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|Profit Factor:
|
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|
|Absolute Drawdown:
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|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|
|Total Trades:
|3
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|3 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|210.00
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|176.40
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|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
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|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
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|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|3
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