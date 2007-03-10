Velocity4x

Account: 90007181 Name: Philip Johnson Currency: USD 2007 March 15, 17:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5504512007.03.10 04:31balanceDeposit5 000.00
5504572007.03.11 22:01buy0.10usdjpy118.360.00118.592007.03.12 01:23118.280.000.000.00-6.76
 100018Goblin BiPolar Buy
5512972007.03.12 00:28buy0.10usdjpy118.050.00118.282007.03.12 01:23118.280.000.000.0019.45
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
5521112007.03.12 01:23buy0.10usdjpy118.300.00118.532007.03.12 12:39117.660.000.000.00-54.39
 100018Goblin BiPolar Buy
5539802007.03.12 10:00buy0.10eurusd1.31720.00001.31952007.03.12 19:421.31950.000.000.0023.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
5544182007.03.12 11:31buy0.10usdjpy117.990.00118.222007.03.12 12:39117.610.000.000.00-32.31
 100018Goblin BiPolar Buy
5548412007.03.12 12:21buy0.30usdjpy117.680.00117.912007.03.12 12:39117.610.000.000.00-17.86
 100018Goblin BiPolar Buy
5550482007.03.12 12:33buy0.60usdjpy117.380.00117.612007.03.12 12:39117.610.000.000.00117.34
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
5554232007.03.12 13:00sell0.10usdjpy117.470.00117.242007.03.12 13:54117.240.000.000.0019.62
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5561272007.03.12 13:54sell0.10usdjpy117.220.00116.992007.03.13 06:31117.300.000.00-1.70-6.82
 200018Goblin Bipolar Sell
5564502007.03.12 14:21sell0.10usdjpy117.540.00117.312007.03.13 06:30117.310.000.00-1.7019.61
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5583492007.03.12 17:15sell0.10eurchf1.61500.00001.61272007.03.13 07:031.61270.000.00-1.2318.78
 200008Goblin Bipolar Sell[tp]
5592762007.03.12 19:42buy0.10eurusd1.31970.00001.32202007.03.13 11:181.31900.000.00-1.00-7.00
 100011Goblin BiPolar Buy
5638232007.03.13 06:31sell0.10usdjpy117.300.00117.072007.03.13 11:06117.070.000.000.0019.65
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5641052007.03.13 07:02buy0.10eurusd1.31670.00001.31902007.03.13 11:181.31900.000.000.0023.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
5641222007.03.13 07:03sell0.10eurchf1.61240.00001.61012007.03.13 12:551.61010.000.000.0018.87
 200008Goblin Bipolar Sell[tp]
5653022007.03.13 09:00sell0.10eurusd1.31630.00001.31402007.03.15 09:151.32070.000.002.00-44.00
 200011Goblin Bipolar Sell
5666052007.03.13 11:06sell0.10usdjpy117.050.00116.822007.03.13 11:16116.820.000.000.0019.69
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5667322007.03.13 11:17sell0.10usdjpy116.800.00116.572007.03.13 12:31116.570.000.000.0019.73
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5675222007.03.13 12:30sell0.10eurusd1.31970.00001.31742007.03.15 09:141.32060.000.002.00-9.00
 200011Goblin Bipolar Sell
5675552007.03.13 12:31sell0.10usdjpy116.540.00116.312007.03.13 17:13116.920.000.000.00-32.50
 200018Goblin Bipolar Sell
5680012007.03.13 12:55sell0.10eurchf1.60980.00001.60752007.03.13 21:011.60750.000.000.0018.87
 200008Goblin Bipolar Sell[tp]
5691852007.03.13 15:31sell0.10usdjpy116.850.00116.622007.03.13 17:13116.930.000.000.00-6.84
 200018Goblin Bipolar Sell
5698132007.03.13 16:35sell0.30usdjpy117.150.00116.922007.03.13 17:13116.920.000.000.0059.01
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5701612007.03.13 17:13sell0.10usdjpy116.870.00116.642007.03.13 17:31116.640.000.000.0019.72
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5704192007.03.13 17:31sell0.10usdjpy116.640.00116.412007.03.13 18:37116.410.000.000.0019.76
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5711172007.03.13 18:37sell0.10usdjpy116.390.00116.162007.03.13 22:16116.160.000.00-1.7219.80
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5713472007.03.13 19:00buy0.10eurusd1.32100.00001.32332007.03.14 17:011.32330.000.00-1.0023.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
