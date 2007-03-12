FXDD
|
Account: Phoenix
|
Name: Dion
|
Currency: USD
|
2007 March 16, 19:22
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2062318184
|
2007.03.12 00:45
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
155.21
|
156.01
|
154.81
|
2007.03.12 09:09
|
155.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.53
|
2062318185
|
2007.03.12 00:45
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
155.21
|
155.21
|
154.71
|
2007.03.12 03:08
|
155.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062320066
|
2007.03.12 10:00
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
155.29
|
156.09
|
154.79
|
2007.03.12 10:01
|
155.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-43.05
|
2062320067
|
2007.03.12 10:00
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
155.29
|
156.09
|
154.79
|
2007.03.12 10:01
|
155.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-43.05
|
2062320125
|
2007.03.12 10:02
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
155.40
|
156.20
|
154.90
|
2007.03.12 15:24
|
154.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
127.56
|
2062320126
|
2007.03.12 10:02
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
155.40
|
155.40
|
154.90
|
2007.03.12 11:25
|
155.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062322643
|
2007.03.12 15:30
|
buy
|
0.30
|
eurjpy
|
154.72
|
153.92
|
155.22
|
2007.03.12 15:30
|
154.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-35.77
|
2062322644
|
2007.03.12 15:30
|
buy
|
0.30
|
eurjpy
|
154.72
|
153.92
|
155.22
|
2007.03.12 15:30
|
154.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-35.77
|
2062322645
|
2007.03.12 15:30
|
buy
|
0.30
|
eurjpy
|
154.72
|
153.92
|
155.57
|
2007.03.12 15:30
|
154.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-35.77
|
2062322678
|
2007.03.12 15:30
|
buy
|
0.30
|
eurjpy
|
154.62
|
153.82
|
155.12
|
2007.03.12 15:57
|
154.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.55
|
2062326113
|
2007.03.13 02:00
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
155.01
|
154.21
|
155.51
|
2007.03.13 14:04
|
154.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-68.34
|
2062332468
|
2007.03.13 20:45
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.80
|
153.00
|
154.30
|
2007.03.14 02:15
|
153.00
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
-68.99
|
2062332469
|
2007.03.13 20:45
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.80
|
153.00
|
154.30
|
2007.03.14 00:17
|
153.24
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
-48.23
|
2062332470
|
2007.03.13 20:45
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.80
|
153.00
|
154.65
|
2007.03.14 00:16
|
153.25
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
-47.37
|
2062335583
|
2007.03.14 09:45
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
152.79
|
151.95
|
153.21
|
2007.03.14 09:48
|
152.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.04
|
2062335664
|
2007.03.14 09:48
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
152.93
|
152.09
|
153.35
|
2007.03.14 12:16
|
153.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.12
|
2062340872
|
2007.03.14 20:15
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
153.87
|
154.71
|
153.45
|
2007.03.14 22:16
|
154.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-71.79
|
2062340873
|
2007.03.14 20:15
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
153.87
|
154.71
|
153.45
|
2007.03.14 21:25
|
154.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-50.50
|
2062342980
|
2007.03.15 06:30
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
155.06
|
155.90
|
154.87
|
2007.03.15 16:26
|
154.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.54
|
2062342981
|
2007.03.15 06:30
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
155.06
|
155.06
|
154.64
|
2007.03.15 09:15
|
155.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062346556
|
2007.03.15 17:00
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
155.08
|
155.92
|
154.66
|
2007.03.15 19:15
|
155.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-47.66
|
2062346557
|
2007.03.15 17:00
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
155.08
|
155.92
|
154.37
|
2007.03.15 19:15
|
155.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-47.66
|
2062323346
|
2007.03.12 16:13
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.3155
|
1.3176
|
1.3141
|
2007.03.12 16:17
|
1.3153
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
2062319577
|
2007.03.12 07:30
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9341
|
1.9261
|
1.9401
|
2007.03.12 09:09
|
1.9341
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062319578
|
2007.03.12 07:30
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9341
|
1.9261
|
1.9401
|
2007.03.12 09:09
|
1.9341
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062319581
|
2007.03.12 07:30
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9341
|
1.9261
|
1.9443
|
2007.03.12 09:09
|
1.9341
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062325575
|
2007.03.12 22:31
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9323
|
1.9403
|
1.9263
|
2007.03.13 15:25
|
1.9304
|
0.00
|
0.00
|
-0.07
|
19.00
|
2062325578
|
2007.03.12 22:31
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9323
|
1.9403
|
1.9263
|
2007.03.13 15:25
|
1.9304
|
0.00
|
0.00
|
-0.07
|
19.00
|
2062325582
|
2007.03.12 22:31
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9323
|
1.9323
|
1.9277
|
2007.03.13 15:31
|
1.9327
|
0.00
|
0.00
|
-0.07
|
-4.00
|
2062332878
|
