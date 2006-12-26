Strategy Tester Report
PacManHarry

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode30 Minuten (M30) 2006.12.26 00:00 - 2007.03.19 00:00 (2006.12.25 - 2007.03.19)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterSystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 250%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.2; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=false; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.14; RiskPercent=0.7; SecurityPositionPa1=false; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=160; atrstart=5; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=28; CCI_Peroid=14; cci_buy=150; cci_sell=-150; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=3; LongPips=20; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=3; ShortPips=20; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Balken im Test3688Ticks modelliert560616Modellierungsqualität90.00%
Ursprüngliche Einlage5000.00
Gesamt netto Profit3268.40Brutto Profit5296.00Brutto Loss-2027.60
Profit Faktor2.61Erwartetes Ergebnis10.72
Drawdown absolut0.00Maximaler Drawdown149.60 (2.40%)Relative drawdown2.40% (149.60)
Trades gesamt305Short Positionen (gewonnen %)131 (77.86%)Long Positionen (gewonnen %)174 (81.61%)
Profit Trades (% gesamt)244 (80.00%)Loss Trades (% gesamtl)61 (20.00%)
GrössterProfit Trade238.40Loss Trade-122.00
DurchschnittProfit Trade21.70Loss Trade-33.24
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)37 (427.60)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)3 (-116.00)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)427.60 (37)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-149.60 (2)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne5aufeinanderfolgende Verluste1
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.12.26 00:00sell10.201.31380.00001.3115
22006.12.26 00:08close10.201.31340.00001.31158.005008.00
32006.12.26 08:52sell20.201.31300.00001.3107
42006.12.26 09:46close20.201.31260.00001.31078.005016.00
52006.12.26 19:32sell30.201.31000.00001.3077
62006.12.26 21:03close30.201.30950.00001.307710.005026.00
72006.12.26 23:09sell40.201.31040.00001.3081
82006.12.26 23:53close40.201.31000.00001.30818.005034.00
92006.12.27 00:44sell50.201.31060.00001.3083
102006.12.27 00:49close50.201.31020.00001.30838.005042.00
112006.12.27 08:37buy60.201.31560.00001.3179
122006.12.27 08:42close60.201.31610.00001.317910.005052.00
132006.12.27 08:44buy70.201.31560.00001.3179
142006.12.27 08:50close70.201.31610.00001.317910.005062.00
152006.12.27 09:24buy80.201.31470.00001.3170
162006.12.27 09:39close80.201.31560.00001.317018.005080.00
172006.12.27 14:06buy90.201.31700.00001.3193
182006.12.27 15:13buy100.401.31450.00001.3168
192006.12.27 17:21buy110.801.31200.00000.0000
202006.12.27 23:08sell120.201.31220.00001.3099
212006.12.28 10:13close120.201.31430.00001.3099-40.805039.20
222006.12.28 10:13close110.801.31390.00000.0000142.405181.60
232006.12.28 10:13close100.401.31390.00001.3168-28.805152.80
242006.12.28 10:13close90.201.31390.00001.3193-64.405088.40
252006.12.28 16:00buy130.201.31690.00001.3192
262006.12.28 17:11buy140.401.31370.00001.3160
272006.12.28 17:44close140.401.31490.00001.316048.005136.40
282006.12.28 17:44close130.201.31490.00001.3192-40.005096.40
292006.12.28 17:44sell150.201.31500.00001.3127
302006.12.28 21:15close150.201.31450.00001.312710.005106.40
312006.12.29 09:09buy160.201.31700.00001.3193
322006.12.29 12:52close160.201.31750.00001.319310.005116.40
332006.12.29 13:55buy170.201.31770.00001.3200
342006.12.29 15:55close170.201.31820.00001.320010.005126.40
352006.12.29 16:07buy180.201.31770.00001.3200
362006.12.29 16:58close180.201.31820.00001.320010.005136.40
372006.12.29 17:06buy190.201.31800.00001.3203
382006.12.29 17:08close190.201.31840.00001.32038.005144.40
392006.12.29 18:59buy200.201.31920.00001.3215
402006.12.29 20:19close200.201.31970.00001.321510.005154.40
412006.12.29 21:28buy210.201.31920.00001.3215
422006.12.29 21:31close210.201.31970.00001.321510.005164.40
432006.12.29 22:12buy220.201.31950.00001.3218
442006.12.29 22:15close220.201.32010.00001.321812.005176.40
452007.01.02 07:59buy230.201.32320.00001.3255
462007.01.02 08:02close230.201.32360.00001.32558.005184.40
472007.01.02 09:11buy240.201.32560.00001.3279
482007.01.02 09:25close240.201.32600.00001.32798.005192.40
