Optimization Report
TerraFractal_1.4
|Pass
|Profit
|Total trades
|Profit factor
|Expected Payoff
|Drawdown $
|Drawdown %
|1
|8042.25
|586
|1.25
|13.72
|1944.49
|18.00
|2
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7
|3515.45
|488
|1.14
|7.20
|3185.78
|19.81
|8
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9
|5031.01
|990
|1.16
|5.08
|2157.34
|20.43
|10
|1429.21
|372
|1.14
|3.84
|1327.88
|12.37
|11
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12
|3295.24
|812
|1.11
|4.06
|1702.81
|13.67
|13
|5727.24
|1704
|1.15
|3.36
|1663.04
|10.76
|14
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16
|4070.91
|1356
|1.14
|3.00
|1432.30
|13.25
|17
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18
|7163.45
|885
|1.22
|8.09
|1285.25
|11.07
|19
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22
|-3203.96
|169
|0.70
|-18.96
|3229.25
|32.29
|23
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|24
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|25
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|26
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28
|5684.70
|2070
|1.14
|2.75
|1441.74
|9.76
|29
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|30
|-116.55
|59
|0.95
|-1.98
|1062.71
|9.71
|31
|2234.72
|944
|1.11
|2.37
|1963.71
|16.66
|32
|1048.54
|159
|1.29
|6.59
|606.08
|5.63
|33
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|35
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|36
|3081.38
|431
|1.29
|7.15
|1169.72
|8.29
|37
|302.66
|339
|1.02
|0.89
|2013.11
|17.48
|38
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|39
|3728.82
|779
|1.12
|4.79
|1863.85
|17.40
|40
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|41
|5706.20
|391
|1.25
|14.59
|2332.59
|13.93
|42
|4491.52
|1742
|1.12
|2.58
|1649.28
|12.59
|43
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|44
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|45
|5752.53
|652
|1.16
|8.82
|2382.17
|14.71
|46
|1309.48
|470
|1.09
|2.79
|1924.34
|16.53
|47
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|48
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|49
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|50
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|51
|5788.07
|932
|1.18
|6.21
|1628.07
|11.14
|52
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|53
|4905.41
|835
|1.12
|5.87
|3212.52
|20.20
|54
|4030.44
|480
|1.41
|8.40
|926.49
|7.47
|55
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|56
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|57
|3368.79
|518
|1.13
|6.50
|2219.33
|18.48
|58
|3305.39
|593
|1.13
|5.57
|1754.68
|15.54
|59
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|60
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|61
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|62
|3463.99
|530
|1.09
|6.54
|2787.23
|19.42
|63
|284.22
|543
|1.03
|0.52
|1469.59
|12.76
|64
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|65
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|66
|5606.52
|332
|1.31
|16.89
|1461.31
|9.95
|67
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|68
|-695.89
|68
|0.82
|-10.23
|981.99
|9.80
|69
|1117.77
|325
|1.13
|3.44
|1349.29
|12.27
|70
|3937.84
|1140
|1.12
|3.45
|2071.92
|19.43
|71
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|72
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|74
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|75
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|76
|4409.34
|288
|1.36
|15.31
|1369.99
|9.68
|77
|6143.36
|698
|1.21
|8.80
|1607.11
|13.10
|78
|4977.21
|1258
|1.14
|3.96
|2238.92
|18.85
|79
|4068.98
|784
|1.13
|5.19
|2264.62
|18.30
|80
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|81
|4578.87
|607
|1.13
|7.54
|2918.78
|18.06
|82
|3220.18
|519
|1.11
|6.20
|2532.74
|19.91
|83
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|84
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|85
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|86
|4719.04
|617
|1.15
|7.65
|2045.60
|17.46
|87
|4030.15
|428
|1.34
|9.42
|1140.34
|9.45
|88
|2467.83
|394
|1.12
|6.26
|2400.67
|19.15
|89
|3255.31
|1523
|1.08
|2.14
|2384.72
|16.52
|90
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|91
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|92
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|93
|-95.35
|159
|0.98
|-0.60
|1596.31
|14.27
|94
|5738.89
|733
|1.17
|7.83
|2414.50
|14.79
|95
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|96
|841.06
|96
|1.37
|8.76
|431.82
|3.91
|97
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|98
|2229.06
|860
|1.10
|2.59
|2093.15
|17.44
|99
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|100
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|101
|817.67
|1149
|1.04
|0.71
|1128.06
|10.37
|102
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|103
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|104
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|105
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|106
|3574.83
|696
|1.20
|5.14
|1224.34
|9.00
|107
|-617.06
|129
|0.90
|-4.78
|1037.38
