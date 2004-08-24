Strategy Tester Report
SimbaSystemM1v1.3

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.23 17:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersStopAfterNoTrades=false; MA_Type=1; JMA_HMA_Period=13; JMA_Phase=0; UseSATLFilter=true; AllowReentries=false; WPR_Period=90; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; TPPips=355; LotSize=1; MaximumRisk=0; pips=10; check_spread=false; spread_limit=6; wpr_top_limit=-5; wpr_bottom_limit=-95; atr_for_tp=false; atr_period=106; atr_divider=4; use_chandelier_if_touched=true; sm="--Trading Hours--"; UseTradingHours=false; TradeAsianMarket=true; StartHour1=0; StopHour1=3; TradeEuropeanMarket=true; StartHour2=9; StopHour2=11; TradeNewYorkMarket=false; StartHour3=15; StopHour3=17; st6="--Profit Controls--"; StopLoss=100; Margincutoff=150; tsp0="--Trailing Stop Types--"; tsp1=" 1 = Trail immediately"; tsp2=" 2 = Wait to trail"; tsp3=" 3 = Uses 3 levels before trail"; tsp4=" 4 = Breakeven + Lockin"; tsp5=" 5 = Step trail"; tsp6=" 6 = EMA trail"; tsp7=" 7 = pSAR trail"; UseTrailingStop=false; TrailingStopType=4; ts2="Settings for Type 2"; TrailingStop=15; ts3="Settings for Type 3"; FirstMove=20; FirstStopLoss=50; SecondMove=30; SecondStopLoss=30; ThirdMove=40; TrailingStop3=20; ts4="Settings for Type 4"; BreakEven=37; LockInPips=12; ts5="Settings for Type 5"; eTrailingStop=10; eTrailingStep=2; ts6="Settings for Type 6"; EMATimeFrame=30; Price=0; EMAPeriod=13; EMAShift=2; InitialStop=0; ts7="Settings for Type 7"; StepParabolic=0.02; MaxParabolic=0.2; Interval=5;
Bars in test202206Ticks modelled4363432Modelling quality89.96%
Initial deposit10000.00
Total net profit32453.03Gross profit65266.97Gross loss-32813.94
Profit factor1.99Expected payoff169.91
Absolute drawdown320.00Maximal drawdown3401.03 (12.89%)Relative drawdown14.65% (2836.95)
Total trades191Short positions (won %)94 (34.04%)Long positions (won %)97 (37.11%)
Profit trades (% of total)68 (35.60%)Loss trades (% of total)123 (64.40%)
Largestprofit trade3579.00loss trade-640.00
Averageprofit trade959.81loss trade-266.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (3578.99)consecutive losses (loss in money)13 (-3401.03)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4368.00 (2)consecutive loss (count of losses)-3401.03 (13)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 09:45buy11.001.83131.82621.8671
22004.07.05 10:00modify11.001.83131.82661.8671
32004.07.05 11:00modify11.001.83131.82691.8671
42004.07.05 12:00modify11.001.83131.82711.8671
52004.07.05 13:00modify11.001.83131.82731.8671
62004.07.05 14:00modify11.001.83131.82741.8671
72004.07.05 15:00modify11.001.83131.82801.8671
82004.07.05 16:00modify11.001.83131.82811.8671
92004.07.05 16:30s/l11.001.82811.82811.8671-320.009680.00
102004.07.07 02:35buy21.001.83941.83231.8752
112004.07.07 06:00modify21.001.83941.83291.8752
122004.07.07 07:00modify21.001.83941.83381.8752
132004.07.07 08:00modify21.001.83941.83481.8752
142004.07.07 09:00modify21.001.83941.83571.8752
152004.07.07 10:00modify21.001.83941.83751.8752
162004.07.07 11:00modify21.001.83941.83761.8752
172004.07.07 12:00modify21.001.83941.83811.8752
182004.07.07 13:00modify21.001.83941.84071.8752
192004.07.07 18:00modify21.001.83941.84221.8752
202004.07.07 19:00modify21.001.83941.84381.8752
212004.07.07 21:00modify21.001.83941.84401.8752
222004.07.07 23:00modify21.001.83941.84501.8752
232004.07.08 00:00modify21.001.83941.84551.8752
242004.07.08 02:00modify21.001.83941.84601.8752
252004.07.08 03:00modify21.001.83941.84741.8752
262004.07.08 04:00modify21.001.83941.84751.8752
272004.07.08 05:00modify21.001.83941.84771.8752
282004.07.08 06:00modify21.001.83941.84801.8752
292004.07.08 07:00modify21.001.83941.84871.8752
302004.07.08 08:00modify21.001.83941.84941.8752
312004.07.08 09:00modify21.001.83941.85011.8752
322004.07.08 09:14s/l21.001.85011.85011.87521067.0010747.00
332004.07.13 23:45sell31.001.85781.86261.8226
342004.07.13 23:47modify31.001.85781.86231.8226
352004.07.14 06:00modify31.001.85781.86221.8226
362004.07.14 07:00modify31.001.85781.86191.8226
372004.07.14 08:00modify31.001.85781.86131.8226
382004.07.14 10:30s/l31.001.86131.86131.8226-350.0010397.00
392004.07.19 09:05buy41.001.87291.86811.9087
402004.07.19 10:00modify41.001.87291.86831.9087
412004.07.19 11:00modify41.001.87291.86851.9087
422004.07.19 11:49s/l41.001.86851.86851.9087-440.009957.00
432004.07.21 09:35sell51.001.85331.85821.8181
442004.07.21 09:35modify51.001.85331.85791.8181
452004.07.21 12:00modify51.001.85331.85751.8181
462004.07.21 13:00modify51.001.85331.85301.8181
472004.07.21 14:00modify51.001.85331.85201.8181
482004.07.21 16:00modify51.001.85331.85091.8181
492004.07.21 18:00modify51.001.85331.85021.8181
502004.07.21 19:00modify51.001.85331.84841.8181
512004.07.22 03:00modify51.001.85331.84671.8181
522004.07.22 04:00modify51.001.85331.84631.8181
532004.07.22 05:00modify51.001.85331.84601.8181
542004.07.22 06:00modify51.001.85331.84491.8181
552004.07.22 07:00modify51.001.85331.84401.8181
562004.07.22 08:00modify51.001.85331.84231.8181
572004.07.22 09:00modify51.001.85331.84161.8181
582004.07.22 11:26s/l51.001.84161.84161.81811170.0011127.00
592004.07.28 02:35sell61.001.82331.83361.7881
602004.07.28 02:35modify61.001.82331.83331.7881
612004.07.28 03:00modify61.001.82331.83271.7881
622004.07.28 04:00modify61.001.82331.83241.7881
632004.07.28 06:00modify61.001.82331.83191.7881
642004.07.28 07:00modify61.001.82331.83111.7881
652004.07.28 08:00modify61.001.82331.82801.7881
662004.07.28 09:00modify61.001.82331.82701.7881
672004.07.28 10:00modify61.001.82331.82691.7881
682004.07.28 12:00modify61.001.82331.82501.7881
692004.07.28 13:00modify61.001.82331.82401.7881
702004.07.28 14:00modify61.001.82331.82381.7881
712004.07.28 18:03s/l61.001.82381.82381.7881-50.0011077.00
722004.08.02 23:55buy71.001.82531.82121.8611
732004.08.03 01:00modify71.001.82531.82241.8611
742004.08.03 02:00modify71.001.82531.82301.8611
752004.08.03 03:00modify71.001.82531.82321.8611
762004.08.03 08:02s/l71.001.82321.82321.8611-211.0010866.00
772004.08.09 09:35buy81.001.84161.83761.8774
782004.08.09 10:00modify81.001.84161.83781.8774
792004.08.09 16:30s/l81.001.83781.83781.8774-380.0010486.00
802004.08.11 09:00sell91.001.82941.83391.7942
812004.08.11 09:00modify91.001.82941.83361.7942
822004.08.11 10:00modify91.001.82941.83331.7942
832004.08.11 12:00modify91.001.82941.83201.7942
842004.08.11 13:00modify91.001.82941.83171.7942
852004.08.11 19:30s/l91.001.83171.83171.7942-230.0110255.99
862004.08.16 07:25buy101.001.84161.83581.8774
872004.08.16 08:00modify101.001.84161.83791.8774
882004.08.16 09:00modify101.001.84161.83911.8774
892004.08.16 09:16s/l101.001.83911.83911.8774-250.0010005.99
902004.08.18 05:45sell111.001.82891.83781.7937
912004.08.18 05:46modify111.001.82891.83751.7937
922004.08.18 06:00modify111.001.82891.83511.7937
932004.08.18 07:00modify111.001.82891.83431.7937
942004.08.18 08:00modify111.001.82891.83281.7937
952004.08.18 09:00modify111.001.82891.83221.7937
962004.08.18 11:00modify111.001.82891.83121.7937
972004.08.18 12:00modify111.001.82891.83071.7937
982004.08.18 16:00modify111.001.82891.82931.7937
992004.08.19 02:00modify111.001.82891.82921.7937
1002004.08.19 06:00modify111.001.82891.82791.7937
1012004.08.19 07:00modify111.001.82891.82741.7937
1022004.08.19 08:00modify111.001.82891.82701.7937
1032004.08.19 11:31s/l111.001.82701.82701.7937190.0010195.99
1042004.08.23 16:00sell121.001.81801.82261.7828
1052004.08.23 16:00modify121.001.81801.82231.7828
1062004.08.23 22:00modify121.001.81801.81991.7828
1072004.08.23 23:00modify121.001.81801.81841.7828
1082004.08.24 00:00modify121.001.81801.81821.7828
1092004.08.24 01:00modify121.001.81801.81791.7828
1102004.08.24 02:00modify121.001.81801.81751.7828
1112004.08.24 03:00modify121.001.81801.81721.7828
1122004.08.24 04:00modify121.001.81801.81701.7828
1132004.08.24 05:00modify121.001.81801.81651.7828
1142004.08.24 06:00modify121.001.81801.81561.7828
1152004.08.24 07:00modify121.001.81801.81301.7828
1162004.08.24 09:00modify121.001.81801.81251.7828
1172004.08.24 12:00modify121.001.81801.81181.7828
1182004.08.24 13:00modify121.001.81801.81161.7828
1192004.08.24 16:00modify121.001.81801.80661.7828
1202004.08.24 17:00modify121.001.81801.80651.7828
1212004.08.24 19:00modify121.001.81801.80501.7828
1222004.08.24 20:00modify121.001.81801.80361.7828
1232004.08.24 21:00modify121.001.81801.80261.7828
1242004.08.24 22:00modify121.001.81801.80231.7828
1252004.08.25 00:00modify121.001.81801.80181.7828
1262004.08.25 01:00modify121.001.81801.80171.7828
1272004.08.25 02:00modify121.001.81801.80141.7828
1282004.08.25 03:00modify121.001.81801.80131.7828
1292004.08.25 06:00modify121.001.81801.79841.7828
1302004.08.25 08:00modify121.001.81801.79781.7828
1312004.08.25 09:00modify121.001.81801.79691.7828
1322004.08.25 09:37s/l121.001.79691.79691.78282110.0012305.99
1332004.09.03 06:05sell131.001.79141.79581.7562
1342004.09.03 06:05modify131.001.79141.79551.7562
1352004.09.03 07:00modify131.001.79141.79491.7562
1362004.09.03 08:00modify131.001.79141.79371.7562
1372004.09.03 11:00modify131.001.79141.79281.7562
1382004.09.03 14:30s/l131.001.79281.79281.7562-139.9912166.00
1392004.09.06 08:55sell141.001.77761.78271.7424
1402004.09.06 08:55modify141.001.77761.78241.7424
1412004.09.06 09:00modify141.001.77761.78041.7424
1422004.09.06 12:59s/l141.001.78041.78041.7424-280.0011886.00
1432004.09.09 07:25buy151.001.78561.77891.8214
1442004.09.09 08:00modify151.001.78561.78211.8214
1452004.09.09 09:00modify151.001.78561.78401.8214
1462004.09.09 10:34s/l151.001.78401.78401.8214-160.0011726.00
1472004.09.16 03:00sell161.001.77781.78581.7426
1482004.09.16 03:00modify161.001.77781.78551.7426
1492004.09.16 04:00modify161.001.77781.78451.7426
1502004.09.16 05:00modify161.001.77781.78441.7426
1512004.09.16 06:00modify161.001.77781.78361.7426
1522004.09.16 07:00modify161.001.77781.78211.7426
1532004.09.16 08:00modify161.001.77781.78111.7426
1542004.09.16 09:00modify161.001.77781.78061.7426
1552004.09.16 09:33s/l161.001.78061.78061.7426-280.0011446.00
1562004.09.27 09:35buy171.001.80481.79991.8406
1572004.09.27 10:00modify171.001.80481.80071.8406
1582004.09.27 11:00modify171.001.80481.80081.8406
1592004.09.27 13:00modify171.001.80481.80091.8406
1602004.09.27 21:00modify171.001.80481.80101.8406
1612004.09.28 01:00modify171.001.80481.80171.8406
1622004.09.28 02:00modify171.001.80481.80351.8406
1632004.09.28 03:00modify171.001.80481.80421.8406
1642004.09.28 04:00modify171.001.80481.80431.8406
1652004.09.28 05:00modify171.001.80481.80471.8406
1662004.09.28 06:00modify171.001.80481.80501.8406
1672004.09.28 07:00modify171.001.80481.80561.8406
1682004.09.28 09:00modify171.001.80481.80571.8406
1692004.09.28 11:00modify171.001.80481.80591.8406
1702004.09.28 13:00modify171.001.80481.80661.8406
1712004.09.28 14:00modify171.001.80481.80691.8406
1722004.09.28 15:00modify171.001.80481.80701.8406
1732004.09.28 16:00modify171.001.80481.80751.8406
1742004.09.28 17:00modify171.001.80481.80781.8406
1752004.09.29 05:00modify171.001.80481.80811.8406
1762004.09.29 06:00modify171.001.80481.80841.8406
1772004.09.29 07:00modify171.001.80481.80891.8406
1782004.09.29 08:00modify171.001.80481.81011.8406
1792004.09.29 08:18s/l171.001.81011.81011.8406528.0011974.00
1802004.09.30 00:30sell181.001.80071.80741.7655
1812004.09.30 00:30modify181.001.80071.80711.7655
1822004.09.30 02:00modify181.001.80071.80631.7655
1832004.09.30 03:00modify181.001.80071.80591.7655
1842004.09.30 04:00modify181.001.80071.80521.7655
1852004.09.30 05:00modify181.001.80071.80501.7655
1862004.09.30 06:00modify181.001.80071.80411.7655
1872004.09.30 07:00modify181.001.80071.80311.7655
1882004.09.30 08:00modify181.001.80071.80251.7655
1892004.09.30 09:00modify181.001.80071.80191.7655
1902004.09.30 13:33s/l181.001.80191.80191.7655-119.9911854.01
1912004.10.01 04:05buy191.001.81001.80281.8458
1922004.10.01 05:05modify191.001.81001.80491.8458
1932004.10.01 06:00modify191.001.81001.80551.8458
1942004.10.01 07:00modify191.001.81001.80601.8458
1952004.10.01 08:00modify191.001.81001.80701.8458
1962004.10.01 09:00modify191.001.81001.80741.8458
1972004.10.01 10:03s/l191.001.80741.80741.8458-260.0011594.01
1982004.10.01 20:10sell201.001.79841.80251.7632
1992004.10.01 20:11modify201.001.79841.80221.7632
2002004.10.04 04:00modify201.001.79841.80181.7632
2012004.10.04 05:00modify201.001.79841.80051.7632
2022004.10.04 06:00modify201.001.79841.80001.7632
2032004.10.04 07:00modify201.001.79841.79941.7632
2042004.10.04 08:00modify201.001.79841.79841.7632
2052004.10.04 09:00modify201.001.79841.79821.7632
2062004.10.04 10:00modify201.001.79841.79791.7632
2072004.10.04 14:00modify201.001.79841.79701.7632
2082004.10.04 15:00modify201.001.79841.79571.7632
2092004.10.04 16:00modify201.001.79841.79491.7632
2102004.10.04 17:00modify201.001.79841.79441.7632
2112004.10.04 18:00modify201.001.79841.79281.7632
2122004.10.04 19:00modify201.001.79841.79151.7632
2132004.10.05 00:00modify201.001.79841.79121.7632
2142004.10.05 01:00modify201.001.79841.79061.7632
2152004.10.05 02:00modify201.001.79841.79021.7632
2162004.10.05 03:00modify201.001.79841.79001.7632
2172004.10.05 04:00modify201.001.79841.78901.7632
2182004.10.05 05:00modify201.001.79841.78811.7632
2192004.10.05 06:00modify201.001.79841.78731.7632
2202004.10.05 07:00modify201.001.79841.78701.7632
2212004.10.05 08:00modify201.001.79841.78671.7632
2222004.10.05 08:07s/l201.001.78671.78671.76321170.0012764.01
2232004.10.18 07:30buy211.001.80321.79901.8390
2242004.10.18 08:00modify211.001.80321.79991.8390
2252004.10.18 09:00modify211.001.80321.80061.8390
2262004.10.18 13:31s/l211.001.80061.80061.8390-260.0012504.01
2272004.10.20 02:00buy221.001.80281.79551.8386
2282004.10.20 03:00modify221.001.80281.79701.8386
2292004.10.20 04:00modify221.001.80281.79751.8386
2302004.10.20 05:00modify221.001.80281.79761.8386
2312004.10.20 06:00modify221.001.80281.79841.8386
2322004.10.20 07:00modify221.001.80281.79891.8386
2332004.10.20 08:00modify221.001.80281.79961.8386
2342004.10.20 11:00modify221.001.80281.80171.8386
2352004.10.20 12:00modify221.001.80281.80291.8386
