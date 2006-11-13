|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.06.05 00:00 - 2007.03.16 22:00 (2006.11.11 - 2007.03.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** PacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 250%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=true; LotSize=0.01; UseFiboLotSizeProgression=false; UseMoneyMgmt=true; EquityProtectionLevel=0; TargetEquityToCloseAndReset=0.23; RiskPercent=0.7; UseConservativeRSX_Signals=false; JMA_Volumefilter="No trades taken when market volume is below this"; JMA_Volume=200; RSX_Setting="Set RSX to 14 if using UseconsertiveRSX_Signal=true"; RSX_Period=50; RSX_Timeframe=60; JVEL_Peroid=28; CCI_Peroid=55; cci_buy=50; cci_sell=-50; LongTradeParms="** PacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=23; LongInitialStop=0; LongTrailingStop=0; LongMaxTrades=5; LongPips=30; LongAccountProtection=false; LongOrderstoProtect=0; ShortTradeParms="** PacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=23; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=0; ShortMaxTrades=5; ShortPips=30; ShortAccountProtection=false; ShortOrderstoProtect=0;
|Bars in test
|5810
|Ticks modelled
|946507
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3600.00
|Total net profit
|2631.37
|Gross profit
|5627.13
|Gross loss
|-2995.77
|Profit factor
|1.88
|Expected payoff
|7.58
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|358.40 (6.27%)
|Relative drawdown
|6.80% (301.69)
|Total trades
|347
|Short positions (won %)
|159 (58.49%)
|Long positions (won %)
|188 (62.77%)
|Profit trades (% of total)
|211 (60.81%)
|Loss trades (% of total)
|136 (39.19%)
|Largest
|profit trade
|324.31
|loss trade
|-123.88
|Average
|profit trade
|26.67
|loss trade
|-22.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (80.57)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-358.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|358.37 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-358.40 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.13 18:00
|sell
|1
|0.05
|1.2808
|0.0000
|1.2785
|2
|2006.11.14 09:49
|sell
|2
|0.11
|1.2838
|0.0000
|1.2815
|3
|2006.11.14 11:55
|close
|2
|0.11
|1.2823
|0.0000
|1.2815
|16.50
|3616.50
|4
|2006.11.14 11:55
|close
|1
|0.05
|1.2823
|0.0000
|1.2785
|-7.24
|3609.26
|5
|2006.11.14 13:00
|sell
|3
|0.05
|1.2821
|0.0000
|1.2798
|6
|2006.11.14 14:32
|sell
|4
|0.11
|1.2851
|0.0000
|1.2828
|7
|2006.11.14 16:00
|buy
|5
|0.05
|1.2843
|0.0000
|1.2866
|8
|2006.11.14 16:04
|close
|5
|0.05
|1.2829
|0.0000
|1.2866
|-7.00
|3602.26
|9
|2006.11.14 16:04
|close
|4
|0.11
|1.2831
|0.0000
|1.2828
|22.00
|3624.26
|10
|2006.11.14 16:04
|close
|3
|0.05
|1.2831
|0.0000
|1.2798
|-5.00
|3619.26
|11
|2006.11.14 16:04
|buy
|6
|0.05
|1.2831
|0.0000
|1.2854
|12
|2006.11.14 16:11
|sell
|7
|0.05
|1.2814
|0.0000
|1.2791
|13
|2006.11.14 16:13
|buy
|8
|0.11
|1.2800
|0.0000
|1.2823
|14
|2006.11.14 19:00
|close
|8
|0.11
|1.2817
|0.0000
|1.2823
|18.70
|3637.96
|15
|2006.11.14 19:00
|close
|7
|0.05
|1.2819
|0.0000
|1.2791
|-2.50
|3635.46
|16
|2006.11.14 19:00
|close
|6
|0.05
|1.2817
|0.0000
|1.2854
|-7.00
|3628.46
|17
|2006.11.14 19:00
|sell
|9
|0.05
|1.2816
|0.0000
|1.2793
|18
|2006.11.15 11:26
|close
|9
|0.05
|1.2799
|0.0000
|1.2793
|8.76
|3637.21
|19
|2006.11.15 13:00
|sell
|10
|0.05
|1.2784
|0.0000
|1.2761
|20
|2006.11.15 18:44
|sell
|11
|0.11
|1.2814
|0.0000
|1.2791
|21
|2006.11.15 20:01
|close
|11
|0.11
|1.2799
|0.0000
|1.2791
|16.50
|3653.71
|22
|2006.11.15 20:01
|close
|10
|0.05
|1.2799
|0.0000
|1.2761
|-7.50
|3646.21
|23
|2006.11.16 12:00
|sell
|12
|0.05
|1.2805
|0.0000
|1.2782
|24
|2006.11.16 14:30
|sell
|13
|0.11
|1.2837
|0.0000
|1.2814
|25
|2006.11.16 14:36
|close
|13
|0.11
|1.2821
|0.0000
|1.2814
|17.60
|3663.81
|26
|2006.11.16 14:36
|close
|12
|0.05
|1.2821
|0.0000
|1.2782
|-8.00
|3655.81
|27
|2006.11.16 16:01
|sell
|14
|0.05
|1.2806
|0.0000
|1.2783
|28
|2006.11.16 18:14
|close
|14
|0.05
|1.2788
|0.0000
|1.2783
|9.00
|3664.81
|29
|2006.11.16 18:14
|sell
|15
|0.05
|1.2787
|0.0000
|1.2764
|30
|2006.11.17 06:44
|close
|15
|0.05
|1.2770
|0.0000
|1.2764
|8.76
|3673.57
|31
|2006.11.17 11:00
|sell
|16
|0.05
|1.2773
|0.0000
|1.2750
|32
|2006.11.17 15:53
|sell
|17
|0.11
|1.2804
|0.0000
|1.2781
|33
|2006.11.17 16:03
|buy
|18
|0.05
|1.2819
|0.0000
|1.2842
|34
|2006.11.17 16:17
|sell
|19
|0.23
|1.2834
|0.0000
|1.2811
|35
|2006.11.17 16:38
|t/p
|18
|0.05
|1.2842
|0.0000
|1.2842
|11.50
|3685.07
|36
|2006.11.17 16:38
|buy
|20
|0.05
|1.2845
|0.0000
|1.2868
|37
|2006.11.17 20:53
|buy
|21
|0.11
|1.2815
|0.0000
|1.2838
|38
|2006.11.20 03:22
|t/p
|21
|0.11
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|24.52
|3709.58
|39
|2006.11.20 03:22
|close
|20
|0.05
|1.2838
|0.0000
|1.2868
|-3.86
|3705.73
|40
|2006.11.20 11:00
|buy
|22
|0.05
|1.2843
|0.0000
|1.2866
|41
|2006.11.20 17:46
|buy
|23
|0.11
|1.2813
|0.0000
|1.2836
|42
|2006.11.20 17:55
|t/p
|19
|0.23
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|54.08
|3759.80
|43
|2006.11.20 17:55
|close
|17
|0.11
|1.2811
|0.0000
|1.2781
|-7.14
|3752.67
|44
|2006.11.20 17:55
|close
|16
|0.05
|1.2812
|0.0000
|1.2750
|-19.24
|3733.42
|45
|2006.11.21 01:15
|close
|23
|0.11
|1.2829
|0.0000
|1.2836
|16.82
|3750.24
|46
|2006.11.21 01:15
|close
|22
|0.05
|1.2829
|0.0000
|1.2866
|-7.36
|3742.88
|47
|2006.11.22 11:00
|buy
|24
|0.05
|1.2869
|0.0000
|1.2892
|48
|2006.11.22 13:24
|close
|24
|0.05
|1.2887
|0.0000
|1.2892
|9.00
|3751.88
|49
|2006.11.22 13:24
|buy
|25
|0.05
|1.2888
|0.0000
|1.2911
|50
|2006.11.22 14:30
|close
|25
|0.05
|1.2906
|0.0000
|1.2911
|9.00
|3760.88
|51
|2006.11.22 16:00
|buy
|26
|0.05
|1.2922
|0.0000
|1.2945
|52
|2006.11.22 16:09
|close
|26
|0.05
|1.2940
|0.0000
|1.2945
|9.00
|3769.88
|53
|2006.11.22 16:09
|buy
|27
|0.05
|1.2941
|0.0000
|1.2964
|54
|2006.11.23 10:08
|close
|27
|0.05
|1.2961
|0.0000
|1.2964
|8.93
|3778.81
|55
|2006.11.23 12:00
|buy
|28
|0.05
|1.2966
|0.0000
|1.2989
|56
|2006.11.24 09:26
|close
|28
|0.05
|1.2986
|0.0000
|1.2989
|9.64
|3788.45
|57
|2006.11.24 11:00
|buy
|29
|0.05
|1.3067
|0.0000
|1.3090
|58
|2006.11.24 11:20
|close
|29
|0.05
|1.3086
|0.0000
|1.3090
|9.50
|3797.95
|59
|2006.11.24 11:20
|buy
|30
|0.05
|1.3087
|0.0000
|1.3110
|60
|2006.11.24 11:32
|close
|30
|0.05
|1.3105
|0.0000
|1.3110
|9.00
|3806.95
|61
|2006.11.24 11:32
|buy
|31
|0.05
|1.3106
|0.0000
|1.3129
|62
|2006.11.24 12:08
|buy
|32
|0.11
|1.3076
|0.0000
|1.3099
|63
|2006.11.24 13:02
|close
|32
|0.11
|1.3091
|0.0000
