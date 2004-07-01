|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 21:55 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|197409
|Ticks modelled
|3711140
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-20.71
|Gross profit
|24724.31
|Gross loss
|-24745.02
|Profit factor
|1.00
|Expected payoff
|-0.18
|Absolute drawdown
|4142.43
|Maximal drawdown
|4142.43 (41.42%)
|Relative drawdown
|41.42% (4142.43)
|Total trades
|116
|Short positions (won %)
|52 (21.15%)
|Long positions (won %)
|64 (32.81%)
|Profit trades (% of total)
|32 (27.59%)
|Loss trades (% of total)
|84 (72.41%)
|Largest
|profit trade
|3006.48
|loss trade
|-812.64
|Average
|profit trade
|772.63
|loss trade
|-294.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (1284.14)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-2004.92)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3006.48 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-2021.40 (5)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 11:05
|sell
|1
|1.00
|108.25
|0.00
|104.72
|2
|2004.07.02 03:00
|close
|1
|1.00
|108.84
|0.00
|104.72
|-557.98
|9442.02
|3
|2004.07.05 02:25
|sell
|2
|1.00
|108.62
|0.00
|105.09
|4
|2004.07.05 09:00
|close
|2
|1.00
|108.82
|0.00
|105.09
|-183.78
|9258.24
|5
|2004.07.12 12:20
|sell
|3
|1.00
|107.96
|0.00
|104.43
|6
|2004.07.13 02:00
|close
|3
|1.00
|108.60
|0.00
|104.43
|-605.24
|8653.01
|7
|2004.07.16 03:25
|buy
|4
|1.00
|109.67
|0.00
|113.20
|8
|2004.07.16 15:00
|close
|4
|1.00
|109.11
|0.00
|113.20
|-513.24
|8139.77
|9
|2004.07.19 00:40
|sell
|5
|1.00
|108.83
|0.00
|105.30
|10
|2004.07.20 07:00
|close
|5
|1.00
|108.67
|0.00
|105.30
|131.33
|8271.10
|11
|2004.07.28 01:20
|buy
|6
|1.00
|110.87
|0.00
|114.40
|12
|2004.07.30 10:00
|close
|6
|1.00
|111.67
|0.00
|114.40
|754.58
|9025.68
|13
|2004.08.03 23:30
|sell
|7
|1.00
|110.65
|0.00
|107.12
|14
|2004.08.04 05:00
|close
|7
|1.00
|111.19
|0.00
|107.12
|-501.57
|8524.11
|15
|2004.08.06 22:35
|sell
|8
|1.00
|110.45
|0.00
|106.92
|16
|2004.08.09 13:00
|close
|8
|1.00
|110.63
|0.00
|106.92
|-178.62
|8345.49
|17
|2004.08.13 13:55
|buy
|9
|1.00
|111.65
|0.00
|115.18
|18
|2004.08.13 15:00
|close
|9
|1.00
|110.75
|0.00
|115.18
|-812.64
|7532.85
|19
|2004.08.18 04:15
|sell
|10
|1.00
|110.11
|0.00
|106.58
|20
|2004.08.20 14:00
|close
|10
|1.00
|109.66
|0.00
|106.58
|346.73
|7879.58
|21
|2004.09.06 01:55
|buy
|11
|1.00
