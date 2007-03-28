|Account:
|Name:
|Currency: USD
|2007 March 29, 03:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29465102
|2007.03.28 15:57
|sell
|3.31
|eurusdm
|1.3334
|1.3410
|1.3319
|2007.03.28 17:42
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29475582
|2007.03.28 17:18
|sell
|6.62
|eurusdm
|1.3340
|1.3416
|1.3325
|2007.03.28 17:42
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|33.10
|29461744
|2007.03.28 15:36
|sell
|3.28
|eurusdm
|1.3332
|1.3408
|1.3317
|2007.03.28 15:57
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.84
|29462984
|2007.03.28 15:43
|sell
|6.56
|eurusdm
|1.3338
|1.3414
|1.3323
|2007.03.28 15:57
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|32.80
|29411071
|2007.03.28 10:32
|sell
|0.30
|usdjpym
|117.21
|117.60
|116.52
|2007.03.28 14:35
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|17.77
|29435417
|2007.03.28 13:32
|buy
|3.23
|eurusdm
|1.3360
|1.3284
|1.3375
|2007.03.28 14:07
|1.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29436202
|2007.03.28 13:40
|buy
|6.46
|eurusdm
|1.3354
|1.3278
|1.3369
|2007.03.28 14:07
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|32.30
|29429755
|2007.03.28 12:48
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3359
|1.3283
|1.3374
|2007.03.28 13:32
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29431022
|2007.03.28 12:57
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.3353
|1.3277
|1.3368
|2007.03.28 13:32
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|29425477
|2007.03.28 12:31
|buy
|3.16
|eurusdm
|1.3366
|1.3290
|1.3381
|2007.03.28 12:48
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.28
|29426243
|2007.03.28 12:32
|buy
|6.32
|eurusdm
|1.3359
|1.3283
|1.3374
|2007.03.28 12:48
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29427616
|2007.03.28 12:35
|buy
|12.64
|eurusdm
|1.3353
|1.3277
|1.3368
|2007.03.28 12:48
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|63.20
|29416680
|2007.03.28 11:34
|buy
|3.12
|eurusdm
|1.3347
|1.3271
|1.3362
|2007.03.28 12:31
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|46.80
|29387324
|2007.03.28 07:12
|buy
|3.07
|eurusdm
|1.3356
|1.3280
|1.3371
|2007.03.28 09:43
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.05
|29389141
|2007.03.28 07:31
|buy
|6.14
|eurusdm
|1.3349
|1.3273
|1.3364
|2007.03.28 09:43
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.98
|29389647
|2007.03.28 07:33
|buy
|12.28
|eurusdm
|1.3342
|1.3266
|1.3357
|2007.03.28 09:43
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.28
|29390146
|2007.03.28 07:34
|buy
|24.56
|eurusdm
|1.3336
|1.3260
|1.3351
|2007.03.28 09:43
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|147.36
|29379148
|2007.03.28 05:52
|buy
|3.04
|eurusdm
|1.3354
|1.3278
|1.3369
|2007.03.28 07:12
|1.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|29381545
|2007.03.28 06:04
|buy
|6.08
|eurusdm
|1.3347
|1.3271
|1.3362
|2007.03.28 07:12
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|30.40
|29369313
|2007.03.28 04:24
|sell
|0.30
|usdjpym
|117.39
|117.88
|116.52
|2007.03.28 06:04
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|29354661
|2007.03.28 01:11
|sell
|3.03
|eurusdm
|1.3347
|1.3423
|1.3332
|2007.03.28 04:37
|1.3352
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.15
|29365491
|2007.03.28 03:15
|sell
|6.06
|eurusdm
|1.3354
|1.3430
|1.3339
|2007.03.28 04:36
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|30.30
|29350086
|2007.03.28 00:00
|sell
|3.00
|eurusdm
|1.3348
|1.3424
|1.3333
|2007.03.28 01:11
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|29351775
|2007.03.28 00:29
|sell
|6.00
|eurusdm
|1.3355
|1.3431
|1.3340
|2007.03.28 01:11
|1.3350
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|29337885
|2007.03.27 21:08
|buy
|2.97
|eurusdm
|1.3365
|1.3289
|1.3380
|2007.03.27 22:00
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.76
|29338573
|2007.03.27 21:11
|buy
|5.94
|eurusdm
|1.3358
|1.3282
|1.3373
|2007.03.27 21:59
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|29340459
|2007.03.27 21:19
|buy
|11.88
|eurusdm
|1.3352
|1.3276
|1.3367
|2007.03.27 21:59
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|59.40
|29314320
|2007.03.27 14:42
|buy
|2.92
|eurusdm
|1.3347
|1.3271
|1.3362
|2007.03.27 15:43
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|43.80
|29305175
|2007.03.27 14:07
|sell
|2.82
|eurusdm
|1.3332
|1.3408
|1.3317
|2007.03.27 14:41
|1.3345
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.66
|29306424
|2007.03.27 14:14
|sell
|5.64
|eurusdm
|1.3338
|1.3414
|1.3323
|2007.03.27 14:41
|1.3346
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.12
|29306883
|2007.03.27 14:15
|sell
|11.28
|eurusdm
|1.3345
|1.3421
|1.3330
|2007.03.27 14:41
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.56
|29308139
|2007.03.27 14:18
|sell
|22.56
|eurusdm
|1.3358
|1.3434
|1.3343
|2007.03.27 14:41
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|203.04
|29299786
|2007.03.27 13:44
|sell
|2.79
|eurusdm
|1.3341
|1.3417
|1.3326
|2007.03.27 13:58
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|29301297
|2007.03.27 13:55
|sell
|5.58
|eurusdm
|1.3349
|1.3425
|1.3334
|2007.03.27 13:58
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|33.48
|29272777
|2007.03.27 08:44
|buy
|2.77
|eurusdm
|1.3345
|1.3269
|1.3360
|2007.03.27 13:44
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|29296229
|2007.03.27 13:19
|buy
|5.54
|eurusdm
|1.3338
|1.3262
|1.3353
|2007.03.27 13:44
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|27.70
|29260572
|2007.03.27 07:00
|buy
|2.73
|eurusdm
|1.3334
|1.3258
|1.3349
|2007.03.27 08:18
|1.3349
|0.00
|0.00
|0.00
|40.95
|29252296
|2007.03.27 04:36
|buy
|2.71
|eurusdm
|1.3335
|1.3259
|1.3350
|2007.03.27 07:00
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.13
|29254245
|2007.03.27 05:25
|buy
|5.42
|eurusdm
|1.3328
|1.3252
|1.3343
|2007.03.27 07:00
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|29189026
|2007.03.26 12:52
|buy
|2.67
|eurusdm
|1.3272
|1.3196
|1.3287
|2007.03.26 13:46
|1.3287
|0.00
|0.00
|0.00
|40.05
|29180380
|2007.03.26 11:00
|sell
|2.64
|eurusdm
|1.3266
|1.3342
|1.3251
|2007.03.26 12:12
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|29181540
|2007.03.26 11:13
|sell
|5.28
|eurusdm
|1.3273
|1.3349
|1.3258
|2007.03.26 12:12
|1.3267
|0.00
|0.00
|0.00
|31.68
|29164496
|2007.03.26 06:45
|buy
|2.62
|eurusdm
|1.3274
|1.3198
|1.3289
|2007.03.26 07:11
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.20
|29165583
|2007.03.26 07:04
|buy
|5.24
|eurusdm
|1.3267
|1.3191
|1.3282
|2007.03.26 07:10