5724282007.03.13 21:01sell0.10eurchf1.60700.00001.60472007.03.14 03:251.60470.000.00-1.2318.90
 200008Goblin Bipolar Sell[tp]
5731062007.03.13 22:16sell0.10usdjpy116.140.00115.912007.03.14 00:19115.910.000.000.0019.84
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5741222007.03.14 00:19sell0.10usdjpy115.890.00115.662007.03.14 07:37115.960.000.000.00-6.04
 200018Goblin Bipolar Sell
5745542007.03.14 01:05sell0.10usdjpy116.200.00115.972007.03.14 07:37115.970.000.000.0019.84
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5756832007.03.14 03:25sell0.10eurchf1.60450.00001.60222007.03.14 16:481.60550.000.000.00-8.24
 200008Goblin Bipolar Sell
5777812007.03.14 07:37sell0.10usdjpy115.930.00115.702007.03.14 17:01116.290.000.000.00-30.96
 200018Goblin Bipolar Sell
5804262007.03.14 10:15sell0.10usdjpy116.240.00116.012007.03.14 17:01116.300.000.000.00-5.16
 200018Goblin Bipolar Sell
5840702007.03.14 13:31sell0.30usdjpy116.540.00116.312007.03.14 17:01116.310.000.000.0059.32
 200018Goblin Bipolar Sell[tp]
5857262007.03.14 14:32sell0.10eurchf1.60770.00001.60542007.03.14 16:481.60540.000.000.0018.95
 200008Goblin Bipolar Sell[tp]
5878362007.03.14 15:39sell0.30eurusd1.32290.00001.32062007.03.15 09:141.32060.000.004.5069.00
 200011Goblin Bipolar Sell[tp]
5901492007.03.14 17:02buy0.10eurusd1.32360.00001.32592007.03.15 13:321.32290.000.00-3.00-7.00
 100011Goblin BiPolar Buy
5926122007.03.14 19:00buy0.10usdjpy116.510.00116.742007.03.14 19:25116.740.000.000.0019.70
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
5929702007.03.14 19:25buy0.10usdjpy116.770.00117.002007.03.14 20:16117.000.000.000.0019.66
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
5935772007.03.14 20:16buy0.10usdjpy117.030.00117.262007.03.14 23:48117.260.000.002.5619.61
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
5949362007.03.14 22:00buy0.10eurchf1.60910.00001.61142007.03.15 10:011.61140.000.000.0018.85
 100008Goblin BiPolar Buy[tp]
5964172007.03.14 23:48buy0.10usdjpy117.270.00117.502007.03.15 00:12117.500.000.000.0019.57
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
5968772007.03.15 00:12buy0.10usdjpy117.520.00117.752007.03.15 08:08117.430.000.000.00-7.66
 100018Goblin BiPolar Buy
5978632007.03.15 01:03buy0.10usdjpy117.210.00117.442007.03.15 08:08117.440.000.000.0019.58
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
6034042007.03.15 08:08buy0.10usdjpy117.450.00117.682007.03.15 09:55117.370.000.000.00-6.82
 100018Goblin BiPolar Buy
6042602007.03.15 09:14buy0.10eurusd1.32060.00001.32292007.03.15 13:321.32290.000.000.0023.00
 100011Goblin BiPolar Buy[tp]
6047212007.03.15 09:40buy0.10usdjpy117.140.00117.372007.03.15 09:55117.370.000.000.0019.60
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
6049532007.03.15 09:56buy0.10usdjpy117.400.00117.632007.03.15 15:30117.320.000.000.00-6.82
 100018Goblin BiPolar Buy
6077882007.03.15 13:00buy0.10eurchf1.61240.00001.61472007.03.15 17:021.61170.000.000.00-5.75
 100008Goblin BiPolar Buy
6089702007.03.15 14:12buy0.10eurchf1.60940.00001.61172007.03.15 17:021.61170.000.000.0018.88
 100008Goblin BiPolar Buy[tp]
6091432007.03.15 14:22buy0.10usdjpy117.090.00117.322007.03.15 15:30117.320.000.000.0019.60
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
6101432007.03.15 15:30buy0.10usdjpy117.380.00117.612007.03.15 16:39117.610.000.000.0019.56
 100018Goblin BiPolar Buy[tp]
  0.00 0.00 -1.52 600.43
Closed P/L: 598.91
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
6059062007.03.15 11:00sell0.10eurusd1.32080.00001.3185 1.32330.000.000.00-25.00
 200011Goblin Bipolar Sell
6091132007.03.15 14:21sell0.10eurusd1.32380.00001.3215 1.32330.000.000.005.00
 200011Goblin Bipolar Sell
6115462007.03.15 16:39buy0.10usdjpy117.650.00117.88 117.530.000.000.00-10.21
 100018Goblin BiPolar Buy
  0.00 0.00 0.00 -30.21
 Floating P/L: -30.21
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 598.91 Floating P/L: -30.21 Margin: 364.46
Balance: 5 598.91 Equity: 5 568.70 Free Margin: 5 204.24