Strategy Tester Report
qq_v2.3_eurusd_MM

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2002.08.12 00:00 - 2007.03.01 00:00 (2002.08.10 - 2007.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagic=1111; pr=12; sl=30; tp=70; tz=60; mm=1; qq=30; chas1=11; chas2=22; Lots=1; TrailingStop=0;
Bars in test452349Ticks modelled4083051Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit2136755.84Gross profit3913981.66Gross loss-1777225.82
Profit factor2.20Expected payoff12569.15
Absolute drawdown1763.52Maximal drawdown148380.00 (6.46%)Relative drawdown31.60% (10140.00)
Total trades170Short positions (won %)84 (46.43%)Long positions (won %)86 (52.33%)
Profit trades (% of total)84 (49.41%)Loss trades (% of total)86 (50.59%)
Largestprofit trade71639.82loss trade-32520.64
Averageprofit trade46595.02loss trade-20665.42
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (56268.04)consecutive losses (loss in money)5 (-148380.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)279570.32 (4)consecutive loss (count of losses)-148380.00 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12002.08.20 15:28sell13.000.97300.97600.9660
22002.08.20 15:47s/l13.000.97600.97600.9660-900.009100.00
32002.08.27 16:40buy22.800.98100.97800.9880
42002.08.28 23:47s/l22.800.97800.97800.9880-863.528236.48
52002.09.06 15:20sell32.500.98530.98830.9783
62002.09.10 09:58t/p32.500.97830.98830.97831770.5010006.98
72002.10.04 15:28sell43.100.98050.98350.9735
82002.10.04 17:40s/l43.100.98350.98350.9735-930.009076.98
92002.11.19 18:45sell52.801.00331.00630.9963
102002.11.22 17:52t/p52.800.99631.00630.99632017.4011094.38
112003.01.02 16:25sell63.401.03871.04171.0317
122003.01.03 16:20s/l63.401.04171.04171.0317-1006.0610088.32
132003.01.08 18:05buy73.101.04541.04241.0524
142003.01.08 19:01t/p73.101.05241.04241.05242170.0012258.32
152003.01.10 15:20buy83.701.05631.05331.0633
162003.01.10 16:41s/l83.701.05331.05331.0633-1110.0011148.32
172003.02.05 15:10sell93.401.08461.08761.0776
182003.02.05 16:18s/l93.401.08761.08761.0776-1020.0010128.32
192003.02.05 18:25sell103.101.07781.08081.0708
202003.02.06 10:31s/l103.101.08081.08081.0708-891.879236.45
212003.03.13 20:00sell112.801.08051.08351.0735
222003.03.14 17:21t/p112.801.07351.08351.07351971.4811207.93
232003.04.29 17:10buy123.401.10131.09831.1083
242003.04.30 01:43t/p123.401.10831.09831.10832351.4413559.37
252003.05.06 20:55buy134.101.14281.13981.1498
262003.05.07 07:32s/l134.101.13981.13981.1498-1264.4412294.93
272003.05.08 14:00buy143.701.14271.13971.1497
282003.05.08 18:52t/p143.701.14971.13971.14972590.0014884.93
292003.05.15 19:05sell154.501.13941.14241.1324
302003.05.16 10:54s/l154.501.14241.14241.1324-1331.5513553.38
312003.05.20 17:40buy164.101.16951.16651.1765
322003.05.21 14:48s/l164.101.16651.16651.1765-1264.4412288.94
332003.06.05 14:10buy173.701.17761.17461.1846
342003.06.05 15:18t/p173.701.18461.17461.18462590.0014878.94
352003.06.05 15:20buy184.501.18401.18101.1910
