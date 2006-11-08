Strategy Tester Report
PacManTest3

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.06.05 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2006.11.08 - 2007.03.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 250%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=true; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.23; RiskPercent=0.7; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=160; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=28; CCI_Peroid=14; cci_buy=150; cci_sell=-150; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=30; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=30; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test5810Ticks modelled946507Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit3586.04Gross profit9462.37Gross loss-5876.34
Profit factor1.61Expected payoff9.36
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown499.40 (6.55%)Relative drawdown8.32% (487.77)
Total trades383Short positions (won %)192 (54.17%)Long positions (won %)191 (59.69%)
Profit trades (% of total)218 (56.92%)Loss trades (% of total)165 (43.08%)
Largestprofit trade392.31loss trade-177.84
Averageprofit trade43.41loss trade-35.61
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (177.83)consecutive losses (loss in money)4 (-499.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)453.52 (4)consecutive loss (count of losses)-499.40 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.08 10:00buy10.071.27890.00001.2812
22006.11.08 10:34close10.071.28060.00001.281211.905011.90
32006.11.08 10:34buy20.071.28070.00001.2830
42006.11.08 14:02buy30.151.27760.00001.2799
52006.11.09 13:51close30.151.27940.00001.279923.815035.71
62006.11.09 13:51close20.071.27940.00001.2830-10.595025.12
72006.11.09 16:02buy40.071.28040.00001.2827
82006.11.09 17:27close40.071.28220.00001.282712.605037.72
92006.11.09 19:00buy50.071.28350.00001.2858
102006.11.10 03:01close50.071.28530.00001.285812.105049.82
112006.11.10 05:00buy60.071.28580.00001.2881
122006.11.10 09:52close60.071.28750.00001.288111.905061.72
132006.11.10 10:00buy70.071.28880.00001.2911
142006.11.10 16:03buy80.151.28570.00001.2880
152006.11.13 02:24close80.151.28730.00001.288022.945084.66
162006.11.13 02:24close70.071.28730.00001.2911-11.005073.66
172006.11.13 18:00sell90.071.28080.00001.2785
182006.11.14 09:49sell100.151.28380.00001.2815
192006.11.14 10:16buy110.071.28410.00001.2864
202006.11.14 12:21t/p100.151.28150.00001.281534.505108.16
212006.11.14 12:21close90.071.28150.00001.2785-4.545103.62
222006.11.14 14:34close110.071.28580.00001.286411.905115.52
232006.11.14 14:34buy120.071.28610.00001.2884
242006.11.14 16:04buy130.151.28310.00001.2854
252006.11.14 16:13buy140.321.28000.00001.2823
262006.11.14 20:14close140.321.28200.00001.282364.005179.52
272006.11.14 20:14close130.151.28200.00001.2854-16.505163.02
282006.11.14 20:14close120.071.28200.00001.2884-28.705134.32
292006.11.15 10:00buy150.071.28280.00001.2851
302006.11.15 11:31buy160.151.27980.00001.2821
312006.11.15 13:00sell170.071.27840.00001.2761
322006.11.15 18:44sell180.151.28140.00001.2791
332006.11.15 20:07t/p160.151.28210.00001.282134.505168.82
342006.11.15 20:07close150.071.28220.00001.2851-4.205164.62
352006.11.16 11:04close180.151.28000.00001.279123.295187.91
362006.11.16 11:04close170.071.28000.00001.2761-10.135177.77
372006.11.16 18:15sell190.071.27850.00001.2762
382006.11.17 06:46close190.071.27670.00001.276212.965190.73
392006.11.17 11:00sell200.071.27730.00001.2750
402006.11.17 15:53sell210.151.28040.00001.2781
412006.11.17 16:00buy220.071.28080.00001.2831
422006.11.17 16:07t/p220.071.28310.00001.283116.105206.83
432006.11.17 16:07buy230.071.28330.00001.2856
442006.11.17 16:17sell240.321.28340.00001.2811
452006.11.20 17:46close240.321.28130.00001.281168.835275.66
462006.11.20 17:46close230.071.28110.00001.2856-15.905259.76
472006.11.20 17:46close210.151.28130.00001.2781-12.745247.02
482006.11.20 17:46close200.071.28130.00001.2750-27.645219.38
492006.11.20 18:00sell250.071.28070.00001.2784
502006.11.21 01:15sell260.151.28370.00001.2814
512006.11.21 01:17close260.151.28220.00001.281422.505241.88
522006.11.21 01:17close250.071.28220.00001.2784-10.145231.74
532006.11.22 06:00buy270.071.28690.00001.2892
542006.11.22 13:24close270.071.28870.00001.289212.605244.34
552006.11.22 13:24buy280.071.28880.00001.2911
562006.11.22 14:30close280.071.29060.00001.291112.605256.94
572006.11.22 16:00buy290.071.29220.00001.2945
582006.11.22 16:09close290.071.29400.00001.294512.605269.54
592006.11.22 16:09buy300.071.29410.00001.2964
602006.11.23 10:08close300.071.29610.00001.296412.515282.05
612006.11.23 12:00buy310.071.29660.00001.2989
622006.11.24 09:26close310.071.29860.00001.298913.505295.55
632006.11.24 11:00buy320.071.30670.00001.3090
642006.11.24 11:20close320.071.30860.00001.309013.305308.85
652006.11.24 11:20buy330.071.30870.00001.3110
662006.11.24 11:32close330.071.31050.00001.311012.605321.45
672006.11.24 11:32buy340.071.31060.00001.3129
682006.11.24 12:08buy350.151.30760.00001.3099
692006.11.24 13:02close350.151.30920.00001.309924.005345.45
702006.11.24 13:02close340.071.30920.00001.3129-9.805335.65
712006.11.24 13:02buy360.071.30950.00001.3118
722006.11.27 00:00t/p360.071.31180.00001.311815.605351.25
732006.11.27 04:00buy370.071.31360.00001.3159
742006.11.27 09:29buy380.151.31050.00001.3128