|110.32
|0.00
|113.85
|22
|2004.09.06 15:00
|close
|11
|1.00
|109.94
|0.00
|113.85
|-345.64
|7533.94
|23
|2004.09.08 01:25
|sell
|12
|1.00
|109.44
|0.00
|105.91
|24
|2004.09.09 10:00
|close
|12
|1.00
|109.58
|0.00
|105.91
|-175.48
|7358.46
|25
|2004.09.28 02:15
|buy
|13
|1.00
|111.18
|0.00
|114.71
|26
|2004.09.29 05:00
|close
|13
|1.00
|111.03
|0.00
|114.71
|-125.56
|7232.90
|27
|2004.10.01 01:50
|sell
|14
|1.00
|110.15
|0.00
|106.62
|28
|2004.10.01 11:00
|close
|14
|1.00
|110.43
|0.00
|106.62
|-253.55
|6979.35
|29
|2004.10.07 06:05
|buy
|15
|1.00
|111.25
|0.00
|114.78
|30
|2004.10.08 06:00
|close
|15
|1.00
|110.80
|0.00
|114.78
|-396.59
|6582.77
|31
|2004.10.20 02:00
|sell
|16
|1.00
|108.46
|0.00
|104.93
|32
|2004.10.27 00:00
|close
|16
|1.00
|106.94
|0.00
|104.93
|1310.00
|7892.76
|33
|2004.11.01 16:05
|buy
|17
|1.00
|106.24
|0.00
|109.77
|34
|2004.11.02 23:00
|close
|17
|1.00
|106.00
|0.00
|109.77
|-216.87
|7675.90
|35
|2004.11.08 12:40
|sell
|18
|1.00
|105.50
|0.00
|101.97
|36
|2004.11.10 02:00
|close
|18
|1.00
|105.86
|0.00
|101.97
|-371.88
|7304.02
|37
|2004.11.11 01:35
|buy
|19
|1.00
|106.90
|0.00
|110.43
|38
|2004.11.11 15:00
|close
|19
|1.00
|106.73
|0.00
|110.43
|-159.27
|7144.75
|39
|2004.11.15 09:10
|sell
|20
|1.00
|105.42
|0.00
|101.89
|40
|2004.11.18 16:00
|close
|20
|1.00
|104.29
|0.00
|101.89
|1003.99
|8148.75
|41
|2004.11.22 02:50
|sell
|21
|1.00
|103.24
|0.00
|99.71
|42
|2004.11.23 02:00
|close
|21
|1.00
|103.40
|0.00
|99.71
|-170.65
|7978.10
|43
|2004.12.16 01:35
|sell
|22
|1.00
|104.33
|0.00
|100.80
|44
|2004.12.16 16:00
|close
|22
|1.00
|104.18
|0.00
|100.80
|143.99
|8122.09
|45
|2005.01.07 02:15
|buy
|23
|1.00
|104.85
|0.00
|108.38
|46
|2005.01.07 11:00
|close
|23
|1.00
|104.36
|0.00
|108.38
|-469.53
|7652.56
|47
|2005.01.12 02:40
|sell
|24
|1.00
|103.44
|0.00
|99.91
|48
|2005.01.13 12:00
|close
|24
|1.00
|102.69
|0.00
|99.91
|682.64
|8335.20
|49
|2005.01.18 17:35
|buy
|25
|1.00
|102.53
|0.00
|106.06
|50
|2005.01.19 16:00
|close
|25
|1.00
|102.20
|0.00
|106.06
|-313.36
|8021.84
|51
|2005.01.20 03:00
|buy
|26
|1.00
|102.57
|0.00
|106.10
|52
|2005.01.21 17:00
|close
|26
|1.00
|103.24
|0.00
|106.10
|658.51
|8680.36
|53
|2005.01.24 03:40
|sell
|27
|1.00
|102.89
|0.00
|99.36
|54
|2005.01.25 08:00
|close
|27
|1.00
|103.07
|0.00
|99.36
|-190.55
|8489.81
|55
|2005.01.26 00:00
|buy
|28
|1.00
|103.98
|0.00
|107.51
|56
|2005.01.26 06:00
|close
|28
|1.00
|103.41
|0.00
|107.51
|-551.20
|7938.61
|57
|2005.01.27 01:50
