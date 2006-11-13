Strategy Tester Report
PacMan

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.06.05 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2006.11.11 - 2007.03.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 250%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=true; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.23; RiskPercent=0.7; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=200; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=28; CCI_Peroid=55; cci_buy=50; cci_sell=-50; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=30; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=30; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
Bars in test5810Ticks modelled946507Modelling quality90.00%
Initial deposit3600.00
Total net profit2631.37Gross profit5627.13Gross loss-2995.77
Profit factor1.88Expected payoff7.58
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown358.40 (6.27%)Relative drawdown6.80% (301.69)
Total trades347Short positions (won %)159 (58.49%)Long positions (won %)188 (62.77%)
Profit trades (% of total)211 (60.81%)Loss trades (% of total)136 (39.19%)
Largestprofit trade324.31loss trade-123.88
Averageprofit trade26.67loss trade-22.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (80.57)consecutive losses (loss in money)4 (-358.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)358.37 (3)consecutive loss (count of losses)-358.40 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.13 18:00sell10.051.28080.00001.2785
22006.11.14 09:49sell20.111.28380.00001.2815
32006.11.14 11:55close20.111.28230.00001.281516.503616.50
42006.11.14 11:55close10.051.28230.00001.2785-7.243609.26
52006.11.14 13:00sell30.051.28210.00001.2798
62006.11.14 14:32sell40.111.28510.00001.2828
72006.11.14 16:00buy50.051.28430.00001.2866
82006.11.14 16:04close50.051.28290.00001.2866-7.003602.26
92006.11.14 16:04close40.111.28310.00001.282822.003624.26
102006.11.14 16:04close30.051.28310.00001.2798-5.003619.26
112006.11.14 16:04buy60.051.28310.00001.2854
122006.11.14 16:11sell70.051.28140.00001.2791
132006.11.14 16:13buy80.111.28000.00001.2823
142006.11.14 19:00close80.111.28170.00001.282318.703637.96
152006.11.14 19:00close70.051.28190.00001.2791-2.503635.46
162006.11.14 19:00close60.051.28170.00001.2854-7.003628.46
172006.11.14 19:00sell90.051.28160.00001.2793
182006.11.15 11:26close90.051.27990.00001.27938.763637.21
192006.11.15 13:00sell100.051.27840.00001.2761
202006.11.15 18:44sell110.111.28140.00001.2791
212006.11.15 20:01close110.111.27990.00001.279116.503653.71
222006.11.15 20:01close100.051.27990.00001.2761-7.503646.21
232006.11.16 12:00sell120.051.28050.00001.2782
242006.11.16 14:30sell130.111.28370.00001.2814
252006.11.16 14:36close130.111.28210.00001.281417.603663.81
262006.11.16 14:36close120.051.28210.00001.2782-8.003655.81
272006.11.16 16:01sell140.051.28060.00001.2783
282006.11.16 18:14close140.051.27880.00001.27839.003664.81
292006.11.16 18:14sell150.051.27870.00001.2764
302006.11.17 06:44close150.051.27700.00001.27648.763673.57
312006.11.17 11:00sell160.051.27730.00001.2750
322006.11.17 15:53sell170.111.28040.00001.2781
332006.11.17 16:03buy180.051.28190.00001.2842
342006.11.17 16:17sell190.231.28340.00001.2811
352006.11.17 16:38t/p180.051.28420.00001.284211.503685.07
362006.11.17 16:38buy200.051.28450.00001.2868
372006.11.17 20:53buy210.111.28150.00001.2838
382006.11.20 03:22t/p210.111.28380.00001.283824.523709.58
392006.11.20 03:22close200.051.28380.00001.2868-3.863705.73
402006.11.20 11:00buy220.051.28430.00001.2866
412006.11.20 17:46buy230.111.28130.00001.2836
422006.11.20 17:55t/p190.231.28110.00001.281154.083759.80
432006.11.20 17:55close170.111.28110.00001.2781-7.143752.67
442006.11.20 17:55close160.051.28120.00001.2750-19.243733.42
452006.11.21 01:15close230.111.28290.00001.283616.823750.24
462006.11.21 01:15close220.051.28290.00001.2866-7.363742.88
472006.11.22 11:00buy240.051.28690.00001.2892
482006.11.22 13:24close240.051.28870.00001.28929.003751.88
492006.11.22 13:24buy250.051.28880.00001.2911
502006.11.22 14:30close250.051.29060.00001.29119.003760.88
512006.11.22 16:00buy260.051.29220.00001.2945
522006.11.22 16:09close260.051.29400.00001.29459.003769.88
532006.11.22 16:09buy270.051.29410.00001.2964
542006.11.23 10:08close270.051.29610.00001.29648.933778.81
552006.11.23 12:00buy280.051.29660.00001.2989
562006.11.24 09:26close280.051.29860.00001.29899.643788.45
572006.11.24 11:00buy290.051.30670.00001.3090
582006.11.24 11:20close290.051.30860.00001.30909.503797.95
592006.11.24 11:20buy300.051.30870.00001.3110
602006.11.24 11:32close300.051.31050.00001.31109.003806.95
612006.11.24 11:32buy310.051.31060.00001.3129
622006.11.24 12:08buy320.111.30760.00001.3099
632006.11.24 13:02close320.111.30910.00001.309916.503823.45
642006.11.24 13:02close310.051.30910.00001.3129-7.503815.95