|1.3099
|16.50
|3823.45
|64
|2006.11.24 13:02
|close
|31
|0.05
|1.3091
|0.0000
|1.3129
|-7.50
|3815.95
|65
|2006.11.24 13:02
|buy
|33
|0.05
|1.3092
|0.0000
|1.3115
|66
|2006.11.27 00:00
|t/p
|33
|0.05
|1.3115
|0.0000
|1.3115
|11.14
|3827.10
|67
|2006.11.27 04:00
|buy
|34
|0.05
|1.3136
|0.0000
|1.3159
|68
|2006.11.27 09:29
|buy
|35
|0.11
|1.3105
|0.0000
|1.3128
|69
|2006.11.27 10:32
|close
|35
|0.11
|1.3122
|0.0000
|1.3128
|18.70
|3845.80
|70
|2006.11.27 10:32
|close
|34
|0.05
|1.3122
|0.0000
|1.3159
|-7.00
|3838.80
|71
|2006.11.27 11:00
|buy
|36
|0.05
|1.3129
|0.0000
|1.3152
|72
|2006.11.28 09:06
|close
|36
|0.05
|1.3149
|0.0000
|1.3152
|9.64
|3848.44
|73
|2006.11.28 11:00
|buy
|37
|0.05
|1.3149
|0.0000
|1.3172
|74
|2006.11.28 14:33
|close
|37
|0.05
|1.3167
|0.0000
|1.3172
|9.00
|3857.44
|75
|2006.11.28 14:33
|buy
|38
|0.05
|1.3170
|0.0000
|1.3193
|76
|2006.11.28 16:05
|buy
|39
|0.11
|1.3139
|0.0000
|1.3162
|77
|2006.11.28 16:11
|close
|39
|0.11
|1.3155
|0.0000
|1.3162
|17.60
|3875.04
|78
|2006.11.28 16:11
|close
|38
|0.05
|1.3155
|0.0000
|1.3193
|-7.50
|3867.54
|79
|2006.11.28 16:11
|buy
|40
|0.05
|1.3158
|0.0000
|1.3181
|80
|2006.11.28 19:15
|close
|40
|0.05
|1.3177
|0.0000
|1.3181
|9.50
|3877.04
|81
|2006.11.28 19:15
|buy
|41
|0.05
|1.3178
|0.0000
|1.3201
|82
|2006.11.28 19:37
|close
|41
|0.05
|1.3196
|0.0000
|1.3201
|9.00
|3886.04
|83
|2006.11.28 19:37
|buy
|42
|0.05
|1.3197
|0.0000
|1.3220
|84
|2006.11.28 19:51
|buy
|43
|0.11
|1.3166
|0.0000
|1.3189
|85
|2006.11.28 20:28
|close
|43
|0.11
|1.3182
|0.0000
|1.3189
|17.60
|3903.64
|86
|2006.11.28 20:28
|close
|42
|0.05
|1.3182
|0.0000
|1.3220
|-7.50
|3896.14
|87
|2006.11.28 21:00
|buy
|44
|0.05
|1.3189
|0.0000
|1.3212
|88
|2006.11.28 22:04
|close
|44
|0.05
|1.3208
|0.0000
|1.3212
|9.50
|3905.64
|89
|2006.11.28 22:04
|buy
|45
|0.05
|1.3209
|0.0000
|1.3232
|90
|2006.11.29 08:46
|buy
|46
|0.11
|1.3179
|0.0000
|1.3202
|91
|2006.11.29 13:12
|buy
|47
|0.23
|1.3148
|0.0000
|1.3171
|92
|2006.11.29 14:34
|close
|47
|0.23
|1.3168
|0.0000
|1.3171
|46.00
|3951.64
|93
|2006.11.29 14:34
|close
|46
|0.11
|1.3168
|0.0000
|1.3202
|-12.10
|3939.54
|94
|2006.11.29 14:34
|close
|45
|0.05
|1.3168
|0.0000
|1.3232
|-20.86
|3918.68
|95
|2006.11.29 16:00
|buy
|48
|0.05
|1.3176
|0.0000
|1.3199
|96
|2006.11.29 17:05
|buy
|49
|0.11
|1.3145
|0.0000
|1.3168
|97
|2006.11.29 18:00
|sell
|50
|0.05
|1.3144
|0.0000
|1.3121
|98
|2006.11.30 03:06
|t/p
|49
|0.11
|1.3168
|0.0000
|1.3168
|22.95
|3941.63
|99
|2006.11.30 03:06
|close
|48
|0.05
|1.3168
|0.0000
|1.3199
|-5.07
|3936.56
|100
|2006.11.30 06:27
|sell
|51
|0.11
|1.3175
|0.0000
|1.3152
|101
|2006.11.30 08:00
|buy
|52
|0.05
|1.3178
|0.0000
|1.3201
|102
|2006.11.30 10:24
|t/p
|52
|0.05
|1.3201
|0.0000
|1.3201
|11.50
|3948.06
|103
|2006.11.30 10:24
|buy
|53
|0.05
|1.3203
|0.0000
|1.3226
|104
|2006.11.30 10:24
|sell
|54
|0.23
|1.3205
|0.0000
|1.3182
|105
|2006.11.30 16:04
|t/p
|53
|0.05
|1.3226
|0.0000
|1.3226
|11.50
|3959.56
|106
|2006.11.30 16:04
|buy
|55
|0.05
|1.3229
|0.0000
|1.3252
|107
|2006.11.30 16:08
|sell
|56
|0.48
|1.3236
|0.0000
|1.3213
|108
|2006.11.30 16:57
|t/p
|55
|0.05
|1.3252
|0.0000
|1.3252
|11.50
|3971.06
|109
|2006.11.30 16:57
|buy
|57
|0.05
|1.3260
|0.0000
|1.3283
|110
|2006.11.30 17:15
|sell
|58
|1.01
|1.3266
|0.0000
|1.3243
|111
|2006.11.30 20:36
|t/p
|58
|1.01
|1.3243
|0.0000
|1.3243
|232.31
|4203.37
|112
|2006.11.30 20:36
|close
|56
|0.48
|1.3242
|0.0000
|1.3213
|-28.80
|4174.57
|113
|2006.11.30 20:37
|close
|54
|0.23
|1.3243
|0.0000
|1.3182
|-87.40
|4087.17
|114
|2006.11.30 20:37
|close
|51
|0.11
|1.3242
|0.0000
|1.3152
|-73.70
|4013.47
|115
|2006.11.30 20:38
|close
|50
|0.05
|1.3241
|0.0000
|1.3121
|-47.73
|3965.74
|116
|2006.12.01 08:53
|close
|57
|0.05
|1.3279
|0.0000
|1.3283
|9.14
|3974.88
|117
|2006.12.01 11:00
|buy
|59
|0.06
|1.3236
|0.0000
|1.3259
|118
|2006.12.01 14:02
|close
|59
|0.06
|1.3252
|0.0000
|1.3259
|9.60
|3984.48
|119
|2006.12.01 15:00
|buy
|60
|0.06
|1.3252
|0.0000
|1.3275
|120
|2006.12.01 15:15
|close
|60
|0.06
|1.3268
|0.0000
|1.3275
|9.60
|3994.08
|121
|2006.12.01 15:15
|buy
|61
|0.06
|1.3271
|0.0000
|1.3294
|122
|2006.12.01 16:00
|close
|61
|0.06
|1.3287
|0.0000
|1.3294
|9.60
|4003.68
|123
|2006.12.01 18:00
|buy
|62
|0.06
|1.3315
|0.0000
|1.3338
|124
|2006.12.01 20:42
|close
|62
|0.06
|1.3331
|0.0000
|1.3338
|9.60
|4013.28
|125
|2006.12.01 20:43
|buy
|63
|0.06
|1.3332
|0.0000
|1.3355
|126
|2006.12.04 00:00
|t/p
|63
|0.06
|1.3355
|0.0000
|1.3355
|13.37
|4026.65
|127
|2006.12.04 02:00
|buy
|64
|0.06
|1.3344
|0.0000
|1.3367
|128
|2006.12.04 05:06
|buy
|65
|0.13
|1.3314
|0.0000
|1.3337
|129
|2006.12.04 06:30
|close
|65
|0.13
|1.3329
|0.0000
|1.3337
|19.50
|4046.15
|130
|2006.12.04 06:30
|close
|64
|0.06
|1.3329
|0.0000
|1.3367
|-9.00
|4037.15
|131
|2006.12.04 11:00
|buy
|66
|0.06
|1.3297
|0.0000
|1.3320
|132
|2006.12.04 11:48
|close
|66
|0.06
|1.3313
|0.0000
|1.3320
|9.60
|4046.75
|133
|2006.12.04 11:48
|buy
|67
|0.06
|1.3314
|0.0000
|1.3337
|134
|2006.12.04 17:05
|close
|67
|0.06
|1.3330
|0.0000
|1.3337
|9.60
|4056.35
|135
|2006.12.04 17:05
|buy
|68
|0.06
|1.3331
|0.0000
|1.3354
|136
|2006.12.05 10:59
|buy
|69
|0.13
|1.3300
|0.0000
|1.3323
|137
|2006.12.05 11:17
|close
|69
|0.13
|1.3315
|0.0000
|1.3323
|19.50
|4075.85
|138
|2006.12.05 11:17
|close
|68
|0.06
|1.3315
|0.0000
|1.3354
|-10.03
|4065.82
|139
|2006.12.05 14:01
|buy
|70
|0.06
|1.3330
|0.0000
|1.3353
|140
|2006.12.05 14:30
|close
|70
|0.06
|1.3346
|0.0000
|1.3353
|9.60
|4075.42
|141
|2006.12.05 14:30
|buy
|71
|0.06
|1.3351
|0.0000
|1.3374
|142
|2006.12.05 15:04
|buy
|72
|0.13
|1.3320
|0.0000
|1.3343
|143
|2006.12.05 15:38
|close
|72
|0.13
|1.3335
|0.0000
|1.3343
|19.50
|4094.92
|144
|2006.12.05 15:38
|close
|71
|0.06
|1.3335
|0.0000
|1.3374
|-9.60
|4085.32
|145
|2006.12.05 16:00
|buy
|73
|0.06
|1.3345
|0.0000
|1.3368
|146
|2006.12.05 16:00
|buy
|74
|0.13
|1.3313
|0.0000
|1.3336
|147
|2006.12.05 16:04
|close
|74
|0.13
|1.3330
|0.0000
|1.3336
|22.10
|4107.42
|148
|2006.12.05 16:04
|close
|73
|0.06
|1.3330
|0.0000
|1.3368
|-9.00
|4098.42
|149
|2006.12.06 12:00
|sell
|75
|0.06
|1.3281
|0.0000
|1.3258
|150
|2006.12.06 14:16
|close
|75
|0.06
|1.3265
|0.0000
|1.3258
|9.60
|4108.02
|151
|2006.12.06 14:16
|sell
|76
|0.06
|1.3261
|0.0000
|1.3238
|152
|2006.12.06 15:53
|sell
|77
|0.13
|1.3292
|0.0000
|1.3269
|153
|2006.12.07 00:21
|close
|77
|0.13
|1.3278
|0.0000
|1.3269
|20.19
|4128.22
|154
|2006.12.07 00:21
|close
|76
|0.06
|1.3278
|0.0000
|1.3238
|-9.28
|4118.94
|155
|2006.12.07 03:00
|sell
|78
|0.06
|1.3290
|0.0000
|1.3267
|156
|2006.12.07 08:33
