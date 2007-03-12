Interbank FX, LLC

Account: 1403366 Name: . Currency: USD 2007 March 16, 20:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
275241012007.03.12 20:36balanceDeposit3 000.00
275243852007.03.12 21:07sell0.10gbpusd1.93221.94031.93122007.03.13 00:411.93120.000.000.0010.00
275401682007.03.13 00:41sell0.10gbpusd1.93081.93891.92982007.03.13 05:461.92980.000.000.0010.00
275597742007.03.13 05:46buy0.10gbpusd1.92981.92171.93082007.03.13 06:371.92880.000.000.00-10.00
275657802007.03.13 06:26buy0.30gbpusd1.92781.92171.92882007.03.13 06:371.92880.000.000.0030.00
275678042007.03.13 06:37sell0.10gbpusd1.92871.93681.92772007.03.13 07:271.92770.000.000.0010.00
275744712007.03.13 07:27sell0.10gbpusd1.92731.93541.92632007.03.13 09:401.93030.000.000.00-30.00
275796602007.03.13 08:03sell0.30gbpusd1.92931.93541.92832007.03.13 09:401.93030.000.000.00-30.00
275869652007.03.13 09:30sell0.90gbpusd1.93131.93541.93032007.03.13 09:401.93030.000.000.0090.00
275875112007.03.13 09:40sell0.10gbpusd1.92981.93791.92882007.03.13 09:421.92880.000.000.0010.00
275877602007.03.13 09:42sell0.10gbpusd1.92841.93651.92742007.03.13 13:241.93340.000.000.00-50.00
276079872007.03.13 12:19sell0.30gbpusd1.93041.93651.92942007.03.13 13:241.93330.000.000.00-87.00
276171922007.03.13 12:57sell0.90gbpusd1.93241.93651.93142007.03.13 13:231.93320.000.000.00-72.00
276193082007.03.13 13:03sell2.70gbpusd1.93441.93651.93342007.03.13 13:231.93340.000.000.00270.00
276237962007.03.13 13:24buy0.10gbpusd1.93331.92521.93432007.03.13 13:331.93430.000.000.0010.00
276256842007.03.13 13:33buy0.10gbpusd1.93471.92661.93572007.03.13 15:081.93370.000.000.00-10.00
276335412007.03.13 14:11buy0.30gbpusd1.93271.92661.93372007.03.13 15:081.93370.000.000.0030.00
276425062007.03.13 15:08buy0.10gbpusd1.93401.92591.93502007.03.13 15:521.93300.000.000.00-10.00
276479462007.03.13 15:47buy0.30gbpusd1.93201.92591.93302007.03.13 15:521.93300.000.000.0030.00
276490102007.03.13 15:52buy0.10gbpusd1.93341.92531.93442007.03.13 16:211.93240.000.000.00-10.00
276507102007.03.13 16:02buy0.30gbpusd1.93141.92531.93242007.03.13 16:211.93240.000.000.0030.00
276555262007.03.13 16:21buy0.10gbpusd1.93291.92481.93392007.03.13 16:401.93190.000.000.00-10.00
276583472007.03.13 16:32buy0.30gbpusd1.93091.92481.93192007.03.13 16:401.93190.000.000.0030.00
276598762007.03.13 16:40buy0.10gbpusd1.93241.92431.93342007.03.14 00:031.92930.000.00-0.12-31.00
276757352007.03.13 18:40buy0.30gbpusd1.93041.92431.93142007.03.14 00:031.92940.000.00-0.35-30.00
276983492007.03.13 21:22buy0.90gbpusd1.92841.92431.92942007.03.14 00:031.92940.000.000.0090.00
277148602007.03.14 00:04sell0.10gbpusd1.92921.93731.92822007.03.14 01:391.93020.000.000.00-10.00
277228122007.03.14 01:20sell0.30gbpusd1.93121.93731.93022007.03.14 01:391.93020.000.000.0030.00
277249092007.03.14 01:39buy0.10gbpusd1.93031.92221.93132007.03.14 02:141.92930.000.000.00-10.00
277277602007.03.14 02:00buy0.30gbpusd1.92831.92221.92932007.03.14 02:141.92930.000.000.0030.00
277305442007.03.14 02:14sell0.10gbpusd1.92941.93751.92842007.03.14 04:541.92840.000.000.0010.00
277461912007.03.14 04:54buy0.10gbpusd1.92841.92031.92942007.03.14 08:061.92310.000.000.00-53.00
277742932007.03.14 06:42buy0.30gbpusd1.92641.92031.92742007.03.14 08:061.92330.000.000.00-93.00
277775182007.03.14 06:48buy0.90gbpusd1.92431.92021.92532007.03.14 08:061.92330.000.000.00-90.00
278033712007.03.14 08:02buy2.70gbpusd1.92231.92021.92332007.03.14 08:061.92330.000.000.00270.00
278048292007.03.14 08:06sell0.10gbpusd1.92321.93131.92222007.03.14 08:401.92420.000.000.00-10.00
