|Account: 1403366
|Name: .
|Currency: USD
|2007 March 16, 20:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|27524101
|2007.03.12 20:36
|balance
|Deposit
|3 000.00
|27524385
|2007.03.12 21:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9322
|1.9403
|1.9312
|2007.03.13 00:41
|1.9312
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27540168
|2007.03.13 00:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9308
|1.9389
|1.9298
|2007.03.13 05:46
|1.9298
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27559774
|2007.03.13 05:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9298
|1.9217
|1.9308
|2007.03.13 06:37
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27565780
|2007.03.13 06:26
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9278
|1.9217
|1.9288
|2007.03.13 06:37
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27567804
|2007.03.13 06:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9287
|1.9368
|1.9277
|2007.03.13 07:27
|1.9277
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27574471
|2007.03.13 07:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9273
|1.9354
|1.9263
|2007.03.13 09:40
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|27579660
|2007.03.13 08:03
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9293
|1.9354
|1.9283
|2007.03.13 09:40
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|27586965
|2007.03.13 09:30
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9313
|1.9354
|1.9303
|2007.03.13 09:40
|1.9303
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|27587511
|2007.03.13 09:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9298
|1.9379
|1.9288
|2007.03.13 09:42
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27587760
|2007.03.13 09:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9284
|1.9365
|1.9274
|2007.03.13 13:24
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|27607987
|2007.03.13 12:19
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9304
|1.9365
|1.9294
|2007.03.13 13:24
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|27617192
|2007.03.13 12:57
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9324
|1.9365
|1.9314
|2007.03.13 13:23
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|27619308
|2007.03.13 13:03
|sell
|2.70
|gbpusd
|1.9344
|1.9365
|1.9334
|2007.03.13 13:23
|1.9334
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|27623796
|2007.03.13 13:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9333
|1.9252
|1.9343
|2007.03.13 13:33
|1.9343
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27625684
|2007.03.13 13:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9347
|1.9266
|1.9357
|2007.03.13 15:08
|1.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27633541
|2007.03.13 14:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9327
|1.9266
|1.9337
|2007.03.13 15:08
|1.9337
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27642506
|2007.03.13 15:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9340
|1.9259
|1.9350
|2007.03.13 15:52
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27647946
|2007.03.13 15:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9320
|1.9259
|1.9330
|2007.03.13 15:52
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27649010
|2007.03.13 15:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9334
|1.9253
|1.9344
|2007.03.13 16:21
|1.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27650710
|2007.03.13 16:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9314
|1.9253
|1.9324
|2007.03.13 16:21
|1.9324
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27655526
|2007.03.13 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9329
|1.9248
|1.9339
|2007.03.13 16:40
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27658347
|2007.03.13 16:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9309
|1.9248
|1.9319
|2007.03.13 16:40
|1.9319
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27659876
|2007.03.13 16:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9324
|1.9243
|1.9334
|2007.03.14 00:03
|1.9293
|0.00
|0.00
|-0.12
|-31.00
|27675735
|2007.03.13 18:40
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9304
|1.9243
|1.9314
|2007.03.14 00:03
|1.9294
|0.00
|0.00
|-0.35
|-30.00
|27698349
|2007.03.13 21:22
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9284
|1.9243
|1.9294
|2007.03.14 00:03
|1.9294
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|27714860
|2007.03.14 00:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9292
|1.9373
|1.9282
|2007.03.14 01:39
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27722812
|2007.03.14 01:20
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9312
|1.9373
|1.9302
|2007.03.14 01:39
|1.9302
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27724909
|2007.03.14 01:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9303
|1.9222
|1.9313
|2007.03.14 02:14
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27727760
|2007.03.14 02:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9283
|1.9222
|1.9293
|2007.03.14 02:14
|1.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27730544
|2007.03.14 02:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9294
|1.9375
|1.9284
|2007.03.14 04:54
|1.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27746191
|2007.03.14 04:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9284
|1.9203
|1.9294
|2007.03.14 08:06
|1.9231
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.00
|27774293
|2007.03.14 06:42
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9264
|1.9203
|1.9274
|2007.03.14 08:06
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.00
|27777518
|2007.03.14 06:48
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9243
|1.9202
|1.9253
|2007.03.14 08:06
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|27803371
|2007.03.14 08:02
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9223
|1.9202
|1.9233
|2007.03.14 08:06
|1.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|27804829
|2007.03.14 08:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9232
|1.9313
|1.9222
|2007.03.14 08:40
|1.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27806707