652006.11.24 13:02buy330.051.30920.00001.3115
662006.11.27 00:00t/p330.051.31150.00001.311511.143827.10
672006.11.27 04:00buy340.051.31360.00001.3159
682006.11.27 09:29buy350.111.31050.00001.3128
692006.11.27 10:32close350.111.31220.00001.312818.703845.80
702006.11.27 10:32close340.051.31220.00001.3159-7.003838.80
712006.11.27 11:00buy360.051.31290.00001.3152
722006.11.28 09:06close360.051.31490.00001.31529.643848.44
732006.11.28 11:00buy370.051.31490.00001.3172
742006.11.28 14:33close370.051.31670.00001.31729.003857.44
752006.11.28 14:33buy380.051.31700.00001.3193
762006.11.28 16:05buy390.111.31390.00001.3162
772006.11.28 16:11close390.111.31550.00001.316217.603875.04
782006.11.28 16:11close380.051.31550.00001.3193-7.503867.54
792006.11.28 16:11buy400.051.31580.00001.3181
802006.11.28 19:15close400.051.31770.00001.31819.503877.04
812006.11.28 19:15buy410.051.31780.00001.3201
822006.11.28 19:37close410.051.31960.00001.32019.003886.04
832006.11.28 19:37buy420.051.31970.00001.3220
842006.11.28 19:51buy430.111.31660.00001.3189
852006.11.28 20:28close430.111.31820.00001.318917.603903.64
862006.11.28 20:28close420.051.31820.00001.3220-7.503896.14
872006.11.28 21:00buy440.051.31890.00001.3212
882006.11.28 22:04close440.051.32080.00001.32129.503905.64
892006.11.28 22:04buy450.051.32090.00001.3232
902006.11.29 08:46buy460.111.31790.00001.3202
912006.11.29 13:12buy470.231.31480.00001.3171
922006.11.29 14:34close470.231.31680.00001.317146.003951.64
932006.11.29 14:34close460.111.31680.00001.3202-12.103939.54
942006.11.29 14:34close450.051.31680.00001.3232-20.863918.68
952006.11.29 16:00buy480.051.31760.00001.3199
962006.11.29 17:05buy490.111.31450.00001.3168
972006.11.29 18:00sell500.051.31440.00001.3121
982006.11.30 03:06t/p490.111.31680.00001.316822.953941.63
992006.11.30 03:06close480.051.31680.00001.3199-5.073936.56
1002006.11.30 06:27sell510.111.31750.00001.3152
1012006.11.30 08:00buy520.051.31780.00001.3201
1022006.11.30 10:24t/p520.051.32010.00001.320111.503948.06
1032006.11.30 10:24buy530.051.32030.00001.3226
1042006.11.30 10:24sell540.231.32050.00001.3182
1052006.11.30 16:04t/p530.051.32260.00001.322611.503959.56
1062006.11.30 16:04buy550.051.32290.00001.3252
1072006.11.30 16:08sell560.481.32360.00001.3213
1082006.11.30 16:57t/p550.051.32520.00001.325211.503971.06
1092006.11.30 16:57buy570.051.32600.00001.3283
1102006.11.30 17:15sell581.011.32660.00001.3243
1112006.11.30 20:36t/p581.011.32430.00001.3243232.314203.37
1122006.11.30 20:36close560.481.32420.00001.3213-28.804174.57
1132006.11.30 20:37close540.231.32430.00001.3182-87.404087.17
1142006.11.30 20:37close510.111.32420.00001.3152-73.704013.47
1152006.11.30 20:38close500.051.32410.00001.3121-47.733965.74
1162006.12.01 08:53close570.051.32790.00001.32839.143974.88
1172006.12.01 11:00buy590.061.32360.00001.3259
1182006.12.01 14:02close590.061.32520.00001.32599.603984.48
1192006.12.01 15:00buy600.061.32520.00001.3275
1202006.12.01 15:15close600.061.32680.00001.32759.603994.08
1212006.12.01 15:15buy610.061.32710.00001.3294
1222006.12.01 16:00close610.061.32870.00001.32949.604003.68
1232006.12.01 18:00buy620.061.33150.00001.3338
1242006.12.01 20:42close620.061.33310.00001.33389.604013.28
1252006.12.01 20:43buy630.061.33320.00001.3355
1262006.12.04 00:00t/p630.061.33550.00001.335513.374026.65
1272006.12.04 02:00buy640.061.33440.00001.3367
1282006.12.04 05:06buy650.131.33140.00001.3337
1292006.12.04 06:30close650.131.33290.00001.333719.504046.15
1302006.12.04 06:30close640.061.33290.00001.3367-9.004037.15
1312006.12.04 11:00buy660.061.32970.00001.3320
1322006.12.04 11:48close660.061.33130.00001.33209.604046.75
1332006.12.04 11:48buy670.061.33140.00001.3337
1342006.12.04 17:05close670.061.33300.00001.33379.604056.35
1352006.12.04 17:05buy680.061.33310.00001.3354
1362006.12.05 10:59buy690.131.33000.00001.3323
1372006.12.05 11:17close690.131.33150.00001.332319.504075.85
1382006.12.05 11:17close680.061.33150.00001.3354-10.034065.82
1392006.12.05 14:01buy700.061.33300.00001.3353
1402006.12.05 14:30close700.061.33460.00001.33539.604075.42
1412006.12.05 14:30buy710.061.33510.00001.3374
1422006.12.05 15:04buy720.131.33200.00001.3343
1432006.12.05 15:38close720.131.33350.00001.334319.504094.92
1442006.12.05 15:38close710.061.33350.00001.3374-9.604085.32
1452006.12.05 16:00buy730.061.33450.00001.3368
1462006.12.05 16:00buy740.131.33130.00001.3336
1472006.12.05 16:04close740.131.33300.00001.333622.104107.42
1482006.12.05 16:04close730.061.33300.00001.3368-9.004098.42
1492006.12.06 12:00sell750.061.32810.00001.3258
1502006.12.06 14:16close750.061.32650.00001.32589.604108.02
1512006.12.06 14:16sell760.061.32610.00001.3238
1522006.12.06 15:53sell770.131.32920.00001.3269
1532006.12.07 00:21close770.131.32780.00001.326920.194128.22
1542006.12.07 00:21close760.061.32780.00001.3238-9.284118.94
1552006.12.07 03:00sell780.061.32900.00001.3267
1562006.12.07 08:33sell790.131.33200.00001.3297
1572006.12.07 10:28close790.131.33050.00001.329719.504138.44
