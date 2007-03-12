FXDD

 

Account: Phoenix

Name: Dion

Currency: USD

2007 March 16, 19:22

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2062318184

2007.03.12 00:45

sell

0.30

eurjpy

155.21

156.01

154.81

2007.03.12 09:09

155.20

0.00

0.00

0.00

2.53

2062318185

2007.03.12 00:45

sell

0.30

eurjpy

155.21

155.21

154.71

2007.03.12 03:08

155.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2062320066

2007.03.12 10:00

sell

0.30

eurjpy

155.29

156.09

154.79

2007.03.12 10:01

155.46

0.00

0.00

0.00

-43.05

2062320067

2007.03.12 10:00

sell

0.30

eurjpy

155.29

156.09

154.79

2007.03.12 10:01

155.46

0.00

0.00

0.00

-43.05

2062320125

2007.03.12 10:02

sell

0.30

eurjpy

155.40

156.20

154.90

2007.03.12 15:24

154.90

0.00

0.00

0.00

127.56

2062320126

2007.03.12 10:02

sell

0.30

eurjpy

155.40

155.40

154.90

2007.03.12 11:25

155.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2062322643

2007.03.12 15:30

buy

0.30

eurjpy

154.72

153.92

155.22

2007.03.12 15:30

154.58

0.00

0.00

0.00

-35.77

2062322644

2007.03.12 15:30

buy

0.30

eurjpy

154.72

153.92

155.22

2007.03.12 15:30

154.58

0.00

0.00

0.00

-35.77

2062322645

2007.03.12 15:30

buy

0.30

eurjpy

154.72

153.92

155.57

2007.03.12 15:30

154.58

0.00

0.00

0.00

-35.77

2062322678

2007.03.12 15:30

buy

0.30

eurjpy

154.62

153.82

155.12

2007.03.12 15:57

154.63

0.00

0.00

0.00

2.55

2062326113

2007.03.13 02:00

buy

0.10

eurjpy

155.01

154.21

155.51

2007.03.13 14:04

154.21

0.00

0.00

0.00

-68.34

2062332468

2007.03.13 20:45

buy

0.10

eurjpy

153.80

153.00

154.30

2007.03.14 02:15

153.00

0.00

0.00

0.95

-68.99

2062332469

2007.03.13 20:45

buy

0.10

eurjpy

153.80

153.00

154.30

2007.03.14 00:17

153.24

0.00

0.00

0.95

-48.23

2062332470

2007.03.13 20:45

buy

0.10

eurjpy

153.80

153.00

154.65

2007.03.14 00:16

153.25

0.00

0.00

0.95

-47.37

2062335583

2007.03.14 09:45

buy

0.10

eurjpy

152.79

151.95

153.21

2007.03.14 09:48

152.86

0.00

0.00

0.00

6.04

2062335664

2007.03.14 09:48

buy

0.10

eurjpy

152.93

152.09

153.35

2007.03.14 12:16

153.35

0.00

0.00

0.00

36.12

2062340872

2007.03.14 20:15

sell

0.10

eurjpy

153.87

154.71

153.45

2007.03.14 22:16

154.71

0.00

0.00

0.00

-71.79

2062340873

2007.03.14 20:15

sell

0.10

eurjpy

153.87

154.71

153.45

2007.03.14 21:25

154.46

0.00

0.00

0.00

-50.50

2062342980

2007.03.15 06:30

sell

0.10

eurjpy

155.06

155.90

154.87

2007.03.15 16:26

154.96

0.00

0.00

0.00

8.54

2062342981

2007.03.15 06:30

sell

0.10

eurjpy

155.06

155.06

154.64

2007.03.15 09:15

155.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2062346556

2007.03.15 17:00

sell

0.10

eurjpy

155.08

155.92

154.66

2007.03.15 19:15

155.64

0.00

0.00

0.00

-47.66

2062346557

2007.03.15 17:00

sell

0.10

eurjpy

155.08

155.92

154.37

2007.03.15 19:15

155.64

0.00

0.00

0.00

-47.66

2062323346

2007.03.12 16:13

sell

0.10

eurusd

1.3155

1.3176

1.3141

2007.03.12 16:17

1.3153

0.00

0.00

0.00

2.00

2062319577

2007.03.12 07:30

buy

0.10

gbpusd

1.9341

1.9261

1.9401

2007.03.12 09:09

1.9341

0.00

0.00

0.00

0.00

2062319578

2007.03.12 07:30

buy

0.10

gbpusd

1.9341

1.9261

1.9401

2007.03.12 09:09

1.9341

0.00

0.00

0.00

0.00

2062319581

2007.03.12 07:30

buy

0.10

gbpusd

1.9341

1.9261

1.9443

2007.03.12 09:09

1.9341

0.00

0.00

0.00

0.00

2062325575

2007.03.12 22:31

sell

0.10

gbpusd

1.9323

1.9403

1.9263

2007.03.13 15:25

1.9304

0.00

0.00

-0.07

19.00

2062325578

2007.03.12 22:31

sell

0.10

gbpusd

1.9323

1.9403

1.9263

2007.03.13 15:25

1.9304

0.00

0.00

-0.07

19.00

2062325582

2007.03.12 22:31

sell

0.10

gbpusd

1.9323

1.9323

1.9277

2007.03.13 15:31

1.9327

0.00

0.00

-0.07

-4.00

