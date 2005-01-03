|Symbol
|CHFJPY (Swiss Franc vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 13:00 - 2007.03.23 18:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|StopAfterNoTrades=false; AllowTrading=true; StopAfterNoTradesFriday=true; TakeProfit=32; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=17; FiboProgression=true; MaxTrades=10; Pips=18; SecureProfit=50; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=111;
|Bars in test
|17079
|Ticks modelled
|4253230
|Modelling quality
|89.47%
|Initial deposit
|25000.00
|Total net profit
|35129.67
|Gross profit
|66545.37
|Gross loss
|-31415.70
|Profit factor
|2.12
|Expected payoff
|23.53
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1578.22 (4.00%)
|Relative drawdown
|4.79% (1406.77)
|Total trades
|1493
|Short positions (won %)
|693 (57.14%)
|Long positions (won %)
|800 (60.50%)
|Profit trades (% of total)
|880 (58.94%)
|Loss trades (% of total)
|613 (41.06%)
|Largest
|profit trade
|1548.38
|loss trade
|-295.38
|Average
|profit trade
|75.62
|loss trade
|-51.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (300.90)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-1578.22)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2085.29 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-1578.22 (8)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 00:00
|buy
|1
|0.10
|90.13
|0.00
|90.45
|2
|2005.01.03 01:37
|buy
|2
|0.10
|89.95
|0.00
|90.27
|3
|2005.01.03 02:18
|buy
|3
|0.20
|89.76
|0.00
|90.08
|4
|2005.01.03 03:01
|buy
|4
|0.30
|89.57
|0.00
|89.89
|5
|2005.01.03 03:58
|buy
|5
|0.50
|89.38
|0.00
|89.70
|6
|2005.01.03 07:40
|t/p
|5
|0.50
|89.70
|0.00
|89.70
|135.68
|25135.68
|7
|2005.01.03 07:40
|close
|4
|0.30
|89.71
|0.00
|89.89
|35.61
|25171.29
|8
|2005.01.03 07:41
|close
|3
|0.20
|89.72
|0.00
|90.08
|-6.79
|25164.50
|9
|2005.01.03 07:41
|close
|2
|0.10
|89.71
|0.00
|90.27
|-20.35
|25144.15
|10
|2005.01.03 07:41
|close
|1
|0.10
|89.70
|0.00
|90.45
|-36.46
|25107.69
|11
|2005.01.03 08:14
|buy
|6
|0.10
|89.69
|0.00
|90.01
|12
|2005.01.03 08:56
|t/p
|6
|0.10
|90.01
|0.00
|90.01
|27.13
|25134.82
|13
|2005.01.03 08:56
|buy
|7
|0.10
|90.05
|0.00
|90.37
|14
|2005.01.03 12:27
|buy
|8
|0.10
|89.85
|0.00
|90.17
|15
|2005.01.03 14:34
|buy
|9
|0.20
|89.66
|0.00
|89.98
|16
|2005.01.03 14:54
|buy
|10
|0.30
|89.44
|0.00
|89.76
|17
|2005.01.03 16:21
|t/p
|10
|0.30
|89.76
|0.00
|89.76
|81.40
|25216.22
|18
|2005.01.03 16:21
|close
|9
|0.20
|89.80
|0.00
|89.98
|23.74
|25239.96
|19
|2005.01.03 16:21
|close
|8
|0.10
|89.68
|0.00
|90.17
|-14.42
|25225.54
|20
|2005.01.03 16:22
|close
|7
|0.10
|89.74
|0.00
|90.37
|-26.29
|25199.25
|21
|2005.01.03 16:22
|sell
|11
|0.10
|89.73
|0.00
|89.41
|22
|2005.01.04 08:10
|t/p
|11
|0.10
|89.41
|0.00
|89.41
|26.66
|25225.91
|23
|2005.01.04 08:10
|sell
|12
|0.10
|89.38
|0.00
|89.06
|24
|2005.01.04 10:59
|sell
|13
|0.10
|89.57
|0.00
|89.25
|25
|2005.01.04 11:13
|sell
|14
|0.20
|89.76
|0.00
|89.44
|26
|2005.01.04 12:00
|t/p
|14
|0.20
|89.44
|0.00
|89.44
|54.26
|25280.17
|27
|2005.01.04 12:00
|close
|13
|0.10
|89.43
|0.00
|89.25
|11.87
|25292.04
|28
|2005.01.04 12:00
|close
|12
|0.10
|89.46
|0.00
|89.06
|-6.78
|25285.26
|29
|2005.01.04 12:00
|buy
|15
|0.10
|89.45
|0.00
|89.77
|30
|2005.01.04 16:23
|buy
|16
|0.10
|89.27
|0.00
|89.59
|31
|2005.01.04 22:30
|t/p
|16
|0.10
|89.59
|0.00
|89.59
|27.14
|25312.40
|32
|2005.01.04 22:32
|close
|15
|0.10
|89.45
|0.00
|89.77
|0.00
|25312.40
|33
|2005.01.04 22:33
|buy
|17
|0.10
|89.62
|0.00
|89.94
|34
|2005.01.04 23:36
|buy
|18
|0.10
|89.44
|0.00
|89.76
|35
|2005.01.05 12:10
|buy
|19
|0.20
|89.24
|0.00
|89.56
|36
|2005.01.05 12:25
|buy
|20
|0.30
|89.05
|0.00
|89.37
|37
|2005.01.05 14:36
|buy
|21
|0.50
|88.87
|0.00
|89.19
|38
|2005.01.05 23:37
|t/p
|21
|0.50
|89.19
|0.00
|89.19
|135.68
|25448.08
|39
|2005.01.05 23:37
|close
|20
|0.30
|89.20
|0.00
|89.37
|38.16
|25486.24
|40
|2005.01.05 23:40
|close
|19
|0.20
|89.18
|0.00
|89.56
|-10.17
|25476.07
|41
|2005.01.05 23:41
|close
|18
|0.10
|89.19
|0.00
|89.76
|-21.03
|25455.04
|42
|2005.01.05 23:42
|close
|17
|0.10
|89.17
|0.00
|89.94
|-37.98
|25417.06
|43
|2005.01.05 23:42
|buy
|22
|0.10
|89.24
|0.00
|89.56
|44
|2005.01.06 00:54
|buy
|23
|0.10
|89.04
|0.00
|89.36
|45
|2005.01.06 11:38
|t/p
|23
|0.10
|89.36
|0.00
|89.36
|27.14
|25444.20
|46
|2005.01.06 11:38
|close
|22
|0.10
|89.36
|0.00
|89.56
|10.69
|25454.89
|47
|2005.01.06 11:38
|buy
|24
|0.10
|89.38
|0.00
|89.70
|48
|2005.01.06 11:59
|buy
|25
|0.10
|89.20
|0.00
|89.52
|49
|2005.01.07 14:19
|buy
|26
|0.20
|89.01
|0.00
|89.33
|50
|2005.01.07 14:50
|buy
|27
|0.30
|88.82
|0.00
|89.14
|51
|2005.01.07 16:02
|buy
|28
|0.50
|88.63
|0.00
|88.95
|52
|2005.01.07 16:20
|buy
|29
|0.80
|88.44
|0.00
|88.76
|53
|2005.01.07 16:25
|buy
|30
|1.30
|88.26
|0.00
|88.58
|54
|2005.01.10 10:16
|t/p
|30
|1.30
|88.58
|0.00
|88.58
|354.95
|25809.85
|55
|2005.01.10 10:16
|close
|29
|0.80
|88.58
|0.00
|88.76
|96.33
|25906.17
|56
|2005.01.10 10:16
|close
|28
|0.50
|88.57
|0.00
|88.95
|-24.59
|25881.58
|57
|2005.01.10 10:16
|close
|27
|0.30
|88.58
|0.00
|89.14
|-60.54
|25821.04
|58
|2005.01.10 10:17
|close
|26
|0.20
|88.59
|0.00
|89.33
|-70.89
|25750.15
|59
|2005.01.10 10:17
|close
|25
|0.10
|88.58
|0.00
|89.52
|-52.23
|25697.92
|60
|2005.01.10 10:17
|close
|24
|0.10
|88.59
|0.00
|89.70
|-66.65
|25631.27
|61
|2005.01.10 10:17
|buy
|31
|0.10
|88.61
|0.00
|88.93
|62
|2005.01.10 12:26
|buy
|32
|0.10
|88.41
|0.00
|88.73
|63
|2005.01.10 18:31
|buy
|33
|0.20
|88.23
|0.00
|88.55
|64
|2005.01.11 11:00
|t/p
|33
|0.20
|88.55
|0.00
|88.55
|54.61
|25685.88
|65
|2005.01.11 11:00
|close
|32
|0.10
|88.55
|0.00
|88.73
|12.04
|25697.92
|66
|2005.01.11 11:00
|close
|31
|0.10
|88.54
|0.00
|88.93
|-5.77
|25692.15
|67
|2005.01.11 11:00
|buy
|34
|0.10
|88.59
|0.00
|88.91
|68
|2005.01.11 12:44
|buy
|35
|0.10
|88.41
|0.00
|88.73
|69
|2005.01.11 15:08
|buy
|36
|0.20
|88.23
|0.00
|88.55
|70
|2005.01.11 17:37
|buy
|37
|0.30
|88.05
|0.00
|88.37
|71
|2005.01.11 17:59
|buy
|38
|0.50
|87.85
|0.00
|88.17
|72
|2005.01.11 18:16
|buy
|39
|0.80
|87.66
|0.00
|87.98
|73
|2005.01.11 18:37
|buy
|40
|1.30
|87.48
|0.00
|87.80
|74
|2005.01.11 18:43
|buy
|41
|2.10
|87.30
|0.00
|87.62
|75
|2005.01.12 15:19
|t/p
|41
|2.10
|87.62
|0.00
|87.62
|573.40
|26265.55
|76
|2005.01.12 15:19
|close
|40
|1.30
|87.62
|0.00
|87.80
|156.54
|26422.09
|77
|2005.01.12 15:19
|close
|39
|0.80
|87.61
|0.00
|87.98
|-32.55
|26389.54
|78
|2005.01.12 15:19
|close
|38
|0.50
|87.62
|0.00
|88.17
|-96.66
|26292.88
|79
|2005.01.12 15:19
|close
|37
|0.30
|87.63
|0.00
|88.37
|-106.33
|26186.55
|80
|2005.01.12 15:19
|close
|36
|0.20
|87.64
|0.00
|88.55
|-99.72
|26086.83
|81
|2005.01.12 15:19
|close
|35
|0.10
|87.63
|0.00
|88.73
|-65.97
|26020.85
|82
|2005.01.12 15:19
|close
|34
|0.10
|87.64
|0.00
|88.91
|-80.38
|25940.47
|83
|2005.01.12 15:19
|buy
|42
|0.10
|87.66
|0.00
|87.98
|84
|2005.01.12 16:33
|t/p
|42
|0.10
|87.98
|0.00
|87.98
|27.14
|25967.61
|85
|2005.01.12 16:33
|buy
|43
|0.10
|88.01
|0.00
|88.33
|86
|2005.01.12 17:43
|buy
|44
|0.10
|87.82
|0.00
|88.14
|87
|2005.01.12 23:16
|buy
|45
|0.20
|87.62
|0.00
|87.94
|88
|2005.01.13 09:31
|buy
|46
|0.30
|87.44
|0.00
|87.76
|89
|2005.01.13 11:49
|t/p
|46
|0.30
|87.76
|0.00
|87.76
|81.41
|26049.02
|90
|2005.01.13 11:49
|close
|45
|0.20
|87.77
|0.00
|87.94
|26.46
|26075.48
|91
|2005.01.13 11:49
|close
|44
|0.10
|87.76
|0.00
|88.14
|-4.58
|26070.90
|92
|2005.01.13 11:49
|close
|43
|0.10
|87.78
|0.00
|88.33
|-18.99
|26051.91
|93
|2005.01.13 11:49
|sell
|47
|0.10
|87.78
|0.00
|87.46
|94
|2005.01.13 13:24
|sell
|48
|0.10
|87.98
|0.00
|87.66
|95
|2005.01.13 14:10
|t/p
|48
|0.10
|87.66
|0.00
|87.66
|27.13
|26079.04
|96
|2005.01.13 14:10
|close
|47
|0.10
|87.66
|0.00
|87.46
|10.18
|26089.22
|97
|2005.01.13 14:10
|buy
|49
|0.10
|87.66
|0.00
|87.98
|98
|2005.01.13 15:09
|buy
|50
|0.10
|87.46
|0.00
|87.78
|99
|2005.01.13 15:29
|buy
|51
|0.20
|87.28
|0.00
|87.60
|100
|2005.01.14 03:48
|buy
|52
|0.30
|87.10
|0.00
|87.42
|101
|2005.01.14 06:16
|buy
|53
|0.50
|86.92
|0.00
|87.24
|102
|2005.01.14 08:23
|t/p
|53
|0.50
|87.24
|0.00
|87.24
|135.67
|26224.89
|103
|2005.01.14 08:23
|close
|52
|0.30
|87.24
|0.00
|87.42
|35.62
|26260.51
|104
|2005.01.14 08:23
|close
|51
|0.20
|87.26
|0.00
|87.60
|-3.05
|26257.46
|105
|2005.01.14 08:23
|close
|50
|0.10
|87.25
|0.00
|87.78
|-17.63
|26239.83
|106
|2005.01.14 08:23
|close
|49
|0.10
|87.28
|0.00
|87.98
|-32.05
|26207.78
|107
|2005.01.17 00:00
|buy
|54
|0.10
|86.44
|0.00
|86.76
|108
|2005.01.17 09:21
|buy
|55
|0.10
|86.25
|0.00
|86.57
|109
|2005.01.18 10:23
|t/p
|55
|0.10
|86.57
|0.00
|86.57
|27.31
|26235.09
|110
|2005.01.18 10:23
|close
|54
|0.10
|86.57
|0.00
|86.76
|11.20
|26246.29
|111
|2005.01.18 10:23
|buy
|56
|0.10
|86.59
|0.00
|86.91
|112
|2005.01.18 11:33
|t/p
|56
|0.10
|86.91
|0.00
|86.91
|27.14
|26273.43
|113
|2005.01.18 11:33
|buy
|57
|0.10
|86.94
|0.00
|87.26
|114
|2005.01.18 14:18
|buy
|58
|0.10
|86.75
|0.00
|87.07
|115
|2005.01.18 15:38
|buy
|59
|0.20
|86.56
|0.00
|86.88
|116
|2005.01.18 20:45
|buy
|60
|0.30
|86.38
|0.00
|86.70
|117
|2005.01.18 23:03
|buy
|61
|0.50
|86.19
|0.00
|86.51
|118
|2005.01.19 07:55
|t/p
|61
|0.50
|86.51
|0.00
|86.51
|136.52
|26409.95
|119
|2005.01.19 07:55
|close
|60
|0.30
|86.51
|0.00
|86.70
|33.58
|26443.52
|120
|2005.01.19 07:56
|close
|59
|0.20
|86.49
|0.00
|86.88
|-11.53
|26431.99
|121
|2005.01.19 07:56
|close
|58
|0.10
|86.49
|0.00
|87.07
|-21.88
|26410.11
|122
|2005.01.19 07:56
|close
|57
|0.10
|86.49
|0.00
|87.26
|-37.99
|26372.12
|123
|2005.01.19 07:56
|buy
|62
|0.10
|86.52
|0.00
|86.84
|124
|2005.01.19 09:58
|t/p
|62
|0.10
|86.84
|0.00
|86.84
|27.13
|26399.25
|125
|2005.01.19 09:58
|buy
|63
|0.10
|86.87
|0.00
|87.19
|126
|2005.01.19 15:06
|buy
|64
|0.10
|86.67
|0.00
|86.99
|127
|2005.01.19 18:08
|buy
|65
|0.20
|86.49
|0.00
|86.81
|128
|2005.01.19 18:31
|buy
|66
|0.30
|86.31
|0.00
|86.63
|129
|2005.01.19 21:04
|t/p
|66
|0.30
|86.63
|0.00
|86.63
|81.41
|26480.66
|130
|2005.01.19 21:04
|close
|65
|0.20
|86.64
|0.00
|86.81
|25.44
|26506.10
|131
|2005.01.19 21:04
|close
|64
|0.10
|86.63
|0.00
|86.99
|-3.39
|26502.71
|132
|2005.01.19 21:04
|close
|63
|0.10
|86.62
|0.00
|87.19
|-21.19
|26481.52
|133
|2005.01.19 21:04
|sell
|67
|0.10
|86.63
|0.00
|86.31
|134
|2005.01.20 00:56
|sell
|68
|0.10
|86.81
|0.00
|86.49
|135
|2005.01.20 11:38
|t/p
|68
|0.10
|86.49
|0.00
|86.49
|27.13
|26508.65
|136
|2005.01.20 11:38
|close
|67
|0.10
|86.49
|0.00
|86.31
|10.47
|26519.12
|137
|2005.01.20 11:38
|sell
|69
|0.10
|86.47
|0.00
|86.15
|138
|2005.01.20 16:21
|sell
|70
|0.10
|86.66
|0.00
|86.34
|139
|2005.01.20 19:20
|sell
|71
|0.20
|86.84
|0.00
|86.52
|140
|2005.01.20 19:33
|sell
|72
|0.30
|87.03
|0.00
|86.71
|141
|2005.01.21 02:47
|t/p
|72
|0.30
|86.71
|0.00
|86.71
|79.99
|26599.11
|142
|2005.01.21 02:47
|close
|71
|0.20
|86.70
|0.00
|86.52
|22.81
|26621.92
|143
|2005.01.21 02:47
|close
|70
|0.10
|86.70
|0.00
|86.34
|-3.86
|26618.06
|144
|2005.01.21 02:47
|close
|69
|0.10
|86.70
|0.00
|86.15
|-19.97
|26598.10
|145
|2005.01.24 00:00
|sell
|73
|0.10
|86.69
|0.00
|86.37
|146
|2005.01.24 07:44
|sell
|74
|0.10
|86.87
|0.00
|86.55
|147
|2005.01.24 09:44
|sell
|75
|0.20
|87.06
|0.00
|86.74
|148
|2005.01.24 16:18
|t/p
|75
|0.20
|86.74
|0.00
|86.74
|54.26
|26652.36
|149
|2005.01.24 16:18
|close
|74
|0.10
|86.74
|0.00
|86.55
|11.03
|26663.39
|150
|2005.01.24 16:18
|close
|73
|0.10
|86.74
|0.00
|86.37
|-4.24
|26659.15
|151
|2005.01.24 16:18
|sell
|76
|0.10
|86.71
|0.00
|86.39
|152
|2005.01.25 07:40
|sell
|77
|0.10
|86.90
|0.00
|86.58
|153
|2005.01.25 08:53
|sell
|78
|0.20
|87.09
|0.00
|86.77
|154
|2005.01.25 09:32
|sell
|79
|0.30
|87.28
|0.00
|86.96
|155
|2005.01.25 11:36
|sell
|80
|0.50
|87.47
|0.00
|87.15
|156
|2005.01.25 16:37
|t/p
|80
|0.50
|87.15
|0.00
|87.15
|135.65
|26794.80
|157
|2005.01.25 16:37
|close
|79
|0.30
|87.13
|0.00
|86.96
|38.16
|26832.96
|158
|2005.01.25 16:37
|close
|78
|0.20
|87.13
|0.00
|86.77
|-6.79
|26826.17
|159
|2005.01.25 16:37
|close
|77
|0.10
|87.14
|0.00
|86.58
|-20.35
|26805.82
|160
|2005.01.25 16:37
|close
|76
|0.10
|87.13
|0.00
|86.39
|-36.08
|26769.74
|161
|2005.01.25 16:37
|sell
|81
|0.10
|87.10
|0.00
|86.78
|162
|2005.01.25 18:38
|sell
|82
|0.10
|87.28
|0.00
|86.96
|163
|2005.01.26 04:13
|t/p
|82
|0.10
|86.96
|0.00
|86.96
|26.66
|26796.41
|164
|2005.01.26 04:13
|close
|81
|0.10
|86.94
|0.00
|86.78
|13.09
|26809.50
|165
|2005.01.26 04:13
|sell
|83
|0.10
|86.92
|0.00
|86.60
|166
|2005.01.26 18:32
|sell
|84
|0.10
|87.11
|0.00
|86.79
|167
|2005.01.27 02:32
|sell
|85
|0.20
|87.31
|0.00
|86.99
|168
|2005.01.27 08:35
|sell
|86
|0.30
|87.49
|0.00
|87.17
|169
|2005.01.27 12:23
|t/p
|86
|0.30
|87.17
|0.00
|87.17
|81.39
|26890.89
|170
|2005.01.27 12:23
|close
|85
|0.20
|87.17
|0.00
|86.99
|23.74
|26914.63
|171
|2005.01.27 12:23
|close
|84
|0.10
|87.18
|0.00
|86.79
|-7.34
|26907.29
|172
|2005.01.27 12:23
|close
|83
|0.10
|87.17
|0.00
|86.60
|-22.60
|26884.69
|173
|2005.01.27 12:23
|sell
|87
|0.10
|87.13
|0.00
|86.81
|174
|2005.01.27 22:57
|t/p
|87
|0.10
|86.81
|0.00
|86.81
|27.13
|26911.82
|175
|2005.01.27 22:57
|sell
|88
|0.10
|86.78
|0.00
|86.46
|176
|2005.01.28 01:47
|sell
|89
|0.10
|86.97
|0.00
|86.65
|177
|2005.01.28 02:57
|sell
|90
|0.20
|87.16
|0.00
|86.84
|178
|2005.01.28 14:41
|sell
|91
|0.30
|87.34
|0.00
|87.02
|179
|2005.01.28 16:09
|t/p
|91
|0.30
|87.02
|0.00
|87.02
|81.39
|26993.21
|180
|2005.01.28 16:09
|close
|90
|0.20
|87.02
|0.00
|86.84
|23.74
|27016.95
|181
|2005.01.28 16:09
|close
|89
|0.10
|87.03
|0.00
|86.65
|-5.09
|27011.86
|182
|2005.01.28 16:09
|close
|88
|0.10
|87.02
|0.00
|86.46
|-20.82
|26991.04
|183
|2005.01.31 00:00
|sell
|92
|0.10
|87.08
|0.00
|86.76
|184
|2005.01.31 17:59
|sell
|93
|0.10
|87.27
|0.00
|86.95
|185
|2005.02.01 18:54
|t/p
|93
|0.10
|86.95
|0.00
|86.95
|26.66
|27017.71
|186
|2005.02.01 18:54
|close
|92
|0.10
|86.94
|0.00
|86.76
|11.40
|27029.11
|187
|2005.02.01 18:54
|sell
|94
|0.10
|86.92
|0.00
|86.60
|188
|2005.02.01 22:17
|sell
|95
|0.10
|87.11
|0.00
|86.79
|189
|2005.02.02 06:15
|sell
|96
|0.20
|87.29
|0.00
|86.97
|190
|2005.02.02 22:04
|t/p
|96
|0.20
|86.97
|0.00
|86.97
|54.26
|27083.37
|191
|2005.02.02 22:04
|close
|95
|0.10
|86.96
|0.00
|86.79
|12.24
|27095.62
|192
|2005.02.02 22:06
|close
|94
|0.10
|86.97
|0.00
|86.60
|-4.71
|27090.91
|193
|2005.02.02 22:07
|sell
|97
|0.10
|86.95
|0.00
|86.63
|194
|2005.02.03 02:01
|sell
|98
|0.10
|87.13
|0.00
|86.81
|195
|2005.02.04 03:33
|t/p
|98
|0.10
|86.81
|0.00
|86.81
|26.66
|27117.57
|196
|2005.02.04 03:33
|close
|97
|0.10
|86.81
|0.00
|86.63
|10.00
|27127.58
|197
|2005.02.07 00:00
|buy
|99
|0.10
|86.29
|0.00
|86.61
|198
|2005.02.07 00:55
|buy
|100
|0.10
|86.11
|0.00
|86.43
|199
|2005.02.07 01:10
|buy
|101
|0.20
|85.91
|0.00
|86.23
|200
|2005.02.07 17:42
|buy
|102
|0.30
|85.73
|0.00
|86.05
|201
|2005.02.08 09:18
|t/p
|102
|0.30
|86.05
|0.00
|86.05
|81.91
|27209.49
|202
|2005.02.08 09:18
|close
|101
|0.20
|86.05
|0.00
|86.23
|24.08
|27233.56
|203
|2005.02.08 09:18
|close
|100
|0.10
|86.06
|0.00
|86.43
|-4.07
|27229.49
|204
|2005.02.08 09:18
|close
|99
|0.10
|86.07
|0.00
|86.61
|-18.48
|27211.01
|205
|2005.02.08 09:18
|buy
|103
|0.10
|86.09
|0.00
|86.41
|206
|2005.02.08 11:05
|t/p
|103
|0.10
|86.41
|0.00
|86.41
|27.14
|27238.15
|207
|2005.02.08 11:05
|buy
|104
|0.10
|86.44
|0.00
|86.76
|208
|2005.02.09 16:05
|t/p
|104
|0.10
|86.76
|0.00
|86.76
|27.31
|27265.46
|209
|2005.02.09 16:05
|buy
|105
|0.10
|86.80
|0.00
|87.12
|210
|2005.02.10 13:10
|t/p
|105
|0.10
|87.12
|0.00
|87.12
|27.64
|27293.10
|211
|2005.02.10 13:10
|buy
|106
|0.10
|87.16
|0.00
|87.48
|212
|2005.02.10 16:06
|t/p
|106
|0.10
|87.48
|0.00
|87.48
|27.14
|27320.24
|213
|2005.02.10 16:06
|buy
|107
|0.10
|87.51
|0.00
|87.83
|214
|2005.02.10 16:32
|buy
|108
|0.10
|87.33
|0.00
|87.65
|215
|2005.02.10 20:50
|t/p
|108
|0.10
|87.65
|0.00
|87.65
|27.14
|27347.38
|216
|2005.02.10 20:50
|close
|107
|0.10
|87.65
|0.00
|87.83
|11.88
|27359.26
|217
|2005.02.10 20:50
|buy
|109
|0.10
|87.69
|0.00
|88.01
|218
|2005.02.11 08:40
|buy
|110
|0.10
|87.51
|0.00
|87.83
|219
|2005.02.11 09:57
|buy
|111
|0.20
|87.32
|0.00
|87.64
|220
|2005.02.11 21:42
|buy
|112
|0.30
|86.77
|0.00
|87.09
|221
|2005.02.11 21:46
|t/p
|112
|0.30
|87.09
|0.00
|87.09
|81.41
|27440.67
|222
|2005.02.11 21:46
|close
|111
|0.20
|87.37
|0.00
|87.64
|8.47
|27449.14
|223
|2005.02.11 21:47
|close
|110
|0.10
|87.38
|0.00
|87.83
|-11.02
|27438.12
|224
|2005.02.11 21:48
|close
|109
|0.10
|87.40
|0.00
|88.01
|-24.42
|27413.70
|225
|2005.02.14 00:06
|sell
|113
|0.10
|87.21
|0.00
|86.89
|226
|2005.02.14 02:39
|sell
|114
|0.10
|87.39
|0.00
|87.07
|227
|2005.02.14 12:36
|sell
|115
|0.20
|87.58
|0.00
|87.26
|228
|2005.02.14 20:41
|sell
|116
|0.30
|87.76
|0.00
|87.44
|229
|2005.02.15 14:12
|sell
|117
|0.50
|87.95
|0.00
|87.63
|230
|2005.02.15 16:55
|t/p
|117
|0.50
|87.63
|0.00
|87.63
|135.65
|27549.35
|231
|2005.02.15 16:55
|close
|116
|0.30
|87.63
|0.00
|87.44
|31.66
|27581.01
|232
|2005.02.15 16:55
|close
|115
|0.20
|87.64
|0.00
|87.26
|-11.10
|27569.91
|233
|2005.02.15 16:55
|close
|114
|0.10
|87.62
|0.00
|87.07
|-19.97
|27549.94
|234
|2005.02.15 16:55
|close
|113
|0.10
|87.63
|0.00
|86.89
|-36.08
|27513.87
|235
|2005.02.15 16:55
|sell
|118
|0.10
|87.59
|0.00
|87.27
|236
|2005.02.15 23:31
|sell
|119
|0.10
|87.79
|0.00
|87.47
|237
|2005.02.16 00:52
|sell
|120
|0.20
|87.97
|0.00
|87.65
|238
|2005.02.16 06:11
|sell
|121
|0.30
|88.15
|0.00
|87.83
|239
|2005.02.16 08:12
|sell
|122
|0.50
|88.34
|0.00
|88.02
|240
|2005.02.16 12:18
|sell
|123
|0.80
|88.52
|0.00
|88.20
|241
|2005.02.16 18:56
|sell
|124
|1.30
|88.70
|0.00
|88.38
|242
|2005.02.17 01:24
|sell
|125
|2.10
|88.88
|0.00
|88.56
|243
|2005.02.17 17:04
|sell
|126
|3.40
|89.06
|0.00
|88.74
|244
|2005.02.17 20:54
|sell
|127
|5.50
|89.25
|0.00
|88.93
|245
|2005.02.18 08:43
|t/p
|127
|5.50
|88.93
|0.00
|88.93
|1466.51
|28980.38
|246
|2005.02.18 08:43
|close
|126
|3.40
|88.92
|0.00
|88.74
|387.70
|29368.08
|247
|2005.02.18 08:44
|close
|125
|2.10
|88.91
|0.00
|88.56
|-63.20
|29304.87
|248
|2005.02.18 08:44
|close
|124
|1.30
|88.90
|0.00
|88.38
|-244.69
|29060.18
|249
|2005.02.18 08:44
|close
|123
|0.80
|88.91
|0.00
|88.20
|-279.44
|28780.74
|250
|2005.02.18 08:44
|close
|122
|0.50
|88.90
|0.00
|88.02
|-246.72
|28534.02
|251
|2005.02.18 08:45
|close
|121
|0.30
|88.91
|0.00
|87.83
|-198.90
|28335.12
|252
|2005.02.18 08:46
|close
|120
|0.20
|88.92
|0.00
|87.65
|-164.82
|28170.30
|253
|2005.02.18 08:47
|close
|119
|0.10
|88.91
|0.00
|87.47
|-97.29
|28073.01
|254
|2005.02.18 08:47
|close
|118
|0.10
|88.88
|0.00
|87.27
|-111.70
|27961.31
|255
|2005.02.21 02:00
|buy
|128
|0.10
|89.34
|0.00
|89.66
|256
|2005.02.21 14:29
|buy
|129
|0.10
|89.16
|0.00
|89.48
|257
|2005.02.22 02:42
|buy
|130
|0.20
|88.96
|0.00
|89.28
|258
|2005.02.22 04:22
|t/p
|130
|0.20
|89.28
|0.00
|89.28
|54.27
|28015.58
|259
|2005.02.22 04:22
|close
|129
|0.10
|89.28
|0.00
|89.48
|10.34
|28025.92
|260
|2005.02.22 04:22
|close
|128
|0.10
|89.29
|0.00
|89.66
|-4.07
|28021.84
|261
|2005.02.22 04:22
|sell
|131
|0.10
|89.28
|0.00
|88.96
|262
|2005.02.22 06:24
|sell
|132
|0.10
|89.47
|0.00
|89.15
|263
|2005.02.22 10:12
|t/p
|132
|0.10
|89.15
|0.00
|89.15
|27.13
|28048.97
|264
|2005.02.22 10:12
|close
|131
|0.10
|89.14
|0.00
|88.96
|11.87
|28060.84
|265
|2005.02.22 10:12
|sell
|133
|0.10
|89.11
|0.00
|88.79
|266
|2005.02.22 12:59
|sell
|134
|0.10
|89.29
|0.00
|88.97
|267
|2005.02.22 14:23
|sell
|135
|0.20
|89.48
|0.00
|89.16
|268
|2005.02.22 17:31
|sell
|136
|0.30
|89.66
|0.00
|89.34
|269
|2005.02.22 19:54
|sell
|137
|0.50
|89.85
|0.00
|89.53
|270
|2005.02.23 01:15
|sell
|138
|0.80
|90.04
|0.00
|89.72
|271
|2005.02.23 03:51
|sell
|139
|1.30
|90.22
|0.00
|89.90
|272
|2005.02.23 12:58
|t/p
|139
|1.30
|89.90
|0.00
|89.90
|352.69
|28413.53
|273
|2005.02.23 12:58
|close
|138
|0.80
|89.89
|0.00
|89.72
|101.74
|28515.27
|274
|2005.02.23 12:58
|close
|137
|0.50
|89.86
|0.00
|89.53
|-6.57
|28508.70
|275
|2005.02.23 12:58
|close
|136
|0.30
|89.87
|0.00
|89.34
|-54.81
|28453.89
|276
|2005.02.23 12:58
|close
|135
|0.20
|89.86
|0.00
|89.16
|-65.37
|28388.52
|277
|2005.02.23 12:58
|close
|134
|0.10
|89.87
|0.00
|88.97
|-49.64
|28338.88
|278
|2005.02.23 12:58
|close
|133
|0.10
|89.88
|0.00
|88.79
|-65.75
|28273.14
|279
|2005.02.23 12:58
|sell
|140
|0.10
|89.86
|0.00
|89.54
|280
|2005.02.23 16:00
|sell
|141
|0.10
|90.05
|0.00
|89.73
|281
|2005.02.23 20:23
|sell
|142
|0.20
|90.23
|0.00
|89.91
|282
|2005.02.24 10:36
|sell
|143
|0.30
|90.42
|0.00
|90.10
|283
|2005.02.24 17:07
|t/p
|143
|0.30
|90.10
|0.00
|90.10
|81.39
|28354.53
|284
|2005.02.24 17:07
|close
|142
|0.20
|90.09
|0.00
|89.91
|20.94
|28375.47
|285
|2005.02.24 17:07
|close
|141
|0.10
|90.09
|0.00
|89.73
|-4.79
|28370.68
|286
|2005.02.24 17:07
|close
|140
|0.10
|90.10
|0.00
|89.54
|-21.75
|28348.93
|287
|2005.02.24 17:07
|sell
|144
|0.10
|90.07
|0.00
|89.75
|288
|2005.02.24 19:10
|sell
|145
|0.10
|90.25
|0.00
|89.93
|289
|2005.02.25 11:18
|t/p
|145
|0.10
|89.93
|0.00
|89.93
|26.66
|28375.59
|290
|2005.02.25 11:18
|close
|144
|0.10
|89.93
|0.00
|89.75
|11.40
|28387.00
|291
|2005.02.28 00:00
|buy
|146
|0.10
|90.54
|0.00
|90.86
|292
|2005.02.28 00:50
|buy
|147
|0.10
|90.36
|0.00
|90.68
|293
|2005.02.28 06:33
|buy
|148
|0.20
|90.18
|0.00
|90.50
|294
|2005.02.28 09:03
|buy
|149
|0.30
|89.99
|0.00
|90.31
|295
|2005.02.28 12:57
|buy
|150
|0.50
|89.81
|0.00
|90.13
|296
|2005.03.01 05:47
|buy
|151
|0.80
|89.62
|0.00
|89.94
|297
|2005.03.02 02:41
|buy
|152
|1.30
|89.43
|0.00
|89.75
|298
|2005.03.02 08:22
|t/p
|152
|1.30
|89.75
|0.00
|89.75
|352.75
|28739.75
|299
|2005.03.02 08:22
|close
|151
|0.80
|89.75
|0.00
|89.94
|89.56
|28829.31
|300
|2005.03.02 08:22
|close
|150
|0.50
|89.74
|0.00
|90.13
|-27.98
|28801.32
|301
|2005.03.02 08:22
|close
|149
|0.30
|89.73
|0.00
|90.31
|-65.12
|28736.20
|302
|2005.03.02 08:23
|close
|148
|0.20
|89.72
|0.00
|90.50
|-77.34
|28658.86
|303
|2005.03.02 08:23
|close
|147
|0.10
|89.71
|0.00
|90.68
|-54.77
|28604.09
|304
|2005.03.02 08:23
|close
|146
|0.10
|89.71
|0.00
|90.86
|-70.05
|28534.04
|305
|2005.03.02 08:23
|buy
|153
|0.10
|89.74
|0.00
|90.06
|306
|2005.03.02 09:44
|buy
|154
|0.10
|89.56
|0.00
|89.88
|307
|2005.03.02 10:51
|buy
|155
|0.20
|89.38
|0.00
|89.70
|308
|2005.03.02 13:13
|buy
|156
|0.30
|89.20
|0.00
|89.52
|309
|2005.03.04 18:47
|t/p
|156
|0.30
|89.52
|0.00
|89.52
|83.44
|28617.47
|310
|2005.03.04 18:47
|close
|155
|0.20
|89.53
|0.00
|89.70
|26.80
|28644.27
|311
|2005.03.04 18:51
|close
|154
|0.10
|89.54
|0.00
|89.88
|-1.02
|28643.25
|312
|2005.03.04 18:53
|close
|153
|0.10
|89.53
|0.00
|90.06
|-17.13
|28626.11
|313
|2005.03.07 00:00
|buy
|157
|0.10
|89.61
|0.00
|89.93
|314
|2005.03.07 01:06
|buy
|158
|0.10
|89.43
|0.00
|89.75
|315
|2005.03.08 12:04
|t/p
|158
|0.10
|89.75
|0.00
|89.75
|27.31
|28653.42
|316
|2005.03.08 12:04
|close
|157
|0.10
|89.76
|0.00
|89.93
|12.88
|28666.30
|317
|2005.03.08 12:05
|buy
|159
|0.10
|89.81
|0.00
|90.13
|318
|2005.03.08 13:46
|buy
|160
|0.10
|89.63
|0.00
|89.95
|319
|2005.03.08 14:38
|buy
|161
|0.20
|89.45
|0.00
|89.77
|320
|2005.03.08 15:54
|t/p
|161
|0.20
|89.77
|0.00
|89.77
|54.27
|28720.57
|321
|2005.03.08 15:54
|close
|160
|0.10
|89.78
|0.00
|89.95
|12.72
|28733.29
|322
|2005.03.08 15:54
|close
|159
|0.10
|89.77
|0.00
|90.13
|-3.39
|28729.90
|323
|2005.03.08 15:56
|buy
|162
|0.10
|89.87
|0.00
|90.19
|324
|2005.03.09 09:24
|t/p
|162
|0.10
|90.19
|0.00
|90.19
|27.31
|28757.21
|325
|2005.03.09 10:22
|sell
|163
|0.10
|89.93
|0.00
|89.61
|326
|2005.03.09 11:43
|t/p
|163
|0.10
|89.61
|0.00
|89.61
|27.13
|28784.34
|327
|2005.03.09 11:43
|sell
|164
|0.10
|89.58
|0.00
|89.26
|328
|2005.03.09 18:46
|sell
|165
|0.10
|89.76
|0.00
|89.44
|329
|2005.03.10 03:20
|sell
|166
|0.20
|89.95
|0.00
|89.63
|330
|2005.03.10 04:58
|sell
|167
|0.30
|90.17
|0.00
|89.85
|331
|2005.03.10 12:51
|sell
|168
|0.50
|90.37
|0.00
|90.05
|332
|2005.03.10 15:29
|t/p
|168
|0.50
|90.05
|0.00
|90.05
|135.65
|28919.99
|333
|2005.03.10 15:29
|close
|167
|0.30
|90.05
|0.00
|89.85
|30.52
|28950.51
|334
|2005.03.10 15:29
|close
|166
|0.20
|90.06
|0.00
|89.63
|-18.65
|28931.86
|335
|2005.03.10 15:29
|close
|165
|0.10
|90.05
|0.00
|89.44
|-25.99
|28905.87
|336
|2005.03.10 15:30
|close
|164
|0.10
|90.06
|0.00
|89.26
|-42.10
|28863.77
|337
|2005.03.10 15:30
|sell
|169
|0.10
|90.04
|0.00
|89.72
|338
|2005.03.10 16:32
|sell
|170
|0.10
|90.23
|0.00
|89.91
|339
|2005.03.11 22:08
|sell
|171
|0.20
|90.41
|0.00
|90.09
|340
|2005.03.14 02:00
|sell
|172
|0.30
|90.61
|0.00
|90.29
|341
|2005.03.14 06:40
|sell
|173
|0.50
|90.80
|0.00
|90.48
|342
|2005.03.14 09:29
|t/p
|173
|0.50
|90.48
|0.00
|90.48
|135.65
|28999.42
|343
|2005.03.14 09:29
|close
|172
|0.30
|90.48
|0.00
|90.29
|33.07
|29032.49
|344
|2005.03.14 09:30
|close
|171
|0.20
|90.49
|0.00
|90.09
|-14.49
|29018.00
|345
|2005.03.14 09:33
|close
|170
|0.10
|90.50
|0.00
|89.91
|-23.82
|28994.18
|346
|2005.03.14 09:35
|close
|169
|0.10
|90.48
|0.00
|89.72
|-38.24
|28955.94
|347
|2005.03.14 09:36
|sell
|174
|0.10
|90.48
|0.00
|90.16
|348
|2005.03.14 10:59
|sell
|175
|0.10
|90.66
|0.00
|90.34
|349
|2005.03.14 14:05
|t/p
|175
|0.10
|90.34
|0.00
|90.34
|27.13
|28983.07
|350
|2005.03.14 14:05
|close
|174
|0.10
|90.34
|0.00
|90.16
|11.87
|28994.94
|351
|2005.03.14 14:06
|sell
|176
|0.10
|90.28
|0.00
|89.96
|352
|2005.03.14 16:54
|sell
|177
|0.10
|90.46
|0.00
|90.14
|353
|2005.03.15 13:09
|t/p
|177
|0.10
|90.14
|0.00
|90.14
|26.66
|29021.60
|354
|2005.03.15 13:09
|close
|176
|0.10
|90.11
|0.00
|89.96
|13.94
|29035.54
|355
|2005.03.15 13:10
|sell
|178
|0.10
|90.09
|0.00
|89.77
|356
|2005.03.15 15:37
|t/p
|178
|0.10
|89.77
|0.00
|89.77
|27.13
|29062.67
|357
|2005.03.15 15:37
|sell
|179
|0.10
|89.74
|0.00
|89.42
|358
|2005.03.16 09:19
|sell
|180
|0.10
|89.93
|0.00
|89.61
|359
|2005.03.16 12:58
|sell
|181
|0.20
|90.11
|0.00
|89.79
|360
|2005.03.16 14:51
|sell
|182
|0.30
|90.30
|0.00
|89.98
|361
|2005.03.17 01:44
|sell
|183
|0.50
|90.48
|0.00
|90.16
|362
|2005.03.18 09:52
|t/p
|183
|0.50
|90.16
|0.00
|90.16
|133.33
|29196.00
|363
|2005.03.18 09:52
|close
|182
|0.30
|90.16
|0.00
|89.98
|30.01
|29226.01
|364
|2005.03.18 09:53
|close
|181
|0.20
|90.12
|0.00
|89.79
|-5.42
|29220.59
|365
|2005.03.18 09:55
|close
|180
|0.10
|90.14