362003.06.06 14:07s/l184.501.18101.18101.1910-1387.8013491.14
372003.06.06 14:45sell194.101.17651.17951.1695
382003.06.06 16:15t/p194.101.16951.17951.16952870.0016361.14
392003.06.19 18:55buy205.001.17381.17081.1808
402003.06.19 20:57s/l205.001.17081.17081.1808-1500.0014861.14
412003.06.25 21:05sell214.501.15271.15571.1457
422003.06.26 12:59t/p214.501.14571.15571.14573205.3518066.49
432003.07.01 16:20buy225.501.15951.15651.1665
442003.07.01 20:29s/l225.501.15651.15651.1665-1650.0016416.49
452003.07.03 15:01buy235.001.15201.14901.1590
462003.07.03 16:02s/l235.001.14901.14901.1590-1500.0014916.49
472003.07.15 17:00sell244.501.12451.12751.1175
482003.07.15 19:38t/p244.501.11751.12751.11753150.0018066.49
492003.08.01 16:30buy255.501.12651.12351.1335
502003.08.04 16:27t/p255.501.13351.12351.13353803.8021870.29
512003.09.05 14:50buy266.601.09961.09661.1066
522003.09.05 17:47t/p266.601.10661.09661.10664620.0026490.29
532003.09.12 14:45buy278.001.12401.12101.1310
542003.09.12 16:02t/p278.001.13101.12101.13105600.0032090.29
552003.09.19 16:55buy289.701.13721.13421.1442
562003.09.19 17:06s/l289.701.13421.13421.1442-2910.0029180.29
572003.10.03 15:10sell298.801.15921.16221.1522
582003.10.03 15:47s/l298.801.16221.16221.1522-2640.0026540.29
592003.10.10 15:30buy308.001.18341.18041.1904
602003.10.10 16:09s/l308.001.18041.18041.1904-2400.0024140.29
612003.10.15 14:50sell317.301.16191.16491.1549
622003.10.15 16:02s/l317.301.16491.16491.1549-2190.0021950.29
632003.10.17 16:35buy326.601.16311.16011.1701
642003.10.20 00:01t/p326.601.17011.16011.17014564.5626514.85
652003.11.07 17:10buy338.001.14881.14581.1558
662003.11.11 00:22s/l338.001.14581.14581.1558-2534.4023980.45
672003.11.18 16:10buy347.201.18781.18481.1948
682003.11.18 20:33t/p347.201.19481.18481.19485040.0029020.45
692003.11.26 15:45buy358.801.18721.18421.1942
702003.11.26 18:33t/p358.801.19421.18421.19426160.0035180.45
712004.01.01 19:25sell3610.601.25421.25721.2472
722004.01.01 23:59s/l3610.601.25721.25721.2472-3180.0032000.45
732004.01.08 14:55buy379.701.27121.26821.2782
742004.01.09 00:31t/p379.701.27821.26821.27826708.5238708.97
752004.01.09 14:40buy3811.701.28431.28131.2913
762004.01.09 14:47s/l3811.701.28131.28131.2913-3510.0035198.97
772004.01.09 14:55buy3910.601.28211.27911.2891
782004.01.12 09:36t/p3910.601.28911.27911.28917330.9642529.93
792004.01.16 15:40sell4012.801.24311.24611.2361
802004.01.16 18:29t/p4012.801.23611.24611.23618960.0051489.93
812004.01.20 12:55buy4115.501.25031.24731.2573
822004.01.20 17:16t/p4115.501.25731.24731.257310850.0062339.93
832004.01.23 17:48sell4218.801.26161.26461.2546
842004.01.26 08:23t/p4218.801.25461.26461.254613237.0875577.01
852004.01.28 20:25sell4322.701.25331.25631.2463
862004.01.28 23:06t/p4322.701.24631.25631.246315890.0091467.01
872004.01.29 16:50sell4427.501.23911.24211.2321
882004.01.30 08:09s/l4427.501.24211.24211.2321-8137.2583329.76
892004.01.30 14:40buy4525.001.24731.24431.2543