492007.01.02 09:55buy250.201.32730.00001.3296
502007.01.02 10:00close250.201.32770.00001.32968.005200.40
512007.01.02 10:14buy260.201.32710.00001.3294
522007.01.02 10:26close260.201.32750.00001.32948.005208.40
532007.01.02 12:05buy270.201.32750.00001.3298
542007.01.02 14:21close270.201.32790.00001.32988.005216.40
552007.01.02 16:03buy280.201.32760.00001.3299
562007.01.02 17:01close280.201.32810.00001.329910.005226.40
572007.01.03 06:12buy290.201.32760.00001.3299
582007.01.03 06:48close290.201.32810.00001.329910.005236.40
592007.01.03 08:21buy300.201.32700.00001.3293
602007.01.03 08:28close300.201.32740.00001.32938.005244.40
612007.01.03 09:36buy310.201.32720.00001.3295
622007.01.03 09:54close310.201.32760.00001.32958.005252.40
632007.01.03 12:22sell320.201.32350.00001.3212
642007.01.03 12:38close320.201.32310.00001.32128.005260.40
652007.01.03 14:18sell330.201.32390.00001.3216
662007.01.03 14:59close330.201.32350.00001.32168.005268.40
672007.01.03 16:41sell340.201.31890.00001.3166
682007.01.03 17:09close340.201.31850.00001.31668.005276.40
692007.01.03 20:00sell350.201.31590.00001.3136
702007.01.03 20:01close350.201.31540.00001.313610.005286.40
712007.01.03 20:02sell360.201.31600.00001.3137
722007.01.04 09:08close360.201.31560.00001.31379.205295.60
732007.01.04 12:10sell370.201.30980.00001.3075
742007.01.04 15:13close370.201.30940.00001.30758.005303.60
752007.01.04 16:01sell380.201.30950.00001.3072
762007.01.04 16:06close380.201.30910.00001.30728.005311.60
772007.01.04 16:08sell390.201.30950.00001.3072
782007.01.04 16:23close390.201.30910.00001.30728.005319.60
792007.01.05 04:40sell400.201.30800.00001.3057
802007.01.05 04:45close400.201.30760.00001.30578.005327.60
812007.01.05 07:44sell410.201.30840.00001.3061
822007.01.05 08:25close410.201.30790.00001.306110.005337.60
832007.01.05 08:39sell420.201.30920.00001.3069
842007.01.05 09:48close420.201.30880.00001.30698.005345.60
852007.01.05 10:44sell430.201.30950.00001.3072
862007.01.05 12:47close430.201.30910.00001.30728.005353.60
872007.01.05 15:41sell440.201.30130.00001.2990
882007.01.05 15:43close440.201.30090.00001.29908.005361.60
892007.01.05 17:20sell450.201.30000.00001.2977
902007.01.05 17:29close450.201.29960.00001.29778.005369.60
912007.01.05 17:32sell460.201.29970.00001.2974
922007.01.08 01:39close460.201.29930.00001.29748.405378.00
932007.01.08 02:05sell470.201.30000.00001.2977
942007.01.08 03:06close470.201.29960.00001.29778.005386.00
952007.01.08 08:20sell480.201.30200.00001.2997
962007.01.08 08:24close480.201.30160.00001.29978.005394.00
972007.01.08 09:37sell490.201.30180.00001.2995
982007.01.08 09:43close490.201.30140.00001.29958.005402.00
992007.01.08 13:41sell500.201.30140.00001.2991
1002007.01.08 14:12close500.201.30090.00001.299110.005412.00
1012007.01.08 15:03sell510.201.29860.00001.2963
1022007.01.08 15:57sell520.401.30140.00001.2991
1032007.01.08 18:04sell530.801.30340.00000.0000
1042007.01.08 18:45close530.801.30200.00000.0000112.005524.00
1052007.01.08 18:45close520.401.30200.00001.2991-24.005500.00
1062007.01.08 18:45close510.201.30200.00001.2963-68.005432.00
1072007.01.08 20:06buy540.201.30160.00001.3039
1082007.01.08 20:36close540.201.30200.00001.30398.005440.00
1092007.01.08 22:10buy550.201.30120.00001.3035
1102007.01.08 22:11close550.201.30180.00001.303512.005452.00
1112007.01.09 02:58buy560.201.30350.00001.3058
1122007.01.09 04:14close560.201.30390.00001.30588.005460.00
1132007.01.09 06:10buy570.201.30350.00001.3058
1142007.01.09 06:12close570.201.30410.00001.305812.005472.00
1152007.01.09 09:02buy580.201.30370.00001.3060
1162007.01.09 13:28buy590.401.30170.00001.3040
1172007.01.09 14:28close590.401.30250.00001.304032.005504.00
1182007.01.09 14:28close580.201.30250.00001.3060-24.005480.00
1192007.01.09 14:43buy600.201.30170.00001.3040
1202007.01.09 16:37buy610.401.29970.00001.3020
1212007.01.09 18:53close610.401.30050.00001.302032.005512.00
1222007.01.09 18:53close600.201.30050.00001.3040-24.005488.00
1232007.01.09 18:54sell620.201.30100.00001.2987
1242007.01.09 20:00close620.201.30060.00001.29878.005496.00
1252007.01.10 01:38sell630.201.29700.00001.2947
1262007.01.10 02:02close630.201.29660.00001.29478.005504.00
1272007.01.10 06:44sell640.201.29800.00001.2957
1282007.01.10 07:45close640.201.29750.00001.295710.005514.00
1292007.01.10 14:30buy650.201.29780.00001.3001
1302007.01.10 14:31close650.201.29820.00001.30018.005522.00