752006.11.27 10:32close380.151.31220.00001.312825.505376.75
762006.11.27 10:32close370.071.31220.00001.3159-9.805366.95
772006.11.28 11:01buy390.081.31530.00001.3176
782006.11.28 14:33close390.081.31690.00001.317612.805379.75
792006.11.28 14:33buy400.081.31700.00001.3193
802006.11.28 16:05buy410.151.31390.00001.3162
812006.11.28 16:11close410.151.31560.00001.316225.505405.25
822006.11.28 16:11close400.081.31560.00001.3193-11.205394.05
832006.11.28 19:15buy420.081.31790.00001.3202
842006.11.28 19:17close420.081.31950.00001.320212.805406.85
852006.11.28 19:17buy430.081.31960.00001.3219
862006.11.28 19:51buy440.171.31660.00001.3189
872006.11.28 20:24close440.171.31810.00001.318925.505432.35
882006.11.28 20:24close430.081.31810.00001.3219-12.005420.35
892006.11.28 21:00buy450.081.31890.00001.3212
902006.11.28 22:02close450.081.32050.00001.321212.805433.15
912006.11.28 22:02buy460.081.32070.00001.3230
922006.11.29 08:48buy470.171.31770.00001.3200
932006.11.29 11:00sell480.081.31580.00001.3135
942006.11.29 13:13buy490.321.31470.00001.3170
952006.11.29 14:30t/p480.081.31350.00001.313518.405451.55
962006.11.29 14:34close490.321.31680.00001.317067.205518.75
972006.11.29 14:34close470.171.31680.00001.3200-15.305503.45
982006.11.29 14:34close460.081.31680.00001.3230-31.775471.69
992006.11.29 16:00sell500.081.31630.00001.3140
1002006.11.29 17:05close500.081.31470.00001.314012.805484.49
1012006.11.29 18:00sell510.081.31440.00001.3121
1022006.11.30 06:27sell520.171.31750.00001.3152
1032006.11.30 08:02buy530.081.31830.00001.3206
1042006.11.30 10:24sell540.361.32050.00001.3182
1052006.11.30 10:25t/p530.081.32060.00001.320618.405502.89
1062006.11.30 10:25buy550.081.32110.00001.3234
1072006.11.30 16:08t/p550.081.32340.00001.323418.405521.29
1082006.11.30 16:08buy560.071.32380.00001.3261
1092006.11.30 16:08sell570.671.32360.00001.3213
1102006.11.30 17:15t/p560.071.32610.00001.326116.105537.39
1112006.11.30 17:15sell581.411.32660.00001.3243
1122006.11.30 18:00buy590.071.32620.00001.3285
1132006.11.30 20:36t/p581.411.32430.00001.3243324.315861.70
1142006.11.30 20:36close570.671.32420.00001.3213-40.205821.50
1152006.11.30 20:37close540.361.32430.00001.3182-136.805684.70
1162006.11.30 20:37close520.171.32420.00001.3152-113.905570.80
1172006.11.30 20:38close510.081.32410.00001.3121-76.385494.42
1182006.12.01 08:55close590.071.32820.00001.328513.505507.92
1192006.12.01 11:03sell600.081.32270.00001.3204
1202006.12.01 15:14sell610.171.32580.00001.3235
1212006.12.01 16:00sell620.361.32890.00001.3266
1222006.12.01 16:11sell630.671.33190.00001.3296
1232006.12.01 18:58buy640.071.33270.00001.3350
1242006.12.04 00:00t/p640.071.33500.00001.335015.605523.52
1252006.12.04 00:00sell651.411.33590.00001.3336
1262006.12.04 02:00buy660.071.33440.00001.3367
1272006.12.04 02:13t/p651.411.33360.00001.3336324.295847.81
1282006.12.04 02:13close630.671.33350.00001.3296-103.795744.02
1292006.12.04 02:13close620.361.33330.00001.3266-156.575587.45
1302006.12.04 02:13close610.171.33340.00001.3235-128.345459.12
1312006.12.04 02:13close600.081.33340.00001.3204-85.195373.93
1322006.12.04 05:06buy670.151.33140.00001.3337
1332006.12.04 06:31close670.151.33300.00001.333724.005397.93
1342006.12.04 06:31close660.071.33300.00001.3367-9.805388.13
1352006.12.04 11:00sell680.081.32950.00001.3272
1362006.12.04 16:57sell690.171.33250.00001.3302
1372006.12.05 08:35close690.171.33100.00001.330226.365414.49
1382006.12.05 08:35close680.081.33100.00001.3272-11.595402.90
1392006.12.05 10:28sell700.081.33060.00001.3283
1402006.12.05 14:26sell710.171.33370.00001.3314
1412006.12.05 14:30buy720.071.33480.00001.3371
1422006.12.05 15:04buy730.171.33180.00001.3341
1432006.12.05 15:51t/p730.171.33410.00001.334139.105442.00
1442006.12.05 15:51close720.071.33410.00001.3371-4.905437.10
1452006.12.05 16:00buy740.081.33450.00001.3368
1462006.12.05 16:00t/p710.171.33140.00001.331439.105476.20
1472006.12.05 16:00buy750.171.33130.00001.3336
1482006.12.05 16:00close700.081.33130.00001.3283-5.605470.60
1492006.12.05 16:04close750.171.33300.00001.333628.905499.50
1502006.12.05 16:04close740.081.33300.00001.3368-12.005487.50
1512006.12.05 16:27sell760.081.32860.00001.3263
1522006.12.05 17:10sell770.171.33180.00001.3295
1532006.12.06 09:17close770.171.33030.00001.329526.365513.86
1542006.12.06 09:17close760.081.33030.00001.3263-13.195500.67
1552006.12.06 12:16sell780.081.32720.00001.3249
1562006.12.06 14:40close780.081.32560.00001.324912.805513.47
1572006.12.06 14:40sell790.081.32550.00001.3232
1582006.12.06 15:33sell800.171.32850.00001.3262
1592006.12.06 16:42sell810.361.33150.00001.3292
1602006.12.06 19:09close810.361.32960.00001.329268.405581.87
1612006.12.06 19:09close800.171.32960.00001.3262-18.705563.17
1622006.12.06 19:09close790.081.32960.00001.3232-32.805530.37
1632006.12.06 19:09sell820.081.32950.00001.3272
1642006.12.06 21:07close820.081.32790.00001.327212.805543.17
1652006.12.06 21:07sell830.081.32760.00001.3253
1662006.12.07 05:59sell840.171.33070.00001.3284
1672006.12.07 08:12buy850.081.33150.00001.3338
1682006.12.07 11:50buy860.171.32850.00001.3308
1692006.12.07 11:50t/p840.171.32840.00001.328439.105582.27
1702006.12.07 11:50close830.081.32840.00001.3253-5.185577.09
1712006.12.07 14:02close860.171.33000.00001.330825.505602.59
1722006.12.07 14:02close850.081.33000.00001.3338-12.005590.59
1732006.12.08 10:13buy870.081.32940.00001.3317
1742006.12.08 12:00sell880.081.32750.00001.3252
1752006.12.08 14:30buy890.171.32620.00001.3285
