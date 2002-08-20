|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2002.08.12 00:00 - 2007.03.01 00:00 (2002.08.10 - 2007.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Magic=1111; pr=12; sl=30; tp=70; tz=60; mm=1; qq=30; chas1=11; chas2=22; Lots=1; TrailingStop=0;
|Bars in test
|452349
|Ticks modelled
|4083051
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2136755.84
|Gross profit
|3913981.66
|Gross loss
|-1777225.82
|Profit factor
|2.20
|Expected payoff
|12569.15
|Absolute drawdown
|1763.52
|Maximal drawdown
|148380.00 (6.46%)
|Relative drawdown
|31.60% (10140.00)
|Total trades
|170
|Short positions (won %)
|84 (46.43%)
|Long positions (won %)
|86 (52.33%)
|Profit trades (% of total)
|84 (49.41%)
|Loss trades (% of total)
|86 (50.59%)
|Largest
|profit trade
|71639.82
|loss trade
|-32520.64
|Average
|profit trade
|46595.02
|loss trade
|-20665.42
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (56268.04)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-148380.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|279570.32 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-148380.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2002.08.20 15:28
|sell
|1
|3.00
|0.9730
|0.9760
|0.9660
|2
|2002.08.20 15:47
|s/l
|1
|3.00
|0.9760
|0.9760
|0.9660
|-900.00
|9100.00
|3
|2002.08.27 16:40
|buy
|2
|2.80
|0.9810
|0.9780
|0.9880
|4
|2002.08.28 23:47
|s/l
|2
|2.80
|0.9780
|0.9780
|0.9880
|-863.52
|8236.48
|5
|2002.09.06 15:20
|sell
|3
|2.50
|0.9853
|0.9883
|0.9783
|6
|2002.09.10 09:58
|t/p
|3
|2.50
|0.9783
|0.9883
|0.9783
|1770.50
|10006.98
|7
|2002.10.04 15:28
|sell
|4
|3.10
|0.9805
|0.9835
|0.9735
|8
|2002.10.04 17:40
|s/l
|4
|3.10
|0.9835
|0.9835
|0.9735
|-930.00
|9076.98
|9
|2002.11.19 18:45
|sell
|5
|2.80
|1.0033
|1.0063
|0.9963
|10
|2002.11.22 17:52
|t/p
|5
|2.80
|0.9963
|1.0063
|0.9963
|2017.40
|11094.38
|11
|2003.01.02 16:25
|sell
|6
|3.40
|1.0387
|1.0417
|1.0317
|12
|2003.01.03 16:20
|s/l
|6
|3.40
|1.0417
|1.0417
|1.0317
|-1006.06
|10088.32
|13
|2003.01.08 18:05
|buy
|7
|3.10
|1.0454
|1.0424
|1.0524
|14
|2003.01.08 19:01
|t/p
|7
|3.10
|1.0524
|1.0424
|1.0524
|2170.00
|12258.32
|15
|2003.01.10 15:20
|buy
|8
|3.70
|1.0563
|1.0533
|1.0633
|16
|2003.01.10 16:41
|s/l
|8
|3.70
|1.0533
|1.0533
|1.0633
|-1110.00
|11148.32
|17
|2003.02.05 15:10
|sell
|9
|3.40
|1.0846
|1.0876
|1.0776
|18
|2003.02.05 16:18
|s/l
|9
|3.40
|1.0876
|1.0876
|1.0776
|-1020.00
|10128.32
|19
|2003.02.05 18:25
|sell
|10
|3.10
|1.0778
|1.0808
|1.0708
|20
|2003.02.06 10:31
|s/l
|10
|3.10
|1.0808
|1.0808
|1.0708
|-891.87
|9236.45
|21
|2003.03.13 20:00
|sell
|11
|2.80
|1.0805
|1.0835
|1.0735
|22
|2003.03.14 17:21
|t/p
|11
|2.80
|1.0735
|1.0835
|1.0735
|1971.48
|11207.93
|23
|2003.04.29 17:10
|buy
|12
|3.40
|1.1013
|1.0983
|1.1083
|24
|2003.04.30 01:43
|t/p
|12
|3.40
|1.1083
|1.0983
|1.1083
|2351.44
|13559.37
|25
|2003.05.06 20:55
|buy
|13
|4.10
|1.1428
|1.1398
|1.1498
|26
|2003.05.07 07:32
|s/l
|13
|4.10
|1.1398
|1.1398
|1.1498
|-1264.44
|12294.93
|27
|2003.05.08 14:00
|buy
|14
|3.70
|1.1427
|1.1397
|1.1497
|28
|2003.05.08 18:52
|t/p
|14
|3.70
|1.1497
|1.1397
|1.1497
|2590.00
|14884.93
|29
|2003.05.15 19:05
|sell
|15
|4.50
|1.1394
|1.1424
|1.1324
|30
|2003.05.16 10:54
|s/l
|15
|4.50