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.48
|29166009
|2007.03.26 07:07
|buy
|10.48
|eurusdm
|1.3260
|1.3184
|1.3275
|2007.03.26 07:09
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|62.88
|29157746
|2007.03.26 05:00
|buy
|2.60
|eurusdm
|1.3276
|1.3200
|1.3291
|2007.03.26 06:08
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|29160303
|2007.03.26 05:47
|buy
|5.20
|eurusdm
|1.3269
|1.3193
|1.3284
|2007.03.26 06:08
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|29108135
|2007.03.23 14:59
|sell
|2.57
|eurusdm
|1.3291
|1.3367
|1.3276
|2007.03.23 15:41
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.56
|29109075
|2007.03.23 15:03
|sell
|5.14
|eurusdm
|1.3297
|1.3373
|1.3282
|2007.03.23 15:41
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.14
|29112186
|2007.03.23 15:27
|sell
|10.28
|eurusdm
|1.3304
|1.3380
|1.3289
|2007.03.23 15:41
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|51.40
|29102856
|2007.03.23 14:40
|sell
|2.55
|eurusdm
|1.3292
|1.3368
|1.3277
|2007.03.23 14:59
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|29106276
|2007.03.23 14:51
|sell
|5.10
|eurusdm
|1.3298
|1.3374
|1.3283
|2007.03.23 14:59
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|20.40
|29080514
|2007.03.23 12:22
|buy
|2.53
|eurusdm
|1.3331
|1.3255
|1.3346
|2007.03.23 14:06
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.36
|29090597
|2007.03.23 13:48
|buy
|5.06
|eurusdm
|1.3324
|1.3248
|1.3339
|2007.03.23 14:06
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.24
|29092521
|2007.03.23 14:00
|buy
|10.12
|eurusdm
|1.3314
|1.3238
|1.3329
|2007.03.23 14:06
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|70.84
|29059801
|2007.03.23 09:27
|sell
|2.52
|eurusdm
|1.3314
|1.3390
|1.3299
|2007.03.23 11:00
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.56
|29063181
|2007.03.23 09:49
|sell
|5.04
|eurusdm
|1.3320
|1.3396
|1.3305
|2007.03.23 10:59
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|20.16
|29031692
|2007.03.23 05:06
|buy
|2.48
|eurusdm
|1.3330
|1.3254
|1.3345
|2007.03.23 09:27
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.68
|29049723
|2007.03.23 08:47
|buy
|4.96
|eurusdm
|1.3323
|1.3247
|1.3338
|2007.03.23 09:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.60
|29054730
|2007.03.23 09:12
|buy
|9.92
|eurusdm
|1.3316
|1.3240
|1.3331
|2007.03.23 09:27
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|9.92
|29055359
|2007.03.23 09:15
|buy
|19.84
|eurusdm
|1.3309
|1.3233
|1.3324
|2007.03.23 09:27
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|119.04
|28953762
|2007.03.22 14:09
|buy
|2.46
|eurusdm
|1.3370
|1.3294
|1.3385
|2007.03.22 15:52
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.14
|28957398
|2007.03.22 14:39
|buy
|4.92
|eurusdm
|1.3363
|1.3287
|1.3378
|2007.03.22 15:51
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|28960984
|2007.03.22 15:07
|buy
|9.84
|eurusdm
|1.3356
|1.3280
|1.3371
|2007.03.22 15:51
|1.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|49.20
|28952040
|2007.03.22 14:02
|buy
|2.44
|eurusdm
|1.3370
|1.3294
|1.3385
|2007.03.22 14:09
|1.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|28953116
|2007.03.22 14:06
|buy
|4.88
|eurusdm
|1.3363
|1.3287
|1.3378
|2007.03.22 14:09
|1.3368
|0.00
|0.00
|0.00
|24.40
|28885280
|2007.03.22 03:00
|sell
|2.41
|eurusdm
|1.3383
|1.3459
|1.3368
|2007.03.22 06:32
|1.3384
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|28894270
|2007.03.22 06:30
|sell
|4.82
|eurusdm
|1.3390
|1.3466
|1.3375
|2007.03.22 06:32
|1.3385
|0.00
|0.00
|0.00
|24.10
|28813028
|2007.03.21 15:35
|buy
|2.40
|eurusdm
|1.3307
|1.3231
|1.3322
|2007.03.21 18:10
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|28820039
|2007.03.21 16:31
|buy
|4.80
|eurusdm
|1.3300
|1.3224
|1.3315
|2007.03.21 18:10
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|28809390
|2007.03.21 15:08
|buy
|2.38
|eurusdm
|1.3307
|1.3231
|1.3322
|2007.03.21 15:35
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.14
|28810987
|2007.03.21 15:18
|buy
|4.76
|eurusdm
|1.3300
|1.3224
|1.3315
|2007.03.21 15:34
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|23.80
|28753045
|2007.03.21 08:17
|buy
|2.36
|eurusdm
|1.3321
|1.3245
|1.3336
|2007.03.21 10:45
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.76
|28753888
|2007.03.21 08:21
|buy
|4.72
|eurusdm
|1.3315
|1.3239
|1.3330
|2007.03.21 10:44
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.48
|28757499
|2007.03.21 08:47
|buy
|9.44
|eurusdm
|1.3308
|1.3232
|1.3323
|2007.03.21 10:44
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.44
|28764376
|2007.03.21 09:32
|buy
|18.88
|eurusdm
|1.3301
|1.3225
|1.3316
|2007.03.21 10:44
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|113.28
|28750929
|2007.03.21 08:04
|buy
|2.33
|eurusdm
|1.3319
|1.3243
|1.3334
|2007.03.21 08:17
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.33
|28752082
|2007.03.21 08:11
|buy
|4.66
|eurusdm
|1.3313
|1.3237
|1.3328
|2007.03.21 08:17
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|27.96
|28717169
|2007.03.21 00:00
|sell
|2.31
|eurusdm
|1.3311
|1.3387
|1.3296
|2007.03.21 07:03
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|28724586
|2007.03.21 02:24
|sell
|4.62
|eurusdm
|1.3317
|1.3393
|1.3302
|2007.03.21 07:03
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|23.10
|28657381
|2007.03.20 13:34
|buy
|2.28
|eurusdm
|1.3300
|1.3224
|1.3315
|2007.03.20 15:08
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.96
|28663858
|2007.03.20 14:19
|buy
|4.56
|eurusdm
|1.3294
|1.3218
|1.3309
|2007.03.20 15:07
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|28665778
|2007.03.20 14:37
|buy
|9.12
|eurusdm
|1.3287
|1.3211
|1.3302
|2007.03.20 15:07
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|54.72
|28648887
|2007.03.20 13:00
|buy
|2.26
|eurusdm
|1.3299
|1.3223
|1.3314
|2007.03.20 13:33
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28654776
|2007.03.20 13:23
|buy
|4.52
|eurusdm
|1.3293
|1.3217
|1.3308
|2007.03.20 13:33
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|22.60
|28602501
|2007.03.20 07:22
|buy
|2.22
|eurusdm
|1.3303
|1.3227
|1.3318
|2007.03.20 11:08
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.08
|28609483
|2007.03.20 08:15
|buy
|4.44
|eurusdm
|1.3296
|1.3220
|1.3311
|2007.03.20 11:08
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.52
|28612527
|2007.03.20 08:38
|buy
|8.88
|eurusdm
|1.3289
|1.3213
|1.3304
|2007.03.20 11:08
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28619413
|2007.03.20 09:49
|buy
|17.76
|eurusdm
|1.3282
|1.3206
|1.3297
|2007.03.20 11:08
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|106.56
|28597476
|2007.03.20 06:16