1762006.12.08 14:30t/p880.081.32520.00001.325218.405608.99
1772006.12.08 14:42close890.171.32780.00001.328527.205636.19
1782006.12.08 14:42close870.081.32780.00001.3317-12.805623.39
1792006.12.08 16:00buy900.081.33420.00001.3365
1802006.12.08 16:02close900.081.33590.00001.336513.605636.99
1812006.12.08 16:02buy910.081.33620.00001.3385
1822006.12.08 16:15buy920.171.33320.00001.3355
1832006.12.08 17:41buy930.361.33010.00001.3324
1842006.12.08 17:49buy940.671.32690.00001.3292
1852006.12.08 17:53buy951.411.32380.00001.3261
1862006.12.08 17:54sell960.061.32120.00001.3189
1872006.12.11 00:00t/p960.061.31890.00001.318914.115651.10
1882006.12.11 04:00sell970.031.31420.00001.3119
1892006.12.11 07:15sell980.081.31730.00001.3150
1902006.12.11 08:48sell990.271.32030.00001.3180
1912006.12.11 13:25t/p990.271.31800.00001.318062.105713.20
1922006.12.11 13:25close980.081.31790.00001.3150-4.805708.40
1932006.12.11 13:26close970.031.31800.00001.3119-11.405697.00
1942006.12.12 03:56t/p951.411.32610.00001.3261304.296001.29
1952006.12.12 03:56close940.671.32620.00001.3292-56.415944.88
1962006.12.12 03:57close930.361.32610.00001.3324-149.115795.78
1972006.12.12 03:57close920.171.32610.00001.3355-123.115672.66
1982006.12.12 03:57close910.081.32610.00001.3385-81.945590.73
1992006.12.12 06:00buy1000.081.32600.00001.3283
2002006.12.12 09:02buy1010.171.32300.00001.3253
2012006.12.12 10:29close1010.171.32450.00001.325325.505616.23
2022006.12.12 10:29close1000.081.32450.00001.3283-12.005604.23
2032006.12.12 10:29buy1020.081.32480.00001.3271
2042006.12.12 14:55buy1030.171.32160.00001.3239
2052006.12.12 15:04close1030.171.32320.00001.323927.205631.43
2062006.12.12 15:04close1020.081.32320.00001.3271-12.805618.63
2072006.12.12 20:14sell1040.081.32180.00001.3195
2082006.12.12 20:15sell1050.171.32480.00001.3225
2092006.12.12 20:31buy1060.081.32780.00001.3301
2102006.12.12 20:32sell1070.361.32800.00001.3257
2112006.12.13 10:03close1070.361.32580.00001.325781.035699.66
2122006.12.13 10:03close1060.081.32560.00001.3301-18.175681.49
2132006.12.13 10:03close1050.171.32580.00001.3225-16.145665.36
2142006.12.13 10:03close1040.081.32580.00001.3195-31.595633.76
2152006.12.13 16:00sell1080.081.32020.00001.3179
2162006.12.13 17:07sell1090.171.32320.00001.3209
2172006.12.13 17:37close1090.171.32170.00001.320925.505659.26
2182006.12.13 17:37close1080.081.32170.00001.3179-12.005647.26
2192006.12.13 17:38sell1100.081.32140.00001.3191
2202006.12.13 19:04close1100.081.31970.00001.319113.605660.86
2212006.12.13 19:04sell1110.081.31960.00001.3173
2222006.12.14 08:09sell1120.171.32260.00001.3203
2232006.12.14 12:10close1120.171.32110.00001.320325.505686.36
2242006.12.14 12:10close1110.081.32110.00001.3173-10.785675.58
2252006.12.14 12:58sell1130.081.31800.00001.3157
2262006.12.14 16:26close1130.081.31630.00001.315713.605689.18
2272006.12.14 16:26sell1140.081.31620.00001.3139
2282006.12.14 19:38close1140.081.31440.00001.313914.405703.58
2292006.12.14 19:38sell1150.081.31430.00001.3120
2302006.12.15 10:28close1150.081.31230.00001.312016.415719.99
2312006.12.15 10:28sell1160.081.31240.00001.3101
2322006.12.15 10:30close1160.081.31070.00001.310113.605733.59
2332006.12.15 10:30sell1170.081.31030.00001.3080
2342006.12.15 14:28sell1180.171.31330.00001.3110
2352006.12.15 14:29sell1190.361.31650.00001.3142
2362006.12.15 15:36close1190.361.31440.00001.314275.605809.19
2372006.12.15 15:36close1180.171.31440.00001.3110-18.705790.49
2382006.12.15 15:36close1170.081.31440.00001.3080-32.805757.69
2392006.12.18 14:37buy1200.081.31150.00001.3138
2402006.12.18 15:49buy1210.171.30840.00001.3107
2412006.12.18 16:00sell1220.081.30740.00001.3051
2422006.12.18 16:15buy1230.361.30540.00001.3077
2432006.12.18 17:46close1230.361.30730.00001.307768.405826.09
2442006.12.18 17:46close1220.081.30750.00001.3051-0.805825.29
2452006.12.18 17:46close1210.171.30730.00001.3107-18.705806.59
2462006.12.18 17:46close1200.081.30730.00001.3138-33.605772.99
2472006.12.19 11:00buy1240.081.31620.00001.3185
2482006.12.19 14:31buy1250.171.31300.00001.3153
2492006.12.19 14:32close1250.171.31460.00001.315327.205800.19
2502006.12.19 14:32close1240.081.31460.00001.3185-12.805787.39
2512006.12.19 14:32buy1260.081.31500.00001.3173
2522006.12.19 15:10close1260.081.31670.00001.317313.605800.99
2532006.12.19 16:00buy1270.081.31730.00001.3196
2542006.12.19 17:52close1270.081.31900.00001.319613.605814.59
2552006.12.19 17:52buy1280.081.31930.00001.3216
2562006.12.19 19:32close1280.081.32100.00001.321613.605828.19
2572006.12.19 19:32buy1290.081.32130.00001.3236
2582006.12.20 02:45close1290.081.32310.00001.323613.835842.02
2592006.12.20 03:00buy1300.081.32270.00001.3250
2602006.12.20 07:37close1300.081.32440.00001.325013.605855.62
2612006.12.20 07:37buy1310.081.32450.00001.3268
2622006.12.20 08:49buy1320.171.32150.00001.3238
2632006.12.20 09:20close1320.171.32300.00001.323825.505881.12
2642006.12.20 09:20close1310.081.32300.00001.3268-12.005869.12
2652006.12.20 11:00buy1330.081.32230.00001.3246
2662006.12.20 14:08sell1340.081.32060.00001.3183
2672006.12.20 16:37buy1350.171.31930.00001.3216
2682006.12.20 16:53t/p1340.081.31830.00001.318318.405887.52
2692006.12.20 16:53sell1360.081.31810.00001.3158
2702006.12.20 18:53buy1370.361.31620.00001.3185
2712006.12.21 00:18close1370.361.31840.00001.318571.545959.06
2722006.12.21 00:18close1360.081.31860.00001.3158-2.785956.28
2732006.12.21 00:18close1350.171.31840.00001.3216-18.925937.36
2742006.12.21 00:18close1330.081.31840.00001.3246-32.905904.46