|0.00
|89.61
|-19.67
|29200.93
|366
|2005.03.18 09:56
|close
|179
|0.10
|90.11
|0.00
|89.42
|-33.70
|29167.23
|367
|2005.03.21 00:00
|buy
|184
|0.10
|89.97
|0.00
|90.29
|368
|2005.03.21 05:01
|buy
|185
|0.10
|89.78
|0.00
|90.10
|369
|2005.03.21 09:24
|buy
|186
|0.20
|89.60
|0.00
|89.92
|370
|2005.03.22 09:00
|buy
|187
|0.30
|89.31
|0.00
|89.63
|371
|2005.03.22 10:29
|buy
|188
|0.50
|89.13
|0.00
|89.45
|372
|2005.03.22 20:27
|buy
|189
|0.80
|88.95
|0.00
|89.27
|373
|2005.03.22 20:58
|buy
|190
|1.30
|88.74
|0.00
|89.06
|374
|2005.03.23 06:52
|buy
|191
|2.10
|88.56
|0.00
|88.88
|375
|2005.03.23 14:31
|buy
|192
|3.40
|88.37
|0.00
|88.69
|376
|2005.03.24 02:09
|t/p
|192
|3.40
|88.69
|0.00
|88.69
|939.88
|30107.11
|377
|2005.03.24 02:09
|close
|191
|2.10
|88.69
|0.00
|88.88
|242.18
|30349.29
|378
|2005.03.24 02:10
|close
|190
|1.30
|88.72
|0.00
|89.06
|-13.23
|30336.06
|379
|2005.03.24 02:11
|close
|189
|0.80
|88.74
|0.00
|89.27
|-137.03
|30199.03
|380
|2005.03.24 02:12
|close
|188
|0.50
|88.75
|0.00
|89.45
|-157.73
|30041.30
|381
|2005.03.24 02:13
|close
|187
|0.30
|88.74
|0.00
|89.63
|-142.96
|29898.33
|382
|2005.03.24 02:14
|close
|186
|0.20
|88.75
|0.00
|89.92
|-142.45
|29755.88
|383
|2005.03.24 02:15
|close
|185
|0.10
|88.76
|0.00
|90.10
|-85.64
|29670.24
|384
|2005.03.24 02:17
|close
|184
|0.10
|88.77
|0.00
|90.29
|-100.90
|29569.34
|385
|2005.03.24 02:20
|buy
|193
|0.10
|88.77
|0.00
|89.09
|386
|2005.03.24 08:51
|t/p
|193
|0.10
|89.09
|0.00
|89.09
|27.13
|29596.47
|387
|2005.03.24 08:51
|buy
|194
|0.10
|89.13
|0.00
|89.45
|388
|2005.03.24 12:41
|buy
|195
|0.10
|88.95
|0.00
|89.27
|389
|2005.03.24 14:32
|buy
|196
|0.20
|88.76
|0.00
|89.08
|390
|2005.03.24 18:07
|buy
|197
|0.30
|88.57
|0.00
|88.89
|391
|2005.03.28 08:24
|t/p
|197
|0.30
|88.89
|0.00
|88.89
|82.43
|29678.89
|392
|2005.03.28 08:24
|close
|196
|0.20
|88.90
|0.00
|89.08
|24.42
|29703.31
|393
|2005.03.28 08:24
|close
|195
|0.10
|88.92
|0.00
|89.27
|-2.20
|29701.11
|394
|2005.03.28 08:24
|close
|194
|0.10
|88.93
|0.00
|89.45
|-16.62
|29684.49
|395
|2005.03.28 08:24
|buy
|198
|0.10
|88.95
|0.00
|89.27
|396
|2005.03.28 08:50
|buy
|199
|0.10
|88.77
|0.00
|89.09
|397
|2005.03.28 15:44
|buy
|200
|0.20
|88.58
|0.00
|88.90
|398
|2005.03.28 18:35
|t/p
|200
|0.20
|88.90
|0.00
|88.90
|54.27
|29738.76
|399
|2005.03.28 18:35
|close
|199
|0.10
|88.91
|0.00
|89.09
|11.87
|29750.63
|400
|2005.03.28 18:35
|close
|198
|0.10
|88.88
|0.00
|89.27
|-5.94
|29744.69
|401
|2005.03.28 18:36
|sell
|201
|0.10
|88.88
|0.00
|88.56
|402
|2005.03.29 00:41
|sell
|202
|0.10
|89.06
|0.00
|88.74
|403
|2005.03.29 02:30
|sell
|203
|0.20
|89.24
|0.00
|88.92
|404
|2005.03.29 20:15
|sell
|204
|0.30
|89.42
|0.00
|89.10
|405
|2005.03.30 01:50
|sell
|205
|0.50
|89.60
|0.00
|89.28
|406
|2005.03.30 11:00
|sell
|206
|0.80
|89.78
|0.00
|89.46
|407
|2005.03.31 03:08
|t/p
|206
|0.80
|89.46
|0.00
|89.46
|205.85
|29950.54
|408
|2005.03.31 03:08
|close
|205
|0.50
|89.45
|0.00
|89.28
|56.59
|30007.13
|409
|2005.03.31 03:08
|close
|204
|0.30
|89.47
|0.00
|89.10
|-18.32
|29988.81
|410
|2005.03.31 03:09
|close
|203
|0.20
|89.47
|0.00
|88.92
|-42.72
|29946.09
|411
|2005.03.31 03:09
|close
|202
|0.10
|89.46
|0.00
|88.74
|-35.78
|29910.32
|412
|2005.03.31 03:09
|close
|201
|0.10
|89.47
|0.00
|88.56
|-52.35
|29857.96
|413
|2005.03.31 03:09
|sell
|207
|0.10
|89.43
|0.00
|89.11
|414
|2005.03.31 16:24
|sell
|208
|0.10
|89.61
|0.00
|89.29
|415
|2005.04.01 01:50
|sell
|209
|0.20
|89.81
|0.00
|89.49
|416
|2005.04.01 14:41
|t/p
|209
|0.20
|89.49
|0.00
|89.49
|54.26
|29912.22
|417
|2005.04.01 14:41
|close
|208
|0.10
|89.49
|0.00
|89.29
|9.71
|29921.94
|418
|2005.04.01 14:41
|close
|207
|0.10
|89.49
|0.00
|89.11
|-5.55
|29916.39
|419
|2005.04.04 00:01
|sell
|210
|0.10
|89.30
|0.00
|88.98
|420
|2005.04.04 08:21
|sell
|211
|0.10
|89.49
|0.00
|89.17
|421
|2005.04.04 09:41
|sell
|212
|0.20
|89.67
|0.00
|89.35
|422
|2005.04.05 20:19
|sell
|213
|0.30
|89.86
|0.00
|89.54
|423
|2005.04.06 11:41
|sell
|214
|0.50
|90.04
|0.00
|89.72
|424
|2005.04.06 19:16
|sell
|215
|0.80
|90.22
|0.00
|89.90
|425
|2005.04.07 20:56
|t/p
|215
|0.80
|89.90
|0.00
|89.90
|205.85
|30122.24
|426
|2005.04.07 20:56
|close
|214
|0.50
|89.88
|0.00
|89.72
|60.83
|30183.07
|427
|2005.04.07 20:56
|close
|213
|0.30
|89.89
|0.00
|89.54
|-13.23
|30169.85
|428
|2005.04.07 20:56
|close
|212
|0.20
|89.91
|0.00
|89.35
|-45.35
|30124.49
|429
|2005.04.07 20:56
|close
|211
|0.10
|89.90
|0.00
|89.17
|-37.09
|30087.40
|430
|2005.04.07 20:57
|close
|210
|0.10
|90.03
|0.00
|88.98
|-64.23
|30023.17
|431
|2005.04.07 20:57
|sell
|216
|0.10
|89.98
|0.00
|89.66
|432
|2005.04.08 03:00
|t/p
|216
|0.10
|89.66
|0.00
|89.66
|26.66
|30049.83
|433
|2005.04.11 00:00
|buy
|217
|0.10
|90.49
|0.00
|90.81
|434
|2005.04.11 09:36
|buy
|218
|0.10
|90.29
|0.00
|90.61
|435
|2005.04.12 14:49
|buy
|219
|0.20
|90.11
|0.00
|90.43
|436
|2005.04.12 17:25
|buy
|220
|0.30
|89.92
|0.00
|90.24
|437
|2005.04.13 02:31
|buy
|221
|0.50
|89.74
|0.00
|90.06
|438
|2005.04.13 12:58
|buy
|222
|0.80
|89.56
|0.00
|89.88
|439
|2005.04.13 14:47
|buy
|223
|1.30
|89.37
|0.00
|89.69
|440
|2005.04.13 15:24
|buy
|224
|2.10
|89.19
|0.00
|89.51
|441
|2005.04.14 05:43
|t/p
|224
|2.10
|89.51
|0.00
|89.51
|580.51
|30630.35
|442
|2005.04.14 05:43
|close
|223
|1.30
|89.52
|0.00
|89.69
|171.96
|30802.31
|443
|2005.04.14 05:43
|close
|222
|0.80
|89.53
|0.00
|89.88
|-16.28
|30786.03
|444
|2005.04.14 05:43
|close
|221
|0.50
|89.51
|0.00
|90.06
|-94.97
|30691.06
|445
|2005.04.14 05:43
|close
|220
|0.30
|89.52
|0.00
|90.24
|-99.72
|30591.34
|446
|2005.04.14 05:44
|close
|219
|0.20
|89.53
|0.00
|90.43
|-97.01
|30494.33
|447
|2005.04.14 05:44
|close
|218
|0.10
|89.51
|0.00
|90.61
|-65.29
|30429.03
|448
|2005.04.14 05:45
|close
|217
|0.10
|89.52
|0.00
|90.81
|-81.41
|30347.62
|449
|2005.04.14 05:45
|buy
|225
|0.10
|89.54
|0.00
|89.86
|450
|2005.04.14 08:37
|buy
|226
|0.10
|89.36
|0.00
|89.68
|451
|2005.04.14 11:49
|buy
|227
|0.20
|89.17
|0.00
|89.49
|452
|2005.04.14 15:45
|buy
|228
|0.30
|88.99
|0.00
|89.31
|453
|2005.04.15 09:13
|t/p
|228
|0.30
|89.31
|0.00
|89.31
|81.91
|30429.53
|454
|2005.04.15 09:13
|close
|227
|0.20
|89.31
|0.00
|89.49
|24.08
|30453.61
|455
|2005.04.15 09:13
|close
|226
|0.10
|89.32
|0.00
|89.68
|-3.23
|30450.38
|456
|2005.04.15 09:13
|close
|225
|0.10
|89.31
|0.00
|89.86
|-19.33
|30431.05
|457
|2005.04.18 01:02
|sell
|229
|0.10
|89.64
|0.00
|89.32
|458
|2005.04.18 08:34
|sell
|230
|0.10
|89.82
|0.00
|89.50
|459
|2005.04.18 08:48
|sell
|231
|0.20
|90.00
|0.00
|89.68
|460
|2005.04.18 09:30
|sell
|232
|0.30
|90.18
|0.00
|89.86
|461
|2005.04.18 15:06
|sell
|233
|0.50
|90.37
|0.00
|90.05
|462
|2005.04.18 16:31
|sell
|234
|0.80
|90.56
|0.00
|90.24
|463
|2005.04.19 09:17
|t/p
|234
|0.80
|90.24
|0.00
|90.24
|213.31
|30644.36
|464
|2005.04.19 09:17
|close
|233
|0.50
|90.23
|0.00
|90.05
|57.02
|30701.38
|465
|2005.04.19 09:17
|close
|232
|0.30
|90.23
|0.00
|89.86
|-14.11
|30687.27
|466
|2005.04.19 09:17
|close
|231
|0.20
|90.24
|0.00
|89.68
|-41.63
|30645.63
|467
|2005.04.19 09:17
|close
|230
|0.10
|90.27
|0.00
|89.50
|-38.62
|30607.02
|468
|2005.04.19 09:18
|close
|229
|0.10
|90.25
|0.00
|89.32
|-52.19
|30554.83
|469
|2005.04.19 09:18
|sell
|235
|0.10
|90.20
|0.00
|89.88
|470
|2005.04.19 12:17
|sell
|236
|0.10
|90.39
|0.00
|90.07
|471
|2005.04.20 04:33
|sell
|237
|0.20
|90.59
|0.00
|90.27
|472
|2005.04.20 10:40
|t/p
|237
|0.20
|90.27
|0.00
|90.27
|54.26
|30609.09
|473
|2005.04.20 10:40
|close
|236
|0.10
|90.27
|0.00
|90.07
|9.71
|30618.81
|474
|2005.04.20 10:40
|close
|235
|0.10
|90.28
|0.00
|89.88
|-7.25
|30611.56
|475
|2005.04.20 10:40
|sell
|238
|0.10
|90.26
|0.00
|89.94
|476
|2005.04.20 14:30
|sell
|239
|0.10
|90.45
|0.00
|90.13
|477
|2005.04.20 16:46
|sell
|240
|0.20
|90.64
|0.00
|90.32
|478
|2005.04.21 01:16
|sell
|241
|0.30
|90.82
|0.00
|90.50
|479
|2005.04.21 01:39
|sell
|242
|0.50
|91.00
|0.00
|90.68
|480
|2005.04.21 08:23
|t/p
|242
|0.50
|90.68
|0.00
|90.68
|135.65
|30747.21
|481
|2005.04.21 08:23
|close
|241
|0.30
|90.67
|0.00
|90.50
|38.15
|30785.36
|482
|2005.04.21 08:23
|close
|240
|0.20
|90.68
|0.00
|90.32
|-9.59
|30775.77
|483
|2005.04.21 08:23
|close
|239
|0.10
|90.67
|0.00
|90.13
|-20.06
|30755.71
|484
|2005.04.21 08:23
|close
|238
|0.10
|90.67
|0.00
|89.94
|-36.16
|30719.55
|485
|2005.04.21 08:23
|sell
|243
|0.10
|90.64
|0.00
|90.32
|486
|2005.04.21 11:47
|sell
|244
|0.10
|90.83
|0.00
|90.51
|487
|2005.04.21 12:09
|sell
|245
|0.20
|91.01
|0.00
|90.69
|488
|2005.04.21 17:28
|t/p
|245
|0.20
|90.69
|0.00
|90.69
|54.26
|30773.81
|489
|2005.04.21 17:28
|close
|244
|0.10
|90.69
|0.00
|90.51
|11.87
|30785.68
|490
|2005.04.21 17:28
|close
|243
|0.10
|90.68
|0.00
|90.32
|-3.39
|30782.29
|491
|2005.04.21 17:28
|sell
|246
|0.10
|90.64
|0.00
|90.32
|492
|2005.04.21 18:24
|t/p
|246
|0.10
|90.32
|0.00
|90.32
|27.13
|30809.42
|493
|2005.04.21 18:24
|sell
|247
|0.10
|90.28
|0.00
|89.96
|494
|2005.04.22 10:39
|t/p
|247
|0.10
|89.96
|0.00
|89.96
|26.66
|30836.09
|495
|2005.04.25 00:15
|buy
|248
|0.10
|89.38
|0.00
|89.70
|496
|2005.04.25 02:29
|buy
|249
|0.10
|89.20
|0.00
|89.52
|497
|2005.04.25 11:24
|buy
|250
|0.20
|89.02
|0.00
|89.34
|498
|2005.04.25 12:53
|buy
|251
|0.30
|88.84
|0.00
|89.16
|499
|2005.04.26 06:38
|t/p
|251
|0.30
|89.16
|0.00
|89.16
|81.91
|30917.99
|500
|2005.04.26 06:38
|close
|250
|0.20
|89.16
|0.00
|89.34
|24.08
|30942.07
|501
|2005.04.26 06:38
|close
|249
|0.10
|89.17
|0.00
|89.52
|-2.37
|30939.70
|502
|2005.04.26 06:38
|close
|248
|0.10
|89.16
|0.00
|89.70
|-18.48
|30921.22
|503
|2005.04.26 06:38
|buy
|252
|0.10
|89.20
|0.00
|89.52
|504
|2005.04.26 10:05
|buy
|253
|0.10
|89.02
|0.00
|89.34
|505
|2005.04.26 23:07
|t/p
|253
|0.10
|89.34
|0.00
|89.34
|27.13
|30948.35
|506
|2005.04.26 23:07
|close
|252
|0.10
|89.36
|0.00
|89.52
|13.57
|30961.92
|507
|2005.04.26 23:07
|buy
|254
|0.10
|89.38
|0.00
|89.70
|508
|2005.04.27 07:58
|buy
|255
|0.10
|89.19
|0.00
|89.51
|509
|2005.04.27 08:19
|buy
|256
|0.20
|89.01
|0.00
|89.33
|510
|2005.04.27 08:41
|buy
|257
|0.30
|88.83
|0.00
|89.15
|511
|2005.04.27 14:42
|t/p
|257
|0.30
|89.15
|0.00
|89.15
|81.41
|31043.33
|512
|2005.04.27 14:42
|close
|256
|0.20
|89.15
|0.00
|89.33
|23.74
|31067.07
|513
|2005.04.27 14:42
|close
|255
|0.10
|89.14
|0.00
|89.51
|-4.24
|31062.83
|514
|2005.04.27 14:42
|close
|254
|0.10
|89.15
|0.00
|89.70
|-19.33
|31043.50
|515
|2005.04.27 14:42
|sell
|258
|0.10
|89.15
|0.00
|88.83
|516
|2005.04.27 20:21
|t/p
|258
|0.10
|88.83
|0.00
|88.83
|27.13
|31070.63
|517
|2005.04.27 20:21
|sell
|259
|0.10
|88.80
|0.00
|88.48
|518
|2005.04.28 02:03
|sell
|260
|0.10
|88.99
|0.00
|88.67
|519
|2005.04.28 20:17
|t/p
|260
|0.10
|88.67
|0.00
|88.67
|27.13
|31097.76
|520
|2005.04.28 20:17
|close
|259
|0.10
|88.67
|0.00
|88.48
|9.62
|31107.38
|521
|2005.04.28 20:17
|sell
|261
|0.10
|88.64
|0.00
|88.32
|522
|2005.04.28 20:48
|sell
|262
|0.10
|88.83
|0.00
|88.51
|523
|2005.04.28 23:58
|sell
|263
|0.20
|89.01
|0.00
|88.69
|524
|2005.04.29 07:00
|t/p
|263
|0.20
|88.69
|0.00
|88.69
|53.33
|31160.71
|525
|2005.04.29 07:00
|close
|262
|0.10
|88.68
|0.00
|88.51
|12.25
|31172.96
|526
|2005.04.29 07:00
|close
|261
|0.10
|88.69
|0.00
|88.32
|-4.71
|31168.26
|527
|2005.05.02 00:00
|buy
|264
|0.10
|87.88
|0.00
|88.20
|528
|2005.05.02 16:11
|buy
|265
|0.10
|87.70
|0.00
|88.02
|529
|2005.05.03 14:39
|buy
|266
|0.20
|87.52
|0.00
|87.84
|530
|2005.05.03 16:20
|t/p
|266
|0.20
|87.84
|0.00
|87.84
|54.27
|31222.53
|531
|2005.05.03 16:20
|close
|265
|0.10
|87.84
|0.00
|88.02
|12.05
|31234.58
|532
|2005.05.03 16:20
|close
|264
|0.10
|87.83
|0.00
|88.20
|-4.07
|31230.51
|533
|2005.05.03 16:20
|buy
|267
|0.10
|87.88
|0.00
|88.20
|534
|2005.05.03 20:45
|buy
|268
|0.10
|87.68
|0.00
|88.00
|535
|2005.05.04 04:13
|t/p
|268
|0.10
|88.00
|0.00
|88.00
|27.30
|31257.81
|536
|2005.05.04 04:13
|close
|267
|0.10
|88.00
|0.00
|88.20
|10.34
|31268.15
|537
|2005.05.04 04:13
|buy
|269
|0.10
|88.04
|0.00
|88.36
|538
|2005.05.04 09:18
|buy
|270
|0.10
|87.86
|0.00
|88.18
|539
|2005.05.04 14:24
|buy
|271
|0.20
|87.67
|0.00
|87.99
|540
|2005.05.05 12:04
|buy
|272
|0.30
|87.49
|0.00
|87.81
|541
|2005.05.05 15:57
|buy
|273
|0.50
|87.31
|0.00
|87.63
|542
|2005.05.06 02:30
|t/p
|273
|0.50
|87.63
|0.00
|87.63
|136.53
|31404.67
|543
|2005.05.06 02:30
|close
|272
|0.30
|87.64
|0.00
|87.81
|38.67
|31443.34
|544
|2005.05.06 02:30
|close
|271
|0.20
|87.63
|0.00
|87.99
|-5.42
|31437.92
|545
|2005.05.06 02:30
|close
|270
|0.10
|87.64
|0.00
|88.18
|-17.97
|31419.95
|546
|2005.05.06 02:31
|close
|269
|0.10
|87.63
|0.00
|88.36
|-34.09
|31385.86
|547
|2005.05.09 00:00
|buy
|274
|0.10
|87.06
|0.00
|87.38
|548
|2005.05.09 12:19
|t/p
|274
|0.10
|87.38
|0.00
|87.38
|27.13
|31412.99
|549
|2005.05.09 12:19
|buy
|275
|0.10
|87.42
|0.00
|87.74
|550
|2005.05.09 23:13
|t/p
|275
|0.10
|87.74
|0.00
|87.74
|27.14
|31440.13
|551
|2005.05.09 23:13
|buy
|276
|0.10
|87.77
|0.00
|88.09
|552
|2005.05.10 03:06
|buy
|277
|0.10
|87.58
|0.00
|87.90
|553
|2005.05.10 13:02
|t/p
|277
|0.10
|87.90
|0.00
|87.90
|27.13
|31467.26
|554
|2005.05.10 13:02
|close
|276
|0.10
|87.90
|0.00
|88.09
|11.19
|31478.45
|555
|2005.05.10 13:02
|buy
|278
|0.10
|87.94
|0.00
|88.26
|556
|2005.05.10 15:23
|buy
|279
|0.10
|87.75
|0.00
|88.07
|557
|2005.05.11 08:24
|t/p
|279
|0.10
|88.07
|0.00
|88.07
|27.31
|31505.76
|558
|2005.05.11 08:24
|close
|278
|0.10
|88.07
|0.00
|88.26
|11.19
|31516.95
|559
|2005.05.11 08:24
|buy
|280
|0.10
|88.11
|0.00
|88.43
|560
|2005.05.11 10:22
|buy
|281
|0.10
|87.91
|0.00
|88.23
|561
|2005.05.11 10:22
|buy
|282
|0.20
|87.68
|0.00
|88.00
|562
|2005.05.11 10:32
|buy
|283
|0.30
|87.50
|0.00
|87.82
|563
|2005.05.11 10:47
|t/p
|283
|0.30
|87.82
|0.00
|87.82
|81.40
|31598.35
|564
|2005.05.11 10:47
|close
|282
|0.20
|87.83
|0.00
|88.00
|25.44
|31623.79
|565
|2005.05.11 10:47
|close
|281
|0.10
|87.88
|0.00
|88.23
|-2.54
|31621.25
|566
|2005.05.11 10:47
|close
|280
|0.10
|87.87
|0.00
|88.43
|-20.35
|31600.90
|567
|2005.05.11 10:47
|sell
|284
|0.10
|87.85
|0.00
|87.53
|568
|2005.05.11 15:12
|t/p
|284
|0.10
|87.53
|0.00
|87.53
|27.13
|31628.03
|569
|2005.05.11 15:12
|sell
|285
|0.10
|87.50
|0.00
|87.18
|570
|2005.05.11 16:57
|sell
|286
|0.10
|87.68
|0.00
|87.36
|571
|2005.05.12 03:43
|sell
|287
|0.20
|87.86
|0.00
|87.54
|572
|2005.05.12 14:30
|t/p
|287
|0.20
|87.54
|0.00
|87.54
|54.26
|31682.29
|573
|2005.05.12 14:30
|close
|286
|0.10
|87.54
|0.00
|87.36
|10.47
|31692.76
|574
|2005.05.12 14:30
|close
|285
|0.10
|87.49
|0.00
|87.18
|-0.55
|31692.21
|575
|2005.05.12 14:30
|sell
|288
|0.10
|87.48
|0.00
|87.16
|576
|2005.05.12 14:33
|sell
|289
|0.10
|87.67
|0.00
|87.35
|577
|2005.05.12 14:49
|sell
|290
|0.20
|87.86
|0.00
|87.54
|578
|2005.05.13 13:48
|t/p
|290
|0.20
|87.54
|0.00
|87.54
|53.33
|31745.53
|579
|2005.05.13 13:48
|close
|289
|0.10
|87.54
|0.00
|87.35
|10.55
|31756.09
|580
|2005.05.13 13:48
|close
|288
|0.10
|87.55
|0.00
|87.16
|-6.41
|31749.68
|581
|2005.05.16 00:03
|buy
|291
|0.10
|87.62
|0.00
|87.94
|582
|2005.05.16 01:14
|buy
|292
|0.10
|87.43
|0.00
|87.75
|583
|2005.05.16 05:44
|t/p
|292
|0.10
|87.75
|0.00
|87.75
|27.13
|31776.81
|584
|2005.05.16 05:44
|close
|291
|0.10
|87.75
|0.00
|87.94
|11.02
|31787.83
|585
|2005.05.16 05:44
|buy
|293
|0.10
|87.77
|0.00
|88.09
|586
|2005.05.16 16:47
|buy
|294
|0.10
|87.59
|0.00
|87.91
|587
|2005.05.16 21:50
|buy
|295
|0.20
|87.41
|0.00
|87.73
|588
|2005.05.17 01:50
|buy
|296
|0.30
|87.20
|0.00
|87.52
|589
|2005.05.17 04:26
|t/p
|296
|0.30
|87.52
|0.00
|87.52
|81.40
|31869.23
|590
|2005.05.17 04:26
|close
|295
|0.20
|87.53
|0.00
|87.73
|20.69
|31889.92
|591
|2005.05.17 04:26
|close
|294
|0.10
|87.53
|0.00
|87.91
|-4.92
|31885.00
|592
|2005.05.17 04:26
|close
|293
|0.10
|87.55
|0.00
|88.09
|-18.48
|31866.52
|593
|2005.05.17 04:26
|buy
|297
|0.10
|87.57
|0.00
|87.89
|594
|2005.05.17 13:40
|t/p
|297
|0.10
|87.89
|0.00
|87.89
|27.14
|31893.66
|595
|2005.05.17 13:40
|buy
|298
|0.10
|87.93
|0.00
|88.25
|596
|2005.05.17 14:55
|buy
|299
|0.10
|87.75
|0.00
|88.07
|597
|2005.05.19 02:46
|t/p
|299
|0.10
|88.07
|0.00
|88.07
|27.82
|31921.48
|598
|2005.05.19 02:46
|close
|298
|0.10
|88.07
|0.00
|88.25
|12.55
|31934.03
|599
|2005.05.19 02:46
|buy
|300
|0.10
|88.11
|0.00
|88.43
|600
|2005.05.19 05:31
|buy
|301
|0.10
|87.92
|0.00
|88.24
|601
|2005.05.20 14:55
|buy
|302
|0.20
|87.73
|0.00
|88.05
|602
|2005.05.20 17:06
|buy
|303
|0.30
|87.55
|0.00
|87.87
|603
|2005.05.24 06:40
|buy
|304
|0.50
|87.37
|0.00
|87.69
|604
|2005.05.25 16:01
|t/p
|304
|0.50
|87.69
|0.00
|87.69
|136.52
|32070.54
|605
|2005.05.25 16:01
|close
|303
|0.30
|87.69
|0.00
|87.87
|37.14
|32107.68
|606
|2005.05.25 16:01
|close
|302
|0.20
|87.71
|0.00
|88.05
|-2.37
|32105.31
|607
|2005.05.25 16:01
|close
|301
|0.10
|87.70
|0.00
|88.24
|-17.98
|32087.33
|608
|2005.05.25 16:01
|close
|300
|0.10
|87.71
|0.00
|88.43
|-33.24
|32054.09
|609
|2005.05.25 16:01
|buy
|305
|0.10
|87.73
|0.00
|88.05
|610
|2005.05.26 08:09
|buy
|306
|0.10
|87.55
|0.00
|87.87
|611
|2005.05.26 17:38
|buy
|307
|0.20
|87.37
|0.00
|87.69
|612
|2005.05.27 18:54
|t/p
|307
|0.20
|87.69
|0.00
|87.69
|54.61
|32108.69
|613
|2005.05.27 18:54
|close
|306
|0.10
|87.70
|0.00
|87.87
|12.88
|32121.57
|614
|2005.05.27 18:54
|close
|305
|0.10
|87.69
|0.00
|88.05
|-2.71
|32118.86
|615
|2005.05.30 00:00
|buy
|308
|0.10
|87.66
|0.00
|87.98
|616
|2005.05.30 04:52
|buy
|309
|0.10
|87.48
|0.00
|87.80
|617
|2005.05.30 12:30
|buy
|310
|0.20
|87.30
|0.00
|87.62
|618
|2005.05.30 15:48
|buy
|311
|0.30
|87.11
|0.00
|87.43
|619
|2005.05.31 03:17
|buy
|312
|0.50
|86.90
|0.00
|87.22
|620
|2005.05.31 03:24
|buy
|313
|0.80
|86.72
|0.00
|87.04
|621
|2005.06.01 16:39
|buy
|314
|1.30
|86.53
|0.00
|86.85
|622
|2005.06.02 06:31
|buy
|315
|2.10
|86.35
|0.00
|86.67
|623
|2005.06.02 10:49
|t/p
|315
|2.10
|86.67
|0.00
|86.67
|569.82
|32688.68
|624
|2005.06.02 10:49
|close
|314
|1.30
|86.68
|0.00
|86.85
|171.96
|32860.65
|625
|2005.06.02 10:49
|close
|313
|0.80
|86.69
|0.00
|87.04
|-14.93
|32845.71
|626
|2005.06.02 10:49
|close
|312
|0.50
|86.68
|0.00
|87.22
|-89.89
|32755.83
|627
|2005.06.02 10:49
|close
|311
|0.30
|86.67
|0.00
|87.43
|-109.40
|32646.43
|628
|2005.06.02 10:49
|close
|310
|0.20
|86.66
|0.00
|87.62
|-106.84
|32539.59
|629
|2005.06.02 10:49
|close
|309
|0.10
|86.67
|0.00
|87.80
|-67.84
|32471.74
|630
|2005.06.02 10:50
|close
|308
|0.10
|86.66
|0.00
|87.98
|-83.94
|32387.80
|631
|2005.06.02 10:50
|buy
|316
|0.10
|86.70
|0.00
|87.02
|632
|2005.06.02 12:13
|buy
|317
|0.10
|86.52
|0.00
|86.84
|633
|2005.06.03 02:58
|buy
|318
|0.20
|86.34
|0.00
|86.66
|634
|2005.06.03 08:09
|buy
|319
|0.30
|86.15
|0.00
|86.47
|635
|2005.06.03 17:01
|buy
|320
|0.50
|85.97
|0.00
|86.29
|636
|2005.06.06 10:30
|buy
|321
|0.80
|85.78
|0.00
|86.10
|637
|2005.06.06 16:02
|buy
|322
|1.30
|85.60
|0.00
|85.92
|638
|2005.06.07 04:05
|buy
|323
|2.10
|85.41
|0.00
|85.73
|639
|2005.06.07 08:20
|t/p
|323
|2.10
|85.73
|0.00
|85.73
|569.83
|32957.63
|640
|2005.06.07 08:20
|close
|322
|1.30
|85.75
|0.00
|85.92
|167.55
|33125.19
|641
|2005.06.07 08:20
|close
|321
|0.80
|85.74
|0.00
|86.10
|-25.77
|33099.41
|642
|2005.06.07 08:20
|close
|320
|0.50
|85.75
|0.00
|86.29
|-91.58
|33007.83
|643
|2005.06.07 08:20
|close
|319
|0.30
|85.74
|0.00
|86.47
|-103.28
|32904.55
|644
|2005.06.07 08:20
|close
|318
|0.20
|85.72
|0.00
|86.66
|-104.46
|32800.09
|645
|2005.06.07 08:20
|close
|317
|0.10
|85.73
|0.00
|86.84
|-66.48
|32733.60
|646
|2005.06.07 08:20
|close
|316
|0.10
|85.72
|0.00
|87.02
|-82.59
|32651.01
|647
|2005.06.07 08:20
|buy
|324
|0.10
|85.74
|0.00
|86.06
|648
|2005.06.07 15:43
|buy
|325
|0.10
|85.56
|0.00
|85.88
|649
|2005.06.08 05:13
|t/p
|325
|0.10
|85.88
|0.00
|85.88
|27.31
|32678.32
|650
|2005.06.08 05:13
|close
|324
|0.10
|85.88
|0.00
|86.06
|12.05
|32690.37
|651
|2005.06.08 05:13
|buy
|326
|0.10
|85.90
|0.00
|86.22
|652
|2005.06.08 18:15
|buy
|327
|0.10
|85.72
|0.00
|86.04
|653
|2005.06.08 18:43
|buy
|328
|0.20
|85.54
|0.00
|85.86
|654
|2005.06.08 20:24
|buy
|329
|0.30
|85.35
|0.00
|85.67
|655
|2005.06.09 11:10
|t/p
|329
|0.30
|85.67
|0.00
|85.67
|82.94
|32773.31
|656
|2005.06.09 11:10
|close
|328
|0.20
|85.67
|0.00
|85.86
|23.07
|32796.38
|657
|2005.06.09 11:10
|close
|327
|0.10
|85.68
|0.00
|86.04
|-2.88
|32793.50
|658
|2005.06.09 11:10
|close
|326
|0.10
|85.69
|0.00
|86.22
|-17.30
|32776.19
|659
|2005.06.09 11:10
|buy
|330
|0.10
|85.71
|0.00
|86.03
|660
|2005.06.09 16:33
|buy
|331
|0.10
|85.53
|0.00
|85.85
|661
|2005.06.10 12:50
|t/p
|331
|0.10
|85.85
|0.00
|85.85
|27.30
|32803.49
|662
|2005.06.10 12:50
|close
|330
|0.10
|85.85
|0.00
|86.03
|12.04
|32815.53
|663
|2005.06.13 00:00
|buy
|332
|0.10
|85.58
|0.00
|85.90
|664
|2005.06.13 03:21
|buy
|333
|0.10
|85.40
|0.00
|85.72
|665
|2005.06.13 13:27
|t/p
|333
|0.10
|85.72
|0.00
|85.72
|27.14
|32842.67
|666
|2005.06.13 13:27
|close
|332
|0.10
|85.72
|0.00
|85.90
|11.87
|32854.54
|667
|2005.06.13 13:27
|buy
|334
|0.10
|85.76
|0.00
|86.08
|668
|2005.06.13 19:05
|t/p
|334
|0.10
|86.08
|0.00
|86.08
|27.14
|32881.68
|669
|2005.06.13 19:05
|buy
|335
|0.10
|86.11
|0.00
|86.43
|670
|2005.06.14 14:21
|buy
|336
|0.10
|85.91
|0.00
|86.23
|671
|2005.06.14 15:12
|buy
|337
|0.20
|85.71
|0.00
|86.03
|672
|2005.06.14 17:07
|buy
|338
|0.30
|85.53
|0.00
|85.85
|673
|2005.06.15 14:46
|t/p
|338
|0.30
|85.85
|0.00
|85.85
|81.92
|32963.60
|674
|2005.06.15 14:46
|close
|337
|0.20
|85.85
|0.00
|86.03
|24.08
|32987.68
|675
|2005.06.15 14:46
|close
|336
|0.10
|85.84
|0.00
|86.23
|-5.77
|32981.91
|676
|2005.06.15 14:46
|close
|335
|0.10
|85.86
|0.00
|86.43
|-20.86
|32961.05
|677
|2005.06.15 14:46
|buy
|339
|0.10
|85.88
|0.00
|86.20
|678
|2005.06.16 15:40
|buy
|340
|0.10
|85.70
|0.00
|86.02
|679
|2005.06.16 15:49
|buy
|341
|0.20
|85.52
|0.00
|85.84
|680
|2005.06.17 10:50
|t/p
|341
|0.20
|85.84
|0.00
|85.84
|54.61
|33015.66
|681
|2005.06.17 10:50
|close
|340
|0.10
|85.84
|0.00
|86.02
|12.04
|33027.70
|682
|2005.06.17 10:50
|close
|339
|0.10
|85.85
|0.00
|86.20
|-1.87
|33025.83
|683
|2005.06.20 00:00
|sell
|342
|0.10
|86.04
|0.00
|85.72
|684
|2005.06.21 10:56
|t/p
|342
|0.10
|85.72
|0.00
|85.72
|26.66
|33052.49
|685
|2005.06.21 10:56
|sell
|343
|0.10
|85.68
|0.00
|85.36
|686
|2005.06.21 15:28
|t/p
|343
|0.10
|85.36
|0.00
|85.36
|27.13
|33079.62
|687
|2005.06.21 15:28
|sell
|344
|0.10
|85.33
|0.00
|85.01
|688
|2005.06.21 20:29
|sell
|345
|0.10
|85.52
|0.00
|85.20
|689
|2005.06.22 01:27
|sell
|346
|0.20
|85.71
|0.00
|85.39
|690
|2005.06.22 10:34
|sell
|347
|0.30
|85.89
|0.00
|85.57
|691
|2005.06.22 13:30
|t/p
|347
|0.30
|85.57
|0.00
|85.57
|81.39
|33161.01
|692
|2005.06.22 13:30
|close
|346
|0.20
|85.56
|0.00
|85.39
|25.44
|33186.45
|693
|2005.06.22 13:30
|close
|345
|0.10
|85.56
|0.00
|85.20
|-3.86
|33182.59
|694
|2005.06.22 13:30
|close
|344
|0.10
|85.57
|0.00
|85.01
|-20.82
|33161.78
|695
|2005.06.22 13:30
|sell
|348
|0.10
|85.53
|0.00
|85.21
|696
|2005.06.22 17:14
|sell
|349
|0.10
|85.71
|0.00
|85.39
|697
|2005.06.23 07:48
|t/p
|349
|0.10
|85.39
|0.00
|85.39
|25.73
|33187.51
|698
|2005.06.23 07:48
|close
|348
|0.10
|85.38
|0.00
|85.21
|11.32
|33198.83
|699
|2005.06.23 07:48
|sell
|350
|0.10
|85.35
|0.00
|85.03
|700
|2005.06.23 13:57
|t/p
|350
|0.10
|85.03
|0.00
|85.03
|27.13
|33225.96
|701
|2005.06.23 13:57
|sell
|351
|0.10
|85.00
|0.00
|84.68
|702
|2005.06.23 16:38
|sell
|352
|0.10
|85.18
|0.00
|84.86
|703
|2005.06.24 09:20
|sell
|353
|0.20
|85.36
|0.00
|85.04
|704
|2005.06.24 10:01
|sell
|354
|0.30
|85.54
|0.00
|85.22
|705
|2005.06.24 16:32
|sell
|355
|0.50
|85.73
|0.00
|85.41
|706
|2005.06.27 01:34
|sell
|356
|0.80
|85.92
|0.00
|85.60
|707
|2005.06.27 03:17
|sell
|357
|1.30
|86.10
|0.00
|85.78
|708
|2005.06.27 13:15
|sell
|358
|2.10
|86.28
|0.00
|85.96
|709
|2005.06.28 15:49
|t/p
|358
|2.10
|85.96
|0.00
|85.96
|559.94
|33785.90
|710
|2005.06.28 15:49
|close
|357
|1.30
|85.95
|0.00
|85.78
|159.26
|33945.15
|711
|2005.06.28 15:49
|close
|356
|0.80
|85.96
|0.00
|85.60
|-30.86
|33914.29
|712
|2005.06.28 15:49
|close
|355
|0.50
|85.95
|0.00
|85.41
|-97.92
|33816.37
|713
|2005.06.28 15:49
|close
|354
|0.30
|85.94
|0.00
|85.22
|-104.54
|33711.83
|714
|2005.06.28 15:49
|close
|353
|0.20
|85.95
|0.00
|85.04
|-101.91
|33609.92
|715
|2005.06.28 15:49
|close
|352
|0.10
|85.94
|0.00
|84.86
|-65.84
|33544.08
|716
|2005.06.28 15:49
|close
|351
|0.10
|85.95
|0.00
|84.68
|-81.95
|33462.13
|717
|2005.06.28 15:49
|sell
|359
|0.10
|85.92
|0.00
|85.60
|718
|2005.06.29 11:14
|sell
|360
|0.10
|86.10
|0.00
|85.78
|719
|2005.06.30 01:36
|sell
|361
|0.20
|86.28
|0.00
|85.96
|720
|2005.06.30 09:05
|t/p
|361
|0.20
|85.96
|0.00
|85.96
|54.26
|33516.39
|721
|2005.06.30 09:05
|close
|360
|0.10
|85.95
|0.00
|85.78
|11.31
|33527.71
|722
|2005.06.30 09:05
|close
|359
|0.10
|85.94
|0.00
|85.60
|-3.57
|33524.14
|723
|2005.06.30 09:06
|sell
|362
|0.10
|85.92
|0.00
|85.60
|724
|2005.06.30 10:27
|sell
|363
|0.10
|86.10
|0.00
|85.78
|725
|2005.06.30 13:57
|sell
|364
|0.20
|86.28
|0.00
|85.96
|726
|2005.06.30 14:41
|sell
|365
|0.30
|86.46
|0.00
|86.14
|727
|2005.07.01 08:01
|t/p
|365
|0.30
|86.14
|0.00
|86.14
|79.99
|33604.13
|728
|2005.07.01 08:01
|close
|364
|0.20
|86.14
|0.00
|85.96
|22.81
|33626.94
|729
|2005.07.01 08:01
|close
|363
|0.10
|86.15
|0.00
|85.78
|-4.71
|33622.23
|730
|2005.07.01 08:01
|close
|362
|0.10
|86.13
|0.00
|85.60
|-18.28
|33603.96
|731
|2005.07.04 00:00
|sell
|366
|0.10
|86.09
|0.00
|85.77
|732
|2005.07.04 11:49
|t/p
|366
|0.10
|85.77
|0.00
|85.77
|27.13
|33631.09
|733
|2005.07.04 11:49
|sell
|367
|0.10
|85.73
|0.00
|85.41
|734
|2005.07.05 10:54
|sell
|368
|0.10
|85.92
|0.00
|85.60
|735
|2005.07.05 17:26
|t/p
|368
|0.10
|85.60
|0.00
|85.60
|27.13
|33658.22
|736
|2005.07.05 17:26
|close
|367
|0.10
|85.60
|0.00
|85.41
|10.55
|33668.77
|737
|2005.07.05 17:26
|sell
|369
|0.10
|85.58
|0.00
|85.26
|738
|2005.07.06 08:41
|sell
|370
|0.10
|85.76
|0.00
|85.44
|739
|2005.07.06 18:08
|sell
|371
|0.20
|85.95
|0.00
|85.63
|740
|2005.07.06 23:19
|sell
|372
|0.30
|86.14
|0.00
|85.82
|741
|2005.07.07 10:58
|sell
|373
|0.50
|86.32
|0.00
|86.00
|742
|2005.07.07 11:23
|sell
|374
|0.80
|86.50
|0.00
|86.18
|743
|2005.07.07 11:25
|sell
|375
|1.30
|86.68
|0.00
|86.36
|744
|2005.07.07 11:26
|sell
|376
|2.10
|86.86
|0.00
|86.54
|745
|2005.07.07 11:39
|t/p
|376
|2.10
|86.54
|0.00
|86.54
|569.74
|34238.51
|746
|2005.07.07 11:39
|close
|375
|1.30
|86.53
|0.00
|86.36