|buy
|2.20
|eurusdm
|1.3302
|1.3226
|1.3317
|2007.03.20 07:21
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|28601020
|2007.03.20 07:02
|buy
|4.40
|eurusdm
|1.3296
|1.3220
|1.3311
|2007.03.20 07:21
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|28543011
|2007.03.19 21:11
|buy
|2.14
|eurusdm
|1.3304
|1.3228
|1.3319
|2007.03.20 03:17
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.82
|28566567
|2007.03.20 01:05
|buy
|4.28
|eurusdm
|1.3297
|1.3221
|1.3312
|2007.03.20 03:17
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.40
|28579512
|2007.03.20 02:35
|buy
|8.56
|eurusdm
|1.3291
|1.3215
|1.3306
|2007.03.20 03:17
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28581360
|2007.03.20 02:46
|buy
|17.12
|eurusdm
|1.3284
|1.3208
|1.3299
|2007.03.20 03:17
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|102.72
|28531684
|2007.03.19 19:00
|buy
|2.13
|eurusdm
|1.3303
|1.3227
|1.3318
|2007.03.19 21:09
|1.3301
|0.00
|0.00
|-1.40
|-4.26
|28538526
|2007.03.19 20:06
|buy
|4.26
|eurusdm
|1.3296
|1.3220
|1.3311
|2007.03.19 21:06
|1.3302
|0.00
|0.00
|-2.79
|25.56
|28503512
|2007.03.19 15:21
|buy
|2.10
|eurusdm
|1.3303
|1.3227
|1.3318
|2007.03.19 17:00
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|28505573
|2007.03.19 15:42
|buy
|4.20
|eurusdm
|1.3296
|1.3220
|1.3311
|2007.03.19 17:00
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|28512672
|2007.03.19 16:27
|buy
|8.40
|eurusdm
|1.3289
|1.3213
|1.3304
|2007.03.19 17:00
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|50.40
|28494436
|2007.03.19 14:13
|buy
|2.08
|eurusdm
|1.3307
|1.3231
|1.3322
|2007.03.19 15:12
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|28497204
|2007.03.19 14:39
|buy
|4.16
|eurusdm
|1.3300
|1.3224
|1.3315
|2007.03.19 15:12
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|28498536
|2007.03.19 14:48
|buy
|8.32
|eurusdm
|1.3294
|1.3218
|1.3309
|2007.03.19 15:12
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|28432775
|2007.03.19 08:22
|buy
|2.02
|eurusdm
|1.3312
|1.3236
|1.3327
|2007.03.19 10:59
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.26
|28437273
|2007.03.19 08:51
|buy
|4.04
|eurusdm
|1.3305
|1.3229
|1.3320
|2007.03.19 10:58
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.24
|28445884
|2007.03.19 09:50
|buy
|8.08
|eurusdm
|1.3297
|1.3221
|1.3312
|2007.03.19 10:58
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|28446762
|2007.03.19 09:52
|buy
|16.16
|eurusdm
|1.3291
|1.3215
|1.3306
|2007.03.19 10:58
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|96.96
|28400974
|2007.03.19 03:42
|sell
|1.99
|eurusdm
|1.3307
|1.3383
|1.3292
|2007.03.19 07:07
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|29.85
|28388700
|2007.03.19 02:00
|sell
|1.98
|eurusdm
|1.3308
|1.3384
|1.3293
|2007.03.19 03:41
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.96
|28399541
|2007.03.19 03:31
|sell
|3.96
|eurusdm
|1.3315
|1.3391
|1.3300
|2007.03.19 03:41
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|23.76
|28375145
|2007.03.19 00:45
|buy
|1.94
|eurusdm
|1.3319
|1.3243
|1.3334
|2007.03.19 01:57
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.64
|28380076
|2007.03.19 01:15
|buy
|3.88
|eurusdm
|1.3313
|1.3237
|1.3328
|2007.03.19 01:57
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28385898
|2007.03.19 01:36
|buy
|7.76
|eurusdm
|1.3306
|1.3230
|1.3321
|2007.03.19 01:57
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|46.56
|28317615
|2007.03.16 15:22
|sell
|1.92
|eurusdm
|1.3311
|1.3387
|1.3296
|2007.03.16 16:55
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|28335020
|2007.03.16 16:40
|sell
|3.84
|eurusdm
|1.3317
|1.3393
|1.3302
|2007.03.16 16:55
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|23.04
|28313209
|2007.03.16 15:00
|sell
|1.89
|eurusdm
|1.3316
|1.3392
|1.3301
|2007.03.16 15:22
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|28315593
|2007.03.16 15:12
|sell
|3.78
|eurusdm
|1.3322
|1.3398
|1.3307
|2007.03.16 15:22
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|22.68
|28143430
|2007.03.15 13:57
|buy
|1.86
|eurusdm
|1.3230
|1.3154
|1.3245
|2007.03.15 15:17
|1.3245
|0.00
|0.00
|0.00
|27.90
|28132849
|2007.03.15 13:02
|buy
|1.84
|eurusdm
|1.3229
|1.3153
|1.3244
|2007.03.15 13:57
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|28142487
|2007.03.15 13:51
|buy
|3.68
|eurusdm
|1.3222
|1.3146
|1.3237
|2007.03.15 13:57
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|22.08
|28126094
|2007.03.15 12:32
|buy
|1.81
|eurusdm
|1.3234
|1.3158
|1.3249
|2007.03.15 13:02
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.86
|28126981
|2007.03.15 12:34
|buy
|3.62
|eurusdm
|1.3227
|1.3151
|1.3242
|2007.03.15 13:01
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|28127742
|2007.03.15 12:36
|buy
|7.24
|eurusdm
|1.3220
|1.3144
|1.3235
|2007.03.15 13:01
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|43.44
|28119633
|2007.03.15 11:41
|buy
|1.78
|eurusdm
|1.3223
|1.3147
|1.3238
|2007.03.15 12:31
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.46
|28122113
|2007.03.15 12:08
|buy
|3.56
|eurusdm
|1.3216
|1.3140
|1.3231
|2007.03.15 12:31
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|28124586
|2007.03.15 12:30
|buy
|7.12
|eurusdm
|1.3210
|1.3134
|1.3225
|2007.03.15 12:31
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|42.72
|28091351
|2007.03.15 07:20
|sell
|1.75
|eurusdm
|1.3219
|1.3295
|1.3204
|2007.03.15 09:05
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|26.25
|28068734
|2007.03.15 02:06
|buy
|1.73
|eurusdm
|1.3228
|1.3152
|1.3243
|2007.03.15 07:11
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|28085885
|2007.03.15 06:16
|buy
|3.46
|eurusdm
|1.3221
|1.3145
|1.3236
|2007.03.15 07:11
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|24.22
|26100429
|2007.03.02 16:50
|buy
|1.37
|eurusdm
|1.3177
|1.3122
|1.3192
|2007.03.02 17:20
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|20.55
|26059126
|2007.03.02 14:45
|buy
|1.21
|eurusdm
|1.3188
|1.3130
|1.3200
|2007.03.02 16:12
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|26060027
|2007.03.02 14:46
|buy
|2.42
|eurusdm
|1.3182
|1.3126
|1.3196
|2007.03.02 16:12
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|7.26
|26061497
|2007.03.02 14:51
|buy
|4.84
|eurusdm
|1.3175
|1.3120
|1.3190
|2007.03.02 16:12
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|43.56
|26069554
|2007.03.02 15:12
|buy
|9.68
|eurusdm
|1.3168
|1.3113
|1.3183
|2007.03.02 16:12
|1.3183
|0.00
|0.00
|0.00
|145.20
|26017631
|2007.03.02 13:04
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3169
|1.3114
|1.3184
|2007.03.02 14:45
|1.3184
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|25867634