|sell
|79
|0.13
|1.3320
|0.0000
|1.3297
|157
|2006.12.07 10:28
|close
|79
|0.13
|1.3305
|0.0000
|1.3297
|19.50
|4138.44
|158
|2006.12.07 10:28
|close
|78
|0.06
|1.3305
|0.0000
|1.3267
|-9.00
|4129.44
|159
|2006.12.07 11:15
|sell
|80
|0.06
|1.3290
|0.0000
|1.3267
|160
|2006.12.07 14:37
|sell
|81
|0.13
|1.3320
|0.0000
|1.3297
|161
|2006.12.07 14:41
|close
|81
|0.13
|1.3304
|0.0000
|1.3297
|20.80
|4150.24
|162
|2006.12.07 14:41
|close
|80
|0.06
|1.3304
|0.0000
|1.3267
|-8.40
|4141.84
|163
|2006.12.07 16:15
|sell
|82
|0.06
|1.3286
|0.0000
|1.3263
|164
|2006.12.08 14:28
|close
|82
|0.06
|1.3270
|0.0000
|1.3263
|9.91
|4151.75
|165
|2006.12.08 16:00
|buy
|83
|0.06
|1.3342
|0.0000
|1.3365
|166
|2006.12.08 16:02
|close
|83
|0.06
|1.3358
|0.0000
|1.3365
|9.60
|4161.35
|167
|2006.12.08 16:02
|buy
|84
|0.06
|1.3359
|0.0000
|1.3382
|168
|2006.12.08 16:21
|buy
|85
|0.13
|1.3329
|0.0000
|1.3352
|169
|2006.12.08 17:41
|buy
|86
|0.27
|1.3299
|0.0000
|1.3322
|170
|2006.12.08 17:49
|buy
|87
|0.57
|1.3267
|0.0000
|1.3290
|171
|2006.12.08 17:50
|sell
|88
|0.05
|1.3259
|0.0000
|1.3236
|172
|2006.12.08 17:53
|buy
|89
|1.01
|1.3237
|0.0000
|1.3260
|173
|2006.12.08 17:53
|t/p
|88
|0.05
|1.3236
|0.0000
|1.3236
|11.50
|4172.85
|174
|2006.12.08 17:53
|sell
|90
|0.05
|1.3233
|0.0000
|1.3210
|175
|2006.12.08 17:55
|t/p
|90
|0.05
|1.3210
|0.0000
|1.3210
|11.50
|4184.35
|176
|2006.12.08 17:55
|sell
|91
|0.04
|1.3206
|0.0000
|1.3183
|177
|2006.12.11 00:00
|t/p
|91
|0.04
|1.3183
|0.0000
|1.3183
|9.40
|4193.75
|178
|2006.12.11 04:00
|sell
|92
|0.02
|1.3142
|0.0000
|1.3119
|179
|2006.12.11 07:15
|sell
|93
|0.06
|1.3173
|0.0000
|1.3150
|180
|2006.12.11 08:48
|sell
|94
|0.17
|1.3203
|0.0000
|1.3180
|181
|2006.12.11 13:25
|t/p
|94
|0.17
|1.3180
|0.0000
|1.3180
|39.10
|4232.85
|182
|2006.12.11 13:25
|close
|93
|0.06
|1.3179
|0.0000
|1.3150
|-3.60
|4229.25
|183
|2006.12.11 13:26
|close
|92
|0.02
|1.3180
|0.0000
|1.3119
|-7.60
|4221.65
|184
|2006.12.11 13:26
|sell
|95
|0.03
|1.3178
|0.0000
|1.3155
|185
|2006.12.11 16:37
|sell
|96
|0.08
|1.3209
|0.0000
|1.3186
|186
|2006.12.11 18:01
|sell
|97
|0.23
|1.3241
|0.0000
|1.3218
|187
|2006.12.12 03:56
|t/p
|89
|1.01
|1.3260
|0.0000
|1.3260
|217.89
|4439.54
|188
|2006.12.12 03:56
|close
|87
|0.57
|1.3260
|0.0000
|1.3290
|-48.03
|4391.51
|189
|2006.12.12 03:56
|close
|86
|0.27
|1.3262
|0.0000
|1.3322
|-103.75
|4287.76
|190
|2006.12.12 03:57
|close
|85
|0.13
|1.3261
|0.0000
|1.3352
|-90.25
|4197.51
|191
|2006.12.12 03:57
|close
|84
|0.06
|1.3261
|0.0000
|1.3382
|-59.66
|4137.85
|192
|2006.12.12 14:29
|close
|97
|0.23
|1.3223
|0.0000
|1.3218
|42.58
|4180.43
|193
|2006.12.12 14:29
|close
|96
|0.08
|1.3223
|0.0000
|1.3186
|-10.79
|4169.64
|194
|2006.12.12 14:29
|close
|95
|0.03
|1.3223
|0.0000
|1.3155
|-13.35
|4156.29
|195
|2006.12.12 22:00
|buy
|98
|0.06
|1.3279
|0.0000
|1.3302
|196
|2006.12.13 14:29
|buy
|99
|0.13
|1.3247
|0.0000
|1.3270
|197
|2006.12.13 14:34
|buy
|100
|0.27
|1.3216
|0.0000
|1.3239
|198
|2006.12.13 16:00
|sell
|101
|0.06
|1.3202
|0.0000
|1.3179
|199
|2006.12.13 17:07
|sell
|102
|0.13
|1.3232
|0.0000
|1.3209
|200
|2006.12.13 18:47
|t/p
|102
|0.13
|1.3209
|0.0000
|1.3209
|29.90
|4186.19
|201
|2006.12.13 18:47
|close
|101
|0.06
|1.3208
|0.0000
|1.3179
|-3.60
|4182.59
|202
|2006.12.13 18:47
|sell
|103
|0.06
|1.3207
|0.0000
|1.3184
|203
|2006.12.14 09:01
|sell
|104
|0.13
|1.3237
|0.0000
|1.3214
|204
|2006.12.14 09:01
|t/p
|100
|0.27
|1.3239
|0.0000
|1.3239
|56.32
|4238.91
|205
|2006.12.14 09:01
|close
|99
|0.13
|1.3239
|0.0000
|1.3270
|-13.18
|4225.73
|206
|2006.12.14 09:01
|close
|98
|0.06
|1.3240
|0.0000
|1.3302
|-25.11
|4200.62
|207
|2006.12.14 11:02
|close
|104
|0.13
|1.3222
|0.0000
|1.3214
|19.50
|4220.12
|208
|2006.12.14 11:02
|close
|103
|0.06
|1.3222
|0.0000
|1.3184
|-8.08
|4212.04
|209
|2006.12.14 11:02
|sell
|105
|0.06
|1.3221
|0.0000
|1.3198
|210
|2006.12.14 12:16
|close
|105
|0.06
|1.3204
|0.0000
|1.3198
|10.20
|4222.24
|211
|2006.12.14 12:16
|sell
|106
|0.06
|1.3203
|0.0000
|1.3180
|212
|2006.12.14 12:48
|close
|106
|0.06
|1.3186
|0.0000
|1.3180
|10.20
|4232.44
|213
|2006.12.14 12:48
|sell
|107
|0.06
|1.3182
|0.0000
|1.3159
|214
|2006.12.14 16:26
|close
|107
|0.06
|1.3165
|0.0000
|1.3159
|10.20
|4242.64
|215
|2006.12.14 16:26
|sell
|108
|0.06
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|216
|2006.12.14 16:30
|close
|108
|0.06
|1.3148
|0.0000
|1.3142
|10.20
|4252.84
|217
|2006.12.14 16:30
|sell
|109
|0.06
|1.3145
|0.0000
|1.3122
|218
|2006.12.14 17:02
|sell
|110
|0.13
|1.3175
|0.0000
|1.3152
|219
|2006.12.14 17:20
|close
|110
|0.13
|1.3160
|0.0000
|1.3152
|19.50
|4272.34
|220
|2006.12.14 17:20
|close
|109
|0.06
|1.3160
|0.0000
|1.3122
|-9.00
|4263.34
|221
|2006.12.14 19:00
|sell
|111
|0.06
|1.3154
|0.0000
|1.3131
|222
|2006.12.15 10:28
|close
|111
|0.06
|1.3135
|0.0000
|1.3131
|11.71
|4275.05
|223
|2006.12.15 10:28
|sell
|112
|0.06
|1.3135
|0.0000
|1.3112
|224
|2006.12.15 10:29
|close
|112
|0.06
|1.3118
|0.0000
|1.3112
|10.20
|4285.25
|225
|2006.12.15 10:29
|sell
|113
|0.06
|1.3113
|0.0000
|1.3090
|226
|2006.12.15 14:29
|sell
|114
|0.13
|1.3147
|0.0000
|1.3124
|227
|2006.12.15 14:30
|sell
|115
|0.27
|1.3177
|0.0000
|1.3154
|228
|2006.12.15 15:17
|close
|115
|0.27
|1.3158
|0.0000
|1.3154
|51.30
|4336.55
|229
|2006.12.15 15:17
|close
|114
|0.13
|1.3158
|0.0000
|1.3124
|-14.30
|4322.25
|230
|2006.12.15 15:17
|close
|113
|0.06
|1.3158
|0.0000
|1.3090
|-27.00
|4295.25
|231
|2006.12.15 17:00
|sell
|116
|0.06
|1.3090
|0.0000
|1.3067
|232
|2006.12.15 18:30
|close
|116
|0.06
|1.3072
|0.0000
|1.3067
|10.80
|4306.05
|233
|2006.12.15 18:30
|sell
|117
|0.06
|1.3071
|0.0000
|1.3048
|234
|2006.12.18 06:51
|sell
|118
|0.13
|1.3101
|0.0000
|1.3078
|235
|2006.12.18 15:49
|close
|118
|0.13
|1.3086
|0.0000
|1.3078
|19.50
|4325.55
|236
|2006.12.18 15:49
|close
|117
|0.06
|1.3086
|0.0000
|1.3048
|-8.69
|4316.85
|237
|2006.12.18 16:00
|sell
|119
|0.06
|1.3074
|0.0000
|1.3051
|238
|2006.12.18 16:07
|close
|119
|0.06
|1.3056
|0.0000
|1.3051
|10.80
|4327.65
|239
|2006.12.18 16:07
|sell
|120
|0.06
|1.3055
|0.0000
|1.3032
|240
|2006.12.18 19:27
|sell
|121
|0.13
|1.3086
|0.0000
|1.3063
|241
|2006.12.19 08:53
|sell
|122
|0.27
|1.3117
|0.0000
|1.3094
|242
|2006.12.19 10:00
|sell
|123
|0.57
|1.3154
|0.0000
|1.3131
|243
|2006.12.19 11:00
|buy
|124
|0.06
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|244
|2006.12.19 14:31
|t/p
|123
|0.57
|1.3131
|0.0000
|1.3131
|131.10
|4458.75
|245
|2006.12.19 14:31
|buy
|125
|0.13
|1.3130
|0.0000
|1.3153
|246
|2006.12.19 14:31
|close
|122
|0.27
|1.3130
