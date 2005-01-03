Strategy Tester Report
-GoblinFibo1.2a

SymbolCHFJPY (Swiss Franc vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 13:00 - 2007.03.23 18:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; AllowTrading=true; StopAfterNoTradesFriday=true; TakeProfit=32; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=17; FiboProgression=true; MaxTrades=10; Pips=18; SecureProfit=50; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=111;
Bars in test17079Ticks modelled4253230Modelling quality89.47%
Initial deposit25000.00
Total net profit35129.67Gross profit66545.37Gross loss-31415.70
Profit factor2.12Expected payoff23.53
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1578.22 (4.00%)Relative drawdown4.79% (1406.77)
Total trades1493Short positions (won %)693 (57.14%)Long positions (won %)800 (60.50%)
Profit trades (% of total)880 (58.94%)Loss trades (% of total)613 (41.06%)
Largestprofit trade1548.38loss trade-295.38
Averageprofit trade75.62loss trade-51.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (300.90)consecutive losses (loss in money)8 (-1578.22)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2085.29 (6)consecutive loss (count of losses)-1578.22 (8)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.03 00:00buy10.1090.130.0090.45
22005.01.03 01:37buy20.1089.950.0090.27
32005.01.03 02:18buy30.2089.760.0090.08
42005.01.03 03:01buy40.3089.570.0089.89
52005.01.03 03:58buy50.5089.380.0089.70
62005.01.03 07:40t/p50.5089.700.0089.70135.6825135.68
72005.01.03 07:40close40.3089.710.0089.8935.6125171.29
82005.01.03 07:41close30.2089.720.0090.08-6.7925164.50
92005.01.03 07:41close20.1089.710.0090.27-20.3525144.15
102005.01.03 07:41close10.1089.700.0090.45-36.4625107.69
112005.01.03 08:14buy60.1089.690.0090.01
122005.01.03 08:56t/p60.1090.010.0090.0127.1325134.82
132005.01.03 08:56buy70.1090.050.0090.37
142005.01.03 12:27buy80.1089.850.0090.17
152005.01.03 14:34buy90.2089.660.0089.98
162005.01.03 14:54buy100.3089.440.0089.76
172005.01.03 16:21t/p100.3089.760.0089.7681.4025216.22
182005.01.03 16:21close90.2089.800.0089.9823.7425239.96
192005.01.03 16:21close80.1089.680.0090.17-14.4225225.54
202005.01.03 16:22close70.1089.740.0090.37-26.2925199.25
212005.01.03 16:22sell110.1089.730.0089.41
222005.01.04 08:10t/p110.1089.410.0089.4126.6625225.91
232005.01.04 08:10sell120.1089.380.0089.06
242005.01.04 10:59sell130.1089.570.0089.25
252005.01.04 11:13sell140.2089.760.0089.44
262005.01.04 12:00t/p140.2089.440.0089.4454.2625280.17
272005.01.04 12:00close130.1089.430.0089.2511.8725292.04
282005.01.04 12:00close120.1089.460.0089.06-6.7825285.26
292005.01.04 12:00buy150.1089.450.0089.77
302005.01.04 16:23buy160.1089.270.0089.59
312005.01.04 22:30t/p160.1089.590.0089.5927.1425312.40
322005.01.04 22:32close150.1089.450.0089.770.0025312.40
332005.01.04 22:33buy170.1089.620.0089.94
342005.01.04 23:36buy180.1089.440.0089.76
352005.01.05 12:10buy190.2089.240.0089.56
362005.01.05 12:25buy200.3089.050.0089.37
372005.01.05 14:36buy210.5088.870.0089.19
382005.01.05 23:37t/p210.5089.190.0089.19135.6825448.08
392005.01.05 23:37close200.3089.200.0089.3738.1625486.24
402005.01.05 23:40close190.2089.180.0089.56-10.1725476.07
412005.01.05 23:41close180.1089.190.0089.76-21.0325455.04
422005.01.05 23:42close170.1089.170.0089.94-37.9825417.06
432005.01.05 23:42buy220.1089.240.0089.56
442005.01.06 00:54buy230.1089.040.0089.36
452005.01.06 11:38t/p230.1089.360.0089.3627.1425444.20
462005.01.06 11:38close220.1089.360.0089.5610.6925454.89
472005.01.06 11:38buy240.1089.380.0089.70
482005.01.06 11:59buy250.1089.200.0089.52
492005.01.07 14:19buy260.2089.010.0089.33
502005.01.07 14:50buy270.3088.820.0089.14
512005.01.07 16:02buy280.5088.630.0088.95
522005.01.07 16:20buy290.8088.440.0088.76
532005.01.07 16:25buy301.3088.260.0088.58
542005.01.10 10:16t/p301.3088.580.0088.58354.9525809.85
552005.01.10 10:16close290.8088.580.0088.7696.3325906.17
562005.01.10 10:16close280.5088.570.0088.95-24.5925881.58
572005.01.10 10:16close270.3088.580.0089.14-60.5425821.04
582005.01.10 10:17close260.2088.590.0089.33-70.8925750.15
592005.01.10 10:17close250.1088.580.0089.52-52.2325697.92
602005.01.10 10:17close240.1088.590.0089.70-66.6525631.27
612005.01.10 10:17buy310.1088.610.0088.93
622005.01.10 12:26buy320.1088.410.0088.73
632005.01.10 18:31buy330.2088.230.0088.55
642005.01.11 11:00t/p330.2088.550.0088.5554.6125685.88
652005.01.11 11:00close320.1088.550.0088.7312.0425697.92
662005.01.11 11:00close310.1088.540.0088.93-5.7725692.15
672005.01.11 11:00buy340.1088.590.0088.91
682005.01.11 12:44buy350.1088.410.0088.73
692005.01.11 15:08buy360.2088.230.0088.55
702005.01.11 17:37buy370.3088.050.0088.37
712005.01.11 17:59buy380.5087.850.0088.17
722005.01.11 18:16buy390.8087.660.0087.98
732005.01.11 18:37buy401.3087.480.0087.80
742005.01.11 18:43buy412.1087.300.0087.62
752005.01.12 15:19t/p412.1087.620.0087.62573.4026265.55
762005.01.12 15:19close401.3087.620.0087.80156.5426422.09
772005.01.12 15:19close390.8087.610.0087.98-32.5526389.54
782005.01.12 15:19close380.5087.620.0088.17-96.6626292.88
792005.01.12 15:19close370.3087.630.0088.37-106.3326186.55
802005.01.12 15:19close360.2087.640.0088.55-99.7226086.83
812005.01.12 15:19close350.1087.630.0088.73-65.9726020.85
822005.01.12 15:19close340.1087.640.0088.91-80.3825940.47
832005.01.12 15:19buy420.1087.660.0087.98
842005.01.12 16:33t/p420.1087.980.0087.9827.1425967.61
852005.01.12 16:33buy430.1088.010.0088.33
862005.01.12 17:43buy440.1087.820.0088.14
872005.01.12 23:16buy450.2087.620.0087.94
882005.01.13 09:31buy460.3087.440.0087.76
892005.01.13 11:49t/p460.3087.760.0087.7681.4126049.02
902005.01.13 11:49close450.2087.770.0087.9426.4626075.48
912005.01.13 11:49close440.1087.760.0088.14-4.5826070.90
922005.01.13 11:49close430.1087.780.0088.33-18.9926051.91
932005.01.13 11:49sell470.1087.780.0087.46
942005.01.13 13:24sell480.1087.980.0087.66
952005.01.13 14:10t/p480.1087.660.0087.6627.1326079.04
962005.01.13 14:10close470.1087.660.0087.4610.1826089.22
972005.01.13 14:10buy490.1087.660.0087.98
982005.01.13 15:09buy500.1087.460.0087.78
992005.01.13 15:29buy510.2087.280.0087.60
1002005.01.14 03:48buy520.3087.100.0087.42
1012005.01.14 06:16buy530.5086.920.0087.24
1022005.01.14 08:23t/p530.5087.240.0087.24135.6726224.89
1032005.01.14 08:23close520.3087.240.0087.4235.6226260.51
1042005.01.14 08:23close510.2087.260.0087.60-3.0526257.46
1052005.01.14 08:23close500.1087.250.0087.78-17.6326239.83
1062005.01.14 08:23close490.1087.280.0087.98-32.0526207.78
1072005.01.17 00:00buy540.1086.440.0086.76
1082005.01.17 09:21buy550.1086.250.0086.57
1092005.01.18 10:23t/p550.1086.570.0086.5727.3126235.09
1102005.01.18 10:23close540.1086.570.0086.7611.2026246.29
1112005.01.18 10:23buy560.1086.590.0086.91
1122005.01.18 11:33t/p560.1086.910.0086.9127.1426273.43
1132005.01.18 11:33buy570.1086.940.0087.26
1142005.01.18 14:18buy580.1086.750.0087.07
1152005.01.18 15:38buy590.2086.560.0086.88
1162005.01.18 20:45buy600.3086.380.0086.70
1172005.01.18 23:03buy610.5086.190.0086.51
1182005.01.19 07:55t/p610.5086.510.0086.51136.5226409.95
1192005.01.19 07:55close600.3086.510.0086.7033.5826443.52
1202005.01.19 07:56close590.2086.490.0086.88-11.5326431.99
1212005.01.19 07:56close580.1086.490.0087.07-21.8826410.11
1222005.01.19 07:56close570.1086.490.0087.26-37.9926372.12
1232005.01.19 07:56buy620.1086.520.0086.84
1242005.01.19 09:58t/p620.1086.840.0086.8427.1326399.25
1252005.01.19 09:58buy630.1086.870.0087.19
1262005.01.19 15:06buy640.1086.670.0086.99
1272005.01.19 18:08buy650.2086.490.0086.81
1282005.01.19 18:31buy660.3086.310.0086.63
1292005.01.19 21:04t/p660.3086.630.0086.6381.4126480.66
1302005.01.19 21:04close650.2086.640.0086.8125.4426506.10
1312005.01.19 21:04close640.1086.630.0086.99-3.3926502.71
1322005.01.19 21:04close630.1086.620.0087.19-21.1926481.52
1332005.01.19 21:04sell670.1086.630.0086.31
1342005.01.20 00:56sell680.1086.810.0086.49
1352005.01.20 11:38t/p680.1086.490.0086.4927.1326508.65
1362005.01.20 11:38close670.1086.490.0086.3110.4726519.12
1372005.01.20 11:38sell690.1086.470.0086.15
1382005.01.20 16:21sell700.1086.660.0086.34
1392005.01.20 19:20sell710.2086.840.0086.52
1402005.01.20 19:33sell720.3087.030.0086.71
1412005.01.21 02:47t/p720.3086.710.0086.7179.9926599.11
1422005.01.21 02:47close710.2086.700.0086.5222.8126621.92
1432005.01.21 02:47close700.1086.700.0086.34-3.8626618.06
1442005.01.21 02:47close690.1086.700.0086.15-19.9726598.10
1452005.01.24 00:00sell730.1086.690.0086.37
1462005.01.24 07:44sell740.1086.870.0086.55
1472005.01.24 09:44sell750.2087.060.0086.74
1482005.01.24 16:18t/p750.2086.740.0086.7454.2626652.36
1492005.01.24 16:18close740.1086.740.0086.5511.0326663.39
1502005.01.24 16:18close730.1086.740.0086.37-4.2426659.15
1512005.01.24 16:18sell760.1086.710.0086.39
1522005.01.25 07:40sell770.1086.900.0086.58
1532005.01.25 08:53sell780.2087.090.0086.77
1542005.01.25 09:32sell790.3087.280.0086.96
1552005.01.25 11:36sell800.5087.470.0087.15
1562005.01.25 16:37t/p800.5087.150.0087.15135.6526794.80
1572005.01.25 16:37close790.3087.130.0086.9638.1626832.96
1582005.01.25 16:37close780.2087.130.0086.77-6.7926826.17
1592005.01.25 16:37close770.1087.140.0086.58-20.3526805.82
1602005.01.25 16:37close760.1087.130.0086.39-36.0826769.74
1612005.01.25 16:37sell810.1087.100.0086.78
1622005.01.25 18:38sell820.1087.280.0086.96
1632005.01.26 04:13t/p820.1086.960.0086.9626.6626796.41
1642005.01.26 04:13close810.1086.940.0086.7813.0926809.50
1652005.01.26 04:13sell830.1086.920.0086.60
1662005.01.26 18:32sell840.1087.110.0086.79
1672005.01.27 02:32sell850.2087.310.0086.99
1682005.01.27 08:35sell860.3087.490.0087.17
1692005.01.27 12:23t/p860.3087.170.0087.1781.3926890.89
1702005.01.27 12:23close850.2087.170.0086.9923.7426914.63
1712005.01.27 12:23close840.1087.180.0086.79-7.3426907.29
1722005.01.27 12:23close830.1087.170.0086.60-22.6026884.69
1732005.01.27 12:23sell870.1087.130.0086.81
1742005.01.27 22:57t/p870.1086.810.0086.8127.1326911.82
1752005.01.27 22:57sell880.1086.780.0086.46
1762005.01.28 01:47sell890.1086.970.0086.65
1772005.01.28 02:57sell900.2087.160.0086.84
1782005.01.28 14:41sell910.3087.340.0087.02
1792005.01.28 16:09t/p910.3087.020.0087.0281.3926993.21
1802005.01.28 16:09close900.2087.020.0086.8423.7427016.95
1812005.01.28 16:09close890.1087.030.0086.65-5.0927011.86
1822005.01.28 16:09close880.1087.020.0086.46-20.8226991.04
1832005.01.31 00:00sell920.1087.080.0086.76
1842005.01.31 17:59sell930.1087.270.0086.95
1852005.02.01 18:54t/p930.1086.950.0086.9526.6627017.71
1862005.02.01 18:54close920.1086.940.0086.7611.4027029.11
1872005.02.01 18:54sell940.1086.920.0086.60
1882005.02.01 22:17sell950.1087.110.0086.79
1892005.02.02 06:15sell960.2087.290.0086.97
1902005.02.02 22:04t/p960.2086.970.0086.9754.2627083.37
1912005.02.02 22:04close950.1086.960.0086.7912.2427095.62
1922005.02.02 22:06close940.1086.970.0086.60-4.7127090.91
1932005.02.02 22:07sell970.1086.950.0086.63
1942005.02.03 02:01sell980.1087.130.0086.81
1952005.02.04 03:33t/p980.1086.810.0086.8126.6627117.57
1962005.02.04 03:33close970.1086.810.0086.6310.0027127.58
1972005.02.07 00:00buy990.1086.290.0086.61
1982005.02.07 00:55buy1000.1086.110.0086.43
1992005.02.07 01:10buy1010.2085.910.0086.23
2002005.02.07 17:42buy1020.3085.730.0086.05
2012005.02.08 09:18t/p1020.3086.050.0086.0581.9127209.49
2022005.02.08 09:18close1010.2086.050.0086.2324.0827233.56
2032005.02.08 09:18close1000.1086.060.0086.43-4.0727229.49
2042005.02.08 09:18close990.1086.070.0086.61-18.4827211.01
2052005.02.08 09:18buy1030.1086.090.0086.41
2062005.02.08 11:05t/p1030.1086.410.0086.4127.1427238.15
2072005.02.08 11:05buy1040.1086.440.0086.76
2082005.02.09 16:05t/p1040.1086.760.0086.7627.3127265.46
2092005.02.09 16:05buy1050.1086.800.0087.12
2102005.02.10 13:10t/p1050.1087.120.0087.1227.6427293.10
2112005.02.10 13:10buy1060.1087.160.0087.48
2122005.02.10 16:06t/p1060.1087.480.0087.4827.1427320.24
2132005.02.10 16:06buy1070.1087.510.0087.83
2142005.02.10 16:32buy1080.1087.330.0087.65
2152005.02.10 20:50t/p1080.1087.650.0087.6527.1427347.38
2162005.02.10 20:50close1070.1087.650.0087.8311.8827359.26
2172005.02.10 20:50buy1090.1087.690.0088.01
2182005.02.11 08:40buy1100.1087.510.0087.83
2192005.02.11 09:57buy1110.2087.320.0087.64
2202005.02.11 21:42buy1120.3086.770.0087.09
2212005.02.11 21:46t/p1120.3087.090.0087.0981.4127440.67
2222005.02.11 21:46close1110.2087.370.0087.648.4727449.14
2232005.02.11 21:47close1100.1087.380.0087.83-11.0227438.12
2242005.02.11 21:48close1090.1087.400.0088.01-24.4227413.70
2252005.02.14 00:06sell1130.1087.210.0086.89
2262005.02.14 02:39sell1140.1087.390.0087.07
2272005.02.14 12:36sell1150.2087.580.0087.26
2282005.02.14 20:41sell1160.3087.760.0087.44
2292005.02.15 14:12sell1170.5087.950.0087.63
2302005.02.15 16:55t/p1170.5087.630.0087.63135.6527549.35
2312005.02.15 16:55close1160.3087.630.0087.4431.6627581.01
2322005.02.15 16:55close1150.2087.640.0087.26-11.1027569.91
2332005.02.15 16:55close1140.1087.620.0087.07-19.9727549.94
2342005.02.15 16:55close1130.1087.630.0086.89-36.0827513.87
2352005.02.15 16:55sell1180.1087.590.0087.27
2362005.02.15 23:31sell1190.1087.790.0087.47
2372005.02.16 00:52sell1200.2087.970.0087.65
2382005.02.16 06:11sell1210.3088.150.0087.83
2392005.02.16 08:12sell1220.5088.340.0088.02
2402005.02.16 12:18sell1230.8088.520.0088.20
2412005.02.16 18:56sell1241.3088.700.0088.38
2422005.02.17 01:24sell1252.1088.880.0088.56
2432005.02.17 17:04sell1263.4089.060.0088.74
2442005.02.17 20:54sell1275.5089.250.0088.93
2452005.02.18 08:43t/p1275.5088.930.0088.931466.5128980.38
2462005.02.18 08:43close1263.4088.920.0088.74387.7029368.08
2472005.02.18 08:44close1252.1088.910.0088.56-63.2029304.87
2482005.02.18 08:44close1241.3088.900.0088.38-244.6929060.18
2492005.02.18 08:44close1230.8088.910.0088.20-279.4428780.74
2502005.02.18 08:44close1220.5088.900.0088.02-246.7228534.02
2512005.02.18 08:45close1210.3088.910.0087.83-198.9028335.12
2522005.02.18 08:46close1200.2088.920.0087.65-164.8228170.30
2532005.02.18 08:47close1190.1088.910.0087.47-97.2928073.01
2542005.02.18 08:47close1180.1088.880.0087.27-111.7027961.31
2552005.02.21 02:00buy1280.1089.340.0089.66
2562005.02.21 14:29buy1290.1089.160.0089.48
2572005.02.22 02:42buy1300.2088.960.0089.28
2582005.02.22 04:22t/p1300.2089.280.0089.2854.2728015.58
2592005.02.22 04:22close1290.1089.280.0089.4810.3428025.92
2602005.02.22 04:22close1280.1089.290.0089.66-4.0728021.84
2612005.02.22 04:22sell1310.1089.280.0088.96
2622005.02.22 06:24sell1320.1089.470.0089.15
2632005.02.22 10:12t/p1320.1089.150.0089.1527.1328048.97
2642005.02.22 10:12close1310.1089.140.0088.9611.8728060.84
2652005.02.22 10:12sell1330.1089.110.0088.79
2662005.02.22 12:59sell1340.1089.290.0088.97
2672005.02.22 14:23sell1350.2089.480.0089.16
2682005.02.22 17:31sell1360.3089.660.0089.34
2692005.02.22 19:54sell1370.5089.850.0089.53
2702005.02.23 01:15sell1380.8090.040.0089.72
2712005.02.23 03:51sell1391.3090.220.0089.90
2722005.02.23 12:58t/p1391.3089.900.0089.90352.6928413.53
2732005.02.23 12:58close1380.8089.890.0089.72101.7428515.27
2742005.02.23 12:58close1370.5089.860.0089.53-6.5728508.70
2752005.02.23 12:58close1360.3089.870.0089.34-54.8128453.89
2762005.02.23 12:58close1350.2089.860.0089.16-65.3728388.52
2772005.02.23 12:58close1340.1089.870.0088.97-49.6428338.88
2782005.02.23 12:58close1330.1089.880.0088.79-65.7528273.14
2792005.02.23 12:58sell1400.1089.860.0089.54
2802005.02.23 16:00sell1410.1090.050.0089.73
2812005.02.23 20:23sell1420.2090.230.0089.91
2822005.02.24 10:36sell1430.3090.420.0090.10
2832005.02.24 17:07t/p1430.3090.100.0090.1081.3928354.53
2842005.02.24 17:07close1420.2090.090.0089.9120.9428375.47
2852005.02.24 17:07close1410.1090.090.0089.73-4.7928370.68
2862005.02.24 17:07close1400.1090.100.0089.54-21.7528348.93
2872005.02.24 17:07sell1440.1090.070.0089.75
2882005.02.24 19:10sell1450.1090.250.0089.93
2892005.02.25 11:18t/p1450.1089.930.0089.9326.6628375.59
2902005.02.25 11:18close1440.1089.930.0089.7511.4028387.00
2912005.02.28 00:00buy1460.1090.540.0090.86
2922005.02.28 00:50buy1470.1090.360.0090.68
2932005.02.28 06:33buy1480.2090.180.0090.50
2942005.02.28 09:03buy1490.3089.990.0090.31
2952005.02.28 12:57buy1500.5089.810.0090.13
2962005.03.01 05:47buy1510.8089.620.0089.94
2972005.03.02 02:41buy1521.3089.430.0089.75
2982005.03.02 08:22t/p1521.3089.750.0089.75352.7528739.75
2992005.03.02 08:22close1510.8089.750.0089.9489.5628829.31
3002005.03.02 08:22close1500.5089.740.0090.13-27.9828801.32
3012005.03.02 08:22close1490.3089.730.0090.31-65.1228736.20
3022005.03.02 08:23close1480.2089.720.0090.50-77.3428658.86
3032005.03.02 08:23close1470.1089.710.0090.68-54.7728604.09
3042005.03.02 08:23close1460.1089.710.0090.86-70.0528534.04
3052005.03.02 08:23buy1530.1089.740.0090.06
3062005.03.02 09:44buy1540.1089.560.0089.88
3072005.03.02 10:51buy1550.2089.380.0089.70
3082005.03.02 13:13buy1560.3089.200.0089.52
3092005.03.04 18:47t/p1560.3089.520.0089.5283.4428617.47
3102005.03.04 18:47close1550.2089.530.0089.7026.8028644.27
3112005.03.04 18:51close1540.1089.540.0089.88-1.0228643.25
3122005.03.04 18:53close1530.1089.530.0090.06-17.1328626.11
3132005.03.07 00:00buy1570.1089.610.0089.93
3142005.03.07 01:06buy1580.1089.430.0089.75
3152005.03.08 12:04t/p1580.1089.750.0089.7527.3128653.42
3162005.03.08 12:04close1570.1089.760.0089.9312.8828666.30
3172005.03.08 12:05buy1590.1089.810.0090.13
3182005.03.08 13:46buy1600.1089.630.0089.95
3192005.03.08 14:38buy1610.2089.450.0089.77
3202005.03.08 15:54t/p1610.2089.770.0089.7754.2728720.57
3212005.03.08 15:54close1600.1089.780.0089.9512.7228733.29
3222005.03.08 15:54close1590.1089.770.0090.13-3.3928729.90
3232005.03.08 15:56buy1620.1089.870.0090.19
3242005.03.09 09:24t/p1620.1090.190.0090.1927.3128757.21
3252005.03.09 10:22sell1630.1089.930.0089.61
3262005.03.09 11:43t/p1630.1089.610.0089.6127.1328784.34
3272005.03.09 11:43sell1640.1089.580.0089.26
3282005.03.09 18:46sell1650.1089.760.0089.44
3292005.03.10 03:20sell1660.2089.950.0089.63
3302005.03.10 04:58sell1670.3090.170.0089.85
3312005.03.10 12:51sell1680.5090.370.0090.05
3322005.03.10 15:29t/p1680.5090.050.0090.05135.6528919.99
3332005.03.10 15:29close1670.3090.050.0089.8530.5228950.51
3342005.03.10 15:29close1660.2090.060.0089.63-18.6528931.86
3352005.03.10 15:29close1650.1090.050.0089.44-25.9928905.87
3362005.03.10 15:30close1640.1090.060.0089.26-42.1028863.77
3372005.03.10 15:30sell1690.1090.040.0089.72
3382005.03.10 16:32sell1700.1090.230.0089.91
3392005.03.11 22:08sell1710.2090.410.0090.09
3402005.03.14 02:00sell1720.3090.610.0090.29
3412005.03.14 06:40sell1730.5090.800.0090.48
3422005.03.14 09:29t/p1730.5090.480.0090.48135.6528999.42
3432005.03.14 09:29close1720.3090.480.0090.2933.0729032.49
3442005.03.14 09:30close1710.2090.490.0090.09-14.4929018.00
3452005.03.14 09:33close1700.1090.500.0089.91-23.8228994.18
3462005.03.14 09:35close1690.1090.480.0089.72-38.2428955.94
3472005.03.14 09:36sell1740.1090.480.0090.16
3482005.03.14 10:59sell1750.1090.660.0090.34
3492005.03.14 14:05t/p1750.1090.340.0090.3427.1328983.07
3502005.03.14 14:05close1740.1090.340.0090.1611.8728994.94
3512005.03.14 14:06sell1760.1090.280.0089.96
3522005.03.14 16:54sell1770.1090.460.0090.14
3532005.03.15 13:09t/p1770.1090.140.0090.1426.6629021.60
3542005.03.15 13:09close1760.1090.110.0089.9613.9429035.54
3552005.03.15 13:10sell1780.1090.090.0089.77
3562005.03.15 15:37t/p1780.1089.770.0089.7727.1329062.67
3572005.03.15 15:37sell1790.1089.740.0089.42
3582005.03.16 09:19sell1800.1089.930.0089.61
3592005.03.16 12:58sell1810.2090.110.0089.79
3602005.03.16 14:51sell1820.3090.300.0089.98
3612005.03.17 01:44sell1830.5090.480.0090.16
3622005.03.18 09:52t/p1830.5090.160.0090.16133.3329196.00
3632005.03.18 09:52close1820.3090.160.0089.9830.0129226.01