2752006.12.21 01:00sell1380.081.31850.00001.3162
2762006.12.21 14:17close1380.081.31680.00001.316213.605918.06
2772006.12.21 14:20sell1390.081.31650.00001.3142
2782006.12.21 15:35close1390.081.31470.00001.314214.405932.46
2792006.12.21 16:00sell1400.081.31510.00001.3128
2802006.12.21 17:59sell1410.171.31820.00001.3159
2812006.12.21 18:30close1410.171.31660.00001.315927.205959.66
2822006.12.21 18:30close1400.081.31660.00001.3128-12.005947.66
2832006.12.21 18:30sell1420.081.31650.00001.3142
2842006.12.22 07:25sell1430.171.31950.00001.3172
2852006.12.22 11:00buy1440.081.32070.00001.3230
2862006.12.22 15:25buy1450.171.31770.00001.3200
2872006.12.22 15:57t/p1430.171.31720.00001.317239.105986.76
2882006.12.22 15:57close1420.081.31710.00001.3142-4.395982.37
2892006.12.22 17:35buy1460.361.31470.00001.3170
2902006.12.22 18:00sell1470.081.31300.00001.3107
2912006.12.22 18:01buy1480.761.31160.00001.3139
2922006.12.22 20:54close1480.761.31390.00001.3139174.806157.17
2932006.12.22 20:54close1470.081.31410.00001.3107-8.806148.37
2942006.12.22 20:54close1460.361.31390.00001.3170-28.806119.57
2952006.12.22 20:54close1450.171.31390.00001.3200-64.606054.97
2962006.12.22 20:54close1440.081.31390.00001.3230-54.406000.57
2972006.12.22 20:54sell1490.081.31390.00001.3116
2982006.12.26 18:29close1490.081.31210.00001.311615.216015.78
2992006.12.27 09:00buy1500.081.31560.00001.3179
3002006.12.27 13:54close1500.081.31740.00001.317914.406030.18
3012006.12.27 18:00buy1510.081.31280.00001.3151
3022006.12.28 10:53close1510.081.31480.00001.315114.306044.48
3032006.12.28 12:00buy1520.081.31460.00001.3169
3042006.12.28 13:31close1520.081.31650.00001.316915.206059.68
3052006.12.28 15:00buy1530.081.31890.00001.3212
3062006.12.28 16:01buy1540.171.31580.00001.3181
3072006.12.29 07:55close1540.171.31750.00001.318127.696087.37
3082006.12.29 07:55close1530.081.31750.00001.3212-11.776075.61
3092006.12.29 11:00buy1550.091.31650.00001.3188
3102006.12.29 13:00close1550.091.31810.00001.318814.406090.01
3112006.12.29 15:00buy1560.091.31750.00001.3198
3122006.12.29 17:24close1560.091.31910.00001.319814.406104.41
3132006.12.29 18:00buy1570.091.31960.00001.3219
3142007.01.02 08:00t/p1570.091.32190.00001.321919.426123.83
3152007.01.02 11:00buy1580.091.32800.00001.3303
3162007.01.02 14:44close1580.091.32960.00001.330314.406138.23
3172007.01.02 14:44buy1590.091.32970.00001.3320
3182007.01.03 08:21buy1600.191.32670.00001.3290
3192007.01.03 09:02close1600.191.32820.00001.329028.506166.73
3202007.01.03 09:02close1590.091.32820.00001.3320-14.146152.59
3212007.01.03 10:17sell1610.091.32660.00001.3243
3222007.01.03 11:08close1610.091.32500.00001.324314.406166.99
3232007.01.03 13:00sell1620.091.32210.00001.3198
3242007.01.03 14:15sell1630.191.32530.00001.3230
3252007.01.03 14:57close1630.191.32370.00001.323030.406197.39
3262007.01.03 14:57close1620.091.32370.00001.3198-14.406182.99
3272007.01.03 14:57sell1640.091.32330.00001.3210
3282007.01.03 15:59close1640.091.32160.00001.321015.306198.29
3292007.01.03 16:00sell1650.091.32130.00001.3190
3302007.01.03 16:06close1650.091.31970.00001.319014.406212.69
3312007.01.03 16:06sell1660.091.31960.00001.3173
3322007.01.03 16:24close1660.091.31800.00001.317314.406227.09
3332007.01.03 16:24sell1670.091.31770.00001.3154
3342007.01.03 17:32close1670.091.31610.00001.315414.406241.49
3352007.01.03 18:00sell1680.091.31690.00001.3146
3362007.01.03 18:25close1680.091.31530.00001.314614.406255.89
3372007.01.03 18:25sell1690.091.31520.00001.3129
3382007.01.04 09:23close1690.091.31360.00001.312915.776271.66
3392007.01.04 11:00sell1700.091.31120.00001.3089
3402007.01.04 11:50close1700.091.30950.00001.308915.306286.96
3412007.01.04 11:50sell1710.091.30940.00001.3071
3422007.01.04 17:12close1710.091.30770.00001.307115.306302.26
3432007.01.04 18:00sell1720.091.30910.00001.3068
3442007.01.05 03:58close1720.091.30750.00001.306814.866317.12
3452007.01.05 03:59sell1730.091.30740.00001.3051
3462007.01.05 11:24buy1740.091.31030.00001.3126
3472007.01.05 11:39sell1750.191.31040.00001.3081
3482007.01.05 13:45t/p1750.191.30810.00001.308143.706360.82
3492007.01.05 13:45close1730.091.30750.00001.3051-0.906359.92
3502007.01.05 14:29buy1760.191.30720.00001.3095
3512007.01.05 14:30buy1770.401.30400.00001.3063
3522007.01.05 14:31buy1780.761.30100.00001.3033
3532007.01.05 16:00sell1790.081.30080.00001.2985
3542007.01.05 17:04t/p1790.081.29850.00001.298518.406378.32
3552007.01.05 17:04sell1800.081.29830.00001.2960
3562007.01.08 07:58sell1810.171.30130.00001.2990
3572007.01.08 14:57t/p1810.171.29900.00001.299039.106417.42
3582007.01.08 14:57close1800.081.29900.00001.2960-5.196412.23
3592007.01.08 14:58buy1821.601.29790.00001.3002
3602007.01.08 14:58sell1830.081.29730.00001.2950
3612007.01.08 15:25t/p1821.601.30020.00001.3002368.006780.23
3622007.01.08 15:25close1780.761.30020.00001.3033-66.196714.04
3632007.01.08 15:25close1770.401.30010.00001.3063-158.846555.20
3642007.01.08 15:25close1760.191.30030.00001.3095-132.456422.75
3652007.01.08 15:25sell1840.191.30030.00001.2980
3662007.01.08 15:25close1740.091.30020.00001.3126-91.546331.21
3672007.01.08 18:01buy1850.091.30260.00001.3049
3682007.01.08 18:03sell1860.401.30340.00001.3011
3692007.01.08 20:07close1860.401.30130.00001.301184.006415.21
3702007.01.08 20:07close1850.091.30110.00001.3049-13.506401.71
3712007.01.08 20:07close1840.191.30130.00001.2980-19.006382.71
3722007.01.08 20:07close1830.081.30130.00001.2950-32.006350.71