|0.0000
|1.3094
|-35.10
|4423.65
|247
|2006.12.19 14:31
|close
|121
|0.13
|1.3131
|0.0000
|1.3063
|-57.84
|4365.82
|248
|2006.12.19 14:31
|close
|120
|0.06
|1.3132
|0.0000
|1.3032
|-45.89
|4319.93
|249
|2006.12.19 14:32
|close
|125
|0.13
|1.3146
|0.0000
|1.3153
|20.80
|4340.73
|250
|2006.12.19 14:32
|close
|124
|0.06
|1.3146
|0.0000
|1.3185
|-9.60
|4331.13
|251
|2006.12.19 14:32
|buy
|126
|0.06
|1.3150
|0.0000
|1.3173
|252
|2006.12.19 15:10
|close
|126
|0.06
|1.3167
|0.0000
|1.3173
|10.20
|4341.33
|253
|2006.12.19 16:00
|buy
|127
|0.06
|1.3173
|0.0000
|1.3196
|254
|2006.12.19 17:52
|close
|127
|0.06
|1.3190
|0.0000
|1.3196
|10.20
|4351.53
|255
|2006.12.19 17:52
|buy
|128
|0.06
|1.3193
|0.0000
|1.3216
|256
|2006.12.19 19:32
|close
|128
|0.06
|1.3210
|0.0000
|1.3216
|10.20
|4361.73
|257
|2006.12.19 19:32
|buy
|129
|0.06
|1.3213
|0.0000
|1.3236
|258
|2006.12.20 02:45
|close
|129
|0.06
|1.3231
|0.0000
|1.3236
|10.37
|4372.10
|259
|2006.12.20 03:00
|buy
|130
|0.06
|1.3227
|0.0000
|1.3250
|260
|2006.12.20 07:37
|close
|130
|0.06
|1.3244
|0.0000
|1.3250
|10.20
|4382.30
|261
|2006.12.20 11:00
|buy
|131
|0.06
|1.3223
|0.0000
|1.3246
|262
|2006.12.20 16:37
|buy
|132
|0.13
|1.3193
|0.0000
|1.3216
|263
|2006.12.20 18:53
|buy
|133
|0.27
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|264
|2006.12.21 00:18
|close
|133
|0.27
|1.3184
|0.0000
|1.3185
|53.62
|4435.92
|265
|2006.12.21 00:18
|close
|132
|0.13
|1.3184
|0.0000
|1.3216
|-14.48
|4421.44
|266
|2006.12.21 00:18
|close
|131
|0.06
|1.3184
|0.0000
|1.3246
|-24.68
|4396.76
|267
|2006.12.21 16:00
|sell
|134
|0.06
|1.3151
|0.0000
|1.3128
|268
|2006.12.21 17:59
|sell
|135
|0.13
|1.3182
|0.0000
|1.3159
|269
|2006.12.21 18:30
|close
|135
|0.13
|1.3166
|0.0000
|1.3159
|20.80
|4417.56
|270
|2006.12.21 18:30
|close
|134
|0.06
|1.3166
|0.0000
|1.3128
|-9.00
|4408.56
|271
|2006.12.21 18:30
|sell
|136
|0.06
|1.3165
|0.0000
|1.3142
|272
|2006.12.22 07:25
|sell
|137
|0.13
|1.3195
|0.0000
|1.3172
|273
|2006.12.22 11:00
|buy
|138
|0.06
|1.3207
|0.0000
|1.3230
|274
|2006.12.22 15:25
|buy
|139
|0.13
|1.3177
|0.0000
|1.3200
|275
|2006.12.22 15:57
|t/p
|137
|0.13
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|29.90
|4438.46
|276
|2006.12.22 15:57
|close
|136
|0.06
|1.3171
|0.0000
|1.3142
|-3.29
|4435.16
|277
|2006.12.22 17:35
|buy
|140
|0.27
|1.3147
|0.0000
|1.3170
|278
|2006.12.22 18:00
|sell
|141
|0.06
|1.3130
|0.0000
|1.3107
|279
|2006.12.22 18:01
|buy
|142
|0.57
|1.3116
|0.0000
|1.3139
|280
|2006.12.22 20:54
|close
|142
|0.57
|1.3139
|0.0000
|1.3139
|131.10
|4566.26
|281
|2006.12.22 20:54
|close
|141
|0.06
|1.3141
|0.0000
|1.3107
|-6.60
|4559.66
|282
|2006.12.22 20:54
|close
|140
|0.27
|1.3139
|0.0000
|1.3170
|-21.60
|4538.06
|283
|2006.12.22 20:54
|close
|139
|0.13
|1.3139
|0.0000
|1.3200
|-49.40
|4488.66
|284
|2006.12.22 20:54
|close
|138
|0.06
|1.3139
|0.0000
|1.3230
|-40.80
|4447.86
|285
|2006.12.27 11:00
|buy
|143
|0.06
|1.3152
|0.0000
|1.3175
|286
|2006.12.27 13:54
|close
|143
|0.06
|1.3171
|0.0000
|1.3175
|11.40
|4459.26
|287
|2006.12.27 18:00
|sell
|144
|0.06
|1.3126
|0.0000
|1.3103
|288
|2006.12.28 02:39
|close
|144
|0.06
|1.3110
|0.0000
|1.3103
|10.52
|4469.78
|289
|2006.12.28 15:00
|buy
|145
|0.06
|1.3189
|0.0000
|1.3212
|290
|2006.12.28 16:01
|buy
|146
|0.13
|1.3158
|0.0000
|1.3181
|291
|2006.12.29 07:55
|close
|146
|0.13
|1.3175
|0.0000
|1.3181
|21.17
|4490.96
|292
|2006.12.29 07:55
|close
|145
|0.06
|1.3175
|0.0000
|1.3212
|-8.83
|4482.13
|293
|2006.12.29 11:00
|buy
|147
|0.06
|1.3165
|0.0000
|1.3188
|294
|2006.12.29 13:03
|close
|147
|0.06
|1.3183
|0.0000
|1.3188
|10.80
|4492.93
|295
|2006.12.29 15:00
|buy
|148
|0.06
|1.3175
|0.0000
|1.3198
|296
|2006.12.29 17:24
|close
|148
|0.06
|1.3193
|0.0000
|1.3198
|10.80
|4503.73
|297
|2006.12.29 18:00
|buy
|149
|0.06
|1.3196
|0.0000
|1.3219
|298
|2007.01.02 08:00
|t/p
|149
|0.06
|1.3219
|0.0000
|1.3219
|12.94
|4516.67
|299
|2007.01.02 11:00
|buy
|150
|0.06
|1.3280
|0.0000
|1.3303
|300
|2007.01.03 11:08
|buy
|151
|0.13
|1.3250
|0.0000
|1.3273
|301
|2007.01.03 11:24
|buy
|152
|0.27
|1.3220
|0.0000
|1.3243
|302
|2007.01.03 14:00
|sell
|153
|0.06
|1.3233
|0.0000
|1.3210
|303
|2007.01.03 14:14
|close
|153
|0.06
|1.3244
|0.0000
|1.3210
|-6.60
|4510.07
|304
|2007.01.03 14:14
|close
|152
|0.27
|1.3242
|0.0000
|1.3243
|59.40
|4569.47
|305
|2007.01.03 14:14
|close
|151
|0.13
|1.3242
|0.0000
|1.3273
|-10.40
|4559.07
|306
|2007.01.03 14:14
|close
|150
|0.06
|1.3242
|0.0000
|1.3303
|-23.23
|4535.84
|307
|2007.01.03 14:14
|sell
|154
|0.06
|1.3241
|0.0000
|1.3218
|308
|2007.01.03 15:56
|close
|154
|0.06
|1.3222
|0.0000
|1.3218
|11.40
|4547.24
|309
|2007.01.03 16:00
|sell
|155
|0.06
|1.3213
|0.0000
|1.3190
|310
|2007.01.03 16:06
|close
|155
|0.06
|1.3195
|0.0000
|1.3190
|10.80
|4558.04
|311
|2007.01.03 16:06
|sell
|156
|0.06
|1.3194
|0.0000
|1.3171
|312
|2007.01.03 17:12
|close
|156
|0.06
|1.3176
|0.0000
|1.3171
|10.80
|4568.84
|313
|2007.01.03 18:00
|sell
|157
|0.06
|1.3169
|0.0000
|1.3146
|314
|2007.01.03 20:00
|close
|157
|0.06
|1.3150
|0.0000
|1.3146
|11.40
|4580.24
|315
|2007.01.03 20:00
|sell
|158
|0.06
|1.3146
|0.0000
|1.3123
|316
|2007.01.04 04:08
|sell
|159
|0.13
|1.3176
|0.0000
|1.3153
|317
|2007.01.04 07:27
|close
|159
|0.13
|1.3161
|0.0000
|1.3153
|19.50
|4599.74
|318
|2007.01.04 07:27
|close
|158
|0.06
|1.3161
|0.0000
|1.3123
|-8.08
|4591.66
|319
|2007.01.04 11:00
|sell
|160
|0.06
|1.3112
|0.0000
|1.3089
|320
|2007.01.04 11:50
|close
|160
|0.06
|1.3093
|0.0000
|1.3089
|11.40
|4603.06
|321
|2007.01.04 11:50
|sell
|161
|0.06
|1.3092
|0.0000
|1.3069
|322
|2007.01.05 04:01
|close
|161
|0.06
|1.3073
|0.0000
|1.3069
|11.71
|4614.77
|323
|2007.01.05 10:00
|sell
|162
|0.06
|1.3084
|0.0000
|1.3061
|324
|2007.01.05 14:29
|close
|162
|0.06
|1.3062
|0.0000
|1.3061
|13.20
|4627.97
|325
|2007.01.05 16:00
|sell
|163
|0.06
|1.3008
|0.0000
|1.2985
|326
|2007.01.05 17:03
|close
|163
|0.06
|1.2990
|0.0000
|1.2985
|10.80
|4638.77
|327
|2007.01.05 17:03
|sell
|164
|0.06
|1.2989
|0.0000
|1.2966
|328
|2007.01.08 08:20
|sell
|165
|0.13
|1.3019
|0.0000
|1.2996
|329
|2007.01.08 08:37
|close
|165
|0.13
|1.3004
|0.0000
|1.2996
|19.50
|4658.27
|330
|2007.01.08 08:37
|close
|164
|0.06
|1.3004
|0.0000
|1.2966
|-8.69
|4649.58
|331
|2007.01.08 10:00
|sell
|166
|0.07
|1.3019
|0.0000
|1.2996
|332
|2007.01.08 14:21
|close
|166
|0.07
|1.3003
|0.0000
|1.2996
|11.20
|4660.78
|333
|2007.01.08 17:00
|sell
|167
|0.07
|1.3008
|0.0000
|1.2985
|334
|2007.01.09 00:54
|sell
|168
|0.13
|1.3039
|0.0000
|1.3016
|335
|2007.01.09 12:41
|close
|168
|0.13
|1.3022
|0.0000
