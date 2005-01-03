|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.01.03 00:00 - 2007.03.19 00:00 (2005.01.01 - 2007.03.19)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|14541
|Ticks modelled
|2517567
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|7052.31
|Gross profit
|13372.04
|Gross loss
|-6319.73
|Profit factor
|2.12
|Expected payoff
|46.09
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2458.45 (16.06%)
|Relative drawdown
|16.06% (2458.45)
|Total trades
|153
|Short positions (won %)
|64 (81.25%)
|Long positions (won %)
|89 (78.65%)
|Profit trades (% of total)
|122 (79.74%)
|Loss trades (% of total)
|31 (20.26%)
|Largest
|profit trade
|155.95
|loss trade
|-636.21
|Average
|profit trade
|109.61
|loss trade
|-203.86
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|29 (3146.52)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-2458.45)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3146.52 (29)
|consecutive loss (count of losses)
|-2458.45 (9)
|Average
|consecutive wins
|11
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 04:59
|sell
|1
|0.10
|103.25
|0.00
|102.29
|2
|2005.01.04 11:15
|sell
|2
|0.10
|104.00
|0.00
|103.04
|3
|2005.01.06 11:14
|sell
|3
|0.10
|105.00
|0.00
|104.04
|4
|2005.01.07 14:50
|t/p
|3
|0.10
|104.04
|0.00
|104.04
|92.27
|10092.27
|5
|2005.01.07 18:09
|sell
|4
|0.10
|105.00
|0.00
|104.04
|6
|2005.01.11 03:06
|t/p
|4
|0.10
|104.04
|0.00
|104.04
|92.24
|10184.51
|7
|2005.01.12 13:16
|t/p
|2
|0.10
|103.04
|0.00
|103.04
|93.06
|10277.57
|8
|2005.01.12 14:53
|t/p
|1
|0.10
|102.29
|0.00
|102.29
|93.73
|10371.30
|9
|2005.01.14 19:01
|sell
|5
|0.10
|101.94
|0.00
|100.98
|10
|2005.01.20 09:41
|sell
|6
|0.10
|103.01
|0.00
|102.05
|11
|2005.01.25 16:11
|sell
|7
|0.10
|104.00
|0.00
|103.04
|12
|2005.01.26 15:15
|t/p
|7
|0.10
|103.04
|0.00
|103.04
|93.16
|10464.46
|13
|2005.02.01 16:46
|sell
|8
|0.10
|104.00
|0.00
|103.04
|14
|2005.02.07 18:24
|sell
|9
|0.10
|105.00
|0.00
|104.04
|15
|2005.02.10 12:54
|sell
|10
|0.10
|106.02
|0.00
|105.06
|16
|2005.02.14 02:11
|t/p
|10
|0.10
|105.06
|0.00
|105.06
|91.35
|10555.81
|17
|2005.02.22 10:25
|t/p
|9
|0.10
|104.04
|0.00
|104.04
|92.07
|10647.88
|18
|2005.02.23 16:31
|sell
|11
|0.11
|105.00
|0.00
|104.04
|19
|2005.03.09 11:43
|t/p
|11
|0.11
|104.04
|0.00
|104.04
|101.29
|10749.18
|20
|2005.03.09 15:57
|close
|8
|0.10
|103.82
|0.00
|103.04
|16.86
|10766.03
|21
|2005.03.09 15:57
|close
|6
|0.10
|103.82
|0.00
|102.05
|-78.64
|10687.40
|22
|2005.03.09 15:57
|close
|5
|0.10
|103.82
|0.00
|100.98
|-181.78
|10505.62
|23
|2005.03.09 16:22
|buy
|12
|0.11
|104.04
|0.00
|105.00
|24
|2005.03.09 16:22
|sell
|13
|0.11
|104.00
|0.00
|103.04
|25
|2005.03.14 17:41
|t/p
|12
|0.11
|105.00
|0.00