3642005.03.18 09:53close1810.2090.120.0089.79-5.4229220.59
3652005.03.18 09:55close1800.1090.140.0089.61-19.6729200.93
3662005.03.18 09:56close1790.1090.110.0089.42-33.7029167.23
3672005.03.21 00:00buy1840.1089.970.0090.29
3682005.03.21 05:01buy1850.1089.780.0090.10
3692005.03.21 09:24buy1860.2089.600.0089.92
3702005.03.22 09:00buy1870.3089.310.0089.63
3712005.03.22 10:29buy1880.5089.130.0089.45
3722005.03.22 20:27buy1890.8088.950.0089.27
3732005.03.22 20:58buy1901.3088.740.0089.06
3742005.03.23 06:52buy1912.1088.560.0088.88
3752005.03.23 14:31buy1923.4088.370.0088.69
3762005.03.24 02:09t/p1923.4088.690.0088.69939.8830107.11
3772005.03.24 02:09close1912.1088.690.0088.88242.1830349.29
3782005.03.24 02:10close1901.3088.720.0089.06-13.2330336.06
3792005.03.24 02:11close1890.8088.740.0089.27-137.0330199.03
3802005.03.24 02:12close1880.5088.750.0089.45-157.7330041.30
3812005.03.24 02:13close1870.3088.740.0089.63-142.9629898.33
3822005.03.24 02:14close1860.2088.750.0089.92-142.4529755.88
3832005.03.24 02:15close1850.1088.760.0090.10-85.6429670.24
3842005.03.24 02:17close1840.1088.770.0090.29-100.9029569.34
3852005.03.24 02:20buy1930.1088.770.0089.09
3862005.03.24 08:51t/p1930.1089.090.0089.0927.1329596.47
3872005.03.24 08:51buy1940.1089.130.0089.45
3882005.03.24 12:41buy1950.1088.950.0089.27
3892005.03.24 14:32buy1960.2088.760.0089.08
3902005.03.24 18:07buy1970.3088.570.0088.89
3912005.03.28 08:24t/p1970.3088.890.0088.8982.4329678.89
3922005.03.28 08:24close1960.2088.900.0089.0824.4229703.31
3932005.03.28 08:24close1950.1088.920.0089.27-2.2029701.11
3942005.03.28 08:24close1940.1088.930.0089.45-16.6229684.49
3952005.03.28 08:24buy1980.1088.950.0089.27
3962005.03.28 08:50buy1990.1088.770.0089.09
3972005.03.28 15:44buy2000.2088.580.0088.90
3982005.03.28 18:35t/p2000.2088.900.0088.9054.2729738.76
3992005.03.28 18:35close1990.1088.910.0089.0911.8729750.63
4002005.03.28 18:35close1980.1088.880.0089.27-5.9429744.69
4012005.03.28 18:36sell2010.1088.880.0088.56
4022005.03.29 00:41sell2020.1089.060.0088.74
4032005.03.29 02:30sell2030.2089.240.0088.92
4042005.03.29 20:15sell2040.3089.420.0089.10
4052005.03.30 01:50sell2050.5089.600.0089.28
4062005.03.30 11:00sell2060.8089.780.0089.46
4072005.03.31 03:08t/p2060.8089.460.0089.46205.8529950.54
4082005.03.31 03:08close2050.5089.450.0089.2856.5930007.13
4092005.03.31 03:08close2040.3089.470.0089.10-18.3229988.81
4102005.03.31 03:09close2030.2089.470.0088.92-42.7229946.09
4112005.03.31 03:09close2020.1089.460.0088.74-35.7829910.32
4122005.03.31 03:09close2010.1089.470.0088.56-52.3529857.96
4132005.03.31 03:09sell2070.1089.430.0089.11
4142005.03.31 16:24sell2080.1089.610.0089.29
4152005.04.01 01:50sell2090.2089.810.0089.49
4162005.04.01 14:41t/p2090.2089.490.0089.4954.2629912.22
4172005.04.01 14:41close2080.1089.490.0089.299.7129921.94
4182005.04.01 14:41close2070.1089.490.0089.11-5.5529916.39
4192005.04.04 00:01sell2100.1089.300.0088.98
4202005.04.04 08:21sell2110.1089.490.0089.17
4212005.04.04 09:41sell2120.2089.670.0089.35
4222005.04.05 20:19sell2130.3089.860.0089.54
4232005.04.06 11:41sell2140.5090.040.0089.72
4242005.04.06 19:16sell2150.8090.220.0089.90
4252005.04.07 20:56t/p2150.8089.900.0089.90205.8530122.24
4262005.04.07 20:56close2140.5089.880.0089.7260.8330183.07
4272005.04.07 20:56close2130.3089.890.0089.54-13.2330169.85
4282005.04.07 20:56close2120.2089.910.0089.35-45.3530124.49
4292005.04.07 20:56close2110.1089.900.0089.17-37.0930087.40
4302005.04.07 20:57close2100.1090.030.0088.98-64.2330023.17
4312005.04.07 20:57sell2160.1089.980.0089.66
4322005.04.08 03:00t/p2160.1089.660.0089.6626.6630049.83
4332005.04.11 00:00buy2170.1090.490.0090.81
4342005.04.11 09:36buy2180.1090.290.0090.61
4352005.04.12 14:49buy2190.2090.110.0090.43
4362005.04.12 17:25buy2200.3089.920.0090.24
4372005.04.13 02:31buy2210.5089.740.0090.06
4382005.04.13 12:58buy2220.8089.560.0089.88
4392005.04.13 14:47buy2231.3089.370.0089.69
4402005.04.13 15:24buy2242.1089.190.0089.51
4412005.04.14 05:43t/p2242.1089.510.0089.51580.5130630.35
4422005.04.14 05:43close2231.3089.520.0089.69171.9630802.31
4432005.04.14 05:43close2220.8089.530.0089.88-16.2830786.03
4442005.04.14 05:43close2210.5089.510.0090.06-94.9730691.06
4452005.04.14 05:43close2200.3089.520.0090.24-99.7230591.34
4462005.04.14 05:44close2190.2089.530.0090.43-97.0130494.33
4472005.04.14 05:44close2180.1089.510.0090.61-65.2930429.03
4482005.04.14 05:45close2170.1089.520.0090.81-81.4130347.62
4492005.04.14 05:45buy2250.1089.540.0089.86
4502005.04.14 08:37buy2260.1089.360.0089.68
4512005.04.14 11:49buy2270.2089.170.0089.49
4522005.04.14 15:45buy2280.3088.990.0089.31
4532005.04.15 09:13t/p2280.3089.310.0089.3181.9130429.53
4542005.04.15 09:13close2270.2089.310.0089.4924.0830453.61
4552005.04.15 09:13close2260.1089.320.0089.68-3.2330450.38
4562005.04.15 09:13close2250.1089.310.0089.86-19.3330431.05
4572005.04.18 01:02sell2290.1089.640.0089.32
4582005.04.18 08:34sell2300.1089.820.0089.50
4592005.04.18 08:48sell2310.2090.000.0089.68
4602005.04.18 09:30sell2320.3090.180.0089.86
4612005.04.18 15:06sell2330.5090.370.0090.05
4622005.04.18 16:31sell2340.8090.560.0090.24
4632005.04.19 09:17t/p2340.8090.240.0090.24213.3130644.36
4642005.04.19 09:17close2330.5090.230.0090.0557.0230701.38
4652005.04.19 09:17close2320.3090.230.0089.86-14.1130687.27
4662005.04.19 09:17close2310.2090.240.0089.68-41.6330645.63
4672005.04.19 09:17close2300.1090.270.0089.50-38.6230607.02
4682005.04.19 09:18close2290.1090.250.0089.32-52.1930554.83
4692005.04.19 09:18sell2350.1090.200.0089.88
4702005.04.19 12:17sell2360.1090.390.0090.07
4712005.04.20 04:33sell2370.2090.590.0090.27
4722005.04.20 10:40t/p2370.2090.270.0090.2754.2630609.09
4732005.04.20 10:40close2360.1090.270.0090.079.7130618.81
4742005.04.20 10:40close2350.1090.280.0089.88-7.2530611.56
4752005.04.20 10:40sell2380.1090.260.0089.94
4762005.04.20 14:30sell2390.1090.450.0090.13
4772005.04.20 16:46sell2400.2090.640.0090.32
4782005.04.21 01:16sell2410.3090.820.0090.50
4792005.04.21 01:39sell2420.5091.000.0090.68
4802005.04.21 08:23t/p2420.5090.680.0090.68135.6530747.21
4812005.04.21 08:23close2410.3090.670.0090.5038.1530785.36
4822005.04.21 08:23close2400.2090.680.0090.32-9.5930775.77
4832005.04.21 08:23close2390.1090.670.0090.13-20.0630755.71
4842005.04.21 08:23close2380.1090.670.0089.94-36.1630719.55
4852005.04.21 08:23sell2430.1090.640.0090.32
4862005.04.21 11:47sell2440.1090.830.0090.51
4872005.04.21 12:09sell2450.2091.010.0090.69
4882005.04.21 17:28t/p2450.2090.690.0090.6954.2630773.81
4892005.04.21 17:28close2440.1090.690.0090.5111.8730785.68
4902005.04.21 17:28close2430.1090.680.0090.32-3.3930782.29
4912005.04.21 17:28sell2460.1090.640.0090.32
4922005.04.21 18:24t/p2460.1090.320.0090.3227.1330809.42
4932005.04.21 18:24sell2470.1090.280.0089.96
4942005.04.22 10:39t/p2470.1089.960.0089.9626.6630836.09
4952005.04.25 00:15buy2480.1089.380.0089.70
4962005.04.25 02:29buy2490.1089.200.0089.52
4972005.04.25 11:24buy2500.2089.020.0089.34
4982005.04.25 12:53buy2510.3088.840.0089.16
4992005.04.26 06:38t/p2510.3089.160.0089.1681.9130917.99
5002005.04.26 06:38close2500.2089.160.0089.3424.0830942.07
5012005.04.26 06:38close2490.1089.170.0089.52-2.3730939.70
5022005.04.26 06:38close2480.1089.160.0089.70-18.4830921.22
5032005.04.26 06:38buy2520.1089.200.0089.52
5042005.04.26 10:05buy2530.1089.020.0089.34
5052005.04.26 23:07t/p2530.1089.340.0089.3427.1330948.35
5062005.04.26 23:07close2520.1089.360.0089.5213.5730961.92
5072005.04.26 23:07buy2540.1089.380.0089.70
5082005.04.27 07:58buy2550.1089.190.0089.51
5092005.04.27 08:19buy2560.2089.010.0089.33
5102005.04.27 08:41buy2570.3088.830.0089.15
5112005.04.27 14:42t/p2570.3089.150.0089.1581.4131043.33
5122005.04.27 14:42close2560.2089.150.0089.3323.7431067.07
5132005.04.27 14:42close2550.1089.140.0089.51-4.2431062.83
5142005.04.27 14:42close2540.1089.150.0089.70-19.3331043.50
5152005.04.27 14:42sell2580.1089.150.0088.83
5162005.04.27 20:21t/p2580.1088.830.0088.8327.1331070.63
5172005.04.27 20:21sell2590.1088.800.0088.48
5182005.04.28 02:03sell2600.1088.990.0088.67
5192005.04.28 20:17t/p2600.1088.670.0088.6727.1331097.76
5202005.04.28 20:17close2590.1088.670.0088.489.6231107.38
5212005.04.28 20:17sell2610.1088.640.0088.32
5222005.04.28 20:48sell2620.1088.830.0088.51
5232005.04.28 23:58sell2630.2089.010.0088.69
5242005.04.29 07:00t/p2630.2088.690.0088.6953.3331160.71
5252005.04.29 07:00close2620.1088.680.0088.5112.2531172.96
5262005.04.29 07:00close2610.1088.690.0088.32-4.7131168.26
5272005.05.02 00:00buy2640.1087.880.0088.20
5282005.05.02 16:11buy2650.1087.700.0088.02
5292005.05.03 14:39buy2660.2087.520.0087.84
5302005.05.03 16:20t/p2660.2087.840.0087.8454.2731222.53
5312005.05.03 16:20close2650.1087.840.0088.0212.0531234.58
5322005.05.03 16:20close2640.1087.830.0088.20-4.0731230.51
5332005.05.03 16:20buy2670.1087.880.0088.20
5342005.05.03 20:45buy2680.1087.680.0088.00
5352005.05.04 04:13t/p2680.1088.000.0088.0027.3031257.81
5362005.05.04 04:13close2670.1088.000.0088.2010.3431268.15
5372005.05.04 04:13buy2690.1088.040.0088.36
5382005.05.04 09:18buy2700.1087.860.0088.18
5392005.05.04 14:24buy2710.2087.670.0087.99
5402005.05.05 12:04buy2720.3087.490.0087.81
5412005.05.05 15:57buy2730.5087.310.0087.63
5422005.05.06 02:30t/p2730.5087.630.0087.63136.5331404.67
5432005.05.06 02:30close2720.3087.640.0087.8138.6731443.34
5442005.05.06 02:30close2710.2087.630.0087.99-5.4231437.92
5452005.05.06 02:30close2700.1087.640.0088.18-17.9731419.95
5462005.05.06 02:31close2690.1087.630.0088.36-34.0931385.86
5472005.05.09 00:00buy2740.1087.060.0087.38
5482005.05.09 12:19t/p2740.1087.380.0087.3827.1331412.99
5492005.05.09 12:19buy2750.1087.420.0087.74
5502005.05.09 23:13t/p2750.1087.740.0087.7427.1431440.13
5512005.05.09 23:13buy2760.1087.770.0088.09
5522005.05.10 03:06buy2770.1087.580.0087.90
5532005.05.10 13:02t/p2770.1087.900.0087.9027.1331467.26
5542005.05.10 13:02close2760.1087.900.0088.0911.1931478.45
5552005.05.10 13:02buy2780.1087.940.0088.26
5562005.05.10 15:23buy2790.1087.750.0088.07
5572005.05.11 08:24t/p2790.1088.070.0088.0727.3131505.76
5582005.05.11 08:24close2780.1088.070.0088.2611.1931516.95
5592005.05.11 08:24buy2800.1088.110.0088.43
5602005.05.11 10:22buy2810.1087.910.0088.23
5612005.05.11 10:22buy2820.2087.680.0088.00
5622005.05.11 10:32buy2830.3087.500.0087.82
5632005.05.11 10:47t/p2830.3087.820.0087.8281.4031598.35
5642005.05.11 10:47close2820.2087.830.0088.0025.4431623.79
5652005.05.11 10:47close2810.1087.880.0088.23-2.5431621.25
5662005.05.11 10:47close2800.1087.870.0088.43-20.3531600.90
5672005.05.11 10:47sell2840.1087.850.0087.53
5682005.05.11 15:12t/p2840.1087.530.0087.5327.1331628.03
5692005.05.11 15:12sell2850.1087.500.0087.18
5702005.05.11 16:57sell2860.1087.680.0087.36
5712005.05.12 03:43sell2870.2087.860.0087.54
5722005.05.12 14:30t/p2870.2087.540.0087.5454.2631682.29
5732005.05.12 14:30close2860.1087.540.0087.3610.4731692.76
5742005.05.12 14:30close2850.1087.490.0087.18-0.5531692.21
5752005.05.12 14:30sell2880.1087.480.0087.16
5762005.05.12 14:33sell2890.1087.670.0087.35
5772005.05.12 14:49sell2900.2087.860.0087.54
5782005.05.13 13:48t/p2900.2087.540.0087.5453.3331745.53
5792005.05.13 13:48close2890.1087.540.0087.3510.5531756.09
5802005.05.13 13:48close2880.1087.550.0087.16-6.4131749.68
5812005.05.16 00:03buy2910.1087.620.0087.94
5822005.05.16 01:14buy2920.1087.430.0087.75
5832005.05.16 05:44t/p2920.1087.750.0087.7527.1331776.81
5842005.05.16 05:44close2910.1087.750.0087.9411.0231787.83
5852005.05.16 05:44buy2930.1087.770.0088.09
5862005.05.16 16:47buy2940.1087.590.0087.91
5872005.05.16 21:50buy2950.2087.410.0087.73
5882005.05.17 01:50buy2960.3087.200.0087.52
5892005.05.17 04:26t/p2960.3087.520.0087.5281.4031869.23
5902005.05.17 04:26close2950.2087.530.0087.7320.6931889.92
5912005.05.17 04:26close2940.1087.530.0087.91-4.9231885.00
5922005.05.17 04:26close2930.1087.550.0088.09-18.4831866.52
5932005.05.17 04:26buy2970.1087.570.0087.89
5942005.05.17 13:40t/p2970.1087.890.0087.8927.1431893.66
5952005.05.17 13:40buy2980.1087.930.0088.25
5962005.05.17 14:55buy2990.1087.750.0088.07
5972005.05.19 02:46t/p2990.1088.070.0088.0727.8231921.48
5982005.05.19 02:46close2980.1088.070.0088.2512.5531934.03
5992005.05.19 02:46buy3000.1088.110.0088.43
6002005.05.19 05:31buy3010.1087.920.0088.24
6012005.05.20 14:55buy3020.2087.730.0088.05
6022005.05.20 17:06buy3030.3087.550.0087.87
6032005.05.24 06:40buy3040.5087.370.0087.69
6042005.05.25 16:01t/p3040.5087.690.0087.69136.5232070.54
6052005.05.25 16:01close3030.3087.690.0087.8737.1432107.68
6062005.05.25 16:01close3020.2087.710.0088.05-2.3732105.31
6072005.05.25 16:01close3010.1087.700.0088.24-17.9832087.33
6082005.05.25 16:01close3000.1087.710.0088.43-33.2432054.09
6092005.05.25 16:01buy3050.1087.730.0088.05
6102005.05.26 08:09buy3060.1087.550.0087.87
6112005.05.26 17:38buy3070.2087.370.0087.69
6122005.05.27 18:54t/p3070.2087.690.0087.6954.6132108.69
6132005.05.27 18:54close3060.1087.700.0087.8712.8832121.57
6142005.05.27 18:54close3050.1087.690.0088.05-2.7132118.86
6152005.05.30 00:00buy3080.1087.660.0087.98
6162005.05.30 04:52buy3090.1087.480.0087.80
6172005.05.30 12:30buy3100.2087.300.0087.62
6182005.05.30 15:48buy3110.3087.110.0087.43
6192005.05.31 03:17buy3120.5086.900.0087.22
6202005.05.31 03:24buy3130.8086.720.0087.04
6212005.06.01 16:39buy3141.3086.530.0086.85
6222005.06.02 06:31buy3152.1086.350.0086.67
6232005.06.02 10:49t/p3152.1086.670.0086.67569.8232688.68
6242005.06.02 10:49close3141.3086.680.0086.85171.9632860.65
6252005.06.02 10:49close3130.8086.690.0087.04-14.9332845.71
6262005.06.02 10:49close3120.5086.680.0087.22-89.8932755.83
6272005.06.02 10:49close3110.3086.670.0087.43-109.4032646.43
6282005.06.02 10:49close3100.2086.660.0087.62-106.8432539.59
6292005.06.02 10:49close3090.1086.670.0087.80-67.8432471.74
6302005.06.02 10:50close3080.1086.660.0087.98-83.9432387.80
6312005.06.02 10:50buy3160.1086.700.0087.02
6322005.06.02 12:13buy3170.1086.520.0086.84
6332005.06.03 02:58buy3180.2086.340.0086.66
6342005.06.03 08:09buy3190.3086.150.0086.47
6352005.06.03 17:01buy3200.5085.970.0086.29
6362005.06.06 10:30buy3210.8085.780.0086.10
6372005.06.06 16:02buy3221.3085.600.0085.92
6382005.06.07 04:05buy3232.1085.410.0085.73
6392005.06.07 08:20t/p3232.1085.730.0085.73569.8332957.63
6402005.06.07 08:20close3221.3085.750.0085.92167.5533125.19
6412005.06.07 08:20close3210.8085.740.0086.10-25.7733099.41
6422005.06.07 08:20close3200.5085.750.0086.29-91.5833007.83
6432005.06.07 08:20close3190.3085.740.0086.47-103.2832904.55
6442005.06.07 08:20close3180.2085.720.0086.66-104.4632800.09
6452005.06.07 08:20close3170.1085.730.0086.84-66.4832733.60
6462005.06.07 08:20close3160.1085.720.0087.02-82.5932651.01
6472005.06.07 08:20buy3240.1085.740.0086.06
6482005.06.07 15:43buy3250.1085.560.0085.88
6492005.06.08 05:13t/p3250.1085.880.0085.8827.3132678.32
6502005.06.08 05:13close3240.1085.880.0086.0612.0532690.37
6512005.06.08 05:13buy3260.1085.900.0086.22
6522005.06.08 18:15buy3270.1085.720.0086.04
6532005.06.08 18:43buy3280.2085.540.0085.86
6542005.06.08 20:24buy3290.3085.350.0085.67
6552005.06.09 11:10t/p3290.3085.670.0085.6782.9432773.31
6562005.06.09 11:10close3280.2085.670.0085.8623.0732796.38
6572005.06.09 11:10close3270.1085.680.0086.04-2.8832793.50
6582005.06.09 11:10close3260.1085.690.0086.22-17.3032776.19
6592005.06.09 11:10buy3300.1085.710.0086.03
6602005.06.09 16:33buy3310.1085.530.0085.85
6612005.06.10 12:50t/p3310.1085.850.0085.8527.3032803.49
6622005.06.10 12:50close3300.1085.850.0086.0312.0432815.53
6632005.06.13 00:00buy3320.1085.580.0085.90
6642005.06.13 03:21buy3330.1085.400.0085.72
6652005.06.13 13:27t/p3330.1085.720.0085.7227.1432842.67
6662005.06.13 13:27close3320.1085.720.0085.9011.8732854.54
6672005.06.13 13:27buy3340.1085.760.0086.08
6682005.06.13 19:05t/p3340.1086.080.0086.0827.1432881.68
6692005.06.13 19:05buy3350.1086.110.0086.43
6702005.06.14 14:21buy3360.1085.910.0086.23
6712005.06.14 15:12buy3370.2085.710.0086.03
6722005.06.14 17:07buy3380.3085.530.0085.85
6732005.06.15 14:46t/p3380.3085.850.0085.8581.9232963.60
6742005.06.15 14:46close3370.2085.850.0086.0324.0832987.68
6752005.06.15 14:46close3360.1085.840.0086.23-5.7732981.91
6762005.06.15 14:46close3350.1085.860.0086.43-20.8632961.05
6772005.06.15 14:46buy3390.1085.880.0086.20
6782005.06.16 15:40buy3400.1085.700.0086.02
6792005.06.16 15:49buy3410.2085.520.0085.84
6802005.06.17 10:50t/p3410.2085.840.0085.8454.6133015.66
6812005.06.17 10:50close3400.1085.840.0086.0212.0433027.70
6822005.06.17 10:50close3390.1085.850.0086.20-1.8733025.83
6832005.06.20 00:00sell3420.1086.040.0085.72
6842005.06.21 10:56t/p3420.1085.720.0085.7226.6633052.49
6852005.06.21 10:56sell3430.1085.680.0085.36
6862005.06.21 15:28t/p3430.1085.360.0085.3627.1333079.62
6872005.06.21 15:28sell3440.1085.330.0085.01
6882005.06.21 20:29sell3450.1085.520.0085.20
6892005.06.22 01:27sell3460.2085.710.0085.39
6902005.06.22 10:34sell3470.3085.890.0085.57
6912005.06.22 13:30t/p3470.3085.570.0085.5781.3933161.01
6922005.06.22 13:30close3460.2085.560.0085.3925.4433186.45
6932005.06.22 13:30close3450.1085.560.0085.20-3.8633182.59
6942005.06.22 13:30close3440.1085.570.0085.01-20.8233161.78
6952005.06.22 13:30sell3480.1085.530.0085.21
6962005.06.22 17:14sell3490.1085.710.0085.39
6972005.06.23 07:48t/p3490.1085.390.0085.3925.7333187.51
6982005.06.23 07:48close3480.1085.380.0085.2111.3233198.83
6992005.06.23 07:48sell3500.1085.350.0085.03
7002005.06.23 13:57t/p3500.1085.030.0085.0327.1333225.96
7012005.06.23 13:57sell3510.1085.000.0084.68
7022005.06.23 16:38sell3520.1085.180.0084.86
7032005.06.24 09:20sell3530.2085.360.0085.04
7042005.06.24 10:01sell3540.3085.540.0085.22
7052005.06.24 16:32sell3550.5085.730.0085.41
7062005.06.27 01:34sell3560.8085.920.0085.60
7072005.06.27 03:17sell3571.3086.100.0085.78
7082005.06.27 13:15sell3582.1086.280.0085.96
7092005.06.28 15:49t/p3582.1085.960.0085.96559.9433785.90
7102005.06.28 15:49close3571.3085.950.0085.78159.2633945.15
7112005.06.28 15:49close3560.8085.960.0085.60-30.8633914.29
7122005.06.28 15:49close3550.5085.950.0085.41-97.9233816.37
7132005.06.28 15:49close3540.3085.940.0085.22-104.5433711.83
7142005.06.28 15:49close3530.2085.950.0085.04-101.9133609.92
7152005.06.28 15:49close3520.1085.940.0084.86-65.8433544.08
7162005.06.28 15:49close3510.1085.950.0084.68-81.9533462.13
7172005.06.28 15:49sell3590.1085.920.0085.60
7182005.06.29 11:14sell3600.1086.100.0085.78
7192005.06.30 01:36sell3610.2086.280.0085.96
7202005.06.30 09:05t/p3610.2085.960.0085.9654.2633516.39
7212005.06.30 09:05close3600.1085.950.0085.7811.3133527.71
7222005.06.30 09:05close3590.1085.940.0085.60-3.5733524.14
7232005.06.30 09:06sell3620.1085.920.0085.60
7242005.06.30 10:27sell3630.1086.100.0085.78
7252005.06.30 13:57sell3640.2086.280.0085.96
7262005.06.30 14:41sell3650.3086.460.0086.14
7272005.07.01 08:01t/p3650.3086.140.0086.1479.9933604.13
7282005.07.01 08:01close3640.2086.140.0085.9622.8133626.94
7292005.07.01 08:01close3630.1086.150.0085.78-4.7133622.23
7302005.07.01 08:01close3620.1086.130.0085.60-18.2833603.96
7312005.07.04 00:00sell3660.1086.090.0085.77
7322005.07.04 11:49t/p3660.1085.770.0085.7727.1333631.09
7332005.07.04 11:49sell3670.1085.730.0085.41
7342005.07.05 10:54sell3680.1085.920.0085.60
7352005.07.05 17:26t/p3680.1085.600.0085.6027.1333658.22
7362005.07.05 17:26close3670.1085.600.0085.4110.5533668.77
7372005.07.05 17:26sell3690.1085.580.0085.26
7382005.07.06 08:41sell3700.1085.760.0085.44
7392005.07.06 18:08sell3710.2085.950.0085.63
7402005.07.06 23:19sell3720.3086.140.0085.82
7412005.07.07 10:58sell3730.5086.320.0086.00
7422005.07.07 11:23sell3740.8086.500.0086.18
7432005.07.07 11:25sell3751.3086.680.0086.36
7442005.07.07 11:26sell3762.1086.860.0086.54
7452005.07.07 11:39t/p3762.1086.540.0086.54569.7434238.51
7462005.07.07 11:39close3751.3086.530.0086.36165.3334403.84