|1.3016
|22.10
|4682.88
|336
|2007.01.09 12:41
|close
|167
|0.07
|1.3022
|0.0000
|1.2985
|-9.44
|4673.44
|337
|2007.01.09 17:00
|sell
|169
|0.07
|1.2999
|0.0000
|1.2976
|338
|2007.01.10 01:10
|close
|169
|0.07
|1.2984
|0.0000
|1.2976
|10.86
|4684.29
|339
|2007.01.10 03:00
|sell
|170
|0.07
|1.2967
|0.0000
|1.2944
|340
|2007.01.10 08:47
|sell
|171
|0.15
|1.2997
|0.0000
|1.2974
|341
|2007.01.10 09:46
|close
|171
|0.15
|1.2982
|0.0000
|1.2974
|22.50
|4706.79
|342
|2007.01.10 09:46
|close
|170
|0.07
|1.2982
|0.0000
|1.2944
|-10.50
|4696.29
|343
|2007.01.10 10:00
|sell
|172
|0.07
|1.2981
|0.0000
|1.2958
|344
|2007.01.10 14:40
|close
|172
|0.07
|1.2965
|0.0000
|1.2958
|11.20
|4707.49
|345
|2007.01.10 16:00
|sell
|173
|0.07
|1.2962
|0.0000
|1.2939
|346
|2007.01.10 16:13
|close
|173
|0.07
|1.2946
|0.0000
|1.2939
|11.20
|4718.69
|347
|2007.01.10 16:13
|sell
|174
|0.07
|1.2945
|0.0000
|1.2922
|348
|2007.01.11 10:37
|sell
|175
|0.15
|1.2975
|0.0000
|1.2952
|349
|2007.01.11 12:59
|close
|175
|0.15
|1.2961
|0.0000
|1.2952
|21.00
|4739.69
|350
|2007.01.11 12:59
|close
|174
|0.07
|1.2961
|0.0000
|1.2922
|-10.13
|4729.57
|351
|2007.01.11 15:00
|sell
|176
|0.07
|1.2935
|0.0000
|1.2912
|352
|2007.01.11 15:20
|close
|176
|0.07
|1.2919
|0.0000
|1.2912
|11.20
|4740.77
|353
|2007.01.11 15:20
|sell
|177
|0.07
|1.2916
|0.0000
|1.2893
|354
|2007.01.11 16:12
|close
|177
|0.07
|1.2900
|0.0000
|1.2893
|11.20
|4751.97
|355
|2007.01.11 16:12
|sell
|178
|0.07
|1.2897
|0.0000
|1.2874
|356
|2007.01.12 02:02
|close
|178
|0.07
|1.2881
|0.0000
|1.2874
|11.56
|4763.53
|357
|2007.01.12 04:00
|sell
|179
|0.07
|1.2900
|0.0000
|1.2877
|358
|2007.01.12 14:30
|close
|179
|0.07
|1.2884
|0.0000
|1.2877
|11.20
|4774.73
|359
|2007.01.15 10:00
|buy
|180
|0.07
|1.2941
|0.0000
|1.2964
|360
|2007.01.16 08:06
|close
|180
|0.07
|1.2959
|0.0000
|1.2964
|12.10
|4786.83
|361
|2007.01.16 10:00
|buy
|181
|0.07
|1.2957
|0.0000
|1.2980
|362
|2007.01.16 10:35
|close
|181
|0.07
|1.2973
|0.0000
|1.2980
|11.20
|4798.03
|363
|2007.01.16 10:35
|buy
|182
|0.07
|1.2976
|0.0000
|1.2999
|364
|2007.01.16 14:20
|buy
|183
|0.15
|1.2946
|0.0000
|1.2969
|365
|2007.01.16 15:07
|close
|183
|0.15
|1.2961
|0.0000
|1.2969
|22.50
|4820.53
|366
|2007.01.16 15:07
|close
|182
|0.07
|1.2961
|0.0000
|1.2999
|-10.50
|4810.03
|367
|2007.01.16 17:00
|buy
|184
|0.07
|1.2931
|0.0000
|1.2954
|368
|2007.01.16 17:49
|sell
|185
|0.07
|1.2915
|0.0000
|1.2892
|369
|2007.01.17 14:29
|buy
|186
|0.15
|1.2900
|0.0000
|1.2923
|370
|2007.01.17 14:46
|close
|186
|0.15
|1.2917
|0.0000
|1.2923
|25.50
|4835.53
|371
|2007.01.17 14:46
|close
|185
|0.07
|1.2919
|0.0000
|1.2892
|-2.44
|4833.09
|372
|2007.01.17 14:46
|close
|184
|0.07
|1.2917
|0.0000
|1.2954
|-10.30
|4822.79
|373
|2007.01.17 17:00
|buy
|187
|0.07
|1.2950
|0.0000
|1.2973
|374
|2007.01.18 04:28
|close
|187
|0.07
|1.2968
|0.0000
|1.2973
|11.10
|4833.89
|375
|2007.01.18 06:00
|buy
|188
|0.07
|1.2968
|0.0000
|1.2991
|376
|2007.01.18 11:13
|buy
|189
|0.15
|1.2938
|0.0000
|1.2961
|377
|2007.01.18 13:12
|sell
|190
|0.07
|1.2920
|0.0000
|1.2897
|378
|2007.01.18 14:30
|buy
|191
|0.32
|1.2905
|0.0000
|1.2928
|379
|2007.01.18 14:37
|t/p
|190
|0.07
|1.2897
|0.0000
|1.2897
|16.10
|4849.99
|380
|2007.01.18 15:07
|close
|191
|0.32
|1.2925
|0.0000
|1.2928
|64.00
|4913.99
|381
|2007.01.18 15:07
|close
|189
|0.15
|1.2925
|0.0000
|1.2961
|-19.50
|4894.49
|382
|2007.01.18 15:07
|close
|188
|0.07
|1.2925
|0.0000
|1.2991
|-30.10
|4864.39
|383
|2007.01.18 16:00
|sell
|192
|0.07
|1.2941
|0.0000
|1.2918
|384
|2007.01.18 16:16
|buy
|193
|0.07
|1.2953
|0.0000
|1.2976
|385
|2007.01.19 03:05
|sell
|194
|0.15
|1.2972
|0.0000
|1.2949
|386
|2007.01.19 03:05
|t/p
|193
|0.07
|1.2976
|0.0000
|1.2976
|15.60
|4879.99
|387
|2007.01.19 10:00
|buy
|195
|0.07
|1.2984
|0.0000
|1.3007
|388
|2007.01.19 11:49
|buy
|196
|0.15
|1.2954
|0.0000
|1.2977
|389
|2007.01.19 14:59
|t/p
|194
|0.15
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|34.50
|4914.49
|390
|2007.01.19 14:59
|close
|192
|0.07
|1.2947
|0.0000
|1.2918
|-3.84
|4910.65
|391
|2007.01.19 16:01
|buy
|197
|0.32
|1.2923
|0.0000
|1.2946
|392
|2007.01.19 16:59
|close
|197
|0.32
|1.2942
|0.0000
|1.2946
|60.80
|4971.45
|393
|2007.01.19 16:59
|close
|196
|0.15
|1.2942
|0.0000
|1.2977
|-18.00
|4953.45
|394
|2007.01.19 16:59
|close
|195
|0.07
|1.2942
|0.0000
|1.3007
|-29.40
|4924.05
|395
|2007.01.19 18:00
|buy
|198
|0.07
|1.2968
|0.0000
|1.2991
|396
|2007.01.19 18:12
|sell
|199
|0.07
|1.2960
|0.0000
|1.2937
|397
|2007.01.22 11:57
|buy
|200
|0.15
|1.2938
|0.0000
|1.2961
|398
|2007.01.22 12:19
|close
|200
|0.15
|1.2952
|0.0000
|1.2961
|21.00
|4945.05
|399
|2007.01.22 12:19
|close
|199
|0.07
|1.2954
|0.0000
|1.2937
|4.56
|4949.61
|400
|2007.01.22 12:19
|close
|198
|0.07
|1.2952
|0.0000
|1.2991
|-11.70
|4937.91
|401
|2007.01.22 12:20
|sell
|201
|0.07
|1.2950
|0.0000
|1.2927
|402
|2007.01.22 13:38
|close
|201
|0.07
|1.2933
|0.0000
|1.2927
|11.90
|4949.81
|403
|2007.01.22 15:00
|sell
|202
|0.07
|1.2939
|0.0000
|1.2916
|404
|2007.01.23 08:41
|sell
|203
|0.15
|1.2969
|0.0000
|1.2946
|405
|2007.01.23 11:00
|buy
|204
|0.07
|1.2988
|0.0000
|1.3011
|406
|2007.01.23 11:05
|sell
|205
|0.32
|1.2999
|0.0000
|1.2976
|407
|2007.01.23 11:09
|t/p
|204
|0.07
|1.3011
|0.0000
|1.3011
|16.10
|4965.91
|408
|2007.01.23 11:09
|buy
|206
|0.07
|1.3013
|0.0000
|1.3036
|409
|2007.01.23 13:02
|sell
|207
|0.67
|1.3030
|0.0000
|1.3007
|410
|2007.01.23 13:53
|t/p
|206
|0.07
|1.3036
|0.0000
|1.3036
|16.10
|4982.01
|411
|2007.01.23 13:53
|buy
|208
|0.06
|1.3039
|0.0000
|1.3062
|412
|2007.01.23 19:37
|buy
|209
|0.15
|1.3009
|0.0000
|1.3032
|413
|2007.01.23 19:46
|t/p
|207
|0.67
|1.3007
|0.0000
|1.3007
|154.10
|5136.11
|414
|2007.01.23 19:46
|close
|205
|0.32
|1.3006
|0.0000
|1.2976
|-22.40
|5113.71
|415
|2007.01.23 19:46
|close
|203
|0.15
|1.3007
|0.0000
|1.2946
|-57.00
|5056.71
|416
|2007.01.23 19:46
|close
|202
|0.07
|1.3007
|0.0000
|1.2916
|-47.24
|5009.46
|417
|2007.01.23 20:04
|close
|209
|0.15
|1.3024
|0.0000
|1.3032
|22.50
|5031.96
|418
|2007.01.23 20:04
|close
|208
|0.06
|1.3024
|0.0000
|1.3062
|-9.00
|5022.96
|419
|2007.01.23 21:00
|buy
|210
|0.07
|1.3022
|0.0000
|1.3045
|420
|2007.01.24 09:15
|buy
|211
|0.15
|1.2992
|0.0000
|1.3015
|421
|2007.01.24 10:56
|close
|211
|0.15
|1.3008
|0.0000
|1.3015
|24.00
|5046.96
|422
|2007.01.24 10:56
|close
|210
|0.07
|1.3008
|0.0000
|1.3045
|-10.30
|5036.66
|423
|2007.01.24 14:00
|buy
|212
|0.07
|1.3012
|0.0000
|1.3035
|424
|2007.01.24 14:00
|sell
|213
|0.07
|1.3009
|0.0000
|1.2986
|425
|2007.01.24 15:01
|t/p
|213
|0.07
|1.2986