1312007.01.10 14:34buy660.201.29780.00001.3001
1322007.01.10 16:09buy670.401.29540.00001.2977
1332007.01.10 16:35sell680.201.29420.00001.2919
1342007.01.11 07:28sell690.401.29620.00001.2939
1352007.01.11 10:41t/p670.401.29770.00001.297787.205609.20
1362007.01.11 10:41close660.201.29770.00001.3001-4.405604.80
1372007.01.11 13:37sell700.801.29820.00000.0000
1382007.01.11 14:34buy710.201.29850.00001.3008
1392007.01.11 14:38close710.201.29620.00001.3008-46.005558.80
1402007.01.11 14:38close700.801.29660.00000.0000128.005686.80
1412007.01.11 14:38close690.401.29660.00001.2939-16.005670.80
1422007.01.11 14:38close680.201.29660.00001.2919-46.805624.00
1432007.01.11 15:06sell720.201.29440.00001.2921
1442007.01.11 15:11close720.201.29400.00001.29218.005632.00
1452007.01.11 15:53sell730.201.29340.00001.2911
1462007.01.11 15:58close730.201.29290.00001.291110.005642.00
1472007.01.11 17:05sell740.201.29000.00001.2877
1482007.01.11 19:08close740.201.28960.00001.28778.005650.00
1492007.01.11 20:37sell750.201.28930.00001.2870
1502007.01.11 21:19close750.201.28890.00001.28708.005658.00
1512007.01.12 02:53sell760.201.28930.00001.2870
1522007.01.12 08:05sell770.401.29130.00001.2890
1532007.01.12 09:21close770.401.29050.00001.289032.005690.00
1542007.01.12 09:21close760.201.29050.00001.2870-24.005666.00
1552007.01.12 13:42sell780.201.29060.00001.2883
1562007.01.12 13:49close780.201.29020.00001.28838.005674.00
1572007.01.12 16:07buy790.201.29230.00001.2946
1582007.01.12 16:13close790.201.29270.00001.29468.005682.00
1592007.01.12 17:00buy800.201.29280.00001.2951
1602007.01.12 17:17close800.201.29330.00001.295110.005692.00
1612007.01.12 17:39buy810.201.29260.00001.2949
1622007.01.12 18:12close810.201.29300.00001.29498.005700.00
1632007.01.15 11:38buy820.201.29400.00001.2963
1642007.01.15 11:45close820.201.29440.00001.29638.005708.00
1652007.01.15 14:44buy830.201.29370.00001.2960
1662007.01.15 14:55close830.201.29410.00001.29608.005716.00
1672007.01.15 15:47buy840.201.29380.00001.2961
1682007.01.16 05:45close840.201.29430.00001.29619.205725.20
1692007.01.16 13:40buy850.201.29630.00001.2986
1702007.01.16 14:30sell860.201.29520.00001.2929
1712007.01.16 15:26buy870.401.29410.00001.2964
1722007.01.16 16:36t/p860.201.29290.00001.292946.005771.20
1732007.01.16 22:12sell880.201.29220.00001.2899
1742007.01.17 11:45buy890.801.29180.00000.0000
1752007.01.17 15:51close890.801.29350.00000.0000136.005907.20
1762007.01.17 15:51close880.201.29390.00001.2899-33.605873.60
1772007.01.17 15:51close870.401.29350.00001.2964-25.605848.00
1782007.01.17 15:51close850.201.29350.00001.2986-56.805791.20
1792007.01.17 15:54sell900.201.29350.00001.2912
1802007.01.17 16:05close900.201.29300.00001.291210.005801.20
1812007.01.18 05:06buy910.201.29640.00001.2987
1822007.01.18 05:07close910.201.29690.00001.298710.005811.20
1832007.01.18 05:11buy920.201.29650.00001.2988
1842007.01.18 05:28close920.201.29700.00001.298810.005821.20
1852007.01.18 11:11buy930.201.29450.00001.2968
1862007.01.18 13:36sell940.201.29260.00001.2903
1872007.01.18 14:30buy950.401.29200.00001.2943
1882007.01.18 14:35t/p940.201.29030.00001.290346.005867.20
1892007.01.18 15:07sell960.201.29250.00001.2902
1902007.01.18 15:22close960.201.29390.00001.2902-28.005839.20
1912007.01.18 15:22close950.401.29350.00001.294360.005899.20
1922007.01.18 15:22close930.201.29350.00001.2968-20.005879.20
1932007.01.18 16:32buy970.201.29450.00001.2968
1942007.01.18 16:47close970.201.29500.00001.296810.005889.20
1952007.01.19 08:36buy980.201.29780.00001.3001
1962007.01.19 08:42close980.201.29850.00001.300114.005903.20
1972007.01.19 09:09buy990.201.29770.00001.3000
1982007.01.19 09:28close990.201.29820.00001.300010.005913.20
1992007.01.19 10:40buy1000.201.29710.00001.2994
2002007.01.19 14:59buy1010.401.29490.00001.2972
2012007.01.19 16:01buy1020.801.29270.00000.0000
2022007.01.19 16:41sell1030.201.29240.00001.2901
2032007.01.19 17:03close1030.201.29480.00001.2901-48.005865.20
2042007.01.19 17:03close1020.801.29440.00000.0000136.006001.20
2052007.01.19 17:03close1010.401.29440.00001.2972-20.005981.20
2062007.01.19 17:03close1000.201.29440.00001.2994-54.005927.20
2072007.01.22 10:34buy1040.201.29590.00001.2982
2082007.01.22 13:35buy1050.401.29370.00001.2960
2092007.01.22 16:54sell1060.201.29450.00001.2922
2102007.01.22 16:55close1060.201.29530.00001.2922-16.005911.20
2112007.01.22 16:55close1050.401.29490.00001.296048.005959.20