|2007.03.02 06:01
|buy
|1.20
|eurusdm
|1.3176
|1.3121
|1.3191
|2007.03.02 12:40
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|25873989
|2007.03.02 06:26
|buy
|2.40
|eurusdm
|1.3171
|1.3115
|1.3185
|2007.03.02 12:40
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|25914891
|2007.03.02 08:39
|buy
|4.80
|eurusdm
|1.3165
|1.3109
|1.3179
|2007.03.02 12:40
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.20
|25927501
|2007.03.02 09:17
|buy
|9.60
|eurusdm
|1.3158
|1.3103
|1.3173
|2007.03.02 12:40
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|25944496
|2007.03.02 10:00
|sell
|1.80
|eurusdm
|1.3153
|1.3179
|1.3144
|2007.03.02 12:40
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|25949449
|2007.03.02 10:13
|sell
|3.60
|eurusdm
|1.3156
|1.3178
|1.3147
|2007.03.02 12:40
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|25954836
|2007.03.02 10:30
|sell
|7.20
|eurusdm
|1.3161
|1.3178
|1.3151
|2007.03.02 12:40
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|21.60
|25998050
|2007.03.02 12:22
|sell
|14.40
|eurusdm
|1.3166
|1.3179
|1.3156
|2007.03.02 12:40
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|115.20
|25689465
|2007.03.01 16:07
|sell
|1.80
|eurusdm
|1.3160
|1.3186
|1.3151
|2007.03.01 16:40
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.80
|25691474
|2007.03.01 16:11
|sell
|3.60
|eurusdm
|1.3164
|1.3186
|1.3155
|2007.03.01 16:39
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|25697727
|2007.03.01 16:29
|sell
|7.20
|eurusdm
|1.3169
|1.3186
|1.3159
|2007.03.01 16:39
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|25699430
|2007.03.01 16:33
|sell
|14.40
|eurusdm
|1.3174
|1.3187
|1.3164
|2007.03.01 16:39
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|43.20
|25651704
|2007.03.01 14:58
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3212
|1.3268
|1.3203
|2007.03.01 15:00
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|25645164
|2007.03.01 14:44
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3217
|1.3272
|1.3207
|2007.03.01 14:58
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|25650059
|2007.03.01 14:55
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3223
|1.3279
|1.3214
|2007.03.01 14:57
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|25618257
|2007.03.01 13:42
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3214
|1.3270
|1.3205
|2007.03.01 14:41
|1.3219
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|25619130
|2007.03.01 13:43
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3220
|1.3275
|1.3210
|2007.03.01 14:41
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25638593
|2007.03.01 14:33
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3226
|1.3282
|1.3217
|2007.03.01 14:40
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|25575529
|2007.03.01 12:04
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3218
|1.3273
|1.3208
|2007.03.01 13:31
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|25582215
|2007.03.01 12:22
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3224
|1.3280
|1.3215
|2007.03.01 13:31
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|25599787
|2007.03.01 13:02
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3231
|1.3286
|1.3221
|2007.03.01 13:29
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|25534162
|2007.03.01 08:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3231
|1.3176
|1.3241
|2007.03.01 10:32
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|25554966
|2007.03.01 09:45
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3224
|1.3169
|1.3234
|2007.03.01 10:32
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|25556017
|2007.03.01 09:57
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3217
|1.3162
|1.3227
|2007.03.01 10:32
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|25525140
|2007.03.01 07:24
|sell
|1.67
|eurusdm
|1.3205
|1.3230
|1.3195
|2007.03.01 07:33
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.70
|25526619
|2007.03.01 07:27
|sell
|3.34
|eurusdm
|1.3210
|1.3231
|1.3200
|2007.03.01 07:33
|1.3214
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.36
|25526961
|2007.03.01 07:28
|sell
|6.68
|eurusdm
|1.3215
|1.3232
|1.3205
|2007.03.01 07:33
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|25517808
|2007.03.01 07:00
|sell
|1.62
|eurusdm
|1.3213
|1.3238
|1.3203
|2007.03.01 07:24
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|25522100
|2007.03.01 07:10
|sell
|3.24
|eurusdm
|1.3216
|1.3238
|1.3207
|2007.03.01 07:23
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|29.16
|25493338
|2007.03.01 03:57
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3226
|1.3281
|1.3216
|2007.03.01 06:51
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|25451167
|2007.02.28 23:04
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3224
|1.3279
|1.3214
|2007.03.01 03:57
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|25457514
|2007.02.28 23:38
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3231
|1.3286
|1.3221
|2007.03.01 03:57
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|25482090
|2007.03.01 02:23
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.3237
|1.3292
|1.3227
|2007.03.01 03:57
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|25413669
|2007.02.28 17:20
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3224
|1.3199
|1.3234
|2007.02.28 18:13
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|25414290
|2007.02.28 17:25
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3219
|1.3198
|1.3229
|2007.02.28 18:12
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|25406595
|2007.02.28 16:48
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3228
|1.3203
|1.3238
|2007.02.28 17:19
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|25411457
|2007.02.28 17:08
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3222
|1.3201
|1.3232
|2007.02.28 17:19
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|25413170
|2007.02.28 17:17
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3217
|1.3200
|1.3227
|2007.02.28 17:19
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|7.68
|25401956
|2007.02.28 16:30
|buy
|0.63
|eurusdm
|1.3220
|1.3195
|1.3230
|2007.02.28 16:48
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|25403676
|2007.02.28 16:34
|buy
|1.26
|eurusdm
|1.3215
|1.3194
|1.3225
|2007.02.28 16:48
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|25379827
|2007.02.28 15:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3219
|1.3164
|1.3229
|2007.02.28 15:59
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|25381342
|2007.02.28 15:08
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3211