3732007.01.09 17:49sell1870.091.29890.00001.2966
3742007.01.10 01:19close1870.091.29730.00001.296614.866365.57
3752007.01.10 03:00sell1880.091.29670.00001.2944
3762007.01.10 08:47sell1890.191.29970.00001.2974
3772007.01.10 09:46close1890.191.29820.00001.297428.506394.07
3782007.01.10 09:46close1880.091.29820.00001.2944-13.506380.57
3792007.01.10 10:00sell1900.091.29810.00001.2958
3802007.01.10 15:45close1900.091.29630.00001.295816.206396.77
3812007.01.10 16:09sell1910.091.29450.00001.2922
3822007.01.11 10:37sell1920.191.29750.00001.2952
3832007.01.11 13:00buy1930.091.29830.00001.3006
3842007.01.11 13:12t/p1930.091.30060.00001.300620.706417.47
3852007.01.11 13:12buy1940.091.30080.00001.3031
3862007.01.11 13:12sell1950.401.30060.00001.2983
3872007.01.11 13:23t/p1950.401.29830.00001.298392.006509.47
3882007.01.11 13:23close1920.191.29830.00001.2952-15.206494.27
3892007.01.11 13:23close1910.091.29840.00001.2922-33.736460.55
3902007.01.11 13:25buy1960.191.29770.00001.3000
3912007.01.11 13:50close1960.191.29930.00001.300030.406490.95
3922007.01.11 13:50close1940.091.29930.00001.3031-13.506477.45
3932007.01.11 13:50buy1970.091.29950.00001.3018
3942007.01.11 14:37buy1980.191.29640.00001.2987
3952007.01.11 14:51buy1990.401.29340.00001.2957
3962007.01.11 15:00sell2000.091.29350.00001.2912
3972007.01.11 15:21t/p2000.091.29120.00001.291220.706498.15
3982007.01.11 15:21sell2010.091.29090.00001.2886
3992007.01.11 16:05buy2020.841.29030.00001.2926
4002007.01.11 20:24t/p2010.091.28860.00001.288620.706518.85
4012007.01.11 21:00sell2030.081.28880.00001.2865
4022007.01.12 08:51sell2040.191.29180.00001.2895
4032007.01.12 13:25t/p2040.191.28950.00001.289543.706562.55
4042007.01.12 13:25close2030.081.28950.00001.2865-5.196557.35
4052007.01.12 14:30buy2051.601.28710.00001.2894
4062007.01.12 14:57t/p2051.601.28940.00001.2894368.006925.35
4072007.01.12 14:57close2020.841.28950.00001.2926-73.166852.19
4082007.01.12 14:57close1990.401.28940.00001.2957-162.846689.35
4092007.01.12 14:57close1980.191.28960.00001.2987-130.556558.81
4102007.01.12 14:57close1970.091.28980.00001.3018-87.946470.87
4112007.01.12 17:00buy2060.091.29320.00001.2955
4122007.01.15 08:42close2060.091.29510.00001.295516.466487.33
4132007.01.15 10:00buy2070.091.29410.00001.2964
4142007.01.16 08:06close2070.091.29590.00001.296415.566502.89
4152007.01.16 10:29buy2080.091.29720.00001.2995
4162007.01.16 14:22buy2090.191.29410.00001.2964
4172007.01.16 14:33close2090.191.29570.00001.296430.406533.29
4182007.01.16 14:33close2080.091.29570.00001.2995-13.506519.79
4192007.01.16 17:00buy2100.091.29310.00001.2954
4202007.01.16 18:00sell2110.091.29140.00001.2891
4212007.01.17 14:29buy2120.191.29000.00001.2923
4222007.01.17 14:46close2120.191.29170.00001.292332.306552.09
4232007.01.17 14:46close2110.091.29190.00001.2891-4.046548.05
4242007.01.17 14:46close2100.091.29170.00001.2954-13.246534.81
4252007.01.17 14:46sell2130.091.29180.00001.2895
4262007.01.17 16:32sell2140.191.29480.00001.2925
4272007.01.17 16:40close2140.191.29310.00001.292532.306567.11
4282007.01.17 16:40close2130.091.29310.00001.2895-11.706555.41
4292007.01.17 17:00buy2150.091.29500.00001.2973
4302007.01.18 04:28close2150.091.29690.00001.297315.186570.60
4312007.01.18 06:00buy2160.091.29680.00001.2991
4322007.01.18 11:13buy2170.191.29380.00001.2961
4332007.01.18 13:16sell2180.091.29170.00001.2894
4342007.01.18 14:30buy2190.401.29050.00001.2928
4352007.01.18 15:20close2190.401.29270.00001.292888.006658.60
4362007.01.18 15:20close2180.091.29290.00001.2894-10.806647.80
4372007.01.18 15:20close2170.191.29270.00001.2961-20.906626.90
4382007.01.18 15:20close2160.091.29270.00001.2991-36.906590.00
4392007.01.18 16:00sell2200.091.29410.00001.2918
4402007.01.19 03:05sell2210.191.29720.00001.2949
4412007.01.19 10:00buy2220.091.29840.00001.3007
4422007.01.19 11:49buy2230.191.29540.00001.2977
4432007.01.19 14:59t/p2210.191.29490.00001.294943.706633.70
4442007.01.19 14:59close2200.091.29470.00001.2918-4.946628.75
4452007.01.19 14:59sell2240.091.29440.00001.2921
4462007.01.19 16:01buy2250.401.29230.00001.2946
4472007.01.19 16:24t/p2240.091.29210.00001.292120.706649.45
4482007.01.19 16:59close2250.401.29420.00001.294676.006725.45
4492007.01.19 16:59close2230.191.29420.00001.2977-22.806702.65
4502007.01.19 16:59close2220.091.29420.00001.3007-37.806664.85
4512007.01.19 18:00sell2260.091.29660.00001.2943
4522007.01.22 11:49close2260.091.29490.00001.294315.766680.61
4532007.01.22 12:00sell2270.091.29390.00001.2916
4542007.01.23 08:41sell2280.191.29690.00001.2946
4552007.01.23 11:00buy2290.091.29880.00001.3011
4562007.01.23 11:05sell2300.401.29990.00001.2976
4572007.01.23 11:09t/p2290.091.30110.00001.301120.706701.31
4582007.01.23 11:09buy2310.091.30130.00001.3036
4592007.01.23 13:02sell2320.841.30300.00001.3007
4602007.01.23 13:53t/p2310.091.30360.00001.303620.706722.01
4612007.01.23 13:53buy2330.091.30390.00001.3062
4622007.01.23 19:37buy2340.191.30090.00001.3032
4632007.01.23 19:46t/p2320.841.30070.00001.3007193.206915.21
4642007.01.23 19:46close2300.401.30060.00001.2976-28.006887.21
4652007.01.23 19:46close2280.191.30070.00001.2946-72.206815.01
4662007.01.23 19:46close2270.091.30070.00001.2916-60.746754.27
4672007.01.23 21:31close2340.191.30250.00001.303230.406784.67
4682007.01.23 21:31close2330.091.30250.00001.3062-12.606772.07
4692007.01.23 21:32buy2350.091.30280.00001.3051
4702007.01.24 09:07buy2360.191.29980.00001.3021
4712007.01.24 10:57close2360.191.30140.00001.302130.406802.47
