|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.06.05 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2006.11.08 - 2007.03.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 250%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=true; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.23; RiskPercent=0.7; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=160; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=28; CCI_Peroid=14; cci_buy=150; cci_sell=-150; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=30; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=30; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|5810
|Ticks modelled
|946507
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|3586.04
|Gross profit
|9462.37
|Gross loss
|-5876.34
|Profit factor
|1.61
|Expected payoff
|9.36
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|499.40 (6.55%)
|Relative drawdown
|8.32% (487.77)
|Total trades
|383
|Short positions (won %)
|192 (54.17%)
|Long positions (won %)
|191 (59.69%)
|Profit trades (% of total)
|218 (56.92%)
|Loss trades (% of total)
|165 (43.08%)
|Largest
|profit trade
|392.31
|loss trade
|-177.84
|Average
|profit trade
|43.41
|loss trade
|-35.61
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (177.83)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-499.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|453.52 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-499.40 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.08 10:00
|buy
|1
|0.07
|1.2789
|0.0000
|1.2812
|2
|2006.11.08 10:34
|close
|1
|0.07
|1.2806
|0.0000
|1.2812
|11.90
|5011.90
|3
|2006.11.08 10:34
|buy
|2
|0.07
|1.2807
|0.0000
|1.2830
|4
|2006.11.08 14:02
|buy
|3
|0.15
|1.2776
|0.0000
|1.2799
|5
|2006.11.09 13:51
|close
|3
|0.15
|1.2794
|0.0000
|1.2799
|23.81
|5035.71
|6
|2006.11.09 13:51
|close
|2
|0.07
|1.2794
|0.0000
|1.2830
|-10.59
|5025.12
|7
|2006.11.09 16:02
|buy
|4
|0.07
|1.2804
|0.0000
|1.2827
|8
|2006.11.09 17:27
|close
|4
|0.07
|1.2822
|0.0000
|1.2827
|12.60
|5037.72
|9
|2006.11.09 19:00
|buy
|5
|0.07
|1.2835
|0.0000
|1.2858
|10
|2006.11.10 03:01
|close
|5
|0.07
|1.2853
|0.0000
|1.2858
|12.10
|5049.82
|11
|2006.11.10 05:00
|buy
|6
|0.07
|1.2858
|0.0000
|1.2881
|12
|2006.11.10 09:52
|close
|6
|0.07
|1.2875
|0.0000
|1.2881
|11.90
|5061.72
|13
|2006.11.10 10:00
|buy
|7
|0.07
|1.2888
|0.0000
|1.2911
|14
|2006.11.10 16:03
|buy
|8
|0.15
|1.2857
|0.0000
|1.2880
|15
|2006.11.13 02:24
|close
|8
|0.15
|1.2873
|0.0000
|1.2880
|22.94
|5084.66
|16
|2006.11.13 02:24
|close
|7
|0.07
|1.2873
|0.0000
|1.2911
|-11.00
|5073.66
|17
|2006.11.13 18:00
|sell
|9
|0.07
|1.2808
|0.0000
|1.2785
|18
|2006.11.14 09:49
|sell
|10
|0.15
|1.2838
|0.0000
|1.2815
|19
|2006.11.14 10:16
|buy
|11
|0.07
|1.2841
|0.0000
|1.2864
|20
|2006.11.14 12:21
|t/p
|10
|0.15
|1.2815
|0.0000
|1.2815
|34.50
|5108.16
|21
|2006.11.14 12:21
|close
|9
|0.07
|1.2815
|0.0000
|1.2785
|-4.54
|5103.62
|22
|2006.11.14 14:34
|close
|11
|0.07
|1.2858
|0.0000
|1.2864
|11.90
|5115.52
|23
|2006.11.14 14:34
|buy
|12
|0.07
|1.2861
|0.0000
|1.2884
|24
|2006.11.14 16:04
|buy
|13
|0.15
|1.2831
|0.0000
|1.2854
|25
|2006.11.14 16:13
|buy
|14
|0.32
|1.2800
|0.0000
|1.2823
|26
|2006.11.14 20:14
|close
|14
|0.32
|1.2820
|0.0000
|1.2823
|64.00
|5179.52
|27
|2006.11.14 20:14
|close
|13
|0.15
|1.2820
|0.0000
|1.2854
|-16.50
|5163.02
|28
|2006.11.14 20:14
|close
|12
|0.07
|1.2820
|0.0000
|1.2884
|-28.70
|5134.32
|29
|2006.11.15 10:00
|buy
|15
|0.07
|1.2828
|0.0000
|1.2851
|30
|2006.11.15 11:31
|buy
|16
|0.15
|1.2798
|0.0000
|1.2821
|31
|2006.11.15 13:00
|sell
|17
|0.07
|1.2784
|0.0000
|1.2761
|32
|2006.11.15 18:44
|sell
|18
|0.15
|1.2814
|0.0000
|1.2791
|33
|2006.11.15 20:07
|t/p
|16
|0.15
|1.2821
|0.0000
|1.2821
|34.50
|5168.82
|34
|2006.11.15 20:07
|close
|15
|0.07
|1.2822
|0.0000
|1.2851
|-4.20
|5164.62
|35
|2006.11.16 11:04
|close
|18
|0.15
|1.2800
|0.0000
|1.2791
|23.29
|5187.91
|36
|2006.11.16 11:04
|close
|17
|0.07
|1.2800
|0.0000
|1.2761
|-10.13
|5177.77
|37
|2006.11.16 18:15
|sell
|19
|0.07
|1.2785
|0.0000
|1.2762
|38
|2006.11.17 06:46
|close
|19
|0.07
|1.2767
|0.0000
|1.2762
|12.96
|5190.73
|39
|2006.11.17 11:00
|sell
|20
|0.07
|1.2773
|0.0000
|1.2750
|40
|2006.11.17 15:53
|sell
|21
|0.15
|1.2804
|0.0000
|1.2781
|41
|2006.11.17 16:00
|buy
|22
|0.07
|1.2808
|0.0000
|1.2831
|42
|2006.11.17 16:07
|t/p
|22
|0.07
|1.2831
|0.0000
|1.2831
|16.10
|5206.83
|43
|2006.11.17 16:07
|buy
|23
|0.07
|1.2833
|0.0000
|1.2856
|44
|2006.11.17 16:17
|sell
|24
|0.32
|1.2834
|0.0000
|1.2811
|45
|2006.11.20 17:46
|close
|24
|0.32
|1.2813
|0.0000
|1.2811
|68.83
|5275.66
|46
|2006.11.20 17:46
|close
|23
|0.07
|1.2811
|0.0000
|1.2856
|-15.90
|5259.76
|47
|2006.11.20 17:46
|close
|21
|0.15
|1.2813
|0.0000
|1.2781
|-12.74
|5247.02
|48
|2006.11.20 17:46
|close
|20
|0.07
|1.2813
|0.0000
|1.2750
|-27.64
|5219.38
|49
|2006.11.20 18:00
|sell
|25
|0.07
|1.2807
|0.0000
|1.2784
|50
|2006.11.21 01:15
|sell
|26
|0.15
|1.2837
|0.0000
|1.2814
|51
|2006.11.21 01:17
|close
|26
|0.15
|1.2822
|0.0000
|1.2814
|22.50
|5241.88
|52
|2006.11.21 01:17
|close
|25
|0.07
|1.2822
|0.0000
|1.2784
|-10.14
|5231.74
|53
|2006.11.22 06:00
|buy
|27
|0.07
|1.2869
|0.0000
|1.2892
|54
|2006.11.22 13:24
|close
|27
|0.07
|1.2887
|0.0000
|1.2892
|12.60
|5244.34
|55
|2006.11.22 13:24
|buy
|28
|0.07
|1.2888
|0.0000
|1.2911
|56
|2006.11.22 14:30
|close
|28
|0.07
|1.2906
|0.0000
|1.2911
|12.60
|5256.94
|57
|2006.11.22 16:00
|buy
|29
|0.07
|1.2922
|0.0000
|1.2945
|58
|2006.11.22 16:09
|close
|29
|0.07
|1.2940
|0.0000
|1.2945
|12.60
|5269.54
|59
|2006.11.22 16:09
|buy
|30
|0.07
|1.2941
|0.0000
|1.2964
|60
|2006.11.23 10:08
|close
|30
|0.07
|1.2961
|0.0000
|1.2964
|12.51
|5282.05
|61
|2006.11.23 12:00
|buy
|31
|0.07
|1.2966
|0.0000
|1.2989
|62
|2006.11.24 09:26
|close
|31
|0.07
|1.2986
|0.0000
|1.2989
|13.50
|5295.55
|63
|2006.11.24 11:00
|buy
|32
|0.07
|1.3067
|0.0000
|1.3090
|64
|2006.11.24 11:20
|close
|32
|0.07
|1.3086
|0.0000
|1.3090
|13.30
|5308.85
|65
|2006.11.24 11:20
|buy
|33
|0.07
|1.3087
|0.0000
|1.3110
|66
|2006.11.24 11:32
|close
|33
|0.07
|1.3105
|0.0000
|1.3110
|12.60
|5321.45
|67
|2006.11.24 11:32
|buy
|34
|0.07
|1.3106
|0.0000
|1.3129
|68
|2006.11.24 12:08
|buy
|35
|0.15
|1.3076
|0.0000
|1.3099
|69
|2006.11.24 13:02
|close
|35
|0.15
|1.3092
|0.0000
|1.3099
|24.00
|5345.45
|70
|2006.11.24 13:02
|close
|34
|0.07
|1.3092
|0.0000
|1.3129
|-9.80
|5335.65
|71
|2006.11.24 13:02
|buy
|36
|0.07
|1.3095
|0.0000
|1.3118
|72
|2006.11.27 00:00
|t/p
|36
|0.07
|1.3118
|0.0000
|1.3118
|15.60
|5351.25
|73
|2006.11.27 04:00
|buy
|37
|0.07
|1.3136
|0.0000
|1.3159
|74
|2006.11.27 09:29
|buy
|38
|0.15
|1.3105
|0.0000
|1.3128
|75
|2006.11.27 10:32
|close
|38
|0.15
|1.3122
|0.0000
|1.3128
|25.50
|5376.75
|76
|2006.11.27 10:32
|close
|37
|0.07
|1.3122
|0.0000
|1.3159
|-9.80
|5366.95
|77
|2006.11.28 11:01
|buy
|39
|0.08
|1.3153
|0.0000
|1.3176
|78
|2006.11.28 14:33
|close
|39
|0.08
|1.3169
|0.0000
|1.3176
|12.80
|5379.75
|79
|2006.11.28 14:33
|buy
|40
|0.08
|1.3170
|0.0000
|1.3193
|80
|2006.11.28 16:05
|buy
|41
|0.15
|1.3139
|0.0000
|1.3162
|81
|2006.11.28 16:11
|close
|41
|0.15
|1.3156
|0.0000
|1.3162
|25.50
|5405.25
|82
|2006.11.28 16:11
|close
|40
|0.08
|1.3156
|0.0000
|1.3193
|-11.20