2362004.10.20 18:00modify221.001.80281.80311.8386
2372004.10.20 19:00modify221.001.80281.80681.8386
2382004.10.21 01:00modify221.001.80281.80791.8386
2392004.10.21 02:00modify221.001.80281.80861.8386
2402004.10.21 03:00modify221.001.80281.80871.8386
2412004.10.21 05:00modify221.001.80281.80911.8386
2422004.10.21 06:00modify221.001.80281.80971.8386
2432004.10.21 07:00modify221.001.80281.80991.8386
2442004.10.21 08:00modify221.001.80281.81051.8386
2452004.10.21 09:00modify221.001.80281.81201.8386
2462004.10.21 10:00modify221.001.80281.81211.8386
2472004.10.21 11:00modify221.001.80281.81481.8386
2482004.10.21 12:00modify221.001.80281.81971.8386
2492004.10.22 02:00modify221.001.80281.82081.8386
2502004.10.22 03:00modify221.001.80281.82111.8386
2512004.10.22 04:00modify221.001.80281.82151.8386
2522004.10.22 05:00modify221.001.80281.82181.8386
2532004.10.22 06:00modify221.001.80281.82241.8386
2542004.10.22 07:00modify221.001.80281.82301.8386
2552004.10.22 08:00modify221.001.80281.82361.8386
2562004.10.22 09:00modify221.001.80281.82411.8386
2572004.10.22 10:00modify221.001.80281.82471.8386
2582004.10.22 10:32s/l221.001.82471.82471.83862186.0014690.01
2592004.10.26 02:10buy231.001.83991.83531.8757
2602004.10.26 03:00modify231.001.83991.83601.8757
2612004.10.26 04:00modify231.001.83991.83611.8757
2622004.10.26 07:00modify231.001.83991.83641.8757
2632004.10.26 08:00modify231.001.83991.83691.8757
2642004.10.26 09:00modify231.001.83991.83701.8757
2652004.10.26 10:20s/l231.001.83701.83701.8757-290.0014400.01
2662004.10.27 07:00sell241.001.83611.84171.8009
2672004.10.27 07:00modify241.001.83611.84141.8009
2682004.10.27 08:00modify241.001.83611.84061.8009
2692004.10.27 09:00modify241.001.83611.83961.8009
2702004.10.27 10:00modify241.001.83611.83941.8009
2712004.10.27 12:57s/l241.001.83941.83941.8009-330.0014070.01
2722004.10.28 04:55sell251.001.83161.83851.7964
2732004.10.28 04:55modify251.001.83161.83821.7964
2742004.10.28 05:00modify251.001.83161.83771.7964
2752004.10.28 06:00modify251.001.83161.83711.7964
2762004.10.28 07:00modify251.001.83161.83641.7964
2772004.10.28 08:00modify251.001.83161.83551.7964
2782004.10.28 09:00modify251.001.83161.83391.7964
2792004.10.28 09:04s/l251.001.83391.83391.7964-229.9913840.02
2802004.11.11 01:40sell261.001.84761.85541.8124
2812004.11.11 01:40modify261.001.84761.85511.8124
2822004.11.11 06:00modify261.001.84761.85451.8124
2832004.11.11 07:00modify261.001.84761.85231.8124
2842004.11.11 08:00modify261.001.84761.85031.8124
2852004.11.11 12:00modify261.001.84761.85021.8124
2862004.11.11 13:00modify261.001.84761.84911.8124
2872004.11.11 14:00modify261.001.84761.84611.8124
2882004.11.11 15:00modify261.001.84761.84601.8124
2892004.11.12 02:26s/l261.001.84601.84601.8124160.0014000.02
2902004.11.15 09:25buy271.001.85441.85031.8902
2912004.11.15 10:00modify271.001.85441.85141.8902
2922004.11.15 11:50s/l271.001.85141.85141.8902-300.0013700.02
2932004.11.17 01:35buy281.001.85191.84661.8877
2942004.11.17 04:00modify281.001.85191.84691.8877
2952004.11.17 05:00modify281.001.85191.84741.8877
2962004.11.17 06:00modify281.001.85191.84811.8877
2972004.11.17 07:00modify281.001.85191.84941.8877
2982004.11.17 09:00modify281.001.85191.84971.8877
2992004.11.17 10:00modify281.001.85191.85001.8877
3002004.11.17 11:00modify281.001.85191.85181.8877
3012004.11.17 13:00modify281.001.85191.85451.8877
3022004.11.17 16:42s/l281.001.85451.85451.8877259.9913960.01
3032004.11.19 06:05sell291.001.85191.85651.8167
3042004.11.19 06:06modify291.001.85191.85621.8167
3052004.11.19 07:00modify291.001.85191.85581.8167
3062004.11.19 08:00modify291.001.85191.85531.8167
3072004.11.19 09:56s/l291.001.85531.85531.8167-340.0013620.01
3082004.11.23 21:00buy301.001.86801.85891.9038
3092004.11.24 01:00modify301.001.86801.85951.9038
3102004.11.24 02:00modify301.001.86801.86021.9038
3112004.11.24 03:00modify301.001.86801.86241.9038
3122004.11.24 04:00modify301.001.86801.86311.9038
3132004.11.24 05:00modify301.001.86801.86371.9038
3142004.11.24 06:00modify301.001.86801.86461.9038
3152004.11.24 07:00modify301.001.86801.86491.9038
3162004.11.24 08:00modify301.001.86801.86521.9038
3172004.11.24 11:00modify301.001.86801.86581.9038
3182004.11.24 12:00modify301.001.86801.86851.9038
3192004.11.24 13:00modify301.001.86801.87081.9038
3202004.11.24 14:00modify301.001.86801.87171.9038
3212004.11.25 01:00modify301.001.86801.87241.9038
3222004.11.25 02:00modify301.001.86801.87301.9038
3232004.11.25 03:00modify301.001.86801.87411.9038
3242004.11.25 04:05modify301.001.86801.87441.9038
3252004.11.25 05:00modify301.001.86801.87491.9038
3262004.11.25 06:00modify301.001.86801.87531.9038
3272004.11.25 07:00modify301.001.86801.87591.9038
3282004.11.25 08:00modify301.001.86801.87611.9038
3292004.11.25 09:00modify301.001.86801.87701.9038
3302004.11.25 10:00modify301.001.86801.87721.9038
3312004.11.25 11:00modify301.001.86801.87941.9038
3322004.11.25 14:00modify301.001.86801.88091.9038
3332004.11.26 00:00modify301.001.86801.88361.9038
3342004.11.26 01:00modify301.001.86801.88371.9038
3352004.11.26 02:00modify301.001.86801.88391.9038
3362004.11.26 04:00modify301.001.86801.88471.9038
3372004.11.26 05:00modify301.001.86801.88511.9038
3382004.11.26 06:00modify301.001.86801.88551.9038
3392004.11.26 07:00modify301.001.86801.88781.9038
3402004.11.26 08:00modify301.001.86801.89131.9038
3412004.11.26 09:00modify301.001.86801.89241.9038
3422004.11.26 09:25s/l301.001.89241.89241.90382435.0016055.01
3432004.12.08 18:55sell311.001.93341.93881.8982
3442004.12.08 18:55modify311.001.93341.93851.8982
3452004.12.08 23:30s/l311.001.93851.93851.8982-510.0015545.01
3462004.12.09 19:45sell321.001.92551.93311.8903
3472004.12.09 19:45modify321.001.92551.93281.8903
3482004.12.10 02:00modify321.001.92551.93151.8903
3492004.12.10 07:00modify321.001.92551.93011.8903
3502004.12.10 08:00modify321.001.92551.92861.8903
3512004.12.10 09:00modify321.001.92551.92781.8903
3522004.12.10 11:00modify321.001.92551.92551.8903
3532004.12.10 12:00modify321.001.92551.92151.8903
3542004.12.10 13:00modify321.001.92551.91951.8903
3552004.12.13 03:00modify321.001.92551.91841.8903
3562004.12.13 04:02s/l321.001.91841.91841.8903710.0016255.01
3572004.12.14 01:30buy331.001.92211.91421.9579
3582004.12.14 02:00modify331.001.92211.91481.9579
3592004.12.14 03:00modify331.001.92211.91541.9579
3602004.12.14 04:00modify331.001.92211.91611.9579
3612004.12.14 05:00modify331.001.92211.91651.9579
3622004.12.14 06:00modify331.001.92211.91711.9579
3632004.12.14 07:00modify331.001.92211.91771.9579
3642004.12.14 08:00modify331.001.92211.91881.9579
3652004.12.14 09:00modify331.001.92211.91911.9579
3662004.12.15 03:52s/l331.001.91911.91911.9579-301.0015954.01
3672004.12.16 01:40buy341.001.94151.93381.9773
3682004.12.16 02:00modify341.001.94151.93421.9773
3692004.12.16 03:00modify341.001.94151.93551.9773
3702004.12.16 04:00modify341.001.94151.93571.9773
3712004.12.16 05:00modify341.001.94151.93611.9773
3722004.12.16 06:00modify341.001.94151.93671.9773
3732004.12.16 07:00modify341.001.94151.93731.9773
3742004.12.16 08:00modify341.001.94151.93751.9773
3752004.12.16 09:00modify341.001.94151.93761.9773
3762004.12.16 13:00modify341.001.94151.93771.9773
3772004.12.16 14:00modify341.001.94151.94001.9773
3782004.12.16 15:00modify341.001.94151.94271.9773
3792004.12.16 15:19s/l341.001.94271.94271.9773120.0016074.01
3802004.12.22 01:05sell351.001.92901.93711.8938
3812004.12.22 01:05modify351.001.92901.93681.8938
3822004.12.22 02:00modify351.001.92901.93581.8938
3832004.12.22 03:00modify351.001.92901.93531.8938
3842004.12.22 06:00modify351.001.92901.93471.8938
3852004.12.22 07:00modify351.001.92901.93371.8938
3862004.12.22 08:00modify351.001.92901.93281.8938
3872004.12.22 13:00modify351.001.92901.93131.8938
3882004.12.22 14:00modify351.001.92901.92451.8938
3892004.12.22 15:00modify351.001.92901.92311.8938
3902004.12.23 04:00modify351.001.92901.92291.8938
3912004.12.23 05:00modify351.001.92901.92201.8938
3922004.12.23 08:56s/l351.001.92201.92201.8938700.0016774.01
3932004.12.28 01:25buy361.001.93231.92571.9681
3942004.12.28 07:00modify361.001.93231.92621.9681
3952004.12.28 08:00modify361.001.93231.92921.9681
3962004.12.28 09:00modify361.001.93231.93021.9681
3972004.12.28 12:00modify361.001.93231.93051.9681
3982004.12.28 13:00modify361.001.93231.93081.9681
3992004.12.28 14:00modify361.001.93231.93181.9681
4002004.12.28 15:00modify361.001.93231.93381.9681
4012004.12.28 16:00s/l361.001.93381.93381.9681150.0016924.01
4022004.12.29 22:30sell371.001.91851.92631.8833
4032004.12.29 22:33modify371.001.91851.92601.8833
4042004.12.29 23:00modify371.001.91851.92581.8833
4052004.12.30 01:00modify371.001.91851.92461.8833
4062004.12.30 02:00modify371.001.91851.92401.8833
4072004.12.30 04:00modify371.001.91851.92261.8833
4082004.12.30 05:00modify371.001.91851.92251.8833
4092004.12.30 06:15modify371.001.91851.92151.8833
4102004.12.30 07:00modify371.001.91851.92041.8833
4112004.12.30 07:09s/l371.001.92041.92041.8833-190.0116734.00
4122005.01.04 03:10sell381.001.90611.91511.8709
4132005.01.04 03:11modify381.001.90611.91481.8709
4142005.01.04 06:00modify381.001.90611.91411.8709
4152005.01.04 07:05modify381.001.90611.91271.8709
4162005.01.04 08:00modify381.001.90611.91131.8709
4172005.01.04 10:00modify381.001.90611.91121.8709
4182005.01.04 11:00modify381.001.90611.91091.8709
4192005.01.04 12:00modify381.001.90611.90601.8709
4202005.01.04 13:00modify381.001.90611.90501.8709
4212005.01.04 18:00modify381.001.90611.89901.8709
4222005.01.04 19:00modify381.001.90611.89681.8709
4232005.01.04 22:00modify381.001.90611.89631.8709
4242005.01.04 23:00modify381.001.90611.89571.8709
4252005.01.05 00:00modify381.001.90611.89551.8709
4262005.01.05 01:00modify381.001.90611.89491.8709
4272005.01.05 02:00modify381.001.90611.89291.8709
4282005.01.05 03:00modify381.001.90611.89251.8709
4292005.01.05 04:00modify381.001.90611.89221.8709
4302005.01.05 05:00modify381.001.90611.89191.8709
4312005.01.05 06:00modify381.001.90611.89131.8709
4322005.01.05 07:00modify381.001.90611.89071.8709
4332005.01.05 08:00modify381.001.90611.88831.8709
4342005.01.05 09:00modify381.001.90611.88821.8709
4352005.01.05 12:00modify381.001.90611.88641.8709
4362005.01.05 13:00modify381.001.90611.88471.8709
4372005.01.05 15:30s/l381.001.88471.88471.87092140.0018874.00
4382005.01.13 01:35buy391.001.89001.88021.9258
4392005.01.13 02:00modify391.001.89001.88091.9258
4402005.01.13 03:00modify391.001.89001.88141.9258
4412005.01.13 04:00modify391.001.89001.88221.9258
4422005.01.13 05:00modify391.001.89001.88291.9258
4432005.01.13 06:00modify391.001.89001.88591.9258
4442005.01.13 07:00modify391.001.89001.88671.9258
4452005.01.13 08:00modify391.001.89001.88811.9258
4462005.01.13 10:28s/l391.001.88811.88811.9258-189.9918684.01
4472005.01.17 01:30sell401.001.87091.88001.8357
4482005.01.17 01:32modify401.001.87091.87971.8357
4492005.01.17 02:00modify401.001.87091.87961.8357
4502005.01.17 03:00modify401.001.87091.87811.8357
4512005.01.17 07:00modify401.001.87091.87761.8357
4522005.01.17 08:00modify401.001.87091.87641.8357
4532005.01.17 09:00modify401.001.87091.87471.8357
4542005.01.17 11:00modify401.001.87091.87401.8357
4552005.01.17 15:00modify401.001.87091.87011.8357
4562005.01.17 16:00modify401.001.87091.87001.8357
4572005.01.17 17:00modify401.001.87091.86881.8357
4582005.01.17 18:00modify401.001.87091.86811.8357
4592005.01.18 01:00modify401.001.87091.86771.8357
4602005.01.18 02:00modify401.001.87091.86581.8357
4612005.01.18 05:00modify401.001.87091.86461.8357
4622005.01.18 10:57s/l401.001.86461.86461.8357630.0019314.01
4632005.01.19 17:20buy411.001.87471.86831.9105
4642005.01.19 20:00s/l411.001.86831.86831.9105-640.0018674.01
4652005.01.24 03:00buy421.001.87551.86701.9113
4662005.01.24 05:00modify421.001.87551.86771.9113
4672005.01.24 07:00modify421.001.87551.86881.9113
4682005.01.24 08:00modify421.001.87551.86921.9113
4692005.01.24 09:00modify421.001.87551.86961.9113
4702005.01.24 10:00modify421.001.87551.87121.9113
4712005.01.24 11:00modify421.001.87551.87401.9113
4722005.01.24 12:00modify421.001.87551.87411.9113
4732005.01.25 13:31s/l421.001.87411.87411.9113-141.0018533.01
4742005.01.26 01:30sell431.001.86621.87531.8310
4752005.01.26 01:31modify431.001.86621.87501.8310
4762005.01.26 02:00modify431.001.86621.87481.8310
4772005.01.26 03:04modify431.001.86621.87471.8310
4782005.01.26 04:00modify431.001.86621.87431.8310
4792005.01.26 05:00modify431.001.86621.87311.8310
4802005.01.26 06:00modify431.001.86621.87281.8310
4812005.01.26 07:00modify431.001.86621.87251.8310
4822005.01.26 08:00modify431.001.86621.87031.8310
4832005.01.26 09:00modify431.001.86621.87021.8310
4842005.01.26 09:11s/l431.001.87021.87021.8310-400.0018133.01
4852005.01.28 03:00buy441.001.88731.88121.9231
4862005.01.28 05:00modify441.001.88731.88151.9231
4872005.01.28 06:00modify441.001.88731.88211.9231
4882005.01.28 08:00modify441.001.88731.88301.9231
4892005.01.28 09:00modify441.001.88731.88341.9231
4902005.01.28 12:20s/l441.001.88341.88341.9231-390.0017743.01
4912005.02.07 07:40sell451.001.87501.88211.8398
4922005.02.07 07:41modify451.001.87501.88181.8398
4932005.02.07 08:00modify451.001.87501.88131.8398
4942005.02.07 09:00modify451.001.87501.88081.8398
4952005.02.07 11:00modify451.001.87501.88001.8398
4962005.02.07 12:00modify451.001.87501.87691.8398
4972005.02.07 13:00modify451.001.87501.87681.8398
4982005.02.07 17:00modify451.001.87501.87601.8398
4992005.02.07 18:00modify451.001.87501.87511.8398
5002005.02.07 19:00modify451.001.87501.87151.8398
5012005.02.07 20:00modify451.001.87501.86771.8398
5022005.02.08 00:00modify451.001.87501.86731.8398
5032005.02.08 02:00modify451.001.87501.86711.8398
5042005.02.08 03:00modify451.001.87501.86701.8398
5052005.02.08 04:00modify451.001.87501.86661.8398
5062005.02.08 06:00modify451.001.87501.86591.8398
5072005.02.08 07:00modify451.001.87501.86541.8398
5082005.02.08 08:00modify451.001.87501.86501.8398
5092005.02.08 09:00modify451.001.87501.86371.8398
5102005.02.08 10:00modify451.001.87501.86251.8398
5112005.02.08 11:00modify451.001.87501.86221.8398
5122005.02.08 13:00modify451.001.87501.86081.8398
5132005.02.09 03:00modify451.001.87501.85971.8398
5142005.02.09 04:00modify451.001.87501.85881.8398
5152005.02.09 06:56s/l451.001.85881.85881.83981620.0019363.01
