|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2007.01.26 00:00 (2004.07.01 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=1; ________Main________=""; UseMysql=false; SaveTickMysql=false; ShowComments=false; Slipage=1; SlipageClose=3; Lots=1; StopLoss=10000; TakeProfit=10000; ______CalcLots________=""; UseCalcLots=false; Risk=0.0003; MinLots=1; MaxLots=100; ______TimeRange_____=""; UseTimeRange=false; TimeStart=0; TimeOffset=0; TimeClose=24; MondayNoTradeBefore=0; FridayNoTradeAfter=24; SundayNoTrade=false; ______Width_____=""; UseWidth=false; MinWidth=7; MaxWidth=50; _______Swap_______=""; UseSwapSystem=false; MaxBuyOrders=1; SwapPriceChannel=40; ______Requote_____=""; UseRequote=false; _____Moving_Average____=""; UseMaFilters=false; SMA=20; EMA=200; HighLow_PrevBars=100; HighLow_PrevBarsClose=100; TIME_F=1440; RSI_P=2;
|Bars in test
|681
|Ticks modelled
|3162807
|Modelling quality
|76.80%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|16824.46
|Gross profit
|18659.51
|Gross loss
|-1835.05
|Profit factor
|10.17
|Expected payoff
|841.22
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1736.15 (9.51%)
|Relative drawdown
|9.51% (1736.15)
|Total trades
|20
|Short positions (won %)
|11 (81.82%)
|Long positions (won %)
|9 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|18 (90.00%)
|Loss trades (% of total)
|2 (10.00%)
|Largest
|profit trade
|2100.55
|loss trade
|-1736.15
|Average
|profit trade
|1036.64
|loss trade
|-917.53
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (5691.76)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-1736.15)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8259.05 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-1736.15 (1)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.12.13 00:00
|buy
|1
|1.00
|1.9100
|0.9100
|2.9100
|2
|2004.12.15 11:08
|close
|1
|1.00
|1.9302
|0.9100
|2.9100
|2018.40
|12018.40
|3
|2005.01.13 00:00
|sell
|2
|1.00
|1.8901
|2.8901
|0.8901
|4
|2005.01.14 03:41
|close
|2
|1.00
|1.8754
|2.8901
|0.8901
|1470.55
|13488.95
|5
|2005.01.21 00:00
|sell
|3
|1.00
|1.8721
|2.8721
|0.8721
|6
|2005.01.21 10:31
|close
|3
|1.00
|1.8630
|2.8721
|0.8721
|910.00
|14398.95
|7
|2005.01.21 17:23
|sell
|4
|1.00
|1.8721
|2.8721
|0.8721
|8
|2005.01.25 14:31
|close
|4
|1.00
|1.8709
|2.8721
|0.8721
|121.10
|14520.05
|9
|2005.04.01 00:00
|sell
|5
|1.00
|1.8900
|2.8900
|0.8900
|10
|2005.04.04 10:18
|close
|5
|1.00
|1.8739
|2.8900
|0.8900
|1610.55
|16130.60
|11
|2005.04.27 00:00
|buy
|6
|1.00
|1.9057
|0.9057
|2.9057
|12
|2005.04.29 06:22
|close
|6
|1.00
|1.9099
|0.9057
|2.9057
|416.80
|16547.40
|13
|2005.06.08 00:00
|sell
|7
|1.00
|1.8348
|2.8348
|0.8348
|14
|2005.06.09 16:34
|close
|7
|1.00
|1.8177
|2.8348
|0.8348
|1711.65
|18259.05
|15
|2005.08.01 00:00
|sell
|8
|1.00
|1.7557
|2.7557
|0.7557
|16
|2005.08.08 07:08
|close
|8
|1.00
|1.7731
|2.7557
|0.7557
|-1736.15
|16522.90
|17
|2005.08.19 00:00
|buy
|9
|1.00
|1.7938
|0.7938
|2.7938
|18
|2005.08.24 15:23
|close
|9
|1.00
|1.8019
|0.7938
|2.7938
|807.60
|17330.50
|19
|2005.10.07 00:00
|sell
|10
|1.00
|1.7788
|2.7788
|0.7788
|20
|2005.10.10 00:58
|close
|10
|1.00
|1.7578
|2.7788
|0.7788
|2100.55
|19431.05
|21
|2005.10.17 00:00
|sell
|11
|1.00
|1.7677
|2.7677
|0.7677
|22
|2005.10.18 08:00
|close
|11
|1.00
|1.7497
|2.7677
|0.7677
|1800.55
|21231.60
|23
|2005.12.05 00:00
|sell
|12
|1.00
|1.7313
|2.7313
|0.7313
|24
|2005.12.07 10:56
|close
|12
|1.00
|1.7323
|2.7313
|0.7313
|-98.90
|21132.70
|25
|2006.01.20 00:00
|buy
|13
|1.00
|1.7576
|0.7576
|2.7576
|26
|2006.01.20 20:53
|close
|13
|1.00
|1.7717
|0.7576
|2.7576
|1410.00
|22542.70
|27
|2006.02.21 00:00
|sell
|14
|1.00
|1.7443
|2.7443
|0.7443
|28
|2006.02.22 11:26
|close
|14
|1.00
|1.7412
|2.7443
|0.7443
|310.55
|22853.25
|29
|2006.05.25 00:00
|buy
|15
|1.00
|1.8689
|0.8689
|2.8689
|30
|2006.05.30 09:02
|close
|15
|1.00
|1.8748
|0.8689
|2.8689
|587.60
|23440.85
|31
|2006.06.19 00:00
|sell
|16
|1.00
|1.8516
|2.8516
|0.8516
|32
|2006.06.19 15:35
|close
|16
|1.00
|1.8409
|2.8516
|0.8516
|1070.01
|24510.86
|33
|2006.08.15 00:00
|buy
|17
|1.00
|1.8890
|0.8890
|2.8890
|34
|2006.08.16 14:30
|close
|17
|1.00
|1.8969
|0.8890
|2.8890
|789.21
|25300.07
|35
|2006.12.08 00:00
|buy
|18
|1.00
|1.9632
|0.9632
|2.9632
|36
|2006.12.12 15:34
|close
|18
|1.00
|1.9658
|0.9632
|2.9632
|258.40
|25558.47
|37
|2006.12.18 00:00
|buy
|19
|1.00
|1.9532
|0.9532
|2.9532
|38
|2006.12.19 10:01
|close
|19
|1.00
|1.9638
|0.9532
|2.9532
|1059.20
|26617.67
|39
|2006.12.26 00:00
|buy
|20
|1.00
|1.9595
|0.9595
|2.9595
|40
|2006.12.28 12:13
|close
|20
|1.00
|1.9616
|0.9595
|2.9595
|206.79
|26824.46