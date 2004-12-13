Strategy Tester Report
MMC 2.5 2RSI v3

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.01.26 00:00 (2004.07.01 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=1; ________Main________=""; UseMysql=false; SaveTickMysql=false; ShowComments=false; Slipage=1; SlipageClose=3; Lots=1; StopLoss=10000; TakeProfit=10000; ______CalcLots________=""; UseCalcLots=false; Risk=0.0003; MinLots=1; MaxLots=100; ______TimeRange_____=""; UseTimeRange=false; TimeStart=0; TimeOffset=0; TimeClose=24; MondayNoTradeBefore=0; FridayNoTradeAfter=24; SundayNoTrade=false; ______Width_____=""; UseWidth=false; MinWidth=7; MaxWidth=50; _______Swap_______=""; UseSwapSystem=false; MaxBuyOrders=1; SwapPriceChannel=40; ______Requote_____=""; UseRequote=false; _____Moving_Average____=""; UseMaFilters=false; SMA=20; EMA=200; HighLow_PrevBars=100; HighLow_PrevBarsClose=100; TIME_F=1440; RSI_P=2;
Bars in test681Ticks modelled3162807Modelling quality76.80%
Initial deposit10000.00
Total net profit16824.46Gross profit18659.51Gross loss-1835.05
Profit factor10.17Expected payoff841.22
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1736.15 (9.51%)Relative drawdown9.51% (1736.15)
Total trades20Short positions (won %)11 (81.82%)Long positions (won %)9 (100.00%)
Profit trades (% of total)18 (90.00%)Loss trades (% of total)2 (10.00%)
Largestprofit trade2100.55loss trade-1736.15
Averageprofit trade1036.64loss trade-917.53
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (5691.76)consecutive losses (loss in money)1 (-1736.15)
Maximalconsecutive profit (count of wins)8259.05 (7)consecutive loss (count of losses)-1736.15 (1)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.12.13 00:00buy11.001.91000.91002.9100
22004.12.15 11:08close11.001.93020.91002.91002018.4012018.40
32005.01.13 00:00sell21.001.89012.89010.8901
42005.01.14 03:41close21.001.87542.89010.89011470.5513488.95
52005.01.21 00:00sell31.001.87212.87210.8721
62005.01.21 10:31close31.001.86302.87210.8721910.0014398.95
72005.01.21 17:23sell41.001.87212.87210.8721
82005.01.25 14:31close41.001.87092.87210.8721121.1014520.05
92005.04.01 00:00sell51.001.89002.89000.8900
102005.04.04 10:18close51.001.87392.89000.89001610.5516130.60
112005.04.27 00:00buy61.001.90570.90572.9057
122005.04.29 06:22close61.001.90990.90572.9057416.8016547.40
132005.06.08 00:00sell71.001.83482.83480.8348
142005.06.09 16:34close71.001.81772.83480.83481711.6518259.05
152005.08.01 00:00sell81.001.75572.75570.7557
162005.08.08 07:08close81.001.77312.75570.7557-1736.1516522.90
172005.08.19 00:00buy91.001.79380.79382.7938
182005.08.24 15:23close91.001.80190.79382.7938807.6017330.50
192005.10.07 00:00sell101.001.77882.77880.7788
202005.10.10 00:58close101.001.75782.77880.77882100.5519431.05
212005.10.17 00:00sell111.001.76772.76770.7677
222005.10.18 08:00close111.001.74972.76770.76771800.5521231.60
232005.12.05 00:00sell121.001.73132.73130.7313
242005.12.07 10:56close121.001.73232.73130.7313-98.9021132.70
252006.01.20 00:00buy131.001.75760.75762.7576
262006.01.20 20:53close131.001.77170.75762.75761410.0022542.70
272006.02.21 00:00sell141.001.74432.74430.7443
282006.02.22 11:26close141.001.74122.74430.7443310.5522853.25
292006.05.25 00:00buy151.001.86890.86892.8689
302006.05.30 09:02close151.001.87480.86892.8689587.6023440.85
312006.06.19 00:00sell161.001.85162.85160.8516
322006.06.19 15:35close161.001.84092.85160.85161070.0124510.86
332006.08.15 00:00buy171.001.88900.88902.8890
342006.08.16 14:30close171.001.89690.88902.8890789.2125300.07
352006.12.08 00:00buy181.001.96320.96322.9632
362006.12.12 15:34close181.001.96580.96322.9632258.4025558.47
372006.12.18 00:00buy191.001.95320.95322.9532
382006.12.19 10:01close191.001.96380.95322.95321059.2026617.67
392006.12.26 00:00buy201.001.95950.95952.9595
402006.12.28 12:13close201.001.96160.95952.9595206.7926824.46