1582006.12.07 10:28close780.061.33050.00001.3267-9.004129.44
1592006.12.07 11:15sell800.061.32900.00001.3267
1602006.12.07 14:37sell810.131.33200.00001.3297
1612006.12.07 14:41close810.131.33040.00001.329720.804150.24
1622006.12.07 14:41close800.061.33040.00001.3267-8.404141.84
1632006.12.07 16:15sell820.061.32860.00001.3263
1642006.12.08 14:28close820.061.32700.00001.32639.914151.75
1652006.12.08 16:00buy830.061.33420.00001.3365
1662006.12.08 16:02close830.061.33580.00001.33659.604161.35
1672006.12.08 16:02buy840.061.33590.00001.3382
1682006.12.08 16:21buy850.131.33290.00001.3352
1692006.12.08 17:41buy860.271.32990.00001.3322
1702006.12.08 17:49buy870.571.32670.00001.3290
1712006.12.08 17:50sell880.051.32590.00001.3236
1722006.12.08 17:53buy891.011.32370.00001.3260
1732006.12.08 17:53t/p880.051.32360.00001.323611.504172.85
1742006.12.08 17:53sell900.051.32330.00001.3210
1752006.12.08 17:55t/p900.051.32100.00001.321011.504184.35
1762006.12.08 17:55sell910.041.32060.00001.3183
1772006.12.11 00:00t/p910.041.31830.00001.31839.404193.75
1782006.12.11 04:00sell920.021.31420.00001.3119
1792006.12.11 07:15sell930.061.31730.00001.3150
1802006.12.11 08:48sell940.171.32030.00001.3180
1812006.12.11 13:25t/p940.171.31800.00001.318039.104232.85
1822006.12.11 13:25close930.061.31790.00001.3150-3.604229.25
1832006.12.11 13:26close920.021.31800.00001.3119-7.604221.65
1842006.12.11 13:26sell950.031.31780.00001.3155
1852006.12.11 16:37sell960.081.32090.00001.3186
1862006.12.11 18:01sell970.231.32410.00001.3218
1872006.12.12 03:56t/p891.011.32600.00001.3260217.894439.54
1882006.12.12 03:56close870.571.32600.00001.3290-48.034391.51
1892006.12.12 03:56close860.271.32620.00001.3322-103.754287.76
1902006.12.12 03:57close850.131.32610.00001.3352-90.254197.51
1912006.12.12 03:57close840.061.32610.00001.3382-59.664137.85
1922006.12.12 14:29close970.231.32230.00001.321842.584180.43
1932006.12.12 14:29close960.081.32230.00001.3186-10.794169.64
1942006.12.12 14:29close950.031.32230.00001.3155-13.354156.29
1952006.12.12 22:00buy980.061.32790.00001.3302
1962006.12.13 14:29buy990.131.32470.00001.3270
1972006.12.13 14:34buy1000.271.32160.00001.3239
1982006.12.13 16:00sell1010.061.32020.00001.3179
1992006.12.13 17:07sell1020.131.32320.00001.3209
2002006.12.13 18:47t/p1020.131.32090.00001.320929.904186.19
2012006.12.13 18:47close1010.061.32080.00001.3179-3.604182.59
2022006.12.13 18:47sell1030.061.32070.00001.3184
2032006.12.14 09:01sell1040.131.32370.00001.3214
2042006.12.14 09:01t/p1000.271.32390.00001.323956.324238.91
2052006.12.14 09:01close990.131.32390.00001.3270-13.184225.73
2062006.12.14 09:01close980.061.32400.00001.3302-25.114200.62
2072006.12.14 11:02close1040.131.32220.00001.321419.504220.12
2082006.12.14 11:02close1030.061.32220.00001.3184-8.084212.04
2092006.12.14 11:02sell1050.061.32210.00001.3198
2102006.12.14 12:16close1050.061.32040.00001.319810.204222.24
2112006.12.14 12:16sell1060.061.32030.00001.3180
2122006.12.14 12:48close1060.061.31860.00001.318010.204232.44
2132006.12.14 12:48sell1070.061.31820.00001.3159
2142006.12.14 16:26close1070.061.31650.00001.315910.204242.64
2152006.12.14 16:26sell1080.061.31650.00001.3142
2162006.12.14 16:30close1080.061.31480.00001.314210.204252.84
2172006.12.14 16:30sell1090.061.31450.00001.3122
2182006.12.14 17:02sell1100.131.31750.00001.3152
2192006.12.14 17:20close1100.131.31600.00001.315219.504272.34
2202006.12.14 17:20close1090.061.31600.00001.3122-9.004263.34
2212006.12.14 19:00sell1110.061.31540.00001.3131
2222006.12.15 10:28close1110.061.31350.00001.313111.714275.05
2232006.12.15 10:28sell1120.061.31350.00001.3112
2242006.12.15 10:29close1120.061.31180.00001.311210.204285.25
2252006.12.15 10:29sell1130.061.31130.00001.3090
2262006.12.15 14:29sell1140.131.31470.00001.3124
2272006.12.15 14:30sell1150.271.31770.00001.3154
2282006.12.15 15:17close1150.271.31580.00001.315451.304336.55
2292006.12.15 15:17close1140.131.31580.00001.3124-14.304322.25
2302006.12.15 15:17close1130.061.31580.00001.3090-27.004295.25
2312006.12.15 17:00sell1160.061.30900.00001.3067
2322006.12.15 18:30close1160.061.30720.00001.306710.804306.05
2332006.12.15 18:30sell1170.061.30710.00001.3048
2342006.12.18 06:51sell1180.131.31010.00001.3078
2352006.12.18 15:49close1180.131.30860.00001.307819.504325.55
2362006.12.18 15:49close1170.061.30860.00001.3048-8.694316.85
2372006.12.18 16:00sell1190.061.30740.00001.3051
2382006.12.18 16:07close1190.061.30560.00001.305110.804327.65
2392006.12.18 16:07sell1200.061.30550.00001.3032
2402006.12.18 19:27sell1210.131.30860.00001.3063
2412006.12.19 08:53sell1220.271.31170.00001.3094
2422006.12.19 10:00sell1230.571.31540.00001.3131
2432006.12.19 11:00buy1240.061.31620.00001.3185
2442006.12.19 14:31t/p1230.571.31310.00001.3131131.104458.75
2452006.12.19 14:31buy1250.131.31300.00001.3153
2462006.12.19 14:31close1220.271.31300.00001.3094-35.104423.65
2472006.12.19 14:31close1210.131.31310.00001.3063-57.844365.82
