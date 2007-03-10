Velocity4x
|Account: 90007181
|Name: Philip Johnson
|Currency: USD
|2007 March 15, 17:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|550451
|2007.03.10 04:31
|balance
|Deposit
|5 000.00
|550457
|2007.03.11 22:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.36
|0.00
|118.59
|2007.03.12 01:23
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|551297
|2007.03.12 00:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.05
|0.00
|118.28
|2007.03.12 01:23
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|19.45
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|552111
|2007.03.12 01:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.30
|0.00
|118.53
|2007.03.12 12:39
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.39
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|553980
|2007.03.12 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3172
|0.0000
|1.3195
|2007.03.12 19:42
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|554418
|2007.03.12 11:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.99
|0.00
|118.22
|2007.03.12 12:39
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.31
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|554841
|2007.03.12 12:21
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.68
|0.00
|117.91
|2007.03.12 12:39
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.86
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|555048
|2007.03.12 12:33
|buy
|0.60
|usdjpy
|117.38
|0.00
|117.61
|2007.03.12 12:39
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|117.34
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|555423
|2007.03.12 13:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.47
|0.00
|117.24
|2007.03.12 13:54
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|19.62
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|556127
|2007.03.12 13:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.22
|0.00
|116.99
|2007.03.13 06:31
|117.30
|0.00
|0.00
|-1.70
|-6.82
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|556450
|2007.03.12 14:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.54
|0.00
|117.31
|2007.03.13 06:30
|117.31
|0.00
|0.00
|-1.70
|19.61
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|558349
|2007.03.12 17:15
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6150
|0.0000
|1.6127
|2007.03.13 07:03
|1.6127
|0.00
|0.00
|-1.23
|18.78
|
|200008
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|559276
|2007.03.12 19:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3220
|2007.03.13 11:18
|1.3190
|0.00
|0.00
|-1.00
|-7.00
|
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|563823
|2007.03.13 06:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.30
|0.00
|117.07
|2007.03.13 11:06
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|19.65
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|564105
|2007.03.13 07:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3190
|2007.03.13 11:18
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|564122
|2007.03.13 07:03
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6124
|0.0000
|1.6101
|2007.03.13 12:55
|1.6101
|0.00
|0.00
|0.00
|18.87
|
|200008
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|565302
|2007.03.13 09:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3140
|2007.03.15 09:15
|1.3207
|0.00
|0.00
|2.00
|-44.00
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|566605
|2007.03.13 11:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.05
|0.00
|116.82
|2007.03.13 11:16
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|19.69
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|566732
|2007.03.13 11:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.80
|0.00
|116.57
|2007.03.13 12:31
|116.57
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|567522
|2007.03.13 12:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3174
|2007.03.15 09:14
|1.3206
|0.00
|0.00
|2.00
|-9.00
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|567555
|2007.03.13 12:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.54
|0.00
|116.31
|2007.03.13 17:13
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.50
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|568001
|2007.03.13 12:55
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6098
|0.0000
|1.6075
|2007.03.13 21:01
|1.6075
|0.00
|0.00
|0.00
|18.87
|
|200008
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|569185
|2007.03.13 15:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.85
|0.00
|116.62
|2007.03.13 17:13
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|569813
|2007.03.13 16:35
|sell
|0.30
|usdjpy
|117.15
|0.00
|116.92
|2007.03.13 17:13
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|59.01
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|570161
|2007.03.13 17:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.87
|0.00
|116.64
|2007.03.13 17:31
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|19.72
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|570419
|2007.03.13 17:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.64
|0.00
|116.41
|2007.03.13 18:37
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|19.76
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|571117
|2007.03.13 18:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.16
|2007.03.13 22:16
|116.16
|0.00
|0.00
|-1.72
|19.80
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|571347
|2007.03.13 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3210
|0.0000
|1.3233
|2007.03.14 17:01
|1.3233
|0.00
|0.00
|-1.00
|23.00
|
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|572428
|2007.03.13 21:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6070
|0.0000
|1.6047
|2007.03.14 03:25
|1.6047
|0.00
|0.00
|-1.23
|18.90
|
|200008
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|573106