4722007.01.24 10:57close2350.091.30140.00001.3051-13.246789.23
4732007.01.24 14:00sell2370.101.30100.00001.2987
4742007.01.24 14:35close2370.101.29930.00001.298717.006806.23
4752007.01.24 14:35sell2380.101.29920.00001.2969
4762007.01.24 15:25close2380.101.29760.00001.296916.006822.23
4772007.01.24 18:00sell2390.101.29600.00001.2937
4782007.01.25 09:03sell2400.211.29920.00001.2969
4792007.01.25 10:01close2400.211.29760.00001.296933.606855.83
4802007.01.25 10:01close2390.101.29760.00001.2937-14.476841.36
4812007.01.25 22:12sell2410.101.29310.00001.2908
4822007.01.26 09:07close2410.101.29120.00001.290819.516860.87
4832007.01.26 11:00sell2420.101.29220.00001.2899
4842007.01.26 11:50close2420.101.29060.00001.289916.006876.87
4852007.01.26 11:50sell2430.101.29050.00001.2882
4862007.01.26 14:29close2430.101.28860.00001.288219.006895.87
4872007.01.26 14:29sell2440.101.28860.00001.2863
4882007.01.26 14:59sell2450.211.29160.00001.2893
4892007.01.26 15:39close2450.211.29010.00001.289331.506927.37
4902007.01.26 15:39close2440.101.29010.00001.2863-15.006912.37
4912007.01.26 16:00sell2460.101.28800.00001.2857
4922007.01.26 16:28sell2470.211.29100.00001.2887
4932007.01.29 14:00buy2480.101.29170.00001.2940
4942007.01.29 17:56t/p2480.101.29400.00001.294023.006935.37
4952007.01.29 17:56sell2490.441.29410.00001.2918
4962007.01.29 18:00buy2500.091.29470.00001.2970
4972007.01.30 13:43t/p2500.091.29700.00001.297020.066955.43
4982007.01.30 13:50sell2510.841.29720.00001.2949
4992007.01.30 13:50buy2520.091.29760.00001.2999
5002007.01.30 16:37t/p2510.841.29490.00001.2949193.207148.63
5012007.01.30 16:37close2490.441.29490.00001.2918-32.967115.67
5022007.01.30 16:37close2470.211.29500.00001.2887-81.867033.80
5032007.01.30 16:37close2460.101.29480.00001.2857-66.986966.82
5042007.01.30 17:18buy2530.211.29450.00001.2968
5052007.01.30 17:18sell2540.101.29420.00001.2919
5062007.01.30 22:59t/p2530.211.29680.00001.296848.307015.12
5072007.01.30 22:59close2520.091.29690.00001.2999-6.307008.82
5082007.01.30 23:12sell2550.211.29720.00001.2949
5092007.01.31 01:27close2550.211.29570.00001.294932.577041.39
5102007.01.31 01:27close2540.101.29570.00001.2919-14.497026.90
5112007.01.31 11:00sell2560.101.29290.00001.2906
5122007.01.31 13:53sell2570.211.29590.00001.2936
5132007.01.31 14:29close2570.211.29440.00001.293631.507058.40
5142007.01.31 14:29close2560.101.29440.00001.2906-15.007043.40
5152007.01.31 16:00sell2580.101.29610.00001.2938
5162007.01.31 16:17buy2590.101.29840.00001.3007
5172007.01.31 16:21sell2600.211.29920.00001.2969
5182007.01.31 16:44t/p2590.101.30070.00001.300723.007066.40
5192007.01.31 16:44buy2610.101.30090.00001.3032
5202007.01.31 20:17sell2620.441.30230.00001.3000
5212007.01.31 20:17t/p2610.101.30320.00001.303223.007089.40
5222007.01.31 20:17buy2630.101.30350.00001.3058
5232007.02.01 11:25buy2640.211.30040.00001.3027
5242007.02.01 14:20t/p2640.211.30270.00001.302748.307137.70
5252007.02.01 14:20close2630.101.30270.00001.3058-10.137127.57
5262007.02.01 16:00buy2650.101.30430.00001.3066
5272007.02.01 16:01sell2660.841.30540.00001.3031
5282007.02.01 16:04t/p2660.841.30310.00001.3031193.207320.77
5292007.02.01 16:04close2620.441.30300.00001.3000-24.087296.68
5302007.02.01 16:04close2600.211.30310.00001.2969-78.697217.99
5312007.02.01 16:04close2580.101.30290.00001.2938-66.477151.52
5322007.02.01 17:48buy2670.211.30130.00001.3036
5332007.02.01 20:15close2670.211.30280.00001.303631.507183.02
5342007.02.01 20:15close2650.101.30280.00001.3066-15.007168.02
5352007.02.02 12:26buy2680.101.30270.00001.3050
5362007.02.02 14:29close2680.101.30440.00001.305017.007185.02
5372007.02.02 14:29buy2690.101.30480.00001.3071
5382007.02.02 15:02buy2700.211.30170.00001.3040
5392007.02.02 15:15buy2710.441.29870.00001.3010
5402007.02.02 17:00sell2720.101.29730.00001.2950
5412007.02.02 18:53buy2730.921.29560.00001.2979
5422007.02.05 03:04t/p2720.101.29500.00001.295023.517208.52
5432007.02.05 11:00sell2740.091.29410.00001.2918
5442007.02.05 13:19buy2751.761.29260.00001.2949
5452007.02.05 15:14t/p2740.091.29180.00001.291820.707229.22
5462007.02.05 18:00sell2760.091.29310.00001.2908
5472007.02.06 13:05t/p2751.761.29490.00001.2949392.317621.54
5482007.02.06 13:05close2730.921.29490.00001.2979-77.457544.08
5492007.02.06 13:05close2710.441.29480.00001.3010-177.847366.24
5502007.02.06 13:05close2700.211.29500.00001.3040-143.687222.56
5512007.02.06 13:05close2690.101.29490.00001.3071-100.427122.14
5522007.02.06 13:05buy2770.101.29530.00001.2976
5532007.02.06 17:24sell2780.211.29610.00001.2938
5542007.02.06 19:20t/p2770.101.29760.00001.297623.007145.14
5552007.02.06 19:20buy2790.101.29780.00001.3001
5562007.02.07 08:44sell2800.441.29910.00001.2968
5572007.02.07 15:34t/p2790.101.30010.00001.300122.297167.43
5582007.02.07 17:25sell2810.921.30220.00001.2999
5592007.02.07 18:00buy2820.101.30190.00001.3042
5602007.02.08 09:06close2820.101.29980.00001.3042-23.137144.30
5612007.02.08 09:06close2810.921.30000.00001.2999216.447360.75
5622007.02.08 09:06close2800.441.30000.00001.2968-32.887327.86
5632007.02.08 09:06close2780.211.30000.00001.2938-77.637250.24
5642007.02.08 09:06close2760.091.30000.00001.2908-59.817190.43
5652007.02.08 10:00sell2830.101.29840.00001.2961
5662007.02.08 15:04sell2840.211.30150.00001.2992
5672007.02.09 09:04close2840.211.29980.00001.299236.777227.19
5682007.02.09 09:04close2830.101.29980.00001.2961-13.497213.70
5692007.02.09 10:00sell2850.101.30100.00001.2987