|1.3156
|1.3221
|2007.02.28 15:59
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|25384628
|2007.02.28 15:29
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3205
|1.3149
|1.3214
|2007.02.28 15:59
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|25384922
|2007.02.28 15:29
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3200
|1.3143
|1.3208
|2007.02.28 15:59
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|25358958
|2007.02.28 13:35
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3220
|1.3165
|1.3230
|2007.02.28 15:00
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|25367831
|2007.02.28 14:12
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3214
|1.3159
|1.3224
|2007.02.28 15:00
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|25377984
|2007.02.28 14:52
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3207
|1.3152
|1.3217
|2007.02.28 15:00
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|25355743
|2007.02.28 13:29
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3221
|1.3166
|1.3231
|2007.02.28 13:35
|1.3217
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|25357216
|2007.02.28 13:31
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3215
|1.3160
|1.3225
|2007.02.28 13:35
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|25357483
|2007.02.28 13:32
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3211
|1.3153
|1.3218
|2007.02.28 13:35
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|25348079
|2007.02.28 13:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3210
|1.3155
|1.3220
|2007.02.28 13:29
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|25060329
|2007.02.27 09:43
|buy
|1.29
|gbpusdm
|1.9649
|1.9591
|1.9727
|2007.02.28 07:08
|1.9591
|0.00
|0.00
|-0.15
|-74.82
|25060324
|2007.02.27 09:43
|buy
|1.30
|gbpusdm
|1.9647
|1.9591
|1.9697
|2007.02.28 07:08
|1.9591
|0.00
|0.00
|-0.15
|-72.80
|25027805
|2007.02.27 08:04
|sell
|1.35
|gbpusdm
|1.9599
|1.9643
|1.9549
|2007.02.27 08:17
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.40
|25030407
|2007.02.27 08:09
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3187
|1.3132
|1.3197
|2007.02.27 08:16
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|24970165
|2007.02.27 01:28
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3176
|1.3231
|1.3166
|2007.02.27 06:54
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|24977642
|2007.02.27 02:15
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3183
|1.3238
|1.3173
|2007.02.27 06:54
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|24951623
|2007.02.26 22:53
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3190
|1.3221
|1.3180
|2007.02.27 00:40
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|24959458
|2007.02.27 00:34
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3195
|1.3221
|1.3186
|2007.02.27 00:40
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|24899917
|2007.02.26 16:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3163
|1.3195
|1.3154
|2007.02.26 22:53
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.30
|24921002
|2007.02.26 18:23
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3170
|1.3195
|1.3160
|2007.02.26 22:53
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.48
|24927639
|2007.02.26 19:25
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3175
|1.3195
|1.3166
|2007.02.26 22:53
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.76
|24950560
|2007.02.26 22:39
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3187
|1.3195
|1.3178
|2007.02.26 22:51
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|24930416
|2007.02.26 19:47
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3181
|1.3194
|1.3171
|2007.02.26 22:51
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.04
|24842300
|2007.02.26 11:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3155
|1.3186
|1.3145
|2007.02.26 16:30
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24843282
|2007.02.26 11:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3161
|1.3186
|1.3151
|2007.02.26 16:30
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|24870447
|2007.02.26 14:13
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3168
|1.3187
|1.3158
|2007.02.26 16:30
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|24875925
|2007.02.26 14:41
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3175
|1.3188
|1.3165
|2007.02.26 16:30
|1.3165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|24739144
|2007.02.26 00:10
|sell
|1.32
|gbpusdm
|1.9636
|1.9629
|1.9586
|2007.02.26 09:47
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|9.24
|21144945
|2007.02.01 15:01
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3050
|1.2995
|1.3065
|2007.02.02 14:03
|1.2995
|0.00
|0.00
|-1.31
|-110.00
|21144470
|2007.02.01 15:01
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3056
|1.3000
|1.3070
|2007.02.02 14:03
|1.3000
|0.00
|0.00
|-0.66
|-56.00
|21145529
|2007.02.01 15:02
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3045
|1.2988
|1.3058
|2007.02.02 13:31
|1.3058
|0.00
|0.00
|-2.62
|52.00
|21145939
|2007.02.01 15:03
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.3038
|1.2983
|1.3053
|2007.02.02 13:31
|1.3053
|0.00
|0.00
|-5.24
|120.00
|21173128
|2007.02.01 19:30
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9699
|1.9608
|1.9737
|2007.02.01 19:32
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|21172817
|2007.02.01 19:21
|buy
|0.13
|gbpusdm
|1.9696
|0.0000
|1.9734
|2007.02.01 19:21
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|21172802
|2007.02.01 19:20
|sell
|0.13
|gbpusdm
|1.9691
|1.9782
|1.9653
|2007.02.01 19:20
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|21172325
|2007.02.01 19:13
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9651
|2007.02.01 19:20
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|21172279
|2007.02.01 19:12
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9689
|0.0000
|1.9651
|2007.02.01 19:13
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|21171664
|2007.02.01 19:02
|buy
|0.27
|gbpusdm
|1.9698
|1.9607
|1.9736
|2007.02.01 19:02
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|21171421
|2007.02.01 18:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9698
|1.9607
|1.9736
|2007.02.01 19:00
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|21141859
|2007.02.01 15:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3045
|1.2990
|1.3060
|2007.02.01 15:01
|1.3046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|21143082
|2007.02.01 15:00
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3038
|1.2983
|1.3053