2482006.12.19 14:31close1200.061.31320.00001.3032-45.894319.93
2492006.12.19 14:32close1250.131.31460.00001.315320.804340.73
2502006.12.19 14:32close1240.061.31460.00001.3185-9.604331.13
2512006.12.19 14:32buy1260.061.31500.00001.3173
2522006.12.19 15:10close1260.061.31670.00001.317310.204341.33
2532006.12.19 16:00buy1270.061.31730.00001.3196
2542006.12.19 17:52close1270.061.31900.00001.319610.204351.53
2552006.12.19 17:52buy1280.061.31930.00001.3216
2562006.12.19 19:32close1280.061.32100.00001.321610.204361.73
2572006.12.19 19:32buy1290.061.32130.00001.3236
2582006.12.20 02:45close1290.061.32310.00001.323610.374372.10
2592006.12.20 03:00buy1300.061.32270.00001.3250
2602006.12.20 07:37close1300.061.32440.00001.325010.204382.30
2612006.12.20 11:00buy1310.061.32230.00001.3246
2622006.12.20 16:37buy1320.131.31930.00001.3216
2632006.12.20 18:53buy1330.271.31620.00001.3185
2642006.12.21 00:18close1330.271.31840.00001.318553.624435.92
2652006.12.21 00:18close1320.131.31840.00001.3216-14.484421.44
2662006.12.21 00:18close1310.061.31840.00001.3246-24.684396.76
2672006.12.21 16:00sell1340.061.31510.00001.3128
2682006.12.21 17:59sell1350.131.31820.00001.3159
2692006.12.21 18:30close1350.131.31660.00001.315920.804417.56
2702006.12.21 18:30close1340.061.31660.00001.3128-9.004408.56
2712006.12.21 18:30sell1360.061.31650.00001.3142
2722006.12.22 07:25sell1370.131.31950.00001.3172
2732006.12.22 11:00buy1380.061.32070.00001.3230
2742006.12.22 15:25buy1390.131.31770.00001.3200
2752006.12.22 15:57t/p1370.131.31720.00001.317229.904438.46
2762006.12.22 15:57close1360.061.31710.00001.3142-3.294435.16
2772006.12.22 17:35buy1400.271.31470.00001.3170
2782006.12.22 18:00sell1410.061.31300.00001.3107
2792006.12.22 18:01buy1420.571.31160.00001.3139
2802006.12.22 20:54close1420.571.31390.00001.3139131.104566.26
2812006.12.22 20:54close1410.061.31410.00001.3107-6.604559.66
2822006.12.22 20:54close1400.271.31390.00001.3170-21.604538.06
2832006.12.22 20:54close1390.131.31390.00001.3200-49.404488.66
2842006.12.22 20:54close1380.061.31390.00001.3230-40.804447.86
2852006.12.27 11:00buy1430.061.31520.00001.3175
2862006.12.27 13:54close1430.061.31710.00001.317511.404459.26
2872006.12.27 18:00sell1440.061.31260.00001.3103
2882006.12.28 02:39close1440.061.31100.00001.310310.524469.78
2892006.12.28 15:00buy1450.061.31890.00001.3212
2902006.12.28 16:01buy1460.131.31580.00001.3181
2912006.12.29 07:55close1460.131.31750.00001.318121.174490.96
2922006.12.29 07:55close1450.061.31750.00001.3212-8.834482.13
2932006.12.29 11:00buy1470.061.31650.00001.3188
2942006.12.29 13:03close1470.061.31830.00001.318810.804492.93
2952006.12.29 15:00buy1480.061.31750.00001.3198
2962006.12.29 17:24close1480.061.31930.00001.319810.804503.73
2972006.12.29 18:00buy1490.061.31960.00001.3219
2982007.01.02 08:00t/p1490.061.32190.00001.321912.944516.67
2992007.01.02 11:00buy1500.061.32800.00001.3303
3002007.01.03 11:08buy1510.131.32500.00001.3273
3012007.01.03 11:24buy1520.271.32200.00001.3243
3022007.01.03 14:00sell1530.061.32330.00001.3210
3032007.01.03 14:14close1530.061.32440.00001.3210-6.604510.07
3042007.01.03 14:14close1520.271.32420.00001.324359.404569.47
3052007.01.03 14:14close1510.131.32420.00001.3273-10.404559.07
3062007.01.03 14:14close1500.061.32420.00001.3303-23.234535.84
3072007.01.03 14:14sell1540.061.32410.00001.3218
3082007.01.03 15:56close1540.061.32220.00001.321811.404547.24
3092007.01.03 16:00sell1550.061.32130.00001.3190
3102007.01.03 16:06close1550.061.31950.00001.319010.804558.04
3112007.01.03 16:06sell1560.061.31940.00001.3171
3122007.01.03 17:12close1560.061.31760.00001.317110.804568.84
3132007.01.03 18:00sell1570.061.31690.00001.3146
3142007.01.03 20:00close1570.061.31500.00001.314611.404580.24
3152007.01.03 20:00sell1580.061.31460.00001.3123
3162007.01.04 04:08sell1590.131.31760.00001.3153
3172007.01.04 07:27close1590.131.31610.00001.315319.504599.74
3182007.01.04 07:27close1580.061.31610.00001.3123-8.084591.66
3192007.01.04 11:00sell1600.061.31120.00001.3089
3202007.01.04 11:50close1600.061.30930.00001.308911.404603.06
3212007.01.04 11:50sell1610.061.30920.00001.3069
3222007.01.05 04:01close1610.061.30730.00001.306911.714614.77
3232007.01.05 10:00sell1620.061.30840.00001.3061
3242007.01.05 14:29close1620.061.30620.00001.306113.204627.97
3252007.01.05 16:00sell1630.061.30080.00001.2985
3262007.01.05 17:03close1630.061.29900.00001.298510.804638.77
3272007.01.05 17:03sell1640.061.29890.00001.2966
3282007.01.08 08:20sell1650.131.30190.00001.2996
3292007.01.08 08:37close1650.131.30040.00001.299619.504658.27
3302007.01.08 08:37close1640.061.30040.00001.2966-8.694649.58
3312007.01.08 10:00sell1660.071.30190.00001.2996
3322007.01.08 14:21close1660.071.30030.00001.299611.204660.78
3332007.01.08 17:00sell1670.071.30080.00001.2985
3342007.01.09 00:54sell1680.131.30390.00001.3016
3352007.01.09 12:41close1680.131.30220.00001.301622.104682.88
3362007.01.09 12:41close1670.071.30220.00001.2985-9.444673.44
