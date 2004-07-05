Strategy Tester Report
SimbaSystem1.3.offical

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2007.03.23 17:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=355; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=false; MaximumRisk=0;
Bars in test202206Ticks modelled4363432Modelling quality89.96%
Initial deposit10000.00
Total net profit38307.19Gross profit80996.05Gross loss-42688.86
Profit factor1.90Expected payoff214.01
Absolute drawdown270.00Maximal drawdown3231.03 (8.27%)Relative drawdown14.40% (1861.98)
Total trades179Short positions (won %)86 (38.37%)Long positions (won %)93 (39.78%)
Profit trades (% of total)70 (39.11%)Loss trades (% of total)109 (60.89%)
Largestprofit trade3520.00loss trade-1040.00
Averageprofit trade1157.09loss trade-391.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (4415.98)consecutive losses (loss in money)8 (-1651.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7321.01 (4)consecutive loss (count of losses)-2599.98 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 09:45buy11.001.83130.00001.8665
22004.07.05 19:00close11.001.82860.00001.8665-270.009730.00
32004.07.07 02:35buy21.001.83940.00001.8746
42004.07.08 11:00close21.001.84970.00001.87461027.0110757.01
52004.07.13 23:45sell31.001.85780.00001.8226
62004.07.16 13:00close31.001.85580.00001.8226200.0010957.01
72004.07.19 09:05buy41.001.87290.00001.9081
82004.07.19 20:00close41.001.86880.00001.9081-410.0010547.01
92004.07.21 09:35sell51.001.85330.00001.8181
102004.07.22 12:00close51.001.84360.00001.8181970.0011517.01
112004.07.28 02:35sell61.001.82330.00001.7881
122004.07.28 23:00close61.001.82510.00001.7881-180.0011337.01
132004.08.02 23:55buy71.001.82530.00001.8605
142004.08.03 09:00close71.001.82210.00001.8605-321.0011016.01
152004.08.09 09:35buy81.001.84160.00001.8768
162004.08.10 11:00close81.001.83610.00001.8768-551.0010465.01
172004.08.11 09:00sell91.001.82940.00001.7942
182004.08.12 02:00close91.001.83250.00001.7942-310.0210154.99
192004.08.16 07:25buy101.001.84160.00001.8768
202004.08.17 02:15close101.001.83950.00001.8768-210.999944.00
212004.08.18 05:45sell111.001.82890.00001.7937
222004.08.19 12:00close111.001.82830.00001.793760.0110004.01
232004.08.23 16:00sell121.001.81800.00001.7828
242004.08.25 10:00close121.001.79950.00001.78281849.9911854.00
252004.09.03 06:05sell131.001.79140.00001.7562
262004.09.06 13:00close131.001.78060.00001.75621080.0112934.01
272004.09.09 07:25buy141.001.78560.00001.8208
282004.09.09 12:00close141.001.78340.00001.8208-219.9912714.02
292004.09.16 03:00sell151.001.77780.00001.7426
302004.09.16 11:00close151.001.78290.00001.7426-510.0012204.02
312004.09.27 09:35buy161.001.80480.00001.8400
322004.09.29 09:00close161.001.80970.00001.8400488.0012692.02
332004.09.30 00:30sell171.001.80070.00001.7655
342004.09.30 14:00close171.001.80780.00001.7655-709.9911982.03
352004.10.01 04:05buy181.001.81000.00001.8452
