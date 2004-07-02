|Symbol
|GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 10:51 - 2007.02.22 23:55 (2004.06.16 - 2007.02.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseSATLFilter=true; ChandDist_Min=35; ChandDist_Max=100; UseChandIfTouched=false; WPR_Period=90; WPR_TopLevel=-5; WPR_BottomLevel=-95; TPPips=100; atr_for_tp=false; atr_period=14; atr_multiplier=100; AllowReentries=true; MaximumRisk=0;
|Bars in test
|866631
|Ticks modelled
|4450670
|Modelling quality
|25.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9242.01
|Gross profit
|16685.00
|Gross loss
|-25927.01
|Profit factor
|0.64
|Expected payoff
|-149.06
|Absolute drawdown
|9242.01
|Maximal drawdown
|17477.98 (95.84%)
|Relative drawdown
|95.84% (17477.98)
|Total trades
|62
|Short positions (won %)
|29 (27.59%)
|Long positions (won %)
|33 (36.36%)
|Profit trades (% of total)
|20 (32.26%)
|Loss trades (% of total)
|42 (67.74%)
|Largest
|profit trade
|970.01
|loss trade
|-2250.00
|Average
|profit trade
|834.25
|loss trade
|-617.31
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (5816.99)
|consecutive losses (loss in money)
|16 (-11009.96)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5816.99 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-11009.96 (16)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.02 01:32
|buy
|1
|1.00
|1.8193
|0.0000
|1.8290
|2
|2004.07.02 07:50
|buy
|2
|1.00
|1.8186
|0.0000
|1.8283
|3
|2004.07.02 12:00
|buy
|3
|1.00
|1.8187
|0.0000
|1.8284
|4
|2004.07.02 14:13
|buy
|4
|1.00
|1.8170
|0.0000
|1.8267
|5
|2004.07.02 14:31
|t/p
|4
|1.00
|1.8267
|0.0000
|1.8267
|970.00
|10970.00
|6
|2004.07.02 14:33
|t/p
|2
|1.00
|1.8283
|0.0000
|1.8283
|970.00
|11940.00
|7
|2004.07.02 14:33
|t/p
|3
|1.00
|1.8284
|0.0000
|1.8284
|970.00
|12910.00
|8
|2004.07.02 14:33
|t/p
|1
|1.00
|1.8290
|0.0000
|1.8290
|970.00
|13880.00
|9
|2004.07.02 16:12
|buy
|5
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8383
|10
|2004.07.05 07:03
|buy
|6
|1.00
|1.8329
|0.0000
|1.8426
|11
|2004.07.05 09:16
|buy
|7
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.8422
|12
|2004.07.05 12:24
|buy
|8
|1.00
|1.8318
|0.0000
|1.8415
|13
|2004.07.05 14:20
|buy
|9
|1.00
|1.8314
|0.0000
|1.8411
|14
|2004.07.05 19:00
|close
|5
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8383
|-1.00
|13879.00
|15
|2004.07.05 19:00
|close
|7
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8422
|-390.01
|13488.99
|16
|2004.07.05 19:00
|close
|9
|1.00
|1.8286
|0.0000
|1.8411
|-280.00
|13208.99
|17
|2004.07.05 19:01
|close
|6
|1.00
|1.8284
|0.0000
|1.8426
|-450.00