5162005.02.11 00:15buy461.001.86841.85971.9042
5172005.02.11 02:05modify461.001.86841.85991.9042
5182005.02.11 03:00modify461.001.86841.86011.9042
5192005.02.11 04:00modify461.001.86841.86051.9042
5202005.02.11 05:00modify461.001.86841.86101.9042
5212005.02.11 06:00modify461.001.86841.86291.9042
5222005.02.11 07:00modify461.001.86841.86591.9042
5232005.02.11 08:00modify461.001.86841.86721.9042
5242005.02.11 09:00modify461.001.86841.86741.9042
5252005.02.11 11:00modify461.001.86841.86761.9042
5262005.02.11 11:13s/l461.001.86761.86761.9042-80.0019283.01
5272005.02.15 00:35buy471.001.88691.87921.9227
5282005.02.15 01:00modify471.001.88691.87981.9227
5292005.02.15 02:00modify471.001.88691.88121.9227
5302005.02.15 03:00modify471.001.88691.88151.9227
5312005.02.15 04:00modify471.001.88691.88221.9227
5322005.02.15 05:00modify471.001.88691.88241.9227
5332005.02.15 06:00modify471.001.88691.88321.9227
5342005.02.15 07:00modify471.001.88691.88371.9227
5352005.02.15 08:00modify471.001.88691.88391.9227
5362005.02.15 09:00modify471.001.88691.88451.9227
5372005.02.15 16:00modify471.001.88691.88481.9227
5382005.02.15 16:12s/l471.001.88481.88481.9227-210.0019073.01
5392005.02.23 02:20buy481.001.90681.90271.9426
5402005.02.24 08:00modify481.001.90681.90281.9426
5412005.02.24 10:00modify481.001.90681.90301.9426
5422005.02.24 10:15s/l481.001.90301.90301.9426-383.0018690.01
5432005.02.28 09:05buy491.001.91991.91421.9557
5442005.02.28 11:00modify491.001.91991.91501.9557
5452005.02.28 17:00modify491.001.91991.91601.9557
5462005.03.01 01:00modify491.001.91991.91651.9557
5472005.03.01 02:00modify491.001.91991.91671.9557
5482005.03.01 04:00modify491.001.91991.91711.9557
5492005.03.01 04:04s/l491.001.91711.91711.9557-281.0018409.01
5502005.03.02 21:00sell501.001.91301.91841.8778
5512005.03.02 21:00modify501.001.91301.91811.8778
5522005.03.03 01:00modify501.001.91301.91681.8778
5532005.03.03 02:00modify501.001.91301.91591.8778
5542005.03.03 03:25modify501.001.91301.91551.8778
5552005.03.03 07:00modify501.001.91301.91511.8778
5562005.03.03 08:00modify501.001.91301.91431.8778
5572005.03.04 03:00modify501.001.91301.91411.8778
5582005.03.04 04:00modify501.001.91301.91401.8778
5592005.03.04 05:00modify501.001.91301.91341.8778
5602005.03.04 06:00modify501.001.91301.91271.8778
5612005.03.04 07:04modify501.001.91301.91221.8778
5622005.03.04 08:00modify501.001.91301.91121.8778
5632005.03.04 09:00modify501.001.91301.91101.8778
5642005.03.04 10:00modify501.001.91301.91091.8778
5652005.03.04 11:00modify501.001.91301.91021.8778
5662005.03.04 14:00modify501.001.91301.91001.8778
5672005.03.04 14:30s/l501.001.91001.91001.8778300.0018709.01
5682005.03.07 03:59buy511.001.92241.91521.9582
5692005.03.07 07:00modify511.001.92241.91601.9582
5702005.03.07 08:00modify511.001.92241.91851.9582
5712005.03.07 09:00modify511.001.92241.92031.9582
5722005.03.07 09:02s/l511.001.92031.92031.9582-209.9918499.02
5732005.03.09 04:25buy521.001.92741.92251.9632
5742005.03.09 05:00modify521.001.92741.92271.9632
5752005.03.09 06:00modify521.001.92741.92291.9632
5762005.03.09 07:00modify521.001.92741.92471.9632
5772005.03.09 08:00modify521.001.92741.92531.9632
5782005.03.09 09:00modify521.001.92741.92621.9632
5792005.03.09 10:43s/l521.001.92621.92621.9632-119.9918379.03
5802005.03.15 03:20sell531.001.91511.92091.8799
5812005.03.15 03:20modify531.001.91511.92061.8799
5822005.03.15 04:00modify531.001.91511.92051.8799
5832005.03.15 05:00modify531.001.91511.91981.8799
5842005.03.15 06:00modify531.001.91511.91951.8799
5852005.03.15 07:00modify531.001.91511.91881.8799
5862005.03.15 08:00modify531.001.91511.91801.8799
5872005.03.15 09:00modify531.001.91511.91771.8799
5882005.03.15 11:43s/l531.001.91771.91771.8799-260.0018119.03
5892005.03.16 05:40sell541.001.91341.91891.8782
5902005.03.16 05:40modify541.001.91341.91861.8782
5912005.03.16 06:00modify541.001.91341.91781.8782
5922005.03.16 07:00modify541.001.91341.91541.8782
5932005.03.16 08:02s/l541.001.91541.91541.8782-199.9917919.04
5942005.03.17 02:15buy551.001.92461.91761.9604
5952005.03.17 04:00modify551.001.92461.91801.9604
5962005.03.17 05:00modify551.001.92461.91831.9604
5972005.03.17 06:00modify551.001.92461.91991.9604
5982005.03.17 07:00modify551.001.92461.92041.9604
5992005.03.17 08:00modify551.001.92461.92091.9604
6002005.03.17 14:34s/l551.001.92091.92091.9604-370.0017549.04
6012005.03.18 17:40sell561.001.91771.92161.8825
6022005.03.18 17:40modify561.001.91771.92131.8825
6032005.03.18 18:05s/l561.001.92131.92131.8825-359.9917189.05
6042005.03.24 04:30sell571.001.87101.88001.8358
6052005.03.24 04:30modify571.001.87101.87971.8358
6062005.03.24 05:00modify571.001.87101.87911.8358
6072005.03.24 06:00modify571.001.87101.87691.8358
6082005.03.24 07:00modify571.001.87101.87621.8358
6092005.03.24 08:00modify571.001.87101.87561.8358
6102005.03.24 09:00modify571.001.87101.87501.8358
6112005.03.24 10:00modify571.001.87101.87471.8358
6122005.03.25 07:00modify571.001.87101.87391.8358
6132005.03.25 08:00modify571.001.87101.87311.8358
6142005.03.25 09:00modify571.001.87101.87251.8358
6152005.03.25 10:06modify571.001.87101.87241.8358
6162005.03.25 10:06s/l571.001.87241.87241.8358-139.9917049.06
6172005.03.30 21:15buy581.001.87941.87461.9152
6182005.03.31 03:00modify581.001.87941.87481.9152
6192005.03.31 04:00modify581.001.87941.87491.9152
6202005.03.31 06:00modify581.001.87941.87511.9152
6212005.03.31 07:00modify581.001.87941.87571.9152
6222005.03.31 08:00modify581.001.87941.87621.9152
6232005.03.31 08:31s/l581.001.87621.87621.9152-323.0016726.06
6242005.04.04 20:35sell591.001.87591.88001.8407
6252005.04.04 20:35modify591.001.87591.87971.8407
6262005.04.05 01:05modify591.001.87591.87931.8407
6272005.04.05 02:00modify591.001.87591.87881.8407
6282005.04.05 03:00modify591.001.87591.87791.8407
6292005.04.05 04:30s/l591.001.87791.87791.8407-200.0016526.06
6302005.04.11 03:25buy601.001.88171.87451.9175
6312005.04.11 04:00modify601.001.88171.87471.9175
6322005.04.11 08:00modify601.001.88171.87501.9175
6332005.04.11 09:00modify601.001.88171.87661.9175
6342005.04.11 10:00modify601.001.88171.87861.9175
6352005.04.11 11:00modify601.001.88171.87981.9175
6362005.04.11 12:00modify601.001.88171.88331.9175
6372005.04.11 13:00modify601.001.88171.88341.9175
6382005.04.12 01:00modify601.001.88171.88361.9175
6392005.04.12 02:00modify601.001.88171.88461.9175
6402005.04.12 05:00modify601.001.88171.88481.9175
6412005.04.12 06:00modify601.001.88171.88551.9175
6422005.04.12 07:00modify601.001.88171.88581.9175
6432005.04.12 08:00modify601.001.88171.88651.9175
6442005.04.12 09:00modify601.001.88171.88721.9175
6452005.04.12 10:00modify601.001.88171.88791.9175
6462005.04.12 14:49s/l601.001.88791.88791.9175619.0017145.06
6472005.04.18 03:30buy611.001.88931.88151.9251
6482005.04.18 04:00close611.001.88971.88151.925140.0017185.06
6492005.04.19 01:50buy621.001.90141.89451.9372
6502005.04.19 02:00modify621.001.90141.89571.9372
6512005.04.19 07:00modify621.001.90141.89621.9372
6522005.04.19 08:00modify621.001.90141.89721.9372
6532005.04.19 09:00modify621.001.90141.89761.9372
6542005.04.19 10:00modify621.001.90141.89791.9372
6552005.04.19 11:00modify621.001.90141.90051.9372
6562005.04.19 12:00modify621.001.90141.90071.9372
6572005.04.19 18:00modify621.001.90141.90301.9372
6582005.04.19 19:00modify621.001.90141.90391.9372
6592005.04.19 20:00modify621.001.90141.90411.9372
6602005.04.19 21:00modify621.001.90141.90441.9372
6612005.04.19 23:00modify621.001.90141.90631.9372
6622005.04.20 00:00modify621.001.90141.90641.9372
6632005.04.20 01:00modify621.001.90141.90721.9372
6642005.04.20 02:00modify621.001.90141.90791.9372
6652005.04.20 03:00modify621.001.90141.90931.9372
6662005.04.20 04:00modify621.001.90141.91051.9372
6672005.04.20 05:00modify621.001.90141.91101.9372
6682005.04.20 06:00modify621.001.90141.91161.9372
6692005.04.20 07:00modify621.001.90141.91171.9372
6702005.04.20 08:00modify621.001.90141.91301.9372
6712005.04.20 09:00modify621.001.90141.91331.9372
6722005.04.20 11:21s/l621.001.91331.91331.93721189.0018374.06
6732005.04.22 08:00sell631.001.90871.91421.8735
6742005.04.22 08:00modify631.001.90871.91391.8735
6752005.04.22 09:00modify631.001.90871.91281.8735
6762005.04.22 09:59s/l631.001.91281.91281.8735-410.0017964.06
6772005.04.26 23:25sell641.001.90571.91171.8705
6782005.04.26 23:25modify641.001.90571.91141.8705
6792005.04.27 00:00modify641.001.90571.91131.8705
6802005.04.27 01:00modify641.001.90571.91061.8705
6812005.04.27 02:00modify641.001.90571.91011.8705
6822005.04.27 04:00modify641.001.90571.90981.8705
6832005.04.27 05:00modify641.001.90571.90921.8705
6842005.04.27 06:00modify641.001.90571.90861.8705
6852005.04.27 07:00modify641.001.90571.90831.8705
6862005.04.27 08:00modify641.001.90571.90781.8705
6872005.04.27 10:00modify641.001.90571.90591.8705
6882005.04.27 14:39s/l641.001.90591.90591.8705-20.0017944.06
6892005.04.28 22:55buy651.001.90641.90221.9422
6902005.04.29 07:00modify651.001.90641.90241.9422
6912005.04.29 08:00modify651.001.90641.90641.9422
6922005.04.29 10:00modify651.001.90641.90761.9422
6932005.04.29 20:02s/l651.001.90761.90761.9422119.0018063.06
6942005.05.06 00:00buy661.001.90331.89881.9391
6952005.05.06 08:00modify661.001.90331.89891.9391
6962005.05.06 08:37s/l661.001.89891.89891.9391-439.9917623.07
6972005.05.27 01:35sell671.001.82091.82861.7857
6982005.05.27 01:37modify671.001.82091.82831.7857
6992005.05.27 02:00modify671.001.82091.82751.7857
7002005.05.27 03:00modify671.001.82091.82711.7857
7012005.05.27 04:00modify671.001.82091.82701.7857
7022005.05.27 05:00modify671.001.82091.82621.7857
7032005.05.27 06:00modify671.001.82091.82581.7857
7042005.05.27 07:00modify671.001.82091.82541.7857
7052005.05.27 08:00modify671.001.82091.82491.7857
7062005.05.27 09:00modify671.001.82091.82411.7857
7072005.05.27 09:10s/l671.001.82411.82411.7857-320.0017303.07
7082005.06.02 03:45sell681.001.81211.81981.7769
7092005.06.02 03:45modify681.001.81211.81951.7769
7102005.06.02 04:00modify681.001.81211.81881.7769
7112005.06.02 05:00modify681.001.81211.81851.7769
7122005.06.02 06:00modify681.001.81211.81791.7769
7132005.06.02 07:00modify681.001.81211.81731.7769
7142005.06.02 08:00modify681.001.81211.81691.7769
7152005.06.02 09:00modify681.001.81211.81651.7769
7162005.06.02 09:14s/l681.001.81651.81651.7769-439.9916863.08
7172005.06.07 03:35buy691.001.82081.81631.8566
7182005.06.07 07:00modify691.001.82081.81681.8566
7192005.06.07 08:00modify691.001.82081.81721.8566
7202005.06.07 09:00modify691.001.82081.81751.8566
7212005.06.07 10:00modify691.001.82081.82121.8566
7222005.06.07 11:00modify691.001.82081.82161.8566
7232005.06.07 12:00modify691.001.82081.82371.8566
7242005.06.07 20:00modify691.001.82081.82431.8566
7252005.06.07 21:00modify691.001.82081.82451.8566
7262005.06.07 22:00modify691.001.82081.82471.8566
7272005.06.07 23:00modify691.001.82081.82491.8566
7282005.06.08 00:00modify691.001.82081.82631.8566
7292005.06.08 01:04modify691.001.82081.82691.8566
7302005.06.08 02:00modify691.001.82081.82741.8566
7312005.06.08 04:00modify691.001.82081.82781.8566
7322005.06.08 05:00modify691.001.82081.82951.8566
7332005.06.08 06:00modify691.001.82081.82981.8566
7342005.06.08 09:00modify691.001.82081.83031.8566
7352005.06.08 19:20s/l691.001.83031.83031.8566949.0117812.09
7362005.06.10 02:10sell701.001.82171.82651.7865
7372005.06.10 02:10modify701.001.82171.82621.7865
7382005.06.10 05:00modify701.001.82171.82601.7865
7392005.06.10 06:00modify701.001.82171.82561.7865
7402005.06.10 07:00modify701.001.82171.82531.7865
7412005.06.10 08:00modify701.001.82171.82321.7865
7422005.06.10 10:43s/l701.001.82321.82321.7865-150.0017662.09
7432005.06.13 19:35sell711.001.80601.81181.7708
7442005.06.13 19:38modify711.001.80601.81151.7708
7452005.06.13 23:00modify711.001.80601.81141.7708
7462005.06.14 00:00modify711.001.80601.81091.7708
7472005.06.14 01:00modify711.001.80601.81061.7708
7482005.06.14 02:00modify711.001.80601.80971.7708
7492005.06.14 03:00modify711.001.80601.80961.7708
7502005.06.14 06:00modify711.001.80601.80951.7708
7512005.06.14 07:00modify711.001.80601.80911.7708
7522005.06.14 08:59s/l711.001.80911.80911.7708-310.0017352.09
7532005.06.16 02:15buy721.001.82001.81191.8558
7542005.06.16 06:00modify721.001.82001.81291.8558
7552005.06.16 07:00modify721.001.82001.81451.8558
7562005.06.16 08:00modify721.001.82001.81521.8558
7572005.06.16 09:00modify721.001.82001.81601.8558
7582005.06.16 10:00modify721.001.82001.81641.8558
7592005.06.16 11:00modify721.001.82001.81661.8558
7602005.06.16 16:00modify721.001.82001.81691.8558
7612005.06.17 06:00modify721.001.82001.81701.8558
7622005.06.17 07:00modify721.001.82001.81941.8558
7632005.06.17 08:06s/l721.001.81941.81941.8558-61.0017291.09
7642005.06.23 04:00sell731.001.82281.82731.7876
7652005.06.23 04:02modify731.001.82281.82701.7876
7662005.06.23 05:04modify731.001.82281.82621.7876
7672005.06.23 06:00modify731.001.82281.82571.7876
7682005.06.23 07:00modify731.001.82281.82501.7876
7692005.06.23 08:00modify731.001.82281.82401.7876
7702005.06.24 05:00modify731.001.82281.82341.7876
7712005.06.24 06:00modify731.001.82281.82181.7876
7722005.06.24 07:00modify731.001.82281.82161.7876
7732005.06.24 08:00modify731.001.82281.82061.7876
7742005.06.24 09:00modify731.001.82281.82031.7876
7752005.06.24 11:41s/l731.001.82031.82031.7876249.9917541.08
7762005.06.29 02:20sell741.001.81731.82291.7821
7772005.06.29 02:20modify741.001.81731.82261.7821
7782005.06.29 03:00modify741.001.81731.82221.7821
7792005.06.29 04:00modify741.001.81731.82171.7821
7802005.06.29 05:00modify741.001.81731.82131.7821
7812005.06.29 06:05modify741.001.81731.82121.7821
7822005.06.29 07:00modify741.001.81731.82061.7821
7832005.06.29 08:00modify741.001.81731.82001.7821
7842005.06.29 09:00modify741.001.81731.81971.7821
7852005.06.29 11:00modify741.001.81731.81881.7821
7862005.06.29 14:00modify741.001.81731.81691.7821
7872005.06.29 15:00modify741.001.81731.81561.7821
7882005.06.29 16:00modify741.001.81731.81441.7821
7892005.06.29 17:00modify741.001.81731.81191.7821
7902005.06.29 18:00modify741.001.81731.81091.7821
7912005.06.30 02:00modify741.001.81731.81071.7821
7922005.06.30 03:00modify741.001.81731.81011.7821
7932005.06.30 04:00modify741.001.81731.80871.7821