|10.04
|108
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|109
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|110
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|111
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|112
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|113
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|114
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|115
|5402.48
|316
|1.54
|17.10
|932.54
|6.65
|116
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|117
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|118
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|119
|1276.88
|457
|1.11
|2.79
|1239.28
|10.52
|120
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|121
|4723.32
|1166
|1.15
|4.05
|1903.07
|16.68
|122
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123
|-727.94
|194
|0.85
|-3.75
|1187.35
|11.87
|124
|1913.43
|586
|1.14
|3.27
|1113.03
|9.24
|125
|1463.70
|622
|1.06
|2.35
|2488.83
|18.99
|126
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|127
|3931.60
|540
|1.14
|7.28
|2364.03
|23.64
|128
|-1172.75
|136
|0.81
|-8.62
|1436.48
|14.00
|129
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|130
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|131
|2813.65
|967
|1.12
|2.91
|1221.01
|10.19
|132
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|133
|-1222.64
|369
|0.93
|-3.31
|3810.94
|33.72
|134
|3859.38
|484
|1.13
|7.97
|2161.63
|16.43
|135
|-485.39
|263
|0.96
|-1.85
|1517.01
|14.12
|136
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|137
|2369.46
|642
|1.10
|3.69
|1589.33
|12.85
|138
|2973.65
|855
|1.08
|3.48
|1968.14
|16.04
|139
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|140
|5536.39
|760
|1.14
|7.28
|2801.83
|17.28
|141
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|142
|1968.51
|688
|1.08
|2.86
|1892.63
|14.83
|143
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|144
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|145
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|146
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|147
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|148
|1197.38
|349
|1.13
|3.43
|1278.04
|10.98
|149
|4428.48
|1250
|1.14
|3.54
|1589.00
|12.52
|150
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|151
|3193.98
|1466
|1.08
|2.18
|1660.42
|15.55
|152
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|153
|6612.13
|865
|1.15
|7.64
|2736.19
|15.94
|154
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|155
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|156
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|157
|6815.65
|1142
|1.17
|5.97
|1807.65
|12.82
|158
|658.06
|290
|1.08
|2.27
|1257.34
|10.91
|159
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|160
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|161
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|162
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|163
|3691.12
|586
|1.09
|6.30
|3314.33
|22.27
|164
|1133.97
|149
|1.34
|7.61
|494.78
|4.30
|165
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|166
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|167
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|168
|5368.56
|1280
|1.15
|4.19
|2023.38
|17.63
|169
|-707.93
|311
|0.95
|-2.28
|1827.63
|16.92
|170
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|171
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|172
|-161.55
|70
|0.96
|-2.31
|1044.69
|10.08
|173
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|174
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|175
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|176
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|177
|-28.70
|542
|1.00
|-0.05
|2069.43
|18.89
|178
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|179
|4108.32
|522
|1.12
|7.87
|2113.30
|15.14
|180
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|181
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|182
|5264.47
|1513
|1.13
|3.48
|2399.49
|15.22
|183
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|184
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|185
|1769.35
|464
|1.08
|3.81
|2131.17
|17.21
|186
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|187
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|188
|6731.63
|1054
|1.18
|6.39
|1485.32
|10.64
|189
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|190
|7717.69
|1163
|1.26
|6.64
|1387.60
|11.51
|191
|5778.94
|1280
|1.15
|4.51
|1882.77
|12.92
|192
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|193
|7149.40
|704
|1.24
|10.16
|2114.68
|13.33
|194
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|195
|-554.06
|248
|0.93
|-2.23
|1431.44
|13.16
|196
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|197
|3954.47
|1247
|1.14
|3.17
|1686.90
|13.18
|198
|5192.74
|581
|1.15
|8.94
|2765.81
|17.39
|199
|5576.67
|652
|1.19
|8.55
|1502.11
|12.75
|200
|6381.84
|259
|1.47
|24.64
|1172.44
|8.41
|201
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|202
|0.00
|0
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00