|105.00
|100.64
|10606.26
|26
|2005.03.14 17:41
|buy
|14
|0.11
|105.04
|0.00
|106.00
|27
|2005.03.14 17:41
|sell
|15
|0.11
|105.00
|0.00
|104.04
|28
|2005.03.16 13:16
|t/p
|15
|0.11
|104.04
|0.00
|104.04
|101.47
|10707.73
|29
|2005.03.16 14:38
|buy
|16
|0.11
|104.00
|0.00
|104.96
|30
|2005.03.18 11:49
|t/p
|16
|0.11
|104.96
|0.00
|104.96
|100.65
|10808.39
|31
|2005.03.18 14:03
|sell
|17
|0.11
|105.01
|0.00
|104.05
|32
|2005.03.23 18:31
|t/p
|14
|0.11
|106.00
|0.00
|106.00
|99.73
|10908.12
|33
|2005.03.23 18:31
|buy
|18
|0.11
|106.05
|0.00
|107.01
|34
|2005.03.23 18:31
|sell
|19
|0.11
|106.01
|0.00
|105.05
|35
|2005.03.28 08:24
|t/p
|18
|0.11
|107.01
|0.00
|107.01
|98.73
|11006.84
|36
|2005.03.28 08:24
|buy
|20
|0.11
|107.08
|0.00
|108.04
|37
|2005.03.28 08:24
|sell
|21
|0.11
|107.04
|0.00
|106.08
|38
|2005.04.04 09:41
|buy
|22
|0.11
|108.04
|0.00
|109.00
|39
|2005.04.04 09:41
|sell
|23
|0.11
|108.00
|0.00
|107.04
|40
|2005.04.04 09:41
|t/p
|20
|0.11
|108.04
|0.00
|108.04
|97.83
|11104.68
|41
|2005.04.19 17:06
|t/p
|23
|0.11
|107.04
|0.00
|107.04
|98.43
|11203.11
|42
|2005.04.19 17:08
|buy
|24
|0.11
|107.00
|0.00
|107.96
|43
|2005.04.22 15:23
|t/p
|21
|0.11
|106.08
|0.00
|106.08
|99.15
|11302.26
|44
|2005.04.22 15:39
|buy
|25
|0.11
|106.00
|0.00
|106.96
|45
|2005.04.29 14:27
|t/p
|19
|0.11
|105.05
|0.00
|105.05
|99.96
|11402.22
|46
|2005.04.29 15:26
|buy
|26
|0.11
|104.99
|0.00
|105.95
|47
|2005.05.12 03:13
|t/p
|26
|0.11
|105.95
|0.00
|105.95
|99.85
|11502.06
|48
|2005.05.12 03:14
|sell
|27
|0.11
|106.01
|0.00
|105.05
|49
|2005.05.13 10:56
|t/p
|25
|0.11
|106.96
|0.00
|106.96
|99.01
|11601.08
|50
|2005.05.13 11:00
|sell
|28
|0.11
|107.00
|0.00
|106.04
|51
|2005.05.20 14:49
|t/p
|24
|0.11
|107.96
|0.00
|107.96
|98.25
|11699.33
|52
|2005.05.20 14:52
|sell
|29
|0.12
|108.00
|0.00
|107.04
|53
|2005.06.06 10:48
|close
|29
|0.12
|107.12
|0.00
|107.04
|98.34
|11797.66
|54
|2005.06.06 10:48
|close
|28
|0.11
|107.12
|0.00
|106.04
|-12.64
|11785.02
|55
|2005.06.06 10:48
|close
|27
|0.11
|107.12
|0.00
|105.05
|-114.32
|11670.70
|56
|2005.06.06 10:48
|close
|22
|0.11
|107.08
|0.00
|109.00
|-97.77
|11572.94
|57
|2005.06.06 10:48
|close
|17
|0.11
|107.12
|0.00
|104.05
|-217.82
|11355.12
|58
|2005.06.06 10:48
|close
|13
|0.11
|107.12
|0.00
|103.04
|-321.70
|11033.42
|59
|2005.06.06 15:13
|buy
|30
|0.11
|107.00
|0.00
|107.96
|60
|2005.06.10 16:08
|t/p
|30
|0.11
|107.96
|0.00
|107.96
|97.89
|11131.31
|61
|2005.06.10 16:12
|buy
|31
|0.11
|108.05
|0.00
|109.01
|62
|2005.06.13 11:21
|buy
|32
|0.11
|109.04
|0.00
|110.00
|63
|2005.06.13 11:21
|t/p
|31
|0.11
|109.01
|0.00
|109.01
|96.87
|11228.18
|64
|2005.06.28 15:46
|t/p
|32
|0.11
|110.00
|0.00
|110.00
|96.20
|11324.39
|65
|2005.06.28 15:46
|buy
|33
|0.11
|110.04
|0.00
|111.00
|66
|2005.07.01 03:29
|t/p
|33
|0.11
|111.00
|0.00
