
|buy
|18
|0.20
|1.3177
|0.0000
|1.3200
|36
|2006.12.29 16:58
|close
|18
|0.20
|1.3182
|0.0000
|1.3200
|10.00
|5136.40
|37
|2006.12.29 17:06
|buy
|19
|0.20
|1.3180
|0.0000
|1.3203
|38
|2006.12.29 17:08
|close
|19
|0.20
|1.3184
|0.0000
|1.3203
|8.00
|5144.40
|39
|2006.12.29 18:59
|buy
|20
|0.20
|1.3192
|0.0000
|1.3215
|40
|2006.12.29 20:19
|close
|20
|0.20
|1.3197
|0.0000
|1.3215
|10.00
|5154.40
|41
|2006.12.29 21:28
|buy
|21
|0.20
|1.3192
|0.0000
|1.3215
|42
|2006.12.29 21:31
|close
|21
|0.20
|1.3197
|0.0000
|1.3215
|10.00
|5164.40
|43
|2006.12.29 22:12
|buy
|22
|0.20
|1.3195
|0.0000
|1.3218
|44
|2006.12.29 22:15
|close
|22
|0.20
|1.3201
|0.0000
|1.3218
|12.00
|5176.40
|45
|2007.01.02 07:59
|buy
|23
|0.20
|1.3232
|0.0000
|1.3255
|46
|2007.01.02 08:02
|close
|23
|0.20
|1.3236
|0.0000
|1.3255
|8.00
|5184.40
|47
|2007.01.02 09:11
|buy
|24
|0.20
|1.3256
|0.0000
|1.3279
|48
|2007.01.02 09:25
|close
|24
|0.20
|1.3260
|0.0000
|1.3279
|8.00
|5192.40
|49
|2007.01.02 09:55
|buy
|25
|0.20
|1.3273
|0.0000
|1.3296
|50
|2007.01.02 10:00
|close
|25
|0.20
|1.3277
|0.0000
|1.3296
|8.00
|5200.40
|51
|2007.01.02 10:14
|buy
|26
|0.20
|1.3271
|0.0000
|1.3294
|52
|2007.01.02 10:26
|close
|26
|0.20
|1.3275
|0.0000
|1.3294
|8.00
|5208.40
|53
|2007.01.02 12:05
|buy
|27
|0.20
|1.3275
|0.0000
|1.3298
|54
|2007.01.02 14:21
|close
|27
|0.20
|1.3279
|0.0000
|1.3298
|8.00
|5216.40
|55
|2007.01.02 16:03
|buy
|28
|0.20
|1.3276
|0.0000
|1.3299
|56
|2007.01.02 17:01
|close
|28
|0.20
|1.3281
|0.0000
|1.3299
|10.00
|5226.40
|57
|2007.01.03 06:12
|buy
|29
|0.20
|1.3276
|0.0000
|1.3299
|58
|2007.01.03 06:48
|close
|29
|0.20
|1.3281
|0.0000
|1.3299
|10.00
|5236.40
|59
|2007.01.03 08:21
|buy
|30
|0.20
|1.3270
|0.0000
|1.3293
|60
|2007.01.03 08:28
|close
|30
|0.20
|1.3274
|0.0000
|1.3293
|8.00
|5244.40
|61
|2007.01.03 09:36
|buy
|31
|0.20
|1.3272
|0.0000
|1.3295
|62
|2007.01.03 09:54
|close
|31
|0.20
|1.3276
|0.0000
|1.3295
|8.00
|5252.40
|63
|2007.01.03 12:22
|sell
|32
|0.20
|1.3235
|0.0000
|1.3212
|64
|2007.01.03 12:38
|close
|32
|0.20
|1.3231
|0.0000
|1.3212
|8.00
|5260.40
|65
|2007.01.03 14:18
|sell
|33
|0.20
|1.3239
|0.0000
|1.3216
|66
|2007.01.03 14:59
|close
|33
|0.20
|1.3235
|0.0000
|1.3216
|8.00
|5268.40
|67
|2007.01.03 16:41
|sell
|34
|0.20
|1.3189
|0.0000
|1.3166
|68
|2007.01.03 17:09
|close
|34
|0.20
|1.3185
|0.0000
|1.3166
|8.00
|5276.40
|69
|2007.01.03 20:00
|sell
|35
|0.20
|1.3159
|0.0000
|1.3136
|70
|2007.01.03 20:01
|close
|35
|0.20
|1.3154
|0.0000
|1.3136
|10.00
|5286.40
|71
|2007.01.03 20:02
|sell
|36
|0.20
|1.3160
|0.0000
|1.3137
|72
|2007.01.04 09:08
|close
|36
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3137
|9.20
|5295.60
|73
|2007.01.04 12:10
|sell
|37
|0.20
|1.3098
|0.0000
|1.3075
|74
|2007.01.04 15:13
|close
|37
|0.20
|1.3094
|0.0000
|1.3075
|8.00
|5303.60
|75
|2007.01.04 16:01
|sell
|38
|0.20
|1.3095
|0.0000
|1.3072
|76
|2007.01.04 16:06
|close
|38
|0.20
|1.3091
|0.0000
|1.3072
|8.00
|5311.60
|77
|2007.01.04 16:08
|sell
|39
|0.20
|1.3095
|0.0000
|1.3072
|78
|2007.01.04 16:23
|close
|39
|0.20
|1.3091
|0.0000
|1.3072
|8.00
|5319.60
|79
|2007.01.05 04:40
|sell
|40
|0.20
|1.3080
|0.0000
|1.3057
|80
|2007.01.05 04:45
|close
|40
|0.20
|1.3076
|0.0000
|1.3057
|8.00
|5327.60
|81
|2007.01.05 07:44
|sell
|41
|0.20
|1.3084
|0.0000
|1.3061
|82
|2007.01.05 08:25
|close
|41
|0.20
|1.3079
|0.0000
|1.3061
|10.00
|5337.60
|83
|2007.01.05 08:39
|sell
|42
|0.20
|1.3092
|0.0000
|1.3069
|84
|2007.01.05 09:48
|close
|42
|0.20
|1.3088
|0.0000
|1.3069
|8.00
|5345.60
|85
|2007.01.05 10:44
|sell
|43
|0.20
|1.3095
|0.0000
|1.3072
|86
|2007.01.05 12:47
|close
|43
|0.20
|1.3091
|0.0000
|1.3072
|8.00
|5353.60
|87
|2007.01.05 15:41
|sell
|44
|0.20
|1.3013
|0.0000
|1.2990
|88
|2007.01.05 15:43
|close
|44
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.2990
|8.00
|5361.60
|89
|2007.01.05 17:20
|sell
|45
|0.20
|1.3000
|0.0000
|1.2977
|90
|2007.01.05 17:29
|close
|45
|0.20
|1.2996
|0.0000
|1.2977
|8.00
|5369.60
|91
|2007.01.05 17:32
|sell
|46
|0.20
|1.2997
|0.0000
|1.2974
|92
|2007.01.08 01:39
|close
|46
|0.20
|1.2993
|0.0000
|1.2974
|8.40
|5378.00
|93
|2007.01.08 02:05
|sell
|47
|0.20
|1.3000
|0.0000
|1.2977
|94
|2007.01.08 03:06
|close
|47
|0.20
|1.2996
|0.0000
|1.2977
|8.00
|5386.00
|95
|2007.01.08 08:20
|sell
|48
|0.20
|1.3020
|0.0000
|1.2997
|96
|2007.01.08 08:24
|close
|48
|0.20
|1.3016
|0.0000
|1.2997
|8.00
|5394.00
|97
|2007.01.08 09:37
|sell
|49
|0.20
|1.3018
|0.0000
|1.2995
|98
|2007.01.08 09:43
|close
|49
|0.20
|1.3014
|0.0000
|1.2995
|8.00
|5402.00
|99
|2007.01.08 13:41
|sell
|50
|0.20
|1.3014
|0.0000
|1.2991
|100
|2007.01.08 14:12
|close
|50
|0.20
|1.3009
|0.0000
|1.2991
|10.00
|5412.00
|101
|2007.01.08 15:03
|sell
|51
|0.20
|1.2986
|0.0000
|1.2963
|102
|2007.01.08 15:57
|sell
|52
|0.40
|1.3014
|0.0000
|1.2991
|103
|2007.01.08 18:04
|sell
|53
|0.80
|1.3034
|0.0000
|0.0000
|104
|2007.01.08 18:45
|close
|53
|0.80
|1.3020
|0.0000
|0.0000
|112.00
|5524.00
|105
|2007.01.08 18:45
|close
|52
|0.40
|1.3020
|0.0000
|1.2991
|-24.00
|5500.00
|106
|2007.01.08 18:45
|close
|51
|0.20
|1.3020
|0.0000
|1.2963
|-68.00
|5432.00
|107
|2007.01.08 20:06
|buy
|54
|0.20
|1.3016
|0.0000
|1.3039
|108
|2007.01.08 20:36
|close
|54
|0.20
|1.3020
|0.0000
|1.3039
|8.00
|5440.00
|109
|2007.01.08 22:10
|buy
|55
|0.20
|1.3012
|0.0000
|1.3035
|110
|2007.01.08 22:11
|close
|55
|0.20
|1.3018
|0.0000
|1.3035
|12.00
|5452.00
|111
|2007.01.09 02:58
|buy
|56
|0.20
|1.3035
|0.0000
|1.3058