7472005.07.07 11:39close3740.8086.520.0086.18-13.5634390.28
7482005.07.07 11:39close3730.5086.520.0086.00-84.7834305.50
7492005.07.07 11:39close3720.3086.530.0085.82-103.4034202.10
7502005.07.07 11:39close3710.2086.540.0085.63-102.8434099.26
7512005.07.07 11:39close3700.1086.530.0085.44-66.6834032.58
7522005.07.07 11:39close3690.1086.540.0085.26-83.2633949.33
7532005.07.07 11:39buy3770.1086.520.0086.84
7542005.07.07 14:09buy3780.1086.320.0086.64
7552005.07.07 15:16buy3790.2086.140.0086.46
7562005.07.07 16:56t/p3790.2086.460.0086.4654.2734003.60
7572005.07.07 16:56close3780.1086.480.0086.6413.5634017.16
7582005.07.07 16:56close3770.1086.470.0086.84-4.2434012.92
7592005.07.07 16:56sell3800.1086.480.0086.16
7602005.07.08 09:13t/p3800.1086.160.0086.1626.6634039.58
7612005.07.11 00:00buy3810.1086.330.0086.65
7622005.07.11 16:46t/p3810.1086.650.0086.6527.1434066.72
7632005.07.11 16:46buy3820.1086.680.0087.00
7642005.07.12 05:29t/p3820.1087.000.0087.0027.3134094.03
7652005.07.12 06:00buy3830.1087.070.0087.39
7662005.07.12 10:18buy3840.1086.890.0087.21
7672005.07.12 20:34t/p3840.1087.210.0087.2127.1334121.16
7682005.07.12 20:34close3830.1087.220.0087.3912.7234133.88
7692005.07.12 20:34buy3850.1087.240.0087.56
7702005.07.13 11:05buy3860.1087.060.0087.38
7712005.07.13 14:30buy3870.2086.850.0087.17
7722005.07.14 03:50buy3880.3086.670.0086.99
7732005.07.14 15:22t/p3880.3086.990.0086.9981.4134215.29
7742005.07.14 15:22close3870.2086.990.0087.1724.7634240.05
7752005.07.14 15:22close3860.1087.000.0087.38-4.5834235.47
7762005.07.14 15:22close3850.1086.990.0087.56-20.5234214.95
7772005.07.14 15:22buy3890.1087.030.0087.35
7782005.07.14 18:16buy3900.1086.850.0087.17
7792005.07.15 02:00t/p3900.1087.170.0087.1727.3034242.25
7802005.07.15 02:00close3890.1087.170.0087.3512.0434254.29
7812005.07.18 00:00sell3910.1086.490.0086.17
7822005.07.18 01:47sell3920.1086.670.0086.35
7832005.07.18 10:30sell3930.2086.850.0086.53
7842005.07.18 15:38t/p3930.2086.530.0086.5354.2634308.55
7852005.07.18 15:38close3920.1086.520.0086.3512.7234321.27
7862005.07.18 15:38close3910.1086.530.0086.17-3.3934317.88
7872005.07.18 15:38sell3940.1086.490.0086.17
7882005.07.19 18:05sell3950.1086.670.0086.35
7892005.07.20 02:05sell3960.2086.860.0086.54
7902005.07.20 02:52sell3970.3087.050.0086.73
7912005.07.20 03:08sell3980.5087.240.0086.92
7922005.07.20 18:04sell3990.8087.440.0087.12
7932005.07.20 19:30sell4001.3087.620.0087.30
7942005.07.20 20:29sell4012.1087.810.0087.49
7952005.07.21 09:26t/p4012.1087.490.0087.49540.3434858.21
7962005.07.21 09:26close4001.3087.480.0087.30136.1134994.32
7972005.07.21 09:26close3990.8087.490.0087.12-45.1134949.21
7982005.07.21 09:26close3980.5087.480.0086.92-108.7434840.47
7992005.07.21 09:26close3970.3087.480.0086.73-113.5734726.91
8002005.07.21 09:26close3960.2087.490.0086.54-109.6334617.28
8012005.07.21 09:26close3950.1087.500.0086.35-72.2434545.04
8022005.07.21 09:26close3940.1087.510.0086.17-88.8134456.23
8032005.07.21 09:26sell4020.1087.470.0087.15
8042005.07.21 13:04t/p4020.1087.150.0087.1527.1334483.36
8052005.07.21 13:04sell4030.1087.100.0086.78
8062005.07.21 13:04t/p4030.1086.780.0086.7827.1334510.49
8072005.07.21 13:04sell4040.1086.720.0086.40
8082005.07.21 13:04sell4050.1087.050.0086.73
8092005.07.21 13:20t/p4050.1086.730.0086.7327.1334537.62
8102005.07.21 13:20close4040.1086.720.0086.400.0034537.62
8112005.07.21 13:20sell4060.1086.710.0086.39
8122005.07.21 13:26t/p4060.1086.390.0086.3927.1334564.75
8132005.07.21 13:26sell4070.1086.360.0086.04
8142005.07.21 13:30sell4080.1086.540.0086.22
8152005.07.21 13:31sell4090.2086.750.0086.43
8162005.07.21 14:39t/p4090.2086.430.0086.4354.2634619.01
8172005.07.21 14:39close4080.1086.420.0086.2210.1834629.19
8182005.07.21 14:39close4070.1086.430.0086.04-5.9334623.26
8192005.07.21 14:39sell4100.1086.390.0086.07
8202005.07.21 14:44sell4110.1086.590.0086.27
8212005.07.21 14:58t/p4110.1086.270.0086.2727.1334650.39
8222005.07.21 14:58close4100.1086.270.0086.0710.1734660.56
8232005.07.21 14:58sell4120.1086.250.0085.93
8242005.07.21 16:48t/p4120.1085.930.0085.9327.1334687.69
8252005.07.21 16:48sell4130.1085.890.0085.57
8262005.07.22 02:13sell4140.1086.080.0085.76
8272005.07.22 02:49sell4150.2086.260.0085.94
8282005.07.22 03:19sell4160.3086.450.0086.13
8292005.07.22 15:44t/p4160.3086.130.0086.1381.3934769.08
8302005.07.22 15:44close4150.2086.130.0085.9422.0534791.13
8312005.07.22 15:44close4140.1086.140.0085.76-5.0834786.05
8322005.07.22 15:44close4130.1086.130.0085.57-20.8234765.23
8332005.07.25 00:00sell4170.1085.810.0085.49
8342005.07.25 01:08sell4180.1085.990.0085.67
8352005.07.25 09:10sell4190.2086.170.0085.85
8362005.07.25 13:26sell4200.3086.350.0086.03
8372005.07.25 17:42t/p4200.3086.030.0086.0381.3934846.62
8382005.07.25 17:42close4190.2086.030.0085.8523.7434870.36
8392005.07.25 17:42close4180.1086.020.0085.67-2.5434867.82
8402005.07.25 17:42close4170.1086.020.0085.49-17.8034850.02
8412005.07.25 17:42sell4210.1086.000.0085.68
8422005.07.26 00:40sell4220.1086.180.0085.86
8432005.07.26 09:57sell4230.2086.360.0086.04
8442005.07.26 19:53sell4240.3086.540.0086.22
8452005.07.27 20:36sell4250.5086.720.0086.40
8462005.07.28 10:37sell4260.8086.910.0086.59
8472005.07.28 17:18sell4271.3087.090.0086.77
8482005.07.29 00:15sell4282.1087.290.0086.97
8492005.07.29 10:13t/p4282.1086.970.0086.97569.7235419.74
8502005.07.29 10:13close4271.3086.970.0086.77126.2035545.94
8512005.07.29 10:13close4260.8086.980.0086.59-51.2135494.73
8522005.07.29 10:13close4250.5086.970.0086.40-115.3135379.42
8532005.07.29 10:13close4240.3086.950.0086.22-111.2835268.14
8542005.07.29 10:13close4230.2086.950.0086.04-104.7135163.43
8552005.07.29 10:13close4220.1086.960.0085.86-68.4635094.97
8562005.07.29 10:13close4210.1086.950.0085.68-83.3435011.63
8572005.08.01 00:00buy4290.1087.420.0087.74
8582005.08.01 14:29t/p4290.1087.740.0087.7427.1435038.77
8592005.08.01 14:29buy4300.1087.770.0088.09
8602005.08.02 03:58buy4310.1087.590.0087.91
8612005.08.02 08:41buy4320.2087.410.0087.73
8622005.08.02 09:22buy4330.3087.230.0087.55
8632005.08.03 09:41t/p4330.3087.550.0087.5581.9235120.69
8642005.08.03 09:41close4320.2087.550.0087.7324.0835144.77
8652005.08.03 09:41close4310.1087.560.0087.91-2.3835142.39
8662005.08.03 09:42close4300.1087.550.0088.09-18.3135124.08
8672005.08.03 09:42buy4340.1087.570.0087.89
8682005.08.03 11:02t/p4340.1087.890.0087.8927.1435151.22
8692005.08.03 11:02buy4350.1087.920.0088.24
8702005.08.04 12:20t/p4350.1088.240.0088.2427.6435178.86
8712005.08.04 12:20buy4360.1088.270.0088.59
8722005.08.05 05:19t/p4360.1088.590.0088.5927.3035206.16
8732005.08.08 00:00buy4370.1088.740.0089.06
8742005.08.08 12:47buy4380.1088.560.0088.88
8752005.08.08 19:55t/p4380.1088.880.0088.8827.1335233.29
8762005.08.08 19:55close4370.1088.880.0089.0611.8735245.16
8772005.08.08 19:55buy4390.1088.920.0089.24
8782005.08.10 01:24buy4400.1088.730.0089.05
8792005.08.10 02:08buy4410.2088.540.0088.86
8802005.08.10 04:13buy4420.3088.350.0088.67
8812005.08.10 15:28buy4430.5088.160.0088.48
8822005.08.10 16:26buy4440.8087.970.0088.29
8832005.08.10 17:45buy4451.3087.790.0088.11
8842005.08.11 00:17t/p4451.3088.110.0088.11359.3635604.52
8852005.08.11 00:17close4440.8088.110.0088.2999.0435703.56
8862005.08.11 00:17close4430.5088.100.0088.48-22.9035680.66
8872005.08.11 00:18close4420.3088.090.0088.67-64.6135616.05
8882005.08.11 00:18close4410.2088.100.0088.86-73.6035542.45
8892005.08.11 00:19close4400.1088.090.0089.05-53.7535488.70
8902005.08.11 00:19close4390.1088.100.0089.24-68.6935420.00
8912005.08.11 00:20buy4460.1088.120.0088.44
8922005.08.11 01:40buy4470.1087.930.0088.25
8932005.08.12 11:06buy4480.2087.750.0088.07
8942005.08.15 07:39buy4490.3087.560.0087.88
8952005.08.15 12:38buy4500.5087.380.0087.70
8962005.08.15 17:39buy4510.8087.200.0087.52
8972005.08.15 18:49buy4521.3087.020.0087.34
8982005.08.16 10:33buy4532.1086.830.0087.15
8992005.08.16 19:40t/p4532.1087.150.0087.15569.8335989.83
9002005.08.16 19:40close4521.3087.150.0087.34145.5136135.35
9012005.08.16 19:40close4510.8087.160.0087.52-25.7736109.58
9022005.08.16 19:40close4500.5087.150.0087.70-96.6636012.91
9032005.08.16 19:41close4490.3087.160.0087.88-101.2535911.66
9042005.08.16 19:41close4480.2087.150.0088.07-101.0835810.58
9052005.08.16 19:41close4470.1087.140.0088.25-66.4835744.10
9062005.08.16 19:41close4460.1087.150.0088.44-81.7435662.36
9072005.08.16 19:42buy4540.1087.170.0087.49
9082005.08.17 04:30buy4550.1086.990.0087.31
9092005.08.18 03:21t/p4550.1087.310.0087.3127.6435690.00
9102005.08.18 03:21close4540.1087.320.0087.4913.4035703.40
9112005.08.18 03:21buy4560.1087.340.0087.66
9122005.08.18 14:26buy4570.1087.160.0087.48
9132005.08.18 15:46buy4580.2086.970.0087.29
9142005.08.19 09:22buy4590.3086.780.0087.10
9152005.08.19 16:32buy4600.5086.600.0086.92
9162005.08.22 09:01buy4610.8086.420.0086.74
9172005.08.22 09:59buy4621.3086.240.0086.56
9182005.08.22 11:48buy4632.1086.060.0086.38
9192005.08.22 15:06t/p4632.1086.380.0086.38569.8336273.23
9202005.08.22 15:06close4621.3086.390.0086.56165.3636438.59
9212005.08.22 15:07close4610.8086.400.0086.74-13.5736425.02
9222005.08.22 15:07close4600.5086.410.0086.92-79.7136345.30
9232005.08.22 15:07close4590.3086.400.0087.10-96.1636249.14
9242005.08.22 15:07close4580.2086.410.0087.29-94.2936154.85
9252005.08.22 15:07close4570.1086.400.0087.48-64.1036090.75
9262005.08.22 15:07close4560.1086.390.0087.66-80.2236010.53
9272005.08.22 15:07buy4640.1086.410.0086.73
9282005.08.23 03:01buy4650.1086.220.0086.54
9292005.08.23 08:20t/p4650.1086.540.0086.5427.1336037.66
9302005.08.23 08:20close4640.1086.550.0086.7312.0436049.70
9312005.08.23 08:20buy4660.1086.590.0086.91
9322005.08.23 16:51buy4670.1086.390.0086.71
9332005.08.24 03:46t/p4670.1086.710.0086.7127.3136077.01
9342005.08.24 03:46close4660.1086.720.0086.9111.1936088.20
9352005.08.24 03:46buy4680.1086.740.0087.06
9362005.08.24 09:03buy4690.1086.560.0086.88
9372005.08.24 14:59t/p4690.1086.880.0086.8827.1336115.33
9382005.08.24 14:59close4680.1086.890.0087.0612.7236128.05
9392005.08.24 14:59buy4700.1086.910.0087.23
9402005.08.25 01:19t/p4700.1087.230.0087.2327.6436155.69
9412005.08.25 01:19buy4710.1087.260.0087.58
9422005.08.25 20:52t/p4710.1087.580.0087.5827.1436182.83
9432005.08.25 20:52buy4720.1087.630.0087.95
9442005.08.26 09:48buy4730.1087.450.0087.77
9452005.08.26 10:20buy4740.2087.260.0087.58
9462005.08.26 17:44t/p4740.2087.580.0087.5854.2736237.10
9472005.08.26 17:44close4730.1087.590.0087.7711.8736248.97
9482005.08.26 17:44close4720.1087.580.0087.95-4.0736244.90
9492005.08.29 00:00buy4750.1087.490.0087.81
9502005.08.29 02:00t/p4750.1087.810.0087.8127.1336272.03
9512005.08.29 02:00buy4760.1087.840.0088.16
9522005.08.29 17:01buy4770.1087.660.0087.98
9532005.08.29 17:31buy4780.2087.480.0087.80
9542005.08.29 18:14buy4790.3087.290.0087.61
9552005.08.30 08:08t/p4790.3087.610.0087.6181.9136353.94
9562005.08.30 08:08close4780.2087.610.0087.8022.3936376.33
9572005.08.30 08:08close4770.1087.600.0087.98-4.9136371.41
9582005.08.30 08:08close4760.1087.590.0088.16-21.0336350.38
9592005.08.30 08:09buy4800.1087.610.0087.93
9602005.08.31 11:37t/p4800.1087.930.0087.9327.3136377.69
9612005.08.31 11:37buy4810.1087.970.0088.29
9622005.08.31 16:48t/p4810.1088.290.0088.2927.1336404.82
9632005.08.31 16:48buy4820.1088.320.0088.64
9642005.08.31 18:32buy4830.1088.140.0088.46
9652005.09.01 09:35t/p4830.1088.460.0088.4627.6436432.46
9662005.09.01 09:35close4820.1088.470.0088.6413.2336445.69
9672005.09.01 09:35buy4840.1088.510.0088.83
9682005.09.01 16:07t/p4840.1088.830.0088.8327.1336472.82
9692005.09.01 16:07buy4850.1088.860.0089.18
9702005.09.02 09:54t/p4850.1089.180.0089.1827.3036500.12
9712005.09.05 02:59sell4860.1089.210.0088.89
9722005.09.05 09:20t/p4860.1088.890.0088.8927.1336527.25
9732005.09.05 09:20sell4870.1088.860.0088.54
9742005.09.05 13:37t/p4870.1088.540.0088.5427.1336554.38
9752005.09.05 13:37sell4880.1088.510.0088.19
9762005.09.06 02:10sell4890.1088.700.0088.38
9772005.09.06 02:59t/p4890.1088.380.0088.3827.1336581.51
9782005.09.06 02:59close4880.1088.380.0088.1910.5536592.06
9792005.09.06 03:00sell4900.1088.360.0088.04
9802005.09.06 06:17sell4910.1088.540.0088.22
9812005.09.06 14:35sell4920.2088.730.0088.41
9822005.09.07 01:21t/p4920.2088.410.0088.4153.3336645.39
9832005.09.07 01:21close4910.1088.400.0088.2211.4036656.80
9842005.09.07 01:21close4900.1088.410.0088.04-4.7136652.09
9852005.09.07 01:22sell4930.1088.390.0088.07
9862005.09.07 03:40sell4940.1088.570.0088.25
9872005.09.07 05:23sell4950.2088.750.0088.43
9882005.09.07 06:39sell4960.3088.930.0088.61
9892005.09.07 20:24t/p4960.3088.610.0088.6181.3936733.48
9902005.09.07 20:24close4950.2088.610.0088.4323.7436757.22
9912005.09.07 20:24close4940.1088.600.0088.25-2.5536754.67
9922005.09.07 20:24close4930.1088.590.0088.07-16.9636737.71
9932005.09.07 20:24sell4970.1088.570.0088.25
9942005.09.08 07:52sell4980.1088.750.0088.43
9952005.09.08 09:20sell4990.2088.930.0088.61
9962005.09.09 06:46sell5000.3089.120.0088.80
9972005.09.09 12:32t/p5000.3088.800.0088.8081.3936819.10
9982005.09.09 12:32close4990.2088.800.0088.6121.1136840.21
9992005.09.09 12:32close4980.1088.810.0088.43-5.5636834.65
10002005.09.09 12:32close4970.1088.800.0088.25-21.3736813.28
10012005.09.12 00:00sell5010.1087.760.0087.44
10022005.09.12 02:16sell5020.1087.950.0087.63
10032005.09.12 04:50t/p5020.1087.630.0087.6327.1336840.41
10042005.09.12 04:50close5010.1087.630.0087.4411.0236851.43
10052005.09.12 04:50sell5030.1087.570.0087.25
10062005.09.12 08:06sell5040.1087.750.0087.43
10072005.09.12 15:11t/p5040.1087.430.0087.4327.1336878.56
10082005.09.12 15:11close5030.1087.420.0087.2512.7136891.27
10092005.09.12 16:00sell5050.1087.360.0087.04
10102005.09.12 18:40sell5060.1087.550.0087.23
10112005.09.12 22:50sell5070.2087.730.0087.41
10122005.09.13 07:50sell5080.3087.910.0087.59
10132005.09.14 11:39t/p5080.3087.590.0087.5979.9936971.27
10142005.09.14 11:39close5070.2087.590.0087.4121.8636993.13
10152005.09.14 11:39close5060.1087.600.0087.23-5.1736987.96
10162005.09.14 11:39close5050.1087.590.0087.04-20.4336967.52
10172005.09.14 11:39sell5090.1087.540.0087.22
10182005.09.14 16:13sell5100.1087.730.0087.41
10192005.09.15 04:33t/p5100.1087.410.0087.4125.7336993.25
10202005.09.15 04:33close5090.1087.410.0087.229.6237002.88
10212005.09.15 04:33sell5110.1087.370.0087.05
10222005.09.15 14:35t/p5110.1087.050.0087.0527.1337030.01
10232005.09.15 14:35sell5120.1087.020.0086.70
10242005.09.15 18:18sell5130.1087.210.0086.89
10252005.09.16 01:13sell5140.2087.390.0087.07
10262005.09.16 06:34sell5150.3087.590.0087.27
10272005.09.16 20:20sell5160.5087.770.0087.45
10282005.09.19 00:00t/p5160.5087.450.0087.45133.3237163.32
10292005.09.19 00:00close5150.3087.430.0087.2739.2937202.61
10302005.09.19 00:00close5140.2087.440.0087.07-9.4137193.20
10312005.09.19 00:00close5130.1087.430.0086.89-19.5837173.62
10322005.09.19 00:01close5120.1087.440.0086.70-36.5437137.08
10332005.09.19 00:02sell5170.1087.400.0087.08
10342005.09.19 07:35t/p5170.1087.080.0087.0827.1337164.21
10352005.09.19 07:35sell5180.1087.050.0086.73
10362005.09.19 07:54sell5190.1087.230.0086.91
10372005.09.20 17:11sell5200.2087.410.0087.09
10382005.09.21 05:09sell5210.3087.600.0087.28
10392005.09.21 06:40sell5220.5087.790.0087.47
10402005.09.22 09:48t/p5220.5087.470.0087.47128.6537292.86
10412005.09.22 09:48close5210.3087.460.0087.2831.4137324.27
10422005.09.22 09:48close5200.2087.450.0087.09-10.5137313.76
10432005.09.22 09:48close5190.1087.450.0086.91-20.9837292.78
10442005.09.22 09:48close5180.1087.460.0086.73-37.0937255.69
10452005.09.22 09:48sell5230.1087.440.0087.12
10462005.09.23 09:42t/p5230.1087.120.0087.1226.6637282.35
10472005.09.26 00:00buy5240.1086.950.0087.27
10482005.09.26 02:33buy5250.1086.760.0087.08
10492005.09.26 09:56t/p5250.1087.080.0087.0827.1337309.48
10502005.09.26 09:56close5240.1087.090.0087.2711.8737321.35
10512005.09.26 09:56buy5260.1087.110.0087.43
10522005.09.26 13:55buy5270.1086.920.0087.24
10532005.09.27 03:08t/p5270.1087.240.0087.2427.3137348.66
10542005.09.27 03:08close5260.1087.240.0087.4311.1937359.85
10552005.09.27 03:08buy5280.1087.260.0087.58
10562005.09.27 03:44buy5290.1087.080.0087.40
10572005.09.27 12:52t/p5290.1087.400.0087.4027.1437386.99
10582005.09.27 12:52close5280.1087.400.0087.5811.8837398.87
10592005.09.27 12:52buy5300.1087.420.0087.74
10602005.09.27 14:46buy5310.1087.240.0087.56
10612005.09.29 00:48t/p5310.1087.560.0087.5627.8137426.68
10622005.09.29 00:48close5300.1087.570.0087.7413.4037440.08
10632005.09.29 00:48buy5320.1087.590.0087.91
10642005.09.29 09:44buy5330.1087.410.0087.73
10652005.09.29 10:54buy5340.2087.220.0087.54
10662005.09.30 09:59t/p5340.2087.540.0087.5454.6137494.69
10672005.09.30 09:59close5330.1087.540.0087.7311.2037505.89
10682005.09.30 09:59close5320.1087.560.0087.91-2.3837503.51
10692005.10.03 00:00sell5350.1087.740.0087.42
10702005.10.03 02:17sell5360.1087.920.0087.60
10712005.10.03 03:07t/p5360.1087.600.0087.6027.1337530.64
10722005.10.03 03:07close5350.1087.590.0087.4212.7237543.36
10732005.10.03 03:07sell5370.1087.550.0087.23
10742005.10.03 03:25sell5380.1087.730.0087.41
10752005.10.04 10:45sell5390.2087.910.0087.59
10762005.10.05 10:44t/p5390.2087.590.0087.5953.3337596.68
10772005.10.05 10:44close5380.1087.590.0087.4110.9437607.62
10782005.10.05 10:44close5370.1087.600.0087.23-5.1737602.45
10792005.10.05 10:44sell5400.1087.560.0087.24
10802005.10.05 13:35sell5410.1087.740.0087.42
10812005.10.05 16:36sell5420.2087.920.0087.60
10822005.10.05 22:31sell5430.3088.100.0087.78
10832005.10.05 23:58sell5440.5088.280.0087.96
10842005.10.06 00:55sell5450.8088.470.0088.15
10852005.10.06 02:31sell5461.3088.650.0088.33
10862005.10.06 13:20sell5472.1088.840.0088.52
10872005.10.06 15:46sell5483.4089.020.0088.70
10882005.10.07 02:25sell5495.5089.220.0088.90
10892005.10.07 11:47t/p5495.5088.900.0088.901492.1639094.61
10902005.10.07 11:47close5483.4088.890.0088.70358.8839453.49
10912005.10.07 11:47close5472.1088.900.0088.52-116.6239336.86
10922005.10.07 11:47close5461.3088.910.0088.33-292.6139044.25
10932005.10.07 11:47close5450.8088.900.0088.15-295.3838748.87
10942005.10.07 11:48close5440.5088.910.0087.96-276.3938472.48
10952005.10.07 11:48close5430.3088.900.0087.78-209.0838263.41
10962005.10.07 11:48close5420.2088.910.0087.60-171.6038091.80
10972005.10.07 11:48close5410.1088.900.0087.42-100.2137991.60
10982005.10.07 11:49close5400.1088.910.0087.24-116.3337875.27
10992005.10.10 00:04buy5500.1088.930.0089.25
11002005.10.11 02:18buy5510.1088.750.0089.07
11012005.10.11 08:22buy5520.2088.560.0088.88
11022005.10.12 13:12t/p5520.2088.880.0088.8854.6137929.88
11032005.10.12 13:12close5510.1088.880.0089.0711.1937941.07
11042005.10.12 13:12close5500.1088.890.0089.25-3.0537938.02
11052005.10.12 13:12buy5530.1088.900.0089.22
11062005.10.13 10:15buy5540.1088.720.0089.04
11072005.10.13 10:29buy5550.2088.540.0088.86
11082005.10.13 16:22buy5560.3088.360.0088.68
11092005.10.13 18:35t/p5560.3088.680.0088.6881.4138019.43
11102005.10.13 18:35close5550.2088.680.0088.8623.7438043.17
11112005.10.13 18:35close5540.1088.700.0089.04-1.7038041.47
11122005.10.13 18:35close5530.1088.690.0089.22-17.3038024.17
11132005.10.13 18:35buy5570.1088.710.0089.03
11142005.10.14 19:37t/p5570.1089.030.0089.0327.3038051.47
11152005.10.17 00:02buy5580.1088.940.0089.26
11162005.10.17 03:35buy5590.1088.760.0089.08
11172005.10.18 01:43t/p5590.1089.080.0089.0827.3038078.77
11182005.10.18 01:43close5580.1089.080.0089.2612.0438090.81
11192005.10.18 01:43buy5600.1089.100.0089.42
11202005.10.18 08:47buy5610.1088.920.0089.24
11212005.10.18 18:23buy5620.2088.740.0089.06
11222005.10.18 19:37t/p5620.2089.060.0089.0654.2738145.08
11232005.10.18 19:37close5610.1089.070.0089.2412.7238157.80
11242005.10.18 19:37close5600.1089.050.0089.42-4.2438153.56
11252005.10.18 19:38buy5630.1089.090.0089.41
11262005.10.19 03:46buy5640.1088.910.0089.23
11272005.10.19 08:40buy5650.2088.720.0089.04