|2007.02.01 15:01
|1.3044
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|21139202
|2007.02.01 14:44
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3024
|1.2969
|1.3039
|2007.02.01 15:00
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21135810
|2007.02.01 14:09
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3024
|1.2969
|1.3039
|2007.02.01 14:44
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|21138663
|2007.02.01 14:37
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3017
|1.2961
|1.3031
|2007.02.01 14:44
|1.3023
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|21130986
|2007.02.01 13:38
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3029
|1.2974
|1.3044
|2007.02.01 14:09
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|21132262
|2007.02.01 13:44
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.3022
|1.2967
|1.3037
|2007.02.01 14:08
|1.3020
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|21134436
|2007.02.01 13:57
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.3015
|1.2960
|1.3030
|2007.02.01 14:08
|1.3021
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|21089627
|2007.02.01 05:47
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3025
|1.3080
|1.3010
|2007.02.01 09:34
|1.3010
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21012695
|2007.01.31 14:41
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2959
|1.2904
|1.2974
|2007.01.31 15:06
|1.2974
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20997798
|2007.01.31 12:52
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2961
|1.2905
|1.2975
|2007.01.31 14:40
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|20999627
|2007.01.31 13:10
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2955
|1.2899
|1.2969
|2007.01.31 14:39
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21001998
|2007.01.31 13:30
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2948
|1.2893
|1.2963
|2007.01.31 14:39
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|21004435
|2007.01.31 13:42
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2941
|1.2886
|1.2956
|2007.01.31 14:39
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|20932358
|2007.01.30 19:33
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2965
|1.2910
|1.2980
|2007.01.31 12:52
|1.2959
|0.00
|0.00
|-0.66
|-6.00
|20962406
|2007.01.31 07:02
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2958
|1.2903
|1.2973
|2007.01.31 12:52
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20971367
|2007.01.31 08:00
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2952
|1.2897
|1.2967
|2007.01.31 12:52
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20972103
|2007.01.31 08:01
|buy
|8.00
|eurusdm
|1.2946
|1.2890
|1.2960
|2007.01.31 12:52
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|20879906
|2007.01.30 08:03
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2955
|1.3010
|1.2940
|2007.01.30 14:18
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|20880887
|2007.01.30 08:19
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2962
|1.3017
|1.2947
|2007.01.30 14:18
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20882271
|2007.01.30 08:30
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.2968
|1.3024
|1.2954
|2007.01.30 14:18
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20898351
|2007.01.30 12:50
|sell
|8.00
|eurusdm
|1.2973
|1.3029
|1.2959
|2007.01.30 14:17
|1.2959
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|20867870
|2007.01.30 06:21
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2958
|1.3013
|1.2943
|2007.01.30 08:03
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20868308
|2007.01.30 06:28
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2964
|1.3020
|1.2950
|2007.01.30 08:03
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|20874812
|2007.01.30 07:39
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.2969
|1.3026
|1.2956
|2007.01.30 08:03
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|20791498
|2007.01.29 11:27
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2926
|1.2871
|1.2941
|2007.01.29 14:32
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20793281
|2007.01.29 11:51
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2919
|1.2864
|1.2934
|2007.01.29 14:32
|1.2927
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|20799396
|2007.01.29 13:40
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2913
|1.2858
|1.2928
|2007.01.29 14:32
|1.2928
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20674944
|2007.01.26 09:11
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2923
|1.2868
|1.2938
|2007.01.29 10:05
|1.2925
|0.00
|0.00
|-1.31
|4.00
|20680181
|2007.01.26 10:46
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2916
|1.2861
|1.2931
|2007.01.29 10:05
|1.2924
|0.00
|0.00
|-2.62
|32.00
|20750760
|2007.01.29 00:14
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2910
|1.2855
|1.2925
|2007.01.29 10:05
|1.2925
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20674097
|2007.01.26 09:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2930
|1.2874
|1.2944
|2007.01.26 15:00
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|20661811
|2007.01.26 07:18
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2932
|1.2874
|1.2944
|2007.01.26 08:55
|1.2929
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|20666872
|2007.01.26 08:03
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2926
|1.2870
|1.2940
|2007.01.26 08:55
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20667694
|2007.01.26 08:08
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2915
|1.2860
|1.2930
|2007.01.26 08:55
|1.2930
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20558542
|2007.01.25 14:56
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9726
|1.9650
|1.9741
|2007.01.25 19:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|20558881
|2007.01.25 14:59
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9719
|1.9643
|1.9734
|2007.01.25 19:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|20559374
|2007.01.25 15:00
|buy
|4.00
|gbpusdm
|1.9712
|1.9636
|1.9727
|2007.01.25 19:01
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|20573385
|2007.01.25 16:44
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2971
|1.3026
|1.2956
|2007.01.25 18:23
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20576155
|2007.01.25 16:57
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2977
|1.3032
|1.2962
|2007.01.25 18:23
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20581726
|2007.01.25 18:00
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.2985
|1.3040