|sell
|29
|1.00
|103.17
|0.00
|99.64
|58
|2005.01.27 12:00
|close
|29
|1.00
|103.45
|0.00
|99.64
|-270.66
|7667.95
|59
|2005.02.03 11:10
|buy
|30
|1.00
|104.02
|0.00
|107.55
|60
|2005.02.04 11:00
|close
|30
|1.00
|104.23
|0.00
|107.55
|211.02
|7878.97
|61
|2005.02.14 13:00
|sell
|31
|1.00
|104.98
|0.00
|101.45
|62
|2005.02.15 03:00
|close
|31
|1.00
|105.36
|0.00
|101.45
|-376.57
|7502.41
|63
|2005.02.16 01:10
|sell
|32
|1.00
|104.64
|0.00
|101.11
|64
|2005.02.16 07:00
|close
|32
|1.00
|105.11
|0.00
|101.11
|-447.15
|7055.26
|65
|2005.02.23 00:55
|sell
|33
|1.00
|104.26
|0.00
|100.73
|66
|2005.02.23 04:00
|close
|33
|1.00
|104.61
|0.00
|100.73
|-334.57
|6720.69
|67
|2005.02.25 02:25
|buy
|34
|1.00
|105.32
|0.00
|108.85
|68
|2005.02.28 01:00
|close
|34
|1.00
|104.83
|0.00
|108.85
|-457.88
|6262.81
|69
|2005.03.10 00:35
|sell
|35
|1.00
|104.05
|0.00
|100.52
|70
|2005.03.14 03:00
|close
|35
|1.00
|104.44
|0.00
|100.52
|-405.24
|5857.57
|71
|2005.03.23 06:50
|buy
|36
|1.00
|105.32
|0.00
|108.85
|72
|2005.03.31 10:00
|close
|36
|1.00
|106.95
|0.00
|108.85
|1619.51
|7477.09
|73
|2005.03.31 17:10
|sell
|37
|1.00
|107.07
|0.00
|103.54
|74
|2005.04.01 03:00
|close
|37
|1.00
|107.40
|0.00
|103.54
|-323.18
|7153.91
|75
|2005.04.07 04:05
|buy
|38
|1.00
|108.55
|0.00
|112.08
|76
|2005.04.07 10:00
|close
|38
|1.00
|108.21
|0.00
|112.08
|-314.20
|6839.71
|77
|2005.04.26 04:25
|sell
|39
|1.00
|105.82
|0.00
|102.29
|78
|2005.04.26 17:00
|close
|39
|1.00
|106.06
|0.00
|102.29
|-226.29
|6613.42
|79
|2005.05.13 02:25
|buy
|40
|1.00
|106.70
|0.00
|110.23
|80
|2005.05.16 16:00
|close
|40
|1.00
|107.25
|0.00
|110.23
|522.36
|7135.79
|81
|2005.05.19 02:35
|sell
|41
|1.00
|107.12
|0.00
|103.59
|82
|2005.05.19 15:00
|close
|41
|1.00
|107.41
|0.00
|103.59
|-269.99
|6865.80
|83
|2005.05.23 02:45
|buy
|42
|1.00
|108.12
|0.00
|111.65
|84
|2005.05.23 15:00
|close
|42
|1.00
|107.88
|0.00
|111.65
|-222.46
|6643.34
|85
|2005.06.06 23:25
|sell
|43
|1.00
|106.91
|0.00
|103.38
|86
|2005.06.08 19:00
|close
|43
|1.00
|106.98
|0.00
|103.38
|-97.25
|6546.09
|87
|2005.06.09 03:10
|buy
|44
|1.00
|107.16
|0.00
|110.69
|88
|2005.06.14 15:00
|close
|44
|1.00
|109.15
|0.00
|110.69
|1851.81
|8397.91
|89
|2005.06.22 03:20
|sell
|45
|1.00
|108.53
|0.00
|105.00
|90
|2005.06.22 12:00
|close
|45
|1.00
|108.78
|0.00
|105.00
|-229.82
|8168.09
|91
|2005.06.30 23:55
|buy
|46
|1.00
|110.78
|0.00
|114.31
|92
|2005.07.06 01:00
|close
|46
|1.00
|111.57
|0.00
|114.31
|746.25
|8914.33