|5394.05
|83
|2006.11.28 19:15
|buy
|42
|0.08
|1.3179
|0.0000
|1.3202
|84
|2006.11.28 19:17
|close
|42
|0.08
|1.3195
|0.0000
|1.3202
|12.80
|5406.85
|85
|2006.11.28 19:17
|buy
|43
|0.08
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|86
|2006.11.28 19:51
|buy
|44
|0.17
|1.3166
|0.0000
|1.3189
|87
|2006.11.28 20:24
|close
|44
|0.17
|1.3181
|0.0000
|1.3189
|25.50
|5432.35
|88
|2006.11.28 20:24
|close
|43
|0.08
|1.3181
|0.0000
|1.3219
|-12.00
|5420.35
|89
|2006.11.28 21:00
|buy
|45
|0.08
|1.3189
|0.0000
|1.3212
|90
|2006.11.28 22:02
|close
|45
|0.08
|1.3205
|0.0000
|1.3212
|12.80
|5433.15
|91
|2006.11.28 22:02
|buy
|46
|0.08
|1.3207
|0.0000
|1.3230
|92
|2006.11.29 08:48
|buy
|47
|0.17
|1.3177
|0.0000
|1.3200
|93
|2006.11.29 11:00
|sell
|48
|0.08
|1.3158
|0.0000
|1.3135
|94
|2006.11.29 13:13
|buy
|49
|0.32
|1.3147
|0.0000
|1.3170
|95
|2006.11.29 14:30
|t/p
|48
|0.08
|1.3135
|0.0000
|1.3135
|18.40
|5451.55
|96
|2006.11.29 14:34
|close
|49
|0.32
|1.3168
|0.0000
|1.3170
|67.20
|5518.75
|97
|2006.11.29 14:34
|close
|47
|0.17
|1.3168
|0.0000
|1.3200
|-15.30
|5503.45
|98
|2006.11.29 14:34
|close
|46
|0.08
|1.3168
|0.0000
|1.3230
|-31.77
|5471.69
|99
|2006.11.29 16:00
|sell
|50
|0.08
|1.3163
|0.0000
|1.3140
|100
|2006.11.29 17:05
|close
|50
|0.08
|1.3147
|0.0000
|1.3140
|12.80
|5484.49
|101
|2006.11.29 18:00
|sell
|51
|0.08
|1.3144
|0.0000
|1.3121
|102
|2006.11.30 06:27
|sell
|52
|0.17
|1.3175
|0.0000
|1.3152
|103
|2006.11.30 08:02
|buy
|53
|0.08
|1.3183
|0.0000
|1.3206
|104
|2006.11.30 10:24
|sell
|54
|0.36
|1.3205
|0.0000
|1.3182
|105
|2006.11.30 10:25
|t/p
|53
|0.08
|1.3206
|0.0000
|1.3206
|18.40
|5502.89
|106
|2006.11.30 10:25
|buy
|55
|0.08
|1.3211
|0.0000
|1.3234
|107
|2006.11.30 16:08
|t/p
|55
|0.08
|1.3234
|0.0000
|1.3234
|18.40
|5521.29
|108
|2006.11.30 16:08
|buy
|56
|0.07
|1.3238
|0.0000
|1.3261
|109
|2006.11.30 16:08
|sell
|57
|0.67
|1.3236
|0.0000
|1.3213
|110
|2006.11.30 17:15
|t/p
|56
|0.07
|1.3261
|0.0000
|1.3261
|16.10
|5537.39
|111
|2006.11.30 17:15
|sell
|58
|1.41
|1.3266
|0.0000
|1.3243
|112
|2006.11.30 18:00
|buy
|59
|0.07
|1.3262
|0.0000
|1.3285
|113
|2006.11.30 20:36
|t/p
|58
|1.41
|1.3243
|0.0000
|1.3243
|324.31
|5861.70
|114
|2006.11.30 20:36
|close
|57
|0.67
|1.3242
|0.0000
|1.3213
|-40.20
|5821.50
|115
|2006.11.30 20:37
|close
|54
|0.36
|1.3243
|0.0000
|1.3182
|-136.80
|5684.70
|116
|2006.11.30 20:37
|close
|52
|0.17
|1.3242
|0.0000
|1.3152
|-113.90
|5570.80
|117
|2006.11.30 20:38
|close
|51
|0.08
|1.3241
|0.0000
|1.3121
|-76.38
|5494.42
|118
|2006.12.01 08:55
|close
|59
|0.07
|1.3282
|0.0000
|1.3285
|13.50
|5507.92
|119
|2006.12.01 11:03
|sell
|60
|0.08
|1.3227
|0.0000
|1.3204
|120
|2006.12.01 15:14
|sell
|61
|0.17
|1.3258
|0.0000
|1.3235
|121
|2006.12.01 16:00
|sell
|62
|0.36
|1.3289
|0.0000
|1.3266
|122
|2006.12.01 16:11
|sell
|63
|0.67
|1.3319
|0.0000
|1.3296
|123
|2006.12.01 18:58
|buy
|64
|0.07
|1.3327
|0.0000
|1.3350
|124
|2006.12.04 00:00
|t/p
|64
|0.07
|1.3350
|0.0000
|1.3350
|15.60
|5523.52
|125
|2006.12.04 00:00
|sell
|65
|1.41
|1.3359
|0.0000
|1.3336
|126
|2006.12.04 02:00
|buy
|66
|0.07
|1.3344
|0.0000
|1.3367
|127
|2006.12.04 02:13
|t/p
|65
|1.41
|1.3336
|0.0000
|1.3336
|324.29
|5847.81
|128
|2006.12.04 02:13
|close
|63
|0.67
|1.3335
|0.0000
|1.3296
|-103.79
|5744.02
|129
|2006.12.04 02:13
|close
|62
|0.36
|1.3333
|0.0000
|1.3266
|-156.57
|5587.45
|130
|2006.12.04 02:13
|close
|61
|0.17
|1.3334
|0.0000
|1.3235
|-128.34
|5459.12
|131
|2006.12.04 02:13
|close
|60
|0.08
|1.3334
|0.0000
|1.3204
|-85.19
|5373.93
|132
|2006.12.04 05:06
|buy
|67
|0.15
|1.3314
|0.0000
|1.3337
|133
|2006.12.04 06:31
|close
|67
|0.15
|1.3330
|0.0000
|1.3337
|24.00
|5397.93
|134
|2006.12.04 06:31
|close
|66
|0.07
|1.3330
|0.0000
|1.3367
|-9.80
|5388.13
|135
|2006.12.04 11:00
|sell
|68
|0.08
|1.3295
|0.0000
|1.3272
|136
|2006.12.04 16:57
|sell
|69
|0.17
|1.3325
|0.0000
|1.3302
|137
|2006.12.05 08:35
|close
|69
|0.17
|1.3310
|0.0000
|1.3302
|26.36
|5414.49
|138
|2006.12.05 08:35
|close
|68
|0.08
|1.3310
|0.0000
|1.3272
|-11.59
|5402.90
|139
|2006.12.05 10:28
|sell
|70
|0.08
|1.3306
|0.0000
|1.3283
|140
|2006.12.05 14:26
|sell
|71
|0.17
|1.3337
|0.0000
|1.3314
|141
|2006.12.05 14:30
|buy
|72
|0.07
|1.3348
|0.0000
|1.3371
|142
|2006.12.05 15:04
|buy
|73
|0.17
|1.3318
|0.0000
|1.3341
|143
|2006.12.05 15:51
|t/p
|73
|0.17
|1.3341
|0.0000
|1.3341
|39.10
|5442.00
|144
|2006.12.05 15:51
|close
|72
|0.07
|1.3341
|0.0000
|1.3371
|-4.90
|5437.10
|145
|2006.12.05 16:00
|buy
|74
|0.08
|1.3345
|0.0000
|1.3368
|146
|2006.12.05 16:00
|t/p
|71
|0.17
|1.3314
|0.0000
|1.3314
|39.10
|5476.20
|147
|2006.12.05 16:00
|buy
|75
|0.17
|1.3313
|0.0000
|1.3336
|148
|2006.12.05 16:00
|close
|70
|0.08
|1.3313
|0.0000
|1.3283
|-5.60
|5470.60
|149
|2006.12.05 16:04
|close
|75
|0.17
|1.3330
|0.0000
|1.3336
|28.90
|5499.50
|150
|2006.12.05 16:04
|close
|74
|0.08
|1.3330
|0.0000
|1.3368
|-12.00
|5487.50
|151
|2006.12.05 16:27
|sell
|76
|0.08
|1.3286
|0.0000
|1.3263
|152
|2006.12.05 17:10
|sell
|77
|0.17
|1.3318
|0.0000
|1.3295
|153
|2006.12.06 09:17
|close
|77
|0.17
|1.3303
|0.0000
|1.3295
|26.36
|5513.86
|154
|2006.12.06 09:17
|close
|76
|0.08
|1.3303
|0.0000
|1.3263
|-13.19
|5500.67
|155
|2006.12.06 12:16
|sell
|78
|0.08
|1.3272
|0.0000
|1.3249
|156
|2006.12.06 14:40
|close
|78
|0.08
|1.3256
|0.0000
|1.3249
|12.80
|5513.47
|157
|2006.12.06 14:40
|sell
|79
|0.08
|1.3255
|0.0000
|1.3232
|158
|2006.12.06 15:33
|sell
|80
|0.17
|1.3285
|0.0000
|1.3262
|159
|2006.12.06 16:42
|sell
|81
|0.36
|1.3315
|0.0000
|1.3292
|160
|2006.12.06 19:09
|close
|81
|0.36
|1.3296
|0.0000
|1.3292
|68.40
|5581.87
|161
|2006.12.06 19:09
|close
|80
|0.17
|1.3296
|0.0000
|1.3262
|-18.70
|5563.17
|162
|2006.12.06 19:09
|close
|79
|0.08
|1.3296
|0.0000
|1.3232
|-32.80
|5530.37
|163
|2006.12.06 19:09
|sell
|82
|0.08
|1.3295
|0.0000
|1.3272
|164
|2006.12.06 21:07
|close
|82
|0.08
|1.3279
|0.0000
|1.3272
|12.80
|5543.17
|165
|2006.12.06 21:07
|sell
|83
|0.08
|1.3276
|0.0000
|1.3253
|166
|2006.12.07 05:59
|sell
|84
|0.17
|1.3307
|0.0000
|1.3284
|167
|2006.12.07 08:12
|buy
|85
|0.08
|1.3315
|0.0000
|1.3338
|168
|2006.12.07 11:50
|buy
|86
|0.17
|1.3285
|0.0000
|1.3308
|169
|2006.12.07 11:50
|t/p
|84
|0.17
|1.3284
|0.0000
|1.3284
|39.10
|5582.27
|170
|2006.12.07 11:50
|close
|83
|0.08
|1.3284
|0.0000
|1.3253
|-5.18
|5577.09
|171
|2006.12.07 14:02
|close
|86
|0.17
|1.3300
|0.0000
|1.3308
|25.50
|5602.59
|172
|2006.12.07 14:02
|close
|85
|0.08
|1.3300
|0.0000
|1.3338
|-12.00
|5590.59
|173
|2006.12.08 10:13
|buy
|87
|0.08
|1.3294
|0.0000
|1.3317
|174
|2006.12.08 12:00
|sell
|88
|0.08
|1.3275
|0.0000
|1.3252
|175
|2006.12.08 14:30
|buy
|89
|0.17
|1.3262
|0.0000
|1.3285
|176
|2006.12.08 14:30
|t/p
|88
|0.08
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|18.40
|5608.99
|177
|2006.12.08 14:42
|close
|89
|0.17
|1.3278
|0.0000
|1.3285
|27.20
|5636.19
|178
|2006.12.08 14:42
|close
|87
|0.08
|1.3278
|0.0000
|1.3317
|-12.80
|5623.39
|179
|2006.12.08 16:00
|buy
|90
|0.08
|1.3342
|0.0000
|1.3365
|180
|2006.12.08 16:02
|close
|90
|0.08
|1.3359
|0.0000
|1.3365
|13.60
|5636.99
|181
|2006.12.08 16:02
|buy
|91
|0.08
|1.3362
|0.0000
|1.3385
|182
|2006.12.08 16:15
|buy
|92
|0.17
|1.3332
|0.0000
|1.3355
|183
|2006.12.08 17:41
|buy
|93
|0.36
|1.3301
|0.0000
