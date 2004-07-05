|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.02.23 00:00 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|196404
|Ticks modelled
|4253803
|Modelling quality
|89.95%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|38307.19
|Gross profit
|80996.05
|Gross loss
|-42688.86
|Profit factor
|1.90
|Expected payoff
|214.01
|Absolute drawdown
|270.00
|Maximal drawdown
|3231.03 (8.27%)
|Relative drawdown
|14.40% (1861.98)
|Total trades
|179
|Short positions (won %)
|86 (38.37%)
|Long positions (won %)
|93 (39.78%)
|Profit trades (% of total)
|70 (39.11%)
|Loss trades (% of total)
|109 (60.89%)
|Largest
|profit trade
|3520.00
|loss trade
|-1040.00
|Average
|profit trade
|1157.09
|loss trade
|-391.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (4415.98)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-1651.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7321.01 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-2599.98 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 09:45
|buy
|1
|1.00
|1.8313
|0.0000
|1.8665
|2
|2004.07.05 19:00
|close
|1
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8665
|-270.00
|9730.00
|3
|2004.07.07 02:35
|buy
|2
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8746
|4
|2004.07.08 11:00
|close
|2
|1.00
|1.8497
|0.0000
|1.8746
|1027.01
|10757.01
|5
|2004.07.13 23:45
|sell
|3
|1.00
|1.8578
|0.0000
|1.8226
|6
|2004.07.16 13:00
|close
|3
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8226
|200.00
|10957.01
|7
|2004.07.19 09:05
|buy
|4
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.9081
|8
|2004.07.19 20:00
|close
|4
|1.00
|1.8688
|0.0000
|1.9081
|-410.00
|10547.01
|9
|2004.07.21 09:35
|sell
|5
|1.00
|1.8533
|0.0000
|1.8181
|10
|2004.07.22 12:00
|close
|5
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8181
|970.00
|11517.01
|11
|2004.07.28 02:35
|sell
|6
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.7881
|12
|2004.07.28 23:00
|close
|6
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.7881
|-180.00
|11337.01
|13
|2004.08.02 23:55
|buy
|7
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8605
|14
|2004.08.03 09:00
|close
|7
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8605
|-321.00
|11016.01
|15
|2004.08.09 09:35
|buy
|8
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8768
|16
|2004.08.10 11:00
|close
|8
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8768
|-551.00
|10465.01
|17
|2004.08.11 09:00
|sell
|9
|1.00
|1.8294
|0.0000
|1.7942
|18
|2004.08.12 02:00
|close
|9
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.7942
|-310.02
|10154.99
|19
|2004.08.16 07:25
|buy
|10
|1.00
|1.8416
|0.0000
|1.8768
|20
|2004.08.17 02:15
|close
|10
|1.00
|1.8395
|0.0000
|1.8768
|-210.99
|9944.00
|21
|2004.08.18 05:45
|sell
|11
|1.00
|1.8289
|0.0000
|1.7937
|22
|2004.08.19 12:00
|close
|11
|1.00
|1.8283
|0.0000
|1.7937
|60.01
|10004.01
|23
|2004.08.23 16:00
|sell
|12
|1.00
|1.8180
|0.0000
|1.7828
|24
|2004.08.25 10:00
|close
|12
|1.00
|1.7995
|0.0000
|1.7828
|1849.99
|11854.00
|25
|2004.09.03 06:05
|sell
|13
|1.00
|1.7914
|0.0000
|1.7562
|26
|2004.09.06 13:00
|close
|13
|1.00
|1.7806
|0.0000
|1.7562
|1080.01
|12934.01
|27
|2004.09.09 07:25
|buy
|14
|1.00
|1.7856
|0.0000
|1.8208
|28
|2004.09.09 12:00
|close
|14
|1.00
|1.7834
|0.0000
|1.8208
|-219.99
|12714.02
|29
|2004.09.16 03:00
|sell
|15
|1.00
|1.7778
|0.0000
|1.7426
|30
|2004.09.16 11:00
|close
|15
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.7426
|-510.00
|12204.02
|31