7942005.06.30 05:00modify741.001.81731.80841.7821
7952005.06.30 06:32modify741.001.81731.80801.7821
7962005.06.30 07:00modify741.001.81731.80721.7821
7972005.06.30 07:15s/l741.001.80721.80721.78211010.0018551.08
7982005.07.04 07:35sell751.001.76341.77061.7282
7992005.07.04 07:35modify751.001.76341.77031.7282
8002005.07.04 09:00modify751.001.76341.76911.7282
8012005.07.04 20:00modify751.001.76341.76891.7282
8022005.07.04 21:05modify751.001.76341.76871.7282
8032005.07.04 22:10modify751.001.76341.76811.7282
8042005.07.04 23:00modify751.001.76341.76781.7282
8052005.07.05 00:00modify751.001.76341.76691.7282
8062005.07.05 01:00modify751.001.76341.76591.7282
8072005.07.05 02:00modify751.001.76341.76521.7282
8082005.07.05 03:00modify751.001.76341.76431.7282
8092005.07.05 04:00modify751.001.76341.76391.7282
8102005.07.05 10:00modify751.001.76341.76011.7282
8112005.07.05 10:50s/l751.001.76011.76011.7282330.0018881.08
8122005.07.07 23:10sell761.001.74481.75431.7096
8132005.07.07 23:10modify761.001.74481.75401.7096
8142005.07.08 02:00modify761.001.74481.75391.7096
8152005.07.08 03:00modify761.001.74481.75081.7096
8162005.07.08 04:00modify761.001.74481.75011.7096
8172005.07.08 05:00modify761.001.74481.74891.7096
8182005.07.08 06:00modify761.001.74481.74871.7096
8192005.07.08 07:00modify761.001.74481.74811.7096
8202005.07.08 08:00modify761.001.74481.74711.7096
8212005.07.08 09:00modify761.001.74481.74671.7096
8222005.07.08 11:00modify761.001.74481.74281.7096
8232005.07.08 14:00modify761.001.74481.74151.7096
8242005.07.08 15:00modify761.001.74481.74101.7096
8252005.07.08 15:15s/l761.001.74101.74101.7096380.0019261.08
8262005.07.12 01:55buy771.001.75531.74751.7911
8272005.07.12 02:00modify771.001.75531.74811.7911
8282005.07.12 04:00modify771.001.75531.74831.7911
8292005.07.12 05:00modify771.001.75531.74991.7911
8302005.07.12 06:00modify771.001.75531.75171.7911
8312005.07.12 07:00modify771.001.75531.75291.7911
8322005.07.12 08:00modify771.001.75531.75651.7911
8332005.07.12 09:00modify771.001.75531.75701.7911
8342005.07.12 11:00modify771.001.75531.75791.7911
8352005.07.12 14:00modify771.001.75531.75961.7911
8362005.07.12 19:00modify771.001.75531.76221.7911
8372005.07.12 21:00modify771.001.75531.76371.7911
8382005.07.12 22:04modify771.001.75531.76471.7911
8392005.07.12 23:00modify771.001.75531.76481.7911
8402005.07.13 00:00modify771.001.75531.76581.7911
8412005.07.13 01:00modify771.001.75531.76711.7911
8422005.07.13 02:00modify771.001.75531.76761.7911
8432005.07.13 04:00modify771.001.75531.76831.7911
8442005.07.13 05:00modify771.001.75531.76881.7911
8452005.07.13 06:00modify771.001.75531.76911.7911
8462005.07.13 07:00modify771.001.75531.77001.7911
8472005.07.13 08:00modify771.001.75531.77061.7911
8482005.07.13 09:00modify771.001.75531.77141.7911
8492005.07.13 09:13s/l771.001.77141.77141.79111609.0020870.08
8502005.07.15 02:55sell781.001.75801.76561.7228
8512005.07.15 02:59modify781.001.75801.76531.7228
8522005.07.15 03:00modify781.001.75801.76501.7228
8532005.07.15 04:00modify781.001.75801.76471.7228
8542005.07.15 05:00modify781.001.75801.76451.7228
8552005.07.15 06:00modify781.001.75801.76261.7228
8562005.07.15 08:00modify781.001.75801.76241.7228
8572005.07.15 08:29s/l781.001.76241.76241.7228-440.0020430.08
8582005.07.18 04:50sell791.001.75401.76031.7188
8592005.07.18 04:50modify791.001.75401.76001.7188
8602005.07.18 05:00modify791.001.75401.75981.7188
8612005.07.18 06:00modify791.001.75401.75961.7188
8622005.07.18 07:05modify791.001.75401.75781.7188
8632005.07.18 08:00modify791.001.75401.75711.7188
8642005.07.18 09:00modify791.001.75401.75651.7188
8652005.07.18 11:00modify791.001.75401.75621.7188
8662005.07.18 12:00modify791.001.75401.75421.7188
8672005.07.18 15:00modify791.001.75401.75411.7188
8682005.07.19 07:00modify791.001.75401.75401.7188
8692005.07.19 08:00modify791.001.75401.75131.7188
8702005.07.19 09:00modify791.001.75401.74981.7188
8712005.07.19 10:00modify791.001.75401.74811.7188
8722005.07.19 11:00modify791.001.75401.74631.7188
8732005.07.20 01:00modify791.001.75401.74601.7188
8742005.07.20 03:00modify791.001.75401.74551.7188
8752005.07.20 04:00modify791.001.75401.74521.7188
8762005.07.20 06:00modify791.001.75401.74501.7188
8772005.07.20 07:00modify791.001.75401.74481.7188
8782005.07.20 08:00modify791.001.75401.74441.7188
8792005.07.20 20:28s/l791.001.74441.74441.7188959.9921390.07
8802005.07.22 02:35buy801.001.75161.74401.7874
8812005.07.22 07:00modify801.001.75161.74441.7874
8822005.07.22 08:00modify801.001.75161.74541.7874
8832005.07.22 09:00modify801.001.75161.74571.7874
8842005.07.22 10:00modify801.001.75161.74671.7874
8852005.07.22 11:00modify801.001.75161.74751.7874
8862005.07.22 12:00modify801.001.75161.74901.7874
8872005.07.22 12:51s/l801.001.74901.74901.7874-260.0021130.07
8882005.07.25 10:35sell811.001.73841.74261.7032
8892005.07.25 10:35modify811.001.73841.74231.7032
8902005.07.25 11:00modify811.001.73841.74161.7032
8912005.07.25 12:00close811.001.74021.74161.7032-180.0020950.07
8922005.08.01 00:05buy821.001.75601.75021.7918
8932005.08.01 07:00modify821.001.75601.75181.7918
8942005.08.01 08:00modify821.001.75601.75251.7918
8952005.08.01 09:00modify821.001.75601.75361.7918
8962005.08.01 10:00modify821.001.75601.75451.7918
8972005.08.01 11:00modify821.001.75601.75521.7918
8982005.08.01 12:00modify821.001.75601.75751.7918
8992005.08.01 13:00modify821.001.75601.75771.7918
9002005.08.01 14:00modify821.001.75601.75841.7918
9012005.08.01 17:00modify821.001.75601.75921.7918
9022005.08.01 18:00modify821.001.75601.76051.7918
9032005.08.01 20:00modify821.001.75601.76191.7918
9042005.08.01 21:00modify821.001.75601.76251.7918
9052005.08.02 00:00modify821.001.75601.76281.7918
9062005.08.02 01:00modify821.001.75601.76331.7918
9072005.08.02 02:00modify821.001.75601.76421.7918
9082005.08.02 04:00modify821.001.75601.76451.7918
9092005.08.02 07:00modify821.001.75601.76461.7918
9102005.08.02 08:00modify821.001.75601.76511.7918
9112005.08.03 01:00modify821.001.75601.76601.7918
9122005.08.03 02:00modify821.001.75601.76661.7918
9132005.08.03 03:00modify821.001.75601.76701.7918
9142005.08.03 03:24s/l821.001.76701.76701.79181098.0022048.07
9152005.08.05 22:10sell831.001.77941.78351.7442
9162005.08.05 22:10modify831.001.77941.78321.7442
9172005.08.08 06:00modify831.001.77941.78311.7442
9182005.08.08 07:00modify831.001.77941.78131.7442
9192005.08.08 08:00modify831.001.77941.78041.7442
9202005.08.08 10:30s/l831.001.78041.78041.7442-100.0021948.07
9212005.08.08 18:45buy841.001.78571.77911.8215
9222005.08.08 21:00modify841.001.78571.77951.8215
9232005.08.08 22:00modify841.001.78571.77981.8215
9242005.08.09 00:00modify841.001.78571.78001.8215
9252005.08.09 01:00modify841.001.78571.78101.8215
9262005.08.09 02:05modify841.001.78571.78331.8215
9272005.08.09 04:00modify841.001.78571.78341.8215
9282005.08.09 05:00modify841.001.78571.78361.8215
9292005.08.09 09:00modify841.001.78571.78411.8215
9302005.08.09 10:11s/l841.001.78411.78411.8215-161.0021787.07
9312005.08.15 02:45buy851.001.81341.80891.8492
9322005.08.15 08:00modify851.001.81341.80911.8492
9332005.08.15 12:46s/l851.001.80911.80911.8492-430.0021357.07
9342005.08.31 02:40sell861.001.78681.79161.7516
9352005.08.31 02:40modify861.001.78681.79131.7516
9362005.08.31 03:00modify861.001.78681.79071.7516
9372005.08.31 05:00modify861.001.78681.79061.7516
9382005.08.31 06:00modify861.001.78681.79021.7516
9392005.08.31 07:00modify861.001.78681.78991.7516
9402005.08.31 08:00modify861.001.78681.78961.7516
9412005.08.31 09:00modify861.001.78681.78901.7516
9422005.08.31 14:39s/l861.001.78901.78901.7516-220.0121137.06
9432005.09.01 04:40buy871.001.80191.79211.8377
9442005.09.01 05:00modify871.001.80191.79271.8377
9452005.09.01 06:10modify871.001.80191.79401.8377
9462005.09.01 07:00modify871.001.80191.79521.8377
9472005.09.01 08:00modify871.001.80191.79761.8377
9482005.09.01 09:00modify871.001.80191.79851.8377
9492005.09.01 10:00modify871.001.80191.79931.8377
9502005.09.01 12:00modify871.001.80191.80091.8377
9512005.09.01 14:00modify871.001.80191.80371.8377
9522005.09.01 16:00modify871.001.80191.80661.8377
9532005.09.01 18:00modify871.001.80191.81571.8377
9542005.09.01 19:00modify871.001.80191.81621.8377
9552005.09.01 21:00modify871.001.80191.81721.8377
9562005.09.01 22:00modify871.001.80191.82011.8377
9572005.09.02 01:00modify871.001.80191.82081.8377
9582005.09.02 02:05modify871.001.80191.82161.8377
9592005.09.02 03:00modify871.001.80191.82181.8377
9602005.09.02 04:05modify871.001.80191.82281.8377
9612005.09.02 05:00modify871.001.80191.82311.8377
9622005.09.02 06:00modify871.001.80191.82401.8377
9632005.09.02 07:00modify871.001.80191.82441.8377
9642005.09.02 08:00modify871.001.80191.82761.8377
9652005.09.02 09:00modify871.001.80191.82801.8377
9662005.09.02 09:49t/p871.001.83771.82801.83773579.0024716.06
9672005.09.05 01:30buy881.001.83781.83261.8736
9682005.09.05 06:00modify881.001.83781.83331.8736
9692005.09.05 07:00modify881.001.83781.83541.8736
9702005.09.05 08:00modify881.001.83781.83741.8736
9712005.09.05 09:00modify881.001.83781.83901.8736
9722005.09.05 11:00modify881.001.83781.83941.8736
9732005.09.05 15:00modify881.001.83781.83951.8736
9742005.09.05 16:00modify881.001.83781.83961.8736
9752005.09.05 17:00modify881.001.83781.83971.8736
9762005.09.05 19:00modify881.001.83781.84061.8736
9772005.09.05 20:14modify881.001.83781.84091.8736
9782005.09.05 22:00modify881.001.83781.84131.8736
9792005.09.06 00:00modify881.001.83781.84211.8736
9802005.09.06 00:40s/l881.001.84211.84211.8736429.0025145.06
9812005.09.13 07:55sell891.001.82301.82851.7878
9822005.09.13 07:55modify891.001.82301.82821.7878
9832005.09.13 08:00modify891.001.82301.82751.7878
9842005.09.13 09:00modify891.001.82301.82741.7878
9852005.09.13 10:00modify891.001.82301.82691.7878
9862005.09.14 03:26s/l891.001.82691.82691.7878-390.0024755.06
9872005.09.16 04:35sell901.001.80761.81301.7724
9882005.09.16 04:35modify901.001.80761.81271.7724
9892005.09.16 05:00modify901.001.80761.81241.7724
9902005.09.16 06:04modify901.001.80761.81191.7724
9912005.09.16 06:20s/l901.001.81191.81191.7724-430.0024325.06
9922005.09.22 03:50buy911.001.80791.80351.8437
9932005.09.22 04:00modify911.001.80791.80491.8437
9942005.09.22 08:00modify911.001.80791.80501.8437
9952005.09.22 09:00modify911.001.80791.80521.8437
9962005.09.22 10:00modify911.001.80791.80531.8437
9972005.09.22 11:09s/l911.001.80531.80531.8437-260.0024065.06
9982005.09.23 01:10sell921.001.79231.80221.7571
9992005.09.23 01:10modify921.001.79231.80191.7571
10002005.09.23 02:00modify921.001.79231.80151.7571
10012005.09.23 03:00modify921.001.79231.80061.7571
10022005.09.23 04:00modify921.001.79231.80031.7571
10032005.09.23 06:00modify921.001.79231.79881.7571
10042005.09.23 07:00modify921.001.79231.79811.7571
10052005.09.23 08:00modify921.001.79231.79651.7571
10062005.09.23 09:00modify921.001.79231.79641.7571
10072005.09.23 10:00modify921.001.79231.79601.7571
10082005.09.23 11:00modify921.001.79231.79361.7571
10092005.09.23 12:00modify921.001.79231.79311.7571
10102005.09.23 17:00modify921.001.79231.79241.7571
10112005.09.23 18:00modify921.001.79231.79121.7571
10122005.09.26 01:00modify921.001.79231.78961.7571
10132005.09.26 02:04modify921.001.79231.78631.7571
10142005.09.26 03:00modify921.001.79231.78611.7571
10152005.09.26 04:00modify921.001.79231.78431.7571
10162005.09.26 05:04modify921.001.79231.78411.7571
10172005.09.26 06:00modify921.001.79231.78351.7571
10182005.09.26 07:00modify921.001.79231.78241.7571
10192005.09.26 08:00modify921.001.79231.78121.7571
10202005.09.26 09:00modify921.001.79231.78001.7571
10212005.09.26 23:27s/l921.001.78001.78001.75711230.0025295.06
10222005.10.04 02:20sell931.001.75591.76061.7207
10232005.10.04 02:20modify931.001.75591.76031.7207
10242005.10.04 03:00modify931.001.75591.76021.7207
10252005.10.04 04:00modify931.001.75591.75991.7207
10262005.10.04 05:00modify931.001.75591.75941.7207
10272005.10.04 06:00modify931.001.75591.75921.7207
10282005.10.04 07:00modify931.001.75591.75911.7207
10292005.10.04 08:00modify931.001.75591.75871.7207
10302005.10.04 09:00modify931.001.75591.75851.7207
10312005.10.04 13:27s/l931.001.75851.75851.7207-260.0025035.06
10322005.10.06 10:35buy941.001.76861.76411.8044
10332005.10.06 21:00modify941.001.76861.76571.8044
10342005.10.06 22:00modify941.001.76861.76721.8044
10352005.10.06 23:04modify941.001.76861.76751.8044
10362005.10.07 00:00modify941.001.76861.76801.8044
10372005.10.07 01:00modify941.001.76861.76831.8044
10382005.10.07 02:05modify941.001.76861.76931.8044
10392005.10.07 03:00modify941.001.76861.77001.8044
10402005.10.07 05:00modify941.001.76861.77021.8044
10412005.10.07 06:00modify941.001.76861.77081.8044
10422005.10.07 07:00modify941.001.76861.77181.8044
10432005.10.07 08:00modify941.001.76861.77231.8044
10442005.10.07 08:46s/l941.001.77231.77231.8044368.9925404.05
10452005.10.10 08:35sell951.001.76161.76561.7264
10462005.10.10 08:37modify951.001.76161.76531.7264
10472005.10.10 09:00modify951.001.76161.76491.7264
10482005.10.10 10:00modify951.001.76161.76471.7264
10492005.10.10 11:00modify951.001.76161.76451.7264
10502005.10.10 16:00modify951.001.76161.76381.7264
10512005.10.10 17:00modify951.001.76161.76271.7264
10522005.10.10 18:00modify951.001.76161.76081.7264
10532005.10.11 03:00modify951.001.76161.76001.7264
10542005.10.11 05:00modify951.001.76161.75971.7264
10552005.10.11 06:00modify951.001.76161.75891.7264
10562005.10.11 07:00modify951.001.76161.75861.7264
10572005.10.11 08:00modify951.001.76161.75811.7264
10582005.10.11 09:00modify951.001.76161.75781.7264
10592005.10.11 10:00modify951.001.76161.75541.7264
10602005.10.11 11:00modify951.001.76161.75511.7264
10612005.10.11 11:39s/l951.001.75511.75511.7264650.0026054.05
10622005.10.14 02:25buy961.001.75071.74471.7865
10632005.10.14 03:00modify961.001.75071.74511.7865
10642005.10.14 06:00modify961.001.75071.74551.7865
10652005.10.14 07:00modify961.001.75071.74591.7865
10662005.10.14 08:00modify961.001.75071.74611.7865
10672005.10.14 09:00modify961.001.75071.74621.7865
10682005.10.14 10:00modify961.001.75071.74731.7865
10692005.10.14 11:00modify961.001.75071.74811.7865
10702005.10.14 12:00modify961.001.75071.74851.7865
10712005.10.14 12:47s/l961.001.74851.74851.7865-219.9925834.06