|1.3324
|184
|2006.12.08 17:49
|buy
|94
|0.67
|1.3269
|0.0000
|1.3292
|185
|2006.12.08 17:53
|buy
|95
|1.41
|1.3238
|0.0000
|1.3261
|186
|2006.12.08 17:54
|sell
|96
|0.06
|1.3212
|0.0000
|1.3189
|187
|2006.12.11 00:00
|t/p
|96
|0.06
|1.3189
|0.0000
|1.3189
|14.11
|5651.10
|188
|2006.12.11 04:00
|sell
|97
|0.03
|1.3142
|0.0000
|1.3119
|189
|2006.12.11 07:15
|sell
|98
|0.08
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|190
|2006.12.11 08:48
|sell
|99
|0.27
|1.3203
|0.0000
|1.3180
|191
|2006.12.11 13:25
|t/p
|99
|0.27
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|62.10
|5713.20
|192
|2006.12.11 13:25
|close
|98
|0.08
|1.3179
|0.0000
|1.3150
|-4.80
|5708.40
|193
|2006.12.11 13:26
|close
|97
|0.03
|1.3180
|0.0000
|1.3119
|-11.40
|5697.00
|194
|2006.12.12 03:56
|t/p
|95
|1.41
|1.3261
|0.0000
|1.3261
|304.29
|6001.29
|195
|2006.12.12 03:56
|close
|94
|0.67
|1.3262
|0.0000
|1.3292
|-56.41
|5944.88
|196
|2006.12.12 03:57
|close
|93
|0.36
|1.3261
|0.0000
|1.3324
|-149.11
|5795.78
|197
|2006.12.12 03:57
|close
|92
|0.17
|1.3261
|0.0000
|1.3355
|-123.11
|5672.66
|198
|2006.12.12 03:57
|close
|91
|0.08
|1.3261
|0.0000
|1.3385
|-81.94
|5590.73
|199
|2006.12.12 06:00
|buy
|100
|0.08
|1.3260
|0.0000
|1.3283
|200
|2006.12.12 09:02
|buy
|101
|0.17
|1.3230
|0.0000
|1.3253
|201
|2006.12.12 10:29
|close
|101
|0.17
|1.3245
|0.0000
|1.3253
|25.50
|5616.23
|202
|2006.12.12 10:29
|close
|100
|0.08
|1.3245
|0.0000
|1.3283
|-12.00
|5604.23
|203
|2006.12.12 10:29
|buy
|102
|0.08
|1.3248
|0.0000
|1.3271
|204
|2006.12.12 14:55
|buy
|103
|0.17
|1.3216
|0.0000
|1.3239
|205
|2006.12.12 15:04
|close
|103
|0.17
|1.3232
|0.0000
|1.3239
|27.20
|5631.43
|206
|2006.12.12 15:04
|close
|102
|0.08
|1.3232
|0.0000
|1.3271
|-12.80
|5618.63
|207
|2006.12.12 20:14
|sell
|104
|0.08
|1.3218
|0.0000
|1.3195
|208
|2006.12.12 20:15
|sell
|105
|0.17
|1.3248
|0.0000
|1.3225
|209
|2006.12.12 20:31
|buy
|106
|0.08
|1.3278
|0.0000
|1.3301
|210
|2006.12.12 20:32
|sell
|107
|0.36
|1.3280
|0.0000
|1.3257
|211
|2006.12.13 10:03
|close
|107
|0.36
|1.3258
|0.0000
|1.3257
|81.03
|5699.66
|212
|2006.12.13 10:03
|close
|106
|0.08
|1.3256
|0.0000
|1.3301
|-18.17
|5681.49
|213
|2006.12.13 10:03
|close
|105
|0.17
|1.3258
|0.0000
|1.3225
|-16.14
|5665.36
|214
|2006.12.13 10:03
|close
|104
|0.08
|1.3258
|0.0000
|1.3195
|-31.59
|5633.76
|215
|2006.12.13 16:00
|sell
|108
|0.08
|1.3202
|0.0000
|1.3179
|216
|2006.12.13 17:07
|sell
|109
|0.17
|1.3232
|0.0000
|1.3209
|217
|2006.12.13 17:37
|close
|109
|0.17
|1.3217
|0.0000
|1.3209
|25.50
|5659.26
|218
|2006.12.13 17:37
|close
|108
|0.08
|1.3217
|0.0000
|1.3179
|-12.00
|5647.26
|219
|2006.12.13 17:38
|sell
|110
|0.08
|1.3214
|0.0000
|1.3191
|220
|2006.12.13 19:04
|close
|110
|0.08
|1.3197
|0.0000
|1.3191
|13.60
|5660.86
|221
|2006.12.13 19:04
|sell
|111
|0.08
|1.3196
|0.0000
|1.3173
|222
|2006.12.14 08:09
|sell
|112
|0.17
|1.3226
|0.0000
|1.3203
|223
|2006.12.14 12:10
|close
|112
|0.17
|1.3211
|0.0000
|1.3203
|25.50
|5686.36
|224
|2006.12.14 12:10
|close
|111
|0.08
|1.3211
|0.0000
|1.3173
|-10.78
|5675.58
|225
|2006.12.14 12:58
|sell
|113
|0.08
|1.3180
|0.0000
|1.3157
|226
|2006.12.14 16:26
|close
|113
|0.08
|1.3163
|0.0000
|1.3157
|13.60
|5689.18
|227
|2006.12.14 16:26
|sell
|114
|0.08
|1.3162
|0.0000
|1.3139
|228
|2006.12.14 19:38
|close
|114
|0.08
|1.3144
|0.0000
|1.3139
|14.40
|5703.58
|229
|2006.12.14 19:38
|sell
|115
|0.08
|1.3143
|0.0000
|1.3120
|230
|2006.12.15 10:28
|close
|115
|0.08
|1.3123
|0.0000
|1.3120
|16.41
|5719.99
|231
|2006.12.15 10:28
|sell
|116
|0.08
|1.3124
|0.0000
|1.3101
|232
|2006.12.15 10:30
|close
|116
|0.08
|1.3107
|0.0000
|1.3101
|13.60
|5733.59
|233
|2006.12.15 10:30
|sell
|117
|0.08
|1.3103
|0.0000
|1.3080
|234
|2006.12.15 14:28
|sell
|118
|0.17
|1.3133
|0.0000
|1.3110
|235
|2006.12.15 14:29
|sell
|119
|0.36
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|236
|2006.12.15 15:36
|close
|119
|0.36
|1.3144
|0.0000
|1.3142
|75.60
|5809.19
|237
|2006.12.15 15:36
|close
|118
|0.17
|1.3144
|0.0000
|1.3110
|-18.70
|5790.49
|238
|2006.12.15 15:36
|close
|117
|0.08
|1.3144
|0.0000
|1.3080
|-32.80
|5757.69
|239
|2006.12.18 14:37
|buy
|120
|0.08
|1.3115
|0.0000
|1.3138
|240
|2006.12.18 15:49
|buy
|121
|0.17
|1.3084
|0.0000
|1.3107
|241
|2006.12.18 16:00
|sell
|122
|0.08
|1.3074
|0.0000
|1.3051
|242
|2006.12.18 16:15
|buy
|123
|0.36
|1.3054
|0.0000
|1.3077
|243
|2006.12.18 17:46
|close
|123
|0.36
|1.3073
|0.0000
|1.3077
|68.40
|5826.09
|244
|2006.12.18 17:46
|close
|122
|0.08
|1.3075
|0.0000
|1.3051
|-0.80
|5825.29
|245
|2006.12.18 17:46
|close
|121
|0.17
|1.3073
|0.0000
|1.3107
|-18.70
|5806.59
|246
|2006.12.18 17:46
|close
|120
|0.08
|1.3073
|0.0000
|1.3138
|-33.60
|5772.99
|247
|2006.12.19 11:00
|buy
|124
|0.08
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|248
|2006.12.19 14:31
|buy
|125
|0.17
|1.3130
|0.0000
|1.3153
|249
|2006.12.19 14:32
|close
|125
|0.17
|1.3146
|0.0000
|1.3153
|27.20
|5800.19
|250
|2006.12.19 14:32
|close
|124
|0.08
|1.3146
|0.0000
|1.3185
|-12.80
|5787.39
|251
|2006.12.19 14:32
|buy
|126
|0.08
|1.3150
|0.0000
|1.3173
|252
|2006.12.19 15:10
|close
|126
|0.08
|1.3167
|0.0000
|1.3173
|13.60
|5800.99
|253
|2006.12.19 16:00
|buy
|127
|0.08
|1.3173
|0.0000
|1.3196
|254
|2006.12.19 17:52
|close
|127
|0.08
|1.3190
|0.0000
|1.3196
|13.60
|5814.59
|255
|2006.12.19 17:52
|buy
|128
|0.08
|1.3193
|0.0000
|1.3216
|256
|2006.12.19 19:32
|close
|128
|0.08
|1.3210
|0.0000
|1.3216
|13.60
|5828.19
|257
|2006.12.19 19:32
|buy
|129
|0.08
|1.3213
|0.0000
|1.3236
|258
|2006.12.20 02:45
|close
|129
|0.08
|1.3231
|0.0000
|1.3236
|13.83
|5842.02
|259
|2006.12.20 03:00
|buy
|130
|0.08
|1.3227
|0.0000
|1.3250
|260
|2006.12.20 07:37
|close
|130
|0.08
|1.3244
|0.0000
|1.3250
|13.60
|5855.62
|261
|2006.12.20 07:37
|buy
|131
|0.08
|1.3245
|0.0000
|1.3268
|262
|2006.12.20 08:49
|buy
|132
|0.17
|1.3215
|0.0000
|1.3238
|263
|2006.12.20 09:20
|close
|132
|0.17
|1.3230
|0.0000
|1.3238
|25.50
|5881.12
|264
|2006.12.20 09:20
|close
|131
|0.08
|1.3230
|0.0000
|1.3268
|-12.00
|5869.12
|265
|2006.12.20 11:00
|buy
|133
|0.08
|1.3223
|0.0000
|1.3246
|266
|2006.12.20 14:08
|sell
|134
|0.08
|1.3206
|0.0000
|1.3183
|267
|2006.12.20 16:37
|buy
|135
|0.17
|1.3193
|0.0000
|1.3216
|268
|2006.12.20 16:53
|t/p
|134
|0.08
|1.3183
|0.0000
|1.3183
|18.40
|5887.52
|269
|2006.12.20 16:53
|sell
|136
|0.08
|1.3181
|0.0000
|1.3158
|270
|2006.12.20 18:53
|buy
|137
|0.36
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|271
|2006.12.21 00:18
|close
|137
|0.36
|1.3184
|0.0000
|1.3185
|71.54
|5959.06
|272
|2006.12.21 00:18
|close
|136
|0.08
|1.3186
|0.0000
|1.3158
|-2.78
|5956.28
|273
|2006.12.21 00:18
|close
|135
|0.17
|1.3184
|0.0000
|1.3216
|-18.92
|5937.36
|274
|2006.12.21 00:18
|close
|133
|0.08
|1.3184
|0.0000
|1.3246
|-32.90
|5904.46
|275
|2006.12.21 01:00
|sell
|138
|0.08
|1.3185
|0.0000
|1.3162
|276
|2006.12.21 14:17
|close
|138
|0.08
|1.3168
|0.0000
|1.3162
|13.60
|5918.06
|277
|2006.12.21 14:20
|sell
|139
|0.08
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|278
|2006.12.21 15:35
|close
|139
|0.08
|1.3147
|0.0000
|1.3142
|14.40
|5932.46
|279
|2006.12.21 16:00
|sell
|140
|0.08
|1.3151
|0.0000
|1.3128
|280
|2006.12.21 17:59
|sell
|141
|0.17
|1.3182
|0.0000
|1.3159
|281