|1.1424
|1.1424
|1.1324
|-1331.55
|13553.38
|31
|2003.05.20 17:40
|buy
|16
|4.10
|1.1695
|1.1665
|1.1765
|32
|2003.05.21 14:48
|s/l
|16
|4.10
|1.1665
|1.1665
|1.1765
|-1264.44
|12288.94
|33
|2003.06.05 14:10
|buy
|17
|3.70
|1.1776
|1.1746
|1.1846
|34
|2003.06.05 15:18
|t/p
|17
|3.70
|1.1846
|1.1746
|1.1846
|2590.00
|14878.94
|35
|2003.06.05 15:20
|buy
|18
|4.50
|1.1840
|1.1810
|1.1910
|36
|2003.06.06 14:07
|s/l
|18
|4.50
|1.1810
|1.1810
|1.1910
|-1387.80
|13491.14
|37
|2003.06.06 14:45
|sell
|19
|4.10
|1.1765
|1.1795
|1.1695
|38
|2003.06.06 16:15
|t/p
|19
|4.10
|1.1695
|1.1795
|1.1695
|2870.00
|16361.14
|39
|2003.06.19 18:55
|buy
|20
|5.00
|1.1738
|1.1708
|1.1808
|40
|2003.06.19 20:57
|s/l
|20
|5.00
|1.1708
|1.1708
|1.1808
|-1500.00
|14861.14
|41
|2003.06.25 21:05
|sell
|21
|4.50
|1.1527
|1.1557
|1.1457
|42
|2003.06.26 12:59
|t/p
|21
|4.50
|1.1457
|1.1557
|1.1457
|3205.35
|18066.49
|43
|2003.07.01 16:20
|buy
|22
|5.50
|1.1595
|1.1565
|1.1665
|44
|2003.07.01 20:29
|s/l
|22
|5.50
|1.1565
|1.1565
|1.1665
|-1650.00
|16416.49
|45
|2003.07.03 15:01
|buy
|23
|5.00
|1.1520
|1.1490
|1.1590
|46
|2003.07.03 16:02
|s/l
|23
|5.00
|1.1490
|1.1490
|1.1590
|-1500.00
|14916.49
|47
|2003.07.15 17:00
|sell
|24
|4.50
|1.1245
|1.1275
|1.1175
|48
|2003.07.15 19:38
|t/p
|24
|4.50
|1.1175
|1.1275
|1.1175
|3150.00
|18066.49
|49
|2003.08.01 16:30
|buy
|25
|5.50
|1.1265
|1.1235
|1.1335
|50
|2003.08.04 16:27
|t/p
|25
|5.50
|1.1335
|1.1235
|1.1335
|3803.80
|21870.29
|51
|2003.09.05 14:50
|buy
|26
|6.60
|1.0996
|1.0966
|1.1066
|52
|2003.09.05 17:47
|t/p
|26
|6.60
|1.1066
|1.0966
|1.1066
|4620.00
|26490.29
|53
|2003.09.12 14:45
|buy
|27
|8.00
|1.1240
|1.1210
|1.1310
|54
|2003.09.12 16:02
|t/p
|27
|8.00
|1.1310
|1.1210
|1.1310
|5600.00
|32090.29
|55
|2003.09.19 16:55
|buy
|28
|9.70
|1.1372
|1.1342
|1.1442
|56
|2003.09.19 17:06
|s/l
|28
|9.70
|1.1342
|1.1342
|1.1442
|-2910.00
|29180.29
|57
|2003.10.03 15:10
|sell
|29
|8.80
|1.1592
|1.1622
|1.1522
|58
|2003.10.03 15:47
|s/l
|29
|8.80
|1.1622
|1.1622
|1.1522
|-2640.00
|26540.29
|59
|2003.10.10 15:30
|buy
|30
|8.00
|1.1834
|1.1804
|1.1904
|60
|2003.10.10 16:09
|s/l
|30
|8.00
|1.1804
|1.1804
|1.1904
|-2400.00
|24140.29
|61
|2003.10.15 14:50
|sell
|31
|7.30
|1.1619
|1.1649
|1.1549
|62
|2003.10.15 16:02
|s/l
|31
|7.30
|1.1649
|1.1649
|1.1549
|-2190.00
|21950.29
|63
|2003.10.17 16:35
|buy
|32
|6.60
|1.1631
|1.1601
|1.1701
|64
|2003.10.20 00:01
|t/p
|32
|6.60
|1.1701
|1.1601
|1.1701
|4564.56
|26514.85
|65
|2003.11.07 17:10
|buy
|33
|8.00
|1.1488
|1.1458
|1.1558
|66
|2003.11.11 00:22
|s/l
|33
|8.00
|1.1458
|1.1458
|1.1558
|-2534.40
|23980.45
|67
|2003.11.18 16:10
|buy
|34
|7.20
|1.1878
|1.1848
|1.1948
|68
|2003.11.18 20:33
|t/p
|34
|7.20
|1.1948
|1.1848
|1.1948
|5040.00
|29020.45
|69
|2003.11.26 15:45
|buy
|35
|8.80
|1.1872
|1.1842
|1.1942
|70
|2003.11.26 18:33
|t/p
|35
|8.80
|1.1942
|1.1842
|1.1942
|6160.00
|35180.45
|71
|2004.01.01 19:25
|sell
|36
|10.60
|1.2542
|1.2572
|1.2472
|72
|2004.01.01 23:59
|s/l
|36
|10.60
|1.2572
|1.2572
|1.2472
|-3180.00
|32000.45
|73
|2004.01.08 14:55
|buy
|37
|9.70
|1.2712
|1.2682
|1.2782
|74
|2004.01.09 00:31
|t/p
|37
|9.70
|1.2782
|1.2682
|1.2782
|6708.52
|38708.97
|75
|2004.01.09 14:40
|buy
|38
|11.70
|1.2843
|1.2813
|1.2913
|76
|2004.01.09 14:47
|s/l
|38
|11.70
|1.2813
|1.2813
|1.2913
|-3510.00
|35198.97
|77