|165.33
|34403.84
|747
|2005.07.07 11:39
|close
|374
|0.80
|86.52
|0.00
|86.18
|-13.56
|34390.28
|748
|2005.07.07 11:39
|close
|373
|0.50
|86.52
|0.00
|86.00
|-84.78
|34305.50
|749
|2005.07.07 11:39
|close
|372
|0.30
|86.53
|0.00
|85.82
|-103.40
|34202.10
|750
|2005.07.07 11:39
|close
|371
|0.20
|86.54
|0.00
|85.63
|-102.84
|34099.26
|751
|2005.07.07 11:39
|close
|370
|0.10
|86.53
|0.00
|85.44
|-66.68
|34032.58
|752
|2005.07.07 11:39
|close
|369
|0.10
|86.54
|0.00
|85.26
|-83.26
|33949.33
|753
|2005.07.07 11:39
|buy
|377
|0.10
|86.52
|0.00
|86.84
|754
|2005.07.07 14:09
|buy
|378
|0.10
|86.32
|0.00
|86.64
|755
|2005.07.07 15:16
|buy
|379
|0.20
|86.14
|0.00
|86.46
|756
|2005.07.07 16:56
|t/p
|379
|0.20
|86.46
|0.00
|86.46
|54.27
|34003.60
|757
|2005.07.07 16:56
|close
|378
|0.10
|86.48
|0.00
|86.64
|13.56
|34017.16
|758
|2005.07.07 16:56
|close
|377
|0.10
|86.47
|0.00
|86.84
|-4.24
|34012.92
|759
|2005.07.07 16:56
|sell
|380
|0.10
|86.48
|0.00
|86.16
|760
|2005.07.08 09:13
|t/p
|380
|0.10
|86.16
|0.00
|86.16
|26.66
|34039.58
|761
|2005.07.11 00:00
|buy
|381
|0.10
|86.33
|0.00
|86.65
|762
|2005.07.11 16:46
|t/p
|381
|0.10
|86.65
|0.00
|86.65
|27.14
|34066.72
|763
|2005.07.11 16:46
|buy
|382
|0.10
|86.68
|0.00
|87.00
|764
|2005.07.12 05:29
|t/p
|382
|0.10
|87.00
|0.00
|87.00
|27.31
|34094.03
|765
|2005.07.12 06:00
|buy
|383
|0.10
|87.07
|0.00
|87.39
|766
|2005.07.12 10:18
|buy
|384
|0.10
|86.89
|0.00
|87.21
|767
|2005.07.12 20:34
|t/p
|384
|0.10
|87.21
|0.00
|87.21
|27.13
|34121.16
|768
|2005.07.12 20:34
|close
|383
|0.10
|87.22
|0.00
|87.39
|12.72
|34133.88
|769
|2005.07.12 20:34
|buy
|385
|0.10
|87.24
|0.00
|87.56
|770
|2005.07.13 11:05
|buy
|386
|0.10
|87.06
|0.00
|87.38
|771
|2005.07.13 14:30
|buy
|387
|0.20
|86.85
|0.00
|87.17
|772
|2005.07.14 03:50
|buy
|388
|0.30
|86.67
|0.00
|86.99
|773
|2005.07.14 15:22
|t/p
|388
|0.30
|86.99
|0.00
|86.99
|81.41
|34215.29
|774
|2005.07.14 15:22
|close
|387
|0.20
|86.99
|0.00
|87.17
|24.76
|34240.05
|775
|2005.07.14 15:22
|close
|386
|0.10
|87.00
|0.00
|87.38
|-4.58
|34235.47
|776
|2005.07.14 15:22
|close
|385
|0.10
|86.99
|0.00
|87.56
|-20.52
|34214.95
|777
|2005.07.14 15:22
|buy
|389
|0.10
|87.03
|0.00
|87.35
|778
|2005.07.14 18:16
|buy
|390
|0.10
|86.85
|0.00
|87.17
|779
|2005.07.15 02:00
|t/p
|390
|0.10
|87.17
|0.00
|87.17
|27.30
|34242.25
|780
|2005.07.15 02:00
|close
|389
|0.10
|87.17
|0.00
|87.35
|12.04
|34254.29
|781
|2005.07.18 00:00
|sell
|391
|0.10
|86.49
|0.00
|86.17
|782
|2005.07.18 01:47
|sell
|392
|0.10
|86.67
|0.00
|86.35
|783
|2005.07.18 10:30
|sell
|393
|0.20
|86.85
|0.00
|86.53
|784
|2005.07.18 15:38
|t/p
|393
|0.20
|86.53
|0.00
|86.53
|54.26
|34308.55
|785
|2005.07.18 15:38
|close
|392
|0.10
|86.52
|0.00
|86.35
|12.72
|34321.27
|786
|2005.07.18 15:38
|close
|391
|0.10
|86.53
|0.00
|86.17
|-3.39
|34317.88
|787
|2005.07.18 15:38
|sell
|394
|0.10
|86.49
|0.00
|86.17
|788
|2005.07.19 18:05
|sell
|395
|0.10
|86.67
|0.00
|86.35
|789
|2005.07.20 02:05
|sell
|396
|0.20
|86.86
|0.00
|86.54
|790
|2005.07.20 02:52
|sell
|397
|0.30
|87.05
|0.00
|86.73
|791
|2005.07.20 03:08
|sell
|398
|0.50
|87.24
|0.00
|86.92
|792
|2005.07.20 18:04
|sell
|399
|0.80
|87.44
|0.00
|87.12
|793
|2005.07.20 19:30
|sell
|400
|1.30
|87.62
|0.00
|87.30
|794
|2005.07.20 20:29
|sell
|401
|2.10
|87.81
|0.00
|87.49
|795
|2005.07.21 09:26
|t/p
|401
|2.10
|87.49
|0.00
|87.49
|540.34
|34858.21
|796
|2005.07.21 09:26
|close
|400
|1.30
|87.48
|0.00
|87.30
|136.11
|34994.32
|797
|2005.07.21 09:26
|close
|399
|0.80
|87.49
|0.00
|87.12
|-45.11
|34949.21
|798
|2005.07.21 09:26
|close
|398
|0.50
|87.48
|0.00
|86.92
|-108.74
|34840.47
|799
|2005.07.21 09:26
|close
|397
|0.30
|87.48
|0.00
|86.73
|-113.57
|34726.91
|800
|2005.07.21 09:26
|close
|396
|0.20
|87.49
|0.00
|86.54
|-109.63
|34617.28
|801
|2005.07.21 09:26
|close
|395
|0.10
|87.50
|0.00
|86.35
|-72.24
|34545.04
|802
|2005.07.21 09:26
|close
|394
|0.10
|87.51
|0.00
|86.17
|-88.81
|34456.23
|803
|2005.07.21 09:26
|sell
|402
|0.10
|87.47
|0.00
|87.15
|804
|2005.07.21 13:04
|t/p
|402
|0.10
|87.15
|0.00
|87.15
|27.13
|34483.36
|805
|2005.07.21 13:04
|sell
|403
|0.10
|87.10
|0.00
|86.78
|806
|2005.07.21 13:04
|t/p
|403
|0.10
|86.78
|0.00
|86.78
|27.13
|34510.49
|807
|2005.07.21 13:04
|sell
|404
|0.10
|86.72
|0.00
|86.40
|808
|2005.07.21 13:04
|sell
|405
|0.10
|87.05
|0.00
|86.73
|809
|2005.07.21 13:20
|t/p
|405
|0.10
|86.73
|0.00
|86.73
|27.13
|34537.62
|810
|2005.07.21 13:20
|close
|404
|0.10
|86.72
|0.00
|86.40
|0.00
|34537.62
|811
|2005.07.21 13:20
|sell
|406
|0.10
|86.71
|0.00
|86.39
|812
|2005.07.21 13:26
|t/p
|406
|0.10
|86.39
|0.00
|86.39
|27.13
|34564.75
|813
|2005.07.21 13:26
|sell
|407
|0.10
|86.36
|0.00
|86.04
|814
|2005.07.21 13:30
|sell
|408
|0.10
|86.54
|0.00
|86.22
|815
|2005.07.21 13:31
|sell
|409
|0.20
|86.75
|0.00
|86.43
|816
|2005.07.21 14:39
|t/p
|409
|0.20
|86.43
|0.00
|86.43
|54.26
|34619.01
|817
|2005.07.21 14:39
|close
|408
|0.10
|86.42
|0.00
|86.22
|10.18
|34629.19
|818
|2005.07.21 14:39
|close
|407
|0.10
|86.43
|0.00
|86.04
|-5.93
|34623.26
|819
|2005.07.21 14:39
|sell
|410
|0.10
|86.39
|0.00
|86.07
|820
|2005.07.21 14:44
|sell
|411
|0.10
|86.59
|0.00
|86.27
|821
|2005.07.21 14:58
|t/p
|411
|0.10
|86.27
|0.00
|86.27
|27.13
|34650.39
|822
|2005.07.21 14:58
|close
|410
|0.10
|86.27
|0.00
|86.07
|10.17
|34660.56
|823
|2005.07.21 14:58
|sell
|412
|0.10
|86.25
|0.00
|85.93
|824
|2005.07.21 16:48
|t/p
|412
|0.10
|85.93
|0.00
|85.93
|27.13
|34687.69
|825
|2005.07.21 16:48
|sell
|413
|0.10
|85.89
|0.00
|85.57
|826
|2005.07.22 02:13
|sell
|414
|0.10
|86.08
|0.00
|85.76
|827
|2005.07.22 02:49
|sell
|415
|0.20
|86.26
|0.00
|85.94
|828
|2005.07.22 03:19
|sell
|416
|0.30
|86.45
|0.00
|86.13
|829
|2005.07.22 15:44
|t/p
|416
|0.30
|86.13
|0.00
|86.13
|81.39
|34769.08
|830
|2005.07.22 15:44
|close
|415
|0.20
|86.13
|0.00
|85.94
|22.05
|34791.13
|831
|2005.07.22 15:44
|close
|414
|0.10
|86.14
|0.00
|85.76
|-5.08
|34786.05
|832
|2005.07.22 15:44
|close
|413
|0.10
|86.13
|0.00
|85.57
|-20.82
|34765.23
|833
|2005.07.25 00:00
|sell
|417
|0.10
|85.81
|0.00
|85.49
|834
|2005.07.25 01:08
|sell
|418
|0.10
|85.99
|0.00
|85.67
|835
|2005.07.25 09:10
|sell
|419
|0.20
|86.17
|0.00
|85.85
|836
|2005.07.25 13:26
|sell
|420
|0.30
|86.35
|0.00
|86.03
|837
|2005.07.25 17:42
|t/p
|420
|0.30
|86.03
|0.00
|86.03
|81.39
|34846.62
|838
|2005.07.25 17:42
|close
|419
|0.20
|86.03
|0.00
|85.85
|23.74
|34870.36
|839
|2005.07.25 17:42
|close
|418
|0.10
|86.02
|0.00
|85.67
|-2.54
|34867.82
|840
|2005.07.25 17:42
|close
|417
|0.10
|86.02
|0.00
|85.49
|-17.80
|34850.02
|841
|2005.07.25 17:42
|sell
|421
|0.10
|86.00
|0.00
|85.68
|842
|2005.07.26 00:40
|sell
|422
|0.10
|86.18
|0.00
|85.86
|843
|2005.07.26 09:57
|sell
|423
|0.20
|86.36
|0.00
|86.04
|844
|2005.07.26 19:53
|sell
|424
|0.30
|86.54
|0.00
|86.22
|845
|2005.07.27 20:36
|sell
|425
|0.50
|86.72
|0.00
|86.40
|846
|2005.07.28 10:37
|sell
|426
|0.80
|86.91
|0.00
|86.59
|847
|2005.07.28 17:18
|sell
|427
|1.30
|87.09
|0.00
|86.77
|848
|2005.07.29 00:15
|sell
|428
|2.10
|87.29
|0.00
|86.97
|849
|2005.07.29 10:13
|t/p
|428
|2.10
|86.97
|0.00
|86.97
|569.72
|35419.74
|850
|2005.07.29 10:13
|close
|427
|1.30
|86.97
|0.00
|86.77
|126.20
|35545.94
|851
|2005.07.29 10:13
|close
|426
|0.80
|86.98
|0.00
|86.59
|-51.21
|35494.73
|852
|2005.07.29 10:13
|close
|425
|0.50
|86.97
|0.00
|86.40
|-115.31
|35379.42
|853
|2005.07.29 10:13
|close
|424
|0.30
|86.95
|0.00
|86.22
|-111.28
|35268.14
|854
|2005.07.29 10:13
|close
|423
|0.20
|86.95
|0.00
|86.04
|-104.71
|35163.43
|855
|2005.07.29 10:13
|close
|422
|0.10
|86.96
|0.00
|85.86
|-68.46
|35094.97
|856
|2005.07.29 10:13
|close
|421
|0.10
|86.95
|0.00
|85.68
|-83.34
|35011.63
|857
|2005.08.01 00:00
|buy
|429
|0.10
|87.42
|0.00
|87.74
|858
|2005.08.01 14:29
|t/p
|429
|0.10
|87.74
|0.00
|87.74
|27.14
|35038.77
|859
|2005.08.01 14:29
|buy
|430
|0.10
|87.77
|0.00
|88.09
|860
|2005.08.02 03:58
|buy
|431
|0.10
|87.59
|0.00
|87.91
|861
|2005.08.02 08:41
|buy
|432
|0.20
|87.41
|0.00
|87.73
|862
|2005.08.02 09:22
|buy
|433
|0.30
|87.23
|0.00
|87.55
|863
|2005.08.03 09:41
|t/p
|433
|0.30
|87.55
|0.00
|87.55
|81.92
|35120.69
|864
|2005.08.03 09:41
|close
|432
|0.20
|87.55
|0.00
|87.73
|24.08
|35144.77
|865
|2005.08.03 09:41
|close
|431
|0.10
|87.56
|0.00
|87.91
|-2.38
|35142.39
|866
|2005.08.03 09:42
|close
|430
|0.10
|87.55
|0.00
|88.09
|-18.31
|35124.08
|867
|2005.08.03 09:42
|buy
|434
|0.10
|87.57
|0.00
|87.89
|868
|2005.08.03 11:02
|t/p
|434
|0.10
|87.89
|0.00
|87.89
|27.14
|35151.22
|869
|2005.08.03 11:02
|buy
|435
|0.10
|87.92
|0.00
|88.24
|870
|2005.08.04 12:20
|t/p
|435
|0.10
|88.24
|0.00
|88.24
|27.64
|35178.86
|871
|2005.08.04 12:20
|buy
|436
|0.10
|88.27
|0.00
|88.59
|872
|2005.08.05 05:19
|t/p
|436
|0.10
|88.59
|0.00
|88.59
|27.30
|35206.16
|873
|2005.08.08 00:00
|buy
|437
|0.10
|88.74
|0.00
|89.06
|874
|2005.08.08 12:47
|buy
|438
|0.10
|88.56
|0.00
|88.88
|875
|2005.08.08 19:55
|t/p
|438
|0.10
|88.88
|0.00
|88.88
|27.13
|35233.29
|876
|2005.08.08 19:55
|close
|437
|0.10
|88.88
|0.00
|89.06
|11.87
|35245.16
|877
|2005.08.08 19:55
|buy
|439
|0.10
|88.92
|0.00
|89.24
|878
|2005.08.10 01:24
|buy
|440
|0.10
|88.73
|0.00
|89.05
|879
|2005.08.10 02:08
|buy
|441
|0.20
|88.54
|0.00
|88.86
|880
|2005.08.10 04:13
|buy
|442
|0.30
|88.35
|0.00
|88.67
|881
|2005.08.10 15:28
|buy
|443
|0.50
|88.16
|0.00
|88.48
|882
|2005.08.10 16:26
|buy
|444
|0.80
|87.97
|0.00
|88.29
|883
|2005.08.10 17:45
|buy
|445
|1.30
|87.79
|0.00
|88.11
|884
|2005.08.11 00:17
|t/p
|445
|1.30
|88.11
|0.00
|88.11
|359.36
|35604.52
|885
|2005.08.11 00:17
|close
|444
|0.80
|88.11
|0.00
|88.29
|99.04
|35703.56
|886
|2005.08.11 00:17
|close
|443
|0.50
|88.10
|0.00
|88.48
|-22.90
|35680.66
|887
|2005.08.11 00:18
|close
|442
|0.30
|88.09
|0.00
|88.67
|-64.61
|35616.05
|888
|2005.08.11 00:18
|close
|441
|0.20
|88.10
|0.00
|88.86
|-73.60
|35542.45
|889
|2005.08.11 00:19
|close
|440
|0.10
|88.09
|0.00
|89.05
|-53.75
|35488.70
|890
|2005.08.11 00:19
|close
|439
|0.10
|88.10
|0.00
|89.24
|-68.69
|35420.00
|891
|2005.08.11 00:20
|buy
|446
|0.10
|88.12
|0.00
|88.44
|892
|2005.08.11 01:40
|buy
|447
|0.10
|87.93
|0.00
|88.25
|893
|2005.08.12 11:06
|buy
|448
|0.20
|87.75
|0.00
|88.07
|894
|2005.08.15 07:39
|buy
|449
|0.30
|87.56
|0.00
|87.88
|895
|2005.08.15 12:38
|buy
|450
|0.50
|87.38
|0.00
|87.70
|896
|2005.08.15 17:39
|buy
|451
|0.80
|87.20
|0.00
|87.52
|897
|2005.08.15 18:49
|buy
|452
|1.30
|87.02
|0.00
|87.34
|898
|2005.08.16 10:33
|buy
|453
|2.10
|86.83
|0.00
|87.15
|899
|2005.08.16 19:40
|t/p
|453
|2.10
|87.15
|0.00
|87.15
|569.83
|35989.83
|900
|2005.08.16 19:40
|close
|452
|1.30
|87.15
|0.00
|87.34
|145.51
|36135.35
|901
|2005.08.16 19:40
|close
|451
|0.80
|87.16
|0.00
|87.52
|-25.77
|36109.58
|902
|2005.08.16 19:40
|close
|450
|0.50
|87.15
|0.00
|87.70
|-96.66
|36012.91
|903
|2005.08.16 19:41
|close
|449
|0.30
|87.16
|0.00
|87.88
|-101.25
|35911.66
|904
|2005.08.16 19:41
|close
|448
|0.20
|87.15
|0.00
|88.07
|-101.08
|35810.58
|905
|2005.08.16 19:41
|close
|447
|0.10
|87.14
|0.00
|88.25
|-66.48
|35744.10
|906
|2005.08.16 19:41
|close
|446
|0.10
|87.15
|0.00
|88.44
|-81.74
|35662.36
|907
|2005.08.16 19:42
|buy
|454
|0.10
|87.17
|0.00
|87.49
|908
|2005.08.17 04:30
|buy
|455
|0.10
|86.99
|0.00
|87.31
|909
|2005.08.18 03:21
|t/p
|455
|0.10
|87.31
|0.00
|87.31
|27.64
|35690.00
|910
|2005.08.18 03:21
|close
|454
|0.10
|87.32
|0.00
|87.49
|13.40
|35703.40
|911
|2005.08.18 03:21
|buy
|456
|0.10
|87.34
|0.00
|87.66
|912
|2005.08.18 14:26
|buy
|457
|0.10
|87.16
|0.00
|87.48
|913
|2005.08.18 15:46
|buy
|458
|0.20
|86.97
|0.00
|87.29
|914
|2005.08.19 09:22
|buy
|459
|0.30
|86.78
|0.00
|87.10
|915
|2005.08.19 16:32
|buy
|460
|0.50
|86.60
|0.00
|86.92
|916
|2005.08.22 09:01
|buy
|461
|0.80
|86.42
|0.00
|86.74
|917
|2005.08.22 09:59
|buy
|462
|1.30
|86.24
|0.00
|86.56
|918
|2005.08.22 11:48
|buy
|463
|2.10
|86.06
|0.00
|86.38
|919
|2005.08.22 15:06
|t/p
|463
|2.10
|86.38
|0.00
|86.38
|569.83
|36273.23
|920
|2005.08.22 15:06
|close
|462
|1.30
|86.39
|0.00
|86.56
|165.36
|36438.59
|921
|2005.08.22 15:07
|close
|461
|0.80
|86.40
|0.00
|86.74
|-13.57
|36425.02
|922
|2005.08.22 15:07
|close
|460
|0.50
|86.41
|0.00
|86.92
|-79.71
|36345.30
|923
|2005.08.22 15:07
|close
|459
|0.30
|86.40
|0.00
|87.10
|-96.16
|36249.14
|924
|2005.08.22 15:07
|close
|458
|0.20
|86.41
|0.00
|87.29
|-94.29
|36154.85
|925
|2005.08.22 15:07
|close
|457
|0.10
|86.40
|0.00
|87.48
|-64.10
|36090.75
|926
|2005.08.22 15:07
|close
|456
|0.10
|86.39
|0.00
|87.66
|-80.22
|36010.53
|927
|2005.08.22 15:07
|buy
|464
|0.10
|86.41
|0.00
|86.73
|928
|2005.08.23 03:01
|buy
|465
|0.10
|86.22
|0.00
|86.54
|929
|2005.08.23 08:20
|t/p
|465
|0.10
|86.54
|0.00
|86.54
|27.13
|36037.66
|930
|2005.08.23 08:20
|close
|464
|0.10
|86.55
|0.00
|86.73
|12.04
|36049.70
|931
|2005.08.23 08:20
|buy
|466
|0.10
|86.59
|0.00
|86.91
|932
|2005.08.23 16:51
|buy
|467
|0.10
|86.39
|0.00
|86.71
|933
|2005.08.24 03:46
|t/p
|467
|0.10
|86.71
|0.00
|86.71
|27.31
|36077.01
|934
|2005.08.24 03:46
|close
|466
|0.10
|86.72
|0.00
|86.91
|11.19
|36088.20
|935
|2005.08.24 03:46
|buy
|468
|0.10
|86.74
|0.00
|87.06
|936
|2005.08.24 09:03
|buy
|469
|0.10
|86.56
|0.00
|86.88
|937
|2005.08.24 14:59
|t/p
|469
|0.10
|86.88
|0.00
|86.88
|27.13
|36115.33
|938
|2005.08.24 14:59
|close
|468
|0.10
|86.89
|0.00
|87.06
|12.72
|36128.05
|939
|2005.08.24 14:59
|buy
|470
|0.10
|86.91
|0.00
|87.23
|940
|2005.08.25 01:19
|t/p
|470
|0.10
|87.23
|0.00
|87.23
|27.64
|36155.69
|941
|2005.08.25 01:19
|buy
|471
|0.10
|87.26
|0.00
|87.58
|942
|2005.08.25 20:52
|t/p
|471
|0.10
|87.58
|0.00
|87.58
|27.14
|36182.83
|943
|2005.08.25 20:52
|buy
|472
|0.10
|87.63
|0.00
|87.95
|944
|2005.08.26 09:48
|buy
|473
|0.10
|87.45
|0.00
|87.77
|945
|2005.08.26 10:20
|buy
|474
|0.20
|87.26
|0.00
|87.58
|946
|2005.08.26 17:44
|t/p
|474
|0.20
|87.58
|0.00
|87.58
|54.27
|36237.10
|947
|2005.08.26 17:44
|close
|473
|0.10
|87.59
|0.00
|87.77
|11.87
|36248.97
|948
|2005.08.26 17:44
|close
|472
|0.10
|87.58
|0.00
|87.95
|-4.07
|36244.90
|949
|2005.08.29 00:00
|buy
|475
|0.10
|87.49
|0.00
|87.81
|950
|2005.08.29 02:00
|t/p
|475
|0.10
|87.81
|0.00
|87.81
|27.13
|36272.03
|951
|2005.08.29 02:00
|buy
|476
|0.10
|87.84
|0.00
|88.16
|952
|2005.08.29 17:01
|buy
|477
|0.10
|87.66
|0.00
|87.98
|953
|2005.08.29 17:31
|buy
|478
|0.20
|87.48
|0.00
|87.80
|954
|2005.08.29 18:14
|buy
|479
|0.30
|87.29
|0.00
|87.61
|955
|2005.08.30 08:08
|t/p
|479
|0.30
|87.61
|0.00
|87.61
|81.91
|36353.94
|956
|2005.08.30 08:08
|close
|478
|0.20
|87.61
|0.00
|87.80
|22.39
|36376.33
|957
|2005.08.30 08:08
|close
|477
|0.10
|87.60
|0.00
|87.98
|-4.91
|36371.41
|958
|2005.08.30 08:08
|close
|476
|0.10
|87.59
|0.00
|88.16
|-21.03
|36350.38
|959
|2005.08.30 08:09
|buy
|480
|0.10
|87.61
|0.00
|87.93
|960
|2005.08.31 11:37
|t/p
|480
|0.10
|87.93
|0.00
|87.93
|27.31
|36377.69
|961
|2005.08.31 11:37
|buy
|481
|0.10
|87.97
|0.00
|88.29
|962
|2005.08.31 16:48
|t/p
|481
|0.10
|88.29
|0.00
|88.29
|27.13
|36404.82
|963
|2005.08.31 16:48
|buy
|482
|0.10
|88.32
|0.00
|88.64
|964
|2005.08.31 18:32
|buy
|483
|0.10
|88.14
|0.00
|88.46
|965
|2005.09.01 09:35
|t/p
|483
|0.10
|88.46
|0.00
|88.46
|27.64
|36432.46
|966
|2005.09.01 09:35
|close
|482
|0.10
|88.47
|0.00
|88.64
|13.23
|36445.69
|967
|2005.09.01 09:35
|buy
|484
|0.10
|88.51
|0.00
|88.83
|968
|2005.09.01 16:07
|t/p
|484
|0.10
|88.83
|0.00
|88.83
|27.13
|36472.82
|969
|2005.09.01 16:07
|buy
|485
|0.10
|88.86
|0.00
|89.18
|970
|2005.09.02 09:54
|t/p
|485
|0.10
|89.18
|0.00
|89.18
|27.30
|36500.12
|971
|2005.09.05 02:59
|sell
|486
|0.10
|89.21
|0.00
|88.89
|972
|2005.09.05 09:20
|t/p
|486
|0.10
|88.89
|0.00
|88.89
|27.13
|36527.25
|973
|2005.09.05 09:20
|sell
|487
|0.10
|88.86
|0.00
|88.54
|974
|2005.09.05 13:37
|t/p
|487
|0.10
|88.54
|0.00
|88.54
|27.13
|36554.38
|975
|2005.09.05 13:37
|sell
|488
|0.10
|88.51
|0.00
|88.19
|976
|2005.09.06 02:10
|sell
|489
|0.10
|88.70
|0.00
|88.38
|977
|2005.09.06 02:59
|t/p
|489
|0.10
|88.38
|0.00
|88.38
|27.13
|36581.51
|978
|2005.09.06 02:59
|close
|488
|0.10
|88.38
|0.00
|88.19
|10.55
|36592.06
|979
|2005.09.06 03:00
|sell
|490
|0.10
|88.36
|0.00
|88.04
|980
|2005.09.06 06:17
|sell
|491
|0.10
|88.54
|0.00
|88.22
|981
|2005.09.06 14:35
|sell
|492
|0.20
|88.73
|0.00
|88.41
|982
|2005.09.07 01:21
|t/p
|492
|0.20
|88.41
|0.00
|88.41
|53.33
|36645.39
|983
|2005.09.07 01:21
|close
|491
|0.10
|88.40
|0.00
|88.22
|11.40
|36656.80
|984
|2005.09.07 01:21
|close
|490
|0.10
|88.41
|0.00
|88.04
|-4.71
|36652.09
|985
|2005.09.07 01:22
|sell
|493
|0.10
|88.39
|0.00
|88.07
|986
|2005.09.07 03:40
|sell
|494
|0.10
|88.57
|0.00
|88.25
|987
|2005.09.07 05:23
|sell
|495
|0.20
|88.75
|0.00
|88.43
|988
|2005.09.07 06:39
|sell
|496
|0.30
|88.93
|0.00
|88.61
|989
|2005.09.07 20:24
|t/p
|496
|0.30
|88.61
|0.00
|88.61
|81.39
|36733.48
|990
|2005.09.07 20:24
|close
|495
|0.20
|88.61
|0.00
|88.43
|23.74
|36757.22
|991
|2005.09.07 20:24
|close
|494
|0.10
|88.60
|0.00
|88.25
|-2.55
|36754.67
|992
|2005.09.07 20:24
|close
|493
|0.10
|88.59
|0.00
|88.07
|-16.96
|36737.71
|993
|2005.09.07 20:24
|sell
|497
|0.10
|88.57
|0.00
|88.25
|994
|2005.09.08 07:52
|sell
|498
|0.10
|88.75
|0.00
|88.43
|995
|2005.09.08 09:20
|sell
|499
|0.20
|88.93
|0.00
|88.61
|996
|2005.09.09 06:46
|sell
|500
|0.30
|89.12
|0.00
|88.80
|997
|2005.09.09 12:32
|t/p
|500
|0.30
|88.80
|0.00
|88.80
|81.39
|36819.10
|998
|2005.09.09 12:32
|close
|499
|0.20
|88.80
|0.00
|88.61
|21.11
|36840.21
|999
|2005.09.09 12:32
|close
|498
|0.10
|88.81
|0.00
|88.43
|-5.56
|36834.65
|1000
|2005.09.09 12:32
|close
|497
|0.10
|88.80
|0.00
|88.25
|-21.37
|36813.28
|1001
|2005.09.12 00:00
|sell
|501
|0.10
|87.76
|0.00
|87.44
|1002
|2005.09.12 02:16
|sell
|502
|0.10
|87.95
|0.00
|87.63
|1003
|2005.09.12 04:50
|t/p
|502
|0.10
|87.63
|0.00
|87.63
|27.13
|36840.41
|1004
|2005.09.12 04:50
|close
|501
|0.10
|87.63
|0.00
|87.44
|11.02
|36851.43
|1005
|2005.09.12 04:50
|sell
|503
|0.10
|87.57
|0.00
|87.25
|1006
|2005.09.12 08:06
|sell
|504
|0.10
|87.75
|0.00
|87.43
|1007
|2005.09.12 15:11
|t/p
|504
|0.10
|87.43
|0.00
|87.43
|27.13
|36878.56
|1008
|2005.09.12 15:11
|close
|503
|0.10
|87.42
|0.00
|87.25
|12.71
|36891.27
|1009
|2005.09.12 16:00
|sell
|505
|0.10
|87.36
|0.00
|87.04
|1010
|2005.09.12 18:40
|sell
|506
|0.10
|87.55
|0.00
|87.23
|1011
|2005.09.12 22:50
|sell
|507
|0.20
|87.73
|0.00
|87.41
|1012
|2005.09.13 07:50
|sell
|508
|0.30
|87.91
|0.00
|87.59
|1013
|2005.09.14 11:39
|t/p
|508
|0.30
|87.59
|0.00
|87.59
|79.99
|36971.27
|1014
|2005.09.14 11:39
|close
|507
|0.20
|87.59
|0.00
|87.41
|21.86
|36993.13
|1015
|2005.09.14 11:39
|close
|506
|0.10
|87.60
|0.00
|87.23
|-5.17
|36987.96
|1016
|2005.09.14 11:39
|close
|505
|0.10
|87.59
|0.00
|87.04
|-20.43
|36967.52
|1017
|2005.09.14 11:39
|sell
|509
|0.10
|87.54
|0.00
|87.22
|1018
|2005.09.14 16:13
|sell
|510
|0.10
|87.73
|0.00
|87.41
|1019
|2005.09.15 04:33
|t/p
|510
|0.10
|87.41
|0.00
|87.41
|25.73
|36993.25
|1020
|2005.09.15 04:33
|close
|509
|0.10
|87.41
|0.00
|87.22
|9.62
|37002.88
|1021
|2005.09.15 04:33
|sell
|511
|0.10
|87.37
|0.00
|87.05
|1022
|2005.09.15 14:35
|t/p
|511
|0.10
|87.05
|0.00
|87.05
|27.13
|37030.01
|1023
|2005.09.15 14:35
|sell
|512
|0.10
|87.02
|0.00
|86.70
|1024
|2005.09.15 18:18
|sell
|513
|0.10
|87.21
|0.00
|86.89
|1025
|2005.09.16 01:13
|sell
|514
|0.20
|87.39
|0.00
|87.07
|1026
|2005.09.16 06:34
|sell
|515
|0.30
|87.59
|0.00
|87.27
|1027
|2005.09.16 20:20
|sell
|516
|0.50
|87.77
|0.00
|87.45
|1028
|2005.09.19 00:00
|t/p
|516
|0.50
|87.45
|0.00
|87.45
|133.32
|37163.32
|1029
|2005.09.19 00:00
|close
|515
|0.30
|87.43
|0.00
|87.27
|39.29
|37202.61
|1030
|2005.09.19 00:00
|close
|514
|0.20
|87.44
|0.00
|87.07
|-9.41
|37193.20
|1031
|2005.09.19 00:00
|close
|513
|0.10
|87.43
|0.00
|86.89
|-19.58
|37173.62
|1032
|2005.09.19 00:01
|close
|512
|0.10
|87.44
|0.00
|86.70
|-36.54
|37137.08
|1033
|2005.09.19 00:02
|sell
|517
|0.10
|87.40
|0.00
|87.08
|1034
|2005.09.19 07:35
|t/p
|517
|0.10
|87.08
|0.00
|87.08
|27.13
|37164.21
|1035
|2005.09.19 07:35
|sell
|518
|0.10
|87.05
|0.00
|86.73
|1036
|2005.09.19 07:54
|sell
|519
|0.10
|87.23
|0.00
|86.91
|1037
|2005.09.20 17:11
|sell
|520
|0.20
|87.41
|0.00
|87.09
|1038
|2005.09.21 05:09
|sell
|521
|0.30
|87.60
|0.00
|87.28
|1039
|2005.09.21 06:40
|sell
|522
|0.50
|87.79
|0.00
|87.47
|1040
|2005.09.22 09:48
|t/p
|522
|0.50
|87.47
|0.00
|87.47
|128.65
|37292.86
|1041
|2005.09.22 09:48
|close
|521
|0.30
|87.46
|0.00
|87.28
|31.41
|37324.27
|1042
|2005.09.22 09:48
|close
|520
|0.20
|87.45
|0.00
|87.09
|-10.51
|37313.76
|1043
|2005.09.22 09:48
|close
|519
|0.10
|87.45
|0.00
|86.91
|-20.98
|37292.78
|1044
|2005.09.22 09:48
|close
|518
|0.10
|87.46
|0.00
|86.73
|-37.09
|37255.69
|1045
|2005.09.22 09:48
|sell
|523
|0.10
|87.44
|0.00
|87.12
|1046
|2005.09.23 09:42
|t/p
|523
|0.10
|87.12
|0.00
|87.12
|26.66
|37282.35
|1047
|2005.09.26 00:00
|buy
|524
|0.10
|86.95
|0.00
|87.27
|1048
|2005.09.26 02:33
|buy
|525
|0.10
|86.76
|0.00
|87.08
|1049
|2005.09.26 09:56
|t/p
|525
|0.10
|87.08
|0.00
|87.08
|27.13
|37309.48
|1050
|2005.09.26 09:56
|close
|524
|0.10
|87.09
|0.00
|87.27
|11.87
|37321.35
|1051
|2005.09.26 09:56
|buy
|526
|0.10
|87.11
|0.00
|87.43
|1052
|2005.09.26 13:55
|buy
|527
|0.10
|86.92
|0.00
|87.24
|1053
|2005.09.27 03:08
|t/p
|527
|0.10
|87.24
|0.00
|87.24
|27.31
|37348.66
|1054
|2005.09.27 03:08
|close
|526
|0.10
|87.24
|0.00
|87.43
|11.19
|37359.85
|1055
|2005.09.27 03:08
|buy
|528
|0.10
|87.26
|0.00
|87.58
|1056
|2005.09.27 03:44
|buy
|529
|0.10
|87.08
|0.00
|87.40
|1057
|2005.09.27 12:52
|t/p
|529
|0.10
|87.40
|0.00
|87.40
|27.14
|37386.99
|1058
|2005.09.27 12:52
|close
|528
|0.10
|87.40
|0.00
|87.58
|11.88
|37398.87
|1059
|2005.09.27 12:52
|buy
|530
|0.10
|87.42
|0.00
|87.74
|1060
|2005.09.27 14:46
|buy
|531
|0.10
|87.24
|0.00
|87.56
|1061
|2005.09.29 00:48
|t/p
|531
|0.10
|87.56
|0.00
|87.56
|27.81
|37426.68
|1062
|2005.09.29 00:48
|close
|530
|0.10
|87.57
|0.00
|87.74
|13.40
|37440.08
|1063
|2005.09.29 00:48
|buy
|532
|0.10
|87.59
|0.00
|87.91
|1064
|2005.09.29 09:44
|buy
|533
|0.10
|87.41
|0.00
|87.73
|1065
|2005.09.29 10:54
|buy
|534
|0.20
|87.22
|0.00
|87.54
|1066
|2005.09.30 09:59
|t/p
|534
|0.20
|87.54
|0.00
|87.54
|54.61
|37494.69
|1067
|2005.09.30 09:59
|close
|533
|0.10
|87.54
|0.00
|87.73
|11.20
|37505.89
|1068
|2005.09.30 09:59
|close
|532
|0.10
|87.56
|0.00
|87.91
|-2.38
|37503.51
|1069
|2005.10.03 00:00
|sell
|535
|0.10
|87.74
|0.00
|87.42
|1070
|2005.10.03 02:17
|sell
|536
|0.10
|87.92
|0.00
|87.60
|1071
|2005.10.03 03:07
|t/p
|536
|0.10
|87.60
|0.00
|87.60
|27.13
|37530.64
|1072
|2005.10.03 03:07
|close
|535
|0.10
|87.59
|0.00
|87.42
|12.72
|37543.36
|1073
|2005.10.03 03:07
|sell
|537
|0.10
|87.55
|0.00
|87.23
|1074
|2005.10.03 03:25
|sell
|538
|0.10
|87.73
|0.00
|87.41
|1075
|2005.10.04 10:45
|sell
|539
|0.20
|87.91
|0.00
|87.59
|1076
|2005.10.05 10:44
|t/p
|539
|0.20
|87.59
|0.00
|87.59
|53.33
|37596.68
|1077
|2005.10.05 10:44
|close
|538
|0.10
|87.59
|0.00
|87.41
|10.94
|37607.62
|1078
|2005.10.05 10:44
|close
|537
|0.10
|87.60
|0.00
|87.23
|-5.17
|37602.45
|1079
|2005.10.05 10:44
|sell
|540
|0.10
|87.56
|0.00
|87.24
|1080
|2005.10.05 13:35
|sell
|541
|0.10
|87.74
|0.00
|87.42
|1081
|2005.10.05 16:36
|sell
|542
|0.20
|87.92
|0.00
|87.60
|1082
|2005.10.05 22:31
|sell
|543
|0.30
|88.10
|0.00
|87.78
|1083
|2005.10.05 23:58
|sell
|544
|0.50
|88.28
|0.00
|87.96
|1084
|2005.10.06 00:55
|sell
|545
|0.80
|88.47
|0.00
|88.15
|1085
|2005.10.06 02:31
|sell
|546
|1.30
|88.65
|0.00
|88.33
|1086
|2005.10.06 13:20
|sell
|547
|2.10
|88.84
|0.00
|88.52
|1087
|2005.10.06 15:46
|sell
|548
|3.40
|89.02
|0.00
|88.70
|1088
|2005.10.07 02:25
|sell
|549
|5.50
|89.22
|0.00
|88.90
|1089
|2005.10.07 11:47
|t/p
|549
|5.50
|88.90
|0.00
|88.90
|1492.16
|39094.61
|1090
|2005.10.07 11:47
|close
|548
|3.40
|88.89
|0.00
|88.70
|358.88
|39453.49
|1091
|2005.10.07 11:47
|close
|547
|2.10
|88.90
|0.00
|88.52
|-116.62
|39336.86
|1092
|2005.10.07 11:47
|close
|546
|1.30
|88.91
|0.00
|88.33
|-292.61
|39044.25
|1093
|2005.10.07 11:47
|close
|545
|0.80
|88.90
|0.00
|88.15
|-295.38
|38748.87
|1094
|2005.10.07 11:48
|close
|544
|0.50
|88.91
|0.00
|87.96
|-276.39
|38472.48
|1095
|2005.10.07 11:48
|close
|543
|0.30
|88.90
|0.00
|87.78
|-209.08
|38263.41
|1096
|2005.10.07 11:48
|close
|542
|0.20
|88.91
|0.00
|87.60
|-171.60
|38091.80
|1097
|2005.10.07 11:48
|close
|541
|0.10
|88.90
|0.00
|87.42
|-100.21
|37991.60
|1098
|2005.10.07 11:49
|close
|540
|0.10
|88.91
|0.00
|87.24
|-116.33
|37875.27
|1099
|2005.10.10 00:04
|buy
|550
|0.10
|88.93
|0.00
|89.25
|1100
|2005.10.11 02:18
|buy
|551
|0.10
|88.75
|0.00
|89.07
|1101
|2005.10.11 08:22
|buy
|552
|0.20
|88.56
|0.00
|88.88
|1102
|2005.10.12 13:12
|t/p
|552
|0.20
|88.88
|0.00
|88.88
|54.61
|37929.88
|1103
|2005.10.12 13:12
|close
|551
|0.10
|88.88
|0.00
|89.07
|11.19
|37941.07
|1104
|2005.10.12 13:12
|close
|550
|0.10
|88.89
|0.00
|89.25
|-3.05
|37938.02
|1105
|2005.10.12 13:12
|buy
|553
|0.10
|88.90
|0.00
|89.22
|1106
|2005.10.13 10:15
|buy
|554
|0.10
|88.72
|0.00
|89.04
|1107
|2005.10.13 10:29
|buy
|555
|0.20
|88.54
|0.00
|88.86
|1108
|2005.10.13 16:22
|buy
|556
|0.30
|88.36
|0.00
|88.68
|1109
|2005.10.13 18:35
|t/p
|556
|0.30
|88.68
|0.00
|88.68
|81.41
|38019.43
|1110
|2005.10.13 18:35
|close
|555
|0.20
|88.68
|0.00
|88.86
|23.74
|38043.17
|1111
|2005.10.13 18:35
|close
|554
|0.10
|88.70
|0.00
|89.04
|-1.70
|38041.47
|1112
|2005.10.13 18:35
|close
|553
|0.10
|88.69
|0.00
|89.22
|-17.30
|38024.17
|1113
|2005.10.13 18:35
|buy
|557
|0.10
|88.71
|0.00
|89.03
|1114
|2005.10.14 19:37
|t/p
|557
|0.10
|89.03
|0.00
|89.03
|27.30
|38051.47
|1115
|2005.10.17 00:02
|buy
|558
|0.10
|88.94
|0.00
|89.26
|1116
|2005.10.17 03:35
|buy
|559
|0.10
|88.76
|0.00
|89.08
|1117
|2005.10.18 01:43
|t/p
|559
|0.10
|89.08
|0.00
|89.08
|27.30
|38078.77
|1118
|2005.10.18 01:43
|close
|558
|0.10
|89.08
|0.00
|89.26
|12.04
|38090.81
|1119
|2005.10.18 01:43
|buy
|560
|0.10
|89.10
|0.00
|89.42
|1120
|2005.10.18 08:47
|buy
|561
|0.10
|88.92
|0.00
|89.24
|1121
|2005.10.18 18:23
|buy
|562
|0.20
|88.74
|0.00
|89.06
|1122
|2005.10.18 19:37
|t/p
|562
|0.20
|89.06
|0.00
|89.06
|54.27
|38145.08
|1123
|2005.10.18 19:37
|close
|561
|0.10
|89.07
|0.00
|89.24
|12.72
|38157.80
|1124
|2005.10.18 19:37
|close
|560
|0.10
|89.05
|0.00
|89.42
|-4.24
