Optimization Report
TerraFractal_1.4

Optimization Graph
PassProfitTotal tradesProfit factorExpected PayoffDrawdown $Drawdown %
18042.255861.2513.721944.4918.00
20.0000.000.000.000.00
30.0000.000.000.000.00
40.0000.000.000.000.00
50.0000.000.000.000.00
60.0000.000.000.000.00
73515.454881.147.203185.7819.81
80.0000.000.000.000.00
95031.019901.165.082157.3420.43
101429.213721.143.841327.8812.37
110.0000.000.000.000.00
123295.248121.114.061702.8113.67
135727.2417041.153.361663.0410.76
140.0000.000.000.000.00
150.0000.000.000.000.00
164070.9113561.143.001432.3013.25
170.0000.000.000.000.00
187163.458851.228.091285.2511.07
190.0000.000.000.000.00
200.0000.000.000.000.00
210.0000.000.000.000.00
22-3203.961690.70-18.963229.2532.29
230.0000.000.000.000.00
240.0000.000.000.000.00
250.0000.000.000.000.00
260.0000.000.000.000.00
270.0000.000.000.000.00
285684.7020701.142.751441.749.76
290.0000.000.000.000.00
30-116.55590.95-1.981062.719.71
312234.729441.112.371963.7116.66
321048.541591.296.59606.085.63
330.0000.000.000.000.00
340.0000.000.000.000.00
350.0000.000.000.000.00
363081.384311.297.151169.728.29
37302.663391.020.892013.1117.48
380.0000.000.000.000.00
393728.827791.124.791863.8517.40
400.0000.000.000.000.00
415706.203911.2514.592332.5913.93
424491.5217421.122.581649.2812.59
430.0000.000.000.000.00
440.0000.000.000.000.00
455752.536521.168.822382.1714.71
461309.484701.092.791924.3416.53
470.0000.000.000.000.00
480.0000.000.000.000.00
490.0000.000.000.000.00
500.0000.000.000.000.00
515788.079321.186.211628.0711.14
520.0000.000.000.000.00
534905.418351.125.873212.5220.20
544030.444801.418.40926.497.47
550.0000.000.000.000.00
560.0000.000.000.000.00
573368.795181.136.502219.3318.48
583305.395931.135.571754.6815.54
590.0000.000.000.000.00
600.0000.000.000.000.00
610.0000.000.000.000.00
623463.995301.096.542787.2319.42
63284.225431.030.521469.5912.76
640.0000.000.000.000.00
650.0000.000.000.000.00
665606.523321.3116.891461.319.95
670.0000.000.000.000.00
68-695.89680.82-10.23981.999.80
691117.773251.133.441349.2912.27
703937.8411401.123.452071.9219.43
710.0000.000.000.000.00
720.0000.000.000.000.00
730.0000.000.000.000.00
740.0000.000.000.000.00
750.0000.000.000.000.00
764409.342881.3615.311369.999.68
776143.366981.218.801607.1113.10
784977.2112581.143.962238.9218.85
794068.987841.135.192264.6218.30
800.0000.000.000.000.00
814578.876071.137.542918.7818.06
823220.185191.116.202532.7419.91
830.0000.000.000.000.00
840.0000.000.000.000.00
850.0000.000.000.000.00
864719.046171.157.652045.6017.46
874030.154281.349.421140.349.45
882467.833941.126.262400.6719.15
893255.3115231.082.142384.7216.52
900.0000.000.000.000.00
910.0000.000.000.000.00
920.0000.000.000.000.00
93-95.351590.98-0.601596.3114.27
945738.897331.177.832414.5014.79
950.0000.000.000.000.00
96841.06961.378.76431.823.91
970.0000.000.000.000.00
982229.068601.102.592093.1517.44
990.0000.000.000.000.00
1000.0000.000.000.000.00