|2004.09.27 09:35
|buy
|16
|1.00
|1.8048
|0.0000
|1.8400
|32
|2004.09.29 09:00
|close
|16
|1.00
|1.8097
|0.0000
|1.8400
|488.00
|12692.02
|33
|2004.09.30 00:30
|sell
|17
|1.00
|1.8007
|0.0000
|1.7655
|34
|2004.09.30 14:00
|close
|17
|1.00
|1.8078
|0.0000
|1.7655
|-709.99
|11982.03
|35
|2004.10.01 04:05
|buy
|18
|1.00
|1.8100
|0.0000
|1.8452
|36
|2004.10.01 11:10
|close
|18
|1.00
|1.8009
|0.0000
|1.8452
|-910.00
|11072.03
|37
|2004.10.01 20:10
|sell
|19
|1.00
|1.7984
|0.0000
|1.7632
|38
|2004.10.05 10:00
|close
|19
|1.00
|1.7867
|0.0000
|1.7632
|1170.00
|12242.03
|39
|2004.10.18 07:30
|buy
|20
|1.00
|1.8032
|0.0000
|1.8384
|40
|2004.10.18 17:00
|close
|20
|1.00
|1.8003
|0.0000
|1.8384
|-290.00
|11952.03
|41
|2004.10.20 02:00
|buy
|21
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8380
|42
|2004.10.22 12:00
|close
|21
|1.00
|1.8226
|0.0000
|1.8380
|1976.00
|13928.03
|43
|2004.10.26 02:10
|buy
|22
|1.00
|1.8399
|0.0000
|1.8751
|44
|2004.10.26 13:00
|close
|22
|1.00
|1.8367
|0.0000
|1.8751
|-319.99
|13608.04
|45
|2004.10.27 07:00
|sell
|23
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8009
|46
|2004.10.27 14:00
|close
|23
|1.00
|1.8412
|0.0000
|1.8009
|-510.01
|13098.03
|47
|2004.10.28 04:55
|sell
|24
|1.00
|1.8316
|0.0000
|1.7964
|48
|2004.10.28 16:00
|close
|24
|1.00
|1.8317
|0.0000
|1.7964
|-9.99
|13088.04
|49
|2004.11.11 01:40
|sell
|25
|1.00
|1.8476
|0.0000
|1.8124
|50
|2004.11.12 03:00
|close
|25
|1.00
|1.8466
|0.0000
|1.8124
|100.00
|13188.04
|51
|2004.11.15 09:25
|buy
|26
|1.00
|1.8544
|0.0000
|1.8896
|52
|2004.11.15 17:00
|close
|26
|1.00
|1.8489
|0.0000
|1.8896
|-550.00
|12638.04
|53
|2004.11.17 01:35
|buy
|27
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8871
|54
|2004.11.18 11:00
|close
|27
|1.00
|1.8563
|0.0000
|1.8871
|436.99
|13075.03
|55
|2004.11.19 06:05
|sell
|28
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8167
|56
|2004.11.19 11:00
|close
|28
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8167
|-410.00
|12665.03
|57
|2004.11.23 21:00
|buy
|29
|1.00
|1.8680
|0.0000
|1.9032
|58
|2004.11.26 07:28
|t/p
|29
|1.00
|1.9032
|0.0000
|1.9032
|3515.00
|16180.03
|59
|2004.12.08 18:55
|sell
|30
|1.00
|1.9334
|0.0000
|1.8982
|60
|2004.12.13 05:00
|close
|30
|1.00
|1.9187
|0.0000
|1.8982
|1470.00
|17650.03
|61
|2004.12.14 01:30
|buy
|31
|1.00
|1.9221
|0.0000
|1.9573
|62
|2004.12.16 16:00
|close
|31
|1.00
|1.9400
|0.0000
|1.9573
|1786.01
|19436.04
|63
|2004.12.22 01:05
|sell
|32
|1.00
|1.9290
|0.0000
|1.8938
|64
|2004.12.23 21:00
|close
|32
|1.00
|1.9235
|0.0000
|1.8938
|550.00
|19986.04
|65
|2004.12.28 01:25
|buy
|33
|1.00
|1.9323
|0.0000
|1.9675
|66
|2004.12.28 17:00
|close
|33
|1.00
|1.9288
|0.0000
|1.9675
|-350.00
|19636.04
|67
|2004.12.29 22:30
|sell
|34
|1.00
|1.9185
|0.0000
|1.8833
|68
|2004.12.30 10:00
|close
|34
|1.00
|1.9236
|0.0000
|1.8833
|-510.00
|19126.04
|69
|2005.01.04 03:10
|sell
|35
|1.00
|1.9061
|0.0000
|1.8709
|70
|2005.01.05 17:00
|close
|35
|1.00
|1.8881
|0.0000
|1.8709
|1800.00
|20926.04
|71
|2005.01.13 01:35
|buy
|36
|1.00
|1.8900
|0.0000
|1.9252
|72
|2005.01.13 12:00
|close
|36
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.9252
|-449.99
|20476.05
|73
|2005.01.17 01:30
|sell
|37
|1.00
|1.8709
|0.0000
|1.8357
|74
|2005.01.18 12:00
|close
|37
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8357
|240.01
|20716.06
|75
|2005.01.19 17:20
|buy
|38
|1.00
|1.8747
|0.0000
|1.9099
|76
|2005.01.20 09:00
|close
|38
|1.00
|1.8693
|0.0000
|1.9099
|-543.01
|20173.05
|77
|2005.01.24 03:00
|buy
|39
|1.00
|1.8755
|0.0000
|1.9107
|78
|2005.01.25 14:00
|close
|39