|0.0000
|1.2986
|16.10
|5052.76
|426
|2007.01.24 15:20
|buy
|214
|0.15
|1.2982
|0.0000
|1.3005
|427
|2007.01.24 17:06
|buy
|215
|0.32
|1.2952
|0.0000
|1.2975
|428
|2007.01.24 18:00
|sell
|216
|0.07
|1.2960
|0.0000
|1.2937
|429
|2007.01.25 08:44
|t/p
|215
|0.32
|1.2975
|0.0000
|1.2975
|66.75
|5119.52
|430
|2007.01.25 08:44
|close
|214
|0.15
|1.2975
|0.0000
|1.3005
|-13.71
|5105.81
|431
|2007.01.25 08:44
|close
|212
|0.07
|1.2977
|0.0000
|1.3035
|-26.00
|5079.81
|432
|2007.01.25 09:03
|sell
|217
|0.15
|1.2992
|0.0000
|1.2969
|433
|2007.01.25 10:01
|close
|217
|0.15
|1.2976
|0.0000
|1.2969
|24.00
|5103.81
|434
|2007.01.25 10:01
|close
|216
|0.07
|1.2976
|0.0000
|1.2937
|-10.13
|5093.68
|435
|2007.01.25 14:00
|buy
|218
|0.07
|1.2976
|0.0000
|1.2999
|436
|2007.01.25 14:00
|sell
|219
|0.07
|1.2973
|0.0000
|1.2950
|437
|2007.01.25 20:03
|t/p
|219
|0.07
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|16.10
|5109.78
|438
|2007.01.25 20:03
|buy
|220
|0.15
|1.2944
|0.0000
|1.2967
|439
|2007.01.25 22:00
|sell
|221
|0.07
|1.2936
|0.0000
|1.2913
|440
|2007.01.26 09:07
|t/p
|221
|0.07
|1.2913
|0.0000
|1.2913
|16.46
|5126.24
|441
|2007.01.26 09:07
|buy
|222
|0.32
|1.2912
|0.0000
|1.2935
|442
|2007.01.26 11:00
|sell
|223
|0.07
|1.2922
|0.0000
|1.2899
|443
|2007.01.26 12:37
|t/p
|223
|0.07
|1.2899
|0.0000
|1.2899
|16.10
|5142.34
|444
|2007.01.26 12:37
|sell
|224
|0.07
|1.2897
|0.0000
|1.2874
|445
|2007.01.26 15:59
|buy
|225
|0.67
|1.2881
|0.0000
|1.2904
|446
|2007.01.26 16:21
|t/p
|225
|0.67
|1.2904
|0.0000
|1.2904
|154.10
|5296.44
|447
|2007.01.26 16:21
|close
|222
|0.32
|1.2904
|0.0000
|1.2935
|-25.60
|5270.84
|448
|2007.01.26 16:21
|close
|220
|0.15
|1.2904
|0.0000
|1.2967
|-61.07
|5209.77
|449
|2007.01.26 16:21
|close
|218
|0.07
|1.2903
|0.0000
|1.2999
|-51.60
|5158.17
|450
|2007.01.26 18:21
|sell
|226
|0.15
|1.2927
|0.0000
|1.2904
|451
|2007.01.26 18:34
|close
|226
|0.15
|1.2912
|0.0000
|1.2904
|22.50
|5180.67
|452
|2007.01.26 18:34
|close
|224
|0.07
|1.2912
|0.0000
|1.2874
|-10.50
|5170.17
|453
|2007.01.26 18:34
|sell
|227
|0.07
|1.2911
|0.0000
|1.2888
|454
|2007.01.29 14:00
|buy
|228
|0.07
|1.2917
|0.0000
|1.2940
|455
|2007.01.29 17:56
|t/p
|228
|0.07
|1.2940
|0.0000
|1.2940
|16.10
|5186.27
|456
|2007.01.29 17:56
|sell
|229
|0.15
|1.2941
|0.0000
|1.2918
|457
|2007.01.29 18:00
|buy
|230
|0.07
|1.2947
|0.0000
|1.2970
|458
|2007.01.30 13:43
|t/p
|230
|0.07
|1.2970
|0.0000
|1.2970
|15.60
|5201.87
|459
|2007.01.30 13:43
|buy
|231
|0.07
|1.2972
|0.0000
|1.2995
|460
|2007.01.30 13:50
|sell
|232
|0.32
|1.2972
|0.0000
|1.2949
|461
|2007.01.30 15:55
|close
|232
|0.32
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|73.60
|5275.47
|462
|2007.01.30 15:55
|close
|231
|0.07
|1.2947
|0.0000
|1.2995
|-17.50
|5257.97
|463
|2007.01.30 15:55
|close
|229
|0.15
|1.2949
|0.0000
|1.2918
|-11.23
|5246.74
|464
|2007.01.30 15:55
|close
|227
|0.07
|1.2949
|0.0000
|1.2888
|-25.88
|5220.86
|465
|2007.01.30 15:55
|buy
|233
|0.07
|1.2950
|0.0000
|1.2973
|466
|2007.01.30 22:59
|close
|233
|0.07
|1.2969
|0.0000
|1.2973
|13.30
|5234.16
|467
|2007.01.31 11:00
|sell
|234
|0.07
|1.2929
|0.0000
|1.2906
|468
|2007.01.31 13:53
|sell
|235
|0.15
|1.2959
|0.0000
|1.2936
|469
|2007.01.31 14:29
|close
|235
|0.15
|1.2942
|0.0000
|1.2936
|25.50
|5259.66
|470
|2007.01.31 14:29
|close
|234
|0.07
|1.2942
|0.0000
|1.2906
|-9.10
|5250.56
|471
|2007.01.31 16:00
|buy
|236
|0.07
|1.2963
|0.0000
|1.2986
|472
|2007.01.31 16:00
|sell
|237
|0.07
|1.2957
|0.0000
|1.2934
|473
|2007.01.31 16:18
|t/p
|236
|0.07
|1.2986
|0.0000
|1.2986
|16.10
|5266.66
|474
|2007.01.31 16:18
|buy
|238
|0.07
|1.2990
|0.0000
|1.3013
|475
|2007.01.31 16:18
|sell
|239
|0.15
|1.2988
|0.0000
|1.2965
|476
|2007.01.31 16:44
|t/p
|238
|0.07
|1.3013
|0.0000
|1.3013
|16.10
|5282.76
|477
|2007.01.31 16:44
|buy
|240
|0.07
|1.3016
|0.0000
|1.3039
|478
|2007.01.31 17:15
|sell
|241
|0.32
|1.3019
|0.0000
|1.2996
|479
|2007.01.31 17:52
|close
|241
|0.32
|1.2997
|0.0000
|1.2996
|70.40
|5353.16
|480
|2007.01.31 17:52
|close
|240
|0.07
|1.2995
|0.0000
|1.3039
|-14.70
|5338.46
|481
|2007.01.31 17:52
|close
|239
|0.15
|1.2997
|0.0000
|1.2965
|-13.50
|5324.96
|482
|2007.01.31 17:52
|close
|237
|0.07
|1.2997
|0.0000
|1.2934
|-28.00
|5296.96
|483
|2007.01.31 18:00
|buy
|242
|0.07
|1.2997
|0.0000
|1.3020
|484
|2007.01.31 20:16
|close
|242
|0.07
|1.3015
|0.0000
|1.3020
|12.60
|5309.56
|485
|2007.01.31 22:00
|buy
|243
|0.07
|1.3034
|0.0000
|1.3057
|486
|2007.02.01 11:25
|buy
|244
|0.15
|1.3004
|0.0000
|1.3027
|487
|2007.02.01 12:42
|close
|244
|0.15
|1.3020
|0.0000
|1.3027
|24.00
|5333.56
|488
|2007.02.01 12:42
|close
|243
|0.07
|1.3020
|0.0000
|1.3057
|-11.30
|5322.26
|489
|2007.02.01 12:42
|buy
|245
|0.07
|1.3023
|0.0000
|1.3046
|490
|2007.02.01 16:00
|close
|245
|0.07
|1.3041
|0.0000
|1.3046
|12.60
|5334.86
|491
|2007.02.01 16:00
|buy
|246
|0.07
|1.3041
|0.0000
|1.3064
|492
|2007.02.02 08:23
|buy
|247
|0.15
|1.3011
|0.0000
|1.3034
|493
|2007.02.02 14:29
|close
|247
|0.15
|1.3033
|0.0000
|1.3034
|33.00
|5367.86
|494
|2007.02.02 14:29
|close
|246
|0.07
|1.3033
|0.0000
|1.3064
|-6.10
|5361.76
|495
|2007.02.02 14:29
|buy
|248
|0.08
|1.3034
|0.0000
|1.3057
|496
|2007.02.02 14:30
|close
|248
|0.08
|1.3056
|0.0000
|1.3057
|17.60
|5379.36
|497
|2007.02.02 14:30
|buy
|249
|0.08
|1.3059
|0.0000
|1.3082
|498
|2007.02.02 15:00
|buy
|250
|0.15
|1.3029
|0.0000
|1.3052
|499
|2007.02.02 15:10
|buy
|251
|0.32
|1.2998
|0.0000
|1.3021
|500
|2007.02.02 16:01
|buy
|252
|0.67
|1.2968
|0.0000
|1.2991
|501
|2007.02.02 17:00
|sell
|253
|0.07
|1.2973
|0.0000
|1.2950
|502
|2007.02.05 03:04
|t/p
|253
|0.07
|1.2950
|0.0000
|1.2950
|16.46
|5395.82
|503
|2007.02.05 04:16
|buy
|254
|1.41
|1.2938
|0.0000
|1.2961
|504
|2007.02.05 09:28
|t/p
|254
|1.41
|1.2961
|0.0000
|1.2961
|324.31
|5720.13
|505
|2007.02.05 09:28
|close
|252
|0.67
|1.2961
|0.0000
|1.2991
|-51.68
|5668.45
|506
|2007.02.05 09:29
|close
|251
|0.32
|1.2960
|0.0000
|1.3021
|-123.88
|5544.57
|507
|2007.02.05 09:29
|close
|250
|0.15
|1.2961
|0.0000
|1.3052
|-103.07
|5441.50
|508
|2007.02.05 09:30
|close
|249
|0.08
|1.2960
|0.0000
|1.3082
|-79.77
|5361.73
|509
|2007.02.05 11:00
|sell
|255
|0.08
|1.2941
|0.0000
|1.2918
|510
|2007.02.05 13:22
|close
|255
|0.08
|1.2925
|0.0000
|1.2918
|12.80
|5374.53
|511
|2007.02.05 13:22
|sell
|256
|0.08
|1.2923
|0.0000
|1.2900
|512
|2007.02.06 13:06
|sell
|257
|0.15
|1.2954
|0.0000
|1.2931
|513
|2007.02.06 19:00
|buy
|258
|0.07
|1.2967
|0.0000
|1.2990
|514
|2007.02.06 19:24
|sell
|259
|0.32
|1.2985
|0.0000
|1.2962
|515
|2007.02.06 23:13
|t/p
|258