|2006.12.21 18:30
|close
|141
|0.17
|1.3166
|0.0000
|1.3159
|27.20
|5959.66
|282
|2006.12.21 18:30
|close
|140
|0.08
|1.3166
|0.0000
|1.3128
|-12.00
|5947.66
|283
|2006.12.21 18:30
|sell
|142
|0.08
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|284
|2006.12.22 07:25
|sell
|143
|0.17
|1.3195
|0.0000
|1.3172
|285
|2006.12.22 11:00
|buy
|144
|0.08
|1.3207
|0.0000
|1.3230
|286
|2006.12.22 15:25
|buy
|145
|0.17
|1.3177
|0.0000
|1.3200
|287
|2006.12.22 15:57
|t/p
|143
|0.17
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|39.10
|5986.76
|288
|2006.12.22 15:57
|close
|142
|0.08
|1.3171
|0.0000
|1.3142
|-4.39
|5982.37
|289
|2006.12.22 17:35
|buy
|146
|0.36
|1.3147
|0.0000
|1.3170
|290
|2006.12.22 18:00
|sell
|147
|0.08
|1.3130
|0.0000
|1.3107
|291
|2006.12.22 18:01
|buy
|148
|0.76
|1.3116
|0.0000
|1.3139
|292
|2006.12.22 20:54
|close
|148
|0.76
|1.3139
|0.0000
|1.3139
|174.80
|6157.17
|293
|2006.12.22 20:54
|close
|147
|0.08
|1.3141
|0.0000
|1.3107
|-8.80
|6148.37
|294
|2006.12.22 20:54
|close
|146
|0.36
|1.3139
|0.0000
|1.3170
|-28.80
|6119.57
|295
|2006.12.22 20:54
|close
|145
|0.17
|1.3139
|0.0000
|1.3200
|-64.60
|6054.97
|296
|2006.12.22 20:54
|close
|144
|0.08
|1.3139
|0.0000
|1.3230
|-54.40
|6000.57
|297
|2006.12.22 20:54
|sell
|149
|0.08
|1.3139
|0.0000
|1.3116
|298
|2006.12.26 18:29
|close
|149
|0.08
|1.3121
|0.0000
|1.3116
|15.21
|6015.78
|299
|2006.12.27 09:00
|buy
|150
|0.08
|1.3156
|0.0000
|1.3179
|300
|2006.12.27 13:54
|close
|150
|0.08
|1.3174
|0.0000
|1.3179
|14.40
|6030.18
|301
|2006.12.27 18:00
|buy
|151
|0.08
|1.3128
|0.0000
|1.3151
|302
|2006.12.28 10:53
|close
|151
|0.08
|1.3148
|0.0000
|1.3151
|14.30
|6044.48
|303
|2006.12.28 12:00
|buy
|152
|0.08
|1.3146
|0.0000
|1.3169
|304
|2006.12.28 13:31
|close
|152
|0.08
|1.3165
|0.0000
|1.3169
|15.20
|6059.68
|305
|2006.12.28 15:00
|buy
|153
|0.08
|1.3189
|0.0000
|1.3212
|306
|2006.12.28 16:01
|buy
|154
|0.17
|1.3158
|0.0000
|1.3181
|307
|2006.12.29 07:55
|close
|154
|0.17
|1.3175
|0.0000
|1.3181
|27.69
|6087.37
|308
|2006.12.29 07:55
|close
|153
|0.08
|1.3175
|0.0000
|1.3212
|-11.77
|6075.61
|309
|2006.12.29 11:00
|buy
|155
|0.09
|1.3165
|0.0000
|1.3188
|310
|2006.12.29 13:00
|close
|155
|0.09
|1.3181
|0.0000
|1.3188
|14.40
|6090.01
|311
|2006.12.29 15:00
|buy
|156
|0.09
|1.3175
|0.0000
|1.3198
|312
|2006.12.29 17:24
|close
|156
|0.09
|1.3191
|0.0000
|1.3198
|14.40
|6104.41
|313
|2006.12.29 18:00
|buy
|157
|0.09
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|314
|2007.01.02 08:00
|t/p
|157
|0.09
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|19.42
|6123.83
|315
|2007.01.02 11:00
|buy
|158
|0.09
|1.3280
|0.0000
|1.3303
|316
|2007.01.02 14:44
|close
|158
|0.09
|1.3296
|0.0000
|1.3303
|14.40
|6138.23
|317
|2007.01.02 14:44
|buy
|159
|0.09
|1.3297
|0.0000
|1.3320
|318
|2007.01.03 08:21
|buy
|160
|0.19
|1.3267
|0.0000
|1.3290
|319
|2007.01.03 09:02
|close
|160
|0.19
|1.3282
|0.0000
|1.3290
|28.50
|6166.73
|320
|2007.01.03 09:02
|close
|159
|0.09
|1.3282
|0.0000
|1.3320
|-14.14
|6152.59
|321
|2007.01.03 10:17
|sell
|161
|0.09
|1.3266
|0.0000
|1.3243
|322
|2007.01.03 11:08
|close
|161
|0.09
|1.3250
|0.0000
|1.3243
|14.40
|6166.99
|323
|2007.01.03 13:00
|sell
|162
|0.09
|1.3221
|0.0000
|1.3198
|324
|2007.01.03 14:15
|sell
|163
|0.19
|1.3253
|0.0000
|1.3230
|325
|2007.01.03 14:57
|close
|163
|0.19
|1.3237
|0.0000
|1.3230
|30.40
|6197.39
|326
|2007.01.03 14:57
|close
|162
|0.09
|1.3237
|0.0000
|1.3198
|-14.40
|6182.99
|327
|2007.01.03 14:57
|sell
|164
|0.09
|1.3233
|0.0000
|1.3210
|328
|2007.01.03 15:59
|close
|164
|0.09
|1.3216
|0.0000
|1.3210
|15.30
|6198.29
|329
|2007.01.03 16:00
|sell
|165
|0.09
|1.3213
|0.0000
|1.3190
|330
|2007.01.03 16:06
|close
|165
|0.09
|1.3197
|0.0000
|1.3190
|14.40
|6212.69
|331
|2007.01.03 16:06
|sell
|166
|0.09
|1.3196
|0.0000
|1.3173
|332
|2007.01.03 16:24
|close
|166
|0.09
|1.3180
|0.0000
|1.3173
|14.40
|6227.09
|333
|2007.01.03 16:24
|sell
|167
|0.09
|1.3177
|0.0000
|1.3154
|334
|2007.01.03 17:32
|close
|167
|0.09
|1.3161
|0.0000
|1.3154
|14.40
|6241.49
|335
|2007.01.03 18:00
|sell
|168
|0.09
|1.3169
|0.0000
|1.3146
|336
|2007.01.03 18:25
|close
|168
|0.09
|1.3153
|0.0000
|1.3146
|14.40
|6255.89
|337
|2007.01.03 18:25
|sell
|169
|0.09
|1.3152
|0.0000
|1.3129
|338
|2007.01.04 09:23
|close
|169
|0.09
|1.3136
|0.0000
|1.3129
|15.77
|6271.66
|339
|2007.01.04 11:00
|sell
|170
|0.09
|1.3112
|0.0000
|1.3089
|340
|2007.01.04 11:50
|close
|170
|0.09
|1.3095
|0.0000
|1.3089
|15.30
|6286.96
|341
|2007.01.04 11:50
|sell
|171
|0.09
|1.3094
|0.0000
|1.3071
|342
|2007.01.04 17:12
|close
|171
|0.09
|1.3077
|0.0000
|1.3071
|15.30
|6302.26
|343
|2007.01.04 18:00
|sell
|172
|0.09
|1.3091
|0.0000
|1.3068
|344
|2007.01.05 03:58
|close
|172
|0.09
|1.3075
|0.0000
|1.3068
|14.86
|6317.12
|345
|2007.01.05 03:59
|sell
|173
|0.09
|1.3074
|0.0000
|1.3051
|346
|2007.01.05 11:24
|buy
|174
|0.09
|1.3103
|0.0000
|1.3126
|347
|2007.01.05 11:39
|sell
|175
|0.19
|1.3104
|0.0000
|1.3081
|348
|2007.01.05 13:45
|t/p
|175
|0.19
|1.3081
|0.0000
|1.3081
|43.70
|6360.82
|349
|2007.01.05 13:45
|close
|173
|0.09
|1.3075
|0.0000
|1.3051
|-0.90
|6359.92
|350
|2007.01.05 14:29
|buy
|176
|0.19
|1.3072
|0.0000
|1.3095
|351
|2007.01.05 14:30
|buy
|177
|0.40
|1.3040
|0.0000
|1.3063
|352
|2007.01.05 14:31
|buy
|178
|0.76
|1.3010
|0.0000
|1.3033
|353
|2007.01.05 16:00
|sell
|179
|0.08
|1.3008
|0.0000
|1.2985
|354
|2007.01.05 17:04
|t/p
|179
|0.08
|1.2985
|0.0000
|1.2985
|18.40
|6378.32
|355
|2007.01.05 17:04
|sell
|180
|0.08
|1.2983
|0.0000
|1.2960
|356
|2007.01.08 07:58
|sell
|181
|0.17
|1.3013
|0.0000
|1.2990
|357
|2007.01.08 14:57
|t/p
|181
|0.17
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|39.10
|6417.42
|358
|2007.01.08 14:57
|close
|180
|0.08
|1.2990
|0.0000
|1.2960
|-5.19
|6412.23
|359
|2007.01.08 14:58
|buy
|182
|1.60
|1.2979
|0.0000
|1.3002
|360
|2007.01.08 14:58
|sell
|183
|0.08
|1.2973
|0.0000
|1.2950
|361
|2007.01.08 15:25
|t/p
|182
|1.60
|1.3002
|0.0000
|1.3002
|368.00
|6780.23
|362
|2007.01.08 15:25
|close
|178
|0.76
|1.3002
|0.0000
|1.3033
|-66.19
|6714.04
|363
|2007.01.08 15:25
|close
|177
|0.40
|1.3001
|0.0000
|1.3063
|-158.84
|6555.20
|364
|2007.01.08 15:25
|close
|176
|0.19
|1.3003
|0.0000
|1.3095
|-132.45
|6422.75
|365
|2007.01.08 15:25
|sell
|184
|0.19
|1.3003
|0.0000
|1.2980
|366
|2007.01.08 15:25
|close
|174
|0.09
|1.3002
|0.0000
|1.3126
|-91.54
|6331.21
|367
|2007.01.08 18:01
|buy
|185
|0.09
|1.3026
|0.0000
|1.3049
|368
|2007.01.08 18:03
|sell
|186
|0.40
|1.3034
|0.0000
|1.3011
|369
|2007.01.08 20:07
|close
|186
|0.40
|1.3013
|0.0000
|1.3011
|84.00
|6415.21
|370
|2007.01.08 20:07
|close
|185
|0.09
|1.3011
|0.0000
|1.3049
|-13.50
|6401.71
|371
|2007.01.08 20:07
|close
|184
|0.19
|1.3013
|0.0000
|1.2980
|-19.00
|6382.71
|372
|2007.01.08 20:07
|close
|183
|0.08
|1.3013
|0.0000
|1.2950
|-32.00
|6350.71
|373
|2007.01.09 17:49
|sell
|187
|0.09
|1.2989
|0.0000
|1.2966
|374
|2007.01.10 01:19
|close
|187
|0.09
|1.2973
|0.0000
|1.2966
|14.86
|6365.57
|375
|2007.01.10 03:00
|sell
|188
|0.09
|1.2967
|0.0000
|1.2944
|376
|2007.01.10 08:47
|sell
|189
|0.19
|1.2997
|0.0000
|1.2974
|377
|2007.01.10 09:46
|close
|189
|0.19
|1.2982
|0.0000
|1.2974
|28.50
|6394.07
|378
|2007.01.10 09:46
|close
|188
|0.09
|1.2982
|0.0000