902004.01.30 15:00s/l4525.001.24431.24431.2543-7500.0075829.76
912004.01.30 17:20buy4622.801.24611.24311.2531
922004.02.02 16:46s/l4622.801.24311.24311.2531-7031.5268798.24
932004.02.06 14:40buy4720.701.26031.25731.2673
942004.02.06 14:50t/p4720.701.26731.25731.267314490.0083288.24
952004.02.06 14:50buy4825.001.26801.26501.2750
962004.02.09 00:00s/l4825.001.26501.26501.2750-7710.0075578.24
972004.02.11 17:17buy4922.701.27701.27401.2840
982004.02.11 23:34t/p4922.701.28401.27401.284015890.0091468.24
992004.02.13 16:40sell5027.501.27921.28221.2722
1002004.02.13 17:45t/p5027.501.27221.28221.272219250.00110718.24
1012004.02.19 15:05sell5133.301.26581.26881.2588
1022004.02.19 15:22s/l5133.301.26881.26881.2588-9990.00100728.24
1032004.02.20 16:35sell5230.301.25801.26101.2510
1042004.02.20 18:58t/p5230.301.25101.26101.251021210.00121938.24
1052004.02.24 16:30buy5336.601.26711.26411.2741
1062004.02.25 12:39s/l5336.601.26411.26411.2741-11287.44110650.80
1072004.02.25 16:44sell5433.201.25441.25741.2474
1082004.02.26 09:22t/p5433.201.24741.25741.247423648.36134299.16
1092004.03.02 17:05sell5540.301.22491.22791.2179
1102004.03.02 17:15s/l5540.301.22791.22791.2179-12090.00122209.16
1112004.03.02 17:19sell5636.701.22631.22931.2193
1122004.03.03 01:07t/p5636.701.21931.22931.219325840.47148049.63
1132004.03.03 17:30sell5744.501.20791.21091.2009
1142004.03.03 18:21s/l5744.501.21091.21091.2009-13350.00134699.63
1152004.03.05 14:40buy5840.501.23191.22891.2389
1162004.03.05 15:59t/p5840.501.23891.22891.238928350.00163049.63
1172004.03.09 21:18sell5949.001.22971.23271.2227
1182004.03.09 22:36s/l5949.001.23271.23271.2227-14700.00148349.63
1192004.03.16 17:49sell6044.601.22721.23021.2202
1202004.03.16 20:21s/l6044.601.23021.23021.2202-13380.00134969.63
1212004.03.18 15:45buy6140.501.23301.23001.2400
1222004.03.18 17:07t/p6140.501.24001.23001.240028350.00163319.63
1232004.03.19 17:30sell6249.001.22661.22961.2196
1242004.03.19 19:25s/l6249.001.22961.22961.2196-14700.00148619.63
1252004.04.02 15:45sell6344.601.22101.22401.2140
1262004.04.02 16:28t/p6344.601.21401.22401.214031220.00179839.63
1272004.04.02 16:28sell6454.001.21311.21611.2061
1282004.04.05 14:12t/p6454.001.20611.21611.206138021.40217861.03
1292004.04.29 15:35buy6565.401.19101.18801.1980
1302004.04.29 21:24t/p6565.401.19801.18801.198045780.00263641.03
1312004.05.07 14:50sell6679.101.19751.20051.1905
1322004.05.07 17:19t/p6679.101.19051.20051.190555370.00319011.03
1332004.05.12 15:00buy6795.801.19281.18981.1998
1342004.05.12 16:27s/l6795.801.18981.18981.1998-28740.00290271.03
1352004.05.27 15:06buy6887.101.22221.21921.2292
1362004.05.28 08:02t/p6887.101.22921.21921.229260238.36350509.39
1372004.06.15 15:00buy69100.001.21171.20871.2187
1382004.06.15 15:48s/l69100.001.20871.20871.2187-30000.00320509.39
1392004.06.16 17:20sell7096.201.19871.20171.1917
1402004.06.16 19:40s/l7096.201.20171.20171.1917-28860.47291648.92
1412004.07.02 14:43buy7187.501.22761.22461.2346