10722005.10.17 01:25buy971.001.76421.75451.8000
10732005.10.17 04:00modify971.001.76421.75531.8000
10742005.10.17 07:00modify971.001.76421.75651.8000
10752005.10.17 08:00modify971.001.76421.75751.8000
10762005.10.17 09:00modify971.001.76421.76011.8000
10772005.10.17 10:00modify971.001.76421.76041.8000
10782005.10.17 11:35s/l971.001.76041.76041.8000-380.0025454.06
10792005.10.20 05:10buy981.001.76041.75501.7962
10802005.10.20 06:00modify981.001.76041.75561.7962
10812005.10.20 07:00modify981.001.76041.75661.7962
10822005.10.20 08:00modify981.001.76041.75761.7962
10832005.10.20 09:00modify981.001.76041.75821.7962
10842005.10.20 18:00modify981.001.76041.75871.7962
10852005.10.20 19:00modify981.001.76041.75911.7962
10862005.10.20 23:00modify981.001.76041.76061.7962
10872005.10.21 00:00modify981.001.76041.76151.7962
10882005.10.21 01:00modify981.001.76041.76241.7962
10892005.10.21 02:05modify981.001.76041.76441.7962
10902005.10.21 03:00modify981.001.76041.76691.7962
10912005.10.21 04:00modify981.001.76041.76891.7962
10922005.10.21 07:00modify981.001.76041.76921.7962
10932005.10.21 08:00modify981.001.76041.76961.7962
10942005.10.21 09:00modify981.001.76041.76981.7962
10952005.10.21 17:24s/l981.001.76981.76981.7962939.0026393.06
10962005.10.26 02:05buy991.001.78291.77631.8187
10972005.10.26 03:00modify991.001.78291.77681.8187
10982005.10.26 04:00modify991.001.78291.77691.8187
10992005.10.26 06:00modify991.001.78291.77771.8187
11002005.10.26 07:00modify991.001.78291.77851.8187
11012005.10.26 08:00modify991.001.78291.78011.8187
11022005.10.26 09:00modify991.001.78291.78031.8187
11032005.10.26 09:24s/l991.001.78031.78031.8187-260.0026133.06
11042005.10.27 17:05buy1001.001.78251.77781.8183
11052005.10.28 00:00modify1001.001.78251.77821.8183
11062005.10.28 01:00modify1001.001.78251.77861.8183
11072005.10.28 02:00modify1001.001.78251.77971.8183
11082005.10.28 03:00modify1001.001.78251.78021.8183
11092005.10.28 04:00modify1001.001.78251.78051.8183
11102005.10.28 05:00modify1001.001.78251.78061.8183
11112005.10.28 06:00modify1001.001.78251.78151.8183
11122005.10.28 11:48s/l1001.001.78151.78151.8183-101.0026032.06
11132005.10.31 08:05sell1011.001.77651.78171.7413
11142005.10.31 08:05modify1011.001.77651.78141.7413
11152005.10.31 09:00modify1011.001.77651.78021.7413
11162005.10.31 09:30s/l1011.001.78021.78021.7413-370.0025662.06
11172005.11.01 08:25sell1021.001.76981.77391.7346
11182005.11.01 08:25modify1021.001.76981.77361.7346
11192005.11.01 09:00modify1021.001.76981.77221.7346
11202005.11.01 09:14s/l1021.001.77221.77221.7346-240.0125422.05
11212005.11.01 23:30sell1031.001.76681.77101.7316
11222005.11.01 23:30modify1031.001.76681.77071.7316
11232005.11.02 06:00modify1031.001.76681.77041.7316
11242005.11.02 07:00modify1031.001.76681.76991.7316
11252005.11.02 08:00modify1031.001.76681.76911.7316
11262005.11.02 14:56s/l1031.001.76911.76911.7316-230.0025192.05
11272005.11.03 07:25buy1041.001.77451.77051.8103
11282005.11.03 08:00modify1041.001.77451.77231.8103
11292005.11.03 09:00modify1041.001.77451.77261.8103
11302005.11.03 11:00modify1041.001.77451.77271.8103
11312005.11.03 12:00modify1041.001.77451.77331.8103
11322005.11.03 14:35s/l1041.001.77331.77331.8103-120.0025072.05
11332005.11.08 14:55sell1051.001.73821.74301.7030
11342005.11.08 14:55modify1051.001.73821.74271.7030
11352005.11.08 16:20s/l1051.001.74271.74271.7030-450.0124622.04
11362005.11.17 01:05sell1061.001.71881.72611.6836
11372005.11.17 01:07modify1061.001.71881.72581.6836
11382005.11.17 03:00modify1061.001.71881.72481.6836
11392005.11.17 04:00modify1061.001.71881.72431.6836
11402005.11.17 07:00modify1061.001.71881.72241.6836
11412005.11.17 08:00modify1061.001.71881.72181.6836
11422005.11.17 10:17s/l1061.001.72181.72181.6836-300.0124322.03
11432005.11.29 02:50buy1071.001.72401.71871.7598
11442005.11.29 03:00modify1071.001.72401.71881.7598
11452005.11.29 04:00close1071.001.72121.71881.7598-280.0024042.03
11462005.11.30 06:20sell1081.001.71891.72391.6837
11472005.11.30 06:21modify1081.001.71891.72361.6837
11482005.11.30 07:00modify1081.001.71891.72311.6837
11492005.11.30 08:00modify1081.001.71891.72211.6837
11502005.11.30 09:05s/l1081.001.72211.72211.6837-320.0023722.03
11512005.12.01 06:05buy1091.001.72801.72371.7638
11522005.12.01 07:00modify1091.001.72801.72401.7638
11532005.12.01 08:00modify1091.001.72801.72631.7638
11542005.12.01 14:16s/l1091.001.72631.72631.7638-170.0023552.03
11552005.12.02 02:40buy1101.001.73051.72631.7663
11562005.12.02 09:00modify1101.001.73051.72661.7663
11572005.12.02 10:00modify1101.001.73051.72701.7663
11582005.12.02 11:00modify1101.001.73051.72711.7663
11592005.12.02 12:03s/l1101.001.72711.72711.7663-340.0123212.02
11602005.12.09 01:40buy1111.001.75071.74291.7865
11612005.12.09 02:00modify1111.001.75071.74441.7865
11622005.12.09 03:00modify1111.001.75071.74461.7865
11632005.12.09 06:00modify1111.001.75071.74501.7865
11642005.12.09 07:00modify1111.001.75071.74571.7865
11652005.12.09 08:00modify1111.001.75071.74771.7865
11662005.12.09 09:00modify1111.001.75071.74851.7865
11672005.12.09 09:03s/l1111.001.74851.74851.7865-219.9922992.03
11682005.12.12 00:05buy1121.001.75081.74631.7866
11692005.12.12 04:00modify1121.001.75081.74741.7866
11702005.12.12 05:00modify1121.001.75081.74781.7866
11712005.12.12 06:00modify1121.001.75081.75001.7866
11722005.12.12 07:00modify1121.001.75081.75061.7866
11732005.12.12 08:00modify1121.001.75081.75081.7866
11742005.12.12 09:00modify1121.001.75081.75131.7866
11752005.12.12 11:00modify1121.001.75081.75171.7866
11762005.12.12 12:00modify1121.001.75081.75401.7866
11772005.12.12 16:00modify1121.001.75081.76041.7866
11782005.12.12 18:00modify1121.001.75081.76071.7866
11792005.12.12 20:00modify1121.001.75081.76201.7866
11802005.12.12 21:00modify1121.001.75081.76221.7866
11812005.12.12 22:00modify1121.001.75081.76251.7866
11822005.12.12 23:00modify1121.001.75081.76281.7866
11832005.12.13 00:00modify1121.001.75081.76351.7866
11842005.12.13 01:00modify1121.001.75081.76461.7866
11852005.12.13 02:04modify1121.001.75081.76511.7866
11862005.12.13 03:00modify1121.001.75081.76551.7866
11872005.12.13 04:00modify1121.001.75081.76591.7866
11882005.12.13 05:00modify1121.001.75081.76661.7866
11892005.12.13 06:00modify1121.001.75081.76921.7866
11902005.12.13 07:00modify1121.001.75081.76971.7866
11912005.12.13 08:00modify1121.001.75081.76981.7866
11922005.12.13 09:00modify1121.001.75081.77041.7866
11932005.12.13 10:06s/l1121.001.77041.77041.78661959.0024951.03
11942005.12.21 01:35sell1131.001.75701.76671.7218
11952005.12.21 01:35modify1131.001.75701.76641.7218
11962005.12.21 02:10modify1131.001.75701.76611.7218
11972005.12.21 03:00modify1131.001.75701.76491.7218
11982005.12.21 05:00modify1131.001.75701.76411.7218
11992005.12.21 06:00modify1131.001.75701.76391.7218
12002005.12.21 07:00modify1131.001.75701.76341.7218
12012005.12.21 08:00modify1131.001.75701.76231.7218
12022005.12.21 09:00modify1131.001.75701.76081.7218
12032005.12.21 13:00modify1131.001.75701.76031.7218
12042005.12.21 14:00modify1131.001.75701.75961.7218
12052005.12.21 15:00modify1131.001.75701.75941.7218
12062005.12.21 16:00modify1131.001.75701.75921.7218
12072005.12.21 17:00modify1131.001.75701.75401.7218
12082005.12.21 18:00modify1131.001.75701.75181.7218
12092005.12.22 02:00modify1131.001.75701.75041.7218
12102005.12.22 03:00modify1131.001.75701.74991.7218
12112005.12.22 04:00modify1131.001.75701.74921.7218
12122005.12.22 05:00modify1131.001.75701.74901.7218
12132005.12.22 06:00modify1131.001.75701.74881.7218
12142005.12.22 07:00modify1131.001.75701.74681.7218
12152005.12.22 08:00modify1131.001.75701.74551.7218
12162005.12.22 09:00modify1131.001.75701.74521.7218
12172005.12.22 12:00modify1131.001.75701.74351.7218
12182005.12.22 16:00modify1131.001.75701.74341.7218
12192005.12.23 08:00modify1131.001.75701.74311.7218
12202005.12.23 09:00modify1131.001.75701.74241.7218
12212005.12.23 14:00modify1131.001.75701.74161.7218
12222005.12.23 15:00modify1131.001.75701.74101.7218
12232005.12.23 16:00modify1131.001.75701.74001.7218
12242005.12.23 17:00modify1131.001.75701.73921.7218
12252005.12.23 18:00modify1131.001.75701.73911.7218
12262005.12.26 07:00modify1131.001.75701.73901.7218
12272005.12.26 08:00modify1131.001.75701.73881.7218
12282005.12.26 09:00modify1131.001.75701.73861.7218
12292005.12.27 02:00modify1131.001.75701.73781.7218
12302005.12.27 03:00modify1131.001.75701.73771.7218
12312005.12.27 04:00modify1131.001.75701.73751.7218
12322005.12.27 05:04modify1131.001.75701.73731.7218
12332005.12.27 06:00modify1131.001.75701.73691.7218
12342005.12.27 07:09modify1131.001.75701.73651.7218
12352005.12.27 08:00modify1131.001.75701.73601.7218
12362005.12.27 09:00modify1131.001.75701.73561.7218
12372005.12.27 09:46s/l1131.001.73561.73561.72182140.0027091.03
12382005.12.29 02:15sell1141.001.72101.72741.6858
12392005.12.29 02:15modify1141.001.72101.72711.6858
12402005.12.29 04:00modify1141.001.72101.72701.6858
12412005.12.29 06:00modify1141.001.72101.72611.6858
12422005.12.29 07:00modify1141.001.72101.72561.6858
12432005.12.29 08:00modify1141.001.72101.72471.6858
12442005.12.29 09:00modify1141.001.72101.72361.6858
12452005.12.29 09:03s/l1141.001.72361.72361.6858-260.0026831.03
12462005.12.30 22:35sell1151.001.72361.72981.6884
12472005.12.30 22:35modify1151.001.72361.72951.6884
12482006.01.02 00:49modify1151.001.72361.72911.6884
12492006.01.02 01:00modify1151.001.72361.72901.6884
12502006.01.02 02:09modify1151.001.72361.72861.6884
12512006.01.02 03:05modify1151.001.72361.72821.6884
12522006.01.02 05:00modify1151.001.72361.72801.6884
12532006.01.02 06:00modify1151.001.72361.72741.6884
12542006.01.02 07:00modify1151.001.72361.72681.6884
12552006.01.02 08:00modify1151.001.72361.72611.6884
12562006.01.02 09:00modify1151.001.72361.72561.6884
12572006.01.02 10:00modify1151.001.72361.72491.6884
12582006.01.02 11:00modify1151.001.72361.72451.6884
12592006.01.02 12:20s/l1151.001.72451.72451.6884-90.0026741.03
12602006.01.03 14:25buy1161.001.72611.72201.7619
12612006.01.03 18:00modify1161.001.72611.72431.7619
12622006.01.03 19:00modify1161.001.72611.72561.7619
12632006.01.03 20:00modify1161.001.72611.72701.7619
12642006.01.03 21:00modify1161.001.72611.72711.7619
12652006.01.03 22:00modify1161.001.72611.73001.7619
12662006.01.03 23:00modify1161.001.72611.73141.7619
12672006.01.04 00:00modify1161.001.72611.73181.7619
12682006.01.04 01:00modify1161.001.72611.73281.7619
12692006.01.04 02:00modify1161.001.72611.73561.7619
12702006.01.04 03:00modify1161.001.72611.73671.7619
12712006.01.04 04:00modify1161.001.72611.73691.7619
12722006.01.04 05:00modify1161.001.72611.73881.7619
12732006.01.04 06:00modify1161.001.72611.74031.7619
12742006.01.04 07:00modify1161.001.72611.74091.7619
12752006.01.04 08:00modify1161.001.72611.74271.7619
12762006.01.04 09:00modify1161.001.72611.74321.7619
12772006.01.04 10:00modify1161.001.72611.74331.7619
12782006.01.04 12:00modify1161.001.72611.74551.7619
12792006.01.04 15:00modify1161.001.72611.74651.7619
12802006.01.04 19:00modify1161.001.72611.74811.7619
12812006.01.05 00:00modify1161.001.72611.74891.7619
12822006.01.05 01:00modify1161.001.72611.74951.7619
12832006.01.05 02:00modify1161.001.72611.75011.7619
12842006.01.05 05:00modify1161.001.72611.75101.7619
12852006.01.05 06:00modify1161.001.72611.75141.7619
12862006.01.05 07:00modify1161.001.72611.75201.7619
12872006.01.05 08:00modify1161.001.72611.75231.7619
12882006.01.05 09:00modify1161.001.72611.75271.7619
12892006.01.05 09:19s/l1161.001.75271.75271.76192656.0029397.03
12902006.01.09 01:30buy1171.001.76811.76051.8039
12912006.01.09 07:00modify1171.001.76811.76111.8039
12922006.01.09 08:00modify1171.001.76811.76251.8039
12932006.01.09 09:00modify1171.001.76811.76261.8039
12942006.01.09 10:00modify1171.001.76811.76301.8039
12952006.01.09 16:13s/l1171.001.76301.76301.8039-510.0028887.03
12962006.01.16 07:00buy1181.001.77531.76921.8111
12972006.01.16 08:00modify1181.001.77531.76931.8111
12982006.01.16 09:00modify1181.001.77531.76981.8111
12992006.01.16 10:00modify1181.001.77531.77051.8111
13002006.01.16 11:00modify1181.001.77531.77171.8111
13012006.01.16 11:06s/l1181.001.77171.77171.8111-360.0028527.03
13022006.01.17 20:35sell1191.001.76461.76981.7294
13032006.01.17 20:35modify1191.001.76461.76951.7294
13042006.01.18 00:00close1191.001.76861.76951.7294-400.0128127.02
13052006.01.23 10:00buy1201.001.77491.76981.8107
13062006.01.23 13:00modify1201.001.77491.77011.8107
13072006.01.23 15:00modify1201.001.77491.77131.8107
13082006.01.23 17:00modify1201.001.77491.77221.8107
13092006.01.23 18:00modify1201.001.77491.77251.8107
13102006.01.23 19:00modify1201.001.77491.77311.8107
13112006.01.23 21:00modify1201.001.77491.77381.8107
13122006.01.23 22:00modify1201.001.77491.77401.8107
13132006.01.23 23:00modify1201.001.77491.77441.8107
13142006.01.24 00:00modify1201.001.77491.77631.8107
13152006.01.24 01:00modify1201.001.77491.77711.8107
13162006.01.24 02:00modify1201.001.77491.77881.8107
13172006.01.24 03:00modify1201.001.77491.77981.8107
13182006.01.24 04:00modify1201.001.77491.78001.8107
13192006.01.24 05:00modify1201.001.77491.78061.8107
13202006.01.24 06:00modify1201.001.77491.78071.8107
13212006.01.24 07:00modify1201.001.77491.78131.8107
13222006.01.24 09:27s/l1201.001.78131.78131.8107639.0028766.02
13232006.01.27 10:45sell1211.001.78121.78741.7460
13242006.01.27 10:45modify1211.001.78121.78711.7460
13252006.01.27 11:00modify1211.001.78121.78661.7460
13262006.01.27 12:00modify1211.001.78121.78641.7460
13272006.01.27 14:00modify1211.001.78121.78581.7460
13282006.01.27 14:38s/l1211.001.78581.78581.7460-459.9928306.03
13292006.02.03 00:45buy1221.001.77831.77141.8141
13302006.02.03 01:10modify1221.001.77831.77201.8141
13312006.02.03 02:00modify1221.001.77831.77211.8141
13322006.02.03 05:00modify1221.001.77831.77251.8141
13332006.02.03 06:05modify1221.001.77831.77351.8141
13342006.02.03 07:00modify1221.001.77831.77391.8141
13352006.02.03 08:00modify1221.001.77831.77521.8141
13362006.02.03 09:00modify1221.001.77831.77581.8141
13372006.02.03 10:46s/l1221.001.77581.77581.8141-250.0028056.03
13382006.02.06 01:25sell1231.001.76361.77181.7284
13392006.02.06 01:25modify1231.001.76361.77151.7284
13402006.02.06 07:00modify1231.001.76361.76911.7284