11282005.10.19 11:35t/p5650.2089.040.0089.0454.2738207.83
11292005.10.19 11:35close5640.1089.050.0089.2311.8738219.70
11302005.10.19 11:35close5630.1089.040.0089.41-4.0738215.63
11312005.10.19 11:35sell5660.1089.040.0088.72
11322005.10.19 17:06sell5670.1089.220.0088.90
11332005.10.20 17:36sell5680.2089.410.0089.09
11342005.10.20 21:47sell5690.3089.600.0089.28
11352005.10.21 02:16sell5700.5089.780.0089.46
11362005.10.21 16:21sell5710.8089.970.0089.65
11372005.10.21 18:27t/p5710.8089.650.0089.65217.0438432.67
11382005.10.21 18:27close5700.5089.650.0089.4655.1138487.78
11392005.10.21 18:27close5690.3089.660.0089.28-16.6638471.12
11402005.10.21 18:27close5680.2089.640.0089.09-39.9338431.19
11412005.10.21 18:27close5670.1089.650.0088.90-38.3338392.86
11422005.10.21 18:27close5660.1089.640.0088.72-52.7438340.13
11432005.10.24 01:01sell5720.1089.610.0089.29
11442005.10.25 10:21sell5730.1089.790.0089.47
11452005.10.25 12:54sell5740.2089.980.0089.66
11462005.10.26 00:03sell5750.3090.160.0089.84
11472005.10.26 16:15sell5760.5090.350.0090.03
11482005.10.27 03:18sell5770.8090.530.0090.21
11492005.10.28 19:21t/p5770.8090.210.0090.21213.3138553.43
11502005.10.28 19:21close5760.5090.200.0090.0354.2638607.70
11512005.10.28 19:21close5750.3090.210.0089.84-18.3238589.38
11522005.10.28 19:21close5740.2090.190.0089.66-40.2738549.11
11532005.10.28 19:21close5730.1090.200.0089.47-37.0938512.01
11542005.10.28 19:21close5720.1090.190.0089.29-51.9738460.04
11552005.10.31 00:00buy5780.1090.370.0090.69
11562005.10.31 07:02buy5790.1090.170.0090.49
11572005.11.01 10:13t/p5790.1090.490.0090.4927.3138487.35
11582005.11.01 10:13close5780.1090.510.0090.6912.0438499.39
11592005.11.01 10:13buy5800.1090.530.0090.85
11602005.11.01 16:00buy5810.1090.350.0090.67
11612005.11.01 22:50t/p5810.1090.670.0090.6727.1438526.53
11622005.11.01 22:50close5800.1090.670.0090.8511.8738538.40
11632005.11.01 22:50buy5820.1090.710.0091.03
11642005.11.02 14:23t/p5820.1091.030.0091.0327.3138565.71
11652005.11.02 15:00buy5830.1091.110.0091.43
11662005.11.02 16:46t/p5830.1091.430.0091.4327.1338592.84
11672005.11.02 16:46buy5840.1091.460.0091.78
11682005.11.03 10:56buy5850.1091.280.0091.60
11692005.11.03 14:36buy5860.2091.090.0091.41
11702005.11.03 17:59buy5870.3090.910.0091.23
11712005.11.03 20:20buy5880.5090.730.0091.05
11722005.11.04 07:31t/p5880.5091.050.0091.05136.5338729.37
11732005.11.04 07:31close5870.3091.050.0091.2336.1338765.50
11742005.11.04 07:31close5860.2091.040.0091.41-8.1438757.36
11752005.11.04 07:31close5850.1091.050.0091.60-19.3338738.03
11762005.11.04 07:31close5840.1091.050.0091.78-34.0938703.94
11772005.11.07 00:00sell5890.1090.350.0090.03
11782005.11.07 02:12t/p5890.1090.030.0090.0327.1338731.07
11792005.11.07 02:12sell5900.1090.000.0089.68
11802005.11.07 04:57sell5910.1090.180.0089.86
11812005.11.07 18:04t/p5910.1089.860.0089.8627.1338758.20
11822005.11.07 18:04close5900.1089.850.0089.6812.7238770.92
11832005.11.07 18:04sell5920.1089.820.0089.50
11842005.11.07 20:28sell5930.1090.000.0089.68
11852005.11.08 02:04t/p5930.1089.680.0089.6826.6638797.58
11862005.11.08 02:04close5920.1089.680.0089.5011.4038808.98
11872005.11.08 02:04sell5940.1089.660.0089.34
11882005.11.08 19:08t/p5940.1089.340.0089.3427.1338836.11
11892005.11.08 19:08sell5950.1089.310.0088.99
11902005.11.08 20:51sell5960.1089.490.0089.17
11912005.11.09 19:21sell5970.2089.670.0089.35
11922005.11.10 00:28sell5980.3089.860.0089.54
11932005.11.10 12:38sell5990.5090.040.0089.72
11942005.11.11 00:54t/p5990.5089.720.0089.72133.3338969.44
11952005.11.11 00:54close5980.3089.710.0089.5436.7539006.19
11962005.11.11 00:54close5970.2089.720.0089.35-12.2138993.98
11972005.11.11 00:54close5960.1089.730.0089.17-22.6838971.30
11982005.11.11 00:54close5950.1089.720.0088.99-37.0938934.21
11992005.11.14 00:00buy6000.1089.940.0090.26
12002005.11.14 05:45t/p6000.1090.260.0090.2627.1338961.34
12012005.11.14 05:45buy6010.1090.290.0090.61
12022005.11.14 08:22buy6020.1090.100.0090.42
12032005.11.14 12:14t/p6020.1090.420.0090.4227.1338988.47
12042005.11.14 12:14close6010.1090.420.0090.6111.0238999.49
12052005.11.14 12:14buy6030.1090.460.0090.78
12062005.11.14 14:22buy6040.1090.270.0090.59
12072005.11.14 17:38buy6050.2090.090.0090.41
12082005.11.16 04:33t/p6050.2090.410.0090.4154.9539054.44
12092005.11.16 04:33close6040.1090.410.0090.5912.2139066.65
12102005.11.16 04:33close6030.1090.400.0090.78-4.7539061.90
12112005.11.16 04:33buy6060.1090.440.0090.76
12122005.11.16 11:52buy6070.1090.250.0090.57
12132005.11.16 15:23buy6080.2090.070.0090.39
12142005.11.16 15:55buy6090.3089.880.0090.20
12152005.11.17 05:43buy6100.5089.700.0090.02
12162005.11.17 19:19t/p6100.5090.020.0090.02135.6839197.58
12172005.11.17 19:19close6090.3090.020.0090.2037.1539234.72
12182005.11.17 19:19close6080.2090.010.0090.39-9.1539225.57
12192005.11.17 19:19close6070.1090.020.0090.57-19.0039206.57
12202005.11.17 19:19close6060.1090.030.0090.76-34.2639172.31
12212005.11.17 19:19buy6110.1090.070.0090.39
12222005.11.18 15:04t/p6110.1090.390.0090.3927.3139199.62
12232005.11.21 00:00buy6120.1090.710.0091.03
12242005.11.21 16:07buy6130.1090.530.0090.85
12252005.11.21 16:12buy6140.2090.350.0090.67
12262005.11.21 16:58buy6150.3090.150.0090.47
12272005.11.22 19:41t/p6150.3090.470.0090.4781.9139281.53
12282005.11.22 19:41close6140.2090.470.0090.6720.6939302.21
12292005.11.22 19:41close6130.1090.480.0090.85-4.0739298.14
12302005.11.22 19:41close6120.1090.480.0091.03-19.3339278.81
12312005.11.22 19:41buy6160.1090.500.0090.82
12322005.11.23 09:56buy6170.1090.310.0090.63
12332005.11.23 15:41buy6180.2090.130.0090.45
12342005.11.23 19:37t/p6180.2090.450.0090.4554.2739333.08
12352005.11.23 19:37close6170.1090.460.0090.6312.7239345.80
12362005.11.23 19:38close6160.1090.470.0090.82-2.3739343.43
12372005.11.23 19:38buy6190.1090.480.0090.80
12382005.11.24 10:33buy6200.1090.300.0090.62
12392005.11.25 11:47t/p6200.1090.620.0090.6227.3139370.74
12402005.11.25 11:47close6190.1090.630.0090.8013.4039384.14
12412005.11.28 00:00sell6210.1090.610.0090.29
12422005.11.28 15:46sell6220.1090.790.0090.47
12432005.11.28 16:31sell6230.2090.970.0090.65
12442005.11.29 01:40sell6240.3091.160.0090.84
12452005.11.29 14:06t/p6240.3090.840.0090.8481.3939465.53
12462005.11.29 14:06close6230.2090.840.0090.6521.1139486.64
12472005.11.29 14:06close6220.1090.850.0090.47-5.5639481.08
12482005.11.29 14:06close6210.1090.840.0090.29-19.9739461.12
12492005.11.29 14:06sell6250.1090.830.0090.51
12502005.11.29 19:04sell6260.1091.010.0090.69
12512005.12.01 07:45sell6270.2091.210.0090.89
12522005.12.01 13:01sell6280.3091.390.0091.07
12532005.12.01 14:48t/p6280.3091.070.0091.0781.4039542.52
12542005.12.01 14:48close6270.2091.060.0090.8925.4439567.96
12552005.12.01 14:48close6260.1091.050.0090.69-5.2639562.70
12562005.12.01 14:48close6250.1091.060.0090.51-21.3739541.33
12572005.12.01 14:48sell6290.1091.020.0090.70
12582005.12.01 16:55sell6300.1091.210.0090.89
12592005.12.01 19:28sell6310.2091.390.0091.07
12602005.12.02 10:27sell6320.3091.570.0091.25
12612005.12.02 14:52sell6330.5091.760.0091.44
12622005.12.02 16:37t/p6330.5091.440.0091.44135.6539676.98
12632005.12.02 16:37close6320.3091.430.0091.2535.6139712.59
12642005.12.02 16:37close6310.2091.440.0091.07-9.4039703.19
12652005.12.02 16:37close6300.1091.430.0090.89-19.1239684.08
12662005.12.02 16:37close6290.1091.440.0090.70-36.0839648.00
12672005.12.05 00:00buy6340.1091.850.0092.17
12682005.12.05 14:03t/p6340.1092.170.0092.1727.1339675.13
12692005.12.05 14:03buy6350.1092.200.0092.52
12702005.12.05 18:47t/p6350.1092.520.0092.5227.1339702.26
12712005.12.05 18:47buy6360.1092.560.0092.88
12722005.12.05 22:07buy6370.1092.370.0092.69
12732005.12.06 09:36t/p6370.1092.690.0092.6927.3139729.57
12742005.12.06 09:36close6360.1092.690.0092.8811.2039740.77
12752005.12.06 10:32buy6380.1092.680.0093.00
12762005.12.06 11:30buy6390.1092.500.0092.82
12772005.12.07 08:32buy6400.2092.320.0092.64
12782005.12.07 10:01buy6410.3092.130.0092.45
12792005.12.07 14:20buy6420.5091.950.0092.27
12802005.12.08 14:24t/p6420.5092.270.0092.27138.2139878.98
12812005.12.08 14:24close6410.3092.280.0092.4539.6939918.67
12822005.12.08 14:24close6400.2092.270.0092.64-7.4639911.21
12832005.12.08 14:24close6390.1092.280.0092.82-17.9839893.22
12842005.12.08 14:24close6380.1092.270.0093.00-34.0939859.13
12852005.12.08 14:24buy6430.1092.290.0092.61
12862005.12.08 16:28t/p6430.1092.610.0092.6127.1339886.26
12872005.12.08 16:28buy6440.1092.640.0092.96
12882005.12.08 18:08buy6450.1092.450.0092.77
12892005.12.09 10:01buy6460.2092.270.0092.59
12902005.12.09 16:24t/p6460.2092.590.0092.5954.2739940.53
12912005.12.09 16:24close6450.1092.600.0092.7712.8939953.42
12922005.12.09 16:24close6440.1092.590.0092.96-4.0739949.35
12932005.12.12 00:00buy6470.1092.570.0092.89
12942005.12.12 02:48t/p6470.1092.890.0092.8927.1439976.49
12952005.12.12 02:48buy6480.1092.920.0093.24
12962005.12.12 21:06buy6490.1092.740.0093.06
12972005.12.14 02:18buy6500.2092.550.0092.87
12982005.12.14 06:32buy6510.3092.370.0092.69
12992005.12.14 14:19buy6520.5092.170.0092.49
13002005.12.14 14:54buy6530.8091.990.0092.31
13012005.12.14 16:00buy6541.3091.810.0092.13
13022005.12.14 16:31buy6552.1091.620.0091.94
13032005.12.14 16:59buy6563.4091.430.0091.75
13042005.12.14 18:42buy6575.5091.240.0091.56
13052005.12.14 20:55t/p6575.5091.560.0091.561492.4241468.91
13062005.12.14 20:55close6563.4091.560.0091.75374.7941843.70
13072005.12.14 20:55close6552.1091.550.0091.94-124.6441719.06
13082005.12.14 20:55close6541.3091.560.0092.13-275.5941443.47
13092005.12.14 20:55close6530.8091.570.0092.31-284.9141158.56
13102005.12.14 20:55close6520.5091.580.0092.49-250.1540908.41
13112005.12.14 20:55close6510.3091.570.0092.69-203.5140704.90
13122005.12.14 20:55close6500.2091.580.0092.87-164.5040540.40
13132005.12.14 20:55close6490.1091.550.0093.06-100.5740439.83
13142005.12.14 20:56close6480.1091.540.0093.24-116.6840323.15
13152005.12.14 20:56sell6580.1091.550.0091.23
13162005.12.15 00:35sell6590.1091.730.0091.41
13172005.12.15 04:27t/p6590.1091.410.0091.4127.1340350.28
13182005.12.15 04:27close6580.1091.410.0091.2310.4740360.75
13192005.12.15 08:00sell6600.1091.270.0090.95
13202005.12.15 08:50t/p6600.1090.950.0090.9527.1340387.88
13212005.12.15 08:50sell6610.1090.920.0090.60
13222005.12.15 09:50t/p6610.1090.600.0090.6027.1340415.01
13232005.12.15 09:50sell6620.1090.570.0090.25
13242005.12.15 13:40t/p6620.1090.250.0090.2527.1340442.14
13252005.12.15 13:40sell6630.1090.210.0089.89
13262005.12.15 14:54sell6640.1090.390.0090.07
13272005.12.16 01:07t/p6640.1090.070.0090.0726.6640468.80
13282005.12.16 01:07close6630.1090.060.0089.8912.2540481.06
13292005.12.19 00:00sell6650.1089.660.0089.34
13302005.12.19 02:42sell6660.1089.860.0089.54
13312005.12.19 02:59sell6670.2090.040.0089.72
13322005.12.19 04:08sell6680.3090.220.0089.90
13332005.12.19 13:39t/p6680.3089.900.0089.9081.3940562.45
13342005.12.19 13:39close6670.2089.890.0089.7225.4440587.89
13352005.12.19 13:39close6660.1089.900.0089.54-3.3940584.50
13362005.12.19 13:39close6650.1089.890.0089.34-19.5040565.00
13372005.12.19 13:39sell6690.1089.870.0089.55
13382005.12.20 02:42sell6700.1090.050.0089.73
13392005.12.20 14:31t/p6700.1089.730.0089.7327.1340592.13
13402005.12.20 14:31close6690.1089.730.0089.5511.4040603.53
13412005.12.20 14:31sell6710.1089.690.0089.37
13422005.12.20 16:08t/p6710.1089.370.0089.3727.1340630.66
13432005.12.20 16:08sell6720.1089.340.0089.02
13442005.12.20 20:35sell6730.1089.530.0089.21
13452005.12.21 00:18sell6740.2089.710.0089.39
13462005.12.21 15:35t/p6740.2089.390.0089.3954.2640684.92
13472005.12.21 15:35close6730.1089.370.0089.2113.0940698.02
13482005.12.21 15:35close6720.1089.370.0089.02-3.0140695.01
13492005.12.21 15:35sell6750.1089.350.0089.03
13502005.12.22 01:54sell6760.1089.540.0089.22
13512005.12.22 14:20t/p6760.1089.220.0089.2227.1340722.14
13522005.12.22 14:20close6750.1089.220.0089.039.6240731.76
13532005.12.22 14:20sell6770.1089.180.0088.86
13542005.12.22 17:04t/p6770.1088.860.0088.8627.1340758.89
13552005.12.22 17:04sell6780.1088.830.0088.51
13562005.12.22 22:44sell6790.1089.010.0088.69
13572005.12.23 16:50t/p6790.1088.690.0088.6926.6640785.55
13582005.12.23 16:50close6780.1088.680.0088.5112.2540797.81
13592005.12.26 00:00buy6800.1088.700.0089.02
13602005.12.26 01:55buy6810.1088.490.0088.81
13612005.12.27 01:30t/p6810.1088.810.0088.8127.3140825.12
13622005.12.27 01:30close6800.1088.820.0089.0210.3540835.47
13632005.12.27 01:30buy6820.1088.870.0089.19
13642005.12.27 09:51t/p6820.1089.190.0089.1927.1340862.60
13652005.12.27 09:51buy6830.1089.220.0089.54
13662005.12.27 14:06buy6840.1089.030.0089.35
13672005.12.28 08:03t/p6840.1089.350.0089.3527.3140889.91
13682005.12.28 08:03close6830.1089.350.0089.5411.2040901.11
13692005.12.28 08:03buy6850.1089.370.0089.69
13702005.12.28 08:49t/p6850.1089.690.0089.6927.1440928.25
13712005.12.28 08:49buy6860.1089.720.0090.04
13722005.12.28 10:02buy6870.1089.540.0089.86
13732005.12.28 19:56buy6880.2089.360.0089.68
13742005.12.29 01:34t/p6880.2089.680.0089.6855.2940983.53
13752005.12.29 01:34close6870.1089.680.0089.8612.3840995.91
13762005.12.29 01:34close6860.1089.680.0090.04-2.8840993.03
13772005.12.29 02:00buy6890.1089.750.0090.07
13782005.12.29 02:42buy6900.1089.560.0089.88
13792005.12.30 04:40buy6910.2089.370.0089.69
13802005.12.30 18:28t/p6910.2089.690.0089.6954.2741047.30
13812005.12.30 18:28close6900.1089.690.0089.8811.1941058.49
13822005.12.30 18:28close6890.1089.700.0090.07-4.0741054.42
13832006.01.02 00:00buy6920.1089.730.0090.05
13842006.01.02 02:59buy6930.1089.550.0089.87
13852006.01.02 09:59t/p6930.1089.870.0089.8727.1341081.55
13862006.01.02 09:59close6920.1089.890.0090.0513.5741095.12
13872006.01.02 09:59buy6940.1089.900.0090.22
13882006.01.02 15:21buy6950.1089.700.0090.02
13892006.01.02 23:08buy6960.2089.520.0089.84
13902006.01.03 15:30t/p6960.2089.840.0089.8454.6141149.73
13912006.01.03 15:30close6950.1089.850.0090.0212.8941162.62
13922006.01.03 15:30close6940.1089.840.0090.22-4.9241157.70
13932006.01.03 15:30buy6970.1089.880.0090.20
13942006.01.04 10:19t/p6970.1090.200.0090.2027.3141185.01
13952006.01.04 10:20buy6980.1090.300.0090.62
13962006.01.04 14:58t/p6980.1090.620.0090.6227.1441212.15
13972006.01.04 14:58buy6990.1090.650.0090.97
13982006.01.04 19:03t/p6990.1090.970.0090.9727.1441239.29
13992006.01.04 19:03buy7000.1091.000.0091.32
14002006.01.05 05:10buy7010.1090.810.0091.13
14012006.01.05 08:04buy7020.2090.630.0090.95
14022006.01.05 14:33t/p7020.2090.950.0090.9554.2741293.56
14032006.01.05 14:33close7010.1090.960.0091.1312.7241306.28
14042006.01.05 14:33close7000.1090.970.0091.32-2.0341304.25
14052006.01.05 14:33buy7030.1090.990.0091.31
14062006.01.05 16:05buy7040.1090.800.0091.12
14072006.01.06 14:48buy7050.2090.610.0090.93
14082006.01.06 15:08buy7060.3090.420.0090.74
14092006.01.06 15:12buy7070.5090.240.0090.56
14102006.01.06 17:56buy7080.8090.060.0090.38
14112006.01.09 01:14buy7091.3089.880.0090.20
14122006.01.09 01:57buy7102.1089.700.0090.02
14132006.01.09 09:40buy7113.4089.520.0089.84
14142006.01.09 09:54buy7125.5089.320.0089.64
14152006.01.09 17:49t/p7125.5089.640.0089.641492.4042796.65
14162006.01.09 17:49close7113.4089.640.0089.84345.9843142.63
14172006.01.09 17:49close7102.1089.630.0090.02-124.6543017.98
14182006.01.09 17:49close7091.3089.640.0090.20-264.5642753.42
14192006.01.09 17:49close7080.8089.650.0090.38-276.7742476.64
14202006.01.09 17:49close7070.5089.640.0090.56-253.5342223.11
14212006.01.09 17:49close7060.3089.650.0090.74-195.3742027.74
14222006.01.09 17:49close7050.2089.660.0090.93-160.7741866.97
14232006.01.09 17:49close7040.1089.660.0091.12-96.3241770.65
14242006.01.09 17:49close7030.1089.650.0091.31-113.2841657.37
14252006.01.09 17:49buy7130.1089.690.0090.01
14262006.01.10 08:18buy7140.1089.500.0089.82
14272006.01.10 15:29buy7150.2089.320.0089.64
14282006.01.11 23:31t/p7150.2089.640.0089.6454.6141711.98
14292006.01.11 23:31close7140.1089.650.0089.8212.8941724.87
14302006.01.11 23:31close7130.1089.660.0090.01-2.2041722.67
14312006.01.11 23:31buy7160.1089.690.0090.01
14322006.01.12 04:06buy7170.1089.510.0089.83
14332006.01.12 10:10buy7180.2089.320.0089.64
14342006.01.12 11:48buy7190.3089.130.0089.45
14352006.01.12 14:14buy7200.5088.930.0089.25
14362006.01.12 15:02buy7210.8088.750.0089.07
14372006.01.12 23:46t/p7210.8089.070.0089.07217.0741939.74
14382006.01.12 23:46close7200.5089.070.0089.2559.3641999.10
14392006.01.12 23:46close7190.3089.060.0089.45-17.8141981.29
14402006.01.12 23:46close7180.2089.080.0089.64-40.7041940.59
14412006.01.12 23:46close7170.1089.090.0089.83-35.6241904.97
14422006.01.12 23:46close7160.1089.080.0090.01-51.2241853.74
14432006.01.12 23:46buy7220.1089.100.0089.42
14442006.01.13 18:03t/p7220.1089.420.0089.4227.3041881.04
14452006.01.16 00:00buy7230.1089.530.0089.85
14462006.01.16 10:07t/p7230.1089.850.0089.8527.1441908.18
14472006.01.16 10:07buy7240.1089.890.0090.21
14482006.01.17 02:56buy7250.1089.710.0090.03
14492006.01.17 16:49t/p7250.1090.030.0090.0327.1341935.31
14502006.01.17 16:49close7240.1090.030.0090.2112.0441947.35
14512006.01.17 16:49buy7260.1090.050.0090.37
14522006.01.18 02:34t/p7260.1090.370.0090.3727.3041974.65
14532006.01.18 02:34buy7270.1090.400.0090.72
14542006.01.18 03:03buy7280.1090.210.0090.53
14552006.01.18 10:45buy7290.2090.030.0090.35
14562006.01.18 18:29buy7300.3089.850.0090.17
14572006.01.19 10:13buy7310.5089.670.0089.99
14582006.01.19 14:15buy7320.8089.480.0089.80
14592006.01.19 18:13t/p7320.8089.800.0089.80217.0742191.72
14602006.01.19 18:13close7310.5089.800.0089.9955.1142246.83
14612006.01.19 18:13close7300.3089.810.0090.17-8.6542238.18
14622006.01.19 18:13close7290.2089.800.0090.35-37.9942200.19
14632006.01.19 18:13close7280.1089.810.0090.53-33.4142166.78
14642006.01.19 18:13close7270.1089.800.0090.72-50.3642116.42
14652006.01.19 18:14buy7330.1089.840.0090.16
14662006.01.20 09:22buy7340.1089.660.0089.98
14672006.01.20 17:56t/p7340.1089.980.0089.9827.1442143.56
14682006.01.20 17:56close7330.1089.980.0090.1612.0442155.59
14692006.01.23 00:00buy7350.1090.310.0090.63
14702006.01.23 01:40t/p7350.1090.630.0090.6327.1442182.73
14712006.01.23 01:40buy7360.1090.670.0090.99
14722006.01.23 16:37t/p7360.1090.990.0090.9927.1342209.86
14732006.01.23 16:37buy7370.1091.030.0091.35
14742006.01.24 10:38buy7380.1090.850.0091.17
14752006.01.24 14:14buy7390.2090.670.0090.99
14762006.01.24 18:14t/p7390.2090.990.0090.9954.2742264.13
14772006.01.24 18:14close7380.1091.000.0091.1712.7242276.85
14782006.01.24 18:14close7370.1090.990.0091.35-3.2342273.62
14792006.01.24 18:14buy7400.1091.010.0091.33
14802006.01.24 20:21buy7410.1090.820.0091.14
14812006.01.25 00:36t/p7410.1091.140.0091.1427.3042300.92
14822006.01.25 00:36close7400.1091.150.0091.3312.0442312.96
14832006.01.25 00:36buy7420.1091.170.0091.49
14842006.01.25 10:13buy7430.1090.990.0091.31
14852006.01.25 13:46t/p7430.1091.310.0091.3127.1442340.10
14862006.01.25 13:46close7420.1091.310.0091.4911.8742351.97
14872006.01.25 13:46buy7440.1091.350.0091.67
14882006.01.25 14:15buy7450.1091.160.0091.48
14892006.01.25 15:15t/p7450.1091.480.0091.4827.1342379.10
14902006.01.25 15:15close7440.1091.480.0091.6711.0242390.12
14912006.01.25 15:15buy7460.1091.520.0091.84
14922006.01.27 17:14buy7470.1091.340.0091.66
14932006.01.31 10:03buy7480.2091.160.0091.48
14942006.01.31 18:07t/p7480.2091.480.0091.4854.2742444.39
14952006.01.31 18:07close7470.1091.500.0091.6613.9142458.30
14962006.01.31 18:07close7460.1091.430.0091.84-6.6242451.68
14972006.01.31 18:07buy7490.1091.480.0091.80
14982006.01.31 21:00t/p7490.1091.800.0091.8027.1442478.82
14992006.01.31 21:00buy7500.1091.830.0092.15
15002006.01.31 23:42buy7510.1091.650.0091.97
15012006.02.01 12:51buy7520.2091.470.0091.79
15022006.02.01 17:35t/p7520.2091.790.0091.7954.2742533.09
15032006.02.01 17:35close7510.1091.790.0091.9712.0442545.13