2122007.01.22 16:55close1040.201.29490.00001.2982-20.005939.20
2132007.01.22 22:12sell1070.201.29560.00001.2933
2142007.01.22 22:12close1070.201.29500.00001.293312.005951.20
2152007.01.22 22:12sell1080.201.29550.00001.2932
2162007.01.22 22:13close1080.201.29500.00001.293210.005961.20
2172007.01.23 09:58buy1090.201.29710.00001.2994
2182007.01.23 10:11close1090.201.29760.00001.299410.005971.20
2192007.01.23 15:23buy1100.201.30220.00001.3045
2202007.01.23 15:54close1100.201.30280.00001.304512.005983.20
2212007.01.23 17:11buy1110.201.30260.00001.3049
2222007.01.23 17:25close1110.201.30310.00001.304910.005993.20
2232007.01.24 01:37buy1120.201.30230.00001.3046
2242007.01.24 01:44close1120.201.30280.00001.304610.006003.20
2252007.01.24 06:37buy1130.201.30250.00001.3048
2262007.01.24 09:04buy1140.401.30050.00001.3028
2272007.01.24 09:50buy1150.801.29840.00000.0000
2282007.01.24 10:04sell1160.201.29860.00001.2963
2292007.01.24 10:41close1160.201.30030.00001.2963-34.005969.20
2302007.01.24 10:41close1150.801.29990.00000.0000120.006089.20
2312007.01.24 10:41close1140.401.29990.00001.3028-24.006065.20
2322007.01.24 10:41close1130.201.29990.00001.3048-52.006013.20
2332007.01.24 10:41sell1170.201.29980.00001.2975
2342007.01.24 14:49close1170.201.29930.00001.297510.006023.20
2352007.01.24 15:43sell1180.201.29920.00001.2969
2362007.01.24 16:13close1180.201.29870.00001.296910.006033.20
2372007.01.24 16:35sell1190.201.29660.00001.2943
2382007.01.24 16:56close1190.201.29600.00001.294312.006045.20
2392007.01.24 22:37sell1200.201.29670.00001.2944
2402007.01.24 23:26close1200.201.29620.00001.294410.006055.20
2412007.01.25 08:44sell1210.201.29800.00001.2957
2422007.01.25 09:35buy1220.201.29920.00001.3015
2432007.01.25 15:02buy1230.401.29720.00001.2995
2442007.01.25 15:53close1230.401.29840.00001.299548.006103.20
2452007.01.25 15:53close1220.201.29840.00001.3015-16.006087.20
2462007.01.25 15:53close1210.201.29880.00001.2957-16.006071.20
2472007.01.25 16:07buy1240.201.29740.00001.2997
2482007.01.25 16:29close1240.201.29790.00001.299710.006081.20
2492007.01.25 17:35buy1250.201.29660.00001.2989
2502007.01.25 17:45close1250.201.29710.00001.298910.006091.20
2512007.01.25 19:08buy1260.201.29750.00001.2998
2522007.01.25 20:03buy1270.401.29540.00001.2977
2532007.01.25 20:33buy1280.801.29290.00000.0000
2542007.01.26 00:38sell1290.201.29350.00001.2912
2552007.01.26 09:10t/p1290.201.29120.00001.291246.006137.20
2562007.01.26 09:47sell1300.201.29230.00001.2900
2572007.01.26 12:37t/p1300.201.29000.00001.290046.006183.20
2582007.01.26 13:13sell1310.201.29050.00001.2882
2592007.01.26 16:00t/p1310.201.28820.00001.288246.006229.20
2602007.01.26 16:31sell1320.201.29140.00001.2891
2612007.01.29 17:57sell1330.401.29440.00001.2921
2622007.01.29 18:01close1330.401.29590.00001.2921-60.006169.20
2632007.01.29 18:01close1320.201.29590.00001.2891-89.606079.60
2642007.01.29 18:01close1280.801.29550.00000.0000201.606281.20
2652007.01.29 18:01close1270.401.29550.00001.29770.806282.00
2662007.01.29 18:01close1260.201.29550.00001.2998-41.606240.40
2672007.01.30 01:38buy1340.201.29530.00001.2976
2682007.01.30 02:43close1340.201.29580.00001.297610.006250.40
2692007.01.30 15:56buy1350.201.29530.00001.2976
2702007.01.30 16:10close1350.201.29580.00001.297610.006260.40
2712007.01.31 12:40sell1360.201.29430.00001.2920
2722007.01.31 12:45close1360.201.29380.00001.292010.006270.40
2732007.01.31 13:39sell1370.201.29520.00001.2929
2742007.01.31 14:30close1370.201.29460.00001.292912.006282.40
2752007.01.31 15:06sell1380.201.29440.00001.2921
2762007.01.31 16:06sell1390.401.29700.00001.2947
2772007.01.31 16:33buy1400.201.29890.00001.3012
2782007.01.31 16:43sell1410.801.30060.00000.0000
2792007.01.31 16:44t/p1400.201.30120.00001.301246.006328.40
2802007.02.01 08:14buy1420.201.30260.00001.3049
2812007.02.01 16:01t/p1420.201.30490.00001.304946.006374.40
2822007.02.01 16:38buy1430.201.30230.00001.3046
2832007.02.02 14:30t/p1430.201.30460.00001.304645.206419.60
2842007.02.02 15:00buy1440.201.30340.00001.3057
2852007.02.02 15:23close1440.201.29730.00001.3057-122.006297.60
2862007.02.02 15:23close1410.801.29770.00000.0000238.406536.00
2872007.02.02 15:23close1390.401.29770.00001.2947-24.806511.20
2882007.02.02 15:23close1380.201.29770.00001.2921-64.406446.80
2892007.02.02 16:43sell1450.201.29800.00001.2957
2902007.02.02 16:56close1450.201.29750.00001.295710.006456.80
2912007.02.02 18:08sell1460.201.29650.00001.2942