|2007.03.14 08:23
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9252
|1.9313
|1.9242
|2007.03.14 08:40
|1.9242
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27808291
|2007.03.14 08:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9240
|1.9321
|1.9230
|2007.03.14 08:55
|1.9230
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27809628
|2007.03.14 08:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9226
|1.9307
|1.9216
|2007.03.14 09:17
|1.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|27811147
|2007.03.14 09:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9246
|1.9307
|1.9236
|2007.03.14 09:17
|1.9236
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27813139
|2007.03.14 09:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9232
|1.9313
|1.9222
|2007.03.14 12:30
|1.9222
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27843535
|2007.03.14 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9222
|1.9141
|1.9232
|2007.03.14 13:01
|1.9232
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27855304
|2007.03.14 13:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9232
|1.9313
|1.9222
|2007.03.14 13:47
|1.9272
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|27867310
|2007.03.14 13:36
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9252
|1.9313
|1.9242
|2007.03.14 13:47
|1.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|27868352
|2007.03.14 13:38
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9280
|1.9321
|1.9270
|2007.03.14 13:47
|1.9270
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|27872367
|2007.03.14 13:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9268
|1.9349
|1.9258
|2007.03.14 14:07
|1.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|27875421
|2007.03.14 13:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9288
|1.9349
|1.9278
|2007.03.14 14:07
|1.9278
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27879341
|2007.03.14 14:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9277
|1.9196
|1.9287
|2007.03.14 14:15
|1.9287
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27883209
|2007.03.14 14:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9291
|1.9210
|1.9301
|2007.03.14 14:24
|1.9301
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27886193
|2007.03.14 14:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9310
|1.9224
|1.9315
|2007.03.14 14:35
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|27890585
|2007.03.14 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9319
|1.9238
|1.9329
|2007.03.14 14:37
|1.9329
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27891455
|2007.03.14 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9334
|1.9253
|1.9344
|2007.03.14 14:39
|1.9344
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27892903
|2007.03.14 14:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9348
|1.9267
|1.9358
|2007.03.14 15:30
|1.9358
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27911182
|2007.03.14 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9362
|1.9281
|1.9372
|2007.03.14 17:45
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|27921254
|2007.03.14 15:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9342
|1.9281
|1.9352
|2007.03.14 17:44
|1.9352
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|27960497
|2007.03.14 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9357
|1.9276
|1.9367
|2007.03.14 19:53
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|27999227
|2007.03.14 19:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9371
|1.9290
|1.9381
|2007.03.14 23:40
|1.9381
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|28023866
|2007.03.14 21:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9351
|1.9290
|1.9361
|2007.03.14 23:39
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28047489
|2007.03.14 23:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9383
|1.9302
|1.9393
|2007.03.15 06:02
|1.9331
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|28067263
|2007.03.15 01:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9363
|1.9302
|1.9373
|2007.03.15 06:02
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|28080196
|2007.03.15 05:13
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9343
|1.9302
|1.9353
|2007.03.15 06:02
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.00
|28084320
|2007.03.15 06:00
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9323
|1.9302
|1.9333
|2007.03.15 06:02
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|28084662
|2007.03.15 06:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9330
|1.9411
|1.9320
|2007.03.15 08:17
|1.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28099137
|2007.03.15 08:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9311
|1.9392
|1.9301
|2007.03.15 12:30
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|28101866
|2007.03.15 08:36
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9331
|1.9392
|1.9321
|2007.03.15 12:30
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.00
|28113835
|2007.03.15 10:39
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9351
|1.9392
|1.9341
|2007.03.15 12:30
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|28124369
|2007.03.15 12:29
|sell
|2.70
|gbpusd
|1.9371
|1.9392
|1.9361
|2007.03.15 12:30
|1.9361
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|28124797
|2007.03.15 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9365
|1.9284
|1.9375
|2007.03.15 12:32
|1.9375
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28126167
|2007.03.15 12:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9382
|1.9301
|1.9392
|2007.03.15 13:09
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28131973
|2007.03.15 13:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9362
|1.9301
|1.9372
|2007.03.15 13:09
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28133969
|2007.03.15 13:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9376
|1.9295
|1.9386
|2007.03.15 13:39
|1.9348
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|28138485
|2007.03.15 13:27
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9356
|1.9295