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.9107
|-241.00
|19932.05
|79
|2005.01.26 01:30
|sell
|40
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8310
|80
|2005.01.26 11:00
|close
|40
|1.00
|1.8766
|0.0000
|1.8310
|-1040.00
|18892.05
|81
|2005.01.28 03:00
|buy
|41
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.9225
|82
|2005.01.28 13:00
|close
|41
|1.00
|1.8826
|0.0000
|1.9225
|-470.01
|18422.04
|83
|2005.02.07 07:40
|sell
|42
|1.00
|1.8750
|0.0000
|1.8398
|84
|2005.02.09 11:00
|close
|42
|1.00
|1.8633
|0.0000
|1.8398
|1170.00
|19592.04
|85
|2005.02.11 00:15
|buy
|43
|1.00
|1.8684
|0.0000
|1.9036
|86
|2005.02.11 12:00
|close
|43
|1.00
|1.8661
|0.0000
|1.9036
|-230.00
|19362.04
|87
|2005.02.15 00:35
|buy
|44
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9221
|88
|2005.02.16 12:00
|close
|44
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.9221
|129.00
|19491.04
|89
|2005.02.23 02:20
|buy
|45
|1.00
|1.9068
|0.0000
|1.9420
|90
|2005.03.01 16:00
|close
|45
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.9420
|1084.01
|20575.05
|91
|2005.03.02 21:00
|sell
|46
|1.00
|1.9130
|0.0000
|1.8778
|92
|2005.03.04 15:00
|close
|46
|1.00
|1.9121
|0.0000
|1.8778
|90.01
|20665.06
|93
|2005.03.07 03:59
|buy
|47
|1.00
|1.9224
|0.0000
|1.9576
|94
|2005.03.07 10:00
|close
|47
|1.00
|1.9186
|0.0000
|1.9576
|-379.99
|20285.07
|95
|2005.03.09 04:25
|buy
|48
|1.00
|1.9274
|0.0000
|1.9626
|96
|2005.03.09 14:00
|close
|48
|1.00
|1.9240
|0.0000
|1.9626
|-339.99
|19945.08
|97
|2005.03.15 03:20
|sell
|49
|1.00
|1.9151
|0.0000
|1.8799
|98
|2005.03.15 12:00
|close
|49
|1.00
|1.9191
|0.0000
|1.8799
|-399.99
|19545.09
|99
|2005.03.16 05:40
|sell
|50
|1.00
|1.9134
|0.0000
|1.8782
|100
|2005.03.16 09:00
|close
|50
|1.00
|1.9202
|0.0000
|1.8782
|-679.98
|18865.11
|101
|2005.03.17 02:15
|buy
|51
|1.00
|1.9246
|0.0000
|1.9598
|102
|2005.03.17 15:00
|close
|51
|1.00
|1.9195
|0.0000
|1.9598
|-510.00
|18355.11
|103
|2005.03.18 17:40
|sell
|52
|1.00
|1.9177
|0.0000
|1.8825
|104
|2005.03.21 00:04
|close
|52
|1.00
|1.9199
|0.0000
|1.8825
|-219.99
|18135.12
|105
|2005.03.24 04:30
|sell
|53
|1.00
|1.8710
|0.0000
|1.8358
|106
|2005.03.29 03:00
|close
|53
|1.00
|1.8676
|0.0000
|1.8358
|340.01
|18475.13
|107
|2005.03.30 21:15
|buy
|54
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.9146
|108
|2005.04.01 18:00
|close
|54
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.9146
|-144.00
|18331.13
|109
|2005.04.04 20:35
|sell
|55
|1.00
|1.8759
|0.0000
|1.8407
|110
|2005.04.05 16:00
|close
|55
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8407
|-210.00
|18121.13
|111
|2005.04.11 03:25
|buy
|56
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.9169
|112
|2005.04.12 16:00
|close
|56
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.9169
|428.99
|18550.12
|113
|2005.04.18 03:30
|buy
|57
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.9245
|114
|2005.04.20 13:00
|close
|57
|1.00
|1.9131
|0.0000
|1.9245
|2378.01
|20928.13
|115
|2005.04.22 08:00
|sell
|58
|1.00
|1.9087
|0.0000
|1.8735
|116
|2005.04.22 12:00
|close
|58
|1.00
|1.9136
|0.0000
|1.8735
|-490.00
|20438.13
|117
|2005.04.26 23:25
|sell
|59
|1.00
|1.9057
|0.0000
|1.8705
|118
|2005.04.27 15:00
|close
|59
|1.00
|1.9088
|0.0000
|1.8705
|-310.00
|20128.13
|119
|2005.04.28 22:55
|buy
|60
|1.00
|1.9064
|0.0000
|1.9416
|120
|2005.04.29 21:00
|close
|60
|1.00
|1.9063
|0.0000
|1.9416
|-11.01
|20117.12
|121
|2005.05.06 00:00
|buy
|61
|1.00
|1.9033
|0.0000
|1.9385
|122
|2005.05.06 10:00
|close
|61
|1.00
|1.8965
|0.0000
|1.9385
|-679.99
|19437.13
|123
|2005.05.27 01:35
|sell
|62
|1.00
|1.8209
|0.0000
