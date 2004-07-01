Strategy Tester Report
SimbaSystem1.3.offical

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 21:55 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Bars in test197409Ticks modelled3711140Modelling quality89.95%
Initial deposit10000.00
Total net profit-20.71Gross profit24724.31Gross loss-24745.02
Profit factor1.00Expected payoff-0.18
Absolute drawdown4142.43Maximal drawdown4142.43 (41.42%)Relative drawdown41.42% (4142.43)
Total trades116Short positions (won %)52 (21.15%)Long positions (won %)64 (32.81%)
Profit trades (% of total)32 (27.59%)Loss trades (% of total)84 (72.41%)
Largestprofit trade3006.48loss trade-812.64
Averageprofit trade772.63loss trade-294.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (1284.14)consecutive losses (loss in money)7 (-2004.92)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3006.48 (1)consecutive loss (count of losses)-2021.40 (5)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 11:05sell11.00108.250.00104.72
22004.07.02 03:00close11.00108.840.00104.72-557.989442.02
32004.07.05 02:25sell21.00108.620.00105.09
42004.07.05 09:00close21.00108.820.00105.09-183.789258.24
52004.07.12 12:20sell31.00107.960.00104.43
62004.07.13 02:00close31.00108.600.00104.43-605.248653.01
72004.07.16 03:25buy41.00109.670.00113.20
82004.07.16 15:00close41.00109.110.00113.20-513.248139.77
92004.07.19 00:40sell51.00108.830.00105.30
102004.07.20 07:00close51.00108.670.00105.30131.338271.10
112004.07.28 01:20buy61.00110.870.00114.40
122004.07.30 10:00close61.00111.670.00114.40754.589025.68
132004.08.03 23:30sell71.00110.650.00107.12
142004.08.04 05:00close71.00111.190.00107.12-501.578524.11
152004.08.06 22:35sell81.00110.450.00106.92
162004.08.09 13:00close81.00110.630.00106.92-178.628345.49
172004.08.13 13:55buy91.00111.650.00115.18
182004.08.13 15:00close91.00110.750.00115.18-812.647532.85
192004.08.18 04:15sell101.00110.110.00106.58
202004.08.20 14:00close101.00109.660.00106.58346.737879.58
212004.09.06 01:55buy111.00110.320.00113.85
222004.09.06 15:00close111.00109.940.00113.85-345.647533.94
232004.09.08 01:25sell121.00109.440.00105.91
242004.09.09 10:00close121.00109.580.00105.91-175.487358.46
252004.09.28 02:15buy131.00111.180.00114.71
262004.09.29 05:00close131.00111.030.00114.71-125.567232.90
272004.10.01 01:50sell141.00110.150.00106.62
282004.10.01 11:00close141.00110.430.00106.62-253.556979.35
292004.10.07 06:05buy151.00111.250.00114.78
302004.10.08 06:00close151.00110.800.00114.78-396.596582.77
312004.10.20 02:00sell161.00108.460.00104.93
322004.10.27 00:00close161.00106.940.00104.931310.007892.76
332004.11.01 16:05buy171.00106.240.00109.77
342004.11.02 23:00close171.00106.000.00109.77-216.877675.90
352004.11.08 12:40sell181.00105.500.00101.97
362004.11.10 02:00close181.00105.860.00101.97-371.887304.02
372004.11.11 01:35buy191.00106.900.00110.43
382004.11.11 15:00close191.00106.730.00110.43-159.277144.75
392004.11.15 09:10sell201.00105.420.00101.89
402004.11.18 16:00close201.00104.290.00101.891003.998148.75
412004.11.22 02:50sell211.00103.240.0099.71
422004.11.23 02:00close211.00103.400.0099.71-170.657978.10
432004.12.16 01:35sell221.00104.330.00100.80
442004.12.16 16:00close221.00104.180.00100.80143.998122.09