13412006.02.06 08:00modify1231.001.76361.76761.7284
13422006.02.06 09:00modify1231.001.76361.76671.7284
13432006.02.06 10:00modify1231.001.76361.76321.7284
13442006.02.06 12:00modify1231.001.76361.76231.7284
13452006.02.06 13:00modify1231.001.76361.76171.7284
13462006.02.06 14:00modify1231.001.76361.76001.7284
13472006.02.06 17:00modify1231.001.76361.75991.7284
13482006.02.06 18:00modify1231.001.76361.75971.7284
13492006.02.06 19:00modify1231.001.76361.75701.7284
13502006.02.06 20:00modify1231.001.76361.75501.7284
13512006.02.07 00:00modify1231.001.76361.75421.7284
13522006.02.07 01:00modify1231.001.76361.75391.7284
13532006.02.07 04:00modify1231.001.76361.75281.7284
13542006.02.07 05:00modify1231.001.76361.75271.7284
13552006.02.07 06:05modify1231.001.76361.75231.7284
13562006.02.07 07:00modify1231.001.76361.75181.7284
13572006.02.07 08:00modify1231.001.76361.75131.7284
13582006.02.07 09:00modify1231.001.76361.75051.7284
13592006.02.07 09:12s/l1231.001.75051.75051.72841310.0029366.03
13602006.02.07 23:45sell1241.001.74641.75081.7112
13612006.02.07 23:45modify1241.001.74641.75051.7112
13622006.02.08 05:00modify1241.001.74641.75001.7112
13632006.02.08 06:00modify1241.001.74641.74951.7112
13642006.02.08 07:00modify1241.001.74641.74931.7112
13652006.02.08 08:00modify1241.001.74641.74821.7112
13662006.02.08 09:00modify1241.001.74641.74761.7112
13672006.02.08 20:00modify1241.001.74641.74721.7112
13682006.02.09 01:00modify1241.001.74641.74661.7112
13692006.02.09 02:00modify1241.001.74641.74611.7112
13702006.02.09 02:02s/l1241.001.74611.74611.711230.0029396.03
13712006.02.20 09:30buy1251.001.74291.73771.7787
13722006.02.20 10:00modify1251.001.74291.73821.7787
13732006.02.20 11:00modify1251.001.74291.73831.7787
13742006.02.20 12:00modify1251.001.74291.73841.7787
13752006.02.20 13:00modify1251.001.74291.73871.7787
13762006.02.20 14:00modify1251.001.74291.73891.7787
13772006.02.20 16:00modify1251.001.74291.73911.7787
13782006.02.20 17:00modify1251.001.74291.73931.7787
13792006.02.20 18:00modify1251.001.74291.73941.7787
13802006.02.20 19:00modify1251.001.74291.73971.7787
13812006.02.21 00:00modify1251.001.74291.74021.7787
13822006.02.21 02:00modify1251.001.74291.74061.7787
13832006.02.22 08:00modify1251.001.74291.74141.7787
13842006.02.22 09:00modify1251.001.74291.74191.7787
13852006.02.22 10:11s/l1251.001.74191.74191.7787-102.0029294.03
13862006.02.27 17:40sell1261.001.74171.74591.7065
13872006.02.27 17:40modify1261.001.74171.74561.7065
13882006.02.27 18:00modify1261.001.74171.74531.7065
13892006.02.28 02:00modify1261.001.74171.74521.7065
13902006.02.28 03:00modify1261.001.74171.74491.7065
13912006.02.28 04:00modify1261.001.74171.74411.7065
13922006.02.28 08:00modify1261.001.74171.74371.7065
13932006.02.28 10:00modify1261.001.74171.74271.7065
13942006.02.28 10:25s/l1261.001.74271.74271.7065-99.9929194.04
13952006.03.01 08:50buy1271.001.75361.74941.7894
13962006.03.01 09:00modify1271.001.75361.75051.7894
13972006.03.01 13:00modify1271.001.75361.75111.7894
13982006.03.01 17:00modify1271.001.75361.75131.7894
13992006.03.01 17:33s/l1271.001.75131.75131.7894-230.0028964.04
14002006.03.08 03:00sell1281.001.73701.74171.7018
14012006.03.08 03:00modify1281.001.73701.74141.7018
14022006.03.08 05:00modify1281.001.73701.74111.7018
14032006.03.08 06:00modify1281.001.73701.74061.7018
14042006.03.08 07:00modify1281.001.73701.73951.7018
14052006.03.08 08:00modify1281.001.73701.73941.7018
14062006.03.08 08:27s/l1281.001.73941.73941.7018-240.0028724.04
14072006.03.13 00:55sell1291.001.72761.73401.6924
14082006.03.13 00:55modify1291.001.72761.73371.6924
14092006.03.13 07:00modify1291.001.72761.73231.6924
14102006.03.13 08:00modify1291.001.72761.73041.6924
14112006.03.13 09:00modify1291.001.72761.72981.6924
14122006.03.13 16:25s/l1291.001.72981.72981.6924-220.0028504.04
14132006.03.14 08:45buy1301.001.73441.72921.7702
14142006.03.14 09:00modify1301.001.73441.72961.7702
14152006.03.14 10:00modify1301.001.73441.72971.7702
14162006.03.14 12:00modify1301.001.73441.72981.7702
14172006.03.14 16:00modify1301.001.73441.73041.7702
14182006.03.14 17:00modify1301.001.73441.73291.7702
14192006.03.14 18:00modify1301.001.73441.73721.7702
14202006.03.14 19:00modify1301.001.73441.73821.7702
14212006.03.15 01:00modify1301.001.73441.73841.7702
14222006.03.15 02:00modify1301.001.73441.73851.7702
14232006.03.15 03:00modify1301.001.73441.73891.7702
14242006.03.15 06:00modify1301.001.73441.73941.7702
14252006.03.15 07:00modify1301.001.73441.74061.7702
14262006.03.15 08:00modify1301.001.73441.74161.7702
14272006.03.15 09:00modify1301.001.73441.74241.7702
14282006.03.15 10:00modify1301.001.73441.74281.7702
14292006.03.15 10:34s/l1301.001.74281.74281.7702839.0029343.04
14302006.03.16 05:30buy1311.001.74661.74111.7824
14312006.03.16 06:00modify1311.001.74661.74151.7824
14322006.03.16 07:00modify1311.001.74661.74231.7824
14332006.03.16 08:00modify1311.001.74661.74281.7824
14342006.03.16 16:00modify1311.001.74661.74331.7824
14352006.03.16 17:00modify1311.001.74661.74401.7824
14362006.03.16 18:00modify1311.001.74661.74541.7824
14372006.03.16 19:00modify1311.001.74661.74611.7824
14382006.03.16 20:00modify1311.001.74661.74771.7824
14392006.03.16 21:00modify1311.001.74661.74801.7824
14402006.03.17 00:00modify1311.001.74661.74881.7824
14412006.03.17 01:00modify1311.001.74661.74891.7824
14422006.03.17 02:00modify1311.001.74661.74961.7824
14432006.03.17 03:00modify1311.001.74661.75021.7824
14442006.03.17 04:00modify1311.001.74661.75031.7824
14452006.03.17 06:00modify1311.001.74661.75121.7824
14462006.03.17 07:00modify1311.001.74661.75181.7824
14472006.03.17 08:00modify1311.001.74661.75241.7824
14482006.03.17 09:00modify1311.001.74661.75281.7824
14492006.03.17 10:00modify1311.001.74661.75331.7824
14502006.03.17 13:33s/l1311.001.75331.75331.7824669.0030012.04
14512006.03.22 00:00sell1321.001.74871.75471.7135
14522006.03.22 00:00modify1321.001.74871.75441.7135
14532006.03.22 02:00modify1321.001.74871.75431.7135
14542006.03.22 03:00modify1321.001.74871.75421.7135
14552006.03.22 04:00modify1321.001.74871.75361.7135
14562006.03.22 05:00modify1321.001.74871.75321.7135
14572006.03.22 06:00modify1321.001.74871.75271.7135
14582006.03.22 07:00modify1321.001.74871.75251.7135
14592006.03.22 08:00modify1321.001.74871.75201.7135
14602006.03.22 09:00modify1321.001.74871.75141.7135
14612006.03.23 04:00modify1321.001.74871.75081.7135
14622006.03.23 05:00modify1321.001.74871.75061.7135
14632006.03.23 06:00modify1321.001.74871.74991.7135
14642006.03.23 07:00modify1321.001.74871.74951.7135
14652006.03.23 08:00modify1321.001.74871.74891.7135
14662006.03.23 09:00modify1321.001.74871.74851.7135
14672006.03.23 10:00modify1321.001.74871.74811.7135
14682006.03.23 11:00modify1321.001.74871.74791.7135
14692006.03.23 12:00modify1321.001.74871.74771.7135
14702006.03.23 14:00modify1321.001.74871.74671.7135
14712006.03.23 18:00modify1321.001.74871.74221.7135
14722006.03.24 07:00modify1321.001.74871.74181.7135
14732006.03.24 08:00modify1321.001.74871.73891.7135
14742006.03.24 09:00modify1321.001.74871.73811.7135
14752006.03.24 10:00modify1321.001.74871.73701.7135
14762006.03.24 12:00modify1321.001.74871.73681.7135
14772006.03.24 14:00modify1321.001.74871.73641.7135
14782006.03.24 15:06s/l1321.001.73641.73641.71351230.0031242.04
14792006.04.19 07:30buy1331.001.78121.77631.8170
14802006.04.19 08:00modify1331.001.78121.77691.8170
14812006.04.19 09:00modify1331.001.78121.77721.8170
14822006.04.19 12:00modify1331.001.78121.77781.8170
14832006.04.19 13:00modify1331.001.78121.77941.8170
14842006.04.19 14:00modify1331.001.78121.77991.8170
14852006.04.19 19:00modify1331.001.78121.78001.8170
14862006.04.19 20:00modify1331.001.78121.78121.8170
14872006.04.19 22:00modify1331.001.78121.78131.8170
14882006.04.19 23:00modify1331.001.78121.78141.8170
14892006.04.20 00:00modify1331.001.78121.78221.8170
14902006.04.20 01:00modify1331.001.78121.78251.8170
14912006.04.20 02:00modify1331.001.78121.78301.8170
14922006.04.20 03:00modify1331.001.78121.78371.8170
14932006.04.20 05:00modify1331.001.78121.78381.8170
14942006.04.20 06:00modify1331.001.78121.78481.8170
14952006.04.20 07:00modify1331.001.78121.78581.8170
14962006.04.20 08:00modify1331.001.78121.78641.8170
14972006.04.20 09:08modify1331.001.78121.78701.8170
14982006.04.20 09:10s/l1331.001.78701.78701.8170577.0031819.04
14992006.04.21 03:55sell1341.001.77931.78471.7441
15002006.04.21 03:55modify1341.001.77931.78441.7441
15012006.04.21 04:00modify1341.001.77931.78371.7441
15022006.04.21 05:00modify1341.001.77931.78351.7441
15032006.04.21 06:00modify1341.001.77931.78271.7441
15042006.04.21 07:00modify1341.001.77931.78201.7441
15052006.04.21 08:00modify1341.001.77931.78071.7441
15062006.04.21 09:00modify1341.001.77931.78001.7441
15072006.04.21 10:03s/l1341.001.78001.78001.7441-70.0031749.04
15082006.04.28 03:30buy1351.001.80111.79081.8369
15092006.04.28 06:00modify1351.001.80111.79151.8369
15102006.04.28 07:00modify1351.001.80111.79201.8369
15112006.04.28 08:00modify1351.001.80111.79711.8369
15122006.04.28 09:00modify1351.001.80111.79851.8369
15132006.04.28 12:00modify1351.001.80111.80021.8369
15142006.04.28 13:00modify1351.001.80111.80211.8369
15152006.04.28 17:00modify1351.001.80111.80271.8369
15162006.04.28 18:00modify1351.001.80111.80591.8369
15172006.04.28 19:00modify1351.001.80111.81121.8369
15182006.05.01 03:00modify1351.001.80111.81161.8369
15192006.05.01 04:00modify1351.001.80111.81241.8369
15202006.05.01 05:00modify1351.001.80111.81301.8369
15212006.05.01 07:00modify1351.001.80111.81421.8369
15222006.05.01 08:00modify1351.001.80111.81631.8369
15232006.05.01 09:00modify1351.001.80111.81811.8369
15242006.05.01 10:00modify1351.001.80111.81971.8369
15252006.05.01 11:05modify1351.001.80111.82021.8369
15262006.05.01 12:00modify1351.001.80111.82071.8369
15272006.05.01 13:05modify1351.001.80111.82101.8369
15282006.05.01 14:00modify1351.001.80111.82151.8369
15292006.05.01 15:00modify1351.001.80111.82161.8369
15302006.05.01 15:12t/p1351.001.83691.82161.83693579.0035328.04
15312006.05.05 03:40buy1361.001.85101.84091.8868
15322006.05.05 04:00modify1361.001.85101.84211.8868
15332006.05.05 05:00modify1361.001.85101.84231.8868
15342006.05.05 06:00modify1361.001.85101.84341.8868
15352006.05.05 07:00modify1361.001.85101.84451.8868
15362006.05.05 08:00modify1361.001.85101.84571.8868
15372006.05.05 09:00modify1361.001.85101.84591.8868
15382006.05.05 10:00modify1361.001.85101.84611.8868
15392006.05.05 12:00modify1361.001.85101.84661.8868
15402006.05.05 16:00modify1361.001.85101.84871.8868
15412006.05.05 17:00modify1361.001.85101.85051.8868
15422006.05.08 07:00modify1361.001.85101.85261.8868
15432006.05.08 08:00modify1361.001.85101.85371.8868
15442006.05.08 09:00modify1361.001.85101.85471.8868
15452006.05.08 12:00modify1361.001.85101.85891.8868
15462006.05.08 15:59s/l1361.001.85891.85891.8868789.0036117.04
15472006.05.15 08:30buy1371.001.89271.88741.9285
15482006.05.15 09:00modify1371.001.89271.88791.9285
15492006.05.15 10:06s/l1371.001.88791.88791.9285-480.0035637.04
15502006.05.19 05:55buy1381.001.89021.88051.9260
15512006.05.19 06:00modify1381.001.89021.88131.9260
15522006.05.19 07:00modify1381.001.89021.88301.9260
15532006.05.19 08:00modify1381.001.89021.88391.9260
15542006.05.19 09:00modify1381.001.89021.88501.9260
15552006.05.19 09:10s/l1381.001.88501.88501.9260-520.0035117.04
15562006.05.19 21:15sell1391.001.87801.88601.8428
15572006.05.19 21:15modify1391.001.87801.88571.8428
15582006.05.22 03:00modify1391.001.87801.88551.8428
15592006.05.22 04:00modify1391.001.87801.88471.8428
15602006.05.22 05:00modify1391.001.87801.88391.8428
15612006.05.22 06:00modify1391.001.87801.88301.8428
15622006.05.22 07:00modify1391.001.87801.88291.8428
15632006.05.22 08:00modify1391.001.87801.88211.8428
15642006.05.22 09:00modify1391.001.87801.88081.8428
15652006.05.22 10:00modify1391.001.87801.87701.8428
15662006.05.22 12:09s/l1391.001.87701.87701.8428100.0035217.04
15672006.05.23 01:10buy1401.001.88321.87541.9190
15682006.05.23 02:00modify1401.001.88321.87591.9190
15692006.05.23 04:00modify1401.001.88321.87661.9190
15702006.05.23 06:00modify1401.001.88321.87691.9190
15712006.05.23 07:00modify1401.001.88321.87781.9190
15722006.05.23 08:00modify1401.001.88321.87801.9190
15732006.05.23 09:00modify1401.001.88321.87921.9190
15742006.05.23 12:00close1401.001.88121.87921.9190-200.0035017.04
15752006.05.29 03:15sell1411.001.85961.86781.8244
15762006.05.29 03:16modify1411.001.85961.86751.8244
15772006.05.29 04:00modify1411.001.85961.86711.8244
15782006.05.29 05:00modify1411.001.85961.86701.8244
15792006.05.29 06:00modify1411.001.85961.86651.8244
15802006.05.29 07:00modify1411.001.85961.86551.8244
15812006.05.29 08:00modify1411.001.85961.86221.8244
15822006.05.29 09:00modify1411.001.85961.86111.8244
15832006.05.29 09:46s/l1411.001.86111.86111.8244-150.0134867.03
15842006.05.31 01:05buy1421.001.88131.87161.9171
15852006.05.31 02:00modify1421.001.88131.87171.9171
15862006.05.31 03:00modify1421.001.88131.87271.9171
15872006.05.31 05:00modify1421.001.88131.87351.9171
15882006.05.31 06:00modify1421.001.88131.87451.9171
15892006.05.31 07:00modify1421.001.88131.87711.9171
15902006.05.31 08:00modify1421.001.88131.87781.9171
15912006.05.31 10:29s/l1421.001.87781.87781.9171-350.0034517.03
15922006.06.06 08:20sell1431.001.87311.87841.8379
15932006.06.06 08:20modify1431.001.87311.87811.8379
15942006.06.06 09:00modify1431.001.87311.87791.8379
15952006.06.06 13:00modify1431.001.87311.87781.8379
15962006.06.06 14:00modify1431.001.87311.87771.8379
15972006.06.06 16:00modify1431.001.87311.87501.8379
15982006.06.06 17:00modify1431.001.87311.87341.8379
15992006.06.06 18:00modify1431.001.87311.87211.8379
16002006.06.06 19:00modify1431.001.87311.87171.8379
16012006.06.07 00:00modify1431.001.87311.87141.8379
16022006.06.07 01:00modify1431.001.87311.87081.8379
16032006.06.07 02:00modify1431.001.87311.87031.8379
16042006.06.07 04:00modify1431.001.87311.86921.8379
16052006.06.07 06:00modify1431.001.87311.86801.8379
16062006.06.07 07:00modify1431.001.87311.86711.8379
16072006.06.07 08:00modify1431.001.87311.86611.8379
16082006.06.07 10:00modify1431.001.87311.86371.8379
16092006.06.07 12:26s/l1431.001.86371.86371.8379940.0035457.03