362004.10.01 11:10close181.001.80090.00001.8452-910.0011072.03
372004.10.01 20:10sell191.001.79840.00001.7632
382004.10.05 10:00close191.001.78670.00001.76321170.0012242.03
392004.10.18 07:30buy201.001.80320.00001.8384
402004.10.18 17:00close201.001.80030.00001.8384-290.0011952.03
412004.10.20 02:00buy211.001.80280.00001.8380
422004.10.22 12:00close211.001.82260.00001.83801976.0013928.03
432004.10.26 02:10buy221.001.83990.00001.8751
442004.10.26 13:00close221.001.83670.00001.8751-319.9913608.04
452004.10.27 07:00sell231.001.83610.00001.8009
462004.10.27 14:00close231.001.84120.00001.8009-510.0113098.03
472004.10.28 04:55sell241.001.83160.00001.7964
482004.10.28 16:00close241.001.83170.00001.7964-9.9913088.04
492004.11.11 01:40sell251.001.84760.00001.8124
502004.11.12 03:00close251.001.84660.00001.8124100.0013188.04
512004.11.15 09:25buy261.001.85440.00001.8896
522004.11.15 17:00close261.001.84890.00001.8896-550.0012638.04
532004.11.17 01:35buy271.001.85190.00001.8871
542004.11.18 11:00close271.001.85630.00001.8871436.9913075.03
552004.11.19 06:05sell281.001.85190.00001.8167
562004.11.19 11:00close281.001.85600.00001.8167-410.0012665.03
572004.11.23 21:00buy291.001.86800.00001.9032
582004.11.26 07:28t/p291.001.90320.00001.90323515.0016180.03
592004.12.08 18:55sell301.001.93340.00001.8982
602004.12.13 05:00close301.001.91870.00001.89821470.0017650.03
612004.12.14 01:30buy311.001.92210.00001.9573
622004.12.16 16:00close311.001.94000.00001.95731786.0119436.04
632004.12.22 01:05sell321.001.92900.00001.8938
642004.12.23 21:00close321.001.92350.00001.8938550.0019986.04
652004.12.28 01:25buy331.001.93230.00001.9675
662004.12.28 17:00close331.001.92880.00001.9675-350.0019636.04
672004.12.29 22:30sell341.001.91850.00001.8833
682004.12.30 10:00close341.001.92360.00001.8833-510.0019126.04
692005.01.04 03:10sell351.001.90610.00001.8709
702005.01.05 17:00close351.001.88810.00001.87091800.0020926.04
712005.01.13 01:35buy361.001.89000.00001.9252
722005.01.13 12:00close361.001.88550.00001.9252-449.9920476.05
732005.01.17 01:30sell371.001.87090.00001.8357
742005.01.18 12:00close371.001.86850.00001.8357240.0120716.06
752005.01.19 17:20buy381.001.87470.00001.9099
762005.01.20 09:00close381.001.86930.00001.9099-543.0120173.05
772005.01.24 03:00buy391.001.87550.00001.9107
782005.01.25 14:00close391.001.87310.00001.9107-241.0019932.05
792005.01.26 01:30sell401.001.86620.00001.8310
802005.01.26 11:00close401.001.87660.00001.8310-1040.0018892.05
812005.01.28 03:00buy411.001.88730.00001.9225
822005.01.28 13:00close411.001.88260.00001.9225-470.0118422.04
832005.02.07 07:40sell421.001.87500.00001.8398
842005.02.09 11:00close421.001.86330.00001.83981170.0019592.04
852005.02.11 00:15buy431.001.86840.00001.9036
862005.02.11 12:00close431.001.86610.00001.9036-230.0019362.04
872005.02.15 00:35buy441.001.88690.00001.9221
882005.02.16 12:00close441.001.88820.00001.9221129.0019491.04
892005.02.23 02:20buy451.001.90680.00001.9420
902005.03.01 16:00close451.001.91770.00001.94201084.0120575.05