|111.00
|95.18
|11419.56
|67
|2005.07.01 03:29
|buy
|34
|0.11
|111.07
|0.00
|112.03
|68
|2005.07.05 09:50
|buy
|35
|0.11
|112.07
|0.00
|113.03
|69
|2005.07.05 09:51
|t/p
|34
|0.11
|112.03
|0.00
|112.03
|94.28
|11513.84
|70
|2005.07.12 10:24
|buy
|36
|0.11
|111.00
|0.00
|111.96
|71
|2005.07.13 15:23
|close
|36
|0.11
|111.90
|0.00
|111.96
|88.48
|11602.32
|72
|2005.07.13 15:23
|close
|35
|0.11
|111.90
|0.00
|113.03
|-16.60
|11585.72
|73
|2005.07.13 16:30
|buy
|37
|0.12
|112.04
|0.00
|113.00
|74
|2005.07.20 04:39
|t/p
|37
|0.12
|113.00
|0.00
|113.00
|102.05
|11687.78
|75
|2005.07.20 04:39
|buy
|38
|0.12
|113.04
|0.00
|114.00
|76
|2005.07.21 13:04
|buy
|39
|0.12
|111.92
|0.00
|112.88
|77
|2005.07.21 13:23
|buy
|40
|0.12
|110.99
|0.00
|111.95
|78
|2005.07.21 19:04
|buy
|41
|0.12
|109.98
|0.00
|110.94
|79
|2005.07.22 02:54
|t/p
|41
|0.12
|110.94
|0.00
|110.94
|103.85
|11791.63
|80
|2005.07.25 09:15
|t/p
|40
|0.12
|111.95
|0.00
|111.95
|102.93
|11894.56
|81
|2005.08.04 03:02
|buy
|42
|0.12
|111.00
|0.00
|111.96
|82
|2005.08.05 14:52
|t/p
|42
|0.12
|111.96
|0.00
|111.96
|102.90
|11997.47
|83
|2005.08.10 10:51
|buy
|43
|0.12
|111.00
|0.00
|111.96
|84
|2005.08.11 15:42
|buy
|44
|0.12
|110.00
|0.00
|110.96
|85
|2005.08.30 04:23
|t/p
|44
|0.12
|110.96
|0.00
|110.96
|104.07
|12101.54
|86
|2005.09.01 17:11
|buy
|45
|0.12
|110.00
|0.00
|110.96
|87
|2005.09.05 10:27
|buy
|46
|0.12
|108.97
|0.00
|109.93
|88
|2005.09.07 05:16
|t/p
|46
|0.12
|109.93
|0.00
|109.93
|104.82
|12206.36
|89
|2005.09.13 13:00
|t/p
|45
|0.12
|110.96
|0.00
|110.96
|103.96
|12310.31
|90
|2005.09.14 13:57
|buy
|47
|0.12
|110.00
|0.00
|110.96
|91
|2005.09.16 14:41
|t/p
|47
|0.12
|110.96
|0.00
|110.96
|103.87
|12414.18
|92
|2005.09.16 16:09
|close
|43
|0.12
|111.21
|0.00
|111.96
|23.24
|12437.42
|93
|2005.09.16 16:09
|close
|39
|0.12
|111.21
|0.00
|112.88
|-75.77
|12361.65
|94
|2005.09.16 16:09
|close
|38
|0.12
|111.21
|0.00
|114.00
|-196.57
|12165.08
|95
|2005.09.20 23:39
|buy
|48
|0.12
|112.04
|0.00
|113.00
|96
|2005.09.20 23:39
|sell
|49
|0.12
|112.00
|0.00
|111.04
|97
|2005.09.21 16:04
|t/p
|49
|0.12
|111.04
|0.00
|111.04
|103.73
|12268.81
|98
|2005.09.27 10:08
|t/p
|48
|0.12
|113.00
|0.00
|113.00
|102.03
|12370.85
|99
|2005.09.27 10:08
|buy
|50
|0.12
|113.06
|0.00
|114.02
|100
|2005.09.27 10:08
|sell
|51
|0.12
|113.02
|0.00
|112.06
|101
|2005.10.03 03:03
|buy
|52
|0.12
|114.05
|0.00
|115.01
|102
|2005.10.03 03:03
|sell
|53
|0.12
|114.01
|0.00
|113.05
|103
|2005.10.03 03:03
|t/p
|50
|0.12
|114.02
|0.00
|114.02
|101.11
|12471.96
|104
|2005.10.13 18:11
|t/p
|52
|0.12
|115.01
|0.00
|115.01
|100.35
|12572.30
|105
|2005.10.13 18:11
|buy
|54
|0.13
|115.05
|0.00
|116.01
|106
|2005.10.13 18:11
|sell
|55
|0.13
|115.01
|0.00
|114.05
|107
|2005.10.14 16:36
|t/p
|55
|0.13
|114.05
|0.00
|114.05
|109.42
|12681.73