|1.2944
|-13.50
|6380.57
|379
|2007.01.10 10:00
|sell
|190
|0.09
|1.2981
|0.0000
|1.2958
|380
|2007.01.10 15:45
|close
|190
|0.09
|1.2963
|0.0000
|1.2958
|16.20
|6396.77
|381
|2007.01.10 16:09
|sell
|191
|0.09
|1.2945
|0.0000
|1.2922
|382
|2007.01.11 10:37
|sell
|192
|0.19
|1.2975
|0.0000
|1.2952
|383
|2007.01.11 13:00
|buy
|193
|0.09
|1.2983
|0.0000
|1.3006
|384
|2007.01.11 13:12
|t/p
|193
|0.09
|1.3006
|0.0000
|1.3006
|20.70
|6417.47
|385
|2007.01.11 13:12
|buy
|194
|0.09
|1.3008
|0.0000
|1.3031
|386
|2007.01.11 13:12
|sell
|195
|0.40
|1.3006
|0.0000
|1.2983
|387
|2007.01.11 13:23
|t/p
|195
|0.40
|1.2983
|0.0000
|1.2983
|92.00
|6509.47
|388
|2007.01.11 13:23
|close
|192
|0.19
|1.2983
|0.0000
|1.2952
|-15.20
|6494.27
|389
|2007.01.11 13:23
|close
|191
|0.09
|1.2984
|0.0000
|1.2922
|-33.73
|6460.55
|390
|2007.01.11 13:25
|buy
|196
|0.19
|1.2977
|0.0000
|1.3000
|391
|2007.01.11 13:50
|close
|196
|0.19
|1.2993
|0.0000
|1.3000
|30.40
|6490.95
|392
|2007.01.11 13:50
|close
|194
|0.09
|1.2993
|0.0000
|1.3031
|-13.50
|6477.45
|393
|2007.01.11 13:50
|buy
|197
|0.09
|1.2995
|0.0000
|1.3018
|394
|2007.01.11 14:37
|buy
|198
|0.19
|1.2964
|0.0000
|1.2987
|395
|2007.01.11 14:51
|buy
|199
|0.40
|1.2934
|0.0000
|1.2957
|396
|2007.01.11 15:00
|sell
|200
|0.09
|1.2935
|0.0000
|1.2912
|397
|2007.01.11 15:21
|t/p
|200
|0.09
|1.2912
|0.0000
|1.2912
|20.70
|6498.15
|398
|2007.01.11 15:21
|sell
|201
|0.09
|1.2909
|0.0000
|1.2886
|399
|2007.01.11 16:05
|buy
|202
|0.84
|1.2903
|0.0000
|1.2926
|400
|2007.01.11 20:24
|t/p
|201
|0.09
|1.2886
|0.0000
|1.2886
|20.70
|6518.85
|401
|2007.01.11 21:00
|sell
|203
|0.08
|1.2888
|0.0000
|1.2865
|402
|2007.01.12 08:51
|sell
|204
|0.19
|1.2918
|0.0000
|1.2895
|403
|2007.01.12 13:25
|t/p
|204
|0.19
|1.2895
|0.0000
|1.2895
|43.70
|6562.55
|404
|2007.01.12 13:25
|close
|203
|0.08
|1.2895
|0.0000
|1.2865
|-5.19
|6557.35
|405
|2007.01.12 14:30
|buy
|205
|1.60
|1.2871
|0.0000
|1.2894
|406
|2007.01.12 14:57
|t/p
|205
|1.60
|1.2894
|0.0000
|1.2894
|368.00
|6925.35
|407
|2007.01.12 14:57
|close
|202
|0.84
|1.2895
|0.0000
|1.2926
|-73.16
|6852.19
|408
|2007.01.12 14:57
|close
|199
|0.40
|1.2894
|0.0000
|1.2957
|-162.84
|6689.35
|409
|2007.01.12 14:57
|close
|198
|0.19
|1.2896
|0.0000
|1.2987
|-130.55
|6558.81
|410
|2007.01.12 14:57
|close
|197
|0.09
|1.2898
|0.0000
|1.3018
|-87.94
|6470.87
|411
|2007.01.12 17:00
|buy
|206
|0.09
|1.2932
|0.0000
|1.2955
|412
|2007.01.15 08:42
|close
|206
|0.09
|1.2951
|0.0000
|1.2955
|16.46
|6487.33
|413
|2007.01.15 10:00
|buy
|207
|0.09
|1.2941
|0.0000
|1.2964
|414
|2007.01.16 08:06
|close
|207
|0.09
|1.2959
|0.0000
|1.2964
|15.56
|6502.89
|415
|2007.01.16 10:29
|buy
|208
|0.09
|1.2972
|0.0000
|1.2995
|416
|2007.01.16 14:22
|buy
|209
|0.19
|1.2941
|0.0000
|1.2964
|417
|2007.01.16 14:33
|close
|209
|0.19
|1.2957
|0.0000
|1.2964
|30.40
|6533.29
|418
|2007.01.16 14:33
|close
|208
|0.09
|1.2957
|0.0000
|1.2995
|-13.50
|6519.79
|419
|2007.01.16 17:00
|buy
|210
|0.09
|1.2931
|0.0000
|1.2954
|420
|2007.01.16 18:00
|sell
|211
|0.09
|1.2914
|0.0000
|1.2891
|421
|2007.01.17 14:29
|buy
|212
|0.19
|1.2900
|0.0000
|1.2923
|422
|2007.01.17 14:46
|close
|212
|0.19
|1.2917
|0.0000
|1.2923
|32.30
|6552.09
|423
|2007.01.17 14:46
|close
|211
|0.09
|1.2919
|0.0000
|1.2891
|-4.04
|6548.05
|424
|2007.01.17 14:46
|close
|210
|0.09
|1.2917
|0.0000
|1.2954
|-13.24
|6534.81
|425
|2007.01.17 14:46
|sell
|213
|0.09
|1.2918
|0.0000
|1.2895
|426
|2007.01.17 16:32
|sell
|214
|0.19
|1.2948
|0.0000
|1.2925
|427
|2007.01.17 16:40
|close
|214
|0.19
|1.2931
|0.0000
|1.2925
|32.30
|6567.11
|428
|2007.01.17 16:40
|close
|213
|0.09
|1.2931
|0.0000
|1.2895
|-11.70
|6555.41
|429
|2007.01.17 17:00
|buy
|215
|0.09
|1.2950
|0.0000
|1.2973
|430
|2007.01.18 04:28
|close
|215
|0.09
|1.2969
|0.0000
|1.2973
|15.18
|6570.60
|431
|2007.01.18 06:00
|buy
|216
|0.09
|1.2968
|0.0000
|1.2991
|432
|2007.01.18 11:13
|buy
|217
|0.19
|1.2938
|0.0000
|1.2961
|433
|2007.01.18 13:16
|sell
|218
|0.09
|1.2917
|0.0000
|1.2894
|434
|2007.01.18 14:30
|buy
|219
|0.40
|1.2905
|0.0000
|1.2928
|435
|2007.01.18 15:20
|close
|219
|0.40
|1.2927
|0.0000
|1.2928
|88.00
|6658.60
|436
|2007.01.18 15:20
|close
|218
|0.09
|1.2929
|0.0000
|1.2894
|-10.80
|6647.80
|437
|2007.01.18 15:20
|close
|217
|0.19
|1.2927
|0.0000
|1.2961
|-20.90
|6626.90
|438
|2007.01.18 15:20
|close
|216
|0.09
|1.2927
|0.0000
|1.2991
|-36.90
|6590.00
|439
|2007.01.18 16:00
|sell
|220
|0.09
|1.2941
|0.0000
|1.2918
|440
|2007.01.19 03:05
|sell
|221
|0.19
|1.2972
|0.0000
|1.2949
|441
|2007.01.19 10:00
|buy
|222
|0.09
|1.2984
|0.0000
|1.3007
|442
|2007.01.19 11:49
|buy
|223
|0.19
|1.2954
|0.0000
|1.2977
|443
|2007.01.19 14:59
|t/p
|221
|0.19
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|43.70
|6633.70
|444
|2007.01.19 14:59
|close
|220
|0.09
|1.2947
|0.0000
|1.2918
|-4.94
|6628.75
|445
|2007.01.19 14:59
|sell
|224
|0.09
|1.2944
|0.0000
|1.2921
|446
|2007.01.19 16:01
|buy
|225
|0.40
|1.2923
|0.0000
|1.2946
|447
|2007.01.19 16:24
|t/p
|224
|0.09
|1.2921
|0.0000
|1.2921
|20.70
|6649.45
|448
|2007.01.19 16:59
|close
|225
|0.40
|1.2942
|0.0000
|1.2946
|76.00
|6725.45
|449
|2007.01.19 16:59
|close
|223
|0.19
|1.2942
|0.0000
|1.2977
|-22.80
|6702.65
|450
|2007.01.19 16:59
|close
|222
|0.09
|1.2942
|0.0000
|1.3007
|-37.80
|6664.85
|451
|2007.01.19 18:00
|sell
|226
|0.09
|1.2966
|0.0000
|1.2943
|452
|2007.01.22 11:49
|close
|226
|0.09
|1.2949
|0.0000
|1.2943
|15.76
|6680.61
|453
|2007.01.22 12:00
|sell
|227
|0.09
|1.2939
|0.0000
|1.2916
|454
|2007.01.23 08:41
|sell
|228
|0.19
|1.2969
|0.0000
|1.2946
|455
|2007.01.23 11:00
|buy
|229
|0.09
|1.2988
|0.0000
|1.3011
|456
|2007.01.23 11:05
|sell
|230
|0.40
|1.2999
|0.0000
|1.2976
|457
|2007.01.23 11:09
|t/p
|229
|0.09
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|20.70
|6701.31
|458
|2007.01.23 11:09
|buy
|231
|0.09
|1.3013
|0.0000
|1.3036
|459
|2007.01.23 13:02
|sell
|232
|0.84
|1.3030
|0.0000
|1.3007
|460
|2007.01.23 13:53
|t/p
|231
|0.09
|1.3036
|0.0000
|1.3036
|20.70
|6722.01
|461
|2007.01.23 13:53
|buy
|233
|0.09
|1.3039
|0.0000
|1.3062
|462
|2007.01.23 19:37
|buy
|234
|0.19
|1.3009
|0.0000
|1.3032
|463
|2007.01.23 19:46
|t/p
|232
|0.84
|1.3007
|0.0000
|1.3007
|193.20
|6915.21
|464
|2007.01.23 19:46
|close
|230
|0.40
|1.3006
|0.0000
|1.2976
|-28.00
|6887.21
|465
|2007.01.23 19:46
|close
|228
|0.19
|1.3007
|0.0000
|1.2946
|-72.20
|6815.01
|466
|2007.01.23 19:46
|close
|227
|0.09
|1.3007
|0.0000
|1.2916
|-60.74
|6754.27
|467
|2007.01.23 21:31
|close
|234
|0.19
|1.3025
|0.0000
|1.3032
|30.40
|6784.67
|468
|2007.01.23 21:31
|close
|233
|0.09
|1.3025
|0.0000
|1.3062
|-12.60
|6772.07
|469
|2007.01.23 21:32
|buy
|235
|0.09
|1.3028
|0.0000
|1.3051
|470
|2007.01.24 09:07
|buy
|236
|0.19
|1.2998
|0.0000
|1.3021
|471
|2007.01.24 10:57
|close
|236
|0.19
|1.3014
|0.0000
|1.3021
|30.40
|6802.47
|472
|2007.01.24 10:57
|close
|235
|0.09
|1.3014
|0.0000
|1.3051
|-13.24
|6789.23
|473
|2007.01.24 14:00
|sell
|237
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.2987
|474
|2007.01.24 14:35
|close
|237
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2987
|17.00
|6806.23
|475
|2007.01.24 14:35
|sell
|238
|0.10
|1.2992
|0.0000
|1.2969
|476
|2007.01.24 15:25
|close
|238
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.2969