|12758.99
|18
|2004.07.05 19:04
|close
|8
|1.00
|1.8284
|0.0000
|1.8415
|-340.01
|12418.98
|19
|2004.07.06 16:24
|buy
|10
|1.00
|1.8402
|0.0000
|1.8499
|20
|2004.07.06 19:35
|buy
|11
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8507
|21
|2004.07.06 21:05
|buy
|12
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8507
|22
|2004.07.07 02:35
|buy
|13
|1.00
|1.8394
|0.0000
|1.8491
|23
|2004.07.07 07:17
|buy
|14
|1.00
|1.8422
|0.0000
|1.8519
|24
|2004.07.07 08:05
|t/p
|13
|1.00
|1.8491
|0.0000
|1.8491
|970.00
|13388.98
|25
|2004.07.07 09:36
|buy
|15
|1.00
|1.8456
|0.0000
|1.8553
|26
|2004.07.07 10:39
|t/p
|10
|1.00
|1.8499
|0.0000
|1.8499
|969.00
|14357.98
|27
|2004.07.07 11:17
|t/p
|11
|1.00
|1.8507
|0.0000
|1.8507
|969.00
|15326.98
|28
|2004.07.07 11:17
|t/p
|12
|1.00
|1.8507
|0.0000
|1.8507
|969.00
|16295.98
|29
|2004.07.07 11:23
|t/p
|14
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8519
|970.00
|17265.98
|30
|2004.07.07 14:38
|buy
|16
|1.00
|1.8506
|0.0000
|1.8603
|31
|2004.07.07 16:18
|t/p
|15
|1.00
|1.8553
|0.0000
|1.8553
|969.99
|18235.97
|32
|2004.07.07 19:23
|buy
|17
|1.00
|1.8542
|0.0000
|1.8639
|33
|2004.07.08 00:22
|buy
|18
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8644
|34
|2004.07.08 11:00
|close
|16
|1.00
|1.8497
|0.0000
|1.8603
|-92.99
|18142.98
|35
|2004.07.08 11:00
|close
|18
|1.00
|1.8497
|0.0000
|1.8644
|-499.99
|17642.99
|36
|2004.07.08 11:01
|close
|17
|1.00
|1.8499
|0.0000
|1.8639
|-433.01
|17209.98
|37
|2004.07.08 19:28
|buy
|19
|1.00
|1.8557
|0.0000
|1.8654
|38
|2004.07.12 02:37
|buy
|20
|1.00
|1.8603
|0.0000
|1.8700
|39
|2004.07.12 10:19
|t/p
|19
|1.00
|1.8654
|0.0000
|1.8654
|968.00
|18177.98
|40
|2004.07.12 12:00
|buy
|21
|1.00
|1.8637
|0.0000
|1.8734
|41
|2004.07.12 19:58
|buy
|22
|1.00
|1.8637
|0.0000
|1.8734
|42
|2004.07.12 22:32
|buy
|23
|1.00
|1.8633
|0.0000
|1.8730
|43
|2004.07.13 08:00
|close
|20
|1.00
|1.8549
|0.0000
|1.8700
|-541.00
|17636.98
|44
|2004.07.13 08:00
|close
|22
|1.00
|1.8549
|0.0000
|1.8734
|-881.00
|16755.98
|45
|2004.07.13 08:01
|close
|21
|1.00
|1.8545
|0.0000
|1.8734
|-920.99
|15834.99
|46
|2004.07.13 08:05
|close
|23
|1.00
|1.8523
|0.0000
|1.8730
|-1101.00
|14733.99
|47
|2004.07.13 08:50
|sell
|24
|1.00
|1.8570
|0.0000
|1.8473
|48
|2004.07.13 16:42
|sell
|25
|1.00
|1.8577
|0.0000
|1.8480
|49
|2004.07.13 20:40
|sell
|26
|1.00
|1.8562
|0.0000
|1.8465
|50
|2004.07.14 03:53
|sell
|27
|1.00
|1.8581
|0.0000
|1.8484
|51
|2004.07.14 08:26
|sell
|28
|1.00
|1.8564
|0.0000
|1.8467
|52
|2004.07.15 08:32
|sell
|29
|1.00
|1.8531
|0.0000
|1.8434
|53
|2004.07.15 10:55
|t/p
|27
|1.00
|1.8484
|0.0000
|1.8484
|970.01
|15704.00
|54
|2004.07.15 10:55