|108
|2005.10.14 17:17
|buy
|56
|0.13
|114.00
|0.00
|114.96
|109
|2005.10.17 22:19
|t/p
|56
|0.13
|114.96
|0.00
|114.96
|108.57
|12790.29
|110
|2005.10.18 00:43
|sell
|57
|0.13
|115.00
|0.00
|114.04
|111
|2005.10.27 01:50
|t/p
|54
|0.13
|116.01
|0.00
|116.01
|107.80
|12898.10
|112
|2005.10.27 01:50
|buy
|58
|0.13
|116.05
|0.00
|117.01
|113
|2005.10.27 01:50
|sell
|59
|0.13
|116.01
|0.00
|115.05
|114
|2005.10.27 14:50
|t/p
|59
|0.13
|115.05
|0.00
|115.05
|108.50
|13006.60
|115
|2005.10.27 15:25
|buy
|60
|0.13
|115.00
|0.00
|115.96
|116
|2005.10.31 12:02
|t/p
|60
|0.13
|115.96
|0.00
|115.96
|107.65
|13114.25
|117
|2005.10.31 12:10
|sell
|61
|0.13
|116.00
|0.00
|115.04
|118
|2005.11.03 15:21
|buy
|62
|0.13
|117.04
|0.00
|118.00
|119
|2005.11.03 15:21
|sell
|63
|0.13
|117.00
|0.00
|116.04
|120
|2005.11.03 16:05
|t/p
|58
|0.13
|117.01
|0.00
|117.01
|106.77
|13221.02
|121
|2005.11.04 16:54
|t/p
|62
|0.13
|118.00
|0.00
|118.00
|105.78
|13326.80
|122
|2005.11.04 16:54
|buy
|64
|0.13
|118.04
|0.00
|119.00
|123
|2005.11.04 16:54
|sell
|65
|0.13
|118.00
|0.00
|117.04
|124
|2005.11.09 15:00
|t/p
|65
|0.13
|117.04
|0.00
|117.04
|106.64
|13433.43
|125
|2005.11.09 15:00
|buy
|66
|0.13
|116.97
|0.00
|117.93
|126
|2005.11.10 15:33
|t/p
|66
|0.13
|117.93
|0.00
|117.93
|105.88
|13539.31
|127
|2005.11.10 15:36
|sell
|67
|0.13
|118.00
|0.00
|117.04
|128
|2005.11.15 11:40
|t/p
|64
|0.13
|119.00
|0.00
|119.00
|104.97
|13644.29
|129
|2005.11.15 11:40
|buy
|68
|0.13
|119.09
|0.00
|120.05
|130
|2005.11.15 11:40
|sell
|69
|0.13
|119.05
|0.00
|118.09
|131
|2005.12.01 12:09
|buy
|70
|0.13
|120.05
|0.00
|121.01
|132
|2005.12.01 12:09
|sell
|71
|0.13
|120.01
|0.00
|119.05
|133
|2005.12.01 12:42
|t/p
|68
|0.13
|120.05
|0.00
|120.05
|104.25
|13748.53
|134
|2005.12.02 14:59
|t/p
|70
|0.13
|121.01
|0.00
|121.01
|103.11
|13851.64
|135
|2005.12.02 14:59
|buy
|72
|0.14
|121.10
|0.00
|122.06
|136
|2005.12.02 14:59
|sell
|73
|0.14
|121.06
|0.00
|120.10
|137
|2005.12.08 18:09
|t/p
|73
|0.14
|120.10
|0.00
|120.10
|111.80
|13963.44
|138
|2005.12.12 13:59
|buy
|74
|0.14
|119.99
|0.00
|120.95
|139
|2005.12.14 02:59
|t/p
|71
|0.13
|119.05
|0.00
|119.05
|104.90
|14068.34
|140
|2005.12.14 02:59
|buy
|75
|0.14
|118.76
|0.00
|119.72
|141
|2005.12.14 13:59
|t/p
|69
|0.13
|118.09
|0.00
|118.09
|105.38
|14173.71
|142
|2005.12.14 13:59
|buy
|76
|0.14
|117.87
|0.00
|118.83
|143
|2005.12.14 16:59
|t/p
|67
|0.13
|117.04
|0.00
|117.04
|106.21
|14279.92
|144
|2005.12.14 16:59
|buy
|77
|0.14
|116.88
|0.00
|117.84
|145
|2005.12.15 10:39
|t/p
|63
|0.13
|116.04
|0.00
|116.04
|106.82
|14386.74
|146
|2005.12.15 11:59
|buy
|78
|0.14
|115.96
|0.00
|116.92
|147
|2005.12.20 15:59
|t/p
|78
|0.14
|116.92
|0.00
|116.92
|115.00
|14501.75
|148
|2005.12.20 16:59
|sell
|79
|0.14
|117.01
|0.00
|116.05
|149
|2005.12.28 18:00
|t/p