|112
|2007.01.09 04:14
|close
|56
|0.20
|1.3039
|0.0000
|1.3058
|8.00
|5460.00
|113
|2007.01.09 06:10
|buy
|57
|0.20
|1.3035
|0.0000
|1.3058
|114
|2007.01.09 06:12
|close
|57
|0.20
|1.3041
|0.0000
|1.3058
|12.00
|5472.00
|115
|2007.01.09 09:02
|buy
|58
|0.20
|1.3037
|0.0000
|1.3060
|116
|2007.01.09 13:28
|buy
|59
|0.40
|1.3017
|0.0000
|1.3040
|117
|2007.01.09 14:28
|close
|59
|0.40
|1.3025
|0.0000
|1.3040
|32.00
|5504.00
|118
|2007.01.09 14:28
|close
|58
|0.20
|1.3025
|0.0000
|1.3060
|-24.00
|5480.00
|119
|2007.01.09 14:43
|buy
|60
|0.20
|1.3017
|0.0000
|1.3040
|120
|2007.01.09 16:37
|buy
|61
|0.40
|1.2997
|0.0000
|1.3020
|121
|2007.01.09 18:53
|close
|61
|0.40
|1.3005
|0.0000
|1.3020
|32.00
|5512.00
|122
|2007.01.09 18:53
|close
|60
|0.20
|1.3005
|0.0000
|1.3040
|-24.00
|5488.00
|123
|2007.01.09 18:54
|sell
|62
|0.20
|1.3010
|0.0000
|1.2987
|124
|2007.01.09 20:00
|close
|62
|0.20
|1.3006
|0.0000
|1.2987
|8.00
|5496.00
|125
|2007.01.10 01:38
|sell
|63
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2947
|126
|2007.01.10 02:02
|close
|63
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2947
|8.00
|5504.00
|127
|2007.01.10 06:44
|sell
|64
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.2957
|128
|2007.01.10 07:45
|close
|64
|0.20
|1.2975
|0.0000
|1.2957
|10.00
|5514.00
|129
|2007.01.10 14:30
|buy
|65
|0.20
|1.2978
|0.0000
|1.3001
|130
|2007.01.10 14:31
|close
|65
|0.20
|1.2982
|0.0000
|1.3001
|8.00
|5522.00
|131
|2007.01.10 14:34
|buy
|66
|0.20
|1.2978
|0.0000
|1.3001
|132
|2007.01.10 16:09
|buy
|67
|0.40
|1.2954
|0.0000
|1.2977
|133
|2007.01.10 16:35
|sell
|68
|0.20
|1.2942
|0.0000
|1.2919
|134
|2007.01.11 07:28
|sell
|69
|0.40
|1.2962
|0.0000
|1.2939
|135
|2007.01.11 10:41
|t/p
|67
|0.40
|1.2977
|0.0000
|1.2977
|87.20
|5609.20
|136
|2007.01.11 10:41
|close
|66
|0.20
|1.2977
|0.0000
|1.3001
|-4.40
|5604.80
|137
|2007.01.11 13:37
|sell
|70
|0.80
|1.2982
|0.0000
|0.0000
|138
|2007.01.11 14:34
|buy
|71
|0.20
|1.2985
|0.0000
|1.3008
|139
|2007.01.11 14:38
|close
|71
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.3008
|-46.00
|5558.80
|140
|2007.01.11 14:38
|close
|70
|0.80
|1.2966
|0.0000
|0.0000
|128.00
|5686.80
|141
|2007.01.11 14:38
|close
|69
|0.40
|1.2966
|0.0000
|1.2939
|-16.00
|5670.80
|142
|2007.01.11 14:38
|close
|68
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2919
|-46.80
|5624.00
|143
|2007.01.11 15:06
|sell
|72
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2921
|144
|2007.01.11 15:11
|close
|72
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2921
|8.00
|5632.00
|145
|2007.01.11 15:53
|sell
|73
|0.20
|1.2934
|0.0000
|1.2911
|146
|2007.01.11 15:58
|close
|73
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2911
|10.00
|5642.00
|147
|2007.01.11 17:05
|sell
|74
|0.20
|1.2900
|0.0000
|1.2877
|148
|2007.01.11 19:08
|close
|74
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2877
|8.00
|5650.00
|149
|2007.01.11 20:37
|sell
|75
|0.20
|1.2893
|0.0000
|1.2870
|150
|2007.01.11 21:19
|close
|75
|0.20
|1.2889
|0.0000
|1.2870
|8.00
|5658.00
|151
|2007.01.12 02:53
|sell
|76
|0.20
|1.2893
|0.0000
|1.2870
|152
|2007.01.12 08:05
|sell
|77
|0.40
|1.2913
|0.0000
|1.2890
|153
|2007.01.12 09:21
|close
|77
|0.40
|1.2905
|0.0000
|1.2890
|32.00
|5690.00
|154
|2007.01.12 09:21
|close
|76
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2870
|-24.00
|5666.00
|155
|2007.01.12 13:42
|sell
|78
|0.20
|1.2906
|0.0000
|1.2883
|156
|2007.01.12 13:49
|close
|78
|0.20
|1.2902
|0.0000
|1.2883
|8.00
|5674.00
|157
|2007.01.12 16:07
|buy
|79
|0.20
|1.2923
|0.0000
|1.2946
|158
|2007.01.12 16:13
|close
|79
|0.20
|1.2927
|0.0000
|1.2946
|8.00
|5682.00
|159
|2007.01.12 17:00
|buy
|80
|0.20
|1.2928
|0.0000
|1.2951
|160
|2007.01.12 17:17
|close
|80
|0.20
|1.2933
|0.0000
|1.2951
|10.00
|5692.00
|161
|2007.01.12 17:39
|buy
|81
|0.20
|1.2926
|0.0000
|1.2949
|162
|2007.01.12 18:12
|close
|81
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2949
|8.00
|5700.00
|163
|2007.01.15 11:38
|buy
|82
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2963
|164
|2007.01.15 11:45
|close
|82
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2963
|8.00
|5708.00
|165
|2007.01.15 14:44
|buy
|83
|0.20
|1.2937
|0.0000
|1.2960
|166
|2007.01.15 14:55
|close
|83
|0.20
|1.2941
|0.0000
|1.2960
|8.00
|5716.00
|167
|2007.01.15 15:47
|buy
|84
|0.20
|1.2938
|0.0000
|1.2961
|168
|2007.01.16 05:45
|close
|84
|0.20
|1.2943
|0.0000
|1.2961
|9.20
|5725.20
|169
|2007.01.16 13:40
|buy
|85
|0.20
|1.2963
|0.0000
|1.2986
|170
|2007.01.16 14:30
|sell
|86
|0.20
|1.2952
|0.0000
|1.2929
|171
|2007.01.16 15:26
|buy
|87
|0.40
|1.2941
|0.0000
|1.2964
|172
|2007.01.16 16:36
|t/p
|86
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.2929
|46.00
|5771.20
|173
|2007.01.16 22:12
|sell
|88
|0.20
|1.2922
|0.0000
|1.2899
|174
|2007.01.17 11:45
|buy
|89
|0.80
|1.2918
|0.0000
|0.0000
|175
|2007.01.17 15:51
|close
|89
|0.80
|1.2935
|0.0000
|0.0000
|136.00
|5907.20
|176
|2007.01.17 15:51
|close
|88
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2899
|-33.60
|5873.60
|177
|2007.01.17 15:51
|close
|87
|0.40
|1.2935
|0.0000
|1.2964
|-25.60
|5848.00
|178
|2007.01.17 15:51
|close
|85
|0.20
|1.2935
|0.0000
|1.2986
|-56.80
|5791.20
|179
|2007.01.17 15:54
|sell
|90
|0.20
|1.2935
|0.0000
|1.2912
|180
|2007.01.17 16:05
|close
|90
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2912
|10.00
|5801.20
|181
|2007.01.18 05:06
|buy
|91
|0.20
|1.2964
|0.0000
|1.2987