101817.6711491.040.711128.0610.37
1020.0000.000.000.000.00
1030.0000.000.000.000.00
1040.0000.000.000.000.00
1050.0000.000.000.000.00
1063574.836961.205.141224.349.00
107-617.061290.90-4.781037.3810.04
1080.0000.000.000.000.00
1090.0000.000.000.000.00
1100.0000.000.000.000.00
1110.0000.000.000.000.00
1120.0000.000.000.000.00
1130.0000.000.000.000.00
1140.0000.000.000.000.00
1155402.483161.5417.10932.546.65
1160.0000.000.000.000.00
1170.0000.000.000.000.00
1180.0000.000.000.000.00
1191276.884571.112.791239.2810.52
1200.0000.000.000.000.00
1214723.3211661.154.051903.0716.68
1220.0000.000.000.000.00
123-727.941940.85-3.751187.3511.87
1241913.435861.143.271113.039.24
1251463.706221.062.352488.8318.99
1260.0000.000.000.000.00
1273931.605401.147.282364.0323.64
128-1172.751360.81-8.621436.4814.00
1290.0000.000.000.000.00
1300.0000.000.000.000.00
1312813.659671.122.911221.0110.19
1320.0000.000.000.000.00
133-1222.643690.93-3.313810.9433.72
1343859.384841.137.972161.6316.43
135-485.392630.96-1.851517.0114.12
1360.0000.000.000.000.00
1372369.466421.103.691589.3312.85
1382973.658551.083.481968.1416.04
1390.0000.000.000.000.00
1405536.397601.147.282801.8317.28
1410.0000.000.000.000.00
1421968.516881.082.861892.6314.83
1430.0000.000.000.000.00
1440.0000.000.000.000.00
1450.0000.000.000.000.00
1460.0000.000.000.000.00
1470.0000.000.000.000.00
1481197.383491.133.431278.0410.98
1494428.4812501.143.541589.0012.52
1500.0000.000.000.000.00
1513193.9814661.082.181660.4215.55
1520.0000.000.000.000.00
1536612.138651.157.642736.1915.94
1540.0000.000.000.000.00
1550.0000.000.000.000.00
1560.0000.000.000.000.00
1576815.6511421.175.971807.6512.82
158658.062901.082.271257.3410.91
1590.0000.000.000.000.00
1600.0000.000.000.000.00
1610.0000.000.000.000.00
1620.0000.000.000.000.00
1633691.125861.096.303314.3322.27
1641133.971491.347.61494.784.30
1650.0000.000.000.000.00
1660.0000.000.000.000.00
1670.0000.000.000.000.00
1685368.5612801.154.192023.3817.63
169-707.933110.95-2.281827.6316.92
1700.0000.000.000.000.00
1710.0000.000.000.000.00
172-161.55700.96-2.311044.6910.08
1730.0000.000.000.000.00
1740.0000.000.000.000.00
1750.0000.000.000.000.00
1760.0000.000.000.000.00
177-28.705421.00-0.052069.4318.89
1780.0000.000.000.000.00
1794108.325221.127.872113.3015.14
1800.0000.000.000.000.00
1810.0000.000.000.000.00
1825264.4715131.133.482399.4915.22
1830.0000.000.000.000.00
1840.0000.000.000.000.00
1851769.354641.083.812131.1717.21
1860.0000.000.000.000.00
1870.0000.000.000.000.00
1886731.6310541.186.391485.3210.64
1890.0000.000.000.000.00
1907717.6911631.266.641387.6011.51
1915778.9412801.154.511882.7712.92
1920.0000.000.000.000.00
1937149.407041.2410.162114.6813.33
1940.0000.000.000.000.00
195-554.062480.93-2.231431.4413.16
1960.0000.000.000.000.00
1973954.4712471.143.171686.9013.18
1985192.745811.158.942765.8117.39
1995576.676521.198.551502.1112.75
2006381.842591.4724.641172.448.41
2010.0000.000.000.000.00
2020.0000.000.000.000.00