1422004.07.07 07:53t/p7187.501.23461.22461.234659045.00350693.92
1432004.07.20 21:15sell72100.001.23091.23391.2239
1442004.07.21 09:53s/l72100.001.23391.23391.2239-29589.51321104.41
1452004.07.21 16:50sell7396.401.22231.22531.2153
1462004.07.21 21:44s/l7396.401.22531.22531.2153-28919.49292184.92
1472004.07.27 16:30sell7487.701.20761.21061.2006
1482004.07.28 15:58t/p7487.701.20061.21061.200661749.55353934.47
1492004.07.30 14:50buy75100.001.21141.20841.2184
1502004.07.30 16:01s/l75100.001.20841.20841.2184-29999.82323934.65
1512004.08.06 14:50buy7697.201.22281.21981.2298
1522004.08.10 15:54t/p7697.201.22981.21981.229866407.36390342.01
1532004.08.10 21:10sell77100.001.22351.22651.2165
1542004.08.12 10:32s/l77100.001.22651.22651.2165-28359.87361982.14
1552004.08.13 14:40buy78100.001.22891.22591.2359
1562004.08.13 16:43t/p78100.001.23591.22591.235969999.75431981.89
1572004.09.03 15:10sell79100.001.21041.21341.2034
1582004.09.08 13:27t/p79100.001.20341.21341.203471229.85503211.74
1592004.09.08 16:56buy80100.001.21171.20871.2187
1602004.09.08 20:49t/p80100.001.21871.20871.218770000.00573211.74
1612004.09.10 15:00buy81100.001.22941.22641.2364
1622004.09.10 20:58s/l81100.001.22641.22641.2364-29999.89543211.85
1632004.09.21 21:15buy82100.001.23371.23071.2407
1642004.09.22 09:18s/l82100.001.23071.23071.2407-30839.87512371.98
1652004.09.30 13:55buy83100.001.24061.23761.2476
1662004.10.04 02:39s/l83100.001.23761.23761.2476-31679.40480692.58
1672004.10.08 14:50buy84100.001.23951.23651.2465
1682004.10.12 02:53s/l84100.001.23651.23651.2465-31678.77449013.81
1692004.10.13 20:05buy85100.001.23411.23111.2411
1702004.10.14 14:31t/p85100.001.24111.23111.241167479.46516493.27
1712004.10.15 15:30buy86100.001.24751.24451.2545
1722004.10.20 09:21t/p86100.001.25451.24451.254567479.88583973.15
1732004.10.27 17:35sell87100.001.27251.27551.2655
1742004.10.28 12:41t/p87100.001.26551.27551.265571230.38655203.53
1752004.11.05 14:51sell88100.001.27951.28251.2725
1762004.11.05 14:55s/l88100.001.28251.28251.2725-29999.92625203.61
1772004.11.05 15:40buy89100.001.28781.28481.2948
1782004.11.05 17:41t/p89100.001.29481.28481.294870000.95695204.56
1792004.11.23 12:10buy90100.001.30691.30391.3139
1802004.11.24 10:44t/p90100.001.31391.30391.313969160.25764364.81
1812005.01.04 16:30sell91100.001.33021.33321.3232
1822005.01.05 11:09t/p91100.001.32321.33321.323270409.57834774.38
1832005.01.07 16:15sell92100.001.31511.31811.3081
1842005.01.07 16:26t/p92100.001.30811.31811.308169999.55904773.93
1852005.01.07 16:26sell93100.001.30781.31081.3008
1862005.01.10 10:16s/l93100.001.31081.31081.3008-29590.00875183.93
1872005.01.12 14:50buy94100.001.32181.31881.3288
1882005.01.12 17:14t/p94100.001.32881.31881.328869999.37945183.30
1892005.01.25 16:35sell95100.001.29621.29921.2892
1902005.01.26 04:14s/l95100.001.29921.29921.2892-29589.63915593.67
1912005.02.04 14:40buy96100.001.30361.30061.3106
1922005.02.04 14:45s/l96100.001.30061.30061.3106-29999.04885594.63