|182
|2007.01.18 05:07
|close
|91
|0.20
|1.2969
|0.0000
|1.2987
|10.00
|5811.20
|183
|2007.01.18 05:11
|buy
|92
|0.20
|1.2965
|0.0000
|1.2988
|184
|2007.01.18 05:28
|close
|92
|0.20
|1.2970
|0.0000
|1.2988
|10.00
|5821.20
|185
|2007.01.18 11:11
|buy
|93
|0.20
|1.2945
|0.0000
|1.2968
|186
|2007.01.18 13:36
|sell
|94
|0.20
|1.2926
|0.0000
|1.2903
|187
|2007.01.18 14:30
|buy
|95
|0.40
|1.2920
|0.0000
|1.2943
|188
|2007.01.18 14:35
|t/p
|94
|0.20
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|46.00
|5867.20
|189
|2007.01.18 15:07
|sell
|96
|0.20
|1.2925
|0.0000
|1.2902
|190
|2007.01.18 15:22
|close
|96
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2902
|-28.00
|5839.20
|191
|2007.01.18 15:22
|close
|95
|0.40
|1.2935
|0.0000
|1.2943
|60.00
|5899.20
|192
|2007.01.18 15:22
|close
|93
|0.20
|1.2935
|0.0000
|1.2968
|-20.00
|5879.20
|193
|2007.01.18 16:32
|buy
|97
|0.20
|1.2945
|0.0000
|1.2968
|194
|2007.01.18 16:47
|close
|97
|0.20
|1.2950
|0.0000
|1.2968
|10.00
|5889.20
|195
|2007.01.19 08:36
|buy
|98
|0.20
|1.2978
|0.0000
|1.3001
|196
|2007.01.19 08:42
|close
|98
|0.20
|1.2985
|0.0000
|1.3001
|14.00
|5903.20
|197
|2007.01.19 09:09
|buy
|99
|0.20
|1.2977
|0.0000
|1.3000
|198
|2007.01.19 09:28
|close
|99
|0.20
|1.2982
|0.0000
|1.3000
|10.00
|5913.20
|199
|2007.01.19 10:40
|buy
|100
|0.20
|1.2971
|0.0000
|1.2994
|200
|2007.01.19 14:59
|buy
|101
|0.40
|1.2949
|0.0000
|1.2972
|201
|2007.01.19 16:01
|buy
|102
|0.80
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|202
|2007.01.19 16:41
|sell
|103
|0.20
|1.2924
|0.0000
|1.2901
|203
|2007.01.19 17:03
|close
|103
|0.20
|1.2948
|0.0000
|1.2901
|-48.00
|5865.20
|204
|2007.01.19 17:03
|close
|102
|0.80
|1.2944
|0.0000
|0.0000
|136.00
|6001.20
|205
|2007.01.19 17:03
|close
|101
|0.40
|1.2944
|0.0000
|1.2972
|-20.00
|5981.20
|206
|2007.01.19 17:03
|close
|100
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2994
|-54.00
|5927.20
|207
|2007.01.22 10:34
|buy
|104
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2982
|208
|2007.01.22 13:35
|buy
|105
|0.40
|1.2937
|0.0000
|1.2960
|209
|2007.01.22 16:54
|sell
|106
|0.20
|1.2945
|0.0000
|1.2922
|210
|2007.01.22 16:55
|close
|106
|0.20
|1.2953
|0.0000
|1.2922
|-16.00
|5911.20
|211
|2007.01.22 16:55
|close
|105
|0.40
|1.2949
|0.0000
|1.2960
|48.00
|5959.20
|212
|2007.01.22 16:55
|close
|104
|0.20
|1.2949
|0.0000
|1.2982
|-20.00
|5939.20
|213
|2007.01.22 22:12
|sell
|107
|0.20
|1.2956
|0.0000
|1.2933
|214
|2007.01.22 22:12
|close
|107
|0.20
|1.2950
|0.0000
|1.2933
|12.00
|5951.20
|215
|2007.01.22 22:12
|sell
|108
|0.20
|1.2955
|0.0000
|1.2932
|216
|2007.01.22 22:13
|close
|108
|0.20
|1.2950
|0.0000
|1.2932
|10.00
|5961.20
|217
|2007.01.23 09:58
|buy
|109
|0.20
|1.2971
|0.0000
|1.2994
|218
|2007.01.23 10:11
|close
|109
|0.20
|1.2976
|0.0000
|1.2994
|10.00
|5971.20
|219
|2007.01.23 15:23
|buy
|110
|0.20
|1.3022
|0.0000
|1.3045
|220
|2007.01.23 15:54
|close
|110
|0.20
|1.3028
|0.0000
|1.3045
|12.00
|5983.20
|221
|2007.01.23 17:11
|buy
|111
|0.20
|1.3026
|0.0000
|1.3049
|222
|2007.01.23 17:25
|close
|111
|0.20
|1.3031
|0.0000
|1.3049
|10.00
|5993.20
|223
|2007.01.24 01:37
|buy
|112
|0.20
|1.3023
|0.0000
|1.3046
|224
|2007.01.24 01:44
|close
|112
|0.20
|1.3028
|0.0000
|1.3046
|10.00
|6003.20
|225
|2007.01.24 06:37
|buy
|113
|0.20
|1.3025
|0.0000
|1.3048
|226
|2007.01.24 09:04
|buy
|114
|0.40
|1.3005
|0.0000
|1.3028
|227
|2007.01.24 09:50
|buy
|115
|0.80
|1.2984
|0.0000
|0.0000
|228
|2007.01.24 10:04
|sell
|116
|0.20
|1.2986
|0.0000
|1.2963
|229
|2007.01.24 10:41
|close
|116
|0.20
|1.3003
|0.0000
|1.2963
|-34.00
|5969.20
|230
|2007.01.24 10:41
|close
|115
|0.80
|1.2999
|0.0000
|0.0000
|120.00
|6089.20
|231
|2007.01.24 10:41
|close
|114
|0.40
|1.2999
|0.0000
|1.3028
|-24.00
|6065.20
|232
|2007.01.24 10:41
|close
|113
|0.20
|1.2999
|0.0000
|1.3048
|-52.00
|6013.20
|233
|2007.01.24 10:41
|sell
|117
|0.20
|1.2998
|0.0000
|1.2975
|234
|2007.01.24 14:49
|close
|117
|0.20
|1.2993
|0.0000
|1.2975
|10.00
|6023.20
|235
|2007.01.24 15:43
|sell
|118
|0.20
|1.2992
|0.0000
|1.2969
|236
|2007.01.24 16:13
|close
|118
|0.20
|1.2987
|0.0000
|1.2969
|10.00
|6033.20
|237
|2007.01.24 16:35
|sell
|119
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2943
|238
|2007.01.24 16:56
|close
|119
|0.20
|1.2960
|0.0000
|1.2943
|12.00
|6045.20
|239
|2007.01.24 22:37
|sell
|120
|0.20
|1.2967
|0.0000
|1.2944
|240
|2007.01.24 23:26
|close
|120
|0.20
|1.2962
|0.0000
|1.2944
|10.00
|6055.20
|241
|2007.01.25 08:44
|sell
|121
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.2957
|242
|2007.01.25 09:35
|buy
|122
|0.20
|1.2992
|0.0000
|1.3015
|243
|2007.01.25 15:02
|buy
|123
|0.40
|1.2972
|0.0000
|1.2995
|244
|2007.01.25 15:53
|close
|123
|0.40
|1.2984
|0.0000
|1.2995
|48.00
|6103.20
|245
|2007.01.25 15:53
|close
|122
|0.20
|1.2984
|0.0000
|1.3015
|-16.00
|6087.20
|246
|2007.01.25 15:53
|close
|121
|0.20
|1.2988
|0.0000
|1.2957
|-16.00
|6071.20
|247
|2007.01.25 16:07
|buy
|124
|0.20
|1.2974
|0.0000
|1.2997
|248
|2007.01.25 16:29
|close
|124
|0.20
|1.2979
|0.0000
|1.2997
|10.00
|6081.20
|249
|2007.01.25 17:35
|buy
|125
|0.20
|1.2966
|0.0000
|1.2989
|250
|2007.01.25 17:45
|close
|125
|0.20
|1.2971
|0.0000
|1.2989
|10.00
|6091.20
|251
|2007.01.25 19:08
|buy
|126
|0.20
|1.2975
|0.0000
|1.2998
|252
|2007.01.25 20:03
|buy
|127
|0.40
|1.2954
|0.0000
|1.2977
|253
|2007.01.25 20:33
|buy
|128
|0.80
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|254
|2007.01.26 00:38
|sell
|129