|93
|2005.07.13 02:10
|sell
|47
|1.00
|111.10
|0.00
|107.57
|94
|2005.07.13 09:00
|close
|47
|1.00
|111.29
|0.00
|107.57
|-170.73
|8743.60
|95
|2005.07.13 23:05
|buy
|48
|1.00
|111.84
|0.00
|115.37
|96
|2005.07.15 10:00
|close
|48
|1.00
|111.79
|0.00
|115.37
|-6.55
|8737.05
|97
|2005.07.19 20:40
|buy
|49
|1.00
|112.73
|0.00
|116.26
|98
|2005.07.20 21:00
|close
|49
|1.00
|112.71
|0.00
|116.26
|-8.20
|8728.86
|99
|2005.07.22 02:20
|sell
|50
|1.00
|110.76
|0.00
|107.23
|100
|2005.07.22 13:00
|close
|50
|1.00
|111.09
|0.00
|107.23
|-297.05
|8431.81
|101
|2005.08.02 21:30
|sell
|51
|1.00
|111.47
|0.00
|107.94
|102
|2005.08.03 04:00
|close
|51
|1.00
|111.80
|0.00
|107.94
|-311.08
|8120.73
|103
|2005.08.04 02:10
|sell
|52
|1.00
|111.19
|0.00
|107.66
|104
|2005.08.04 13:00
|close
|52
|1.00
|111.46
|0.00
|107.66
|-242.24
|7878.49
|105
|2005.08.12 03:30
|sell
|53
|1.00
|109.93
|0.00
|106.40
|106
|2005.08.16 18:00
|close
|53
|1.00
|109.54
|0.00
|106.40
|324.21
|8202.70
|107
|2005.08.30 20:30
|buy
|54
|1.00
|111.34
|0.00
|114.87
|108
|2005.08.31 18:00
|close
|54
|1.00
|110.87
|0.00
|114.87
|-414.38
|7788.33
|109
|2005.09.21 18:25
|sell
|55
|1.00
|111.43
|0.00
|107.90
|110
|2005.09.22 04:00
|close
|55
|1.00
|111.73
|0.00
|107.90
|-316.22
|7472.11
|111
|2005.09.28 00:55
|buy
|56
|1.00
|113.24
|0.00
|116.77
|112
|2005.09.29 06:00
|close
|56
|1.00
|112.87
|0.00
|116.77
|-299.18
|7172.93
|113
|2005.10.17 01:00
|sell
|57
|1.00
|114.25
|0.00
|110.72
|114
|2005.10.17 12:00
|close
|57
|1.00
|114.65
|0.00
|110.72
|-348.89
|6824.04
|115
|2005.10.24 06:35
|buy
|58
|1.00
|115.85
|0.00
|119.38
|116
|2005.10.24 15:00
|close
|58
|1.00
|115.57
|0.00
|119.38
|-242.28
|6581.76
|117
|2005.10.27 02:30
|buy
|59
|1.00
|115.74
|0.00
|119.27
|118
|2005.10.27 06:00
|close
|59
|1.00
|115.47
|0.00
|119.27
|-233.83
|6347.93
|119
|2005.10.31 06:30
|buy
|60
|1.00
|115.64
|0.00
|119.17
|120
|2005.11.07 12:00
|close
|60
|1.00
|117.75
|0.00
|119.17
|1858.74
|8206.67
|121
|2005.11.08 23:50
|sell
|61
|1.00
|117.34
|0.00
|113.81
|122
|2005.11.09 19:00
|close
|61
|1.00
|117.74
|0.00
|113.81
|-355.65
|7851.02
|123
|2005.11.11 01:15
|buy
|62
|1.00
|117.86
|0.00
|121.39
|124
|2005.11.15 18:00
|close
|62
|1.00
|118.92
|0.00
|121.39
|910.45
|8761.47
|125
|2005.11.17 23:20
|sell
|63
|1.00
|118.88
|0.00
|115.35
|126
|2005.11.18 09:00
|close
|63
|1.00
|119.26
|0.00
|115.35
|-334.54
|8426.93
|127
|2005.12.05 10:10
|buy
|64
|1.00
|121.12
|0.00
|124.65
|128
|2005.12.05 19:00
|close
