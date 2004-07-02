Strategy Tester Report
SimbaSystem1.3.offical

SymbolGBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 10:51 - 2007.02.22 23:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=100; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=true; MaximumRisk=0;
Bars in test866631Ticks modelled4450670Modelling quality25.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9242.01Gross profit16685.00Gross loss-25927.01
Profit factor0.64Expected payoff-149.06
Absolute drawdown9242.01Maximal drawdown17477.98 (95.84%)Relative drawdown95.84% (17477.98)
Total trades62Short positions (won %)29 (27.59%)Long positions (won %)33 (36.36%)
Profit trades (% of total)20 (32.26%)Loss trades (% of total)42 (67.74%)
Largestprofit trade970.01loss trade-2250.00
Averageprofit trade834.25loss trade-617.31
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (5816.99)consecutive losses (loss in money)16 (-11009.96)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5816.99 (6)consecutive loss (count of losses)-11009.96 (16)
Averageconsecutive wins3consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.02 01:32buy11.001.81930.00001.8290
22004.07.02 07:50buy21.001.81860.00001.8283
32004.07.02 12:00buy31.001.81870.00001.8284
42004.07.02 14:13buy41.001.81700.00001.8267
52004.07.02 14:31t/p41.001.82670.00001.8267970.0010970.00
62004.07.02 14:33t/p21.001.82830.00001.8283970.0011940.00
72004.07.02 14:33t/p31.001.82840.00001.8284970.0012910.00
82004.07.02 14:33t/p11.001.82900.00001.8290970.0013880.00
92004.07.02 16:12buy51.001.82860.00001.8383
102004.07.05 07:03buy61.001.83290.00001.8426
112004.07.05 09:16buy71.001.83250.00001.8422
122004.07.05 12:24buy81.001.83180.00001.8415
132004.07.05 14:20buy91.001.83140.00001.8411
142004.07.05 19:00close51.001.82860.00001.8383-1.0013879.00
152004.07.05 19:00close71.001.82860.00001.8422-390.0113488.99
162004.07.05 19:00close91.001.82860.00001.8411-280.0013208.99
172004.07.05 19:01close61.001.82840.00001.8426-450.0012758.99
182004.07.05 19:04close81.001.82840.00001.8415-340.0112418.98
192004.07.06 16:24buy101.001.84020.00001.8499
202004.07.06 19:35buy111.001.84100.00001.8507
212004.07.06 21:05buy121.001.84100.00001.8507
222004.07.07 02:35buy131.001.83940.00001.8491
232004.07.07 07:17buy141.001.84220.00001.8519
242004.07.07 08:05t/p131.001.84910.00001.8491970.0013388.98
252004.07.07 09:36buy151.001.84560.00001.8553
262004.07.07 10:39t/p101.001.84990.00001.8499969.0014357.98
272004.07.07 11:17t/p111.001.85070.00001.8507969.0015326.98
282004.07.07 11:17t/p121.001.85070.00001.8507969.0016295.98
292004.07.07 11:23t/p141.001.85190.00001.8519970.0017265.98
302004.07.07 14:38buy161.001.85060.00001.8603
312004.07.07 16:18t/p151.001.85530.00001.8553969.9918235.97
322004.07.07 19:23buy171.001.85420.00001.8639
332004.07.08 00:22buy181.001.85470.00001.8644
342004.07.08 11:00close161.001.84970.00001.8603-92.9918142.98
352004.07.08 11:00close181.001.84970.00001.8644-499.9917642.99
362004.07.08 11:01close171.001.84990.00001.8639-433.0117209.98
372004.07.08 19:28buy191.001.85570.00001.8654
382004.07.12 02:37buy201.001.86030.00001.8700
392004.07.12 10:19t/p191.001.86540.00001.8654968.0018177.98
402004.07.12 12:00buy211.001.86370.00001.8734
412004.07.12 19:58buy221.001.86370.00001.8734
422004.07.12 22:32buy231.001.86330.00001.8730
432004.07.13 08:00close201.001.85490.00001.8700-541.0017636.98
442004.07.13 08:00close221.001.85490.00001.8734-881.0016755.98
452004.07.13 08:01close211.001.85450.00001.8734-920.9915834.99
462004.07.13 08:05close231.001.85230.00001.8730-1101.0014733.99
472004.07.13 08:50sell241.001.85700.00001.8473
482004.07.13 16:42sell251.001.85770.00001.8480
492004.07.13 20:40sell261.001.85620.00001.8465
502004.07.14 03:53sell271.001.85810.00001.8484
512004.07.14 08:26sell281.001.85640.00001.8467
522004.07.15 08:32sell291.001.85310.00001.8434
532004.07.15 10:55t/p271.001.84840.00001.8484970.0115704.00