|38153.56
|1125
|2005.10.18 19:38
|buy
|563
|0.10
|89.09
|0.00
|89.41
|1126
|2005.10.19 03:46
|buy
|564
|0.10
|88.91
|0.00
|89.23
|1127
|2005.10.19 08:40
|buy
|565
|0.20
|88.72
|0.00
|89.04
|1128
|2005.10.19 11:35
|t/p
|565
|0.20
|89.04
|0.00
|89.04
|54.27
|38207.83
|1129
|2005.10.19 11:35
|close
|564
|0.10
|89.05
|0.00
|89.23
|11.87
|38219.70
|1130
|2005.10.19 11:35
|close
|563
|0.10
|89.04
|0.00
|89.41
|-4.07
|38215.63
|1131
|2005.10.19 11:35
|sell
|566
|0.10
|89.04
|0.00
|88.72
|1132
|2005.10.19 17:06
|sell
|567
|0.10
|89.22
|0.00
|88.90
|1133
|2005.10.20 17:36
|sell
|568
|0.20
|89.41
|0.00
|89.09
|1134
|2005.10.20 21:47
|sell
|569
|0.30
|89.60
|0.00
|89.28
|1135
|2005.10.21 02:16
|sell
|570
|0.50
|89.78
|0.00
|89.46
|1136
|2005.10.21 16:21
|sell
|571
|0.80
|89.97
|0.00
|89.65
|1137
|2005.10.21 18:27
|t/p
|571
|0.80
|89.65
|0.00
|89.65
|217.04
|38432.67
|1138
|2005.10.21 18:27
|close
|570
|0.50
|89.65
|0.00
|89.46
|55.11
|38487.78
|1139
|2005.10.21 18:27
|close
|569
|0.30
|89.66
|0.00
|89.28
|-16.66
|38471.12
|1140
|2005.10.21 18:27
|close
|568
|0.20
|89.64
|0.00
|89.09
|-39.93
|38431.19
|1141
|2005.10.21 18:27
|close
|567
|0.10
|89.65
|0.00
|88.90
|-38.33
|38392.86
|1142
|2005.10.21 18:27
|close
|566
|0.10
|89.64
|0.00
|88.72
|-52.74
|38340.13
|1143
|2005.10.24 01:01
|sell
|572
|0.10
|89.61
|0.00
|89.29
|1144
|2005.10.25 10:21
|sell
|573
|0.10
|89.79
|0.00
|89.47
|1145
|2005.10.25 12:54
|sell
|574
|0.20
|89.98
|0.00
|89.66
|1146
|2005.10.26 00:03
|sell
|575
|0.30
|90.16
|0.00
|89.84
|1147
|2005.10.26 16:15
|sell
|576
|0.50
|90.35
|0.00
|90.03
|1148
|2005.10.27 03:18
|sell
|577
|0.80
|90.53
|0.00
|90.21
|1149
|2005.10.28 19:21
|t/p
|577
|0.80
|90.21
|0.00
|90.21
|213.31
|38553.43
|1150
|2005.10.28 19:21
|close
|576
|0.50
|90.20
|0.00
|90.03
|54.26
|38607.70
|1151
|2005.10.28 19:21
|close
|575
|0.30
|90.21
|0.00
|89.84
|-18.32
|38589.38
|1152
|2005.10.28 19:21
|close
|574
|0.20
|90.19
|0.00
|89.66
|-40.27
|38549.11
|1153
|2005.10.28 19:21
|close
|573
|0.10
|90.20
|0.00
|89.47
|-37.09
|38512.01
|1154
|2005.10.28 19:21
|close
|572
|0.10
|90.19
|0.00
|89.29
|-51.97
|38460.04
|1155
|2005.10.31 00:00
|buy
|578
|0.10
|90.37
|0.00
|90.69
|1156
|2005.10.31 07:02
|buy
|579
|0.10
|90.17
|0.00
|90.49
|1157
|2005.11.01 10:13
|t/p
|579
|0.10
|90.49
|0.00
|90.49
|27.31
|38487.35
|1158
|2005.11.01 10:13
|close
|578
|0.10
|90.51
|0.00
|90.69
|12.04
|38499.39
|1159
|2005.11.01 10:13
|buy
|580
|0.10
|90.53
|0.00
|90.85
|1160
|2005.11.01 16:00
|buy
|581
|0.10
|90.35
|0.00
|90.67
|1161
|2005.11.01 22:50
|t/p
|581
|0.10
|90.67
|0.00
|90.67
|27.14
|38526.53
|1162
|2005.11.01 22:50
|close
|580
|0.10
|90.67
|0.00
|90.85
|11.87
|38538.40
|1163
|2005.11.01 22:50
|buy
|582
|0.10
|90.71
|0.00
|91.03
|1164
|2005.11.02 14:23
|t/p
|582
|0.10
|91.03
|0.00
|91.03
|27.31
|38565.71
|1165
|2005.11.02 15:00
|buy
|583
|0.10
|91.11
|0.00
|91.43
|1166
|2005.11.02 16:46
|t/p
|583
|0.10
|91.43
|0.00
|91.43
|27.13
|38592.84
|1167
|2005.11.02 16:46
|buy
|584
|0.10
|91.46
|0.00
|91.78
|1168
|2005.11.03 10:56
|buy
|585
|0.10
|91.28
|0.00
|91.60
|1169
|2005.11.03 14:36
|buy
|586
|0.20
|91.09
|0.00
|91.41
|1170
|2005.11.03 17:59
|buy
|587
|0.30
|90.91
|0.00
|91.23
|1171
|2005.11.03 20:20
|buy
|588
|0.50
|90.73
|0.00
|91.05
|1172
|2005.11.04 07:31
|t/p
|588
|0.50
|91.05
|0.00
|91.05
|136.53
|38729.37
|1173
|2005.11.04 07:31
|close
|587
|0.30
|91.05
|0.00
|91.23
|36.13
|38765.50
|1174
|2005.11.04 07:31
|close
|586
|0.20
|91.04
|0.00
|91.41
|-8.14
|38757.36
|1175
|2005.11.04 07:31
|close
|585
|0.10
|91.05
|0.00
|91.60
|-19.33
|38738.03
|1176
|2005.11.04 07:31
|close
|584
|0.10
|91.05
|0.00
|91.78
|-34.09
|38703.94
|1177
|2005.11.07 00:00
|sell
|589
|0.10
|90.35
|0.00
|90.03
|1178
|2005.11.07 02:12
|t/p
|589
|0.10
|90.03
|0.00
|90.03
|27.13
|38731.07
|1179
|2005.11.07 02:12
|sell
|590
|0.10
|90.00
|0.00
|89.68
|1180
|2005.11.07 04:57
|sell
|591
|0.10
|90.18
|0.00
|89.86
|1181
|2005.11.07 18:04
|t/p
|591
|0.10
|89.86
|0.00
|89.86
|27.13
|38758.20
|1182
|2005.11.07 18:04
|close
|590
|0.10
|89.85
|0.00
|89.68
|12.72
|38770.92
|1183
|2005.11.07 18:04
|sell
|592
|0.10
|89.82
|0.00
|89.50
|1184
|2005.11.07 20:28
|sell
|593
|0.10
|90.00
|0.00
|89.68
|1185
|2005.11.08 02:04
|t/p
|593
|0.10
|89.68
|0.00
|89.68
|26.66
|38797.58
|1186
|2005.11.08 02:04
|close
|592
|0.10
|89.68
|0.00
|89.50
|11.40
|38808.98
|1187
|2005.11.08 02:04
|sell
|594
|0.10
|89.66
|0.00
|89.34
|1188
|2005.11.08 19:08
|t/p
|594
|0.10
|89.34
|0.00
|89.34
|27.13
|38836.11
|1189
|2005.11.08 19:08
|sell
|595
|0.10
|89.31
|0.00
|88.99
|1190
|2005.11.08 20:51
|sell
|596
|0.10
|89.49
|0.00
|89.17
|1191
|2005.11.09 19:21
|sell
|597
|0.20
|89.67
|0.00
|89.35
|1192
|2005.11.10 00:28
|sell
|598
|0.30
|89.86
|0.00
|89.54
|1193
|2005.11.10 12:38
|sell
|599
|0.50
|90.04
|0.00
|89.72
|1194
|2005.11.11 00:54
|t/p
|599
|0.50
|89.72
|0.00
|89.72
|133.33
|38969.44
|1195
|2005.11.11 00:54
|close
|598
|0.30
|89.71
|0.00
|89.54
|36.75
|39006.19
|1196
|2005.11.11 00:54
|close
|597
|0.20
|89.72
|0.00
|89.35
|-12.21
|38993.98
|1197
|2005.11.11 00:54
|close
|596
|0.10
|89.73
|0.00
|89.17
|-22.68
|38971.30
|1198
|2005.11.11 00:54
|close
|595
|0.10
|89.72
|0.00
|88.99
|-37.09
|38934.21
|1199
|2005.11.14 00:00
|buy
|600
|0.10
|89.94
|0.00
|90.26
|1200
|2005.11.14 05:45
|t/p
|600
|0.10
|90.26
|0.00
|90.26
|27.13
|38961.34
|1201
|2005.11.14 05:45
|buy
|601
|0.10
|90.29
|0.00
|90.61
|1202
|2005.11.14 08:22
|buy
|602
|0.10
|90.10
|0.00
|90.42
|1203
|2005.11.14 12:14
|t/p
|602
|0.10
|90.42
|0.00
|90.42
|27.13
|38988.47
|1204
|2005.11.14 12:14
|close
|601
|0.10
|90.42
|0.00
|90.61
|11.02
|38999.49
|1205
|2005.11.14 12:14
|buy
|603
|0.10
|90.46
|0.00
|90.78
|1206
|2005.11.14 14:22
|buy
|604
|0.10
|90.27
|0.00
|90.59
|1207
|2005.11.14 17:38
|buy
|605
|0.20
|90.09
|0.00
|90.41
|1208
|2005.11.16 04:33
|t/p
|605
|0.20
|90.41
|0.00
|90.41
|54.95
|39054.44
|1209
|2005.11.16 04:33
|close
|604
|0.10
|90.41
|0.00
|90.59
|12.21
|39066.65
|1210
|2005.11.16 04:33
|close
|603
|0.10
|90.40
|0.00
|90.78
|-4.75
|39061.90
|1211
|2005.11.16 04:33
|buy
|606
|0.10
|90.44
|0.00
|90.76
|1212
|2005.11.16 11:52
|buy
|607
|0.10
|90.25
|0.00
|90.57
|1213
|2005.11.16 15:23
|buy
|608
|0.20
|90.07
|0.00
|90.39
|1214
|2005.11.16 15:55
|buy
|609
|0.30
|89.88
|0.00
|90.20
|1215
|2005.11.17 05:43
|buy
|610
|0.50
|89.70
|0.00
|90.02
|1216
|2005.11.17 19:19
|t/p
|610
|0.50
|90.02
|0.00
|90.02
|135.68
|39197.58
|1217
|2005.11.17 19:19
|close
|609
|0.30
|90.02
|0.00
|90.20
|37.15
|39234.72
|1218
|2005.11.17 19:19
|close
|608
|0.20
|90.01
|0.00
|90.39
|-9.15
|39225.57
|1219
|2005.11.17 19:19
|close
|607
|0.10
|90.02
|0.00
|90.57
|-19.00
|39206.57
|1220
|2005.11.17 19:19
|close
|606
|0.10
|90.03
|0.00
|90.76
|-34.26
|39172.31
|1221
|2005.11.17 19:19
|buy
|611
|0.10
|90.07
|0.00
|90.39
|1222
|2005.11.18 15:04
|t/p
|611
|0.10
|90.39
|0.00
|90.39
|27.31
|39199.62
|1223
|2005.11.21 00:00
|buy
|612
|0.10
|90.71
|0.00
|91.03
|1224
|2005.11.21 16:07
|buy
|613
|0.10
|90.53
|0.00
|90.85
|1225
|2005.11.21 16:12
|buy
|614
|0.20
|90.35
|0.00
|90.67
|1226
|2005.11.21 16:58
|buy
|615
|0.30
|90.15
|0.00
|90.47
|1227
|2005.11.22 19:41
|t/p
|615
|0.30
|90.47
|0.00
|90.47
|81.91
|39281.53
|1228
|2005.11.22 19:41
|close
|614
|0.20
|90.47
|0.00
|90.67
|20.69
|39302.21
|1229
|2005.11.22 19:41
|close
|613
|0.10
|90.48
|0.00
|90.85
|-4.07
|39298.14
|1230
|2005.11.22 19:41
|close
|612
|0.10
|90.48
|0.00
|91.03
|-19.33
|39278.81
|1231
|2005.11.22 19:41
|buy
|616
|0.10
|90.50
|0.00
|90.82
|1232
|2005.11.23 09:56
|buy
|617
|0.10
|90.31
|0.00
|90.63
|1233
|2005.11.23 15:41
|buy
|618
|0.20
|90.13
|0.00
|90.45
|1234
|2005.11.23 19:37
|t/p
|618
|0.20
|90.45
|0.00
|90.45
|54.27
|39333.08
|1235
|2005.11.23 19:37
|close
|617
|0.10
|90.46
|0.00
|90.63
|12.72
|39345.80
|1236
|2005.11.23 19:38
|close
|616
|0.10
|90.47
|0.00
|90.82
|-2.37
|39343.43
|1237
|2005.11.23 19:38
|buy
|619
|0.10
|90.48
|0.00
|90.80
|1238
|2005.11.24 10:33
|buy
|620
|0.10
|90.30
|0.00
|90.62
|1239
|2005.11.25 11:47
|t/p
|620
|0.10
|90.62
|0.00
|90.62
|27.31
|39370.74
|1240
|2005.11.25 11:47
|close
|619
|0.10
|90.63
|0.00
|90.80
|13.40
|39384.14
|1241
|2005.11.28 00:00
|sell
|621
|0.10
|90.61
|0.00
|90.29
|1242
|2005.11.28 15:46
|sell
|622
|0.10
|90.79
|0.00
|90.47
|1243
|2005.11.28 16:31
|sell
|623
|0.20
|90.97
|0.00
|90.65
|1244
|2005.11.29 01:40
|sell
|624
|0.30
|91.16
|0.00
|90.84
|1245
|2005.11.29 14:06
|t/p
|624
|0.30
|90.84
|0.00
|90.84
|81.39
|39465.53
|1246
|2005.11.29 14:06
|close
|623
|0.20
|90.84
|0.00
|90.65
|21.11
|39486.64
|1247
|2005.11.29 14:06
|close
|622
|0.10
|90.85
|0.00
|90.47
|-5.56
|39481.08
|1248
|2005.11.29 14:06
|close
|621
|0.10
|90.84
|0.00
|90.29
|-19.97
|39461.12
|1249
|2005.11.29 14:06
|sell
|625
|0.10
|90.83
|0.00
|90.51
|1250
|2005.11.29 19:04
|sell
|626
|0.10
|91.01
|0.00
|90.69
|1251
|2005.12.01 07:45
|sell
|627
|0.20
|91.21
|0.00
|90.89
|1252
|2005.12.01 13:01
|sell
|628
|0.30
|91.39
|0.00
|91.07
|1253
|2005.12.01 14:48
|t/p
|628
|0.30
|91.07
|0.00
|91.07
|81.40
|39542.52
|1254
|2005.12.01 14:48
|close
|627
|0.20
|91.06
|0.00
|90.89
|25.44
|39567.96
|1255
|2005.12.01 14:48
|close
|626
|0.10
|91.05
|0.00
|90.69
|-5.26
|39562.70
|1256
|2005.12.01 14:48
|close
|625
|0.10
|91.06
|0.00
|90.51
|-21.37
|39541.33
|1257
|2005.12.01 14:48
|sell
|629
|0.10
|91.02
|0.00
|90.70
|1258
|2005.12.01 16:55
|sell
|630
|0.10
|91.21
|0.00
|90.89
|1259
|2005.12.01 19:28
|sell
|631
|0.20
|91.39
|0.00
|91.07
|1260
|2005.12.02 10:27
|sell
|632
|0.30
|91.57
|0.00
|91.25
|1261
|2005.12.02 14:52
|sell
|633
|0.50
|91.76
|0.00
|91.44
|1262
|2005.12.02 16:37
|t/p
|633
|0.50
|91.44
|0.00
|91.44
|135.65
|39676.98
|1263
|2005.12.02 16:37
|close
|632
|0.30
|91.43
|0.00
|91.25
|35.61
|39712.59
|1264
|2005.12.02 16:37
|close
|631
|0.20
|91.44
|0.00
|91.07
|-9.40
|39703.19
|1265
|2005.12.02 16:37
|close
|630
|0.10
|91.43
|0.00
|90.89
|-19.12
|39684.08
|1266
|2005.12.02 16:37
|close
|629
|0.10
|91.44
|0.00
|90.70
|-36.08
|39648.00
|1267
|2005.12.05 00:00
|buy
|634
|0.10
|91.85
|0.00
|92.17
|1268
|2005.12.05 14:03
|t/p
|634
|0.10
|92.17
|0.00
|92.17
|27.13
|39675.13
|1269
|2005.12.05 14:03
|buy
|635
|0.10
|92.20
|0.00
|92.52
|1270
|2005.12.05 18:47
|t/p
|635
|0.10
|92.52
|0.00
|92.52
|27.13
|39702.26
|1271
|2005.12.05 18:47
|buy
|636
|0.10
|92.56
|0.00
|92.88
|1272
|2005.12.05 22:07
|buy
|637
|0.10
|92.37
|0.00
|92.69
|1273
|2005.12.06 09:36
|t/p
|637
|0.10
|92.69
|0.00
|92.69
|27.31
|39729.57
|1274
|2005.12.06 09:36
|close
|636
|0.10
|92.69
|0.00
|92.88
|11.20
|39740.77
|1275
|2005.12.06 10:32
|buy
|638
|0.10
|92.68
|0.00
|93.00
|1276
|2005.12.06 11:30
|buy
|639
|0.10
|92.50
|0.00
|92.82
|1277
|2005.12.07 08:32
|buy
|640
|0.20
|92.32
|0.00
|92.64
|1278
|2005.12.07 10:01
|buy
|641
|0.30
|92.13
|0.00
|92.45
|1279
|2005.12.07 14:20
|buy
|642
|0.50
|91.95
|0.00
|92.27
|1280
|2005.12.08 14:24
|t/p
|642
|0.50
|92.27
|0.00
|92.27
|138.21
|39878.98
|1281
|2005.12.08 14:24
|close
|641
|0.30
|92.28
|0.00
|92.45
|39.69
|39918.67
|1282
|2005.12.08 14:24
|close
|640
|0.20
|92.27
|0.00
|92.64
|-7.46
|39911.21
|1283
|2005.12.08 14:24
|close
|639
|0.10
|92.28
|0.00
|92.82
|-17.98
|39893.22
|1284
|2005.12.08 14:24
|close
|638
|0.10
|92.27
|0.00
|93.00
|-34.09
|39859.13
|1285
|2005.12.08 14:24
|buy
|643
|0.10
|92.29
|0.00
|92.61
|1286
|2005.12.08 16:28
|t/p
|643
|0.10
|92.61
|0.00
|92.61
|27.13
|39886.26
|1287
|2005.12.08 16:28
|buy
|644
|0.10
|92.64
|0.00
|92.96
|1288
|2005.12.08 18:08
|buy
|645
|0.10
|92.45
|0.00
|92.77
|1289
|2005.12.09 10:01
|buy
|646
|0.20
|92.27
|0.00
|92.59
|1290
|2005.12.09 16:24
|t/p
|646
|0.20
|92.59
|0.00
|92.59
|54.27
|39940.53
|1291
|2005.12.09 16:24
|close
|645
|0.10
|92.60
|0.00
|92.77
|12.89
|39953.42
|1292
|2005.12.09 16:24
|close
|644
|0.10
|92.59
|0.00
|92.96
|-4.07
|39949.35
|1293
|2005.12.12 00:00
|buy
|647
|0.10
|92.57
|0.00
|92.89
|1294
|2005.12.12 02:48
|t/p
|647
|0.10
|92.89
|0.00
|92.89
|27.14
|39976.49
|1295
|2005.12.12 02:48
|buy
|648
|0.10
|92.92
|0.00
|93.24
|1296
|2005.12.12 21:06
|buy
|649
|0.10
|92.74
|0.00
|93.06
|1297
|2005.12.14 02:18
|buy
|650
|0.20
|92.55
|0.00
|92.87
|1298
|2005.12.14 06:32
|buy
|651
|0.30
|92.37
|0.00
|92.69
|1299
|2005.12.14 14:19
|buy
|652
|0.50
|92.17
|0.00
|92.49
|1300
|2005.12.14 14:54
|buy
|653
|0.80
|91.99
|0.00
|92.31
|1301
|2005.12.14 16:00
|buy
|654
|1.30
|91.81
|0.00
|92.13
|1302
|2005.12.14 16:31
|buy
|655
|2.10
|91.62
|0.00
|91.94
|1303
|2005.12.14 16:59
|buy
|656
|3.40
|91.43
|0.00
|91.75
|1304
|2005.12.14 18:42
|buy
|657
|5.50
|91.24
|0.00
|91.56
|1305
|2005.12.14 20:55
|t/p
|657
|5.50
|91.56
|0.00
|91.56
|1492.42
|41468.91
|1306
|2005.12.14 20:55
|close
|656
|3.40
|91.56
|0.00
|91.75
|374.79
|41843.70
|1307
|2005.12.14 20:55
|close
|655
|2.10
|91.55
|0.00
|91.94
|-124.64
|41719.06
|1308
|2005.12.14 20:55
|close
|654
|1.30
|91.56
|0.00
|92.13
|-275.59
|41443.47
|1309
|2005.12.14 20:55
|close
|653
|0.80
|91.57
|0.00
|92.31
|-284.91
|41158.56
|1310
|2005.12.14 20:55
|close
|652
|0.50
|91.58
|0.00
|92.49
|-250.15
|40908.41
|1311
|2005.12.14 20:55
|close
|651
|0.30
|91.57
|0.00
|92.69
|-203.51
|40704.90
|1312
|2005.12.14 20:55
|close
|650
|0.20
|91.58
|0.00
|92.87
|-164.50
|40540.40
|1313
|2005.12.14 20:55
|close
|649
|0.10
|91.55
|0.00
|93.06
|-100.57
|40439.83
|1314
|2005.12.14 20:56
|close
|648
|0.10
|91.54
|0.00
|93.24
|-116.68
|40323.15
|1315
|2005.12.14 20:56
|sell
|658
|0.10
|91.55
|0.00
|91.23
|1316
|2005.12.15 00:35
|sell
|659
|0.10
|91.73
|0.00
|91.41
|1317
|2005.12.15 04:27
|t/p
|659
|0.10
|91.41
|0.00
|91.41
|27.13
|40350.28
|1318
|2005.12.15 04:27
|close
|658
|0.10
|91.41
|0.00
|91.23
|10.47
|40360.75
|1319
|2005.12.15 08:00
|sell
|660
|0.10
|91.27
|0.00
|90.95
|1320
|2005.12.15 08:50
|t/p
|660
|0.10
|90.95
|0.00
|90.95
|27.13
|40387.88
|1321
|2005.12.15 08:50
|sell
|661
|0.10
|90.92
|0.00
|90.60
|1322
|2005.12.15 09:50
|t/p
|661
|0.10
|90.60
|0.00
|90.60
|27.13
|40415.01
|1323
|2005.12.15 09:50
|sell
|662
|0.10
|90.57
|0.00
|90.25
|1324
|2005.12.15 13:40
|t/p
|662
|0.10
|90.25
|0.00
|90.25
|27.13
|40442.14
|1325
|2005.12.15 13:40
|sell
|663
|0.10
|90.21
|0.00
|89.89
|1326
|2005.12.15 14:54
|sell
|664
|0.10
|90.39
|0.00
|90.07
|1327
|2005.12.16 01:07
|t/p
|664
|0.10
|90.07
|0.00
|90.07
|26.66
|40468.80
|1328
|2005.12.16 01:07
|close
|663
|0.10
|90.06
|0.00
|89.89
|12.25
|40481.06
|1329
|2005.12.19 00:00
|sell
|665
|0.10
|89.66
|0.00
|89.34
|1330
|2005.12.19 02:42
|sell
|666
|0.10
|89.86
|0.00
|89.54
|1331
|2005.12.19 02:59
|sell
|667
|0.20
|90.04
|0.00
|89.72
|1332
|2005.12.19 04:08
|sell
|668
|0.30
|90.22
|0.00
|89.90
|1333
|2005.12.19 13:39
|t/p
|668
|0.30
|89.90
|0.00
|89.90
|81.39
|40562.45
|1334
|2005.12.19 13:39
|close
|667
|0.20
|89.89
|0.00
|89.72
|25.44
|40587.89
|1335
|2005.12.19 13:39
|close
|666
|0.10
|89.90
|0.00
|89.54
|-3.39
|40584.50
|1336
|2005.12.19 13:39
|close
|665
|0.10
|89.89
|0.00
|89.34
|-19.50
|40565.00
|1337
|2005.12.19 13:39
|sell
|669
|0.10
|89.87
|0.00
|89.55
|1338
|2005.12.20 02:42
|sell
|670
|0.10
|90.05
|0.00
|89.73
|1339
|2005.12.20 14:31
|t/p
|670
|0.10
|89.73
|0.00
|89.73
|27.13
|40592.13
|1340
|2005.12.20 14:31
|close
|669
|0.10
|89.73
|0.00
|89.55
|11.40
|40603.53
|1341
|2005.12.20 14:31
|sell
|671
|0.10
|89.69
|0.00
|89.37
|1342
|2005.12.20 16:08
|t/p
|671
|0.10
|89.37
|0.00
|89.37
|27.13
|40630.66
|1343
|2005.12.20 16:08
|sell
|672
|0.10
|89.34
|0.00
|89.02
|1344
|2005.12.20 20:35
|sell
|673
|0.10
|89.53
|0.00
|89.21
|1345
|2005.12.21 00:18
|sell
|674
|0.20
|89.71
|0.00
|89.39
|1346
|2005.12.21 15:35
|t/p
|674
|0.20
|89.39
|0.00
|89.39
|54.26
|40684.92
|1347
|2005.12.21 15:35
|close
|673
|0.10
|89.37
|0.00
|89.21
|13.09
|40698.02
|1348
|2005.12.21 15:35
|close
|672
|0.10
|89.37
|0.00
|89.02
|-3.01
|40695.01
|1349
|2005.12.21 15:35
|sell
|675
|0.10
|89.35
|0.00
|89.03
|1350
|2005.12.22 01:54
|sell
|676
|0.10
|89.54
|0.00
|89.22
|1351
|2005.12.22 14:20
|t/p
|676
|0.10
|89.22
|0.00
|89.22
|27.13
|40722.14
|1352
|2005.12.22 14:20
|close
|675
|0.10
|89.22
|0.00
|89.03
|9.62
|40731.76
|1353
|2005.12.22 14:20
|sell
|677
|0.10
|89.18
|0.00
|88.86
|1354
|2005.12.22 17:04
|t/p
|677
|0.10
|88.86
|0.00
|88.86
|27.13
|40758.89
|1355
|2005.12.22 17:04
|sell
|678
|0.10
|88.83
|0.00
|88.51
|1356
|2005.12.22 22:44
|sell
|679
|0.10
|89.01
|0.00
|88.69
|1357
|2005.12.23 16:50
|t/p
|679
|0.10
|88.69
|0.00
|88.69
|26.66
|40785.55
|1358
|2005.12.23 16:50
|close
|678
|0.10
|88.68
|0.00
|88.51
|12.25
|40797.81
|1359
|2005.12.26 00:00
|buy
|680
|0.10
|88.70
|0.00
|89.02
|1360
|2005.12.26 01:55
|buy
|681
|0.10
|88.49
|0.00
|88.81
|1361
|2005.12.27 01:30
|t/p
|681
|0.10
|88.81
|0.00
|88.81
|27.31
|40825.12
|1362
|2005.12.27 01:30
|close
|680
|0.10
|88.82
|0.00
|89.02
|10.35
|40835.47
|1363
|2005.12.27 01:30
|buy
|682
|0.10
|88.87
|0.00
|89.19
|1364
|2005.12.27 09:51
|t/p
|682
|0.10
|89.19
|0.00
|89.19
|27.13
|40862.60
|1365
|2005.12.27 09:51
|buy
|683
|0.10
|89.22
|0.00
|89.54
|1366
|2005.12.27 14:06
|buy
|684
|0.10
|89.03
|0.00
|89.35
|1367
|2005.12.28 08:03
|t/p
|684
|0.10
|89.35
|0.00
|89.35
|27.31
|40889.91
|1368
|2005.12.28 08:03
|close
|683
|0.10
|89.35
|0.00
|89.54
|11.20
|40901.11
|1369
|2005.12.28 08:03
|buy
|685
|0.10
|89.37
|0.00
|89.69
|1370
|2005.12.28 08:49
|t/p
|685
|0.10
|89.69
|0.00
|89.69
|27.14
|40928.25
|1371
|2005.12.28 08:49
|buy
|686
|0.10
|89.72
|0.00
|90.04
|1372
|2005.12.28 10:02
|buy
|687
|0.10
|89.54
|0.00
|89.86
|1373
|2005.12.28 19:56
|buy
|688
|0.20
|89.36
|0.00
|89.68
|1374
|2005.12.29 01:34
|t/p
|688
|0.20
|89.68
|0.00
|89.68
|55.29
|40983.53
|1375
|2005.12.29 01:34
|close
|687
|0.10
|89.68
|0.00
|89.86
|12.38
|40995.91
|1376
|2005.12.29 01:34
|close
|686
|0.10
|89.68
|0.00
|90.04
|-2.88
|40993.03
|1377
|2005.12.29 02:00
|buy
|689
|0.10
|89.75
|0.00
|90.07
|1378
|2005.12.29 02:42
|buy
|690
|0.10
|89.56
|0.00
|89.88
|1379
|2005.12.30 04:40
|buy
|691
|0.20
|89.37
|0.00
|89.69
|1380
|2005.12.30 18:28
|t/p
|691
|0.20
|89.69
|0.00
|89.69
|54.27
|41047.30
|1381
|2005.12.30 18:28
|close
|690
|0.10
|89.69
|0.00
|89.88
|11.19
|41058.49
|1382
|2005.12.30 18:28
|close
|689
|0.10
|89.70
|0.00
|90.07
|-4.07
|41054.42
|1383
|2006.01.02 00:00
|buy
|692
|0.10
|89.73
|0.00
|90.05
|1384
|2006.01.02 02:59
|buy
|693
|0.10
|89.55
|0.00
|89.87
|1385
|2006.01.02 09:59
|t/p
|693
|0.10
|89.87
|0.00
|89.87
|27.13
|41081.55
|1386
|2006.01.02 09:59
|close
|692
|0.10
|89.89
|0.00
|90.05
|13.57
|41095.12
|1387
|2006.01.02 09:59
|buy
|694
|0.10
|89.90
|0.00
|90.22
|1388
|2006.01.02 15:21
|buy
|695
|0.10
|89.70
|0.00
|90.02
|1389
|2006.01.02 23:08
|buy
|696
|0.20
|89.52
|0.00
|89.84
|1390
|2006.01.03 15:30
|t/p
|696
|0.20
|89.84
|0.00
|89.84
|54.61
|41149.73
|1391
|2006.01.03 15:30
|close
|695
|0.10
|89.85
|0.00
|90.02
|12.89
|41162.62
|1392
|2006.01.03 15:30
|close
|694
|0.10
|89.84
|0.00
|90.22
|-4.92
|41157.70
|1393
|2006.01.03 15:30
|buy
|697
|0.10
|89.88
|0.00
|90.20
|1394
|2006.01.04 10:19
|t/p
|697
|0.10
|90.20
|0.00
|90.20
|27.31
|41185.01
|1395
|2006.01.04 10:20
|buy
|698
|0.10
|90.30
|0.00
|90.62
|1396
|2006.01.04 14:58
|t/p
|698
|0.10
|90.62
|0.00
|90.62
|27.14
|41212.15
|1397
|2006.01.04 14:58
|buy
|699
|0.10
|90.65
|0.00
|90.97
|1398
|2006.01.04 19:03
|t/p
|699
|0.10
|90.97
|0.00
|90.97
|27.14
|41239.29
|1399
|2006.01.04 19:03
|buy
|700
|0.10
|91.00
|0.00
|91.32
|1400
|2006.01.05 05:10
|buy
|701
|0.10
|90.81
|0.00
|91.13
|1401
|2006.01.05 08:04
|buy
|702
|0.20
|90.63
|0.00
|90.95
|1402
|2006.01.05 14:33
|t/p
|702
|0.20
|90.95
|0.00
|90.95
|54.27
|41293.56
|1403
|2006.01.05 14:33
|close
|701
|0.10
|90.96
|0.00
|91.13
|12.72
|41306.28
|1404
|2006.01.05 14:33
|close
|700
|0.10
|90.97
|0.00
|91.32
|-2.03
|41304.25
|1405
|2006.01.05 14:33
|buy
|703
|0.10
|90.99
|0.00
|91.31
|1406
|2006.01.05 16:05
|buy
|704
|0.10
|90.80
|0.00
|91.12
|1407
|2006.01.06 14:48
|buy
|705
|0.20
|90.61
|0.00
|90.93
|1408
|2006.01.06 15:08
|buy
|706
|0.30
|90.42
|0.00
|90.74
|1409
|2006.01.06 15:12
|buy
|707
|0.50
|90.24
|0.00
|90.56
|1410
|2006.01.06 17:56
|buy
|708
|0.80
|90.06
|0.00
|90.38
|1411
|2006.01.09 01:14
|buy
|709
|1.30
|89.88
|0.00
|90.20
|1412
|2006.01.09 01:57
|buy
|710
|2.10
|89.70
|0.00
|90.02
|1413
|2006.01.09 09:40
|buy
|711
|3.40
|89.52
|0.00
|89.84
|1414
|2006.01.09 09:54
|buy
|712
|5.50
|89.32
|0.00
|89.64
|1415
|2006.01.09 17:49
|t/p
|712
|5.50
|89.64
|0.00
|89.64
|1492.40
|42796.65
|1416
|2006.01.09 17:49
|close
|711
|3.40
|89.64
|0.00
|89.84
|345.98
|43142.63
|1417
|2006.01.09 17:49
|close
|710
|2.10
|89.63
|0.00
|90.02
|-124.65
|43017.98
|1418
|2006.01.09 17:49
|close
|709
|1.30
|89.64
|0.00
|90.20
|-264.56
|42753.42
|1419
|2006.01.09 17:49
|close
|708
|0.80
|89.65
|0.00
|90.38
|-276.77
|42476.64
|1420
|2006.01.09 17:49
|close
|707
|0.50
|89.64
|0.00
|90.56
|-253.53
|42223.11
|1421
|2006.01.09 17:49
|close
|706
|0.30
|89.65
|0.00
|90.74
|-195.37
|42027.74
|1422
|2006.01.09 17:49
|close
|705
|0.20
|89.66
|0.00
|90.93
|-160.77
|41866.97
|1423
|2006.01.09 17:49
|close
|704
|0.10
|89.66
|0.00
|91.12
|-96.32
|41770.65
|1424
|2006.01.09 17:49
|close
|703
|0.10
|89.65
|0.00
|91.31
|-113.28
|41657.37
|1425
|2006.01.09 17:49
|buy
|713
|0.10
|89.69
|0.00
|90.01
|1426
|2006.01.10 08:18
|buy
|714
|0.10
|89.50
|0.00
|89.82
|1427
|2006.01.10 15:29
|buy
|715
|0.20
|89.32
|0.00
|89.64
|1428
|2006.01.11 23:31
|t/p
|715
|0.20
|89.64
|0.00
|89.64
|54.61
|41711.98
|1429
|2006.01.11 23:31
|close
|714
|0.10
|89.65
|0.00
|89.82
|12.89
|41724.87
|1430
|2006.01.11 23:31
|close
|713
|0.10
|89.66
|0.00
|90.01
|-2.20
|41722.67
|1431
|2006.01.11 23:31
|buy
|716
|0.10
|89.69
|0.00
|90.01
|1432
|2006.01.12 04:06
|buy
|717
|0.10
|89.51
|0.00
|89.83
|1433
|2006.01.12 10:10
|buy
|718
|0.20
|89.32
|0.00
|89.64
|1434
|2006.01.12 11:48
|buy
|719
|0.30
|89.13
|0.00
|89.45
|1435
|2006.01.12 14:14
|buy
|720
|0.50
|88.93
|0.00
|89.25
|1436
|2006.01.12 15:02
|buy
|721
|0.80
|88.75
|0.00
|89.07
|1437
|2006.01.12 23:46
|t/p
|721
|0.80
|89.07
|0.00
|89.07
|217.07
|41939.74
|1438
|2006.01.12 23:46
|close
|720
|0.50
|89.07
|0.00
|89.25
|59.36
|41999.10
|1439
|2006.01.12 23:46
|close
|719
|0.30
|89.06
|0.00
|89.45
|-17.81
|41981.29
|1440
|2006.01.12 23:46
|close
|718
|0.20
|89.08
|0.00
|89.64
|-40.70
|41940.59
|1441
|2006.01.12 23:46
|close
|717
|0.10
|89.09
|0.00
|89.83
|-35.62
|41904.97
|1442
|2006.01.12 23:46
|close
|716
|0.10
|89.08
|0.00
|90.01
|-51.22
|41853.74
|1443
|2006.01.12 23:46
|buy
|722
|0.10
|89.10
|0.00
|89.42
|1444
|2006.01.13 18:03
|t/p
|722
|0.10
|89.42
|0.00
|89.42
|27.30
|41881.04
|1445
|2006.01.16 00:00
|buy
|723
|0.10
|89.53
|0.00
|89.85
|1446
|2006.01.16 10:07
|t/p
|723
|0.10
|89.85
|0.00
|89.85
|27.14
|41908.18
|1447
|2006.01.16 10:07
|buy
|724
|0.10
|89.89
|0.00
|90.21
|1448
|2006.01.17 02:56
|buy
|725
|0.10
|89.71
|0.00
|90.03
|1449
|2006.01.17 16:49
|t/p
|725
|0.10
|90.03
|0.00
|90.03
|27.13
|41935.31
|1450
|2006.01.17 16:49
|close
|724
|0.10
|90.03
|0.00
|90.21
|12.04
|41947.35
|1451
|2006.01.17 16:49
|buy
|726
|0.10
|90.05
|0.00
|90.37
|1452
|2006.01.18 02:34
|t/p
|726
|0.10
|90.37
|0.00
|90.37
|27.30
|41974.65
|1453
|2006.01.18 02:34
|buy
|727
|0.10
|90.40
|0.00
|90.72
|1454
|2006.01.18 03:03
|buy
|728
|0.10
|90.21
|0.00
|90.53
|1455
|2006.01.18 10:45
|buy
|729
|0.20
|90.03
|0.00
|90.35
|1456
|2006.01.18 18:29
|buy
|730
|0.30
|89.85
|0.00
|90.17
|1457
|2006.01.19 10:13
|buy
|731
|0.50
|89.67
|0.00
|89.99
|1458
|2006.01.19 14:15
|buy
|732
|0.80
|89.48
|0.00
|89.80
|1459
|2006.01.19 18:13
|t/p
|732
|0.80
|89.80
|0.00
|89.80
|217.07
|42191.72
|1460
|2006.01.19 18:13
|close
|731
|0.50
|89.80
|0.00
|89.99
|55.11
|42246.83
|1461
|2006.01.19 18:13
|close
|730
|0.30
|89.81
|0.00
|90.17
|-8.65
|42238.18
|1462
|2006.01.19 18:13
|close
|729
|0.20
|89.80
|0.00
|90.35
|-37.99
|42200.19
|1463
|2006.01.19 18:13
|close
|728
|0.10
|89.81
|0.00
|90.53
|-33.41
|42166.78
|1464
|2006.01.19 18:13
|close
|727
|0.10
|89.80
|0.00
|90.72
|-50.36
|42116.42
|1465
|2006.01.19 18:14
|buy
|733
|0.10
|89.84
|0.00
|90.16
|1466
|2006.01.20 09:22
|buy
|734
|0.10
|89.66
|0.00
|89.98
|1467
|2006.01.20 17:56
|t/p
|734
|0.10
|89.98
|0.00
|89.98
|27.14
|42143.56
|1468
|2006.01.20 17:56
|close
|733
|0.10
|89.98
|0.00
|90.16
|12.04
|42155.59
|1469
|2006.01.23 00:00
|buy
|735
|0.10
|90.31
|0.00
|90.63
|1470
|2006.01.23 01:40
|t/p
|735
|0.10
|90.63
|0.00
|90.63
|27.14
|42182.73
|1471
|2006.01.23 01:40
|buy
|736
|0.10
|90.67
|0.00
|90.99
|1472
|2006.01.23 16:37
|t/p
|736
|0.10
|90.99
|0.00
|90.99
|27.13
|42209.86
|1473
|2006.01.23 16:37
|buy
|737
|0.10
|91.03
|0.00
|91.35
|1474
|2006.01.24 10:38
|buy
|738
|0.10
|90.85
|0.00
|91.17
|1475
|2006.01.24 14:14
|buy
|739
|0.20
|90.67
|0.00
|90.99
|1476
|2006.01.24 18:14
|t/p
|739
|0.20
|90.99
|0.00
|90.99
|54.27
|42264.13
|1477
|2006.01.24 18:14
|close
|738
|0.10
|91.00
|0.00
|91.17
|12.72
|42276.85
|1478
|2006.01.24 18:14
|close
|737
|0.10
|90.99
|0.00
|91.35
|-3.23
|42273.62
|1479
|2006.01.24 18:14
|buy
|740
|0.10
|91.01
|0.00
|91.33
|1480
|2006.01.24 20:21
|buy
|741
|0.10
|90.82
|0.00
|91.14
|1481
|2006.01.25 00:36
|t/p
|741
|0.10
|91.14
|0.00
|91.14
|27.30
|42300.92
|1482
|2006.01.25 00:36
|close
|740
|0.10
|91.15
|0.00
|91.33
|12.04
|42312.96
|1483
|2006.01.25 00:36
|buy
|742
|0.10
|91.17
|0.00
|91.49
|1484
|2006.01.25 10:13
|buy
|743
|0.10
|90.99
|0.00
|91.31
|1485
|2006.01.25 13:46
|t/p
|743
|0.10
|91.31
|0.00
|91.31
|27.14
|42340.10
|1486
|2006.01.25 13:46
|close
|742
|0.10
|91.31
|0.00
|91.49
|11.87
|42351.97
|1487
|2006.01.25 13:46
|buy
|744
|0.10
|91.35
|0.00
|91.67
|1488
|2006.01.25 14:15
|buy
|745
|0.10
|91.16
|0.00
|91.48
|1489
|2006.01.25 15:15
|t/p
|745
|0.10
|91.48
|0.00
|91.48
|27.13
|42379.10
|1490
|2006.01.25 15:15
|close
|744
|0.10
|91.48
|0.00
|91.67
|11.02
|42390.12
|1491
|2006.01.25 15:15
|buy
|746
|0.10
|91.52
|0.00
|91.84
|1492
|2006.01.27 17:14
|buy
|747
|0.10
|91.34
|0.00
|91.66
|1493
|2006.01.31 10:03
|buy
|748
|0.20
|91.16
|0.00
|91.48
|1494
|2006.01.31 18:07
|t/p
|748
|0.20
|91.48
|0.00
|91.48
|54.27
|42444.39
|1495
|2006.01.31 18:07
|close
|747
|0.10
|91.50
|0.00
|91.66
|13.91
|42458.30
|1496
|2006.01.31 18:07
|close
|746
|0.10
|91.43
|0.00
|91.84
|-6.62
|42451.68
|1497
|2006.01.31 18:07
|buy
|749
|0.10
|91.48
|0.00
|91.80
|1498
|2006.01.31 21:00
|t/p
|749
|0.10
|91.80
|0.00
|91.80
|27.14
|42478.82
|1499
|2006.01.31 21:00
|buy
|750
|0.10
|91.83
|0.00
|92.15
|1500
|2006.01.31 23:42
|buy
|751
|0.10
|91.65
|0.00
|91.97
|1501