|2007.03.13 22:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.14
|0.00
|115.91
|2007.03.14 00:19
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|574122
|2007.03.14 00:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.89
|0.00
|115.66
|2007.03.14 07:37
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.04
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|574554
|2007.03.14 01:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.97
|2007.03.14 07:37
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|19.84
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|575683
|2007.03.14 03:25
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6045
|0.0000
|1.6022
|2007.03.14 16:48
|1.6055
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.24
|
|200008
|Goblin Bipolar Sell
|577781
|2007.03.14 07:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.93
|0.00
|115.70
|2007.03.14 17:01
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.96
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|580426
|2007.03.14 10:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.24
|0.00
|116.01
|2007.03.14 17:01
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell
|584070
|2007.03.14 13:31
|sell
|0.30
|usdjpy
|116.54
|0.00
|116.31
|2007.03.14 17:01
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|59.32
|
|200018
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|585726
|2007.03.14 14:32
|sell
|0.10
|eurchf
|1.6077
|0.0000
|1.6054
|2007.03.14 16:48
|1.6054
|0.00
|0.00
|0.00
|18.95
|
|200008
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|587836
|2007.03.14 15:39
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3206
|2007.03.15 09:14
|1.3206
|0.00
|0.00
|4.50
|69.00
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell[tp]
|590149
|2007.03.14 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3236
|0.0000
|1.3259
|2007.03.15 13:32
|1.3229
|0.00
|0.00
|-3.00
|-7.00
|
|100011
|Goblin BiPolar Buy
|592612
|2007.03.14 19:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.51
|0.00
|116.74
|2007.03.14 19:25
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|19.70
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|592970
|2007.03.14 19:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.77
|0.00
|117.00
|2007.03.14 20:16
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19.66
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|593577
|2007.03.14 20:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.03
|0.00
|117.26
|2007.03.14 23:48
|117.26
|0.00
|0.00
|2.56
|19.61
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|594936
|2007.03.14 22:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6091
|0.0000
|1.6114
|2007.03.15 10:01
|1.6114
|0.00
|0.00
|0.00
|18.85
|
|100008
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|596417
|2007.03.14 23:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.27
|0.00
|117.50
|2007.03.15 00:12
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|19.57
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|596877
|2007.03.15 00:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.52
|0.00
|117.75
|2007.03.15 08:08
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.66
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|597863
|2007.03.15 01:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.21
|0.00
|117.44
|2007.03.15 08:08
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|19.58
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|603404
|2007.03.15 08:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.45
|0.00
|117.68
|2007.03.15 09:55
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|604260
|2007.03.15 09:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3229
|2007.03.15 13:32
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|
|100011
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|604721
|2007.03.15 09:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.14
|0.00
|117.37
|2007.03.15 09:55
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|604953
|2007.03.15 09:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.40
|0.00
|117.63
|2007.03.15 15:30
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.82
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|607788
|2007.03.15 13:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6124
|0.0000
|1.6147
|2007.03.15 17:02
|1.6117
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|
|100008
|Goblin BiPolar Buy
|608970
|2007.03.15 14:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6094
|0.0000
|1.6117
|2007.03.15 17:02
|1.6117
|0.00
|0.00
|0.00
|18.88
|
|100008
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|609143
|2007.03.15 14:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.09
|0.00
|117.32
|2007.03.15 15:30
|117.32
|0.00
|0.00
|0.00
|19.60
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|610143
|2007.03.15 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.38
|0.00
|117.61
|2007.03.15 16:39
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|19.56
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy[tp]
|
|0.00
|0.00
|-1.52
|600.43
|Closed P/L:
|598.91
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|605906
|2007.03.15 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3185
|
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|609113
|2007.03.15 14:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3238
|0.0000
|1.3215
|
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|200011
|Goblin Bipolar Sell
|611546
|2007.03.15 16:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.65
|0.00
|117.88
|
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.21
|
|100018
|Goblin BiPolar Buy
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.21
|
|Floating P/L:
|-30.21
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|598.91
|Floating P/L:
|-30.21
|Margin:
|364.46
|Balance:
|5 598.91
|Equity:
|5 568.70
|Free Margin:
|5 204.24