3372007.01.09 17:00sell1690.071.29990.00001.2976
3382007.01.10 01:10close1690.071.29840.00001.297610.864684.29
3392007.01.10 03:00sell1700.071.29670.00001.2944
3402007.01.10 08:47sell1710.151.29970.00001.2974
3412007.01.10 09:46close1710.151.29820.00001.297422.504706.79
3422007.01.10 09:46close1700.071.29820.00001.2944-10.504696.29
3432007.01.10 10:00sell1720.071.29810.00001.2958
3442007.01.10 14:40close1720.071.29650.00001.295811.204707.49
3452007.01.10 16:00sell1730.071.29620.00001.2939
3462007.01.10 16:13close1730.071.29460.00001.293911.204718.69
3472007.01.10 16:13sell1740.071.29450.00001.2922
3482007.01.11 10:37sell1750.151.29750.00001.2952
3492007.01.11 12:59close1750.151.29610.00001.295221.004739.69
3502007.01.11 12:59close1740.071.29610.00001.2922-10.134729.57
3512007.01.11 15:00sell1760.071.29350.00001.2912
3522007.01.11 15:20close1760.071.29190.00001.291211.204740.77
3532007.01.11 15:20sell1770.071.29160.00001.2893
3542007.01.11 16:12close1770.071.29000.00001.289311.204751.97
3552007.01.11 16:12sell1780.071.28970.00001.2874
3562007.01.12 02:02close1780.071.28810.00001.287411.564763.53
3572007.01.12 04:00sell1790.071.29000.00001.2877
3582007.01.12 14:30close1790.071.28840.00001.287711.204774.73
3592007.01.15 10:00buy1800.071.29410.00001.2964
3602007.01.16 08:06close1800.071.29590.00001.296412.104786.83
3612007.01.16 10:00buy1810.071.29570.00001.2980
3622007.01.16 10:35close1810.071.29730.00001.298011.204798.03
3632007.01.16 10:35buy1820.071.29760.00001.2999
3642007.01.16 14:20buy1830.151.29460.00001.2969
3652007.01.16 15:07close1830.151.29610.00001.296922.504820.53
3662007.01.16 15:07close1820.071.29610.00001.2999-10.504810.03
3672007.01.16 17:00buy1840.071.29310.00001.2954
3682007.01.16 17:49sell1850.071.29150.00001.2892
3692007.01.17 14:29buy1860.151.29000.00001.2923
3702007.01.17 14:46close1860.151.29170.00001.292325.504835.53
3712007.01.17 14:46close1850.071.29190.00001.2892-2.444833.09
3722007.01.17 14:46close1840.071.29170.00001.2954-10.304822.79
3732007.01.17 17:00buy1870.071.29500.00001.2973
3742007.01.18 04:28close1870.071.29680.00001.297311.104833.89
3752007.01.18 06:00buy1880.071.29680.00001.2991
3762007.01.18 11:13buy1890.151.29380.00001.2961
3772007.01.18 13:12sell1900.071.29200.00001.2897
3782007.01.18 14:30buy1910.321.29050.00001.2928
3792007.01.18 14:37t/p1900.071.28970.00001.289716.104849.99
3802007.01.18 15:07close1910.321.29250.00001.292864.004913.99
3812007.01.18 15:07close1890.151.29250.00001.2961-19.504894.49
3822007.01.18 15:07close1880.071.29250.00001.2991-30.104864.39
3832007.01.18 16:00sell1920.071.29410.00001.2918
3842007.01.18 16:16buy1930.071.29530.00001.2976
3852007.01.19 03:05sell1940.151.29720.00001.2949
3862007.01.19 03:05t/p1930.071.29760.00001.297615.604879.99
3872007.01.19 10:00buy1950.071.29840.00001.3007
3882007.01.19 11:49buy1960.151.29540.00001.2977
3892007.01.19 14:59t/p1940.151.29490.00001.294934.504914.49
3902007.01.19 14:59close1920.071.29470.00001.2918-3.844910.65
3912007.01.19 16:01buy1970.321.29230.00001.2946
3922007.01.19 16:59close1970.321.29420.00001.294660.804971.45
3932007.01.19 16:59close1960.151.29420.00001.2977-18.004953.45
3942007.01.19 16:59close1950.071.29420.00001.3007-29.404924.05
3952007.01.19 18:00buy1980.071.29680.00001.2991
3962007.01.19 18:12sell1990.071.29600.00001.2937
3972007.01.22 11:57buy2000.151.29380.00001.2961
3982007.01.22 12:19close2000.151.29520.00001.296121.004945.05
3992007.01.22 12:19close1990.071.29540.00001.29374.564949.61
4002007.01.22 12:19close1980.071.29520.00001.2991-11.704937.91
4012007.01.22 12:20sell2010.071.29500.00001.2927
4022007.01.22 13:38close2010.071.29330.00001.292711.904949.81
4032007.01.22 15:00sell2020.071.29390.00001.2916
4042007.01.23 08:41sell2030.151.29690.00001.2946
4052007.01.23 11:00buy2040.071.29880.00001.3011
4062007.01.23 11:05sell2050.321.29990.00001.2976
4072007.01.23 11:09t/p2040.071.30110.00001.301116.104965.91
4082007.01.23 11:09buy2060.071.30130.00001.3036
4092007.01.23 13:02sell2070.671.30300.00001.3007
4102007.01.23 13:53t/p2060.071.30360.00001.303616.104982.01
4112007.01.23 13:53buy2080.061.30390.00001.3062
4122007.01.23 19:37buy2090.151.30090.00001.3032
4132007.01.23 19:46t/p2070.671.30070.00001.3007154.105136.11
4142007.01.23 19:46close2050.321.30060.00001.2976-22.405113.71
4152007.01.23 19:46close2030.151.30070.00001.2946-57.005056.71
4162007.01.23 19:46close2020.071.30070.00001.2916-47.245009.46
4172007.01.23 20:04close2090.151.30240.00001.303222.505031.96
4182007.01.23 20:04close2080.061.30240.00001.3062-9.005022.96
4192007.01.23 21:00buy2100.071.30220.00001.3045
4202007.01.24 09:15buy2110.151.29920.00001.3015
4212007.01.24 10:56close2110.151.30080.00001.301524.005046.96
4222007.01.24 10:56close2100.071.30080.00001.3045-10.305036.66
4232007.01.24 14:00buy2120.071.30120.00001.3035
4242007.01.24 14:00sell2130.071.30090.00001.2986
4252007.01.24 15:01t/p2130.071.29860.00001.298616.105052.76
4262007.01.24 15:20buy2140.151.29820.00001.3005