|16.00
|6822.23
|477
|2007.01.24 18:00
|sell
|239
|0.10
|1.2960
|0.0000
|1.2937
|478
|2007.01.25 09:03
|sell
|240
|0.21
|1.2992
|0.0000
|1.2969
|479
|2007.01.25 10:01
|close
|240
|0.21
|1.2976
|0.0000
|1.2969
|33.60
|6855.83
|480
|2007.01.25 10:01
|close
|239
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.2937
|-14.47
|6841.36
|481
|2007.01.25 22:12
|sell
|241
|0.10
|1.2931
|0.0000
|1.2908
|482
|2007.01.26 09:07
|close
|241
|0.10
|1.2912
|0.0000
|1.2908
|19.51
|6860.87
|483
|2007.01.26 11:00
|sell
|242
|0.10
|1.2922
|0.0000
|1.2899
|484
|2007.01.26 11:50
|close
|242
|0.10
|1.2906
|0.0000
|1.2899
|16.00
|6876.87
|485
|2007.01.26 11:50
|sell
|243
|0.10
|1.2905
|0.0000
|1.2882
|486
|2007.01.26 14:29
|close
|243
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2882
|19.00
|6895.87
|487
|2007.01.26 14:29
|sell
|244
|0.10
|1.2886
|0.0000
|1.2863
|488
|2007.01.26 14:59
|sell
|245
|0.21
|1.2916
|0.0000
|1.2893
|489
|2007.01.26 15:39
|close
|245
|0.21
|1.2901
|0.0000
|1.2893
|31.50
|6927.37
|490
|2007.01.26 15:39
|close
|244
|0.10
|1.2901
|0.0000
|1.2863
|-15.00
|6912.37
|491
|2007.01.26 16:00
|sell
|246
|0.10
|1.2880
|0.0000
|1.2857
|492
|2007.01.26 16:28
|sell
|247
|0.21
|1.2910
|0.0000
|1.2887
|493
|2007.01.29 14:00
|buy
|248
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.2940
|494
|2007.01.29 17:56
|t/p
|248
|0.10
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|23.00
|6935.37
|495
|2007.01.29 17:56
|sell
|249
|0.44
|1.2941
|0.0000
|1.2918
|496
|2007.01.29 18:00
|buy
|250
|0.09
|1.2947
|0.0000
|1.2970
|497
|2007.01.30 13:43
|t/p
|250
|0.09
|1.2970
|0.0000
|1.2970
|20.06
|6955.43
|498
|2007.01.30 13:50
|sell
|251
|0.84
|1.2972
|0.0000
|1.2949
|499
|2007.01.30 13:50
|buy
|252
|0.09
|1.2976
|0.0000
|1.2999
|500
|2007.01.30 16:37
|t/p
|251
|0.84
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|193.20
|7148.63
|501
|2007.01.30 16:37
|close
|249
|0.44
|1.2949
|0.0000
|1.2918
|-32.96
|7115.67
|502
|2007.01.30 16:37
|close
|247
|0.21
|1.2950
|0.0000
|1.2887
|-81.86
|7033.80
|503
|2007.01.30 16:37
|close
|246
|0.10
|1.2948
|0.0000
|1.2857
|-66.98
|6966.82
|504
|2007.01.30 17:18
|buy
|253
|0.21
|1.2945
|0.0000
|1.2968
|505
|2007.01.30 17:18
|sell
|254
|0.10
|1.2942
|0.0000
|1.2919
|506
|2007.01.30 22:59
|t/p
|253
|0.21
|1.2968
|0.0000
|1.2968
|48.30
|7015.12
|507
|2007.01.30 22:59
|close
|252
|0.09
|1.2969
|0.0000
|1.2999
|-6.30
|7008.82
|508
|2007.01.30 23:12
|sell
|255
|0.21
|1.2972
|0.0000
|1.2949
|509
|2007.01.31 01:27
|close
|255
|0.21
|1.2957
|0.0000
|1.2949
|32.57
|7041.39
|510
|2007.01.31 01:27
|close
|254
|0.10
|1.2957
|0.0000
|1.2919
|-14.49
|7026.90
|511
|2007.01.31 11:00
|sell
|256
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.2906
|512
|2007.01.31 13:53
|sell
|257
|0.21
|1.2959
|0.0000
|1.2936
|513
|2007.01.31 14:29
|close
|257
|0.21
|1.2944
|0.0000
|1.2936
|31.50
|7058.40
|514
|2007.01.31 14:29
|close
|256
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2906
|-15.00
|7043.40
|515
|2007.01.31 16:00
|sell
|258
|0.10
|1.2961
|0.0000
|1.2938
|516
|2007.01.31 16:17
|buy
|259
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.3007
|517
|2007.01.31 16:21
|sell
|260
|0.21
|1.2992
|0.0000
|1.2969
|518
|2007.01.31 16:44
|t/p
|259
|0.10
|1.3007
|0.0000
|1.3007
|23.00
|7066.40
|519
|2007.01.31 16:44
|buy
|261
|0.10
|1.3009
|0.0000
|1.3032
|520
|2007.01.31 20:17
|sell
|262
|0.44
|1.3023
|0.0000
|1.3000
|521
|2007.01.31 20:17
|t/p
|261
|0.10
|1.3032
|0.0000
|1.3032
|23.00
|7089.40
|522
|2007.01.31 20:17
|buy
|263
|0.10
|1.3035
|0.0000
|1.3058
|523
|2007.02.01 11:25
|buy
|264
|0.21
|1.3004
|0.0000
|1.3027
|524
|2007.02.01 14:20
|t/p
|264
|0.21
|1.3027
|0.0000
|1.3027
|48.30
|7137.70
|525
|2007.02.01 14:20
|close
|263
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3058
|-10.13
|7127.57
|526
|2007.02.01 16:00
|buy
|265
|0.10
|1.3043
|0.0000
|1.3066
|527
|2007.02.01 16:01
|sell
|266
|0.84
|1.3054
|0.0000
|1.3031
|528
|2007.02.01 16:04
|t/p
|266
|0.84
|1.3031
|0.0000
|1.3031
|193.20
|7320.77
|529
|2007.02.01 16:04
|close
|262
|0.44
|1.3030
|0.0000
|1.3000
|-24.08
|7296.68
|530
|2007.02.01 16:04
|close
|260
|0.21
|1.3031
|0.0000
|1.2969
|-78.69
|7217.99
|531
|2007.02.01 16:04
|close
|258
|0.10
|1.3029
|0.0000
|1.2938
|-66.47
|7151.52
|532
|2007.02.01 17:48
|buy
|267
|0.21
|1.3013
|0.0000
|1.3036
|533
|2007.02.01 20:15
|close
|267
|0.21
|1.3028
|0.0000
|1.3036
|31.50
|7183.02
|534
|2007.02.01 20:15
|close
|265
|0.10
|1.3028
|0.0000
|1.3066
|-15.00
|7168.02
|535
|2007.02.02 12:26
|buy
|268
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3050
|536
|2007.02.02 14:29
|close
|268
|0.10
|1.3044
|0.0000
|1.3050
|17.00
|7185.02
|537
|2007.02.02 14:29
|buy
|269
|0.10
|1.3048
|0.0000
|1.3071
|538
|2007.02.02 15:02
|buy
|270
|0.21
|1.3017
|0.0000
|1.3040
|539
|2007.02.02 15:15
|buy
|271
|0.44
|1.2987
|0.0000
|1.3010
|540
|2007.02.02 17:00
|sell
|272
|0.10
|1.2973
|0.0000
|1.2950
|541
|2007.02.02 18:53
|buy
|273
|0.92
|1.2956
|0.0000
|1.2979
|542
|2007.02.05 03:04
|t/p
|272
|0.10
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|23.51
|7208.52
|543
|2007.02.05 11:00
|sell
|274
|0.09
|1.2941
|0.0000
|1.2918
|544
|2007.02.05 13:19
|buy
|275
|1.76
|1.2926
|0.0000
|1.2949
|545
|2007.02.05 15:14
|t/p
|274
|0.09
|1.2918
|0.0000
|1.2918
|20.70
|7229.22
|546
|2007.02.05 18:00
|sell
|276
|0.09
|1.2931
|0.0000
|1.2908
|547
|2007.02.06 13:05
|t/p
|275
|1.76
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|392.31
|7621.54
|548
|2007.02.06 13:05
|close
|273
|0.92
|1.2949
|0.0000
|1.2979
|-77.45
|7544.08
|549
|2007.02.06 13:05
|close
|271
|0.44
|1.2948
|0.0000
|1.3010
|-177.84
|7366.24
|550
|2007.02.06 13:05
|close
|270
|0.21
|1.2950
|0.0000
|1.3040
|-143.68
|7222.56
|551
|2007.02.06 13:05
|close
|269
|0.10
|1.2949
|0.0000
|1.3071
|-100.42
|7122.14
|552
|2007.02.06 13:05
|buy
|277
|0.10
|1.2953
|0.0000
|1.2976
|553
|2007.02.06 17:24
|sell
|278
|0.21
|1.2961
|0.0000
|1.2938
|554
|2007.02.06 19:20
|t/p
|277
|0.10
|1.2976
|0.0000
|1.2976
|23.00
|7145.14
|555
|2007.02.06 19:20
|buy
|279
|0.10
|1.2978
|0.0000
|1.3001
|556
|2007.02.07 08:44
|sell
|280
|0.44
|1.2991
|0.0000
|1.2968
|557
|2007.02.07 15:34
|t/p
|279
|0.10
|1.3001
|0.0000
|1.3001
|22.29
|7167.43
|558
|2007.02.07 17:25
|sell
|281
|0.92
|1.3022
|0.0000
|1.2999
|559
|2007.02.07 18:00
|buy
|282
|0.10
|1.3019
|0.0000
|1.3042
|560
|2007.02.08 09:06
|close
|282
|0.10
|1.2998
|0.0000
|1.3042
|-23.13
|7144.30
|561
|2007.02.08 09:06
|close
|281
|0.92
|1.3000
|0.0000
|1.2999
|216.44
|7360.75
|562
|2007.02.08 09:06
|close
|280
|0.44
|1.3000
|0.0000
|1.2968
|-32.88
|7327.86
|563
|2007.02.08 09:06
|close
|278
|0.21
|1.3000
|0.0000
|1.2938
|-77.63
|7250.24
|564
|2007.02.08 09:06
|close
|276
|0.09
|1.3000
|0.0000
|1.2908
|-59.81
|7190.43
|565
|2007.02.08 10:00
|sell
|283
|0.10
|1.2984
|0.0000
|1.2961
|566
|2007.02.08 15:04
|sell
|284
|0.21
|1.3015
|0.0000
|1.2992
|567
|2007.02.09 09:04
|close
|284
|0.21
|1.2998
|0.0000
|1.2992
|36.77
|7227.19
|568
|2007.02.09 09:04
|close
|283
|0.10
|1.2998
|0.0000
|1.2961
|-13.49
|7213.70
|569
|2007.02.09 10:00
|sell
|285
|0.10
|1.3010
|0.0000
|1.2987
|570
|2007.02.09 11:08
|close
|285
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.2987
|17.00
|7230.70
|571