|2006.02.01 12:51
|buy
|752
|0.20
|91.47
|0.00
|91.79
|1502
|2006.02.01 17:35
|t/p
|752
|0.20
|91.79
|0.00
|91.79
|54.27
|42533.09
|1503
|2006.02.01 17:35
|close
|751
|0.10
|91.79
|0.00
|91.97
|12.04
|42545.13
|1504
|2006.02.01 17:35
|close
|750
|0.10
|91.79
|0.00
|92.15
|-3.22
|42541.91
|1505
|2006.02.01 17:35
|buy
|753
|0.10
|91.81
|0.00
|92.13
|1506
|2006.02.01 18:33
|buy
|754
|0.10
|91.63
|0.00
|91.95
|1507
|2006.02.01 20:48
|buy
|755
|0.20
|91.45
|0.00
|91.77
|1508
|2006.02.02 02:39
|t/p
|755
|0.20
|91.77
|0.00
|91.77
|55.29
|42597.20
|1509
|2006.02.02 02:39
|close
|754
|0.10
|91.78
|0.00
|91.95
|13.23
|42610.43
|1510
|2006.02.02 02:39
|close
|753
|0.10
|91.77
|0.00
|92.13
|-2.89
|42607.53
|1511
|2006.02.02 02:39
|buy
|756
|0.10
|91.81
|0.00
|92.13
|1512
|2006.02.02 17:51
|t/p
|756
|0.10
|92.13
|0.00
|92.13
|27.13
|42634.66
|1513
|2006.02.02 17:51
|buy
|757
|0.10
|92.16
|0.00
|92.48
|1514
|2006.02.03 08:36
|buy
|758
|0.10
|91.98
|0.00
|92.30
|1515
|2006.02.03 16:21
|buy
|759
|0.20
|91.79
|0.00
|92.11
|1516
|2006.02.06 08:18
|buy
|760
|0.30
|91.61
|0.00
|91.93
|1517
|2006.02.06 14:41
|buy
|761
|0.50
|91.42
|0.00
|91.74
|1518
|2006.02.07 08:32
|buy
|762
|0.80
|91.24
|0.00
|91.56
|1519
|2006.02.07 09:37
|buy
|763
|1.30
|91.06
|0.00
|91.38
|1520
|2006.02.07 10:21
|buy
|764
|2.10
|90.87
|0.00
|91.19
|1521
|2006.02.07 16:06
|buy
|765
|3.40
|90.68
|0.00
|91.00
|1522
|2006.02.07 19:10
|t/p
|765
|3.40
|91.00
|0.00
|91.00
|922.58
|43557.24
|1523
|2006.02.07 19:10
|close
|764
|2.10
|91.00
|0.00
|91.19
|231.50
|43788.74
|1524
|2006.02.07 19:11
|close
|763
|1.30
|91.01
|0.00
|91.38
|-55.12
|43733.62
|1525
|2006.02.07 19:11
|close
|762
|0.80
|91.01
|0.00
|91.56
|-156.02
|43577.60
|1526
|2006.02.07 19:11
|close
|761
|0.50
|91.01
|0.00
|91.74
|-172.98
|43404.62
|1527
|2006.02.07 19:11
|close
|760
|0.30
|91.00
|0.00
|91.93
|-154.66
|43249.96
|1528
|2006.02.07 19:11
|close
|759
|0.20
|90.99
|0.00
|92.11
|-134.99
|43114.97
|1529
|2006.02.07 19:11
|close
|758
|0.10
|90.99
|0.00
|92.30
|-83.61
|43031.36
|1530
|2006.02.07 19:11
|close
|757
|0.10
|91.01
|0.00
|92.48
|-97.01
|42934.35
|1531
|2006.02.07 19:12
|buy
|766
|0.10
|91.03
|0.00
|91.35
|1532
|2006.02.07 23:03
|buy
|767
|0.10
|90.84
|0.00
|91.16
|1533
|2006.02.08 11:36
|t/p
|767
|0.10
|91.16
|0.00
|91.16
|27.31
|42961.66
|1534
|2006.02.08 11:36
|close
|766
|0.10
|91.16
|0.00
|91.35
|11.19
|42972.85
|1535
|2006.02.08 11:36
|buy
|768
|0.10
|91.18
|0.00
|91.50
|1536
|2006.02.09 08:21
|t/p
|768
|0.10
|91.50
|0.00
|91.50
|27.64
|43000.49
|1537
|2006.02.09 08:21
|buy
|769
|0.10
|91.53
|0.00
|91.85
|1538
|2006.02.09 09:32
|buy
|770
|0.10
|91.35
|0.00
|91.67
|1539
|2006.02.09 13:51
|buy
|771
|0.20
|91.17
|0.00
|91.49
|1540
|2006.02.10 01:02
|t/p
|771
|0.20
|91.49
|0.00
|91.49
|54.61
|43055.10
|1541
|2006.02.10 01:02
|close
|770
|0.10
|91.49
|0.00
|91.67
|12.04
|43067.13
|1542
|2006.02.10 01:02
|close
|769
|0.10
|91.50
|0.00
|91.85
|-2.37
|43064.76
|1543
|2006.02.13 04:00
|buy
|772
|0.10
|90.11
|0.00
|90.43
|1544
|2006.02.14 00:26
|buy
|773
|0.10
|89.92
|0.00
|90.24
|1545
|2006.02.14 01:40
|buy
|774
|0.20
|89.74
|0.00
|90.06
|1546
|2006.02.14 14:52
|buy
|775
|0.30
|89.56
|0.00
|89.88
|1547
|2006.02.15 00:09
|t/p
|775
|0.30
|89.88
|0.00
|89.88
|81.91
|43146.67
|1548
|2006.02.15 00:09
|close
|774
|0.20
|89.90
|0.00
|90.06
|27.47
|43174.14
|1549
|2006.02.15 00:09
|close
|773
|0.10
|89.89
|0.00
|90.24
|-2.37
|43171.77
|1550
|2006.02.15 00:10
|close
|772
|0.10
|89.90
|0.00
|90.43
|-17.46
|43154.31
|1551
|2006.02.15 00:10
|buy
|776
|0.10
|89.93
|0.00
|90.25
|1552
|2006.02.15 15:39
|buy
|777
|0.10
|89.75
|0.00
|90.07
|1553
|2006.02.17 03:00
|t/p
|777
|0.10
|90.07
|0.00
|90.07
|27.81
|43182.12
|1554
|2006.02.17 03:00
|close
|776
|0.10
|90.07
|0.00
|90.25
|12.55
|43194.67
|1555
|2006.02.20 00:00
|sell
|778
|0.10
|90.18
|0.00
|89.86
|1556
|2006.02.20 03:20
|sell
|779
|0.10
|90.38
|0.00
|90.06
|1557
|2006.02.21 03:23
|sell
|780
|0.20
|90.57
|0.00
|90.25
|1558
|2006.02.21 11:18
|sell
|781
|0.30
|90.75
|0.00
|90.43
|1559
|2006.02.22 14:01
|t/p
|781
|0.30
|90.43
|0.00
|90.43
|79.99
|43274.66
|1560
|2006.02.22 14:01
|close
|780
|0.20
|90.43
|0.00
|90.25
|22.80
|43297.46
|1561
|2006.02.22 14:01
|close
|779
|0.10
|90.44
|0.00
|90.06
|-6.02
|43291.43
|1562
|2006.02.22 14:01
|close
|778
|0.10
|90.43
|0.00
|89.86
|-22.13
|43269.30
|1563
|2006.02.22 14:01
|sell
|782
|0.10
|90.39
|0.00
|90.07
|1564
|2006.02.23 04:29
|t/p
|782
|0.10
|90.07
|0.00
|90.07
|25.73
|43295.03
|1565
|2006.02.23 04:29
|sell
|783
|0.10
|90.03
|0.00
|89.71
|1566
|2006.02.23 05:44
|t/p
|783
|0.10
|89.71
|0.00
|89.71
|27.13
|43322.16
|1567
|2006.02.23 05:44
|sell
|784
|0.10
|89.66
|0.00
|89.34
|1568
|2006.02.23 18:13
|t/p
|784
|0.10
|89.34
|0.00
|89.34
|27.13
|43349.29
|1569
|2006.02.23 18:13
|sell
|785
|0.10
|89.31
|0.00
|88.99
|1570
|2006.02.23 18:57
|sell
|786
|0.10
|89.50
|0.00
|89.18
|1571
|2006.02.24 01:17
|t/p
|786
|0.10
|89.18
|0.00
|89.18
|26.66
|43375.95
|1572
|2006.02.24 01:17
|close
|785
|0.10
|89.18
|0.00
|88.99
|10.55
|43386.51
|1573
|2006.02.27 00:20
|sell
|787
|0.10
|88.66
|0.00
|88.34
|1574
|2006.02.27 01:37
|t/p
|787
|0.10
|88.34
|0.00
|88.34
|27.13
|43413.64
|1575
|2006.02.27 01:37
|sell
|788
|0.10
|88.31
|0.00
|87.99
|1576
|2006.02.27 01:56
|t/p
|788
|0.10
|87.99
|0.00
|87.99
|27.13
|43440.77
|1577
|2006.02.27 01:56
|sell
|789
|0.10
|87.96
|0.00
|87.64
|1578
|2006.02.27 06:53
|sell
|790
|0.10
|88.15
|0.00
|87.83
|1579
|2006.02.27 18:06
|t/p
|790
|0.10
|87.83
|0.00
|87.83
|27.13
|43467.90
|1580
|2006.02.27 18:06
|close
|789
|0.10
|87.83
|0.00
|87.64
|11.02
|43478.92
|1581
|2006.02.27 18:06
|sell
|791
|0.10
|87.79
|0.00
|87.47
|1582
|2006.02.28 03:10
|sell
|792
|0.10
|87.97
|0.00
|87.65
|1583
|2006.02.28 10:26
|sell
|793
|0.20
|88.15
|0.00
|87.83
|1584
|2006.02.28 16:11
|sell
|794
|0.30
|88.33
|0.00
|88.01
|1585
|2006.03.01 08:58
|sell
|795
|0.50
|88.51
|0.00
|88.19
|1586
|2006.03.01 11:36
|sell
|796
|0.80
|88.70
|0.00
|88.38
|1587
|2006.03.01 17:34
|t/p
|796
|0.80
|88.38
|0.00
|88.38
|217.05
|43695.97
|1588
|2006.03.01 17:34
|close
|795
|0.50
|88.38
|0.00
|88.19
|55.11
|43751.08
|1589
|2006.03.01 17:34
|close
|794
|0.30
|88.38
|0.00
|88.01
|-14.12
|43736.96
|1590
|2006.03.01 17:34
|close
|793
|0.20
|88.39
|0.00
|87.83
|-41.63
|43695.33
|1591
|2006.03.01 17:34
|close
|792
|0.10
|88.38
|0.00
|87.65
|-35.23
|43660.10
|1592
|2006.03.01 17:34
|close
|791
|0.10
|88.39
|0.00
|87.47
|-51.80
|43608.30
|1593
|2006.03.01 17:35
|sell
|797
|0.10
|88.37
|0.00
|88.05
|1594
|2006.03.02 04:57
|sell
|798
|0.10
|88.55
|0.00
|88.23
|1595
|2006.03.02 12:15
|sell
|799
|0.20
|88.73
|0.00
|88.41
|1596
|2006.03.02 16:09
|sell
|800
|0.30
|88.92
|0.00
|88.60
|1597
|2006.03.02 18:10
|sell
|801
|0.50
|89.10
|0.00
|88.78
|1598
|2006.03.02 18:31
|sell
|802
|0.80
|89.28
|0.00
|88.96
|1599
|2006.03.03 01:43
|sell
|803
|1.30
|89.47
|0.00
|89.15
|1600
|2006.03.03 01:55
|sell
|804
|2.10
|89.65
|0.00
|89.33
|1601
|2006.03.06 00:06
|sell
|805
|3.40
|89.84
|0.00
|89.52
|1602
|2006.03.06 01:03
|sell
|806
|5.50
|90.02
|0.00
|89.70
|1603
|2006.03.07 15:13
|t/p
|806
|5.50
|89.70
|0.00
|89.70
|1466.50
|45074.80
|1604
|2006.03.07 15:13
|close
|805
|3.40
|89.70
|0.00
|89.52
|387.69
|45462.49
|1605
|2006.03.07 15:13
|close
|804
|2.10
|89.71
|0.00
|89.33
|-126.41
|45336.08
|1606
|2006.03.07 15:13
|close
|803
|1.30
|89.70
|0.00
|89.15
|-265.63
|45070.45
|1607
|2006.03.07 15:13
|close
|802
|0.80
|89.69
|0.00
|88.96
|-289.28
|44781.17
|1608
|2006.03.07 15:13
|close
|801
|0.50
|89.68
|0.00
|88.78
|-252.87
|44528.30
|1609
|2006.03.07 15:13
|close
|800
|0.30
|89.69
|0.00
|88.60
|-200.05
|44328.26
|1610
|2006.03.07 15:13
|close
|799
|0.20
|89.68
|0.00
|88.41
|-163.88
|44164.38
|1611
|2006.03.07 15:13
|close
|798
|0.10
|89.69
|0.00
|88.23
|-98.05
|44066.33
|1612
|2006.03.07 15:13
|close
|797
|0.10
|89.68
|0.00
|88.05
|-113.86
|43952.47
|1613
|2006.03.07 15:14
|sell
|807
|0.10
|89.64
|0.00
|89.32
|1614
|2006.03.08 10:37
|sell
|808
|0.10
|89.82
|0.00
|89.50
|1615
|2006.03.08 11:51
|sell
|809
|0.20
|90.00
|0.00
|89.68
|1616
|2006.03.09 06:48
|sell
|810
|0.30
|90.18
|0.00
|89.86
|1617
|2006.03.09 07:28
|t/p
|810
|0.30
|89.86
|0.00
|89.86
|81.39
|44033.86
|1618
|2006.03.09 07:28
|close
|809
|0.20
|89.85
|0.00
|89.68
|22.63
|44056.49
|1619
|2006.03.09 07:28
|close
|808
|0.10
|89.84
|0.00
|89.50
|-3.10
|44053.39
|1620
|2006.03.09 07:28
|close
|807
|0.10
|89.85
|0.00
|89.32
|-19.67
|44033.73
|1621
|2006.03.09 07:28
|sell
|811
|0.10
|89.81
|0.00
|89.49
|1622
|2006.03.09 07:47
|sell
|812
|0.10
|90.00
|0.00
|89.68
|1623
|2006.03.09 08:32
|sell
|813
|0.20
|90.18
|0.00
|89.86
|1624
|2006.03.09 09:25
|t/p
|813
|0.20
|89.86
|0.00
|89.86
|54.27
|44088.00
|1625
|2006.03.09 09:25
|close
|812
|0.10
|89.85
|0.00
|89.68
|12.72
|44100.72
|1626
|2006.03.09 09:25
|close
|811
|0.10
|89.86
|0.00
|89.49
|-4.24
|44096.48
|1627
|2006.03.09 09:25
|sell
|814
|0.10
|89.84
|0.00
|89.52
|1628
|2006.03.09 11:22
|t/p
|814
|0.10
|89.52
|0.00
|89.52
|27.13
|44123.61
|1629
|2006.03.09 11:22
|sell
|815
|0.10
|89.49
|0.00
|89.17
|1630
|2006.03.09 14:23
|sell
|816
|0.10
|89.70
|0.00
|89.38
|1631
|2006.03.09 18:50
|sell
|817
|0.20
|89.88
|0.00
|89.56
|1632
|2006.03.09 19:18
|sell
|818
|0.30
|90.07
|0.00
|89.75
|1633
|2006.03.10 05:51
|sell
|819
|0.50
|90.25
|0.00
|89.93
|1634
|2006.03.10 08:30
|t/p
|819
|0.50
|89.93
|0.00
|89.93
|135.65
|44259.26
|1635
|2006.03.10 08:30
|close
|818
|0.30
|89.92
|0.00
|89.75
|36.75
|44296.01
|1636
|2006.03.10 08:30
|close
|817
|0.20
|89.93
|0.00
|89.56
|-9.40
|44286.60
|1637
|2006.03.10 08:30
|close
|816
|0.10
|89.94
|0.00
|89.38
|-20.81
|44265.80
|1638
|2006.03.10 08:30
|close
|815
|0.10
|89.93
|0.00
|89.17
|-37.78
|44228.02
|1639
|2006.03.13 00:00
|buy
|820
|0.10
|90.33
|0.00
|90.65
|1640
|2006.03.13 20:22
|t/p
|820
|0.10
|90.65
|0.00
|90.65
|27.13
|44255.15
|1641
|2006.03.13 20:22
|buy
|821
|0.10
|90.68
|0.00
|91.00
|1642
|2006.03.13 23:01
|buy
|822
|0.10
|90.50
|0.00
|90.82
|1643
|2006.03.14 11:53
|buy
|823
|0.20
|90.32
|0.00
|90.64
|1644
|2006.03.14 14:48
|buy
|824
|0.30
|90.14
|0.00
|90.46
|1645
|2006.03.15 20:08
|t/p
|824
|0.30
|90.46
|0.00
|90.46
|81.92
|44337.07
|1646
|2006.03.15 20:08
|close
|823
|0.20
|90.46
|0.00
|90.64
|24.08
|44361.15
|1647
|2006.03.15 20:08
|close
|822
|0.10
|90.45
|0.00
|90.82
|-3.90
|44357.25
|1648
|2006.03.15 20:08
|close
|821
|0.10
|90.47
|0.00
|91.00
|-17.47
|44339.78
|1649
|2006.03.15 20:08
|buy
|825
|0.10
|90.52
|0.00
|90.84
|1650
|2006.03.17 08:18
|buy
|826
|0.10
|90.33
|0.00
|90.65
|1651
|2006.03.17 10:32
|buy
|827
|0.20
|90.14
|0.00
|90.46
|1652
|2006.03.17 13:42
|buy
|828
|0.30
|89.95
|0.00
|90.27
|1653
|2006.03.17 14:43
|buy
|829
|0.50
|89.77
|0.00
|90.09
|1654
|2006.03.20 02:39
|t/p
|829
|0.50
|90.09
|0.00
|90.09
|136.53
|44476.31
|1655
|2006.03.20 02:39
|close
|828
|0.30
|90.09
|0.00
|90.27
|36.12
|44512.42
|1656
|2006.03.20 02:39
|close
|827
|0.20
|90.09
|0.00
|90.46
|-8.14
|44504.28
|1657
|2006.03.20 02:39
|close
|826
|0.10
|90.10
|0.00
|90.65
|-19.33
|44484.95
|1658
|2006.03.20 02:39
|close
|825
|0.10
|90.11
|0.00
|90.84
|-33.92
|44451.03
|1659
|2006.03.20 02:40
|buy
|830
|0.10
|90.15
|0.00
|90.47
|1660
|2006.03.20 05:43
|buy
|831
|0.10
|89.97
|0.00
|90.29
|1661
|2006.03.20 14:12
|buy
|832
|0.20
|89.79
|0.00
|90.11
|1662
|2006.03.20 15:03
|buy
|833
|0.30
|89.61
|0.00
|89.93
|1663
|2006.03.20 15:56
|t/p
|833
|0.30
|89.93
|0.00
|89.93
|81.40
|44532.43
|1664
|2006.03.20 15:56
|close
|832
|0.20
|89.93
|0.00
|90.11
|23.74
|44556.17
|1665
|2006.03.20 15:56
|close
|831
|0.10
|89.94
|0.00
|90.29
|-2.54
|44553.63
|1666
|2006.03.20 15:56
|close
|830
|0.10
|89.93
|0.00
|90.47
|-18.66
|44534.97
|1667
|2006.03.20 15:56
|sell
|834
|0.10
|89.94
|0.00
|89.62
|1668
|2006.03.20 16:49
|sell
|835
|0.10
|90.12
|0.00
|89.80
|1669
|2006.03.21 15:05
|t/p
|835
|0.10
|89.80
|0.00
|89.80
|26.66
|44561.63
|1670
|2006.03.21 15:05
|close
|834
|0.10
|89.80
|0.00
|89.62
|11.39
|44573.03
|1671
|2006.03.21 15:05
|sell
|836
|0.10
|89.76
|0.00
|89.44
|1672
|2006.03.21 17:58
|sell
|837
|0.10
|89.94
|0.00
|89.62
|1673
|2006.03.21 22:43
|sell
|838
|0.20
|90.12
|0.00
|89.80
|1674
|2006.03.22 12:02
|t/p
|838
|0.20
|89.80
|0.00
|89.80
|53.33
|44626.36
|1675
|2006.03.22 12:02
|close
|837
|0.10
|89.80
|0.00
|89.62
|11.40
|44637.76
|1676
|2006.03.22 12:02
|close
|836
|0.10
|89.80
|0.00
|89.44
|-3.87
|44633.89
|1677
|2006.03.22 12:02
|sell
|839
|0.10
|89.77
|0.00
|89.45
|1678
|2006.03.22 18:22
|t/p
|839
|0.10
|89.45
|0.00
|89.45
|27.13
|44661.02
|1679
|2006.03.22 18:22
|sell
|840
|0.10
|89.42
|0.00
|89.10
|1680
|2006.03.22 20:12
|sell
|841
|0.10
|89.60
|0.00
|89.28
|1681
|2006.03.23 02:09
|t/p
|841
|0.10
|89.28
|0.00
|89.28
|25.73
|44686.75
|1682
|2006.03.23 02:09
|close
|840
|0.10
|89.28
|0.00
|89.10
|10.47
|44697.22
|1683
|2006.03.23 03:00
|sell
|842
|0.10
|89.31
|0.00
|88.99
|1684
|2006.03.23 06:05
|sell
|843
|0.10
|89.49
|0.00
|89.17
|1685
|2006.03.23 06:59
|sell
|844
|0.20
|89.67
|0.00
|89.35
|1686
|2006.03.23 16:19
|t/p
|844
|0.20
|89.35
|0.00
|89.35
|54.26
|44751.48
|1687
|2006.03.23 16:19
|close
|843
|0.10
|89.34
|0.00
|89.17
|12.71
|44764.19
|1688
|2006.03.23 16:19
|close
|842
|0.10
|89.35
|0.00
|88.99
|-3.39
|44760.80
|1689
|2006.03.23 16:19
|sell
|845
|0.10
|89.31
|0.00
|88.99
|1690
|2006.03.23 20:53
|sell
|846
|0.10
|89.50
|0.00
|89.18
|1691
|2006.03.24 09:18
|sell
|847
|0.20
|89.68
|0.00
|89.36
|1692
|2006.03.24 15:10
|sell
|848
|0.30
|89.86
|0.00
|89.54
|1693
|2006.03.27 02:48
|t/p
|848
|0.30
|89.54
|0.00
|89.54
|79.99
|44840.80
|1694
|2006.03.27 02:48
|close
|847
|0.20
|89.53
|0.00
|89.36
|24.50
|44865.29
|1695
|2006.03.27 02:48
|close
|846
|0.10
|89.54
|0.00
|89.18
|-4.32
|44860.97
|1696
|2006.03.27 02:48
|close
|845
|0.10
|89.51
|0.00
|88.99
|-17.89
|44843.08
|1697
|2006.03.27 02:48
|sell
|849
|0.10
|89.49
|0.00
|89.17
|1698
|2006.03.27 03:51
|t/p
|849
|0.10
|89.17
|0.00
|89.17
|27.13
|44870.21
|1699
|2006.03.27 03:51
|sell
|850
|0.10
|89.14
|0.00
|88.82
|1700
|2006.03.27 10:02
|sell
|851
|0.10
|89.32
|0.00
|89.00
|1701
|2006.03.28 01:44
|t/p
|851
|0.10
|89.00
|0.00
|89.00
|26.66
|44896.87
|1702
|2006.03.28 01:44
|close
|850
|0.10
|89.00
|0.00
|88.82
|11.40
|44908.27
|1703
|2006.03.28 01:46
|buy
|852
|0.10
|89.01
|0.00
|89.33
|1704
|2006.03.28 03:34
|t/p
|852
|0.10
|89.33
|0.00
|89.33
|27.13
|44935.40
|1705
|2006.03.28 03:34
|buy
|853
|0.10
|89.37
|0.00
|89.69
|1706
|2006.03.28 03:53
|buy
|854
|0.10
|89.18
|0.00
|89.50
|1707
|2006.03.28 10:10
|t/p
|854
|0.10
|89.50
|0.00
|89.50
|27.14
|44962.54
|1708
|2006.03.28 10:10
|close
|853
|0.10
|89.50
|0.00
|89.69
|11.03
|44973.57
|1709
|2006.03.28 10:10
|buy
|855
|0.10
|89.52
|0.00
|89.84
|1710
|2006.03.28 15:14
|t/p
|855
|0.10
|89.84
|0.00
|89.84
|27.14
|45000.71
|1711
|2006.03.28 15:14
|buy
|856
|0.10
|89.88
|0.00
|90.20
|1712
|2006.03.30 15:35
|t/p
|856
|0.10
|90.20
|0.00
|90.20
|27.82
|45028.53
|1713
|2006.03.30 15:35
|buy
|857
|0.10
|90.23
|0.00
|90.55
|1714
|2006.03.31 01:33
|t/p
|857
|0.10
|90.55
|0.00
|90.55
|27.30
|45055.83
|1715
|2006.04.03 00:00
|buy
|858
|0.10
|90.33
|0.00
|90.65
|1716
|2006.04.03 01:49
|buy
|859
|0.10
|90.15
|0.00
|90.47
|1717
|2006.04.03 02:28
|t/p
|859
|0.10
|90.47
|0.00
|90.47
|27.13
|45082.96
|1718
|2006.04.03 02:28
|close
|858
|0.10
|90.47
|0.00
|90.65
|11.87
|45094.83
|1719
|2006.04.03 02:28
|buy
|860
|0.10
|90.49
|0.00
|90.81
|1720
|2006.04.03 03:41
|buy
|861
|0.10
|90.30
|0.00
|90.62
|1721
|2006.04.03 19:15
|buy
|862
|0.20
|90.11
|0.00
|90.43
|1722
|2006.04.04 10:15
|t/p
|862
|0.20
|90.43
|0.00
|90.43
|54.61
|45149.44
|1723
|2006.04.04 10:15
|close
|861
|0.10
|90.43
|0.00
|90.62
|11.20
|45160.64
|1724
|2006.04.04 10:15
|close
|860
|0.10
|90.44
|0.00
|90.81
|-4.07
|45156.57
|1725
|2006.04.04 10:15
|buy
|863
|0.10
|90.47
|0.00
|90.79
|1726
|2006.04.04 14:04
|t/p
|863
|0.10
|90.79
|0.00
|90.79
|27.13
|45183.70
|1727
|2006.04.04 14:04
|buy
|864
|0.10
|90.82
|0.00
|91.14
|1728
|2006.04.04 16:20
|t/p
|864
|0.10
|91.14
|0.00
|91.14
|27.13
|45210.83
|1729
|2006.04.04 16:20
|buy
|865
|0.10
|91.18
|0.00
|91.50
|1730
|2006.04.04 18:11
|buy
|866
|0.10
|91.00
|0.00
|91.32
|1731
|2006.04.05 03:17
|buy
|867
|0.20
|90.81
|0.00
|91.13
|1732
|2006.04.05 11:16
|t/p
|867
|0.20
|91.13
|0.00
|91.13
|54.27
|45265.10
|1733
|2006.04.05 11:16
|close
|866
|0.10
|91.14
|0.00
|91.32
|12.04
|45277.14
|1734
|2006.04.05 11:16
|close
|865
|0.10
|91.13
|0.00
|91.50
|-4.07
|45273.07
|1735
|2006.04.05 11:16
|buy
|868
|0.10
|91.15
|0.00
|91.47
|1736
|2006.04.05 15:08
|t/p
|868
|0.10
|91.47
|0.00
|91.47
|27.14
|45300.21
|1737
|2006.04.05 15:08
|buy
|869
|0.10
|91.51
|0.00
|91.83
|1738
|2006.04.06 14:50
|buy
|870
|0.10
|91.32
|0.00
|91.64
|1739
|2006.04.06 17:51
|buy
|871
|0.20
|91.14
|0.00
|91.46
|1740
|2006.04.07 09:16
|buy
|872
|0.30
|90.95
|0.00
|91.27
|1741
|2006.04.07 15:28
|buy
|873
|0.50
|90.77
|0.00
|91.09
|1742
|2006.04.07 16:23
|buy
|874
|0.80
|90.57
|0.00
|90.89
|1743
|2006.04.07 19:15
|t/p
|874
|0.80
|90.89
|0.00
|90.89
|217.08
|45517.29
|1744
|2006.04.07 19:15
|close
|873
|0.50
|90.90
|0.00
|91.09
|55.12
|45572.41
|1745
|2006.04.07 19:16
|close
|872
|0.30
|90.89
|0.00
|91.27
|-15.27
|45557.14
|1746
|2006.04.07 19:16
|close
|871
|0.20
|90.89
|0.00
|91.46
|-42.06
|45515.08
|1747
|2006.04.07 19:16
|close
|870
|0.10
|90.89
|0.00
|91.64
|-36.30
|45478.78
|1748
|2006.04.07 19:16
|close
|869
|0.10
|90.89
|0.00
|91.83
|-51.90
|45426.88
|1749
|2006.04.10 00:00
|buy
|875
|0.10
|90.94
|0.00
|91.26
|1750
|2006.04.10 04:25
|buy
|876
|0.10
|90.76
|0.00
|91.08
|1751
|2006.04.10 10:09
|t/p
|876
|0.10
|91.08
|0.00
|91.08
|27.14
|45454.02
|1752
|2006.04.10 10:09
|close
|875
|0.10
|91.08
|0.00
|91.26
|11.88
|45465.90
|1753
|2006.04.10 10:09
|buy
|877
|0.10
|91.10
|0.00
|91.42
|1754
|2006.04.10 13:55
|buy
|878
|0.10
|90.92
|0.00
|91.24
|1755
|2006.04.11 16:12
|t/p
|878
|0.10
|91.24
|0.00
|91.24
|27.30
|45493.20
|1756
|2006.04.11 16:12
|close
|877
|0.10
|91.25
|0.00
|91.42
|12.89
|45506.09
|1757
|2006.04.11 16:12
|buy
|879
|0.10
|91.27
|0.00
|91.59
|1758
|2006.04.11 22:53
|buy
|880
|0.10
|91.09
|0.00
|91.41
|1759
|2006.04.12 02:59
|buy
|881
|0.20
|90.91
|0.00
|91.23
|1760
|2006.04.12 09:58
|t/p
|881
|0.20
|91.23
|0.00
|91.23
|54.27
|45560.36
|1761
|2006.04.12 09:58
|close
|880
|0.10
|91.23
|0.00
|91.41
|12.05
|45572.41
|1762
|2006.04.12 09:58
|close
|879
|0.10
|91.24
|0.00
|91.59
|-2.38
|45570.03
|1763
|2006.04.12 09:58
|buy
|882
|0.10
|91.26
|0.00
|91.58
|1764
|2006.04.12 11:30
|buy
|883
|0.10
|91.08
|0.00
|91.40
|1765
|2006.04.12 14:36
|buy
|884
|0.20
|90.89
|0.00
|91.21
|1766
|2006.04.12 20:49
|t/p
|884
|0.20
|91.21
|0.00
|91.21
|54.27
|45624.30
|1767
|2006.04.12 20:49
|close
|883
|0.10
|91.22
|0.00
|91.40
|11.87
|45636.17
|1768
|2006.04.12 20:50
|close
|882
|0.10
|91.21
|0.00
|91.58
|-4.24
|45631.93
|1769
|2006.04.12 20:50
|buy
|885
|0.10
|91.25
|0.00
|91.57
|1770
|2006.04.13 16:57
|buy
|886
|0.10
|91.07
|0.00
|91.39
|1771
|2006.04.14 00:41
|t/p
|886
|0.10
|91.39
|0.00
|91.39
|27.30
|45659.22
|1772
|2006.04.14 00:41
|close
|885
|0.10
|91.40
|0.00
|91.57
|13.40
|45672.62
|1773
|2006.04.17 00:00
|buy
|887
|0.10
|91.40
|0.00
|91.72
|1774
|2006.04.17 12:06
|t/p
|887
|0.10
|91.72
|0.00
|91.72
|27.14
|45699.76
|1775
|2006.04.17 12:06
|buy
|888
|0.10
|91.76
|0.00
|92.08
|1776
|2006.04.17 16:47
|t/p
|888
|0.10
|92.08
|0.00
|92.08
|27.13
|45726.89
|1777
|2006.04.17 16:47
|buy
|889
|0.10
|92.11
|0.00
|92.43
|1778
|2006.04.18 11:10
|t/p
|889
|0.10
|92.43
|0.00
|92.43
|27.30
|45754.19
|1779
|2006.04.18 11:10
|buy
|890
|0.10
|92.46
|0.00
|92.78
|1780
|2006.04.18 16:28
|buy
|891
|0.10
|92.28
|0.00
|92.60
|1781
|2006.04.19 03:02
|buy
|892
|0.20
|92.10
|0.00
|92.42
|1782
|2006.04.19 15:30
|t/p
|892
|0.20
|92.42
|0.00
|92.42
|54.26
|45808.45
|1783
|2006.04.19 15:30
|close
|891
|0.10
|92.42
|0.00
|92.60
|12.04
|45820.49
|1784
|2006.04.19 15:30
|close
|890
|0.10
|92.43
|0.00
|92.78
|-2.37
|45818.12
|1785
|2006.04.19 15:30
|buy
|893
|0.10
|92.45
|0.00
|92.77
|1786
|2006.04.20 12:46
|buy
|894
|0.10
|92.27
|0.00
|92.59
|1787
|2006.04.20 15:45
|buy
|895
|0.20
|92.06
|0.00
|92.38
|1788
|2006.04.20 16:05
|buy
|896
|0.30
|91.88
|0.00
|92.20
|1789
|2006.04.21 12:07
|buy
|897
|0.50
|91.69
|0.00
|92.01
|1790
|2006.04.21 14:48
|buy
|898
|0.80
|91.51
|0.00
|91.83
|1791
|2006.04.21 16:39
|t/p
|898
|0.80
|91.83
|0.00
|91.83
|217.07
|46035.19
|1792
|2006.04.21 16:39
|close
|897
|0.50
|91.84
|0.00
|92.01
|63.59
|46098.78
|1793
|2006.04.21 16:39
|close
|896
|0.30
|91.83
|0.00
|92.20
|-12.21
|46086.57
|1794
|2006.04.21 16:39
|close
|895
|0.20
|91.82
|0.00
|92.38
|-40.36
|46046.21
|1795
|2006.04.21 16:39
|close
|894
|0.10
|91.84
|0.00
|92.59
|-36.29
|46009.92
|1796
|2006.04.21 16:39
|close
|893
|0.10
|91.86
|0.00
|92.77
|-49.35
|45960.57
|1797
|2006.04.24 00:00
|sell
|899
|0.10
|91.01
|0.00
|90.69
|1798
|2006.04.24 09:34
|t/p
|899
|0.10
|90.69
|0.00
|90.69
|27.13
|45987.70
|1799
|2006.04.24 09:34
|sell
|900
|0.10
|90.66
|0.00
|90.34
|1800
|2006.04.24 15:42
|t/p
|900
|0.10
|90.34
|0.00
|90.34
|27.13
|46014.83
|1801
|2006.04.24 15:42
|sell
|901
|0.10
|90.31
|0.00
|89.99
|1802
|2006.04.24 17:14
|sell
|902
|0.10
|90.49
|0.00
|90.17
|1803
|2006.04.25 02:14
|t/p
|902
|0.10
|90.17
|0.00
|90.17
|26.66
|46041.49
|1804
|2006.04.25 02:14
|close
|901
|0.10
|90.17
|0.00
|89.99
|11.40
|46052.90
|1805
|2006.04.25 03:00
|sell
|903
|0.10
|90.08
|0.00
|89.76
|1806
|2006.04.25 06:39
|sell
|904
|0.10
|90.26
|0.00
|89.94
|1807
|2006.04.25 14:24
|sell
|905
|0.20
|90.44
|0.00
|90.12
|1808
|2006.04.25 21:05
|sell
|906
|0.30
|90.62
|0.00
|90.30
|1809
|2006.04.26 07:38
|sell
|907
|0.50
|90.80
|0.00
|90.48
|1810
|2006.04.26 14:30
|t/p
|907
|0.50
|90.48
|0.00
|90.48
|135.65
|46188.55
|1811
|2006.04.26 14:30
|close
|906
|0.30
|90.46
|0.00
|90.30
|39.30
|46227.85
|1812
|2006.04.26 14:30
|close
|905
|0.20
|90.47
|0.00
|90.12
|-6.02
|46221.82
|1813
|2006.04.26 14:30
|close
|904
|0.10
|90.41
|0.00
|89.94
|-13.18
|46208.65
|1814
|2006.04.26 14:30
|close
|903
|0.10
|90.43
|0.00
|89.76
|-30.15
|46178.50
|1815
|2006.04.26 14:30
|sell
|908
|0.10
|90.43
|0.00
|90.11
|1816
|2006.04.26 14:59
|sell
|909
|0.10
|90.62
|0.00
|90.30
|1817
|2006.04.26 22:16
|t/p
|909
|0.10
|90.30
|0.00
|90.30
|27.13
|46205.63
|1818
|2006.04.26 22:16
|close
|908
|0.10
|90.30
|0.00
|90.11
|11.02
|46216.65
|1819
|2006.04.26 22:16
|sell
|910
|0.10
|90.28
|0.00
|89.96
|1820
|2006.04.27 12:21
|t/p
|910
|0.10
|89.96
|0.00
|89.96
|25.73
|46242.38
|1821
|2006.04.27 12:21
|sell
|911
|0.10
|89.92
|0.00
|89.60
|1822
|2006.04.27 13:51
|sell
|912
|0.10
|90.11
|0.00
|89.79
|1823
|2006.04.27 15:05
|sell
|913
|0.20
|90.29
|0.00
|89.97
|1824
|2006.04.27 16:30
|sell
|914
|0.30
|90.48
|0.00
|90.16
|1825
|2006.04.28 02:09
|sell
|915
|0.50
|90.66
|0.00
|90.34
|1826
|2006.04.28 09:50
|sell
|916
|0.80
|90.86
|0.00
|90.54
|1827
|2006.04.28 10:08
|sell
|917
|1.30
|91.05
|0.00
|90.73
|1828
|2006.04.28 11:31
|sell
|918
|2.10
|91.23
|0.00
|90.91
|1829
|2006.04.28 15:49
|sell
|919
|3.40
|91.41
|0.00
|91.09
|1830
|2006.04.28 16:42
|sell
|920
|5.50
|91.60
|0.00
|91.28
|1831
|2006.05.01 04:38
|t/p
|920
|5.50
|91.28
|0.00
|91.28
|1466.51
|47708.89
|1832
|2006.05.01 04:38
|close
|919
|3.40
|91.28
|0.00
|91.09
|358.89
|48067.78
|1833
|2006.05.01 04:38
|close
|918
|2.10
|91.29
|0.00
|90.91
|-116.62
|47951.16
|1834
|2006.05.01 04:38
|close
|917
|1.30
|91.28
|0.00
|90.73
|-259.56
|47691.59
|1835
|2006.05.01 04:39
|close
|916
|0.80
|91.25
|0.00
|90.54
|-268.25
|47423.34
|1836
|2006.05.01 04:39
|close
|915
|0.50
|91.26
|0.00
|90.34
|-256.67
|47166.67
|1837
|2006.05.01 04:39
|close
|914
|0.30
|91.27
|0.00
|90.16
|-203.73
|46962.94
|1838
|2006.05.01 04:39
|close
|913
|0.20
|91.28
|0.00
|89.97
|-169.73
|46793.22
|1839
|2006.05.01 04:39
|close
|912
|0.10
|91.27
|0.00
|89.79
|-99.27
|46693.94
|1840
|2006.05.01 04:39
|close
|911
|0.10
|91.26
|0.00
|89.60
|-114.54
|46579.40
|1841
|2006.05.01 04:40
|sell
|921
|0.10
|91.25
|0.00
|90.93
|1842
|2006.05.01 06:07
|sell
|922
|0.10
|91.43
|0.00
|91.11
|1843
|2006.05.02 01:10
|sell
|923
|0.20
|91.62
|0.00
|91.30
|1844
|2006.05.02 10:41
|sell
|924
|0.30
|91.81
|0.00
|91.49
|1845
|2006.05.02 12:06
|sell
|925
|0.50
|91.99
|0.00
|91.67
|1846
|2006.05.02 16:52
|t/p
|925
|0.50
|91.67
|0.00
|91.67
|135.65
|46715.05
|1847
|2006.05.02 16:52
|close
|924
|0.30
|91.67
|0.00
|91.49
|35.61
|46750.66
|1848
|2006.05.02 16:52
|close
|923
|0.20
|91.68
|0.00
|91.30
|-10.17
|46740.49
|1849
|2006.05.02 16:52
|close
|922
|0.10
|91.67
|0.00
|91.11
|-20.82
|46719.67
|1850
|2006.05.02 16:52
|close
|921
|0.10
|91.68
|0.00
|90.93
|-36.93
|46682.75
|1851
|2006.05.02 16:52
|sell
|926
|0.10
|91.66
|0.00
|91.34
|1852
|2006.05.02 18:16
|sell
|927
|0.10
|91.84
|0.00
|91.52
|1853
|2006.05.02 20:26
|t/p
|927
|0.10
|91.52
|0.00
|91.52
|27.13
|46709.88
|1854
|2006.05.02 20:26
|close
|926
|0.10
|91.51
|0.00
|91.34
|12.72
|46722.60
|1855
|2006.05.02 20:26
|sell
|928
|0.10
|91.49
|0.00
|91.17
|1856
|2006.05.02 23:44
|sell
|929
|0.10
|91.70
|0.00
|91.38
|1857
|2006.05.03 17:46
|sell
|930
|0.20
|91.89
|0.00
|91.57
|1858
|2006.05.03 19:29
|sell
|931
|0.30
|92.07
|0.00
|91.75
|1859
|2006.05.04 16:22
|sell
|932
|0.50
|92.25
|0.00
|91.93
|1860
|2006.05.04 19:44
|sell
|933
|0.80
|92.44
|0.00
|92.12
|1861
|2006.05.04 20:11
|sell
|934
|1.30
|92.63
|0.00
|92.31
|1862
|2006.05.05 15:14
|t/p
|934
|1.30
|92.31
|0.00
|92.31
|346.63
|47069.23
|1863
|2006.05.05 15:14
|close
|933
|0.80
|92.31
|0.00
|92.12
|84.44
|47153.66
|1864
|2006.05.05 15:14
|close
|932
|0.50
|92.29
|0.00
|91.93
|-19.29
|47134.37
|1865
|2006.05.05 15:14
|close
|931
|0.30
|92.30
|0.00
|91.75
|-64.10
|47070.28
|1866
|2006.05.05 15:14
|close
|930
|0.20
|92.29
|0.00
|91.57
|-71.55
|46998.72
|1867
|2006.05.05 15:15
|close
|929
|0.10
|92.30
|0.00
|91.38
|-53.20
|46945.52
|1868
|2006.05.05 15:15
|close
|928
|0.10
|92.30
|0.00
|91.17
|-71.00
|46874.52
|1869
|2006.05.08 00:00
|sell
|935
|0.10
|91.40
|0.00
|91.08
|1870
|2006.05.08 02:07
|sell
|936
|0.10
|91.58
|0.00
|91.26
|1871
|2006.05.08 02:53
|t/p
|936
|0.10
|91.26
|0.00
|91.26
|27.13
|46901.65
|1872
|2006.05.08 02:53
|close
|935
|0.10
|91.24
|0.00
|91.08
|13.57
|46915.22
|1873
|2006.05.08 02:54
|sell
|937
|0.10
|91.20
|0.00
|90.88
|1874
|2006.05.08 10:04
|t/p
|937
|0.10
|90.88
|0.00
|90.88
|27.13
|46942.35
|1875
|2006.05.08 10:04
|sell
|938
|0.10
|90.85
|0.00
|90.53
|1876