4272007.01.24 17:06buy2150.321.29520.00001.2975
4282007.01.24 18:00sell2160.071.29600.00001.2937
4292007.01.25 08:44t/p2150.321.29750.00001.297566.755119.52
4302007.01.25 08:44close2140.151.29750.00001.3005-13.715105.81
4312007.01.25 08:44close2120.071.29770.00001.3035-26.005079.81
4322007.01.25 09:03sell2170.151.29920.00001.2969
4332007.01.25 10:01close2170.151.29760.00001.296924.005103.81
4342007.01.25 10:01close2160.071.29760.00001.2937-10.135093.68
4352007.01.25 14:00buy2180.071.29760.00001.2999
4362007.01.25 14:00sell2190.071.29730.00001.2950
4372007.01.25 20:03t/p2190.071.29500.00001.295016.105109.78
4382007.01.25 20:03buy2200.151.29440.00001.2967
4392007.01.25 22:00sell2210.071.29360.00001.2913
4402007.01.26 09:07t/p2210.071.29130.00001.291316.465126.24
4412007.01.26 09:07buy2220.321.29120.00001.2935
4422007.01.26 11:00sell2230.071.29220.00001.2899
4432007.01.26 12:37t/p2230.071.28990.00001.289916.105142.34
4442007.01.26 12:37sell2240.071.28970.00001.2874
4452007.01.26 15:59buy2250.671.28810.00001.2904
4462007.01.26 16:21t/p2250.671.29040.00001.2904154.105296.44
4472007.01.26 16:21close2220.321.29040.00001.2935-25.605270.84
4482007.01.26 16:21close2200.151.29040.00001.2967-61.075209.77
4492007.01.26 16:21close2180.071.29030.00001.2999-51.605158.17
4502007.01.26 18:21sell2260.151.29270.00001.2904
4512007.01.26 18:34close2260.151.29120.00001.290422.505180.67
4522007.01.26 18:34close2240.071.29120.00001.2874-10.505170.17
4532007.01.26 18:34sell2270.071.29110.00001.2888
4542007.01.29 14:00buy2280.071.29170.00001.2940
4552007.01.29 17:56t/p2280.071.29400.00001.294016.105186.27
4562007.01.29 17:56sell2290.151.29410.00001.2918
4572007.01.29 18:00buy2300.071.29470.00001.2970
4582007.01.30 13:43t/p2300.071.29700.00001.297015.605201.87
4592007.01.30 13:43buy2310.071.29720.00001.2995
4602007.01.30 13:50sell2320.321.29720.00001.2949
4612007.01.30 15:55close2320.321.29490.00001.294973.605275.47
4622007.01.30 15:55close2310.071.29470.00001.2995-17.505257.97
4632007.01.30 15:55close2290.151.29490.00001.2918-11.235246.74
4642007.01.30 15:55close2270.071.29490.00001.2888-25.885220.86
4652007.01.30 15:55buy2330.071.29500.00001.2973
4662007.01.30 22:59close2330.071.29690.00001.297313.305234.16
4672007.01.31 11:00sell2340.071.29290.00001.2906
4682007.01.31 13:53sell2350.151.29590.00001.2936
4692007.01.31 14:29close2350.151.29420.00001.293625.505259.66
4702007.01.31 14:29close2340.071.29420.00001.2906-9.105250.56
4712007.01.31 16:00buy2360.071.29630.00001.2986
4722007.01.31 16:00sell2370.071.29570.00001.2934
4732007.01.31 16:18t/p2360.071.29860.00001.298616.105266.66
4742007.01.31 16:18buy2380.071.29900.00001.3013
4752007.01.31 16:18sell2390.151.29880.00001.2965
4762007.01.31 16:44t/p2380.071.30130.00001.301316.105282.76
4772007.01.31 16:44buy2400.071.30160.00001.3039
4782007.01.31 17:15sell2410.321.30190.00001.2996
4792007.01.31 17:52close2410.321.29970.00001.299670.405353.16
4802007.01.31 17:52close2400.071.29950.00001.3039-14.705338.46
4812007.01.31 17:52close2390.151.29970.00001.2965-13.505324.96
4822007.01.31 17:52close2370.071.29970.00001.2934-28.005296.96
4832007.01.31 18:00buy2420.071.29970.00001.3020
4842007.01.31 20:16close2420.071.30150.00001.302012.605309.56
4852007.01.31 22:00buy2430.071.30340.00001.3057
4862007.02.01 11:25buy2440.151.30040.00001.3027
4872007.02.01 12:42close2440.151.30200.00001.302724.005333.56
4882007.02.01 12:42close2430.071.30200.00001.3057-11.305322.26
4892007.02.01 12:42buy2450.071.30230.00001.3046
4902007.02.01 16:00close2450.071.30410.00001.304612.605334.86
4912007.02.01 16:00buy2460.071.30410.00001.3064
4922007.02.02 08:23buy2470.151.30110.00001.3034
4932007.02.02 14:29close2470.151.30330.00001.303433.005367.86
4942007.02.02 14:29close2460.071.30330.00001.3064-6.105361.76
4952007.02.02 14:29buy2480.081.30340.00001.3057
4962007.02.02 14:30close2480.081.30560.00001.305717.605379.36
4972007.02.02 14:30buy2490.081.30590.00001.3082
4982007.02.02 15:00buy2500.151.30290.00001.3052
4992007.02.02 15:10buy2510.321.29980.00001.3021
5002007.02.02 16:01buy2520.671.29680.00001.2991
5012007.02.02 17:00sell2530.071.29730.00001.2950
5022007.02.05 03:04t/p2530.071.29500.00001.295016.465395.82
5032007.02.05 04:16buy2541.411.29380.00001.2961
5042007.02.05 09:28t/p2541.411.29610.00001.2961324.315720.13
5052007.02.05 09:28close2520.671.29610.00001.2991-51.685668.45
5062007.02.05 09:29close2510.321.29600.00001.3021-123.885544.57
5072007.02.05 09:29close2500.151.29610.00001.3052-103.075441.50
5082007.02.05 09:30close2490.081.29600.00001.3082-79.775361.73
5092007.02.05 11:00sell2550.081.29410.00001.2918
5102007.02.05 13:22close2550.081.29250.00001.291812.805374.53
5112007.02.05 13:22sell2560.081.29230.00001.2900
5122007.02.06 13:06sell2570.151.29540.00001.2931
5132007.02.06 19:00buy2580.071.29670.00001.2990
5142007.02.06 19:24sell2590.321.29850.00001.2962
5152007.02.06 23:13t/p2580.071.29900.00001.299016.105390.63
5162007.02.07 10:00buy2600.071.29790.00001.3002