|64
|1.00
|120.75
|0.00
|124.65
|-306.42
|8120.51
|129
|2005.12.13 00:50
|sell
|65
|1.00
|119.92
|0.00
|116.39
|130
|2005.12.13 10:00
|close
|65
|1.00
|120.18
|0.00
|116.39
|-216.35
|7904.16
|131
|2005.12.14 23:35
|sell
|66
|1.00
|117.52
|0.00
|113.99
|132
|2005.12.19 07:00
|close
|66
|1.00
|116.39
|0.00
|113.99
|891.33
|8795.50
|133
|2005.12.21 01:55
|buy
|67
|1.00
|116.96
|0.00
|120.49
|134
|2005.12.22 15:00
|close
|67
|1.00
|117.10
|0.00
|120.49
|148.18
|8943.68
|135
|2005.12.26 06:30
|sell
|68
|1.00
|116.48
|0.00
|112.95
|136
|2005.12.27 02:00
|close
|68
|1.00
|117.01
|0.00
|112.95
|-468.86
|8474.82
|137
|2006.01.03 12:40
|sell
|69
|1.00
|117.35
|0.00
|113.82
|138
|2006.01.09 01:59
|t/p
|69
|1.00
|113.82
|0.00
|113.82
|3006.48
|11481.31
|139
|2006.01.09 09:00
|sell
|70
|1.00
|114.28
|0.00
|110.75
|140
|2006.01.10 04:00
|close
|70
|1.00
|114.72
|0.00
|110.75
|-399.45
|11081.86
|141
|2006.01.17 23:35
|buy
|71
|1.00
|115.39
|0.00
|118.92
|142
|2006.01.18 10:00
|close
|71
|1.00
|115.13
|0.00
|118.92
|-216.30
|10865.56
|143
|2006.01.23 18:10
|sell
|72
|1.00
|114.70
|0.00
|111.17
|144
|2006.01.25 00:00
|close
|72
|1.00
|114.88
|0.00
|111.17
|-188.51
|10677.06
|145
|2006.01.26 02:25
|buy
|73
|1.00
|115.52
|0.00
|119.05
|146
|2006.01.31 09:00
|close
|73
|1.00
|117.17
|0.00
|119.05
|1436.84
|12113.90
|147
|2006.02.02 17:25
|buy
|74
|1.00
|118.33
|0.00
|121.86
|148
|2006.02.06 04:00
|close
|74
|1.00
|118.56
|0.00
|121.86
|213.08
|12326.98
|149
|2006.02.07 03:55
|buy
|75
|1.00
|118.97
|0.00
|122.50
|150
|2006.02.07 09:00
|close
|75
|1.00
|118.45
|0.00
|122.50
|-439.00
|11887.98
|151
|2006.02.16 05:45
|buy
|76
|1.00
|117.78
|0.00
|121.31
|152
|2006.02.16 22:00
|close
|76
|1.00
|117.67
|0.00
|121.31
|-93.49
|11794.49
|153
|2006.02.20 00:00
|buy
|77
|1.00
|118.26
|0.00
|121.79
|154
|2006.02.22 15:00
|close
|77
|1.00
|118.41
|0.00
|121.79
|145.77
|11940.26
|155
|2006.03.07 04:00
|buy
|78
|1.00
|117.47
|0.00
|121.00
|156
|2006.03.08 03:00
|close
|78
|1.00
|117.34
|0.00
|121.00
|-101.25
|11839.02
|157
|2006.03.09 17:10
|sell
|79
|1.00
|117.66
|0.00
|114.13
|158
|2006.03.09 19:00
|close
|79
|1.00
|118.22
|0.00
|114.13
|-473.69
|11365.33
|159
|2006.03.13 02:45
|buy
|80
|1.00
|118.78
|0.00
|122.31
|160
|2006.03.14 02:00
|close
|80
|1.00
|118.41
|0.00
|122.31
|-302.93
|11062.40
|161
|2006.03.15 01:10
|sell
|81
|1.00
|117.71
|0.00
|114.18
|162
|2006.03.16 08:00
|close
|81
|1.00
|117.83
|0.00
|114.18
|-149.56
|10912.84
|163
|2006.03.20 00:55