|2006.05.08 10:30
|sell
|939
|0.10
|91.05
|0.00
|90.73
|1877
|2006.05.08 16:44
|t/p
|939
|0.10
|90.73
|0.00
|90.73
|27.13
|46969.48
|1878
|2006.05.08 16:44
|close
|938
|0.10
|90.73
|0.00
|90.53
|10.18
|46979.66
|1879
|2006.05.08 17:00
|sell
|940
|0.10
|90.74
|0.00
|90.42
|1880
|2006.05.08 18:32
|sell
|941
|0.10
|90.92
|0.00
|90.60
|1881
|2006.05.09 02:30
|t/p
|941
|0.10
|90.60
|0.00
|90.60
|26.66
|47006.32
|1882
|2006.05.09 02:30
|close
|940
|0.10
|90.60
|0.00
|90.42
|11.40
|47017.73
|1883
|2006.05.09 02:30
|sell
|942
|0.10
|90.56
|0.00
|90.24
|1884
|2006.05.09 03:44
|sell
|943
|0.10
|90.75
|0.00
|90.43
|1885
|2006.05.09 04:30
|sell
|944
|0.20
|90.93
|0.00
|90.61
|1886
|2006.05.09 18:18
|sell
|945
|0.30
|91.11
|0.00
|90.79
|1887
|2006.05.10 10:57
|t/p
|945
|0.30
|90.79
|0.00
|90.79
|79.99
|47097.72
|1888
|2006.05.10 10:57
|close
|944
|0.20
|90.78
|0.00
|90.61
|24.51
|47122.23
|1889
|2006.05.10 10:58
|close
|943
|0.10
|90.77
|0.00
|90.43
|-2.16
|47120.07
|1890
|2006.05.10 10:58
|close
|942
|0.10
|90.78
|0.00
|90.24
|-19.12
|47100.95
|1891
|2006.05.10 10:58
|sell
|946
|0.10
|90.74
|0.00
|90.42
|1892
|2006.05.11 01:45
|sell
|947
|0.10
|90.92
|0.00
|90.60
|1893
|2006.05.11 09:06
|t/p
|947
|0.10
|90.60
|0.00
|90.60
|27.13
|47128.08
|1894
|2006.05.11 09:06
|close
|946
|0.10
|90.59
|0.00
|90.42
|11.32
|47139.40
|1895
|2006.05.11 09:06
|sell
|948
|0.10
|90.57
|0.00
|90.25
|1896
|2006.05.11 14:32
|sell
|949
|0.10
|90.75
|0.00
|90.43
|1897
|2006.05.11 15:36
|sell
|950
|0.20
|90.93
|0.00
|90.61
|1898
|2006.05.11 16:41
|sell
|951
|0.30
|91.11
|0.00
|90.79
|1899
|2006.05.12 11:41
|sell
|952
|0.50
|91.32
|0.00
|91.00
|1900
|2006.05.12 16:17
|sell
|953
|0.80
|91.50
|0.00
|91.18
|1901
|2006.05.12 16:24
|sell
|954
|1.30
|91.68
|0.00
|91.36
|1902
|2006.05.12 17:28
|sell
|955
|2.10
|91.86
|0.00
|91.54
|1903
|2006.05.15 03:28
|t/p
|955
|2.10
|91.54
|0.00
|91.54
|559.94
|47699.34
|1904
|2006.05.15 03:28
|close
|954
|1.30
|91.50
|0.00
|91.36
|192.33
|47891.67
|1905
|2006.05.15 03:29
|close
|953
|0.80
|91.51
|0.00
|91.18
|-10.52
|47881.14
|1906
|2006.05.15 03:29
|close
|952
|0.50
|91.51
|0.00
|91.00
|-82.87
|47798.27
|1907
|2006.05.15 03:29
|close
|951
|0.30
|91.50
|0.00
|90.79
|-101.99
|47696.28
|1908
|2006.05.15 03:29
|close
|950
|0.20
|91.49
|0.00
|90.61
|-96.82
|47599.47
|1909
|2006.05.15 03:29
|close
|949
|0.10
|91.47
|0.00
|90.43
|-61.97
|47537.50
|1910
|2006.05.15 03:29
|close
|948
|0.10
|91.48
|0.00
|90.25
|-78.08
|47459.41
|1911
|2006.05.15 03:29
|sell
|956
|0.10
|91.45
|0.00
|91.13
|1912
|2006.05.15 11:34
|t/p
|956
|0.10
|91.13
|0.00
|91.13
|27.13
|47486.54
|1913
|2006.05.15 11:34
|sell
|957
|0.10
|91.10
|0.00
|90.78
|1914
|2006.05.16 00:05
|sell
|958
|0.10
|91.28
|0.00
|90.96
|1915
|2006.05.16 07:02
|t/p
|958
|0.10
|90.96
|0.00
|90.96
|27.13
|47513.67
|1916
|2006.05.16 07:02
|close
|957
|0.10
|90.94
|0.00
|90.78
|13.09
|47526.77
|1917
|2006.05.16 07:02
|sell
|959
|0.10
|90.92
|0.00
|90.60
|1918
|2006.05.16 08:09
|sell
|960
|0.10
|91.11
|0.00
|90.79
|1919
|2006.05.16 11:23
|t/p
|960
|0.10
|90.79
|0.00
|90.79
|27.13
|47553.90
|1920
|2006.05.16 11:23
|close
|959
|0.10
|90.78
|0.00
|90.60
|11.87
|47565.77
|1921
|2006.05.16 11:23
|sell
|961
|0.10
|90.74
|0.00
|90.42
|1922
|2006.05.16 11:51
|sell
|962
|0.10
|90.93
|0.00
|90.61
|1923
|2006.05.16 13:09
|sell
|963
|0.20
|91.11
|0.00
|90.79
|1924
|2006.05.16 17:36
|t/p
|963
|0.20
|90.79
|0.00
|90.79
|54.26
|47620.03
|1925
|2006.05.16 17:36
|close
|962
|0.10
|90.78
|0.00
|90.61
|12.72
|47632.75
|1926
|2006.05.16 17:37
|close
|961
|0.10
|90.79
|0.00
|90.42
|-4.24
|47628.51
|1927
|2006.05.16 17:42
|sell
|964
|0.10
|90.74
|0.00
|90.42
|1928
|2006.05.16 20:00
|sell
|965
|0.10
|90.92
|0.00
|90.60
|1929
|2006.05.17 02:28
|t/p
|965
|0.10
|90.60
|0.00
|90.60
|26.66
|47655.17
|1930
|2006.05.17 02:28
|close
|964
|0.10
|90.60
|0.00
|90.42
|11.40
|47666.57
|1931
|2006.05.17 02:29
|sell
|966
|0.10
|90.56
|0.00
|90.24
|1932
|2006.05.17 04:05
|sell
|967
|0.10
|90.74
|0.00
|90.42
|1933
|2006.05.17 16:34
|t/p
|967
|0.10
|90.42
|0.00
|90.42
|27.13
|47693.70
|1934
|2006.05.17 16:34
|close
|966
|0.10
|90.42
|0.00
|90.24
|11.87
|47705.57
|1935
|2006.05.17 16:34
|sell
|968
|0.10
|90.39
|0.00
|90.07
|1936
|2006.05.17 17:19
|sell
|969
|0.10
|90.58
|0.00
|90.26
|1937
|2006.05.17 17:53
|sell
|970
|0.20
|90.76
|0.00
|90.44
|1938
|2006.05.17 18:01
|sell
|971
|0.30
|90.95
|0.00
|90.63
|1939
|2006.05.17 20:31
|sell
|972
|0.50
|91.18
|0.00
|90.86
|1940
|2006.05.17 20:41
|sell
|973
|0.80
|91.37
|0.00
|91.05
|1941
|2006.05.18 13:17
|sell
|974
|1.30
|91.55
|0.00
|91.23
|1942
|2006.05.18 21:01
|sell
|975
|2.10
|91.73
|0.00
|91.41
|1943
|2006.05.18 22:52
|sell
|976
|3.40
|91.91
|0.00
|91.59
|1944
|2006.05.19 09:01
|t/p
|976
|3.40
|91.59
|0.00
|91.59
|906.58
|48612.16
|1945
|2006.05.19 09:01
|close
|975
|2.10
|91.58
|0.00
|91.41
|257.27
|48869.42
|1946
|2006.05.19 09:02
|close
|974
|1.30
|91.54
|0.00
|91.23
|4.96
|48874.38
|1947
|2006.05.19 09:03
|close
|973
|0.80
|91.53
|0.00
|91.05
|-123.44
|48750.93
|1948
|2006.05.19 09:04
|close
|972
|0.50
|91.54
|0.00
|90.86
|-161.94
|48589.00
|1949
|2006.05.19 09:04
|close
|971
|0.30
|91.55
|0.00
|90.63
|-158.21
|48430.79
|1950
|2006.05.19 09:04
|close
|970
|0.20
|91.53
|0.00
|90.44
|-134.30
|48296.49
|1951
|2006.05.19 09:04
|close
|969
|0.10
|91.54
|0.00
|90.26
|-83.26
|48213.23
|1952
|2006.05.19 09:05
|close
|968
|0.10
|91.56
|0.00
|90.07
|-101.06
|48112.18
|1953
|2006.05.22 00:00
|buy
|977
|0.10
|91.84
|0.00
|92.16
|1954
|2006.05.22 08:19
|t/p
|977
|0.10
|92.16
|0.00
|92.16
|27.14
|48139.32
|1955
|2006.05.22 08:19
|buy
|978
|0.10
|92.19
|0.00
|92.51
|1956
|2006.05.22 09:22
|t/p
|978
|0.10
|92.51
|0.00
|92.51
|27.13
|48166.45
|1957
|2006.05.22 09:22
|buy
|979
|0.10
|92.54
|0.00
|92.86
|1958
|2006.05.23 06:48
|buy
|980
|0.10
|92.34
|0.00
|92.66
|1959
|2006.05.23 08:44
|buy
|981
|0.20
|92.16
|0.00
|92.48
|1960
|2006.05.23 15:29
|buy
|982
|0.30
|91.97
|0.00
|92.29
|1961
|2006.05.23 21:53
|t/p
|982
|0.30
|92.29
|0.00
|92.29
|81.41
|48247.86
|1962
|2006.05.23 21:53
|close
|981
|0.20
|92.29
|0.00
|92.48
|22.05
|48269.91
|1963
|2006.05.23 21:53
|close
|980
|0.10
|92.28
|0.00
|92.66
|-5.09
|48264.82
|1964
|2006.05.23 21:53
|close
|979
|0.10
|92.29
|0.00
|92.86
|-21.03
|48243.79
|1965
|2006.05.23 21:53
|buy
|983
|0.10
|92.32
|0.00
|92.64
|1966
|2006.05.23 22:48
|t/p
|983
|0.10
|92.64
|0.00
|92.64
|27.14
|48270.93
|1967
|2006.05.23 22:48
|buy
|984
|0.10
|92.67
|0.00
|92.99
|1968
|2006.05.23 23:34
|buy
|985
|0.10
|92.48
|0.00
|92.80
|1969
|2006.05.24 07:45
|t/p
|985
|0.10
|92.80
|0.00
|92.80
|27.30
|48298.23
|1970
|2006.05.24 07:45
|close
|984
|0.10
|92.81
|0.00
|92.99
|12.04
|48310.27
|1971
|2006.05.24 07:45
|buy
|986
|0.10
|92.83
|0.00
|93.15
|1972
|2006.05.24 08:31
|buy
|987
|0.10
|92.64
|0.00
|92.96
|1973
|2006.05.24 09:55
|buy
|988
|0.20
|92.45
|0.00
|92.77
|1974
|2006.05.24 11:20
|t/p
|988
|0.20
|92.77
|0.00
|92.77
|54.27
|48364.54
|1975
|2006.05.24 11:20
|close
|987
|0.10
|92.77
|0.00
|92.96
|11.02
|48375.56
|1976
|2006.05.24 11:20
|close
|986
|0.10
|92.78
|0.00
|93.15
|-4.24
|48371.32
|1977
|2006.05.24 13:00
|sell
|989
|0.10
|92.60
|0.00
|92.28
|1978
|2006.05.24 13:20
|sell
|990
|0.10
|92.78
|0.00
|92.46
|1979
|2006.05.24 17:18
|t/p
|990
|0.10
|92.46
|0.00
|92.46
|27.13
|48398.45
|1980
|2006.05.24 17:18
|close
|989
|0.10
|92.44
|0.00
|92.28
|13.56
|48412.01
|1981
|2006.05.24 17:18
|sell
|991
|0.10
|92.42
|0.00
|92.10
|1982
|2006.05.24 17:38
|sell
|992
|0.10
|92.61
|0.00
|92.29
|1983
|2006.05.25 13:13
|t/p
|992
|0.10
|92.29
|0.00
|92.29
|25.73
|48437.74
|1984
|2006.05.25 13:13
|close
|991
|0.10
|92.28
|0.00
|92.10
|10.47
|48448.21
|1985
|2006.05.25 13:13
|sell
|993
|0.10
|92.24
|0.00
|91.92
|1986
|2006.05.25 14:54
|t/p
|993
|0.10
|91.92
|0.00
|91.92
|27.13
|48475.34
|1987
|2006.05.25 14:54
|sell
|994
|0.10
|91.89
|0.00
|91.57
|1988
|2006.05.26 09:59
|sell
|995
|0.10
|92.08
|0.00
|91.76
|1989
|2006.05.26 16:02
|t/p
|995
|0.10
|91.76
|0.00
|91.76
|27.13
|48502.47
|1990
|2006.05.26 16:02
|close
|994
|0.10
|91.76
|0.00
|91.57
|10.55
|48513.02
|1991
|2006.05.29 00:27
|sell
|996
|0.10
|91.67
|0.00
|91.35
|1992
|2006.05.29 16:14
|sell
|997
|0.10
|91.85
|0.00
|91.53
|1993
|2006.05.30 02:07
|sell
|998
|0.20
|92.03
|0.00
|91.71
|1994
|2006.05.30 11:09
|sell
|999
|0.30
|92.22
|0.00
|91.90
|1995
|2006.05.30 11:51
|sell
|1000
|0.50
|92.42
|0.00
|92.10
|1996
|2006.05.30 17:36
|sell
|1001
|0.80
|92.61
|0.00
|92.29
|1997
|2006.05.31 08:46
|t/p
|1001
|0.80
|92.29
|0.00
|92.29
|213.31
|48726.33
|1998
|2006.05.31 08:46
|close
|1000
|0.50
|92.29
|0.00
|92.10
|52.78
|48779.11
|1999
|2006.05.31 08:46
|close
|999
|0.30
|92.28
|0.00
|91.90
|-16.66
|48762.45
|2000
|2006.05.31 08:47
|close
|998
|0.20
|92.29
|0.00
|91.71
|-45.01
|48717.44
|2001
|2006.05.31 08:48
|close
|997
|0.10
|92.28
|0.00
|91.53
|-37.38
|48680.05
|2002
|2006.05.31 08:48
|close
|996
|0.10
|92.28
|0.00
|91.35
|-52.64
|48627.41
|2003
|2006.05.31 08:49
|sell
|1002
|0.10
|92.26
|0.00
|91.94
|2004
|2006.05.31 09:24
|sell
|1003
|0.10
|92.44
|0.00
|92.12
|2005
|2006.06.01 05:32
|t/p
|1003
|0.10
|92.12
|0.00
|92.12
|25.73
|48653.14
|2006
|2006.06.01 05:32
|close
|1002
|0.10
|92.12
|0.00
|91.94
|10.47
|48663.61
|2007
|2006.06.01 05:32
|sell
|1004
|0.10
|92.09
|0.00
|91.77
|2008
|2006.06.01 09:34
|sell
|1005
|0.10
|92.27
|0.00
|91.95
|2009
|2006.06.02 11:42
|sell
|1006
|0.20
|92.45
|0.00
|92.13
|2010
|2006.06.05 09:33
|sell
|1007
|0.30
|92.64
|0.00
|92.32
|2011
|2006.06.05 10:54
|sell
|1008
|0.50
|92.83
|0.00
|92.51
|2012
|2006.06.06 03:09
|sell
|1009
|0.80
|93.01
|0.00
|92.69
|2013
|2006.06.06 14:07
|t/p
|1009
|0.80
|92.69
|0.00
|92.69
|217.04
|48880.65
|2014
|2006.06.06 14:07
|close
|1008
|0.50
|92.69
|0.00
|92.51
|57.02
|48937.67
|2015
|2006.06.06 14:07
|close
|1007
|0.30
|92.68
|0.00
|92.32
|-11.57
|48926.10
|2016
|2006.06.06 14:07
|close
|1006
|0.20
|92.70
|0.00
|92.13
|-44.26
|48881.84
|2017
|2006.06.06 14:08
|close
|1005
|0.10
|92.69
|0.00
|91.95
|-37.00
|48844.85
|2018
|2006.06.06 14:08
|close
|1004
|0.10
|92.71
|0.00
|91.77
|-53.96
|48790.89
|2019
|2006.06.06 14:09
|sell
|1010
|0.10
|92.70
|0.00
|92.38
|2020
|2006.06.06 15:25
|sell
|1011
|0.10
|92.88
|0.00
|92.56
|2021
|2006.06.06 16:39
|sell
|1012
|0.20
|93.06
|0.00
|92.74
|2022
|2006.06.06 17:26
|sell
|1013
|0.30
|93.24
|0.00
|92.92
|2023
|2006.06.07 12:14
|t/p
|1013
|0.30
|92.92
|0.00
|92.92
|79.99
|48870.88
|2024
|2006.06.07 12:14
|close
|1012
|0.20
|92.92
|0.00
|92.74
|22.81
|48893.68
|2025
|2006.06.07 12:14
|close
|1011
|0.10
|92.91
|0.00
|92.56
|-3.02
|48890.67
|2026
|2006.06.07 12:15
|close
|1010
|0.10
|92.92
|0.00
|92.38
|-19.12
|48871.55
|2027
|2006.06.07 12:15
|sell
|1014
|0.10
|92.90
|0.00
|92.58
|2028
|2006.06.08 07:42
|sell
|1015
|0.10
|93.08
|0.00
|92.76
|2029
|2006.06.08 14:15
|sell
|1016
|0.20
|93.26
|0.00
|92.94
|2030
|2006.06.08 14:33
|t/p
|1016
|0.20
|92.94
|0.00
|92.94
|54.26
|48925.81
|2031
|2006.06.08 14:33
|close
|1015
|0.10
|92.91
|0.00
|92.76
|14.41
|48940.22
|2032
|2006.06.08 14:33
|close
|1014
|0.10
|92.92
|0.00
|92.58
|-3.09
|48937.13
|2033
|2006.06.08 14:33
|sell
|1017
|0.10
|92.88
|0.00
|92.56
|2034
|2006.06.08 17:01
|t/p
|1017
|0.10
|92.56
|0.00
|92.56
|27.13
|48964.26
|2035
|2006.06.08 17:01
|sell
|1018
|0.10
|92.53
|0.00
|92.21
|2036
|2006.06.08 22:56
|sell
|1019
|0.10
|92.71
|0.00
|92.39
|2037
|2006.06.09 02:10
|t/p
|1019
|0.10
|92.39
|0.00
|92.39
|26.66
|48990.93
|2038
|2006.06.09 02:10
|close
|1018
|0.10
|92.38
|0.00
|92.21
|12.25
|49003.18
|2039
|2006.06.12 00:00
|sell
|1020
|0.10
|92.43
|0.00
|92.11
|2040
|2006.06.12 02:23
|sell
|1021
|0.10
|92.61
|0.00
|92.29
|2041
|2006.06.12 11:01
|sell
|1022
|0.20
|92.79
|0.00
|92.47
|2042
|2006.06.13 15:44
|sell
|1023
|0.30
|92.97
|0.00
|92.65
|2043
|2006.06.13 15:51
|sell
|1024
|0.50
|93.15
|0.00
|92.83
|2044
|2006.06.13 16:21
|sell
|1025
|0.80
|93.33
|0.00
|93.01
|2045
|2006.06.14 02:08
|t/p
|1025
|0.80
|93.01
|0.00
|93.01
|213.31
|49216.49
|2046
|2006.06.14 02:08
|close
|1024
|0.50
|93.00
|0.00
|92.83
|61.25
|49277.74
|2047
|2006.06.14 02:08
|close
|1023
|0.30
|93.01
|0.00
|92.65
|-11.58
|49266.16
|2048
|2006.06.14 02:09
|close
|1022
|0.20
|93.00
|0.00
|92.47
|-37.47
|49228.69
|2049
|2006.06.14 02:09
|close
|1021
|0.10
|93.00
|0.00
|92.29
|-34.00
|49194.69
|2050
|2006.06.14 02:09
|close
|1020
|0.10
|92.96
|0.00
|92.11
|-45.87
|49148.82
|2051
|2006.06.14 02:10
|sell
|1026
|0.10
|92.92
|0.00
|92.60
|2052
|2006.06.14 07:55
|sell
|1027
|0.10
|93.10
|0.00
|92.78
|2053
|2006.06.14 10:09
|sell
|1028
|0.20
|93.28
|0.00
|92.96
|2054
|2006.06.14 17:49
|sell
|1029
|0.30
|93.50
|0.00
|93.18
|2055
|2006.06.19 00:47
|sell
|1030
|0.50
|93.68
|0.00
|93.36
|2056
|2006.06.19 12:48
|t/p
|1030
|0.50
|93.36
|0.00
|93.36
|135.65
|49284.47
|2057
|2006.06.19 12:48
|close
|1029
|0.30
|93.35
|0.00
|93.18
|31.15
|49315.62
|2058
|2006.06.19 12:48
|close
|1028
|0.20
|93.36
|0.00
|92.96
|-18.23
|49297.39
|2059
|2006.06.19 12:49
|close
|1027
|0.10
|93.37
|0.00
|92.78
|-25.23
|49272.15
|2060
|2006.06.19 12:50
|close
|1026
|0.10
|93.38
|0.00
|92.60
|-41.33
|49230.82
|2061
|2006.06.19 12:51
|sell
|1031
|0.10
|93.34
|0.00
|93.02
|2062
|2006.06.19 16:37
|t/p
|1031
|0.10
|93.02
|0.00
|93.02
|27.13
|49257.95
|2063
|2006.06.19 16:37
|sell
|1032
|0.10
|92.96
|0.00
|92.64
|2064
|2006.06.19 23:24
|sell
|1033
|0.10
|93.14
|0.00
|92.82
|2065
|2006.06.20 07:48
|t/p
|1033
|0.10
|92.82
|0.00
|92.82
|26.66
|49284.62
|2066
|2006.06.20 07:48
|close
|1032
|0.10
|92.81
|0.00
|92.64
|12.25
|49296.87
|2067
|2006.06.20 08:00
|sell
|1034
|0.10
|92.81
|0.00
|92.49
|2068
|2006.06.20 14:52
|t/p
|1034
|0.10
|92.49
|0.00
|92.49
|27.13
|49324.00
|2069
|2006.06.20 15:00
|sell
|1035
|0.10
|92.44
|0.00
|92.12
|2070
|2006.06.20 15:39
|sell
|1036
|0.10
|92.62
|0.00
|92.30
|2071
|2006.06.20 19:01
|sell
|1037
|0.20
|92.81
|0.00
|92.49
|2072
|2006.06.21 12:20
|sell
|1038
|0.30
|92.99
|0.00
|92.67
|2073
|2006.06.22 06:15
|sell
|1039
|0.50
|93.17
|0.00
|92.85
|2074
|2006.06.22 18:05
|sell
|1040
|0.80
|93.35
|0.00
|93.03
|2075
|2006.06.22 18:18
|sell
|1041
|1.30
|93.54
|0.00
|93.22
|2076
|2006.06.23 13:49
|t/p
|1041
|1.30
|93.22
|0.00
|93.22
|346.63
|49670.63
|2077
|2006.06.23 13:49
|close
|1040
|0.80
|93.21
|0.00
|93.03
|91.22
|49761.84
|2078
|2006.06.23 13:49
|close
|1039
|0.50
|93.22
|0.00
|92.85
|-23.53
|49738.31
|2079
|2006.06.23 13:49
|close
|1038
|0.30
|93.21
|0.00
|92.67
|-61.55
|49676.77
|2080
|2006.06.23 13:50
|close
|1037
|0.20
|93.22
|0.00
|92.49
|-74.18
|49602.58
|2081
|2006.06.23 13:50
|close
|1036
|0.10
|93.21
|0.00
|92.30
|-52.35
|49550.23
|2082
|2006.06.23 13:51
|close
|1035
|0.10
|93.20
|0.00
|92.12
|-66.76
|49483.47
|2083
|2006.06.26 00:00
|buy
|1042
|0.10
|93.28
|0.00
|93.60
|2084
|2006.06.26 20:48
|t/p
|1042
|0.10
|93.60
|0.00
|93.60
|27.13
|49510.60
|2085
|2006.06.26 20:48
|buy
|1043
|0.10
|93.64
|0.00
|93.96
|2086
|2006.06.27 03:10
|buy
|1044
|0.10
|93.46
|0.00
|93.78
|2087
|2006.06.28 16:26
|buy
|1045
|0.20
|93.28
|0.00
|93.60
|2088
|2006.06.29 15:51
|buy
|1046
|0.30
|93.10
|0.00
|93.42
|2089
|2006.06.29 21:22
|buy
|1047
|0.50
|92.92
|0.00
|93.24
|2090
|2006.06.30 03:52
|t/p
|1047
|0.50
|93.24
|0.00
|93.24
|136.53
|49647.13
|2091
|2006.06.30 03:52
|close
|1046
|0.30
|93.24
|0.00
|93.42
|36.13
|49683.25
|2092
|2006.06.30 03:59
|close
|1045
|0.20
|93.23
|0.00
|93.60
|-7.12
|49676.13
|2093
|2006.06.30 04:00
|close
|1044
|0.10
|93.19
|0.00
|93.78
|-22.04
|49654.09
|2094
|2006.06.30 04:20
|close
|1043
|0.10
|93.18
|0.00
|93.96
|-37.98
|49616.11
|2095
|2006.07.03 00:00
|sell
|1048
|0.10
|93.39
|0.00
|93.07
|2096
|2006.07.03 03:17
|sell
|1049
|0.10
|93.58
|0.00
|93.26
|2097
|2006.07.03 16:15
|sell
|1050
|0.20
|93.77
|0.00
|93.45
|2098
|2006.07.04 14:05
|t/p
|1050
|0.20
|93.45
|0.00
|93.45
|53.33
|49669.43
|2099
|2006.07.04 14:05
|close
|1049
|0.10
|93.45
|0.00
|93.26
|10.55
|49679.99
|2100
|2006.07.04 14:05
|close
|1048
|0.10
|93.46
|0.00
|93.07
|-6.41
|49673.58
|2101
|2006.07.04 14:06
|sell
|1051
|0.10
|93.45
|0.00
|93.13
|2102
|2006.07.04 22:00
|sell
|1052
|0.10
|93.63
|0.00
|93.31
|2103
|2006.07.04 23:43
|sell
|1053
|0.20
|93.81
|0.00
|93.49
|2104
|2006.07.05 00:17
|sell
|1054
|0.30
|94.00
|0.00
|93.68
|2105
|2006.07.05 09:19
|t/p
|1054
|0.30
|93.68
|0.00
|93.68
|81.39
|49754.97
|2106
|2006.07.05 09:19
|close
|1053
|0.20
|93.67
|0.00
|93.49
|22.81
|49777.78
|2107
|2006.07.05 09:19
|close
|1052
|0.10
|93.68
|0.00
|93.31
|-4.71
|49773.07
|2108
|2006.07.05 09:20
|close
|1051
|0.10
|93.69
|0.00
|93.13
|-20.82
|49752.26
|2109
|2006.07.05 09:20
|sell
|1055
|0.10
|93.67
|0.00
|93.35
|2110
|2006.07.05 20:04
|sell
|1056
|0.10
|93.86
|0.00
|93.54
|2111
|2006.07.06 16:21
|t/p
|1056
|0.10
|93.54
|0.00
|93.54
|25.73
|49777.99
|2112
|2006.07.06 16:21
|close
|1055
|0.10
|93.53
|0.00
|93.35
|10.47
|49788.46
|2113
|2006.07.06 16:21
|sell
|1057
|0.10
|93.51
|0.00
|93.19
|2114
|2006.07.06 19:09
|sell
|1058
|0.10
|93.69
|0.00
|93.37
|2115
|2006.07.07 12:10
|t/p
|1058
|0.10
|93.37
|0.00
|93.37
|26.66
|49815.12
|2116
|2006.07.07 12:10
|close
|1057
|0.10
|93.34
|0.00
|93.19
|13.95
|49829.07
|2117
|2006.07.10 00:00
|sell
|1059
|0.10
|93.11
|0.00
|92.79
|2118
|2006.07.10 09:03
|t/p
|1059
|0.10
|92.79
|0.00
|92.79
|27.13
|49856.20
|2119
|2006.07.10 09:03
|sell
|1060
|0.10
|92.75
|0.00
|92.43
|2120
|2006.07.11 00:21
|sell
|1061
|0.10
|92.93
|0.00
|92.61
|2121
|2006.07.11 19:52
|sell
|1062
|0.20
|93.11
|0.00
|92.79
|2122
|2006.07.12 08:24
|sell
|1063
|0.30
|93.29
|0.00
|92.97
|2123
|2006.07.12 13:01
|sell
|1064
|0.50
|93.47
|0.00
|93.15
|2124
|2006.07.13 07:07
|sell
|1065
|0.80
|93.65
|0.00
|93.33
|2125
|2006.07.13 21:08
|sell
|1066
|1.30
|93.83
|0.00
|93.51
|2126
|2006.07.14 03:21
|sell
|1067
|2.10
|94.02
|0.00
|93.70
|2127
|2006.07.14 05:47
|sell
|1068
|3.40
|94.20
|0.00
|93.88
|2128
|2006.07.14 09:55
|t/p
|1068
|3.40
|93.88
|0.00
|93.88
|922.43
|50778.63
|2129
|2006.07.14 09:55
|close
|1067
|2.10
|93.86
|0.00
|93.70
|284.86
|51063.49
|2130
|2006.07.14 09:56
|close
|1066
|1.30
|93.87
|0.00
|93.51
|-50.14
|51013.35
|2131
|2006.07.14 09:56
|close
|1065
|0.80
|93.87
|0.00
|93.33
|-152.95
|50860.40
|2132
|2006.07.14 09:56
|close
|1064
|0.50
|93.87
|0.00
|93.15
|-178.89
|50681.51
|2133
|2006.07.14 09:56
|close
|1063
|0.30
|93.88
|0.00
|92.97
|-155.66
|50525.86
|2134
|2006.07.14 09:56
|close
|1062
|0.20
|93.89
|0.00
|92.79
|-136.92
|50388.93
|2135
|2006.07.14 09:56
|close
|1061
|0.10
|93.87
|0.00
|92.61
|-82.03
|50306.90
|2136
|2006.07.14 09:57
|close
|1060
|0.10
|93.86
|0.00
|92.43
|-96.91
|50209.99
|2137
|2006.07.17 00:00
|buy
|1069
|0.10
|94.27
|0.00
|94.59
|2138
|2006.07.17 10:06
|buy
|1070
|0.10
|94.06
|0.00
|94.38
|2139
|2006.07.17 11:25
|buy
|1071
|0.20
|93.88
|0.00
|94.20
|2140
|2006.07.18 02:00
|buy
|1072
|0.30
|93.70
|0.00
|94.02
|2141
|2006.07.18 16:11
|buy
|1073
|0.50
|93.52
|0.00
|93.84
|2142
|2006.07.20 12:54
|t/p
|1073
|0.50
|93.84
|0.00
|93.84
|139.06
|50349.05
|2143
|2006.07.20 12:54
|close
|1072
|0.30
|93.84
|0.00
|94.02
|37.66
|50386.71
|2144
|2006.07.20 12:54
|close
|1071
|0.20
|93.83
|0.00
|94.20
|-6.78
|50379.92
|2145
|2006.07.20 12:54
|close
|1070
|0.10
|93.85
|0.00
|94.38
|-16.96
|50362.96
|2146
|2006.07.20 12:54
|close
|1069
|0.10
|93.86
|0.00
|94.59
|-33.91
|50329.05
|2147
|2006.07.20 12:54
|buy
|1074
|0.10
|93.90
|0.00
|94.22
|2148
|2006.07.21 09:47
|buy
|1075
|0.10
|93.71
|0.00
|94.03
|2149
|2006.07.21 17:47
|t/p
|1075
|0.10
|94.03
|0.00
|94.03
|27.13
|50356.18
|2150
|2006.07.21 17:47
|close
|1074
|0.10
|94.04
|0.00
|94.22
|12.04
|50368.22
|2151
|2006.07.24 00:02
|buy
|1076
|0.10
|94.02
|0.00
|94.34
|2152
|2006.07.24 07:36
|buy
|1077
|0.10
|93.84
|0.00
|94.16
|2153
|2006.07.24 10:00
|buy
|1078
|0.20
|93.65
|0.00
|93.97
|2154
|2006.07.25 23:14
|buy
|1079
|0.30
|93.47
|0.00
|93.79
|2155
|2006.07.26 09:54
|buy
|1080
|0.50
|93.29
|0.00
|93.61
|2156
|2006.07.26 17:21
|t/p
|1080
|0.50
|93.61
|0.00
|93.61
|135.67
|50503.89
|2157
|2006.07.26 17:21
|close
|1079
|0.30
|93.61
|0.00
|93.79
|36.12
|50540.01
|2158
|2006.07.26 17:21
|close
|1078
|0.20
|93.60
|0.00
|93.97
|-7.80
|50532.21
|2159
|2006.07.26 17:22
|close
|1077
|0.10
|93.62
|0.00
|94.16
|-18.31
|50513.90
|2160
|2006.07.26 17:22
|close
|1076
|0.10
|93.63
|0.00
|94.34
|-32.73
|50481.17
|2161
|2006.07.26 17:22
|buy
|1081
|0.10
|93.65
|0.00
|93.97
|2162
|2006.07.27 11:08
|buy
|1082
|0.10
|93.47
|0.00
|93.79
|2163
|2006.07.28 06:33
|buy
|1083
|0.20
|93.28
|0.00
|93.60
|2164
|2006.07.28 10:44
|buy
|1084
|0.30
|93.10
|0.00
|93.42
|2165
|2006.07.31 04:59
|buy
|1085
|0.50
|92.92
|0.00
|93.24
|2166
|2006.07.31 07:40
|buy
|1086
|0.80
|92.74
|0.00
|93.06
|2167
|2006.07.31 18:50
|t/p
|1086
|0.80
|93.06
|0.00
|93.06
|217.07
|50698.24
|2168
|2006.07.31 18:50
|close
|1085
|0.50
|93.08
|0.00
|93.24
|67.84
|50766.08
|2169
|2006.07.31 18:50
|close
|1084
|0.30
|93.07
|0.00
|93.42
|-7.12
|50758.95
|2170
|2006.07.31 18:50
|close
|1083
|0.20
|93.08
|0.00
|93.60
|-33.57
|50725.38
|2171
|2006.07.31 18:50
|close
|1082
|0.10
|93.07
|0.00
|93.79
|-33.58
|50691.80
|2172
|2006.07.31 18:50
|close
|1081
|0.10
|93.06
|0.00
|93.97
|-49.18
|50642.62
|2173
|2006.07.31 18:50
|buy
|1087
|0.10
|93.08
|0.00
|93.40
|2174
|2006.08.01 06:58
|buy
|1088
|0.10
|92.90
|0.00
|93.22
|2175
|2006.08.01 14:46
|t/p
|1088
|0.10
|93.22
|0.00
|93.22
|27.14
|50669.76
|2176
|2006.08.01 14:46
|close
|1087
|0.10
|93.23
|0.00
|93.40
|12.89
|50682.65
|2177
|2006.08.01 14:47
|buy
|1089
|0.10
|93.25
|0.00
|93.57
|2178
|2006.08.02 18:04
|buy
|1090
|0.10
|93.07
|0.00
|93.39
|2179
|2006.08.03 14:40
|t/p
|1090
|0.10
|93.39
|0.00
|93.39
|27.64
|50710.29
|2180
|2006.08.03 14:40
|close
|1089
|0.10
|93.39
|0.00
|93.57
|12.55
|50722.84
|2181
|2006.08.03 14:40
|buy
|1091
|0.10
|93.41
|0.00
|93.73
|2182
|2006.08.07 07:50
|t/p
|1091
|0.10
|93.73
|0.00
|93.73
|27.48
|50750.32
|2183
|2006.08.07 07:50
|buy
|1092
|0.10
|93.76
|0.00
|94.08
|2184
|2006.08.07 14:21
|t/p
|1092
|0.10
|94.08
|0.00
|94.08
|27.13
|50777.45
|2185
|2006.08.07 14:21
|buy
|1093
|0.10
|94.11
|0.00
|94.43
|2186
|2006.08.07 17:44
|buy
|1094
|0.10
|93.92
|0.00
|94.24
|2187
|2006.08.08 00:30
|buy
|1095
|0.20
|93.73
|0.00
|94.05
|2188
|2006.08.08 22:18
|t/p
|1095
|0.20
|94.05
|0.00
|94.05
|54.27
|50831.72
|2189
|2006.08.08 22:18
|close
|1094
|0.10
|94.05
|0.00
|94.24
|11.19
|50842.91
|2190
|2006.08.08 22:18
|close
|1093
|0.10
|94.04
|0.00
|94.43
|-5.77
|50837.14
|2191
|2006.08.08 22:18
|buy
|1096
|0.10
|94.07
|0.00
|94.39
|2192
|2006.08.09 00:59
|buy
|1097
|0.10
|93.89
|0.00
|94.21
|2193
|2006.08.09 10:06
|t/p
|1097
|0.10
|94.21
|0.00
|94.21
|27.14
|50864.28
|2194
|2006.08.09 10:06
|close
|1096
|0.10
|94.22
|0.00
|94.39
|12.89
|50877.17
|2195
|2006.08.09 10:06
|buy
|1098
|0.10
|94.23
|0.00
|94.55
|2196
|2006.08.09 10:59
|buy
|1099
|0.10
|94.04
|0.00
|94.36
|2197
|2006.08.10 09:51
|buy
|1100
|0.20
|93.86
|0.00
|94.18
|2198
|2006.08.10 12:57
|buy
|1101
|0.30
|93.67
|0.00
|93.99
|2199
|2006.08.10 14:37
|buy
|1102
|0.50
|93.49
|0.00
|93.81
|2200
|2006.08.10 16:35
|buy
|1103
|0.80
|93.30
|0.00
|93.62
|2201
|2006.08.11 08:57
|t/p
|1103
|0.80
|93.62
|0.00
|93.62
|218.44
|51095.60
|2202
|2006.08.11 08:57
|close
|1102
|0.50
|93.62
|0.00
|93.81
|55.97
|51151.57
|2203
|2006.08.11 08:57
|close
|1101
|0.30
|93.61
|0.00
|93.99
|-14.75
|51136.82
|2204
|2006.08.11 08:58
|close
|1100
|0.20
|93.62
|0.00
|94.18
|-40.36
|51096.46
|2205
|2006.08.11 08:58
|close
|1099
|0.10
|93.61
|0.00
|94.36
|-35.78
|51060.68
|2206
|2006.08.11 08:58
|close
|1098
|0.10
|93.63
|0.00
|94.55
|-50.19
|51010.48
|2207
|2006.08.14 00:00
|sell
|1104
|0.10
|93.65
|0.00
|93.33
|2208
|2006.08.14 03:11
|sell
|1105
|0.10
|93.83
|0.00
|93.51
|2209
|2006.08.15 08:02
|sell
|1106
|0.20
|94.01
|0.00
|93.69
|2210
|2006.08.15 09:01
|t/p
|1106
|0.20
|93.69
|0.00
|93.69
|54.26
|51064.74
|2211
|2006.08.15 09:01
|close
|1105
|0.10
|93.67
|0.00
|93.51
|13.10
|51077.85
|2212
|2006.08.15 09:01
|close
|1104
|0.10
|93.68
|0.00
|93.33
|-3.01
|51074.84
|2213
|2006.08.15 09:02
|sell
|1107
|0.10
|93.66
|0.00
|93.34
|2214
|2006.08.15 14:17
|sell
|1108
|0.10
|93.85
|0.00
|93.53
|2215
|2006.08.16 10:56
|sell
|1109
|0.20
|94.03
|0.00
|93.71
|2216
|2006.08.16 14:30
|sell
|1110
|0.30
|94.21
|0.00
|93.89
|2217
|2006.08.18 11:37
|t/p
|1110
|0.30
|93.89
|0.00
|93.89
|75.79
|51150.64
|2218
|2006.08.18 11:37
|close
|1109
|0.20
|93.88
|0.00
|93.71
|21.70
|51172.33
|2219
|2006.08.18 11:38
|close
|1108
|0.10
|93.89
|0.00
|93.53
|-5.72
|51166.61
|2220
|2006.08.18 11:38
|close
|1107
|0.10
|93.89
|0.00
|93.34
|-21.83
|51144.78
|2221
|2006.08.21 00:00
|buy
|1111
|0.10
|93.90
|0.00
|94.22
|2222
|2006.08.21 04:15
|t/p
|1111
|0.10
|94.22
|0.00
|94.22
|27.14
|51171.92
|2223
|2006.08.21 04:15
|buy
|1112
|0.10
|94.25
|0.00
|94.57
|2224
|2006.08.21 14:08
|t/p
|1112
|0.10
|94.57
|0.00
|94.57
|27.13
|51199.05
|2225
|2006.08.21 14:08
|buy
|1113
|0.10
|94.61
|0.00
|94.93
|2226
|2006.08.22 14:02
|buy
|1114
|0.10
|94.43
|0.00
|94.75
|2227
|2006.08.23 02:31
|buy
|1115
|0.20
|94.25
|0.00
|94.57
|2228
|2006.08.24 04:09
|buy
|1116
|0.30
|94.07
|0.00
|94.39
|2229
|2006.08.24 10:14
|t/p
|1116
|0.30
|94.39
|0.00
|94.39
|81.40
|51280.45
|2230
|2006.08.24 10:14
|close
|1115
|0.20
|94.39
|0.00
|94.57
|24.76
|51305.21
|2231
|2006.08.24 10:14
|close
|1114
|0.10
|94.40
|0.00
|94.75
|-1.86
|51303.35
|2232
|2006.08.24 10:14
|close
|1113
|0.10
|94.39
|0.00
|94.93
|-17.81
|51285.53
|2233
|2006.08.24 10:14
|buy
|1117
|0.10
|94.44
|0.00
|94.76
|2234
|2006.08.24 16:55
|buy
|1118
|0.10
|94.25
|0.00
|94.57
|2235
|2006.08.24 17:45
|buy
|1119
|0.20
|94.07
|0.00
|94.39
|2236
|2006.08.25 08:07
|t/p
|1119
|0.20
|94.39
|0.00
|94.39
|54.61
|51340.14
|2237
|2006.08.25 08:07
|close
|1118
|0.10
|94.40
|0.00
|94.57
|12.89
|51353.03
|2238
|2006.08.25 08:08
|close
|1117
|0.10
|94.39
|0.00
|94.76
|-4.07
|51348.96
|2239
|2006.08.28 00:00
|sell
|1120
|0.10
|94.61
|0.00
|94.29
|2240
|2006.08.28 08:11
|sell
|1121
|0.10
|94.79
|0.00
|94.47
|2241
|2006.08.29 08:49
|sell
|1122
|0.20
|94.98
|0.00
|94.66
|2242
|2006.08.29 16:15
|t/p
|1122
|0.20
|94.66
|0.00
|94.66
|54.26
|51403.22
|2243
|2006.08.29 16:15
|close
|1121
|0.10
|94.65
|0.00
|94.47
|11.40
|51414.63
|2244
|2006.08.29 16:15
|close
|1120
|0.10
|94.66
|0.00
|94.29
|-4.70
|51409.93
|2245
|2006.08.29 16:16
|sell
|1123
|0.10
|94.62
|0.00
|94.30
|2246
|2006.08.29 20:17
|sell
|1124
|0.10
|94.81
|0.00
|94.49
|2247
|2006.08.29 20:37