|1.2970
|2007.01.25 18:23
|1.2970
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20559392
|2007.01.25 15:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2977
|1.3032
|1.2962
|2007.01.25 16:35
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20547711
|2007.01.25 13:35
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9726
|1.9671
|1.9741
|2007.01.25 14:56
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|20547901
|2007.01.25 13:38
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9719
|1.9664
|1.9734
|2007.01.25 14:56
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|20548080
|2007.01.25 13:39
|buy
|4.00
|gbpusdm
|1.9712
|1.9657
|1.9727
|2007.01.25 14:56
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20539098
|2007.01.25 11:57
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9721
|1.9666
|1.9736
|2007.01.25 13:35
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|20539280
|2007.01.25 11:58
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9714
|1.9659
|1.9729
|2007.01.25 13:35
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20540373
|2007.01.25 12:06
|buy
|4.00
|gbpusdm
|1.9707
|1.9652
|1.9722
|2007.01.25 13:35
|1.9722
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20502674
|2007.01.25 07:45
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2988
|1.2933
|1.3003
|2007.01.25 10:45
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|20516153
|2007.01.25 09:01
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2982
|1.2926
|1.2996
|2007.01.25 10:45
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20524724
|2007.01.25 09:59
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2971
|1.2916
|1.2986
|2007.01.25 10:45
|1.2986
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20512747
|2007.01.25 08:31
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9725
|1.9670
|1.9740
|2007.01.25 09:59
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.00
|20513633
|2007.01.25 08:37
|buy
|4.00
|gbpusdm
|1.9718
|1.9663
|1.9733
|2007.01.25 09:59
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|20512466
|2007.01.25 08:30
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9731
|1.9676
|1.9746
|2007.01.25 09:59
|1.9676
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|20510790
|2007.01.25 08:21
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9723
|1.9668
|1.9738
|2007.01.25 08:30
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20510927
|2007.01.25 08:23
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9716
|1.9661
|1.9731
|2007.01.25 08:29
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20498694
|2007.01.25 07:04
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2974
|1.2919
|1.2989
|2007.01.25 07:45
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|20499893
|2007.01.25 07:12
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2968
|1.2913
|1.2983
|2007.01.25 07:45
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20462180
|2007.01.24 22:02
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2971
|1.2916
|1.2986
|2007.01.25 07:04
|1.2973
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|20463101
|2007.01.24 22:19
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2964
|1.2909
|1.2979
|2007.01.25 07:04
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20466613
|2007.01.24 23:18
|buy
|4.00
|eurusdm
|1.2958
|1.2902
|1.2972
|2007.01.25 07:04
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|20429849
|2007.01.24 15:23
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2966
|1.3021
|1.2951
|2007.01.24 16:07
|1.2951
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20416488
|2007.01.24 14:02
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2985
|1.3041
|1.2971
|2007.01.24 15:17
|1.2971
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|20420695
|2007.01.24 14:42
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2992
|1.3047
|1.2977
|2007.01.24 15:17
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20421199
|2007.01.24 14:43
|sell
|4.00
|eurusdm
|1.2998
|1.3053
|1.2983
|2007.01.24 15:13
|1.2983
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|20360957
|2007.01.24 07:50
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9746
|1.9801
|1.9731
|2007.01.24 08:16
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20350845
|2007.01.24 06:47
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3009
|1.3065
|1.2995
|2007.01.24 08:07
|1.3001
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20351318
|2007.01.24 06:49
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3015
|1.3070
|1.3000
|2007.01.24 08:07
|1.3000
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20350731
|2007.01.24 06:47
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9765
|1.9821
|1.9751
|2007.01.24 07:49
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|20352431
|2007.01.24 06:54
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9771
|1.9826
|1.9756
|2007.01.24 07:49
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20276924
|2007.01.23 18:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3021
|1.3076
|1.3006
|2007.01.24 06:47
|1.3012
|0.00
|0.00
|0.59
|9.00
|20296189
|2007.01.23 20:33
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.3028
|1.3083
|1.3013
|2007.01.24 06:47
|1.3013
|0.00
|0.00
|1.18
|30.00
|20345427
|2007.01.24 06:33
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9790
|1.9845
|1.9775
|2007.01.24 06:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20306855
|2007.01.23 22:20
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9802
|1.9857
|1.9787
|2007.01.24 06:33
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|20308489
|2007.01.23 22:35
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9809
|1.9864
|1.9794
|2007.01.24 06:33
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20265715
|2007.01.23 16:32
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9841
|1.9896
|1.9826
|2007.01.23 18:37
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20266971
|2007.01.23 16:36
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9848
|1.9903
|1.9833
|2007.01.23 18:36
|1.9833
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20262008
|2007.01.23 16:11
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9856
|1.9911
|1.9841
|2007.01.23 16:31
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20263780
|2007.01.23 16:18
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9861
|1.9918
|1.9848
|2007.01.23 16:31
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|20175705
|2007.01.23 00:32
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9786
|1.9730
|1.9800
|2007.01.23 07:31
