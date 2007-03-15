FXDD
|
Account: Phoenix
|
Name: Dion
|
Currency: USD
|
2007 March 24,
15:48
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2062346555
|
2007.03.15 17:00
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
155.08
|
155.92
|
155.03
|
2007.03.19 00:05
|
155.03
|
0.00
|
0.00
|
-2.30
|
4.30
|
2062370777
|
2007.03.21 03:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9614
|
1.9534
|
1.9635
|
2007.03.21 10:00
|
1.9635
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.00
|
2062370778
|
2007.03.21 03:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9614
|
1.9614
|
1.9635
|
2007.03.21 04:32
|
1.9614
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062383110
|
2007.03.23 03:00
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9645
|
1.9725
|
1.9619
|
2007.03.23 12:14
|
1.9619
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.00
|
2062383114
|
2007.03.23 03:00
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9645
|
1.9645
|
1.9619
|
2007.03.23 03:44
|
1.9645
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062361394
|
2007.03.19 16:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2107
|
1.2027
|
1.2142
|
2007.03.19 19:06
|
1.2127
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.49
|
2062361396
|
2007.03.19 16:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2107
|
1.2107
|
1.2142
|
2007.03.19 19:06
|
1.2126
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.67
|
2062361398
|
2007.03.19 16:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2107
|
1.2107
|
1.2175
|
2007.03.19 19:07
|
1.2126
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.67
|
2062362674
|
2007.03.19 22:15
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2124
|
1.2044
|
1.2148
|
2007.03.20 05:46
|
1.2148
|
0.00
|
0.00
|
0.79
|
19.76
|
2062362675
|
2007.03.19 22:15
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2124
|
1.2044
|
1.2148
|
2007.03.20 05:46
|
1.2148
|
0.00
|
0.00
|
0.79
|
19.76
|
2062362676
|
2007.03.19 22:15
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2124
|
1.2044
|
1.2192
|
2007.03.20 05:47
|
1.2152
|
0.00
|
0.00
|
0.79
|
23.04
|
2062364789
|
2007.03.20 08:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2136
|
1.2056
|
1.2146
|
2007.03.21 14:44
|
1.2146
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
8.23
|
2062364790
|
2007.03.20 08:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2136
|
1.2056
|
1.2146
|
2007.03.21 14:44
|
1.2146
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
8.23
|
2062364791
|
2007.03.20 08:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2136
|
1.2142
|
1.2156
|
2007.03.21 14:51
|
1.2142
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
4.94
|
2062377422
|
2007.03.22 05:15
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2091
|
1.2171
|
1.2049
|
2007.03.22 20:15
|
1.2172
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-66.55
|
2062377423
|
2007.03.22 05:15
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2091
|
1.2171
|
1.2070
|
2007.03.22 15:41
|
1.2135
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-36.26
|
2062377424
|
2007.03.22 05:15
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2091
|
1.2171
|
1.2055
|
2007.03.22 15:41
|
1.2132
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-33.79
|
2062382670
|
2007.03.22 22:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2140
|
1.2060
|
1.2161
|
2007.03.23 14:23
|
1.2161
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
17.27
|
2062382671
|
2007.03.22 22:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2140
|
1.2060
|
1.2161
|
2007.03.23 14:23
|
1.2161
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
17.27
|
2062382672
|
2007.03.22 22:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2140
|
1.2154
|
1.2176
|
2007.03.23 14:26
|
1.2154
|
0.00
|
0.00
|
0.80
|
11.52
|
|
0.00
|
0.00
|
4.87
|
92.55
|
Closed P/L:
|
97.42
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
No transactions
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
97.42
|
Floating P/L:
|
0.00
|
Margin:
|
0.00
|
Balance:
|
499.22
|
Equity:
|
499.22
|
Free Margin:
|
499.22