|1.7857
|124
|2005.05.27 10:00
|close
|62
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.7857
|-410.00
|19027.13
|125
|2005.06.02 03:45
|sell
|63
|1.00
|1.8121
|0.0000
|1.7769
|126
|2005.06.02 10:00
|close
|63
|1.00
|1.8181
|0.0000
|1.7769
|-599.99
|18427.14
|127
|2005.06.07 03:35
|buy
|64
|1.00
|1.8208
|0.0000
|1.8560
|128
|2005.06.08 20:00
|close
|64
|1.00
|1.8285
|0.0000
|1.8560
|769.01
|19196.15
|129
|2005.06.10 02:10
|sell
|65
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7865
|130
|2005.06.10 11:00
|close
|65
|1.00
|1.8242
|0.0000
|1.7865
|-250.00
|18946.15
|131
|2005.06.13 19:35
|sell
|66
|1.00
|1.8060
|0.0000
|1.7708
|132
|2005.06.14 11:00
|close
|66
|1.00
|1.8096
|0.0000
|1.7708
|-359.99
|18586.16
|133
|2005.06.16 02:15
|buy
|67
|1.00
|1.8200
|0.0000
|1.8552
|134
|2005.06.21 02:00
|close
|67
|1.00
|1.8209
|0.0000
|1.8552
|87.00
|18673.16
|135
|2005.06.23 04:00
|sell
|68
|1.00
|1.8228
|0.0000
|1.7876
|136
|2005.06.24 12:00
|close
|68
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.7876
|109.99
|18783.15
|137
|2005.06.29 02:20
|sell
|69
|1.00
|1.8173
|0.0000
|1.7821
|138
|2005.06.30 08:00
|close
|69
|1.00
|1.8084
|0.0000
|1.7821
|890.00
|19673.15
|139
|2005.07.04 07:35
|sell
|70
|1.00
|1.7634
|0.0000
|1.7282
|140
|2005.07.08 16:00
|close
|70
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7282
|2170.00
|21843.15
|141
|2005.07.12 01:55
|buy
|71
|1.00
|1.7553
|0.0000
|1.7905
|142
|2005.07.13 10:00
|close
|71
|1.00
|1.7669
|0.0000
|1.7905
|1158.99
|23002.14
|143
|2005.07.15 02:55
|sell
|72
|1.00
|1.7580
|0.0000
|1.7228
|144
|2005.07.15 09:00
|close
|72
|1.00
|1.7627
|0.0000
|1.7228
|-469.99
|22532.15
|145
|2005.07.18 04:50
|sell
|73
|1.00
|1.7540
|0.0000
|1.7188
|146
|2005.07.21 03:00
|close
|73
|1.00
|1.7470
|0.0000
|1.7188
|699.99
|23232.14
|147
|2005.07.22 02:35
|buy
|74
|1.00
|1.7516
|0.0000
|1.7868
|148
|2005.07.22 13:00
|close
|74
|1.00
|1.7481
|0.0000
|1.7868
|-350.00
|22882.14
|149
|2005.07.25 10:35
|sell
|75
|1.00
|1.7384
|0.0000
|1.7032
|150
|2005.07.25 17:00
|close
|75
|1.00
|1.7440
|0.0000
|1.7032
|-560.00
|22322.14
|151
|2005.08.01 00:05
|buy
|76
|1.00
|1.7560
|0.0000
|1.7912
|152
|2005.08.03 04:00
|close
|76
|1.00
|1.7666
|0.0000
|1.7912
|1058.00
|23380.14
|153
|2005.08.05 22:10
|sell
|77
|1.00
|1.7794
|0.0000
|1.7442
|154
|2005.08.08 11:00
|close
|77
|1.00
|1.7858
|0.0000
|1.7442
|-640.00
|22740.14
|155
|2005.08.08 18:45
|buy
|78
|1.00
|1.7857
|0.0000
|1.8209
|156
|2005.08.09 13:00
|close
|78
|1.00
|1.7824
|0.0000
|1.8209
|-331.00
|22409.14
|157
|2005.08.15 02:45
|buy
|79
|1.00
|1.8134
|0.0000
|1.8486
|158
|2005.08.15 13:00
|close
|79
|1.00
|1.8092
|0.0000
|1.8486
|-420.00
|21989.14
|159
|2005.08.31 02:40
|sell
|80
|1.00
|1.7868
|0.0000
|1.7516
|160
|2005.08.31 15:00
|close
|80
|1.00
|1.7898
|0.0000
|1.7516
|-300.01
|21689.13
|161
|2005.09.01 04:40
|buy
|81
|1.00
|1.8019
|0.0000
|1.8371
|162
|2005.09.02 09:42
|t/p
|81
|1.00
|1.8371
|0.0000
|1.8371
|3519.00
|25208.13
|163
|2005.09.05 01:30
|buy
|82
|1.00
|1.8378
|0.0000
|1.8730
|164
|2005.09.06 02:00
|close
|82
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8730
|269.00
|25477.13
|165
|2005.09.13 07:55
|sell
|83
|1.00
|1.8230
|0.0000
|1.7878
|166
|2005.09.14 04:00
|close
|83
|1.00
|1.8273
|0.0000
|1.7878
|-430.00
|25047.13
|167
|2005.09.16 04:35
|sell
|84
|1.00
|1.8076
|0.0000
|1.7724
|168
|2005.09.16 07:00
|close
|84
|1.00
|1.8128
|0.0000
|1.7724
|-520.00
|24527.13
|169
|2005.09.22 03:50
|buy
|85
|1.00
|1.8079
|0.0000
|1.8431
|170
|2005.09.22 12:00
|close
|85
|1.00
|1.8028
|0.0000
|1.8431
|-510.01
|24017.12
|171
|2005.09.23 01:10