5702007.02.09 11:08close2850.101.29930.00001.298717.007230.70
5712007.02.09 11:08sell2860.101.29900.00001.2967
5722007.02.12 00:25sell2870.211.30200.00001.2997
5732007.02.12 09:32close2870.211.30050.00001.299731.507262.20
5742007.02.12 09:32close2860.101.30050.00001.2967-14.497247.71
5752007.02.12 11:00sell2880.101.29810.00001.2958
5762007.02.12 11:17close2880.101.29640.00001.295817.007264.71
5772007.02.12 11:17sell2890.101.29630.00001.2940
5782007.02.12 13:10close2890.101.29450.00001.294018.007282.71
5792007.02.12 13:10sell2900.101.29440.00001.2921
5802007.02.13 07:56sell2910.211.29750.00001.2952
5812007.02.13 10:00buy2920.101.29930.00001.3016
5822007.02.13 11:15sell2930.441.30060.00001.2983
5832007.02.13 13:17t/p2920.101.30160.00001.301623.007305.71
5842007.02.13 13:17buy2940.101.30180.00001.3041
5852007.02.13 14:39sell2950.921.30390.00001.3016
5862007.02.13 14:40t/p2940.101.30410.00001.304123.007328.71
5872007.02.13 14:40buy2960.101.30430.00001.3066
5882007.02.13 15:25t/p2950.921.30160.00001.3016211.607540.31
5892007.02.13 15:25close2930.441.30160.00001.2983-44.007496.31
5902007.02.13 15:25close2910.211.30180.00001.2952-90.307406.01
5912007.02.13 15:26close2900.101.30170.00001.2921-72.497333.52
5922007.02.13 16:42buy2970.211.30090.00001.3032
5932007.02.13 18:17close2970.211.30260.00001.303235.707369.22
5942007.02.13 18:17close2960.101.30260.00001.3066-17.007352.22
5952007.02.13 18:17buy2980.101.30290.00001.3052
5962007.02.14 05:38close2980.101.30470.00001.305217.297369.51
5972007.02.14 07:00buy2990.101.30270.00001.3050
5982007.02.14 08:08close2990.101.30460.00001.305019.007388.51
5992007.02.14 08:08buy3000.101.30470.00001.3070
6002007.02.14 08:38close3000.101.30640.00001.307017.007405.51
6012007.02.14 08:38buy3010.101.30650.00001.3088
6022007.02.14 09:10close3010.101.30850.00001.308820.007425.51
6032007.02.14 10:00buy3020.101.30980.00001.3121
6042007.02.14 16:01close3020.101.31170.00001.312119.007444.51
6052007.02.14 16:01buy3030.101.31180.00001.3141
6062007.02.14 16:06close3030.101.31360.00001.314118.007462.51
6072007.02.14 16:06buy3040.101.31370.00001.3160
6082007.02.15 15:00close3040.101.31570.00001.316017.877480.38
6092007.02.16 12:01sell3050.101.31180.00001.3095
6102007.02.16 14:45close3050.101.31000.00001.309518.007498.38
6112007.02.16 14:45sell3060.101.30990.00001.3076
6122007.02.16 17:10sell3070.211.31310.00001.3108
6132007.02.19 08:00buy3080.101.31540.00001.3177
6142007.02.19 11:52buy3090.211.31230.00001.3146
6152007.02.19 18:10t/p3090.211.31460.00001.314648.307546.68
6162007.02.19 18:10close3080.101.31470.00001.3177-7.007539.68
6172007.02.20 02:27sell3100.441.31610.00001.3138
6182007.02.20 09:17close3100.441.31410.00001.313888.007627.68
6192007.02.20 09:17close3070.211.31410.00001.3108-18.867608.82
6202007.02.20 09:17close3060.101.31410.00001.3076-40.987567.84
6212007.02.20 11:00buy3110.111.31530.00001.3176
6222007.02.20 18:00sell3120.111.31310.00001.3108
6232007.02.21 08:29sell3130.231.31610.00001.3138
6242007.02.21 10:33close3130.231.31410.00001.313846.007613.84
6252007.02.21 10:33close3120.111.31410.00001.3108-10.447603.40
6262007.02.21 10:33close3110.111.31390.00001.3176-16.187587.22
6272007.02.21 12:33sell3140.111.31240.00001.3101
6282007.02.22 08:34close3140.111.31090.00001.310118.187605.39
6292007.02.22 10:00sell3150.111.30930.00001.3070
6302007.02.22 17:21sell3160.231.31240.00001.3101
6312007.02.23 10:05close3160.231.31080.00001.310137.977643.36
6322007.02.23 10:05close3150.111.31080.00001.3070-15.947627.42
6332007.02.23 10:05sell3170.111.31070.00001.3084
6342007.02.23 15:07sell3180.231.31370.00001.3114
6352007.02.23 15:51sell3190.441.31680.00001.3145
6362007.02.23 18:00buy3200.111.31620.00001.3185
6372007.02.26 00:41t/p3200.111.31850.00001.318524.527651.94
6382007.02.26 02:00buy3210.101.31870.00001.3210
6392007.02.26 10:04buy3220.231.31570.00001.3180
6402007.02.26 20:47t/p3220.231.31800.00001.318052.907704.84
6412007.02.26 20:47close3210.101.31800.00001.3210-7.007697.84
6422007.02.27 01:38sell3230.921.32010.00001.3178
6432007.02.27 02:15t/p3230.921.31780.00001.3178211.607909.44
6442007.02.27 02:15close3190.441.31770.00001.3145-35.127874.32
6452007.02.27 02:15close3180.231.31780.00001.3114-91.967782.36
6462007.02.27 02:15close3170.111.31770.00001.3084-75.887706.48
6472007.02.27 11:17buy3240.111.32120.00001.3235
6482007.02.27 14:11close3240.111.32290.00001.323518.707725.18
6492007.02.27 14:11buy3250.111.32310.00001.3254
6502007.02.27 18:00close3250.111.32490.00001.325419.807744.98
6512007.02.27 18:00buy3260.111.32500.00001.3273
6522007.02.28 02:10buy3270.231.32180.00001.3241
6532007.02.28 03:00sell3280.111.32160.00001.3193
6542007.02.28 09:21t/p3280.111.31930.00001.319325.307770.28
6552007.02.28 09:31buy3290.481.31870.00001.3210
6562007.02.28 10:00sell3300.111.31980.00001.3175
6572007.02.28 14:04close3300.111.32110.00001.3175-14.307755.98
6582007.02.28 14:04close3290.481.32090.00001.3210105.607861.58
6592007.02.28 14:04close3270.231.32090.00001.3241-20.707840.88
6602007.02.28 14:04close3260.111.32090.00001.3273-45.887795.00
6612007.02.28 14:04sell3310.111.32080.00001.3185
6622007.02.28 16:31close3310.111.31910.00001.318518.707813.70
6632007.02.28 16:31sell3320.111.31900.00001.3167
6642007.02.28 17:20sell3330.231.32200.00001.3197
6652007.03.01 08:03close3330.231.32060.00001.319735.717849.41
6662007.03.01 08:03close3320.111.32060.00001.3167-15.927833.49
6672007.03.01 16:00sell3340.111.31950.00001.3172
6682007.03.01 16:17close3340.111.31780.00001.317218.707852.19