|2004.01.09 14:55
|buy
|39
|10.60
|1.2821
|1.2791
|1.2891
|78
|2004.01.12 09:36
|t/p
|39
|10.60
|1.2891
|1.2791
|1.2891
|7330.96
|42529.93
|79
|2004.01.16 15:40
|sell
|40
|12.80
|1.2431
|1.2461
|1.2361
|80
|2004.01.16 18:29
|t/p
|40
|12.80
|1.2361
|1.2461
|1.2361
|8960.00
|51489.93
|81
|2004.01.20 12:55
|buy
|41
|15.50
|1.2503
|1.2473
|1.2573
|82
|2004.01.20 17:16
|t/p
|41
|15.50
|1.2573
|1.2473
|1.2573
|10850.00
|62339.93
|83
|2004.01.23 17:48
|sell
|42
|18.80
|1.2616
|1.2646
|1.2546
|84
|2004.01.26 08:23
|t/p
|42
|18.80
|1.2546
|1.2646
|1.2546
|13237.08
|75577.01
|85
|2004.01.28 20:25
|sell
|43
|22.70
|1.2533
|1.2563
|1.2463
|86
|2004.01.28 23:06
|t/p
|43
|22.70
|1.2463
|1.2563
|1.2463
|15890.00
|91467.01
|87
|2004.01.29 16:50
|sell
|44
|27.50
|1.2391
|1.2421
|1.2321
|88
|2004.01.30 08:09
|s/l
|44
|27.50
|1.2421
|1.2421
|1.2321
|-8137.25
|83329.76
|89
|2004.01.30 14:40
|buy
|45
|25.00
|1.2473
|1.2443
|1.2543
|90
|2004.01.30 15:00
|s/l
|45
|25.00
|1.2443
|1.2443
|1.2543
|-7500.00
|75829.76
|91
|2004.01.30 17:20
|buy
|46
|22.80
|1.2461
|1.2431
|1.2531
|92
|2004.02.02 16:46
|s/l
|46
|22.80
|1.2431
|1.2431
|1.2531
|-7031.52
|68798.24
|93
|2004.02.06 14:40
|buy
|47
|20.70
|1.2603
|1.2573
|1.2673
|94
|2004.02.06 14:50
|t/p
|47
|20.70
|1.2673
|1.2573
|1.2673
|14490.00
|83288.24
|95
|2004.02.06 14:50
|buy
|48
|25.00
|1.2680
|1.2650
|1.2750
|96
|2004.02.09 00:00
|s/l
|48
|25.00
|1.2650
|1.2650
|1.2750
|-7710.00
|75578.24
|97
|2004.02.11 17:17
|buy
|49
|22.70
|1.2770
|1.2740
|1.2840
|98
|2004.02.11 23:34
|t/p
|49
|22.70
|1.2840
|1.2740
|1.2840
|15890.00
|91468.24
|99
|2004.02.13 16:40
|sell
|50
|27.50
|1.2792
|1.2822
|1.2722
|100
|2004.02.13 17:45
|t/p
|50
|27.50
|1.2722
|1.2822
|1.2722
|19250.00
|110718.24
|101
|2004.02.19 15:05
|sell
|51
|33.30
|1.2658
|1.2688
|1.2588
|102
|2004.02.19 15:22
|s/l
|51
|33.30
|1.2688
|1.2688
|1.2588
|-9990.00
|100728.24
|103
|2004.02.20 16:35
|sell
|52
|30.30
|1.2580
|1.2610
|1.2510
|104
|2004.02.20 18:58
|t/p
|52
|30.30
|1.2510
|1.2610
|1.2510
|21210.00
|121938.24
|105
|2004.02.24 16:30
|buy
|53
|36.60
|1.2671
|1.2641
|1.2741
|106
|2004.02.25 12:39
|s/l
|53
|36.60
|1.2641
|1.2641
|1.2741
|-11287.44
|110650.80
|107
|2004.02.25 16:44
|sell
|54
|33.20
|1.2544
|1.2574
|1.2474
|108
|2004.02.26 09:22
|t/p
|54
|33.20
|1.2474
|1.2574
|1.2474
|23648.36
|134299.16
|109
|2004.03.02 17:05
|sell
|55
|40.30
|1.2249
|1.2279
|1.2179
|110
|2004.03.02 17:15
|s/l
|55
|40.30
|1.2279
|1.2279
|1.2179
|-12090.00
|122209.16
|111
|2004.03.02 17:19
|sell
|56
|36.70
|1.2263
|1.2293
|1.2193
|112
|2004.03.03 01:07
|t/p
|56
|36.70
|1.2193
|1.2293
|1.2193
|25840.47
|148049.63
|113
|2004.03.03 17:30
|sell
|57
|44.50
|1.2079
|1.2109
|1.2009
|114
|2004.03.03 18:21
|s/l
|57
|44.50
|1.2109
|1.2109
|1.2009
|-13350.00
|134699.63
|115
|2004.03.05 14:40
|buy
|58
|40.50
|1.2319
|1.2289
|1.2389
|116
|2004.03.05 15:59
|t/p
|58
|40.50
|1.2389
|1.2289
|1.2389
|28350.00
|163049.63
|117
|2004.03.09 21:18
|sell
|59
|49.00
|1.2297
|1.2327
|1.2227
|118
|2004.03.09 22:36
|s/l
|59
|49.00
|1.2327
|1.2327
|1.2227
|-14700.00
|148349.63
|119
|2004.03.16 17:49
|sell
|60
|44.60
|1.2272
|1.2302
|1.2202
|120
|2004.03.16 20:21
|s/l
|60
|44.60
|1.2302
|1.2302
|1.2202
|-13380.00
|134969.63
|121
|2004.03.18 15:45
|buy
|61
|40.50
|1.2330
|1.2300
|1.2400
|122
|2004.03.18 17:07
|t/p
|61
|40.50
|1.2400