|2007.02.09 11:08
|sell
|286
|0.10
|1.2990
|0.0000
|1.2967
|572
|2007.02.12 00:25
|sell
|287
|0.21
|1.3020
|0.0000
|1.2997
|573
|2007.02.12 09:32
|close
|287
|0.21
|1.3005
|0.0000
|1.2997
|31.50
|7262.20
|574
|2007.02.12 09:32
|close
|286
|0.10
|1.3005
|0.0000
|1.2967
|-14.49
|7247.71
|575
|2007.02.12 11:00
|sell
|288
|0.10
|1.2981
|0.0000
|1.2958
|576
|2007.02.12 11:17
|close
|288
|0.10
|1.2964
|0.0000
|1.2958
|17.00
|7264.71
|577
|2007.02.12 11:17
|sell
|289
|0.10
|1.2963
|0.0000
|1.2940
|578
|2007.02.12 13:10
|close
|289
|0.10
|1.2945
|0.0000
|1.2940
|18.00
|7282.71
|579
|2007.02.12 13:10
|sell
|290
|0.10
|1.2944
|0.0000
|1.2921
|580
|2007.02.13 07:56
|sell
|291
|0.21
|1.2975
|0.0000
|1.2952
|581
|2007.02.13 10:00
|buy
|292
|0.10
|1.2993
|0.0000
|1.3016
|582
|2007.02.13 11:15
|sell
|293
|0.44
|1.3006
|0.0000
|1.2983
|583
|2007.02.13 13:17
|t/p
|292
|0.10
|1.3016
|0.0000
|1.3016
|23.00
|7305.71
|584
|2007.02.13 13:17
|buy
|294
|0.10
|1.3018
|0.0000
|1.3041
|585
|2007.02.13 14:39
|sell
|295
|0.92
|1.3039
|0.0000
|1.3016
|586
|2007.02.13 14:40
|t/p
|294
|0.10
|1.3041
|0.0000
|1.3041
|23.00
|7328.71
|587
|2007.02.13 14:40
|buy
|296
|0.10
|1.3043
|0.0000
|1.3066
|588
|2007.02.13 15:25
|t/p
|295
|0.92
|1.3016
|0.0000
|1.3016
|211.60
|7540.31
|589
|2007.02.13 15:25
|close
|293
|0.44
|1.3016
|0.0000
|1.2983
|-44.00
|7496.31
|590
|2007.02.13 15:25
|close
|291
|0.21
|1.3018
|0.0000
|1.2952
|-90.30
|7406.01
|591
|2007.02.13 15:26
|close
|290
|0.10
|1.3017
|0.0000
|1.2921
|-72.49
|7333.52
|592
|2007.02.13 16:42
|buy
|297
|0.21
|1.3009
|0.0000
|1.3032
|593
|2007.02.13 18:17
|close
|297
|0.21
|1.3026
|0.0000
|1.3032
|35.70
|7369.22
|594
|2007.02.13 18:17
|close
|296
|0.10
|1.3026
|0.0000
|1.3066
|-17.00
|7352.22
|595
|2007.02.13 18:17
|buy
|298
|0.10
|1.3029
|0.0000
|1.3052
|596
|2007.02.14 05:38
|close
|298
|0.10
|1.3047
|0.0000
|1.3052
|17.29
|7369.51
|597
|2007.02.14 07:00
|buy
|299
|0.10
|1.3027
|0.0000
|1.3050
|598
|2007.02.14 08:08
|close
|299
|0.10
|1.3046
|0.0000
|1.3050
|19.00
|7388.51
|599
|2007.02.14 08:08
|buy
|300
|0.10
|1.3047
|0.0000
|1.3070
|600
|2007.02.14 08:38
|close
|300
|0.10
|1.3064
|0.0000
|1.3070
|17.00
|7405.51
|601
|2007.02.14 08:38
|buy
|301
|0.10
|1.3065
|0.0000
|1.3088
|602
|2007.02.14 09:10
|close
|301
|0.10
|1.3085
|0.0000
|1.3088
|20.00
|7425.51
|603
|2007.02.14 10:00
|buy
|302
|0.10
|1.3098
|0.0000
|1.3121
|604
|2007.02.14 16:01
|close
|302
|0.10
|1.3117
|0.0000
|1.3121
|19.00
|7444.51
|605
|2007.02.14 16:01
|buy
|303
|0.10
|1.3118
|0.0000
|1.3141
|606
|2007.02.14 16:06
|close
|303
|0.10
|1.3136
|0.0000
|1.3141
|18.00
|7462.51
|607
|2007.02.14 16:06
|buy
|304
|0.10
|1.3137
|0.0000
|1.3160
|608
|2007.02.15 15:00
|close
|304
|0.10
|1.3157
|0.0000
|1.3160
|17.87
|7480.38
|609
|2007.02.16 12:01
|sell
|305
|0.10
|1.3118
|0.0000
|1.3095
|610
|2007.02.16 14:45
|close
|305
|0.10
|1.3100
|0.0000
|1.3095
|18.00
|7498.38
|611
|2007.02.16 14:45
|sell
|306
|0.10
|1.3099
|0.0000
|1.3076
|612
|2007.02.16 17:10
|sell
|307
|0.21
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|613
|2007.02.19 08:00
|buy
|308
|0.10
|1.3154
|0.0000
|1.3177
|614
|2007.02.19 11:52
|buy
|309
|0.21
|1.3123
|0.0000
|1.3146
|615
|2007.02.19 18:10
|t/p
|309
|0.21
|1.3146
|0.0000
|1.3146
|48.30
|7546.68
|616
|2007.02.19 18:10
|close
|308
|0.10
|1.3147
|0.0000
|1.3177
|-7.00
|7539.68
|617
|2007.02.20 02:27
|sell
|310
|0.44
|1.3161
|0.0000
|1.3138
|618
|2007.02.20 09:17
|close
|310
|0.44
|1.3141
|0.0000
|1.3138
|88.00
|7627.68
|619
|2007.02.20 09:17
|close
|307
|0.21
|1.3141
|0.0000
|1.3108
|-18.86
|7608.82
|620
|2007.02.20 09:17
|close
|306
|0.10
|1.3141
|0.0000
|1.3076
|-40.98
|7567.84
|621
|2007.02.20 11:00
|buy
|311
|0.11
|1.3153
|0.0000
|1.3176
|622
|2007.02.20 18:00
|sell
|312
|0.11
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|623
|2007.02.21 08:29
|sell
|313
|0.23
|1.3161
|0.0000
|1.3138
|624
|2007.02.21 10:33
|close
|313
|0.23
|1.3141
|0.0000
|1.3138
|46.00
|7613.84
|625
|2007.02.21 10:33
|close
|312
|0.11
|1.3141
|0.0000
|1.3108
|-10.44
|7603.40
|626
|2007.02.21 10:33
|close
|311
|0.11
|1.3139
|0.0000
|1.3176
|-16.18
|7587.22
|627
|2007.02.21 12:33
|sell
|314
|0.11
|1.3124
|0.0000
|1.3101
|628
|2007.02.22 08:34
|close
|314
|0.11
|1.3109
|0.0000
|1.3101
|18.18
|7605.39
|629
|2007.02.22 10:00
|sell
|315
|0.11
|1.3093
|0.0000
|1.3070
|630
|2007.02.22 17:21
|sell
|316
|0.23
|1.3124
|0.0000
|1.3101
|631
|2007.02.23 10:05
|close
|316
|0.23
|1.3108
|0.0000
|1.3101
|37.97
|7643.36
|632
|2007.02.23 10:05
|close
|315
|0.11
|1.3108
|0.0000
|1.3070
|-15.94
|7627.42
|633
|2007.02.23 10:05
|sell
|317
|0.11
|1.3107
|0.0000
|1.3084
|634
|2007.02.23 15:07
|sell
|318
|0.23
|1.3137
|0.0000
|1.3114
|635
|2007.02.23 15:51
|sell
|319
|0.44
|1.3168
|0.0000
|1.3145
|636
|2007.02.23 18:00
|buy
|320
|0.11
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|637
|2007.02.26 00:41
|t/p
|320
|0.11
|1.3185
|0.0000
|1.3185
|24.52
|7651.94
|638
|2007.02.26 02:00
|buy
|321
|0.10
|1.3187
|0.0000
|1.3210
|639
|2007.02.26 10:04
|buy
|322
|0.23
|1.3157
|0.0000
|1.3180
|640
|2007.02.26 20:47
|t/p
|322
|0.23
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|52.90
|7704.84
|641
|2007.02.26 20:47
|close
|321
|0.10
|1.3180
|0.0000
|1.3210
|-7.00
|7697.84
|642
|2007.02.27 01:38
|sell
|323
|0.92
|1.3201
|0.0000
|1.3178
|643
|2007.02.27 02:15
|t/p
|323
|0.92
|1.3178
|0.0000
|1.3178
|211.60
|7909.44
|644
|2007.02.27 02:15
|close
|319
|0.44
|1.3177
|0.0000
|1.3145
|-35.12
|7874.32
|645
|2007.02.27 02:15
|close
|318
|0.23
|1.3178
|0.0000
|1.3114
|-91.96
|7782.36
|646
|2007.02.27 02:15
|close
|317
|0.11
|1.3177
|0.0000
|1.3084
|-75.88
|7706.48
|647
|2007.02.27 11:17
|buy
|324
|0.11
|1.3212
|0.0000
|1.3235
|648
|2007.02.27 14:11
|close
|324
|0.11
|1.3229
|0.0000
|1.3235
|18.70
|7725.18
|649
|2007.02.27 14:11
|buy
|325
|0.11
|1.3231
|0.0000
|1.3254
|650
|2007.02.27 18:00
|close
|325
|0.11
|1.3249
|0.0000
|1.3254
|19.80
|7744.98
|651
|2007.02.27 18:00
|buy
|326
|0.11
|1.3250
|0.0000
|1.3273
|652
|2007.02.28 02:10
|buy
|327
|0.23
|1.3218
|0.0000
|1.3241
|653
|2007.02.28 03:00
|sell
|328
|0.11
|1.3216
|0.0000
|1.3193
|654
|2007.02.28 09:21
|t/p
|328
|0.11
|1.3193
|0.0000
|1.3193
|25.30
|7770.28
|655
|2007.02.28 09:31
|buy
|329
|0.48
|1.3187
|0.0000
|1.3210
|656
|2007.02.28 10:00
|sell
|330
|0.11
|1.3198
|0.0000
|1.3175
|657
|2007.02.28 14:04
|close
|330
|0.11
|1.3211
|0.0000
|1.3175
|-14.30
|7755.98
|658
|2007.02.28 14:04
|close
|329
|0.48
|1.3209
|0.0000
|1.3210
|105.60
|7861.58
|659
|2007.02.28 14:04
|close
|327
|0.23
|1.3209
|0.0000
|1.3241
|-20.70
|7840.88
|660
|2007.02.28 14:04
|close
|326
|0.11
|1.3209
|0.0000
|1.3273
|-45.88
|7795.00
|661
|2007.02.28 14:04
|sell
|331
|0.11
|1.3208
|0.0000
|1.3185
|662
|2007.02.28 16:31
|close
|331
|0.11
|1.3191
|0.0000
|1.3185
|18.70
|7813.70
|663
|2007.02.28 16:31
|sell
|332
|0.11
|1.3190
|0.0000
|1.3167
|664
|2007.02.28 17:20
|sell
|333
|0.23
|1.3220
|0.0000
|1.3197
|665
|2007.03.01 08:03
|close
|333
|0.23
|1.3206
|0.0000
|1.3197
|35.71
|7849.41
|666
|2007.03.01 08:03
|close
|332
|0.11
|1.3206
|0.0000
|1.3167
|-15.92
|7833.49
|667
|2007.03.01 16:00
|sell
|334
|0.11
|1.3195
|0.0000
|1.3172
|668
|2007.03.01 16:17
|close
|334
|0.11
|1.3178
|0.0000
|1.3172
|18.70
|7852.19
|669
|2007.03.01 16:17