|0.20
|1.2935
|0.0000
|1.2912
|255
|2007.01.26 09:10
|t/p
|129
|0.20
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|46.00
|6137.20
|256
|2007.01.26 09:47
|sell
|130
|0.20
|1.2923
|0.0000
|1.2900
|257
|2007.01.26 12:37
|t/p
|130
|0.20
|1.2900
|0.0000
|1.2900
|46.00
|6183.20
|258
|2007.01.26 13:13
|sell
|131
|0.20
|1.2905
|0.0000
|1.2882
|259
|2007.01.26 16:00
|t/p
|131
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2882
|46.00
|6229.20
|260
|2007.01.26 16:31
|sell
|132
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2891
|261
|2007.01.29 17:57
|sell
|133
|0.40
|1.2944
|0.0000
|1.2921
|262
|2007.01.29 18:01
|close
|133
|0.40
|1.2959
|0.0000
|1.2921
|-60.00
|6169.20
|263
|2007.01.29 18:01
|close
|132
|0.20
|1.2959
|0.0000
|1.2891
|-89.60
|6079.60
|264
|2007.01.29 18:01
|close
|128
|0.80
|1.2955
|0.0000
|0.0000
|201.60
|6281.20
|265
|2007.01.29 18:01
|close
|127
|0.40
|1.2955
|0.0000
|1.2977
|0.80
|6282.00
|266
|2007.01.29 18:01
|close
|126
|0.20
|1.2955
|0.0000
|1.2998
|-41.60
|6240.40
|267
|2007.01.30 01:38
|buy
|134
|0.20
|1.2953
|0.0000
|1.2976
|268
|2007.01.30 02:43
|close
|134
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.2976
|10.00
|6250.40
|269
|2007.01.30 15:56
|buy
|135
|0.20
|1.2953
|0.0000
|1.2976
|270
|2007.01.30 16:10
|close
|135
|0.20
|1.2958
|0.0000
|1.2976
|10.00
|6260.40
|271
|2007.01.31 12:40
|sell
|136
|0.20
|1.2943
|0.0000
|1.2920
|272
|2007.01.31 12:45
|close
|136
|0.20
|1.2938
|0.0000
|1.2920
|10.00
|6270.40
|273
|2007.01.31 13:39
|sell
|137
|0.20
|1.2952
|0.0000
|1.2929
|274
|2007.01.31 14:30
|close
|137
|0.20
|1.2946
|0.0000
|1.2929
|12.00
|6282.40
|275
|2007.01.31 15:06
|sell
|138
|0.20
|1.2944
|0.0000
|1.2921
|276
|2007.01.31 16:06
|sell
|139
|0.40
|1.2970
|0.0000
|1.2947
|277
|2007.01.31 16:33
|buy
|140
|0.20
|1.2989
|0.0000
|1.3012
|278
|2007.01.31 16:43
|sell
|141
|0.80
|1.3006
|0.0000
|0.0000
|279
|2007.01.31 16:44
|t/p
|140
|0.20
|1.3012
|0.0000
|1.3012
|46.00
|6328.40
|280
|2007.02.01 08:14
|buy
|142
|0.20
|1.3026
|0.0000
|1.3049
|281
|2007.02.01 16:01
|t/p
|142
|0.20
|1.3049
|0.0000
|1.3049
|46.00
|6374.40
|282
|2007.02.01 16:38
|buy
|143
|0.20
|1.3023
|0.0000
|1.3046
|283
|2007.02.02 14:30
|t/p
|143
|0.20
|1.3046
|0.0000
|1.3046
|45.20
|6419.60
|284
|2007.02.02 15:00
|buy
|144
|0.20
|1.3034
|0.0000
|1.3057
|285
|2007.02.02 15:23
|close
|144
|0.20
|1.2973
|0.0000
|1.3057
|-122.00
|6297.60
|286
|2007.02.02 15:23
|close
|141
|0.80
|1.2977
|0.0000
|0.0000
|238.40
|6536.00
|287
|2007.02.02 15:23
|close
|139
|0.40
|1.2977
|0.0000
|1.2947
|-24.80
|6511.20
|288
|2007.02.02 15:23
|close
|138
|0.20
|1.2977
|0.0000
|1.2921
|-64.40
|6446.80
|289
|2007.02.02 16:43
|sell
|145
|0.20
|1.2980
|0.0000
|1.2957
|290
|2007.02.02 16:56
|close
|145
|0.20
|1.2975
|0.0000
|1.2957
|10.00
|6456.80
|291
|2007.02.02 18:08
|sell
|146
|0.20
|1.2965
|0.0000
|1.2942
|292
|2007.02.02 18:46
|close
|146
|0.20
|1.2960
|0.0000
|1.2942
|10.00
|6466.80
|293
|2007.02.05 07:43
|sell
|147
|0.20
|1.2940
|0.0000
|1.2917
|294
|2007.02.05 09:01
|sell
|148
|0.40
|1.2960
|0.0000
|1.2937
|295
|2007.02.05 10:16
|close
|148
|0.40
|1.2951
|0.0000
|1.2937
|36.00
|6502.80
|296
|2007.02.05 10:16
|close
|147
|0.20
|1.2951
|0.0000
|1.2917
|-22.00
|6480.80
|297
|2007.02.05 10:19
|buy
|149
|0.20
|1.2947
|0.0000
|1.2970
|298
|2007.02.05 14:37
|sell
|150
|0.20
|1.2930
|0.0000
|1.2907
|299
|2007.02.05 15:12
|buy
|151
|0.40
|1.2925
|0.0000
|1.2948
|300
|2007.02.06 10:48
|close
|151
|0.40
|1.2939
|0.0000
|1.2948
|54.40
|6535.20
|301
|2007.02.06 10:48
|close
|150
|0.20
|1.2943
|0.0000
|1.2907
|-25.60
|6509.60
|302
|2007.02.06 10:48
|close
|149
|0.20
|1.2939
|0.0000
|1.2970
|-16.80
|6492.80
|303
|2007.02.06 19:40
|buy
|152
|0.20
|1.2981
|0.0000
|1.3004
|304
|2007.02.06 22:58
|close
|152
|0.20
|1.2986
|0.0000
|1.3004
|10.00
|6502.80
|305
|2007.02.08 15:34
|buy
|153
|0.20
|1.3016
|0.0000
|1.3039
|306
|2007.02.08 15:49
|close
|153
|0.20
|1.3021
|0.0000
|1.3039
|10.00
|6512.80
|307
|2007.02.09 08:28
|buy
|154
|0.20
|1.3026
|0.0000
|1.3049
|308
|2007.02.09 10:50
|buy
|155
|0.40
|1.3006
|0.0000
|1.3029
|309
|2007.02.09 17:36
|sell
|156
|0.20
|1.3002
|0.0000
|1.2979
|310
|2007.02.13 14:12
|sell
|157
|0.40
|1.3023
|0.0000
|1.3000
|311
|2007.02.13 14:30
|t/p
|155
|0.40
|1.3029
|0.0000
|1.3029
|88.80
|6601.60
|312
|2007.02.13 14:30
|close
|154
|0.20
|1.3029
|0.0000
|1.3049
|4.40
|6606.00
|313
|2007.02.13 15:24
|buy
|158
|0.20
|1.3019
|0.0000
|1.3042
|314
|2007.02.13 16:45
|close
|158
|0.20
|1.3006
|0.0000
|1.3042
|-26.00
|6580.00
|315
|2007.02.13 16:45
|close
|157
|0.40
|1.3010
|0.0000
|1.3000
|52.00
|6632.00
|316
|2007.02.13 16:45
|close
|156
|0.20
|1.3010
|0.0000
|1.2979
|-15.20
|6616.80
|317
|2007.02.14 11:31
|buy
|159
|0.20
|1.3093
|0.0000
|1.3116
|318
|2007.02.14 11:35
|close
|159
|0.20
|1.3098
|0.0000
|1.3116
|10.00
|6626.80
|319
|2007.02.14 11:38
|buy
|160
|0.20
|1.3092
|0.0000
|1.3115
|320
|2007.02.14 14:31
|close
|160
|0.20
|1.3097
|0.0000
|1.3115
|10.00
|6636.80
|321
|2007.02.14 16:44
|buy
|161
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3159
|322
|2007.02.15 07:34
|close
|161
|0.20
|1.3142
|0.0000
|1.3159
|9.60
|6646.40
|323
|2007.02.15 08:03
|buy
|162
|0.20
|1.3142
|0.0000
|1.3165
|324
|2007.02.15 11:06
|buy
|163
|0.40
|1.3122
|0.0000
|1.3145
|325
|2007.02.15 11:31
|close
|163
|0.40
|1.3131
|0.0000
|1.3145
|36.00
|6682.40
|326
|2007.02.15 11:31
|close
|162
|0.20
|1.3131
|0.0000
|1.3165
|-22.00
|6660.40
|327
|2007.02.15 13:06