5172007.02.07 15:35t/p2600.071.30020.00001.300216.105406.73
5182007.02.07 16:59sell2610.671.30150.00001.2992
5192007.02.07 18:00buy2620.071.30190.00001.3042
5202007.02.08 09:30close2620.071.29900.00001.3042-21.805384.93
5212007.02.08 09:30close2610.671.29920.00001.2992164.385549.31
5222007.02.08 09:30close2590.321.29920.00001.2962-15.855533.46
5232007.02.08 09:30close2570.151.29920.00001.2931-53.935479.53
5242007.02.08 09:30close2560.081.29920.00001.2900-53.155426.37
5252007.02.08 16:00buy2630.081.30170.00001.3040
5262007.02.08 16:41close2630.081.30330.00001.304012.805439.17
5272007.02.08 16:41buy2640.081.30350.00001.3058
5282007.02.09 08:45buy2650.171.30030.00001.3026
5292007.02.09 11:02sell2660.081.29950.00001.2972
5302007.02.12 07:14sell2670.171.30250.00001.3002
5312007.02.12 07:15t/p2650.171.30260.00001.302637.895477.06
5322007.02.12 07:15close2640.081.30260.00001.3058-8.345468.72
5332007.02.12 09:25close2670.171.30100.00001.300225.505494.22
5342007.02.12 09:25close2660.081.30100.00001.2972-11.595482.63
5352007.02.12 11:00sell2680.081.29810.00001.2958
5362007.02.12 11:17close2680.081.29650.00001.295812.805495.43
5372007.02.12 11:17sell2690.081.29620.00001.2939
5382007.02.12 13:10close2690.081.29450.00001.293913.605509.03
5392007.02.12 13:10sell2700.081.29440.00001.2921
5402007.02.13 07:56sell2710.171.29750.00001.2952
5412007.02.13 11:15sell2720.361.30060.00001.2983
5422007.02.13 13:00buy2730.081.30080.00001.3031
5432007.02.13 14:30t/p2730.081.30310.00001.303118.405527.43
5442007.02.13 14:30buy2740.071.30330.00001.3056
5452007.02.13 14:39sell2750.671.30390.00001.3016
5462007.02.13 15:25t/p2750.671.30160.00001.3016154.105681.53
5472007.02.13 15:25close2720.361.30160.00001.2983-36.005645.53
5482007.02.13 15:25close2710.171.30180.00001.2952-73.105572.43
5492007.02.13 15:26close2700.081.30170.00001.2921-57.995514.44
5502007.02.14 05:38close2740.071.30520.00001.305612.805527.24
5512007.02.14 10:00buy2760.081.30980.00001.3121
5522007.02.14 16:00close2760.081.31140.00001.312112.805540.04
5532007.02.14 16:00buy2770.081.31150.00001.3138
5542007.02.14 16:03close2770.081.31310.00001.313812.805552.84
5552007.02.14 16:03buy2780.081.31320.00001.3155
5562007.02.14 16:20close2780.081.31480.00001.315512.805565.64
5572007.02.14 16:20buy2790.081.31510.00001.3174
5582007.02.14 17:35buy2800.171.31200.00001.3143
5592007.02.15 02:24close2800.171.31390.00001.314328.665594.30
5602007.02.15 02:24close2790.081.31390.00001.3174-11.315582.99
5612007.02.15 10:00buy2810.081.31360.00001.3159
5622007.02.15 15:00close2810.081.31540.00001.315914.405597.39
5632007.02.15 17:00buy2820.081.31410.00001.3164
5642007.02.16 12:05buy2830.171.31110.00001.3134
5652007.02.16 13:01close2830.171.31260.00001.313425.505622.89
5662007.02.16 13:01close2820.081.31260.00001.3164-12.575610.32
5672007.02.16 14:00sell2840.081.31150.00001.3092
5682007.02.16 15:12close2840.081.30980.00001.309213.605623.92
5692007.02.16 16:00sell2850.081.31180.00001.3095
5702007.02.16 18:00buy2860.081.31370.00001.3160
5712007.02.19 00:00sell2870.171.31550.00001.3132
5722007.02.19 08:28close2870.171.31370.00001.313230.605654.52
5732007.02.19 08:28close2860.081.31350.00001.3160-2.175652.35
5742007.02.19 08:28close2850.081.31370.00001.3095-14.795637.56
5752007.02.19 10:00buy2880.081.31400.00001.3163
5762007.02.19 20:30close2880.081.31570.00001.316313.605651.16
5772007.02.20 11:00buy2890.081.31530.00001.3176
5782007.02.20 18:00sell2900.081.31310.00001.3108
5792007.02.21 08:29sell2910.171.31610.00001.3138
5802007.02.21 10:33close2910.171.31410.00001.313834.005685.16
5812007.02.21 10:33close2900.081.31410.00001.3108-7.595677.56
5822007.02.21 10:33close2890.081.31390.00001.3176-11.775665.79
5832007.02.21 12:07sell2920.081.31330.00001.3110
5842007.02.21 14:39close2920.081.31160.00001.311013.605679.39
5852007.02.21 16:00sell2930.081.31230.00001.3100
5862007.02.22 08:34close2930.081.31070.00001.310014.035693.42
5872007.02.22 10:00sell2940.081.30930.00001.3070
5882007.02.22 17:21sell2950.171.31240.00001.3101
5892007.02.23 10:05close2950.171.31080.00001.310128.075721.49
5902007.02.23 10:05close2940.081.31080.00001.3070-11.595709.90
5912007.02.23 18:00buy2960.081.31620.00001.3185
5922007.02.26 00:03close2960.081.31800.00001.318513.835723.73
5932007.02.26 11:00buy2970.081.31640.00001.3187
5942007.02.26 20:47close2970.081.31810.00001.318713.605737.33
5952007.02.27 03:00buy2980.081.31780.00001.3201
5962007.02.27 09:16close2980.081.31950.00001.320113.605750.93
5972007.02.27 11:00buy2990.081.32050.00001.3228
5982007.02.27 13:52close2990.081.32220.00001.322813.605764.53
5992007.02.27 14:00buy3000.081.32240.00001.3247
6002007.02.27 14:29close3000.081.32410.00001.324713.605778.13
6012007.02.27 14:29buy3010.081.32420.00001.3265
6022007.02.28 04:47buy3020.171.32120.00001.3235
6032007.02.28 11:00buy3030.361.31820.00001.3205
6042007.02.28 13:00sell3040.081.31880.00001.3165
6052007.02.28 13:47close3040.081.32050.00001.3165-13.605764.53