|sell
|82
|1.00
|116.14
|0.00
|112.61
|164
|2006.03.20 23:00
|close
|82
|1.00
|116.39
|0.00
|112.61
|-214.80
|10698.04
|165
|2006.03.29 06:10
|buy
|83
|1.00
|117.75
|0.00
|121.28
|166
|2006.03.30 12:00
|close
|83
|1.00
|117.26
|0.00
|121.28
|-389.25
|10308.79
|167
|2006.04.03 15:55
|buy
|84
|1.00
|118.26
|0.00
|121.79
|168
|2006.04.03 18:00
|close
|84
|1.00
|117.82
|0.00
|121.79
|-373.45
|9935.34
|169
|2006.04.04 23:10
|sell
|85
|1.00
|117.55
|0.00
|114.02
|170
|2006.04.05 12:00
|close
|85
|1.00
|117.49
|0.00
|114.02
|35.16
|9970.50
|171
|2006.04.06 21:50
|buy
|86
|1.00
|117.62
|0.00
|121.15
|172
|2006.04.11 22:00
|close
|86
|1.00
|118.21
|0.00
|121.15
|527.74
|10498.25
|173
|2006.04.18 01:00
|sell
|87
|1.00
|117.82
|0.00
|114.29
|174
|2006.04.18 10:00
|close
|87
|1.00
|118.07
|0.00
|114.29
|-211.74
|10286.51
|175
|2006.04.19 09:45
|sell
|88
|1.00
|117.16
|0.00
|113.63
|176
|2006.04.19 16:00
|close
|88
|1.00
|117.76
|0.00
|113.63
|-509.51
|9777.00
|177
|2006.04.28 02:10
|sell
|89
|1.00
|114.24
|0.00
|110.71
|178
|2006.05.01 21:00
|close
|89
|1.00
|113.27
|0.00
|110.71
|840.45
|10617.45
|179
|2006.05.18 03:40
|buy
|90
|1.00
|110.68
|0.00
|114.21
|180
|2006.05.22 18:00
|close
|90
|1.00
|111.63
|0.00
|114.21
|870.11
|11487.56
|181
|2006.05.25 05:45
|buy
|91
|1.00
|112.67
|0.00
|116.20
|182
|2006.05.25 14:00
|close
|91
|1.00
|112.12
|0.00
|116.20
|-490.54
|10997.02
|183
|2006.05.26 03:25
|sell
|92
|1.00
|111.91
|0.00
|108.38
|184
|2006.05.26 16:00
|close
|92
|1.00
|112.60
|0.00
|108.38
|-612.79
|10384.23
|185
|2006.05.29 01:05
|buy
|93
|1.00
|112.47
|0.00
|116.00
|186
|2006.05.29 11:00
|close
|93
|1.00
|112.31
|0.00
|116.00
|-142.46
|10241.77
|187
|2006.06.05 02:45
|sell
|94
|1.00
|111.75
|0.00
|108.22
|188
|2006.06.05 21:00
|close
|94
|1.00
|112.07
|0.00
|108.22
|-285.54
|9956.23
|189
|2006.06.06 08:55
|buy
|95
|1.00
|112.22
|0.00
|115.75
|190
|2006.06.09 07:00
|close
|95
|1.00
|113.86
|0.00
|115.75
|1488.09
|11444.32
|191
|2006.06.14 03:15
|buy
|96
|1.00
|115.09
|0.00
|118.62
|192
|2006.06.14 16:00
|close
|96
|1.00
|114.68
|0.00
|118.62
|-357.52
|11086.80
|193
|2006.06.23 01:50
|buy
|97
|1.00
|116.04
|0.00
|119.57
|194
|2006.06.27 02:00
|close
|97
|1.00
|116.04
|0.00
|119.57
|19.09
|11105.89
|195
|2006.07.06 00:55
|buy
|98
|1.00
|115.60
|0.00
|119.13
|196
|2006.07.06 15:00
|close
|98
|1.00
|115.31
|0.00
|119.13
|-251.50
|10854.39
|197
|2006.07.13 00:50
|buy
|99
|1.00
|115.38
|0.00
|118.91
|198
|2006.07.13 10:00
|close
|99