|buy
|164
|0.20
|1.3127
|0.0000
|1.3150
|328
|2007.02.15 13:20
|close
|164
|0.20
|1.3134
|0.0000
|1.3150
|14.00
|6674.40
|329
|2007.02.15 14:30
|buy
|165
|0.20
|1.3130
|0.0000
|1.3153
|330
|2007.02.15 14:30
|close
|165
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3153
|12.00
|6686.40
|331
|2007.02.15 14:58
|buy
|166
|0.20
|1.3131
|0.0000
|1.3154
|332
|2007.02.15 15:00
|close
|166
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3154
|10.00
|6696.40
|333
|2007.02.15 15:36
|buy
|167
|0.20
|1.3151
|0.0000
|1.3174
|334
|2007.02.15 15:50
|close
|167
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3174
|10.00
|6706.40
|335
|2007.02.15 16:27
|buy
|168
|0.20
|1.3148
|0.0000
|1.3171
|336
|2007.02.15 16:34
|close
|168
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.3171
|10.00
|6716.40
|337
|2007.02.15 17:09
|buy
|169
|0.20
|1.3138
|0.0000
|1.3161
|338
|2007.02.15 18:00
|close
|169
|0.20
|1.3143
|0.0000
|1.3161
|10.00
|6726.40
|339
|2007.02.15 19:01
|buy
|170
|0.20
|1.3129
|0.0000
|1.3152
|340
|2007.02.15 19:30
|close
|170
|0.20
|1.3134
|0.0000
|1.3152
|10.00
|6736.40
|341
|2007.02.16 10:18
|sell
|171
|0.20
|1.3132
|0.0000
|1.3109
|342
|2007.02.16 11:17
|close
|171
|0.20
|1.3126
|0.0000
|1.3109
|12.00
|6748.40
|343
|2007.02.16 12:44
|sell
|172
|0.20
|1.3116
|0.0000
|1.3093
|344
|2007.02.16 14:45
|close
|172
|0.20
|1.3110
|0.0000
|1.3093
|12.00
|6760.40
|345
|2007.02.16 15:53
|sell
|173
|0.20
|1.3118
|0.0000
|1.3095
|346
|2007.02.16 16:02
|close
|173
|0.20
|1.3113
|0.0000
|1.3095
|10.00
|6770.40
|347
|2007.02.16 17:10
|sell
|174
|0.20
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|348
|2007.02.19 09:09
|buy
|175
|0.20
|1.3148
|0.0000
|1.3171
|349
|2007.02.20 02:27
|sell
|176
|0.40
|1.3161
|0.0000
|1.3138
|350
|2007.02.20 03:00
|t/p
|175
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3171
|45.20
|6815.60
|351
|2007.02.20 06:51
|sell
|177
|0.80
|1.3187
|0.0000
|0.0000
|352
|2007.02.20 07:08
|buy
|178
|0.20
|1.3180
|0.0000
|1.3203
|353
|2007.02.20 08:48
|close
|178
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3203
|-34.00
|6781.60
|354
|2007.02.20 08:48
|close
|177
|0.80
|1.3167
|0.0000
|0.0000
|160.00
|6941.60
|355
|2007.02.20 08:48
|close
|176
|0.40
|1.3167
|0.0000
|1.3138
|-24.00
|6917.60
|356
|2007.02.20 08:48
|close
|174
|0.20
|1.3167
|0.0000
|1.3108
|-71.20
|6846.40
|357
|2007.02.20 08:55
|buy
|179
|0.20
|1.3164
|0.0000
|1.3187
|358
|2007.02.20 09:34
|buy
|180
|0.40
|1.3139
|0.0000
|1.3162
|359
|2007.02.20 10:29
|close
|180
|0.40
|1.3151
|0.0000
|1.3162
|48.00
|6894.40
|360
|2007.02.20 10:29
|close
|179
|0.20
|1.3151
|0.0000
|1.3187
|-26.00
|6868.40
|361
|2007.02.21 13:59
|sell
|181
|0.20
|1.3140
|0.0000
|1.3117
|362
|2007.02.21 14:30
|close
|181
|0.20
|1.3134
|0.0000
|1.3117
|12.00
|6880.40
|363
|2007.02.21 15:12
|sell
|182
|0.20
|1.3128
|0.0000
|1.3105
|364
|2007.02.21 15:15
|close
|182
|0.20
|1.3122
|0.0000
|1.3105
|12.00
|6892.40
|365
|2007.02.21 16:10
|sell
|183
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3113
|366
|2007.02.21 16:16
|close
|183
|0.20
|1.3131
|0.0000
|1.3113
|10.00
|6902.40
|367
|2007.02.22 10:04
|sell
|184
|0.20
|1.3105
|0.0000
|1.3082
|368
|2007.02.22 10:11
|close
|184
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3082
|10.00
|6912.40
|369
|2007.02.22 11:14
|sell
|185
|0.20
|1.3094
|0.0000
|1.3071
|370
|2007.02.22 11:19
|close
|185
|0.20
|1.3088
|0.0000
|1.3071
|12.00
|6924.40
|371
|2007.02.22 12:04
|sell
|186
|0.20
|1.3098
|0.0000
|1.3075
|372
|2007.02.22 12:10
|close
|186
|0.20
|1.3093
|0.0000
|1.3075
|10.00
|6934.40
|373
|2007.02.22 18:35
|buy
|187
|0.20
|1.3122
|0.0000
|1.3145
|374
|2007.02.22 19:00
|close
|187
|0.20
|1.3128
|0.0000
|1.3145
|12.00
|6946.40
|375
|2007.02.23 09:14
|buy
|188
|0.20
|1.3121
|0.0000
|1.3144
|376
|2007.02.23 09:59
|close
|188
|0.20
|1.3126
|0.0000
|1.3144
|10.00
|6956.40
|377
|2007.02.23 10:05
|buy
|189
|0.20
|1.3113
|0.0000
|1.3136
|378
|2007.02.23 10:09
|close
|189
|0.20
|1.3118
|0.0000
|1.3136
|10.00
|6966.40
|379
|2007.02.23 10:11
|buy
|190
|0.20
|1.3113
|0.0000
|1.3136
|380
|2007.02.23 11:04
|close
|190
|0.20
|1.3119
|0.0000
|1.3136
|12.00
|6978.40
|381
|2007.02.23 14:33
|buy
|191
|0.20
|1.3126
|0.0000
|1.3149
|382
|2007.02.23 14:48
|close
|191
|0.20
|1.3131
|0.0000
|1.3149
|10.00
|6988.40
|383
|2007.02.23 17:05
|buy
|192
|0.20
|1.3158
|0.0000
|1.3181
|384
|2007.02.23 17:22
|close
|192
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3181
|10.00
|6998.40
|385
|2007.02.23 20:42
|buy
|193
|0.20
|1.3161
|0.0000
|1.3184
|386
|2007.02.23 22:03
|close
|193
|0.20
|1.3168
|0.0000
|1.3184
|14.00
|7012.40
|387
|2007.02.26 05:10
|buy
|194
|0.20
|1.3187
|0.0000
|1.3210
|388
|2007.02.26 12:23
|buy
|195
|0.40
|1.3163
|0.0000
|1.3186
|389
|2007.02.26 13:39
|sell
|196
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|390
|2007.02.26 15:56
|close
|196
|0.20
|1.3183
|0.0000
|1.3142
|-36.00
|6976.40
|391
|2007.02.26 15:56
|close
|195
|0.40
|1.3179
|0.0000
|1.3186
|64.00
|7040.40
|392
|2007.02.26 15:56
|close
|194
|0.20
|1.3179
|0.0000
|1.3210
|-16.00
|7024.40
|393
|2007.02.27 01:44
|buy
|197
|0.20
|1.3188
|0.0000
|1.3211
|394
|2007.02.27 08:05
|buy
|198
|0.40
|1.3164
|0.0000
|1.3187
|395
|2007.02.27 08:23
|close
|198
|0.40
|1.3174
|0.0000
|1.3187
|40.00
|7064.40
|396
|2007.02.27 08:23
|close
|197
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3211
|-28.00
|7036.40
|397
|2007.02.27 10:21
|buy
|199
|0.20
|1.3210
|0.0000
|1.3233