|0.07
|1.2990
|0.0000
|1.2990
|16.10
|5390.63
|516
|2007.02.07 10:00
|buy
|260
|0.07
|1.2979
|0.0000
|1.3002
|517
|2007.02.07 15:35
|t/p
|260
|0.07
|1.3002
|0.0000
|1.3002
|16.10
|5406.73
|518
|2007.02.07 16:59
|sell
|261
|0.67
|1.3015
|0.0000
|1.2992
|519
|2007.02.07 18:00
|buy
|262
|0.07
|1.3019
|0.0000
|1.3042
|520
|2007.02.08 09:30
|close
|262
|0.07
|1.2990
|0.0000
|1.3042
|-21.80
|5384.93
|521
|2007.02.08 09:30
|close
|261
|0.67
|1.2992
|0.0000
|1.2992
|164.38
|5549.31
|522
|2007.02.08 09:30
|close
|259
|0.32
|1.2992
|0.0000
|1.2962
|-15.85
|5533.46
|523
|2007.02.08 09:30
|close
|257
|0.15
|1.2992
|0.0000
|1.2931
|-53.93
|5479.53
|524
|2007.02.08 09:30
|close
|256
|0.08
|1.2992
|0.0000
|1.2900
|-53.15
|5426.37
|525
|2007.02.08 16:00
|buy
|263
|0.08
|1.3017
|0.0000
|1.3040
|526
|2007.02.08 16:41
|close
|263
|0.08
|1.3033
|0.0000
|1.3040
|12.80
|5439.17
|527
|2007.02.08 16:41
|buy
|264
|0.08
|1.3035
|0.0000
|1.3058
|528
|2007.02.09 08:45
|buy
|265
|0.17
|1.3003
|0.0000
|1.3026
|529
|2007.02.09 11:02
|sell
|266
|0.08
|1.2995
|0.0000
|1.2972
|530
|2007.02.12 07:14
|sell
|267
|0.17
|1.3025
|0.0000
|1.3002
|531
|2007.02.12 07:15
|t/p
|265
|0.17
|1.3026
|0.0000
|1.3026
|37.89
|5477.06
|532
|2007.02.12 07:15
|close
|264
|0.08
|1.3026
|0.0000
|1.3058
|-8.34
|5468.72
|533
|2007.02.12 09:25
|close
|267
|0.17
|1.3010
|0.0000
|1.3002
|25.50
|5494.22
|534
|2007.02.12 09:25
|close
|266
|0.08
|1.3010
|0.0000
|1.2972
|-11.59
|5482.63
|535
|2007.02.12 11:00
|sell
|268
|0.08
|1.2981
|0.0000
|1.2958
|536
|2007.02.12 11:17
|close
|268
|0.08
|1.2965
|0.0000
|1.2958
|12.80
|5495.43
|537
|2007.02.12 11:17
|sell
|269
|0.08
|1.2962
|0.0000
|1.2939
|538
|2007.02.12 13:10
|close
|269
|0.08
|1.2945
|0.0000
|1.2939
|13.60
|5509.03
|539
|2007.02.12 13:10
|sell
|270
|0.08
|1.2944
|0.0000
|1.2921
|540
|2007.02.13 07:56
|sell
|271
|0.17
|1.2975
|0.0000
|1.2952
|541
|2007.02.13 11:15
|sell
|272
|0.36
|1.3006
|0.0000
|1.2983
|542
|2007.02.13 13:00
|buy
|273
|0.08
|1.3008
|0.0000
|1.3031
|543
|2007.02.13 14:30
|t/p
|273
|0.08
|1.3031
|0.0000
|1.3031
|18.40
|5527.43
|544
|2007.02.13 14:30
|buy
|274
|0.07
|1.3033
|0.0000
|1.3056
|545
|2007.02.13 14:39
|sell
|275
|0.67
|1.3039
|0.0000
|1.3016
|546
|2007.02.13 15:25
|t/p
|275
|0.67
|1.3016
|0.0000
|1.3016
|154.10
|5681.53
|547
|2007.02.13 15:25
|close
|272
|0.36
|1.3016
|0.0000
|1.2983
|-36.00
|5645.53
|548
|2007.02.13 15:25
|close
|271
|0.17
|1.3018
|0.0000
|1.2952
|-73.10
|5572.43
|549
|2007.02.13 15:26
|close
|270
|0.08
|1.3017
|0.0000
|1.2921
|-57.99
|5514.44
|550
|2007.02.14 05:38
|close
|274
|0.07
|1.3052
|0.0000
|1.3056
|12.80
|5527.24
|551
|2007.02.14 10:00
|buy
|276
|0.08
|1.3098
|0.0000
|1.3121
|552
|2007.02.14 16:00
|close
|276
|0.08
|1.3114
|0.0000
|1.3121
|12.80
|5540.04
|553
|2007.02.14 16:00
|buy
|277
|0.08
|1.3115
|0.0000
|1.3138
|554
|2007.02.14 16:03
|close
|277
|0.08
|1.3131
|0.0000
|1.3138
|12.80
|5552.84
|555
|2007.02.14 16:03
|buy
|278
|0.08
|1.3132
|0.0000
|1.3155
|556
|2007.02.14 16:20
|close
|278
|0.08
|1.3148
|0.0000
|1.3155
|12.80
|5565.64
|557
|2007.02.14 16:20
|buy
|279
|0.08
|1.3151
|0.0000
|1.3174
|558
|2007.02.14 17:35
|buy
|280
|0.17
|1.3120
|0.0000
|1.3143
|559
|2007.02.15 02:24
|close
|280
|0.17
|1.3139
|0.0000
|1.3143
|28.66
|5594.30
|560
|2007.02.15 02:24
|close
|279
|0.08
|1.3139
|0.0000
|1.3174
|-11.31
|5582.99
|561
|2007.02.15 10:00
|buy
|281
|0.08
|1.3136
|0.0000
|1.3159
|562
|2007.02.15 15:00
|close
|281
|0.08
|1.3154
|0.0000
|1.3159
|14.40
|5597.39
|563
|2007.02.15 17:00
|buy
|282
|0.08
|1.3141
|0.0000
|1.3164
|564
|2007.02.16 12:05
|buy
|283
|0.17
|1.3111
|0.0000
|1.3134
|565
|2007.02.16 13:01
|close
|283
|0.17
|1.3126
|0.0000
|1.3134
|25.50
|5622.89
|566
|2007.02.16 13:01
|close
|282
|0.08
|1.3126
|0.0000
|1.3164
|-12.57
|5610.32
|567
|2007.02.16 14:00
|sell
|284
|0.08
|1.3115
|0.0000
|1.3092
|568
|2007.02.16 15:12
|close
|284
|0.08
|1.3098
|0.0000
|1.3092
|13.60
|5623.92
|569
|2007.02.16 16:00
|sell
|285
|0.08
|1.3118
|0.0000
|1.3095
|570
|2007.02.16 18:00
|buy
|286
|0.08
|1.3137
|0.0000
|1.3160
|571
|2007.02.19 00:00
|sell
|287
|0.17
|1.3155
|0.0000
|1.3132
|572
|2007.02.19 08:28
|close
|287
|0.17
|1.3137
|0.0000
|1.3132
|30.60
|5654.52
|573
|2007.02.19 08:28
|close
|286
|0.08
|1.3135
|0.0000
|1.3160
|-2.17
|5652.35
|574
|2007.02.19 08:28
|close
|285
|0.08
|1.3137
|0.0000
|1.3095
|-14.79
|5637.56
|575
|2007.02.19 10:00
|buy
|288
|0.08
|1.3140
|0.0000
|1.3163
|576
|2007.02.19 20:30
|close
|288
|0.08
|1.3157
|0.0000
|1.3163
|13.60
|5651.16
|577
|2007.02.20 11:00
|buy
|289
|0.08
|1.3153
|0.0000
|1.3176
|578
|2007.02.20 18:00
|sell
|290
|0.08
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|579
|2007.02.21 08:29
|sell
|291
|0.17
|1.3161
|0.0000
|1.3138
|580
|2007.02.21 10:33
|close
|291
|0.17
|1.3141
|0.0000
|1.3138
|34.00
|5685.16
|581
|2007.02.21 10:33
|close
|290
|0.08
|1.3141
|0.0000
|1.3108
|-7.59
|5677.56
|582
|2007.02.21 10:33
|close
|289
|0.08
|1.3139
|0.0000
|1.3176
|-11.77
|5665.79
|583
|2007.02.21 12:07
|sell
|292
|0.08
|1.3133
|0.0000
|1.3110
|584
|2007.02.21 14:39
|close
|292
|0.08
|1.3116
|0.0000
|1.3110
|13.60
|5679.39
|585
|2007.02.21 16:00
|sell
|293
|0.08
|1.3123
|0.0000
|1.3100
|586
|2007.02.22 08:34
|close
|293
|0.08
|1.3107
|0.0000
|1.3100
|14.03
|5693.42
|587
|2007.02.22 10:00
|sell
|294
|0.08
|1.3093
|0.0000
|1.3070
|588
|2007.02.22 17:21
|sell
|295
|0.17
|1.3124
|0.0000
|1.3101
|589
|2007.02.23 10:05
|close
|295
|0.17
|1.3108
|0.0000
|1.3101
|28.07
|5721.49
|590
|2007.02.23 10:05
|close
|294
|0.08
|1.3108
|0.0000
|1.3070
|-11.59
|5709.90
|591
|2007.02.23 18:00
|buy
|296
|0.08
|1.3162
|0.0000
|1.3185
|592
|2007.02.26 00:03
|close
|296
|0.08
|1.3180
|0.0000
|1.3185
|13.83
|5723.73
|593
|2007.02.26 11:00
|buy
|297
|0.08
|1.3164
|0.0000
|1.3187
|594
|2007.02.26 20:47
|close
|297
|0.08
|1.3181
|0.0000
|1.3187
|13.60
|5737.33
|595
|2007.02.27 03:00
|buy
|298
|0.08
|1.3178
|0.0000
|1.3201
|596
|2007.02.27 09:16
|close
|298
|0.08
|1.3195
|0.0000
|1.3201
|13.60
|5750.93
|597
|2007.02.27 11:00
|buy
|299
|0.08
|1.3205
|0.0000
|1.3228
|598
|2007.02.27 13:52
|close
|299
|0.08
|1.3222
|0.0000
|1.3228
|13.60
|5764.53
|599
|2007.02.27 14:00
|buy
|300
|0.08
|1.3224
|0.0000
|1.3247
|600
|2007.02.27 14:29
|close
|300
|0.08
|1.3241
|0.0000
|1.3247
|13.60
|5778.13
|601
|2007.02.27 14:29
|buy
|301
|0.08
|1.3242
|0.0000
|1.3265
|602
|2007.02.28 04:47
|buy
|302
|0.17
|1.3212
|0.0000
|1.3235
|603
|2007.02.28 11:00
|buy
|303
|0.36
|1.3182
|0.0000
|1.3205
|604
|2007.02.28 13:00
|sell
|304
|0.08
|1.3188
|0.0000
|1.3165
|605
|2007.02.28 13:47