|sell
|335
|0.11
|1.3174
|0.0000
|1.3151
|670
|2007.03.01 17:03
|close
|335
|0.11
|1.3157
|0.0000
|1.3151
|18.70
|7870.89
|671
|2007.03.01 18:00
|sell
|336
|0.11
|1.3171
|0.0000
|1.3148
|672
|2007.03.02 10:17
|close
|336
|0.11
|1.3154
|0.0000
|1.3148
|19.26
|7890.15
|673
|2007.03.02 12:00
|sell
|337
|0.11
|1.3162
|0.0000
|1.3139
|674
|2007.03.02 19:00
|buy
|338
|0.11
|1.3191
|0.0000
|1.3214
|675
|2007.03.02 19:00
|sell
|339
|0.23
|1.3192
|0.0000
|1.3169
|676
|2007.03.05 03:14
|t/p
|339
|0.23
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|54.07
|7944.22
|677
|2007.03.05 03:14
|close
|337
|0.11
|1.3169
|0.0000
|1.3139
|-7.14
|7937.08
|678
|2007.03.05 03:27
|buy
|340
|0.23
|1.3160
|0.0000
|1.3183
|679
|2007.03.05 03:50
|buy
|341
|0.48
|1.3130
|0.0000
|1.3153
|680
|2007.03.05 04:00
|sell
|342
|0.11
|1.3125
|0.0000
|1.3102
|681
|2007.03.05 06:40
|t/p
|341
|0.48
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|110.40
|8047.48
|682
|2007.03.05 06:40
|close
|340
|0.23
|1.3153
|0.0000
|1.3183
|-16.10
|8031.38
|683
|2007.03.05 06:40
|close
|338
|0.11
|1.3152
|0.0000
|1.3214
|-43.68
|7987.70
|684
|2007.03.05 07:11
|sell
|343
|0.23
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|685
|2007.03.05 09:00
|close
|343
|0.23
|1.3140
|0.0000
|1.3133
|36.80
|8024.50
|686
|2007.03.05 09:00
|close
|342
|0.11
|1.3140
|0.0000
|1.3102
|-16.50
|8008.00
|687
|2007.03.05 11:00
|sell
|344
|0.11
|1.3129
|0.0000
|1.3106
|688
|2007.03.05 13:06
|close
|344
|0.11
|1.3112
|0.0000
|1.3106
|18.70
|8026.70
|689
|2007.03.05 15:00
|sell
|345
|0.11
|1.3087
|0.0000
|1.3064
|690
|2007.03.06 06:00
|buy
|346
|0.11
|1.3111
|0.0000
|1.3134
|691
|2007.03.06 09:27
|sell
|347
|0.23
|1.3117
|0.0000
|1.3094
|692
|2007.03.06 15:30
|close
|347
|0.23
|1.3096
|0.0000
|1.3094
|48.30
|8075.00
|693
|2007.03.06 15:30
|close
|346
|0.11
|1.3094
|0.0000
|1.3134
|-18.70
|8056.30
|694
|2007.03.06 15:30
|close
|345
|0.11
|1.3096
|0.0000
|1.3064
|-9.34
|8046.96
|695
|2007.03.06 15:30
|buy
|348
|0.11
|1.3097
|0.0000
|1.3120
|696
|2007.03.06 19:19
|close
|348
|0.11
|1.3114
|0.0000
|1.3120
|18.70
|8065.66
|697
|2007.03.07 03:00
|buy
|349
|0.11
|1.3135
|0.0000
|1.3158
|698
|2007.03.07 11:00
|sell
|350
|0.11
|1.3115
|0.0000
|1.3092
|699
|2007.03.07 17:17
|sell
|351
|0.23
|1.3147
|0.0000
|1.3124
|700
|2007.03.07 20:56
|t/p
|349
|0.11
|1.3158
|0.0000
|1.3158
|25.30
|8090.96
|701
|2007.03.07 21:33
|sell
|352
|0.48
|1.3177
|0.0000
|1.3154
|702
|2007.03.08 03:00
|buy
|353
|0.11
|1.3170
|0.0000
|1.3193
|703
|2007.03.08 10:35
|close
|353
|0.11
|1.3155
|0.0000
|1.3193
|-16.50
|8074.46
|704
|2007.03.08 10:35
|close
|352
|0.48
|1.3157
|0.0000
|1.3154
|103.33
|8177.78
|705
|2007.03.08 10:35
|close
|351
|0.23
|1.3157
|0.0000
|1.3124
|-19.49
|8158.29
|706
|2007.03.08 10:35
|close
|350
|0.11
|1.3157
|0.0000
|1.3092
|-44.52
|8113.77
|707
|2007.03.08 12:00
|sell
|354
|0.11
|1.3153
|0.0000
|1.3130
|708
|2007.03.08 16:07
|close
|354
|0.11
|1.3136
|0.0000
|1.3130
|18.70
|8132.47
|709
|2007.03.08 17:00
|sell
|355
|0.11
|1.3125
|0.0000
|1.3102
|710
|2007.03.09 04:53
|buy
|356
|0.11
|1.3154
|0.0000
|1.3177
|711
|2007.03.09 05:58
|sell
|357
|0.23
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|712
|2007.03.09 15:30
|t/p
|357
|0.23
|1.3133
|0.0000
|1.3133
|52.90
|8185.37
|713
|2007.03.09 15:30
|close
|355
|0.11
|1.3132
|0.0000
|1.3102
|-7.14
|8178.23
|714
|2007.03.09 15:30
|sell
|358
|0.11
|1.3125
|0.0000
|1.3102
|715
|2007.03.09 15:30
|buy
|359
|0.23
|1.3122
|0.0000
|1.3145
|716
|2007.03.09 15:48
|t/p
|358
|0.11
|1.3102
|0.0000
|1.3102
|25.30
|8203.53
|717
|2007.03.09 15:48
|sell
|360
|0.11
|1.3099
|0.0000
|1.3076
|718
|2007.03.09 15:53
|buy
|361
|0.48
|1.3092
|0.0000
|1.3115
|719
|2007.03.09 17:59
|close
|361
|0.48
|1.3114
|0.0000
|1.3115
|105.60
|8309.13
|720
|2007.03.09 17:59
|close
|360
|0.11
|1.3116
|0.0000
|1.3076
|-18.70
|8290.43
|721
|2007.03.09 17:59
|close
|359
|0.23
|1.3114
|0.0000
|1.3145
|-18.40
|8272.03
|722
|2007.03.09 17:59
|close
|356
|0.11
|1.3114
|0.0000
|1.3177
|-44.00
|8228.03
|723
|2007.03.09 17:59
|sell
|362
|0.12
|1.3115
|0.0000
|1.3092
|724
|2007.03.12 11:53
|sell
|363
|0.23
|1.3146
|0.0000
|1.3123
|725
|2007.03.12 12:00
|buy
|364
|0.11
|1.3145
|0.0000
|1.3168
|726
|2007.03.12 12:34
|t/p
|364
|0.11
|1.3168
|0.0000
|1.3168
|25.30
|8253.33
|727
|2007.03.12 12:34
|buy
|365
|0.11
|1.3170
|0.0000
|1.3193
|728
|2007.03.12 13:08
|sell
|366
|0.48
|1.3176
|0.0000
|1.3153
|729
|2007.03.12 16:15
|t/p
|366
|0.48
|1.3153
|0.0000
|1.3153
|110.40
|8363.73
|730
|2007.03.12 16:15
|close
|363
|0.23
|1.3153
|0.0000
|1.3123
|-16.10
|8347.63
|731
|2007.03.12 16:15
|close
|362
|0.12
|1.3154
|0.0000
|1.3092
|-46.19
|8301.44
|732
|2007.03.12 18:12
|close
|365
|0.11
|1.3188
|0.0000
|1.3193
|19.80
|8321.24
|733
|2007.03.12 18:12
|buy
|367
|0.12
|1.3189
|0.0000
|1.3212
|734
|2007.03.13 11:00
|sell
|368
|0.12
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|735
|2007.03.13 11:43
|buy
|369
|0.25
|1.3158
|0.0000
|1.3181
|736
|2007.03.13 14:09
|close
|369
|0.25
|1.3179
|0.0000
|1.3181
|52.50
|8373.74
|737
|2007.03.13 14:09
|close
|368
|0.12
|1.3181
|0.0000
|1.3142
|-19.20
|8354.54
|738
|2007.03.13 14:09
|close
|367
|0.12
|1.3179
|0.0000
|1.3212
|-12.85
|8341.69
|739
|2007.03.13 17:01
|buy
|370
|0.12
|1.3212
|0.0000
|1.3235
|740
|2007.03.14 13:04
|sell
|371
|0.12
|1.3183
|0.0000
|1.3160
|741
|2007.03.14 14:19
|buy
|372
|0.25
|1.3179
|0.0000
|1.3202
|742
|2007.03.14 17:03
|t/p
|372
|0.25
|1.3202
|0.0000
|1.3202
|57.50
|8399.19
|743
|2007.03.14 17:03
|close
|370
|0.12
|1.3202
|0.0000
|1.3235
|-12.85
|8386.34
|744
|2007.03.14 17:17
|buy
|373
|0.12
|1.3210
|0.0000
|1.3233
|745
|2007.03.14 17:23
|sell
|374
|0.25
|1.3215
|0.0000
|1.3192
|746
|2007.03.14 19:01
|t/p
|373
|0.12
|1.3233
|0.0000
|1.3233
|27.60
|8413.94
|747
|2007.03.14 19:01
|buy
|375
|0.12
|1.3235
|0.0000
|1.3258
|748
|2007.03.14 19:14
|sell
|376
|0.53
|1.3245
|0.0000
|1.3222
|749
|2007.03.14 20:26
|t/p
|376
|0.53
|1.3222
|0.0000
|1.3222
|121.90
|8535.84
|750
|2007.03.14 20:26
|close
|374
|0.25
|1.3222
|0.0000
|1.3192
|-17.50
|8518.34
|751
|2007.03.14 20:27
|close
|371
|0.12
|1.3221
|0.0000
|1.3160
|-45.60
|8472.74
|752
|2007.03.15 12:00
|sell
|377
|0.12
|1.3207
|0.0000
|1.3184
|753
|2007.03.15 12:05
|buy
|378
|0.25
|1.3204
|0.0000
|1.3227
|754
|2007.03.15 15:32
|t/p
|378
|0.25
|1.3227
|0.0000
|1.3227
|57.50
|8530.24
|755
|2007.03.15 15:32
|close
|375
|0.12
|1.3227
|0.0000
|1.3258
|-12.15
|8518.09
|756
|2007.03.15 16:20
|sell
|379
|0.25
|1.3237
|0.0000
|1.3214
|757
|2007.03.15 16:51
|close
|379
|0.25
|1.3221
|0.0000
|1.3214
|40.00
|8558.09
|758
|2007.03.15 16:51
|close
|377
|0.12
|1.3221
|0.0000
|1.3184
|-16.80
|8541.29
|759
|2007.03.15 18:17
|buy
|380
|0.12
|1.3245
|0.0000
|1.3268
|760
|2007.03.16 02:20
|close
|380
|0.12
|1.3263
|0.0000
|1.3268
|20.75
|8562.04
|761
|2007.03.16 04:00
|buy
|381
|0.12
|1.3289
|0.0000
|1.3312
|762
|2007.03.16 05:00
|close
|381
|0.12
|1.3306
|0.0000
|1.3312
|20.40
|8582.44
|763
|2007.03.16 05:00
|buy
|382
|0.12
|1.3307
|0.0000
|1.3330
|764
|2007.03.16 12:18
|close
|382
|0.12
|1.3324
|0.0000
|1.3330
|20.40
|8602.84
|765
|2007.03.16 12:18
|buy
|383
|0.12
|1.3325
|0.0000
|1.3348
|766
|2007.03.16 22:59
|close at stop
|383
|0.12
|1.3311
|0.0000
|1.3348
|-16.80
|8586.04