2007.03.13 22:31
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9305
|
1.9225
|
1.9346
|
2007.03.14 09:48
|
1.9239
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
-66.00
|
2062332879
|
2007.03.13 22:31
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9305
|
1.9225
|
1.9347
|
2007.03.14 09:48
|
1.9239
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
-66.00
|
2062332880
|
2007.03.13 22:31
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9305
|
1.9225
|
1.9357
|
2007.03.14 09:48
|
1.9239
|
0.00
|
0.00
|
-0.10
|
-66.00
|
2062345476
|
2007.03.15 15:29
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9361
|
1.9441
|
1.9301
|
2007.03.15 16:32
|
1.9343
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.00
|
2062345477
|
2007.03.15 15:29
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9361
|
1.9351
|
1.9321
|
2007.03.15 16:39
|
1.9351
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
2062319795
|
2007.03.12 09:00
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2339
|
1.2259
|
1.2379
|
2007.03.12 09:09
|
1.2333
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.86
|
2062319797
|
2007.03.12 09:00
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2339
|
1.2259
|
1.2379
|
2007.03.12 09:09
|
1.2333
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.86
|
2062319800
|
2007.03.12 09:00
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2339
|
1.2259
|
1.2407
|
2007.03.12 09:09
|
1.2333
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.86
|
2062319856
|
2007.03.12 09:10
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2337
|
1.2257
|
1.2377
|
2007.03.12 10:01
|
1.2334
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.43
|
2062319857
|
2007.03.12 09:10
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2337
|
1.2257
|
1.2377
|
2007.03.12 10:01
|
1.2334
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.43
|
2062319858
|
2007.03.12 09:10
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2337
|
1.2257
|
1.2405
|
2007.03.12 10:01
|
1.2334
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.43
|
2062325333
|
2007.03.12 21:45
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2253
|
1.2333
|
1.2213
|
2007.03.13 14:36
|
1.2213
|
0.00
|
0.00
|
-0.99
|
32.75
|
2062325334
|
2007.03.12 21:45
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2253
|
1.2333
|
1.2213
|
2007.03.13 14:36
|
1.2213
|
0.00
|
0.00
|
-0.99
|
32.75
|
2062325337
|
2007.03.12 21:45
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2253
|
1.2223
|
1.2185
|
2007.03.13 15:08
|
1.2223
|
0.00
|
0.00
|
-0.99
|
24.54
|
2062331409
|
2007.03.13 18:15
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2216
|
1.2296
|
1.2176
|
2007.03.13 21:10
|
1.2176
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.85
|
2062331410
|
2007.03.13 18:15
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2216
|
1.2296
|
1.2176
|
2007.03.13 21:10
|
1.2176
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.85
|
2062331411
|
2007.03.13 18:15
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2216
|
1.2186
|
1.2148
|
2007.03.13 21:19
|
1.2186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.62
|
2062337496
|
2007.03.14 15:15
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2174
|
1.2094
|
1.2214
|
2007.03.14 15:40
|
1.2184
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.21
|
2062337497
|
2007.03.14 15:15
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2174
|
1.2174
|
1.2214
|
2007.03.14 15:40
|
1.2185
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.03
|
2062337501
|
2007.03.14 15:15
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2174
|
1.2174
|
1.2242
|
2007.03.14 15:40
|
1.2186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.85
|
2062339392
|
2007.03.14 17:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2160
|
1.2080
|
1.2174
|
2007.03.15 10:00
|
1.2174
|
0.00
|
0.00
|
2.48
|
11.50
|
2062339394
|
2007.03.14 17:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2160
|
1.2080
|
1.2174
|
2007.03.15 10:00
|
1.2174
|
0.00
|
0.00
|
2.48
|
11.50
|
2062339396
|
2007.03.14 17:45
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2160
|
1.2080
|
1.2174
|
2007.03.15 10:00
|
1.2174
|
0.00
|
0.00
|
2.48
|
11.50
|
2062347896
|
2007.03.15 20:00
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2181
|
1.2261
|
1.2141
|
2007.03.16 02:25
|
1.2141
|
0.00
|
0.00
|
-0.99
|
32.95
|
2062347898
|
2007.03.15 20:00
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2181
|
1.2181
|
1.2141
|
2007.03.15 20:29
|
1.2181
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2062351381
|
2007.03.16 07:30
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2118
|
1.2198
|
1.2078
|
2007.03.16 11:24
|
1.2078
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.12
|
2062351383
|
2007.03.16 07:30
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2118
|
1.2198
|
1.2078
|
2007.03.16 11:24
|
1.2078
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33.12
|
2062351385
|
2007.03.16 07:30
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.2118
|
1.2088
|
1.2050
|
2007.03.16 11:41
|
1.2088
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.82
|
|
0.00
|
0.00
|
5.82
|
-250.52
|
Closed P/L:
|
-244.70
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
2062346555
|
2007.03.15 17:00
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
155.08
|
155.92
|
155.03
|
|
155.52
|
0.00
|
0.00
|
-1.15
|
-37.67
|
|
0.00
|
0.00
|
-1.15
|
-37.67
|
|
Floating P/L:
|
-38.82
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
-244.70
|
Floating P/L:
|
-38.82
|
Margin:
|
66.12
|
Balance:
|
401.80
|
Equity:
|
362.98
|
Free Margin:
|
296.86