|398
|2007.02.27 11:27
|close
|199
|0.20
|1.3215
|0.0000
|1.3233
|10.00
|7046.40
|399
|2007.02.27 11:51
|buy
|200
|0.20
|1.3208
|0.0000
|1.3231
|400
|2007.02.27 12:01
|close
|200
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3231
|10.00
|7056.40
|401
|2007.02.27 16:00
|buy
|201
|0.20
|1.3238
|0.0000
|1.3261
|402
|2007.02.27 16:58
|close
|201
|0.20
|1.3243
|0.0000
|1.3261
|10.00
|7066.40
|403
|2007.02.27 17:04
|buy
|202
|0.20
|1.3239
|0.0000
|1.3262
|404
|2007.02.27 17:37
|close
|202
|0.20
|1.3244
|0.0000
|1.3262
|10.00
|7076.40
|405
|2007.02.27 18:41
|buy
|203
|0.20
|1.3244
|0.0000
|1.3267
|406
|2007.02.27 18:53
|close
|203
|0.20
|1.3249
|0.0000
|1.3267
|10.00
|7086.40
|407
|2007.02.27 21:17
|buy
|204
|0.20
|1.3236
|0.0000
|1.3259
|408
|2007.02.27 21:18
|close
|204
|0.20
|1.3241
|0.0000
|1.3259
|10.00
|7096.40
|409
|2007.02.28 00:07
|buy
|205
|0.20
|1.3234
|0.0000
|1.3257
|410
|2007.02.28 04:22
|buy
|206
|0.40
|1.3214
|0.0000
|1.3237
|411
|2007.02.28 05:35
|close
|206
|0.40
|1.3223
|0.0000
|1.3237
|36.00
|7132.40
|412
|2007.02.28 05:35
|close
|205
|0.20
|1.3223
|0.0000
|1.3257
|-22.00
|7110.40
|413
|2007.02.28 07:34
|sell
|207
|0.20
|1.3225
|0.0000
|1.3202
|414
|2007.02.28 07:36
|close
|207
|0.20
|1.3220
|0.0000
|1.3202
|10.00
|7120.40
|415
|2007.02.28 08:32
|sell
|208
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3196
|416
|2007.02.28 08:32
|close
|208
|0.20
|1.3214
|0.0000
|1.3196
|10.00
|7130.40
|417
|2007.02.28 08:33
|sell
|209
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3196
|418
|2007.02.28 08:44
|close
|209
|0.20
|1.3214
|0.0000
|1.3196
|10.00
|7140.40
|419
|2007.02.28 08:54
|sell
|210
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3196
|420
|2007.02.28 08:55
|close
|210
|0.20
|1.3214
|0.0000
|1.3196
|10.00
|7150.40
|421
|2007.02.28 08:55
|sell
|211
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3196
|422
|2007.02.28 08:56
|close
|211
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3196
|12.00
|7162.40
|423
|2007.02.28 11:40
|sell
|212
|0.20
|1.3191
|0.0000
|1.3168
|424
|2007.02.28 14:05
|sell
|213
|0.40
|1.3214
|0.0000
|1.3191
|425
|2007.02.28 15:36
|close
|213
|0.40
|1.3204
|0.0000
|1.3191
|40.00
|7202.40
|426
|2007.02.28 15:36
|close
|212
|0.20
|1.3204
|0.0000
|1.3168
|-26.00
|7176.40
|427
|2007.02.28 16:36
|sell
|214
|0.20
|1.3210
|0.0000
|1.3187
|428
|2007.02.28 16:36
|close
|214
|0.20
|1.3201
|0.0000
|1.3187
|18.00
|7194.40
|429
|2007.02.28 16:39
|sell
|215
|0.20
|1.3209
|0.0000
|1.3186
|430
|2007.02.28 16:39
|close
|215
|0.20
|1.3203
|0.0000
|1.3186
|12.00
|7206.40
|431
|2007.02.28 16:59
|sell
|216
|0.20
|1.3209
|0.0000
|1.3186
|432
|2007.02.28 17:00
|close
|216
|0.20
|1.3203
|0.0000
|1.3186
|12.00
|7218.40
|433
|2007.02.28 18:10
|buy
|217
|0.20
|1.3222
|0.0000
|1.3245
|434
|2007.02.28 18:35
|close
|217
|0.20
|1.3228
|0.0000
|1.3245
|12.00
|7230.40
|435
|2007.02.28 19:14
|buy
|218
|0.20
|1.3219
|0.0000
|1.3242
|436
|2007.02.28 19:14
|close
|218
|0.20
|1.3225
|0.0000
|1.3242
|12.00
|7242.40
|437
|2007.02.28 22:49
|buy
|219
|0.20
|1.3227
|0.0000
|1.3250
|438
|2007.02.28 23:12
|close
|219
|0.20
|1.3233
|0.0000
|1.3250
|12.00
|7254.40
|439
|2007.03.01 08:24
|buy
|220
|0.20
|1.3207
|0.0000
|1.3230
|440
|2007.03.01 08:28
|close
|220
|0.20
|1.3213
|0.0000
|1.3230
|12.00
|7266.40
|441
|2007.03.01 10:09
|buy
|221
|0.20
|1.3226
|0.0000
|1.3249
|442
|2007.03.01 10:21
|close
|221
|0.20
|1.3232
|0.0000
|1.3249
|12.00
|7278.40
|443
|2007.03.01 16:00
|buy
|222
|0.20
|1.3204
|0.0000
|1.3227
|444
|2007.03.01 16:34
|buy
|223
|0.40
|1.3175
|0.0000
|1.3198
|445
|2007.03.01 17:51
|sell
|224
|0.20
|1.3177
|0.0000
|1.3154
|446
|2007.03.01 20:55
|close
|224
|0.20
|1.3198
|0.0000
|1.3154
|-42.00
|7236.40
|447
|2007.03.01 20:55
|close
|223
|0.40
|1.3194
|0.0000
|1.3198
|76.00
|7312.40
|448
|2007.03.01 20:55
|close
|222
|0.20
|1.3194
|0.0000
|1.3227
|-20.00
|7292.40
|449
|2007.03.02 15:42
|sell
|225
|0.20
|1.3178
|0.0000
|1.3155
|450
|2007.03.02 15:59
|close
|225
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3155
|12.00
|7304.40
|451
|2007.03.02 16:00
|sell
|226
|0.20
|1.3177
|0.0000
|1.3154
|452
|2007.03.02 16:11
|close
|226
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3154
|12.00
|7316.40
|453
|2007.03.02 16:36
|sell
|227
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|454
|2007.03.02 16:36
|close
|227
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3148
|12.00
|7328.40
|455
|2007.03.02 16:37
|sell
|228
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3149
|456
|2007.03.02 16:39
|close
|228
|0.20
|1.3166
|0.0000
|1.3149
|12.00
|7340.40
|457
|2007.03.02 16:39
|sell
|229
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|458
|2007.03.02 16:41
|close
|229
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3148
|12.00
|7352.40
|459
|2007.03.02 16:41
|sell
|230
|0.20
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|460
|2007.03.02 16:44
|close
|230
|0.20
|1.3165
|0.0000
|1.3148
|12.00
|7364.40
|461
|2007.03.02 17:04
|sell
|231
|0.20
|1.3180
|0.0000
|1.3157
|462
|2007.03.02 17:05
|close
|231
|0.20
|1.3173
|0.0000
|1.3157
|14.00
|7378.40
|463
|2007.03.02 17:08
|sell
|232
|0.20
|1.3180
|0.0000
|1.3157
|464
|2007.03.02 17:09
|close
|232
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3157
|12.00
|7390.40
|465
|2007.03.02 17:09
|sell
|233
|0.20
|1.3180
|0.0000
|1.3157
|466
|2007.03.02 17:38
|close
|233
|0.20
|1.3174
|0.0000
|1.3157
|12.00
|7402.40
|467
|2007.03.02 20:00