16102006.06.14 03:30sell1441.001.83511.84451.7999
16112006.06.14 03:31modify1441.001.83511.84421.7999
16122006.06.14 04:00modify1441.001.83511.84381.7999
16132006.06.14 05:00modify1441.001.83511.84371.7999
16142006.06.14 06:00modify1441.001.83511.84271.7999
16152006.06.14 07:00modify1441.001.83511.84141.7999
16162006.06.14 08:00close1441.001.83761.84141.7999-249.9835207.05
16172006.07.03 01:50buy1451.001.84671.83711.8825
16182006.07.03 02:00modify1451.001.84671.83741.8825
16192006.07.03 03:00modify1451.001.84671.83811.8825
16202006.07.03 06:00modify1451.001.84671.83841.8825
16212006.07.03 07:00modify1451.001.84671.84061.8825
16222006.07.03 08:00modify1451.001.84671.84111.8825
16232006.07.03 09:00modify1451.001.84671.84251.8825
16242006.07.03 12:07s/l1451.001.84251.84251.8825-420.0034787.05
16252006.07.06 01:45sell1461.001.83571.84341.8005
16262006.07.06 01:46modify1461.001.83571.84311.8005
16272006.07.06 02:00modify1461.001.83571.84251.8005
16282006.07.06 03:00modify1461.001.83571.84181.8005
16292006.07.06 04:00modify1461.001.83571.84141.8005
16302006.07.06 05:00modify1461.001.83571.84131.8005
16312006.07.06 06:00modify1461.001.83571.83911.8005
16322006.07.06 07:00modify1461.001.83571.83791.8005
16332006.07.06 08:00modify1461.001.83571.83741.8005
16342006.07.06 08:24s/l1461.001.83741.83741.8005-170.0034617.05
16352006.07.10 02:20buy1471.001.84791.84351.8837
16362006.07.10 07:00modify1471.001.84791.84621.8837
16372006.07.10 09:00modify1471.001.84791.84661.8837
16382006.07.10 11:24s/l1471.001.84661.84661.8837-130.0034487.05
16392006.07.13 03:10sell1481.001.83471.84241.7995
16402006.07.13 03:12modify1481.001.83471.84211.7995
16412006.07.13 04:00modify1481.001.83471.84121.7995
16422006.07.13 05:00modify1481.001.83471.84051.7995
16432006.07.13 06:00modify1481.001.83471.83861.7995
16442006.07.13 07:00modify1481.001.83471.83801.7995
16452006.07.13 08:00modify1481.001.83471.83731.7995
16462006.07.13 09:14s/l1481.001.83731.83731.7995-260.0034227.05
16472006.07.14 03:25buy1491.001.84081.83631.8766
16482006.07.14 04:00close1491.001.84091.83631.87669.9934237.04
16492006.07.17 00:40sell1501.001.83851.84471.8033
16502006.07.17 00:41modify1501.001.83851.84441.8033
16512006.07.17 02:00modify1501.001.83851.84371.8033
16522006.07.17 03:00modify1501.001.83851.84321.8033
16532006.07.17 04:00modify1501.001.83851.84291.8033
16542006.07.17 05:00modify1501.001.83851.84231.8033
16552006.07.17 06:00modify1501.001.83851.84221.8033
16562006.07.17 07:00modify1501.001.83851.84091.8033
16572006.07.17 08:00modify1501.001.83851.83961.8033
16582006.07.17 09:00modify1501.001.83851.83941.8033
16592006.07.17 12:00modify1501.001.83851.83141.8033
16602006.07.17 13:00modify1501.001.83851.82891.8033
16612006.07.17 14:00modify1501.001.83851.82871.8033
16622006.07.18 02:00modify1501.001.83851.82601.8033
16632006.07.18 04:55modify1501.001.83851.82531.8033
16642006.07.18 05:00modify1501.001.83851.82471.8033
16652006.07.18 06:00modify1501.001.83851.82421.8033
16662006.07.18 07:00modify1501.001.83851.82351.8033
16672006.07.18 08:00modify1501.001.83851.82281.8033
16682006.07.18 09:00modify1501.001.83851.82241.8033
16692006.07.18 09:24s/l1501.001.82241.82241.80331610.0035847.04
16702006.07.20 21:50buy1511.001.84811.84301.8839
16712006.07.21 03:00modify1511.001.84811.84311.8839
16722006.07.21 04:00modify1511.001.84811.84381.8839
16732006.07.21 05:00modify1511.001.84811.84461.8839
16742006.07.21 07:00modify1511.001.84811.84491.8839
16752006.07.21 08:00modify1511.001.84811.84541.8839
16762006.07.21 11:00modify1511.001.84811.84811.8839
16772006.07.21 12:00modify1511.001.84811.84841.8839
16782006.07.21 13:00modify1511.001.84811.84851.8839
16792006.07.21 14:00modify1511.001.84811.85011.8839
16802006.07.24 01:00modify1511.001.84811.85031.8839
16812006.07.24 02:00modify1511.001.84811.85131.8839
16822006.07.24 03:00modify1511.001.84811.85181.8839
16832006.07.24 06:04modify1511.001.84811.85191.8839
16842006.07.24 07:00modify1511.001.84811.85251.8839
16852006.07.24 07:33s/l1511.001.85251.85251.8839438.0036285.04
16862006.07.26 01:45sell1521.001.84101.84891.8058
16872006.07.26 01:45modify1521.001.84101.84861.8058
16882006.07.26 02:00modify1521.001.84101.84791.8058
16892006.07.26 03:00modify1521.001.84101.84781.8058
16902006.07.26 04:00modify1521.001.84101.84771.8058
16912006.07.26 05:00modify1521.001.84101.84761.8058
16922006.07.26 06:00modify1521.001.84101.84721.8058
16932006.07.26 07:00modify1521.001.84101.84651.8058
16942006.07.26 08:00modify1521.001.84101.84481.8058
16952006.07.26 09:00modify1521.001.84101.84311.8058
16962006.07.26 14:55s/l1521.001.84311.84311.8058-210.0036075.04
16972006.07.28 22:20buy1531.001.86261.85531.8984
16982006.07.31 05:00modify1531.001.86261.85571.8984
16992006.07.31 06:00modify1531.001.86261.85581.8984
17002006.07.31 07:00modify1531.001.86261.85831.8984
17012006.07.31 08:00modify1531.001.86261.85891.8984
17022006.07.31 09:00modify1531.001.86261.85901.8984
17032006.07.31 13:00modify1531.001.86261.85931.8984
17042006.07.31 17:00modify1531.001.86261.85971.8984
17052006.07.31 21:00modify1531.001.86261.86001.8984
17062006.08.01 00:00modify1531.001.86261.86031.8984
17072006.08.01 01:00modify1531.001.86261.86051.8984
17082006.08.01 02:00modify1531.001.86261.86081.8984
17092006.08.01 03:00modify1531.001.86261.86121.8984
17102006.08.01 04:00modify1531.001.86261.86141.8984
17112006.08.01 06:00modify1531.001.86261.86151.8984
17122006.08.01 07:00modify1531.001.86261.86181.8984
17132006.08.01 08:00modify1531.001.86261.86211.8984
17142006.08.01 09:00modify1531.001.86261.86251.8984
17152006.08.01 20:00modify1531.001.86261.86421.8984
17162006.08.01 21:00modify1531.001.86261.86461.8984
17172006.08.01 22:00modify1531.001.86261.86501.8984
17182006.08.01 23:00modify1531.001.86261.86541.8984
17192006.08.02 00:00modify1531.001.86261.86591.8984
17202006.08.02 01:00modify1531.001.86261.86641.8984
17212006.08.02 02:00modify1531.001.86261.86711.8984
17222006.08.02 03:00modify1531.001.86261.86761.8984
17232006.08.02 04:00modify1531.001.86261.86831.8984
17242006.08.02 06:00modify1531.001.86261.87001.8984
17252006.08.02 07:00modify1531.001.86261.87151.8984
17262006.08.02 08:00modify1531.001.86261.87181.8984
17272006.08.02 09:00modify1531.001.86261.87271.8984
17282006.08.02 10:00modify1531.001.86261.87341.8984
17292006.08.02 11:21s/l1531.001.87341.87341.89841077.0037152.04
17302006.08.04 04:55buy1541.001.88601.87711.9218
17312006.08.04 05:00modify1541.001.88601.88051.9218
17322006.08.04 06:00modify1541.001.88601.88171.9218
17332006.08.04 07:00modify1541.001.88601.88261.9218
17342006.08.04 09:00modify1541.001.88601.88271.9218
17352006.08.04 10:00modify1541.001.88601.88311.9218
17362006.08.04 12:00modify1541.001.88601.88471.9218
17372006.08.04 16:00modify1541.001.88601.89451.9218
17382006.08.04 17:00modify1541.001.88601.89601.9218
17392006.08.04 18:00modify1541.001.88601.89801.9218
17402006.08.07 01:00modify1541.001.88601.89811.9218
17412006.08.07 02:00modify1541.001.88601.89891.9218
17422006.08.07 03:00modify1541.001.88601.89981.9218
17432006.08.07 04:00modify1541.001.88601.89991.9218
17442006.08.07 05:00modify1541.001.88601.90011.9218
17452006.08.07 06:00modify1541.001.88601.90031.9218
17462006.08.07 07:00modify1541.001.88601.90471.9218
17472006.08.07 08:12modify1541.001.88601.90601.9218
17482006.08.07 08:51s/l1541.001.90601.90601.92181999.0139151.05
17492006.08.09 08:15sell1551.001.90451.90951.8693
17502006.08.09 08:15modify1551.001.90451.90921.8693
17512006.08.09 10:06s/l1551.001.90921.90921.8693-470.0038681.05
17522006.08.11 00:45sell1561.001.89421.90281.8590
17532006.08.11 00:45modify1561.001.89421.90251.8590
17542006.08.11 01:00modify1561.001.89421.90031.8590
17552006.08.11 02:00modify1561.001.89421.89931.8590
17562006.08.11 03:00modify1561.001.89421.89891.8590
17572006.08.11 04:00modify1561.001.89421.89861.8590
17582006.08.11 05:00modify1561.001.89421.89821.8590
17592006.08.11 06:00modify1561.001.89421.89711.8590
17602006.08.11 07:00modify1561.001.89421.89651.8590
17612006.08.11 08:06modify1561.001.89421.89401.8590
17622006.08.11 09:00modify1561.001.89421.89301.8590
17632006.08.11 09:08s/l1561.001.89301.89301.8590120.0038801.05
17642006.08.14 03:00sell1571.001.89331.89851.8581
17652006.08.14 03:00modify1571.001.89331.89821.8581
17662006.08.14 07:00modify1571.001.89331.89751.8581
17672006.08.14 08:00modify1571.001.89331.89661.8581
17682006.08.14 09:00modify1571.001.89331.89571.8581
17692006.08.14 12:00modify1571.001.89331.89421.8581
17702006.08.14 16:00modify1571.001.89331.89301.8581
17712006.08.14 16:24s/l1571.001.89301.89301.858130.0138831.06
17722006.08.15 22:05buy1581.001.89321.88491.9290
17732006.08.15 23:00modify1581.001.89321.88531.9290
17742006.08.16 00:05modify1581.001.89321.88631.9290
17752006.08.16 01:00modify1581.001.89321.88701.9290
17762006.08.16 02:00modify1581.001.89321.88821.9290
17772006.08.16 03:00modify1581.001.89321.88871.9290
17782006.08.16 04:00modify1581.001.89321.88911.9290
17792006.08.16 05:00modify1581.001.89321.88931.9290
17802006.08.16 06:00modify1581.001.89321.89141.9290
17812006.08.16 07:00modify1581.001.89321.89251.9290
17822006.08.16 08:47s/l1581.001.89251.89251.9290-71.0038760.06
17832006.08.18 05:45sell1591.001.88601.89211.8508
17842006.08.18 05:45modify1591.001.88601.89181.8508
17852006.08.18 06:00modify1591.001.88601.89091.8508
17862006.08.18 07:00modify1591.001.88601.89041.8508
17872006.08.18 08:00close1591.001.88661.89041.8508-60.0038700.06
17882006.08.21 21:05buy1601.001.89401.88851.9298
17892006.08.22 00:00modify1601.001.89401.88881.9298
17902006.08.22 01:00modify1601.001.89401.89051.9298
17912006.08.22 01:41s/l1601.001.89051.89051.9298-351.0038349.06
17922006.08.23 08:55sell1611.001.88891.89291.8537
17932006.08.23 08:55modify1611.001.88891.89261.8537
17942006.08.23 09:00modify1611.001.88891.89221.8537
17952006.08.23 09:33s/l1611.001.89221.89221.8537-330.0038019.06
17962006.08.25 04:40sell1621.001.88801.89451.8528
17972006.08.25 04:41modify1621.001.88801.89421.8528
17982006.08.25 06:00modify1621.001.88801.89351.8528
17992006.08.25 07:00modify1621.001.88801.89331.8528
18002006.08.25 08:00modify1621.001.88801.89181.8528
18012006.08.25 09:00modify1621.001.88801.89141.8528
18022006.08.25 10:00modify1621.001.88801.88961.8528
18032006.08.25 11:31s/l1621.001.88961.88961.8528-160.0037859.06
18042006.09.06 03:20sell1631.001.89481.89961.8596
18052006.09.06 03:20modify1631.001.89481.89931.8596
18062006.09.06 04:00modify1631.001.89481.89901.8596
18072006.09.06 06:00modify1631.001.89481.89881.8596
18082006.09.06 07:00modify1631.001.89481.89811.8596
18092006.09.06 08:00modify1631.001.89481.89701.8596
18102006.09.06 12:00modify1631.001.89481.89591.8596
18112006.09.06 13:00modify1631.001.89481.89531.8596
18122006.09.06 14:00modify1631.001.89481.89331.8596
18132006.09.06 15:00modify1631.001.89481.89091.8596
18142006.09.06 16:00modify1631.001.89481.88931.8596
18152006.09.06 17:00modify1631.001.89481.88921.8596
18162006.09.06 19:00modify1631.001.89481.88911.8596
18172006.09.07 04:00modify1631.001.89481.88861.8596
18182006.09.07 05:00modify1631.001.89481.88791.8596
18192006.09.07 06:00modify1631.001.89481.88711.8596
18202006.09.07 07:00modify1631.001.89481.88631.8596
18212006.09.07 08:00modify1631.001.89481.88571.8596
18222006.09.07 09:11s/l1631.001.88571.88571.8596909.9938769.05
18232006.09.11 01:15sell1641.001.86601.87291.8308
18242006.09.11 01:15modify1641.001.86601.87261.8308
18252006.09.11 02:00modify1641.001.86601.87211.8308
18262006.09.11 03:00modify1641.001.86601.87181.8308
18272006.09.11 06:00modify1641.001.86601.87131.8308
18282006.09.11 07:00modify1641.001.86601.86961.8308
18292006.09.11 08:00modify1641.001.86601.86921.8308
18302006.09.11 09:00modify1641.001.86601.86841.8308
18312006.09.11 10:04s/l1641.001.86841.86841.8308-239.9938529.06
18322006.09.13 02:15buy1651.001.87241.86731.9082
18332006.09.13 03:00modify1651.001.87241.86741.9082
18342006.09.13 05:00modify1651.001.87241.86751.9082
18352006.09.13 06:00modify1651.001.87241.86881.9082
18362006.09.13 07:00modify1651.001.87241.86961.9082
18372006.09.13 23:00modify1651.001.87241.86971.9082
18382006.09.14 00:00modify1651.001.87241.86991.9082
18392006.09.14 01:00modify1651.001.87241.87011.9082
18402006.09.14 02:00modify1651.001.87241.87091.9082
18412006.09.14 03:00modify1651.001.87241.87131.9082
18422006.09.14 04:00modify1651.001.87241.87151.9082
18432006.09.14 06:00modify1651.001.87241.87191.9082
18442006.09.14 07:00modify1651.001.87241.87221.9082
18452006.09.14 08:00modify1651.001.87241.87261.9082
18462006.09.14 09:00modify1651.001.87241.87321.9082
18472006.09.14 11:00modify1651.001.87241.87441.9082
18482006.09.14 12:00modify1651.001.87241.87591.9082
18492006.09.14 14:00modify1651.001.87241.87761.9082
18502006.09.14 15:00modify1651.001.87241.87921.9082
18512006.09.14 18:00modify1651.001.87241.88051.9082
18522006.09.15 02:00modify1651.001.87241.88061.9082
18532006.09.15 03:00modify1651.001.87241.88111.9082
18542006.09.15 04:00modify1651.001.87241.88241.9082
18552006.09.15 05:00modify1651.001.87241.88301.9082
18562006.09.15 06:00modify1651.001.87241.88441.9082
18572006.09.15 07:00modify1651.001.87241.88471.9082
18582006.09.15 08:00modify1651.001.87241.88611.9082
18592006.09.15 09:03s/l1651.001.88611.88611.90821366.0039895.06
18602006.09.21 01:10buy1661.001.88691.88271.9227
18612006.09.21 02:00modify1661.001.88691.88321.9227
18622006.09.21 08:00modify1661.001.88691.88341.9227
18632006.09.21 09:00modify1661.001.88691.88371.9227
18642006.09.21 11:00modify1661.001.88691.88461.9227
18652006.09.21 12:00modify1661.001.88691.88611.9227
18662006.09.21 13:00modify1661.001.88691.88741.9227
18672006.09.21 14:00modify1661.001.88691.88951.9227
18682006.09.21 15:00modify1661.001.88691.89001.9227
18692006.09.21 16:00modify1661.001.88691.89101.9227
18702006.09.21 17:00modify1661.001.88691.89111.9227
18712006.09.21 20:00modify1661.001.88691.89251.9227
18722006.09.22 00:00modify1661.001.88691.89301.9227
18732006.09.22 01:00modify1661.001.88691.89331.9227
18742006.09.22 03:00modify1661.001.88691.89361.9227
18752006.09.22 04:00modify1661.001.88691.89481.9227
18762006.09.22 06:00modify1661.001.88691.89501.9227
18772006.09.22 08:00modify1661.001.88691.89551.9227
18782006.09.22 09:00modify1661.001.88691.89601.9227