1932005.02.04 15:30sell97100.001.29431.29731.2873
1942005.02.04 19:25t/p97100.001.28731.29731.287370000.00955594.63
1952005.02.10 15:30buy98100.001.28131.27831.2883
1962005.02.10 16:19t/p98100.001.28831.27831.288369999.821025594.45
1972005.02.10 16:19buy99100.001.28891.28591.2959
1982005.02.11 02:19s/l99100.001.28591.28591.2959-30839.68994754.77
1992005.03.04 15:20buy100100.001.31871.31571.3257
2002005.03.08 09:45t/p100100.001.32571.31571.325768319.751063074.52
2012005.03.15 15:46sell101100.001.33171.33471.3247
2022005.03.16 08:35s/l101100.001.33471.33471.3247-29590.001033484.52
2032005.03.22 20:35sell102100.001.31351.31651.3065
2042005.03.22 21:05t/p102100.001.30651.31651.306570000.471103484.99
2052005.03.22 21:05sell103100.001.30611.30911.2991
2062005.03.22 21:29s/l103100.001.30911.30911.2991-29999.891073485.10
2072005.03.22 21:32sell104100.001.30791.31091.3009
2082005.03.23 14:30t/p104100.001.30091.31091.300970410.001143895.10
2092005.04.01 15:41buy105100.001.30391.30091.3109
2102005.04.01 15:58s/l105100.001.30091.30091.3109-29999.541113895.56
2112005.04.01 16:30sell106100.001.29631.29931.2893
2122005.04.01 17:22t/p106100.001.28931.29931.289370000.001183895.56
2132005.04.01 17:22sell107100.001.28891.29191.2819
2142005.04.05 04:54t/p107100.001.28191.29191.281970820.001254715.56
2152005.04.08 17:30buy108100.001.28811.28511.2951
2162005.04.11 10:01t/p108100.001.29511.28511.295169160.001323875.56
2172005.04.12 14:55sell109100.001.29221.29521.2852
2182005.04.13 10:00s/l109100.001.29521.29521.2852-29590.001294285.56
2192005.04.13 15:30sell110100.001.28691.28991.2799
2202005.04.13 16:53s/l110100.001.28991.28991.2799-30000.761264284.80
2212005.04.15 16:50buy111100.001.29311.29011.3001
2222005.04.15 19:43s/l111100.001.29011.29011.3001-29999.501234285.30
2232005.04.20 16:21buy112100.001.30601.30301.3130
2242005.04.21 18:24s/l112100.001.30301.30301.3130-32520.641201764.66
2252005.05.06 14:42sell113100.001.28671.28971.2797
2262005.05.09 04:17t/p113100.001.27971.28971.279770410.101272174.76
2272005.05.11 14:55sell114100.001.28011.28311.2731
2282005.05.11 18:07s/l114100.001.28311.28311.2731-30000.121242174.64
2292005.05.12 14:55sell115100.001.27021.27321.2632
2302005.05.13 12:03t/p115100.001.26321.27321.263270410.141312584.78
2312005.05.31 12:38sell116100.001.23171.23471.2247
2322005.05.31 14:49s/l116100.001.23471.23471.2247-30000.001282584.78
2332005.06.10 16:20sell117100.001.21321.21621.2062
2342005.06.13 10:42t/p117100.001.20621.21621.206270410.001352994.78
2352005.06.14 15:35sell118100.001.20551.20851.1985
2362005.06.15 15:32s/l118100.001.20851.20851.1985-29589.931323404.85
2372005.06.16 16:20sell119100.001.20711.21011.2001
2382005.06.16 18:00s/l119100.001.21011.21011.2001-30000.001293404.85
2392005.06.17 16:50buy120100.001.22311.22011.2301
2402005.06.20 00:00s/l120100.001.22011.22011.2301-30840.161262564.69
2412005.07.01 16:40sell121100.001.19931.20231.1923