|sell
|1125
|0.20
|94.99
|0.00
|94.67
|2248
|2006.08.30 06:31
|sell
|1126
|0.30
|95.17
|0.00
|94.85
|2249
|2006.08.30 09:20
|sell
|1127
|0.50
|95.35
|0.00
|95.03
|2250
|2006.08.31 02:15
|sell
|1128
|0.80
|95.54
|0.00
|95.22
|2251
|2006.08.31 16:29
|t/p
|1128
|0.80
|95.22
|0.00
|95.22
|217.04
|51626.97
|2252
|2006.08.31 16:29
|close
|1127
|0.50
|95.22
|0.00
|95.03
|48.11
|51675.08
|2253
|2006.08.31 16:29
|close
|1126
|0.30
|95.21
|0.00
|94.85
|-14.37
|51660.72
|2254
|2006.08.31 16:29
|close
|1125
|0.20
|95.19
|0.00
|94.67
|-37.65
|51623.06
|2255
|2006.08.31 16:29
|close
|1124
|0.10
|95.20
|0.00
|94.49
|-34.94
|51588.13
|2256
|2006.08.31 16:29
|close
|1123
|0.10
|95.21
|0.00
|94.30
|-51.89
|51536.24
|2257
|2006.08.31 16:29
|sell
|1129
|0.10
|95.17
|0.00
|94.85
|2258
|2006.08.31 20:36
|sell
|1130
|0.10
|95.36
|0.00
|95.04
|2259
|2006.09.01 14:32
|t/p
|1130
|0.10
|95.04
|0.00
|95.04
|26.66
|51562.91
|2260
|2006.09.01 14:32
|close
|1129
|0.10
|95.03
|0.00
|94.85
|11.40
|51574.31
|2261
|2006.09.04 00:00
|buy
|1131
|0.10
|95.19
|0.00
|95.51
|2262
|2006.09.04 03:34
|buy
|1132
|0.10
|95.01
|0.00
|95.33
|2263
|2006.09.04 06:44
|buy
|1133
|0.20
|94.83
|0.00
|95.15
|2264
|2006.09.04 09:45
|buy
|1134
|0.30
|94.62
|0.00
|94.94
|2265
|2006.09.04 12:36
|buy
|1135
|0.50
|94.43
|0.00
|94.75
|2266
|2006.09.05 02:11
|buy
|1136
|0.80
|94.25
|0.00
|94.57
|2267
|2006.09.05 02:36
|buy
|1137
|1.30
|94.06
|0.00
|94.38
|2268
|2006.09.05 09:14
|buy
|1138
|2.10
|93.87
|0.00
|94.19
|2269
|2006.09.06 00:55
|t/p
|1138
|2.10
|94.19
|0.00
|94.19
|573.39
|52147.70
|2270
|2006.09.06 00:55
|close
|1137
|1.30
|94.19
|0.00
|94.38
|145.51
|52293.22
|2271
|2006.09.06 00:56
|close
|1136
|0.80
|94.18
|0.00
|94.57
|-46.12
|52247.09
|2272
|2006.09.06 00:56
|close
|1135
|0.50
|94.17
|0.00
|94.75
|-108.53
|52138.56
|2273
|2006.09.06 00:57
|close
|1134
|0.30
|94.18
|0.00
|94.94
|-110.91
|52027.65
|2274
|2006.09.06 00:58
|close
|1133
|0.20
|94.19
|0.00
|95.15
|-107.86
|51919.79
|2275
|2006.09.06 00:59
|close
|1132
|0.10
|94.18
|0.00
|95.33
|-70.04
|51849.75
|2276
|2006.09.06 01:00
|close
|1131
|0.10
|94.17
|0.00
|95.51
|-86.15
|51763.59
|2277
|2006.09.06 01:00
|buy
|1139
|0.10
|94.21
|0.00
|94.53
|2278
|2006.09.06 01:52
|buy
|1140
|0.10
|94.02
|0.00
|94.34
|2279
|2006.09.06 06:12
|t/p
|1140
|0.10
|94.34
|0.00
|94.34
|27.13
|51790.72
|2280
|2006.09.06 06:12
|close
|1139
|0.10
|94.35
|0.00
|94.53
|11.87
|51802.59
|2281
|2006.09.06 06:13
|buy
|1141
|0.10
|94.39
|0.00
|94.71
|2282
|2006.09.06 12:37
|buy
|1142
|0.10
|94.21
|0.00
|94.53
|2283
|2006.09.07 02:17
|t/p
|1142
|0.10
|94.53
|0.00
|94.53
|27.64
|51830.23
|2284
|2006.09.07 02:17
|close
|1141
|0.10
|94.54
|0.00
|94.71
|13.23
|51843.46
|2285
|2006.09.07 02:17
|buy
|1143
|0.10
|94.56
|0.00
|94.88
|2286
|2006.09.07 10:53
|buy
|1144
|0.10
|94.37
|0.00
|94.69
|2287
|2006.09.07 10:55
|buy
|1145
|0.20
|94.18
|0.00
|94.50
|2288
|2006.09.07 11:08
|buy
|1146
|0.30
|94.00
|0.00
|94.32
|2289
|2006.09.07 11:15
|buy
|1147
|0.50
|93.79
|0.00
|94.11
|2290
|2006.09.07 13:07
|buy
|1148
|0.80
|93.60
|0.00
|93.92
|2291
|2006.09.07 13:18
|buy
|1149
|1.30
|93.42
|0.00
|93.74
|2292
|2006.09.07 17:07
|t/p
|1149
|1.30
|93.74
|0.00
|93.74
|352.75
|52196.21
|2293
|2006.09.07 17:07
|close
|1148
|0.80
|93.75
|0.00
|93.92
|101.76
|52297.97
|2294
|2006.09.07 17:07
|close
|1147
|0.50
|93.76
|0.00
|94.11
|-12.72
|52285.25
|2295
|2006.09.07 17:07
|close
|1146
|0.30
|93.75
|0.00
|94.32
|-63.60
|52221.65
|2296
|2006.09.07 17:08
|close
|1145
|0.20
|93.76
|0.00
|94.50
|-71.23
|52150.42
|2297
|2006.09.07 17:08
|close
|1144
|0.10
|93.76
|0.00
|94.69
|-51.72
|52098.70
|2298
|2006.09.07 17:08
|close
|1143
|0.10
|93.79
|0.00
|94.88
|-65.30
|52033.40
|2299
|2006.09.07 17:40
|sell
|1150
|0.10
|93.68
|0.00
|93.36
|2300
|2006.09.08 08:21
|t/p
|1150
|0.10
|93.36
|0.00
|93.36
|26.66
|52060.07
|2301
|2006.09.11 00:00
|buy
|1151
|0.10
|93.73
|0.00
|94.05
|2302
|2006.09.11 02:11
|buy
|1152
|0.10
|93.55
|0.00
|93.87
|2303
|2006.09.11 08:26
|t/p
|1152
|0.10
|93.87
|0.00
|93.87
|27.14
|52087.21
|2304
|2006.09.11 08:26
|close
|1151
|0.10
|93.87
|0.00
|94.05
|11.88
|52099.09
|2305
|2006.09.11 08:26
|buy
|1153
|0.10
|93.91
|0.00
|94.23
|2306
|2006.09.11 10:45
|t/p
|1153
|0.10
|94.23
|0.00
|94.23
|27.13
|52126.22
|2307
|2006.09.11 10:45
|buy
|1154
|0.10
|94.26
|0.00
|94.58
|2308
|2006.09.12 02:55
|t/p
|1154
|0.10
|94.58
|0.00
|94.58
|27.30
|52153.52
|2309
|2006.09.12 11:00
|sell
|1155
|0.10
|94.56
|0.00
|94.24
|2310
|2006.09.12 15:09
|sell
|1156
|0.10
|94.74
|0.00
|94.42
|2311
|2006.09.12 16:06
|t/p
|1156
|0.10
|94.42
|0.00
|94.42
|27.13
|52180.65
|2312
|2006.09.12 16:06
|close
|1155
|0.10
|94.41
|0.00
|94.24
|12.72
|52193.37
|2313
|2006.09.12 16:06
|sell
|1157
|0.10
|94.39
|0.00
|94.07
|2314
|2006.09.13 02:14
|t/p
|1157
|0.10
|94.07
|0.00
|94.07
|26.66
|52220.03
|2315
|2006.09.13 02:14
|sell
|1158
|0.10
|94.03
|0.00
|93.71
|2316
|2006.09.13 07:32
|sell
|1159
|0.10
|94.22
|0.00
|93.90
|2317
|2006.09.13 14:12
|t/p
|1159
|0.10
|93.90
|0.00
|93.90
|27.13
|52247.16
|2318
|2006.09.13 14:12
|close
|1158
|0.10
|93.88
|0.00
|93.71
|12.72
|52259.88
|2319
|2006.09.13 14:13
|sell
|1160
|0.10
|93.84
|0.00
|93.52
|2320
|2006.09.13 16:08
|sell
|1161
|0.10
|94.03
|0.00
|93.71
|2321
|2006.09.14 10:26
|sell
|1162
|0.20
|94.21
|0.00
|93.89
|2322
|2006.09.14 11:49
|sell
|1163
|0.30
|94.40
|0.00
|94.08
|2323
|2006.09.14 14:36
|t/p
|1163
|0.30
|94.08
|0.00
|94.08
|81.39
|52341.27
|2324
|2006.09.14 14:36
|close
|1162
|0.20
|94.07
|0.00
|93.89
|23.74
|52365.01
|2325
|2006.09.14 14:36
|close
|1161
|0.10
|94.08
|0.00
|93.71
|-5.64
|52359.37
|2326
|2006.09.14 14:36
|close
|1160
|0.10
|94.09
|0.00
|93.52
|-22.60
|52336.77
|2327
|2006.09.14 14:42
|sell
|1164
|0.10
|93.90
|0.00
|93.58
|2328
|2006.09.14 15:38
|sell
|1165
|0.10
|94.08
|0.00
|93.76
|2329
|2006.09.15 09:45
|t/p
|1165
|0.10
|93.76
|0.00
|93.76
|26.66
|52363.43
|2330
|2006.09.15 09:45
|close
|1164
|0.10
|93.75
|0.00
|93.58
|12.25
|52375.69
|2331
|2006.09.18 01:46
|buy
|1166
|0.10
|93.83
|0.00
|94.15
|2332
|2006.09.18 08:57
|t/p
|1166
|0.10
|94.15
|0.00
|94.15
|27.14
|52402.83
|2333
|2006.09.18 08:57
|buy
|1167
|0.10
|94.18
|0.00
|94.50
|2334
|2006.09.18 09:54
|buy
|1168
|0.10
|94.00
|0.00
|94.32
|2335
|2006.09.18 22:34
|t/p
|1168
|0.10
|94.32
|0.00
|94.32
|27.13
|52429.96
|2336
|2006.09.18 22:34
|close
|1167
|0.10
|94.33
|0.00
|94.50
|12.72
|52442.68
|2337
|2006.09.19 02:00
|sell
|1169
|0.10
|94.24
|0.00
|93.92
|2338
|2006.09.19 04:22
|sell
|1170
|0.10
|94.42
|0.00
|94.10
|2339
|2006.09.19 09:39
|t/p
|1170
|0.10
|94.10
|0.00
|94.10
|27.13
|52469.81
|2340
|2006.09.19 09:39
|close
|1169
|0.10
|94.10
|0.00
|93.92
|11.87
|52481.68
|2341
|2006.09.19 09:39
|sell
|1171
|0.10
|94.08
|0.00
|93.76
|2342
|2006.09.19 10:03
|t/p
|1171
|0.10
|93.76
|0.00
|93.76
|27.13
|52508.81
|2343
|2006.09.19 10:03
|sell
|1172
|0.10
|93.73
|0.00
|93.41
|2344
|2006.09.19 17:42
|sell
|1173
|0.10
|93.91
|0.00
|93.59
|2345
|2006.09.20 08:17
|t/p
|1173
|0.10
|93.59
|0.00
|93.59
|26.66
|52535.47
|2346
|2006.09.20 08:17
|close
|1172
|0.10
|93.59
|0.00
|93.41
|11.40
|52546.87
|2347
|2006.09.20 08:17
|sell
|1174
|0.10
|93.57
|0.00
|93.25
|2348
|2006.09.20 11:41
|sell
|1175
|0.10
|93.75
|0.00
|93.43
|2349
|2006.09.20 20:10
|sell
|1176
|0.20
|93.93
|0.00
|93.61
|2350
|2006.09.21 14:32
|t/p
|1176
|0.20
|93.61
|0.00
|93.61
|51.46
|52598.34
|2351
|2006.09.21 14:32
|close
|1175
|0.10
|93.60
|0.00
|93.43
|11.31
|52609.65
|2352
|2006.09.21 14:32
|close
|1174
|0.10
|93.60
|0.00
|93.25
|-3.95
|52605.70
|2353
|2006.09.21 14:32
|sell
|1177
|0.10
|93.58
|0.00
|93.26
|2354
|2006.09.21 17:34
|t/p
|1177
|0.10
|93.26
|0.00
|93.26
|27.13
|52632.83
|2355
|2006.09.21 17:34
|sell
|1178
|0.10
|93.22
|0.00
|92.90
|2356
|2006.09.21 18:04
|sell
|1179
|0.10
|93.40
|0.00
|93.08
|2357
|2006.09.21 18:16
|sell
|1180
|0.20
|93.59
|0.00
|93.27
|2358
|2006.09.22 08:19
|sell
|1181
|0.30
|93.78
|0.00
|93.46
|2359
|2006.09.22 09:22
|sell
|1182
|0.50
|93.96
|0.00
|93.64
|2360
|2006.09.22 10:34
|sell
|1183
|0.80
|94.14
|0.00
|93.82
|2361
|2006.09.22 16:44
|sell
|1184
|1.30
|94.32
|0.00
|94.00
|2362
|2006.09.25 06:34
|sell
|1185
|2.10
|94.52
|0.00
|94.20
|2363
|2006.09.25 09:06
|t/p
|1185
|2.10
|94.20
|0.00
|94.20
|569.73
|53202.56
|2364
|2006.09.25 09:06
|close
|1184
|1.30
|94.20
|0.00
|94.00
|126.20
|53328.75
|2365
|2006.09.25 09:06
|close
|1183
|0.80
|94.20
|0.00
|93.82
|-44.43
|53284.32
|2366
|2006.09.25 09:06
|close
|1182
|0.50
|94.18
|0.00
|93.64
|-95.59
|53188.73
|2367
|2006.09.25 09:06
|close
|1181
|0.30
|94.20
|0.00
|93.46
|-108.22
|53080.51
|2368
|2006.09.25 09:07
|close
|1180
|0.20
|94.19
|0.00
|93.27
|-103.60
|52976.92
|2369
|2006.09.25 09:07
|close
|1179
|0.10
|94.20
|0.00
|93.08
|-68.75
|52908.16
|2370
|2006.09.25 09:07
|close
|1178
|0.10
|94.19
|0.00
|92.90
|-83.17
|52824.99
|2371
|2006.09.25 09:08
|sell
|1186
|0.10
|94.17
|0.00
|93.85
|2372
|2006.09.25 12:17
|sell
|1187
|0.10
|94.35
|0.00
|94.03
|2373
|2006.09.25 17:19
|t/p
|1187
|0.10
|94.03
|0.00
|94.03
|27.13
|52852.12
|2374
|2006.09.25 17:19
|close
|1186
|0.10
|94.03
|0.00
|93.85
|11.87
|52863.99
|2375
|2006.09.25 17:19
|sell
|1188
|0.10
|94.01
|0.00
|93.69
|2376
|2006.09.26 12:14
|t/p
|1188
|0.10
|93.69
|0.00
|93.69
|26.66
|52890.65
|2377
|2006.09.26 12:14
|sell
|1189
|0.10
|93.65
|0.00
|93.33
|2378
|2006.09.26 16:15
|sell
|1190
|0.10
|93.83
|0.00
|93.51
|2379
|2006.09.26 16:36
|sell
|1191
|0.20
|94.01
|0.00
|93.69
|2380
|2006.09.26 17:54
|sell
|1192
|0.30
|94.20
|0.00
|93.88
|2381
|2006.09.27 16:50
|sell
|1193
|0.50
|94.38
|0.00
|94.06
|2382
|2006.09.28 07:02
|sell
|1194
|0.80
|94.56
|0.00
|94.24
|2383
|2006.09.28 11:25
|t/p
|1194
|0.80
|94.24
|0.00
|94.24
|217.04
|53107.69
|2384
|2006.09.28 11:25
|close
|1193
|0.50
|94.23
|0.00
|94.06
|56.59
|53164.29
|2385
|2006.09.28 11:25
|close
|1192
|0.30
|94.24
|0.00
|93.88
|-15.78
|53148.51
|2386
|2006.09.28 11:25
|close
|1191
|0.20
|94.23
|0.00
|93.69
|-41.04
|53107.47
|2387
|2006.09.28 11:26
|close
|1190
|0.10
|94.22
|0.00
|93.51
|-34.93
|53072.55
|2388
|2006.09.28 11:26
|close
|1189
|0.10
|94.23
|0.00
|93.33
|-51.04
|53021.51
|2389
|2006.09.28 11:27
|sell
|1195
|0.10
|94.19
|0.00
|93.87
|2390
|2006.09.28 11:48
|sell
|1196
|0.10
|94.38
|0.00
|94.06
|2391
|2006.09.28 21:01
|sell
|1197
|0.20
|94.56
|0.00
|94.24
|2392
|2006.09.29 09:35
|t/p
|1197
|0.20
|94.24
|0.00
|94.24
|53.33
|53074.84
|2393
|2006.09.29 09:35
|close
|1196
|0.10
|94.24
|0.00
|94.06
|11.40
|53086.24
|2394
|2006.09.29 09:36
|close
|1195
|0.10
|94.25
|0.00
|93.87
|-5.55
|53080.69
|2395
|2006.10.02 00:00
|buy
|1198
|0.10
|94.50
|0.00
|94.82
|2396
|2006.10.02 01:51
|buy
|1199
|0.10
|94.30
|0.00
|94.62
|2397
|2006.10.02 03:38
|t/p
|1199
|0.10
|94.62
|0.00
|94.62
|27.13
|53107.82
|2398
|2006.10.02 03:38
|close
|1198
|0.10
|94.62
|0.00
|94.82
|10.17
|53117.99
|2399
|2006.10.02 03:38
|buy
|1200
|0.10
|94.62
|0.00
|94.94
|2400
|2006.10.03 09:39
|buy
|1201
|0.10
|94.43
|0.00
|94.75
|2401
|2006.10.03 11:39
|t/p
|1201
|0.10
|94.75
|0.00
|94.75
|27.14
|53145.13
|2402
|2006.10.03 11:39
|close
|1200
|0.10
|94.76
|0.00
|94.94
|12.05
|53157.18
|2403
|2006.10.03 11:39
|buy
|1202
|0.10
|94.78
|0.00
|95.10
|2404
|2006.10.03 13:00
|buy
|1203
|0.10
|94.60
|0.00
|94.92
|2405
|2006.10.04 11:32
|buy
|1204
|0.20
|94.42
|0.00
|94.74
|2406
|2006.10.04 12:33
|buy
|1205
|0.30
|94.24
|0.00
|94.56
|2407
|2006.10.05 11:17
|buy
|1206
|0.50
|94.05
|0.00
|94.37
|2408
|2006.10.05 14:32
|buy
|1207
|0.80
|93.87
|0.00
|94.19
|2409
|2006.10.06 04:44
|t/p
|1207
|0.80
|94.19
|0.00
|94.19
|218.44
|53375.62
|2410
|2006.10.06 04:44
|close
|1206
|0.50
|94.19
|0.00
|94.37
|60.21
|53435.83
|2411
|2006.10.06 04:44
|close
|1205
|0.30
|94.19
|0.00
|94.56
|-10.68
|53425.14
|2412
|2006.10.06 04:44
|close
|1204
|0.20
|94.18
|0.00
|94.74
|-39.34
|53385.80
|2413
|2006.10.06 04:44
|close
|1203
|0.10
|94.17
|0.00
|94.92
|-35.61
|53350.19
|2414
|2006.10.06 04:44
|close
|1202
|0.10
|94.17
|0.00
|95.10
|-50.87
|53299.32
|2415
|2006.10.09 00:00
|buy
|1208
|0.10
|94.45
|0.00
|94.77
|2416
|2006.10.09 01:41
|buy
|1209
|0.10
|94.27
|0.00
|94.59
|2417
|2006.10.09 07:16
|t/p
|1209
|0.10
|94.59
|0.00
|94.59
|27.14
|53326.46
|2418
|2006.10.09 07:16
|close
|1208
|0.10
|94.59
|0.00
|94.77
|11.87
|53338.33
|2419
|2006.10.09 07:16
|buy
|1210
|0.10
|94.61
|0.00
|94.93
|2420
|2006.10.09 13:03
|buy
|1211
|0.10
|94.43
|0.00
|94.75
|2421
|2006.10.10 10:33
|buy
|1212
|0.20
|94.24
|0.00
|94.56
|2422
|2006.10.11 09:02
|buy
|1213
|0.30
|94.06
|0.00
|94.38
|2423
|2006.10.13 15:00
|buy
|1214
|0.50
|93.82
|0.00
|94.14
|2424
|2006.10.16 09:26
|buy
|1215
|0.80
|93.64
|0.00
|93.96
|2425
|2006.10.17 23:21
|buy
|1216
|1.30
|93.45
|0.00
|93.77
|2426
|2006.10.19 11:02
|t/p
|1216
|1.30
|93.77
|0.00
|93.77
|361.57
|53699.90
|2427
|2006.10.19 11:02
|close
|1215
|0.80
|93.78
|0.00
|93.96
|101.75
|53801.65
|2428
|2006.10.19 11:02
|close
|1214
|0.50
|93.79
|0.00
|94.14
|-7.63
|53794.02
|2429
|2006.10.19 11:02
|close
|1213
|0.30
|93.78
|0.00
|94.38
|-66.13
|53727.89
|2430
|2006.10.19 11:02
|close
|1212
|0.20
|93.77
|0.00
|94.56
|-75.98
|53651.91
|2431
|2006.10.19 11:02
|close
|1211
|0.10
|93.78
|0.00
|94.75
|-53.07
|53598.83
|2432
|2006.10.19 11:02
|close
|1210
|0.10
|93.80
|0.00
|94.93
|-66.65
|53532.18
|2433
|2006.10.19 11:02
|buy
|1217
|0.10
|93.82
|0.00
|94.14
|2434
|2006.10.20 02:18
|t/p
|1217
|0.10
|94.14
|0.00
|94.14
|27.30
|53559.48
|2435
|2006.10.23 00:00
|buy
|1218
|0.10
|94.38
|0.00
|94.70
|2436
|2006.10.23 01:02
|buy
|1219
|0.10
|94.19
|0.00
|94.51
|2437
|2006.10.26 10:22
|t/p
|1219
|0.10
|94.51
|0.00
|94.51
|27.99
|53587.46
|2438
|2006.10.26 10:22
|close
|1218
|0.10
|94.51
|0.00
|94.70
|11.88
|53599.34
|2439
|2006.10.26 10:22
|buy
|1220
|0.10
|94.53
|0.00
|94.85
|2440
|2006.10.26 11:15
|buy
|1221
|0.10
|94.35
|0.00
|94.67
|2441
|2006.10.27 15:06
|buy
|1222
|0.20
|94.16
|0.00
|94.48
|2442
|2006.10.27 15:33
|buy
|1223
|0.30
|93.97
|0.00
|94.29
|2443
|2006.10.31 12:58
|t/p
|1223
|0.30
|94.29
|0.00
|94.29
|82.42
|53681.76
|2444
|2006.10.31 12:58
|close
|1222
|0.20
|94.29
|0.00
|94.48
|22.72
|53704.48
|2445
|2006.10.31 12:58
|close
|1221
|0.10
|94.28
|0.00
|94.67
|-5.43
|53699.05
|2446
|2006.10.31 12:58
|close
|1220
|0.10
|94.29
|0.00
|94.85
|-19.84
|53679.21
|2447
|2006.10.31 12:58
|buy
|1224
|0.10
|94.31
|0.00
|94.63
|2448
|2006.10.31 15:21
|buy
|1225
|0.10
|94.13
|0.00
|94.45
|2449
|2006.10.31 19:44
|buy
|1226
|0.20
|93.94
|0.00
|94.26
|2450
|2006.11.02 12:01
|buy
|1227
|0.30
|93.76
|0.00
|94.08
|2451
|2006.11.02 17:54
|t/p
|1227
|0.30
|94.08
|0.00
|94.08
|81.40
|53760.61
|2452
|2006.11.02 17:54
|close
|1226
|0.20
|94.08
|0.00
|94.26
|25.10
|53785.70
|2453
|2006.11.02 17:54
|close
|1225
|0.10
|94.07
|0.00
|94.45
|-4.40
|53781.30
|2454
|2006.11.02 17:54
|close
|1224
|0.10
|94.06
|0.00
|94.63
|-20.52
|53760.78
|2455
|2006.11.02 17:55
|buy
|1228
|0.10
|94.11
|0.00
|94.43
|2456
|2006.11.03 14:05
|buy
|1229
|0.10
|93.93
|0.00
|94.25
|2457
|2006.11.06 14:24
|t/p
|1229
|0.10
|94.25
|0.00
|94.25
|27.31
|53788.09
|2458
|2006.11.06 14:24
|close
|1228
|0.10
|94.25
|0.00
|94.43
|12.21
|53800.30
|2459
|2006.11.06 14:24
|buy
|1230
|0.10
|94.27
|0.00
|94.59
|2460
|2006.11.07 05:16
|buy
|1231
|0.10
|94.09
|0.00
|94.41
|2461
|2006.11.09 10:45
|t/p
|1231
|0.10
|94.41
|0.00
|94.41
|27.82
|53828.12
|2462
|2006.11.09 10:45
|close
|1230
|0.10
|94.41
|0.00
|94.59
|12.72
|53840.84
|2463
|2006.11.09 10:45
|buy
|1232
|0.10
|94.44
|0.00
|94.76
|2464
|2006.11.09 14:34
|t/p
|1232
|0.10
|94.76
|0.00
|94.76
|27.14
|53867.98
|2465
|2006.11.09 14:34
|buy
|1233
|0.10
|94.79
|0.00
|95.11
|2466
|2006.11.14 01:01
|buy
|1234
|0.10
|94.61
|0.00
|94.93
|2467
|2006.11.15 09:40
|buy
|1235
|0.20
|94.42
|0.00
|94.74
|2468
|2006.11.15 20:22
|t/p
|1235
|0.20
|94.74
|0.00
|94.74
|54.27
|53922.25
|2469
|2006.11.15 20:22
|close
|1234
|0.10
|94.75
|0.00
|94.93
|12.04
|53934.28
|2470
|2006.11.15 20:22
|close
|1233
|0.10
|94.74
|0.00
|95.11
|-3.56
|53930.72
|2471
|2006.11.15 20:22
|buy
|1236
|0.10
|94.78
|0.00
|95.10
|2472
|2006.11.16 02:29
|buy
|1237
|0.10
|94.60
|0.00
|94.92
|2473
|2006.11.17 13:44
|buy
|1238
|0.20
|94.42
|0.00
|94.74
|2474
|2006.11.20 00:12
|t/p
|1238
|0.20
|94.74
|0.00
|94.74
|54.61
|53985.33
|2475
|2006.11.20 00:12
|close
|1237
|0.10
|94.75
|0.00
|94.92
|13.06
|53998.39
|2476
|2006.11.20 00:12
|close
|1236
|0.10
|94.74
|0.00
|95.10
|-2.54
|53995.85
|2477
|2006.11.20 00:12
|buy
|1239
|0.10
|94.78
|0.00
|95.10
|2478
|2006.11.20 11:10
|t/p
|1239
|0.10
|95.10
|0.00
|95.10
|27.14
|54022.99
|2479
|2006.11.20 11:10
|buy
|1240
|0.10
|95.14
|0.00
|95.46
|2480
|2006.11.20 18:27
|buy
|1241
|0.10
|94.96
|0.00
|95.28
|2481
|2006.11.22 11:47
|buy
|1242
|0.20
|94.78
|0.00
|95.10
|2482
|2006.11.22 18:40
|t/p
|1242
|0.20
|95.10
|0.00
|95.10
|54.27
|54077.26
|2483
|2006.11.22 18:40
|close
|1241
|0.10
|95.12
|0.00
|95.28
|13.91
|54091.17
|2484
|2006.11.22 18:40
|close
|1240
|0.10
|95.09
|0.00
|95.46
|-3.90
|54087.27
|2485
|2006.11.22 18:40
|buy
|1243
|0.10
|95.13
|0.00
|95.45
|2486
|2006.11.23 07:16
|buy
|1244
|0.10
|94.95
|0.00
|95.27
|2487
|2006.11.24 09:31
|t/p
|1244
|0.10
|95.27
|0.00
|95.27
|27.30
|54114.57
|2488
|2006.11.24 09:31
|close
|1243
|0.10
|95.27
|0.00
|95.45
|12.55
|54127.12
|2489
|2006.11.27 00:53
|buy
|1245
|0.10
|95.98
|0.00
|96.30
|2490
|2006.11.28 08:46
|t/p
|1245
|0.10
|96.30
|0.00
|96.30
|27.30
|54154.42
|2491
|2006.11.28 08:46
|buy
|1246
|0.10
|96.33
|0.00
|96.65
|2492
|2006.11.28 16:04
|buy
|1247
|0.10
|96.14
|0.00
|96.46
|2493
|2006.11.28 20:55
|t/p
|1247
|0.10
|96.46
|0.00
|96.46
|27.14
|54181.56
|2494
|2006.11.28 20:55
|close
|1246
|0.10
|96.46
|0.00
|96.65
|11.03
|54192.59
|2495
|2006.11.28 20:55
|buy
|1248
|0.10
|96.48
|0.00
|96.80
|2496
|2006.11.29 01:27
|buy
|1249
|0.10
|96.30
|0.00
|96.62
|2497
|2006.11.29 02:32
|buy
|1250
|0.20
|96.11
|0.00
|96.43
|2498
|2006.11.30 15:49
|t/p
|1250
|0.20
|96.43
|0.00
|96.43
|55.29
|54247.87
|2499
|2006.11.30 15:49
|close
|1249
|0.10
|96.43
|0.00
|96.62
|11.53
|54259.40
|2500
|2006.11.30 15:49
|close
|1248
|0.10
|96.42
|0.00
|96.80
|-4.40
|54255.00
|2501
|2006.11.30 15:50
|buy
|1251
|0.10
|96.47
|0.00
|96.79
|2502
|2006.12.01 07:07
|t/p
|1251
|0.10
|96.79
|0.00
|96.79
|27.30
|54282.30
|2503
|2006.12.04 00:00
|buy
|1252
|0.10
|96.73
|0.00
|97.05
|2504
|2006.12.04 09:13
|buy
|1253
|0.10
|96.55
|0.00
|96.87
|2505
|2006.12.05 08:22
|buy
|1254
|0.20
|96.37
|0.00
|96.69
|2506
|2006.12.05 08:41
|buy
|1255
|0.30
|96.18
|0.00
|96.50
|2507
|2006.12.05 09:45
|buy
|1256
|0.50
|96.00
|0.00
|96.32
|2508
|2006.12.05 14:31
|t/p
|1256
|0.50
|96.32
|0.00
|96.32
|135.68
|54417.98
|2509
|2006.12.05 14:31
|close
|1255
|0.30
|96.34
|0.00
|96.50
|40.70
|54458.68
|2510
|2006.12.05 14:31
|close
|1254
|0.20
|96.33
|0.00
|96.69
|-6.78
|54451.90
|2511
|2006.12.05 14:31
|close
|1253
|0.10
|96.34
|0.00
|96.87
|-17.64
|54434.26
|2512
|2006.12.05 14:31
|close
|1252
|0.10
|96.33
|0.00
|97.05
|-33.75
|54400.51
|2513
|2006.12.05 14:31
|buy
|1257
|0.10
|96.35
|0.00
|96.67
|2514
|2006.12.06 06:02
|buy
|1258
|0.10
|96.17
|0.00
|96.49
|2515
|2006.12.06 10:38
|buy
|1259
|0.20
|95.98
|0.00
|96.30
|2516
|2006.12.06 16:34
|t/p
|1259
|0.20
|96.30
|0.00
|96.30
|54.27
|54454.78
|2517
|2006.12.06 16:34
|close
|1258
|0.10
|96.30
|0.00
|96.49
|11.02
|54465.80
|2518
|2006.12.06 16:34
|close
|1257
|0.10
|96.29
|0.00
|96.67
|-4.92
|54460.88
|2519
|2006.12.06 16:34
|buy
|1260
|0.10
|96.33
|0.00
|96.65
|2520
|2006.12.07 11:19
|buy
|1261
|0.10
|96.14
|0.00
|96.46
|2521
|2006.12.08 06:11
|t/p
|1261
|0.10
|96.46
|0.00
|96.46
|27.31
|54488.19
|2522
|2006.12.08 06:11
|close
|1260
|0.10
|96.47
|0.00
|96.65
|12.56
|54500.75
|2523
|2006.12.11 00:00
|sell
|1262
|0.10
|96.44
|0.00
|96.12
|2524
|2006.12.11 02:19
|sell
|1263
|0.10
|96.63
|0.00
|96.31
|2525
|2006.12.11 08:15
|sell
|1264
|0.20
|96.82
|0.00
|96.50
|2526
|2006.12.11 10:14
|sell
|1265
|0.30
|97.00
|0.00
|96.68
|2527
|2006.12.11 16:29
|sell
|1266
|0.50
|97.18
|0.00
|96.86
|2528
|2006.12.12 15:43
|sell
|1267
|0.80
|97.37
|0.00
|97.05
|2529
|2006.12.13 06:15
|sell
|1268
|1.30
|97.55
|0.00
|97.23
|2530
|2006.12.13 14:35
|t/p
|1268
|1.30
|97.23
|0.00
|97.23
|352.70
|54853.45
|2531
|2006.12.13 14:35
|close
|1267
|0.80
|97.23
|0.00
|97.05
|91.22
|54944.67
|2532
|2006.12.13 14:35
|close
|1266
|0.50
|97.24
|0.00
|96.86
|-30.10
|54914.56
|2533
|2006.12.13 14:35
|close
|1265
|0.30
|97.23
|0.00
|96.68
|-61.30
|54853.26
|2534
|2006.12.13 14:35
|close
|1264
|0.20
|97.24
|0.00
|96.50
|-73.08
|54780.19
|2535
|2006.12.13 14:35
|close
|1263
|0.10
|97.23
|0.00
|96.31
|-51.80
|54728.38
|2536
|2006.12.13 14:35
|close
|1262
|0.10
|97.21
|0.00
|96.12
|-66.21
|54662.17
|2537
|2006.12.13 14:35
|sell
|1269
|0.10
|97.17
|0.00
|96.85
|2538
|2006.12.13 18:11
|sell
|1270
|0.10
|97.35
|0.00
|97.03
|2539
|2006.12.14 09:02
|sell
|1271
|0.20
|97.54
|0.00
|97.22
|2540
|2006.12.14 10:24
|t/p
|1271
|0.20
|97.22
|0.00
|97.22
|54.26
|54716.43
|2541
|2006.12.14 10:24
|close
|1270
|0.10
|97.21
|0.00
|97.03
|10.47
|54726.90
|2542
|2006.12.14 10:24
|close
|1269
|0.10
|97.22
|0.00
|96.85
|-5.64
|54721.26
|2543
|2006.12.14 10:24
|sell
|1272
|0.10
|97.18
|0.00
|96.86
|2544
|2006.12.15 15:17
|t/p
|1272
|0.10
|96.86
|0.00
|96.86
|26.66
|54747.93
|2545
|2006.12.18 00:00
|buy
|1273
|0.10
|96.59
|0.00
|96.91
|2546
|2006.12.18 11:32
|buy
|1274
|0.10
|96.41
|0.00
|96.73
|2547
|2006.12.19 08:36
|t/p
|1274
|0.10
|96.73
|0.00
|96.73
|27.30
|54775.23
|2548
|2006.12.19 08:36
|close
|1273
|0.10
|96.73
|0.00
|96.91
|12.04
|54787.27
|2549
|2006.12.19 08:36
|buy
|1275
|0.10
|96.75
|0.00
|97.07
|2550
|2006.12.19 15:39
|t/p
|1275
|0.10
|97.07
|0.00
|97.07
|27.13
|54814.40
|2551
|2006.12.19 15:39
|buy
|1276
|0.10
|97.10
|0.00
|97.42
|2552
|2006.12.20 01:50
|t/p
|1276
|0.10
|97.42
|0.00
|97.42
|27.30
|54841.70
|2553
|2006.12.20 01:50
|buy
|1277
|0.10
|97.45
|0.00
|97.77
|2554
|2006.12.20 09:38
|buy
|1278
|0.10
|97.27
|0.00
|97.59
|2555
|2006.12.21 10:59
|buy
|1279
|0.20
|97.08
|0.00
|97.40
|2556
|2006.12.22 07:52
|t/p
|1279
|0.20
|97.40
|0.00
|97.40
|54.61
|54896.31
|2557
|2006.12.22 07:52
|close
|1278
|0.10
|97.40
|0.00
|97.59
|11.71
|54908.01
|2558
|2006.12.22 07:53
|close
|1277
|0.10
|97.41
|0.00
|97.77
|-2.71
|54905.30
|2559
|2006.12.26 12:00
|buy
|1280
|0.10
|97.52
|0.00
|97.84
|2560
|2006.12.26 21:26
|buy
|1281
|0.10
|97.34
|0.00
|97.66
|2561
|2006.12.27 14:18
|buy
|1282
|0.20
|97.16
|0.00
|97.48
|2562
|2006.12.27 14:50
|buy
|1283
|0.30
|96.98
|0.00
|97.30
|2563
|2006.12.27 15:13
|buy
|1284
|0.50
|96.80
|0.00
|97.12
|2564
|2006.12.28 11:16
|t/p
|1284
|0.50
|97.12
|0.00
|97.12
|138.22
|55043.53
|2565
|2006.12.28 11:16
|close
|1283
|0.30
|97.12
|0.00
|97.30
|37.14
|55080.66
|2566
|2006.12.28 11:16
|close
|1282
|0.20
|97.11
|0.00
|97.48
|-7.46
|55073.20
|2567
|2006.12.28 11:16
|close
|1281
|0.10
|97.12
|0.00
|97.66
|-17.98
|55055.22
|2568
|2006.12.28 11:16
|close
|1280
|0.10
|97.11
|0.00
|97.84
|-34.08
|55021.14
|2569
|2006.12.28 11:16
|buy
|1285
|0.10
|97.12
|0.00
|97.44
|2570
|2006.12.28 13:41
|t/p
|1285
|0.10
|97.44
|0.00
|97.44
|27.14
|55048.28
|2571
|2006.12.28 13:41
|buy
|1286
|0.10
|97.48
|0.00
|97.80
|2572
|2006.12.28 16:01
|buy
|1287
|0.10
|97.29
|0.00
|97.61
|2573
|2006.12.29 13:50
|t/p
|1287
|0.10
|97.61
|0.00
|97.61
|27.30
|55075.58
|2574
|2006.12.29 13:50
|close
|1286
|0.10
|97.61
|0.00
|97.80
|11.19
|55086.77
|2575
|2007.01.01 00:59
|buy
|1288
|0.10
|97.68
|0.00
|98.00
|2576
|2007.01.02 11:55
|t/p
|1288
|0.10
|98.00
|0.00
|98.00
|27.30
|55114.07
|2577
|2007.01.02 11:55
|buy
|1289
|0.10
|98.03
|0.00
|98.35
|2578
|2007.01.02 15:13
|buy
|1290
|0.10
|97.85
|0.00
|98.17
|2579
|2007.01.03 09:19
|buy
|1291
|0.20
|97.67
|0.00
|97.99
|2580
|2007.01.03 16:30
|buy
|1292
|0.30
|97.49
|0.00
|97.81
|2581
|2007.01.03 18:28
|buy
|1293
|0.50
|97.31
|0.00
|97.63
|2582
|2007.01.04 09:49
|buy
|1294
|0.80
|97.12
|0.00
|97.44
|2583
|2007.01.04 10:32
|buy
|1295
|1.30
|96.93
|0.00
|97.25
|2584
|2007.01.04 13:29
|buy
|1296
|2.10
|96.75
|0.00
|97.07
|2585
|2007.01.04 21:16
|buy
|1297
|3.40
|96.57
|0.00
|96.89
|2586
|2007.01.05 00:47
|buy
|1298
|5.50
|96.38
|0.00
|96.70
|2587
|2007.01.11 13:27
|t/p
|1298
|5.50
|96.70
|0.00
|96.70
|1548.38
|56662.44
|2588
|2007.01.11 13:27
|close
|1297
|3.40
|96.71
|0.00
|96.89
|443.98
|57106.43
|2589
|2007.01.11 13:27
|close
|1296
|2.10
|96.73
|0.00
|97.07
|-10.68
|57095.75
|2590
|2007.01.11 13:27
|close
|1295
|1.30
|96.72
|0.00
|97.25
|-216.07
|56879.68
|2591
|2007.01.11 13:27
|close
|1294
|0.80
|96.71
|0.00
|97.44
|-268.63
|56611.05
|2592
|2007.01.11 13:27
|close
|1293
|0.50
|96.70
|0.00
|97.63
|-250.15
|56360.90
|2593
|2007.01.11 13:27
|close
|1292
|0.30
|96.71
|0.00
|97.81
|-193.34
|56167.56
|2594
|2007.01.11 13:27
|close
|1291
|0.20
|96.72
|0.00
|97.99
|-157.72
|56009.84
|2595
|2007.01.11 13:27
|close
|1290
|0.10
|96.70
|0.00
|98.17
|-95.64
|55914.20
|2596
|2007.01.11 13:27
|close
|1289
|0.10
|96.69
|0.00
|98.35
|-111.76
|55802.43
|2597
|2007.01.11 13:27
|buy
|1299
|0.10
|96.76
|0.00
|97.08
|2598
|2007.01.11 14:51
|buy
|1300
|0.10
|96.58
|0.00
|96.90
|2599
|2007.01.11 16:05
|buy
|1301
|0.20
|96.40
|0.00
|96.72
|2600
|2007.01.15 10:10
|t/p
|1301
|0.20
|96.72
|0.00
|96.72
|54.95
|55857.38
|2601
|2007.01.15 10:10
|close
|1300
|0.10
|96.72
|0.00
|96.90
|12.22
|55869.60
|2602
|2007.01.15 10:10
|close
|1299
|0.10
|96.71
|0.00
|97.08
|-3.90
|55865.70
|2603
|2007.01.15 10:10
|buy
|1302
|0.10
|96.75
|0.00
|97.07
|2604
|2007.01.15 15:42
|buy
|1303
|0.10
|96.56
|0.00
|96.88
|2605
|2007.01.15 18:39
|buy
|1304
|0.20
|96.38
|0.00
|96.70
|2606
|2007.01.16 10:29
|t/p
|1304
|0.20
|96.70
|0.00
|96.70
|54.61
|55920.31
|2607
|2007.01.16 10:29
|close
|1303
|0.10
|96.70
|0.00
|96.88
|12.04
|55932.35
|2608
|2007.01.16 10:29
|close
|1302
|0.10
|96.72
|0.00
|97.07
|-2.37
|55929.98
|2609
|2007.01.16 10:29
|buy
|1305
|0.10
|96.74
|0.00
|97.06
|2610
|2007.01.16 18:09
|buy
|1306
|0.10
|96.56
|0.00
|96.88
|2611
|2007.01.17 12:23
|buy
|1307
|0.20
|96.38
|0.00
|96.70
|2612
|2007.01.17 16:31
|t/p
|1307
|0.20
|96.70
|0.00
|96.70
|54.27
|55984.25
|2613
|2007.01.17 16:31
|close
|1306
|0.10
|96.70
|0.00
|96.88
|12.04
|55996.29
|2614
|2007.01.17 16:31
|close
|1305
|0.10
|96.72
|0.00
|97.06
|-1.52
|55994.77
|2615
|2007.01.17 16:31
|buy
|1308
|0.10
|96.74
|0.00
|97.06
|2616
|2007.01.18 04:55
|t/p
|1308
|0.10
|97.06
|0.00
|97.06
|27.65
|56022.42
|2617
|2007.01.18 04:55
|buy