|77
|0.14
|117.84
|0.00
|117.84
|114.29
|14616.04
|150
|2005.12.30 00:59
|sell
|80
|0.14
|118.01
|0.00
|117.05
|151
|2006.01.03 08:59
|t/p
|80
|0.14
|117.05
|0.00
|117.05
|114.82
|14730.86
|152
|2006.01.03 15:59
|buy
|81
|0.14
|116.67
|0.00
|117.63
|153
|2006.01.03 23:59
|t/p
|79
|0.14
|116.05
|0.00
|116.05
|115.62
|14846.48
|154
|2006.01.03 23:59
|buy
|82
|0.15
|115.98
|0.00
|116.94
|155
|2006.01.06 13:59
|t/p
|61
|0.13
|115.04
|0.00
|115.04
|107.40
|14953.88
|156
|2006.01.06 13:59
|buy
|83
|0.15
|114.92
|0.00
|115.88
|157
|2006.01.06 14:10
|t/p
|83
|0.15
|115.88
|0.00
|115.88
|124.22
|15078.10
|158
|2006.01.09 00:59
|t/p
|57
|0.13
|114.04
|0.00
|114.04
|108.08
|15186.17
|159
|2006.01.09 00:59
|buy
|84
|0.15
|113.95
|0.00
|114.91
|160
|2006.01.16 13:59
|t/p
|84
|0.15
|114.91
|0.00
|114.91
|125.43
|15311.60
|161
|2006.01.16 14:16
|sell
|85
|0.15
|115.03
|0.00
|114.07
|162
|2006.01.17 15:59
|close
|85
|0.15
|115.87
|0.00
|114.07
|-108.76
|15202.84
|163
|2006.01.17 15:59
|close
|82
|0.15
|115.83
|0.00
|116.94
|-19.17
|15183.67
|164
|2006.01.17 15:59
|close
|81
|0.14
|115.83
|0.00
|117.63
|-101.29
|15082.38
|165
|2006.01.17 15:59
|close
|76
|0.14
|115.83
|0.00
|118.83
|-245.98
|14836.40
|166
|2006.01.17 15:59
|close
|75
|0.14
|115.83
|0.00
|119.72
|-353.55
|14482.85
|167
|2006.01.17 15:59
|close
|74
|0.14
|115.83
|0.00
|120.95
|-502.19
|13980.66
|168
|2006.01.17 15:59
|close
|72
|0.14
|115.83
|0.00
|122.06
|-636.21
|13344.45
|169
|2006.01.17 15:59
|close
|53
|0.12
|115.87
|0.00
|113.05
|-194.33
|13150.11
|170
|2006.01.17 15:59
|close
|51
|0.12
|115.87
|0.00
|112.06
|-296.96
|12853.16
|171
|2006.01.18 09:48
|buy
|86
|0.13
|115.00
|0.00
|115.96
|172
|2006.01.26 14:41
|t/p
|86
|0.13
|115.96
|0.00
|115.96
|107.77
|12960.93
|173
|2006.01.26 15:59
|buy
|87
|0.13
|116.10
|0.00
|117.06
|174
|2006.01.27 16:59
|t/p
|87
|0.13
|117.06
|0.00
|117.06
|106.55
|13067.47
|175
|2006.01.27 16:59
|buy
|88
|0.13
|117.19
|0.00
|118.15
|176
|2006.02.01 19:01
|buy
|89
|0.13
|118.04
|0.00
|119.00
|177
|2006.02.02 01:59
|t/p
|88
|0.13
|118.15
|0.00
|118.15
|105.65
|13173.12
|178
|2006.02.03 13:59
|t/p
|89
|0.13
|119.00
|0.00
|119.00
|104.92
|13278.04
|179
|2006.02.03 13:59
|buy
|90
|0.13
|119.06
|0.00
|120.02
|180
|2006.02.07 09:59
|buy
|91
|0.13
|117.87
|0.00
|118.83
|181
|2006.02.09 19:59
|t/p
|91
|0.13
|118.83
|0.00
|118.83
|105.05
|13383.10
|182
|2006.02.23 10:59
|buy
|92
|0.13
|116.96
|0.00
|117.92
|183
|2006.02.27 01:59
|buy
|93
|0.13
|115.84
|0.00
|116.80
|184
|2006.03.06 03:59
|t/p
|93
|0.13
|116.80
|0.00
|116.80
|106.89
|13489.99
|185
|2006.03.07 09:32
|t/p
|92
|0.13
|117.92
|0.00
|117.92
|105.96
|13595.95
|186
|2006.03.09 05:59
|close
|90
|0.13
|118.26
|0.00
|120.02
|-87.40
|13508.55
|187
|2006.03.09 06:00
|sell
|94
|0.14
|117.70
|0.00
|116.74
|188
|2006.03.10 14:59
|sell