452005.01.07 02:15buy231.00104.850.00108.38
462005.01.07 11:00close231.00104.360.00108.38-469.537652.56
472005.01.12 02:40sell241.00103.440.0099.91
482005.01.13 12:00close241.00102.690.0099.91682.648335.20
492005.01.18 17:35buy251.00102.530.00106.06
502005.01.19 16:00close251.00102.200.00106.06-313.368021.84
512005.01.20 03:00buy261.00102.570.00106.10
522005.01.21 17:00close261.00103.240.00106.10658.518680.36
532005.01.24 03:40sell271.00102.890.0099.36
542005.01.25 08:00close271.00103.070.0099.36-190.558489.81
552005.01.26 00:00buy281.00103.980.00107.51
562005.01.26 06:00close281.00103.410.00107.51-551.207938.61
572005.01.27 01:50sell291.00103.170.0099.64
582005.01.27 12:00close291.00103.450.0099.64-270.667667.95
592005.02.03 11:10buy301.00104.020.00107.55
602005.02.04 11:00close301.00104.230.00107.55211.027878.97
612005.02.14 13:00sell311.00104.980.00101.45
622005.02.15 03:00close311.00105.360.00101.45-376.577502.41
632005.02.16 01:10sell321.00104.640.00101.11
642005.02.16 07:00close321.00105.110.00101.11-447.157055.26
652005.02.23 00:55sell331.00104.260.00100.73
662005.02.23 04:00close331.00104.610.00100.73-334.576720.69
672005.02.25 02:25buy341.00105.320.00108.85
682005.02.28 01:00close341.00104.830.00108.85-457.886262.81
692005.03.10 00:35sell351.00104.050.00100.52
702005.03.14 03:00close351.00104.440.00100.52-405.245857.57
712005.03.23 06:50buy361.00105.320.00108.85
722005.03.31 10:00close361.00106.950.00108.851619.517477.09
732005.03.31 17:10sell371.00107.070.00103.54
742005.04.01 03:00close371.00107.400.00103.54-323.187153.91
752005.04.07 04:05buy381.00108.550.00112.08
762005.04.07 10:00close381.00108.210.00112.08-314.206839.71
772005.04.26 04:25sell391.00105.820.00102.29
782005.04.26 17:00close391.00106.060.00102.29-226.296613.42
792005.05.13 02:25buy401.00106.700.00110.23
802005.05.16 16:00close401.00107.250.00110.23522.367135.79
812005.05.19 02:35sell411.00107.120.00103.59
822005.05.19 15:00close411.00107.410.00103.59-269.996865.80
832005.05.23 02:45buy421.00108.120.00111.65
842005.05.23 15:00close421.00107.880.00111.65-222.466643.34
852005.06.06 23:25sell431.00106.910.00103.38
862005.06.08 19:00close431.00106.980.00103.38-97.256546.09
872005.06.09 03:10buy441.00107.160.00110.69
882005.06.14 15:00close441.00109.150.00110.691851.818397.91
892005.06.22 03:20sell451.00108.530.00105.00
902005.06.22 12:00close451.00108.780.00105.00-229.828168.09
912005.06.30 23:55buy461.00110.780.00114.31
922005.07.06 01:00close461.00111.570.00114.31746.258914.33
932005.07.13 02:10sell471.00111.100.00107.57
942005.07.13 09:00close471.00111.290.00107.57-170.738743.60
952005.07.13 23:05buy481.00111.840.00115.37
962005.07.15 10:00close481.00111.790.00115.37-6.558737.05
972005.07.19 20:40buy491.00112.730.00116.26
982005.07.20 21:00close491.00112.710.00116.26-8.208728.86
992005.07.22 02:20sell501.00110.760.00107.23
1002005.07.22 13:00close501.00111.090.00107.23-297.058431.81
1012005.08.02 21:30sell511.00111.470.00107.94
1022005.08.03 04:00close511.00111.800.00107.94-311.088120.73
1032005.08.04 02:10sell521.00111.190.00107.66
1042005.08.04 13:00close521.00111.460.00107.66-242.247878.49
1052005.08.12 03:30sell531.00109.930.00106.40
1062005.08.16 18:00close531.00109.540.00106.40324.218202.70
1072005.08.30 20:30buy541.00111.340.00114.87
1082005.08.31 18:00close541.00110.870.00114.87-414.387788.33