|buy
|234
|0.20
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|468
|2007.03.02 20:01
|close
|234
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3219
|12.00
|7414.40
|469
|2007.03.02 20:03
|buy
|235
|0.20
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|470
|2007.03.02 20:05
|close
|235
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3219
|12.00
|7426.40
|471
|2007.03.02 20:10
|buy
|236
|0.20
|1.3194
|0.0000
|1.3217
|472
|2007.03.02 20:11
|close
|236
|0.20
|1.3200
|0.0000
|1.3217
|12.00
|7438.40
|473
|2007.03.02 20:14
|buy
|237
|0.20
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|474
|2007.03.02 20:27
|close
|237
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3219
|12.00
|7450.40
|475
|2007.03.05 01:42
|buy
|238
|0.20
|1.3177
|0.0000
|1.3200
|476
|2007.03.05 02:42
|buy
|239
|0.40
|1.3149
|0.0000
|1.3172
|477
|2007.03.05 03:23
|sell
|240
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3113
|478
|2007.03.05 06:11
|sell
|241
|0.40
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|479
|2007.03.05 06:31
|t/p
|239
|0.40
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|92.00
|7542.40
|480
|2007.03.05 06:31
|close
|238
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3200
|-10.00
|7532.40
|481
|2007.03.05 07:59
|close
|241
|0.40
|1.3147
|0.0000
|1.3133
|36.00
|7568.40
|482
|2007.03.05 07:59
|close
|240
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3113
|-22.00
|7546.40
|483
|2007.03.05 08:33
|sell
|242
|0.20
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|484
|2007.03.05 08:41
|close
|242
|0.20
|1.3150
|0.0000
|1.3133
|12.00
|7558.40
|485
|2007.03.05 09:05
|sell
|243
|0.20
|1.3152
|0.0000
|1.3129
|486
|2007.03.05 09:22
|close
|243
|0.20
|1.3146
|0.0000
|1.3129
|12.00
|7570.40
|487
|2007.03.05 10:04
|sell
|244
|0.20
|1.3136
|0.0000
|1.3113
|488
|2007.03.05 10:09
|close
|244
|0.20
|1.3130
|0.0000
|1.3113
|12.00
|7582.40
|489
|2007.03.05 10:53
|sell
|245
|0.20
|1.3141
|0.0000
|1.3118
|490
|2007.03.05 11:03
|close
|245
|0.20
|1.3135
|0.0000
|1.3118
|12.00
|7594.40
|491
|2007.03.05 14:03
|sell
|246
|0.20
|1.3096
|0.0000
|1.3073
|492
|2007.03.05 14:07
|close
|246
|0.20
|1.3090
|0.0000
|1.3073
|12.00
|7606.40
|493
|2007.03.05 15:51
|sell
|247
|0.20
|1.3092
|0.0000
|1.3069
|494
|2007.03.05 16:33
|sell
|248
|0.40
|1.3115
|0.0000
|1.3092
|495
|2007.03.05 16:51
|close
|248
|0.40
|1.3102
|0.0000
|1.3092
|52.00
|7658.40
|496
|2007.03.05 16:51
|close
|247
|0.20
|1.3102
|0.0000
|1.3069
|-20.00
|7638.40
|497
|2007.03.05 17:04
|sell
|249
|0.20
|1.3107
|0.0000
|1.3084
|498
|2007.03.05 17:47
|close
|249
|0.20
|1.3101
|0.0000
|1.3084
|12.00
|7650.40
|499
|2007.03.05 18:13
|sell
|250
|0.20
|1.3099
|0.0000
|1.3076
|500
|2007.03.05 18:31
|close
|250
|0.20
|1.3093
|0.0000
|1.3076
|12.00
|7662.40
|501
|2007.03.05 18:52
|sell
|251
|0.20
|1.3101
|0.0000
|1.3078
|502
|2007.03.05 18:52
|close
|251
|0.20
|1.3094
|0.0000
|1.3078
|14.00
|7676.40
|503
|2007.03.05 18:56
|sell
|252
|0.20
|1.3102
|0.0000
|1.3079
|504
|2007.03.05 18:56
|close
|252
|0.20
|1.3092
|0.0000
|1.3079
|20.00
|7696.40
|505
|2007.03.05 23:28
|sell
|253
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3077
|506
|2007.03.05 23:39
|close
|253
|0.20
|1.3094
|0.0000
|1.3077
|12.00
|7708.40
|507
|2007.03.06 01:06
|sell
|254
|0.20
|1.3094
|0.0000
|1.3071
|508
|2007.03.06 03:10
|close
|254
|0.20
|1.3088
|0.0000
|1.3071
|12.00
|7720.40
|509
|2007.03.06 03:49
|sell
|255
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3077
|510
|2007.03.06 08:44
|sell
|256
|0.40
|1.3124
|0.0000
|1.3101
|511
|2007.03.06 11:00
|close
|256
|0.40
|1.3114
|0.0000
|1.3101
|40.00
|7760.40
|512
|2007.03.06 11:00
|close
|255
|0.20
|1.3114
|0.0000
|1.3077
|-28.00
|7732.40
|513
|2007.03.06 15:34
|sell
|257
|0.20
|1.3100
|0.0000
|1.3077
|514
|2007.03.07 00:12
|sell
|258
|0.40
|1.3137
|0.0000
|1.3114
|515
|2007.03.07 02:02
|buy
|259
|0.20
|1.3130
|0.0000
|1.3153
|516
|2007.03.07 08:02
|close
|259
|0.20
|1.3113
|0.0000
|1.3153
|-34.00
|7698.40
|517
|2007.03.07 08:02
|close
|258
|0.40
|1.3117
|0.0000
|1.3114
|80.00
|7778.40
|518
|2007.03.07 08:02
|close
|257
|0.20
|1.3117
|0.0000
|1.3077
|-33.60
|7744.80
|519
|2007.03.07 08:11
|buy
|260
|0.20
|1.3113
|0.0000
|1.3136
|520
|2007.03.07 08:26
|close
|260
|0.20
|1.3119
|0.0000
|1.3136
|12.00
|7756.80
|521
|2007.03.07 09:50
|buy
|261
|0.20
|1.3116
|0.0000
|1.3139
|522
|2007.03.07 10:42
|close
|261
|0.20
|1.3122
|0.0000
|1.3139
|12.00
|7768.80
|523
|2007.03.07 14:24
|buy
|262
|0.20
|1.3131
|0.0000
|1.3154
|524
|2007.03.07 14:39
|close
|262
|0.20
|1.3137
|0.0000
|1.3154
|12.00
|7780.80
|525
|2007.03.07 17:19
|buy
|263
|0.20
|1.3137
|0.0000
|1.3160
|526
|2007.03.07 17:30
|close
|263
|0.20
|1.3143
|0.0000
|1.3160
|12.00
|7792.80
|527
|2007.03.07 22:44
|buy
|264
|0.20
|1.3173
|0.0000
|1.3196
|528
|2007.03.07 22:48
|close
|264
|0.20
|1.3179
|0.0000
|1.3196
|12.00
|7804.80
|529
|2007.03.08 00:21
|buy
|265
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3195
|530
|2007.03.08 00:54
|close
|265
|0.20
|1.3178
|0.0000
|1.3195
|12.00
|7816.80
|531
|2007.03.08 04:26
|buy
|266
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3195
|532
|2007.03.08 05:27
|close
|266
|0.20
|1.3178
|0.0000
|1.3195
|12.00
|7828.80
|533
|2007.03.08 06:10
|buy
|267
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3195
|534
|2007.03.08 06:18
|close
|267
|0.20
|1.3178
|0.0000
|1.3195
|12.00
|7840.80
|535
|2007.03.08 09:36
|buy
|268
|0.20
|1.3158