|1.00
|115.12
|0.00
|118.91
|-225.85
|10628.54
|199
|2006.07.18 01:25
|buy
|100
|1.00
|117.03
|0.00
|120.56
|200
|2006.07.18 10:00
|close
|100
|1.00
|116.88
|0.00
|120.56
|-128.34
|10500.20
|201
|2006.08.04 22:55
|sell
|101
|1.00
|114.45
|0.00
|110.92
|202
|2006.08.07 09:00
|close
|101
|1.00
|114.72
|0.00
|110.92
|-251.27
|10248.93
|203
|2006.08.23 01:05
|buy
|102
|1.00
|116.47
|0.00
|120.00
|204
|2006.08.23 09:00
|close
|102
|1.00
|116.23
|0.00
|120.00
|-206.48
|10042.45
|205
|2006.08.28 02:40
|buy
|103
|1.00
|117.25
|0.00
|120.78
|206
|2006.08.28 11:00
|close
|103
|1.00
|116.96
|0.00
|120.78
|-247.95
|9794.50
|207
|2006.09.01 03:05
|buy
|104
|1.00
|117.33
|0.00
|120.86
|208
|2006.09.01 21:00
|close
|104
|1.00
|117.06
|0.00
|120.86
|-230.65
|9563.85
|209
|2006.09.11 02:10
|buy
|105
|1.00
|116.78
|0.00
|120.31
|210
|2006.09.13 12:00
|close
|105
|1.00
|117.63
|0.00
|120.31
|741.69
|10305.54
|211
|2006.09.18 09:45
|buy
|106
|1.00
|117.81
|0.00
|121.34
|212
|2006.09.19 10:00
|close
|106
|1.00
|117.66
|0.00
|121.34
|-117.94
|10187.61
|213
|2006.09.22 05:40
|sell
|107
|1.00
|116.42
|0.00
|112.89
|214
|2006.09.25 03:00
|close
|107
|1.00
|116.63
|0.00
|112.89
|-195.97
|9991.64
|215
|2006.09.27 03:40
|buy
|108
|1.00
|116.96
|0.00
|120.49
|216
|2006.10.02 16:00
|close
|108
|1.00
|117.77
|0.00
|120.49
|735.50
|10727.14
|217
|2006.10.09 02:50
|buy
|109
|1.00
|118.87
|0.00
|122.40
|218
|2006.10.11 13:00
|close
|109
|1.00
|119.41
|0.00
|122.40
|471.32
|11198.46
|219
|2006.11.06 00:39
|buy
|110
|1.00
|117.96
|0.00
|121.49
|220
|2006.11.07 05:00
|close
|110
|1.00
|118.04
|0.00
|121.49
|77.31
|11275.77
|221
|2006.11.14 00:05
|buy
|111
|1.00
|118.05
|0.00
|121.58
|222
|2006.11.14 01:00
|close
|111
|1.00
|117.61
|0.00
|121.58
|-374.12
|10901.65
|223
|2006.11.15 18:55
|buy
|112
|1.00
|117.99
|0.00
|121.52
|224
|2006.11.17 16:00
|close
|112
|1.00
|117.94
|0.00
|121.52
|-4.21
|10897.44
|225
|2006.11.30 03:15
|buy
|113
|1.00
|116.18
|0.00
|119.71
|226
|2006.11.30 17:00
|close
|113
|1.00
|115.65
|0.00
|119.71
|-458.27
|10439.17
|227
|2006.12.21 01:05
|buy
|114
|1.00
|118.33
|0.00
|121.86
|228
|2006.12.21 11:00
|close
|114
|1.00
|118.05
|0.00
|121.86
|-237.18
|10201.99
|229
|2007.01.04 01:20
|buy
|115
|1.00
|119.35
|0.00
|122.88
|230
|2007.01.04 14:00
|close
|115
|1.00
|119.09
|0.00
|122.88
|-218.33
|9983.66
|231
|2007.01.18 20:50
|buy
|116
|1.00
|121.21
|0.00
|124.74
|232
|2007.01.23 14:00
|close
|116
|1.00
|121.17
|0.00
|124.74
|-4.38
|9979.29