15042006.02.01 17:35close7500.1091.790.0092.15-3.2242541.91
15052006.02.01 17:35buy7530.1091.810.0092.13
15062006.02.01 18:33buy7540.1091.630.0091.95
15072006.02.01 20:48buy7550.2091.450.0091.77
15082006.02.02 02:39t/p7550.2091.770.0091.7755.2942597.20
15092006.02.02 02:39close7540.1091.780.0091.9513.2342610.43
15102006.02.02 02:39close7530.1091.770.0092.13-2.8942607.53
15112006.02.02 02:39buy7560.1091.810.0092.13
15122006.02.02 17:51t/p7560.1092.130.0092.1327.1342634.66
15132006.02.02 17:51buy7570.1092.160.0092.48
15142006.02.03 08:36buy7580.1091.980.0092.30
15152006.02.03 16:21buy7590.2091.790.0092.11
15162006.02.06 08:18buy7600.3091.610.0091.93
15172006.02.06 14:41buy7610.5091.420.0091.74
15182006.02.07 08:32buy7620.8091.240.0091.56
15192006.02.07 09:37buy7631.3091.060.0091.38
15202006.02.07 10:21buy7642.1090.870.0091.19
15212006.02.07 16:06buy7653.4090.680.0091.00
15222006.02.07 19:10t/p7653.4091.000.0091.00922.5843557.24
15232006.02.07 19:10close7642.1091.000.0091.19231.5043788.74
15242006.02.07 19:11close7631.3091.010.0091.38-55.1243733.62
15252006.02.07 19:11close7620.8091.010.0091.56-156.0243577.60
15262006.02.07 19:11close7610.5091.010.0091.74-172.9843404.62
15272006.02.07 19:11close7600.3091.000.0091.93-154.6643249.96
15282006.02.07 19:11close7590.2090.990.0092.11-134.9943114.97
15292006.02.07 19:11close7580.1090.990.0092.30-83.6143031.36
15302006.02.07 19:11close7570.1091.010.0092.48-97.0142934.35
15312006.02.07 19:12buy7660.1091.030.0091.35
15322006.02.07 23:03buy7670.1090.840.0091.16
15332006.02.08 11:36t/p7670.1091.160.0091.1627.3142961.66
15342006.02.08 11:36close7660.1091.160.0091.3511.1942972.85
15352006.02.08 11:36buy7680.1091.180.0091.50
15362006.02.09 08:21t/p7680.1091.500.0091.5027.6443000.49
15372006.02.09 08:21buy7690.1091.530.0091.85
15382006.02.09 09:32buy7700.1091.350.0091.67
15392006.02.09 13:51buy7710.2091.170.0091.49
15402006.02.10 01:02t/p7710.2091.490.0091.4954.6143055.10
15412006.02.10 01:02close7700.1091.490.0091.6712.0443067.13
15422006.02.10 01:02close7690.1091.500.0091.85-2.3743064.76
15432006.02.13 04:00buy7720.1090.110.0090.43
15442006.02.14 00:26buy7730.1089.920.0090.24
15452006.02.14 01:40buy7740.2089.740.0090.06
15462006.02.14 14:52buy7750.3089.560.0089.88
15472006.02.15 00:09t/p7750.3089.880.0089.8881.9143146.67
15482006.02.15 00:09close7740.2089.900.0090.0627.4743174.14
15492006.02.15 00:09close7730.1089.890.0090.24-2.3743171.77
15502006.02.15 00:10close7720.1089.900.0090.43-17.4643154.31
15512006.02.15 00:10buy7760.1089.930.0090.25
15522006.02.15 15:39buy7770.1089.750.0090.07
15532006.02.17 03:00t/p7770.1090.070.0090.0727.8143182.12
15542006.02.17 03:00close7760.1090.070.0090.2512.5543194.67
15552006.02.20 00:00sell7780.1090.180.0089.86
15562006.02.20 03:20sell7790.1090.380.0090.06
15572006.02.21 03:23sell7800.2090.570.0090.25
15582006.02.21 11:18sell7810.3090.750.0090.43
15592006.02.22 14:01t/p7810.3090.430.0090.4379.9943274.66
15602006.02.22 14:01close7800.2090.430.0090.2522.8043297.46
15612006.02.22 14:01close7790.1090.440.0090.06-6.0243291.43
15622006.02.22 14:01close7780.1090.430.0089.86-22.1343269.30
15632006.02.22 14:01sell7820.1090.390.0090.07
15642006.02.23 04:29t/p7820.1090.070.0090.0725.7343295.03
15652006.02.23 04:29sell7830.1090.030.0089.71
15662006.02.23 05:44t/p7830.1089.710.0089.7127.1343322.16
15672006.02.23 05:44sell7840.1089.660.0089.34
15682006.02.23 18:13t/p7840.1089.340.0089.3427.1343349.29
15692006.02.23 18:13sell7850.1089.310.0088.99
15702006.02.23 18:57sell7860.1089.500.0089.18
15712006.02.24 01:17t/p7860.1089.180.0089.1826.6643375.95
15722006.02.24 01:17close7850.1089.180.0088.9910.5543386.51
15732006.02.27 00:20sell7870.1088.660.0088.34
15742006.02.27 01:37t/p7870.1088.340.0088.3427.1343413.64
15752006.02.27 01:37sell7880.1088.310.0087.99
15762006.02.27 01:56t/p7880.1087.990.0087.9927.1343440.77
15772006.02.27 01:56sell7890.1087.960.0087.64
15782006.02.27 06:53sell7900.1088.150.0087.83
15792006.02.27 18:06t/p7900.1087.830.0087.8327.1343467.90
15802006.02.27 18:06close7890.1087.830.0087.6411.0243478.92
15812006.02.27 18:06sell7910.1087.790.0087.47
15822006.02.28 03:10sell7920.1087.970.0087.65
15832006.02.28 10:26sell7930.2088.150.0087.83
15842006.02.28 16:11sell7940.3088.330.0088.01
15852006.03.01 08:58sell7950.5088.510.0088.19
15862006.03.01 11:36sell7960.8088.700.0088.38
15872006.03.01 17:34t/p7960.8088.380.0088.38217.0543695.97
15882006.03.01 17:34close7950.5088.380.0088.1955.1143751.08
15892006.03.01 17:34close7940.3088.380.0088.01-14.1243736.96
15902006.03.01 17:34close7930.2088.390.0087.83-41.6343695.33
15912006.03.01 17:34close7920.1088.380.0087.65-35.2343660.10
15922006.03.01 17:34close7910.1088.390.0087.47-51.8043608.30
15932006.03.01 17:35sell7970.1088.370.0088.05
15942006.03.02 04:57sell7980.1088.550.0088.23
15952006.03.02 12:15sell7990.2088.730.0088.41
15962006.03.02 16:09sell8000.3088.920.0088.60
15972006.03.02 18:10sell8010.5089.100.0088.78
15982006.03.02 18:31sell8020.8089.280.0088.96
15992006.03.03 01:43sell8031.3089.470.0089.15
16002006.03.03 01:55sell8042.1089.650.0089.33
16012006.03.06 00:06sell8053.4089.840.0089.52
16022006.03.06 01:03sell8065.5090.020.0089.70
16032006.03.07 15:13t/p8065.5089.700.0089.701466.5045074.80
16042006.03.07 15:13close8053.4089.700.0089.52387.6945462.49
16052006.03.07 15:13close8042.1089.710.0089.33-126.4145336.08
16062006.03.07 15:13close8031.3089.700.0089.15-265.6345070.45
16072006.03.07 15:13close8020.8089.690.0088.96-289.2844781.17
16082006.03.07 15:13close8010.5089.680.0088.78-252.8744528.30
16092006.03.07 15:13close8000.3089.690.0088.60-200.0544328.26
16102006.03.07 15:13close7990.2089.680.0088.41-163.8844164.38
16112006.03.07 15:13close7980.1089.690.0088.23-98.0544066.33
16122006.03.07 15:13close7970.1089.680.0088.05-113.8643952.47
16132006.03.07 15:14sell8070.1089.640.0089.32
16142006.03.08 10:37sell8080.1089.820.0089.50
16152006.03.08 11:51sell8090.2090.000.0089.68
16162006.03.09 06:48sell8100.3090.180.0089.86
16172006.03.09 07:28t/p8100.3089.860.0089.8681.3944033.86
16182006.03.09 07:28close8090.2089.850.0089.6822.6344056.49
16192006.03.09 07:28close8080.1089.840.0089.50-3.1044053.39
16202006.03.09 07:28close8070.1089.850.0089.32-19.6744033.73
16212006.03.09 07:28sell8110.1089.810.0089.49
16222006.03.09 07:47sell8120.1090.000.0089.68
16232006.03.09 08:32sell8130.2090.180.0089.86
16242006.03.09 09:25t/p8130.2089.860.0089.8654.2744088.00
16252006.03.09 09:25close8120.1089.850.0089.6812.7244100.72
16262006.03.09 09:25close8110.1089.860.0089.49-4.2444096.48
16272006.03.09 09:25sell8140.1089.840.0089.52
16282006.03.09 11:22t/p8140.1089.520.0089.5227.1344123.61
16292006.03.09 11:22sell8150.1089.490.0089.17
16302006.03.09 14:23sell8160.1089.700.0089.38
16312006.03.09 18:50sell8170.2089.880.0089.56
16322006.03.09 19:18sell8180.3090.070.0089.75
16332006.03.10 05:51sell8190.5090.250.0089.93
16342006.03.10 08:30t/p8190.5089.930.0089.93135.6544259.26
16352006.03.10 08:30close8180.3089.920.0089.7536.7544296.01
16362006.03.10 08:30close8170.2089.930.0089.56-9.4044286.60
16372006.03.10 08:30close8160.1089.940.0089.38-20.8144265.80
16382006.03.10 08:30close8150.1089.930.0089.17-37.7844228.02
16392006.03.13 00:00buy8200.1090.330.0090.65
16402006.03.13 20:22t/p8200.1090.650.0090.6527.1344255.15
16412006.03.13 20:22buy8210.1090.680.0091.00
16422006.03.13 23:01buy8220.1090.500.0090.82
16432006.03.14 11:53buy8230.2090.320.0090.64
16442006.03.14 14:48buy8240.3090.140.0090.46
16452006.03.15 20:08t/p8240.3090.460.0090.4681.9244337.07
16462006.03.15 20:08close8230.2090.460.0090.6424.0844361.15
16472006.03.15 20:08close8220.1090.450.0090.82-3.9044357.25
16482006.03.15 20:08close8210.1090.470.0091.00-17.4744339.78
16492006.03.15 20:08buy8250.1090.520.0090.84
16502006.03.17 08:18buy8260.1090.330.0090.65
16512006.03.17 10:32buy8270.2090.140.0090.46
16522006.03.17 13:42buy8280.3089.950.0090.27
16532006.03.17 14:43buy8290.5089.770.0090.09
16542006.03.20 02:39t/p8290.5090.090.0090.09136.5344476.31
16552006.03.20 02:39close8280.3090.090.0090.2736.1244512.42
16562006.03.20 02:39close8270.2090.090.0090.46-8.1444504.28
16572006.03.20 02:39close8260.1090.100.0090.65-19.3344484.95
16582006.03.20 02:39close8250.1090.110.0090.84-33.9244451.03
16592006.03.20 02:40buy8300.1090.150.0090.47
16602006.03.20 05:43buy8310.1089.970.0090.29
16612006.03.20 14:12buy8320.2089.790.0090.11
16622006.03.20 15:03buy8330.3089.610.0089.93
16632006.03.20 15:56t/p8330.3089.930.0089.9381.4044532.43
16642006.03.20 15:56close8320.2089.930.0090.1123.7444556.17
16652006.03.20 15:56close8310.1089.940.0090.29-2.5444553.63
16662006.03.20 15:56close8300.1089.930.0090.47-18.6644534.97
16672006.03.20 15:56sell8340.1089.940.0089.62
16682006.03.20 16:49sell8350.1090.120.0089.80
16692006.03.21 15:05t/p8350.1089.800.0089.8026.6644561.63
16702006.03.21 15:05close8340.1089.800.0089.6211.3944573.03
16712006.03.21 15:05sell8360.1089.760.0089.44
16722006.03.21 17:58sell8370.1089.940.0089.62
16732006.03.21 22:43sell8380.2090.120.0089.80
16742006.03.22 12:02t/p8380.2089.800.0089.8053.3344626.36
16752006.03.22 12:02close8370.1089.800.0089.6211.4044637.76
16762006.03.22 12:02close8360.1089.800.0089.44-3.8744633.89
16772006.03.22 12:02sell8390.1089.770.0089.45
16782006.03.22 18:22t/p8390.1089.450.0089.4527.1344661.02
16792006.03.22 18:22sell8400.1089.420.0089.10
16802006.03.22 20:12sell8410.1089.600.0089.28
16812006.03.23 02:09t/p8410.1089.280.0089.2825.7344686.75
16822006.03.23 02:09close8400.1089.280.0089.1010.4744697.22
16832006.03.23 03:00sell8420.1089.310.0088.99
16842006.03.23 06:05sell8430.1089.490.0089.17
16852006.03.23 06:59sell8440.2089.670.0089.35
16862006.03.23 16:19t/p8440.2089.350.0089.3554.2644751.48
16872006.03.23 16:19close8430.1089.340.0089.1712.7144764.19
16882006.03.23 16:19close8420.1089.350.0088.99-3.3944760.80
16892006.03.23 16:19sell8450.1089.310.0088.99
16902006.03.23 20:53sell8460.1089.500.0089.18
16912006.03.24 09:18sell8470.2089.680.0089.36
16922006.03.24 15:10sell8480.3089.860.0089.54
16932006.03.27 02:48t/p8480.3089.540.0089.5479.9944840.80
16942006.03.27 02:48close8470.2089.530.0089.3624.5044865.29
16952006.03.27 02:48close8460.1089.540.0089.18-4.3244860.97
16962006.03.27 02:48close8450.1089.510.0088.99-17.8944843.08
16972006.03.27 02:48sell8490.1089.490.0089.17
16982006.03.27 03:51t/p8490.1089.170.0089.1727.1344870.21
16992006.03.27 03:51sell8500.1089.140.0088.82
17002006.03.27 10:02sell8510.1089.320.0089.00
17012006.03.28 01:44t/p8510.1089.000.0089.0026.6644896.87
17022006.03.28 01:44close8500.1089.000.0088.8211.4044908.27
17032006.03.28 01:46buy8520.1089.010.0089.33
17042006.03.28 03:34t/p8520.1089.330.0089.3327.1344935.40
17052006.03.28 03:34buy8530.1089.370.0089.69
17062006.03.28 03:53buy8540.1089.180.0089.50
17072006.03.28 10:10t/p8540.1089.500.0089.5027.1444962.54
17082006.03.28 10:10close8530.1089.500.0089.6911.0344973.57
17092006.03.28 10:10buy8550.1089.520.0089.84
17102006.03.28 15:14t/p8550.1089.840.0089.8427.1445000.71
17112006.03.28 15:14buy8560.1089.880.0090.20
17122006.03.30 15:35t/p8560.1090.200.0090.2027.8245028.53
17132006.03.30 15:35buy8570.1090.230.0090.55
17142006.03.31 01:33t/p8570.1090.550.0090.5527.3045055.83
17152006.04.03 00:00buy8580.1090.330.0090.65
17162006.04.03 01:49buy8590.1090.150.0090.47
17172006.04.03 02:28t/p8590.1090.470.0090.4727.1345082.96
17182006.04.03 02:28close8580.1090.470.0090.6511.8745094.83
17192006.04.03 02:28buy8600.1090.490.0090.81
17202006.04.03 03:41buy8610.1090.300.0090.62
17212006.04.03 19:15buy8620.2090.110.0090.43
17222006.04.04 10:15t/p8620.2090.430.0090.4354.6145149.44
17232006.04.04 10:15close8610.1090.430.0090.6211.2045160.64
17242006.04.04 10:15close8600.1090.440.0090.81-4.0745156.57
17252006.04.04 10:15buy8630.1090.470.0090.79
17262006.04.04 14:04t/p8630.1090.790.0090.7927.1345183.70
17272006.04.04 14:04buy8640.1090.820.0091.14
17282006.04.04 16:20t/p8640.1091.140.0091.1427.1345210.83
17292006.04.04 16:20buy8650.1091.180.0091.50
17302006.04.04 18:11buy8660.1091.000.0091.32
17312006.04.05 03:17buy8670.2090.810.0091.13
17322006.04.05 11:16t/p8670.2091.130.0091.1354.2745265.10
17332006.04.05 11:16close8660.1091.140.0091.3212.0445277.14
17342006.04.05 11:16close8650.1091.130.0091.50-4.0745273.07
17352006.04.05 11:16buy8680.1091.150.0091.47
17362006.04.05 15:08t/p8680.1091.470.0091.4727.1445300.21
17372006.04.05 15:08buy8690.1091.510.0091.83
17382006.04.06 14:50buy8700.1091.320.0091.64
17392006.04.06 17:51buy8710.2091.140.0091.46
17402006.04.07 09:16buy8720.3090.950.0091.27
17412006.04.07 15:28buy8730.5090.770.0091.09
17422006.04.07 16:23buy8740.8090.570.0090.89
17432006.04.07 19:15t/p8740.8090.890.0090.89217.0845517.29
17442006.04.07 19:15close8730.5090.900.0091.0955.1245572.41
17452006.04.07 19:16close8720.3090.890.0091.27-15.2745557.14
17462006.04.07 19:16close8710.2090.890.0091.46-42.0645515.08
17472006.04.07 19:16close8700.1090.890.0091.64-36.3045478.78
17482006.04.07 19:16close8690.1090.890.0091.83-51.9045426.88
17492006.04.10 00:00buy8750.1090.940.0091.26
17502006.04.10 04:25buy8760.1090.760.0091.08
17512006.04.10 10:09t/p8760.1091.080.0091.0827.1445454.02
17522006.04.10 10:09close8750.1091.080.0091.2611.8845465.90
17532006.04.10 10:09buy8770.1091.100.0091.42
17542006.04.10 13:55buy8780.1090.920.0091.24
17552006.04.11 16:12t/p8780.1091.240.0091.2427.3045493.20
17562006.04.11 16:12close8770.1091.250.0091.4212.8945506.09
17572006.04.11 16:12buy8790.1091.270.0091.59
17582006.04.11 22:53buy8800.1091.090.0091.41
17592006.04.12 02:59buy8810.2090.910.0091.23
17602006.04.12 09:58t/p8810.2091.230.0091.2354.2745560.36
17612006.04.12 09:58close8800.1091.230.0091.4112.0545572.41
17622006.04.12 09:58close8790.1091.240.0091.59-2.3845570.03
17632006.04.12 09:58buy8820.1091.260.0091.58
17642006.04.12 11:30buy8830.1091.080.0091.40
17652006.04.12 14:36buy8840.2090.890.0091.21
17662006.04.12 20:49t/p8840.2091.210.0091.2154.2745624.30
17672006.04.12 20:49close8830.1091.220.0091.4011.8745636.17
17682006.04.12 20:50close8820.1091.210.0091.58-4.2445631.93
17692006.04.12 20:50buy8850.1091.250.0091.57
17702006.04.13 16:57buy8860.1091.070.0091.39
17712006.04.14 00:41t/p8860.1091.390.0091.3927.3045659.22
17722006.04.14 00:41close8850.1091.400.0091.5713.4045672.62
17732006.04.17 00:00buy8870.1091.400.0091.72
17742006.04.17 12:06t/p8870.1091.720.0091.7227.1445699.76
17752006.04.17 12:06buy8880.1091.760.0092.08
17762006.04.17 16:47t/p8880.1092.080.0092.0827.1345726.89
17772006.04.17 16:47buy8890.1092.110.0092.43
17782006.04.18 11:10t/p8890.1092.430.0092.4327.3045754.19
17792006.04.18 11:10buy8900.1092.460.0092.78
17802006.04.18 16:28buy8910.1092.280.0092.60
17812006.04.19 03:02buy8920.2092.100.0092.42
17822006.04.19 15:30t/p8920.2092.420.0092.4254.2645808.45
17832006.04.19 15:30close8910.1092.420.0092.6012.0445820.49
17842006.04.19 15:30close8900.1092.430.0092.78-2.3745818.12
17852006.04.19 15:30buy8930.1092.450.0092.77
17862006.04.20 12:46buy8940.1092.270.0092.59
17872006.04.20 15:45buy8950.2092.060.0092.38
17882006.04.20 16:05buy8960.3091.880.0092.20
17892006.04.21 12:07buy8970.5091.690.0092.01
17902006.04.21 14:48buy8980.8091.510.0091.83
17912006.04.21 16:39t/p8980.8091.830.0091.83217.0746035.19
17922006.04.21 16:39close8970.5091.840.0092.0163.5946098.78
17932006.04.21 16:39close8960.3091.830.0092.20-12.2146086.57
17942006.04.21 16:39close8950.2091.820.0092.38-40.3646046.21
17952006.04.21 16:39close8940.1091.840.0092.59-36.2946009.92
17962006.04.21 16:39close8930.1091.860.0092.77-49.3545960.57
17972006.04.24 00:00sell8990.1091.010.0090.69
17982006.04.24 09:34t/p8990.1090.690.0090.6927.1345987.70
17992006.04.24 09:34sell9000.1090.660.0090.34
18002006.04.24 15:42t/p9000.1090.340.0090.3427.1346014.83
18012006.04.24 15:42sell9010.1090.310.0089.99
18022006.04.24 17:14sell9020.1090.490.0090.17
18032006.04.25 02:14t/p9020.1090.170.0090.1726.6646041.49
18042006.04.25 02:14close9010.1090.170.0089.9911.4046052.90
18052006.04.25 03:00sell9030.1090.080.0089.76
18062006.04.25 06:39sell9040.1090.260.0089.94
18072006.04.25 14:24sell9050.2090.440.0090.12
18082006.04.25 21:05sell9060.3090.620.0090.30
18092006.04.26 07:38sell9070.5090.800.0090.48
18102006.04.26 14:30t/p9070.5090.480.0090.48135.6546188.55
18112006.04.26 14:30close9060.3090.460.0090.3039.3046227.85
18122006.04.26 14:30close9050.2090.470.0090.12-6.0246221.82
18132006.04.26 14:30close9040.1090.410.0089.94-13.1846208.65
18142006.04.26 14:30close9030.1090.430.0089.76-30.1546178.50
18152006.04.26 14:30sell9080.1090.430.0090.11
18162006.04.26 14:59sell9090.1090.620.0090.30
18172006.04.26 22:16t/p9090.1090.300.0090.3027.1346205.63
18182006.04.26 22:16close9080.1090.300.0090.1111.0246216.65
18192006.04.26 22:16sell9100.1090.280.0089.96
18202006.04.27 12:21t/p9100.1089.960.0089.9625.7346242.38
18212006.04.27 12:21sell9110.1089.920.0089.60
18222006.04.27 13:51sell9120.1090.110.0089.79
18232006.04.27 15:05sell9130.2090.290.0089.97
18242006.04.27 16:30sell9140.3090.480.0090.16
18252006.04.28 02:09sell9150.5090.660.0090.34
18262006.04.28 09:50sell9160.8090.860.0090.54
18272006.04.28 10:08sell9171.3091.050.0090.73
18282006.04.28 11:31sell9182.1091.230.0090.91
18292006.04.28 15:49sell9193.4091.410.0091.09
18302006.04.28 16:42sell9205.5091.600.0091.28
18312006.05.01 04:38t/p9205.5091.280.0091.281466.5147708.89
18322006.05.01 04:38close9193.4091.280.0091.09358.8948067.78
18332006.05.01 04:38close9182.1091.290.0090.91-116.6247951.16
18342006.05.01 04:38close9171.3091.280.0090.73-259.5647691.59
18352006.05.01 04:39close9160.8091.250.0090.54-268.2547423.34
18362006.05.01 04:39close9150.5091.260.0090.34-256.6747166.67
18372006.05.01 04:39close9140.3091.270.0090.16-203.7346962.94
18382006.05.01 04:39close9130.2091.280.0089.97-169.7346793.22
18392006.05.01 04:39close9120.1091.270.0089.79-99.2746693.94
18402006.05.01 04:39close9110.1091.260.0089.60-114.5446579.40
18412006.05.01 04:40sell9210.1091.250.0090.93
18422006.05.01 06:07sell9220.1091.430.0091.11
18432006.05.02 01:10sell9230.2091.620.0091.30
18442006.05.02 10:41sell9240.3091.810.0091.49
18452006.05.02 12:06sell9250.5091.990.0091.67
18462006.05.02 16:52t/p9250.5091.670.0091.67135.6546715.05
18472006.05.02 16:52close9240.3091.670.0091.4935.6146750.66
18482006.05.02 16:52close9230.2091.680.0091.30-10.1746740.49
18492006.05.02 16:52close9220.1091.670.0091.11-20.8246719.67
18502006.05.02 16:52close9210.1091.680.0090.93-36.9346682.75
18512006.05.02 16:52sell9260.1091.660.0091.34
18522006.05.02 18:16sell9270.1091.840.0091.52
18532006.05.02 20:26t/p9270.1091.520.0091.5227.1346709.88
18542006.05.02 20:26close9260.1091.510.0091.3412.7246722.60
18552006.05.02 20:26sell9280.1091.490.0091.17
18562006.05.02 23:44sell9290.1091.700.0091.38
18572006.05.03 17:46sell9300.2091.890.0091.57
18582006.05.03 19:29sell9310.3092.070.0091.75
18592006.05.04 16:22sell9320.5092.250.0091.93
18602006.05.04 19:44sell9330.8092.440.0092.12
18612006.05.04 20:11sell9341.3092.630.0092.31
18622006.05.05 15:14t/p9341.3092.310.0092.31346.6347069.23
18632006.05.05 15:14close9330.8092.310.0092.1284.4447153.66
18642006.05.05 15:14close9320.5092.290.0091.93-19.2947134.37
18652006.05.05 15:14close9310.3092.300.0091.75-64.1047070.28
18662006.05.05 15:14close9300.2092.290.0091.57-71.5546998.72
18672006.05.05 15:15close9290.1092.300.0091.38-53.2046945.52
18682006.05.05 15:15close9280.1092.300.0091.17-71.0046874.52
18692006.05.08 00:00sell9350.1091.400.0091.08
18702006.05.08 02:07sell9360.1091.580.0091.26
18712006.05.08 02:53t/p9360.1091.260.0091.2627.1346901.65
18722006.05.08 02:53close9350.1091.240.0091.0813.5746915.22
18732006.05.08 02:54sell9370.1091.200.0090.88
18742006.05.08 10:04t/p9370.1090.880.0090.8827.1346942.35
18752006.05.08 10:04sell9380.1090.850.0090.53
18762006.05.08 10:30sell9390.1091.050.0090.73
18772006.05.08 16:44t/p9390.1090.730.0090.7327.1346969.48
18782006.05.08 16:44close9380.1090.730.0090.5310.1846979.66