1092005.09.21 18:25sell551.00111.430.00107.90
1102005.09.22 04:00close551.00111.730.00107.90-316.227472.11
1112005.09.28 00:55buy561.00113.240.00116.77
1122005.09.29 06:00close561.00112.870.00116.77-299.187172.93
1132005.10.17 01:00sell571.00114.250.00110.72
1142005.10.17 12:00close571.00114.650.00110.72-348.896824.04
1152005.10.24 06:35buy581.00115.850.00119.38
1162005.10.24 15:00close581.00115.570.00119.38-242.286581.76
1172005.10.27 02:30buy591.00115.740.00119.27
1182005.10.27 06:00close591.00115.470.00119.27-233.836347.93
1192005.10.31 06:30buy601.00115.640.00119.17
1202005.11.07 12:00close601.00117.750.00119.171858.748206.67
1212005.11.08 23:50sell611.00117.340.00113.81
1222005.11.09 19:00close611.00117.740.00113.81-355.657851.02
1232005.11.11 01:15buy621.00117.860.00121.39
1242005.11.15 18:00close621.00118.920.00121.39910.458761.47
1252005.11.17 23:20sell631.00118.880.00115.35
1262005.11.18 09:00close631.00119.260.00115.35-334.548426.93
1272005.12.05 10:10buy641.00121.120.00124.65
1282005.12.05 19:00close641.00120.750.00124.65-306.428120.51
1292005.12.13 00:50sell651.00119.920.00116.39
1302005.12.13 10:00close651.00120.180.00116.39-216.357904.16
1312005.12.14 23:35sell661.00117.520.00113.99
1322005.12.19 07:00close661.00116.390.00113.99891.338795.50
1332005.12.21 01:55buy671.00116.960.00120.49
1342005.12.22 15:00close671.00117.100.00120.49148.188943.68
1352005.12.26 06:30sell681.00116.480.00112.95
1362005.12.27 02:00close681.00117.010.00112.95-468.868474.82
1372006.01.03 12:40sell691.00117.350.00113.82
1382006.01.09 01:59t/p691.00113.820.00113.823006.4811481.31
1392006.01.09 09:00sell701.00114.280.00110.75
1402006.01.10 04:00close701.00114.720.00110.75-399.4511081.86
1412006.01.17 23:35buy711.00115.390.00118.92
1422006.01.18 10:00close711.00115.130.00118.92-216.3010865.56
1432006.01.23 18:10sell721.00114.700.00111.17
1442006.01.25 00:00close721.00114.880.00111.17-188.5110677.06
1452006.01.26 02:25buy731.00115.520.00119.05
1462006.01.31 09:00close731.00117.170.00119.051436.8412113.90
1472006.02.02 17:25buy741.00118.330.00121.86
1482006.02.06 04:00close741.00118.560.00121.86213.0812326.98
1492006.02.07 03:55buy751.00118.970.00122.50
1502006.02.07 09:00close751.00118.450.00122.50-439.0011887.98
1512006.02.16 05:45buy761.00117.780.00121.31
1522006.02.16 22:00close761.00117.670.00121.31-93.4911794.49
1532006.02.20 00:00buy771.00118.260.00121.79
1542006.02.22 15:00close771.00118.410.00121.79145.7711940.26
1552006.03.07 04:00buy781.00117.470.00121.00
1562006.03.08 03:00close781.00117.340.00121.00-101.2511839.02
1572006.03.09 17:10sell791.00117.660.00114.13
1582006.03.09 19:00close791.00118.220.00114.13-473.6911365.33
1592006.03.13 02:45buy801.00118.780.00122.31
1602006.03.14 02:00close801.00118.410.00122.31-302.9311062.40
1612006.03.15 01:10sell811.00117.710.00114.18
1622006.03.16 08:00close811.00117.830.00114.18-149.5610912.84
1632006.03.20 00:55sell821.00116.140.00112.61
1642006.03.20 23:00close821.00116.390.00112.61-214.8010698.04
1652006.03.29 06:10buy831.00117.750.00121.28
1662006.03.30 12:00close831.00117.260.00121.28-389.2510308.79
1672006.04.03 15:55buy841.00118.260.00121.79
1682006.04.03 18:00close841.00117.820.00121.79-373.459935.34
1692006.04.04 23:10sell851.00117.550.00114.02
1702006.04.05 12:00close851.00117.490.00114.0235.169970.50