|t/p
|25
|1.00
|1.8480
|0.0000
|1.8480
|970.00
|16674.00
|55
|2004.07.15 13:32
|sell
|30
|1.00
|1.8513
|0.0000
|1.8416
|56
|2004.07.15 21:11
|sell
|31
|1.00
|1.8520
|0.0000
|1.8423
|57
|2004.07.16 03:31
|sell
|32
|1.00
|1.8513
|0.0000
|1.8416
|58
|2004.07.16 13:00
|close
|24
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8473
|120.00
|16794.00
|59
|2004.07.16 13:00
|close
|28
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8467
|60.00
|16854.00
|60
|2004.07.16 13:00
|close
|30
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8416
|-450.00
|16404.00
|61
|2004.07.16 13:00
|close
|32
|1.00
|1.8558
|0.0000
|1.8416
|-450.00
|15954.00
|62
|2004.07.16 13:01
|close
|26
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8465
|20.00
|15974.00
|63
|2004.07.16 13:01
|close
|31
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8423
|-400.00
|15574.00
|64
|2004.07.16 13:02
|close
|29
|1.00
|1.8556
|0.0000
|1.8434
|-250.02
|15323.98
|65
|2004.07.16 18:01
|buy
|33
|1.00
|1.8708
|0.0000
|1.8805
|66
|2004.07.19 08:05
|buy
|34
|1.00
|1.8736
|0.0000
|1.8833
|67
|2004.07.19 20:00
|close
|33
|1.00
|1.8688
|0.0000
|1.8805
|-201.00
|15122.98
|68
|2004.07.19 20:01
|close
|34
|1.00
|1.8689
|0.0000
|1.8833
|-470.01
|14652.97
|69
|2004.07.20 17:19
|sell
|35
|1.00
|1.8540
|0.0000
|1.8443
|70
|2004.07.21 03:30
|sell
|36
|1.00
|1.8519
|0.0000
|1.8422
|71
|2004.07.21 07:19
|sell
|37
|1.00
|1.8515
|0.0000
|1.8418
|72
|2004.07.21 11:59
|t/p
|35
|1.00
|1.8443
|0.0000
|1.8443
|970.00
|15622.97
|73
|2004.07.21 12:02
|t/p
|36
|1.00
|1.8422
|0.0000
|1.8422
|970.00
|16592.97
|74
|2004.07.21 12:32
|t/p
|37
|1.00
|1.8418
|0.0000
|1.8418
|970.00
|17562.97
|75
|2004.07.21 21:08
|sell
|38
|1.00
|1.8385
|0.0000
|1.8288
|76
|2004.07.22 03:49
|sell
|39
|1.00
|1.8390
|0.0000
|1.8293
|77
|2004.07.22 12:00
|close
|38
|1.00
|1.8436
|0.0000
|1.8288
|-510.00
|17052.97
|78
|2004.07.22 12:01
|close
|39
|1.00
|1.8437
|0.0000
|1.8293
|-470.00
|16582.97
|79
|2004.07.23 13:11
|sell
|40
|1.00
|1.8374
|0.0000
|1.8277
|80
|2004.07.23 15:59
|sell
|41
|1.00
|1.8375
|0.0000
|1.8278
|81
|2004.07.23 18:52
|sell
|42
|1.00
|1.8344
|0.0000
|1.8247
|82
|2004.07.23 21:43
|sell
|43
|1.00
|1.8327
|0.0000
|1.8230
|83
|2004.07.26 02:39
|sell
|44
|1.00
|1.8333
|0.0000
|1.8236
|84
|2004.07.26 11:00
|close
|40
|1.00
|1.8392
|0.0000
|1.8277
|-179.99
|16402.98
|85
|2004.07.26 11:00
|close
|42
|1.00
|1.8392
|0.0000
|1.8247
|-479.99
|15922.99
|86
|2004.07.26 11:00
|close
|44
|1.00
|1.8392
|0.0000
|1.8236
|-590.00
|15332.99
|87
|2004.07.26 11:01
|close
|41
|1.00
|1.8393
|0.0000
|1.8278
|-180.00
|15152.99
|88
|2004.07.26 11:02
|close
|43
|1.00
|1.8390
|0.0000
|1.8230
|-630.01