|1.2300
|1.2400
|28350.00
|163319.63
|123
|2004.03.19 17:30
|sell
|62
|49.00
|1.2266
|1.2296
|1.2196
|124
|2004.03.19 19:25
|s/l
|62
|49.00
|1.2296
|1.2296
|1.2196
|-14700.00
|148619.63
|125
|2004.04.02 15:45
|sell
|63
|44.60
|1.2210
|1.2240
|1.2140
|126
|2004.04.02 16:28
|t/p
|63
|44.60
|1.2140
|1.2240
|1.2140
|31220.00
|179839.63
|127
|2004.04.02 16:28
|sell
|64
|54.00
|1.2131
|1.2161
|1.2061
|128
|2004.04.05 14:12
|t/p
|64
|54.00
|1.2061
|1.2161
|1.2061
|38021.40
|217861.03
|129
|2004.04.29 15:35
|buy
|65
|65.40
|1.1910
|1.1880
|1.1980
|130
|2004.04.29 21:24
|t/p
|65
|65.40
|1.1980
|1.1880
|1.1980
|45780.00
|263641.03
|131
|2004.05.07 14:50
|sell
|66
|79.10
|1.1975
|1.2005
|1.1905
|132
|2004.05.07 17:19
|t/p
|66
|79.10
|1.1905
|1.2005
|1.1905
|55370.00
|319011.03
|133
|2004.05.12 15:00
|buy
|67
|95.80
|1.1928
|1.1898
|1.1998
|134
|2004.05.12 16:27
|s/l
|67
|95.80
|1.1898
|1.1898
|1.1998
|-28740.00
|290271.03
|135
|2004.05.27 15:06
|buy
|68
|87.10
|1.2222
|1.2192
|1.2292
|136
|2004.05.28 08:02
|t/p
|68
|87.10
|1.2292
|1.2192
|1.2292
|60238.36
|350509.39
|137
|2004.06.15 15:00
|buy
|69
|100.00
|1.2117
|1.2087
|1.2187
|138
|2004.06.15 15:48
|s/l
|69
|100.00
|1.2087
|1.2087
|1.2187
|-30000.00
|320509.39
|139
|2004.06.16 17:20
|sell
|70
|96.20
|1.1987
|1.2017
|1.1917
|140
|2004.06.16 19:40
|s/l
|70
|96.20
|1.2017
|1.2017
|1.1917
|-28860.47
|291648.92
|141
|2004.07.02 14:43
|buy
|71
|87.50
|1.2276
|1.2246
|1.2346
|142
|2004.07.07 07:53
|t/p
|71
|87.50
|1.2346
|1.2246
|1.2346
|59045.00
|350693.92
|143
|2004.07.20 21:15
|sell
|72
|100.00
|1.2309
|1.2339
|1.2239
|144
|2004.07.21 09:53
|s/l
|72
|100.00
|1.2339
|1.2339
|1.2239
|-29589.51
|321104.41
|145
|2004.07.21 16:50
|sell
|73
|96.40
|1.2223
|1.2253
|1.2153
|146
|2004.07.21 21:44
|s/l
|73
|96.40
|1.2253
|1.2253
|1.2153
|-28919.49
|292184.92
|147
|2004.07.27 16:30
|sell
|74
|87.70
|1.2076
|1.2106
|1.2006
|148
|2004.07.28 15:58
|t/p
|74
|87.70
|1.2006
|1.2106
|1.2006
|61749.55
|353934.47
|149
|2004.07.30 14:50
|buy
|75
|100.00
|1.2114
|1.2084
|1.2184
|150
|2004.07.30 16:01
|s/l
|75
|100.00
|1.2084
|1.2084
|1.2184
|-29999.82
|323934.65
|151
|2004.08.06 14:50
|buy
|76
|97.20
|1.2228
|1.2198
|1.2298
|152
|2004.08.10 15:54
|t/p
|76
|97.20
|1.2298
|1.2198
|1.2298
|66407.36
|390342.01
|153
|2004.08.10 21:10
|sell
|77
|100.00
|1.2235
|1.2265
|1.2165
|154
|2004.08.12 10:32
|s/l
|77
|100.00
|1.2265
|1.2265
|1.2165
|-28359.87
|361982.14
|155
|2004.08.13 14:40
|buy
|78
|100.00
|1.2289
|1.2259
|1.2359
|156
|2004.08.13 16:43
|t/p
|78
|100.00
|1.2359
|1.2259
|1.2359
|69999.75
|431981.89
|157
|2004.09.03 15:10
|sell
|79
|100.00
|1.2104
|1.2134
|1.2034
|158
|2004.09.08 13:27
|t/p
|79
|100.00
|1.2034
|1.2134
|1.2034
|71229.85
|503211.74
|159
|2004.09.08 16:56
|buy
|80
|100.00
|1.2117
|1.2087
|1.2187
|160
|2004.09.08 20:49
|t/p
|80
|100.00
|1.2187
|1.2087
|1.2187
|70000.00
|573211.74
|161
|2004.09.10 15:00
|buy
|81
|100.00
|1.2294
|1.2264
|1.2364
|162
|2004.09.10 20:58
|s/l
|81
|100.00
|1.2264
|1.2264
|1.2364
|-29999.89
|543211.85
|163
|2004.09.21 21:15
|buy
|82
|100.00
|1.2337
|1.2307
|1.2407
|164
|2004.09.22 09:18
|s/l
|82
|100.00
|1.2307
|1.2307
|1.2407
|-30839.87
|512371.98
|165
|2004.09.30 13:55
|buy
|83
|100.00
|1.2406
|1.2376
|1.2476
|166
|2004.10.04 02:39
|s/l
|83
|100.00
|1.2376
|1.2376
|1.2476
|-31679.40
|480692.58
|167