|95
|0.13
|119.01
|0.00
|118.05
|189
|2006.03.14 14:59
|t/p
|95
|0.13
|118.05
|0.00
|118.05
|105.87
|13614.42
|190
|2006.03.16 17:59
|sell
|96
|0.14
|116.91
|0.00
|115.95
|191
|2006.03.17 00:59
|t/p
|94
|0.14
|116.74
|0.00
|116.74
|115.07
|13729.49
|192
|2006.03.17 13:59
|t/p
|96
|0.14
|115.95
|0.00
|115.95
|115.96
|13845.45
|193
|2006.03.17 13:59
|sell
|97
|0.14
|115.84
|0.00
|114.88
|194
|2006.03.21 15:59
|sell
|98
|0.14
|117.02
|0.00
|116.06
|195
|2006.03.24 01:41
|sell
|99
|0.14
|118.00
|0.00
|117.04
|196
|2006.03.27 01:00
|t/p
|99
|0.14
|117.04
|0.00
|117.04
|114.82
|13960.27
|197
|2006.03.29 13:25
|sell
|100
|0.14
|118.00
|0.00
|117.04
|198
|2006.04.05 04:19
|t/p
|100
|0.14
|117.04
|0.00
|117.04
|114.71
|14074.98
|199
|2006.04.07 15:59
|sell
|101
|0.14
|118.02
|0.00
|117.06
|200
|2006.04.18 22:59
|t/p
|101
|0.14
|117.06
|0.00
|117.06
|114.65
|14189.63
|201
|2006.04.24 00:00
|t/p
|98
|0.14
|116.06
|0.00
|116.06
|115.49
|14305.12
|202
|2006.04.24 00:00
|close
|97
|0.14
|115.73
|0.00
|114.88
|12.64
|14317.76
|203
|2006.04.24 09:37
|buy
|102
|0.14
|114.98
|0.00
|115.94
|204
|2006.04.27 17:00
|buy
|103
|0.14
|114.00
|0.00
|114.96
|205
|2006.05.01 13:59
|buy
|104
|0.14
|112.70
|0.00
|113.66
|206
|2006.05.02 00:05
|t/p
|104
|0.14
|113.66
|0.00
|113.66
|118.27
|14436.03
|207
|2006.05.05 14:59
|buy
|105
|0.14
|112.70
|0.00
|113.66
|208
|2006.05.08 00:00
|buy
|106
|0.14
|111.96
|0.00
|112.92
|209
|2006.05.10 00:57
|buy
|107
|0.14
|111.00
|0.00
|111.96
|210
|2006.05.12 08:28
|buy
|108
|0.14
|110.00
|0.00
|110.96
|211
|2006.05.17 20:30
|t/p
|108
|0.14
|110.96
|0.00
|110.96
|121.17
|14557.20
|212
|2006.05.19 10:59
|t/p
|107
|0.14
|111.96
|0.00
|111.96
|120.14
|14677.34
|213
|2006.05.24 21:59
|t/p
|106
|0.14
|112.92
|0.00
|112.92
|119.27
|14796.60
|214
|2006.06.02 14:33
|buy
|109
|0.15
|112.00
|0.00
|112.96
|215
|2006.06.06 15:36
|t/p
|109
|0.15
|112.96
|0.00
|112.96
|127.52
|14924.12
|216
|2006.06.07 15:33
|t/p
|105
|0.14
|113.66
|0.00
|113.66
|118.78
|15042.91
|217
|2006.06.08 14:21
|close
|103
|0.14
|114.45
|0.00
|114.96
|55.77
|15098.68
|218
|2006.06.08 14:21
|close
|102
|0.14
|114.45
|0.00
|115.94
|-64.02
|15034.66
|219
|2006.06.09 00:20
|sell
|110
|0.15
|113.96
|0.00
|113.00
|220
|2006.06.13 16:19
|sell
|111
|0.15
|115.00
|0.00
|114.04
|221
|2006.06.22 18:10
|sell
|112
|0.15
|116.00
|0.00
|115.04
|222
|2006.06.29 21:00
|t/p
|112
|0.15
|115.04
|0.00
|115.04
|125.05
|15159.71
|223
|2006.07.07 14:35
|t/p
|111
|0.15
|114.04
|0.00
|114.04
|125.75
|15285.46
|224
|2006.07.12 13:16
|sell
|113
|0.15
|115.00
|0.00
|114.04
|225
|2006.07.14 05:47
|sell
|114
|0.15
|116.00
|0.00
|115.04
|226
|2006.07.17 12:01
|sell
|115
|0.15
|117.00
|0.00
|116.04
|227
|2006.07.21 10:50
|t/p
|115
|0.15
|116.04
|0.00
|116.04
|123.98
|15409.44
|228
|2006.07.25 17:11
|sell
|116
|0.15
|117.00