6062007.02.28 13:47close3030.361.32030.00001.320575.605840.13
6072007.02.28 13:47close3020.171.32030.00001.3235-15.305824.83
6082007.02.28 13:47close3010.081.32030.00001.3265-31.775793.06
6092007.02.28 13:47sell3050.081.32020.00001.3179
6102007.02.28 14:29buy3060.081.32250.00001.3248
6112007.02.28 16:31buy3070.171.31940.00001.3217
6122007.02.28 17:07close3070.171.32140.00001.321734.005827.06
6132007.02.28 17:07close3060.081.32140.00001.3248-8.805818.26
6142007.02.28 17:07close3050.081.32160.00001.3179-11.205807.06
6152007.02.28 18:00buy3080.081.32310.00001.3254
6162007.03.01 16:00buy3090.171.31970.00001.3220
6172007.03.01 16:00sell3100.081.31950.00001.3172
6182007.03.01 16:18t/p3100.081.31720.00001.317218.405825.46
6192007.03.01 16:18sell3110.081.31700.00001.3147
6202007.03.01 16:39buy3120.361.31660.00001.3189
6212007.03.01 20:39t/p3120.361.31890.00001.318982.805908.26
6222007.03.01 20:39close3090.171.31900.00001.3220-11.905896.36
6232007.03.01 20:39close3080.081.31900.00001.3254-34.515861.85
6242007.03.02 10:22close3110.081.31530.00001.314714.015875.86
6252007.03.02 12:00sell3130.081.31620.00001.3139
6262007.03.02 19:00sell3140.171.31920.00001.3169
6272007.03.02 21:00buy3150.081.31980.00001.3221
6282007.03.05 03:14t/p3140.171.31690.00001.316939.975915.83
6292007.03.05 03:14close3130.081.31690.00001.3139-5.195910.64
6302007.03.05 03:14buy3160.171.31680.00001.3191
6312007.03.05 03:42buy3170.361.31370.00001.3160
6322007.03.05 04:00sell3180.081.31250.00001.3102
6332007.03.05 07:11sell3190.171.31560.00001.3133
6342007.03.05 07:13t/p3170.361.31600.00001.316082.805993.44
6352007.03.05 07:13close3160.171.31600.00001.3191-13.605979.84
6362007.03.05 07:13close3150.081.31590.00001.3221-31.775948.06
6372007.03.05 09:00close3190.171.31400.00001.313327.205975.26
6382007.03.05 09:00close3180.081.31400.00001.3102-12.005963.26
6392007.03.05 09:00sell3200.081.31390.00001.3116
6402007.03.05 12:05close3200.081.31210.00001.311614.405977.66
6412007.03.05 12:05sell3210.081.31200.00001.3097
6422007.03.05 13:35close3210.081.31020.00001.309714.405992.06
6432007.03.05 15:00sell3220.081.30870.00001.3064
6442007.03.06 09:27sell3230.171.31170.00001.3094
6452007.03.06 14:41close3230.171.31020.00001.309425.506017.56
6462007.03.06 14:41close3220.081.31020.00001.3064-11.596005.97
6472007.03.06 14:42sell3240.081.31010.00001.3078
6482007.03.07 01:12sell3250.171.31320.00001.3109
6492007.03.07 03:31close3250.171.31160.00001.310927.206033.17
6502007.03.07 03:31close3240.081.31160.00001.3078-11.596021.58
6512007.03.07 17:00buy3260.081.31410.00001.3164
6522007.03.07 21:04close3260.081.31590.00001.316414.406035.98
6532007.03.08 12:00buy3270.081.31560.00001.3179
6542007.03.08 16:14buy3280.171.31250.00001.3148
6552007.03.08 20:00sell3290.081.31310.00001.3108
6562007.03.09 03:10close3290.081.31490.00001.3108-13.996021.99
6572007.03.09 03:10close3280.171.31470.00001.314836.196058.18
6582007.03.09 03:10close3270.081.31470.00001.3179-7.776050.41
6592007.03.09 17:00sell3300.081.31000.00001.3077
6602007.03.12 00:00sell3310.171.31380.00001.3115
6612007.03.12 00:14close3310.171.31200.00001.311530.606081.01
6622007.03.12 00:14close3300.081.31200.00001.3077-15.596065.42
6632007.03.12 12:09buy3320.081.31540.00001.3177
6642007.03.12 12:34close3320.081.31720.00001.317714.406079.82
6652007.03.12 12:34buy3330.091.31730.00001.3196
6662007.03.12 18:13close3330.091.31890.00001.319614.406094.22
6672007.03.12 18:13buy3340.091.31950.00001.3218
6682007.03.13 10:05buy3350.171.31640.00001.3187
6692007.03.13 14:14close3350.171.31810.00001.318728.906123.12
6702007.03.13 14:14close3340.091.31810.00001.3218-13.246109.88
6712007.03.13 17:00buy3360.091.32100.00001.3233
6722007.03.14 14:19buy3370.191.31790.00001.3202
6732007.03.14 16:03close3370.191.31950.00001.320230.406140.28
6742007.03.14 16:03close3360.091.31950.00001.3233-14.146126.13
6752007.03.14 17:00buy3380.091.31970.00001.3220
6762007.03.14 17:20close3380.091.32130.00001.322014.406140.53
6772007.03.14 17:20buy3390.091.32140.00001.3237
6782007.03.14 18:54close3390.091.32310.00001.323715.306155.83
6792007.03.14 19:00buy3400.091.32260.00001.3249
6802007.03.14 19:13close3400.091.32420.00001.324914.406170.23
6812007.03.14 19:13buy3410.091.32450.00001.3268
6822007.03.15 10:27buy3420.191.32150.00001.3238
6832007.03.15 15:35close3420.191.32310.00001.323830.406200.63
6842007.03.15 15:35close3410.091.32310.00001.3268-14.536186.11
6852007.03.15 15:35buy3430.091.32320.00001.3255
6862007.03.15 18:18close3430.091.32480.00001.325514.406200.51
6872007.03.15 18:18buy3440.091.32490.00001.3272
6882007.03.16 02:21close3440.091.32660.00001.327214.666215.17
6892007.03.16 04:00buy3450.091.32890.00001.3312
6902007.03.16 05:00close3450.091.33050.00001.331214.406229.57
6912007.03.16 05:00buy3460.091.33080.00001.3331
6922007.03.16 12:18close3460.091.33240.00001.333114.406243.97
6932007.03.16 12:18buy3470.091.33250.00001.3348
6942007.03.16 22:59close at stop3470.091.33110.00001.3348-12.606231.37