1712006.04.06 21:50buy861.00117.620.00121.15
1722006.04.11 22:00close861.00118.210.00121.15527.7410498.25
1732006.04.18 01:00sell871.00117.820.00114.29
1742006.04.18 10:00close871.00118.070.00114.29-211.7410286.51
1752006.04.19 09:45sell881.00117.160.00113.63
1762006.04.19 16:00close881.00117.760.00113.63-509.519777.00
1772006.04.28 02:10sell891.00114.240.00110.71
1782006.05.01 21:00close891.00113.270.00110.71840.4510617.45
1792006.05.18 03:40buy901.00110.680.00114.21
1802006.05.22 18:00close901.00111.630.00114.21870.1111487.56
1812006.05.25 05:45buy911.00112.670.00116.20
1822006.05.25 14:00close911.00112.120.00116.20-490.5410997.02
1832006.05.26 03:25sell921.00111.910.00108.38
1842006.05.26 16:00close921.00112.600.00108.38-612.7910384.23
1852006.05.29 01:05buy931.00112.470.00116.00
1862006.05.29 11:00close931.00112.310.00116.00-142.4610241.77
1872006.06.05 02:45sell941.00111.750.00108.22
1882006.06.05 21:00close941.00112.070.00108.22-285.549956.23
1892006.06.06 08:55buy951.00112.220.00115.75
1902006.06.09 07:00close951.00113.860.00115.751488.0911444.32
1912006.06.14 03:15buy961.00115.090.00118.62
1922006.06.14 16:00close961.00114.680.00118.62-357.5211086.80
1932006.06.23 01:50buy971.00116.040.00119.57
1942006.06.27 02:00close971.00116.040.00119.5719.0911105.89
1952006.07.06 00:55buy981.00115.600.00119.13
1962006.07.06 15:00close981.00115.310.00119.13-251.5010854.39
1972006.07.13 00:50buy991.00115.380.00118.91
1982006.07.13 10:00close991.00115.120.00118.91-225.8510628.54
1992006.07.18 01:25buy1001.00117.030.00120.56
2002006.07.18 10:00close1001.00116.880.00120.56-128.3410500.20
2012006.08.04 22:55sell1011.00114.450.00110.92
2022006.08.07 09:00close1011.00114.720.00110.92-251.2710248.93
2032006.08.23 01:05buy1021.00116.470.00120.00
2042006.08.23 09:00close1021.00116.230.00120.00-206.4810042.45
2052006.08.28 02:40buy1031.00117.250.00120.78
2062006.08.28 11:00close1031.00116.960.00120.78-247.959794.50
2072006.09.01 03:05buy1041.00117.330.00120.86
2082006.09.01 21:00close1041.00117.060.00120.86-230.659563.85
2092006.09.11 02:10buy1051.00116.780.00120.31
2102006.09.13 12:00close1051.00117.630.00120.31741.6910305.54
2112006.09.18 09:45buy1061.00117.810.00121.34
2122006.09.19 10:00close1061.00117.660.00121.34-117.9410187.61
2132006.09.22 05:40sell1071.00116.420.00112.89
2142006.09.25 03:00close1071.00116.630.00112.89-195.979991.64
2152006.09.27 03:40buy1081.00116.960.00120.49
2162006.10.02 16:00close1081.00117.770.00120.49735.5010727.14
2172006.10.09 02:50buy1091.00118.870.00122.40
2182006.10.11 13:00close1091.00119.410.00122.40471.3211198.46
2192006.11.06 00:39buy1101.00117.960.00121.49
2202006.11.07 05:00close1101.00118.040.00121.4977.3111275.77
2212006.11.14 00:05buy1111.00118.050.00121.58
2222006.11.14 01:00close1111.00117.610.00121.58-374.1210901.65
2232006.11.15 18:55buy1121.00117.990.00121.52
2242006.11.17 16:00close1121.00117.940.00121.52-4.2110897.44
2252006.11.30 03:15buy1131.00116.180.00119.71
2262006.11.30 17:00close1131.00115.650.00119.71-458.2710439.17
2272006.12.21 01:05buy1141.00118.330.00121.86
2282006.12.21 11:00close1141.00118.050.00121.86-237.1810201.99
2292007.01.04 01:20buy1151.00119.350.00122.88
2302007.01.04 14:00close1151.00119.090.00122.88-218.339983.66
2312007.01.18 20:50buy1161.00121.210.00124.74
2322007.01.23 14:00close1161.00121.170.00124.74-4.389979.29