|0.00
|116.04
|229
|2006.07.27 09:04
|t/p
|116
|0.15
|116.04
|0.00
|116.04
|124.02
|15533.46
|230
|2006.07.28 14:43
|t/p
|114
|0.15
|115.04
|0.00
|115.04
|124.89
|15658.35
|231
|2006.08.04 16:55
|t/p
|113
|0.15
|114.04
|0.00
|114.04
|125.77
|15784.11
|232
|2006.08.11 12:39
|sell
|117
|0.16
|116.00
|0.00
|115.04
|233
|2006.08.25 08:22
|sell
|118
|0.16
|117.00
|0.00
|116.04
|234
|2006.09.04 14:04
|t/p
|118
|0.16
|116.04
|0.00
|116.04
|132.20
|15916.31
|235
|2006.09.07 10:29
|sell
|119
|0.16
|117.00
|0.00
|116.04
|236
|2006.09.07 11:16
|t/p
|119
|0.16
|116.04
|0.00
|116.04
|132.37
|16048.68
|237
|2006.09.12 20:03
|sell
|120
|0.16
|118.00
|0.00
|117.04
|238
|2006.09.19 16:52
|t/p
|120
|0.16
|117.04
|0.00
|117.04
|131.10
|16179.78
|239
|2006.09.21 20:03
|close
|117
|0.16
|116.47
|0.00
|115.04
|-65.45
|16114.34
|240
|2006.09.21 20:03
|close
|110
|0.15
|116.47
|0.00
|113.00
|-325.35
|15788.99
|241
|2006.09.26 16:36
|buy
|121
|0.16
|117.06
|0.00
|118.02
|242
|2006.09.29 08:51
|buy
|122
|0.16
|118.04
|0.00
|119.00
|243
|2006.09.29 09:26
|t/p
|121
|0.16
|118.02
|0.00
|118.02
|130.23
|15919.22
|244
|2006.10.06 22:03
|t/p
|122
|0.16
|119.00
|0.00
|119.00
|129.21
|16048.43
|245
|2006.10.06 22:03
|buy
|123
|0.16
|119.05
|0.00
|120.01
|246
|2006.10.27 15:55
|buy
|124
|0.16
|117.99
|0.00
|118.95
|247
|2006.10.31 17:36
|buy
|125
|0.16
|116.99
|0.00
|117.95
|248
|2006.11.03 15:00
|t/p
|125
|0.16
|117.95
|0.00
|117.95
|130.19
|16178.61
|249
|2006.11.22 14:38
|buy
|126
|0.16
|117.00
|0.00
|117.96
|250
|2006.11.24 10:28
|buy
|127
|0.16
|116.00
|0.00
|116.96
|251
|2006.12.01 17:39
|buy
|128
|0.16
|115.00
|0.00
|115.96
|252
|2006.12.08 18:27
|t/p
|128
|0.16
|115.96
|0.00
|115.96
|132.60
|16311.21
|253
|2006.12.11 11:28
|t/p
|127
|0.16
|116.96
|0.00
|116.96
|131.63
|16442.84
|254
|2006.12.15 02:27
|t/p
|126
|0.16
|117.96
|0.00
|117.96
|130.70
|16573.54
|255
|2006.12.22 16:37
|close
|124
|0.16
|118.53
|0.00
|118.95
|73.99
|16647.53
|256
|2006.12.22 16:37
|close
|123
|0.16
|118.53
|0.00
|120.01
|-68.67
|16578.86
|257
|2006.12.26 19:18
|buy
|129
|0.17
|119.04
|0.00
|120.00
|258
|2007.01.11 10:06
|t/p
|129
|0.17
|120.00
|0.00
|120.00
|136.38
|16715.24
|259
|2007.01.11 10:06
|buy
|130
|0.17
|120.04
|0.00
|121.00
|260
|2007.01.18 08:28
|t/p
|130
|0.17
|121.00
|0.00
|121.00
|135.03
|16850.26
|261
|2007.01.18 08:28
|buy
|131
|0.17
|121.04
|0.00
|122.00
|262
|2007.01.29 09:00
|t/p
|131
|0.17
|122.00
|0.00
|122.00
|133.96
|16984.22
|263
|2007.01.29 09:00
|buy
|132
|0.17
|122.04
|0.00
|123.00
|264
|2007.01.31 17:38
|buy
|133
|0.17
|121.00
|0.00
|121.96
|265
|2007.02.06 15:13
|buy
|134
|0.17
|120.00
|0.00
|120.96
|266
|2007.02.08 08:27
|t/p
|134
|0.17
|120.96
|0.00
|120.96
|135.00
|17119.23
|267
|2007.02.12 00:27
|t/p
|133
|0.17
|121.96
|0.00
|121.96
|134.06
|17253.29
|268
|2007.02.14 11:29