|14522.98
|89
|2004.07.27 01:11
|buy
|45
|1.00
|1.8400
|0.0000
|1.8497
|90
|2004.07.27 06:27
|buy
|46
|1.00
|1.8424
|0.0000
|1.8521
|91
|2004.07.27 13:13
|buy
|47
|1.00
|1.8418
|0.0000
|1.8515
|92
|2004.07.27 17:00
|close
|45
|1.00
|1.8244
|0.0000
|1.8497
|-1559.99
|12962.99
|93
|2004.07.27 17:00
|close
|47
|1.00
|1.8244
|0.0000
|1.8515
|-1739.99
|11223.00
|94
|2004.07.27 17:01
|close
|46
|1.00
|1.8243
|0.0000
|1.8521
|-1809.99
|9413.01
|95
|2004.07.28 02:33
|sell
|48
|1.00
|1.8233
|0.0000
|1.8136
|96
|2004.07.28 13:52
|sell
|49
|1.00
|1.8187
|0.0000
|1.8090
|97
|2004.07.28 23:00
|close
|48
|1.00
|1.8251
|0.0000
|1.8136
|-180.00
|9233.01
|98
|2004.07.28 23:01
|close
|49
|1.00
|1.8253
|0.0000
|1.8090
|-660.00
|8573.01
|99
|2004.07.29 16:30
|sell
|50
|1.00
|1.8155
|0.0000
|1.8058
|100
|2004.07.29 21:17
|sell
|51
|1.00
|1.8166
|0.0000
|1.8069
|101
|2004.07.29 22:57
|sell
|52
|1.00
|1.8166
|0.0000
|1.8069
|102
|2004.07.30 04:41
|sell
|53
|1.00
|1.8175
|0.0000
|1.8078
|103
|2004.07.30 15:00
|close
|50
|1.00
|1.8216
|0.0000
|1.8058
|-610.00
|7963.01
|104
|2004.07.30 15:00
|close
|52
|1.00
|1.8216
|0.0000
|1.8069
|-500.00
|7463.01
|105
|2004.07.30 15:01
|close
|51
|1.00
|1.8217
|0.0000
|1.8069
|-510.00
|6953.01
|106
|2004.07.30 15:02
|close
|53
|1.00
|1.8215
|0.0000
|1.8078
|-400.00
|6553.01
|107
|2004.08.02 08:48
|buy
|54
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8318
|108
|2004.08.02 10:40
|t/p
|54
|1.00
|1.8318
|0.0000
|1.8318
|970.00
|7523.01
|109
|2004.08.02 12:57
|buy
|55
|1.00
|1.8304
|0.0000
|1.8401
|110
|2004.08.02 16:05
|buy
|56
|1.00
|1.8266
|0.0000
|1.8363
|111
|2004.08.02 22:49
|buy
|57
|1.00
|1.8278
|0.0000
|1.8375
|112
|2004.08.03 09:00
|close
|55
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8401
|-831.01
|6692.00
|113
|2004.08.03 09:00
|close
|57
|1.00
|1.8221
|0.0000
|1.8375
|-571.00
|6121.00
|114
|2004.08.03 09:01
|close
|56
|1.00
|1.8214
|0.0000
|1.8363
|-521.00
|5600.00
|115
|2004.08.04 16:04
|sell
|58
|1.00
|1.8204
|0.0000
|1.8107
|116
|2004.08.04 22:00
|close
|58
|1.00
|1.8256
|0.0000
|1.8107
|-520.00
|5080.00
|117
|2004.08.05 16:16
|sell
|59
|1.00
|1.8216
|0.0000
|1.8119
|118
|2004.08.06 15:07
|close
|59
|1.00
|1.8441
|0.0000
|1.8119
|-2250.00
|2830.00
|119
|2004.08.06 20:50
|buy
|60
|1.00
|1.8410
|0.0000
|1.8507
|120
|2004.08.10 11:00
|close
|60
|1.00
|1.8361
|0.0000
|1.8507
|-492.00
|2338.00
|121
|2004.08.11 00:59
|sell
|61
|1.00
|1.8275
|0.0000
|1.8178
|122
|2004.08.12 02:00
|close
|61
|1.00
|1.8325
|0.0000
|1.8178
|-500.01
|1837.99
|123
|2004.08.12 18:17
|sell
|62
|1.00
|1.8227
|0.0000
|1.8130
|124
|2004.08.13 15:00
|close
|62
|1.00
|1.8335
|0.0000
|1.8130
|-1080.00
|757.99