|1309
|0.10
|97.09
|0.00
|97.41
|2618
|2007.01.18 09:58
|t/p
|1309
|0.10
|97.41
|0.00
|97.41
|27.13
|56049.55
|2619
|2007.01.18 09:58
|buy
|1310
|0.10
|97.44
|0.00
|97.76
|2620
|2007.01.18 10:06
|buy
|1311
|0.10
|97.25
|0.00
|97.57
|2621
|2007.01.18 10:18
|buy
|1312
|0.20
|97.06
|0.00
|97.38
|2622
|2007.01.18 13:16
|buy
|1313
|0.30
|96.88
|0.00
|97.20
|2623
|2007.01.18 21:40
|t/p
|1313
|0.30
|97.20
|0.00
|97.20
|81.40
|56130.95
|2624
|2007.01.18 21:40
|close
|1312
|0.20
|97.21
|0.00
|97.38
|25.44
|56156.39
|2625
|2007.01.18 21:40
|close
|1311
|0.10
|97.20
|0.00
|97.57
|-4.24
|56152.15
|2626
|2007.01.18 21:40
|close
|1310
|0.10
|97.19
|0.00
|97.76
|-21.20
|56130.95
|2627
|2007.01.18 21:41
|buy
|1314
|0.10
|97.21
|0.00
|97.53
|2628
|2007.01.19 11:32
|buy
|1315
|0.10
|97.03
|0.00
|97.35
|2629
|2007.01.22 16:55
|t/p
|1315
|0.10
|97.35
|0.00
|97.35
|27.31
|56158.25
|2630
|2007.01.22 16:55
|close
|1314
|0.10
|97.35
|0.00
|97.53
|12.21
|56170.46
|2631
|2007.01.22 16:55
|buy
|1316
|0.10
|97.39
|0.00
|97.71
|2632
|2007.01.23 11:18
|t/p
|1316
|0.10
|97.71
|0.00
|97.71
|27.30
|56197.76
|2633
|2007.01.23 11:18
|buy
|1317
|0.10
|97.74
|0.00
|98.06
|2634
|2007.01.24 07:39
|buy
|1318
|0.10
|97.55
|0.00
|97.87
|2635
|2007.01.24 07:44
|buy
|1319
|0.20
|97.36
|0.00
|97.68
|2636
|2007.01.24 09:04
|buy
|1320
|0.30
|97.17
|0.00
|97.49
|2637
|2007.01.24 09:16
|buy
|1321
|0.50
|96.99
|0.00
|97.31
|2638
|2007.01.24 10:32
|t/p
|1321
|0.50
|97.31
|0.00
|97.31
|135.68
|56333.44
|2639
|2007.01.24 10:32
|close
|1320
|0.30
|97.31
|0.00
|97.49
|35.62
|56369.06
|2640
|2007.01.24 10:32
|close
|1319
|0.20
|97.30
|0.00
|97.68
|-10.18
|56358.88
|2641
|2007.01.24 10:32
|close
|1318
|0.10
|97.31
|0.00
|97.87
|-20.35
|56338.53
|2642
|2007.01.24 10:32
|close
|1317
|0.10
|97.30
|0.00
|98.06
|-37.14
|56301.39
|2643
|2007.01.24 10:32
|sell
|1322
|0.10
|97.29
|0.00
|96.97
|2644
|2007.01.24 10:41
|sell
|1323
|0.10
|97.48
|0.00
|97.16
|2645
|2007.01.24 11:31
|sell
|1324
|0.20
|97.66
|0.00
|97.34
|2646
|2007.01.24 12:34
|t/p
|1324
|0.20
|97.34
|0.00
|97.34
|54.26
|56355.65
|2647
|2007.01.24 12:34
|close
|1323
|0.10
|97.33
|0.00
|97.16
|12.72
|56368.37
|2648
|2007.01.24 12:34
|close
|1322
|0.10
|97.34
|0.00
|96.97
|-4.24
|56364.13
|2649
|2007.01.24 13:16
|buy
|1325
|0.10
|97.52
|0.00
|97.84
|2650
|2007.01.24 14:59
|buy
|1326
|0.10
|97.34
|0.00
|97.66
|2651
|2007.01.24 16:12
|buy
|1327
|0.20
|97.13
|0.00
|97.45
|2652
|2007.01.24 16:17
|buy
|1328
|0.30
|96.95
|0.00
|97.27
|2653
|2007.01.24 16:25
|buy
|1329
|0.50
|96.77
|0.00
|97.09
|2654
|2007.01.24 22:58
|t/p
|1329
|0.50
|97.09
|0.00
|97.09
|135.67
|56499.80
|2655
|2007.01.24 22:58
|close
|1328
|0.30
|97.10
|0.00
|97.27
|38.15
|56537.95
|2656
|2007.01.24 22:58
|close
|1327
|0.20
|97.08
|0.00
|97.45
|-8.48
|56529.47
|2657
|2007.01.24 22:58
|close
|1326
|0.10
|97.10
|0.00
|97.66
|-20.35
|56509.12
|2658
|2007.01.24 22:59
|close
|1325
|0.10
|97.09
|0.00
|97.84
|-36.46
|56472.66
|2659
|2007.01.24 22:59
|buy
|1330
|0.10
|97.13
|0.00
|97.45
|2660
|2007.01.25 00:12
|buy
|1331
|0.10
|96.95
|0.00
|97.27
|2661
|2007.01.25 02:58
|buy
|1332
|0.20
|96.76
|0.00
|97.08
|2662
|2007.01.25 03:36
|buy
|1333
|0.30
|96.55
|0.00
|96.87
|2663
|2007.01.25 06:06
|buy
|1334
|0.50
|96.37
|0.00
|96.69
|2664
|2007.01.25 08:44
|t/p
|1334
|0.50
|96.69
|0.00
|96.69
|135.68
|56608.34
|2665
|2007.01.25 08:44
|close
|1333
|0.30
|96.69
|0.00
|96.87
|35.62
|56643.96
|2666
|2007.01.25 08:44
|close
|1332
|0.20
|96.68
|0.00
|97.08
|-13.56
|56630.40
|2667
|2007.01.25 08:44
|close
|1331
|0.10
|96.69
|0.00
|97.27
|-22.05
|56608.35
|2668
|2007.01.25 08:44
|close
|1330
|0.10
|96.68
|0.00
|97.45
|-37.65
|56570.70
|2669
|2007.01.25 08:44
|sell
|1335
|0.10
|96.68
|0.00
|96.36
|2670
|2007.01.25 09:14
|sell
|1336
|0.10
|96.86
|0.00
|96.54
|2671
|2007.01.25 12:51
|sell
|1337
|0.20
|97.05
|0.00
|96.73
|2672
|2007.01.25 15:27
|sell
|1338
|0.30
|97.24
|0.00
|96.92
|2673
|2007.01.26 00:40
|sell
|1339
|0.50
|97.42
|0.00
|97.10
|2674
|2007.01.26 03:02
|t/p
|1339
|0.50
|97.10
|0.00
|97.10
|135.65
|56706.35
|2675
|2007.01.26 03:02
|close
|1338
|0.30
|97.10
|0.00
|96.92
|34.20
|56740.55
|2676
|2007.01.26 03:02
|close
|1337
|0.20
|97.11
|0.00
|96.73
|-11.10
|56729.45
|2677
|2007.01.26 03:02
|close
|1336
|0.10
|97.10
|0.00
|96.54
|-20.82
|56708.63
|2678
|2007.01.26 03:02
|close
|1335
|0.10
|97.09
|0.00
|96.36
|-35.23
|56673.41
|2679
|2007.01.29 00:00
|buy
|1340
|0.10
|96.96
|0.00
|97.28
|2680
|2007.01.29 08:09
|t/p
|1340
|0.10
|97.28
|0.00
|97.28
|27.13
|56700.54
|2681
|2007.01.29 08:09
|buy
|1341
|0.10
|97.32
|0.00
|97.64
|2682
|2007.01.29 08:21
|buy
|1342
|0.10
|97.14
|0.00
|97.46
|2683
|2007.01.31 06:55
|buy
|1343
|0.20
|96.93
|0.00
|97.25
|2684
|2007.01.31 08:01
|buy
|1344
|0.30
|96.75
|0.00
|97.07
|2685
|2007.01.31 09:39
|buy
|1345
|0.50
|96.55
|0.00
|96.87
|2686
|2007.01.31 11:50
|t/p
|1345
|0.50
|96.87
|0.00
|96.87
|135.67
|56836.21
|2687
|2007.01.31 11:50
|close
|1344
|0.30
|96.87
|0.00
|97.07
|30.52
|56866.73
|2688
|2007.01.31 11:50
|close
|1343
|0.20
|96.86
|0.00
|97.25
|-11.88
|56854.85
|2689
|2007.01.31 11:50
|close
|1342
|0.10
|96.85
|0.00
|97.46
|-24.25
|56830.60
|2690
|2007.01.31 11:50
|close
|1341
|0.10
|96.85
|0.00
|97.64
|-39.51
|56791.09
|2691
|2007.01.31 11:50
|sell
|1346
|0.10
|96.86
|0.00
|96.54
|2692
|2007.01.31 13:18
|sell
|1347
|0.10
|97.04
|0.00
|96.72
|2693
|2007.01.31 16:17
|sell
|1348
|0.20
|97.23
|0.00
|96.91
|2694
|2007.01.31 16:59
|t/p
|1348
|0.20
|96.91
|0.00
|96.91
|54.26
|56845.35
|2695
|2007.01.31 16:59
|close
|1347
|0.10
|96.91
|0.00
|96.72
|11.02
|56856.37
|2696
|2007.01.31 16:59
|close
|1346
|0.10
|96.92
|0.00
|96.54
|-5.09
|56851.28
|2697
|2007.01.31 16:59
|buy
|1349
|0.10
|96.94
|0.00
|97.26
|2698
|2007.01.31 17:02
|buy
|1350
|0.10
|96.76
|0.00
|97.08
|2699
|2007.01.31 17:37
|t/p
|1350
|0.10
|97.08
|0.00
|97.08
|27.13
|56878.41
|2700
|2007.01.31 17:37
|close
|1349
|0.10
|97.08
|0.00
|97.26
|11.87
|56890.28
|2701
|2007.01.31 17:37
|buy
|1351
|0.10
|97.10
|0.00
|97.42
|2702
|2007.02.01 03:34
|buy
|1352
|0.10
|96.90
|0.00
|97.22
|2703
|2007.02.02 09:27
|t/p
|1352
|0.10
|97.22
|0.00
|97.22
|27.30
|56917.58
|2704
|2007.02.02 09:27
|close
|1351
|0.10
|97.22
|0.00
|97.42
|10.85
|56928.42
|2705
|2007.02.05 00:31
|sell
|1353
|0.10
|96.92
|0.00
|96.60
|2706
|2007.02.05 10:14
|t/p
|1353
|0.10
|96.60
|0.00
|96.60
|27.13
|56955.55
|2707
|2007.02.05 10:14
|sell
|1354
|0.10
|96.57
|0.00
|96.25
|2708
|2007.02.06 00:27
|t/p
|1354
|0.10
|96.25
|0.00
|96.25
|26.66
|56982.22
|2709
|2007.02.06 02:00
|sell
|1355
|0.10
|96.21
|0.00
|95.89
|2710
|2007.02.06 08:10
|sell
|1356
|0.10
|96.39
|0.00
|96.07
|2711
|2007.02.06 10:27
|sell
|1357
|0.20
|96.58
|0.00
|96.26
|2712
|2007.02.06 16:45
|sell
|1358
|0.30
|96.76
|0.00
|96.44
|2713
|2007.02.06 17:59
|sell
|1359
|0.50
|96.94
|0.00
|96.62
|2714
|2007.02.07 08:44
|sell
|1360
|0.80
|97.13
|0.00
|96.81
|2715
|2007.02.07 11:40
|sell
|1361
|1.30
|97.31
|0.00
|96.99
|2716
|2007.02.08 10:16
|t/p
|1361
|1.30
|96.99
|0.00
|96.99
|334.50
|57316.72
|2717
|2007.02.08 10:16
|close
|1360
|0.80
|96.99
|0.00
|96.81
|83.76
|57400.47
|2718
|2007.02.08 10:16
|close
|1359
|0.50
|97.00
|0.00
|96.62
|-34.77
|57365.71
|2719
|2007.02.08 10:16
|close
|1358
|0.30
|96.99
|0.00
|96.44
|-64.10
|57301.61
|2720
|2007.02.08 10:16
|close
|1357
|0.20
|96.98
|0.00
|96.26
|-71.56
|57230.05
|2721
|2007.02.08 10:16
|close
|1356
|0.10
|96.99
|0.00
|96.07
|-52.74
|57177.31
|2722
|2007.02.08 10:16
|close
|1355
|0.10
|96.98
|0.00
|95.89
|-67.15
|57110.17
|2723
|2007.02.08 10:16
|sell
|1362
|0.10
|96.96
|0.00
|96.64
|2724
|2007.02.08 14:14
|sell
|1363
|0.10
|97.14
|0.00
|96.82
|2725
|2007.02.08 16:26
|sell
|1364
|0.20
|97.33
|0.00
|97.01
|2726
|2007.02.09 08:48
|t/p
|1364
|0.20
|97.01
|0.00
|97.01
|53.33
|57163.49
|2727
|2007.02.09 08:48
|close
|1363
|0.10
|97.01
|0.00
|96.82
|10.55
|57174.05
|2728
|2007.02.09 08:48
|close
|1362
|0.10
|97.02
|0.00
|96.64
|-5.56
|57168.49
|2729
|2007.02.12 00:00
|buy
|1365
|0.10
|97.88
|0.00
|98.20
|2730
|2007.02.12 00:55
|buy
|1366
|0.10
|97.70
|0.00
|98.02
|2731
|2007.02.12 09:25
|buy
|1367
|0.20
|97.52
|0.00
|97.84
|2732
|2007.02.12 11:18
|buy
|1368
|0.30
|97.34
|0.00
|97.66
|2733
|2007.02.12 13:12
|buy
|1369
|0.50
|97.16
|0.00
|97.48
|2734
|2007.02.13 02:33
|buy
|1370
|0.80
|96.97
|0.00
|97.29
|2735
|2007.02.13 14:26
|t/p
|1370
|0.80
|97.29
|0.00
|97.29
|217.07
|57385.56
|2736
|2007.02.13 14:26
|close
|1369
|0.50
|97.29
|0.00
|97.48
|55.97
|57441.53
|2737
|2007.02.13 14:26
|close
|1368
|0.30
|97.30
|0.00
|97.66
|-9.67
|57431.86
|2738
|2007.02.13 14:26
|close
|1367
|0.20
|97.29
|0.00
|97.84
|-38.66
|57393.20
|2739
|2007.02.13 14:26
|close
|1366
|0.10
|97.30
|0.00
|98.02
|-33.75
|57359.45
|2740
|2007.02.13 14:26
|close
|1365
|0.10
|97.30
|0.00
|98.20
|-49.01
|57310.44
|2741
|2007.02.13 14:27
|buy
|1371
|0.10
|97.32
|0.00
|97.64
|2742
|2007.02.13 15:31
|buy
|1372
|0.10
|97.13
|0.00
|97.45
|2743
|2007.02.14 09:10
|t/p
|1372
|0.10
|97.45
|0.00
|97.45
|27.31
|57337.75
|2744
|2007.02.14 09:10
|close
|1371
|0.10
|97.45
|0.00
|97.64
|11.20
|57348.95
|2745
|2007.02.14 09:10
|buy
|1373
|0.10
|97.49
|0.00
|97.81
|2746
|2007.02.14 10:21
|buy
|1374
|0.10
|97.30
|0.00
|97.62
|2747
|2007.02.14 16:03
|t/p
|1374
|0.10
|97.62
|0.00
|97.62
|27.13
|57376.08
|2748
|2007.02.14 16:03
|close
|1373
|0.10
|97.62
|0.00
|97.81
|11.02
|57387.10
|2749
|2007.02.14 16:03
|buy
|1375
|0.10
|97.64
|0.00
|97.96
|2750
|2007.02.14 16:35
|buy
|1376
|0.10
|97.45
|0.00
|97.77
|2751
|2007.02.15 00:49
|buy
|1377
|0.20
|97.24
|0.00
|97.56
|2752
|2007.02.15 00:50
|buy
|1378
|0.30
|97.04
|0.00
|97.36
|2753
|2007.02.15 02:18
|buy
|1379
|0.50
|96.86
|0.00
|97.18
|2754
|2007.02.15 10:02
|t/p
|1379
|0.50
|97.18
|0.00
|97.18
|135.68
|57522.78
|2755
|2007.02.15 10:02
|close
|1378
|0.30
|97.18
|0.00
|97.36
|35.61
|57558.39
|2756
|2007.02.15 10:02
|close
|1377
|0.20
|97.17
|0.00
|97.56
|-11.87
|57546.52
|2757
|2007.02.15 10:02
|close
|1376
|0.10
|97.16
|0.00
|97.77
|-24.08
|57522.43
|2758
|2007.02.15 10:02
|close
|1375
|0.10
|97.18
|0.00
|97.96
|-38.50
|57483.93
|2759
|2007.02.15 10:02
|buy
|1380
|0.10
|97.22
|0.00
|97.54
|2760
|2007.02.15 10:43
|buy
|1381
|0.10
|97.03
|0.00
|97.35
|2761
|2007.02.15 16:31
|buy
|1382
|0.20
|96.85
|0.00
|97.17
|2762
|2007.02.15 16:46
|buy
|1383
|0.30
|96.67
|0.00
|96.99
|2763
|2007.02.15 16:47
|buy
|1384
|0.50
|96.48
|0.00
|96.80
|2764
|2007.02.16 05:40
|t/p
|1384
|0.50
|96.80
|0.00
|96.80
|136.53
|57620.46
|2765
|2007.02.16 05:40
|close
|1383
|0.30
|96.80
|0.00
|96.99
|33.58
|57654.04
|2766
|2007.02.16 05:40
|close
|1382
|0.20
|96.81
|0.00
|97.17
|-6.45
|57647.59
|2767
|2007.02.16 05:40
|close
|1381
|0.10
|96.80
|0.00
|97.35
|-19.33
|57628.26
|2768
|2007.02.16 05:40
|close
|1380
|0.10
|96.81
|0.00
|97.54
|-34.59
|57593.67
|2769
|2007.02.19 00:00
|buy
|1385
|0.10
|96.82
|0.00
|97.14
|2770
|2007.02.20 02:28
|t/p
|1385
|0.10
|97.14
|0.00
|97.14
|27.30
|57620.97
|2771
|2007.02.20 03:00
|buy
|1386
|0.10
|97.11
|0.00
|97.43
|2772
|2007.02.20 09:39
|buy
|1387
|0.10
|96.93
|0.00
|97.25
|2773
|2007.02.21 01:41
|t/p
|1387
|0.10
|97.25
|0.00
|97.25
|27.31
|57648.28
|2774
|2007.02.21 01:41
|close
|1386
|0.10
|97.25
|0.00
|97.43
|12.04
|57660.32
|2775
|2007.02.21 01:41
|buy
|1388
|0.10
|97.27
|0.00
|97.59
|2776
|2007.02.21 04:43
|buy
|1389
|0.10
|97.08
|0.00
|97.40
|2777
|2007.02.21 04:48
|buy
|1390
|0.20
|96.88
|0.00
|97.20
|2778
|2007.02.21 06:23
|t/p
|1390
|0.20
|97.20
|0.00
|97.20
|54.27
|57714.59
|2779
|2007.02.21 06:23
|close
|1389
|0.10
|97.20
|0.00
|97.40
|10.18
|57724.77
|2780
|2007.02.21 06:23
|close
|1388
|0.10
|97.19
|0.00
|97.59
|-6.78
|57717.99
|2781
|2007.02.21 06:23
|sell
|1391
|0.10
|97.20
|0.00
|96.88
|2782
|2007.02.21 06:25
|sell
|1392
|0.10
|97.39
|0.00
|97.07
|2783
|2007.02.21 09:05
|sell
|1393
|0.20
|97.58
|0.00
|97.26
|2784
|2007.02.22 01:14
|sell
|1394
|0.30
|97.77
|0.00
|97.45
|2785
|2007.02.22 09:30
|t/p
|1394
|0.30
|97.45
|0.00
|97.45
|81.39
|57799.38
|2786
|2007.02.22 09:30
|close
|1393
|0.20
|97.45
|0.00
|97.26
|19.24
|57818.62
|2787
|2007.02.22 09:30
|close
|1392
|0.10
|97.46
|0.00
|97.07
|-7.33
|57811.29
|2788
|2007.02.22 09:30
|close
|1391
|0.10
|97.45
|0.00
|96.88
|-22.60
|57788.69
|2789
|2007.02.22 09:30
|sell
|1395
|0.10
|97.41
|0.00
|97.09
|2790
|2007.02.22 10:18
|sell
|1396
|0.10
|97.60
|0.00
|97.28
|2791
|2007.02.22 16:35
|sell
|1397
|0.20
|97.78
|0.00
|97.46
|2792
|2007.02.22 17:26
|sell
|1398
|0.30
|97.96
|0.00
|97.64
|2793
|2007.02.22 19:36
|sell
|1399
|0.50
|98.14
|0.00
|97.82
|2794
|2007.02.23 16:24
|sell
|1400
|0.80
|98.32
|0.00
|98.00
|2795
|2007.02.26 09:45
|t/p
|1400
|0.80
|98.00
|0.00
|98.00
|213.31
|58002.00
|2796
|2007.02.26 09:45
|close
|1399
|0.50
|97.99
|0.00
|97.82
|58.92
|58060.92
|2797
|2007.02.26 09:45
|close
|1398
|0.30
|98.00
|0.00
|97.64
|-12.98
|58047.94
|2798
|2007.02.26 09:45
|close
|1397
|0.20
|97.99
|0.00
|97.46
|-37.48
|58010.46
|2799
|2007.02.26 09:45
|close
|1396
|0.10
|98.00
|0.00
|97.28
|-34.85
|57975.61
|2800
|2007.02.26 09:45
|close
|1395
|0.10
|97.99
|0.00
|97.09
|-50.11
|57925.50
|2801
|2007.02.26 09:45
|sell
|1401
|0.10
|97.96
|0.00
|97.64
|2802
|2007.02.26 23:32
|sell
|1402
|0.10
|98.14
|0.00
|97.82
|2803
|2007.02.27 07:18
|t/p
|1402
|0.10
|97.82
|0.00
|97.82
|26.66
|57952.16
|2804
|2007.02.27 07:18
|close
|1401
|0.10
|97.81
|0.00
|97.64
|12.24
|57964.40
|2805
|2007.02.27 07:18
|sell
|1403
|0.10
|97.78
|0.00
|97.46
|2806
|2007.02.27 11:50
|t/p
|1403
|0.10
|97.46
|0.00
|97.46
|27.13
|57991.53
|2807
|2007.02.27 11:50
|sell
|1404
|0.10
|97.42
|0.00
|97.10
|2808
|2007.02.27 21:04
|t/p
|1404
|0.10
|97.10
|0.00
|97.10
|27.13
|58018.66
|2809
|2007.02.27 22:00
|sell
|1405
|0.10
|96.85
|0.00
|96.53
|2810
|2007.02.27 23:31
|sell
|1406
|0.10
|97.04
|0.00
|96.72
|2811
|2007.02.28 01:29
|sell
|1407
|0.20
|97.23
|0.00
|96.91
|2812
|2007.02.28 07:00
|t/p
|1407
|0.20
|96.91
|0.00
|96.91
|54.26
|58072.92
|2813
|2007.02.28 07:00
|close
|1406
|0.10
|96.91
|0.00
|96.72
|10.55
|58083.48
|2814
|2007.02.28 07:00
|close
|1405
|0.10
|96.91
|0.00
|96.53
|-5.55
|58077.93
|2815
|2007.02.28 07:02
|sell
|1408
|0.10
|96.75
|0.00
|96.43
|2816
|2007.02.28 07:12
|sell
|1409
|0.10
|96.93
|0.00
|96.61
|2817
|2007.02.28 08:31
|sell
|1410
|0.20
|97.12
|0.00
|96.80
|2818
|2007.02.28 10:20
|t/p
|1410
|0.20
|96.80
|0.00
|96.80
|54.27
|58132.20
|2819
|2007.02.28 10:20
|close
|1409
|0.10
|96.80
|0.00
|96.61
|11.02
|58143.22
|2820
|2007.02.28 10:20
|close
|1408
|0.10
|96.80
|0.00
|96.43
|-4.24
|58138.98
|2821
|2007.02.28 10:20
|sell
|1411
|0.10
|96.78
|0.00
|96.46
|2822
|2007.02.28 11:25
|sell
|1412
|0.10
|96.97
|0.00
|96.65
|2823
|2007.02.28 17:06
|sell
|1413
|0.20
|97.16
|0.00
|96.84
|2824
|2007.03.01 00:22
|sell
|1414
|0.30
|97.36
|0.00
|97.04
|2825
|2007.03.01 00:47
|sell
|1415
|0.50
|97.54
|0.00
|97.22
|2826
|2007.03.01 03:35
|t/p
|1415
|0.50
|97.22
|0.00
|97.22
|135.65
|58274.63
|2827
|2007.03.01 03:35
|close
|1414
|0.30
|97.22
|0.00
|97.04
|35.61
|58310.24
|2828
|2007.03.01 03:35
|close
|1413
|0.20
|97.21
|0.00
|96.84
|-11.28
|58298.96
|2829
|2007.03.01 03:35
|close
|1412
|0.10
|97.22
|0.00
|96.65
|-22.60
|58276.36
|2830
|2007.03.01 03:35
|close
|1411
|0.10
|97.21
|0.00
|96.46
|-37.86
|58238.50
|2831
|2007.03.01 03:35
|buy
|1416
|0.10
|97.22
|0.00
|97.54
|2832
|2007.03.01 05:00
|buy
|1417
|0.10
|97.03
|0.00
|97.35
|2833
|2007.03.01 08:48
|buy
|1418
|0.20
|96.85
|0.00
|97.17
|2834
|2007.03.01 13:18
|buy
|1419
|0.30
|96.65
|0.00
|96.97
|2835
|2007.03.01 15:16
|buy
|1420
|0.50
|96.47
|0.00
|96.79
|2836
|2007.03.01 15:40
|buy
|1421
|0.80
|96.29
|0.00
|96.61
|2837
|2007.03.01 17:03
|buy
|1422
|1.30
|96.11
|0.00
|96.43
|2838
|2007.03.02 10:56
|buy
|1423
|2.10
|95.92
|0.00
|96.24
|2839
|2007.03.02 13:02
|buy
|1424
|3.40
|95.74
|0.00
|96.06
|2840
|2007.03.02 14:14
|buy
|1425
|5.50
|95.56
|0.00
|95.88
|2841
|2007.03.02 15:01
|t/p
|1425
|5.50
|95.88
|0.00
|95.88
|1492.41
|59730.91
|2842
|2007.03.02 15:01
|close
|1424
|3.40
|95.88
|0.00
|96.06
|403.63
|60134.54
|2843
|2007.03.02 15:01
|close
|1423
|2.10
|95.87
|0.00
|96.24
|-89.04
|60045.50
|2844
|2007.03.02 15:01
|close
|1422
|1.30
|95.88
|0.00
|96.43
|-251.34
|59794.17
|2845
|2007.03.02 15:01
|close
|1421
|0.80
|95.89
|0.00
|96.61
|-269.99
|59524.17
|2846
|2007.03.02 15:01
|close
|1420
|0.50
|95.90
|0.00
|96.79
|-240.82
|59283.35
|2847
|2007.03.02 15:01
|close
|1419
|0.30
|95.90
|0.00
|96.97
|-190.28
|59093.07
|2848
|2007.03.02 15:01
|close
|1418
|0.20
|95.89
|0.00
|97.17
|-162.47
|58930.60
|2849
|2007.03.02 15:01
|close
|1417
|0.10
|95.90
|0.00
|97.35
|-95.65
|58834.95
|2850
|2007.03.02 15:01
|close
|1416
|0.10
|95.89
|0.00
|97.54
|-112.61
|58722.34
|2851
|2007.03.05 00:00
|buy
|1426
|0.10
|95.96
|0.00
|96.28
|2852
|2007.03.05 00:25
|buy
|1427
|0.10
|95.78
|0.00
|96.10
|2853
|2007.03.05 00:31
|buy
|1428
|0.20
|95.59
|0.00
|95.91
|2854
|2007.03.05 01:02
|buy
|1429
|0.30
|95.35
|0.00
|95.67
|2855
|2007.03.05 01:11
|buy
|1430
|0.50
|95.14
|0.00
|95.46
|2856
|2007.03.05 01:51
|buy
|1431
|0.80
|94.95
|0.00
|95.27
|2857
|2007.03.05 04:18
|t/p
|1431
|0.80
|95.27
|0.00
|95.27
|217.08
|58939.42
|2858
|2007.03.05 04:18
|close
|1430
|0.50
|95.27
|0.00
|95.46
|55.12
|58994.54
|2859
|2007.03.05 04:18
|close
|1429
|0.30
|95.26
|0.00
|95.67
|-22.89
|58971.65
|2860
|2007.03.05 04:18
|close
|1428
|0.20
|95.25
|0.00
|95.91
|-57.66
|58913.99
|2861
|2007.03.05 04:18
|close
|1427
|0.10
|95.27
|0.00
|96.10
|-43.25
|58870.74
|2862
|2007.03.05 04:18
|close
|1426
|0.10
|95.28
|0.00
|96.28
|-57.66
|58813.08
|2863
|2007.03.05 04:18
|sell
|1432
|0.10
|95.27
|0.00
|94.95
|2864
|2007.03.05 08:13
|t/p
|1432
|0.10
|94.95
|0.00
|94.95
|27.13
|58840.21
|2865
|2007.03.05 08:13
|sell
|1433
|0.10
|94.92
|0.00
|94.60
|2866
|2007.03.05 08:25
|sell
|1434
|0.10
|95.11
|0.00
|94.79
|2867
|2007.03.05 10:22
|t/p
|1434
|0.10
|94.79
|0.00
|94.79
|27.13
|58867.34
|2868
|2007.03.05 10:22
|close
|1433
|0.10
|94.78
|0.00
|94.60
|11.87
|58879.21
|2869
|2007.03.05 10:22
|sell
|1435
|0.10
|94.76
|0.00
|94.44
|2870
|2007.03.05 14:11
|t/p
|1435
|0.10
|94.44
|0.00
|94.44
|27.13
|58906.34
|2871
|2007.03.05 14:11
|sell
|1436
|0.10
|94.40
|0.00
|94.08
|2872
|2007.03.05 15:28
|sell
|1437
|0.10
|94.59
|0.00
|94.27
|2873
|2007.03.05 15:44
|sell
|1438
|0.20
|94.78
|0.00
|94.46
|2874
|2007.03.05 16:14
|sell
|1439
|0.30
|94.97
|0.00
|94.65
|2875
|2007.03.05 22:45
|t/p
|1439
|0.30
|94.65
|0.00
|94.65
|81.39
|58987.73
|2876
|2007.03.05 22:45
|close
|1438
|0.20
|94.64
|0.00
|94.46
|23.74
|59011.47
|2877
|2007.03.05 22:45
|close
|1437
|0.10
|94.63
|0.00
|94.27
|-3.39
|59008.08
|2878
|2007.03.05 22:45
|close
|1436
|0.10
|94.64
|0.00
|94.08
|-20.35
|58987.73
|2879
|2007.03.05 23:42
|sell
|1440
|0.10
|94.45
|0.00
|94.13
|2880
|2007.03.06 00:28
|sell
|1441
|0.10
|94.68
|0.00
|94.36
|2881
|2007.03.06 01:05
|sell
|1442
|0.20
|94.87
|0.00
|94.55
|2882
|2007.03.06 01:34
|sell
|1443
|0.30
|95.05
|0.00
|94.73
|2883
|2007.03.06 03:29
|sell
|1444
|0.50
|95.26
|0.00
|94.94
|2884
|2007.03.06 09:52
|sell
|1445
|0.80
|95.44
|0.00
|95.12
|2885
|2007.03.06 14:27
|t/p
|1445
|0.80
|95.12
|0.00
|95.12
|217.05
|59204.78
|2886
|2007.03.06 14:27
|close
|1444
|0.50
|95.12
|0.00
|94.94
|59.35
|59264.13
|2887
|2007.03.06 14:27
|close
|1443
|0.30
|95.14
|0.00
|94.73
|-22.89
|59241.24
|2888
|2007.03.06 14:28
|close
|1442
|0.20
|95.13
|0.00
|94.55
|-44.08
|59197.16
|2889
|2007.03.06 14:28
|close
|1441
|0.10
|95.13
|0.00
|94.36
|-38.15
|59159.01
|2890
|2007.03.06 14:28
|close
|1440
|0.10
|95.14
|0.00
|94.13
|-58.97
|59100.04
|2891
|2007.03.06 14:28
|sell
|1446
|0.10
|95.11
|0.00
|94.79
|2892
|2007.03.06 20:29
|sell
|1447
|0.10
|95.29
|0.00
|94.97
|2893
|2007.03.07 00:04
|sell
|1448
|0.20
|95.47
|0.00
|95.15
|2894
|2007.03.07 02:26
|t/p
|1448
|0.20
|95.15
|0.00
|95.15
|54.26
|59154.30
|2895
|2007.03.07 02:26
|close
|1447
|0.10
|95.15
|0.00
|94.97
|11.40
|59165.71
|2896
|2007.03.07 02:26
|close
|1446
|0.10
|95.13
|0.00
|94.79
|-2.16
|59163.55
|2897
|2007.03.07 02:26
|sell
|1449
|0.10
|95.11
|0.00
|94.79
|2898
|2007.03.07 15:15
|sell
|1450
|0.10
|95.29
|0.00
|94.97
|2899
|2007.03.07 16:53
|sell
|1451
|0.20
|95.48
|0.00
|95.16
|2900
|2007.03.07 23:49
|t/p
|1451
|0.20
|95.16
|0.00
|95.16
|54.26
|59217.81
|2901
|2007.03.07 23:49
|close
|1450
|0.10
|95.16
|0.00
|94.97
|11.02
|59228.83
|2902
|2007.03.07 23:49
|close
|1449
|0.10
|95.17
|0.00
|94.79
|-5.08
|59223.75
|2903
|2007.03.07 23:49
|sell
|1452
|0.10
|95.15
|0.00
|94.83
|2904
|2007.03.08 03:47
|sell
|1453
|0.10
|95.34
|0.00
|95.02
|2905
|2007.03.08 04:07
|sell
|1454
|0.20
|95.53
|0.00
|95.21
|2906
|2007.03.08 06:10
|sell
|1455
|0.30
|95.71
|0.00
|95.39
|2907
|2007.03.08 12:07
|sell
|1456
|0.50
|95.89
|0.00
|95.57
|2908
|2007.03.08 15:36
|t/p
|1456
|0.50
|95.57
|0.00
|95.57
|135.65
|59359.40
|2909
|2007.03.08 15:36
|close
|1455
|0.30
|95.56
|0.00
|95.39
|38.16
|59397.56
|2910
|2007.03.08 15:36
|close
|1454
|0.20
|95.53
|0.00
|95.21
|0.00
|59397.56
|2911
|2007.03.08 15:36
|close
|1453
|0.10
|95.54
|0.00
|95.02
|-16.95
|59380.61
|2912
|2007.03.08 15:36
|close
|1452
|0.10
|95.53
|0.00
|94.83
|-33.61
|59347.00
|2913
|2007.03.08 15:36
|sell
|1457
|0.10
|95.51
|0.00
|95.19
|2914
|2007.03.09 04:49
|sell
|1458
|0.10
|95.70
|0.00
|95.38
|2915
|2007.03.12 00:13
|sell
|1459
|0.20
|95.89
|0.00
|95.57
|2916
|2007.03.12 08:39
|sell
|1460
|0.30
|96.07
|0.00
|95.75
|2917
|2007.03.12 11:09
|sell
|1461
|0.50
|96.25
|0.00
|95.93
|2918
|2007.03.12 12:37
|t/p
|1461
|0.50
|95.93
|0.00
|95.93
|135.65
|59482.65
|2919
|2007.03.12 12:37
|close
|1460
|0.30
|95.92
|0.00
|95.75
|38.15
|59520.80
|2920
|2007.03.12 12:37
|close
|1459
|0.20
|95.94
|0.00
|95.57
|-8.48
|59512.32
|2921
|2007.03.12 12:37
|close
|1458
|0.10
|95.93
|0.00
|95.38
|-19.97
|59492.36
|2922
|2007.03.12 12:38
|close
|1457
|0.10
|95.94
|0.00
|95.19
|-37.39
|59454.96
|2923
|2007.03.12 12:38
|buy
|1462
|0.10
|95.95
|0.00
|96.27
|2924
|2007.03.12 13:30
|buy
|1463
|0.10
|95.75
|0.00
|96.07
|2925
|2007.03.12 19:32
|t/p
|1463
|0.10
|96.07
|0.00
|96.07
|27.14
|59482.10
|2926
|2007.03.12 19:32
|close
|1462
|0.10
|96.08
|0.00
|96.27
|11.03
|59493.13
|2927
|2007.03.12 19:32
|buy
|1464
|0.10
|96.10
|0.00
|96.42
|2928
|2007.03.12 23:28
|buy
|1465
|0.10
|95.91
|0.00
|96.23
|2929
|2007.03.13 07:30
|buy
|1466
|0.20
|95.72
|0.00
|96.04
|2930
|2007.03.13 12:31
|buy
|1467
|0.30
|95.53
|0.00
|95.85
|2931
|2007.03.13 16:11
|t/p
|1467
|0.30
|95.85
|0.00
|95.85
|81.41
|59574.54
|2932
|2007.03.13 16:11
|close
|1466
|0.20
|95.86
|0.00
|96.04
|23.74
|59598.28
|2933
|2007.03.13 16:11
|close
|1465
|0.10
|95.85
|0.00
|96.23
|-4.92
|59593.36
|2934
|2007.03.13 16:11
|close
|1464
|0.10
|95.86
|0.00
|96.42
|-20.18
|59573.18
|2935
|2007.03.13 16:11
|buy
|1468
|0.10
|95.88
|0.00
|96.20
|2936
|2007.03.13 17:05
|buy
|1469
|0.10
|95.70
|0.00
|96.02
|2937
|2007.03.13 18:37
|buy
|1470
|0.20
|95.51
|0.00
|95.83
|2938
|2007.03.13 22:18
|buy
|1471
|0.30
|95.32
|0.00
|95.64
|2939
|2007.03.14 07:44
|buy
|1472
|0.50
|95.14
|0.00
|95.46
|2940
|2007.03.14 09:01
|t/p
|1472
|0.50
|95.46
|0.00
|95.46
|135.67
|59708.85
|2941
|2007.03.14 09:01
|close
|1471
|0.30
|95.47
|0.00
|95.64
|38.67
|59747.52
|2942
|2007.03.14 09:01
|close
|1470
|0.20
|95.47
|0.00
|95.83
|-6.44
|59741.08
|2943
|2007.03.14 09:01
|close
|1469
|0.10
|95.46
|0.00
|96.02
|-20.18
|59720.90
|2944
|2007.03.14 09:01
|close
|1468
|0.10
|95.45
|0.00
|96.20
|-36.30
|59684.60
|2945
|2007.03.14 09:01
|buy
|1473
|0.10
|95.47
|0.00
|95.79
|2946
|2007.03.14 09:59
|buy
|1474
|0.10
|95.29
|0.00
|95.61
|2947
|2007.03.14 13:21
|t/p
|1474
|0.10
|95.61
|0.00
|95.61
|27.13
|59711.73
|2948
|2007.03.14 13:21
|close
|1473
|0.10
|95.61
|0.00
|95.79
|11.87
|59723.60
|2949
|2007.03.14 13:21
|buy
|1475
|0.10
|95.63
|0.00
|95.95
|2950
|2007.03.14 18:25
|t/p
|1475
|0.10
|95.95
|0.00
|95.95
|27.13
|59750.73
|2951
|2007.03.14 18:25
|buy
|1476
|0.10
|95.98
|0.00
|96.30
|2952
|2007.03.14 20:55
|t/p
|1476
|0.10
|96.30
|0.00
|96.30
|27.13
|59777.86
|2953
|2007.03.14 20:55
|buy
|1477
|0.10
|96.34
|0.00
|96.66
|2954
|2007.03.14 22:05
|buy
|1478
|0.10
|96.16
|0.00
|96.48
|2955
|2007.03.15 00:11
|t/p
|1478
|0.10
|96.48
|0.00
|96.48
|27.64
|59805.50
|2956
|2007.03.15 00:11
|close
|1477
|0.10
|96.48
|0.00
|96.66
|12.38
|59817.88
|2957
|2007.03.15 00:11
|buy
|1479
|0.10
|96.50
|0.00
|96.82
|2958
|2007.03.15 00:49
|buy
|1480
|0.10
|96.31
|0.00
|96.63
|2959
|2007.03.15 09:14
|buy
|1481
|0.20
|96.11
|0.00
|96.43
|2960
|2007.03.15 15:30
|t/p
|1481
|0.20
|96.43
|0.00
|96.43
|54.27
|59872.15
|2961
|2007.03.15 15:30
|close
|1480
|0.10
|96.44
|0.00
|96.63
|11.02
|59883.17
|2962
|2007.03.15 15:30
|close
|1479
|0.10
|96.43
|0.00
|96.82
|-5.94
|59877.23
|2963
|2007.03.15 15:30
|buy
|1482
|0.10
|96.48
|0.00
|96.80
|2964
|2007.03.16 10:11
|t/p
|1482
|0.10
|96.80
|0.00
|96.80
|27.31
|59904.54
|2965
|2007.03.19 00:00
|sell
|1483
|0.10
|96.42
|0.00
|96.10
|2966
|2007.03.19 01:10
|sell
|1484
|0.10
|96.60
|0.00
|96.28
|2967
|2007.03.19 01:50
|sell
|1485
|0.20
|96.78
|0.00
|96.46
|2968
|2007.03.19 02:12
|sell
|1486
|0.30
|96.96
|0.00
|96.64
|2969
|2007.03.19 02:18
|sell
|1487
|0.50
|97.15
|0.00
|96.83
|2970
|2007.03.19 13:28
|t/p
|1487
|0.50
|96.83
|0.00
|96.83
|135.65
|60040.19
|2971
|2007.03.19 13:28
|close
|1486
|0.30
|96.82
|0.00
|96.64
|35.61
|60075.80
|2972
|2007.03.19 13:28
|close
|1485
|0.20
|96.83
|0.00
|96.46
|-8.48
|60067.32
|2973
|2007.03.19 13:28
|close
|1484
|0.10
|96.82
|0.00
|96.28
|-18.65
|60048.67
|2974
|2007.03.19 13:28
|close
|1483
|0.10
|96.83
|0.00
|96.10
|-34.76
|60013.91
|2975
|2007.03.19 13:28
|sell
|1488
|0.10
|96.81
|0.00
|96.49
|2976
|2007.03.19 16:01
|sell
|1489
|0.10
|97.00
|0.00
|96.68
|2977
|2007.03.20 01:54
|sell
|1490
|0.20
|97.18
|0.00
|96.86
|2978
|2007.03.20 14:15
|t/p
|1490
|0.20
|96.86
|0.00
|96.86
|54.26
|60068.17
|2979
|2007.03.20 14:15
|close
|1489
|0.10
|96.86
|0.00
|96.68
|11.40
|60079.57
|2980
|2007.03.20 14:15
|close
|1488
|0.10
|96.85
|0.00
|96.49
|-3.86
|60075.71
|2981
|2007.03.20 14:15
|sell
|1491
|0.10
|96.83
|0.00
|96.51
|2982
|2007.03.21 09:52
|sell
|1492
|0.10
|97.01
|0.00
|96.69
|2983
|2007.03.21 19:46
|sell
|1493
|0.20
|97.19
|0.00
|96.87
|2984
|2007.03.23 10:10
|t/p
|1493
|0.20
|96.87
|0.00
|96.87
|50.53
|60126.24
|2985
|2007.03.23 10:10
|close
|1492
|0.10
|96.87
|0.00
|96.69
|10.00
|60136.25
|2986
|2007.03.23 10:10
|close
|1491
|0.10
|96.88
|0.00
|96.51
|-6.57
|60129.67