|buy
|135
|0.17
|121.00
|0.00
|121.96
|269
|2007.02.15 03:29
|buy
|136
|0.17
|120.00
|0.00
|120.96
|270
|2007.02.21 15:20
|t/p
|136
|0.17
|120.96
|0.00
|120.96
|135.00
|17388.29
|271
|2007.02.22 22:29
|close
|135
|0.17
|121.59
|0.00
|121.96
|82.70
|17470.99
|272
|2007.02.22 22:29
|close
|132
|0.17
|121.59
|0.00
|123.00
|-62.38
|17408.62
|273
|2007.02.23 16:38
|buy
|137
|0.17
|121.00
|0.00
|121.96
|274
|2007.02.23 16:38
|sell
|138
|0.17
|120.96
|0.00
|120.00
|275
|2007.02.27 09:37
|t/p
|138
|0.17
|120.00
|0.00
|120.00
|135.95
|17544.57
|276
|2007.02.27 09:37
|buy
|139
|0.18
|120.00
|0.00
|120.96
|277
|2007.02.27 09:37
|sell
|140
|0.18
|119.96
|0.00
|119.00
|278
|2007.02.27 15:27
|t/p
|140
|0.18
|119.00
|0.00
|119.00
|145.21
|17689.78
|279
|2007.02.27 15:27
|buy
|141
|0.18
|119.00
|0.00
|119.96
|280
|2007.02.27 15:27
|sell
|142
|0.18
|118.96
|0.00
|118.00
|281
|2007.02.27 22:18
|t/p
|142
|0.18
|118.00
|0.00
|118.00
|146.44
|17836.22
|282
|2007.02.27 22:18
|buy
|143
|0.18
|118.00
|0.00
|118.96
|283
|2007.02.27 22:18
|sell
|144
|0.18
|117.96
|0.00
|117.00
|284
|2007.03.01 16:53
|t/p
|144
|0.18
|117.00
|0.00
|117.00
|147.59
|17983.81
|285
|2007.03.01 16:53
|buy
|145
|0.18
|117.00
|0.00
|117.96
|286
|2007.03.01 16:53
|sell
|146
|0.18
|116.96
|0.00
|116.00
|287
|2007.03.05 01:51
|t/p
|146
|0.18
|116.00
|0.00
|116.00
|148.92
|18132.74
|288
|2007.03.05 01:51
|buy
|147
|0.18
|116.00
|0.00
|116.96
|289
|2007.03.05 01:51
|sell
|148
|0.18
|115.96
|0.00
|115.00
|290
|2007.03.08 11:44
|t/p
|147
|0.18
|116.96
|0.00
|116.96
|147.84
|18280.58
|291
|2007.03.08 11:44
|sell
|149
|0.18
|117.00
|0.00
|116.04
|292
|2007.03.09 15:35
|t/p
|145
|0.18
|117.96
|0.00
|117.96
|146.65
|18427.22
|293
|2007.03.09 15:35
|sell
|150
|0.18
|118.00
|0.00
|117.04
|294
|2007.03.13 14:06
|t/p
|150
|0.18
|117.04
|0.00
|117.04
|147.59
|18574.82
|295
|2007.03.13 14:07
|buy
|151
|0.18
|117.00
|0.00
|117.96
|296
|2007.03.14 02:15
|t/p
|149
|0.18
|116.04
|0.00
|116.04
|148.86
|18723.68
|297
|2007.03.14 02:15
|buy
|152
|0.19
|116.00
|0.00
|116.96
|298
|2007.03.14 22:16
|t/p
|152
|0.19
|116.96
|0.00
|116.96
|155.95
|18879.63
|299
|2007.03.14 22:16
|sell
|153
|0.19
|117.00
|0.00
|116.04
|300
|2007.03.16 23:59
|close at stop
|153
|0.19
|116.71
|0.00
|116.04
|47.11
|18926.74
|301
|2007.03.16 23:59
|close at stop
|151
|0.18
|116.67
|0.00
|117.96
|-50.80
|18875.94
|302
|2007.03.16 23:59
|close at stop
|148
|0.18
|116.71
|0.00
|115.00
|-115.98
|18759.96
|303
|2007.03.16 23:59
|close at stop
|143
|0.18
|116.67
|0.00
|118.96
|-204.77
|18555.19
|304
|2007.03.16 23:59
|close at stop
|141
|0.18
|116.67
|0.00
|119.96
|-359.06
|18196.13
|305
|2007.03.16 23:59
|close at stop
|139
|0.18
|116.67
|0.00
|120.96
|-513.34
|17682.79
|306
|2007.03.16 23:59
|close at stop
|137
|0.17
|116.67
|0.00
|121.96
|-630.48
|17052.31