|sell
|86
|1.00
|1.7923
|0.0000
|1.7571
|172
|2005.09.30 09:27
|t/p
|86
|1.00
|1.7571
|0.0000
|1.7571
|3520.00
|27537.12
|173
|2005.10.04 02:20
|sell
|87
|1.00
|1.7559
|0.0000
|1.7207
|174
|2005.10.04 14:00
|close
|87
|1.00
|1.7589
|0.0000
|1.7207
|-300.00
|27237.12
|175
|2005.10.06 10:35
|buy
|88
|1.00
|1.7686
|0.0000
|1.8038
|176
|2005.10.07 09:00
|close
|88
|1.00
|1.7721
|0.0000
|1.8038
|348.99
|27586.11
|177
|2005.10.10 08:35
|sell
|89
|1.00
|1.7616
|0.0000
|1.7264
|178
|2005.10.12 12:00
|close
|89
|1.00
|1.7467
|0.0000
|1.7264
|1490.00
|29076.11
|179
|2005.10.14 02:25
|buy
|90
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7859
|180
|2005.10.17 12:00
|close
|90
|1.00
|1.7584
|0.0000
|1.7859
|769.01
|29845.12
|181
|2005.10.20 05:10
|buy
|91
|1.00
|1.7604
|0.0000
|1.7956
|182
|2005.10.21 18:00
|close
|91
|1.00
|1.7687
|0.0000
|1.7956
|829.00
|30674.12
|183
|2005.10.26 02:05
|buy
|92
|1.00
|1.7829
|0.0000
|1.8181
|184
|2005.10.26 10:00
|close
|92
|1.00
|1.7775
|0.0000
|1.8181
|-540.00
|30134.12
|185
|2005.10.27 17:05
|buy
|93
|1.00
|1.7825
|0.0000
|1.8177
|186
|2005.10.28 12:00
|close
|93
|1.00
|1.7814
|0.0000
|1.8177
|-111.00
|30023.12
|187
|2005.10.31 08:05
|sell
|94
|1.00
|1.7765
|0.0000
|1.7413
|188
|2005.10.31 10:00
|close
|94
|1.00
|1.7810
|0.0000
|1.7413
|-450.00
|29573.12
|189
|2005.11.01 08:25
|sell
|95
|1.00
|1.7698
|0.0000
|1.7346
|190
|2005.11.02 15:00
|close
|95
|1.00
|1.7699
|0.0000
|1.7346
|-10.01
|29563.11
|191
|2005.11.03 07:25
|buy
|96
|1.00
|1.7745
|0.0000
|1.8097
|192
|2005.11.03 15:00
|close
|96
|1.00
|1.7731
|0.0000
|1.8097
|-140.00
|29423.11
|193
|2005.11.08 14:55
|sell
|97
|1.00
|1.7382
|0.0000
|1.7030
|194
|2005.11.08 20:00
|close
|97
|1.00
|1.7442
|0.0000
|1.7030
|-600.00
|28823.11
|195
|2005.11.17 01:05
|sell
|98
|1.00
|1.7188
|0.0000
|1.6836
|196
|2005.11.18 16:00
|close
|98
|1.00
|1.7202
|0.0000
|1.6836
|-140.01
|28683.10
|197
|2005.11.29 02:50
|buy
|99
|1.00
|1.7240
|0.0000
|1.7592
|198
|2005.11.29 14:00
|close
|99
|1.00
|1.7241
|0.0000
|1.7592
|10.00
|28693.10
|199
|2005.11.30 06:20
|sell
|100
|1.00
|1.7189
|0.0000
|1.6837
|200
|2005.11.30 11:00
|close
|100
|1.00
|1.7234
|0.0000
|1.6837
|-449.99
|28243.11
|201
|2005.12.01 06:05
|buy
|101
|1.00
|1.7280
|0.0000
|1.7632
|202
|2005.12.02 13:00
|close
|101
|1.00
|1.7264
|0.0000
|1.7632
|-161.00
|28082.11
|203
|2005.12.09 01:40
|buy
|102
|1.00
|1.7507
|0.0000
|1.7859
|204
|2005.12.09 10:00
|close
|102
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7859
|-409.99
|27672.12
|205
|2005.12.12 00:05
|buy
|103
|1.00
|1.7508
|0.0000
|1.7860
|206
|2005.12.13 11:00
|close
|103
|1.00
|1.7685
|0.0000
|1.7860
|1769.00
|29441.12
|207
|2005.12.21 01:35
|sell
|104
|1.00
|1.7570
|0.0000
|1.7218
|208
|2005.12.27 12:00
|close
|104
|1.00
|1.7361
|0.0000
|1.7218
|2090.00
|31531.12
|209
|2005.12.29 02:15
|sell
|105
|1.00
|1.7210
|0.0000
|1.6858
|210
|2005.12.29 12:00
|close
|105
|1.00
|1.7219
|0.0000
|1.6858
|-90.01
|31441.11
|211
|2005.12.30 22:35
|sell
|106
|1.00
|1.7236
|0.0000
|1.6884
|212
|2006.01.03 04:00
|close
|106
|1.00
|1.7288
|0.0000
|1.6884
|-520.00
|30921.11
|213
|2006.01.03 14:25
|buy
|107
|1.00
|1.7261
|0.0000
|1.7613
|214
|2006.01.04 17:11
|t/p
|107
|1.00
|1.7613
|0.0000
|1.7613
|3519.00
|34440.11
|215
|2006.01.05 00:00
|buy
|108
|1.00
|1.7561
|0.0000
|1.7913
|216
|2006.01.05 10:00
|close
|108
|1.00
|1.7523
|0.0000
|1.7913
|-380.00
|34060.11
|217
|2006.01.09 01:30
|buy
|109
|1.00
|1.7681
|0.0000
|1.8033
|218
|2006.01.11 03:00
|close
|109
|1.00
|1.7618
|0.0000
|1.8033
|-631.99
|33428.12
|219
|2006.01.16 07:00
|buy
|110
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8105