2422005.07.04 00:03t/p121100.001.19231.20231.192370410.511332975.20
2432005.07.13 15:25sell122100.001.21111.21411.2041
2442005.07.15 14:36t/p122100.001.20411.21411.204171639.821404615.02
2452005.07.20 16:45sell123100.001.20051.20351.1935
2462005.07.20 17:15s/l123100.001.20351.20351.1935-29999.891374615.13
2472005.07.20 19:40buy124100.001.21171.20871.2187
2482005.07.21 03:02t/p124100.001.21871.20871.218767480.871442096.00
2492005.07.27 15:30buy125100.001.20421.20121.2112
2502005.07.28 17:21t/p125100.001.21121.20121.211267480.201509576.20
2512005.08.12 15:13sell126100.001.23891.24191.2319
2522005.08.12 15:39s/l126100.001.24191.24191.2319-30000.001479576.20
2532005.08.31 16:25buy127100.001.22871.22571.2357
2542005.09.01 10:21t/p127100.001.23571.22571.235767480.081547056.28
2552005.09.01 16:15buy128100.001.24631.24331.2533
2562005.09.02 09:42t/p128100.001.25331.24331.253369159.491616215.77
2572005.10.14 16:50buy129100.001.20761.20461.2146
2582005.10.17 11:43s/l129100.001.20461.20461.2146-30839.481585376.29
2592005.10.21 17:35sell130100.001.19631.19931.1893
2602005.10.24 17:45s/l130100.001.19931.19931.1893-29590.001555786.29
2612005.11.04 16:05sell131100.001.19131.19431.1843
2622005.11.04 16:34t/p131100.001.18431.19431.184370000.351625786.64
2632005.11.04 16:35sell132100.001.18431.18731.1773
2642005.11.08 01:54t/p132100.001.17731.18731.177370819.461696606.10
2652005.11.18 15:15buy133100.001.17401.17101.1810
2662005.11.18 16:19s/l133100.001.17101.17101.1810-29999.751666606.35
2672005.11.18 16:32sell134100.001.17051.17351.1635
2682005.11.18 17:19s/l134100.001.17351.17351.1635-30000.001636606.35
2692005.11.22 20:20buy135100.001.18001.17701.1870
2702005.11.23 12:13s/l135100.001.17701.17701.1870-30840.171605766.18
2712006.01.03 16:05buy136100.001.19351.19051.2005
2722006.01.03 20:04t/p136100.001.20051.19051.200570000.001675766.18
2732006.01.06 15:05buy137100.001.21651.21351.2235
2742006.01.06 15:40s/l137100.001.21351.21351.2235-29999.941645766.24
2752006.01.12 15:30sell138100.001.20161.20461.1946
2762006.01.13 00:20s/l138100.001.20461.20461.1946-29590.441616175.80
2772006.01.27 16:55sell139100.001.21351.21651.2065
2782006.01.30 14:25t/p139100.001.20651.21651.206570410.001686585.80
2792006.02.03 15:10sell140100.001.19861.20161.1916
2802006.02.03 17:06s/l140100.001.20161.20161.1916-30000.001656585.80
2812006.02.10 16:40sell141100.001.19391.19691.1869
2822006.02.14 14:38t/p141100.001.18691.19691.186970820.001727405.80
2832006.03.16 15:10buy142100.001.21361.21061.2206
2842006.03.17 18:09t/p142100.001.22061.21061.220669160.001796565.80
2852006.03.23 16:40sell143100.001.19831.20131.1913
2862006.03.24 16:10s/l143100.001.20131.20131.1913-29589.961766975.84
2872006.03.30 16:45buy144100.001.21421.21121.2212
2882006.03.31 10:50s/l144100.001.21121.21121.2212-30840.001736135.84
2892006.04.04 14:43buy145100.001.22431.22131.2313
2902006.04.06 10:56t/p145100.001.23131.22131.231366640.001802775.84
2912006.04.06 14:55sell146100.001.22291.22591.2159
