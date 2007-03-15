FXDD

 

Account: Phoenix

Name: Dion

Currency: USD

2007 March 24, 15:48

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2062346555

2007.03.15 17:00

sell

0.10

eurjpy

155.08

155.92

155.03

2007.03.19 00:05

155.03

0.00

0.00

-2.30

4.30

2062370777

2007.03.21 03:45

buy

0.10

gbpusd

1.9614

1.9534

1.9635

2007.03.21 10:00

1.9635

0.00

0.00

0.00

21.00

2062370778

2007.03.21 03:45

buy

0.10

gbpusd

1.9614

1.9614

1.9635

2007.03.21 04:32

1.9614

0.00

0.00

0.00

0.00

2062383110

2007.03.23 03:00

sell

0.10

gbpusd

1.9645

1.9725

1.9619

2007.03.23 12:14

1.9619

0.00

0.00

0.00

26.00

2062383114

2007.03.23 03:00

sell

0.10

gbpusd

1.9645

1.9645

1.9619

2007.03.23 03:44

1.9645

0.00

0.00

0.00

0.00

2062361394

2007.03.19 16:30

buy

0.10

usdchf

1.2107

1.2027

1.2142

2007.03.19 19:06

1.2127

0.00

0.00

0.00

16.49

2062361396

2007.03.19 16:30

buy

0.10

usdchf

1.2107

1.2107

1.2142

2007.03.19 19:06

1.2126

0.00

0.00

0.00

15.67

2062361398

2007.03.19 16:30

buy

0.10

usdchf

1.2107

1.2107

1.2175

2007.03.19 19:07

1.2126

0.00

0.00

0.00

15.67

2062362674

2007.03.19 22:15

buy

0.10

usdchf

1.2124

1.2044

1.2148

2007.03.20 05:46

1.2148

0.00

0.00

0.79

19.76

2062362675

2007.03.19 22:15

buy

0.10

usdchf

1.2124

1.2044

1.2148

2007.03.20 05:46

1.2148

0.00

0.00

0.79

19.76

2062362676

2007.03.19 22:15

buy

0.10

usdchf

1.2124

1.2044

1.2192

2007.03.20 05:47

1.2152

0.00

0.00

0.79

23.04

2062364789

2007.03.20 08:45

buy

0.10

usdchf

1.2136

1.2056

1.2146

2007.03.21 14:44

1.2146

0.00

0.00

0.80

8.23

2062364790

2007.03.20 08:45

buy

0.10

usdchf

1.2136

1.2056

1.2146

2007.03.21 14:44

1.2146

0.00

0.00

0.80

8.23

2062364791

2007.03.20 08:45

buy

0.10

usdchf

1.2136

1.2142

1.2156

2007.03.21 14:51

1.2142

0.00

0.00

0.80

4.94

2062377422

2007.03.22 05:15

sell

0.10

usdchf

1.2091

1.2171

1.2049

2007.03.22 20:15

1.2172

0.00

0.00

0.00

-66.55

2062377423

2007.03.22 05:15

sell

0.10

usdchf

1.2091

1.2171

1.2070

2007.03.22 15:41

1.2135

0.00

0.00

0.00

-36.26

2062377424

2007.03.22 05:15

sell

0.10

usdchf

1.2091

1.2171

1.2055

2007.03.22 15:41

1.2132

0.00

0.00

0.00

-33.79

2062382670

2007.03.22 22:30

buy

0.10

usdchf

1.2140

1.2060

1.2161

2007.03.23 14:23

1.2161

0.00

0.00

0.80

17.27

2062382671

2007.03.22 22:30

buy

0.10

usdchf

1.2140

1.2060

1.2161

2007.03.23 14:23

1.2161

0.00

0.00

0.80

17.27

2062382672

2007.03.22 22:30

buy

0.10

usdchf

1.2140

1.2154

1.2176

2007.03.23 14:26

1.2154

0.00

0.00

0.80

11.52

 

0.00

0.00

4.87

92.55

Closed P/L:

97.42

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

Floating P/L:

0.00

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

97.42

Floating P/L:

0.00

Margin:

0.00

Balance:

499.22

Equity:

499.22

Free Margin:

499.22

 