18792006.05.08 17:00sell9400.1090.740.0090.42
18802006.05.08 18:32sell9410.1090.920.0090.60
18812006.05.09 02:30t/p9410.1090.600.0090.6026.6647006.32
18822006.05.09 02:30close9400.1090.600.0090.4211.4047017.73
18832006.05.09 02:30sell9420.1090.560.0090.24
18842006.05.09 03:44sell9430.1090.750.0090.43
18852006.05.09 04:30sell9440.2090.930.0090.61
18862006.05.09 18:18sell9450.3091.110.0090.79
18872006.05.10 10:57t/p9450.3090.790.0090.7979.9947097.72
18882006.05.10 10:57close9440.2090.780.0090.6124.5147122.23
18892006.05.10 10:58close9430.1090.770.0090.43-2.1647120.07
18902006.05.10 10:58close9420.1090.780.0090.24-19.1247100.95
18912006.05.10 10:58sell9460.1090.740.0090.42
18922006.05.11 01:45sell9470.1090.920.0090.60
18932006.05.11 09:06t/p9470.1090.600.0090.6027.1347128.08
18942006.05.11 09:06close9460.1090.590.0090.4211.3247139.40
18952006.05.11 09:06sell9480.1090.570.0090.25
18962006.05.11 14:32sell9490.1090.750.0090.43
18972006.05.11 15:36sell9500.2090.930.0090.61
18982006.05.11 16:41sell9510.3091.110.0090.79
18992006.05.12 11:41sell9520.5091.320.0091.00
19002006.05.12 16:17sell9530.8091.500.0091.18
19012006.05.12 16:24sell9541.3091.680.0091.36
19022006.05.12 17:28sell9552.1091.860.0091.54
19032006.05.15 03:28t/p9552.1091.540.0091.54559.9447699.34
19042006.05.15 03:28close9541.3091.500.0091.36192.3347891.67
19052006.05.15 03:29close9530.8091.510.0091.18-10.5247881.14
19062006.05.15 03:29close9520.5091.510.0091.00-82.8747798.27
19072006.05.15 03:29close9510.3091.500.0090.79-101.9947696.28
19082006.05.15 03:29close9500.2091.490.0090.61-96.8247599.47
19092006.05.15 03:29close9490.1091.470.0090.43-61.9747537.50
19102006.05.15 03:29close9480.1091.480.0090.25-78.0847459.41
19112006.05.15 03:29sell9560.1091.450.0091.13
19122006.05.15 11:34t/p9560.1091.130.0091.1327.1347486.54
19132006.05.15 11:34sell9570.1091.100.0090.78
19142006.05.16 00:05sell9580.1091.280.0090.96
19152006.05.16 07:02t/p9580.1090.960.0090.9627.1347513.67
19162006.05.16 07:02close9570.1090.940.0090.7813.0947526.77
19172006.05.16 07:02sell9590.1090.920.0090.60
19182006.05.16 08:09sell9600.1091.110.0090.79
19192006.05.16 11:23t/p9600.1090.790.0090.7927.1347553.90
19202006.05.16 11:23close9590.1090.780.0090.6011.8747565.77
19212006.05.16 11:23sell9610.1090.740.0090.42
19222006.05.16 11:51sell9620.1090.930.0090.61
19232006.05.16 13:09sell9630.2091.110.0090.79
19242006.05.16 17:36t/p9630.2090.790.0090.7954.2647620.03
19252006.05.16 17:36close9620.1090.780.0090.6112.7247632.75
19262006.05.16 17:37close9610.1090.790.0090.42-4.2447628.51
19272006.05.16 17:42sell9640.1090.740.0090.42
19282006.05.16 20:00sell9650.1090.920.0090.60
19292006.05.17 02:28t/p9650.1090.600.0090.6026.6647655.17
19302006.05.17 02:28close9640.1090.600.0090.4211.4047666.57
19312006.05.17 02:29sell9660.1090.560.0090.24
19322006.05.17 04:05sell9670.1090.740.0090.42
19332006.05.17 16:34t/p9670.1090.420.0090.4227.1347693.70
19342006.05.17 16:34close9660.1090.420.0090.2411.8747705.57
19352006.05.17 16:34sell9680.1090.390.0090.07
19362006.05.17 17:19sell9690.1090.580.0090.26
19372006.05.17 17:53sell9700.2090.760.0090.44
19382006.05.17 18:01sell9710.3090.950.0090.63
19392006.05.17 20:31sell9720.5091.180.0090.86
19402006.05.17 20:41sell9730.8091.370.0091.05
19412006.05.18 13:17sell9741.3091.550.0091.23
19422006.05.18 21:01sell9752.1091.730.0091.41
19432006.05.18 22:52sell9763.4091.910.0091.59
19442006.05.19 09:01t/p9763.4091.590.0091.59906.5848612.16
19452006.05.19 09:01close9752.1091.580.0091.41257.2748869.42
19462006.05.19 09:02close9741.3091.540.0091.234.9648874.38
19472006.05.19 09:03close9730.8091.530.0091.05-123.4448750.93
19482006.05.19 09:04close9720.5091.540.0090.86-161.9448589.00
19492006.05.19 09:04close9710.3091.550.0090.63-158.2148430.79
19502006.05.19 09:04close9700.2091.530.0090.44-134.3048296.49
19512006.05.19 09:04close9690.1091.540.0090.26-83.2648213.23
19522006.05.19 09:05close9680.1091.560.0090.07-101.0648112.18
19532006.05.22 00:00buy9770.1091.840.0092.16
19542006.05.22 08:19t/p9770.1092.160.0092.1627.1448139.32
19552006.05.22 08:19buy9780.1092.190.0092.51
19562006.05.22 09:22t/p9780.1092.510.0092.5127.1348166.45
19572006.05.22 09:22buy9790.1092.540.0092.86
19582006.05.23 06:48buy9800.1092.340.0092.66
19592006.05.23 08:44buy9810.2092.160.0092.48
19602006.05.23 15:29buy9820.3091.970.0092.29
19612006.05.23 21:53t/p9820.3092.290.0092.2981.4148247.86
19622006.05.23 21:53close9810.2092.290.0092.4822.0548269.91
19632006.05.23 21:53close9800.1092.280.0092.66-5.0948264.82
19642006.05.23 21:53close9790.1092.290.0092.86-21.0348243.79
19652006.05.23 21:53buy9830.1092.320.0092.64
19662006.05.23 22:48t/p9830.1092.640.0092.6427.1448270.93
19672006.05.23 22:48buy9840.1092.670.0092.99
19682006.05.23 23:34buy9850.1092.480.0092.80
19692006.05.24 07:45t/p9850.1092.800.0092.8027.3048298.23
19702006.05.24 07:45close9840.1092.810.0092.9912.0448310.27
19712006.05.24 07:45buy9860.1092.830.0093.15
19722006.05.24 08:31buy9870.1092.640.0092.96
19732006.05.24 09:55buy9880.2092.450.0092.77
19742006.05.24 11:20t/p9880.2092.770.0092.7754.2748364.54
19752006.05.24 11:20close9870.1092.770.0092.9611.0248375.56
19762006.05.24 11:20close9860.1092.780.0093.15-4.2448371.32
19772006.05.24 13:00sell9890.1092.600.0092.28
19782006.05.24 13:20sell9900.1092.780.0092.46
19792006.05.24 17:18t/p9900.1092.460.0092.4627.1348398.45
19802006.05.24 17:18close9890.1092.440.0092.2813.5648412.01
19812006.05.24 17:18sell9910.1092.420.0092.10
19822006.05.24 17:38sell9920.1092.610.0092.29
19832006.05.25 13:13t/p9920.1092.290.0092.2925.7348437.74
19842006.05.25 13:13close9910.1092.280.0092.1010.4748448.21
19852006.05.25 13:13sell9930.1092.240.0091.92
19862006.05.25 14:54t/p9930.1091.920.0091.9227.1348475.34
19872006.05.25 14:54sell9940.1091.890.0091.57
19882006.05.26 09:59sell9950.1092.080.0091.76
19892006.05.26 16:02t/p9950.1091.760.0091.7627.1348502.47
19902006.05.26 16:02close9940.1091.760.0091.5710.5548513.02
19912006.05.29 00:27sell9960.1091.670.0091.35
19922006.05.29 16:14sell9970.1091.850.0091.53
19932006.05.30 02:07sell9980.2092.030.0091.71
19942006.05.30 11:09sell9990.3092.220.0091.90
19952006.05.30 11:51sell10000.5092.420.0092.10
19962006.05.30 17:36sell10010.8092.610.0092.29
19972006.05.31 08:46t/p10010.8092.290.0092.29213.3148726.33
19982006.05.31 08:46close10000.5092.290.0092.1052.7848779.11
19992006.05.31 08:46close9990.3092.280.0091.90-16.6648762.45
20002006.05.31 08:47close9980.2092.290.0091.71-45.0148717.44
20012006.05.31 08:48close9970.1092.280.0091.53-37.3848680.05
20022006.05.31 08:48close9960.1092.280.0091.35-52.6448627.41
20032006.05.31 08:49sell10020.1092.260.0091.94
20042006.05.31 09:24sell10030.1092.440.0092.12
20052006.06.01 05:32t/p10030.1092.120.0092.1225.7348653.14
20062006.06.01 05:32close10020.1092.120.0091.9410.4748663.61
20072006.06.01 05:32sell10040.1092.090.0091.77
20082006.06.01 09:34sell10050.1092.270.0091.95
20092006.06.02 11:42sell10060.2092.450.0092.13
20102006.06.05 09:33sell10070.3092.640.0092.32
20112006.06.05 10:54sell10080.5092.830.0092.51
20122006.06.06 03:09sell10090.8093.010.0092.69
20132006.06.06 14:07t/p10090.8092.690.0092.69217.0448880.65
20142006.06.06 14:07close10080.5092.690.0092.5157.0248937.67
20152006.06.06 14:07close10070.3092.680.0092.32-11.5748926.10
20162006.06.06 14:07close10060.2092.700.0092.13-44.2648881.84
20172006.06.06 14:08close10050.1092.690.0091.95-37.0048844.85
20182006.06.06 14:08close10040.1092.710.0091.77-53.9648790.89
20192006.06.06 14:09sell10100.1092.700.0092.38
20202006.06.06 15:25sell10110.1092.880.0092.56
20212006.06.06 16:39sell10120.2093.060.0092.74
20222006.06.06 17:26sell10130.3093.240.0092.92
20232006.06.07 12:14t/p10130.3092.920.0092.9279.9948870.88
20242006.06.07 12:14close10120.2092.920.0092.7422.8148893.68
20252006.06.07 12:14close10110.1092.910.0092.56-3.0248890.67
20262006.06.07 12:15close10100.1092.920.0092.38-19.1248871.55
20272006.06.07 12:15sell10140.1092.900.0092.58
20282006.06.08 07:42sell10150.1093.080.0092.76
20292006.06.08 14:15sell10160.2093.260.0092.94
20302006.06.08 14:33t/p10160.2092.940.0092.9454.2648925.81
20312006.06.08 14:33close10150.1092.910.0092.7614.4148940.22
20322006.06.08 14:33close10140.1092.920.0092.58-3.0948937.13
20332006.06.08 14:33sell10170.1092.880.0092.56
20342006.06.08 17:01t/p10170.1092.560.0092.5627.1348964.26
20352006.06.08 17:01sell10180.1092.530.0092.21
20362006.06.08 22:56sell10190.1092.710.0092.39
20372006.06.09 02:10t/p10190.1092.390.0092.3926.6648990.93
20382006.06.09 02:10close10180.1092.380.0092.2112.2549003.18
20392006.06.12 00:00sell10200.1092.430.0092.11
20402006.06.12 02:23sell10210.1092.610.0092.29
20412006.06.12 11:01sell10220.2092.790.0092.47
20422006.06.13 15:44sell10230.3092.970.0092.65
20432006.06.13 15:51sell10240.5093.150.0092.83
20442006.06.13 16:21sell10250.8093.330.0093.01
20452006.06.14 02:08t/p10250.8093.010.0093.01213.3149216.49
20462006.06.14 02:08close10240.5093.000.0092.8361.2549277.74
20472006.06.14 02:08close10230.3093.010.0092.65-11.5849266.16
20482006.06.14 02:09close10220.2093.000.0092.47-37.4749228.69
20492006.06.14 02:09close10210.1093.000.0092.29-34.0049194.69
20502006.06.14 02:09close10200.1092.960.0092.11-45.8749148.82
20512006.06.14 02:10sell10260.1092.920.0092.60
20522006.06.14 07:55sell10270.1093.100.0092.78
20532006.06.14 10:09sell10280.2093.280.0092.96
20542006.06.14 17:49sell10290.3093.500.0093.18
20552006.06.19 00:47sell10300.5093.680.0093.36
20562006.06.19 12:48t/p10300.5093.360.0093.36135.6549284.47
20572006.06.19 12:48close10290.3093.350.0093.1831.1549315.62
20582006.06.19 12:48close10280.2093.360.0092.96-18.2349297.39
20592006.06.19 12:49close10270.1093.370.0092.78-25.2349272.15
20602006.06.19 12:50close10260.1093.380.0092.60-41.3349230.82
20612006.06.19 12:51sell10310.1093.340.0093.02
20622006.06.19 16:37t/p10310.1093.020.0093.0227.1349257.95
20632006.06.19 16:37sell10320.1092.960.0092.64
20642006.06.19 23:24sell10330.1093.140.0092.82
20652006.06.20 07:48t/p10330.1092.820.0092.8226.6649284.62
20662006.06.20 07:48close10320.1092.810.0092.6412.2549296.87
20672006.06.20 08:00sell10340.1092.810.0092.49
20682006.06.20 14:52t/p10340.1092.490.0092.4927.1349324.00
20692006.06.20 15:00sell10350.1092.440.0092.12
20702006.06.20 15:39sell10360.1092.620.0092.30
20712006.06.20 19:01sell10370.2092.810.0092.49
20722006.06.21 12:20sell10380.3092.990.0092.67
20732006.06.22 06:15sell10390.5093.170.0092.85
20742006.06.22 18:05sell10400.8093.350.0093.03
20752006.06.22 18:18sell10411.3093.540.0093.22
20762006.06.23 13:49t/p10411.3093.220.0093.22346.6349670.63
20772006.06.23 13:49close10400.8093.210.0093.0391.2249761.84
20782006.06.23 13:49close10390.5093.220.0092.85-23.5349738.31
20792006.06.23 13:49close10380.3093.210.0092.67-61.5549676.77
20802006.06.23 13:50close10370.2093.220.0092.49-74.1849602.58
20812006.06.23 13:50close10360.1093.210.0092.30-52.3549550.23
20822006.06.23 13:51close10350.1093.200.0092.12-66.7649483.47
20832006.06.26 00:00buy10420.1093.280.0093.60
20842006.06.26 20:48t/p10420.1093.600.0093.6027.1349510.60
20852006.06.26 20:48buy10430.1093.640.0093.96
20862006.06.27 03:10buy10440.1093.460.0093.78
20872006.06.28 16:26buy10450.2093.280.0093.60
20882006.06.29 15:51buy10460.3093.100.0093.42
20892006.06.29 21:22buy10470.5092.920.0093.24
20902006.06.30 03:52t/p10470.5093.240.0093.24136.5349647.13
20912006.06.30 03:52close10460.3093.240.0093.4236.1349683.25
20922006.06.30 03:59close10450.2093.230.0093.60-7.1249676.13
20932006.06.30 04:00close10440.1093.190.0093.78-22.0449654.09
20942006.06.30 04:20close10430.1093.180.0093.96-37.9849616.11
20952006.07.03 00:00sell10480.1093.390.0093.07
20962006.07.03 03:17sell10490.1093.580.0093.26
20972006.07.03 16:15sell10500.2093.770.0093.45
20982006.07.04 14:05t/p10500.2093.450.0093.4553.3349669.43
20992006.07.04 14:05close10490.1093.450.0093.2610.5549679.99
21002006.07.04 14:05close10480.1093.460.0093.07-6.4149673.58
21012006.07.04 14:06sell10510.1093.450.0093.13
21022006.07.04 22:00sell10520.1093.630.0093.31
21032006.07.04 23:43sell10530.2093.810.0093.49
21042006.07.05 00:17sell10540.3094.000.0093.68
21052006.07.05 09:19t/p10540.3093.680.0093.6881.3949754.97
21062006.07.05 09:19close10530.2093.670.0093.4922.8149777.78
21072006.07.05 09:19close10520.1093.680.0093.31-4.7149773.07
21082006.07.05 09:20close10510.1093.690.0093.13-20.8249752.26
21092006.07.05 09:20sell10550.1093.670.0093.35
21102006.07.05 20:04sell10560.1093.860.0093.54
21112006.07.06 16:21t/p10560.1093.540.0093.5425.7349777.99
21122006.07.06 16:21close10550.1093.530.0093.3510.4749788.46
21132006.07.06 16:21sell10570.1093.510.0093.19
21142006.07.06 19:09sell10580.1093.690.0093.37
21152006.07.07 12:10t/p10580.1093.370.0093.3726.6649815.12
21162006.07.07 12:10close10570.1093.340.0093.1913.9549829.07
21172006.07.10 00:00sell10590.1093.110.0092.79
21182006.07.10 09:03t/p10590.1092.790.0092.7927.1349856.20
21192006.07.10 09:03sell10600.1092.750.0092.43
21202006.07.11 00:21sell10610.1092.930.0092.61
21212006.07.11 19:52sell10620.2093.110.0092.79
21222006.07.12 08:24sell10630.3093.290.0092.97
21232006.07.12 13:01sell10640.5093.470.0093.15
21242006.07.13 07:07sell10650.8093.650.0093.33
21252006.07.13 21:08sell10661.3093.830.0093.51
21262006.07.14 03:21sell10672.1094.020.0093.70
21272006.07.14 05:47sell10683.4094.200.0093.88
21282006.07.14 09:55t/p10683.4093.880.0093.88922.4350778.63
21292006.07.14 09:55close10672.1093.860.0093.70284.8651063.49
21302006.07.14 09:56close10661.3093.870.0093.51-50.1451013.35
21312006.07.14 09:56close10650.8093.870.0093.33-152.9550860.40
21322006.07.14 09:56close10640.5093.870.0093.15-178.8950681.51
21332006.07.14 09:56close10630.3093.880.0092.97-155.6650525.86
21342006.07.14 09:56close10620.2093.890.0092.79-136.9250388.93
21352006.07.14 09:56close10610.1093.870.0092.61-82.0350306.90
21362006.07.14 09:57close10600.1093.860.0092.43-96.9150209.99
21372006.07.17 00:00buy10690.1094.270.0094.59
21382006.07.17 10:06buy10700.1094.060.0094.38
21392006.07.17 11:25buy10710.2093.880.0094.20
21402006.07.18 02:00buy10720.3093.700.0094.02
21412006.07.18 16:11buy10730.5093.520.0093.84
21422006.07.20 12:54t/p10730.5093.840.0093.84139.0650349.05
21432006.07.20 12:54close10720.3093.840.0094.0237.6650386.71
21442006.07.20 12:54close10710.2093.830.0094.20-6.7850379.92
21452006.07.20 12:54close10700.1093.850.0094.38-16.9650362.96
21462006.07.20 12:54close10690.1093.860.0094.59-33.9150329.05
21472006.07.20 12:54buy10740.1093.900.0094.22
21482006.07.21 09:47buy10750.1093.710.0094.03
21492006.07.21 17:47t/p10750.1094.030.0094.0327.1350356.18
21502006.07.21 17:47close10740.1094.040.0094.2212.0450368.22
21512006.07.24 00:02buy10760.1094.020.0094.34
21522006.07.24 07:36buy10770.1093.840.0094.16
21532006.07.24 10:00buy10780.2093.650.0093.97
21542006.07.25 23:14buy10790.3093.470.0093.79
21552006.07.26 09:54buy10800.5093.290.0093.61
21562006.07.26 17:21t/p10800.5093.610.0093.61135.6750503.89
21572006.07.26 17:21close10790.3093.610.0093.7936.1250540.01
21582006.07.26 17:21close10780.2093.600.0093.97-7.8050532.21
21592006.07.26 17:22close10770.1093.620.0094.16-18.3150513.90
21602006.07.26 17:22close10760.1093.630.0094.34-32.7350481.17
21612006.07.26 17:22buy10810.1093.650.0093.97
21622006.07.27 11:08buy10820.1093.470.0093.79
21632006.07.28 06:33buy10830.2093.280.0093.60
21642006.07.28 10:44buy10840.3093.100.0093.42
21652006.07.31 04:59buy10850.5092.920.0093.24
21662006.07.31 07:40buy10860.8092.740.0093.06
21672006.07.31 18:50t/p10860.8093.060.0093.06217.0750698.24
21682006.07.31 18:50close10850.5093.080.0093.2467.8450766.08
21692006.07.31 18:50close10840.3093.070.0093.42-7.1250758.95
21702006.07.31 18:50close10830.2093.080.0093.60-33.5750725.38
21712006.07.31 18:50close10820.1093.070.0093.79-33.5850691.80
21722006.07.31 18:50close10810.1093.060.0093.97-49.1850642.62
21732006.07.31 18:50buy10870.1093.080.0093.40
21742006.08.01 06:58buy10880.1092.900.0093.22
21752006.08.01 14:46t/p10880.1093.220.0093.2227.1450669.76
21762006.08.01 14:46close10870.1093.230.0093.4012.8950682.65
21772006.08.01 14:47buy10890.1093.250.0093.57
21782006.08.02 18:04buy10900.1093.070.0093.39
21792006.08.03 14:40t/p10900.1093.390.0093.3927.6450710.29
21802006.08.03 14:40close10890.1093.390.0093.5712.5550722.84
21812006.08.03 14:40buy10910.1093.410.0093.73
21822006.08.07 07:50t/p10910.1093.730.0093.7327.4850750.32
21832006.08.07 07:50buy10920.1093.760.0094.08
21842006.08.07 14:21t/p10920.1094.080.0094.0827.1350777.45
21852006.08.07 14:21buy10930.1094.110.0094.43
21862006.08.07 17:44buy10940.1093.920.0094.24
21872006.08.08 00:30buy10950.2093.730.0094.05
21882006.08.08 22:18t/p10950.2094.050.0094.0554.2750831.72
21892006.08.08 22:18close10940.1094.050.0094.2411.1950842.91
21902006.08.08 22:18close10930.1094.040.0094.43-5.7750837.14
21912006.08.08 22:18buy10960.1094.070.0094.39
21922006.08.09 00:59buy10970.1093.890.0094.21
21932006.08.09 10:06t/p10970.1094.210.0094.2127.1450864.28
21942006.08.09 10:06close10960.1094.220.0094.3912.8950877.17
21952006.08.09 10:06buy10980.1094.230.0094.55
21962006.08.09 10:59buy10990.1094.040.0094.36
21972006.08.10 09:51buy11000.2093.860.0094.18
21982006.08.10 12:57buy11010.3093.670.0093.99
21992006.08.10 14:37buy11020.5093.490.0093.81
22002006.08.10 16:35buy11030.8093.300.0093.62
22012006.08.11 08:57t/p11030.8093.620.0093.62218.4451095.60
22022006.08.11 08:57close11020.5093.620.0093.8155.9751151.57
22032006.08.11 08:57close11010.3093.610.0093.99-14.7551136.82
22042006.08.11 08:58close11000.2093.620.0094.18-40.3651096.46
22052006.08.11 08:58close10990.1093.610.0094.36-35.7851060.68
22062006.08.11 08:58close10980.1093.630.0094.55-50.1951010.48
22072006.08.14 00:00sell11040.1093.650.0093.33
22082006.08.14 03:11sell11050.1093.830.0093.51
22092006.08.15 08:02sell11060.2094.010.0093.69
22102006.08.15 09:01t/p11060.2093.690.0093.6954.2651064.74
22112006.08.15 09:01close11050.1093.670.0093.5113.1051077.85
22122006.08.15 09:01close11040.1093.680.0093.33-3.0151074.84
22132006.08.15 09:02sell11070.1093.660.0093.34
22142006.08.15 14:17sell11080.1093.850.0093.53
22152006.08.16 10:56sell11090.2094.030.0093.71
22162006.08.16 14:30sell11100.3094.210.0093.89
22172006.08.18 11:37t/p11100.3093.890.0093.8975.7951150.64
22182006.08.18 11:37close11090.2093.880.0093.7121.7051172.33
22192006.08.18 11:38close11080.1093.890.0093.53-5.7251166.61
22202006.08.18 11:38close11070.1093.890.0093.34-21.8351144.78
22212006.08.21 00:00buy11110.1093.900.0094.22
22222006.08.21 04:15t/p11110.1094.220.0094.2227.1451171.92
22232006.08.21 04:15buy11120.1094.250.0094.57
22242006.08.21 14:08t/p11120.1094.570.0094.5727.1351199.05
22252006.08.21 14:08buy11130.1094.610.0094.93
22262006.08.22 14:02buy11140.1094.430.0094.75
22272006.08.23 02:31buy11150.2094.250.0094.57
22282006.08.24 04:09buy11160.3094.070.0094.39
22292006.08.24 10:14t/p11160.3094.390.0094.3981.4051280.45
22302006.08.24 10:14close11150.2094.390.0094.5724.7651305.21
22312006.08.24 10:14close11140.1094.400.0094.75-1.8651303.35
22322006.08.24 10:14close11130.1094.390.0094.93-17.8151285.53
22332006.08.24 10:14buy11170.1094.440.0094.76
22342006.08.24 16:55buy11180.1094.250.0094.57
22352006.08.24 17:45buy11190.2094.070.0094.39
22362006.08.25 08:07t/p11190.2094.390.0094.3954.6151340.14
22372006.08.25 08:07close11180.1094.400.0094.5712.8951353.03
22382006.08.25 08:08close11170.1094.390.0094.76-4.0751348.96
22392006.08.28 00:00sell11200.1094.610.0094.29
22402006.08.28 08:11sell11210.1094.790.0094.47
22412006.08.29 08:49sell11220.2094.980.0094.66
22422006.08.29 16:15t/p11220.2094.660.0094.6654.2651403.22
22432006.08.29 16:15close11210.1094.650.0094.4711.4051414.63
22442006.08.29 16:15close11200.1094.660.0094.29-4.7051409.93
22452006.08.29 16:16sell11230.1094.620.0094.30
22462006.08.29 20:17sell11240.1094.810.0094.49
22472006.08.29 20:37sell11250.2094.990.0094.67
22482006.08.30 06:31sell11260.3095.170.0094.85
22492006.08.30 09:20sell11270.5095.350.0095.03