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|20185740
|2007.01.23 05:03
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2947
|1.2892
|1.2962
|2007.01.23 07:31
|1.2962
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20182107
|2007.01.23 02:59
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9780
|1.9724
|1.9794
|2007.01.23 07:30
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|20074970
|2007.01.19 18:25
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2968
|1.2913
|1.2983
|2007.01.23 00:28
|1.2941
|0.00
|0.00
|-1.32
|-27.00
|20121405
|2007.01.22 12:22
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2950
|1.2895
|1.2965
|2007.01.22 16:05
|1.2965
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20124969
|2007.01.22 13:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9756
|1.9701
|1.9771
|2007.01.22 16:03
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20074438
|2007.01.19 18:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9753
|1.9698
|1.9768
|2007.01.22 12:21
|1.9763
|0.00
|0.00
|-0.12
|10.00
|20075545
|2007.01.19 18:48
|buy
|2.00
|gbpusdm
|1.9747
|1.9692
|1.9762
|2007.01.22 12:21
|1.9762
|0.00
|0.00
|-0.23
|30.00
|20064618
|2007.01.19 15:49
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9719
|1.9774
|1.9704
|2007.01.19 17:00
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|20063729
|2007.01.19 15:42
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9712
|1.9767
|1.9697
|2007.01.19 17:00
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|20036347
|2007.01.19 09:53
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9725
|1.9780
|1.9710
|2007.01.19 15:01
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|20043223
|2007.01.19 11:50
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9731
|1.9786
|1.9716
|2007.01.19 15:01
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20025314
|2007.01.19 07:36
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2976
|1.3031
|1.2961
|2007.01.19 10:19
|1.2961
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|20031244
|2007.01.19 09:13
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9729
|1.9785
|1.9715
|2007.01.19 09:48
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20031378
|2007.01.19 09:13
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9736
|1.9791
|1.9721
|2007.01.19 09:48
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20019498
|2007.01.19 06:09
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9745
|1.9800
|1.9730
|2007.01.19 09:13
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|20020744
|2007.01.19 06:27
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9751
|1.9806
|1.9736
|2007.01.19 09:13
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|19960660
|2007.01.18 14:34
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2957
|1.2902
|1.2972
|2007.01.18 20:18
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|19962407
|2007.01.18 14:38
|buy
|2.00
|eurusdm
|1.2952
|1.2896
|1.2966
|2007.01.18 20:18
|1.2966
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19967186
|2007.01.18 15:16
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9728
|1.9673
|1.9743
|2007.01.18 20:15
|1.9743
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|19950413
|2007.01.18 13:38
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9644
|1.9699
|1.9629
|2007.01.18 14:21
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|19949889
|2007.01.18 13:36
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9637
|1.9694
|1.9624
|2007.01.18 14:21
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|19948512
|2007.01.18 13:34
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9657
|1.9712
|1.9642
|2007.01.18 13:36
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|19932601
|2007.01.18 10:36
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2937
|1.2992
|1.2922
|2007.01.18 12:12
|1.2922
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|19930043
|2007.01.18 10:13
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9712
|1.9768
|1.9698
|2007.01.18 12:08
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|19932540
|2007.01.18 10:35
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9719
|1.9774
|1.9704
|2007.01.18 12:08
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|19924341
|2007.01.18 09:15
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2944
|1.2999
|1.2929
|2007.01.18 10:32
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|19926789
|2007.01.18 09:34
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2950
|1.3006
|1.2936
|2007.01.18 10:32
|1.2936
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|19908105
|2007.01.18 07:15
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2954
|1.3009
|1.2939
|2007.01.18 09:15
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|19915449
|2007.01.18 08:05
|sell
|2.00
|eurusdm
|1.2962
|1.3017
|1.2947
|2007.01.18 09:15
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|19902357
|2007.01.18 06:05
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9716
|1.9771
|1.9701
|2007.01.18 08:05
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.00
|19902786
|2007.01.18 06:15
|sell
|2.00
|gbpusdm
|1.9723
|1.9778
|1.9708
|2007.01.18 08:05
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|19903381
|2007.01.18 06:23
|sell
|4.00
|gbpusdm
|1.9729
|1.9784
|1.9714
|2007.01.18 08:05
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|19894159
|2007.01.18 04:01
|balance
|Transfer from 207xx-221
|500.00
|0.00
|0.00
|-18.72
|2 858.27
|Closed P/L:
|2 839.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|29525810
|2007.03.29 03:07
|buy
|3.34
|eurusdm
|1.3316
|1.3240
|1.3331
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|Floating P/L:
|-3.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 839.55
|Floating P/L:
|-3.34
|Margin:
|167.00
|Balance:
|3 339.55
|Equity:
|3 336.21
|Free Margin:
|3 169.21
|Details:
|Gross Profit:
|5 788.10
|Gross Loss:
|2 948.55
|Total Net Profit:
|2 839.55
|Profit Factor:
|1.96
|Expected Payoff:
|8.68
|Absolute Drawdown:
|299.00
|Maximal Drawdown:
|334.96 (22.52%)
|Relative Drawdown:
|59.80% (299.00)
|Total Trades:
|327
|Short Positions (won %):
|133 (64.66%)
|Long Positions (won %):
|194 (58.76%)
|Profit Trades (% of total):
|200 (61.16%)
|Loss trades (% of total):
|127 (38.84%)
|Largest
|profit trade:
|203.04
|loss trade:
|-168.00
|Average
|profit trade:
|28.94
|loss trade:
|-23.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|28 (572.77)
|consecutive losses ($):
|9 (-3.83)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|572.77 (28)
|consecutive loss (count):
|-321.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2