542004.07.15 10:55t/p251.001.84800.00001.8480970.0016674.00
552004.07.15 13:32sell301.001.85130.00001.8416
562004.07.15 21:11sell311.001.85200.00001.8423
572004.07.16 03:31sell321.001.85130.00001.8416
582004.07.16 13:00close241.001.85580.00001.8473120.0016794.00
592004.07.16 13:00close281.001.85580.00001.846760.0016854.00
602004.07.16 13:00close301.001.85580.00001.8416-450.0016404.00
612004.07.16 13:00close321.001.85580.00001.8416-450.0015954.00
622004.07.16 13:01close261.001.85600.00001.846520.0015974.00
632004.07.16 13:01close311.001.85600.00001.8423-400.0015574.00
642004.07.16 13:02close291.001.85560.00001.8434-250.0215323.98
652004.07.16 18:01buy331.001.87080.00001.8805
662004.07.19 08:05buy341.001.87360.00001.8833
672004.07.19 20:00close331.001.86880.00001.8805-201.0015122.98
682004.07.19 20:01close341.001.86890.00001.8833-470.0114652.97
692004.07.20 17:19sell351.001.85400.00001.8443
702004.07.21 03:30sell361.001.85190.00001.8422
712004.07.21 07:19sell371.001.85150.00001.8418
722004.07.21 11:59t/p351.001.84430.00001.8443970.0015622.97
732004.07.21 12:02t/p361.001.84220.00001.8422970.0016592.97
742004.07.21 12:32t/p371.001.84180.00001.8418970.0017562.97
752004.07.21 21:08sell381.001.83850.00001.8288
762004.07.22 03:49sell391.001.83900.00001.8293
772004.07.22 12:00close381.001.84360.00001.8288-510.0017052.97
782004.07.22 12:01close391.001.84370.00001.8293-470.0016582.97
792004.07.23 13:11sell401.001.83740.00001.8277
802004.07.23 15:59sell411.001.83750.00001.8278
812004.07.23 18:52sell421.001.83440.00001.8247
822004.07.23 21:43sell431.001.83270.00001.8230
832004.07.26 02:39sell441.001.83330.00001.8236
842004.07.26 11:00close401.001.83920.00001.8277-179.9916402.98
852004.07.26 11:00close421.001.83920.00001.8247-479.9915922.99
862004.07.26 11:00close441.001.83920.00001.8236-590.0015332.99
872004.07.26 11:01close411.001.83930.00001.8278-180.0015152.99
882004.07.26 11:02close431.001.83900.00001.8230-630.0114522.98
892004.07.27 01:11buy451.001.84000.00001.8497
902004.07.27 06:27buy461.001.84240.00001.8521
912004.07.27 13:13buy471.001.84180.00001.8515
922004.07.27 17:00close451.001.82440.00001.8497-1559.9912962.99
932004.07.27 17:00close471.001.82440.00001.8515-1739.9911223.00
942004.07.27 17:01close461.001.82430.00001.8521-1809.999413.01
952004.07.28 02:33sell481.001.82330.00001.8136
962004.07.28 13:52sell491.001.81870.00001.8090
972004.07.28 23:00close481.001.82510.00001.8136-180.009233.01
982004.07.28 23:01close491.001.82530.00001.8090-660.008573.01
992004.07.29 16:30sell501.001.81550.00001.8058
1002004.07.29 21:17sell511.001.81660.00001.8069
1012004.07.29 22:57sell521.001.81660.00001.8069
1022004.07.30 04:41sell531.001.81750.00001.8078
1032004.07.30 15:00close501.001.82160.00001.8058-610.007963.01
1042004.07.30 15:00close521.001.82160.00001.8069-500.007463.01
1052004.07.30 15:01close511.001.82170.00001.8069-510.006953.01
1062004.07.30 15:02close531.001.82150.00001.8078-400.006553.01
1072004.08.02 08:48buy541.001.82210.00001.8318
1082004.08.02 10:40t/p541.001.83180.00001.8318970.007523.01
1092004.08.02 12:57buy551.001.83040.00001.8401
1102004.08.02 16:05buy561.001.82660.00001.8363
1112004.08.02 22:49buy571.001.82780.00001.8375
1122004.08.03 09:00close551.001.82210.00001.8401-831.016692.00
1132004.08.03 09:00close571.001.82210.00001.8375-571.006121.00
1142004.08.03 09:01close561.001.82140.00001.8363-521.005600.00
1152004.08.04 16:04sell581.001.82040.00001.8107
1162004.08.04 22:00close581.001.82560.00001.8107-520.005080.00
1172004.08.05 16:16sell591.001.82160.00001.8119
1182004.08.06 15:07close591.001.84410.00001.8119-2250.002830.00
1192004.08.06 20:50buy601.001.84100.00001.8507
1202004.08.10 11:00close601.001.83610.00001.8507-492.002338.00
1212004.08.11 00:59sell611.001.82750.00001.8178
1222004.08.12 02:00close611.001.83250.00001.8178-500.011837.99
1232004.08.12 18:17sell621.001.82270.00001.8130
1242004.08.13 15:00close621.001.83350.00001.8130-1080.00757.99