22502006.08.31 02:15sell11280.8095.540.0095.22
22512006.08.31 16:29t/p11280.8095.220.0095.22217.0451626.97
22522006.08.31 16:29close11270.5095.220.0095.0348.1151675.08
22532006.08.31 16:29close11260.3095.210.0094.85-14.3751660.72
22542006.08.31 16:29close11250.2095.190.0094.67-37.6551623.06
22552006.08.31 16:29close11240.1095.200.0094.49-34.9451588.13
22562006.08.31 16:29close11230.1095.210.0094.30-51.8951536.24
22572006.08.31 16:29sell11290.1095.170.0094.85
22582006.08.31 20:36sell11300.1095.360.0095.04
22592006.09.01 14:32t/p11300.1095.040.0095.0426.6651562.91
22602006.09.01 14:32close11290.1095.030.0094.8511.4051574.31
22612006.09.04 00:00buy11310.1095.190.0095.51
22622006.09.04 03:34buy11320.1095.010.0095.33
22632006.09.04 06:44buy11330.2094.830.0095.15
22642006.09.04 09:45buy11340.3094.620.0094.94
22652006.09.04 12:36buy11350.5094.430.0094.75
22662006.09.05 02:11buy11360.8094.250.0094.57
22672006.09.05 02:36buy11371.3094.060.0094.38
22682006.09.05 09:14buy11382.1093.870.0094.19
22692006.09.06 00:55t/p11382.1094.190.0094.19573.3952147.70
22702006.09.06 00:55close11371.3094.190.0094.38145.5152293.22
22712006.09.06 00:56close11360.8094.180.0094.57-46.1252247.09
22722006.09.06 00:56close11350.5094.170.0094.75-108.5352138.56
22732006.09.06 00:57close11340.3094.180.0094.94-110.9152027.65
22742006.09.06 00:58close11330.2094.190.0095.15-107.8651919.79
22752006.09.06 00:59close11320.1094.180.0095.33-70.0451849.75
22762006.09.06 01:00close11310.1094.170.0095.51-86.1551763.59
22772006.09.06 01:00buy11390.1094.210.0094.53
22782006.09.06 01:52buy11400.1094.020.0094.34
22792006.09.06 06:12t/p11400.1094.340.0094.3427.1351790.72
22802006.09.06 06:12close11390.1094.350.0094.5311.8751802.59
22812006.09.06 06:13buy11410.1094.390.0094.71
22822006.09.06 12:37buy11420.1094.210.0094.53
22832006.09.07 02:17t/p11420.1094.530.0094.5327.6451830.23
22842006.09.07 02:17close11410.1094.540.0094.7113.2351843.46
22852006.09.07 02:17buy11430.1094.560.0094.88
22862006.09.07 10:53buy11440.1094.370.0094.69
22872006.09.07 10:55buy11450.2094.180.0094.50
22882006.09.07 11:08buy11460.3094.000.0094.32
22892006.09.07 11:15buy11470.5093.790.0094.11
22902006.09.07 13:07buy11480.8093.600.0093.92
22912006.09.07 13:18buy11491.3093.420.0093.74
22922006.09.07 17:07t/p11491.3093.740.0093.74352.7552196.21
22932006.09.07 17:07close11480.8093.750.0093.92101.7652297.97
22942006.09.07 17:07close11470.5093.760.0094.11-12.7252285.25
22952006.09.07 17:07close11460.3093.750.0094.32-63.6052221.65
22962006.09.07 17:08close11450.2093.760.0094.50-71.2352150.42
22972006.09.07 17:08close11440.1093.760.0094.69-51.7252098.70
22982006.09.07 17:08close11430.1093.790.0094.88-65.3052033.40
22992006.09.07 17:40sell11500.1093.680.0093.36
23002006.09.08 08:21t/p11500.1093.360.0093.3626.6652060.07
23012006.09.11 00:00buy11510.1093.730.0094.05
23022006.09.11 02:11buy11520.1093.550.0093.87
23032006.09.11 08:26t/p11520.1093.870.0093.8727.1452087.21
23042006.09.11 08:26close11510.1093.870.0094.0511.8852099.09
23052006.09.11 08:26buy11530.1093.910.0094.23
23062006.09.11 10:45t/p11530.1094.230.0094.2327.1352126.22
23072006.09.11 10:45buy11540.1094.260.0094.58
23082006.09.12 02:55t/p11540.1094.580.0094.5827.3052153.52
23092006.09.12 11:00sell11550.1094.560.0094.24
23102006.09.12 15:09sell11560.1094.740.0094.42
23112006.09.12 16:06t/p11560.1094.420.0094.4227.1352180.65
23122006.09.12 16:06close11550.1094.410.0094.2412.7252193.37
23132006.09.12 16:06sell11570.1094.390.0094.07
23142006.09.13 02:14t/p11570.1094.070.0094.0726.6652220.03
23152006.09.13 02:14sell11580.1094.030.0093.71
23162006.09.13 07:32sell11590.1094.220.0093.90
23172006.09.13 14:12t/p11590.1093.900.0093.9027.1352247.16
23182006.09.13 14:12close11580.1093.880.0093.7112.7252259.88
23192006.09.13 14:13sell11600.1093.840.0093.52
23202006.09.13 16:08sell11610.1094.030.0093.71
23212006.09.14 10:26sell11620.2094.210.0093.89
23222006.09.14 11:49sell11630.3094.400.0094.08
23232006.09.14 14:36t/p11630.3094.080.0094.0881.3952341.27
23242006.09.14 14:36close11620.2094.070.0093.8923.7452365.01
23252006.09.14 14:36close11610.1094.080.0093.71-5.6452359.37
23262006.09.14 14:36close11600.1094.090.0093.52-22.6052336.77
23272006.09.14 14:42sell11640.1093.900.0093.58
23282006.09.14 15:38sell11650.1094.080.0093.76
23292006.09.15 09:45t/p11650.1093.760.0093.7626.6652363.43
23302006.09.15 09:45close11640.1093.750.0093.5812.2552375.69
23312006.09.18 01:46buy11660.1093.830.0094.15
23322006.09.18 08:57t/p11660.1094.150.0094.1527.1452402.83
23332006.09.18 08:57buy11670.1094.180.0094.50
23342006.09.18 09:54buy11680.1094.000.0094.32
23352006.09.18 22:34t/p11680.1094.320.0094.3227.1352429.96
23362006.09.18 22:34close11670.1094.330.0094.5012.7252442.68
23372006.09.19 02:00sell11690.1094.240.0093.92
23382006.09.19 04:22sell11700.1094.420.0094.10
23392006.09.19 09:39t/p11700.1094.100.0094.1027.1352469.81
23402006.09.19 09:39close11690.1094.100.0093.9211.8752481.68
23412006.09.19 09:39sell11710.1094.080.0093.76
23422006.09.19 10:03t/p11710.1093.760.0093.7627.1352508.81
23432006.09.19 10:03sell11720.1093.730.0093.41
23442006.09.19 17:42sell11730.1093.910.0093.59
23452006.09.20 08:17t/p11730.1093.590.0093.5926.6652535.47
23462006.09.20 08:17close11720.1093.590.0093.4111.4052546.87
23472006.09.20 08:17sell11740.1093.570.0093.25
23482006.09.20 11:41sell11750.1093.750.0093.43
23492006.09.20 20:10sell11760.2093.930.0093.61
23502006.09.21 14:32t/p11760.2093.610.0093.6151.4652598.34
23512006.09.21 14:32close11750.1093.600.0093.4311.3152609.65
23522006.09.21 14:32close11740.1093.600.0093.25-3.9552605.70
23532006.09.21 14:32sell11770.1093.580.0093.26
23542006.09.21 17:34t/p11770.1093.260.0093.2627.1352632.83
23552006.09.21 17:34sell11780.1093.220.0092.90
23562006.09.21 18:04sell11790.1093.400.0093.08
23572006.09.21 18:16sell11800.2093.590.0093.27
23582006.09.22 08:19sell11810.3093.780.0093.46
23592006.09.22 09:22sell11820.5093.960.0093.64
23602006.09.22 10:34sell11830.8094.140.0093.82
23612006.09.22 16:44sell11841.3094.320.0094.00
23622006.09.25 06:34sell11852.1094.520.0094.20
23632006.09.25 09:06t/p11852.1094.200.0094.20569.7353202.56
23642006.09.25 09:06close11841.3094.200.0094.00126.2053328.75
23652006.09.25 09:06close11830.8094.200.0093.82-44.4353284.32
23662006.09.25 09:06close11820.5094.180.0093.64-95.5953188.73
23672006.09.25 09:06close11810.3094.200.0093.46-108.2253080.51
23682006.09.25 09:07close11800.2094.190.0093.27-103.6052976.92
23692006.09.25 09:07close11790.1094.200.0093.08-68.7552908.16
23702006.09.25 09:07close11780.1094.190.0092.90-83.1752824.99
23712006.09.25 09:08sell11860.1094.170.0093.85
23722006.09.25 12:17sell11870.1094.350.0094.03
23732006.09.25 17:19t/p11870.1094.030.0094.0327.1352852.12
23742006.09.25 17:19close11860.1094.030.0093.8511.8752863.99
23752006.09.25 17:19sell11880.1094.010.0093.69
23762006.09.26 12:14t/p11880.1093.690.0093.6926.6652890.65
23772006.09.26 12:14sell11890.1093.650.0093.33
23782006.09.26 16:15sell11900.1093.830.0093.51
23792006.09.26 16:36sell11910.2094.010.0093.69
23802006.09.26 17:54sell11920.3094.200.0093.88
23812006.09.27 16:50sell11930.5094.380.0094.06
23822006.09.28 07:02sell11940.8094.560.0094.24
23832006.09.28 11:25t/p11940.8094.240.0094.24217.0453107.69
23842006.09.28 11:25close11930.5094.230.0094.0656.5953164.29
23852006.09.28 11:25close11920.3094.240.0093.88-15.7853148.51
23862006.09.28 11:25close11910.2094.230.0093.69-41.0453107.47
23872006.09.28 11:26close11900.1094.220.0093.51-34.9353072.55
23882006.09.28 11:26close11890.1094.230.0093.33-51.0453021.51
23892006.09.28 11:27sell11950.1094.190.0093.87
23902006.09.28 11:48sell11960.1094.380.0094.06
23912006.09.28 21:01sell11970.2094.560.0094.24
23922006.09.29 09:35t/p11970.2094.240.0094.2453.3353074.84
23932006.09.29 09:35close11960.1094.240.0094.0611.4053086.24
23942006.09.29 09:36close11950.1094.250.0093.87-5.5553080.69
23952006.10.02 00:00buy11980.1094.500.0094.82
23962006.10.02 01:51buy11990.1094.300.0094.62
23972006.10.02 03:38t/p11990.1094.620.0094.6227.1353107.82
23982006.10.02 03:38close11980.1094.620.0094.8210.1753117.99
23992006.10.02 03:38buy12000.1094.620.0094.94
24002006.10.03 09:39buy12010.1094.430.0094.75
24012006.10.03 11:39t/p12010.1094.750.0094.7527.1453145.13
24022006.10.03 11:39close12000.1094.760.0094.9412.0553157.18
24032006.10.03 11:39buy12020.1094.780.0095.10
24042006.10.03 13:00buy12030.1094.600.0094.92
24052006.10.04 11:32buy12040.2094.420.0094.74
24062006.10.04 12:33buy12050.3094.240.0094.56
24072006.10.05 11:17buy12060.5094.050.0094.37
24082006.10.05 14:32buy12070.8093.870.0094.19
24092006.10.06 04:44t/p12070.8094.190.0094.19218.4453375.62
24102006.10.06 04:44close12060.5094.190.0094.3760.2153435.83
24112006.10.06 04:44close12050.3094.190.0094.56-10.6853425.14
24122006.10.06 04:44close12040.2094.180.0094.74-39.3453385.80
24132006.10.06 04:44close12030.1094.170.0094.92-35.6153350.19
24142006.10.06 04:44close12020.1094.170.0095.10-50.8753299.32
24152006.10.09 00:00buy12080.1094.450.0094.77
24162006.10.09 01:41buy12090.1094.270.0094.59
24172006.10.09 07:16t/p12090.1094.590.0094.5927.1453326.46
24182006.10.09 07:16close12080.1094.590.0094.7711.8753338.33
24192006.10.09 07:16buy12100.1094.610.0094.93
24202006.10.09 13:03buy12110.1094.430.0094.75
24212006.10.10 10:33buy12120.2094.240.0094.56
24222006.10.11 09:02buy12130.3094.060.0094.38
24232006.10.13 15:00buy12140.5093.820.0094.14
24242006.10.16 09:26buy12150.8093.640.0093.96
24252006.10.17 23:21buy12161.3093.450.0093.77
24262006.10.19 11:02t/p12161.3093.770.0093.77361.5753699.90
24272006.10.19 11:02close12150.8093.780.0093.96101.7553801.65
24282006.10.19 11:02close12140.5093.790.0094.14-7.6353794.02
24292006.10.19 11:02close12130.3093.780.0094.38-66.1353727.89
24302006.10.19 11:02close12120.2093.770.0094.56-75.9853651.91
24312006.10.19 11:02close12110.1093.780.0094.75-53.0753598.83
24322006.10.19 11:02close12100.1093.800.0094.93-66.6553532.18
24332006.10.19 11:02buy12170.1093.820.0094.14
24342006.10.20 02:18t/p12170.1094.140.0094.1427.3053559.48
24352006.10.23 00:00buy12180.1094.380.0094.70
24362006.10.23 01:02buy12190.1094.190.0094.51
24372006.10.26 10:22t/p12190.1094.510.0094.5127.9953587.46
24382006.10.26 10:22close12180.1094.510.0094.7011.8853599.34
24392006.10.26 10:22buy12200.1094.530.0094.85
24402006.10.26 11:15buy12210.1094.350.0094.67
24412006.10.27 15:06buy12220.2094.160.0094.48
24422006.10.27 15:33buy12230.3093.970.0094.29
24432006.10.31 12:58t/p12230.3094.290.0094.2982.4253681.76
24442006.10.31 12:58close12220.2094.290.0094.4822.7253704.48
24452006.10.31 12:58close12210.1094.280.0094.67-5.4353699.05
24462006.10.31 12:58close12200.1094.290.0094.85-19.8453679.21
24472006.10.31 12:58buy12240.1094.310.0094.63
24482006.10.31 15:21buy12250.1094.130.0094.45
24492006.10.31 19:44buy12260.2093.940.0094.26
24502006.11.02 12:01buy12270.3093.760.0094.08
24512006.11.02 17:54t/p12270.3094.080.0094.0881.4053760.61
24522006.11.02 17:54close12260.2094.080.0094.2625.1053785.70
24532006.11.02 17:54close12250.1094.070.0094.45-4.4053781.30
24542006.11.02 17:54close12240.1094.060.0094.63-20.5253760.78
24552006.11.02 17:55buy12280.1094.110.0094.43
24562006.11.03 14:05buy12290.1093.930.0094.25
24572006.11.06 14:24t/p12290.1094.250.0094.2527.3153788.09
24582006.11.06 14:24close12280.1094.250.0094.4312.2153800.30
24592006.11.06 14:24buy12300.1094.270.0094.59
24602006.11.07 05:16buy12310.1094.090.0094.41
24612006.11.09 10:45t/p12310.1094.410.0094.4127.8253828.12
24622006.11.09 10:45close12300.1094.410.0094.5912.7253840.84
24632006.11.09 10:45buy12320.1094.440.0094.76
24642006.11.09 14:34t/p12320.1094.760.0094.7627.1453867.98
24652006.11.09 14:34buy12330.1094.790.0095.11
24662006.11.14 01:01buy12340.1094.610.0094.93
24672006.11.15 09:40buy12350.2094.420.0094.74
24682006.11.15 20:22t/p12350.2094.740.0094.7454.2753922.25
24692006.11.15 20:22close12340.1094.750.0094.9312.0453934.28
24702006.11.15 20:22close12330.1094.740.0095.11-3.5653930.72
24712006.11.15 20:22buy12360.1094.780.0095.10
24722006.11.16 02:29buy12370.1094.600.0094.92
24732006.11.17 13:44buy12380.2094.420.0094.74
24742006.11.20 00:12t/p12380.2094.740.0094.7454.6153985.33
24752006.11.20 00:12close12370.1094.750.0094.9213.0653998.39
24762006.11.20 00:12close12360.1094.740.0095.10-2.5453995.85
24772006.11.20 00:12buy12390.1094.780.0095.10
24782006.11.20 11:10t/p12390.1095.100.0095.1027.1454022.99
24792006.11.20 11:10buy12400.1095.140.0095.46
24802006.11.20 18:27buy12410.1094.960.0095.28
24812006.11.22 11:47buy12420.2094.780.0095.10
24822006.11.22 18:40t/p12420.2095.100.0095.1054.2754077.26
24832006.11.22 18:40close12410.1095.120.0095.2813.9154091.17
24842006.11.22 18:40close12400.1095.090.0095.46-3.9054087.27
24852006.11.22 18:40buy12430.1095.130.0095.45
24862006.11.23 07:16buy12440.1094.950.0095.27
24872006.11.24 09:31t/p12440.1095.270.0095.2727.3054114.57
24882006.11.24 09:31close12430.1095.270.0095.4512.5554127.12
24892006.11.27 00:53buy12450.1095.980.0096.30
24902006.11.28 08:46t/p12450.1096.300.0096.3027.3054154.42
24912006.11.28 08:46buy12460.1096.330.0096.65
24922006.11.28 16:04buy12470.1096.140.0096.46
24932006.11.28 20:55t/p12470.1096.460.0096.4627.1454181.56
24942006.11.28 20:55close12460.1096.460.0096.6511.0354192.59
24952006.11.28 20:55buy12480.1096.480.0096.80
24962006.11.29 01:27buy12490.1096.300.0096.62
24972006.11.29 02:32buy12500.2096.110.0096.43
24982006.11.30 15:49t/p12500.2096.430.0096.4355.2954247.87
24992006.11.30 15:49close12490.1096.430.0096.6211.5354259.40
25002006.11.30 15:49close12480.1096.420.0096.80-4.4054255.00
25012006.11.30 15:50buy12510.1096.470.0096.79
25022006.12.01 07:07t/p12510.1096.790.0096.7927.3054282.30
25032006.12.04 00:00buy12520.1096.730.0097.05
25042006.12.04 09:13buy12530.1096.550.0096.87
25052006.12.05 08:22buy12540.2096.370.0096.69
25062006.12.05 08:41buy12550.3096.180.0096.50
25072006.12.05 09:45buy12560.5096.000.0096.32
25082006.12.05 14:31t/p12560.5096.320.0096.32135.6854417.98
25092006.12.05 14:31close12550.3096.340.0096.5040.7054458.68
25102006.12.05 14:31close12540.2096.330.0096.69-6.7854451.90
25112006.12.05 14:31close12530.1096.340.0096.87-17.6454434.26
25122006.12.05 14:31close12520.1096.330.0097.05-33.7554400.51
25132006.12.05 14:31buy12570.1096.350.0096.67
25142006.12.06 06:02buy12580.1096.170.0096.49
25152006.12.06 10:38buy12590.2095.980.0096.30
25162006.12.06 16:34t/p12590.2096.300.0096.3054.2754454.78
25172006.12.06 16:34close12580.1096.300.0096.4911.0254465.80
25182006.12.06 16:34close12570.1096.290.0096.67-4.9254460.88
25192006.12.06 16:34buy12600.1096.330.0096.65
25202006.12.07 11:19buy12610.1096.140.0096.46
25212006.12.08 06:11t/p12610.1096.460.0096.4627.3154488.19
25222006.12.08 06:11close12600.1096.470.0096.6512.5654500.75
25232006.12.11 00:00sell12620.1096.440.0096.12
25242006.12.11 02:19sell12630.1096.630.0096.31
25252006.12.11 08:15sell12640.2096.820.0096.50
25262006.12.11 10:14sell12650.3097.000.0096.68
25272006.12.11 16:29sell12660.5097.180.0096.86
25282006.12.12 15:43sell12670.8097.370.0097.05
25292006.12.13 06:15sell12681.3097.550.0097.23
25302006.12.13 14:35t/p12681.3097.230.0097.23352.7054853.45
25312006.12.13 14:35close12670.8097.230.0097.0591.2254944.67
25322006.12.13 14:35close12660.5097.240.0096.86-30.1054914.56
25332006.12.13 14:35close12650.3097.230.0096.68-61.3054853.26
25342006.12.13 14:35close12640.2097.240.0096.50-73.0854780.19
25352006.12.13 14:35close12630.1097.230.0096.31-51.8054728.38
25362006.12.13 14:35close12620.1097.210.0096.12-66.2154662.17
25372006.12.13 14:35sell12690.1097.170.0096.85
25382006.12.13 18:11sell12700.1097.350.0097.03
25392006.12.14 09:02sell12710.2097.540.0097.22
25402006.12.14 10:24t/p12710.2097.220.0097.2254.2654716.43
25412006.12.14 10:24close12700.1097.210.0097.0310.4754726.90
25422006.12.14 10:24close12690.1097.220.0096.85-5.6454721.26
25432006.12.14 10:24sell12720.1097.180.0096.86
25442006.12.15 15:17t/p12720.1096.860.0096.8626.6654747.93
25452006.12.18 00:00buy12730.1096.590.0096.91
25462006.12.18 11:32buy12740.1096.410.0096.73
25472006.12.19 08:36t/p12740.1096.730.0096.7327.3054775.23
25482006.12.19 08:36close12730.1096.730.0096.9112.0454787.27
25492006.12.19 08:36buy12750.1096.750.0097.07
25502006.12.19 15:39t/p12750.1097.070.0097.0727.1354814.40
25512006.12.19 15:39buy12760.1097.100.0097.42
25522006.12.20 01:50t/p12760.1097.420.0097.4227.3054841.70
25532006.12.20 01:50buy12770.1097.450.0097.77
25542006.12.20 09:38buy12780.1097.270.0097.59
25552006.12.21 10:59buy12790.2097.080.0097.40
25562006.12.22 07:52t/p12790.2097.400.0097.4054.6154896.31
25572006.12.22 07:52close12780.1097.400.0097.5911.7154908.01
25582006.12.22 07:53close12770.1097.410.0097.77-2.7154905.30
25592006.12.26 12:00buy12800.1097.520.0097.84
25602006.12.26 21:26buy12810.1097.340.0097.66
25612006.12.27 14:18buy12820.2097.160.0097.48
25622006.12.27 14:50buy12830.3096.980.0097.30
25632006.12.27 15:13buy12840.5096.800.0097.12
25642006.12.28 11:16t/p12840.5097.120.0097.12138.2255043.53
25652006.12.28 11:16close12830.3097.120.0097.3037.1455080.66
25662006.12.28 11:16close12820.2097.110.0097.48-7.4655073.20
25672006.12.28 11:16close12810.1097.120.0097.66-17.9855055.22
25682006.12.28 11:16close12800.1097.110.0097.84-34.0855021.14
25692006.12.28 11:16buy12850.1097.120.0097.44
25702006.12.28 13:41t/p12850.1097.440.0097.4427.1455048.28
25712006.12.28 13:41buy12860.1097.480.0097.80
25722006.12.28 16:01buy12870.1097.290.0097.61
25732006.12.29 13:50t/p12870.1097.610.0097.6127.3055075.58
25742006.12.29 13:50close12860.1097.610.0097.8011.1955086.77
25752007.01.01 00:59buy12880.1097.680.0098.00
25762007.01.02 11:55t/p12880.1098.000.0098.0027.3055114.07
25772007.01.02 11:55buy12890.1098.030.0098.35
25782007.01.02 15:13buy12900.1097.850.0098.17
25792007.01.03 09:19buy12910.2097.670.0097.99
25802007.01.03 16:30buy12920.3097.490.0097.81
25812007.01.03 18:28buy12930.5097.310.0097.63
25822007.01.04 09:49buy12940.8097.120.0097.44
25832007.01.04 10:32buy12951.3096.930.0097.25
25842007.01.04 13:29buy12962.1096.750.0097.07
25852007.01.04 21:16buy12973.4096.570.0096.89
25862007.01.05 00:47buy12985.5096.380.0096.70
25872007.01.11 13:27t/p12985.5096.700.0096.701548.3856662.44
25882007.01.11 13:27close12973.4096.710.0096.89443.9857106.43
25892007.01.11 13:27close12962.1096.730.0097.07-10.6857095.75
25902007.01.11 13:27close12951.3096.720.0097.25-216.0756879.68
25912007.01.11 13:27close12940.8096.710.0097.44-268.6356611.05
25922007.01.11 13:27close12930.5096.700.0097.63-250.1556360.90
25932007.01.11 13:27close12920.3096.710.0097.81-193.3456167.56
25942007.01.11 13:27close12910.2096.720.0097.99-157.7256009.84
25952007.01.11 13:27close12900.1096.700.0098.17-95.6455914.20
25962007.01.11 13:27close12890.1096.690.0098.35-111.7655802.43
25972007.01.11 13:27buy12990.1096.760.0097.08
25982007.01.11 14:51buy13000.1096.580.0096.90
25992007.01.11 16:05buy13010.2096.400.0096.72
26002007.01.15 10:10t/p13010.2096.720.0096.7254.9555857.38
26012007.01.15 10:10close13000.1096.720.0096.9012.2255869.60
26022007.01.15 10:10close12990.1096.710.0097.08-3.9055865.70
26032007.01.15 10:10buy13020.1096.750.0097.07
26042007.01.15 15:42buy13030.1096.560.0096.88
26052007.01.15 18:39buy13040.2096.380.0096.70
26062007.01.16 10:29t/p13040.2096.700.0096.7054.6155920.31
26072007.01.16 10:29close13030.1096.700.0096.8812.0455932.35
26082007.01.16 10:29close13020.1096.720.0097.07-2.3755929.98
26092007.01.16 10:29buy13050.1096.740.0097.06
26102007.01.16 18:09buy13060.1096.560.0096.88
26112007.01.17 12:23buy13070.2096.380.0096.70
26122007.01.17 16:31t/p13070.2096.700.0096.7054.2755984.25
26132007.01.17 16:31close13060.1096.700.0096.8812.0455996.29
26142007.01.17 16:31close13050.1096.720.0097.06-1.5255994.77
26152007.01.17 16:31buy13080.1096.740.0097.06
26162007.01.18 04:55t/p13080.1097.060.0097.0627.6556022.42
26172007.01.18 04:55buy13090.1097.090.0097.41
26182007.01.18 09:58t/p13090.1097.410.0097.4127.1356049.55