|2004.10.08 14:50
|buy
|84
|100.00
|1.2395
|1.2365
|1.2465
|168
|2004.10.12 02:53
|s/l
|84
|100.00
|1.2365
|1.2365
|1.2465
|-31678.77
|449013.81
|169
|2004.10.13 20:05
|buy
|85
|100.00
|1.2341
|1.2311
|1.2411
|170
|2004.10.14 14:31
|t/p
|85
|100.00
|1.2411
|1.2311
|1.2411
|67479.46
|516493.27
|171
|2004.10.15 15:30
|buy
|86
|100.00
|1.2475
|1.2445
|1.2545
|172
|2004.10.20 09:21
|t/p
|86
|100.00
|1.2545
|1.2445
|1.2545
|67479.88
|583973.15
|173
|2004.10.27 17:35
|sell
|87
|100.00
|1.2725
|1.2755
|1.2655
|174
|2004.10.28 12:41
|t/p
|87
|100.00
|1.2655
|1.2755
|1.2655
|71230.38
|655203.53
|175
|2004.11.05 14:51
|sell
|88
|100.00
|1.2795
|1.2825
|1.2725
|176
|2004.11.05 14:55
|s/l
|88
|100.00
|1.2825
|1.2825
|1.2725
|-29999.92
|625203.61
|177
|2004.11.05 15:40
|buy
|89
|100.00
|1.2878
|1.2848
|1.2948
|178
|2004.11.05 17:41
|t/p
|89
|100.00
|1.2948
|1.2848
|1.2948
|70000.95
|695204.56
|179
|2004.11.23 12:10
|buy
|90
|100.00
|1.3069
|1.3039
|1.3139
|180
|2004.11.24 10:44
|t/p
|90
|100.00
|1.3139
|1.3039
|1.3139
|69160.25
|764364.81
|181
|2005.01.04 16:30
|sell
|91
|100.00
|1.3302
|1.3332
|1.3232
|182
|2005.01.05 11:09
|t/p
|91
|100.00
|1.3232
|1.3332
|1.3232
|70409.57
|834774.38
|183
|2005.01.07 16:15
|sell
|92
|100.00
|1.3151
|1.3181
|1.3081
|184
|2005.01.07 16:26
|t/p
|92
|100.00
|1.3081
|1.3181
|1.3081
|69999.55
|904773.93
|185
|2005.01.07 16:26
|sell
|93
|100.00
|1.3078
|1.3108
|1.3008
|186
|2005.01.10 10:16
|s/l
|93
|100.00
|1.3108
|1.3108
|1.3008
|-29590.00
|875183.93
|187
|2005.01.12 14:50
|buy
|94
|100.00
|1.3218
|1.3188
|1.3288
|188
|2005.01.12 17:14
|t/p
|94
|100.00
|1.3288
|1.3188
|1.3288
|69999.37
|945183.30
|189
|2005.01.25 16:35
|sell
|95
|100.00
|1.2962
|1.2992
|1.2892
|190
|2005.01.26 04:14
|s/l
|95
|100.00
|1.2992
|1.2992
|1.2892
|-29589.63
|915593.67
|191
|2005.02.04 14:40
|buy
|96
|100.00
|1.3036
|1.3006
|1.3106
|192
|2005.02.04 14:45
|s/l
|96
|100.00
|1.3006
|1.3006
|1.3106
|-29999.04
|885594.63
|193
|2005.02.04 15:30
|sell
|97
|100.00
|1.2943
|1.2973
|1.2873
|194
|2005.02.04 19:25
|t/p
|97
|100.00
|1.2873
|1.2973
|1.2873
|70000.00
|955594.63
|195
|2005.02.10 15:30
|buy
|98
|100.00
|1.2813
|1.2783
|1.2883
|196
|2005.02.10 16:19
|t/p
|98
|100.00
|1.2883
|1.2783
|1.2883
|69999.82
|1025594.45
|197
|2005.02.10 16:19
|buy
|99
|100.00
|1.2889
|1.2859
|1.2959
|198
|2005.02.11 02:19
|s/l
|99
|100.00
|1.2859
|1.2859
|1.2959
|-30839.68
|994754.77
|199
|2005.03.04 15:20
|buy
|100
|100.00
|1.3187
|1.3157
|1.3257
|200
|2005.03.08 09:45
|t/p
|100
|100.00
|1.3257
|1.3157
|1.3257
|68319.75
|1063074.52
|201
|2005.03.15 15:46
|sell
|101
|100.00
|1.3317
|1.3347
|1.3247
|202
|2005.03.16 08:35
|s/l
|101
|100.00
|1.3347
|1.3347
|1.3247
|-29590.00
|1033484.52
|203
|2005.03.22 20:35
|sell
|102
|100.00
|1.3135
|1.3165
|1.3065
|204
|2005.03.22 21:05
|t/p
|102
|100.00
|1.3065
|1.3165
|1.3065
|70000.47
|1103484.99
|205
|2005.03.22 21:05
|sell
|103
|100.00
|1.3061
|1.3091
|1.2991
|206
|2005.03.22 21:29
|s/l
|103
|100.00
|1.3091
|1.3091
|1.2991
|-29999.89
|1073485.10
|207
|2005.03.22 21:32
|sell
|104
|100.00
|1.3079
|1.3109
|1.3009
|208
|2005.03.23 14:30
|t/p
|104
|100.00
|1.3009
|1.3109
|1.3009
|70410.00
|1143895.10
|209
|2005.04.01 15:41
|buy
|105
|100.00
|1.3039
|1.3009
|1.3109
|210
|2005.04.01 15:58
|s/l
|105
|100.00
|1.3009
|1.3009
|1.3109
|-29999.54
|1113895.56