6692007.03.01 16:17sell3350.111.31740.00001.3151
6702007.03.01 17:03close3350.111.31570.00001.315118.707870.89
6712007.03.01 18:00sell3360.111.31710.00001.3148
6722007.03.02 10:17close3360.111.31540.00001.314819.267890.15
6732007.03.02 12:00sell3370.111.31620.00001.3139
6742007.03.02 19:00buy3380.111.31910.00001.3214
6752007.03.02 19:00sell3390.231.31920.00001.3169
6762007.03.05 03:14t/p3390.231.31690.00001.316954.077944.22
6772007.03.05 03:14close3370.111.31690.00001.3139-7.147937.08
6782007.03.05 03:27buy3400.231.31600.00001.3183
6792007.03.05 03:50buy3410.481.31300.00001.3153
6802007.03.05 04:00sell3420.111.31250.00001.3102
6812007.03.05 06:40t/p3410.481.31530.00001.3153110.408047.48
6822007.03.05 06:40close3400.231.31530.00001.3183-16.108031.38
6832007.03.05 06:40close3380.111.31520.00001.3214-43.687987.70
6842007.03.05 07:11sell3430.231.31560.00001.3133
6852007.03.05 09:00close3430.231.31400.00001.313336.808024.50
6862007.03.05 09:00close3420.111.31400.00001.3102-16.508008.00
6872007.03.05 11:00sell3440.111.31290.00001.3106
6882007.03.05 13:06close3440.111.31120.00001.310618.708026.70
6892007.03.05 15:00sell3450.111.30870.00001.3064
6902007.03.06 06:00buy3460.111.31110.00001.3134
6912007.03.06 09:27sell3470.231.31170.00001.3094
6922007.03.06 15:30close3470.231.30960.00001.309448.308075.00
6932007.03.06 15:30close3460.111.30940.00001.3134-18.708056.30
6942007.03.06 15:30close3450.111.30960.00001.3064-9.348046.96
6952007.03.06 15:30buy3480.111.30970.00001.3120
6962007.03.06 19:19close3480.111.31140.00001.312018.708065.66
6972007.03.07 03:00buy3490.111.31350.00001.3158
6982007.03.07 11:00sell3500.111.31150.00001.3092
6992007.03.07 17:17sell3510.231.31470.00001.3124
7002007.03.07 20:56t/p3490.111.31580.00001.315825.308090.96
7012007.03.07 21:33sell3520.481.31770.00001.3154
7022007.03.08 03:00buy3530.111.31700.00001.3193
7032007.03.08 10:35close3530.111.31550.00001.3193-16.508074.46
7042007.03.08 10:35close3520.481.31570.00001.3154103.338177.78
7052007.03.08 10:35close3510.231.31570.00001.3124-19.498158.29
7062007.03.08 10:35close3500.111.31570.00001.3092-44.528113.77
7072007.03.08 12:00sell3540.111.31530.00001.3130
7082007.03.08 16:07close3540.111.31360.00001.313018.708132.47
7092007.03.08 17:00sell3550.111.31250.00001.3102
7102007.03.09 04:53buy3560.111.31540.00001.3177
7112007.03.09 05:58sell3570.231.31560.00001.3133
7122007.03.09 15:30t/p3570.231.31330.00001.313352.908185.37
7132007.03.09 15:30close3550.111.31320.00001.3102-7.148178.23
7142007.03.09 15:30sell3580.111.31250.00001.3102
7152007.03.09 15:30buy3590.231.31220.00001.3145
7162007.03.09 15:48t/p3580.111.31020.00001.310225.308203.53
7172007.03.09 15:48sell3600.111.30990.00001.3076
7182007.03.09 15:53buy3610.481.30920.00001.3115
7192007.03.09 17:59close3610.481.31140.00001.3115105.608309.13
7202007.03.09 17:59close3600.111.31160.00001.3076-18.708290.43
7212007.03.09 17:59close3590.231.31140.00001.3145-18.408272.03
7222007.03.09 17:59close3560.111.31140.00001.3177-44.008228.03
7232007.03.09 17:59sell3620.121.31150.00001.3092
7242007.03.12 11:53sell3630.231.31460.00001.3123
7252007.03.12 12:00buy3640.111.31450.00001.3168
7262007.03.12 12:34t/p3640.111.31680.00001.316825.308253.33
7272007.03.12 12:34buy3650.111.31700.00001.3193
7282007.03.12 13:08sell3660.481.31760.00001.3153
7292007.03.12 16:15t/p3660.481.31530.00001.3153110.408363.73
7302007.03.12 16:15close3630.231.31530.00001.3123-16.108347.63
7312007.03.12 16:15close3620.121.31540.00001.3092-46.198301.44
7322007.03.12 18:12close3650.111.31880.00001.319319.808321.24
7332007.03.12 18:12buy3670.121.31890.00001.3212
7342007.03.13 11:00sell3680.121.31650.00001.3142
7352007.03.13 11:43buy3690.251.31580.00001.3181
7362007.03.13 14:09close3690.251.31790.00001.318152.508373.74
7372007.03.13 14:09close3680.121.31810.00001.3142-19.208354.54
7382007.03.13 14:09close3670.121.31790.00001.3212-12.858341.69
7392007.03.13 17:01buy3700.121.32120.00001.3235
7402007.03.14 13:04sell3710.121.31830.00001.3160
7412007.03.14 14:19buy3720.251.31790.00001.3202
7422007.03.14 17:03t/p3720.251.32020.00001.320257.508399.19
7432007.03.14 17:03close3700.121.32020.00001.3235-12.858386.34
7442007.03.14 17:17buy3730.121.32100.00001.3233
7452007.03.14 17:23sell3740.251.32150.00001.3192
7462007.03.14 19:01t/p3730.121.32330.00001.323327.608413.94
7472007.03.14 19:01buy3750.121.32350.00001.3258
7482007.03.14 19:14sell3760.531.32450.00001.3222
7492007.03.14 20:26t/p3760.531.32220.00001.3222121.908535.84
7502007.03.14 20:26close3740.251.32220.00001.3192-17.508518.34
7512007.03.14 20:27close3710.121.32210.00001.3160-45.608472.74
7522007.03.15 12:00sell3770.121.32070.00001.3184
7532007.03.15 12:05buy3780.251.32040.00001.3227
7542007.03.15 15:32t/p3780.251.32270.00001.322757.508530.24
7552007.03.15 15:32close3750.121.32270.00001.3258-12.158518.09
7562007.03.15 16:20sell3790.251.32370.00001.3214
7572007.03.15 16:51close3790.251.32210.00001.321440.008558.09
7582007.03.15 16:51close3770.121.32210.00001.3184-16.808541.29
7592007.03.15 18:17buy3800.121.32450.00001.3268
7602007.03.16 02:20close3800.121.32630.00001.326820.758562.04
7612007.03.16 04:00buy3810.121.32890.00001.3312
7622007.03.16 05:00close3810.121.33060.00001.331220.408582.44
7632007.03.16 05:00buy3820.121.33070.00001.3330
7642007.03.16 12:18close3820.121.33240.00001.333020.408602.84
7652007.03.16 12:18buy3830.121.33250.00001.3348
7662007.03.16 22:59close at stop3830.121.33110.00001.3348-16.808586.04