2062332878

2007.03.13 22:31

buy

0.10

gbpusd

1.9305

1.9225

1.9346

2007.03.14 09:48

1.9239

0.00

0.00

-0.10

-66.00

2062332879

2007.03.13 22:31

buy

0.10

gbpusd

1.9305

1.9225

1.9347

2007.03.14 09:48

1.9239

0.00

0.00

-0.10

-66.00

2062332880

2007.03.13 22:31

buy

0.10

gbpusd

1.9305

1.9225

1.9357

2007.03.14 09:48

1.9239

0.00

0.00

-0.10

-66.00

2062345476

2007.03.15 15:29

sell

0.10

gbpusd

1.9361

1.9441

1.9301

2007.03.15 16:32

1.9343

0.00

0.00

0.00

18.00

2062345477

2007.03.15 15:29

sell

0.10

gbpusd

1.9361

1.9351

1.9321

2007.03.15 16:39

1.9351

0.00

0.00

0.00

10.00

2062319795

2007.03.12 09:00

buy

0.10

usdchf

1.2339

1.2259

1.2379

2007.03.12 09:09

1.2333

0.00

0.00

0.00

-4.86

2062319797

2007.03.12 09:00

buy

0.10

usdchf

1.2339

1.2259

1.2379

2007.03.12 09:09

1.2333

0.00

0.00

0.00

-4.86

2062319800

2007.03.12 09:00

buy

0.10

usdchf

1.2339

1.2259

1.2407

2007.03.12 09:09

1.2333

0.00

0.00

0.00

-4.86

2062319856

2007.03.12 09:10

buy

0.10

usdchf

1.2337

1.2257

1.2377

2007.03.12 10:01

1.2334

0.00

0.00

0.00

-2.43

2062319857

2007.03.12 09:10

buy

0.10

usdchf

1.2337

1.2257

1.2377

2007.03.12 10:01

1.2334

0.00

0.00

0.00

-2.43

2062319858

2007.03.12 09:10

buy

0.10

usdchf

1.2337

1.2257

1.2405

2007.03.12 10:01

1.2334

0.00

0.00

0.00

-2.43

2062325333

2007.03.12 21:45

sell

0.10

usdchf

1.2253

1.2333

1.2213

2007.03.13 14:36

1.2213

0.00

0.00

-0.99

32.75

2062325334

2007.03.12 21:45

sell

0.10

usdchf

1.2253

1.2333

1.2213

2007.03.13 14:36

1.2213

0.00

0.00

-0.99

32.75

2062325337

2007.03.12 21:45

sell

0.10

usdchf

1.2253

1.2223

1.2185

2007.03.13 15:08

1.2223

0.00

0.00

-0.99

24.54

2062331409

2007.03.13 18:15

sell

0.10

usdchf

1.2216

1.2296

1.2176

2007.03.13 21:10

1.2176

0.00

0.00

0.00

32.85

2062331410

2007.03.13 18:15

sell

0.10

usdchf

1.2216

1.2296

1.2176

2007.03.13 21:10

1.2176

0.00

0.00

0.00

32.85

2062331411

2007.03.13 18:15

sell

0.10

usdchf

1.2216

1.2186

1.2148

2007.03.13 21:19

1.2186

0.00

0.00

0.00

24.62

2062337496

2007.03.14 15:15

buy

0.10

usdchf

1.2174

1.2094

1.2214

2007.03.14 15:40

1.2184

0.00

0.00

0.00

8.21

2062337497

2007.03.14 15:15

buy

0.10

usdchf

1.2174

1.2174

1.2214

2007.03.14 15:40

1.2185

0.00

0.00

0.00

9.03

2062337501

2007.03.14 15:15

buy

0.10

usdchf

1.2174

1.2174

1.2242

2007.03.14 15:40

1.2186

0.00

0.00

0.00

9.85

2062339392

2007.03.14 17:45

buy

0.10

usdchf

1.2160

1.2080

1.2174

2007.03.15 10:00

1.2174

0.00

0.00

2.48

11.50

2062339394

2007.03.14 17:45

buy

0.10

usdchf

1.2160

1.2080

1.2174

2007.03.15 10:00

1.2174

0.00

0.00

2.48

11.50

2062339396

2007.03.14 17:45

buy

0.10

usdchf

1.2160

1.2080

1.2174

2007.03.15 10:00

1.2174

0.00

0.00

2.48

11.50

2062347896

2007.03.15 20:00

sell

0.10

usdchf

1.2181

1.2261

1.2141

2007.03.16 02:25

1.2141

0.00

0.00

-0.99

32.95

2062347898

2007.03.15 20:00

sell

0.10

usdchf

1.2181

1.2181

1.2141

2007.03.15 20:29

1.2181

0.00

0.00

0.00

0.00

2062351381

2007.03.16 07:30

sell

0.10

usdchf

1.2118

1.2198

1.2078

2007.03.16 11:24

1.2078

0.00

0.00

0.00

33.12

2062351383

2007.03.16 07:30

sell

0.10

usdchf

1.2118

1.2198

1.2078

2007.03.16 11:24

1.2078

0.00

0.00

0.00

33.12

2062351385

2007.03.16 07:30

sell

0.10

usdchf

1.2118

1.2088

1.2050

2007.03.16 11:41

1.2088

0.00

0.00

0.00

24.82

 

0.00

0.00

5.82

-250.52

Closed P/L:

-244.70

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

2062346555

2007.03.15 17:00

sell

0.10

eurjpy

155.08

155.92

155.03

 

155.52

0.00

0.00

-1.15

-37.67

 

0.00

0.00

-1.15

-37.67

 

Floating P/L:

-38.82

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

-244.70

Floating P/L:

-38.82

Margin:

66.12

Balance:

401.80

Equity:

362.98

Free Margin:

296.86

 