|close
|304
|0.08
|1.3205
|0.0000
|1.3165
|-13.60
|5764.53
|606
|2007.02.28 13:47
|close
|303
|0.36
|1.3203
|0.0000
|1.3205
|75.60
|5840.13
|607
|2007.02.28 13:47
|close
|302
|0.17
|1.3203
|0.0000
|1.3235
|-15.30
|5824.83
|608
|2007.02.28 13:47
|close
|301
|0.08
|1.3203
|0.0000
|1.3265
|-31.77
|5793.06
|609
|2007.02.28 13:47
|sell
|305
|0.08
|1.3202
|0.0000
|1.3179
|610
|2007.02.28 14:29
|buy
|306
|0.08
|1.3225
|0.0000
|1.3248
|611
|2007.02.28 16:31
|buy
|307
|0.17
|1.3194
|0.0000
|1.3217
|612
|2007.02.28 17:07
|close
|307
|0.17
|1.3214
|0.0000
|1.3217
|34.00
|5827.06
|613
|2007.02.28 17:07
|close
|306
|0.08
|1.3214
|0.0000
|1.3248
|-8.80
|5818.26
|614
|2007.02.28 17:07
|close
|305
|0.08
|1.3216
|0.0000
|1.3179
|-11.20
|5807.06
|615
|2007.02.28 18:00
|buy
|308
|0.08
|1.3231
|0.0000
|1.3254
|616
|2007.03.01 16:00
|buy
|309
|0.17
|1.3197
|0.0000
|1.3220
|617
|2007.03.01 16:00
|sell
|310
|0.08
|1.3195
|0.0000
|1.3172
|618
|2007.03.01 16:18
|t/p
|310
|0.08
|1.3172
|0.0000
|1.3172
|18.40
|5825.46
|619
|2007.03.01 16:18
|sell
|311
|0.08
|1.3170
|0.0000
|1.3147
|620
|2007.03.01 16:39
|buy
|312
|0.36
|1.3166
|0.0000
|1.3189
|621
|2007.03.01 20:39
|t/p
|312
|0.36
|1.3189
|0.0000
|1.3189
|82.80
|5908.26
|622
|2007.03.01 20:39
|close
|309
|0.17
|1.3190
|0.0000
|1.3220
|-11.90
|5896.36
|623
|2007.03.01 20:39
|close
|308
|0.08
|1.3190
|0.0000
|1.3254
|-34.51
|5861.85
|624
|2007.03.02 10:22
|close
|311
|0.08
|1.3153
|0.0000
|1.3147
|14.01
|5875.86
|625
|2007.03.02 12:00
|sell
|313
|0.08
|1.3162
|0.0000
|1.3139
|626
|2007.03.02 19:00
|sell
|314
|0.17
|1.3192
|0.0000
|1.3169
|627
|2007.03.02 21:00
|buy
|315
|0.08
|1.3198
|0.0000
|1.3221
|628
|2007.03.05 03:14
|t/p
|314
|0.17
|1.3169
|0.0000
|1.3169
|39.97
|5915.83
|629
|2007.03.05 03:14
|close
|313
|0.08
|1.3169
|0.0000
|1.3139
|-5.19
|5910.64
|630
|2007.03.05 03:14
|buy
|316
|0.17
|1.3168
|0.0000
|1.3191
|631
|2007.03.05 03:42
|buy
|317
|0.36
|1.3137
|0.0000
|1.3160
|632
|2007.03.05 04:00
|sell
|318
|0.08
|1.3125
|0.0000
|1.3102
|633
|2007.03.05 07:11
|sell
|319
|0.17
|1.3156
|0.0000
|1.3133
|634
|2007.03.05 07:13
|t/p
|317
|0.36
|1.3160
|0.0000
|1.3160
|82.80
|5993.44
|635
|2007.03.05 07:13
|close
|316
|0.17
|1.3160
|0.0000
|1.3191
|-13.60
|5979.84
|636
|2007.03.05 07:13
|close
|315
|0.08
|1.3159
|0.0000
|1.3221
|-31.77
|5948.06
|637
|2007.03.05 09:00
|close
|319
|0.17
|1.3140
|0.0000
|1.3133
|27.20
|5975.26
|638
|2007.03.05 09:00
|close
|318
|0.08
|1.3140
|0.0000
|1.3102
|-12.00
|5963.26
|639
|2007.03.05 09:00
|sell
|320
|0.08
|1.3139
|0.0000
|1.3116
|640
|2007.03.05 12:05
|close
|320
|0.08
|1.3121
|0.0000
|1.3116
|14.40
|5977.66
|641
|2007.03.05 12:05
|sell
|321
|0.08
|1.3120
|0.0000
|1.3097
|642
|2007.03.05 13:35
|close
|321
|0.08
|1.3102
|0.0000
|1.3097
|14.40
|5992.06
|643
|2007.03.05 15:00
|sell
|322
|0.08
|1.3087
|0.0000
|1.3064
|644
|2007.03.06 09:27
|sell
|323
|0.17
|1.3117
|0.0000
|1.3094
|645
|2007.03.06 14:41
|close
|323
|0.17
|1.3102
|0.0000
|1.3094
|25.50
|6017.56
|646
|2007.03.06 14:41
|close
|322
|0.08
|1.3102
|0.0000
|1.3064
|-11.59
|6005.97
|647
|2007.03.06 14:42
|sell
|324
|0.08
|1.3101
|0.0000
|1.3078
|648
|2007.03.07 01:12
|sell
|325
|0.17
|1.3132
|0.0000
|1.3109
|649
|2007.03.07 03:31
|close
|325
|0.17
|1.3116
|0.0000
|1.3109
|27.20
|6033.17
|650
|2007.03.07 03:31
|close
|324
|0.08
|1.3116
|0.0000
|1.3078
|-11.59
|6021.58
|651
|2007.03.07 17:00
|buy
|326
|0.08
|1.3141
|0.0000
|1.3164
|652
|2007.03.07 21:04
|close
|326
|0.08
|1.3159
|0.0000
|1.3164
|14.40
|6035.98
|653
|2007.03.08 12:00
|buy
|327
|0.08
|1.3156
|0.0000
|1.3179
|654
|2007.03.08 16:14
|buy
|328
|0.17
|1.3125
|0.0000
|1.3148
|655
|2007.03.08 20:00
|sell
|329
|0.08
|1.3131
|0.0000
|1.3108
|656
|2007.03.09 03:10
|close
|329
|0.08
|1.3149
|0.0000
|1.3108
|-13.99
|6021.99
|657
|2007.03.09 03:10
|close
|328
|0.17
|1.3147
|0.0000
|1.3148
|36.19
|6058.18
|658
|2007.03.09 03:10
|close
|327
|0.08
|1.3147
|0.0000
|1.3179
|-7.77
|6050.41
|659
|2007.03.09 17:00
|sell
|330
|0.08
|1.3100
|0.0000
|1.3077
|660
|2007.03.12 00:00
|sell
|331
|0.17
|1.3138
|0.0000
|1.3115
|661
|2007.03.12 00:14
|close
|331
|0.17
|1.3120
|0.0000
|1.3115
|30.60
|6081.01
|662
|2007.03.12 00:14
|close
|330
|0.08
|1.3120
|0.0000
|1.3077
|-15.59
|6065.42
|663
|2007.03.12 12:09
|buy
|332
|0.08
|1.3154
|0.0000
|1.3177
|664
|2007.03.12 12:34
|close
|332
|0.08
|1.3172
|0.0000
|1.3177
|14.40
|6079.82
|665
|2007.03.12 12:34
|buy
|333
|0.09
|1.3173
|0.0000
|1.3196
|666
|2007.03.12 18:13
|close
|333
|0.09
|1.3189
|0.0000
|1.3196
|14.40
|6094.22
|667
|2007.03.12 18:13
|buy
|334
|0.09
|1.3195
|0.0000
|1.3218
|668
|2007.03.13 10:05
|buy
|335
|0.17
|1.3164
|0.0000
|1.3187
|669
|2007.03.13 14:14
|close
|335
|0.17
|1.3181
|0.0000
|1.3187
|28.90
|6123.12
|670
|2007.03.13 14:14
|close
|334
|0.09
|1.3181
|0.0000
|1.3218
|-13.24
|6109.88
|671
|2007.03.13 17:00
|buy
|336
|0.09
|1.3210
|0.0000
|1.3233
|672
|2007.03.14 14:19
|buy
|337
|0.19
|1.3179
|0.0000
|1.3202
|673
|2007.03.14 16:03
|close
|337
|0.19
|1.3195
|0.0000
|1.3202
|30.40
|6140.28
|674
|2007.03.14 16:03
|close
|336
|0.09
|1.3195
|0.0000
|1.3233
|-14.14
|6126.13
|675
|2007.03.14 17:00
|buy
|338
|0.09
|1.3197
|0.0000
|1.3220
|676
|2007.03.14 17:20
|close
|338
|0.09
|1.3213
|0.0000
|1.3220
|14.40
|6140.53
|677
|2007.03.14 17:20
|buy
|339
|0.09
|1.3214
|0.0000
|1.3237
|678
|2007.03.14 18:54
|close
|339
|0.09
|1.3231
|0.0000
|1.3237
|15.30
|6155.83
|679
|2007.03.14 19:00
|buy
|340
|0.09
|1.3226
|0.0000
|1.3249
|680
|2007.03.14 19:13
|close
|340
|0.09
|1.3242
|0.0000
|1.3249
|14.40
|6170.23
|681
|2007.03.14 19:13
|buy
|341
|0.09
|1.3245
|0.0000
|1.3268
|682
|2007.03.15 10:27
|buy
|342
|0.19
|1.3215
|0.0000
|1.3238
|683
|2007.03.15 15:35
|close
|342
|0.19
|1.3231
|0.0000
|1.3238
|30.40
|6200.63
|684
|2007.03.15 15:35
|close
|341
|0.09
|1.3231
|0.0000
|1.3268
|-14.53
|6186.11
|685
|2007.03.15 15:35
|buy
|343
|0.09
|1.3232
|0.0000
|1.3255
|686
|2007.03.15 18:18
|close
|343
|0.09
|1.3248
|0.0000
|1.3255
|14.40
|6200.51
|687
|2007.03.15 18:18
|buy
|344
|0.09
|1.3249
|0.0000
|1.3272
|688
|2007.03.16 02:21
|close
|344
|0.09
|1.3266
|0.0000
|1.3272
|14.66
|6215.17
|689
|2007.03.16 04:00
|buy
|345
|0.09
|1.3289
|0.0000
|1.3312
|690
|2007.03.16 05:00
|close
|345
|0.09
|1.3305
|0.0000
|1.3312
|14.40
|6229.57
|691
|2007.03.16 05:00
|buy
|346
|0.09
|1.3308
|0.0000
|1.3331
|692
|2007.03.16 12:18
|close
|346
|0.09
|1.3324
|0.0000
|1.3331
|14.40
|6243.97
|693
|2007.03.16 12:18
|buy
|347
|0.09
|1.3325
|0.0000
|1.3348
|694
|2007.03.16 22:59
|close at stop
|347
|0.09
|1.3311
|0.0000
|1.3348
|-12.60
|6231.37