2922007.02.02 18:46close1460.201.29600.00001.294210.006466.80
2932007.02.05 07:43sell1470.201.29400.00001.2917
2942007.02.05 09:01sell1480.401.29600.00001.2937
2952007.02.05 10:16close1480.401.29510.00001.293736.006502.80
2962007.02.05 10:16close1470.201.29510.00001.2917-22.006480.80
2972007.02.05 10:19buy1490.201.29470.00001.2970
2982007.02.05 14:37sell1500.201.29300.00001.2907
2992007.02.05 15:12buy1510.401.29250.00001.2948
3002007.02.06 10:48close1510.401.29390.00001.294854.406535.20
3012007.02.06 10:48close1500.201.29430.00001.2907-25.606509.60
3022007.02.06 10:48close1490.201.29390.00001.2970-16.806492.80
3032007.02.06 19:40buy1520.201.29810.00001.3004
3042007.02.06 22:58close1520.201.29860.00001.300410.006502.80
3052007.02.08 15:34buy1530.201.30160.00001.3039
3062007.02.08 15:49close1530.201.30210.00001.303910.006512.80
3072007.02.09 08:28buy1540.201.30260.00001.3049
3082007.02.09 10:50buy1550.401.30060.00001.3029
3092007.02.09 17:36sell1560.201.30020.00001.2979
3102007.02.13 14:12sell1570.401.30230.00001.3000
3112007.02.13 14:30t/p1550.401.30290.00001.302988.806601.60
3122007.02.13 14:30close1540.201.30290.00001.30494.406606.00
3132007.02.13 15:24buy1580.201.30190.00001.3042
3142007.02.13 16:45close1580.201.30060.00001.3042-26.006580.00
3152007.02.13 16:45close1570.401.30100.00001.300052.006632.00
3162007.02.13 16:45close1560.201.30100.00001.2979-15.206616.80
3172007.02.14 11:31buy1590.201.30930.00001.3116
3182007.02.14 11:35close1590.201.30980.00001.311610.006626.80
3192007.02.14 11:38buy1600.201.30920.00001.3115
3202007.02.14 14:31close1600.201.30970.00001.311510.006636.80
3212007.02.14 16:44buy1610.201.31360.00001.3159
3222007.02.15 07:34close1610.201.31420.00001.31599.606646.40
3232007.02.15 08:03buy1620.201.31420.00001.3165
3242007.02.15 11:06buy1630.401.31220.00001.3145
3252007.02.15 11:31close1630.401.31310.00001.314536.006682.40
3262007.02.15 11:31close1620.201.31310.00001.3165-22.006660.40
3272007.02.15 13:06buy1640.201.31270.00001.3150
3282007.02.15 13:20close1640.201.31340.00001.315014.006674.40
3292007.02.15 14:30buy1650.201.31300.00001.3153
3302007.02.15 14:30close1650.201.31360.00001.315312.006686.40
3312007.02.15 14:58buy1660.201.31310.00001.3154
3322007.02.15 15:00close1660.201.31360.00001.315410.006696.40
3332007.02.15 15:36buy1670.201.31510.00001.3174
3342007.02.15 15:50close1670.201.31560.00001.317410.006706.40
3352007.02.15 16:27buy1680.201.31480.00001.3171
3362007.02.15 16:34close1680.201.31530.00001.317110.006716.40
3372007.02.15 17:09buy1690.201.31380.00001.3161
3382007.02.15 18:00close1690.201.31430.00001.316110.006726.40
3392007.02.15 19:01buy1700.201.31290.00001.3152
3402007.02.15 19:30close1700.201.31340.00001.315210.006736.40
3412007.02.16 10:18sell1710.201.31320.00001.3109
3422007.02.16 11:17close1710.201.31260.00001.310912.006748.40
3432007.02.16 12:44sell1720.201.31160.00001.3093
3442007.02.16 14:45close1720.201.31100.00001.309312.006760.40
3452007.02.16 15:53sell1730.201.31180.00001.3095
3462007.02.16 16:02close1730.201.31130.00001.309510.006770.40
3472007.02.16 17:10sell1740.201.31310.00001.3108
3482007.02.19 09:09buy1750.201.31480.00001.3171
3492007.02.20 02:27sell1760.401.31610.00001.3138
3502007.02.20 03:00t/p1750.201.31710.00001.317145.206815.60
3512007.02.20 06:51sell1770.801.31870.00000.0000
3522007.02.20 07:08buy1780.201.31800.00001.3203
3532007.02.20 08:48close1780.201.31630.00001.3203-34.006781.60
3542007.02.20 08:48close1770.801.31670.00000.0000160.006941.60
3552007.02.20 08:48close1760.401.31670.00001.3138-24.006917.60
3562007.02.20 08:48close1740.201.31670.00001.3108-71.206846.40
3572007.02.20 08:55buy1790.201.31640.00001.3187
3582007.02.20 09:34buy1800.401.31390.00001.3162
3592007.02.20 10:29close1800.401.31510.00001.316248.006894.40
3602007.02.20 10:29close1790.201.31510.00001.3187-26.006868.40
3612007.02.21 13:59sell1810.201.31400.00001.3117
3622007.02.21 14:30close1810.201.31340.00001.311712.006880.40
3632007.02.21 15:12sell1820.201.31280.00001.3105
3642007.02.21 15:15close1820.201.31220.00001.310512.006892.40
3652007.02.21 16:10sell1830.201.31360.00001.3113
3662007.02.21 16:16close1830.201.31310.00001.311310.006902.40
3672007.02.22 10:04sell1840.201.31050.00001.3082
3682007.02.22 10:11close1840.201.31000.00001.308210.006912.40
3692007.02.22 11:14sell1850.201.30940.00001.3071
3702007.02.22 11:19close1850.201.30880.00001.307112.006924.40
3712007.02.22 12:04sell1860.201.30980.00001.3075