|1.9366
|2007.03.15 13:39
|1.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|28140534
|2007.03.15 13:35
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9336
|1.9295
|1.9346
|2007.03.15 13:39
|1.9346
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28141095
|2007.03.15 13:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9353
|1.9272
|1.9363
|2007.03.15 15:18
|1.9363
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28153497
|2007.03.15 15:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9363
|1.9444
|1.9353
|2007.03.15 17:09
|1.9353
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28169227
|2007.03.15 17:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9349
|1.9430
|1.9339
|2007.03.16 03:56
|1.9381
|0.00
|0.00
|0.04
|-32.00
|28178585
|2007.03.15 19:43
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9369
|1.9430
|1.9359
|2007.03.16 03:55
|1.9380
|0.00
|0.00
|0.12
|-33.00
|28211976
|2007.03.16 02:00
|sell
|0.90
|gbpusd
|1.9389
|1.9430
|1.9379
|2007.03.16 03:50
|1.9379
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|28222966
|2007.03.16 03:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9380
|1.9299
|1.9390
|2007.03.16 06:59
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28235342
|2007.03.16 06:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9390
|1.9471
|1.9380
|2007.03.16 07:11
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|28236596
|2007.03.16 07:09
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9410
|1.9471
|1.9400
|2007.03.16 07:11
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28237386
|2007.03.16 07:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9399
|1.9318
|1.9409
|2007.03.16 07:31
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28239750
|2007.03.16 07:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9413
|1.9332
|1.9423
|2007.03.16 07:36
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28240837
|2007.03.16 07:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9428
|1.9347
|1.9438
|2007.03.16 08:22
|1.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|28245840
|2007.03.16 08:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9408
|1.9347
|1.9418
|2007.03.16 08:22
|1.9418
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28247122
|2007.03.16 08:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9421
|1.9340
|1.9431
|2007.03.16 08:33
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28249644
|2007.03.16 08:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9436
|1.9355
|1.9446
|2007.03.16 09:19
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28257026
|2007.03.16 09:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9450
|1.9369
|1.9460
|2007.03.16 09:26
|1.9460
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28259360
|2007.03.16 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9467
|1.9386
|1.9477
|2007.03.16 10:43
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28270055
|2007.03.16 10:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9485
|1.9404
|1.9495
|2007.03.16 11:03
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28273654
|2007.03.16 11:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9499
|1.9418
|1.9509
|2007.03.16 11:43
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|28277172
|2007.03.16 11:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9479
|1.9418
|1.9489
|2007.03.16 11:43
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28278594
|2007.03.16 11:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9490
|1.9409
|1.9500
|2007.03.16 12:21
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|28282701
|2007.03.16 12:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9504
|1.9423
|1.9514
|2007.03.16 12:44
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|28284688
|2007.03.16 12:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9482
|1.9421
|1.9492
|2007.03.16 12:44
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|28288139
|2007.03.16 12:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9494
|1.9413
|1.9504
|2007.03.16 17:54
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.00
|28290880
|2007.03.16 13:10
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9474
|1.9413
|1.9484
|2007.03.16 17:54
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-183.00
|28322003
|2007.03.16 15:44
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9454
|1.9413
|1.9464
|2007.03.16 17:54
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-369.00
|28325743
|2007.03.16 15:55
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9434
|1.9413
|1.9444
|2007.03.16 17:54
|1.9413
|0.00
|0.00
|0.00
|-567.00
|28344972
|2007.03.16 17:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9413
|1.9494
|1.9403
|2007.03.16 18:07
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|-344.00
|Closed P/L:
|-344.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|28346499
|2007.03.16 18:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9399
|1.9480
|1.9389
|1.9424
|0.00
|0.00
|0.04
|-25.00
|28350231
|2007.03.16 18:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9419
|1.9480
|1.9409
|1.9424
|0.00
|0.00
|0.12
|-15.00
|0.00
|0.00
|0.16
|-40.00
|Floating P/L:
|-39.84
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-344.66
|Floating P/L:
|-39.84
|Margin:
|200.00
|Balance:
|2 655.34
|Equity:
|2 615.50
|Free Margin:
|2 415.50
|Details:
|Gross Profit:
|2 344.65
|Gross Loss:
|2 689.31
|Total Net Profit:
|-344.66
|Profit Factor:
|0.87
|Expected Payoff:
|-3.48
|Absolute Drawdown:
|354.66
|Maximal Drawdown:
|1 224.84 (31.65%)
|Relative Drawdown:
|31.65% (1 224.84)
|Total Trades:
|99
|Short Positions (won %):
|37 (54.05%)
|Long Positions (won %):
|62 (59.68%)
|Profit Trades (% of total):
|57 (57.58%)
|Loss trades (% of total):
|42 (42.42%)
|Largest
|profit trade:
|270.00
|loss trade:
|-567.00
|Average
|profit trade:
|41.13
|loss trade:
|-64.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (85.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 212.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|319.65 (4)
|consecutive loss (count):
|-1 212.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2