26192007.01.18 09:58buy13100.1097.440.0097.76
26202007.01.18 10:06buy13110.1097.250.0097.57
26212007.01.18 10:18buy13120.2097.060.0097.38
26222007.01.18 13:16buy13130.3096.880.0097.20
26232007.01.18 21:40t/p13130.3097.200.0097.2081.4056130.95
26242007.01.18 21:40close13120.2097.210.0097.3825.4456156.39
26252007.01.18 21:40close13110.1097.200.0097.57-4.2456152.15
26262007.01.18 21:40close13100.1097.190.0097.76-21.2056130.95
26272007.01.18 21:41buy13140.1097.210.0097.53
26282007.01.19 11:32buy13150.1097.030.0097.35
26292007.01.22 16:55t/p13150.1097.350.0097.3527.3156158.25
26302007.01.22 16:55close13140.1097.350.0097.5312.2156170.46
26312007.01.22 16:55buy13160.1097.390.0097.71
26322007.01.23 11:18t/p13160.1097.710.0097.7127.3056197.76
26332007.01.23 11:18buy13170.1097.740.0098.06
26342007.01.24 07:39buy13180.1097.550.0097.87
26352007.01.24 07:44buy13190.2097.360.0097.68
26362007.01.24 09:04buy13200.3097.170.0097.49
26372007.01.24 09:16buy13210.5096.990.0097.31
26382007.01.24 10:32t/p13210.5097.310.0097.31135.6856333.44
26392007.01.24 10:32close13200.3097.310.0097.4935.6256369.06
26402007.01.24 10:32close13190.2097.300.0097.68-10.1856358.88
26412007.01.24 10:32close13180.1097.310.0097.87-20.3556338.53
26422007.01.24 10:32close13170.1097.300.0098.06-37.1456301.39
26432007.01.24 10:32sell13220.1097.290.0096.97
26442007.01.24 10:41sell13230.1097.480.0097.16
26452007.01.24 11:31sell13240.2097.660.0097.34
26462007.01.24 12:34t/p13240.2097.340.0097.3454.2656355.65
26472007.01.24 12:34close13230.1097.330.0097.1612.7256368.37
26482007.01.24 12:34close13220.1097.340.0096.97-4.2456364.13
26492007.01.24 13:16buy13250.1097.520.0097.84
26502007.01.24 14:59buy13260.1097.340.0097.66
26512007.01.24 16:12buy13270.2097.130.0097.45
26522007.01.24 16:17buy13280.3096.950.0097.27
26532007.01.24 16:25buy13290.5096.770.0097.09
26542007.01.24 22:58t/p13290.5097.090.0097.09135.6756499.80
26552007.01.24 22:58close13280.3097.100.0097.2738.1556537.95
26562007.01.24 22:58close13270.2097.080.0097.45-8.4856529.47
26572007.01.24 22:58close13260.1097.100.0097.66-20.3556509.12
26582007.01.24 22:59close13250.1097.090.0097.84-36.4656472.66
26592007.01.24 22:59buy13300.1097.130.0097.45
26602007.01.25 00:12buy13310.1096.950.0097.27
26612007.01.25 02:58buy13320.2096.760.0097.08
26622007.01.25 03:36buy13330.3096.550.0096.87
26632007.01.25 06:06buy13340.5096.370.0096.69
26642007.01.25 08:44t/p13340.5096.690.0096.69135.6856608.34
26652007.01.25 08:44close13330.3096.690.0096.8735.6256643.96
26662007.01.25 08:44close13320.2096.680.0097.08-13.5656630.40
26672007.01.25 08:44close13310.1096.690.0097.27-22.0556608.35
26682007.01.25 08:44close13300.1096.680.0097.45-37.6556570.70
26692007.01.25 08:44sell13350.1096.680.0096.36
26702007.01.25 09:14sell13360.1096.860.0096.54
26712007.01.25 12:51sell13370.2097.050.0096.73
26722007.01.25 15:27sell13380.3097.240.0096.92
26732007.01.26 00:40sell13390.5097.420.0097.10
26742007.01.26 03:02t/p13390.5097.100.0097.10135.6556706.35
26752007.01.26 03:02close13380.3097.100.0096.9234.2056740.55
26762007.01.26 03:02close13370.2097.110.0096.73-11.1056729.45
26772007.01.26 03:02close13360.1097.100.0096.54-20.8256708.63
26782007.01.26 03:02close13350.1097.090.0096.36-35.2356673.41
26792007.01.29 00:00buy13400.1096.960.0097.28
26802007.01.29 08:09t/p13400.1097.280.0097.2827.1356700.54
26812007.01.29 08:09buy13410.1097.320.0097.64
26822007.01.29 08:21buy13420.1097.140.0097.46
26832007.01.31 06:55buy13430.2096.930.0097.25
26842007.01.31 08:01buy13440.3096.750.0097.07
26852007.01.31 09:39buy13450.5096.550.0096.87
26862007.01.31 11:50t/p13450.5096.870.0096.87135.6756836.21
26872007.01.31 11:50close13440.3096.870.0097.0730.5256866.73
26882007.01.31 11:50close13430.2096.860.0097.25-11.8856854.85
26892007.01.31 11:50close13420.1096.850.0097.46-24.2556830.60
26902007.01.31 11:50close13410.1096.850.0097.64-39.5156791.09
26912007.01.31 11:50sell13460.1096.860.0096.54
26922007.01.31 13:18sell13470.1097.040.0096.72
26932007.01.31 16:17sell13480.2097.230.0096.91
26942007.01.31 16:59t/p13480.2096.910.0096.9154.2656845.35
26952007.01.31 16:59close13470.1096.910.0096.7211.0256856.37
26962007.01.31 16:59close13460.1096.920.0096.54-5.0956851.28
26972007.01.31 16:59buy13490.1096.940.0097.26
26982007.01.31 17:02buy13500.1096.760.0097.08
26992007.01.31 17:37t/p13500.1097.080.0097.0827.1356878.41
27002007.01.31 17:37close13490.1097.080.0097.2611.8756890.28
27012007.01.31 17:37buy13510.1097.100.0097.42
27022007.02.01 03:34buy13520.1096.900.0097.22
27032007.02.02 09:27t/p13520.1097.220.0097.2227.3056917.58
27042007.02.02 09:27close13510.1097.220.0097.4210.8556928.42
27052007.02.05 00:31sell13530.1096.920.0096.60
27062007.02.05 10:14t/p13530.1096.600.0096.6027.1356955.55
27072007.02.05 10:14sell13540.1096.570.0096.25
27082007.02.06 00:27t/p13540.1096.250.0096.2526.6656982.22
27092007.02.06 02:00sell13550.1096.210.0095.89
27102007.02.06 08:10sell13560.1096.390.0096.07
27112007.02.06 10:27sell13570.2096.580.0096.26
27122007.02.06 16:45sell13580.3096.760.0096.44
27132007.02.06 17:59sell13590.5096.940.0096.62
27142007.02.07 08:44sell13600.8097.130.0096.81
27152007.02.07 11:40sell13611.3097.310.0096.99
27162007.02.08 10:16t/p13611.3096.990.0096.99334.5057316.72
27172007.02.08 10:16close13600.8096.990.0096.8183.7657400.47
27182007.02.08 10:16close13590.5097.000.0096.62-34.7757365.71
27192007.02.08 10:16close13580.3096.990.0096.44-64.1057301.61
27202007.02.08 10:16close13570.2096.980.0096.26-71.5657230.05
27212007.02.08 10:16close13560.1096.990.0096.07-52.7457177.31
27222007.02.08 10:16close13550.1096.980.0095.89-67.1557110.17
27232007.02.08 10:16sell13620.1096.960.0096.64
27242007.02.08 14:14sell13630.1097.140.0096.82
27252007.02.08 16:26sell13640.2097.330.0097.01
27262007.02.09 08:48t/p13640.2097.010.0097.0153.3357163.49
27272007.02.09 08:48close13630.1097.010.0096.8210.5557174.05
27282007.02.09 08:48close13620.1097.020.0096.64-5.5657168.49
27292007.02.12 00:00buy13650.1097.880.0098.20
27302007.02.12 00:55buy13660.1097.700.0098.02
27312007.02.12 09:25buy13670.2097.520.0097.84
27322007.02.12 11:18buy13680.3097.340.0097.66
27332007.02.12 13:12buy13690.5097.160.0097.48
27342007.02.13 02:33buy13700.8096.970.0097.29
27352007.02.13 14:26t/p13700.8097.290.0097.29217.0757385.56
27362007.02.13 14:26close13690.5097.290.0097.4855.9757441.53
27372007.02.13 14:26close13680.3097.300.0097.66-9.6757431.86
27382007.02.13 14:26close13670.2097.290.0097.84-38.6657393.20
27392007.02.13 14:26close13660.1097.300.0098.02-33.7557359.45
27402007.02.13 14:26close13650.1097.300.0098.20-49.0157310.44
27412007.02.13 14:27buy13710.1097.320.0097.64
27422007.02.13 15:31buy13720.1097.130.0097.45
27432007.02.14 09:10t/p13720.1097.450.0097.4527.3157337.75
27442007.02.14 09:10close13710.1097.450.0097.6411.2057348.95
27452007.02.14 09:10buy13730.1097.490.0097.81
27462007.02.14 10:21buy13740.1097.300.0097.62
27472007.02.14 16:03t/p13740.1097.620.0097.6227.1357376.08
27482007.02.14 16:03close13730.1097.620.0097.8111.0257387.10
27492007.02.14 16:03buy13750.1097.640.0097.96
27502007.02.14 16:35buy13760.1097.450.0097.77
27512007.02.15 00:49buy13770.2097.240.0097.56
27522007.02.15 00:50buy13780.3097.040.0097.36
27532007.02.15 02:18buy13790.5096.860.0097.18
27542007.02.15 10:02t/p13790.5097.180.0097.18135.6857522.78
27552007.02.15 10:02close13780.3097.180.0097.3635.6157558.39
27562007.02.15 10:02close13770.2097.170.0097.56-11.8757546.52
27572007.02.15 10:02close13760.1097.160.0097.77-24.0857522.43
27582007.02.15 10:02close13750.1097.180.0097.96-38.5057483.93
27592007.02.15 10:02buy13800.1097.220.0097.54
27602007.02.15 10:43buy13810.1097.030.0097.35
27612007.02.15 16:31buy13820.2096.850.0097.17
27622007.02.15 16:46buy13830.3096.670.0096.99
27632007.02.15 16:47buy13840.5096.480.0096.80
27642007.02.16 05:40t/p13840.5096.800.0096.80136.5357620.46
27652007.02.16 05:40close13830.3096.800.0096.9933.5857654.04
27662007.02.16 05:40close13820.2096.810.0097.17-6.4557647.59
27672007.02.16 05:40close13810.1096.800.0097.35-19.3357628.26
27682007.02.16 05:40close13800.1096.810.0097.54-34.5957593.67
27692007.02.19 00:00buy13850.1096.820.0097.14
27702007.02.20 02:28t/p13850.1097.140.0097.1427.3057620.97
27712007.02.20 03:00buy13860.1097.110.0097.43
27722007.02.20 09:39buy13870.1096.930.0097.25
27732007.02.21 01:41t/p13870.1097.250.0097.2527.3157648.28
27742007.02.21 01:41close13860.1097.250.0097.4312.0457660.32
27752007.02.21 01:41buy13880.1097.270.0097.59
27762007.02.21 04:43buy13890.1097.080.0097.40
27772007.02.21 04:48buy13900.2096.880.0097.20
27782007.02.21 06:23t/p13900.2097.200.0097.2054.2757714.59
27792007.02.21 06:23close13890.1097.200.0097.4010.1857724.77
27802007.02.21 06:23close13880.1097.190.0097.59-6.7857717.99
27812007.02.21 06:23sell13910.1097.200.0096.88
27822007.02.21 06:25sell13920.1097.390.0097.07
27832007.02.21 09:05sell13930.2097.580.0097.26
27842007.02.22 01:14sell13940.3097.770.0097.45
27852007.02.22 09:30t/p13940.3097.450.0097.4581.3957799.38
27862007.02.22 09:30close13930.2097.450.0097.2619.2457818.62
27872007.02.22 09:30close13920.1097.460.0097.07-7.3357811.29
27882007.02.22 09:30close13910.1097.450.0096.88-22.6057788.69
27892007.02.22 09:30sell13950.1097.410.0097.09
27902007.02.22 10:18sell13960.1097.600.0097.28
27912007.02.22 16:35sell13970.2097.780.0097.46
27922007.02.22 17:26sell13980.3097.960.0097.64
27932007.02.22 19:36sell13990.5098.140.0097.82
27942007.02.23 16:24sell14000.8098.320.0098.00
27952007.02.26 09:45t/p14000.8098.000.0098.00213.3158002.00
27962007.02.26 09:45close13990.5097.990.0097.8258.9258060.92
27972007.02.26 09:45close13980.3098.000.0097.64-12.9858047.94
27982007.02.26 09:45close13970.2097.990.0097.46-37.4858010.46
27992007.02.26 09:45close13960.1098.000.0097.28-34.8557975.61
28002007.02.26 09:45close13950.1097.990.0097.09-50.1157925.50
28012007.02.26 09:45sell14010.1097.960.0097.64
28022007.02.26 23:32sell14020.1098.140.0097.82
28032007.02.27 07:18t/p14020.1097.820.0097.8226.6657952.16
28042007.02.27 07:18close14010.1097.810.0097.6412.2457964.40
28052007.02.27 07:18sell14030.1097.780.0097.46
28062007.02.27 11:50t/p14030.1097.460.0097.4627.1357991.53
28072007.02.27 11:50sell14040.1097.420.0097.10
28082007.02.27 21:04t/p14040.1097.100.0097.1027.1358018.66
28092007.02.27 22:00sell14050.1096.850.0096.53
28102007.02.27 23:31sell14060.1097.040.0096.72
28112007.02.28 01:29sell14070.2097.230.0096.91
28122007.02.28 07:00t/p14070.2096.910.0096.9154.2658072.92
28132007.02.28 07:00close14060.1096.910.0096.7210.5558083.48
28142007.02.28 07:00close14050.1096.910.0096.53-5.5558077.93
28152007.02.28 07:02sell14080.1096.750.0096.43
28162007.02.28 07:12sell14090.1096.930.0096.61
28172007.02.28 08:31sell14100.2097.120.0096.80
28182007.02.28 10:20t/p14100.2096.800.0096.8054.2758132.20
28192007.02.28 10:20close14090.1096.800.0096.6111.0258143.22
28202007.02.28 10:20close14080.1096.800.0096.43-4.2458138.98
28212007.02.28 10:20sell14110.1096.780.0096.46
28222007.02.28 11:25sell14120.1096.970.0096.65
28232007.02.28 17:06sell14130.2097.160.0096.84
28242007.03.01 00:22sell14140.3097.360.0097.04
28252007.03.01 00:47sell14150.5097.540.0097.22
28262007.03.01 03:35t/p14150.5097.220.0097.22135.6558274.63
28272007.03.01 03:35close14140.3097.220.0097.0435.6158310.24
28282007.03.01 03:35close14130.2097.210.0096.84-11.2858298.96
28292007.03.01 03:35close14120.1097.220.0096.65-22.6058276.36
28302007.03.01 03:35close14110.1097.210.0096.46-37.8658238.50
28312007.03.01 03:35buy14160.1097.220.0097.54
28322007.03.01 05:00buy14170.1097.030.0097.35
28332007.03.01 08:48buy14180.2096.850.0097.17
28342007.03.01 13:18buy14190.3096.650.0096.97
28352007.03.01 15:16buy14200.5096.470.0096.79
28362007.03.01 15:40buy14210.8096.290.0096.61
28372007.03.01 17:03buy14221.3096.110.0096.43
28382007.03.02 10:56buy14232.1095.920.0096.24
28392007.03.02 13:02buy14243.4095.740.0096.06
28402007.03.02 14:14buy14255.5095.560.0095.88
28412007.03.02 15:01t/p14255.5095.880.0095.881492.4159730.91
28422007.03.02 15:01close14243.4095.880.0096.06403.6360134.54
28432007.03.02 15:01close14232.1095.870.0096.24-89.0460045.50
28442007.03.02 15:01close14221.3095.880.0096.43-251.3459794.17
28452007.03.02 15:01close14210.8095.890.0096.61-269.9959524.17
28462007.03.02 15:01close14200.5095.900.0096.79-240.8259283.35
28472007.03.02 15:01close14190.3095.900.0096.97-190.2859093.07
28482007.03.02 15:01close14180.2095.890.0097.17-162.4758930.60
28492007.03.02 15:01close14170.1095.900.0097.35-95.6558834.95
28502007.03.02 15:01close14160.1095.890.0097.54-112.6158722.34
28512007.03.05 00:00buy14260.1095.960.0096.28
28522007.03.05 00:25buy14270.1095.780.0096.10
28532007.03.05 00:31buy14280.2095.590.0095.91
28542007.03.05 01:02buy14290.3095.350.0095.67
28552007.03.05 01:11buy14300.5095.140.0095.46
28562007.03.05 01:51buy14310.8094.950.0095.27
28572007.03.05 04:18t/p14310.8095.270.0095.27217.0858939.42
28582007.03.05 04:18close14300.5095.270.0095.4655.1258994.54
28592007.03.05 04:18close14290.3095.260.0095.67-22.8958971.65
28602007.03.05 04:18close14280.2095.250.0095.91-57.6658913.99
28612007.03.05 04:18close14270.1095.270.0096.10-43.2558870.74
28622007.03.05 04:18close14260.1095.280.0096.28-57.6658813.08
28632007.03.05 04:18sell14320.1095.270.0094.95
28642007.03.05 08:13t/p14320.1094.950.0094.9527.1358840.21
28652007.03.05 08:13sell14330.1094.920.0094.60
28662007.03.05 08:25sell14340.1095.110.0094.79
28672007.03.05 10:22t/p14340.1094.790.0094.7927.1358867.34
28682007.03.05 10:22close14330.1094.780.0094.6011.8758879.21
28692007.03.05 10:22sell14350.1094.760.0094.44
28702007.03.05 14:11t/p14350.1094.440.0094.4427.1358906.34
28712007.03.05 14:11sell14360.1094.400.0094.08
28722007.03.05 15:28sell14370.1094.590.0094.27
28732007.03.05 15:44sell14380.2094.780.0094.46
28742007.03.05 16:14sell14390.3094.970.0094.65
28752007.03.05 22:45t/p14390.3094.650.0094.6581.3958987.73
28762007.03.05 22:45close14380.2094.640.0094.4623.7459011.47
28772007.03.05 22:45close14370.1094.630.0094.27-3.3959008.08
28782007.03.05 22:45close14360.1094.640.0094.08-20.3558987.73
28792007.03.05 23:42sell14400.1094.450.0094.13
28802007.03.06 00:28sell14410.1094.680.0094.36
28812007.03.06 01:05sell14420.2094.870.0094.55
28822007.03.06 01:34sell14430.3095.050.0094.73
28832007.03.06 03:29sell14440.5095.260.0094.94
28842007.03.06 09:52sell14450.8095.440.0095.12
28852007.03.06 14:27t/p14450.8095.120.0095.12217.0559204.78
28862007.03.06 14:27close14440.5095.120.0094.9459.3559264.13
28872007.03.06 14:27close14430.3095.140.0094.73-22.8959241.24
28882007.03.06 14:28close14420.2095.130.0094.55-44.0859197.16
28892007.03.06 14:28close14410.1095.130.0094.36-38.1559159.01
28902007.03.06 14:28close14400.1095.140.0094.13-58.9759100.04
28912007.03.06 14:28sell14460.1095.110.0094.79
28922007.03.06 20:29sell14470.1095.290.0094.97
28932007.03.07 00:04sell14480.2095.470.0095.15
28942007.03.07 02:26t/p14480.2095.150.0095.1554.2659154.30
28952007.03.07 02:26close14470.1095.150.0094.9711.4059165.71
28962007.03.07 02:26close14460.1095.130.0094.79-2.1659163.55
28972007.03.07 02:26sell14490.1095.110.0094.79
28982007.03.07 15:15sell14500.1095.290.0094.97
28992007.03.07 16:53sell14510.2095.480.0095.16
29002007.03.07 23:49t/p14510.2095.160.0095.1654.2659217.81
29012007.03.07 23:49close14500.1095.160.0094.9711.0259228.83
29022007.03.07 23:49close14490.1095.170.0094.79-5.0859223.75
29032007.03.07 23:49sell14520.1095.150.0094.83
29042007.03.08 03:47sell14530.1095.340.0095.02
29052007.03.08 04:07sell14540.2095.530.0095.21
29062007.03.08 06:10sell14550.3095.710.0095.39
29072007.03.08 12:07sell14560.5095.890.0095.57
29082007.03.08 15:36t/p14560.5095.570.0095.57135.6559359.40
29092007.03.08 15:36close14550.3095.560.0095.3938.1659397.56
29102007.03.08 15:36close14540.2095.530.0095.210.0059397.56
29112007.03.08 15:36close14530.1095.540.0095.02-16.9559380.61
29122007.03.08 15:36close14520.1095.530.0094.83-33.6159347.00
29132007.03.08 15:36sell14570.1095.510.0095.19
29142007.03.09 04:49sell14580.1095.700.0095.38
29152007.03.12 00:13sell14590.2095.890.0095.57
29162007.03.12 08:39sell14600.3096.070.0095.75
29172007.03.12 11:09sell14610.5096.250.0095.93
29182007.03.12 12:37t/p14610.5095.930.0095.93135.6559482.65
29192007.03.12 12:37close14600.3095.920.0095.7538.1559520.80
29202007.03.12 12:37close14590.2095.940.0095.57-8.4859512.32
29212007.03.12 12:37close14580.1095.930.0095.38-19.9759492.36
29222007.03.12 12:38close14570.1095.940.0095.19-37.3959454.96
29232007.03.12 12:38buy14620.1095.950.0096.27
29242007.03.12 13:30buy14630.1095.750.0096.07
29252007.03.12 19:32t/p14630.1096.070.0096.0727.1459482.10
29262007.03.12 19:32close14620.1096.080.0096.2711.0359493.13
29272007.03.12 19:32buy14640.1096.100.0096.42
29282007.03.12 23:28buy14650.1095.910.0096.23
29292007.03.13 07:30buy14660.2095.720.0096.04
29302007.03.13 12:31buy14670.3095.530.0095.85
29312007.03.13 16:11t/p14670.3095.850.0095.8581.4159574.54
29322007.03.13 16:11close14660.2095.860.0096.0423.7459598.28
29332007.03.13 16:11close14650.1095.850.0096.23-4.9259593.36
29342007.03.13 16:11close14640.1095.860.0096.42-20.1859573.18
29352007.03.13 16:11buy14680.1095.880.0096.20
29362007.03.13 17:05buy14690.1095.700.0096.02
29372007.03.13 18:37buy14700.2095.510.0095.83
29382007.03.13 22:18buy14710.3095.320.0095.64
29392007.03.14 07:44buy14720.5095.140.0095.46
29402007.03.14 09:01t/p14720.5095.460.0095.46135.6759708.85
29412007.03.14 09:01close14710.3095.470.0095.6438.6759747.52
29422007.03.14 09:01close14700.2095.470.0095.83-6.4459741.08
29432007.03.14 09:01close14690.1095.460.0096.02-20.1859720.90
29442007.03.14 09:01close14680.1095.450.0096.20-36.3059684.60
29452007.03.14 09:01buy14730.1095.470.0095.79
29462007.03.14 09:59buy14740.1095.290.0095.61
29472007.03.14 13:21t/p14740.1095.610.0095.6127.1359711.73
29482007.03.14 13:21close14730.1095.610.0095.7911.8759723.60
29492007.03.14 13:21buy14750.1095.630.0095.95
29502007.03.14 18:25t/p14750.1095.950.0095.9527.1359750.73
29512007.03.14 18:25buy14760.1095.980.0096.30
29522007.03.14 20:55t/p14760.1096.300.0096.3027.1359777.86
29532007.03.14 20:55buy14770.1096.340.0096.66
29542007.03.14 22:05buy14780.1096.160.0096.48
29552007.03.15 00:11t/p14780.1096.480.0096.4827.6459805.50
29562007.03.15 00:11close14770.1096.480.0096.6612.3859817.88
29572007.03.15 00:11buy14790.1096.500.0096.82
29582007.03.15 00:49buy14800.1096.310.0096.63
29592007.03.15 09:14buy14810.2096.110.0096.43
29602007.03.15 15:30t/p14810.2096.430.0096.4354.2759872.15
29612007.03.15 15:30close14800.1096.440.0096.6311.0259883.17
29622007.03.15 15:30close14790.1096.430.0096.82-5.9459877.23
29632007.03.15 15:30buy14820.1096.480.0096.80
29642007.03.16 10:11t/p14820.1096.800.0096.8027.3159904.54
29652007.03.19 00:00sell14830.1096.420.0096.10
29662007.03.19 01:10sell14840.1096.600.0096.28
29672007.03.19 01:50sell14850.2096.780.0096.46
29682007.03.19 02:12sell14860.3096.960.0096.64
29692007.03.19 02:18sell14870.5097.150.0096.83
29702007.03.19 13:28t/p14870.5096.830.0096.83135.6560040.19
29712007.03.19 13:28close14860.3096.820.0096.6435.6160075.80
29722007.03.19 13:28close14850.2096.830.0096.46-8.4860067.32
29732007.03.19 13:28close14840.1096.820.0096.28-18.6560048.67
29742007.03.19 13:28close14830.1096.830.0096.10-34.7660013.91
29752007.03.19 13:28sell14880.1096.810.0096.49
29762007.03.19 16:01sell14890.1097.000.0096.68
29772007.03.20 01:54sell14900.2097.180.0096.86
29782007.03.20 14:15t/p14900.2096.860.0096.8654.2660068.17
29792007.03.20 14:15close14890.1096.860.0096.6811.4060079.57
29802007.03.20 14:15close14880.1096.850.0096.49-3.8660075.71
29812007.03.20 14:15sell14910.1096.830.0096.51
29822007.03.21 09:52sell14920.1097.010.0096.69
29832007.03.21 19:46sell14930.2097.190.0096.87
29842007.03.23 10:10t/p14930.2096.870.0096.8750.5360126.24
29852007.03.23 10:10close14920.1096.870.0096.6910.0060136.25
29862007.03.23 10:10close14910.1096.880.0096.51-6.5760129.67