278067072007.03.14 08:23sell0.30gbpusd1.92521.93131.92422007.03.14 08:401.92420.000.000.0030.00
278082912007.03.14 08:40sell0.10gbpusd1.92401.93211.92302007.03.14 08:551.92300.000.000.0010.00
278096282007.03.14 08:55sell0.10gbpusd1.92261.93071.92162007.03.14 09:171.92360.000.000.00-10.00
278111472007.03.14 09:09sell0.30gbpusd1.92461.93071.92362007.03.14 09:171.92360.000.000.0030.00
278131392007.03.14 09:17sell0.10gbpusd1.92321.93131.92222007.03.14 12:301.92220.000.000.0010.00
278435352007.03.14 12:30buy0.10gbpusd1.92221.91411.92322007.03.14 13:011.92320.000.000.0010.00
278553042007.03.14 13:01sell0.10gbpusd1.92321.93131.92222007.03.14 13:471.92720.000.000.00-40.00
278673102007.03.14 13:36sell0.30gbpusd1.92521.93131.92422007.03.14 13:471.92710.000.000.00-57.00
278683522007.03.14 13:38sell0.90gbpusd1.92801.93211.92702007.03.14 13:471.92700.000.000.0090.00
278723672007.03.14 13:47sell0.10gbpusd1.92681.93491.92582007.03.14 14:071.92790.000.000.00-11.00
278754212007.03.14 13:59sell0.30gbpusd1.92881.93491.92782007.03.14 14:071.92780.000.000.0030.00
278793412007.03.14 14:07buy0.10gbpusd1.92771.91961.92872007.03.14 14:151.92870.000.000.0010.00
278832092007.03.14 14:16buy0.10gbpusd1.92911.92101.93012007.03.14 14:241.93010.000.000.0010.00
278861932007.03.14 14:24buy0.10gbpusd1.93101.92241.93152007.03.14 14:351.93150.000.000.005.00
278905852007.03.14 14:35buy0.10gbpusd1.93191.92381.93292007.03.14 14:371.93290.000.000.0010.00
278914552007.03.14 14:37buy0.10gbpusd1.93341.92531.93442007.03.14 14:391.93440.000.000.0010.00
278929032007.03.14 14:39buy0.10gbpusd1.93481.92671.93582007.03.14 15:301.93580.000.000.0010.00
279111822007.03.14 15:30buy0.10gbpusd1.93621.92811.93722007.03.14 17:451.93530.000.000.00-9.00
279212542007.03.14 15:59buy0.30gbpusd1.93421.92811.93522007.03.14 17:441.93520.000.000.0030.00
279604972007.03.14 17:45buy0.10gbpusd1.93571.92761.93672007.03.14 19:531.93670.000.000.0010.00
279992272007.03.14 19:53buy0.10gbpusd1.93711.92901.93812007.03.14 23:401.93810.000.00-0.3510.00
280238662007.03.14 21:53buy0.30gbpusd1.93511.92901.93612007.03.14 23:391.93610.000.000.0030.00
280474892007.03.14 23:41buy0.10gbpusd1.93831.93021.93932007.03.15 06:021.93310.000.000.00-52.00
280672632007.03.15 01:56buy0.30gbpusd1.93631.93021.93732007.03.15 06:021.93330.000.000.00-90.00
280801962007.03.15 05:13buy0.90gbpusd1.93431.93021.93532007.03.15 06:021.93320.000.000.00-99.00
280843202007.03.15 06:00buy2.70gbpusd1.93231.93021.93332007.03.15 06:021.93330.000.000.00270.00
280846622007.03.15 06:02sell0.10gbpusd1.93301.94111.93202007.03.15 08:171.93200.000.000.0010.00
280991372007.03.15 08:17sell0.10gbpusd1.93111.93921.93012007.03.15 12:301.93660.000.000.00-55.00
281018662007.03.15 08:36sell0.30gbpusd1.93311.93921.93212007.03.15 12:301.93670.000.000.00-108.00
281138352007.03.15 10:39sell0.90gbpusd1.93511.93921.93412007.03.15 12:301.93660.000.000.00-135.00
281243692007.03.15 12:29sell2.70gbpusd1.93711.93921.93612007.03.15 12:301.93610.000.000.00270.00
281247972007.03.15 12:30buy0.10gbpusd1.93651.92841.93752007.03.15 12:321.93750.000.000.0010.00
281261672007.03.15 12:33buy0.10gbpusd1.93821.93011.93922007.03.15 13:091.93720.000.000.00-10.00
281319732007.03.15 13:00buy0.30gbpusd1.93621.93011.93722007.03.15 13:091.93720.000.000.0030.00
281339692007.03.15 13:09buy0.10gbpusd1.93761.92951.93862007.03.15 13:391.93480.000.000.00-28.00
281384852007.03.15 13:27buy0.30gbpusd1.93561.92951.93662007.03.15 13:391.93460.000.000.00-30.00
281405342007.03.15 13:35buy0.90gbpusd1.93361.92951.93462007.03.15 13:391.93460.000.000.0090.00
281410952007.03.15 13:39buy0.10gbpusd1.93531.92721.93632007.03.15 15:181.93630.000.000.0010.00