|0.0000
|1.3181
|536
|2007.03.08 14:40
|close
|268
|0.20
|1.3164
|0.0000
|1.3181
|12.00
|7852.80
|537
|2007.03.08 14:44
|buy
|269
|0.20
|1.3155
|0.0000
|1.3178
|538
|2007.03.08 14:47
|close
|269
|0.20
|1.3163
|0.0000
|1.3178
|16.00
|7868.80
|539
|2007.03.08 15:01
|sell
|270
|0.20
|1.3153
|0.0000
|1.3130
|540
|2007.03.08 15:01
|close
|270
|0.20
|1.3147
|0.0000
|1.3130
|12.00
|7880.80
|541
|2007.03.08 17:12
|sell
|271
|0.20
|1.3133
|0.0000
|1.3110
|542
|2007.03.08 17:45
|close
|271
|0.20
|1.3127
|0.0000
|1.3110
|12.00
|7892.80
|543
|2007.03.08 20:35
|sell
|272
|0.20
|1.3135
|0.0000
|1.3112
|544
|2007.03.08 22:18
|close
|272
|0.20
|1.3129
|0.0000
|1.3112
|12.00
|7904.80
|545
|2007.03.09 16:02
|sell
|273
|0.20
|1.3107
|0.0000
|1.3084
|546
|2007.03.12 00:59
|sell
|274
|0.40
|1.3127
|0.0000
|1.3104
|547
|2007.03.12 01:45
|close
|274
|0.40
|1.3118
|0.0000
|1.3104
|36.00
|7940.80
|548
|2007.03.12 01:45
|close
|273
|0.20
|1.3118
|0.0000
|1.3084
|-21.60
|7919.20
|549
|2007.03.12 13:27
|buy
|275
|0.20
|1.3172
|0.0000
|1.3195
|550
|2007.03.12 15:46
|close
|275
|0.20
|1.3178
|0.0000
|1.3195
|12.00
|7931.20
|551
|2007.03.12 17:14
|buy
|276
|0.20
|1.3181
|0.0000
|1.3204
|552
|2007.03.12 17:24
|close
|276
|0.20
|1.3187
|0.0000
|1.3204
|12.00
|7943.20
|553
|2007.03.12 17:53
|buy
|277
|0.20
|1.3180
|0.0000
|1.3203
|554
|2007.03.12 18:28
|close
|277
|0.20
|1.3186
|0.0000
|1.3203
|12.00
|7955.20
|555
|2007.03.12 19:41
|buy
|278
|0.20
|1.3176
|0.0000
|1.3199
|556
|2007.03.12 19:42
|close
|278
|0.20
|1.3182
|0.0000
|1.3199
|12.00
|7967.20
|557
|2007.03.12 21:24
|buy
|279
|0.20
|1.3187
|0.0000
|1.3210
|558
|2007.03.12 21:27
|close
|279
|0.20
|1.3193
|0.0000
|1.3210
|12.00
|7979.20
|559
|2007.03.13 14:49
|buy
|280
|0.20
|1.3210
|0.0000
|1.3233
|560
|2007.03.13 17:04
|buy
|281
|0.40
|1.3190
|0.0000
|1.3213
|561
|2007.03.13 17:16
|close
|281
|0.40
|1.3199
|0.0000
|1.3213
|36.00
|8015.20
|562
|2007.03.13 17:16
|close
|280
|0.20
|1.3199
|0.0000
|1.3233
|-22.00
|7993.20
|563
|2007.03.13 17:32
|buy
|282
|0.20
|1.3204
|0.0000
|1.3227
|564
|2007.03.13 17:47
|close
|282
|0.20
|1.3210
|0.0000
|1.3227
|12.00
|8005.20
|565
|2007.03.14 07:43
|buy
|283
|0.20
|1.3188
|0.0000
|1.3211
|566
|2007.03.14 07:47
|close
|283
|0.20
|1.3194
|0.0000
|1.3211
|12.00
|8017.20
|567
|2007.03.14 08:09
|buy
|284
|0.20
|1.3202
|0.0000
|1.3225
|568
|2007.03.14 08:19
|close
|284
|0.20
|1.3208
|0.0000
|1.3225
|12.00
|8029.20
|569
|2007.03.14 08:33
|buy
|285
|0.20
|1.3192
|0.0000
|1.3215
|570
|2007.03.14 08:45
|close
|285
|0.20
|1.3198
|0.0000
|1.3215
|12.00
|8041.20
|571
|2007.03.14 09:51
|buy
|286
|0.20
|1.3195
|0.0000
|1.3218
|572
|2007.03.14 14:05
|close
|286
|0.20
|1.3201
|0.0000
|1.3218
|12.00
|8053.20
|573
|2007.03.14 18:26
|buy
|287
|0.20
|1.3222
|0.0000
|1.3245
|574
|2007.03.14 18:34
|close
|287
|0.20
|1.3229
|0.0000
|1.3245
|14.00
|8067.20
|575
|2007.03.14 19:43
|buy
|288
|0.20
|1.3222
|0.0000
|1.3245
|576
|2007.03.14 19:51
|close
|288
|0.20
|1.3228
|0.0000
|1.3245
|12.00
|8079.20
|577
|2007.03.14 20:12
|buy
|289
|0.20
|1.3222
|0.0000
|1.3245
|578
|2007.03.14 20:53
|close
|289
|0.20
|1.3229
|0.0000
|1.3245
|14.00
|8093.20
|579
|2007.03.15 01:07
|buy
|290
|0.20
|1.3226
|0.0000
|1.3249
|580
|2007.03.15 09:14
|buy
|291
|0.40
|1.3206
|0.0000
|1.3229
|581
|2007.03.15 12:23
|close
|291
|0.40
|1.3215
|0.0000
|1.3229
|36.00
|8129.20
|582
|2007.03.15 12:23
|close
|290
|0.20
|1.3215
|0.0000
|1.3249
|-22.00
|8107.20
|583
|2007.03.15 13:30
|buy
|292
|0.20
|1.3206
|0.0000
|1.3229
|584
|2007.03.15 13:30
|close
|292
|0.20
|1.3212
|0.0000
|1.3229
|12.00
|8119.20
|585
|2007.03.15 14:51
|buy
|293
|0.20
|1.3220
|0.0000
|1.3243
|586
|2007.03.15 14:54
|close
|293
|0.20
|1.3226
|0.0000
|1.3243
|12.00
|8131.20
|587
|2007.03.15 16:07
|buy
|294
|0.20
|1.3234
|0.0000
|1.3257
|588
|2007.03.15 16:16
|close
|294
|0.20
|1.3240
|0.0000
|1.3257
|12.00
|8143.20
|589
|2007.03.15 17:02
|buy
|295
|0.20
|1.3243
|0.0000
|1.3266
|590
|2007.03.15 17:21
|close
|295
|0.20
|1.3249
|0.0000
|1.3266
|12.00
|8155.20
|591
|2007.03.15 17:22
|buy
|296
|0.20
|1.3239
|0.0000
|1.3262
|592
|2007.03.16 00:09
|close
|296
|0.20
|1.3246
|0.0000
|1.3262
|13.20
|8168.40
|593
|2007.03.16 01:05
|buy
|297
|0.20
|1.3274
|0.0000
|1.3297
|594
|2007.03.16 01:12
|close
|297
|0.20
|1.3280
|0.0000
|1.3297
|12.00
|8180.40
|595
|2007.03.16 04:54
|buy
|298
|0.20
|1.3295
|0.0000
|1.3318
|596
|2007.03.16 07:58
|close
|298
|0.20
|1.3301
|0.0000
|1.3318
|12.00
|8192.40
|597
|2007.03.16 08:03
|buy
|299
|0.20
|1.3298
|0.0000
|1.3321
|598
|2007.03.16 08:09
|close
|299
|0.20
|1.3304
|0.0000
|1.3321
|12.00
|8204.40
|599
|2007.03.16 08:12
|buy
|300
|0.20
|1.3298
|0.0000
|1.3321
|600
|2007.03.16 08:30
|close
|300
|0.20
|1.3304
|0.0000
|1.3321
|12.00
|8216.40
|601
|2007.03.16 09:11
|buy
|301
|0.20
|1.3300
|0.0000
|1.3323
|602
|2007.03.16 09:21
|close
|301
|0.20
|1.3306
|0.0000
|1.3323
|12.00
|8228.40
|603
|2007.03.16 09:41
|buy
|302
|0.20
|1.3309
|0.0000
|1.3332
|604
|2007.03.16 10:03
|close
|302
|0.20
|1.3315
|0.0000
|1.3332
|12.00
|8240.40
|605
|2007.03.16 12:10
|buy
|303
|0.20
|1.3332
|0.0000
|1.3355
|606
|2007.03.16 16:45
|buy
|304
|0.40
|1.3311
|0.0000
|1.3334
|607
|2007.03.16 17:41
|close
|304
|0.40
|1.3320
|0.0000
|1.3334
|36.00
|8276.40
|608
|2007.03.16 17:41
|close
|303
|0.20
|1.3320
|0.0000
|1.3355
|-24.00
|8252.40
|609
|2007.03.16 22:30
|buy
|305
|0.20
|1.3303
|0.0000
|1.3326
|610
|2007.03.16 22:33
|close
|305
|0.20
|1.3311
|0.0000
|1.3326
|16.00
|8268.40