3722007.02.22 12:10close1860.201.30930.00001.307510.006934.40
3732007.02.22 18:35buy1870.201.31220.00001.3145
3742007.02.22 19:00close1870.201.31280.00001.314512.006946.40
3752007.02.23 09:14buy1880.201.31210.00001.3144
3762007.02.23 09:59close1880.201.31260.00001.314410.006956.40
3772007.02.23 10:05buy1890.201.31130.00001.3136
3782007.02.23 10:09close1890.201.31180.00001.313610.006966.40
3792007.02.23 10:11buy1900.201.31130.00001.3136
3802007.02.23 11:04close1900.201.31190.00001.313612.006978.40
3812007.02.23 14:33buy1910.201.31260.00001.3149
3822007.02.23 14:48close1910.201.31310.00001.314910.006988.40
3832007.02.23 17:05buy1920.201.31580.00001.3181
3842007.02.23 17:22close1920.201.31630.00001.318110.006998.40
3852007.02.23 20:42buy1930.201.31610.00001.3184
3862007.02.23 22:03close1930.201.31680.00001.318414.007012.40
3872007.02.26 05:10buy1940.201.31870.00001.3210
3882007.02.26 12:23buy1950.401.31630.00001.3186
3892007.02.26 13:39sell1960.201.31650.00001.3142
3902007.02.26 15:56close1960.201.31830.00001.3142-36.006976.40
3912007.02.26 15:56close1950.401.31790.00001.318664.007040.40
3922007.02.26 15:56close1940.201.31790.00001.3210-16.007024.40
3932007.02.27 01:44buy1970.201.31880.00001.3211
3942007.02.27 08:05buy1980.401.31640.00001.3187
3952007.02.27 08:23close1980.401.31740.00001.318740.007064.40
3962007.02.27 08:23close1970.201.31740.00001.3211-28.007036.40
3972007.02.27 10:21buy1990.201.32100.00001.3233
3982007.02.27 11:27close1990.201.32150.00001.323310.007046.40
3992007.02.27 11:51buy2000.201.32080.00001.3231
4002007.02.27 12:01close2000.201.32130.00001.323110.007056.40
4012007.02.27 16:00buy2010.201.32380.00001.3261
4022007.02.27 16:58close2010.201.32430.00001.326110.007066.40
4032007.02.27 17:04buy2020.201.32390.00001.3262
4042007.02.27 17:37close2020.201.32440.00001.326210.007076.40
4052007.02.27 18:41buy2030.201.32440.00001.3267
4062007.02.27 18:53close2030.201.32490.00001.326710.007086.40
4072007.02.27 21:17buy2040.201.32360.00001.3259
4082007.02.27 21:18close2040.201.32410.00001.325910.007096.40
4092007.02.28 00:07buy2050.201.32340.00001.3257
4102007.02.28 04:22buy2060.401.32140.00001.3237
4112007.02.28 05:35close2060.401.32230.00001.323736.007132.40
4122007.02.28 05:35close2050.201.32230.00001.3257-22.007110.40
4132007.02.28 07:34sell2070.201.32250.00001.3202
4142007.02.28 07:36close2070.201.32200.00001.320210.007120.40
4152007.02.28 08:32sell2080.201.32190.00001.3196
4162007.02.28 08:32close2080.201.32140.00001.319610.007130.40
4172007.02.28 08:33sell2090.201.32190.00001.3196
4182007.02.28 08:44close2090.201.32140.00001.319610.007140.40
4192007.02.28 08:54sell2100.201.32190.00001.3196
4202007.02.28 08:55close2100.201.32140.00001.319610.007150.40
4212007.02.28 08:55sell2110.201.32190.00001.3196
4222007.02.28 08:56close2110.201.32130.00001.319612.007162.40
4232007.02.28 11:40sell2120.201.31910.00001.3168
4242007.02.28 14:05sell2130.401.32140.00001.3191
4252007.02.28 15:36close2130.401.32040.00001.319140.007202.40
4262007.02.28 15:36close2120.201.32040.00001.3168-26.007176.40
4272007.02.28 16:36sell2140.201.32100.00001.3187
4282007.02.28 16:36close2140.201.32010.00001.318718.007194.40
4292007.02.28 16:39sell2150.201.32090.00001.3186
4302007.02.28 16:39close2150.201.32030.00001.318612.007206.40
4312007.02.28 16:59sell2160.201.32090.00001.3186
4322007.02.28 17:00close2160.201.32030.00001.318612.007218.40
4332007.02.28 18:10buy2170.201.32220.00001.3245
4342007.02.28 18:35close2170.201.32280.00001.324512.007230.40
4352007.02.28 19:14buy2180.201.32190.00001.3242
4362007.02.28 19:14close2180.201.32250.00001.324212.007242.40
4372007.02.28 22:49buy2190.201.32270.00001.3250
4382007.02.28 23:12close2190.201.32330.00001.325012.007254.40
4392007.03.01 08:24buy2200.201.32070.00001.3230
4402007.03.01 08:28close2200.201.32130.00001.323012.007266.40
4412007.03.01 10:09buy2210.201.32260.00001.3249
4422007.03.01 10:21close2210.201.32320.00001.324912.007278.40
4432007.03.01 16:00buy2220.201.32040.00001.3227
4442007.03.01 16:34buy2230.401.31750.00001.3198
4452007.03.01 17:51sell2240.201.31770.00001.3154
4462007.03.01 20:55close2240.201.31980.00001.3154-42.007236.40
4472007.03.01 20:55close2230.401.31940.00001.319876.007312.40
4482007.03.01 20:55close2220.201.31940.00001.3227-20.007292.40
4492007.03.02 15:42sell2250.201.31780.00001.3155
4502007.03.02 15:59close2250.201.31720.00001.315512.007304.40