|211
|2005.04.01 16:30
|sell
|106
|100.00
|1.2963
|1.2993
|1.2893
|212
|2005.04.01 17:22
|t/p
|106
|100.00
|1.2893
|1.2993
|1.2893
|70000.00
|1183895.56
|213
|2005.04.01 17:22
|sell
|107
|100.00
|1.2889
|1.2919
|1.2819
|214
|2005.04.05 04:54
|t/p
|107
|100.00
|1.2819
|1.2919
|1.2819
|70820.00
|1254715.56
|215
|2005.04.08 17:30
|buy
|108
|100.00
|1.2881
|1.2851
|1.2951
|216
|2005.04.11 10:01
|t/p
|108
|100.00
|1.2951
|1.2851
|1.2951
|69160.00
|1323875.56
|217
|2005.04.12 14:55
|sell
|109
|100.00
|1.2922
|1.2952
|1.2852
|218
|2005.04.13 10:00
|s/l
|109
|100.00
|1.2952
|1.2952
|1.2852
|-29590.00
|1294285.56
|219
|2005.04.13 15:30
|sell
|110
|100.00
|1.2869
|1.2899
|1.2799
|220
|2005.04.13 16:53
|s/l
|110
|100.00
|1.2899
|1.2899
|1.2799
|-30000.76
|1264284.80
|221
|2005.04.15 16:50
|buy
|111
|100.00
|1.2931
|1.2901
|1.3001
|222
|2005.04.15 19:43
|s/l
|111
|100.00
|1.2901
|1.2901
|1.3001
|-29999.50
|1234285.30
|223
|2005.04.20 16:21
|buy
|112
|100.00
|1.3060
|1.3030
|1.3130
|224
|2005.04.21 18:24
|s/l
|112
|100.00
|1.3030
|1.3030
|1.3130
|-32520.64
|1201764.66
|225
|2005.05.06 14:42
|sell
|113
|100.00
|1.2867
|1.2897
|1.2797
|226
|2005.05.09 04:17
|t/p
|113
|100.00
|1.2797
|1.2897
|1.2797
|70410.10
|1272174.76
|227
|2005.05.11 14:55
|sell
|114
|100.00
|1.2801
|1.2831
|1.2731
|228
|2005.05.11 18:07
|s/l
|114
|100.00
|1.2831
|1.2831
|1.2731
|-30000.12
|1242174.64
|229
|2005.05.12 14:55
|sell
|115
|100.00
|1.2702
|1.2732
|1.2632
|230
|2005.05.13 12:03
|t/p
|115
|100.00
|1.2632
|1.2732
|1.2632
|70410.14
|1312584.78
|231
|2005.05.31 12:38
|sell
|116
|100.00
|1.2317
|1.2347
|1.2247
|232
|2005.05.31 14:49
|s/l
|116
|100.00
|1.2347
|1.2347
|1.2247
|-30000.00
|1282584.78
|233
|2005.06.10 16:20
|sell
|117
|100.00
|1.2132
|1.2162
|1.2062
|234
|2005.06.13 10:42
|t/p
|117
|100.00
|1.2062
|1.2162
|1.2062
|70410.00
|1352994.78
|235
|2005.06.14 15:35
|sell
|118
|100.00
|1.2055
|1.2085
|1.1985
|236
|2005.06.15 15:32
|s/l
|118
|100.00
|1.2085
|1.2085
|1.1985
|-29589.93
|1323404.85
|237
|2005.06.16 16:20
|sell
|119
|100.00
|1.2071
|1.2101
|1.2001
|238
|2005.06.16 18:00
|s/l
|119
|100.00
|1.2101
|1.2101
|1.2001
|-30000.00
|1293404.85
|239
|2005.06.17 16:50
|buy
|120
|100.00
|1.2231
|1.2201
|1.2301
|240
|2005.06.20 00:00
|s/l
|120
|100.00
|1.2201
|1.2201
|1.2301
|-30840.16
|1262564.69
|241
|2005.07.01 16:40
|sell
|121
|100.00
|1.1993
|1.2023
|1.1923
|242
|2005.07.04 00:03
|t/p
|121
|100.00
|1.1923
|1.2023
|1.1923
|70410.51
|1332975.20
|243
|2005.07.13 15:25
|sell
|122
|100.00
|1.2111
|1.2141
|1.2041
|244
|2005.07.15 14:36
|t/p
|122
|100.00
|1.2041
|1.2141
|1.2041
|71639.82
|1404615.02
|245
|2005.07.20 16:45
|sell
|123
|100.00
|1.2005
|1.2035
|1.1935
|246
|2005.07.20 17:15
|s/l
|123
|100.00
|1.2035
|1.2035
|1.1935
|-29999.89
|1374615.13
|247
|2005.07.20 19:40
|buy
|124
|100.00
|1.2117
|1.2087
|1.2187
|248
|2005.07.21 03:02
|t/p
|124
|100.00
|1.2187
|1.2087
|1.2187
|67480.87
|1442096.00
|249
|2005.07.27 15:30
|buy
|125
|100.00
|1.2042
|1.2012
|1.2112
|250
|2005.07.28 17:21
|t/p
|125
|100.00
|1.2112
|1.2012
|1.2112
|67480.20
|1509576.20
|251
|2005.08.12 15:13
|sell
|126
|100.00
|1.2389
|1.2419
|1.2319
|252
|2005.08.12 15:39
|s/l
|126
|100.00
|1.2419
|1.2419
|1.2319
|-30000.00
|1479576.20
|253
|2005.08.31 16:25
|buy
|127
|100.00
|1.2287
|1.2257
|1.2357
|254
|2005.09.01 10:21
|t/p
|127