912005.03.02 21:00sell461.001.91300.00001.8778
922005.03.04 15:00close461.001.91210.00001.877890.0120665.06
932005.03.07 03:59buy471.001.92240.00001.9576
942005.03.07 10:00close471.001.91860.00001.9576-379.9920285.07
952005.03.09 04:25buy481.001.92740.00001.9626
962005.03.09 14:00close481.001.92400.00001.9626-339.9919945.08
972005.03.15 03:20sell491.001.91510.00001.8799
982005.03.15 12:00close491.001.91910.00001.8799-399.9919545.09
992005.03.16 05:40sell501.001.91340.00001.8782
1002005.03.16 09:00close501.001.92020.00001.8782-679.9818865.11
1012005.03.17 02:15buy511.001.92460.00001.9598
1022005.03.17 15:00close511.001.91950.00001.9598-510.0018355.11
1032005.03.18 17:40sell521.001.91770.00001.8825
1042005.03.21 00:04close521.001.91990.00001.8825-219.9918135.12
1052005.03.24 04:30sell531.001.87100.00001.8358
1062005.03.29 03:00close531.001.86760.00001.8358340.0118475.13
1072005.03.30 21:15buy541.001.87940.00001.9146
1082005.04.01 18:00close541.001.87800.00001.9146-144.0018331.13
1092005.04.04 20:35sell551.001.87590.00001.8407
1102005.04.05 16:00close551.001.87800.00001.8407-210.0018121.13
1112005.04.11 03:25buy561.001.88170.00001.9169
1122005.04.12 16:00close561.001.88600.00001.9169428.9918550.12
1132005.04.18 03:30buy571.001.88930.00001.9245
1142005.04.20 13:00close571.001.91310.00001.92452378.0120928.13
1152005.04.22 08:00sell581.001.90870.00001.8735
1162005.04.22 12:00close581.001.91360.00001.8735-490.0020438.13
1172005.04.26 23:25sell591.001.90570.00001.8705
1182005.04.27 15:00close591.001.90880.00001.8705-310.0020128.13
1192005.04.28 22:55buy601.001.90640.00001.9416
1202005.04.29 21:00close601.001.90630.00001.9416-11.0120117.12
1212005.05.06 00:00buy611.001.90330.00001.9385
1222005.05.06 10:00close611.001.89650.00001.9385-679.9919437.13
1232005.05.27 01:35sell621.001.82090.00001.7857
1242005.05.27 10:00close621.001.82500.00001.7857-410.0019027.13
1252005.06.02 03:45sell631.001.81210.00001.7769
1262005.06.02 10:00close631.001.81810.00001.7769-599.9918427.14
1272005.06.07 03:35buy641.001.82080.00001.8560
1282005.06.08 20:00close641.001.82850.00001.8560769.0119196.15
1292005.06.10 02:10sell651.001.82170.00001.7865
1302005.06.10 11:00close651.001.82420.00001.7865-250.0018946.15
1312005.06.13 19:35sell661.001.80600.00001.7708
1322005.06.14 11:00close661.001.80960.00001.7708-359.9918586.16
1332005.06.16 02:15buy671.001.82000.00001.8552
1342005.06.21 02:00close671.001.82090.00001.855287.0018673.16
1352005.06.23 04:00sell681.001.82280.00001.7876
1362005.06.24 12:00close681.001.82170.00001.7876109.9918783.15
1372005.06.29 02:20sell691.001.81730.00001.7821
1382005.06.30 08:00close691.001.80840.00001.7821890.0019673.15
1392005.07.04 07:35sell701.001.76340.00001.7282
1402005.07.08 16:00close701.001.74170.00001.72822170.0021843.15
1412005.07.12 01:55buy711.001.75530.00001.7905
1422005.07.13 10:00close711.001.76690.00001.79051158.9923002.14
1432005.07.15 02:55sell721.001.75800.00001.7228
1442005.07.15 09:00close721.001.76270.00001.7228-469.9922532.15