|220
|2006.01.16 12:00
|close
|110
|1.00
|1.7702
|0.0000
|1.8105
|-510.00
|32918.12
|221
|2006.01.17 20:35
|sell
|111
|1.00
|1.7646
|0.0000
|1.7294
|222
|2006.01.18 10:00
|close
|111
|1.00
|1.7683
|0.0000
|1.7294
|-370.00
|32548.12
|223
|2006.01.23 10:00
|buy
|112
|1.00
|1.7749
|0.0000
|1.8101
|224
|2006.01.25 23:00
|close
|112
|1.00
|1.7837
|0.0000
|1.8101
|878.00
|33426.12
|225
|2006.01.27 10:45
|sell
|113
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.7460
|226
|2006.01.27 15:00
|close
|113
|1.00
|1.7862
|0.0000
|1.7460
|-499.99
|32926.13
|227
|2006.02.03 00:45
|buy
|114
|1.00
|1.7783
|0.0000
|1.8135
|228
|2006.02.03 11:00
|close
|114
|1.00
|1.7753
|0.0000
|1.8135
|-300.00
|32626.13
|229
|2006.02.06 01:25
|sell
|115
|1.00
|1.7636
|0.0000
|1.7284
|230
|2006.02.10 07:00
|close
|115
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7284
|1700.00
|34326.13
|231
|2006.02.20 09:30
|buy
|116
|1.00
|1.7429
|0.0000
|1.7781
|232
|2006.02.22 12:00
|close
|116
|1.00
|1.7410
|0.0000
|1.7781
|-191.99
|34134.14
|233
|2006.02.27 17:40
|sell
|117
|1.00
|1.7417
|0.0000
|1.7065
|234
|2006.02.28 12:00
|close
|117
|1.00
|1.7471
|0.0000
|1.7065
|-539.98
|33594.16
|235
|2006.03.01 08:50
|buy
|118
|1.00
|1.7536
|0.0000
|1.7888
|236
|2006.03.01 18:00
|close
|118
|1.00
|1.7472
|0.0000
|1.7888
|-640.00
|32954.16
|237
|2006.03.08 03:00
|sell
|119
|1.00
|1.7370
|0.0000
|1.7018
|238
|2006.03.08 09:00
|close
|119
|1.00
|1.7415
|0.0000
|1.7018
|-450.00
|32504.16
|239
|2006.03.13 00:55
|sell
|120
|1.00
|1.7276
|0.0000
|1.6924
|240
|2006.03.13 18:00
|close
|120
|1.00
|1.7311
|0.0000
|1.6924
|-350.00
|32154.16
|241
|2006.03.14 08:45
|buy
|121
|1.00
|1.7344
|0.0000
|1.7696
|242
|2006.03.15 11:00
|close
|121
|1.00
|1.7423
|0.0000
|1.7696
|789.00
|32943.16
|243
|2006.03.16 05:30
|buy
|122
|1.00
|1.7466
|0.0000
|1.7818
|244
|2006.03.17 16:00
|close
|122
|1.00
|1.7531
|0.0000
|1.7818
|649.00
|33592.16
|245
|2006.03.22 00:00
|sell
|123
|1.00
|1.7487
|0.0000
|1.7135
|246
|2006.03.24 16:00
|close
|123
|1.00
|1.7375
|0.0000
|1.7135
|1120.00
|34712.16
|247
|2006.04.19 07:30
|buy
|124
|1.00
|1.7812
|0.0000
|1.8164
|248
|2006.04.20 11:00
|close
|124
|1.00
|1.7841
|0.0000
|1.8164
|287.01
|34999.17
|249
|2006.04.21 03:55
|sell
|125
|1.00
|1.7793
|0.0000
|1.7441
|250
|2006.04.21 11:00
|close
|125
|1.00
|1.7817
|0.0000
|1.7441
|-240.00
|34759.17
|251
|2006.04.28 03:30
|buy
|126
|1.00
|1.8011
|0.0000
|1.8363
|252
|2006.05.01 15:09
|t/p
|126
|1.00
|1.8363
|0.0000
|1.8363
|3519.00
|38278.17
|253
|2006.05.05 03:40
|buy
|127
|1.00
|1.8510
|0.0000
|1.8862
|254
|2006.05.08 16:00
|close
|127
|1.00
|1.8588
|0.0000
|1.8862
|779.01
|39057.18
|255
|2006.05.15 08:30
|buy
|128
|1.00
|1.8927
|0.0000
|1.9279
|256
|2006.05.15 11:00
|close
|128
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.9279
|-800.01
|38257.17
|257
|2006.05.19 05:55
|buy
|129
|1.00
|1.8902
|0.0000
|1.9254
|258
|2006.05.19 10:00
|close
|129
|1.00
|1.8803
|0.0000
|1.9254
|-990.00
|37267.17
|259
|2006.05.19 21:15
|sell
|130
|1.00
|1.8780
|0.0000
|1.8428
|260
|2006.05.22 16:00
|close
|130
|1.00
|1.8778
|0.0000
|1.8428
|19.99
|37287.16
|261
|2006.05.23 01:10
|buy
|131
|1.00
|1.8832
|0.0000
|1.9184
|262
|2006.05.24 00:00
|close
|131
|1.00
|1.8762
|0.0000
|1.9184
|-701.00
|36586.16
|263
|2006.05.29 03:15
|sell
|132
|1.00
|1.8596
|0.0000
|1.8244
|264
|2006.05.29 12:00
|close
|132
|1.00
|1.8636
|0.0000
|1.8244
|-400.01
|36186.15
|265
|2006.05.31 01:05
|buy
|133
|1.00
|1.8813
|0.0000
|1.9165
|266
|2006.05.31 11:00
|close
|133
|1.00
|1.8777
|0.0000
|1.9165
|-360.00
|35826.15
|267
|2006.06.06 08:20