281534972007.03.15 15:18sell0.10gbpusd1.93631.94441.93532007.03.15 17:091.93530.000.000.0010.00
281692272007.03.15 17:09sell0.10gbpusd1.93491.94301.93392007.03.16 03:561.93810.000.000.04-32.00
281785852007.03.15 19:43sell0.30gbpusd1.93691.94301.93592007.03.16 03:551.93800.000.000.12-33.00
282119762007.03.16 02:00sell0.90gbpusd1.93891.94301.93792007.03.16 03:501.93790.000.000.0090.00
282229662007.03.16 03:56buy0.10gbpusd1.93801.92991.93902007.03.16 06:591.93900.000.000.0010.00
282353422007.03.16 06:59sell0.10gbpusd1.93901.94711.93802007.03.16 07:111.94000.000.000.00-10.00
282365962007.03.16 07:09sell0.30gbpusd1.94101.94711.94002007.03.16 07:111.94000.000.000.0030.00
282373862007.03.16 07:11buy0.10gbpusd1.93991.93181.94092007.03.16 07:311.94090.000.000.0010.00
282397502007.03.16 07:31buy0.10gbpusd1.94131.93321.94232007.03.16 07:361.94230.000.000.0010.00
282408372007.03.16 07:36buy0.10gbpusd1.94281.93471.94382007.03.16 08:221.94170.000.000.00-11.00
282458402007.03.16 08:15buy0.30gbpusd1.94081.93471.94182007.03.16 08:221.94180.000.000.0030.00
282471222007.03.16 08:22buy0.10gbpusd1.94211.93401.94312007.03.16 08:331.94310.000.000.0010.00
282496442007.03.16 08:33buy0.10gbpusd1.94361.93551.94462007.03.16 09:191.94460.000.000.0010.00
282570262007.03.16 09:19buy0.10gbpusd1.94501.93691.94602007.03.16 09:261.94600.000.000.0010.00
282593602007.03.16 09:26buy0.10gbpusd1.94671.93861.94772007.03.16 10:431.94770.000.000.0010.00
282700552007.03.16 10:43buy0.10gbpusd1.94851.94041.94952007.03.16 11:031.94950.000.000.0010.00
282736542007.03.16 11:03buy0.10gbpusd1.94991.94181.95092007.03.16 11:431.94880.000.000.00-11.00
282771722007.03.16 11:30buy0.30gbpusd1.94791.94181.94892007.03.16 11:431.94890.000.000.0030.00
282785942007.03.16 11:44buy0.10gbpusd1.94901.94091.95002007.03.16 12:211.95000.000.000.0010.00
282827012007.03.16 12:21buy0.10gbpusd1.95041.94231.95142007.03.16 12:441.94920.000.000.00-12.00
282846882007.03.16 12:30buy0.30gbpusd1.94821.94211.94922007.03.16 12:441.94920.000.000.0030.00
282881392007.03.16 12:44buy0.10gbpusd1.94941.94131.95042007.03.16 17:541.94130.000.000.00-81.00
282908802007.03.16 13:10buy0.30gbpusd1.94741.94131.94842007.03.16 17:541.94130.000.000.00-183.00
283220032007.03.16 15:44buy0.90gbpusd1.94541.94131.94642007.03.16 17:541.94130.000.000.00-369.00
283257432007.03.16 15:55buy2.70gbpusd1.94341.94131.94442007.03.16 17:541.94130.000.000.00-567.00
283449722007.03.16 17:54sell0.10gbpusd1.94131.94941.94032007.03.16 18:071.94030.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -0.66 -344.00
Closed P/L: -344.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
283464992007.03.16 18:07sell0.10gbpusd1.93991.94801.9389 1.94240.000.000.04-25.00
283502312007.03.16 18:40sell0.30gbpusd1.94191.94801.9409 1.94240.000.000.12-15.00
  0.00 0.00 0.16 -40.00
 Floating P/L: -39.84
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -344.66 Floating P/L: -39.84 Margin: 200.00
Balance: 2 655.34 Equity: 2 615.50 Free Margin: 2 415.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 344.65 Gross Loss: 2 689.31 Total Net Profit: -344.66
Profit Factor: 0.87 Expected Payoff: -3.48  
Absolute Drawdown: 354.66 Maximal Drawdown: 1 224.84 (31.65%) Relative Drawdown: 31.65% (1 224.84)
 
Total Trades: 99 Short Positions (won %): 37 (54.05%) Long Positions (won %): 62 (59.68%)
Profit Trades (% of total): 57 (57.58%) Loss trades (% of total): 42 (42.42%)
Largest profit trade: 270.00 loss trade: -567.00
Average profit trade: 41.13 loss trade: -64.03
Maximum consecutive wins ($): 7 (85.00) consecutive losses ($): 5 (-1 212.00)
Maximal consecutive profit (count): 319.65 (4) consecutive loss (count): -1 212.00 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2