1452005.07.18 04:50sell731.001.75400.00001.7188
1462005.07.21 03:00close731.001.74700.00001.7188699.9923232.14
1472005.07.22 02:35buy741.001.75160.00001.7868
1482005.07.22 13:00close741.001.74810.00001.7868-350.0022882.14
1492005.07.25 10:35sell751.001.73840.00001.7032
1502005.07.25 17:00close751.001.74400.00001.7032-560.0022322.14
1512005.08.01 00:05buy761.001.75600.00001.7912
1522005.08.03 04:00close761.001.76660.00001.79121058.0023380.14
1532005.08.05 22:10sell771.001.77940.00001.7442
1542005.08.08 11:00close771.001.78580.00001.7442-640.0022740.14
1552005.08.08 18:45buy781.001.78570.00001.8209
1562005.08.09 13:00close781.001.78240.00001.8209-331.0022409.14
1572005.08.15 02:45buy791.001.81340.00001.8486
1582005.08.15 13:00close791.001.80920.00001.8486-420.0021989.14
1592005.08.31 02:40sell801.001.78680.00001.7516
1602005.08.31 15:00close801.001.78980.00001.7516-300.0121689.13
1612005.09.01 04:40buy811.001.80190.00001.8371
1622005.09.02 09:42t/p811.001.83710.00001.83713519.0025208.13
1632005.09.05 01:30buy821.001.83780.00001.8730
1642005.09.06 02:00close821.001.84050.00001.8730269.0025477.13
1652005.09.13 07:55sell831.001.82300.00001.7878
1662005.09.14 04:00close831.001.82730.00001.7878-430.0025047.13
1672005.09.16 04:35sell841.001.80760.00001.7724
1682005.09.16 07:00close841.001.81280.00001.7724-520.0024527.13
1692005.09.22 03:50buy851.001.80790.00001.8431
1702005.09.22 12:00close851.001.80280.00001.8431-510.0124017.12
1712005.09.23 01:10sell861.001.79230.00001.7571
1722005.09.30 09:27t/p861.001.75710.00001.75713520.0027537.12
1732005.10.04 02:20sell871.001.75590.00001.7207
1742005.10.04 14:00close871.001.75890.00001.7207-300.0027237.12
1752005.10.06 10:35buy881.001.76860.00001.8038
1762005.10.07 09:00close881.001.77210.00001.8038348.9927586.11
1772005.10.10 08:35sell891.001.76160.00001.7264
1782005.10.12 12:00close891.001.74670.00001.72641490.0029076.11
1792005.10.14 02:25buy901.001.75070.00001.7859
1802005.10.17 12:00close901.001.75840.00001.7859769.0129845.12
1812005.10.20 05:10buy911.001.76040.00001.7956
1822005.10.21 18:00close911.001.76870.00001.7956829.0030674.12
1832005.10.26 02:05buy921.001.78290.00001.8181
1842005.10.26 10:00close921.001.77750.00001.8181-540.0030134.12
1852005.10.27 17:05buy931.001.78250.00001.8177
1862005.10.28 12:00close931.001.78140.00001.8177-111.0030023.12
1872005.10.31 08:05sell941.001.77650.00001.7413
1882005.10.31 10:00close941.001.78100.00001.7413-450.0029573.12
1892005.11.01 08:25sell951.001.76980.00001.7346
1902005.11.02 15:00close951.001.76990.00001.7346-10.0129563.11
1912005.11.03 07:25buy961.001.77450.00001.8097
1922005.11.03 15:00close961.001.77310.00001.8097-140.0029423.11
1932005.11.08 14:55sell971.001.73820.00001.7030
1942005.11.08 20:00close971.001.74420.00001.7030-600.0028823.11
1952005.11.17 01:05sell981.001.71880.00001.6836
1962005.11.18 16:00close981.001.72020.00001.6836-140.0128683.10
1972005.11.29 02:50buy991.001.72400.00001.7592
1982005.11.29 14:00close991.001.72410.00001.759210.0028693.10