4512007.03.02 16:00sell2260.201.31770.00001.3154
4522007.03.02 16:11close2260.201.31710.00001.315412.007316.40
4532007.03.02 16:36sell2270.201.31710.00001.3148
4542007.03.02 16:36close2270.201.31650.00001.314812.007328.40
4552007.03.02 16:37sell2280.201.31720.00001.3149
4562007.03.02 16:39close2280.201.31660.00001.314912.007340.40
4572007.03.02 16:39sell2290.201.31710.00001.3148
4582007.03.02 16:41close2290.201.31650.00001.314812.007352.40
4592007.03.02 16:41sell2300.201.31710.00001.3148
4602007.03.02 16:44close2300.201.31650.00001.314812.007364.40
4612007.03.02 17:04sell2310.201.31800.00001.3157
4622007.03.02 17:05close2310.201.31730.00001.315714.007378.40
4632007.03.02 17:08sell2320.201.31800.00001.3157
4642007.03.02 17:09close2320.201.31740.00001.315712.007390.40
4652007.03.02 17:09sell2330.201.31800.00001.3157
4662007.03.02 17:38close2330.201.31740.00001.315712.007402.40
4672007.03.02 20:00buy2340.201.31960.00001.3219
4682007.03.02 20:01close2340.201.32020.00001.321912.007414.40
4692007.03.02 20:03buy2350.201.31960.00001.3219
4702007.03.02 20:05close2350.201.32020.00001.321912.007426.40
4712007.03.02 20:10buy2360.201.31940.00001.3217
4722007.03.02 20:11close2360.201.32000.00001.321712.007438.40
4732007.03.02 20:14buy2370.201.31960.00001.3219
4742007.03.02 20:27close2370.201.32020.00001.321912.007450.40
4752007.03.05 01:42buy2380.201.31770.00001.3200
4762007.03.05 02:42buy2390.401.31490.00001.3172
4772007.03.05 03:23sell2400.201.31360.00001.3113
4782007.03.05 06:11sell2410.401.31560.00001.3133
4792007.03.05 06:31t/p2390.401.31720.00001.317292.007542.40
4802007.03.05 06:31close2380.201.31720.00001.3200-10.007532.40
4812007.03.05 07:59close2410.401.31470.00001.313336.007568.40
4822007.03.05 07:59close2400.201.31470.00001.3113-22.007546.40
4832007.03.05 08:33sell2420.201.31560.00001.3133
4842007.03.05 08:41close2420.201.31500.00001.313312.007558.40
4852007.03.05 09:05sell2430.201.31520.00001.3129
4862007.03.05 09:22close2430.201.31460.00001.312912.007570.40
4872007.03.05 10:04sell2440.201.31360.00001.3113
4882007.03.05 10:09close2440.201.31300.00001.311312.007582.40
4892007.03.05 10:53sell2450.201.31410.00001.3118
4902007.03.05 11:03close2450.201.31350.00001.311812.007594.40
4912007.03.05 14:03sell2460.201.30960.00001.3073
4922007.03.05 14:07close2460.201.30900.00001.307312.007606.40
4932007.03.05 15:51sell2470.201.30920.00001.3069
4942007.03.05 16:33sell2480.401.31150.00001.3092
4952007.03.05 16:51close2480.401.31020.00001.309252.007658.40
4962007.03.05 16:51close2470.201.31020.00001.3069-20.007638.40
4972007.03.05 17:04sell2490.201.31070.00001.3084
4982007.03.05 17:47close2490.201.31010.00001.308412.007650.40
4992007.03.05 18:13sell2500.201.30990.00001.3076
5002007.03.05 18:31close2500.201.30930.00001.307612.007662.40
5012007.03.05 18:52sell2510.201.31010.00001.3078
5022007.03.05 18:52close2510.201.30940.00001.307814.007676.40
5032007.03.05 18:56sell2520.201.31020.00001.3079
5042007.03.05 18:56close2520.201.30920.00001.307920.007696.40
5052007.03.05 23:28sell2530.201.31000.00001.3077
5062007.03.05 23:39close2530.201.30940.00001.307712.007708.40
5072007.03.06 01:06sell2540.201.30940.00001.3071
5082007.03.06 03:10close2540.201.30880.00001.307112.007720.40
5092007.03.06 03:49sell2550.201.31000.00001.3077
5102007.03.06 08:44sell2560.401.31240.00001.3101
5112007.03.06 11:00close2560.401.31140.00001.310140.007760.40
5122007.03.06 11:00close2550.201.31140.00001.3077-28.007732.40
5132007.03.06 15:34sell2570.201.31000.00001.3077
5142007.03.07 00:12sell2580.401.31370.00001.3114
5152007.03.07 02:02buy2590.201.31300.00001.3153
5162007.03.07 08:02close2590.201.31130.00001.3153-34.007698.40
5172007.03.07 08:02close2580.401.31170.00001.311480.007778.40
5182007.03.07 08:02close2570.201.31170.00001.3077-33.607744.80
5192007.03.07 08:11buy2600.201.31130.00001.3136
5202007.03.07 08:26close2600.201.31190.00001.313612.007756.80
5212007.03.07 09:50buy2610.201.31160.00001.3139
5222007.03.07 10:42close2610.201.31220.00001.313912.007768.80
5232007.03.07 14:24buy2620.201.31310.00001.3154
5242007.03.07 14:39close2620.201.31370.00001.315412.007780.80
5252007.03.07 17:19buy2630.201.31370.00001.3160
5262007.03.07 17:30close2630.201.31430.00001.316012.007792.80
5272007.03.07 22:44buy2640.201.31730.00001.3196
5282007.03.07 22:48close2640.201.31790.00001.319612.007804.80
5292007.03.08 00:21buy2650.201.31720.00001.3195
5302007.03.08 00:54close2650.201.31780.00001.319512.007816.80