|sell
|134
|1.00
|1.8731
|0.0000
|1.8379
|268
|2006.06.08 14:33
|t/p
|134
|1.00
|1.8379
|0.0000
|1.8379
|3520.00
|39346.15
|269
|2006.06.14 03:30
|sell
|135
|1.00
|1.8351
|0.0000
|1.7999
|270
|2006.06.14 09:00
|close
|135
|1.00
|1.8406
|0.0000
|1.7999
|-549.99
|38796.16
|271
|2006.07.03 01:50
|buy
|136
|1.00
|1.8467
|0.0000
|1.8819
|272
|2006.07.03 18:00
|close
|136
|1.00
|1.8405
|0.0000
|1.8819
|-620.00
|38176.16
|273
|2006.07.06 01:45
|sell
|137
|1.00
|1.8357
|0.0000
|1.8005
|274
|2006.07.06 15:00
|close
|137
|1.00
|1.8376
|0.0000
|1.8005
|-189.99
|37986.17
|275
|2006.07.10 02:20
|buy
|138
|1.00
|1.8479
|0.0000
|1.8831
|276
|2006.07.10 12:00
|close
|138
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8831
|-430.00
|37556.17
|277
|2006.07.13 03:10
|sell
|139
|1.00
|1.8347
|0.0000
|1.7995
|278
|2006.07.13 10:00
|close
|139
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.7995
|-470.00
|37086.17
|279
|2006.07.14 03:25
|buy
|140
|1.00
|1.8408
|0.0000
|1.8760
|280
|2006.07.14 09:00
|close
|140
|1.00
|1.8374
|0.0000
|1.8760
|-340.00
|36746.17
|281
|2006.07.17 00:40
|sell
|141
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8033
|282
|2006.07.18 11:00
|close
|141
|1.00
|1.8250
|0.0000
|1.8033
|1350.00
|38096.17
|283
|2006.07.20 21:50
|buy
|142
|1.00
|1.8481
|0.0000
|1.8833
|284
|2006.07.24 08:00
|close
|142
|1.00
|1.8524
|0.0000
|1.8833
|427.99
|38524.16
|285
|2006.07.26 01:45
|sell
|143
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8058
|286
|2006.07.26 16:00
|close
|143
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8058
|-270.00
|38254.16
|287
|2006.07.28 22:20
|buy
|144
|1.00
|1.8626
|0.0000
|1.8978
|288
|2006.08.03 11:00
|close
|144
|1.00
|1.8717
|0.0000
|1.8978
|904.00
|39158.16
|289
|2006.08.04 04:55
|buy
|145
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.9212
|290
|2006.08.07 09:00
|close
|145
|1.00
|1.9052
|0.0000
|1.9212
|1919.01
|41077.17
|291
|2006.08.09 08:15
|sell
|146
|1.00
|1.9045
|0.0000
|1.8693
|292
|2006.08.09 18:00
|close
|146
|1.00
|1.9090
|0.0000
|1.8693
|-450.00
|40627.17
|293
|2006.08.11 00:45
|sell
|147
|1.00
|1.8942
|0.0000
|1.8590
|294
|2006.08.11 10:00
|close
|147
|1.00
|1.8951
|0.0000
|1.8590
|-89.99
|40537.18
|295
|2006.08.14 03:00
|sell
|148
|1.00
|1.8933
|0.0000
|1.8581
|296
|2006.08.15 15:00
|close
|148
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8581
|-149.99
|40387.19
|297
|2006.08.15 22:05
|buy
|149
|1.00
|1.8932
|0.0000
|1.9284
|298
|2006.08.16 09:00
|close
|149
|1.00
|1.8925
|0.0000
|1.9284
|-71.00
|40316.19
|299
|2006.08.18 05:45
|sell
|150
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8508
|300
|2006.08.21 04:00
|close
|150
|1.00
|1.8862
|0.0000
|1.8508
|-20.00
|40296.19
|301
|2006.08.21 21:05
|buy
|151
|1.00
|1.8940
|0.0000
|1.9292
|302
|2006.08.22 03:00
|close
|151
|1.00
|1.8907
|0.0000
|1.9292
|-331.00
|39965.19
|303
|2006.08.23 08:55
|sell
|152
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8537
|304
|2006.08.23 10:00
|close
|152
|1.00
|1.8924
|0.0000
|1.8537
|-350.00
|39615.19
|305
|2006.08.25 04:40
|sell
|153
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8528
|306
|2006.08.25 13:00
|close
|153
|1.00
|1.8899
|0.0000
|1.8528
|-190.00
|39425.19
|307
|2006.09.06 03:20
|sell
|154
|1.00
|1.8948
|0.0000
|1.8596
|308
|2006.09.12 06:00
|close
|154
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8596
|2630.00
|42055.19
|309
|2006.09.13 02:15
|buy
|155
|1.00
|1.8724
|0.0000
|1.9076
|310
|2006.09.15 10:00
|close
|155
|1.00
|1.8848
|0.0000
|1.9076
|1236.00
|43291.19
|311
|2006.09.21 01:10
|buy
|156
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.9221