1992005.11.30 06:20sell1001.001.71890.00001.6837
2002005.11.30 11:00close1001.001.72340.00001.6837-449.9928243.11
2012005.12.01 06:05buy1011.001.72800.00001.7632
2022005.12.02 13:00close1011.001.72640.00001.7632-161.0028082.11
2032005.12.09 01:40buy1021.001.75070.00001.7859
2042005.12.09 10:00close1021.001.74660.00001.7859-409.9927672.12
2052005.12.12 00:05buy1031.001.75080.00001.7860
2062005.12.13 11:00close1031.001.76850.00001.78601769.0029441.12
2072005.12.21 01:35sell1041.001.75700.00001.7218
2082005.12.27 12:00close1041.001.73610.00001.72182090.0031531.12
2092005.12.29 02:15sell1051.001.72100.00001.6858
2102005.12.29 12:00close1051.001.72190.00001.6858-90.0131441.11
2112005.12.30 22:35sell1061.001.72360.00001.6884
2122006.01.03 04:00close1061.001.72880.00001.6884-520.0030921.11
2132006.01.03 14:25buy1071.001.72610.00001.7613
2142006.01.04 17:11t/p1071.001.76130.00001.76133519.0034440.11
2152006.01.05 00:00buy1081.001.75610.00001.7913
2162006.01.05 10:00close1081.001.75230.00001.7913-380.0034060.11
2172006.01.09 01:30buy1091.001.76810.00001.8033
2182006.01.11 03:00close1091.001.76180.00001.8033-631.9933428.12
2192006.01.16 07:00buy1101.001.77530.00001.8105
2202006.01.16 12:00close1101.001.77020.00001.8105-510.0032918.12
2212006.01.17 20:35sell1111.001.76460.00001.7294
2222006.01.18 10:00close1111.001.76830.00001.7294-370.0032548.12
2232006.01.23 10:00buy1121.001.77490.00001.8101
2242006.01.25 23:00close1121.001.78370.00001.8101878.0033426.12
2252006.01.27 10:45sell1131.001.78120.00001.7460
2262006.01.27 15:00close1131.001.78620.00001.7460-499.9932926.13
2272006.02.03 00:45buy1141.001.77830.00001.8135
2282006.02.03 11:00close1141.001.77530.00001.8135-300.0032626.13
2292006.02.06 01:25sell1151.001.76360.00001.7284
2302006.02.10 07:00close1151.001.74660.00001.72841700.0034326.13
2312006.02.20 09:30buy1161.001.74290.00001.7781
2322006.02.22 12:00close1161.001.74100.00001.7781-191.9934134.14
2332006.02.27 17:40sell1171.001.74170.00001.7065
2342006.02.28 12:00close1171.001.74710.00001.7065-539.9833594.16
2352006.03.01 08:50buy1181.001.75360.00001.7888
2362006.03.01 18:00close1181.001.74720.00001.7888-640.0032954.16
2372006.03.08 03:00sell1191.001.73700.00001.7018
2382006.03.08 09:00close1191.001.74150.00001.7018-450.0032504.16
2392006.03.13 00:55sell1201.001.72760.00001.6924
2402006.03.13 18:00close1201.001.73110.00001.6924-350.0032154.16
2412006.03.14 08:45buy1211.001.73440.00001.7696
2422006.03.15 11:00close1211.001.74230.00001.7696789.0032943.16
2432006.03.16 05:30buy1221.001.74660.00001.7818
2442006.03.17 16:00close1221.001.75310.00001.7818649.0033592.16
2452006.03.22 00:00sell1231.001.74870.00001.7135
2462006.03.24 16:00close1231.001.73750.00001.71351120.0034712.16
2472006.04.19 07:30buy1241.001.78120.00001.8164
2482006.04.20 11:00close1241.001.78410.00001.8164287.0134999.17
2492006.04.21 03:55sell1251.001.77930.00001.7441
2502006.04.21 11:00close1251.001.78170.00001.7441-240.0034759.17
2512006.04.28 03:30buy1261.001.80110.00001.8363
2522006.05.01 15:09t/p1261.001.83630.00001.83633519.0038278.17