|100.00
|1.2357
|1.2257
|1.2357
|67480.08
|1547056.28
|255
|2005.09.01 16:15
|buy
|128
|100.00
|1.2463
|1.2433
|1.2533
|256
|2005.09.02 09:42
|t/p
|128
|100.00
|1.2533
|1.2433
|1.2533
|69159.49
|1616215.77
|257
|2005.10.14 16:50
|buy
|129
|100.00
|1.2076
|1.2046
|1.2146
|258
|2005.10.17 11:43
|s/l
|129
|100.00
|1.2046
|1.2046
|1.2146
|-30839.48
|1585376.29
|259
|2005.10.21 17:35
|sell
|130
|100.00
|1.1963
|1.1993
|1.1893
|260
|2005.10.24 17:45
|s/l
|130
|100.00
|1.1993
|1.1993
|1.1893
|-29590.00
|1555786.29
|261
|2005.11.04 16:05
|sell
|131
|100.00
|1.1913
|1.1943
|1.1843
|262
|2005.11.04 16:34
|t/p
|131
|100.00
|1.1843
|1.1943
|1.1843
|70000.35
|1625786.64
|263
|2005.11.04 16:35
|sell
|132
|100.00
|1.1843
|1.1873
|1.1773
|264
|2005.11.08 01:54
|t/p
|132
|100.00
|1.1773
|1.1873
|1.1773
|70819.46
|1696606.10
|265
|2005.11.18 15:15
|buy
|133
|100.00
|1.1740
|1.1710
|1.1810
|266
|2005.11.18 16:19
|s/l
|133
|100.00
|1.1710
|1.1710
|1.1810
|-29999.75
|1666606.35
|267
|2005.11.18 16:32
|sell
|134
|100.00
|1.1705
|1.1735
|1.1635
|268
|2005.11.18 17:19
|s/l
|134
|100.00
|1.1735
|1.1735
|1.1635
|-30000.00
|1636606.35
|269
|2005.11.22 20:20
|buy
|135
|100.00
|1.1800
|1.1770
|1.1870
|270
|2005.11.23 12:13
|s/l
|135
|100.00
|1.1770
|1.1770
|1.1870
|-30840.17
|1605766.18
|271
|2006.01.03 16:05
|buy
|136
|100.00
|1.1935
|1.1905
|1.2005
|272
|2006.01.03 20:04
|t/p
|136
|100.00
|1.2005
|1.1905
|1.2005
|70000.00
|1675766.18
|273
|2006.01.06 15:05
|buy
|137
|100.00
|1.2165
|1.2135
|1.2235
|274
|2006.01.06 15:40
|s/l
|137
|100.00
|1.2135
|1.2135
|1.2235
|-29999.94
|1645766.24
|275
|2006.01.12 15:30
|sell
|138
|100.00
|1.2016
|1.2046
|1.1946
|276
|2006.01.13 00:20
|s/l
|138
|100.00
|1.2046
|1.2046
|1.1946
|-29590.44
|1616175.80
|277
|2006.01.27 16:55
|sell
|139
|100.00
|1.2135
|1.2165
|1.2065
|278
|2006.01.30 14:25
|t/p
|139
|100.00
|1.2065
|1.2165
|1.2065
|70410.00
|1686585.80
|279
|2006.02.03 15:10
|sell
|140
|100.00
|1.1986
|1.2016
|1.1916
|280
|2006.02.03 17:06
|s/l
|140
|100.00
|1.2016
|1.2016
|1.1916
|-30000.00
|1656585.80
|281
|2006.02.10 16:40
|sell
|141
|100.00
|1.1939
|1.1969
|1.1869
|282
|2006.02.14 14:38
|t/p
|141
|100.00
|1.1869
|1.1969
|1.1869
|70820.00
|1727405.80
|283
|2006.03.16 15:10
|buy
|142
|100.00
|1.2136
|1.2106
|1.2206
|284
|2006.03.17 18:09
|t/p
|142
|100.00
|1.2206
|1.2106
|1.2206
|69160.00
|1796565.80
|285
|2006.03.23 16:40
|sell
|143
|100.00
|1.1983
|1.2013
|1.1913
|286
|2006.03.24 16:10
|s/l
|143
|100.00
|1.2013
|1.2013
|1.1913
|-29589.96
|1766975.84
|287
|2006.03.30 16:45
|buy
|144
|100.00
|1.2142
|1.2112
|1.2212
|288
|2006.03.31 10:50
|s/l
|144
|100.00
|1.2112
|1.2112
|1.2212
|-30840.00
|1736135.84
|289
|2006.04.04 14:43
|buy
|145
|100.00
|1.2243
|1.2213
|1.2313
|290
|2006.04.06 10:56
|t/p
|145
|100.00
|1.2313
|1.2213
|1.2313
|66640.00
|1802775.84
|291
|2006.04.06 14:55
|sell
|146
|100.00
|1.2229
|1.2259
|1.2159
|292
|2006.04.07 15:21
|t/p
|146
|100.00
|1.2159
|1.2259
|1.2159
|70410.00
|1873185.84
|293
|2006.04.27 16:15
|buy
|147
|100.00
|1.2489
|1.2459
|1.2559
|294
|2006.04.28 10:36
|t/p
|147
|100.00
|1.2559
|1.2459
|1.2559
|69160.00
|1942345.84
|295
|2006.05.05 15:10
|buy
|148
|100.00
|1.2758
|1.2728
|1.2828
|296
|2006.05.05 16:46
|s/l
|148
|100.00
|1.2728
|1.2728
|1.2828
|-30000.00
|1912345.84
|297
|2006.05.17 16:35
|sell
|149
|100.00
|1.2757