2922006.04.07 15:21t/p146100.001.21591.22591.215970410.001873185.84
2932006.04.27 16:15buy147100.001.24891.24591.2559
2942006.04.28 10:36t/p147100.001.25591.24591.255969160.001942345.84
2952006.05.05 15:10buy148100.001.27581.27281.2828
2962006.05.05 16:46s/l148100.001.27281.27281.2828-30000.001912345.84
2972006.05.17 16:35sell149100.001.27571.27871.2687
2982006.05.17 16:42s/l149100.001.27871.27871.2687-30000.001882345.84
2992006.05.17 17:10sell150100.001.27761.28061.2706
3002006.05.17 20:25t/p150100.001.27061.28061.270670000.001952345.84
3012006.05.24 16:30sell151100.001.27831.28131.2713
3022006.05.25 20:32s/l151100.001.28131.28131.2713-28770.001923575.84
3032006.05.26 15:55sell152100.001.27371.27671.2667
3042006.05.29 11:09s/l152100.001.27671.27671.2667-29590.001893985.84
3052006.05.30 16:10buy153100.001.29051.28751.2975
3062006.05.30 17:32s/l153100.001.28751.28751.2975-30000.001863985.84
3072006.06.01 16:55buy154100.001.28161.27861.2886
3082006.06.02 14:30t/p154100.001.28861.27861.288669160.001933145.84
3092006.06.02 14:40buy155100.001.28981.28681.2968
3102006.06.05 09:30t/p155100.001.29681.28681.296869160.002002305.84
3112006.06.08 14:43sell156100.001.26721.27021.2602
3122006.06.09 14:35t/p156100.001.26021.27021.260270410.002072715.84
3132006.06.14 15:40buy157100.001.26351.26051.2705
3142006.06.14 19:48s/l157100.001.26051.26051.2705-30000.002042715.84
3152006.06.29 20:35buy158100.001.26341.26041.2704
3162006.06.30 03:34t/p158100.001.27041.26041.270469160.002111875.84
3172006.07.07 14:40buy159100.001.28481.28181.2918
3182006.07.07 14:58s/l159100.001.28181.28181.2918-30000.002081875.84
3192006.07.19 16:20buy160100.001.25601.25301.2630
3202006.07.20 12:55t/p160100.001.26301.25301.263067480.002149355.84
3212006.07.28 14:40buy161100.001.27271.26971.2797
3222006.08.01 18:09t/p161100.001.27971.26971.279768320.002217675.84
3232006.08.04 14:40buy162100.001.28831.28531.2953
3242006.08.07 11:39s/l162100.001.28531.28531.2953-30840.002186835.84
3252006.08.15 15:15buy163100.001.27931.27631.2863
3262006.08.16 15:16t/p163100.001.28631.27631.286369160.002255995.84
3272006.09.21 18:35buy164100.001.27881.27581.2858
3282006.09.25 15:32s/l164100.001.27581.27581.2858-31680.002224315.84
3292006.10.06 15:05sell165100.001.25991.26291.2529
3302006.10.10 15:37t/p165100.001.25291.26291.252970820.002295135.84
3312006.10.31 16:35buy166100.001.27791.27491.2849
3322006.11.01 08:52s/l166100.001.27491.27491.2849-30840.002264295.84
3332006.11.03 14:45sell167100.001.26941.27241.2624
3342006.11.06 01:02s/l167100.001.27241.27241.2624-29590.002234705.84
3352007.01.05 14:40sell168100.001.30041.30341.2934
3362007.01.08 17:47s/l168100.001.30341.30341.2934-29590.002205115.84
3372007.01.11 15:25sell169100.001.29171.29471.2847
3382007.01.12 16:01s/l169100.001.29471.29471.2847-29590.002175525.84
3392007.02.02 15:37sell170100.001.29801.30101.2910
3402007.02.07 16:05s/l170100.001.30101.30101.2910-28770.002146755.84