2532006.05.05 03:40buy1271.001.85100.00001.8862
2542006.05.08 16:00close1271.001.85880.00001.8862779.0139057.18
2552006.05.15 08:30buy1281.001.89270.00001.9279
2562006.05.15 11:00close1281.001.88470.00001.9279-800.0138257.17
2572006.05.19 05:55buy1291.001.89020.00001.9254
2582006.05.19 10:00close1291.001.88030.00001.9254-990.0037267.17
2592006.05.19 21:15sell1301.001.87800.00001.8428
2602006.05.22 16:00close1301.001.87780.00001.842819.9937287.16
2612006.05.23 01:10buy1311.001.88320.00001.9184
2622006.05.24 00:00close1311.001.87620.00001.9184-701.0036586.16
2632006.05.29 03:15sell1321.001.85960.00001.8244
2642006.05.29 12:00close1321.001.86360.00001.8244-400.0136186.15
2652006.05.31 01:05buy1331.001.88130.00001.9165
2662006.05.31 11:00close1331.001.87770.00001.9165-360.0035826.15
2672006.06.06 08:20sell1341.001.87310.00001.8379
2682006.06.08 14:33t/p1341.001.83790.00001.83793520.0039346.15
2692006.06.14 03:30sell1351.001.83510.00001.7999
2702006.06.14 09:00close1351.001.84060.00001.7999-549.9938796.16
2712006.07.03 01:50buy1361.001.84670.00001.8819
2722006.07.03 18:00close1361.001.84050.00001.8819-620.0038176.16
2732006.07.06 01:45sell1371.001.83570.00001.8005
2742006.07.06 15:00close1371.001.83760.00001.8005-189.9937986.17
2752006.07.10 02:20buy1381.001.84790.00001.8831
2762006.07.10 12:00close1381.001.84360.00001.8831-430.0037556.17
2772006.07.13 03:10sell1391.001.83470.00001.7995
2782006.07.13 10:00close1391.001.83940.00001.7995-470.0037086.17
2792006.07.14 03:25buy1401.001.84080.00001.8760
2802006.07.14 09:00close1401.001.83740.00001.8760-340.0036746.17
2812006.07.17 00:40sell1411.001.83850.00001.8033
2822006.07.18 11:00close1411.001.82500.00001.80331350.0038096.17
2832006.07.20 21:50buy1421.001.84810.00001.8833
2842006.07.24 08:00close1421.001.85240.00001.8833427.9938524.16
2852006.07.26 01:45sell1431.001.84100.00001.8058
2862006.07.26 16:00close1431.001.84370.00001.8058-270.0038254.16
2872006.07.28 22:20buy1441.001.86260.00001.8978
2882006.08.03 11:00close1441.001.87170.00001.8978904.0039158.16
2892006.08.04 04:55buy1451.001.88600.00001.9212
2902006.08.07 09:00close1451.001.90520.00001.92121919.0141077.17
2912006.08.09 08:15sell1461.001.90450.00001.8693
2922006.08.09 18:00close1461.001.90900.00001.8693-450.0040627.17
2932006.08.11 00:45sell1471.001.89420.00001.8590
2942006.08.11 10:00close1471.001.89510.00001.8590-89.9940537.18
2952006.08.14 03:00sell1481.001.89330.00001.8581
2962006.08.15 15:00close1481.001.89480.00001.8581-149.9940387.19
2972006.08.15 22:05buy1491.001.89320.00001.9284
2982006.08.16 09:00close1491.001.89250.00001.9284-71.0040316.19
2992006.08.18 05:45sell1501.001.88600.00001.8508
3002006.08.21 04:00close1501.001.88620.00001.8508-20.0040296.19
3012006.08.21 21:05buy1511.001.89400.00001.9292
3022006.08.22 03:00close1511.001.89070.00001.9292-331.0039965.19
3032006.08.23 08:55sell1521.001.88890.00001.8537
3042006.08.23 10:00close1521.001.89240.00001.8537-350.0039615.19
3052006.08.25 04:40sell1531.001.88800.00001.8528