|1.2787
|1.2687
|298
|2006.05.17 16:42
|s/l
|149
|100.00
|1.2787
|1.2787
|1.2687
|-30000.00
|1882345.84
|299
|2006.05.17 17:10
|sell
|150
|100.00
|1.2776
|1.2806
|1.2706
|300
|2006.05.17 20:25
|t/p
|150
|100.00
|1.2706
|1.2806
|1.2706
|70000.00
|1952345.84
|301
|2006.05.24 16:30
|sell
|151
|100.00
|1.2783
|1.2813
|1.2713
|302
|2006.05.25 20:32
|s/l
|151
|100.00
|1.2813
|1.2813
|1.2713
|-28770.00
|1923575.84
|303
|2006.05.26 15:55
|sell
|152
|100.00
|1.2737
|1.2767
|1.2667
|304
|2006.05.29 11:09
|s/l
|152
|100.00
|1.2767
|1.2767
|1.2667
|-29590.00
|1893985.84
|305
|2006.05.30 16:10
|buy
|153
|100.00
|1.2905
|1.2875
|1.2975
|306
|2006.05.30 17:32
|s/l
|153
|100.00
|1.2875
|1.2875
|1.2975
|-30000.00
|1863985.84
|307
|2006.06.01 16:55
|buy
|154
|100.00
|1.2816
|1.2786
|1.2886
|308
|2006.06.02 14:30
|t/p
|154
|100.00
|1.2886
|1.2786
|1.2886
|69160.00
|1933145.84
|309
|2006.06.02 14:40
|buy
|155
|100.00
|1.2898
|1.2868
|1.2968
|310
|2006.06.05 09:30
|t/p
|155
|100.00
|1.2968
|1.2868
|1.2968
|69160.00
|2002305.84
|311
|2006.06.08 14:43
|sell
|156
|100.00
|1.2672
|1.2702
|1.2602
|312
|2006.06.09 14:35
|t/p
|156
|100.00
|1.2602
|1.2702
|1.2602
|70410.00
|2072715.84
|313
|2006.06.14 15:40
|buy
|157
|100.00
|1.2635
|1.2605
|1.2705
|314
|2006.06.14 19:48
|s/l
|157
|100.00
|1.2605
|1.2605
|1.2705
|-30000.00
|2042715.84
|315
|2006.06.29 20:35
|buy
|158
|100.00
|1.2634
|1.2604
|1.2704
|316
|2006.06.30 03:34
|t/p
|158
|100.00
|1.2704
|1.2604
|1.2704
|69160.00
|2111875.84
|317
|2006.07.07 14:40
|buy
|159
|100.00
|1.2848
|1.2818
|1.2918
|318
|2006.07.07 14:58
|s/l
|159
|100.00
|1.2818
|1.2818
|1.2918
|-30000.00
|2081875.84
|319
|2006.07.19 16:20
|buy
|160
|100.00
|1.2560
|1.2530
|1.2630
|320
|2006.07.20 12:55
|t/p
|160
|100.00
|1.2630
|1.2530
|1.2630
|67480.00
|2149355.84
|321
|2006.07.28 14:40
|buy
|161
|100.00
|1.2727
|1.2697
|1.2797
|322
|2006.08.01 18:09
|t/p
|161
|100.00
|1.2797
|1.2697
|1.2797
|68320.00
|2217675.84
|323
|2006.08.04 14:40
|buy
|162
|100.00
|1.2883
|1.2853
|1.2953
|324
|2006.08.07 11:39
|s/l
|162
|100.00
|1.2853
|1.2853
|1.2953
|-30840.00
|2186835.84
|325
|2006.08.15 15:15
|buy
|163
|100.00
|1.2793
|1.2763
|1.2863
|326
|2006.08.16 15:16
|t/p
|163
|100.00
|1.2863
|1.2763
|1.2863
|69160.00
|2255995.84
|327
|2006.09.21 18:35
|buy
|164
|100.00
|1.2788
|1.2758
|1.2858
|328
|2006.09.25 15:32
|s/l
|164
|100.00
|1.2758
|1.2758
|1.2858
|-31680.00
|2224315.84
|329
|2006.10.06 15:05
|sell
|165
|100.00
|1.2599
|1.2629
|1.2529
|330
|2006.10.10 15:37
|t/p
|165
|100.00
|1.2529
|1.2629
|1.2529
|70820.00
|2295135.84
|331
|2006.10.31 16:35
|buy
|166
|100.00
|1.2779
|1.2749
|1.2849
|332
|2006.11.01 08:52
|s/l
|166
|100.00
|1.2749
|1.2749
|1.2849
|-30840.00
|2264295.84
|333
|2006.11.03 14:45
|sell
|167
|100.00
|1.2694
|1.2724
|1.2624
|334
|2006.11.06 01:02
|s/l
|167
|100.00
|1.2724
|1.2724
|1.2624
|-29590.00
|2234705.84
|335
|2007.01.05 14:40
|sell
|168
|100.00
|1.3004
|1.3034
|1.2934
|336
|2007.01.08 17:47
|s/l
|168
|100.00
|1.3034
|1.3034
|1.2934
|-29590.00
|2205115.84
|337
|2007.01.11 15:25
|sell
|169
|100.00
|1.2917
|1.2947
|1.2847
|338
|2007.01.12 16:01
|s/l
|169
|100.00
|1.2947
|1.2947
|1.2847
|-29590.00
|2175525.84
|339
|2007.02.02 15:37
|sell
|170
|100.00
|1.2980
|1.3010
|1.2910
|340
|2007.02.07 16:05
|s/l
|170
|100.00
|1.3010
|1.3010
|1.2910
|-28770.00
|2146755.84