18792006.09.22 10:00modify1661.001.88691.89731.9227
18802006.09.22 11:00modify1661.001.88691.89951.9227
18812006.09.22 12:00modify1661.001.88691.89991.9227
18822006.09.22 20:47s/l1661.001.89991.89991.92271299.0041194.06
18832006.09.27 23:00sell1671.001.88921.89361.8540
18842006.09.27 23:00modify1671.001.88921.89331.8540
18852006.09.28 02:00modify1671.001.88921.89301.8540
18862006.09.28 06:00modify1671.001.88921.89271.8540
18872006.09.28 07:00modify1671.001.88921.89221.8540
18882006.09.28 08:00modify1671.001.88921.89161.8540
18892006.09.28 10:00modify1671.001.88921.88981.8540
18902006.09.28 11:00modify1671.001.88921.88851.8540
18912006.09.28 12:00modify1671.001.88921.88711.8540
18922006.09.28 13:00modify1671.001.88921.88691.8540
18932006.09.28 16:00modify1671.001.88921.88611.8540
18942006.09.28 17:00modify1671.001.88921.88561.8540
18952006.09.28 18:00modify1671.001.88921.88391.8540
18962006.09.28 20:00modify1671.001.88921.88341.8540
18972006.09.28 23:00modify1671.001.88921.88321.8540
18982006.09.29 00:00modify1671.001.88921.88181.8540
18992006.09.29 01:00modify1671.001.88921.88171.8540
19002006.09.29 02:00modify1671.001.88921.88091.8540
19012006.09.29 03:00modify1671.001.88921.88051.8540
19022006.09.29 05:00modify1671.001.88921.88021.8540
19032006.09.29 06:00modify1671.001.88921.87951.8540
19042006.09.29 07:00modify1671.001.88921.87921.8540
19052006.09.29 08:00modify1671.001.88921.87821.8540
19062006.09.29 10:00modify1671.001.88921.87761.8540
19072006.09.29 11:00modify1671.001.88921.87471.8540
19082006.09.29 16:00modify1671.001.88921.87421.8540
19092006.10.02 00:00s/l1671.001.87421.87421.85401500.0042694.06
19102006.10.03 02:25buy1681.001.88641.87711.9222
19112006.10.03 03:00modify1681.001.88641.87761.9222
19122006.10.03 04:00modify1681.001.88641.87801.9222
19132006.10.03 05:00modify1681.001.88641.87831.9222
19142006.10.03 06:00modify1681.001.88641.87881.9222
19152006.10.03 07:00modify1681.001.88641.88201.9222
19162006.10.03 08:00modify1681.001.88641.88301.9222
19172006.10.03 09:00modify1681.001.88641.88371.9222
19182006.10.03 10:00modify1681.001.88641.88441.9222
19192006.10.03 11:00modify1681.001.88641.88501.9222
19202006.10.04 03:47s/l1681.001.88501.88501.9222-141.0142553.05
19212006.10.09 21:15sell1691.001.86751.87171.8323
19222006.10.09 21:15modify1691.001.86751.87141.8323
19232006.10.10 00:00modify1691.001.86751.87071.8323
19242006.10.10 01:00modify1691.001.86751.87051.8323
19252006.10.10 02:00modify1691.001.86751.86991.8323
19262006.10.10 03:00modify1691.001.86751.86951.8323
19272006.10.10 04:00modify1691.001.86751.86931.8323
19282006.10.10 05:00modify1691.001.86751.86911.8323
19292006.10.10 06:00modify1691.001.86751.86861.8323
19302006.10.10 07:00modify1691.001.86751.86831.8323
19312006.10.10 08:17s/l1691.001.86831.86831.8323-80.0142473.04
19322006.10.11 04:35sell1701.001.85511.86041.8199
19332006.10.11 04:36modify1701.001.85511.86011.8199
19342006.10.11 05:00modify1701.001.85511.85911.8199
19352006.10.11 06:00modify1701.001.85511.85861.8199
19362006.10.11 07:00modify1701.001.85511.85811.8199
19372006.10.11 08:00modify1701.001.85511.85781.8199
19382006.10.11 09:00modify1701.001.85511.85761.8199
19392006.10.11 10:00modify1701.001.85511.85681.8199
19402006.10.11 10:08s/l1701.001.85681.85681.8199-170.0042303.04
19412006.10.18 02:45buy1711.001.86981.86331.9056
19422006.10.18 03:00modify1711.001.86981.86371.9056
19432006.10.18 04:04modify1711.001.86981.86411.9056
19442006.10.18 05:00modify1711.001.86981.86431.9056
19452006.10.18 06:00modify1711.001.86981.86491.9056
19462006.10.18 07:00modify1711.001.86981.86621.9056
19472006.10.18 08:00modify1711.001.86981.86691.9056
19482006.10.18 09:00modify1711.001.86981.86801.9056
19492006.10.18 10:00modify1711.001.86981.86811.9056
19502006.10.18 14:42s/l1711.001.86811.86811.9056-170.0042133.04
19512006.10.23 03:30buy1721.001.88231.87821.9181
19522006.10.23 06:00modify1721.001.88231.87881.9181
19532006.10.23 07:00modify1721.001.88231.87891.9181
19542006.10.23 08:00modify1721.001.88231.87971.9181
19552006.10.23 08:25s/l1721.001.87971.87971.9181-260.0041873.04
19562006.10.30 01:10buy1731.001.89591.89131.9317
19572006.10.30 06:00modify1731.001.89591.89141.9317
19582006.10.30 07:04modify1731.001.89591.89171.9317
19592006.10.30 08:00modify1731.001.89591.89321.9317
19602006.10.30 09:00modify1731.001.89591.89441.9317
19612006.10.30 16:00modify1731.001.89591.89591.9317
19622006.10.31 01:00modify1731.001.89591.89601.9317
19632006.10.31 03:00modify1731.001.89591.89621.9317
19642006.10.31 04:00modify1731.001.89591.89631.9317
19652006.10.31 05:00modify1731.001.89591.89681.9317
19662006.10.31 06:00modify1731.001.89591.89721.9317
19672006.10.31 07:00modify1731.001.89591.89771.9317
19682006.10.31 08:00modify1731.001.89591.89811.9317
19692006.10.31 09:27s/l1731.001.89811.89811.9317219.0042092.04
19702006.11.01 05:00buy1741.001.90741.90181.9432
19712006.11.01 06:00modify1741.001.90741.90201.9432
19722006.11.01 07:04modify1741.001.90741.90241.9432
19732006.11.01 08:00modify1741.001.90741.90271.9432
19742006.11.01 09:00modify1741.001.90741.90511.9432
19752006.11.01 10:01modify1741.001.90741.90541.9432
19762006.11.02 08:55s/l1741.001.90541.90541.9432-203.0041889.04
19772006.11.06 00:10sell1751.001.90141.90861.8662
19782006.11.06 00:13modify1751.001.90141.90831.8662
19792006.11.06 03:00modify1751.001.90141.90821.8662
19802006.11.06 04:00modify1751.001.90141.90771.8662
19812006.11.06 05:00modify1751.001.90141.90731.8662
19822006.11.06 06:00modify1751.001.90141.90701.8662
19832006.11.06 07:00modify1751.001.90141.90341.8662
19842006.11.06 08:00modify1751.001.90141.90291.8662
19852006.11.06 09:00modify1751.001.90141.90211.8662
19862006.11.06 11:00modify1751.001.90141.90181.8662
19872006.11.06 12:00modify1751.001.90141.89991.8662
19882006.11.07 02:25s/l1751.001.89991.89991.8662150.0042039.04
19892006.11.23 03:35buy1761.001.91371.90901.9495
19902006.11.23 04:00modify1761.001.91371.90951.9495
19912006.11.23 05:00modify1761.001.91371.90981.9495
19922006.11.23 06:00modify1761.001.91371.91101.9495
19932006.11.23 07:00modify1761.001.91371.91131.9495
19942006.11.23 08:00modify1761.001.91371.91241.9495
19952006.11.23 12:00modify1761.001.91371.91261.9495
19962006.11.24 10:00modify1761.001.91371.91351.9495
19972006.11.24 11:00modify1761.001.91371.92461.9495
19982006.11.27 02:00modify1761.001.91371.93011.9495
19992006.11.27 03:00modify1761.001.91371.93081.9495
20002006.11.27 04:00modify1761.001.91371.93121.9495
20012006.11.27 05:00modify1761.001.91371.93141.9495
20022006.11.27 06:00modify1761.001.91371.93191.9495
20032006.11.27 07:00modify1761.001.91371.93201.9495
20042006.11.27 09:58s/l1761.001.93201.93201.94951827.9943867.03
20052006.11.29 06:35buy1771.001.95151.94381.9873
20062006.11.29 07:00modify1771.001.95151.94471.9873
20072006.11.29 08:00modify1771.001.95151.94551.9873
20082006.11.29 09:00modify1771.001.95151.94591.9873
20092006.11.29 11:00modify1771.001.95151.94621.9873
20102006.11.29 19:23s/l1771.001.94621.94621.9873-529.9943337.04
20112006.12.01 00:35buy1781.001.96501.95672.0008
20122006.12.01 01:00modify1781.001.96501.95702.0008
20132006.12.01 02:00modify1781.001.96501.95782.0008
20142006.12.01 03:00modify1781.001.96501.95862.0008
20152006.12.01 04:00modify1781.001.96501.95912.0008
20162006.12.01 06:04modify1781.001.96501.95952.0008
20172006.12.01 07:00modify1781.001.96501.96052.0008
20182006.12.01 08:00modify1781.001.96501.96282.0008
20192006.12.01 09:00modify1781.001.96501.96652.0008
20202006.12.01 10:35s/l1781.001.96651.96652.0008150.0043487.04
20212006.12.04 03:55buy1791.001.97861.97132.0144
20222006.12.04 04:00modify1791.001.97861.97182.0144
20232006.12.04 05:00modify1791.001.97861.97232.0144
20242006.12.04 06:05modify1791.001.97861.97242.0144
20252006.12.04 08:00modify1791.001.97861.97252.0144
20262006.12.04 09:00modify1791.001.97861.97532.0144
20272006.12.04 09:08s/l1791.001.97531.97532.0144-330.0043157.04
20282006.12.11 08:45sell1801.001.95311.96261.9179
20292006.12.11 08:45modify1801.001.95311.96231.9179
20302006.12.11 09:00modify1801.001.95311.96131.9179
20312006.12.11 10:00modify1801.001.95311.95851.9179
20322006.12.11 12:00modify1801.001.95311.95831.9179
20332006.12.11 15:00modify1801.001.95311.95821.9179
20342006.12.11 17:00modify1801.001.95311.95791.9179
20352006.12.11 18:01s/l1801.001.95791.95791.9179-480.0042677.04
20362006.12.13 07:40buy1811.001.96961.96372.0054
20372006.12.13 08:00modify1811.001.96961.96402.0054
20382006.12.13 09:00modify1811.001.96961.96422.0054
20392006.12.13 12:00modify1811.001.96961.96502.0054
20402006.12.13 13:00modify1811.001.96961.96542.0054
20412006.12.13 14:00modify1811.001.96961.96562.0054
20422006.12.13 14:33s/l1811.001.96561.96562.0054-400.0042277.04
20432006.12.18 04:35sell1821.001.95441.96401.9192
20442006.12.18 04:35modify1821.001.95441.96371.9192
20452006.12.18 05:00modify1821.001.95441.96361.9192
20462006.12.18 06:00modify1821.001.95441.96331.9192
20472006.12.18 07:00modify1821.001.95441.96051.9192
20482006.12.18 08:00modify1821.001.95441.95871.9192
20492006.12.18 09:00modify1821.001.95441.95701.9192
20502006.12.18 09:40s/l1821.001.95701.95701.9192-260.0142017.03
20512007.01.03 00:50buy1831.001.97271.96512.0085
20522007.01.03 01:00modify1831.001.97271.96622.0085
20532007.01.03 02:00modify1831.001.97271.96662.0085
20542007.01.03 03:00modify1831.001.97271.96752.0085
20552007.01.03 04:00modify1831.001.97271.96782.0085
20562007.01.03 05:00modify1831.001.97271.96872.0085
20572007.01.03 06:00modify1831.001.97271.96992.0085
20582007.01.03 10:33s/l1831.001.96991.96992.0085-280.0141737.02
20592007.01.04 04:05sell1841.001.95221.95981.9170
20602007.01.04 04:05modify1841.001.95221.95951.9170
20612007.01.04 05:00modify1841.001.95221.95931.9170
20622007.01.04 06:00modify1841.001.95221.95821.9170
20632007.01.04 07:00modify1841.001.95221.95741.9170
20642007.01.04 08:00modify1841.001.95221.95581.9170
20652007.01.04 09:00modify1841.001.95221.95541.9170
20662007.01.04 10:00modify1841.001.95221.95521.9170
20672007.01.04 11:00modify1841.001.95221.94981.9170
20682007.01.04 12:00modify1841.001.95221.94951.9170
20692007.01.05 01:00modify1841.001.95221.94901.9170
20702007.01.05 02:00modify1841.001.95221.94841.9170
20712007.01.05 04:00modify1841.001.95221.94831.9170
20722007.01.05 05:00modify1841.001.95221.94711.9170
20732007.01.05 06:00modify1841.001.95221.94541.9170
20742007.01.05 07:00modify1841.001.95221.94371.9170
20752007.01.05 08:00modify1841.001.95221.94291.9170
20762007.01.05 08:54s/l1841.001.94291.94291.9170930.0142667.03
20772007.01.08 06:35sell1851.001.93051.93811.8953
20782007.01.08 06:35modify1851.001.93051.93781.8953
20792007.01.08 07:00modify1851.001.93051.93471.8953
20802007.01.08 08:00modify1851.001.93051.93431.8953
20812007.01.08 08:20s/l1851.001.93431.93431.8953-380.0042287.03
20822007.01.16 01:15buy1861.001.96321.95891.9990
20832007.01.16 02:00modify1861.001.96321.95931.9990
20842007.01.16 03:00modify1861.001.96321.95951.9990
20852007.01.16 06:00modify1861.001.96321.95971.9990
20862007.01.16 07:00modify1861.001.96321.96031.9990
20872007.01.16 08:00modify1861.001.96321.96091.9990
20882007.01.16 10:00modify1861.001.96321.96281.9990
20892007.01.16 12:00modify1861.001.96321.96291.9990
20902007.01.16 15:52s/l1861.001.96291.96291.9990-30.0042257.03
20912007.01.26 08:25sell1871.001.96671.97191.9315
20922007.01.26 08:25modify1871.001.96671.97161.9315
20932007.01.26 09:00modify1871.001.96671.97101.9315
20942007.01.26 11:00modify1871.001.96671.97071.9315
20952007.01.26 12:00modify1871.001.96671.96991.9315
20962007.01.26 13:00modify1871.001.96671.96931.9315
20972007.01.26 14:00modify1871.001.96671.96801.9315
20982007.01.26 16:00modify1871.001.96671.96711.9315
20992007.01.29 02:00modify1871.001.96671.96651.9315
21002007.01.29 04:00modify1871.001.96671.96611.9315
21012007.01.29 05:00modify1871.001.96671.96561.9315
21022007.01.29 06:00modify1871.001.96671.96541.9315
21032007.01.29 07:00modify1871.001.96671.96441.9315
21042007.01.29 08:00modify1871.001.96671.96291.9315
21052007.01.29 09:00modify1871.001.96671.96231.9315
21062007.01.30 02:00modify1871.001.96671.96221.9315
21072007.01.30 02:06s/l1871.001.96221.96221.9315450.0042707.03
21082007.02.01 04:00buy1881.001.96311.95311.9989
21092007.02.01 06:04modify1881.001.96311.95431.9989
21102007.02.01 07:00modify1881.001.96311.95551.9989
21112007.02.01 08:00modify1881.001.96311.95731.9989
21122007.02.01 09:00modify1881.001.96311.95871.9989
21132007.02.01 12:00modify1881.001.96311.95921.9989
21142007.02.01 14:00modify1881.001.96311.96051.9989
21152007.02.01 16:00modify1881.001.96311.96131.9989
21162007.02.01 17:00modify1881.001.96311.96251.9989
21172007.02.01 18:00modify1881.001.96311.96391.9989
21182007.02.02 03:04modify1881.001.96311.96431.9989
21192007.02.02 04:00modify1881.001.96311.96461.9989
21202007.02.02 05:00modify1881.001.96311.96511.9989
21212007.02.02 06:00modify1881.001.96311.96561.9989
21222007.02.02 07:00modify1881.001.96311.96641.9989
21232007.02.02 08:19s/l1881.001.96641.96641.9989329.0043036.03
21242007.02.07 02:10buy1891.001.96871.96442.0045
21252007.02.07 03:00modify1891.001.96871.96472.0045
21262007.02.07 04:00modify1891.001.96871.96532.0045
21272007.02.07 06:00modify1891.001.96871.96612.0045
21282007.02.07 07:00modify1891.001.96871.96662.0045
21292007.02.07 08:00modify1891.001.96871.96682.0045
21302007.02.08 03:00modify1891.001.96871.96692.0045
21312007.02.08 08:00modify1891.001.96871.96742.0045
21322007.02.08 08:33s/l1891.001.96741.96742.0045-133.0042903.03
21332007.02.09 00:30sell1901.001.95901.96601.9238
21342007.02.09 00:31modify1901.001.95901.96571.9238
21352007.02.09 01:00modify1901.001.95901.96471.9238
21362007.02.09 02:00modify1901.001.95901.96431.9238
21372007.02.09 03:00modify1901.001.95901.96411.9238
21382007.02.09 04:00modify1901.001.95901.96341.9238
21392007.02.09 05:00modify1901.001.95901.96121.9238
21402007.02.09 06:00modify1901.001.95901.96041.9238
21412007.02.09 07:00modify1901.001.95901.95991.9238
21422007.02.09 07:05s/l1901.001.95991.95991.9238-90.0042813.03
21432007.02.09 17:40sell1911.001.95051.95461.9153
21442007.02.09 17:40modify1911.001.95051.95431.9153
21452007.02.12 04:00modify1911.001.95051.95411.9153
21462007.02.12 06:58s/l1911.001.95411.95411.9153-360.0042453.03