3062006.08.25 13:00close1531.001.88990.00001.8528-190.0039425.19
3072006.09.06 03:20sell1541.001.89480.00001.8596
3082006.09.12 06:00close1541.001.86850.00001.85962630.0042055.19
3092006.09.13 02:15buy1551.001.87240.00001.9076
3102006.09.15 10:00close1551.001.88480.00001.90761236.0043291.19
3112006.09.21 01:10buy1561.001.88690.00001.9221
3122006.09.25 00:00close1561.001.90070.00001.92211378.0044669.19
3132006.09.27 23:00sell1571.001.88920.00001.8540
3142006.10.02 09:00close1571.001.87260.00001.85401660.0046329.19
3152006.10.03 02:25buy1581.001.88640.00001.9216
3162006.10.04 04:00close1581.001.88420.00001.9216-221.0146108.18
3172006.10.09 21:15sell1591.001.86750.00001.8323
3182006.10.10 09:00close1591.001.86920.00001.8323-170.0045938.18
3192006.10.11 04:35sell1601.001.85510.00001.8199
3202006.10.11 11:00close1601.001.85800.00001.8199-290.0045648.18
3212006.10.18 02:45buy1611.001.86980.00001.9050
3222006.10.18 15:00close1611.001.86810.00001.9050-170.0045478.18
3232006.10.23 03:30buy1621.001.88230.00001.9175
3242006.10.23 10:00close1621.001.87790.00001.9175-440.0045038.18
3252006.10.30 01:10buy1631.001.89590.00001.9311
3262006.10.31 10:00close1631.001.89690.00001.931199.0145137.19
3272006.11.01 05:00buy1641.001.90740.00001.9426
3282006.11.02 09:00close1641.001.90460.00001.9426-283.0044854.19
3292006.11.06 00:10sell1651.001.90140.00001.8662
3302006.11.07 03:00close1651.001.90140.00001.86620.0044854.19
3312006.11.23 03:35buy1661.001.91370.00001.9489
3322006.11.28 15:36t/p1661.001.94890.00001.94893516.9948371.18
3332006.11.29 06:35buy1671.001.95150.00001.9867
3342006.11.29 20:00close1671.001.94580.00001.9867-569.9847801.20
3352006.12.01 00:35buy1681.001.96500.00002.0002
3362006.12.01 11:00close1681.001.96530.00002.000230.0047831.20
3372006.12.04 03:55buy1691.001.97860.00002.0138
3382006.12.04 15:00close1691.001.97480.00002.0138-380.0047451.20
3392006.12.11 08:45sell1701.001.95310.00001.9179
3402006.12.11 19:00close1701.001.95840.00001.9179-530.0046921.20
3412006.12.13 07:40buy1711.001.96960.00002.0048
3422006.12.13 15:00close1711.001.96540.00002.0048-420.0046501.20
3432006.12.18 04:35sell1721.001.95440.00001.9192
3442006.12.19 08:00close1721.001.94950.00001.9192489.9946991.19
3452007.01.03 00:50buy1731.001.97270.00002.0079
3462007.01.03 12:00close1731.001.96280.00002.0079-990.0146001.18
3472007.01.04 04:05sell1741.001.95220.00001.9170
3482007.01.08 10:00close1741.001.93410.00001.91701810.0147811.19
3492007.01.16 01:15buy1751.001.96320.00001.9984
3502007.01.16 16:00close1751.001.96140.00001.9984-180.0047631.19
3512007.01.26 08:25sell1761.001.96670.00001.9315
3522007.01.30 03:00close1761.001.96440.00001.9315230.0047861.19
3532007.02.01 04:00buy1771.001.96310.00001.9983
3542007.02.02 09:00close1771.001.96620.00001.9983309.0048170.19
3552007.02.07 02:10buy1781.001.96870.00002.0039
3562007.02.08 10:00close1781.001.96680.00002.0039-193.0047977.19
3572007.02.09 00:30sell1791.001.95900.00001.9238
3582007.02.12 08:00close1791.001.95570.00001.9238330.0048307.19