|312
|2006.09.25 00:00
|close
|156
|1.00
|1.9007
|0.0000
|1.9221
|1378.00
|44669.19
|313
|2006.09.27 23:00
|sell
|157
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8540
|314
|2006.10.02 09:00
|close
|157
|1.00
|1.8726
|0.0000
|1.8540
|1660.00
|46329.19
|315
|2006.10.03 02:25
|buy
|158
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.9216
|316
|2006.10.04 04:00
|close
|158
|1.00
|1.8842
|0.0000
|1.9216
|-221.01
|46108.18
|317
|2006.10.09 21:15
|sell
|159
|1.00
|1.8675
|0.0000
|1.8323
|318
|2006.10.10 09:00
|close
|159
|1.00
|1.8692
|0.0000
|1.8323
|-170.00
|45938.18
|319
|2006.10.11 04:35
|sell
|160
|1.00
|1.8551
|0.0000
|1.8199
|320
|2006.10.11 11:00
|close
|160
|1.00
|1.8580
|0.0000
|1.8199
|-290.00
|45648.18
|321
|2006.10.18 02:45
|buy
|161
|1.00
|1.8698
|0.0000
|1.9050
|322
|2006.10.18 15:00
|close
|161
|1.00
|1.8681
|0.0000
|1.9050
|-170.00
|45478.18
|323
|2006.10.23 03:30
|buy
|162
|1.00
|1.8823
|0.0000
|1.9175
|324
|2006.10.23 10:00
|close
|162
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.9175
|-440.00
|45038.18
|325
|2006.10.30 01:10
|buy
|163
|1.00
|1.8959
|0.0000
|1.9311
|326
|2006.10.31 10:00
|close
|163
|1.00
|1.8969
|0.0000
|1.9311
|99.01
|45137.19
|327
|2006.11.01 05:00
|buy
|164
|1.00
|1.9074
|0.0000
|1.9426
|328
|2006.11.02 09:00
|close
|164
|1.00
|1.9046
|0.0000
|1.9426
|-283.00
|44854.19
|329
|2006.11.06 00:10
|sell
|165
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|330
|2006.11.07 03:00
|close
|165
|1.00
|1.9014
|0.0000
|1.8662
|0.00
|44854.19
|331
|2006.11.23 03:35
|buy
|166
|1.00
|1.9137
|0.0000
|1.9489
|332
|2006.11.28 15:36
|t/p
|166
|1.00
|1.9489
|0.0000
|1.9489
|3516.99
|48371.18
|333
|2006.11.29 06:35
|buy
|167
|1.00
|1.9515
|0.0000
|1.9867
|334
|2006.11.29 20:00
|close
|167
|1.00
|1.9458
|0.0000
|1.9867
|-569.98
|47801.20
|335
|2006.12.01 00:35
|buy
|168
|1.00
|1.9650
|0.0000
|2.0002
|336
|2006.12.01 11:00
|close
|168
|1.00
|1.9653
|0.0000
|2.0002
|30.00
|47831.20
|337
|2006.12.04 03:55
|buy
|169
|1.00
|1.9786
|0.0000
|2.0138
|338
|2006.12.04 15:00
|close
|169
|1.00
|1.9748
|0.0000
|2.0138
|-380.00
|47451.20
|339
|2006.12.11 08:45
|sell
|170
|1.00
|1.9531
|0.0000
|1.9179
|340
|2006.12.11 19:00
|close
|170
|1.00
|1.9584
|0.0000
|1.9179
|-530.00
|46921.20
|341
|2006.12.13 07:40
|buy
|171
|1.00
|1.9696
|0.0000
|2.0048
|342
|2006.12.13 15:00
|close
|171
|1.00
|1.9654
|0.0000
|2.0048
|-420.00
|46501.20
|343
|2006.12.18 04:35
|sell
|172
|1.00
|1.9544
|0.0000
|1.9192
|344
|2006.12.19 08:00
|close
|172
|1.00
|1.9495
|0.0000
|1.9192
|489.99
|46991.19
|345
|2007.01.03 00:50
|buy
|173
|1.00
|1.9727
|0.0000
|2.0079
|346
|2007.01.03 12:00
|close
|173
|1.00
|1.9628
|0.0000
|2.0079
|-990.01
|46001.18
|347
|2007.01.04 04:05
|sell
|174
|1.00
|1.9522
|0.0000
|1.9170
|348
|2007.01.08 10:00
|close
|174
|1.00
|1.9341
|0.0000
|1.9170
|1810.01
|47811.19
|349
|2007.01.16 01:15
|buy
|175
|1.00
|1.9632
|0.0000
|1.9984
|350
|2007.01.16 16:00
|close
|175
|1.00
|1.9614
|0.0000
|1.9984
|-180.00
|47631.19
|351
|2007.01.26 08:25
|sell
|176
|1.00
|1.9667
|0.0000
|1.9315
|352
|2007.01.30 03:00
|close
|176
|1.00
|1.9644
|0.0000
|1.9315
|230.00
|47861.19
|353
|2007.02.01 04:00
|buy
|177
|1.00
|1.9631
|0.0000
|1.9983
|354
|2007.02.02 09:00
|close
|177
|1.00
|1.9662
|0.0000
|1.9983
|309.00
|48170.19
|355
|2007.02.07 02:10
|buy
|178
|1.00
|1.9687
|0.0000
|2.0039
|356
|2007.02.08 10:00
|close
|178
|1.00
|1.9668
|0.0000
|2.0039
|-193.00
|47977.19
|357
|2007.02.09 00:30
|sell
|179
|1.00
|1.9590
|0.0000
|1.9238
|358
|2007.02.12 08:00
|close
|179
|1.00
|1.9557
|0.0000
|1.9238
|330.00
|48307.19