5312007.03.08 04:26buy2660.201.31720.00001.3195
5322007.03.08 05:27close2660.201.31780.00001.319512.007828.80
5332007.03.08 06:10buy2670.201.31720.00001.3195
5342007.03.08 06:18close2670.201.31780.00001.319512.007840.80
5352007.03.08 09:36buy2680.201.31580.00001.3181
5362007.03.08 14:40close2680.201.31640.00001.318112.007852.80
5372007.03.08 14:44buy2690.201.31550.00001.3178
5382007.03.08 14:47close2690.201.31630.00001.317816.007868.80
5392007.03.08 15:01sell2700.201.31530.00001.3130
5402007.03.08 15:01close2700.201.31470.00001.313012.007880.80
5412007.03.08 17:12sell2710.201.31330.00001.3110
5422007.03.08 17:45close2710.201.31270.00001.311012.007892.80
5432007.03.08 20:35sell2720.201.31350.00001.3112
5442007.03.08 22:18close2720.201.31290.00001.311212.007904.80
5452007.03.09 16:02sell2730.201.31070.00001.3084
5462007.03.12 00:59sell2740.401.31270.00001.3104
5472007.03.12 01:45close2740.401.31180.00001.310436.007940.80
5482007.03.12 01:45close2730.201.31180.00001.3084-21.607919.20
5492007.03.12 13:27buy2750.201.31720.00001.3195
5502007.03.12 15:46close2750.201.31780.00001.319512.007931.20
5512007.03.12 17:14buy2760.201.31810.00001.3204
5522007.03.12 17:24close2760.201.31870.00001.320412.007943.20
5532007.03.12 17:53buy2770.201.31800.00001.3203
5542007.03.12 18:28close2770.201.31860.00001.320312.007955.20
5552007.03.12 19:41buy2780.201.31760.00001.3199
5562007.03.12 19:42close2780.201.31820.00001.319912.007967.20
5572007.03.12 21:24buy2790.201.31870.00001.3210
5582007.03.12 21:27close2790.201.31930.00001.321012.007979.20
5592007.03.13 14:49buy2800.201.32100.00001.3233
5602007.03.13 17:04buy2810.401.31900.00001.3213
5612007.03.13 17:16close2810.401.31990.00001.321336.008015.20
5622007.03.13 17:16close2800.201.31990.00001.3233-22.007993.20
5632007.03.13 17:32buy2820.201.32040.00001.3227
5642007.03.13 17:47close2820.201.32100.00001.322712.008005.20
5652007.03.14 07:43buy2830.201.31880.00001.3211
5662007.03.14 07:47close2830.201.31940.00001.321112.008017.20
5672007.03.14 08:09buy2840.201.32020.00001.3225
5682007.03.14 08:19close2840.201.32080.00001.322512.008029.20
5692007.03.14 08:33buy2850.201.31920.00001.3215
5702007.03.14 08:45close2850.201.31980.00001.321512.008041.20
5712007.03.14 09:51buy2860.201.31950.00001.3218
5722007.03.14 14:05close2860.201.32010.00001.321812.008053.20
5732007.03.14 18:26buy2870.201.32220.00001.3245
5742007.03.14 18:34close2870.201.32290.00001.324514.008067.20
5752007.03.14 19:43buy2880.201.32220.00001.3245
5762007.03.14 19:51close2880.201.32280.00001.324512.008079.20
5772007.03.14 20:12buy2890.201.32220.00001.3245
5782007.03.14 20:53close2890.201.32290.00001.324514.008093.20
5792007.03.15 01:07buy2900.201.32260.00001.3249
5802007.03.15 09:14buy2910.401.32060.00001.3229
5812007.03.15 12:23close2910.401.32150.00001.322936.008129.20
5822007.03.15 12:23close2900.201.32150.00001.3249-22.008107.20
5832007.03.15 13:30buy2920.201.32060.00001.3229
5842007.03.15 13:30close2920.201.32120.00001.322912.008119.20
5852007.03.15 14:51buy2930.201.32200.00001.3243
5862007.03.15 14:54close2930.201.32260.00001.324312.008131.20
5872007.03.15 16:07buy2940.201.32340.00001.3257
5882007.03.15 16:16close2940.201.32400.00001.325712.008143.20
5892007.03.15 17:02buy2950.201.32430.00001.3266
5902007.03.15 17:21close2950.201.32490.00001.326612.008155.20
5912007.03.15 17:22buy2960.201.32390.00001.3262
5922007.03.16 00:09close2960.201.32460.00001.326213.208168.40
5932007.03.16 01:05buy2970.201.32740.00001.3297
5942007.03.16 01:12close2970.201.32800.00001.329712.008180.40
5952007.03.16 04:54buy2980.201.32950.00001.3318
5962007.03.16 07:58close2980.201.33010.00001.331812.008192.40
5972007.03.16 08:03buy2990.201.32980.00001.3321
5982007.03.16 08:09close2990.201.33040.00001.332112.008204.40
5992007.03.16 08:12buy3000.201.32980.00001.3321
6002007.03.16 08:30close3000.201.33040.00001.332112.008216.40
6012007.03.16 09:11buy3010.201.33000.00001.3323
6022007.03.16 09:21close3010.201.33060.00001.332312.008228.40
6032007.03.16 09:41buy3020.201.33090.00001.3332
6042007.03.16 10:03close3020.201.33150.00001.333212.008240.40
6052007.03.16 12:10buy3030.201.33320.00001.3355
6062007.03.16 16:45buy3040.401.33110.00001.3334
6072007.03.16 17:41close3040.401.33200.00001.333436.008276.40
6082007.03.16 17:41close3030.201.33200.00001.3355-24.008252.40
6092007.03.16 22:30buy3050.201.33030.00001.3326
6102007.03.16 22:33close3050.201.33110.00001.332616.008268.40